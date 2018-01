Hora 25 (12/01/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 una única pregunta para este viernes a sabe Donald Trump donde está el Salvador son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:09 Bultó cabinas

Voz 0194 00:30 hola buenas tardes ni siquiera por unas horas el juez Pablo Llarena no permite la yunquera Sánchez de forma salir de prisión para poder asistir a la constitución del Parlamento catalán Llarena cree que si lo hiciera existiría riesgo de que se produjeran incidentes así que tendrán que votar a través de otros parlamentarios porque el juez también les niega el voto telemático ahora les detallamos todos los argumentos que expone el juez en su auto emitido el mismo día en el que el ex president Puigdemont se reunían Bruselas con la mayor parte de los diputados electos de Cataluña en la lista de Ramón dan por sentado que será elegido presidente

Voz 1715 01:02 el Sartori fue jefa de campaña

Voz 1 01:06 sí

Voz 2 01:07 una vez lleguemos al pleno de investidura que tiene que convocar el presidente o presidenta del Parlament elegiremos dentro de las opciones que permite el reglamento

Voz 1915 01:15 cuál creemos que será esto no lo decidí

Voz 2 01:17 hemos oido lo decidiremos cuando se acerque el día del pleno

Voz 0194 01:24 el Gobierno se va a mantener a la espera de cualquier movimiento para elegir a desde la distancia si eso ocurre Moncloa hará lo posible para evitarlo

Voz 3 01:31 es una falacia es una pretensión irrealizable que va contra los textos jurídicos todo va contra el sentido común no liquidaba la menor duda que el Gobierno recurriría inmediatamente cualquier añagaza dirigida a ese fin

Voz 0194 01:47 el PSOE lamenta el bloqueo en el que sigue instalado el Gobierno que no gestiona nada más allá que los plazos de espera en la crisis catalana hoy los socialistas han reunido la permanente de la Ejecutiva para pedir ente

Voz 3 01:56 de otras cosas que Rajoy reúna de nuevo la Conferencia de Presidentes Guillermo Fernández Vara si tuviéramos que definir con una palabra

Voz 4 02:04 satura podríamos decir que vuela formol como saben ustedes que el líquido con el que se conservan los cadáveres está muerta

Voz 1715 02:15 mi Hacienda ha confirmado lo que les venimos contando desde esta mañana las fuertes limitaciones de gasto impuestas a los ministerios mientras el presupuesto este prorrogado Pedro Blanco Pardo que ser optó en el último Consejo de Ministros del año pasado del que no sabíamos nada y que hoy les estamos contando los ser Montoro les ha avisado a los ministerios de que van a tener que

Voz 5 02:30 eh

Voz 1715 02:31 sin tener la autorización de cada gasto que supere el cincuenta por ciento el presupuesto de cada uno de los departamentos unos va a contar Nieves Goicoechea escucharemos al abogado de Juana Rivas para la que hoy la Fiscalía ha pedido cinco años de cárcel por desobedecer las sentencias judiciales que le obligan a entregar sus dos hijos alto

Voz 6 02:48 una petición muy dura pero hay todavía ni modo luchar intermitentes

Voz 1104 02:54 como resultado próximamente muestra

Voz 6 02:56 ha de servir a Juanes que aquí con ganas de luchar

Voz 1715 03:00 los compañeros de Radio Galicia no es a recordar los motivos que le han llevado al abogado del chicle renunciar a su defensa para poder ejercer

Voz 7 03:07 un asunto penal cualquiera le la más mínima trascendente es un globo de las gallinas hasta lo que fue y esto es un tema complicado Mederos creer total y honestamente lo que se está haciendo es hacerlo compasión

Voz 1715 03:21 en Alemania Carmen Viñas nos va a contar que conservadores y socialdemócratas han llegado al acuerdo de intentar una gran coalición y Marta del Vado para poner al día del último exabrupto de Donald Trump que ha llamado países de mierda en países como El Salvador o Haití el gobierno salvadoreño enviado una nota

Voz 0194 03:36 a las ocho y media deportes Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 0919 03:39 tres hoy sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey estos son los emparejamientos Leganés Real Madrid Atlético de Madrid Sevilla Espanyol Barcelona y Valencia Alavés recordemos que a las nueve comienza la jornada de Liga en Primera División con el partido que se juega en el Alfonso Pérez entre el Getafe y el Málaga y tenemos también hoy Euroliga de baloncesto ha terminado partido el Real Madrid ha ganado en Moscú al Khimki setenta y ocho noventa y cinco está jugando ahora al Unicaja en la cancha del Zalgiris cuatro arriba los malagueños en el tercer cuarto luego jugará también el Baskonia con el Olympiacos

Voz 0194 04:08 el tiempo el fin de semana va a ser en general bastante desapacible Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:12 buenas tardes un fin de semana más tendremos que estar atentos a la cota de nieve de hecho a partir de esta noche la lluvia se va a intensificar en gran parte de Galicia ya en la zona montañosa del interior especialmente de Ourense las nevadas pueden ser copiosas a partir de unos setecientos ochocientos metros de altura pero será mañana sobre todo en Castilla y León gran parte de la Comunidad de Madrid donde la nieve se va a presentar en cotas de

Voz 1715 04:32 a unos setecientos metros de altura impuso en algunos momentos

Voz 0978 04:35 un poco más abajo es lid podría llegar a nevar o caer aguanieve en la misma ciudad de Madrid pero no sería problemática ya que la cota de cuajar esta nieve estaría Un poco más arriba también mucha atención a los nuevos chubascos y tormentas que entre mañana por la noche y la madrugada del domingo afectarán al Cantábrico especialmente al País Vasco pueden acumular más de cincuenta litros por metro cuadrado que el domingo también algunas tormentas intensas en la mitad este de Cataluña puede descargar de manera torrencial en el resto del país muchas nubes chubascos pero más débiles y ambiente frío durante todo el fin de esa

Voz 1715 05:07 ahora empieza ahora veinticinco pese al cierre de portada de la noticia de un hallazgo casual el de un buscador de metales el pasado día XXXI se topó con un zulo de ETA en Las Landas en Francia en un bosque que la noticia avanzada una emisora de radio francesa lo han confirmado a la agencia EFE fuentes judiciales en ese zulo había detonadores de una pequeña cantidad de explosivos

Voz 4 05:31 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 8 05:55 en la Cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco detrás de la crónica del

Voz 1715 06:03 el juez Llarena y el Tribunal Supremo en su conjunto están siendo inflexibles en aplicación del castigo cautelar Junqueras a Ford y a los Jordi de hoy el juez que instruye el caso de ese proceso cero uno de octubre se ha negado a que los tres diputados electos puedan asistir personalmente a la sesión en la que se va a constituir el Parlamento catalán esto va a ocurrir la próxima semana el juez cree que el derecho a ostentar su cargo el cargos de diputados no se impone a otros fines constitucionales y argumenta que hay riesgo de que se produzca aquello que se pretende evitar con la prisión provisional la reiteración delictiva Alberto Pozo

Voz 0055 06:38 buenas tardes qué tal buenas tardes el jueves Llerena explica que los tres están entre rejas entre otras cosas para evitar nuevas movilizaciones colectivas violentas y que dejarles salir de prisión aunque sea para ir a una sesión del pleno reactiva de ese riesgo no existen garantías dice el juez y por tanto tienen derecho a tomar posesión como diputados de Esquerra ellos Per Cataluña pero el Parlament tendrá que decidir cómo lo hacen sin que salgan de Estremera avisó todo el Real uno de los ejemplos que pone el juez del Tribunal Supremo para dibujar este riesgo es el extendido apoyo social dice que existe a favor de los de los fugados es decir de Puigdemont hizo el resto de exconseller y las manifestaciones públicas que se producen contra cada una de las decisiones que va tomando en este proceso el juez por tanto Pedro les explica a Junqueras for Sánchez que no pueden salir de la cárcel un solo día por el riesgo de altercados violentos el mismo día en que además han pedido que da libertad

Voz 1715 07:21 bueno no van a poder salir de prisión para ir al Parlamento pero mantienen intacto su derecho a participar en las votaciones porque son diputados electos y eso es lo que el juez deja en manos de la Mesa del Parlamento catalán que busquen y encuentren en Se pueden la forma para que puedan delegar el voto Alves

Voz 0055 07:37 así el magistrado explica que con esta resolución está restringiendo pero no anulando su derecho a participar en la actividad del Parlament tendrán que delegar su voto según explica el auto al no poder abandonar la cárcel para hacer acto de presencia en los plenos algo que va a tener que administrar la mesa y también les prohíbe expresamente utilizar el voto telemático un tipo de voto que es completar

Voz 1915 07:55 incompatible conocer dentro de la cárcel el magistrado les

Voz 0055 07:58 permite seguir votando que sea por delegación porque dice en su auto el hecho de que estén en prisión provisional sin haber sido condenados o procesados no pueda suponer la modificación de la aritmética parlamentaria configurada por la voluntad de las urnas las urnas del pasado veintiuno de diciembre

Voz 0194 08:12 gracias a los estable sólo en este

Voz 1715 08:14 absurdo político en el que se ha instalado pus de Amón las reuniones del Grupo Parlamentario que lidera de Cataluña se tienen que celebrar en Bruselas y hasta allí ha viajado hoy una buena parte de la mayoría de ese grupo la mayoría de los diputados electos per Cataluña insiste en que el presidente fugado podrá ser reelegido a distancia te abro porque el reglamento lo permite vamos que a final de mes Cataluña volver a tener a Puigdemont como presidente vamos a Barcelona perforada

Voz 0055 08:41 para Cataluña cree que el reglamento del Parlamento a distintas opciones para que pueda ser investido a distancia pero hoy no han querido dar pistas de hecho han sugerido que no las darán hasta que se acerque el día de la investidura tampoco no se ha querido valorar el hecho de que los letrados de la Cámara catalana se opongan a esta posibilidad de la investidura distancia hoy el mensaje que se quería mandar era que Puig Ramón podrá ser reelegido Edward Pujol portavoz de la candidatura a Jane acabara bien este enero terminará bien porque haremos las cosas bien hechas aplicando el Reglamento como se ha hecho toda la vida y estamos convencidos que el veintinueve el treinta o el treinta y uno de enero el president Puigdemont será el presidente de todos los catalanes trabaja reunión en Bruselas del grupo parlamentario faltaban obviamente los que siguen en prisión ya los que el juez no deja salir del he estado tampoco nos han querido dar pistas sobre si alguno de ellos acabará renunciando al acta de diputado para garantizarse en el Parlament la mayoría independiente

Voz 1715 09:34 si no hay valoración del Gobierno de la decisión del juez Llarena porque sea conocido nada más terminar la rueda de prensa del portavoz ya saben eso de los tiempos de la política de la justicia a veces se miden casi de manera milimétrica lo que sí he hecho Méndez de Vigo es confirmar que el Gobierno va a recurrir cualquier intento de Push de su partido del independentismo catalán cualquier intento para que sea elegido

Voz 9 09:59 hacia

Voz 3 09:59 es la falacia es una pretensión irrealizable que va contra los textos jurídicos está todo va contra el sentido común no le quepa la menor duda que el Gobierno recurriría inmediatamente cualquier añagaza dirigida a ese fin

Voz 1715 10:17 el Gobierno por cierto resta trascendencia algo que les venimos contando aquí en la SER desde primera hora de la mañana los límites que Hacienda ahí impuesto a todos los ministerios para que para que mientras no haya presupuesto sólo puedan gastar la mitad de lo previsto en el presupuesto del año pasado que es de momento el presupuesto prorrogado medidas especialmente restrictiva y lo hice en un momento en el que Cristóbal Montoro quiere poner en riesgo el cumplimiento del objetivo de déficit del coche

Voz 0194 10:46 es un acuerdo que limita el margen de maniobra de los mini

Voz 1468 10:48 estarías porque acota a la mitad el presupuesto que tienen para este año respecto a lo que gastaron en dos mil diecisiete si quieren superar ese límite tienen que pedir permiso Hacienda siempre y cuando sea de extraordinaria y urgente necesidad estas limitaciones del gasto han causado malestar entre algunos ministros porque les afecta de inversiones comprometidas financiación de políticas de género o ayudas a la dependencia alguno de ellos incluso se ha quejado ante la Cadena Ser con esta frase así también hago yo el presupuesto la decisión de limitar los gastos sea conocido varios días después de su publicación en la referencia del Consejo de Ministros de final de año en la que no se mencionó ningún porcentaje estos acuerdos no tienen que publicarse en el BOE Hacienda ha aclarado que no se trata de recortes sino de limitar el gasto para cumplir los objetivos de estabilidad y salir de la vigilancia europea sobre nuestras cuentas la prórroga presupuestaria retrasa también de momento la bajada del IVA el cine por ejemplo o el complemento salarial para los jóvenes quedan fuera de estas limitaciones las prestaciones por desempleo y las pensiones

Voz 1715 11:47 el Partido Socialista ha reunido hoy a la permanente de su ejecutiva la de los lunes que a partir de ahora se va a convocar de vez en cuando enviarles por aquellos de contraprogramar al Consejo de Ministros no es que el tema elegido para hoy sea especialmente apasionante los socialistas han pedido que se retome la Conferencia de Presidentes insisten en exigir gobierno un una propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica Guillermo Fernández Vara es el presidente Dexter

Voz 10 12:15 ahora no habría ningún lugar en el mundo donde se pudiera estar funcionando como están difundiendo en España nuestro Estado de las autonomías con un modelo de financiación que hace cuatro años que caducó a estamos trabajando con un modelo de financiación caducado pero que sigue en vigor cuatro años después te ocurre porque la factura se vea seriamente afectada el problema nota en que Hacienda mande una carta diciendo que donde digo de diez digo digo Diego y que ahora tiene este dinero pero la te lo quito eso sería casi que la anécdota el problema más alto de Bata y que estamos trabajando nada más y nada menos con los fondos que sirven para garantizar la salud de nuestros hijos de nuestra familia la educación de nuestros hijos y la atención a la dependencia demostró mayores a salto de mata

Voz 0194 12:53 hora veinticinco

Voz 4 12:56 Justa déjalo ciento ciudad que aburre viaja sigue eres feliz vuelve a empezar tu cambia todo lo que quieras que con la rebaja este ópticas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 11 13:06 se lleva T2 gafas graduadas con antes reflejan te por setenta y nueve euros o dos más progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en ópticas

Voz 8 13:16 en la Cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco ocho minutos siete

Voz 1715 13:24 a trece minutos en Canarias seguro que recuerdan el caso De Juana

Voz 12 13:27 Rioja ahora lo que me llevo un rayo de luz a noches note yo no creo un día pero creo que hay algo yo pedí que hubiese un humano ahí sentado un juez un humano

Voz 1715 13:39 el llevaba un rayo de luz decía después de una de sus declaraciones ante un juez Juan arriba se negaba a entregar a sus hijos al padre de los niños expareja condenado primero denunciado después por violencia mas hasta hoy la Fiscalía ha concretado su petición de pena para ella es muy contundente cinco años de prisión por desobedecer las órdenes de la justicia información de Barriola Loriga cien

Voz 0259 14:04 tres años de prisión y seis años de retirada de la patria potestad por dos delitos de sustracción de menores Juan de Dios Ramírez es el abogado de Juan Arribas

Voz 13 14:12 es una petición muy dura pero hay todavía ánimo de luchar evidentemente es como manifestó que próximamente nuestra defendida Juana

Voz 0259 14:21 la Fiscalía de Granada no tiene en cuenta que esta madres víctima de violencia ni que su ex marido Curie está condenado Francisca Granados es la directora del Centro de la Mujer de Maracena

Voz 14 14:31 la noticia terrible no sólo para Juan arriba hay su hijo sino para todas las víctimas de violencia de género es un paso más en los niveles de desprotección tremendos Juan arriba

Voz 0194 14:42 igual que su hijo es una mujer víctima de violencia de género sin embargo el sistema no está dando una respuesta adecuada

Voz 0259 14:50 el escrito al que ha tenido acceso la SER la Fiscalía dice que Juana Rivas estuvo oculta desde agosto de dos mil dieciséis algo que no es verdad estuvo desaparecida You

Voz 0055 14:58 irá porque se negaba a entregar a los hijos Duran tú

Voz 0259 15:00 mes en dos mil diecisiete del veintiséis de julio al veintiocho de agosto

Voz 1715 15:04 en Galicia el abogado que a esta hora defendía al autor confeso de la muerte de Diana acceder ha renunciado este viernes que este letrado ha perdido la confianza es un descenso defendido y eso le impide poner toda la pasión que parece el caso que merecen este tipo de casos lo de la pasión de Hoyo dentro ha dicho el vamos a Galicia Ricardo Rodríguez

Voz 1817 15:23 José Ramón Sierra deja el chicle después de conocer los datos del informe preliminar de la autopsia que confirman que la joven murió estrangulada Hinault atropellada tal y como defiende Enrique Abuín el letrado ha acudido a la cárcel de Alhama para comunicarles su renuncia en persona considera que en estos momentos no puede defender lo con la honestidad precio

Voz 0055 15:39 esa porque ha dejado de creer en él para poder ejercer

Voz 7 15:42 en un asunto penal cualquiera la más mínima trascendencia cinco horas gallinas hasta lo que fuese esto es un tema complicado pero creer total y honestamente lo que se está haciendo ejercerlo con pasión y con amor la profesión difícilmente en este instante al menos yo lo puedo

Voz 1817 16:00 Sierra ha negado además que el chicle haya mantenido ningún tipo de contacto telefónico ni con su mujer ni con ningún otro miembro de su familia mientras los padres de Diana que recurrirán el sobreseimiento de la causa contra Rosario Rodríguez la mujer del chicle quieren que sea

Voz 1715 16:13 siga investigando su posible participación en los hechos y el sindicato CSIF ha presentado hoy un informe sobre violencia en el ámbito escolar del dato llama la atención la inmensa mayoría de los profesores el noventa por ciento asegura que convive con situaciones de violencia en las aulas él el noventa por ciento nueve de cada diez lo que es peor también la inmensa mayoría más del setenta por ciento no siente que tenga autoridad para combatirla Adela Molina

Voz 0194 16:39 peleas insultos vejaciones vandalismo

Voz 1715 16:42 son los episodios de violencia más frecuente que denuncian los profesores nueve de cada diez afirma haber convivido con alguno de estos comportamientos en su centro educativo el setenta y cinco por ciento dice además que tiene muy poca o ninguna autoridad para atajar los Mario Gutiérrez ex responsable de Educación de CSIF

Voz 15 16:57 que ha existido una permisividad se ha normalizado cierta violencia

Voz 5 17:02 de baja intensidad que cómo no

Voz 15 17:05 mes mediática se ha ido medianamente soportando ose hice ha ido tapar

Voz 1715 17:11 el informe se ha hecho a partir de dos mil encuestas a profesores de Primaria Secundaria de toda España CSIF pide medidas para reforzar la autoridad docente y reclama más respaldo y reconocimiento de la dirección de los centros y de toda la sociedad al trabajo de los profesores para erradicar la violencia en institutos Xicola ajeno otros indica otro el sindicato de enfermería denuncia que hasta sesenta hospitales de toda España están saturados por los casos de gripe por tender a personas que se acerquen hasta los hospitales afectadas de gripe más Rocha es portavoz del Satse

Voz 16 17:40 las esperas y la saturación a esperar en camilla hacen pasillos tanto da para la intimidad del paciente como para su sufrimiento desde luego tiene consecuencias también para los profesionales no olvidemos que ya trabajan en una situación de estrés y de plantillas deficitarias cuando encima en un colapso de las urgencias el está SB todavía aumentado

Voz 17 18:03 hola

Voz 1715 18:04 en el mundo algunos apuntes el último arrebato xenófobo de Donald Trump cuya negado a través de Twitter lo que cuenta el Washington Post según ese periódico el presidente se preguntó en una reunión en la Casa Blanca con algunos congresistas porque Estados Unidos tenía que aceptar inmigrantes de algunos países de mierda entre esos países El Salvador o Haití el gobierno salvadoreño ha emitido ya una queja formal Donald Trump por mucho que haya intentado desmentir esa información no deja de sumar reproches a su comentario Washington Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 18:38 buenas tardes las condenas a las palabras racistas del presidente han llegado desde las filas republicanas y demócratas desde los países a los que Trump se refirió anoche como países de mierda incluso desde Naciones Unidas el senador dolmen presente en la reunión de ayer en el Despacho Oval contradice el presidente que ha negado hoy en Twitter haber usado sus términos también bien asegura que Trump hizo esos comentarios viles racistas y llenos de odio en varias ocasiones más allá de la polémica en el fondo del debate está que Trump ha rechazado un plan bipartidista para legalizar a los Dreamers y renovar las visas temporales a cientos de miles de inmigrantes la mayoría centroamericanos haitianos y africanos Trump sólo renovará las vistas si el Congreso aprueba una partida de treinta y tres mil millones de dólares para construir el muro y reforzar la seguridad en la frontera se acaban con la lotería de visas Icon la migración en cadena algo que hasta ahora han rechazado los legislador

Voz 1715 19:30 en Alemania conservadores y socialdemócratas han llegado al acuerdo de intentar un acuerdo definitivo un acuerdo para buscar el acuerdo para formar una nueva gran coalición la negociación ha tenido algunos temas medulares fundamentales por ejemplo la inmigración o los límites a la acogida de refugiados vamos a Berlín Carmen B

Voz 0391 19:48 tras el acuerdo alcanzado entre conservadores y socialdemócratas supone un gran avance en el camino para formar gobierno en Alemania tras cuatro días de intensas negociaciones los líderes de la CDU la CSU bávara y los socialdemócratas del SPD han pactado un documento de veintiocho páginas que recoge sus intenciones de cara al futuro de Alemania inversiones en infraestructuras ayudas a la infancia y la familia mejoras en la educación superior y las universidades son algunos de los acuerdos del documento que también apuesta por una mayor aportación de fondos alemana al proceso de reforma europea y un tope máximo en la acogida de refugiados Merkel lo ha resumido del siguiente modo

Voz 18 20:23 estás aquí es bazofia ahora las dudas

Voz 0391 20:27 el documento en el que hemos trabajado un documento superficial sino que expresa que estamos trabajando seriamente

Voz 1468 20:33 hoy en este periodo legislativo para crearlas

Voz 0391 20:35 condiciones necesarias que nos permitan también vivir bien en nuestro país dentro de diez o quince años

Voz 18 20:40 sí sí han hecho nunca

Voz 0391 20:43 el líder del SPD Martin Schultz también ha mostrado satisfecho con el resultado que plasma una parte del espíritu de la socialdemocracia alemana pedirá su partido en el congreso especial que tendrá lugar el veintiuno de enero que le den luz verde para afrontar la fase de negociaciones

Voz 1715 20:57 en Francia el escándalo de Lactalis de la leche infantil contaminada sigue creciendo es un escándalo que tiene en vilo al Gobierno y a la opinión pública de ese país desde hace ya algunas semanas y que hoy suma un elemento añadido en cierta manera Nos afecta digo en cierta manera porque de momento la única confirmación que llega llega desde allí y es que según según el Departamento de Salud Pública del Gobierno francés hay un bebé en España contaminado con salmonela por haber consumido una de esas leches nos vamos hasta París informa

Voz 0194 21:28 M

Voz 0390 21:29 la confirmación de un caso de salmonelosis en España y otro en Grecia eleva al menos a treinta y nueve los bebés infectados tras haber consumido leche para lactantes son papillas de la compañía francesa Lactalis el mayor fabricante de productos lácteos del mundo está sumido en un enorme escándalo tras haber tenido que retirar toda la producción de su planta de faraón que posteriormente te fue clausurada por contaminación el ministro de Economía francés ha llamado hoy a capítulo al presidente Lactalis Enmanuel Vesnina tras acusar al grupo de haber fallado gravemente y de ocultar información seis meses después de haberse detectado la bacteria causante de la infección que puede ser muy grave en los bebés la administración francesa detectado lotes de lácteos susceptibles de estar contaminados en hipermercados farmacias guardería

Voz 0194 22:13 así Hospitales de Francia Lactalis fábrica

Voz 0390 22:16 antes de centenares de marcas como la popular presiden propietaria del Grupo Puleva en España exporta todos los continentes según la multinacional sólo son susceptibles de contaminación los productos para bebe Lactalis Iberia comunicado haber retirado del mercado español el pasado once de diciembre

Voz 19 22:33 veintiocho lotes de Puleva bebé da mira de ical

Voz 1510 22:37 esa nutre

Voz 0919 22:40 el segundo oro del programa hoy vamos a escuchar algo que

Voz 1715 22:42 Aso ayer en Madrid en la sala Galileo sal vítores hora

Voz 18 22:47 hola Pedro Ike sonaba así

Voz 20 22:50 mi sueño fumas Dios haría once

Voz 1510 23:02 un el homenaje diez años

Voz 1715 23:04 justas después de su muerte al poeta Ángel va

Voz 1510 23:07 leer con Pedro Guerra cantando y recitando sus poemas pero también Luis García Montero Ángel Gabilondo Marwán Joan Margarit Benjamín Prado más

Voz 21 23:17 Ángel era probablemente una de las personas que sin hacer ningún esfuerzo influye mucho más que la gente que lo rodeaba yo me sentí profundamente influenciado desde que lo conocí sabiendo que era tenía el privilegio de conocer a alguien único que cambió la vida

Voz 22 23:34 en vejes a leer su poesía una vez que entra este

Voz 1915 23:38 hombre yo creo que no es imposible que no te tal

Voz 1510 23:41 eran Miguel Ríos si roza Allen esta noche vendrán otros tres invitados a esa fiesta la editora Ángeles Aguilera el periodista Javier Rioyo y el hispanista Allen Joseph

Voz 1915 23:51 Pedro después con Carlos Cano en la sequía

Voz 1510 23:53 de gastronomía platos para quitarnos el frío en este invierno va a estar con nosotros Carme Ruscalleda

Voz 1715 23:59 siete estrellas Michelin repartidas por sus restaurantes desde las diez la información del día con Victoria Lafora Juan Carlos Jiménez y María Esperanza Sánchez estas son sus claves del día en ausencia de política clave judicial desde que los independentistas catalanes sentado en la vía de la ilegalidad la política ha ido perdiendo sitio para ocuparlo Lajusticia hoy el juez Llanera ha prohibido la presencia en el pleno de constitución del nuevo Parlament a Oriol Junqueras Jordi Sanchez hito Akin for la justicia marque el paso deja la política en evidencia de inanición entre el arrepentimiento presunto arrepentimiento todo unos Junquera a la cabeza y el empecinamiento de otro puse Mon empecinado en que su plan de ser elegido president telemáticamente salga adelante nadie gana con todo esto debería estar seguro para todos que sólo con prisión y prohibición no se va a arreglar el problema político que tiene Cataluña España un problema para el que el Gobierno de Rajoy no da señales de tener valor político para intentar la vía del diálogo que es la que toda situación política grave y esta lo es necesita así ambos dice hace lo suyo pero la política

Voz 0391 24:59 no da señales de estar ejerciendo

Voz 1715 25:01 Esperanza ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 1 25:16 hora veinticinco Madrid

Voz 1915 25:28 buenas tardes los alcaldes afectados por las averías de la C tres de Cercanías piden soluciones hartos de los problemas que sufren sus vecinos a diario esta mañana se han reunido con la presidenta Cristina Cifuentes quieren que la Comunidad se sume a la presión sobre el Ministerio de Fomento que es el que en última instancia debe reparar los problemas la alcaldesa de Aranjuez Cristina Alvarez en La Ventana de Madrid

Voz 23 25:46 le ha servido para algo esta reunión es para hacer contestó el Ministerio ya nos ha dado cita el día veintidós en las cinco de la tarde yo creo que el plazo es ese recoja en los Presupuestos Generales del Estado las inversiones necesarias que como digo obras negociando ahora y además me consta que los grupos del Partido Socialista ahí disponemos están preocupados con este tema iban a intentar que se incluya de verdad

Voz 1915 26:09 yo hoy les hemos contado el recurso del Ayuntamiento de la capital al decreto de la comunidad para regular los pisos turísticos el Gobierno de Carmena propone una serie de cambios por ejemplo que los pisos tengan que comercializarse por completo no por habitaciones como propone el Gobierno de Cifuentes también que se acepte un máximo de ocho personas por cada cien metros cuadrados en vez de de los doce que permite el decreto regional según el Consistorio el borrador presentado por la Comunidad es confuso y cree que deja a los vecinos en la más absoluta indefensión es viernes momento de escapada para muchos que se junta con la alerta por nieve en zonas de la sierra así que vamos primero a ver cómo están las carreteras de la región DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 24 26:46 buenas tardes pues hasta ahora tranquilidad en gran parte de la red vial de la comunidad tan sólo tenemos una incidencia a destacar en la A42 a la altura de Fuenlabrada un accidente genera cinco kilómetros de retenciones dirección Toledo y en esta misma vía en contra de tráfico intenso debido al efecto mirón pero en este caso sentido Madrid tengan mucha precaución se iban a transitar por esta carretera en el resto de la red vial como decías circula con normalidad además tengan precaución porque se prevé nieve a lo largo del fin de semana universal amarillo en la Comunidad no olviden consultar la previsión meteorológica antes de salir a la carretera por supuestos llevar cadenas o neumáticos de

Voz 1915 27:20 y un suceso de la tarde que acabamos de conocer un hombre de sesenta y nueve años ha muerto tras el incendio de su vivienda en el distrito de Moratalaz de la capital el fuego se ha iniciado en una habitación de la casa en un bajo del edificio los sanitarios han tenido que atender también a tres agentes de la Policía por inhalación de humo todavía se investigan las causas que están detrás después

Voz 25 27:43 y las experiencias que tienes la sensación es que vives los planteles que alimentan el cuerpo y el espíritu recuerdos que te acompañará

Voz 1915 27:53 en Extremadura

Voz 4 27:55 la felicidad de los pequeños detalles porque Extremadura tiene todo esto más fondos Feder una manera de hacer Europa Junta de Extremadura

Voz 1468 28:06 principio de acuerdo para terminar con la huelga de los trabajadores de los autobuses que unen la capital con la sierra noroeste la plantilla va lleva cuatro meses de protesta para reclamar mejoras en las condiciones de seguridad durante su jornada laboral información de Raquel Fernández

Voz 26 28:19 en el Instituto Laboral han llegado el comité de empresa y la dirección de Airbus a un acuerdo que tendrá ahora que ser ratificado por la asamblea de conductores que se reúne esta noche en el caso de que los trabajadores acepten la propuesta quedaría desconvocada la huelga que se inició el pasado mes de octubre Vicente Del Pozo presidente del comité de empresa

Voz 27 28:38 de acuerdo con la esa está ampliamente lo que nosotros pedíamos el una reivindicación con lo cual está de asamblea

Voz 26 28:47 Irún Bush cubre las líneas de veintiséis municipios de la zona noroeste con una media de quince mil usuarios al día

Voz 1468 28:53 los trabajadores del uno uno dos han protestado esta mañana frente a la Consejería de Presidencia la plantilla lleva tres días en huelga para denunciar el incumplimiento de los criterios de salud laboral la sobrecarga de trabajo y la no aplicación de los acuerdos alcanzados con el Gobierno que reconocen la singularidad de su jornada por turnos y nocturna denuncian además que durante las navidades han tenido muchos problemas para abordar la carga de trabajo por falta de personal Pedro Ruiz ex presidente del comité de empresa

Voz 28 29:17 a de por ejemplo apenas a trece catorce operadores en el turno de noche en una ceremonia en la que más

Voz 1104 29:25 marcha se respira pues las tímidas que había

Voz 28 29:27 movimiento que algún matar llevamos casas es un día de mucho trabajo y apenas había trece catorce para los incluso menos que ahora un día estamos en periodo de huelga

Voz 1915 29:39 sigue Hora Veinticinco tenemos cuatro grados en el centro de Madrid buen fin de semana

Voz 1 29:47 hora veinticinco Madrid

Voz 0194 30:00 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 8 30:06 Hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Jesús Gallego Gallego buenas tardes Ángels buenas tardes tres que el Madrid está preocupado por el Leganés

Voz 30 30:16 yo creo que primero está preocupado con el Villarreal que juegan mañana es verdad todo su tiempo en Leganés a lo mejor pues Leganés también ha tenido algo de suerte no suerte tu crees Leganés Real Madrid favorito ballet en Leganés Espanyol Barcelona es Barça el Barça no Atlético de Madrid Sevilla que te palmeras latín el Atlético y el Valencia a la vez que la gran sorpresa al Leganés Palatino por supuesto

Voz 0919 30:40 ya veremos esto será la semana que viene partidos de ida en los cuartos de final de la Copa repito emparejamiento Leganés Real Madrid Atlético de Madrid Sevilla Espanyol Barça Valencia árabes esperábamos que pudiera haber una bomba de las grandes podía haber caído por ejemplo un clásico Barcelona Madrid o un derbi madrileño Barcelona Atlético de Madrid finalmente parece que ese Atlético de Madrid Sevilla es la eliminatoria más igualada que el Madrid ha tenido suerte con el Leganés obras que el Real Madrid está en otra cosa está en un momento de duda sólo hay que ver cómo está su entrenador Zinedine Zidane habitualmente con una sonrisa solventado a cualquier pregunta difícil en una rueda de prensa ahora ya dice Zidane que a los periodistas le gusta más buscar lo negativo que lo positivo y que está cansado de que se diga que el Madrid está muy mal

Voz 1994 31:34 yo estoy cansado de eso pero bueno esto no lo va a cambiar porque esto vosotros estéis ahí para hablar Si esto no lo voy a cambiar nada no quiero cambiar eh yo yo lo que puedo hacer es ver lo positivo de mi equipo porque es fácil decir que todo está mal fase muy fácil en vuestra posición Isabel si tú lo sabes perfectamente que que no es así que no hay todo negativo aquí titulo sabes pero

Voz 18 31:59 eso es muy bonito hablar de denigración armado Madrid que el pues muy bonito vende más

Voz 0919 32:08 con otro tono con otro tono es el mismo mensaje de Louis Van Gaal lo recordáis aquel de siempre negativo nunca positivo vale si con otro tono pero es lo mismo Zidane nunca había hablado de Si la prensa esto si la prensa lo otro ya ahora ya Amir a la prensa momento difícil en el Real Madrid enseguida contamos la última hora del partido de mañana ante el Villarreal hizo el resto partidos de una jornada que comienza hoy a las nueve en el Coliseum Alfonso Pérez Getafe Málaga el Getafe en una situación

Voz 1915 32:43 tranquila a mitad de la tabla a lo está haciendo fenomenal

Voz 0919 32:46 podemos dará más el Málaga de Michel que viene a jugársela una vez más novedades ambiente Óscar Egido buenas tardes

Voz 1643 32:53 hola Gallego muy buenas dice que Getafe está tranquilo pero ojo tiene una situación que se les pueden es que Guaita hoy no

Voz 1915 33:00 está convocado

Voz 1643 33:01 porqué no está convocado el portero del Getafe porque quiere marcharse ha denunciado al Getafe ha denunciado Ángel Torres porque tiene un contrato con una cláusula de ocho millones de euros depositado en la Liga pero hay igual contrato privado entre presidente y portero en el que un equipo ya cuatro millones de euros Se puedo llegan a jugador ha venido Crystal Palace ha ofrecido cuatro millones de euros Ángel Torres no deja salir aguanta por eso ha denunciado al equipo y esto tiene pinta de que va a acabar en los tribunales por tanto juega en Martínez en la portería en Getafe son baja tiene por sanción y ahora por lesión y en el Málaga Se la juega Míchel en la que fuera su casa porque la temporada dos mil diez dos mil once estuvo entrenando al Getafe son vascas Roland Juan bastón y Miguel Torres por decirlo en en conjunto malagueño los dos vienen de perder arranca el partido de las nueve y lo arbitra Martínez Munuera

Voz 0919 33:46 gracias Óscar hoy también es jornada de Baloncesto Euroliga terminado ya un partido el Real Madrid ha ganado en Moscú al Khimki por setenta y ocho noventa y cinco nueva victoria del equipo de Pablo Laso tenemos el juego el partido entre el Zalgiris y Unicaja como está Enrique Aparicio buenas tardes

Voz 31 34:04 hola buenas tardes tiempos muertos el Estado escapando se encuentra el equipo malagueño que ha ido ganando prácticamente todos los minutos ya a falta de tres para que se acabe el partido está perdiendo por seis Zalgiris setenta y dos Unicaja A66

Voz 0919 34:16 el partido que se juega en Lituania ayer en Vitoria hace está jugando el Baskonia Olympiacos Kevin Fernández como estaba buenas tardes

Voz 1915 34:22 hola Gallego buenas tardes arrancado ya aún clásica fue el partido más jugado la historia de la Euroliga XXXV él sale

Voz 5 34:28 el Olympiacos no ha empezado bien el partido para el equipo vitoriano que ha recibido un pero

Voz 1915 34:33 ocho los primeros dos minutos ahora mismo seis y medio para acabar el primer cuarto marcador de Baskonia seis Olympiacos diez y en el inicio del programa como siempre vuestros mensajes

Voz 32 34:43 igual para todos los españoles general felicidad

Voz 0919 34:46 es como ha sentado el sorteo de Copa bueno pues este es un punto de vista diferente

Voz 10 34:52 hombre gallego lo único seguro es que pasan cuatro equipos uno de la Comunidad de Cataluña seguro otro de la Comunidad de Madrid también seguro dirá lo ya pues pues ahí estará entre andaluz madrileño valenciano y vasco sean da el pescuezo a ver quién quién logra pasar en cuanto a lo de benévolo pues seguramente para los dos equipos que va a hacer Kilómetro cero merengues Si culés no

Voz 0919 35:25 claro el análisis se ha quedado autonómico dejado vuestros mensajes

Voz 8 35:30 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 9 35:45 hola con relación a la rueda de prensa de esta mañana de Zidane que ha hecho hablar un poquito la bronca a los periodistas yo estoy con él yo estoy con él porque el Madrid no juega peor que el año pasado no juega peor que cuando le quitó la Copa de Europa al Atleti no tiene ahora suerte pero el Madrid ha jugado siempre así vale no alguien que no os Rajoy dos vestiduras que en Madrid juega así yo veo ocasiones lo que pasa es que no tienen un suerte pero vamos que no juegan tan mal en el les West Hora veinticinco

Voz 5 36:21 torpes

Voz 8 36:22 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 18 36:29 la tipa

Voz 0919 36:34 empezado

Voz 32 36:37 el partido de mañana muy interesante en el Bernabéu

Voz 0919 36:40 el Madrid Villarreal Antón Meana buenas tardes Gallego buenas tardes escuchado algo de Zidane que ha dado lista de convocados que se queda fuera pues mira aparte de por lesión Ramos Benzema y Marcos Llorente deja fuera a rap ya Ceballos algo que ya no es noticia vuelve

Voz 8 36:54 Bale el reencuentro del galés con el Bernabéu en un momento en el que el equipo necesita ir algunos esperan una reacción especial del equipo después de las

Voz 1915 37:02 Serla del martes sobre ello habla Tizón

Voz 1994 37:04 cuando digo eso de todas formas siempre punitivo pulcritud cuando Charles para sacar o punitivo del duelo que se daban luego hay que demostrarlo en campo y lo que nos falta a nosotros no es una falta de juego una falta de es la continuidad necesaria para recuperar la confianza que debemos tener nada más y esto es ganando partidos

Voz 33 37:31 dos apuntes gallego mañana juicio cerca del lleno en Chamartín así que veremos cómo recibe el público tras lo de la copa que fue un simulacro con poco ambiente en Chamartín y alivio absoluto en el club por el rival de la Copa del Rey respetan al Leganés pero los curas podían haber sido tremendos fueron equipo que no está ahora mismo

Voz 8 37:48 preparado para ello alivio absoluto suena fuerte alivio absoluto echada para las lo que tenemos que decir alivio absoluta

Voz 0919 37:55 gracias me dan ahí el Villarreal de Calleja como llega mañana de radio Xavi Isidro buenas tardes

Voz 1031 38:00 el gallego muy buenas bueno pues con la intención de ganar allí por primera vez en su historia aunque con siete bajas cinco por lesión las habituales a los que se suma Víctor Ruiz por sanción y la baja del recién llegado Roger Martínez por baja forma física además del Villarreal llega justo de fuerzas después de haber jugado con el equipo titular la Copa ante precisamente el próximo rival del Real Madrid en Leganés a un objetivo pasa por dar la sorpresa ante el Real Madrid y seguir hurgando en la vivienda del equipo de Zidane esperemos eso sí el Villarreal no pague los platos rotos

Voz 0919 38:27 son las ocho y treinta y ocho hora25 deportes en la SER Segi

Voz 34 38:30 en fin Carrefour todo cuenta porque está el veintidós de enero Porcel socio del Club Carrefour T descontamos salida en más de mil artículos de electrónica domésticos acumula viento cheque ahorro entonces

Voz 4 38:43 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct es tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online

Voz 18 39:04 en Securitas Direct punto es

Voz 0919 39:09 más partidos de mañana enseguida también el escáner hoy con Romero y con Kiko Éibar Atlético de Madrid seis y media en Ipurúa la noticia en el Atlético bueno ya sabemos Miguel Martín Talavera no va a estar Diego Costa que pondrá Simeón en ataque buenas tardes

Voz 1104 39:25 qué tal Gallego buenas tardes pues no no va estar el punta de harto le tumbó apelación también el recurso del Atlético de Madrid y por lo tanto hacer baja no es la única tampoco va a estar el montenegrino Stefan Savic en defensa ni tampoco dar y que tras cumplir ciclo de amonestaciones el cuarto en discordia Pepe Luis que no ha podido superar los problemas físicos problemas musculares y tampoco va a estar en la partida a base de lateral izquierdo Giménez Godín por el montenegrino Savic se mantiene en el lateral derecho Thomas Sara de Gabi Saúl de Koke de correr el centro del campo y en vez de Diego Costa estará Kevin Gameiro acompañando Antoine Griezmann le preguntaban en rueda de prensa a Diego Pablo Simeone mal difícil ahora entrenador del Athletic por todos los jugadores que tiene que hacer equipo convocatoria ha sido contundente del argentino

Voz 35 40:13 para mí lo más difícil fue a partir de que no se podía fichar futbolistas y convencer a a un montón de futbolista de seguir creciendo es seguir mejorando

Voz 0919 40:21 es normal ahora con Vitolo y con Costa ha cambiado mucho el panorama ahí el Eibar cómo va a recibir mañana al Atlético Roberto Ramajo

Voz 1104 40:29 hola tal muy buenas pues con el once

Voz 36 40:31 vale pero con un cambio en ese once de gala que lleva dos meses sin perder siete

Voz 37 40:37 partidos seguidos sin perder al conjunto de José Luis Mendilibar se cae de la convocatoria por sanción a Villa entra Iván Ramis es el único cambio seguramente también será el único cambio en el en el equipo que mañana presente frente al Atlético de Madrid

Voz 0919 40:51 mañana en Riazor nueve menos cuarto Deportivo de la Coruña Valencia una prueba para el equipo de Marcelino con los refuerzos disponibles ya todos Franco

Voz 0831 41:02 hola Gallego sí sí estaba Vietto está con Belén que se pagó un avión privado desde Londres a Valencia para llegar a entrenar ya la presentación hoy Marcelino ya lo han metido en la convocatoria le agradeció que pagará de su bolsillo el jugador el avión privado está convocado como está convocado Vietto aunque después del hat trick en Copa del Rey lo normal es que no juegue de inicio Rodrigo Zaza es la pareja titular en la Liga hice lo pierden por sanción cinco amarillas para Pereira para cuándo

Voz 0919 41:27 el Deportivo de la Coruña Adrián Candeal ha salido en la última jornada del descenso

Voz 1915 41:32 cómo prepara el partido de mañana buenas tardes

Voz 38 41:34 muy buenas gallego pues le ha servido para estar más positivos en ese vestuario el punto el otro día pues va a salir mañana con toda la carne basados Cristóbal que va a poner eran los tres delanteros juntos Adrian Andoni Lucas eso sí con trivote para reportar reforzarse ante el Valencia Cristóbal ha afirmado que si el de mañana será esto una antecedentes pues para el Depor en su maltrecha Marta por la Primera División

Voz 0919 41:56 y mañana a la una de la tarde se juega el Girona Las Palmas novedades de los dos equipos el Vittorio buenas tardes

Voz 1104 42:03 qué tal Gallego pues mira llegan a mostra entonces rotas seguidas el dieron a rehuyendo la diferencia que marca la clasificación con Las Palmas ya así un palo con la que visite Montilivi Muniesa va a ser una de las novedades de Machín eso seguro Iker que adelantó propuesta ofensiva seguramente con el debut de Liga de Cairo Sam genio le urge a las tramas una reacción porque no ha ganado en fuera de casa desde septiembre y sólo ha sumado un punto en estos últimos siete desplazando

Voz 0919 42:29 ahora en Hora Veinticinco un poquito de análisis en el escáner

Voz 1915 42:41 y hoy en el escáner de Hora veinticinco Deportes Kiko Narváez buena estar muy buena calle gol y Antonio Romero buenas tardes vamos a empezar por lo de mañana en el Bernabeu cuatro de la tarde Real Madrid Villarreal en Madrid con dudas que esperáis que haga Zidane cambiará

Voz 23 42:56 algo pues yo creo que va a cambiar lo que Fàbrega va a cambiar corrección Sergio Ramos por cuarto partido ferial rezó exasperante decido pedirán su mensaje el cuanto a hombre no va a cambiar nada porque su grupo independientemente de que lo Lucas Vázquez llamar a las puertas de la titularidad lo que tiene que cambiar la actitud del equipo y sobre todo el acierto de Zaragoza

Voz 5 43:17 bueno lo decía Romero ahora con el tema de de Lucas no está golpeando o lo que es la la puerta de la titularidad cosa que no están haciendo lo el plan veo la gente fondo de armario iba a tirar de la vieja guardia de de sus gentes del partido puede ocurrir cualquier cosa sobre todo porque estamos esperando ya semana tras semana de que el Real Madrid va a tirar de orgullo pero no termina de tirar de orgullo y ver ese hipo que a principio de temporada pues no hacía presagiar que en enero febrero ya estaba en en Cibeles con con la Copa de la Liga

Voz 1915 43:46 si el Villarreal crea problemas habrá run run por habrá rum rum seguros

Voz 5 43:51 luego tiraría más para lo que es el césped que el

Voz 1915 43:54 banquillo Ipurua Eibar al Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid

Voz 5 43:58 te voy a decir Diego Costa también ha estado veinte partidos no el equipo sin perder quiere decir que prioriza lo que es el colectivo al tema individual lo que pasa que con Diego a los quince minutos del día del Getafe y a todo el mundo se estaba poniendo la mano a la cabeza de sí qué pena que consta el Caravaca no tuviese Diego Costa sobre todo porque hay mucha diferencia cuando juega de la cuando juega otro equipo no pero siendo Éibar campo pequeño todo estrechito pelota por segunda jugada pues a lo mejor en otro partido sobre todo el metropolitano se podía echar más en falta para mí no hay justificación y expulsa la hora de que el Atlético pueda conseguir un resultado a favor porque no estéril

Voz 23 44:35 no yo yo creo que el Atlético de Madrid independientemente de que la baja es central que al margen de beneficioso del fútbol desde agosto se ha beneficiado de lo que ha significado la llegada moralmente pero el delantero en el mercado de enero padre tu mujer incluso la kale las declaraciones de algunos futbolistas del Atlético de Madrid ha vuelto la alegría ese vestuario que ya estaba viviendo ella ha habido momentos sólo que parecía que estaba disparado para una cierta depresión estamos hablando seguramente puso el Fútbol Club Barcelona era uno de los firme arriba para mí del equipo en este momento de la temporada que está más en forma

Voz 5 45:06 de Benito Say Victoria hay una de las no y un empate creo lo último

Voz 23 45:09 por eso te digo y me Mendilíbar independientemente de lo que estar arriba que como diría Pellegrini el paisaje es el que eso puede obviar es futbolísticamente estamos hablando seguramente les puso el Barcelona es el equipo que más fuerza maximizar los recursos en este Campeonato Nacional de Liga

Voz 1915 45:24 mañana el Coruña Deportivo Valencia el ballet

Voz 5 45:26 qué quiere la Champions Kiko este es un campo en el que tiene que puntúan sí pero de la de la mano de Marcelino el equipo lo que siempre va a hacer es competir y me parece un equipo sólido fiable oí favorito a mí con este Valencia cualquier batalla porque sé que en todo momento con Marcelino que para mí es el gran fichaje lo lo dije a principio temporada del equipo che a esta temporada te va a competir y te va a complicar la las cosas

Voz 23 45:53 he venido moderó al Valencia porque llegaba después hundimiento temporada espectacular ahora con con los refuerzos en el centro del campo por el reportaje oye tú arriba que está en disposición de tener mucho más tranquilo que tenía de hacer más rotaciones en este campo para deshacer fútbol porque no han podido sacar solamente nada ahora y creo que el Valencia el favorito y además ya tiene claro cuál es el foco competir

Voz 5 46:14 como de pero entre los cuatro primeros también pues donde

Voz 1915 46:18 el domingo en Anoeta Real Sociedad Barcelona

Voz 5 46:20 a siga llegó el pareja Messi por favor ahí al

Voz 1915 46:23 es una manera de parar a Messi ha