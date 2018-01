Hora 25 (12/01/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:05 el veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:23 doce de enero se cumplen diez años de la muerte de uno de los poetas españoles más influyentes del último medio siglo diez años sin Ángel González en la próxima hora van a escuchar el emotivo homenaje que le dedicaron ayer sus amigos en la sala Galileo de Madrid una velada de música poesía para acabar la semana que vamos a completar con un buen menú para combatir el frío el que nos va a proponer Carme Ruscalleda pero antes un rápido son la actualidad este viernes Pablo Morán buenas noches buenas noches Ángels Sanidad confirma un caso de salmonela en España por la leche contaminada del actual del afectados son bebé del País Vasco

Voz 1667 00:53 consumió una muestra de esta marca francesa que ha tenido que retirar sus productos de los supermercados amplia Mariola Loureiro

Voz 0259 00:59 el caso se confirmó el pasado treinta de diciembre Sanidad dice que se debió a una muestra gratuita entregada por un pediatra la cepa detectada pertenecía al brote producido en Francia pero el Ministerio no colgó la información en la página web porque se desconocía el producto y el lote señala que sólo sin forma cuando se saben estos datos el bebé fue atendido en el hospital de Cruces de Baracaldo dado de alta por qué no

Voz 0194 01:21 presentaba ningún cuadro grave de

Voz 0259 01:24 esto según el Ministerio no hay ninguna nueva incidencia y en estos momentos la empresa francesa está terminando de retirar todos sus productos fabricados en Francia aún polémico cartel para el cargo

Voz 3 01:34 mal de Tarrasa incluye el dibujo de una mujer desnuda contra

Voz 1667 01:37 las manos que cubren sus partes íntimas en Instituto de la Mujer ha exigido su retirada porque lo considera vejatorio a través de las redes sociales la ministra de Sanidad también pide su retirada dice que es un cartel indignante que presenta el cuerpo de la mujer como objeto sexual

Voz 0194 01:50 descubierto un zulo de ETA en Francia en un bosque de las

Voz 1667 01:52 blandas en lo ha encontrado por casualidad un paseante equipado con un detector de metales en el zulo había explosivos y detonadores pero no armas interior cree que la banda lo utilizó en el año dos mil diez

Voz 0194 02:01 el preacuerdo para reeditar la gran coalición en Alemania animado los mercados este viernes con el euro y la prima de riesgo como principales beneficiados Eva Vega después de conocerse el principio

Voz 0605 02:10 de acuerdo de gobierno en Alemania el euro sea sea más fuerte frente al dólar se cambia por uno coma veintiuno dólares su nivel máximo de los últimos tres años ha subido también en la rentabilidad del bono alemán a diez años y la deuda española mejora la prima de riesgo ha descendido a noventa y ocho puntos básicos no estaba tan baja desde mediados de dos mil diecisiete en la bolsa el Ibex ha ganado un cero coma tres por ciento en línea con las subidas de Frankfurt y París

Voz 0194 02:37 a las diez más información vamos a hablar con el secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos la mirada semanal de Luis García Montero nuestra tertulia hoy con María Esperanza Sánchez Victoria Lafora Juan Carlos Jiménez a veces para entender el presente hay que viajar al pasado

Voz 4 02:54 quien inventó las rebajas don Ramón quien lo sabe desde los fenicios ya existían

Voz 0371 03:00 que veía antes de ayer ochenta

Voz 5 03:02 bueno la verdad treinta yo solía venir

Voz 0194 03:05 el ratio y memoria se unen a través del archivo sonoro de la Cadena SER entre tiempos los acompaña Semes

Voz 6 03:11 de viaje naturalmente de esta semana o Jersey altas talón algo que la historia de las rebajas

Voz 7 03:19 en la madrugada del sábado al domingo a las cinco y media de la mañana una hora menos en Canarias

Voz 2 03:24 entretiempo con Ana Martínez Concejo todos estar invitados

Voz 8 03:28 la SER Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un tres coma siete por ciento más que el ejercicio anterior y además con dividendo flexible de Iberdrola puede elegido combinar su forma de remuneración entre cuatro opciones tras recibir gratuitamente nuevas acciones recibir su dividendo en efectivo o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o a Iberdrola informes en el novecientos cien cero diecinueve o en Iberdrola un poco

Voz 9 03:56 con un poco de imaginación seguro que me reconoces

Voz 2 04:01 te gustaría que tu negocio ser rico noticia la primera en radio ahora con el club de la radio Puntocom puedes hacerlo grabamos un anuncio de películas para que tu negocio triunfe en Radio también están mis amigos Arnold aquí en el club y ahora por un euro dígame

Voz 10 04:19 enero es que tendría Carles Puigdemont de ser investido presidente de la Generalitat desde Bruselas por ejemplo por vía telemática a un dos tres responda otra vez por vía telemática

Voz 2 04:32 mandando al grandioso ese de la radio el pasa por él

Voz 6 04:42 hola buenos días como

Voz 11 04:46 toda la vida encantado de hablar con usted igualmente nos conocimos allí inaugurando el Avi es verdad pero nada cuando era usted alcalde

Voz 12 04:55 estoy es tanto a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 9 05:03 en Carrefour todo cuenta porque hasta el veintidós de enero Porcel socia del Club Carrefour descontamos salida más de mil artículos de electrónica místicos acumula habiéndose que ahorro Carrefour Pontones

Voz 13 05:15 hola

Voz 14 05:17 el poeta que no se explicaba la vida en cada verso el que llevaba la fiesta en su imagen de Quijote el maestro el compañero murió el doce de enero de dos mil ocho hoy hace diez años Ángel González para que yo me llame Ángel González

Voz 15 05:34 para que pese sobre el suelo fue necesario un ancho espacio y un largo tiempo hombres de todas domar toda tierras fértiles vientres de mujer cuerpos y más cuerpos fundiéndose incesantes en otro cuerpo nuevo solsticio Equinoccio alumbraron con su cambiante los sudario cielo el viaje milenario de mi carne trepando por los siglos los huesos de su pasaje lento y doloroso de su vida hasta el fin sobreviviendo naufragios aferrándose al último suspiro de los muertos yo no soy más que resultado el fruto aunque queda podrido entre los restos esto que veis aquí tan sólo esto un escombro tenaz que se resiste a su ruina que lucha contra el viento que avanza por caminos que no llevan a ningún sitio el éxito de

Voz 4 06:45 todos los fracasos enloquecida fuerza del desaliento

Voz 16 06:52 no

Voz 6 06:54 y tú

Voz 17 06:58 yo

Voz 6 07:02 sí

Voz 15 07:06 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 18 07:10 no la lucha contra el viento el éxito de todo

Voz 0194 07:16 los fracasos esa voz grave de tabaco Tanzi

Voz 18 07:18 Cana en cada respiración esa pausa tan familiar esos versos tan limpios fueron ayer el motivo de reunión de sus amigos y de la gente que le admiraba en la sala Galileo de Madrid se celebró el homenaje al poeta del whisky y la barba blanca Sara vítores estuvo allí

Voz 19 07:46 si yo fugas Dios Egipto haría estando aquí María a la manera de los Panaderos cuando prueban

Voz 0371 08:05 sí

Voz 20 08:08 Luca muy sucias

Voz 6 08:12 sí en la calle la tristeza de los que ya no pueden entrar dentro esa comunión entre el público una mezcla entre nerviosismo emoción y ganas de escuchar su voz

Voz 0194 08:24 desde guarda Ars

Voz 19 08:27 ciudades

Voz 6 08:31 la voz de Ángel González es justo diez años después de su muerte a la voz que canta Pedro Guerra la de la discreción de la timidez la del fumador noctámbulo bebedor de whisky la del gran conversador una voz que llega en forma de las palabras de los acentos los idiomas de sus amigos Joan Margarit en catalán

Voz 15 08:52 en el rostro

Voz 4 08:56 el sobrino de una por el juego

Voz 3 09:02 hora de González en el ritmo granadino de Luis García Montero

Voz 4 09:07 y me vuelvo a caer ese mismo vacío a la nada que pirueta de ciento o vuelo el recibo el golpe de rigor y me incorporo me toco y para ver si hubo gran daño más no me encuentro y Mi cuerpo dónde está

Voz 19 09:32 me duele sólo el alma

Voz 6 09:34 nada grave en el acento canario de Juan Cruz en el americano de Allen

Voz 15 09:45 Tura de otra Ángel Gabilondo yo sé que existo porque tú me imaginas yo sé que existo porque tú me alto porque tú me cree salto soy alto porque tú crees a limpio porque tú me miras con buenos ojos con mirada limpia porque tú me miras con buenos ojos con mirada limpia pensamiento me hace inteligente pensamiento medidas e inteligente

Voz 0371 10:09 sencilla ternura bien tú sencilla otras no

Voz 15 10:11 mira yo soy también sencillo bondadoso y también sencillo bondadoso pero si tú me olvidas que daré muerto sin que nadie lo sepa pero si te olvidas quedaré muerto sin que nadie los este

Voz 22 10:25 con de que nos pasábamos media habita persiguiendo cosas

Voz 6 10:33 recorremos con la poesía de Ángel el Madrid de las anécdotas que recuerdan sus amigos los pinos de Asturias la música de la que era tan amante

Voz 22 10:42 pues está en persona que sea la misma

Voz 6 10:50 roza Luis Ramiro Miguel Ríos fue Javier Rioyo que recuerda las cenizas bañadas en alcohol

Voz 1 11:01 y los Muertos incómodos Angeles

Voz 6 11:03 hilera de maestra de ceremonias Almudena Grandes nos deja sin pulso sin pulso y sin aliento separado

Voz 23 11:12 cuando respiro el aire se me vuelve no suspendido en polvo al corazón de desaliento

Voz 6 11:19 sin aliento el público de pie en el suelo por los pasillos

Voz 1 11:25 allí estaba el ángel sin alas González era un ángel menos dos salas

Voz 23 11:29 al menos dos salas con a un santo por lo civil era un santo por lo civil Junta Andy con un ojo a la funeral a un Andic con un ojo a la torera rojo están de Oviedo candidato rojo tan viento y andino estaban los garitos Ilha en los dari dejó la nota de mala nota boleros de máximo volver Steinbach con Juanín temieron apuras lo contaba Saras que tuvo la suerte

Voz 0194 12:02 estar ayer en ese acto entre los asistentes a esa reunión la editor Ángeles Aguilera editora de Planeta maestra de ceremonias de homenaje Ángeles muy buenas noches

Voz 24 12:09 eh que emocionante verdad sí sí que bonito quiso entre usted ayer ahí sí pero es que bueno ha hecho un montaje muy bonito Sara y la voz de ángel es muy especial

Voz 1 12:22 yo le contaba a ella y curiosamente para preparar todo esto pues hemos releído cosas hemos recordado cosas todos estamos un poco corremos

Voz 24 12:30 dos conmovidos por dentro ahí ir recordando

Voz 1 12:35 en el mejor de los sentidos como cómo fue emocionante compartir ese

Voz 24 12:39 el periodista amigo

Voz 0194 12:41 esta casa además directora de Instituto Cervantes de Lisboa que dice que Ángel González dice de él que es su mejor poemas el propio Ángel el mismísimo González Javier Rioyo

Voz 3 12:51 buenas noches Isabel era el mismísimo González es el mejor poema

Voz 0045 12:57 no puedo casi eh pensar en algo más rotundamente Ángel Ángel González el muy difícil a pensar que podía hacer que pudiera ser de otra manera era tan esencial mira decían de Federico García Lorca cuando llegaba un sitio no ni frío ni calor hacía Federico pues a nosotros los pasaba que cuando llegaba Ángel González y fin calor hacia Ángel González ya en un estado de la felicidad

Voz 0335 13:23 es un estadio la felicidad

Voz 0045 13:24 de la felicidad compartida Ángel supo compartir la amistad desde que éramos casi unos curiosos a él hasta que yo ayer lo recordaba un día como hoy hace diez años yo estuve en el hospital unas horas después recibió la noticia de Visor con quiere esto en el hospital de que había muerto y no lo creíamos porque había quedado con Luis la semana siguiente seguía fumando a escondidas seguí haciendo trampas seguía pensando en beber ciudad pensando en vivir que vivió intensamente entonces ahora tuvo decía Angeles yo

Voz 3 13:58 me he puesto un poco Chus Visor mucho me quitara el hispanista norteamericano que cruzó el charco para venir a recordar a su amigo al Joseph muy buenas noches muy buena San Juan cuando conociste tu Ángel González setenta y cuatro como fue eso es que Ángel fue

Voz 25 14:17 con con el padre mío y como un hermano mayor al mismo tiempo me enseñó a beber beber whisky no porque han tenido un sistema muy bueno si yo era poco whisky y mucha agua y paciencia

Voz 0194 14:31 ya si podías ir bebiendo eso es

Voz 25 14:34 efectivamente hasta veinticuatro treinta de enero está con el cuarenta y ocho horas bebiendo té

Voz 0194 14:41 dime una cosa hay que tenía como los tres que estáis diciendo que size hablando de que conseguía que cuando él llegaba decía Rioyo era ni frío ni calor Ángel usted que tenía para conseguir esta comunión entre todos los que estáis aquí los que ayer estaba que tenía él

Voz 25 14:55 no sé una voz una voz como decía anoche a la vez frágil decía que no se a todos creo que alabó hubiera unos ojos también los ojos claros una paciencia insondable qué más te puedo decir que sabía escuchar salimos lucha

Voz 1 15:16 ante la sonrisa irónica estudiosos

Voz 0045 15:18 por ejemplo esa irónica tenía una especie de melancolía de fondo pero la sonrisa que le tapaba la melancolía igual que Bues sea igual de su lesiones Angeles a su poesía supusiera la experiencia hace verdad

Voz 0194 15:31 qué es eso de las cenizas y el West que para

Voz 0045 15:34 pues mira

Voz 3 15:36 viento llevará reclamó este jueves

Voz 0045 15:39 la el la muerte de Ángel pasaron algunas cosas que tienen que ver con esa especie de cosas imposibles qué pasa cuando está Ángel Luis sabe que fue actuales

Voz 0194 15:51 Luis habla de Luis García perdón colaborador destacado

Voz 0045 15:54 el ataúd que tuvo que elegirlo con con Chus Visor y con Joaquín Sabina enlatados tenía una cruz ya gel no era de cruces Ivo que pelear para quitar a Lacruz el ataúd hubo que decir vamos a otra compañía o como se diga esto para que cogiera relató

Voz 3 16:12 tuvo que pelear para quitado que pueda quitar alguno acuda del material porque lo querían tener así lo dice el cura siempre ya es decir algo también

Voz 1 16:21 sacamos un radio caset como los gitanos estos

Voz 3 16:23 eso está claro

Voz 1 16:25 a su voz porque no reveló la ceremonia civil que no había nada danos daba mucha pena

Voz 3 16:29 no vamos allí un radio casete

Voz 1 16:32 de la Vega impusimos lo que

Voz 0045 16:35 al día siguiente pues había que ir con las cenizas a a Oviedo iba fueron en mi coche con Susana con su mujer con Chus Visor con la mujer hecho revisor con mi mujer hicimos la parada la parada a mitad de camino homenaje a Ángel González como decía Allen pedimos un whisky con mucha agua y con mucho hielo bien cargaditos un vaso de plástico enorme que justo al dejarlo en el coche Susana yo arranqué suavemente pero aunque hizo con dejaba las cenizas de Ángela eso decimos que es el último contra penúltimo vetas

Voz 3 17:13 claro claro lo que pasó del ya lo dio la risa entonces íbamos todas las cenizas

Voz 0045 17:19 y digamos a despedir a Ángel pero muerto

Voz 25 17:22 por bien Yazira Historia Federico no sabemos dónde está pero si viene del homenaje estuvo roza le

Voz 1490 17:31 yo tendría diez y pico años me regalaron el disco de Pedro Guerra y Ángel González y me cambió la vida osadas a este esas pequeñas Tom que los que quiero sorprendería espero que de repente escuche ese disco Love me lo ponían Buckley era una adolescente Ilie empecé a leer su poesía yo por ejemplo ahora es una de las metas que tengo a nivel profesional sabes me encantaría hacer un disco así con un gran poeta pero una vez que entra este hombre yo creo que no es imposible que no te cale

Voz 0194 18:03 es Haro salen Allen cambio Mi vida a una vez entre en tu vida

Voz 25 18:06 es imposible Ateca tú tienes la sensación de cambio en algo tu vida cuando apareció Ángel González en tu vida sí porque al conocer Ángel empecé a conocer a muchísima gente a través de AGE estuve con mucha gente con Juan Benet con Juan García Hortelano con José con muchísimos no con sus luego con Luis García Montero con coches sí claro que me cambió la vida se él tenía esa capacidad Ángeles de entre entre sí

Voz 0194 18:36 EGEDA al a los amigos sí

Voz 1 18:39 vamos a ver es que él era una persona que a los dos minutos parecía alguien cotidiano

Voz 25 18:44 eh

Voz 1 18:44 yo tuve la suerte de conocerle mucho en esa cotidianidad tan extraordinaria que es la vida en verano en los veranos en Rota que hacíamos y que durante los últimos veranos sobre todo de su vida se iba siempre a casa de Lewis y Almudena o a casa de Benjamin y los que allí veraneaba vamos estábamos cerca pues haciendo comidas en esas en esas horas donde no miras el reloj que son las mejores no esas cenas y es verdad que al cabo de dos minutos estaba pegando la hebra con los los veranos aparecen las madres los niños de ajeno entonces atraía a los niños tenía una paciencia infinita con ellos por ejemplo mi madre que tenía apenas un año menor que lo sea tan totalmente de la misma edad y una señora muy

Voz 26 19:23 eso más tradicional y demás de pronto se pone a hablar

Voz 1 19:26 con ella ella le preguntaba sin no le dolían lo huesos como

Voz 3 19:28 ya que a los dos minutos estar leyéndola

Voz 1 19:31 de conversación de dos señores muy mayores que están a lo mejor la consulta y a mí me hacía mucha gracia porque yo decía que extraordinario no estar aquí con con una leyenda de los años cincuenta

Voz 24 19:40 ah hablando tan tan normal llegará

Voz 1 19:44 el chiringuito impedirse el filete de pescado pero decía por favor a mí sin paisaje no sé paisaje aunque no

Voz 0194 19:50 pedían y lechuga no quería quería verle Cholo

Voz 1 19:53 proteína bueno era estupendo en cuando él muere

Voz 0194 19:56 yo yo te un fuera un momento os pasa por la cabeza la posibilidad de que de cree y su a esa persona que os ha cuestionado de esta manera hoy ha conseguido que seáis tan cuestiones que eso es imposible y que al final es el legado de él no

Voz 0045 20:08 al contrario fíjate bandos hacer un poco estábamos unidos en torno a Ángel Ángel no estaba siempre porque Ángel se pasaba más de medio año fuera en Alburquerque do esa broma dice sabía Ángeles se ponía una sonrisa

Voz 3 20:25 el de la ciudad esto es lo cuenta ventana entrenador eso bueno eso lo contó Juan García Hortelano

Voz 0045 20:32 y el primero que lo diga pero Ángel hizo que gente muy distinta

Voz 4 20:39 así debe generaciones distintas ciudades

Voz 0045 20:41 distintas y de incluso de pensamientos distintos hasta yo me acuerdo de estar con Ángel con gente que ahora parece que no tiene nada que ver con él llevan fueron por ejemplo era íntimo de Raúl del Pozo acuerdo de acabar muchas noches en el Valentín comando lentejas las tomar una excusa para tomar otra otra

Voz 3 21:00 pues yo digo igual

Voz 0045 21:03 había jovencitos él admitió ir recibió oí congregó a gente de todas las edades y condiciones de todas las ideologías siendo lo que fue siendo dignamente republicano siempre

Voz 27 21:17 un tío que cantaba canta verla cenas cantaba una tonada asturiana que a veces triste como lo de los que cantan en los cantaban en los Chigre ya que se llamaba de Río

Voz 28 21:35 sí pero yo delos mil color

Voz 27 21:38 cuando se ponía a cantar Ángel ya que era el momento en que sabíamos que ya está cumplido felizmente el día porque Ángel era probablemente una de personas que sin hacer ningún esfuerzo influye mucho más en la gente que lo rodeaba

Voz 3 21:54 vas a sintiendo con la cabeza pues si no no porque me cantó esta canción muchas veces se muchas veces le encantaba encantada que ha levantado era muy tímido

Voz 25 22:06 no se soltaba si estos eh

Voz 1 22:08 el cántabro trabas después me decía

Voz 25 22:11 los Pajines una noche que viajábamos Delon

Voz 3 22:14 sí ver al Bocaccio porrazos

Voz 25 22:16 decíamos me decía Carlos bajini es la voz

Voz 0045 22:23 no debe jamás era él me contó una vez hablando de canciones y de músicos aquí muy cerca en la calle la Ballesta había algunos luce el yo ya le recuerda que les ilustradora si eran clubs así de pasar porque aquí

Voz 2 22:37 María Aznar por las juergas además debían de pasar por la puerta de los árboles Girona agua nadie fíjate

Voz 0045 22:43 el iba algunas con Jaime Gil de Biedma decía Ángel bueno cada uno íbamos a buscar cosas distintas se me iguales yo creo que hay no se veía muy bien no conocían y tal y sabes quién tocaba el piano Manuel Alejandro manera Alejandro el compositor

Voz 3 23:00 en un burdel de aquí de durante la que vaya en la calle la Ballesta

Voz 29 23:03 eso me lo contó Ángel seguramente verdad lo quiero recordar como persona porque creo que su persona estaba a la altura de su poesía y esto creo que no es algo que se puede decir de todo el mundo hombre yo siempre recuerdo porque por ejemplo que él era muy muy fiestero era un hombre muy muy alegre muy divertido acabamos lo conciertos íbamos a cenar

Voz 24 23:25 sí le gustaba a la hora de la noche no

Voz 1 23:28 qué les donde les salía este optimismo tan vital pues yo creo que de una energía imparable porque dormía poco le gustaba la noche de es verdad empezaba cenando con mucha tranquilidad pero las noches con él siempre terminaban en madrugadas hice había una guitarra de por medio desde luego las canciones las rancheras y luego se ponía muy triste cuando le tocaba irse devolver al al Booker que cantaba una canción finales a D

Voz 4 23:52 no hay que no

Voz 1 23:55 y cantaba como como entonces y todos hacíamos cobro no bueno hemos mucho y luego como tenía tanto tiempo porque no dormía demasiado y tal leía todo y a mí me asombraba mucho porque el día cosas un poquito infames y yo les decía que hace de este libro que dice digo pero te ha gustado dice bueno mucho pero probablemente he sido yo que no he sabido entenderlo

Voz 30 24:17 yo lo conocí con veinte de noviembre que iba a su casa a recoger unos libros para una exposición ir cuando yo llegue que llegue tarde como siempre él estaba temblando la puerta de la contigo la cafetería que la habían cerrado puedo por qué no querían estar en ese ambiente abierto para evitar peligro me dijo vámonos aquí en defensa propia

Voz 0194 24:43 esta Montero que lo hemos citado todo el rato déjame que haga un juego con vosotros porque ayer en la sala Galileo se escucharon los problemas de de Ángel en vuestras voces y os voy a pedir para acabar que gays unos duetos con él con su propia voz con su voz serían duetos poéticos de los versos que ayer leí AIS cada uno le ser vuestro Rioyo

Voz 0045 25:02 ayer fue miércoles toda la mañana ayer por la tarde a la Marambio se puso casi lunes por la tarde la tristeza invadió a los corazones se hubo un claro movimiento de pánico hacia las grandes vías conllevan los bañistas hasta el movimiento de pánico hacia los tranvías esos de las siete cruzó el cielo una lenta avioneta en y los niños la miraron a ese esa todo el frío alguien salió a la calle con sombrero ayer neonazis todo el día fue igual ya veis que divertido ayer siempre ayer a Siria hasta ahora continuamente andando por las calles gente desconocida que divertido dentro de casa dando pan y café con leche que alegría continúa me la noche vino pronto y se encendieron amarillos cálidos faroles ya nadie pudo impedir que al final amaneció ese el día de hoy tan parecido pero tan diferente en luces y Omán y por eso mismo porque es como os digo dejadme que os hable de ayer una vez más de ayer el día incomparable que ya nadie nunca volverá

Voz 15 26:03 jamás sobre la Tierra la maravillosa que ya nadie nunca volverá a ver jamás sobre la Tierra Angeles

Voz 1 26:13 metiendo algunas tardes no todas tienen pulpa comestible fotos tiernas y estoy junto a la mar Muerto primero los acantilados contra la mar luego las nubes Cárdenas y el cielo luego escapó las gaviotas y para postre dejó las bañistas bañistas jugando a la pelota

Voz 0194 26:35 hasta ahí despeinada peinados

Voz 1 26:37 estoy en la ciudad metiendo tarde a secas merienda optar más Tiko lentamente los minutos tras haberles quitado las espinas haberles quitado cuando se me acaban me voy rumiando sombras rememorando el tiempo devorado con un acre sabor a nada en la garganta

Voz 15 26:56 en un acre sabor a nada en la garganta Allen

Voz 25 27:01 veinte me entusiasman ella dijo ella dijo te gustan solos o con rímel grandes con dice sin dudar de también sin dudar también velos los dejó en un plato Matas fue fiel Javier Angeles muchísimas gracias

Voz 31 27:29 en total

Voz 32 27:39 pocas horas

Voz 22 27:46 cuántas vidas

Voz 33 28:07 tu vida

Voz 3 28:15 cinco

Voz 34 28:17 hola

Voz 2 28:23 sí que ahora XXV en Cadena Ser punto com y en las redes sociales que el Twitter la Roma Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 26 28:35 sobre nada

Voz 2 28:37 es lo bueno de Campos la vida los ciclos de la naturaleza sobre todo por uno con Suez

Voz 3 28:45 es que de el título ya alteró está diciendo problemas tu este sábado a la una de las

Voz 2 28:53 de Berto Romero y Andreu Buenafuente Albert nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo como que era lo que tenemos

Voz 35 29:10 esta declaración televisiva de Ana Orantes desencadenó su muerte

Voz 36 29:15 era médico en vez de los pero te dan econtrala me ponían la cada así

Voz 37 29:19 la carta así

Voz 36 29:22 yo he vendido en espina

Voz 38 29:23 los veinte años del asesinato de Ana orante documental sonoro producido para Podium podcast por la periodista Noemí López Trujillo que reconstruye los hechos analiza qué falló para que el sistema no la protegerse a pesar de sus denuncias y reflexiona sobre lo que ha cambiado en nuestra sociedad veinte años después del asesinato Historial completo en Podium podcast punto com

Voz 39 29:46 no

Voz 2 29:53 si quieres hablar compartir tu historial en Hablar por hablar es muy fácil

Voz 12 29:57 se puede enviar también una nota de voz un audio al App

Voz 40 30:01 seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco y para compartir sus reflexiones en Twitter arroba hablarporhablar esa es nuestra cuenta

Voz 2 30:13 también puedes llamar al número de cree

Voz 0194 30:15 yo quiera puede empezar que nos cuenta todo lo que te importa

Voz 2 30:18 quieres compartir quieres hablar de escuchamos hablar por hablar con Macarena Berlín de lunes a viernes a partir de las dos de la madrugada una hora menos en Canarias

Voz 35 30:32 no está superen los ocho millones de usuarios

Voz 12 30:37 venga dio un millón ciento veinte mil nos siguen en cuenta más de quinientas treinta y seis mil personas Semper tenemos más de veintiocho mil seguidores en nuestro canal elegido más de dos millones de personas han descargado no esta aplicación otros se enteran de las noticias de la SER aunque no estén escuchando en ese momento la SER estamos muy satisfechos

Voz 36 30:59 hemos más o menos finés Mika Arenas eh

Voz 2 31:08 corren nuevos tiempos vamos

Voz 41 31:11 luchar

Voz 2 31:28 lo pasado grande como algo algo importante como todos creo que lo primero que hago es encender la radio a ver que están encontrando

Voz 42 31:35 algo emocional me ha acompañado desde siempre en casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño en todas las habitaciones el valor de la radio

Voz 2 31:44 este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial

Voz 0194 32:38 cuántas veces hemos hablado de los productos de temporada en esta sección de Los viernes de nuestros chefs una dice que lo básico de sus platos es usar esos productos de temporada en invierno la mitad de España está viviendo por debajo de los diez grados es el momento de dejar a un lado el tomate a lo mejor cambiarlo por la alcachofa despedirse del melocotón quedarse a las manzanas o alternan la ternera hincar paso también al jabalí esperamos eso sí que no sean de la opinión de Mafalda porque ya saben no soportaba las sopas

Voz 43 33:07 el resultado dichas muertes Guigou hoy

Voz 0194 33:22 Carlos ganó buenas noches buenos responsable de la sección Gastro en la Cadena Ser a ti te gusta la sopa mil sí sí

Voz 0335 33:28 no hay como falda entre otras cuestiones el chantaje

Voz 0194 33:31 emocional que le hace su madre con ese amor que se quimeras para empezar dime tres platos un que te gusten para

Voz 0045 33:39 combatir el frío no sé si puedo

Voz 0335 33:41 decirla tres necesitó cuatro por lo menos el guiso de lentejas para mí es el número uno yo creo que es que no sea hay pocas cosas que estén más ricas que un buen plato de lentejas la crema de bonito una receta que alguien que público Mikel Iturriaga en el comunista hace unos años le pone un poquito de comino está maravilloso la gente yo el mundo no ha descubierto la crema de Bosnia tomen parece que las entradas cuarto posible maniató además al horno con sal pimienta es que está muy claro pues en crema también maravilloso la sopa de Alex porque para mí es una forma de devolver a casa una forma calentita de a casa y te diría también el marmita Co que ha incorporado un poco al al recetario habitual está muy rico y tres frutas imprescindibles para pasar el invierno pues mira yo diría que la naranja a tope de no sé si la Granada porque es ideal para las ensaladas de enviarnos una fruta de temporada pero que va muy bien pues con lemas tiene muchas propiedades también además ese no es del todo fácil tomarla hay que buscar igual algún Trujillo yo lo tengo optó sigue pero con muchísima facilidad de ir dando golpes con la mano de mortero bueno hay otras variantes a esta a mí me funciona perfecto otro día hablaremos de eso bueno quizá la tercera fruta aquello verías la manzana que seguramente es la más saludable del mundo y tres verduras que vayan bien para hacer frente al frío

Voz 3 34:58 pues mira te voy a decir pero también la alcachofa yo creo que es un poco esta temporada el brócoli porque es una super verdura con muchísimas vitaminas mucha vitamina C también de las acelgas que son mi debilidad me encantan los caciques del niño raro esto sí sí que las acelgas no gusten a todo el muy pues a mi me encanta están muy buenas descansa los calçots eso ya es bueno son los dos queremos venga hemos cambiado de año pero no abandonamos buenas costumbres y eres tú quién me presentas a la primera invitada de esta noche tenemos aquí a Lourdes Márquez

Voz 0335 35:27 no valenciana que empezó a dar clases de cocina en sí

Voz 3 35:30 años sesenta desde entonces ha escrito más de veinte libros también asesorado restaurantes

Voz 0335 35:35 ha viajado por todo el mundo para hablar de las bondades del aceite de oliva y hablado mucho de cocina por la radio empezó en Antena tres Radio con Mayra Gómez Kemp

Voz 3 35:44 luego pasó por ejemplo por la Cadena SER

Voz 0335 35:46 Iñaki Gabilondo pero ha estado en todas en Radio Nacional en la Cope ha estado en todas las radios que su especialidad son los arroces sabe mucho de cocina de todas formas de todo porque ha tenido su propio huerto ahora eso sí Temas de abuela y menos de de Hortelano o de cocinera yo la conocí gracias a un libro que se llama Los secretos de la compra un libro que consulto a menudo porque es casi como tener una abuela en las tanto

Voz 3 36:10 día él puedes tú puedes seguir acudir para que te dé consejos de todo tipo Lourdes muy buenas noches qué tal bienvenida a casa puedo decir

Voz 26 36:20 pues sí efectivamente que recuerda

Voz 3 36:23 que es es el libro que dice El que lo tiene

Voz 0194 36:25 en día como tenerla una buena la estantería porque precisamente cuando estaba con Iñaki aquí en la SER hacíamos un programa semanal en que John brava

Voz 26 36:35 de un producto de temporada pues aplaza de las características etcétera luego estuve en la Cope más o menos también estuve con un Ferrari también seguíamos la misma tónica porque vimos que era un tema que interesaba a raíz de todo ese caudal de un anotaciones que yo tenía de todos los productos y tal pues la editorial como yo había publicado antes ya el libro de del arroz que por primera vez las paellas me dijeron por qué no no hacemos un libro que hable de todo el tema de la compra Il el primer libro se llamó la cesta de la compra que es esa Leo apostó hace ya diez o doce años no o quizá más pero no en formato grande a un formato como para regalo y luego últimamente pues con otra editorial se hizo uno otra vez lo mismo sin recetas porque sino no hubiera sido por muy voluminoso ir o por supuesto actualizado con los productos que se han incorporado de todo

Voz 3 37:40 nuestra dieta producto que hizo cuando empezasteis a salga se comían ni bueno

Voz 26 37:46 ya se conocía la Aquino ha

Voz 3 37:49 ni ni ochenta mil cosas que ahora son pues casi utilizan de uso diario

Voz 0194 37:54 pregunta antes a Carlos sus platos preferidos para combatir el frío en invierno si te lo pregunto qué me dices como hemos hecho

Voz 26 38:00 yo eh a mí me guardo como valenciana que te voy a decir me encantan los arroces

Voz 1 38:05 lo que comentaba antes a Carlos

Voz 26 38:08 me colofón lo que hoy precisamente he comido arroz con Maazel Casas Ros emblema es que la gente dice que él con la voz fijas con hacerlas las acelgas que no es verdad es que me me pareció Miñarro exquisito buenísimo exquisito y eso nos ayuda a entrar en calor hombre es un arroz meloso lleva alubias llevan las acelgas en un sofrito primero y luego yo le pongo un toque porque Valencia sean realmente es con caracoles y es que los caracoles le dan ese sabor amante y entonces claro no es fácil advertir de los caracoles yo le pongo al caldo un poquito de Romero o qué buen le da un toque

Voz 0194 38:50 eres de sopas te gusta mucho escenas opuesto

Voz 26 38:53 me gustan las sopas pero como te diré me consta casi más un las cosas Cruz sopa

Voz 1 38:58 de vez en cuando pero las cremas las cremas de verduras

Voz 26 39:01 horas ahora en invierno la crema de calabaza que yo le pongo fíjate le pongo calabaza pero le pongo también patata y le pongo Manolo

Voz 24 39:10 Ana porque casa muy bien no

Voz 26 39:12 por qué queda con mucha suavidad un sofrito de cebolla y luego un bueno pues lleva también un poquito de pimentón y tal y le pongo o bien un poco de caldo si tengo o agua pero luego le puedo poner también leche según lo cambio unos dos

Voz 3 39:31 a que vamos a empezar el mes de enero

Voz 0194 39:34 frío frío frío mucho frío pleno invierno qué productos son ahora vas al mercado tienes que comprar esto porque esto es ahora está vamos en su mejor momento

Voz 26 39:45 sí pues lógicamente las las verduras de invierno todo lo que son pues que te guió la lombarda Lombardas brócoli eh todo ese tipo de crudo cifras y luego pues las alcachofas esas verduras que que no admiten el caldo por cuando están en el campo se espían y no dan bueno regular las espinacas todo eso

Voz 0194 40:07 por supuesto nos equivocamos cuando en pleno invierno con este frío nos empeñamos en comer cosas que son

Voz 26 40:12 otra temporada hombre pues es que no sé cómo decirte la naturaleza es muy sabia yo creo que ahora las ensaladas apetecen poco osea lo que te apetece es pues un caldito caliente unas copitas de fideos Ocón trapío Oca en fin hay cincuenta formas de

Voz 0335 40:29 a ver un poquito es Carola con con unos gritos de naranja o de Granada

Voz 26 40:35 hombre también pero como te diré será para acompañamiento o para acompañar al segundo plato como plato principal plato principal para entonar el cuerpo oye calentito y las legumbres

Voz 0194 40:48 en puede legumbres ahora en el aprecia un buen como has dicho un sí

Voz 26 40:53 otra imagen de lentejas potaje de garbanzos Si las alubias mira yo otro arroz sensacional en Valencia que es la Ross con nabos sólo quiso es vamos como lo hace Si Si lo haces con cerdo es una bomba aquel que has dicho antes de acelgas no llevan a nada más ese es total es que se lo voy a ser yo sí sí ya verás cómo te gusta pero en China se prepara con unos nabos que es Piccoli en Valencia no es el Dinamo no los nabos blancos esos no porque esto es un aviso amarillo que le da más sabor y entonces ese sesgo Frye también un poquito de cebolla Se da una vuelta a los nabos eh eh si lo haces viudo que no llevan ni morcilla ni nada pues se puede en unas alubias iban cociendo a esas alubias se les añade ese ese sofrito y luego ya cuando ésta haya todas en su punto pues el año del arroz

Voz 0194 41:54 como se nota que es una gran experta en arroces déjame que que salude porque nos escucha desde Formigal Diego Herrero

Voz 0335 42:01 los es el chef del restaurante debido en Formigal en Huesca él es de Barakaldo en realidad pero se curtió en restaurantes del País Vasco ya lleva ya casi veinticinco años viviendo en en el Pirineo aragonés donde tiene este restaurante muy cerquita de las pistas de esquí allí hace mucho frío lo normal es que a estas horas estén bajo cero y los días de calor a cinco grados como mucho el año pasado quedó finalista en el Concurso Nacional de Tapas de Valladolid y su lema es la cocina de alta montaña hecho dice que aunque le gusta mucho viajar por el mundo el no cambiaría la montaña por nada

Voz 3 42:34 no

Voz 44 42:35 Diego muy buenas noches muy buenas noches hace frío fresco bueno si tú dices fresco que hace frío si estaremos al menos tres grados algo así que es eso de la cocina de alta montaña

Voz 45 42:49 bueno pues es una cocina pensada para disfrutar en el en el sitio donde vivos Delcy en el sitio del cual estoy enamorado en la montaña y es mucho más es un pensamiento

Voz 0194 43:01 ya aprovechar además los productos que te da ese sitio donde vives

Voz 45 43:04 sí por supuesto además tú comprende que estamos rodeados de naturaleza y hay que explotarlo al máximo hay unos meses que son estos que está todo blanco pero bueno para eso están las despensas

Voz 0194 43:16 cómo combatimos el frío ese es el fresquito perdona eh que hace que hacen Formigal cuál es el mejor plato para combatirlo

Voz 45 43:23 jo pues no se fuera hay muchos pero yo creo que el plato de cuchara sea cual sea si desde la sopa un cocido esos platos que constituyen esos platos que calientas las las manos yo creo que son platos que en la que hace va

Voz 0194 43:38 no se ve nada frío el frío

Voz 45 43:41 por qué no por ejemplo nuestros nuestro menú degustación la terminamos siempre con un plato frío sí porque no sí pero pero ya sabes cuando se llega este es que ha lo que esta es la montaña apetece al principio empezamos siempre con una cita con algo que me gusta la imagen esa de calentarse las manos con un tazón de sofá

Voz 3 44:07 que se te empañan las gafas que es la olla te en Sina

Voz 45 44:11 la había es un cocido de aprovechamiento el que sea hacía que arriba hay en cada sitio lugar de España hay un tipo de cocido y lo haya te Encinas el que será hacía aquí es una mezcla de alubias garbanzos es realmente lo que lo tenía en casa cuando llegaban las nevadas

Voz 0194 44:34 en la cocina de temporada es una de las características de debido ahora mismo con qué productos trabajas

Voz 45 44:41 ahora mismo estamos con una trufa es tu peso que que haga que tiene la de aroma toda la nevera que es una gozada obtenga esta tenemos las coles que me encantan que son crujientes con esos colores verdes fosforito tenemos el cordero que nos acompaña Dago de todo el año en la verdad que es llevarle buscando y aunque el invierno cuesta más encontrar más produce tanto producto vamos encontrando llevamos jugando con ellos

Voz 0194 45:14 pues Diego muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchísima suerte subiremos cuando no haga tanto frío verte

Voz 44 45:22 vale un beso beso

Voz 0194 45:25 otra cocinera sentada en la mesa Carme Ruscalleda la cocinera mujer con más estrellas Michelin del mundo junto a la francesa Anne Sophie Pic nada menos que siete estrellas repartidas por sus restaurantes sí AMPA acaba de sacar un nuevo libro de recetas la magia de la cocina este año cumple treinta al frente de su restaurante treinta años Carlos

Voz 0335 45:46 sí sí sí la verdad es que es uno de los grandes referentes de la cocina especialmente para un mundo dominado por hombres es un gran referente para las chicas que también aspiran a triunfar como chef no Carme Ruscalleda está en Barcelona también está en Japón tiene tiene otras restaurantes bueno acaba de sacar ahora un libro que se llama La magia de la cocina que incluye recetas fabulosas pero que no sólo eso también tiene reflexiones muy interesantes sobre la cocina actual y nuestra relación con los alimentos a mí lo que más me ha gustado de todas formas son las ilustraciones de Pilar Images

Voz 0194 46:23 tienes hay un tema emocional claro bueno es que es el respeto

Voz 0335 46:26 larga es clara en los cuentos en los libros de texto que hemos tenido muchos de pequeños más cosas emocionales tengo del porque yo la primera vez que comen restaurante con tres estrellas Michelin que fue hace como diez años más o menos fue en el en el Sant Pau en San Pol de Mar no me olvidado todavía de aquí

Voz 3 46:44 los guisantes esos mares Maker ricos como si aquí tenemos a Carme Ruscalleda porque Carlos Cano ha querido Carme Ruscalleda muy buenas noches muy buenas

Voz 0371 46:52 noches qué tal estáis muy bien estabas escuchando

Voz 0194 46:54 atentamente tanto a Lourdes como como a Diego digo una cosa Karma una una cocinera una chef con tantas estrellas Michelin con tanto curriculum con tantos años cuando escucha recetas de de otra gente que aprendes naturalmente naturalmente

Voz 0371 47:12 es de sospechar el cocinero que no escucha con atención la receta que que otro cuenta cada día aprendemos yo creo que es la magia precisamente de la vida aprender continuar aprendiendo

Voz 0194 47:24 te has imaginado ser Ruth con acelgas como prueba

Voz 0371 47:26 sí no sí y además es decirte que yo me apunto al grupo de los raros encantado las hace

Voz 0194 47:33 bueno voy a apuntar Pita me me gustan que conste que nunca le había que es mi plato favorito pero también por eso he dicho que tengo que probar ese arroz con acelgas tengo libro aquí delante vides en en capítulos según la forma de de cocinar porque porque no es así

Voz 0371 47:47 es por pero realmente sí sí si se parió ese libres gracias a que lo está haciendo una serie de libros científicos principalmente para las escuelas está contando con yo creo que esa entrañables eh puestos Tones como Antropología o como astrología a los niños y siempre parece para realiza el libro busca una persona pues experta en el tema y es cuando ella me contacto y me dice tengan ese cero uno de cocina para contaros lo de cocina inscripción ya a mí me apetecía que colaboramos mucho ahora los cocineros Cobas escuelas o el tema cocina en nutrición no está en la temática de docencia pero sí que por empatía de las escuelas de dos cocineros ay de los profesores trabajan hizo euros los cocineros que después hacemos como colofón final de de de esa materia que que han trabajado por lo tanto el libro Por esta razón pone en valor por cuenta que es el crudo no cuando los hacemos una ensalada estamos cocinando en crudo estamos realmente uniendo alimentos para que sea nutricionales para que sean un disfrute la cocina hervir hervir cuando alguien le consigan debes tomar hervido no es ningún castigo porque claro las acelgas deben ser de primera moría aquí después o la hoy debe ser admitida de de la cantidad que dista de dispongan a hervir la cantidad de agua es importante como la calidad y el tiempo de cocción por lo tanto si esas acelgas entre en su punto primero lo que esbozaba la parte de la pesca quién merece un ratito más de forma parte de la hoja en poco tiempo lo tienes y además si está la medida justa dispones de como una especie de consume como un té verde para tomarte lo fantástico dando no es un castigo la clave está en comprar lo que decíais de la compra la clave está en la compra comprar un buen producto y evidentemente no asesinar a hacer

Voz 0194 49:37 hay gente que es capaz de asesinar un buen producto también te lo digo demente

Voz 0371 49:41 el que asesina una lubina debe poner una vela al alma de la lubina porque claro el creador la hizo para el disfrute de los mortales

Voz 0194 49:50 yo me dices entonces la lubina déjame que te pregunte porque ha sido noticia estos días que yo creo que es en Suiza que se prohibe

Voz 0371 49:56 a los lo de las langostas tirarlas

Voz 0194 49:59 las al agua hirviendo bueno

Voz 0371 50:02 es que el más cruel de la creaciones el hombre claro evidentemente

Voz 26 50:05 pero como no hacer los suizos van a perseguir a la gente de casa porque

Voz 0371 50:07 sacamos la ganó el bajo bueno no no una buena técnica precisamente la técnica que aconsejan de ponerla en un horno caliente se duermen sean excesiva Annie después puedes cortarle pero no voy a contaros cómo se a cabo la tripa en crudo hoy en vivo de una langosta porque salgo yo bueno es es gore gore total

Voz 0194 50:25 sí es total hablando de cosas de invierno que estábamos hablando de buceando en tu libro estofado es que es un estofado exactamente mira un esto fados

Voz 0371 50:34 es realmente una especie de de puchero que abriga ir recibe pues vitaminas proteínas hidratos de carbono que ahí se funden se abrazan llegan a un punto óptimo cuando la clave está en que si muerde legumbre o patata esté en su punto no está ahí desecha que pobre ha perdido ha perdido la forma que si hay Tiemblo ternera y cordero hay pollo también tenga presencia hice I se sofrito es lo que le da el toque el aliño y la especie el perfume y por lo tanto venimos de una de una cultura que ha sabido hacer muchos pucheros que lentamente van entrando cada uno en su punto que sea amalgama mi después como decía el cocinero de Formigal que calienta las manos es el alma y el espíritu

Voz 0194 51:20 picando por ejemplo que yo sí que lo relaciono mucho a plato de invierno tú dices que es una de las cumbres de la cocina Qatar

Voz 0371 51:25 la yo creo que sí fíjate fijando que yo hasta ahora decía no me toqué hizo enfriando cuando no merle año de dais nada ni le quite y nada es un monumento permiso monumento ahora estamos trabajando para el menú próximo de de que ese camino de los treinta años Sant Pau quiero hacer un bate de esa concepto africano y quiero contar un camino pero evidentemente cuando lo hemos tocas tú debes sentir esto es enfriando

Voz 0194 51:52 eso africanos estás en casa cuando come has fracasado estás en Castro es esa

Voz 0371 51:55 ciudad de esa ternura que tiene esa veta un tubo Sat que el cartílago se ha convertido en algo brillantez donde sofrito es medido donde las setas seca se convierte en especia ir lentamente va adquiriendo bueno un brillo a las Sabzak corta brillante y magnífica pero yo creo que son de esos platos que cuando tenemos pone si no tenemos ponen intentemos esferas poder arrancar una lágrima cuando te los ponen no te ponen panal al lado abono claro Manolo no bueno o Paris un buen compañero para para evidentemente yo creo que además fíjate sufriendo si después ese plato llega la cocina resumido de pan es el mejor piropo que puedes dedicar cocinero

Voz 0194 52:39 cocina cocinas el fregando tú también de vez en cuando de vez en cuando en Valencia se toma tanto como una niña no no están señor diga en Valencia como en Cataluña en Catalunya Sí quiero decía cuando comes hay tipos de estofado sí pero no pero no explicando cuando decía que la sopa de Gales le devolvía a casa a mí me pasa con el explicando a mí siempre me vuelve a casa do Karma diferencia entre los callos a la catalanes los callos a la madrileña por ejemplo

Voz 0371 53:02 no hay diferencia El Cairo la madrileña es más cárnico es más proteína Kiko tiene ese punto picante de esa calle llena que que te anima a beber ya ya mojar con van ya captaba niños si es porque es alargar la proteína lleva un aporte una suma de una patata pues a a Cortés toscos bien frita que se funde ahí en el último momento que lo acompañan yo creo que incluso la digestión del hace además ligera me gustan los dos pero los catalanes quizás de forma económica de que rinda más Iker y que también la nutrición sea más agradable

Voz 0194 53:40 con todo esto que estamos hablando de cocina muy tradicional ahora mismo los estofado salpican los callos sagrada cuando ya

Voz 0371 53:46 casa Japón se les das de comer bueno fíjate a mí me me contratan para llevar Mediterráneo Japón

Voz 0194 53:54 vale jugando y cuando llegó a Japón que dotan

Voz 0371 53:56 se cita por su cocina qué hago como un ejercicio mental de construir un muro en mi mente para no ofrecerles cocina japonesa esos señores me han invitado a que traiga aquí Mahrez no les voy a ofrecer cocina japonesa pero ese muro ha encontrado a encontrado ahí unos unas grietas y se están cobrando sabores técnicas productos y ahora en nuestra cocina tienen pinceladas japonesas sin duda alguna que sean las islas importes

Voz 0194 54:23 después tú sí bueno

Voz 0371 54:25 a las compramos directamente pero en el mercado principalmente mi yo creo que en en Barcelona está triunfando mucho la cocina japonesa hay establecimientos pues con un producto japonés de de de primera categoría a quizás diez años antes era más difícil ahora no

Voz 0194 54:40 ahora no Karma continuando con productos de invierno hay gente que le asustó a lo mejor ponerse a cocinar carne de caza

Voz 25 54:47 sí