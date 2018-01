Hora 25 (12/01/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:21 más allá de la expectación por lo que pueda hacer Carles Puigdemont de cara a la investidura lo cierto es que todas las noticias que van surgiendo en torno a Cataluña tienen sello judicial hoy por ejemplo hemos sabido crecer juez arena no autoriza ni a Oriol Junqueras Joaquín Forner Jordi Sanchez asistir al pleno

Voz 0194 00:37 la constitución del Parlament de Cataluña previsto para el miércoles que viene aunque sí les permite votar y hacerlo a través de un compañero diputado y esas son las únicas noticias que tenemos el tema catalán mientras seguimos preguntándonos cómo va a acabar primero cómo se va a formar gobierno y quién lo va a presidir y después una vez haya gobierno qué va a pasar que va a hacer la política para solucionar el tema porque gobierne quién gobierne Sereim un independentista y esperemos que sea uno que haya entendido que nada puede hacerse al margen de la ley pero la voluntad de independencia no se habría diluido miel la mayoría parlamentaria en ese cuarenta y siete por ciento de los catalanes que les votaron el problema seguirá estando ahí sino porque el problema ahora es que la judicialización del caso entorpezcan

Voz 3 01:16 la política quizá por ejemplo a la política lo hubiera ido mejor

Voz 0194 01:19 otras decisiones judiciales de las que se han tomado recientemente como las que les estamos contando ahora pero eso que tiene cuando la política desaparece ha desaparecido desde hace tiempo y sólo funciona

Voz 3 01:30 la vía judicial Ángels Barceló hoy se sientan en la mesa de análisis Victoria Lafora buenas noches muy buenas noches María Esperanza Sánchez buenas noches

Voz 1452 01:41 hola buenas noches y Juan Carlos Jiménez buenas noches

Voz 3 01:44 sí hoy como todos los viernes también aquí con nosotros Luis García Montero buenas noches buenas noches Astra es su mirada a la semana que hoy acabamos así es

Voz 1341 02:05 otro tiempo vendrá distinto a éste y alguien dirá hablas te mal de viste haber contado otras historias son versos del poeta Ángel González cuya muerte como habéis recordado esta tarde se cumplen hoy diez años estos escribió en plena dictadura franquista cuando los censores hacían muy difícil acercar las palabras a la realidad pero más allá de la censura existen otros mecanismos de manipulación para alejar según los tiempos los relatos de las cosas en carne y hueso mundo virtual en nos permiten establecer existencias paralelas en las que los deseos y la realidad se alejan de forma extrema estamos perdiendo nuestra relación con el mundo nos convertimos en fantasmas sin tomar conciencia del suelo que pisamos pensemos por ejemplo en lo que es la comparecencia parlamentaria de Rodrigo Rato descargó la soberbia de un héroe del sin darse cuenta de que su imagen y su gestión pueden calificarse de fango corrosivo para su país y para su imagen política pensemos por ejemplo en Mariano Rajoy que no se siente afectado por un ministro del Interior que naufraga de manera sistemática hay estrepitosa a la hora de actuar en Cataluña en las carreteras nevadas con los derechos humanos de los inmigrantes convertidos en presos en la cárcel limbo de Archidona pensemos en Puigdemont un Tintín en Bélgica que abre su página web con una república catalana inexistente mientras se va quedando solo por un sitio y por otro a través de renuncias dimisiones y despedidas el problema de la separación entre los mundos virtuales y la realidad es que terminan por chocar parece responsabilidad de la política a evitar que se produzca el accidente facilitar una conexión que permita poner los pies en el suelo de manera tranquila con la política judíos finalizada icono del expresident incapaz de tomar conciencia de su inhabilitación Se me antoja complicado el proceso de constitución del nuevo Parlament nadie habla claro aunque hablar claro Ángel tampoco es un síntoma de verdad hay sensatez el presidente de Estados Unidos Donald Trump se ganó el favor de sus votantes por hablar claro es lo que ha hecho ahora al llamar países de mierda Haití El Salvador Nicaragua y algunas repúblicas africanas su claridad eso sí oculta que muchos de esos países son mierda porque los ha hecho mierda el imperialismo de la supremacía yanqui rubia y blanca cuando faltan esperanzas no nos queda más que resistir en las convicciones democráticas sin esperanza con convencimiento es el título de un libro de Ángel González lectura perfecta

Voz 1452 05:00 para este fin de semana

Voz 1341 05:02 buenas noches Angels hasta el viernes que viene un beso feliz fin de semana

Voz 1170 05:12 hora veinticinco

Voz 5 06:15 bulos

Voz 3 09:25 en general tenemos un plan para cada virada para mí que me gusta tener unas gafas para cada ocasión el plan ahora en general chica cine estufas las gafas cifras las marcas al treinta por ciento y si quieres dos tienes las segundas al cincuenta

Voz 10 09:39 por diez aprovecha el brandy Itu General Óptica unirá esto

Voz 2 09:48 hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 09:54 la justicia no está teniendo la más mínima concesión con los líderes independentistas que permanecen en prisión preventiva el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha rechazado la petición de Oriol Junqueras de Jordi Sánchez y de Joaquim Forn para asistir al Parlament en el próximo pleno constituyente previsto para el día diecisiete el miércoles recordemos que los tres son diputados electos vamos a explicar los argumentos que da el magistrado Alberto Pozas buenas noches al año y el principal motivo que alude el juez es la seguridad dice y arena que no existen todas las garantías para que ese permiso penitenciario se realice sin complicaciones cree que incluso pueda provocar algún altercado

Voz 0055 10:27 el juez explica que precisamente Ford Junqueras Sánchez están en prisión acusados de promover en altercados violentos en las calles de Cataluña y que no tiene dice ninguna garantía de que no vaya a pasar lo mismo aunque les permita acudir

Voz 0194 10:38 un solo día el Parlament para participar en una votación con

Voz 0055 10:41 la mente a la formación de la Cámara catalana el próximo día diecisiete tienen derecho a tener su acta de diputados pero no a recogerla en persona uno de los ejemplos que pone el juez del Tribunal Supremo para dibujar este riesgo es el extendido apoyo social que dice existe a favor de los fugados es decir te Puigdemont y el resto de exconsellers las manifestaciones públicas también que dice sedán contra cada una de las decisiones que va tomando en este proceso les prohíbe salir de la cárcel Ángels aunque sea por un día el mismo día en que además dos de ellos han pedido ser excarcelados de forma permanente Junqueras además le dice que si quieres ser llevado a la cárcel catalana el había pedido ser trasladado atendían uno cerca de Barcelona tendrá que pedírselo a Instituciones Penitenciarias

Voz 0194 11:16 los tres están en la cárcel como medida cautelar por lo tanto no están inhabilitados para ejercer como diputados el juez les impide acudir al Parlament pero no les impide ejercer su derecho a voto aunque según el magistrado Pozas deberá ser la Cámara catalana la que encuentre la fórmula para que pueda pasar esto Llarena asegura que con

Voz 0055 11:32 esta resolución lo que hace es restringir pero no anular su derecho a participar en la actividad del Parlament tendrán que delegar su voto según explica el auto al no poder abandonar la cárcel para hacer acto de presencia en los plenos algo que debe administrar la Mesa del Parlament Illes prohibe expresamente utilizar el tan manido voto telemático tipo de voto que es incompatible con estar dentro de la cárcel el magistrado les permite seguir votando aunque sea por delegación porque según dice en su auto el hecho de que estén en prisión provisional sin haber sido condenados ni siquiera procesados no puede suponer

Voz 0194 12:00 dice textualmente la modificación de la aritmética

Voz 0055 12:02 parlamentaria configurada por la voluntad de las urnas del pasado veintiuno de diciembre el hecho de que estén en la cárcel no pueda alterar los resultados de las elecciones todo esto ahora va a tener que ser articulado por la Mesa del Parlament

Voz 0194 12:12 Pozas gracias hasta luego Yolanda Gómez catedrática de Derecho Constitucional de la UNED y estos días nos está ayudando a entender algunas de las cosas que pasan en relación con Cataluña muy buenas noches

Voz 17 12:22 es buenas noches existen el reglamento del Parlament una fórmula para que voten los encarcelados

Voz 9 12:30 así dicho en los encarcelados no eso es quizá una de las cosas más singulares que tiene el auto porque efectivamente es lo que vemos en el reglamento en el artículo noventa y tres la posibilidad de que haya una delegación de voto pero el propio reglamento establece en qué casos o no están las bajas por maternidad que no son ahí cansó pero uno de los casos que si interesa que dice el reglamento es que se produzca una situación de incapacidad prolongada debidamente acreditada el juez ha basado en esta previsión del reglamento pero ha añadido una palabra más por dejadez dice incapacidad legal prolongada indebida debidamente acreditada lo que ha hecho en este caso el juez instructor es dar sin duda ninguna pues una salida para el ejercicio del derecho fundamental de de voto que deriva de de la cualidad de representante político de las personas que son ahora mismo privadas de de libertad ya añadido por de lo explica en el propio auto diciendo que hay que entender la física ilegal y por lo tanto buscado les da la posibilidad de que puedan ser la Mesa del Parlamento autorizarle a que haga un voto por delegación esto es lo más singular de de la Vuelta

Voz 17 13:43 al no dejarles salir para asistir al al al al pleno se está vulnerando los derechos de Junqueras de Ford y de Jordi Sanchez teniendo cuenta que no están ni condenados ni inhabilitados bueno

Voz 9 13:54 esto es verdad es están en un momento procesal en el que no hay sentencia firme no por lo tanto no están no están condenados y además tampoco es abierto el juicio oral que también es un momento procesal el de que hay posibilidad de restringir derechos pero sin embargo el cuál es el argumenta muy bien en este caso y además hay base jurídica para ello porque aunque no les autoriza a salir si les da la posibilidad de que lo ejerzan de forma digamos mediática a través de un delegado y además argumenta porque no les dejo salir es decir no se trata de que tengamos que tener en cuenta los elementos subjetivos de los propios interesados que han manifestado su buena voluntad etcétera no esto puedo puedo vendible pero no es relevante totalmente lo que es relevante son los datos objetivos

Voz 18 14:43 los los datos objetivos que también están en él

Voz 9 14:45 documento judicial como es pues la red de apoyo social que existe la posibilidad de que efectivamente se produzcan desde alteraciones desde el orden público también la puesta a disposición de recursos incluso públicos para unos datos que va a ser muy regulares es decir que no es un hecho aislado sino que las votaciones son semanales en parlamentos y por lo tanto yo creo que está bien fundamentado

Voz 17 15:11 la argumentarlo esto esto de la de la seguridad de los altercados hoy considera que está bien argumentado pues llame

Voz 9 15:17 a juicio si yo he leído el documento domine parece efectivamente el juez hace lo que había que hacer en este caso que es ponderar los bienes que están en juego por supuesto el derecho de las personas que están en prisión ejercer como he dicho antes derecho fundamental derivado de la representación política y esto se lo habilita ya además lo hace de una manera singular pero muy adecuada porque él realmente el juez no autoriza nada sino que dice que si el Parlamento el que articule y haciéndolo así lo que estamos viendo es que el juez le dice al Parlamento muy bien usted es ni Le en uso de su autonomía parlamentaria de su capacidad de autorregulación que esto es un hecho histórico un derecho histórico de los parlamentos articule las medidas para que efectivamente estas personas puedan votar a través del reglamento y además cita el artículo noventa hay en concreto yo creo que si el otro mundo articula lo articula con bastante fundamento

Voz 0194 16:17 Yolanda quiere hacerle una pregunta de nuestras analistas de esta noche Victoria Lafora buenas noches señores Gómez

Voz 11 16:22 a ver a una

Voz 1971 16:25 un aspecto muy pequeñito del auto pero que me llamó mucho la atención cuando dice que efectivamente la la Mesa del Parlament de Cataluña deberá buscar una solución para el voto de los que están encarcelados pero no para los otros no los cita pero se supone que son los que están en Bruselas porque él

Voz 17 16:42 juez se mete en el voto de los otros

Voz 9 16:46 bueno efectivamente pues esto también lo valoro positivamente porque es un mensaje muy claro a favor del cumplimiento de la ley los que están en prisión lo están

Voz 18 16:57 por qué han ido a someterse a la acción

Voz 9 16:59 de la justicia han sido llamados se personaron salieron de allí ya hacía prisión mientras que los demás están prófugos de la justicia entonces es lo que hace es lo que hace en este en este auto López en ese escrito es tutelar los derechos de los que están colaborando con la justicia sometiéndose a la acción el ajuste hacia los demás efectivamente no puede tener ahora mismo este mismo tratamiento sino todo lo contrario que en este momento lo que están es llamados por la justicia y no se han presentado así que a mi me parece que es una diferenciación también no solamente jurídicamente fundamentadas sino que es más razonable no porque debe de haber una diferencia entre ellos Esnal perdón al final al final resulta que los que están privados de libertad pueden ejercer sus derechos y los que han huido no pueden ejercer

Voz 17 17:50 déjeme que le haga una última pregunta precisamente sobre esto es la privación de libertad vimos cómo comparecieron ante

Voz 0194 17:57 juez tanto los Jordi como al mucho

Voz 17 18:00 de Ford como como como Junqueras ya hace ya hace unos cuantos días pero fornidos Jordi fueron los últimos en comparecer se retractara de todo no no sólo dijeron que el referéndum había sido simbólico que no tenía ninguna validez sino que incluso dos de ellos que son diputados electos dicen que abandonarán el escaño en caso de que el nuevo Gobierno catalán adopte la vía unilateral hombre son unas tesis muy parecidas a las usadas por Forcadell y los ex consellers que salieron de la cárcel porque siguen en prisión en qué qué lectura hace usted

Voz 9 18:33 bueno pues efectivamente esto es un dato es un dato curioso el yo diría íntegramente que yo lo que no entiendo bien es porque Forcadell está fuera de la cárcel recibe lo que no logre nunca entender suficientemente bienes cuál era la diferencia por la cual efectivamente Forcadell no se la veía tan responsable de los hechos que habían acontecido porque en fin los plenos del seis y el siete de septiembre fueron los fueron

Voz 17 19:01 si me tiro no

Voz 9 19:04 que que añadir pero pero claro el hecho de que hice ahora mismo los que están en prisión se hayan retratado vamos a decir

Voz 17 19:12 pues ya han esas manifestaciones voluntad

Voz 9 19:14 Arias como he dicho hace hace un momento tiene una relevancia me no lo determinante lo determinante porque si no todos los que están en prisión acudirían al decir que lo que hicieron ya no lo querrían volver a hacer esto no esto no tiene más relevancia que quizá para nosotros para los medios para la opinión pública lo importante son los datos objetivos que rodean a estas personas que podría pasar si está aún fuera sí podrían por volver a a delinquir o no estos y son datos que que son más relevantes en este caso pero coincido en que efectivamente la situación de Forcadell es a mi juicio singular respecto de la de los demás

Voz 17 19:54 pues Yolanda Gómez otra vez muchísimas gracias gracias a ustedes hasta luego

Voz 0194 19:59 Vitoria como que te has leído viene el auto que además has podido preguntar incluso a a la catedrática sobre la decisión de hoy es verdad que todas las sesiones que que que que se van tomando en torno a los que están en la cárcel van dando la sensación que dificultan más todavía una salida del proceso es verdad que son decisiones judiciales que nada tienen que ver con la política pero que ahí están

Voz 1971 20:21 sí lo que pasa es que el el el hecho muy subjetivo de las declaraciones de todos ellos incluso del propio Junqueras cuando dijo que él era un hombre de fe y que era un hombre que no rechazaba convicciones religiosas la la violencia hay demás eh todo eso como declaración ante un juez está muy bien pero yo también puedo hacer un acto de fe no la tengo por lo tanto yo creo que lo lo lo que les está pesando enormemente y que esto pero lo que se fundamenta o parte de la fundamentación del auto del juez es el famoso documento de Infocat es el documento en el que hablaba el juez además en ese auto muy pormenorizado relata el riesgo que puede tener el traslado

Voz 0194 21:06 luso a un sitio aún ahora todo

Voz 1971 21:08 lo conocido de sitio público como es el Parlament de Cataluña de los que ahora están en prisión preventiva porque bueno pues pueden darse con concentraciones de gente que lógicamente están les apoyan ya están a favor toda esta marea del del lazo amarillo puede dar lugar a desórdenes públicos por qué porque acuérdate que en aquel documento de Infocat una de las cosas de las de la estrategia a seguir consistía en una movilización ciudadana hay popular que obligar al Gobierno en Madrid a dar como hecho consumado en la declaración de independencia unilateral por lo tanto toda la estrategia estaba basada en una movilización en la calle y eso es lo que el juez ahora teme que pueda volver a repetirse por lo que no autoriza esa salida puntual para el día la votación yo no sé si más adelante para otras votaciones se autorizará porque el auto está hecho para esta entonces yo creo que es que es lo que pesa como una losa esos el documento de enfoca Juan Carlos Bueno yo creo

Voz 1170 22:10 que esa otra cosa también importante que fue Lasa el el registro de la de la Consejería de Economía Iker

Voz 1971 22:16 ahí apareció el documento uno esos elementos que

Voz 1170 22:20 eh yo creo que ahí es donde la diferencia de tratamiento de Forcadell y Laure y los demás no Forcadell al final digamos fuerza el reglamento pero tiene una una delimitación no no tiene una digamos un un protagonismo absoluto en el en el que el el la posibilidad de movilizar a la gente etcétera etcétera a mí yo lo que parece que está plenamente justificado yo insisto una cosa el cuando actúa la justicia la justicia actúa si le pidiera a la justicia que asumiera un cierto elemento político yo creo que haríamos un flaco favor a la justicia sus decisiones pueden ser contra producentes en términos políticos yo eso no lo voy a discutir creo que que que muchos casos lo pueden ser pero es que la justicia es así

Voz 19 23:11 según seguros al Gobierno algunas de las decisiones que se han tomado últimamente no le han venido muy oscuro no electo eso claro sería absolutamente seguro pero cuando tú

Voz 1170 23:19 y al fiscal que judía judicializar el tema has perdido la rol tal y sino viviríamos en una democracia es que yo creo que ese es el elemento central si bien de verdad creemos que vivimos en un Estado de derecho tenemos que asumir que las decisiones de la Justicia pueden ser contraproducentes e incluso absolutamente contraproducentes al marco al marco político a la dinámica política que en un momento dado puede evolucionar

Voz 1452 23:47 la esperanza si a ver yo creo Juan Carlos sin embargo que este auto tiene algo de político no algo de político no en el sentido de fin de querer bueno pues pues yo que sé pues a forzar la la situación para quedar para quedar bien encontrar una fórmula por la que en fin del mundo de pecho importante sencillamente era mi tiene esa cualidad de de algo político el hecho de que respeta de manera impecable lo que significan esos tres señores qué es a ciudadanos que están representando es decir es un reconocimiento de que el sistema democrático no puede pararse porque unas personas que efectivamente han cometido un delito y que ellas yo creo que no son conscientes de que somos ciento eso o no quién reconocer que han cometido un delito porque ellos piensan que con decir me arrepiento pues ya hemos arreglado todo lo que decía Yolanda Gómez no todos los que las personas que están en la cárcel podrían decir oiga señor juez que yo ya no lo voy a volver a hacer pero eso no se puede decir por lo tanto el juez no tiene más remedio que decir ustedes no pueden salir de la cárcel ir también es político es política la mirada el juez cuando dice que el hecho de que salieran podía provocar teniendo en cuenta dónde van y que todo el mundo sabe donde va podría provocar podría provocar altercados nada convenientes sin ninguna duda no yo creo que el juez debe haber medido tratados de que verdaderamente esto no pudiera que fue impecable que no pudiera ser contestado a mi me parece que verdaderamente el el la el auto es es muy importante muy relevante además porque le da la responsabilidad y la toma de decisión sobre cómo tienen que pasar las cosas a quién se lo tiene que dar que es al Parlamento y por tanto en ese sentido a mí me parece bastante ejemplares T

Voz 1971 25:51 y como decía no no de iba seguir con tu razonamiento de que el Gobierno está detenciones judiciales probablemente no les gusten están tanto así que no les gusta todo lo que está pasando porque yo creo que la expectativa del Gobierno era que una Esquerra Republicana que parece energía hemos vuelto al acto al había a la vía de la negociación y el diálogo frente a un poco bueno el dislate de el dislate de de Push de Mon y los suyos de seguir con la de la República por la web y demás Ancona mucho más la situación ya es mucho más difícil el tránsito entonces yo estoy convencida de que en este momento al Gobierno lo que le hubiera venido muy bien es que Junquera subir a estar en el Parlament que hubiera podido ser el en ausencia de que se hiciera cargo de del Gobierno me hablaba de de de Puigdemont

Voz 0194 26:42 Bruselas con mensajito en el auto del juez irlo diferenciaba ahora victoria de la preferencia que puede tener el Gobierno de Mariano Rajoy a la hora entenderse o a la hora de intentar entenderse con alguien Junquera es hoy los miembros de Cataluña que han sido elegidos como diputados en las últimas elecciones han ido a Bruselas para compartir la primera reunión del grupo después de de las elecciones el encuentro ha servido bueno pues para escenificar y reforzar la única opción que se plantean y es que Puig con dicen ellos será el president de todos los catalanes antes de que finalice el mes de enero creo la pregunta es cómo y ante esa pregunta bueno pues ya todos son insinuaciones vaguedades Barcelona Pol Foradada

Voz 1749 27:23 Doña cree que el reglamento del Parlament da distintas opciones para que Puigdemont pueda ser investido a distancia aunque de momento guarda las cartas no dice por qué opción se decanta Si la vía telemática o que un diputado presente en nombre de Puig Ramón el programa de Gúdar de hecho ni siquiera se ha querido valorar el hecho de que los letrados del Parlament se opongan a esta opción hoy el mensaje que se quería mandar es que Puigdemont puede ser elegido Pujol portavoz de la candidatura el Jané acabara ve este enero terminará bien porque haremos las cosas bien hechas aplicando el Reglamento como se ha hecho toda la vida y estamos convencidos que el veintinueve el treinta o el treinta y uno de enero el president Puigdemont será el presidente de los catalanes toman reunión en Bruselas del grupo parlamentario que ha servido básicamente para preparar el pleno de la semana que viene en el que se va a constituir el Parlament para explicar a los nuevos que son la mayoría cómo es la vida parlamentaria faltaban obviamente los que siguen en prisión y a los que el juez no deja salir del Estado no se han querido dar pistas tampoco de ese alguno de ellos acabará renunciando al acta de diputado para garantizar la mayoría independentista si los que siguen en prisión finalmente puede delegar su voto puede ser que no haga falta

Voz 0194 28:32 para el Gobierno españoles saben que recurrirá si finalmente el Parlament de Catalunya opta por una votación de investidura no presencial Sonia Sánchez buenas noches hola buenas noches

Voz 1916 28:40 así el portavoz del Gobierno desgranaba los argumentos

Voz 0194 28:43 el informe jurídico elaborado por La Moncloa que comentamos aquí

Voz 1916 28:45 si ayer que concluye que no cabe la posibilidad de una investidura telemática el reglamento del Parlament de Catalunya obliga a que el candidato esté físicamente presentes según los servicios jurídicos de la Moncloa y por tanto si se intenta esa investidura a distancia el Gobierno recurrirá

Voz 10 28:59 la falacia es una pretensión irrealizable que va contra los textos jurídicos esto todo va contras

Voz 20 29:08 tranquilo como común no le quepa la menor duda que el Gobierno recurriría inmediatamente cualquier añagaza dirigida a ese fin

Voz 0194 29:16 un viernes más el portavoz del Gobierno pedía pues

Voz 1916 29:18 Mon que cumpla la ley y a los dirigentes políticos catalanes que dejen de preocupa

Voz 0194 29:22 pase por los problemas de un prófugo de la justicia

Voz 1916 29:24 se ocupen de los problemas de la gente no Parlamento

Voz 0194 29:27 constituye la semana que viene los grupos políticos tienen demasiadas preguntas por aclarar todavía a estas horas unos días pocos días antes primero podrán delegar su voto los selectos encarcelados tiene que decidirlo el Parlament que van a hacer los huidos en Bruselas puede su ausencia paralizar la conformación del Parlament puede celebrar una sesión de investidura sin el candidato a la presidencia de la Generalitat Barcelona Pablo Tallón con Forcadell pasan la patata caliente a su sucesor

Voz 1673 29:50 por sólo ha preguntado a los servicios jurídicos sobre la posibilidad de que los electos en la cárcel en Bruselas puedan delegar su voto en compañeros de partido y sobre si la ausencia de los diputados independentistas bastaría para boicot dar el inicio de legislatura es decir la todavía presidenta sólo pretende resolver las cuestiones relativas a la sesión constitutiva del miércoles aunque es Ciutadania el PSC también la preguntados sobre la investidura por ejemplo sobre si es posible hacerla de forma telemática o sin asistir al pleno pero dejando que sea otro diputado que lea su discurso de investidura escuchamos a Inés Arrimadas

Voz 21 30:23 no se puede producir esta investidura por tanto vamos a luchar para que esa investidura se produzca en circunstancias normales y en circunstancias normales no es ni por Skype mi telemático Mi oído de la justicia en Bélgica como pretende el señor Kutcher

Voz 1673 30:35 en el PSC también advierte de que no va a tolerar una investidura

Voz 19 30:39 Turquía Gaur tras samba a mi investidura de una persona que lo lleve en Cataluña Radio su líder Mir

Voz 1673 30:45 el Iceta advierte de que si los independentistas intentan hacer una sesión de investidura distancia los socialistas no van a estar presentes en el pleno en medio de todo esto Esquerra también ha pedido hoy un informe a los letrados en su caso para saber si los selectos en presión pueden delegar su voto

Voz 0194 31:01 sí bueno sigue el independentismo de Bruselas con Puigdemont a la cabeza de los diputados que le han ido haber Juan Carlos manteniendo el relato de que Puigdemont será el president sí o sí claro que como como nos contaban nuestros compañeros cuando se les pregunta cómo aquí

Voz 1170 31:15 había son poco más complicado saber lo que pasa que sino mantuvieran eso es realmente

Voz 19 31:20 lo iría como un azucarillo ellos tiene que en algún momento tendrá que dejar de mantenerlo antes

Voz 3 31:28 o los vio cómo el miércoles o todo

Voz 1170 31:31 después es es es evidente que que no puede ser investido bajo ningún concepto en ninguna circunstancia ayer pueden inventar la fórmula que quieran ir en caso de que retorció eran el reglamento hasta el extremo de de hacer la investidura evidentemente es ilegal allí está fuera de toda no sólo está fuera de todo el marco legal está fuera de todo marco lógicos que es que es una cosa completamente disparatada yo lo que me me me llama la cada vez me llama más la atención eso como una región como Cataluña puede estar llevar meses absolutamente paralizada por un sueño es rarísimo que lo lo nombraron en último instante del último segundo como suplente del suplente de de Artur Mas como en sus dos años de presencia ha demostrado ser una nulidad absoluta como ahora parece que hay una cosa reverencial hacia hacia una figura absolutamente de X octavo lugar osea es una cosa verdaderamente fascinante como están atascados en campus de Mong no no no hay forma de salir

Voz 1971 32:37 creo sinceramente poniendo un poco al al a la a lo que estábamos comentando antes que Esquerra es

Voz 1170 32:44 quería otra cosa que seguramente podría haber una cierta salida pero evidentemente no no hay posibilidad de que el a la justicia Se

Voz 0194 32:55 pero la prueba perdona que Esquerra ha dicho que va a hacer lo que digan los letrados del Parlament

Voz 1170 32:59 yo lo creo que lo que lo van a hacer es crear yo no en esto no tengo muchas dudas yo creo que Esquerra puede ser muy independentista estar muy a la izquierda a la derecha del toro pero tiene una cierta racionalidad invierno mientras que Puigdemont Cataluña han perdido la racionalidad hace mucho tiempo en estas circunstancias yo lo que un o acaba un un candidato alternativo te siento investido o verdaderamente Cataluña entra en una fase la inestabilidad absoluta yo no descarto incluso una repetición de elecciones porque no hay posibilidad de Montse Roca en que o el o la nada a lo mejor es la nada

Voz 1452 33:38 es la repetición de elecciones pues pues no sé posiblemente Nos volvería a dejar un resultado muy parecido y esto sería el cuento de nunca acabar aunque yo creo que ésta va a ser una crisis muy larga es una crisis muy grave y que además se agrava cada día más entre otras cosas primero por el empecinamiento señor Puigdemont que es un personaje verdaderamente curioso no es un huido él ha salido por pies y ahora quiere de hechos y circunstancias que que verdaderamente en fin alguien con más mesura icono antídoto del valor de la de la política democrática seguramente no estaría planteando no pero no solamente él es que yo me parece muy bien que el el portavoz del Gobierno diga que cualquier en fin decisión ilegal lo imposible sería recurrida por por el Gobierno me parece muy bien yo no digo que no haya que hacerlo pero hay algo más es que yo creo que después de haber clamado durante tantísimo tiempo como hemos clamado todos los ciudadanos el fin en en el sentido de que hicieran algo hicieran algo que tengamos un Gobierno que que se vea que está que tiene músculo político no lo tenemos desde luego pero todavía está a tiempo de demostrarnos que lo tiene porque es urgente innecesario pacificar este asunto yo sinceramente creo que este asunto va a ser cada día un poquito peor porque ahora mismo hay descontentos por todas partes hay intención de en fin de tranquilizar au por lo menos de relajar un poco la situación estoy de acuerdo con Juan Carlos por parte de él de la gente de Esquerra Republicana que que ve que verdaderamente estos está yendo de madre que es un partido que siempre ha estado ideológicamente el mismo sitio siempre ha tenido el mismo ideal en una circunstancia en fin que ha sido bastante curioso hoy bastante rara pues sea además desmadrado como los demás pero yo creo que en este momento teme que la crisis lleguen mucho más lejos de lo que es posible pensar en este momento

Voz 1971 35:48 yo creo que estamos viviendo un empate entre la lucha titánica entre dos fuerzas las dos fuerzas independentistas que son Esquerra en Cataluña porque el PDK te ha quedado completamente anulado y eso que está mucho más en línea con Esquerra la republicana de reconducir el el proceso y a buscar otras vías alternativas que no sea la unilateralidad pero están atrapados en una especie de bucle en el que puse Mon es el que ha ganado y por tanto tiene más escaños los que Esquerra Republicana Esquerra Republicana por tanto tiene que dejarle la oportunidad de que sea él quien encabece la alternativa pero bautizó están los dos enrocado en la última declaración de Joan Tardà no sé es la aviso ido es que va a haber un presidente independentista que eso palabra de Esquerra Republicana pero no dice que nombre esto quiere decir que como según contaba el calendario Juan Carlos su no vayamos acercando fechas claves primero el ese informe de los letrados de la Cámara que no el del Gobierno el del Gobierno

Voz 0194 37:00 no se puede ser que un informe de parte de los medios letra

Voz 1971 37:03 a los letrados que hablan de que según el reglamento dice que tiene que estar delante quiere decir que está el candidato investir a invertirse tiene que estar presente ciclo por lo tanto y que eso no hay debate lingüístico ni ni ni interpretaciones a ver pese a que hoy todos los diputados que claros han puesto debajo de las polillas amarillas para hacer mucho simbolismo y lógicamente pues es están forzando la cuerda al máximo han dicho que van a hacer caso omiso del informe de los letrados porque quién tiene la palabra es la mesa el presidente y al pleno que cabe preguntarse a los letrados de la crono ya no método de anorexia

Voz 0194 37:48 todo ello no les sí pero vamos a ver yo creo que

Voz 1971 37:50 en este tiempo y en este momento y de forma paralela hay una estrategia en marcha en Cataluña que es buscar un presidente alternativo a Puigdemont no dejarle a él como presidente honorífico dejarle como emérito etcétera etcétera y que la solución va a pasar por ahí porque si se repiten elecciones Esquerra va a bajar sin embargo Puigdemont emblema recalcitrante de la independencia puede subir

Voz 0194 38:23 los dos son más tengo más dudas esta vez no sé como lo es vosotros tengo más dudas esta vez de que la Mesa del Parlament no obedezca o no haga caso a los informes de los letrados ayer dieron paso ayer o anteayer pues se me confunden ya los días dio un paso atrás quién bueno quién fue el artífice de no hacer caso a los informes de los letrados todo hace pensar entre estos pasos atrás al lado que está viendo de todos aquellos que tienen procesos judiciales abiertos es que claro el otro día en la propia yo anda nos lo nos lo contará pero Yolanda Gómez nos lo contaba Nos decía no no es que otra vez no hacer caso a los informes de los letrados significa volver a empezar

Voz 1971 38:59 que el bucle judicial otra vez no y además otras

Voz 1170 39:02 persona Saro y ahora ya hay un precedente

Voz 1971 39:04 la gente ya sabe ya sabía juega ya sabéis como yo

Voz 1170 39:07 lo que no está no querría estar en el pellejo del presidente o presidenta del del Parlament que no se juega una una tontería se juega años de cárcel yo por eso creo que esta vez la jugada de punta Mong tiene más de de de elementos retórico de de esa búsqueda de porque en el fondo es única posibilidad real de tener una un cierto protagonismo político que es llevar al extremo los los los elementos intentar conseguir en un desorden absoluto alguna alguna ventaja cosa que yo creo que sinceramente el Gobierno puede yo estoy con María Esperanza no tiene ninguna ningún músculo político bueno no tiene político de nada pero mi músculo Nimbus color político pero pero básicamente hasta el Gobierno que tenemos es incapaz de de de de oponerse a esto por tanto me parece es que yo creo que un hombre yo entiendo que es un caso tan tan raro que llama mucho la atención pero yo creo que lo estamos haciendo demasiado el juego a un a un a un a un putt de Mon que verdaderamente no tiene ninguna que en circunstancias normales es un personaje tenía que haber desaparecido de la vida pública española hace mucho tiempo

Voz 1452 40:24 de momento lo que lo que está consiguiendo es que todo el mundo esté pendiente de de él de la decisión que pueda tomar y por lo tanto está todo bastante empantanado no en todo caso decía en Victoria con mucha seguridad que si se repitieran las selecciones que Esquerra Republicana de Catalunya volvería bajaría bajaría más

Voz 1971 40:43 yo no sé eso es lo que ellos Tevenet

Voz 1452 40:45 bueno pero eso es bueno pues ya no

Voz 19 40:47 ingeniero una repetición

Voz 1452 40:50 caso vamos a verlo los hechos de cada día lo que va pasando cada día va dejando bueno pues señal de los comportamientos no entonces el comportamiento de Puigdemont de quiénes han estado y con el que son pues va a algunos de la mayoría creo que eran todos no es grupo parlamentario

Voz 19 41:08 sí menos lo es que no han podido salir porque porque tengo prohibido salir

Voz 1452 41:11 sí pero son personas que están hablando de algo en fin que no se sabe muy bien en qué se sustenta eso de que estamos convencidos de que Puigdemont va a ser el presidente de todos los catalanes pero no convencidos por qué dónde está la razón no en el Parlamento va a haber una Esquerra cuyos líderes han dicho que no volverían a la a la vía unilateral y que en el caso de que el Gobierno intentara Junqueras dice yo me iría renunciaría a mi escaño cuando yo no sé eso que puede significar pero es algo que no pasaba que vamos a ver cómo se encaja en general en el Parlamento pero cómo se encaja también en la mente de las personas que si se hubiera una repetición de elecciones pues tendrían que decidir no a la vuelta hablamos de personas

Voz 1170 42:03 estas Hora veinticinco

Voz 3 46:29 diez y cuarenta y seis minutos de la noche nueve cuarenta y seis en Canarias y en anal en la análisis Victoria Lafora María Esperanza Sánchez y Juan Carlos Jiménez cambiamos de asunto abandonamos Cataluña porque el Gobierno de Mariano Rajoy que a veces presume de transparencia resulta que es transparente sólo con lo que quieren unas veces y otras veces uno en el último Consejo de Ministros el año pasado hace dos semanas

Voz 0194 46:50 se ordenó a todos los miembros limitar el gasto público a la mitad hasta que no se aprueben los nuevos presupuestos ser limitación afecta directamente a los ciudadanos porque se reduce no paralizan inversiones transferencias ayudas pero el Gobierno decidió no contarlo fue un olvido buenas una información de la Ser de Nieves Goicoechea la límite

Voz 1468 47:10 acción del gasto público es mayor ahora que en la anterior prórroga a finales de dos mil dieciséis este límite ha encendido los ánimos de algunos ministros que se quejan en privado de no poder hacer ningún contrato de gasto nuevo así cualquiera cumple el objetivo de déficit dicen estos ministros consultados que deberán esperar a tener nuevos presupuestos entre tanto cualquier compromiso de gasto que supere ese fin ETA por ciento deberá ser autorizado por Montoro siempre y cuando sea de extrema y urgente necesidad los límites no influirán en el pago del desempleo nido en las pensiones públicas si pueden perjudicar por ejemplo las ayudas a la dependencia las políticas contra la violencia de género o las inversiones varios partidos de la oposición han criticado la falta de transparencia del Ejecutivo que no informó de esta medida ni en la referencia de acuerdos del Consejo de Ministros ni en la nota posterior del Ministerio de Hacienda la primera vez que reconoce estas cifras es hoy al emitir un comunicado en el que desmiente que esta limitación de gasto sea un récord

Voz 0194 48:04 bueno ya había Consejo de Ministros ha preguntado al portavoz a Méndez de Vigo por esta limitación el no o no ha sabido entender la cuestión o no ha querido entender la porque ha habido que recurrir a corrillos ya explicaciones posteriores para saber por qué se ha adoptado esta medida porque no se ha hecho pública por parte del Gobierno Sonia Sánchez sí al portavoz del

Voz 1916 48:22 el Gobierno se le preguntaba por esa limitación del gasto durante la prórroga de los Presupuestos su respuesta inicial era ésta

Voz 20 48:28 dejó estupefacto porque como desde luego ni Ministerio limite el gasto al cincuenta por ciento

Voz 1916 48:34 pero luego en la Moncloa nos explicaban que el ministro había entendido mal la pregunta que se le hizo en la rueda de prensa y que pensaba que se refería a los siguientes presupuestos los que están todavía por aprobar en lugar de a la prórroga que está en vigor ahora mismo y sí que por tanto lo que hemos contado sobre la limitación del gasto al cincuenta por ciento es cierto en todo caso el gobierno resta importancia al asunto dice que es una mera cuestión técnica para controlar la ejecución del gasto público mientras no hay nuevos presupuestos para que no se gaste de más hasta que se logren aprobar las nuevas cuentas de dos mil dieciocho lo que no explican en la Moncloa Ángels es por qué no se hizo público cuando se aprobó el veintinueve de diciembre hasta esta misma tarde el Gobierno no ha hecho públicos los detalles una nota de prensa del Ministerio de Hacienda explica el contenido de la decisión tomada hace dos semanas la justifica como una manera no de recortar sino de controlar y mejorar

Voz 1971 49:24 ejecución de gasto público y el PSOE que ha vuelto a denunciar

Voz 0194 49:27 por el incumplimiento del Gobierno con los compromisos de reforma de la financiación autonómica hay que dice que la actual legislatura de Rajoy huele a formol

Voz 29 49:33 la famosa pregunta de que el líquido con el que se conservan los cadáveres está muerta

Voz 0194 49:37 intenta encontrar una explicación razonable a las limitaciones del gasto público ordenadas por el Gobierno hasta que haya presupuesto para el dos mil dieciocho Guillermo Fernández Vara

Voz 0739 49:45 imagino que porque piensa que va a haber presupuesto no tenía muchísima mucha aplicación salvo que lo hubiera que prorrogar el otro cincuenta por ciento no podemos estar pidiendo que la relación de Hacienda con las tiene que ser siempre mala sino que es necesario que haya cooperación y colaboración porque el objetivo que el Reino de España se ha marcado respecto de de Bruselas idea la Unión Europea compartido

Voz 0194 50:04 para desde esta semana el PSOE decidido trasladar a los viernes la reunión de la Ejecutiva Federal del partido esta mañana han estrenado este nuevo horario José Luis Ábalos secretario de organización

Voz 17 50:12 el PSOE muy buenas noches hola muy buenas noches déjeme que le pregunte por por lo que estábamos escuchando ahora se le habrá olvidado el Gobierno explicar lo de la limitación del gasto

Voz 18 50:24 a que no parece que sea unos es es porque realmente desprecia absolutamente Parlamente de la opinión pública más bien han tratado de ocultar lo Daily Mirror Laura cuestión estamos y fue una cuestión de carácter técnico pero no es así porque la anterior pues pues es la inmigración no fue tanta solamente se reservaron un veinte por ciento Mi el concierto que no todo es con todo lo importante que es ciertamente a las pensiones y los padecen lo desempleo mutuas muchas otras ayudas que hacen falta también liberar no por lo tanto no ya solamente esa limitación que plantea sino también la ocultación él no llevarlo al Parlamento porque por ejemplo pues el año diez y once planteo también lo disponibilidad presupuestaria pero lo llevó al Parlamento no cobran pero está ocultaciones es una aportación nueva que el Partido Popular

Voz 17 51:27 el Partido Socialista se plantea un posible apoyo a esos presupuestos del dos mil dieciocho

Voz 18 51:32 nosotros ya hemos dicho que el marco de referencia no lo compartimos es decir el de estabilidad que han planteado supone más recortes sociales nosotros últimos ese marco a partir

Voz 9 51:44 pues vuestro

Voz 18 51:45 por supuesto si además creemos que de la misma forma en que los últimos fueron aprobados pues el Gobierno del ex mirarse con la derecha m intenta sacar adelante esos presupuestos son otra cosa es algunas cuestiones puntuales y que podemos coincidir pero la totalidad no nosotros vamos a presentar unos presupuestos alternativos

Voz 17 52:09 a ver si tienen más suerte que con el impuesto a los bancos se lo digo porque se quedaron usted prácticamente solos con la propuesta de los impuestos a los bancos para garantizar las pensiones