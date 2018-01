Hora 25 (12/01/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1170 00:00 trabajo increíble pagar nuestros impuestos y nos esforzamos extraordinariamente verá que alguien diga yo ahí no me he enterado de tal hombre yo creo que un poco de serenidad alguna cosa es una broma y otra cosa es hacer bromas de lo que no debe hacer otra trabajo yo luego una cosa que has dicho Victoria que es interesante la propuesta del Partido Socialista si a mí me la basan en él la razón quedan para ponerla es que el a los bancos Elisa prestado mucho dinero entonces pasa el selectivo porque a los bancos unos elevada no se a pedir el impuesto se lo va a pedir a las cajas de ahorro que son dos cosas distintas y eso no lo ha matizado el señor Ávalos estaría bien cromático ahora porque el banco los los bancos privados no han recibido absolutamente nada anticipo ningún tipo de ayuda

Voz 1452 00:43 todas maneras lo que hay es un abandono de del Pacto de Toledo y también me me parece que ayer Pedro Sánchez que fue cuando lo dijo no cuando renunció pues habló de la necesidad de resucitar el el Pacto de Toledo que está bastante muerto en el Pacto de Toledo es una idea fantástica porque todas las cosas que salen de allí son por consenso son por acuerdo mayoritario o incluso en fin total no y hasta ahora las decisiones sobre pensiones que ha tomado el Pacto de Toledo han ido salvando el el sistema que tenía fuerza que tenía fortaleza el sistema ha ido perdiendo a base de quitar de esa hucha pues bueno dinero para otras cosas no entonces el Gobierno ha sacado pecho con cosas que ha solucionado con el dinero de esa hucha que no se debía haber tocado nunca no pero la vuelta al Pacto de Toledo a mi me parece que es es una absolutamente central no tarea de solidaridad perdona Ángels allá de solidaridad que el sistema español tiene no se puede Abando

Voz 0194 01:42 decía una cosa Ábalos que en eso sí tenía razón se puede criticar o no la medida propuesta pero que propongan medidas

Voz 1170 01:48 no a mi hija es decir es decir que más que haya que que haya propuestas sobre la mesa la propuesta han hecho bien explicada no me parece un disparate decir me parece una cierta ha salido a mi me parece que es una salida que no va a sostener el sistema de pensiones pero por lo menos es una idea el lo que a mí me me parece es que el el el planteamiento de las pensiones Si cómo va a evolucionar viendo la demografía de todo esto merecería no ya un pacto de Toledo merecería algo mucho más más más profundo y que los partidos toparán tomará conciencia de que hay nueve millones de personas afectadas Si las pensiones es un pilar absolutamente esencial ya no del Estado de bienestar sino el bienestar real de las personas

Voz 0194 02:30 salgo al exterior planteo las dos cuestiones que tenemos de la actualidad internacional luego las comentamos la primera es que hay un principio de acuerdo para una gran coalición para otra vez en coalición de gobierno en Alemania Angela Merkel y su equipo han vuelto a demostrar esa capacidad negociadora porque Martín Schulz y desde el Partido Socialdemócrata que sostuvo un campaña que nunca apoyaría un gobierno de coalición presidido por Merkel bueno pues ha terminado cediendo a los mensajes en favor de la estabilidad queda un trámite que se adivina bueno que no va a ser fácil los militantes del SPD tienen que dar el visto bueno y hay una amplia base en contra de la coalición Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 03:05 has tras una jornada de negociaciones interminables conservadores y socialdemócratas han sentado las bases para la formación de gobierno en Alemania poniendo fin al estancamiento que sufre el país desde hace más de cien días tanto la presidenta de la CDU y canciller Angela Merkel como el líder del SPD Martín Schulz expresaron su satisfacción por el acuerdo Schultz debe ahora sin embargo convencer a su partido de que es necesario negociar porque el pacto recogido en veintiocho páginas incluye todos los asuntos en materia social que han sido posibles el veintiuno de enero se celebrará un congreso especial del partido para decidir sobre este así

Voz 1 03:37 los cuales hemos recomendado de forma unánime al Comité del partido que en el próximo Congreso apoyen las negociaciones de coalición para formar gobierno porque francamente creo que hemos avanzado mucho tras horas de reuniones es firme

Voz 0391 03:53 exacto es una mezcla de intereses y compromisos de cada partido entre los que destacan concesiones a la CSU bávara como el límite de acogida de refugiados reagrupación familiar Wales pedía respecto a la equidad en el seguro de salud las pensiones o las mejoras en educación también Europa ocupa un papel prominente y los tres partidos se han comprometido a reforzar financieramente la Unión Europea para el mejor desempeño de sus tareas así como reforzar y fortalecer la zona euro

Voz 0194 04:18 es que Alemania es pieza clave en Europa es el motor en muchas ocasiones el votante el del volante de esa de esa Europa así que la noticia ha sido muy bien acogida desde las instituciones europeas corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenas noches

Voz 0738 04:31 las noches hasta el Gobierno búlgaro cuyo primer ministro ha optado aquí por un pacto con la ultraderecha dice estar impaciente por recibir a esta nueva gran coalición cuyas negociaciones de este Bulgaria ha seguido de manera directa el presidente Juncker siempre en contacto estrecho con el socialista alemán Martín

Voz 2 04:51 mucha hambre

Voz 0738 04:52 he leído la parte europea del borrador de acuerdo y me siento feliz porque el pacto logrado constituye todo un giro europeo un giro que será positivo o muy positivo ha dicho Jean Claude Juncker y es que sin gobierno en Berlín la Unión no puede ni moverse en un momento clave y frente al Brexit aunque además el PP necesita también un margen de futuro distinto a los últimos pactos cerrados en Bulgaria o en Austria con los neo nacionalista radical es un tema especialmente importante para quienes presiden estas instituciones son todos populares sin la practica parece que respiran dando por hecho que el pacto puede aportar algo muy parecido a un nuevo renacimiento botijo Juan

Voz 0194 05:36 estas era un experto en economía para saber que lo que les gusta a los mercados es la certidumbre así que el anuncio de este preacuerdo ha sido un incentivo para las bolsas ya ha reforzado el valor del euro que ha alcanzado su máximo de los últimos años Eva Vega buenas noches

Voz 0605 05:50 las noches Ángels nada más conocerse el principio de acuerdo para reeditar la gran coalición en Alemania el euro se hacía más fuerte frente al dólar y alcanzaba su nivel máximo en los últimos tres años para hacerse con una divisa comunitaria se necesitan uno con veintiún dólares la rentabilidad del bono alemán a diez años ha subido el cero coma sí cinco por ciento máximo desde agosto y eso unido a que baja la deuda española hace que mejoren nuestra prima de riesgo en noventa y ocho puntos básicos no estaba tan baja desde mediados de dos mil diecisiete en la Bolsa la plaza alemana en Frankfurt ha ganado un cero coma tres por ciento También la española ha subido tres décimas París medio punto porcentual del otro

Voz 0194 06:32 la cuestión del ámbito internacional importante porque llevábamos varios días sin que Donald Trump hiciese de las suyas y hoy resulta bueno ahora resulta en las últimas horas que llamado países de mierda al Salvador Haití hay algunos países africanos la expresión la pronunció durante una reunión con congresistas en la Casa Blanca Él lo niega aunque reconocen bueno que tuvo algunas palabras para referirse a los inmigrantes de esos países los gobiernos de Haití El Salvador ya han protestado por este menosprecio corresponsal Marta del Vado

Voz 1510 07:00 buenas noches Donald Trump anegado en redes sociales haberse referido a Haití al Salvador y a varios países africanos como países de mierda y el senador Durbin que estuvo presente

Voz 3 07:09 la reunión anoche en el Despacho Oval asegura que utilizo esos términos viles racista si llenos de odio y que lo hizo en varias ocasiones

Voz 1510 07:19 a las condenas a sus palabras racistas han llegado de todos los frentes de republicanos y demócratas de la Unión Africana de Haití pero más allá de la polémica política el trasfondo del asunto es que el presidente rechazó anoche un plan bipartidista para legalizar a los ochocientos mil Dreamers según Trump el plan no incluye sus prioridades migratoria las que son acabar con la migración en cadena en la lotería de visas y sobre todo el presupuesto de treinta y tres mil millones de dólares para construir el muro es reforzar la seguridad en la frontera con México esta partida se tendría que incluir en los presupuestos para este año algo a lo que los legisladores hasta ahora se han negado ahora tienen como fecha límite el diecinueve de enero justo una semana para llegar a un acuerdo entre los partidos y con el presidente para aprobar el presupuesto y evitar un cierre de gobierno

Voz 4 08:07 países de mierda Victoria refiriéndose a países

Voz 0194 08:10 como Haití como El Salvador como algunos países africanos pronunciado pie además lo corroboran los senadores congresistas que estaban en ese acto pronunciado por el presidente de Estados Unidos

Voz 1971 08:22 pero además la pregunta era sangrante porque decía porque tenemos que admitir en este país a esos ciudadanos que vienen de pozos de mierda entonces que Estados Unidos y o sea principal por así decirlo cabeza de un caucus Clan es una cosa intolerable en el mundo occidental yo creo que las cancillerías de los países democráticos deberían de habernos

Voz 0194 08:50 pero no sólo los los los los a los que la hacia el uso

Voz 1971 08:53 no no no no no no no no no no a ver como decía Luis García Montero esos si esos países son pozos de mí

Voz 4 09:01 otra

Voz 1971 09:02 para sus pobres ciudadanos es por la la la repugnante política exterior de Estados Unidos con respecto a Centroamérica con respecto a los países de África entoces más que hacer esas que esos comentarios lo que debía hacer es su entonar un mea culpa sobre cuál ha sido el comportamiento que ha llevado a que esos países sean absolutamente democracias fallidas entonces a mí lo que me preocupa es que un señor como como este puede darse

Voz 5 09:29 era el dirigente no de las

Voz 1971 09:32 de la principal potencia Sommer más poderoso subió en este momento exactamente ya hay otro dato además muy preocupante y es que no solamente tiene un verbo incontenible y que refleja un racismo latente y un fascismo es que además es una persona capaz de llevar a la práctica esas manifestaciones que hace Steve Bannon el que fue su asesor que expuso de la Casa Blanca bien expulsado hasta porque es otro fascista

Voz 2 09:59 escribe Hora veinticinco

Voz 6 10:07 Ángels Barceló que bueno sexto es como perdona cervecita verdad es maravilloso es la Canal Street Man que ofrece mañana concierto en y en Madrid y escuchándolos me me entran unas ganas de que me he acordado de que tras acorde Negra y Criminal a la librería de Paco Camarasa Montse Clavé en Barcelona en la Barceloneta pero nada estaba estaba estaba cerrado hace dos años casi me acordaba los sábados al medio día ahí yo muchas veces cogía el Ave y cuando llegaba Sants iba a tomar un vermú un verano con mejillones exactas según el cual entrado unas vueltas terribles oyendo esta música músicas una cerveza unos mejillones nuestras qué lastima que este tipo de comercios tengan que cerrar yo te digo y además es que afortunadamente hay todavía librerías que te ofrecen un sandwich o incluso fuercen un té con pastas déjame que que hable de una el pop plana un oye sí y además entrevistamos no hace mucho a uno de sus propietarios que tiene actividades de este tipo hace veremos literarios y está muy bien en el Poble Nou de Barcelona llevo vale mucho la pena pues ahí queda pues ahí se quedan estoy leyendo un libro que me llegó ayer he leído la mitad ya te contaré de es de Enrique Ferrari de Kike Ferrari es un libro de dos mil once que acaba de ser en por Alfaguara te digo bueno el el libro luego te cuento cómo se llama pero antes de que acabe este programa que de lejos parecen mosca mujer a pues parecen mostrarse vale y Enrique Ferrari tiene un historia pon va a venir a España yo creo que es para preguntarle además de novelista es limpiador nocturno en una estación de su parte de subterráneo del metro de Buenos Aires pues a lo mejor de ahí saca las historias no bueno esta historia es es alucinante desde un rico muy rico muy rico muy rico que tiene todo tipo de vicios que abre el vaho como dicen en Argentina al baúl de su coche y se encuentra con un vale que de lejos parecen moscas Ferraris Arizmendi para para historias negras estado leyendo una historia de un de uno

Voz 4 12:44 los directores de orquesta más importantes del mundo que suizo hasta hace poco director de la Royal Philharmonic Orchestra de Londres ochenta y un años he estado mirando el listado de fundaciones a las que pertenece los premios más destacados del mundo que tiene Grammys incluidos se llama Charles Du Toit bueno pues contra él hay denuncias en Estados Unidos en Francia en Canadá que se suman a otra de una mujer música que dice que la violó en mil novecientos ochenta y ocho y él lo hace ha mentido de manera rotunda bueno vale osea que no es solos en el cine vale no se lo vamos a hacer este fin de semana

Voz 0194 13:21 antes de que de que en de me preguntes por el fin de semana déjame que te diga que estado esta semana que tuve de vacaciones enganchado a una serie que se llama de Netflix que se llama Gerland

Voz 4 13:32 ya ya eso yo también la impotencia galés legales está muy bien esa serie Simon

Voz 0194 13:38 cada capítulo dura una hora y media parece un largometraje cada capítulo es de una intensidad bueno pues Internet Netflix pues sí

Voz 4 13:44 alguien si con unos acantilados maravillosos

Voz 0194 13:47 esas historias el policía tormenta

Voz 4 13:50 dado está muy bien te voy a dar otra pista hoy es que se estrena la peste sí y entonces le pregunta a María ya a María Guerra ya Pepa Blanes oye y esto van de semana de semana porque esto produce cierta ansía la sabes que Movi Star o Netflix So de ponga un capítulo y tal y luego te das espera una semana te produce como dice no sé si esperará a que termine toda ya me lo he visto yo soy de estas pues la peste toda entidad desde esta noche os haga él la puedes ver es la la puedes ver esta noche Movistar toda entera a maravilloso mí eso es lo que me gusta esta esta de que dura una hora y media capítulos esto

Voz 0194 14:25 días además que las noches todavía son muy largas y eso te sientas

Voz 4 14:28 ahí puedes verte tres capítulos que salta te sangran los exactamente exactamente yo no sé si el sábado voy a poder ir a Gustavo Dudamel dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Viena en el Real con la Fantástica de Berlioz y el adagio de la Sinfonía número diez de Mahler no es ningún mal plan estoy esperando que me digan si es posible o no pero referente a músicos esta estaba pensando Berlioz Berlioz es importante en la historia de la música si no y entonces me ha acordado de unas declaraciones de Barenboim de el martes pasado que hizo un listado y te vas a quedar sorprendida escucha

Voz 7 15:05 quién son los compositores de la máxima importancia histórica que no es una cuestión de calidad de clado naturalmente Beethoven Mozart no en muchos sentidos el éxito de todos los tiempo previsto únicamente no para tanta va

Voz 1971 15:25 a ver si

Voz 7 15:28 Honda

Voz 4 15:29 Mozart no mozas no es un gran compositor pero el futuro vale pues para el futuro no hizo nada vale lo que sí voy a intentar ir a ver esa un cómico argentino que es muy conocida en ese país ha participado por ejemplo en los en los programas de Susana Giménez de Susana sí que es histórica junto a Mirtha Legrand que son los líderes de la televisión argentina hace un bono

Voz 5 15:54 luego en Madrid bueno en su personaje

Voz 4 15:59 sea un apetito y está puesto de pastillas hasta la ceja porque está está internado escucha dice que les

Voz 8 16:04 esta mucho el rock esta canción se llama apetito que tiene que ver con una voces cita que empecé a escuchar asesino

Voz 0738 16:10 comiendo en el hospital

Voz 8 16:12 si te escucha epíteto

Voz 9 16:14 qué tiene esto que sale la canción

Voz 4 16:23 no sé cómo lo del inventor de la música para la papá para para haber ahí exactamente bueno una cosa más que me han contado Pepa Blanes va a haber cambios en las subvenciones del cine que se esperan para el año que viene bueno ha sido muy optimista todo esto es si presupuestos porque ya sabes que ha habido recorte no los presupuestos de todas las histerias treinta millones de euros Se supone que sigan adelante van a ser para para el cine se busca ayudar a las películas de animación a hacer ser la ley más paritaria con las directoras bueno a verse lo conseguí para acabar es una historia triste me parece triste la leído me parece triste porque para cualquiera quedarse sordo es un horror como quedarte ciego pero si eres músico yo creo que tienen un produce más no y esto es lo que le está pasando a Eric Clapton que tiene setenta y uno años que sufre Titus que son esos ruidos esos pitidos que tiene hacen los oídos que a veces te pueden volver hasta hasta loco le está afecta

Voz 0194 17:20 quedando sordo y además he leído también que tiene problemas en las manos que tienen las es raro eso es un horror eso es un horror cuando cuando te gusta mucho hacer algo es un horror es la edad sí eso también es sobre todo si llevas muchos años entiendo que bueno es lo que nos pasa muchos de la radio escuchando cosas a un volumen desmesurado Marcos me esta señalando claro claro escuchando cosas como desmesurada y en su caso utilizando las manos para tocarla

Voz 4 17:45 la guerra es decir que al final es son enfermedades propias del oficio una bajada una baja laboral si me quedo sorda

Voz 10 18:00 no

Voz 2 18:13 porque la melatonina para dormir

Voz 6 18:20 es pasa que luego bajarme el podcast de esto porque como yo estoy aquí tengo que llegar todavía casa éxito ponérmelo antes de acostarme

Voz 2 18:34 terminamos en alto la semana Torres hasta el lunes hasta el lunes

Voz 11 19:16 buenos que moneda de dietario

Voz 12 19:22 el uso del país coloca ciudadanos encabeza de unas eventuales elecciones

Voz 13 19:28 a estas alturas del partido con el impacto de las elecciones catalanas como viento de cola sino en cita electoral inminente la encuesta tiene poco valor como pronóstico pero mucho como indicio de que pues sencillamente desgaste del PP idea la atonía de la izquierda los cantores de estilo Rajoy tendrán que empezar a revisar sus partituras el mito del hombre que resolvía los problemas sin hacer nada ha cocido a fuego lento al PP que se encuentra ahora a la defensiva sino un discurso poderoso con el que disimular el deterioro de un partido muy acomodado marcado por la corrupción tienen calado en las franjas de edad de la población incapaz de renovarse se encuentra ahora el PP asediado por un grupo de jóvenes con más apariencia que discurso pero sensibles al giro a la derecha que vive Europa se léxica el espacio Rajoy es un superviviente dicen si es así no tardará en aplicar un viejo principio que pierna otro osea irse a tiempos no será fácil ni la política ni la justicia facilitan el aterrizaje en el independentismo después el choque y esto da vida al carrusel de soluciones imaginativas de Puigdemont que se resiste a asumir la realidad y no hay señales de que la situación cambie un ejemplo el punto a político en el que estamos el juez la arena niega Junquera es la posibilidad de acudir al Parlamento entre otras razones porque el ejercicio la función representativa puede ser instrumento para volver a delinquir sin embargo los ciudadanos han vuelto a colocar Junquera es en el ejercicio de la función representativa cómo salimos de este embrollo se necesitan estadistas me dice un amigo que es un estadista alguien con autoridad que sabe y federar más que confrontar importante de imponer el respeto entre las partes en conflicto no sea vistan decía el filósofo Claude Lefort la democracia vive en un debate permanente sobre lo que es legítimo lo que no es legítimo aquí sólo Egipto ilegítimo se construyen barreras infranqueables

Voz 14 21:19 aún busca

Voz 2 21:25 terminamos aquí por hoy por esta semana volveremos el lunes como siempre a partir de las ocho les esperamos feliz noche hiciera semana Ángels Barceló

