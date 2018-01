Hora 25 (15/01/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 volverá despreciar el bloque independentista el criterio de los letrados del Parlament puede un simple cambio de nombre desterrar las responsabilidades de un partido en un caso de corrupción le quedan al PP argumentos suficientes para rearmarse frente al empuje de Ciudadanos y al PSOE le quedan argumentos suficientes para ser la alternativa preguntas para iniciar una intensa semana son las ocho las siete en Canarias hola buenas tardes los letrados del Parlament dicen no a la investidura distancia de Carles Puigdemont consideran esencial la presencia del president en esa sesión de investidura y tampoco aceptan que los diputados embrujada a las su encarcelados puedan delegar su voto en la constitución del Parlament pasado mañana horas antes Mariano Rajoy insistía en que la intervención de Catalunya seguirá mientras no haya Gobierno de la Generalitat con todas las

Voz 2 01:07 la ley hay que tomar posesión para tomar posesión tiene que hacerlo físicamente porque no se puede tomar posesión desde Bruselas y si no lo hace el artículo ciento cincuenta y cinco seguirán vivos

Voz 0194 01:21 el PP y el PDK unen hoy sus destinos en los tribunales la Audiencia de Barcelona emitido la sentencia del caso Palau el texto acredita la financiación irregular de la antigua Convergència a través de comisiones ilegales Artur Mas anunció recurso defiende al que fuera su tesorero Daniel Osàcar condenado a más de cuatro años de prisión

Voz 3 01:36 esto va considera en latín

Voz 0931 01:38 la que consideramos esta sentencia muy negativas no la esperábamos tan duras seguimos yo personalmente también pensando que Daniel Osàcar es una persona absolutamente honorable persona absolutamente

Voz 0194 01:50 la sentencia también condena a los máximos responsables del Palau Fèlix Millet y Jordi Montull nueve y siete años de cárcel respectivamente el PDK desplaza las responsabilidades a la extinta convergencia con cierta complicidad de Esquerra los comunes y el PSOE creen que un cambio de nombre no es suficiente escuchen a Sergi Sabrià Pedro Sánchez

Voz 4 02:07 todo el peso de la justicia debe caer sobre los responsables sin

Voz 3 02:11 ningún tipo de excepción nosotros no miramos nunca al otro lado junto recordar que Cataluña jurídicamente es una coalición entre Convergencia y PDK nosotros pedimos efectivamente que se den explicaciones públicas denunció la hipocresía de la derecha al final se envolvían en banderas eh proclamando la patria lo que en esos ido esquilmar el patrimonio de muchísimos ciudadanos y ciudadanas

Voz 0194 02:34 es que el bebé también se enfrenta con su pasado hoy ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio por la rama valenciana de la Gürtel además el Supremo mantiene la imputación a la senadora Pilar Barreiro después de su declaración en el Tribunal y ciudadanos presiona José Manuel Villegas

Voz 5 02:47 la ningún plazo al Partido Popular está incumpliendo y por lo tanto el acuerdo está congelado hasta repartió popular

Voz 6 02:52 claro de la señora Barreiro tiene que dejar su acta de sedas de senadora

Voz 0194 02:57 Rajoy ha llamado a los suyos a rearmarse ante el empuje de Ciudadanos y convoca una convención nacional del PP en marzo de momento no habrá cambios ni en el partido en el Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría es una de las más cuestionadas pero prefiere mirar a otro lado

Voz 7 03:09 a mi a mi nombre a mí no me corresponde yo no soy más que velo de la Junta

Voz 8 03:13 la directiva y el comité del Comité Ejecutivo

Voz 7 03:17 bueno entonces metería donde no me corresponde insuficientes el Gobierno gracias

Voz 0194 03:26 en en las costas lunes con nueva tragedia de la inmigración Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 03:30 es buenas tardes son siete muertos esta vez viajaban en una zódiac que ha llegado este mediodía

Voz 9 03:34 a Lanzarote a los chicos bajan de la de la unas odie Se metían por ahí quitándose la ropa mojada algunos venían deshidratado desnutrido se estaba cayendo sólo un par de ellos abogado había uno en el agua flotando muertos un par de muertos

Voz 1667 03:49 también los demás la justicia ha paralizado la expulsión de cinco inmigrantes que estuvieron en la cárcel de Archidona son testigos en la investigación abierta por el suicidio de uno de sus compañeros en esa prisión malagueña estaremos en Ceuta esta mañana han muerto dos mujeres dos porteadores por las aglomeraciones que se registra

Voz 10 04:04 en cada día en el paso fronterizo de la Ciudad Autónoma

Voz 0194 04:06 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:09 buenas tardes acaba de terminar el segundo partido de la selección no la de balonmano en el Campeonato de Europa que se disputa en Croacia España ha conseguido su segunda victoria derrotando por veintisiete veinticinco a la selección de Hungría reseñados también el debut de Rafa Nadal en el Open de Australia de Tenis Rafa ha ganado en tres set al dominicano Estrella Burgos seis uno seis uno seis uno y recordemos que hoy se cierra la jornada de fútbol en Primera División con el paro pido que juegan a las nueve en el Villamarín de Sevilla el Real Betis y el Leganés

Voz 0194 04:38 la previsión del tiempo el frío parece que nos da una tregua Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes para esta semana

Voz 0978 04:42 no se esperan grandes cambios en la situación meteorológica lo más notable va ser el ascenso de temperaturas sobre todo las máximas y en el Mediterráneo de momento esta noche volverá hacer frío pero menos las heladas se extenderán por prácticamente todo el interior pero van a ser más débiles van a persistir las nubes las próximas horas gran parte de mañana en Galicia el Cantábrico incluso en Castel ya León dejando algunos chubascos de vez en cuando no esperamos acumulaciones importantes de agua y como decíamos mañana van a subir las temperaturas durante la tarde se notará en todo el país máximas que en el Mediterráneo desde la provincia de Tarragona hasta prácticamente el estrecho pueden situarse alrededor de los veinte grados ambiente muy suave sobre todo la costa de la Comunidad Valenciana en el resto el ascenso no será tan evidente pero igualmente hace menos frío que en los últimos días

Voz 1667 05:27 empieza Jara veinticinco Pablo este lunes nos deja también un triste adiós a la autora de un grito que en los noventa se convirtió en el símbolo de una generación entera adiós en esperado a Dolores Jordan líder detectaran Berriz este lunes han localizado en Londres el cuerpo sin vida de la vocalista de sólo cuarenta y seis años de edad informa Javier Torres

Voz 12 05:59 estaba en Londres en una sesión de grabación hacía un año que tras su segundo parón esta vez de siete años si había vuelto a reunir con sus compañeros de escuela de de Riis que según decía en la de decente

Voz 1667 06:09 onces siempre habían estado ahí

Voz 12 06:11 desde hace treinta años desde que ella tenía dieciocho

Voz 13 06:15 este Nets espera

Voz 1915 06:17 bueno con se han reinsertado

Voz 12 06:20 la fama temprana le llevó junto a las desgracias familiares a la depresión a la que plantó cara la música siempre a su lado compuso su primera canción a los doce tocaba el órgano en la iglesia de Eric o lo que es lo mismo por Irlanda casada y separada del manager de la banda aprovechó sus periodos de alejamiento para grabar dos discos en solitario en el segundo de hace ocho años ha asegurado que la vida es impredecible

Voz 8 06:46 imposible Lesaka

Voz 1 06:56 ocho y siete Hora veinticinco

Voz 1 07:59 hora veinticinco

Voz 1667 08:03 bueno Pablo Mora os vamos antes de nada con la novedad que nos deja la tarde en torno a la puesta en marcha de la nueva legislatura en Cataluña la derivada de las elecciones del veintiuno de diciembre pasado mañana se constituye nuevo Parlament una sesión como saben condicionada por la ausencia de los diputados electos que siguen en la cárcel o en el exilio en Bruselas junto a Carles Puigdemont la intención de esos diputados era delegar su voto en algún compañero de lista pero el servicio jurídico de la Cámara les ha dicho esta tarde que eso no es posible es más aunque no se lo hayan pedido los abogados del Parlament también se pronuncian sobre la pretendida investidura telemática de Carles Puigdemont como president algo que según esos letrados tampoco tiene encaje en el actual reglamento de la Cámara Barcelona Pablo Tallón buenas tardes

Voz 1673 08:46 buenas tardes según los letrados de la Cámara al candidato a la presidencia tiene que participar necesariamente en el debate de investidura porque sino dicen faltaría un elemento esencial del procedimiento y es que según argumentan el debate parlamentario se caracteriza porque sea de carácter oral es decir no escrito con contradicción directa con la garantía de inmediatez para que todos los diputados puedan ver sentir y entender en persona el desarrollo de este debate es decir se descarta cualquier fórmula de investidura distancia en cuanto a la delegación del voto los servicios jurídicos recuerdan que sólo está permitida para los casos de incapacidad física o psíquica por enfermedad para bajas de maternidad o paternidad con estos supuestos pues quedaría cien por cien descartado que los selectos en Bruselas puedan ceder su voto a otro compañero de partido y los letrados pretende que interpretar que los encarcelados sí que están impedidos físicamente para asistir al pleno supondría una hipótesis que difícilmente encajaría la letra y el espíritu de la actual Reglamento lo que habría que hacer para que Junqueras Fort au Sánchez pudieran delegar dicen es una reforma de este reglamento que contemplara la incapacidad por motivos legales la decisión final eso sí la debe tomar el Parlament ya aquí los juristas también se mojan según su criterio

Voz 18 09:51 la decisión la debe tomar la mesa de edad que es un órgano

Voz 1673 09:54 provisional que normalmente se limita a pilotar por unos minutos la transición entre la mesa Saliente la de la antigua legislatura y la de la nueva en la sesión constitutiva del Parlament que en este caso se va a celebrar este mismo miércoles Graz

Voz 1667 10:06 las Pablo es lo último de un día en el que los dos partidos enfrentados por el encaje de Cataluña en España se dan la mano en los tribunales por la corrupción de del PP ajustan sus cuentas pendientes con la Justicia convencidos o intentando convencer de que sus corruptelas son cosas del pasado la Audiencia de Barcelona ha publicado esta mañana la sentencia del caso Palau la trama de corrupción que acabó con Convergència i que conocemos trece años pues de la ya célebre denuncia del entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall en el Parlament de su cara a cara con Artur Mas en la Cámara en dos mil cinco

Voz 19 10:38 pues este ustedes tienen un problema el problema es que el problema se llama tres por ciento señor Mas tiene la palabra brevemente usted usted ha perdido completamente los papeles el presidente de la Generalitat acaba hoy tiene que acabar este turno parlamentario de esta manera usted ha perdido completamente los papeles a menos

Voz 1667 10:57 pues el tribunal de la Audiencia de Barcelona da por probada la existencia de esa trama de financiación irregular de Convergència con comisiones no del tres por ciento como denunciaba Maragall sino del cuatro una trama contra es con tres vértices Convergència la empresa Ferrovial el Palau de la Música así funcionaba Barcelona Aitor Alvarez

Voz 1733 11:15 la Comisión era de un cuatro por ciento del total que costaban las obras públicas un cuatro por ciento que la sentencia explica además cómo se repartía un dos y medio iba para Convergència hiel uno y medio restante para Millet y Montull la sentencia dice que desde principios de al noventa y nueve hasta julio del dos mil nueve el total de comisiones que fueron desde Ferrovial hasta Convergència fue de cómo Mini hemos seis coma seis millones dice que ese dinero hay que devolverlo además la jueza considera que estas comisiones hicieron que Convergència tuvieran más dinero para hacer campaña electoral y por lo tanto ventaja sobre los demás además el juez considera que la forma en que se diseño el pago de estas comisiones fue un acuerdo criminal a tres Convergència la dirección del Palau y la control Tora Ferrovial de todo esto en el partido de Artur Mas sólo hay un condenado el ex tesorero Daniel Osàcar a cuatro años y cinco meses de prisión tres coma ocho millones de multa que tendrá que pagar el Tribunal dice que él no es el único culpable pero reconoce que no tiene pruebas contra nadie más del partido y los responsables de Ferrovial han quedado absueltos porque el delito ha prescrito para ellos el abogado de Convergència Francesc Sánchez ya han anunciado que recurrirán

Voz 0089 12:20 es la revolución a la al tribunal de Tampa el que Ferraz

Voz 1733 12:25 la juez condena a Convergència a devolver los seis coma seis millones de la financiación irregular acreditada y cuando la sentencia sea firme ya tendrá por dónde empezar porque tiene embargadas quince sedes del partido de toda Cataluña que los convergentes valoraron en el dos mil trece en tres coma seis millones de euros sería ya más de la mitad del dinero total y para el resto pues hay una duda lo tendría que pagar el partido heredero de Convergència es decir el pez de Gat pues el fiscal así lo pedía pero la juez dice que aún es hora de pronunciarse sobre esto

Voz 1667 12:53 los condenados pueden recurrir sí pero la Fiscalía ha pedido a la celebración de una vistilla para imponer medidas cautelares antes de que esa sentencia sea firme al final las penas se quedan por debajo de lo que había pedido la Fiscalía unas penas ya rebajadas por la confesión de los dos principales procesados de Jordi Montull y Fèlix Millet Barcelona pum sí

Voz 0196 13:11 el tribunal ha condenado a Fèlix Millet quién fue presidente del Palau de la Música a nueve años y ocho meses de prisión a siete años y medio a Jordi Montull su mano derecha ya cuatro años y medio de prisión a su hija Gemma la Fiscalía pedía para ellas sólo dos años su padre Jordi Montull llegó a un pacto con el ministerio público para que ya no tuviera que entrar entre rejas ya cambio confesó el expolio pues no ha servido de mucho porque con la condena del Tribunal Supremo no lo corrige ella deberá entrar en prisión esta mañana a la salida de la Audiencia de Barcelona decía que no se lo esperaba

Voz 20 13:44 estamos bastante tristes porque no es en el sentido de que nos esperábamos y confiar que finalmente se haga justicia porque la sentencia de ahora la encuentro muy injusta

Voz 0196 13:56 Millet y los Montull han sido condenados también a pagar multas de ocho millones y medio de euros deberán devolver los veintitrés millones que robaron al Palau la sentencia dice que los delitos han quedado probados no sólo por sus confesiones sino por la carga de prueba profusa copioso y abrumadora hicieron obras en sus casas se fueron de viaje a países lejanos y sacaron miles de euros en efectivo de las cuentas del Palau de la Música

Voz 1667 14:18 en una sentencia que como decíamos se conoce sólo dos días antes de la constitución del nuevo Parlament el de Cat situó esta trama en el pasado hoy se ha limitado a emitir un comunicado en el que dice que no tienen nada que decir sobre esta sentencia porque a quién afecta esa convergencia cuenta aparece con la complicidad de sus socios de Esquerra que ha

Voz 12 14:34 han evitado señalar directamente al PP de CAT

Voz 1667 14:37 como corresponsable de esta trama como sí ha hecho otros grupos de la oposición Barcelona Apolo Horadada el PDK no ha convocado a los medios ha emitido un comunicado en el que recuerdan que son un partido con año y medio de vida que el caso Palau afecta Convergencia Democrática el comunicado llegaba pocos minutos después de la redacción de Artur Mas que hoy no ha hecho tampoco rueda de prensa hoy ha hablado sólo para la Agencia Catalana de noticias

Voz 0931 14:59 curativa consideramos esta sentencia muy negativas no la esperábamos tan dura seguimos yo personalmente también pensando que Daniel Osàcar es una persona absolutamente honorable Honorato

Voz 1667 15:10 la sentencia llega en mitad de las negociaciones con Esquerra quién exige mano dura pero evita concretar contra quién

Voz 4 15:16 el tenista cuando esto sucede ni se demuestran todo el peso de la justicia debe caer sobre los responsables sin ningún tipo de excepción del PSC

Voz 1667 15:24 apunta directamente hacia Artur Mas y Carles Puigdemont Salvador Illa sueño

Voz 18 15:28 Puigdemont rossonero más que Dominguín a explicación sucede

Voz 1667 15:32 en explicaciones y se disculpen de los Comunes la alcaldesa de Barcelona Ada Colau cree que pulmón no debería optar a la realidad

Voz 21 15:39 en algunos casos donde estos máximos responsables de este partido hoy siguen en activo bajo otras siglas pues que asuman consideran asumir responsabilidades incluso apartándose

Voz 1667 15:49 también la CUP exige explicaciones a los actuales responsables del Partit a la derecha que representa el Partido Popular también se enfrenta a su pasado este lunes hoy ha comenzado la Audiencia Nacional el juicio por la rama valenciana de la trama Gürtel la primera sesión ha servido para despachar las cuestiones previas para ver la imagen de la ex cúpula del PP en Valencia dije a Francisco Camps sentada en el banquillo de los acusados junto a Correa y compañía informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 16:14 primera sesión del juicio dedicada por entero a las cuestiones previas los abogados de los ex dirigentes del PP Costa o Rambla habían pedido el archivo por prescripción alegaban indefensión la Gürtel ha reiterado como en el resto de piezas de esta causa la nulidad de las grabaciones de esta forma lo ha resuelto el juez José María Vázquez Honrubia

Voz 22 16:33 llevan a rechazar todas y cada una básicamente porque tomo también consta perfectamente de nada son ustedes esta ordenadamente pertinaces Miers sino se entendido sino entendido mal la tercera vez que proponen una y otra de las cuestiones que ya han sido resueltas por el Tribunal de de Valencia bien por la propia Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional

Voz 1552 16:54 extraordinariamente pertinaces mañana Se reanuda la sesión con las declaraciones de los nueve empresarios que han admitido los hechos reconocen que financiaron de forma ilegal al PP al pagar a la Gürtel los actos que organizaba para el partido con facturas falsas hasta abril durará este juicio que sienta en el banquillo a la cúpula del PP de Camps a la trama ya empresarios por financiar de forma ilegal dos campañas electorales con tres coma cuatro millones de euros con dinero negro se pagaron numerosos actos incluidos mítines de Rajoy ya algo

Voz 1667 17:21 mucho más cercana en el tiempo la imputación de la senadora Pilar Barreiro en la trama Púnica el juez del Supremo ha decidido continuar la instrucción de esta causa contra la senadora popular que la coloca en una situación muy comprometida para conservar su escaño porque recordemos que el Partido Popular se comprometió a dejar caer a Barreiro ha sido alto tribunal mantenía esa imputación informa Alberto Poch

Voz 0055 17:41 a Pilar Barreiro sigue imputado en la causa por el momento los dicen desde el Tribunal Supremo sigue adelante sin que el archivo esté en el horizonte cercano ante la jueza Ana Ferrer la senadora del Partido Popular se ha defendido con argumentos compatibles con las acusaciones que pesan sobre ella José Pardo abogado

Voz 23 17:55 pues ya ese contrato una publicidad que se dice ese pago y luego se contrató una reputación que no llegó a terminarse que iba a pagar el partido iba yo iré no hay ningún delito en nada tiene este ya está vale

Voz 0055 18:04 acusada de pagar la mejora de su imagen en las redes sociales a la trama Púnica con dinero público el letrado asegura que la Guardia Civil ha interpretado mal los hechos de las publicidades decidida la hubo

Voz 16 18:15 cómo llegó al Supremo una corrida provisión con erróneos totalmente

Voz 0055 18:18 sí vaticina que la causa se archivará y los medios tendrán que pedir perdón ha dicho a la exalcaldesa de Cartagena

Voz 1667 18:24 así que Barreiros sigue imputada y la secretaria el secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas ha recordado los populares su compromiso de investidura con ellos

Voz 5 18:32 no hay ningún plazo el Partido Popular está incumpliendo y por lo tanto el acuerdo está congelado hasta repartió popular cumpla nosotros ya cumplimos con nuestra parte de acuerdo para votar a favor la investidura por lo tanto

Voz 6 18:42 eh la señora Barreiro tiene que dejar su acta de seda de senadora

Voz 1667 18:49 son tantos asuntos pendientes en los juzgados con el fracaso en las urnas en Cataluña y las encuestas que consagran la tendencia al alza de Ciudadanos no es optimismo precisamente lo que se respira en Génova estos días Rajoy ha intervenido esta mañana ante la junta directiva nacional de su partido un discurso con el que el presidente del Gobierno ha querido levantar el ánimo de los suyos pensando en las elecciones del año que viene Rajoy cree necesario rearmar el proyecto del PP confirma la convocatoria de una convención nacional en marzo que se celebrará en Andalucía de momento pide a los suyos trabajar más y mejor María Jesús Güemes buenas tardes

Voz 0194 19:22 eso es buenas tardes Pablo

Voz 1461 19:24 hoy ha hecho un discurso previsible no ha anunciado ni un solo cambio y tras su intervención ningún dirigente ha pedido la palabra para exigir los así que muchas críticas internas pero a la hora de la verdad nadie da la cara y el líder del PP ha reconocido la frustración que existe en sus filas para combatir la propone un rearme programático con varios actos y una convención nacional en Andalucía para marzo y reforzar la oferta de candidatos para los comicios de dos mil diecinueve Además ha quitado hierro a las encuestas ya señalado los suyos con

Voz 1915 19:52 no deben enfrentarse a Ciudadanos en estas elecciones

Voz 24 19:55 pues habrá más competencia es normal no pasa nada lo único que sucede es que eso nos va a obligar a ser mejores a trabajar más y eso es lo que pido que hagáis lo que estoy seguro que vamos a hacer

Voz 1461 20:13 Rajoy ha aprovechado también su intervención para hablar de Cataluña ha dejado claro que ante una investidura telemática el Gobierno recurrirá ante el Constitucional y ha lanzado un serio aviso a Puigdemont al recordarle que si físicamente no tomó posesión del cargo pues no se considera legalmente constituido el Govern de modo que el ciento cincuenta y cinco seguirá estando en vigor tal y como dicta el Senado

Voz 1667 20:32 el PSOE opina que el actual proyecto el PP no tiene futuro Pedro Sánchez ha presidido esta mañana la reunión de la ejecutiva del partido en la que ha proclamado agotada la actual legislatura cree que el ascenso de Ciudadanos puede debilitar a los populares hicieron una oportunidad para que el PSOE se consolide como alternativa de izquierdas Emma Carretero

Voz 0806 20:48 la oportunidad de oro que dice Pedro Sánchez que tiene la izquierda para ganar las próximas elecciones pasa porque haya una corriente de voto útil a favor del PSOE

Voz 1722 20:58 Putin todo ese voto en torno a la única fuerza política de izquierdas que puede ganar a esa derecha bicéfala que es el Partido Socialista movilizar a todo ese lector de izquierdas para recuperar mucho de ese patrimonio que está siendo desmantelado durante estos últimos seis años por el Gobierno del Partido Popular

Voz 17 21:14 asegura el líder socialista que el Gobierno de Rajoy

Voz 0806 21:16 está agotado y en estado de shock por el ascenso de ciudadanos que disputa al Partido Popular la hegemonía de la derecha las encuestas también dan al partido de Albert Rivera por encima del PSOE Pedro Sánchez confía en su hoja de ruta

Voz 1722 21:31 la política es una suerte de carrera de fondo y a mi me gustan las distancias largas yo soy un corredor de fondo lo que dicen esos estudios demoscópicos que es que España es de centro derecha veremos

Voz 0806 21:42 buena parte de ese veremos del secretario general del PSOE depende de los votantes decepcionados de Pablo Iglesias a los que quiere conquistar Pedro Sánchez

Voz 1 21:50 hora veinticinco ningún ladrón quiere entrar donde no

Voz 1667 22:38 el lunes de mesa política en Hora Veinticinco como siempre a partir de las nueve de la noche imagino que hoy muy marcada por los tribunales Sara vítores buenas tardes

Voz 26 22:48 buenas tardes Pablo si asuntos que ya ha repasado como la sentencia del caso Palau o la trama Púnica hay Pilar Barreiro pero también queremos analizar en la mesa del lunes el informe de los letrados del Parlament que excluye la investidura no presencial hoy en la mesa política en los acompañan Francisco Martínez del Partido Popular Odón Elorza del PSOE Pablo Echenique de Podemos Fernando de Páramo de Ciudadanos y Carles Campuzano del PDK

Voz 1667 23:09 partir de las diez ampliamos la información contaremos también con la voz del fiscal del caso Palau que nos va a acompañar esta noche a partir de las diez conversará con Ángels Barceló en directo también hablaremos con el corte en general del PP con Fernando Martínez Maíllo sobre las citas judiciales de su partido y el futuro más próximo de la formación con esa llamada de Rajoy a rearmar políticamente el PP y en nuestra tertulia hoy contaremos con la presencia de Carmen del Riego de Javier González Ferrari Berna González Harbour que nos avanza ya sus claves de este lunes

Voz 0283 23:40 se imaginan ustedes que el Partido Popular se disuelve que Mariano Rajoy y sus principales aliados conforman uno nuevo del que el presidente sigue siendo presidente y que una

Voz 15 23:50 a condenados por la trama Gürtel no intento

Voz 0283 23:53 han convencer de que la cosa no va con ello que aquello sólo afectaba al difunto Partido Popular algo parecido está pasando hoy en una nueva versión del Matrix o dobles realidad que protagonizan los nacionalistas catalanes el caso Palau fue cosa de Convergencia y nada tiene que ver con el PDK étnico en Junts per Cataluña Nos intentando decir y Artur Mas ya dimitió y además algunos ocre el otro episodio de la serie obviedades que estamos presenciando lo firman hoy los letrados del Parlament imposible una investidura distancia los letrados suelen decir cosas sensatas pero los nacionalistas catalanes suelen no hacerles caso por desgracia la serie obviedades renovará te pone

Voz 1667 24:39 luego escuchamos a Bernard a partir de las diez junto lo dicho a Carmen del Riego y Javier González Ferrari enseguida la actualidad más cercana y a y media los deportes con Jesús Gallego hemos llegado así a las ocho veinticinco siete veinticinco en Canarias seguimos

Voz 1 25:08 hora veinticinco Madrid

Voz 1915 25:20 buenas tardes cinco meses después buena parte de la documentación del caso Lezo ha empezado a llegar esta tarde a la comisión de corrupción de la Asamblea después de que este fin de semana se haya sabido que la comunidad contaba con el permiso para entregar esta documentación en contra de lo que el Gobierno de Cifuentes argumentaba ya están llegando esos papeles de momento y según han confirmado fuentes de la Cámara regional la Cadena SER se han registrado cuatro informes de los más de sesenta solicitados la presidenta insistía esta mañana en que todo ha sido un error de un administrativo

Voz 28 25:46 Fomento lo que a mi juicio es no solamente un error personal sino una negligencia administrativa grave por la cual ya ha sido cesado a lo largo del fin de semana se ha estado recabando toda esa documentación que se va a mandar hoy mismo

Voz 1915 25:59 sí que está dispuesta a dar explicaciones en sede parlamentaria la oposición quiere que Cifuentes de esas explicaciones concretamente en la comisión de corrupción esa que el PP abandonó la semana pasada Podemos que llegó a llevar el asunto a los tribunales confía en una condena judicial su diputado regional Miguel Ongil en La Ventana de Madrid

Voz 29 26:15 a que fuentes es inminente es la primera vez que tenemos todas las pruebas y todos los documentos para demostrar que ha mentido nosotros vamos a continuar con el recurso hasta el final y queremos hacer una sentencia condenatoria demuestre

Voz 1915 26:30 por cierto que quien seguro tendrá que pasar por la comisión serán los ex presidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González después de que la Mesa de la Cámara lo haya aprobado esta tarde los dos van a ser citados sobre su implicación política en la construcción del campo de golf que se levantó de forma ilegal en los terrenos del canal y la última del caso Lezo acaba de terminar la declaración como imputado del actual presidente de Adif y Exxon consejero de Hacienda con Alberto Ruiz Gallardón Juan Bravo en concreto por la parte que investiga la compra fraudulenta de una la filial del Canal de Isabel Segunda en América Latina Bravo ha descartado cualquier irregularidad en la operación ha dicho incluso que el canal pago porcinas a menos de lo que costaba Alfonso Ojea

Voz 0089 27:06 bravo ha señalado que los setenta y tres millones de dólares abonados para la compra de Inalsa eran un precio inferior al de otras valoraciones pero además ha incidido en que el crédito de cuarenta y dos millones de euros que se solicitó fue analizado y aprobado tanto por el Ejecutivo regional como por el fisco de la Comunidad de Madrid los letrados de la defensa de Bravo sí han comentado que no se ve por ningún lado un delito y que ni siquiera se ve una infracción administrativa de hecho el auto del juez Manuel García Castellón no habla de presuntos ilícitos penales Dirección General tráfico Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 30 27:42 buenas tardes a esta hora un accidente en la A5 en Alcorcón genera a cinco kilómetros de retenciones hacia Badajoz tengan mucha precaución si iban a transitar por esta vía más dificultades en las salidas de Madrid en la A42 a la altura de Fuenlabrada dirección Toledo también hay vías con circulación densa en ambos sentidos el caso de las seis en El Plantío y también a su paso por Majadahonda complicaciones en la M cuarenta en varios tramos entre ellos en la zona de Ciudad de la Imagen hacia la A5 y en Pozuelo sentido a la M quinientos tres en el resto de vías madrileñas de momento se circula con normalidad

Voz 31 28:17 y lo mismo que son las experiencias que tienes la sensación es que vives los placeres que alimentan el cuerpo y el espíritu recuerdos que te acompañará

Voz 0919 28:27 de Extremadura

Voz 15 28:30 la felicidad de los pequeños detalles porque Extremadura tiene todo esto majas fondos Feder una manera de hacer Europa Junta de Extremadura

Voz 1915 28:40 se lo hemos contado este lunes en la SER los niños de cero a seis años con necesidades especiales tienen que esperar un año de media para conseguir una plaza en un centro público especializado de la Comunidad según la plataforma creada por varias familias afectadas faltan plazas sólo las que se lo pueden permitir llevan a sus hijos a centros privados es el caso de Lucía Martínez que durante el año y medio que tuvo que esperar para obtener esa plaza llevó a su hija a un centro privado ha estado esta tarde en La Ventana de Madrid hemos con

Voz 32 29:04 cero casos de niños que han estado o que llevan dos años y pico sin sin terapia pública no han dado y tiene incluso casos algún niño que tiene cinco años y dado que la atención temprana duda dura hasta los seis pues

Voz 1915 29:21 es complicado y técnicos de la Consejería de Sanidad han estado este lunes en el colegio Villa de Guadarrama para determinar el origen de la intoxicación de sesenta y dos alumnos los niños empezaron a encontrarse mal el pasado viernes después de comer en el comedor de centros Arabiya es la concejal de Educación pedimos un pelín de tranquilidad porque

Voz 33 29:38 esto tiene un proceso los cultivos tienen un tiempo y esperemos no queremos que antes de final de semana priones la semana que viene

Voz 0089 29:45 hemos resultados sigue Hora veinticinco tenemos siete años en el centro de la capital hasta mañana

Voz 1667 30:00 sí

Voz 35 30:00 son las ocho y media las siete y media en Canarias veinticinco Deportes

Voz 1 30:08 con Ángels Barceló Jesús Gallego

Voz 0194 30:11 Gallego buenas tardes buenas Saed futbol esta noche en Sevilla pero hay otras cosas que

Voz 0919 30:16 si tienen que bregar futbol indirectamente que lamentablemente porque que miembros de un grupo radical de aficionados se presenten en el entrenamiento de un equipo para pedir explicaciones a los jugadores por los malos

Voz 25 30:27 soldados es algo bochornoso sin pasa en nuestro fútbol ha pasado esta mañana

Voz 0919 30:33 en Sevilla decenas de individuos de grupo guiris muchos de ellos encapuchados y otros en Bozal dos Se han presentado en las instalaciones donde entrenaba al Sevilla para verlo jugar Dolores hablar con los jugadores pedirles mayor compromiso lo llamen como lo llamen para amenazar a amenazar con dejar de apoyar exigir un desempeño en el campo como si ellos fueran los los amos del club es una de las vergüenzas que tenemos aquí en nuestro fútbol en la mejor liga del mundo Santi Ortega muy buenas tardes qué tal buenas

Voz 1870 31:15 de Jesús como ha sido el club se muestran muy sorprendidos por la llegada esta mañana de esos treinta aficionados que todo comentados al entrenamiento del Sevilla han tenido la posibilidad a través de la llegada a la zona de la ciudad deportiva de que salieran los jugadores insisto en el club están sorprendidos por el hecho y aseguran fuentes de la entidad que el aviso a la Policía fue inmediato la responsabilidad al coloso radicales es de los futbolistas ir ayer al final de partido en Vitoria ya Nolito se quedó con los seguidores que estaban en la grada en Mendizorroza y hoy el propio Nolito

Voz 0919 31:47 sirva que ve como una cosa natural

Voz 1870 31:49 ha hoy con la llegada de estos radicales al vestuario o al entrenamiento y Cercanías El Vestuario

Voz 1025 31:54 sentí mal que vengan a pedir explicaciones au no no que son necesarias

Voz 9 31:58 ella está en su derecho de pedir explicaciones hay nosotros hemos hablado con ellos y nada verdad que tenemos que es una piña a los Billy jugadores técnico presidente directivos todo todo así no es una situación que hay que sacar todo adelante y que no es agradable para para ninguno de la persona que te he comentado y hay que seguir esto es muy largo y hay que

Voz 1870 32:19 no puede darle la vuelta a esta situación no negativa no a efectos policiales Radio Sevilla ha puesto en contacto con la Subdelegación del Gobierno para conocer más detalles según informa no ha habido nada que requiriera una actuación y desalojo forzoso y tampoco apertura de diligencias en la Ciudad Deportiva de Sevilla después de estos lamentables acontecimiento

Voz 0919 32:36 yo creo que Nolito no no era consciente de lo que estaba diciendo es natural que nos pidan explicaciones y tenemos que estar juntos con ellos si el Sevilla y y no corta de raíz con un grupo radical al final tendrá problemas como le ha pasado a otros muchos clubes repito es una vergüenza que estos tipos se presenten dos encapuchados en el entrenamiento Ike los jugadores se presten a hablar con ellos hay que terminar con los radicales en el fútbol y este no es el camino ni en el Sevilla ni ningún otro equipo una vergüenza por lo demás hoy en Sevilla el fútbol porque juegan el Betis y el Leganés el último partido de esta jornada en Primera división Davos al Benito Villamarín a ver qué novedades hay que ambiente para el partido Fran Rubio buenas tardes hola Gallego muy buenas de momento a poco ambiente P

Voz 1309 33:31 pero algo va a ver porque hay preparadas hasta un tipo para recibir al Betis después de ganar y conquistar el terreno del eterno rival el pasado fin de semana así que

Voz 0919 33:42 seguirá animado a la gente a medida que se vaya acercando

Voz 1309 33:44 hora del partido nueve de la noche de momento poca en la grada

Voz 0919 33:47 Sale valiente Setién que tampoco va a estar sentado en el banquillo pude Wood guardado Fabia ante Joaquín Sergio León

Voz 1309 33:53 toda la tralla arriba atrás tiene que cambiar de centrales toca llamarse en lugar de Man dice sancionados ir revolución también en cuanto a rotaciones en el Leganés por la Copa se quedaron fuera así Novas Ezequiel Muñoz el Zar en el banquillo van a estar Gabriel rico y Rubén Pérez habituales para Garitano el partido lo pizza Iglesias Villanueva esto arranca a las nueve no hace demasiado frío en Sevilla

Voz 0919 34:15 enseguida estamos en Barcelona para comentar la nueva lesión de Denver le el futbolista del Barça terminó lesionado el partido de ayer en San Sebastián va a estar un mes de baja de la competición os cuento que esta tarde la selección española de balonmano a ganar

Voz 1667 34:29 su segundo partido en el campeonato Europa España Veintisiete Hungría veinticinco dos partidos dos Víctor

Voz 0919 34:35 Arias para los hispanos que están buscando de nuevo una medalla en este Europeo de balonmano y como siempre en el inicio del programa también vuestros mensajes

Voz 3 34:45 las tardes Gallego bueno pues lo decidan de no echar mierda a nadie

Voz 36 34:50 me parece muy bien para hacer grupo pero yo creo que que tampoco es muy justo porque para hacer grupo tampoco creo yo que que sea muy bueno el perpetuar algunos en la titularidad y el que se merezca algo más o el que quiera ganarse la titularidad que sepa que no se la va a ganar y que siempre tiene el cambio sea el mismo Toni Kroos yo no sé por qué no se le cambia nunca lo hace descansar después de la temporada tan lamentable que está haciendo o sea que para la unidad del grupo yo creo que todos tienen que ver que el que dirige es un poco justo y en este caso yo creo que no lo está haciendo venga un saludo

Voz 0919 35:28 otro para de más razón que un santo dejado vuestros mensajes

Voz 1 35:32 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él vinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 37 35:47 no sólo eso cómo es esa cantera Hinault traductora son te estoy siempre han sido farsantes Cantero cartera vaya morro que tiene neto cuyo siempre mintiendo

Voz 1 36:09 odio el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes hizo el cero nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 36:32 así se me olvidaba contar que Rafa Nadal ha comenzado su participación en el Open de Australia ha derrotado al dominicano Estrella Burgos

Voz 25 36:41 en tres set facilitó seis uno seis uno seis uno

Voz 0919 36:45 ya que estamos hablando de Rafa Nadal que está a punto de llegar el Carnaval atención a la chirigota de este año de haré los quita pupas que hablan en el Carnaval de Cádiz de declaro de todas las medallas que gana Rafa Nadal que hace la madre de Rafa Nadal con la medalla la madre de Mireya etc etcétera arte puro del Carnaval

Voz 3 37:34 ella qué hay

Voz 0919 37:55 a la madre de Rafa Nadal de Mireia Belmonte de Jorge Lorenzo y la de Fernando Alonso que también tiene muchos trofeos hombre vamos a Barcelona para hablar de la sorprendente lesión de nuevo deben velé ayer jugó un ratito contra la Real Sociedad pero terminó lesionado y esta mañana el club lo ha hecho público Adriá Albets buenas tardes qué hará

Voz 1673 38:17 buenas tardes sí otra vez le acababa de salir de una lesión que le ha tenido tres meses y medio sin jugar y ahora como decías tú tendrá que estar casi un mes de baja porque se ha vuelto a romper esta vez ha sufrido una rotura fibrilar en el se emiten un eso de su pierna izquierda en la misma zona que se lesionó en septiembre pero en un músculo distinto así que tendrá que estar entre tres y cuatro semanas de baja hunden velé que se podría perder hasta nueve partidos con el o sea de todas formas lo del francés no es una recaída el Barça ha dejado claro que la lesión de hoy no ha afectado a la cirugía que lo hicieron el mes de septiembre yeso por lo menos es una buena noticia hay por otra parte Iniesta ayer no jugó ni un minuto y hoy hemos recibido la explicación tiene una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha de momento es duda para el partido de Copa de este miércoles frente al Espanyol en Cornellá las lesiones

Voz 0919 39:11 será el único problema que tiene Valverde porque el Barça va viento en popa a toda vela hacia la Liga ocho y treinta y nueve Hora veinticinco Deportes en la SER seguimos

Voz 0919 40:14 la jornada deja otro asunto me gusta es la denuncia de el jugador del Levante Lerma por los presuntos insultos racistas de Iago Aspas ayer en el partido que el Celta ganó en Valencia al Levante Lerma dijo que había llamado negro de mierda Iago Aspas El día después en en el Levante el día después de Lerma se ratifica en su acusación José Manuel elevan buenas tardes buenas tardes porque con ese latiguillo después de escuchar las declaraciones de Iago Aspas de lo que pasa en el campo

Voz 38 40:48 qué en el campo ha hablado para Blu Radio en Colombia Jefferson Lerma aquí el departamento de comunicación del Levante no han querido que hiciera declaraciones y ha sido hoy más contundente de lo que lo fue

Voz 39 40:58 yo creo que eso no es justo decirlo una persona negro de mierda él me dicen que yo lo ni insulte primero que me diga en la cara que no me lo dijo no dudó en un millón yo no voy a jugar con la imagen de una persona diciendo que me ha dicho eso siendo el algún momento sí creo que en ese en ese caso lo escuchado no me lo contaron yo lo viví entonces tengo el derecho religioso

Voz 38 41:23 Lerma ha confesado que desde el momento en el que recibió el insulto de Aspas se fue mentalmente del partido sólo buscaba la forma de golpearle con la intención de hacerle daño

Voz 0919 41:31 en el Celta Aspas ha dicho algo o alguien del club Paula Montero buenas tardes

Voz 40 41:37 qué tal muy buenas pasé hablaba ayer a través de ese comunicado hoy El Vestuario del Celta ha cerrado filas en torno al delantero internacionales más Rubén Blanco asegura que tanto el delantero del Celta como el club han dicho lo que tenía que decir y habrá prefieren no hablar porque está dañando dice la imagen del jugador céltico mientras no se demuestre lo contrario creer a su compañero condena cualquier acto racista

Voz 3 41:59 los encontrar el de cualquier tipo de dato racistas como es obvio ya dijo que que decir tanto del culo

Voz 0919 42:08 me lo trece por el momento es la palabra de Lerma contra la palabra de Aspas la Liga de Fútbol Profesional supongo que va a investigar el asunto pero si no hay una prueba videográfica de insulto el tema puede quedar finiquitado habrá que esperar a ver qué pasa otra de las consecuencias de la jornada el estado del Real Madrid el estado físico el estado anímico el estado futbolístico la nueva derrota del equipo de Zidane que recordemos el jueves juega Copa del Rey el partido de ida de los octavos de final en la cancha de Leganés y la pregunta que se hace todo el mundo es va a cambiar algo Zidane o va a seguir todo igual Javier R

Voz 10 42:48 hola qué tal Gallego buenas tardes pues en principio no ya lo dicho por pasiva en ruedas de prensa hasta septiembre o mejor dicho hasta junio quién sabe lo que pasa en septiembre del Real Madrid no va a cambiar nada bueno de julio septiembre bravos a muchas cosas evidentemente van a llegar muchos futbolistas al al Real Madrid bueno pues él lo tiene claro los que le conocen dicen que no es que se enroque sino que él buenos lo tiene claro el cree que esos futbolistas que han dado dos Champions una Liga la Supercopa de Europa son los mismos que tiene conseguir sacar esto hacia hacia adelante Le bueno le dijeron los juristas lo contábamos aquí en la Cadena Ser que no el que más entrena tiene recompensa luego los partidos pero él entierro

Voz 0919 43:24 de que los que ha puesto en otros partidos los

Voz 10 43:27 de amor la unidad ve los TV compañía sin citar nombres no han estado a la altura de las circunstancias si fuese motivo va seguir tirando de otros futbolistas que que va a jugar Benzema cuando se recupere porque les gusta a Zidane que porque no quita Cross porque para él es un futbolista fundamental que porqué repite con Marcelo porque entiende que tengo cuando ha jugado dado el nivel que el que el esperaba que conserva Cairo porque para él es el portero cada o dos dos Champions así que ves a Borja Mayoral la banda calentar y que no tiene recompensa a Benzema en la enfermería y que no quiere delante lo pues es es Zidane como lo tiene claro pues es el que lleva el barco hombres como Ceballos casi sentenciado que jugar muy poquito hoy a la mínima la base sale de sale de la carretera porque no le pone Zidane como ocurrió el día de clásico frente al Barcelona así que Zidane no sé si RR pero sí de momento va a seguir en sus trece

Voz 0919 44:15 seguir igual y hay gente que dice que no toque nada quedaba todo no son del Real Madrid en así evidentemente y por cierto el no fichaje de Kepa puede tener más capítulos en las próximas horas Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 1667 44:30 muy buenas cada día salta una en este culebrón gallego bueno la última parece ser que el pode a el Real Madrid haber comunicado haberse puesto en contacto con el Athletic en la apertura del mercado invierno y haber comunicado al Athletic que va a fichar a Kepa antes del treinta y uno de enero es decir antes de que contrito de que finalice este mercado de invierno parece que incluso los directores generales especula podrían haber hablado el ir repito el Real Madrid habría con Unicaja formalmente al Athletic que va a poner en la Liga los veinte millones que el chaval qué tiene de cláusula Ike en este mercado de invierno podría irse al Real Madrid parece que el Atleti también estaría contraatacando y habría mejorado sus es sustancialmente la oferta que tenía hasta igualar la con lo que ofrece el Real Madrid entorno a los dos millones y medio de euros por temporada

Voz 0919 45:15 por cierto que el Athletic ha hecho fichajes de cara a la próxima temporada no Un jugador rumano de es internacional por su país pero de origen vasco no no no

Voz 1667 45:25 de origen rumano gallego lo que pasa es que el chaval vino aquí con once añitos estuvo durante siete jugando en distintos equipos de Bizkaia el lindar Chu también en el Baskonia en las categorías inferiores que el Baskonia es un club el filial del Athletic fíjate llegó a jugar incluso con la selección de Euskadi suben dieciocho durante su estancia en Bizkaia donde coincidió por ejemplo con Sabin Merino actual jugador de la primera plantilla hace cuatro éxitos en regresó a su a Rumanía juega de lateral

Voz 0919 45:51 pero ha sido internacional en cuatro ocasiones

Voz 1667 45:54 bueno pues no entra en principio en los planes la filosofía del Atlético y el Athletic ha anunciado ese principio de acuerdo que firmaría este chaval hasta el dos mil veintiuno con la plantilla rojiblanca

Voz 0919 46:04 Cristian area pues eh que tenga suerte y les haga bueno gracias Marquínez hasta luego rajada en la Unión Deportiva Las Palmas del presidente el seis cero de Girona sigue desconociendo Nico López buenas tardes qué tal Gallego así es Miguel Ángel Ramírez que ha hecho

Voz 10 46:16 la valoración de la primera vuelta del campeonato en donde ha reconocido lo evidente que no se han hecho bien las cosas pero que la situación deportiva es reversible para ello todo el entorno del equipo debe estar

Voz 0919 46:24 sonido y lo segundo es fundamental que no se repitan situaciones tan lamentables como la del pasado fin de semana

Voz 1025 46:31 en Montilivi donde el equipo hizo el ridículo

Voz 0919 46:34 el Ángel Ramírez yo lo que vi

Voz 41 46:36 el pasado sábado del pero repito que entiendo perfectamente a la afición fue de un desencanto un sentimiento de vergüenza que no lo voy a permitir emitir a los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas que manchan que ensucian el escudo

Voz 0919 46:53 ya veremos si esto sirve para algo o es contraproducente en Málaga ha presentado su nuevo entrenador José González Enrique Aparicio que ha dicho buenas tardes

Voz 42 47:00 hola buenas tardes ha sido presentado nuevo dirigido su primer entrenamiento firmas al final de la temporada conmocionado tras y lograr la permanencia y ha trasmitido ilusión y optimismo y avisa a los futbolistas que el comodín del entrenador ya se ha gastado hoy por cierto anoche aparecieron carteles contra la gestión del G que el estadio de La Rosaleda José González empieza fuerte mañana doble sesión y preparan muchos cambios

Voz 43 47:20 creo que puedo cambiar muchas cosas porque cada más Trillo tenemos nuestros diría que tenemos que mejorar en mucha parte

Voz 0919 47:25 con otra idea diferente no mejor que tenga suerte José González en el Eibar la renovación de Mendilibar se aplaza porque el técnico dice que que por el momento nada no