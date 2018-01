Hora 25 (15/01/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

lunes de mesa política en pocos minutos van a estar aquí Francisco Martínez del Partido Popular Odón Elorza del PSOE Pablo Echenique de Podemos Fernando de Páramo de Ciudadanos y Carles Campuzano del P de Cat pero antes hay ironizó buenas noches Ángels buenas noches vamos a repasar otras noticias del día y empezamos hablando de inmigración

Voz 0032 00:39 en que la Guardia Civil ha abierto diligencias para ver quién era el patrón de la embarcación que este lunes ha encallado en la costa de Lanzarote y pretende averiguar de hecho ya está interrogando a los migrantes para saber

Voz 1 00:49 por qué la patera ha llegado a la isla con

Voz 0032 00:52 cinco cadáveres los otros dos fallecidos han muerto ahogados intentando alcanzar la costa a nado en total han muerto siete inmigrantes y otros cuatro han tenido que ser trasladados al hospital y Salvamento Marítimo rescatado otra patera en la isla de amor

Voz 0194 01:05 cambio está trasladando a esta hora los cincuenta y uno inmigrantes que iban a bordo

Voz 0032 01:09 de esta otra embarcación al puerto de Almería entre ellos hay ocho mujeres y dos niños y en principio todos se encuentran en buen estado de salud se espera que lleguen en hora y media la Salvamar Hamal además en a lo largo del día rescatado a otras

Voz 0194 01:21 noventa y tres personas en esa misma zona y las está trasladando al puerto de Motril en Málaga Unidos Podemos anuncia acciones legales contra el Ministerio de Defensa todo porque el Ministerio ha comenzado a desplegar el contingente español en Mali antes de que la ministra María Dolores de Cospedal haya comparecido en en Congreso para obtener el visto bueno de la Cámara

Voz 1487 01:40 algo a lo que obliga la ley Mariela Rubio

Voz 2 01:42 así es el anuncio de Unidos Podemos se produce después de que el mando de operaciones que depende del Estado Mayor

Voz 0032 01:47 ha colgado en su web una nota detallando que el contingente español en Malí ha pasado ya de ciento cuarenta doscientos ochenta efectivos ya que el nueve y el once de enero se enviaron sendos vuelos de personal el aumento de tropas en Mali fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado diciembre pero la Ley de Defensa Nacional obliga al Ministerio a solicitar permiso al Congreso algo que Cospedal no tiene previsto hacer hasta el próximo veinticuatro de enero cuando está prevista su comparecencia en la Comisión de Defensa Juan Antonio Delgado ex portavoz de Unidos Podemos en esta comisión

Voz 3 02:16 la etapa de Aznar de las Azores ya pasó y no vamos a permitir a consentir que se vuelva a aquella situación

Voz 0032 02:24 según Defensa el despliegue en esas fechas obedece a razones operativas para que el contingente estuviese listo el día treinta y uno de España asumirá el mando preguntados sobre el motivo por el que Cospedal no ha comparecido antes en el Congreso Un portavoz de su departamento ha asegurado a la SER que la ministra solicitó comparecer en diciembre pero que las elecciones catalanas las vacaciones navideñas impidieron que se fijara una fecha anterior del despliegue defensa recuerda además que el despliegue cuenta con el apoyo anunciado del PSOE de Ciudad

Voz 0194 02:50 minado la declaración como imputado del actual presidente de

Voz 0032 02:52 Live en el juicio por el caso Lezo en Juan Bravo consejero de Hacienda con Alberto Ruiz Gallardón el que está implicado en la pieza que investiga la compra fraudulenta de la final la filial del Canal de Isabel II en América Latina ha llegado a decir ante el juez que el canal pagó menos de lo que costaba Alfonso Ojea

Voz 0089 03:08 acabó ha señalado que los setenta y tres millones de dólares abonados para la compra de Inalsa eran un precio inferior al de otras valoraciones pero además ha incidido en que el crédito de cuarenta y dos millones de euros que se solicitó fue analizado y aprobado tanto por el Ejecutivo regional como por el fisco de la Comunidad de Madrid los letrados de la defensa de Bravo sí han comentado que no se ve por ningún lado un delito y que ni siquiera se ve una infracción administrativa de hecho el auto del juez Manuel García Castellón no habla de presuntos ilícitos penales

Voz 0032 03:40 ocho años de cárcel por abusar sexualmente de dos clientas es un masajista hay director de un balneario de la provincia de Zamora Los hechos ocurrieron en dos mil quince Carlos Tito la sentencia considera probado que el gerente del

Voz 4 03:52 establecimiento no les dio información alguna las clientas sobre el masaje ni que este implicara manipulación en los genitales ni por supuesto que conllevara la introducción de los dedos el pene del masajista en la vagina y que las víctimas trataron de oponer resistencia sin conseguirlo la sentencia condena al acusado a ocho años de prisión cuatro por cada delito de abusos sexuales y una indemnización de tres mil euros a cada una de sus víctimas contra la misma cabe recurso ante el Supremo

Voz 0194 04:20 a Bolsa Nieves Goicoechea la bolsa española

Voz 1468 04:23 en plano en los diez mil cuatrocientos puntos en línea con Londres y París Milán ha terminado en verde sube el cero coma cinco por ciento mientras que Frankfurt ha bajado el cero tres entre los valores que más ha subido hoy Acciona tres coma cuatro por ciento Siemens Gamesa dos con ocho en la parte baja de la tabla yagé pierde un dos con cuatro por ciento iría un uno con cuarenta y ocho la prima de riesgo española se sitúa Jo segundo día consecutivo por debajo de la barrera de los cien puntos básicos en los noventa y cuatro el barril de petróleo Brent sigue alto se vende a setenta

hoy en la tertulia van a estar Berna González Harbour Carmen del Riego y Javier González Ferrari

esperábamos el informe jurídico de los letrados del Parlament ya esta tarde lo han dejado claro Carles jamón no puede ser investido de forma telemática o delegada es imprescindible dice el informe la asistencia los protagonistas en el debate estos días antes de la constitución del Parlament el mismo día en el que ha llegado la resolución del caso Palau condena Convergencia por cobrar seis millones seiscientos mil euros en comisiones ilegales de la constructora Ferrovial una pena de nueve años de cárcel para Millet de siete años y medio para Montull cuatro años y medio de prisión para su hija para Gemma Montull cuatro años cinco meses para el ex tesorero de Convergència Daniel Osàcar en marzo del año pasado Millet ya confesó

Voz 1 07:47 con el padre que el vivir fuera Convergencia a cambio de obra pública

Voz 0194 07:52 bueno una sentencia que llega casi diez años después de que se conociera el saqueo de la institución y que para Artur Mas es desafortunada

Voz 6 08:00 a parte otros gadgets sensación todas aquellas en

Voz 4 08:02 acciones que se han creado que Convergència era un partido que en este terreno novia ha hecho las cosas del todo bien podría no haber hecho las cosas del todo bien Convergencia pagó el precio más alto posible que es desaparecer

Voz 0194 08:13 hombre yo también valoraba Mariano Rajoy el auge de Ciudadanos no le preocupa dice sino que el estimula para el PSOE los estímulos no sirven cree Sánchez que el PP está gota

Voz 1487 08:22 todo el buen gobierno va unido

Voz 1 08:25 al Partido Popular dependemos

Voz 1487 08:28 dos de nuestro esfuerzo

Voz 1 08:30 hay que dar la batalla

Voz 13 08:33 lo escondido un gobierno dividido internamente claramente a la espera de ver qué es lo que hace dos años Rajoy también un gobierno en estado eso Gobierno que que está paralizado como consecuencia también del crecimiento de su socio competidor en el bando derecho que es partido del señor

mañana comienza el tiempo de la mesa de los lunes en Hora Veinticinco tiempo para escuchar a los políticos Isadora vítores buenas noches Ángels también tiempo que queremos la participación de los oyentes que ellos ya saben cómo pueden participar con nosotros

pueden enviarnos notas de voz algo así en números seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres pueden escribirnos a la página de Facebook la direcciones Hora veinticinco y también a Twitter la direcciones arroba hora25

pues hoy en Madrid Carlos Rojas Partido Popular muy buenas noches hola buenas noches Odón Elorza PSOE buenas noches Juan buenas noches Pablo Echenique podemos buenas noches

Voz 14 09:19 hasta aquí en Radio Barcelona Fernando de Páramo ciudadano

Voz 0194 09:21 Nos buenas noches hola buenas noches y Carles Campuzano PDK buenas noches

Voz 4 09:26 bueno pues en el primer asunto que es el asunto

Voz 0194 09:29 lo de esta tarde rechazo de los juristas a que Ramón sea investido desde Bruselas los tres diputados presos no pueden delegar el voto pero sí creen que se puede reformar el reglamento para autorizar esa investidura de la investidura telemática hablaba precisamente hoy el presidente del Gobierno lo hacía esta mañana decía no es un problema de leyes ni político es absurdo que alguien pueda pretender ser candidato a la presidencia Olallo en órbita

Voz 1487 09:53 estando en Bruselas fugado de la justicia Éste no es un problema de leyes ni político que también este es un problema de puro sentido común

Voz 0194 10:04 a ti para tomar posesión agregaba Mariano Rajoy hay que hacerlo físicamente y sino el artículo ciento cincuenta y cinco seguirán Vigo

Voz 1487 10:10 en el supuesto imposible que desde Bruselas a alguien ser eligiera como presidente de la Generalitat Si alguien tiene que tomar posesión para tomar posesión tiene que hacerlo físicamente porque no se puede tomar posesión desde Bruselas Si Si no lo hace el artículo ciento cincuenta y cinco seguirán vigor no porque lo diga yo sino porque la decisión que adoptó en su día el Senado dice que el artículo ciento cincuenta y cinco seguirá en vigor hasta que tome posesión el nuevo presidente después de la celebración de elecciones éstas

Voz 0194 10:47 bueno pues vamos con las valoraciones a la noticia esta tarde empiezo por ti Carles Campuzano y lo han dejado claro los letrados del Parlament no es posible la investidura telemática de Carla escucha Món y la pregunta es si ahora qué

Voz 6 11:00 de entrada es vuelos siempre en esta discusión que tengo la impresión que nos va a durar aún unos cuantos unos cuantos días a deponer respectiva y la perspectiva es no hacer normal lo que es anormal sea no es normal que está en la cárcel no es normal que es que informen esta cárcel no es normal que Jordi Sanchez estén en la cárcel son personas que mantienen el principio deben de de de acogerse a principio de presunción de inocencia estar en la precisión como medida como medida cautelar una medida cautelar lo que parece es que nos parece excesiva que además debilite cuestiona derechos fundamentales de estos ciudadanos que han sido elegidos diputados en el Parlament de Cataluña y que si se mantiene en prisión no van a poder ejercer estas estas funciones como como parlamentarios y lo razonable es que estuviesen estuviese en libertad a la espera del juicio que se debe de de producir una cosa parecida podíamos relación a la Carlas es que continúan en forma no es normal sí es evidente que mientras la dinámica judicial penal condicione la dinámica política catalana española el asunto catalán el asunto que debe de resolverse en términos democráticos soy políticos tiene dificultades estamos ahí embarrancado se esa esa primera perspectiva segunda cuestión yo antes de la de de de de participaron de tertulia me quedo informar sobre sobre el informe de que creo que ha sido una una radio en Barcelona ya se ha hecho eco del del mismo que a mí la información que me llega es que un informe un informe provisional y que los letrados están pendientes de que se produzca una petición expresa en relación a la a la cuestión de de de de que existe marco reglamentario

Voz 14 12:59 Mario legal que permita escoger

Voz 6 13:02 Carles Puigdemont como investir a Carles Puigdemont de nuevo con el presidente de la Generalitat residiendo en el todavía

Voz 0194 13:10 déjame déjame déjame que gana claramente Carles porque no parece un informe profesan propia provisionales un informe titulado Informe jurídico sobre las posibles cuestiones que se pueden suscitar al inicio de la nueva legislatura

Voz 6 13:20 a mí hace un rato a un diputado en el Parlament de dos grupos de Junts per Cataluña expresamente esta persona había hablado con el sector

Voz 15 13:28 Mario general del del del Parlament letrado mayor en términos de las Cortes

Voz 6 13:32 de esa generales y los situaba en el informe provisional

Voz 8 13:35 por tanto a vamos a ver de entrada

Voz 6 13:39 lo a qué sucede este este este este miércoles hay una cuestión previa al debate de investidura que es la cuestión de la de la lección de la de la mesa con la otra cuestión fíjese la semana pasada al algunos informes desde los letrados negaban aquello que luego el juez Llarena de negando la posibilidad de que algunas de las de los diputados que están en la prisión a provisional se ha contempla que es la posibilidad del voto del voto en ese informe claramente los letrados decían que la previsión de incapacidad legal que se contempla en el reglamento como posible delegación de voto tiene que ver con la capacidad regulada en el sistema de la Seguridad Social en cambio el juez Llarena de una manera un poco original la creaba una nueva forma de incapacidad derivada de estar en estar en prisión

Voz 14 14:28 la provocador bastante bastante sorpresa va va

Voz 6 14:31 vamos a ver en este informe provisional de los de los letrados a la que al del que estamos haciendo referencia en relación a este último extrema los letrados Ter

Voz 15 14:41 minan a derivando la cuestión a la a la

Voz 6 14:44 a esa edad que se va a constituir el miércoles y ahí voy iguales determinó andar si me permites al final efectivamente los letrados van a efectuar los informes que tocan es bueno como criterio hacer caso a los a los letrados idóneos soy partidario de eso pero al final quién interpreta a la aplicación del reglamento en las cámaras pues es la presidencia

Voz 0194 15:03 ah amigo don me cuesta ver la provisionalidad este documento que tengo abierto aquí delante bueno bueno

Voz 16 15:08 ya Campuzano Le aprecio personal yo también lo sabe no pero esto que cuentas es es como una broma es como una milonga de verdad pero pero cree es ir claro entiendo el pobre que tienes que hacer no es tu crees que puede haber un president de Catalunya con la cantidad de problemas por resolver de de caminos que desandar de renuncias de búsquedas encuentros por favor por qué no renuncia ya de una vez a ser presidente de la Generalitat el señor Puig que además no ganó las elecciones por qué por qué no hace una cosa bien de verdad un servicio a su país por fin irrenunciable busquen busquen ustedes un candidato candidatas sea ya parlamentario o esté en la sociedad catalana que genere más consenso que abra vías de diálogo con el Estado caerse más representativo de la pluralidad de Cataluña pero pero nos íbamos con esta broma con este esperpento de de una una una investidura telemática un gobierno con un presiden a mil quinientos kilómetros pero pero para tú crees que eso tiene futuro además de las follones que tenéis internamente que todo el mundo lo sabe no y es lógico y lo lamento pero pensando el de Cataluña por favor dígale ustedes además hoy es un día triste para en general para la democracia pero particularmente para los que fue Convergencia Democrática Cataluña díganle a Puigdemont por favor renuncia renuncia tienen ustedes gente seguramente magnífica para buscar espacios de encuentro con otras fuerzas políticas diferentes en Cataluña pero ya vale ya de esta historia aunque que la gente se cansa loables

Voz 1662 16:43 sí yo en primer lugar para valorarla el informe no la noticia creo que se valora con mucha brevedad no parece el no parece lógico no que que se gobierna Cataluña desde desde Bruselas más allá de los argumentos jurídicos que creo que pocos oyentes los los entienden y la sensatez

Voz 6 17:05 no lo no lo no recomienda a no

Voz 1662 17:09 en segundo lugar creo que hay que decir claramente que la gente empieza a estar un poco harta de todo esto los catalanes tienen los mismos problemas que el conjunto de los españoles una enorme precariedad laboral además el aumento del desempleo en Cataluña ha sido peor en otras comunidades autónomas en los últimos en los últimos meses y los gobiernos convergentes incluyendo el Gobierno de de Jones sí he pues ha ha dicho recortes salvajes en en Cataluña han privatizado buena parte de la de la sanidad creo que la gente está un poquito harta de escuchar debates sobre si se puede o no hacer una investidura por Skype cuando cuando tiene problemas reales para ya en la nevera todos los meses y además creo con esto ya acabo que que hoy vemos perfectamente cómo cómo funciona esto durante durante todo el día se estaba hablando de la de la condena a Convergència no idas de repente aparece este informe aunque hablábamos de la de la condena a Convergència de repente empieza a llenar el espacio eh informativo porque porque es noticia pero pero digamos que en tiempo informativo es limitado empieza a llenar el espacio informativo pues si no puedo ser investido por por Skype cuando en vez de estar preguntándonos señora puse llamó puede ser embestido por Skype a lo mejor de vayamos preguntarnos cómo cómo se ha preguntado esta tarde de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau se a lo mejor es no debería dejar la política siendo que Cataluña es una coalición de Convergència Democràtica de Catalunya el PDK es decir se ha presentado a las elecciones catalanas en una coalición en la que la mitad de esa coalición pues es un partido condenado puede haber el financiado ilegalmente durante un montón de años creo que eso es lo fundamentalmente es lo que deberíamos estar preguntándonos sin embargo bueno pues seguimos un poco atascados en menester búnker según al cual pues lo importante es si uno puede ser investido por Sky

Voz 8 19:24 bueno ahora revotar esa pregunta que estaba

Voz 0194 19:26 muy blando Pablo Echenique a raíz de la de la condena a Convergència i Unió por el caso Palau pero por vuestras valoraciones sobre el informe de los letrados para motores diputado en esa cámara supongo que habrás visto informe te parece provisional que te aparece

Voz 14 19:39 no no lo que me parece espectacular es la respuesta de Campuzano es que la tengo aquí al lado además hoy en Radio Barcelona diciendo que es provisional pero no me no me sorprende porque en la legislatura anterior yo estaba en la juntas de portavoces como diputado y portavoz en el Parlamento

Voz 16 19:54 a los letrados no se dejaba hablar

Voz 14 19:56 letrado levantaba la mano para dar su opinión que lógicamente era contraria muchas veces a la locura que estaba haciendo la mesa locura políticas entiende y no les dejaban hablar pues Forcadell decía no no usted no puede intervenir ahora entonces a ellos les da igual lo que digan los letrados decidirán que es provisional aunque en su realidad de Matrix todo vale por tanto da igual que los letrados digan a lo largo de esta semana o hagan otro informe si éste es provisional como Campuzano hagan otro informe definitivo digan que no se puede porque a ellos lo que digan los letrados les da exactamente igual de hecho no les dejaban hablar como les digo en las Juntas de Portavoces por tanto ya no es sólo un debate jurídico hoy un debate de los letrados del Parlamento sino que es un debate de sentido común y de que la la realidad paralela del independentismo cuando no les gusta escuchar la verdad pues dicen entonces que es provisional los en venta en otro relato pero en cualquier caso lo que estamos viendo a lo largo de todos estos días yo creo que cualquier ciudadano que no se escucha por la radio entenderá que es una tomadura de pelo que el señor Puigdemont que cobra un sueldo además por ser diputado al Parlamento pretenda desde Bruselas el presidente de la Generalitat yo creo que entra dentro de otra de las barbaridades que han hecho durante mucho tiempo y esta es la última ocurrencia al señor Puigdemont desgraciadamente

Voz 16 21:04 ha sido con lo que decía Echenique en este sentido

Voz 14 21:09 pues la noticia del día que hoy hablaremos también aquí en la radio por supuesto pero que es la condena por corrupción a un partido hegemónico en el pasado en Cataluña como fue Convergencia que ha perdido las elecciones por cierto en estas últimas elecciones condena por corrupción algunos lo anunciábamos hace muchos años hablábamos del tres de nosotros el señor Artur Mas en el Parlament

Voz 16 21:27 el literalmente con una soberbia eh

Voz 14 21:31 es increíble pues el propio Albert Rivera de nuestro equipo pero efectivamente después los jueces han confirmado lo que secreto a voces

Voz 0194 21:37 ahora ahora iremos a esa sentencia pero por acabar de valorar el informe de los siete

Voz 14 21:41 a dos bueno demuestra que el señor Puigdemont

Voz 8 21:44 si los fugados buscan la normalidad y la extravagancia lo normal es que se de una situación como la que tenemos con esta persona fugada exhibiendo de la justicia no es normal que algunos se se hayan fugado se hayan saltado la leyes asaltado el Estatuto de Cataluña la Constitución aquellos seis siete de septiembre el informe de los letrados etcétera etcétera no evidentemente el intento de investidura telemática es algo imposible es un Chow es una extravagancia es una tomadura de pelo es una quimera es una además pues los letrados del Parlament de Catalunya advierten a los que quieren montar un show con las instituciones les advierten de el necesario cumplimiento de la legalidad el Parlament ni la Generalidad son instituciones para servir a los ciudadanos Hinault para estar al servicio de un fugado de la justicia hay un llamamiento unánime yo creo que en todas la sociedad todo lo que estamos viendo estos meses pasados no hay que respetar las instituciones el informe de los letrados va en consonancia con esa lealtad que se tiene que tener con las instituciones este informe de monta una vez más la política de charanga y pandereta de su fugado bueno el señor Puigdemont bien haría en atenderlo bien haría en atenderlo llamamientos que salen también de mucha gente de creo que por lo que estamos viendo por las noticias que nos llegan de su propio partido y entregarse a la justicia y luego en por la senda de Artur Mas au de Carlas mundo dejando paso a personas que se comprometan a cumplir con la legalidad y que activen una vía de respeto y lealtad con las instituciones

Voz 6 23:24 sí sí sí límites de las intervenciones de de mis colegas observó tres cuestiones que no me parecen menores no un interés muy escaso y defender los derechos de representación política a muy poca preocupación porque unos ciudadanos que han sido elegidos para representar a esos ciudadanos vean vulnerados sus derechos de representación y con ello segunda cuestión muy poco interés en defender que estos diputados que han sido elegidos para defender los intereses de los ciudadanos puedan cumplir esa función y por tanto muy poco respeto a los dos millones Inés dos más de dos millones de de personas que votaron Junts per Cataluña Esquerra ha republicana a a esa sea esa esa falta de miopía por entender que el resultado del veintiuno de diciembre expresa claramente tres cosas exprese que hay una mayoría independentista en el Parlament de Cataluña que revalida la opciones la opción gubernamental que estuvo gobernando Cataluña plenamente hasta la puesta en marcha el ciento cincuenta y cinco rechazo de plano de la sociedad catalana en esas elecciones de la aplicación del ciento cincuenta y cinco la necesidad de avanzar en la normalización política reconociendo que hay una mayoría parlamentaria que puede elegir a como presidente de la soledad Higinio opera políticamente obviando esas cuestiones simplemente manteniendo un verbo florido cargado de Agett ambos que pretenden descalificar las opciones políticas independentistas pues efectivamente continuamos en el buque la gente ha hablado más que nunca en la historia de un gente ha hablado y la gente ha dado una mayoría independentista en el Parlament ya ha rechazado el artículo ciento cincuenta y cinco lo que implica el artilugio

Voz 14 25:19 si te olvidas una parte clave en tú análisis dice es que hay tres cosas que destacar las letras te olvidas una que es que habéis perdido las elecciones

Voz 6 25:25 hombre en detalle menor sigamos simplemente aquí unos

Voz 4 25:28 las otras diría yo

Voz 14 25:31 vamos a unas elecciones hablamos de un partido de fútbol y no decimos el resultado del partido

Voz 6 25:38 se hablamos hablamos muy bien de cómo hemos G

Voz 14 25:40 todo el partido nos olvidamos decir cómo han quedado finalmente partido

Voz 6 25:43 te vamos a decir que vamos a decir cómo ha quedado el partido

Voz 14 25:46 lo interesante el partido queda que vosotros perdáis la selección veinte diputados tendría absoluciones en Cataluña mayoría además que nosotros no sale el bucle profesor pero no es un bucle me parece ahora digo porque si alguien tenía que decir sí sí

Voz 0194 26:00 esta discusión la tuvimos en los mismos términos tuviese son la semana pasada

Voz 14 26:03 es una discusión es la ribera muy próximo los próximos uno la realidad y yo quiero dejar claro que no no es una discusión es simplemente la realidad y la realidad dos si me dejas Inter por favor no por decir setenta diputados cada vez que hablo tiene razón entonces digo digo la realidad que dice Kayes perdió las elecciones y que las hagan ciudadanos respeto al resultado de las urnas entiendo de dejarlo

Voz 0194 26:22 dejadme déjale teme acabar es que me parece muy importante

Voz 14 26:25 sé que ante esa falacia alguien diga que estos señores han perdido las elecciones es que me percaté

Voz 0194 26:30 Händel cedido como una cosa más

Voz 14 26:32 el segundo acabo de verdad el termino segundo han perdido la mayoría social es que me parece importante porque hemos y cada vez que que un político independentista a alguien en una mesa sea del partido que sea no recuerda estas dos consignas volver irán a su realidad Matrix entonces me parece importante decirlo han perdido las elecciones I y II han perdido la mayoría social a partir de ahí tienen ustedes mayoría en el Parlamento de Cataluña y pueden defender sus ideas faltaría más que no

Voz 0194 26:56 pero déjame déjame que para para salir de este buque el lunes que viene estaremos en lo mismo déjame que de ello tres titulares quedan dichos aquí e intentemos no volver a enganchar nos con esto las elecciones las ganó Ciudadanos la mayoría parlamentaria la tienen los independentistas vamos a ver qué pasa con la investidura de todas formas porque Esquerra ya dijo que harían caso lo dijeran los los informes del letrado de la CUP también dicen que Puche Puigdemont debería dar un paso al lado pero la mayoría parlamentaria ahora mismo la tienen los independentistas la mayoría social no la tienen los Independent

Voz 6 27:26 perdona estos son los titulares

Voz 17 27:28 perdona Jan ya que la mayoría social rechazó el ciento cincuenta siguió la mayoría social no

Voz 0194 27:32 la tienen los independentistas cincuenta de D

Voz 17 27:35 les del de manchados los que Novo no ciento cincuenta sin haberlo a contenido la Campus tablas que yo no voy a discutir contigo reconoce lo hago trampas social si yo no voy lentos no voy a discutir contigo querido dejar claro los cuatro titular

Voz 0194 27:54 es para que la próxima vez que es valles enganchar con esto

Voz 17 27:56 que si bien apuntó que no volverá no no yo

Voz 8 28:01 perdón yo quería daron Carlos yo quería dar un quinto Campuzano

Voz 14 28:06 sí he estado quien quien no respeta la red

Voz 8 28:08 presenta actividad es quién se fuga no respeta la ley sencillamente así

Voz 0194 28:13 venga dejadme que vaya al caso Palau porque

Voz 8 28:15 sí era visitado y algunos de vosotros al fin y al cabo son más

Voz 0194 28:18 esos comunicantes es el partido de Convergència al que está condenado y que además tiene que devolver esos seis coma seis millones de euros que había que habría obtenido por comisiones ilegales o Don t a una pregunta que dicho también porque si también ha habido juicio por el tema de la trama valenciana la rama valenciana del caso Gürtel cuando los partidos afectados por la corrupción en este caso Convergència hablan de la corrupción como algo del pasado escuchábamos Artur Mas diciendo que bueno que eso era el otro partido ese otro partido que que hasta que los de ahora no tiene nada que ver con aquel

Voz 16 28:51 yo son son los mismos han cambiado las vestimentas pero es el mismo la continuación de Convergencia Democrática de Cataluña no en este caso Artur Mas ha sido ha sido listo tomó la delantera la delantera significa que hace cinco días que ha dimitido como presidente de de nuevo partido PDK digamos que adelantándose allá a lo que iba a ser una exigencia hoy de responsabilidad política a él en primer lugar no porque estaba entonces como como máximo dirigente de ese partido que ha sido condenado por corrupción por financiación ilegal que han recaído la sentencia la Audiencia de Barcelona penas graves que podían haber sido todavía mayores sino hay una cierta reconocimiento de cierta colaboración de los encausados son penas duras penas muy graves penas que además importantes no que devuelvan el dinero robado porque en la sentencia Dama Se habla de que se produjo un desfalco cuál

Voz 14 29:45 al lado de veintitrés millones de euros

Voz 16 29:47 no por tanto es un partido que a pesar de que todo el mundo sabía como se ha dicho aquí que estaba con el tres por ciento o el cuatro por ciento en la corrupción sin embargo ganó las elecciones no ganó las elecciones aquellas

Voz 14 29:59 tres de Artur Mas que luego tuvo que renunciar a exigencia la CUP

Voz 16 30:02 y ahora ha tenido un resultado bueno importante de alguna manera eso me recuerda las historias que partidos que si ganan elecciones pero que al final o que ganamos elecciones pero al final cuando se comete actos de corrupción de semejante envergadura delitos tan graves sacada pagando hice acaba pagando porque las urnas democráticamente te pasan la factura pierdes el Gobierno pierde la credibilidad pierde la confianza eso le pasó Nos pasó a los socialistas les va a pasar a Convergència le va a pasar el Partido Popular y más partidos la corrupción no perdona y al final la mierda aflora y eso es de justicia eso es democrático que así suceda

Voz 0194 30:39 Pablo hacías tú referencia a las palabras de Ada Colau cuando decía Puigdemont la discusión no debería ser si tiene que ser investido telemáticamente o no simplemente la discusión es que va en unas listas en la que también está el PDK que sí

Voz 1662 30:52 no solamente estas Cat que es digamos el nuevo nombre de Convergència que Cataluña si uno entra en la página web de la Junta Electoral Central cosa que he hecho esta esta tarde es una coalición electoral entre Convergencia y el PDK es decir no es nada nuevo aunque ya hayan puesto nombre nuevo es una coalición entre dos partidos preexistente es uno de ellos que ha sido condenado hoy por financiación ilegal y aún fue el cabeza de lista de esa edición cuya mitad es un partido condenado por financiación ilegal el señor Mas tiene tiene muy poca vergüenza al hacer las es que hace por esto debo de decir porque él era secretario general de Convergència cuando esto estaba ocurriendo porque porque nadie se cree que en cuando tu partido recibe pues millones de euros de financiación ilegal tu siendo secretario general pues no lo sepas de repente tienes no se eventos más caros más cuñas de publicidad se da en los medios de comunicación carteles más grandes si no te enteras de donde de donde viene el dinero creo que es una vergüenza que que encabeza la lista de esta coalición que además era diputado autonómico por Convergència i Unió en los tiempos en los que estaba pasando esto es señor Puigdemont pues debería debería estar planteándose y lo que ha dicho como digo la alcaldesa de de Barcelona se a lo mejor debería dejar de la vida la vida política sobre todo porque la corrupción on no solamente tiene que ver con que grandes empresas del Ibex treinta y cinco en este caso Ferrovial en dos contratos de manera que a los ciudadanos les cuesta más dinero público que se construyan infraestructuras sino que además cuando uno asiste a las elecciones de ámbito que se ha dopado eso es la financiación ilegal de los partidos pues como mínimo deja lugar a dudas su cabría preguntarse si hubieran sido tan buenos o no los resultados de Jones Per Cataluña si hubieran contado con seis coma seis millones de euros menos que es lo que parece que es de salón que hasta el año dos mil nueve no es un una pregunta legítima y que cabe hacerse a lo mejor pues hubiera alterado los resultados de veintiuno de diciembre

Voz 0194 33:32 Carlos no sé yo si es cómodo para el Partido Popular comentar esta sentencia habida cuenta que el Partido Popular también está inmerso en un proceso judicial también por presunta financiación Illa

Voz 8 33:41 bueno pero no estamos hablando de lo mismo no yo creo que aquí las diferencias son claras Convergència ha estado conviviendo con la ilegalidad de manera permanente en todas sus actuaciones las afrentas a la ley han sido constantes y aquí pues se ve que a mí una sentencia que yo califico de muy importante gol que obliga a Convergència a devolver eso sí hay millones de de euros es muy importante que se recupere el dinero defraudado la lucha a muerte contra la corrupción y esas son las medidas que ha puesto el Gobierno de Mariano Rajoy el último cinco años las medidas más avanzada de toda la Unión Europea para luchar contra la corrupción y recuperar lo que se ha defraudado lo que sea robado por ejemplo se ha creado cecina de gestión y recuperación de activos que se encarga precisamente de eso de ir a ese dinero que sea defraudado y recuperarnos otra vez para el servicio público para los ciudadanos en definitiva yo creo que es una sentencia muy importante Ike y lógicamente da de lleno a Convergència es todo lo que ha significado el partido de Pujol de el señor Mas y ahora el señor Puigdemont cambia de nombre muchas veces en los últimos tiempos hemos tenido que asistir a un partido que juega

Voz 14 34:54 el disfraz practicamente con

Voz 8 34:57 su nomenclatura su denominación Democracy libertad PDK el Cid luego Cataluña es decir esto es algo realmente curioso que bueno pone de manifiesto que este partido se ha visto envuelto en situaciones gravísimas que ya están en sentencia a decir lo que se decía efectivamente hace ocho años en las comisiones de investigación en el Parlament de Cataluña lo que de Ciudadanos y Partido Popular denunciamos en Cataluña hace ocho años del representa pues al final ya tiene una sentencia ya tiene escrito en papel y en un relato de muchos de fundamentos jurídicos todo lo que ha ocurrido

Voz 0194 35:35 Campuzano qué supone esto para Convergència

Voz 6 35:38 bueno aquí de entrada es bueno recordar algunas cosas cool a estamos hablando de unos hechos que sucedieron hace años en concreto estamos dando de que eso decididamente al año noventa y nueve y dos mil y dos mil nueve como por desgracia la justicia es extremadamente y el tiempo a desgasta políticamente a una fuerza política cuando es acusada por este por ese tipo de por este tipo de actuaciones y además se hace siempre más difícil exigir responsabilidades políticas a personas concretas porque buena parte de las personas que orgánicamente dirigían Convergència en aquellos años hoy están absolutamente retiradas de la de la de la de la política no es la primera consideración la segunda una segunda consideración no es bueno recordar que esta no es una sentencia firme Éstas son las sentencia que por lo que hemos escuchado

Voz 15 36:39 esta esta mañana ha

Voz 6 36:41 los hoy sentenciados en la Audiencia de Barcelona han anunciado recursos ante el Tribunal Supremo por tanto vamos a creer

Voz 15 36:52 la hasta que la sentencia sea sea sea de tres

Voz 6 36:57 es bueno también recordar para ser para ser precisos y el representante legal de Convergència Democràtica hoy unas declaraciones que Le que lo vivido lo ha recordado Convergencia Democrática no ha podido ser condenada por financiación ilegal entre otras cosas porque ese delito no está en el Código que en España hasta el año dos mil dos mil quince Convergencia sigue es condenada como responsable

Voz 15 37:22 de civil subsidiario a confía

Voz 6 37:25 en en valorativo creo recordar una responsabilidad de carácter de carácter civil pero no de carácter estrictamente a penal en todas las cosas porque insisto eh el en el Código Penal español el legal no existe hasta el dos mil hasta el dos mil quince y es condenada una persona eso sí que durante muchos años ejerció de tesorero de Convergència y quiénes conoceremos

Voz 18 37:50 a Daniel Javier

Voz 6 37:52 Zakhar lamentamos absolutamente esta situación queremos quienes tenemos le tenemos aprecio queremos distinguir un elemento muy relevante en relación a otros casos de corrupción que se han juzgado en estos años el Estado español que es que Daniel Osàcar no se ha puesto ni un euro en Sud

Voz 0194 38:13 Páramo que sonaba me va a dar tiempo para mí sí

Voz 14 38:16 bueno es difícil papel hoy el de Campuzano pero en cualquier caso a mí me hace gracia porque yo durante mucho tiempo en Cataluña les preguntábamos por comer decía que Convergència no existía con carácter sabía cómo extinguido no era como un animal que se había extinguido entonces ya no existía pero luego resulta que llega a las elecciones venta en esta coalición de Cataluña que va al partido del PDK como ha explicado Echenique pero también va a Convergència Democràtica de Catalunya es decir para cobrar las subvenciones y las ventajas que nos da presentarnos con Convergència entonces si existe Convergencia ahora para reconocer la corrupción de un partido reconoce doy por los jueces entonces Convergencia no existe por lo tanto se inventaron un partido para intentar tapar la corrupción pero es lo que ha quedado claro es que no lo han conseguido y luego lo que me parece increíble es que durante tanto tiempo ha intentado utilizar la estelada para tapar tanto hay tanta con producción de Convergencia ahora entendemos porque algunos hicieron independentistas de repente como el señor Artur Mas mismo que ha dimitido hasta hace hasta hace dos días por tanto eso de la antigua Convergencia es una gran mentira otra de las mentiras del proceso Convergencia sigue activa lo que pasa es que está inoperativa y hoy condenada además en este caso como explica vamos por tanto es todavía más grave porque el partido que ha perdido las elecciones que ha quedado en segunda posición en Cataluña que es que es Cataluña la coalición sea presentado con la hoy condenada Convergencia esto es importante recordarlo

Voz 16 39:40 porque lo que nos está diciendo es que

Voz 14 39:43 para obtener subvenciones para beneficiarse de todas aquellas beneficios que supone presentarse como una coalición que ya ha concurrido a unas elecciones entonces si tiran del partido por lo tanto yo creo que es el último episodio de este caso que algunos llevamos muchos años

Voz 0194 39:58 o es que ya rebotar una cosa con herida contigo porque me parece importante porque lo decía por lo bajito y hará lo decía también Páramo cuando hablan de cosa del pasado Artur Mas hasta ayer el máximo dirigente y no sólo eso sino que fue él quien encabezó quién lideró todo el pulso durante mucho tiempo

Voz 16 40:17 si no lo que se demuestra desde el punto de vista de los socialistas es que el comportamiento de Artur Mas es un comportamiento inmoral Iker la actitud de de esta coalición liderada por pues se Mon con este truco de meterte la coalición la antigua Convergencia para obtener más réditos más fondos electorales más fondos económicos es profundamente inmoral aparte de de esta condena que les ha caído el momento decisivo yo creo sinceramente que lo de Cataluña tiene muy mala pinta no entré un partido lo que está roto muy roto internamente se llame PDK sociedad antigua Convergencia las divergencias con RC las exigencias que veta sale por donde salen de de la CUP un previsible President que está a mil quinientos kilómetros de verdad que la persona que de Sun del camino que actúan desde la legalidad y que busque salidas fue aquí estamos debatiendo otra vez cuestiones que no ayudan a la búsqueda de una solución dialogada democrática para Cataluña y es lo importante y eso es lo que los socialistas estamos dispuestos a colaborar siempre

Voz 0194 41:19 Campuzano breve por favor si los sí

Voz 6 41:22 mis colegas hubiese hecho Convergencia lo que hubiese hecho hacia en lugar de optar por desaparecer como desapareció en verano del año dieciséis a con un congreso que optó por su por su practique la liquidación a mano teniendo tan sólo su persona jurídica entre otras cosas también para hacer frente a las responsabilidades legales que estaban en marcha también para hacer frente a las responsables legales que es nueva en en marcha mis colegas en caso si hoy Convergència no continuase operativa también me también criticaría en cualquier caso es previsible están el está en el guión y están suyos tanto obligación hoy aparece que las

Voz 14 42:00 culpa nuestra

Voz 17 42:03 no pero me refiero no es culpa

Voz 6 42:05 vuestra pero me refiero que en cualquier caso críticas me permites quiere muy breve por favor valor que en verano del dieciséis con la creación del partidista demócrata Ike una valoración que posteriormente ha hecho a han Transparencia Internacional sobre el funcionamiento del Partido Demócrata en esta materia la nueva dirección del Partido Demócrata ha demostrado claramente su vocación de hacer

Voz 17 42:27 las cosas tenga que me quedan tres minutos sino que lo políticamente considera que me queda antes

Voz 0032 42:31 en serio si yo siempre anda

Voz 1662 42:34 que está clarísimo lo que ha pasado con Convergència ya lo hemos dicho no hace falta repetirlo pero sí que sorprende pues que haya partidos como el Partido Popular más de ochocientos imputados no que sabemos hoy que está desmintió respecto de las actas de en Canal de Isabel II da cuando cuando estaban comprando aquella empresa que se sirvió indiciariamente para saquear para saquear en Canal que estamos viendo los juicios el Partido Popular de de Valencia creo que tiene muy poca credibilidad del Partido Popular para para criticar la la corrupción de Convergència también creo que que Ciudadanos es verdad que no le conocemos este tipo de cosas por lo menos a a esta escala sigue plantearse pues el estará apoyando en La Moncloa al Partido Popular m punto Rajoy en Murcia a Partido Popular de señora Barreiro en Andalucía a Partido Popular a Partido Socialista perdón de los es desde de Andalucía en la Comunidad de Madrid ha Partido Popular de la Gürtel a juicio en este momento el momento no no y menos mal que los números no han dado para que Ciudadanos no ponga un presidente de la Comunidad Valenciana ha apoyado al PP de Barberá

Voz 0194 44:08 es verdad es cuando primero Carlos y después Páramo muy breves

Voz 14 44:10 dos quiero Echenique fuera

Voz 8 44:13 de cara al Partido Popular que parece que es la misión de Podemos no por quedar bien pero la verdad es que el Partido Popular es que el que más ha luchado contra la corrupción en los últimos cinco años se ha puesto encima de la mesa medidas que no existían y que son muy avanzada en la Unión Europea te cito alguna prohibición de la donación la de ha partido limitamos a cincuenta mil euros las donaciones de persona física partido incorporamos la responsabilidad penal de los partidos políticos limitamos

Voz 14 44:40 lo que si no me dará tiempo

Voz 8 44:42 que los bancos condona la deuda los partidos yo creo que son medidas súper avanzadas donde demuestra el partido

Voz 14 44:47 la lucha contra la corrupta

Voz 8 44:50 así en el pasado porque además en cuartos

Voz 16 44:52 el caso Bárcenas y Toro que conlleva la responsabilidad vale

Voz 14 44:55 de Rajoy o treinta segundos

Voz 8 44:57 dos respecto a que la justicia actúe para mal

Voz 14 45:00 treinta treinta será muy breve dio que yo sé que siempre Cheney que tiene que acordarse Ciudadanos porque el adversario de Podemos es ciudadano en cualquier caso reflexiona para ver qué ha pasado en Cataluña qué habéis hecho que habéis hecho para no dar respuesta al al mayor desafío que tenemos en este momento nuestro país y además añado sobre sobre el Partido Socialista que criticas por un precio con el que vosotros llegue a acuerdos que pasa que cuando el comentarista dieron acuerdos conciudadanos es malo y cuando llega a Podemos los oyentes en cualquier caso

sobre el informe de los letrados dice Javier la mesa retorcer el reglamento hasta que lo ajusten a lo que quieran los independentistas será otra más y los catalanes o están seducidos son indolentes y sobre el caso Palau dice One del ojo darle la denuncia del tres por ciento no fue del ver deberá sino de Maragall veinticuatro de febrero de

dos mil Cister todo el cualquier caso Páramo la semana la semana que viene más Fernando de Páramo Pablo Mingote haga Carles Campuzano Ródano Elorza Carlos Rojas hasta la semana que viene

Voz 25 49:32 estartapeando

Voz 4 49:39 aún One Profesional los negocios que están al día venden más Gate las eh

Voz 1490 50:27 ah y luego otra cosa que nos preguntan mucho los usuarios en cuanto a la seguridad es bueno y que pasa porque mi Administración todavía no me ha validado el boleto que es lo que sucede porque entran en cola de validación de las administraciones de lotería cuando las administraciones de lotería validan esos boletos es cuando al usuario le llega los reintegros Soleil en que ha sido validado en la Administración X entonces de esos correos pueden llegar siempre y esos avisos pues siempre hasta media hora antes de los cierres de Loterías del Estado que ya en ese momento tenemos siempre a alguien del equipo técnico y alguien del equipo atención al cliente de guardia para que sea algún fallo en alguna de las administraciones la cola de validación pase a otra administración de lotería así que mira de Usuarios

Voz 0194 51:11 la más tranquila Hong Kong

Voz 1490 51:14 aparte también también pues Ops

Voz 0194 51:16 Eva no Rebeca Cámara cofundadora de tu Lutero muchas gracias por estar con nosotros

Voz 1490 51:21 muchas gracias a vosotros más

Voz 2 51:24 me han contado que nueve de cada diez clientes vuelven la televisión mientras esperan se repiten con Vodafone One Profesional recibe el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté siempre por delante y además te ofrecen los mejores canales de televisión para que tus clientes estén siempre entretenidos descubre lo en Vodafone punto es barra autónomos o en el catorce cuarenta y tres Vodafone tu Partner en la era digital

Voz 0194 51:55 Rafa

Voz 0032 51:58 el primer estartapeando del año entiendo que habrá que abordar qué pueden esperar los emprendedores en dos mil dieciocho a espigas perspectivas antaño pues en materia de temperatura económica e inversora que es un poco lo que nos atañe a nosotros para hablar de esto hemos recurrido el presidente de Spain Investors Day la gran cita anual de los inversores internacionales interesados en meter dinero en España y que acaba de celebrar su octava edición inaugurada por el presidente del Gobierno en la que han participado más de ciento setenta inversores sobre todo de Europa y Estados Unidos Benito vuelo gracias por atendernos dado muchísimas gracias a vosotros por invitarme bueno acabamos de empezar el año cuál es esa temperatura inversora en este momento en España y que sectores eso qué ámbitos son interesantes en este sentido en el invertidos