Hora 25 (15/01/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:22 en esta Cataluña que llevan tiempo instalada entre la realidad y la ficción ya tocado realidad pura y dura más incluso que esas llamadas al realismo político de este fin de semana la realidad ha llegado en forma de sentencia judicial del caso Palau que condena Convergencia Democrática por haber cobrado más de seis millones sí y medio de euros en concepto de comisiones ilegales estas la realidad que golpea al partido que lo fue todo en Catalunya Ike ahora con otras siglas se desmarca de aquello argumentando que el Partido Demócrata es un partido nuevo como si el retoque estético como es el cambio de nombre de siglas borrará de golpe el pasado de la formación y sobre todo porque fue el miedo a enfrentar a las consecuencias de ese pasado lo que llevó a sus dirigentes a envolverse en la bandera independentista los corruptos eran otros nos quieren hacer creer aunque esos otros sean ellos mismos Artur Mas hasta hace cinco minutos será el máximo responsable y ayer mismo todavía reivindicaba la inocencia del ex tesorero del partido condenado ahora a cuatro años de prisión el propio Puigdemont aspirante telemático a la Generalitat formo parte de esa convergencia la memoria es frágil y más si con las banderas se pretenden tapar las responsabilidades políticas y en este caso las hay lo ha dicho la justicia la justicia Nos ha permitido descubrir el funcionamiento la mecánica de la corrupción de los partidos con muchos años en el poder siempre es la misma se llame Palau se llame Gürtel y los partidos nos han enseñado cuál es su respuesta que también es siempre la misma el pasado o los otros nadie tiene responsabilidad sobre nada pero mientras tanto las arcas públicas se han ido vaciando ya los ciudadanos se les ha pedido senos ha pedido esfuerzos inhumanos en todo esto como ven hay alguna pieza que no encaja Ángels Barceló

hoy se sientan en la mesa de análisis Carmen del Riego buenas noches buenas noches Berna González Harbour buenas noches Damon Javier González Ferrari buenas noches buenas noches también aquí con nosotros José Luis Sastre buenas noches

tal buenas noches vamos con los primeros pasos Pérez

los de esta semana óperas a veces la política en los entiendes

Voz 1071 02:15 en la poesía por eso lo primero que tiene que hacer cualquiera que esté interesado en esto de la política es asomarse al verso no deja de ser poético y hasta plástico que el fin de semana los partidos independentistas lo hayan pasado pidiendo realismo en puertas de una investidura que algunos pretenden mágica qué realismo se preguntaría al poeta realismo son por ejemplo los casi quinientos folios de la sentencia relativa de que será el comunicado del PDK de esta mañana que dice que ellos no tienen nada que ver con Convergència realismo claro que hoy ha caído a plomo realismo es comprobar que aquellos que en privado le pedían cambios a Rajoy no se atreven hacerlo en público o cuando tienen enfrente realismo es el que tenía Mariano Rajoy para aquellos que le pedían a sus espaldas que hiciera algo realismo

Voz 1071 03:48 el realismo en los rincones también ya ven en los juzgados realismo es lo que resulta del cruce de estas dos frases verás que ha pronunciado Pedro Sánchez a la sala expresa de Ferraz esta mañana comenzaba con esta frase

Voz 1722 03:59 el Gobierno agotado legislatura acabada un Gobierno

Voz 3 04:02 el Gobierno de votando legislatura acaba de decir

Voz 1071 04:04 es la frase que él había pensado seguramente como titular de su compañía

Voz 0194 04:07 preciados legislatura acabara sin

Voz 1071 04:10 embargo un poco después esta segunda frase quedando

Voz 1722 04:12 años de legislatura previsiblemente no

Voz 1071 04:16 ahí está pues que quedan dos años de una legislatura que el propio Pedro Sánchez había dado por acabada en fila Sánchez le han ido a hablar allí en Ferraz de las encuestas pero adivinen con lo que ha respondido el secretario general del PSOE con eso mismo que están pensando el realismo la política

Voz 1722 04:33 es una suerte de carrera de fondo y a mi me gusta las distancias largas yo soy un corredor de fondo Touré en esos estudios demoscópicos que España es de centro derecha

Voz 1071 04:46 queremos que haya una élite realismo y hasta poesía por hilar las dos ideas de hoy en fin las encuestas estaban hoy precisamente hoy en los corrillos sobre en las conversaciones de ciudadanos cuyos líderes hoy en violines de fondo aunque

Voz 0194 05:00 las veces oyeron suponía parecidas

Voz 1071 05:02 luego se encontraron con la parte más árida diríamos del realismo que es la palabra del momento lo que en fin y acabaremos con eso dice mucho del momento en el que estamos si la gente si los políticos se han puesto a hablar tanto hoy del realismo

Voz 3 05:17 dónde estábamos viviendo han pronta puesta la dejo que sobre la mesa hasta luego adiós la reto moral sobre la mesa donde estábamos hasta ahora Ferrari sí hará de golpe todos hablan del realismo pues estábamos en cada uno o vendiendo su producto un producto normalmente gaseoso

Voz 0881 05:35 siempre que no tenía una traslación real para los ciudadanos han vendido que la economía va estupendamente va estupendamente la economía menos la de nuestro bolsillo esa no va Novak no va también

Voz 5 05:49 decir los salarios no crecen hay una sensación

Voz 0881 05:54 no de de una de una legislatura agotada sino de una legislatura

Voz 3 05:59 que no sirve que no ha servido para nada dónde estábamos instalados Carmen pues

Voz 0378 06:03 preocupados y ocupados en en lo que se está viendo por los propios protagonistas y sus manifestaciones que era una ensoñación que jamás debió plantearse entonces como estábamos en en algo que no se nos podía haber ocurrido hasta estos momentos que que ha pasado qué podría ocurrir como es el proceso pues hemos estado perdiendo muchísimas energías sino ocuparnos de las cosas que interesan a todos

Voz 0283 06:35 sí estoy completamente de acuerdo y añado más que una legislatura acabada es común tiempo acabado entero no eran no solo la legislatura no sólo políticamente sino que da la impresión por parte de ti todos os del pros es en Cataluña hay sus protagonistas pero también del Partido Popular y el PSOE de Pedro Sánchez que también lo ha citado Sastre de que el tiempo José acabado parece que hace falta renovar y que entre aire por todas partes no porque da la impresión con estos dirigentes y con estos no proyectos que que que el tiempo se ha acabado

Voz 1 07:09 hora veinticinco

Voz 0194 11:53 dentro de dos días se constituye el Parlament de Cataluña desde hace unas horas conocemos el informe de los letrados de la Cámara que primero rechaza que Carles Puigdemont pueda ser investido president sino acude al Parlament y segundo niega la posibilidad de delegar el voto a los diputados electos que permanecen en Bélgica o en prisión provisional Pablo Tallón buenas noches hola buenas noches argumentos de los juristas contra la posibilidad de que Puigdemont sea investido distancia

Voz 1673 12:18 pues el primero es que con una investidura telemática o dejando que sea otros diputado quién defienda el programa de gobierno faltaría un elemento esencial del procedimiento de cualquier investidura y que no es otro que la presencia del presidenciable en este caso de jamón y es que según los servicios jurídicos el debate parlamentario especialmente uno tan personalista como la investidura o la moción de censura requiere de la participación directa del candidato porque sino dicen este candidato no podría cumplir con su función ni estatutaria ni reglamentaria en ese sentido todo los letrados recuerdan que la investidura es un diálogo en el que el aspirante a president intenta convencer a la Cámara para que le de su confianza destacan que los ciento treinta y cuatro diputados restantes tienen derecho a un procedimiento parlamentario luso es decir tienen derecho a que la comunicación sea oral no aquel candidato escribo un discurso para que lo lea otro a que haya contra elección directa ya la garantía del principio de inmediatez techo remarcan que todos los actores tienen que poder ver sentir y entender en persona el desarrollo de este debate además en este informe de veintiuna páginas descartan que los independentistas puedan boicotear el inicio de legislatura si los diputados de Cataluña la CUP no asisten a la sesión constitutiva del miércoles estas una opción que en privado había planteado el partido de jamón y que los republicanos no querían ver ni

Voz 0194 13:35 pintura no vamos a escuchar una de las primeras reacciones del PDK la formación de Puigdemont que se ha producido aquí en la mesa política de los lunes en Hora Veinticinco Carles Campuzano portavoz del P de Cate en el Congreso de los Diputados dice sostiene que este informe del que estamos hablando dice que es provisional y que la interpretación ultima del reglamento corresponde al presidente y a la Mesa del Parlament

Voz 15 13:54 al lado con un diputado en el Parlament de del grupo de Jones para Cataluña le pregunta expresamente esta persona había hablado con el secretario general del del del Parlament letrado mayor en términos de las Cortes Generales y los situado en el informe provisional por tanto efectivamente los letrados van a efectuar los informes que tocan

Voz 0881 14:12 pero como criterio acerca solo

Voz 15 14:14 los a los letrados Yoneo soy partidario de eso pero al final queda interpreta a la aplicación del reglamento a las cámaras pues es la presidencia hola o danesa

Voz 0194 14:24 vamos a segundo apartado del informe importantísima para el futuro de la conformación del Parlament es el voto delegado recordemos la decisión del juez del Tribunal Supremo de Pablo Llarena sobre la solicitud de Oriol Junqueras para poder participar en los plenos y en la constitución del Parlament Alberto Pozas buenas noches

Voz 0055 14:39 buenas noches el juez Llarena fue muy claro a la hora de contestar Junquera incapacitada legalmente ni él ni Jordi Sánchez ni Joaquim Forn podrán salir de la cárcel para ir a los plenos tampoco este miércoles por a las revueltas que dice pueden organizarse la única opción que les dejó abierta fue la de delegar el voto en otra persona prohibiendo el ex también expresamente Angels el voto telemático Llarena dijo lo que había que hacer pero no cómo había que hacerlo pasó la pelota al tejado de la Mesa del Parlament para que diese con la fórmula para que pudiesen delegar el voto también tomar posesión como diputados desde las cárceles

Voz 0194 15:10 Estremera hizo todo el Real mano informe de los juristas del Parlament ha dado respuesta Pablo los diputados electos en prisión y los que permanecen en Bruselas no tienen derecho al voto delegado

Voz 1673 15:20 sí recuerdan que el reglamento actual sólo permite la delegación en casos de incapacidad psíquica o física por enfermedad por ejemplo si alguien está ingresado en el hospital o cuando hay una baja por maternidad paternidad que son unos supuestos que según destacan no serán en ningún caso con los exconsellers en Bruselas con los hechos

Voz 3 15:36 arte lados admiten que se podría de algún modo a abrir el debate

Voz 1673 15:40 de si el hecho de estar en prisión se puede interpretar como una incapacidad física para asistir al pleno pero automáticamente añaden que esta interpretación no encajaría en la letra y el espíritu del actual Reglamento con lo cual también desaconsejan la delegación de voto en este caso en cualquier caso sí que es verdad que los letrados deja la decisión final en manos del Parlament y ante el debate de qué órgano debería tomarla también se mojan a su parecer debe ser la mesa de edad que es un órgano muy provisional que normalmente tiene un papel muy limitado y es que en la sesión constitutiva del Parlament la de este miércoles hace de nexo entre la mesa de la Legislatura saliente para que nos entendamos la mesa de Forcadell Illa de la nueva legislatura y es aquí donde llegan los recados hacia el juez Llarena

Voz 0881 16:22 según los servicios jurídicos su interlocutor

Voz 1673 16:25 el magistrado hizo consideraciones que van más allá de lo jurídico al pedirle a la mesa que buscase una fórmula para que Junqueras Forn y Sanchez delegaron su voto según replican la aplicación e interpretación del reglamento corresponde

Voz 0194 16:38 sólo al Parlament y en base al principio

Voz 1673 16:40 la separación de poderes entienden que esta consideración no es de obligatorio cumplimiento en cualquier caso los letrados creen que para que los encarcelados o les exconsellers en Bruselas pudieran delegar su voto lo que haría falta es una reforma del reglamento que ya avisan debería trabajarse en una ponencia conjunta donde estuvieran todos los partidos Ica diferencia

Voz 3 17:00 el último precedente no sea aprobase por la vía rápida gracias Pablo hasta luego buenas noches vamos a ir por partes primero el informe de los letrados del Parlament de los servicios jurídicos de ante el Parlament Carmen

Voz 0194 17:14 claro con el tema de la investidura telemática es decir no puede ser investido a distancia Carles Puigdemont no se necesita la presencia de Euskal

Voz 0378 17:23 dato no puede ni hacerlo telemáticamente a distancia ni como se sugirió en un determinado momento enviando discurso a otro el discurso o simplemente presentando un documento que que este es mi programa lo deja tan claro como lo dejaba la semana pasada el informe que pidió el Gobierno a los servicios jurídicos del Estado como dice el sentido común yo creo que ahí sí que así como lo de la denegación del voto puede ser más opinable yo creo

Voz 16 17:58 que el tema de de

Voz 0378 18:01 de la investidura telemática salvo como dijo este fin de semana

Voz 16 18:09 Artur Mas

Voz 0378 18:11 salvo que la ideología hacia la realidad que el exceso de ideologías de la realidad yo creo que nadie puede interpretar que que uno en Bruselas o donde sea e puede ser investido sin acudir al Parlament vamos invernal si yo

Voz 0283 18:30 pero bueno es clara que la ley de Presidencia de la Generalitat es clara y pidiendo oí exponiendo cómo la investidura se debe realizar delante de la cámara no hemos tenido que oír estos días debate sobre si delante en catalán significa lo mismo que en castellano y que no se están

Voz 3 18:50 anda tales territorios del absurdo

Voz 0283 18:52 porque estoy esperando que algún lingüista

Voz 0194 18:55 no filólogo me explique esas esos matices

Voz 16 18:57 palabra adelante grados no las ahí con la ley de Gobierno está en castellano y en catalán y en castellano que la han ante el play de la lo que en castellano pone daban para no

Voz 0283 19:14 entonces bueno de los letrados parece que tampoco han percibido esos matices lingüísticos de los que hemos tenido que hablar estos días han hecho algo que simplemente una obviedad necesaria nos alegramos todos los que creemos que el sentido común esta dónde dónde está osea porque sino vamos a empezar todos a pasar a la a la otra en realidad hay bueno a partir de ahí vamos a ver si les hacen caso porque la gran cuestión es que ya sabemos cómo no les hicieron caso el siete de septiembre el seis y siete de septiembre como los letrados advirtieron de la ilegalidad de lo que estaban a punto de hacer no les hicieron caso entonces bueno viene esa siguiente fase vamos a ver si el sentido común que han expresado los letrados en este aspecto es observado por sus genes

Voz 0194 19:59 las vista de lo que dijo Esquerra Republicana de Cataluña que dijo que haría caso no y que haría caso

Voz 3 20:05 informe al imponer a bordo de gano lo ha dicho

Voz 0881 20:08 a lo mejor lo de delante guantes la Cámara en ese delirio que tienden lo interpreta como una cámara de televisión o la Cámara claro la cámara de cae del Sky esa ha sabido dice que sepa

Voz 16 20:21 para hablar desde la tribuna o desde el escaño bueno pero allí por eso no no ante el Pleno desde la tribuna o el ska

Voz 0881 20:29 pero esto es una caricatura porque lo que estamos leyendo es una caricatura por lo tanto la caricatura hay que responder con caricatura yo me quedo con lo que ha dicho Echenique en la mesa en la mesa política aquí estamos en si son galgos lo son podencos el tema de si el señor Puigdemont puede ser presidente de forma telemática lo que creo es que pude no puedes el presidente por la corrupción de su partido del partido en el que estaba del que era miembro y miembro además a ningún que hacía cosas que no se limitaba a mirar sino que hacía cosas no hombre por favor vamos a ver si ya nos tomamos esto en serio seis tenemos lo que ha dicho del Palau alguna vez alguna vez pero que me coja todavía con la cabeza sobre los hombros sabremos que se dictamina sobre la Gürtel la púnica todo lo que viene arrastrando el Partido Popular que es verdad es desde hace unos años como podría también Convergencia PDK Yus el Cataluña o como se llamen vamos a ver si las responsabilidades políticas de las que se ha hablado en esta mesa muchas veces se cumplen porque es la única manera de que se ventila lo que decía antes Berna si no se depuran las responsabilidades políticas aquí estamos empezando a vivir en un país irrespirable

Voz 0194 21:48 interpretes que los letrados le enmienda la plana

Voz 3 21:50 el juez Llarena con el tema de la delegación de voto porque es ver

Voz 0194 21:53 a qué les pasaba la pelota decía sí sí pueden voto delegado pero apaña entre ustedes y vean

Voz 0378 21:57 cómo cómo lo pueden hacer hombre es verdad lo que dicen los letrados que va más allá de la aspecto jurídico lo

Voz 16 22:05 que dice lo que dice el juez

Voz 0378 22:09 los hechos el juez Llarena o la sala o La sala de Apelación tengo tengo la verdad pero bueno para el caso a lo mismo que no se atiene a cuestiones jurídicas sino que pasa la política intentando buscar fórmulas el delegación que admite que no están en reglamento cuando eso no le corresponde sino que le corresponde a los grupos tampoco creo que le enmiende la plana porque dice que bueno que son cosas que se pueden tener en cuenta de lo que claro lo tienen que tener en cuenta que quién es el responsable primero de interpretar el reglamento después de modificar el reglamento me parece que no que no que no y que además eso sí se podría si se podría llegar a hacer por un acuerdo de de la mesa de Dazs en la Constitución o en la constitución de la Cámara de mañana o de investidura el día que toque antes el treinta y uno de enero podría llegar a hacerse pero tiene que ser un acuerdo amplio meditado aquí muy concreto porque tampoco es cuestión de que puedan delegar el voto para absolutamente todas las cosas claro Isern lo atribuye

Voz 0283 23:29 estaba ante la mesa de edad sino es

Voz 0378 23:31 la Constitución se a la mesa de entoces

Voz 0283 23:34 sí yo yo creo yo estoy con Carmen me puedo equivocaré pero yo creo que el juez señaló un camino que abre vía para que si allí deciden darles la la potestad de delegar el voto ya saben que por la vía judicial ya está expedito es decir no que se les ocurra ellos ya que a partir de ahí haya que pedir permiso yo ir a la fiscal

Voz 1071 23:56 Ali I oir al juez Iker poesía dijeron que sí

Voz 0283 24:00 si a esta fórmula entonces bueno pues los letrados revuelven hay un poco de dicen oye que estos cosas nuestra pues sí pero ya saben que si lo hacen van a tener su ok

Voz 3 24:09 es lo que a diferencia yo les hagan su trabajo a sigan ustedes su trabajo yo les marcó el camino pero ustedes

Voz 0283 24:15 herencia cuidado que ahí los letrados han unido todos los votos ausentes creo en su papel es muy diferente de la situación en Bruselas es de los Estados Unidos en Bruselas están huidos y son unos ciudadanos que han ido y libremente porque en la Unión Europea podemos transitar libremente como pueden volver

Voz 0194 24:32 libremente es más creo recordar que en el auto de arena cuando hablamos de la delegación de voto de los que estaban en la cárcel especie fijaba que no afectaba o que no sin sí que no afecta precio de alguna manera a los que estaban fuera quiera era ese era otro casando era otra cosa

Voz 0283 24:45 caso es ahora es verdad que esta situación pone al juez a los jueces ante situaciones que van a ser muy complicadas porque yo me estoy planteando cuánto tiempo puede permanecer el juez en la situación de haber retirado la orden de detención de Puigdemont por ejemplo la vida pero no es un poco extraño no sea si tú consideras que esta persona como su cometido estos delitos leas puesto una orden de detención la quitas te justificando lo en que como ha expresado su deseo de volver para participar en las elecciones no va a hacer falta cuánto tiempo no se puede mantener esa situación que el juez no persiga la detención internas

Voz 0194 25:23 qué otros delitos tan graves delitos tan graves yo creo

Voz 0283 25:25 esto no se ha puesto sobre la mesa iba a ser un poco complicado cualquier día se va a poder poner

Voz 0194 25:31 si nos atenemos al al pasado reciente pudiera ocurrir que la nueva Mesa del Parlament que tendrá mayoría independentista no atienda ha salido aquí ya en el debate a los argumentos de los juristas de la Cámara Mariano Rajoy lo que hace es advertirles el ciento cincuenta y cinco seguirá vigente Si Puigdemont es investido presidente distancia

Voz 1487 25:47 en el supuesto imposible que desde Bruselas a alguien ser el hiciera como presidente de la Generalitat si alguien tiene que tomar posesión para tomar posesión tiene que hacerlo físicamente porque no se puede tomar posesión desde Bruselas Easy no lo hace el artículo ciento cincuenta y cinco seguirán vigor no porque lo diga yo sino porque la decisión que adoptó en su día el Senado dice que el artículo ciento cincuenta y cinco seguirá en vigor hasta que tome posesión el nuevo presidente después de la celebración de elecciones

Voz 0194 26:23 el para han sido palabras de Mariano Rajoy ante la junta directiva nacional del PP el máximo órgano del partido entre Congresos pero además de hablar de Cataluña el presidente ha tenido que dedicar parte de la intervención arengar a a su gente baja de ánimo después de la publicación o algo baja de ánimo después de la publicación de encuestas que constatan la debilidad y el desgaste del Partido Popular como como marca electoral los altos cargos presentes han escuchado han aplaudido en el discurso de Rajoy ya han callado al finalizar las críticas a la dirección a voz baja en la intimidad a mejor su buen mes buenas noches

Voz 1461 26:56 qué tal buenas noches Sanders y una sorpresa la verdad es que Rajoy ha hecho un discurso previsible de una nueva medida ni un solo cambio ni de nombres ni de estrategias el líder conservador ha respondido la frustración que en sus filas diciendo que se debe activar la maquinaria de cara a las municipales y autonómicas de dos mil diecinueve ha prometido reforzar la oferta de candidatos ha quitado hierro a las encuestas ha señalado el camino a seguir para enfrentar a Ciudadanos

Voz 1487 27:21 en esas elecciones habrá más competencia es normal y no pasa nada lo único que sucede es que eso nos va a obligar a ser mejores a trabajar más y eso es lo que pido que hagáis lo que estoy seguro que vamos a hacer

Voz 1461 27:40 también ha anunciado que se va a hacer una campaña de afiliación varios actos y una convención nacional en Andalucía para marzo todo con este objetivo

Voz 1487 27:47 vamos a poner en esas convenciones en marcha un rearme programático y nuestros candidatos tienen que estar comprometidos con España con el conjunto de los españoles con la ley con la defensa de la Constitución y la nación española con la transparencia y la honestidad la vocación de servicio público

Voz 0194 28:06 con honestidad y transparencia solo ha empleado esos

Voz 1461 28:09 los términos en un largo discurso en el que no ha hablado de corrupción en el PP al año de su intervención ha decepcionado bastante porque les parece que su plan es insuficiente para los problemas que tienen pero bueno podido decírselo a él a la cara y no lo han hecho ningún cargo del PP ha pedido la palabra para trasladarle las críticas de estos últimos días

Voz 0194 28:27 vamos con la lectura política que hace el PSOE de la situación del Partido Popular y en especial del Gobierno escuchamos a Pedro Sánchez

Voz 1722 28:33 el Gobierno agotado legislatura acabada Gobierno escondido un gobierno dividido internamente claramente a la espera de ver qué es lo que hace el señor Rajoy deshoja la margarita ahí se sucede a sí mismo o José y cede el testigo a algún otro miembro del Partido Popular también un gobierno en estado de shock Gobierno que que está paralizado como consecuencia también del crecimiento de su socio competidor en el bando derecho que es partido del señor Rivero

Voz 0194 28:57 saludamos a Fernando Martínez Maíllo coordinador general del PP muy buenas noches

Voz 17 29:01 hola qué tal muy buenas noches déjeme que abarcó un momento

Voz 0194 29:03 a la pregunta de si están en estado de shock porque como la actualidad es el informe de los letrados del Parlament de Cataluña sobre la imposibilidad de una investidura distancia de Carles Puigdemont si quisiera una una valoración de este informe

Voz 17 29:17 pues es evidente lo que imposibilitó llevamos diciéndolo desde hace muchísimo tiempo era una una cuestión que se caía por por ser por sí mismo sentido común no se puede pretender una investidura sin sin estar presente forma parte de la esencia del parlamentarismo y la inmediatez es un acto personalísimo por Cortés la investidura y por lo tanto hacia adelante una locura más independentismo que pretende seguir adelante a costa de lo que sea sea ir desde luego deslizó imponer el Gobierno ya anunciado que que recurrirá a esa decisión o si lo que se suele puede ser que simposio uno lo imposible que podemos sea presidente desde la disparatada

Voz 0194 29:58 ahora se déjeme que le pregunte están ustedes en estado de shock

Voz 17 30:03 pues no sea que el señor Pedro Sánchez porque estamos ahora mismo trabajando para cocinar al Estado ya que habla de eso pues no sabía que el señor Pedro Solbes ya escalones cara a intentar trabajar con todos los españoles ese ofreciera incluso negociar unos sería una muy buena noticia no estamos intentando negociar con el resto de formaciones políticas que en el año dos mil diecisiete en los de los apoyo tenemos encima de la mesa grandes desacuerdos que lo hemos ofrecido al Partido Socialista hay que por cierto tenemos esperanzas de que algunos de ellos puedan sacarse adelante las pensiones el pacto de Francia dado todo por cierto no se puede hacer sin el partido socialista que gobierna en muchas comunidades autónomas educación por lo tanto tenemos un recorrido por delante eso sí son ciento treinta y siete escaños importante que los grandes reformas también cuenten con la colaboración del principal partido de la oposición yo creo sinceramente que sería una oportunidad fantástica yo jugaba la proeza lo aproveche también el señor Sánchez

Voz 0194 31:03 y preocupados están en el Partido Popular se lo pregunto porque las encuestas van mostrando como ciudadanos les va tomando ustedes el terreno porque el resultado de las elecciones en Cataluña para el Partido Popular se un resultado desastroso están ustedes

Voz 17 31:17 sí preocupado vamos más bien ocupa ocupado costados que es decir no es lógico y normal que que la gente sienta y que en la situación derivada del resultado en Cataluña no es no no al al al resultado que se ha tenido que evidentemente ha sido muy malo no pues sesenta preocupados es lógico y normal en fin pero hay que todo relativizar no oye en el contexto concreto en el que nos encontramos feliz creo que Rajoy ha hecho un discurso en fin partido estableciendo cuáles son las prioridades de cara a al futuro un discurso por cierto nadie ha rebatido porque creo que es un discurso muy completo donde se han introducido las las las las importantes iniciativa que se va a acometer de cara al próximo el próximo año cuáles son esos objetivos se habló también de Cataluña nuestra posición firme en la aplicación del artículo de tu colección como garante de la Constitución y las leyes y por lo tanto yo creo que ese proyecto poético sigue avanzando no hoy por hoy sigue siendo Rajoy el mejor activo que tiene el Partido Popular coyunturalmente es tener un mal resultado pues mire si es esto puede suceder que no es bueno o no es bueno que eso genera algún tipo de inquietud es lógico normal pero también sucede en el año dos mil quince donde estuvo magnífico asustado y unos meses después tuvimos una selección generales donde ganamos a los ciudadanos las políticas que en Cataluña conseguimos Granada ciudadanos que quedó como sexta fuerza política por lo tanto todo hay que tomárselo con lo contra la actividad con tranquilidad si todavía queda fíjese dieciocho meses para las próximas autonómicas llevamos solamente un año

Voz 0194 33:01 hombre

Voz 17 33:03 a últimas elecciones generales que de cosas pueden pasar dieciocho meses

Voz 0194 33:08 nadie rebatido se merece porque Mariano Rajoy echó un discurso impecable todo el mundo está de acuerdo en todo no hay voces dentro del Partido Popular que si quieren hacer autocrítica que incluso plantean algunos cambios en el organigrama no hay voces discrepantes

Voz 17 33:24 a ver es que yo creo que el propio Rajoy ha hecho autocrítica o de los errores que deja podido comenta el partido sin embargo de que acertó el gobierno de la toma de decisiones de la ciento cincuenta y cinco nos ha culpado no ha disfrazado los resultados y en fin Tondo diagnóstico certero y ha emplazado al Partido Popular de Cataluña a que a que lo haga después de que haya gobierno en Cataluña por lo tanto yo creo que son los hechos aborde de autocrítica la tenemos que hacer con más profundidad del Partido Popular de Cataluña que todo el mundo de acuerdo a datos que es que es como decir de decir porque no estoy en cada una de las personas que es desistieron allí

Voz 18 34:02 es que es que habla con pero éste habla con mucha gente si no con todos los agentes

Voz 17 34:08 lo que escuchas son casos sigue lo que escuché desde luego ninguna intervención pues para criticar nada porque yo creo que lo que puede haber gente que pueda estar más de acuerdo en concreto pero lo que no te fue un gran apoyo a hacer la detección del partido

Voz 0194 34:26 y cuál es la estrategia para intentar frenar esa tendencia al alza de Ciudadanos

Voz 17 34:32 sí es muy importante y que nuestra estrategia no tiene valor por sí misma por nosotros mismos por lo que por lo que hemos hecho durante estos meses estos años cuando conseguimos al Gobierno de España situación muy complicada hicimos la vuelta a la tortilla económico no es un tema de de frenar a nadie sino de hacer valer no nuestros propios méritos nuestra propia capacidad nuestra responsabilidad nuestra propia iniciativa no no enfrentarla a nadie ni a favor ni en contra de nadie sino simplemente recupera iniciativas ver las rutas de todo yo creo que este país las iniciativas políticas vamos a hacerle al partido esa convención nacional diez convenciones temáticas de una hablaremos sistemas temas de seguridad de turismo de economía de esta fin yo creo que la iniciativa política yo creo tenemos que recuperar el inicio de una etapa nueva nube de este año dos mil dieciocho que tiene que acabar con la estructura autonómica se por cierto donde también se ha hablado de candidatura junto a los mejores candidatos y horas de retos como un partido muy grande tenemos un análisis hecho de los ocho mil municipios en España y ahora lo que hay que hacer es empezar a a poner los nombres de los candidatos que a lo largo de este año por lo de retos también

Voz 0194 35:59 que no hayan ido a la reunión y el presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo ni el de Castilla y León y el presidente del PP vasco Isabel García Albiol hay que hacer alguna lectura de las ausencias

Voz 17 36:10 pues no porque todos están las cosas normalmente es decir tampoco han acudido a otros por lo tanto son tan plenamente justificadas si en fin no hay que darle mayor mayor interpretación pues eso que cada uno tiene su hueco Feijóo y costes los responsables del Gobierno a muchas donde son incompatibles con la propia ciudad de partido completamente compras

Voz 0194 36:31 última pregunta sobre una cuestión muy concreta la senadora del PP y ex alcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro ha entrado hoy como imputada en el Tribunal Supremo ha vuelto a salir como imputada va a cumplir el PP el acuerdo con Ciudadanos le va a pedir la dimisión a la senadora

Voz 17 36:46 se nos nosotros cumplimos los acuerdos a la pregunta de si Ciudadanos lo que les cumple un acuerdo poniendo que no firmó o no al punto noventa y tres del acuerdo de imputación formal una persona por casos de corrupción al quedó recordar que hay que esperar a que el Supremo se pronuncie sobre este la de manera definitiva y eso todavía falta hoy ha habido una declaración yo le pido a ciudadanos que no se apresura que no haya va tan deprisa no que no trate de despistar tal la inacción de las Arrimadas C's en Cataluña de ocultarlo con eso que los presupuestos de unos ciudadanos no tiene nada que ver con el caso de la de la senadora que íbamos a esperar tanto le puedo asegurar que el PP va a cumplir el acuerdo pero no el acuerdo que dicen ciudadanos que se afirmó que simplemente basta con leer los sino un acuerdo que firmamos desde luego estamos cumplirlo en cuanto tome una decisión el Supremo sobre sobre esta cuestión

Voz 18 37:43 Fernando Martínez Maíllo muchísimas gracias y muy buenas noches complacer como siempre cuando vamos

Voz 0194 37:48 Carmen que yo que sé que tú también hablas con mucha gente del Partido Popular no sé si con tanta con más o con menos que Fernando Martínez Maíllo pero todo están así de color rosa

Voz 0378 37:56 seguro que con menos pero desde luego no hacía falta la salida de la junta directiva rebuscar mucho para que vinieran directamente a decirte que esto y nada era todo lo mismo Ayman me han chocado varias cosas en la Junta Directiva Nacional una los mira que tiene miembros se son como cuatrocientos y pico quinientos y pico son todos los diputados todos los senadores todos los eurodiputados Manon es en el mico de todo

Voz 19 38:28 pues

Voz 0378 38:31 lo que es lo que yo lo que yo he percibido es que solamente han aplaudido cuando hablamos de Cataluña incluso cuando ha dicho eh hemos hecho lo que teníamos que hacer y le ha venido bien a España aunque no nos ha venido bien nosotros han aplaudido pero nada más se han quedado fríos porque decía ahora Martínez Maíllo eh hay que retomar la iniciativa política bueno haciendo convenciones no se retoma la iniciativa política hay ni saliendo en los medios de comunicación estamos viendo que es tanto los ministros ahora en todo irá de gira por todos los medios de comunicación ya haciendo actos lo que tienes que decir cosas que plantear cosas ha planteado varios a Rajoy en su discurso varias prioridades y ha dedicado mucho tiempo a una de ellas a la financiación autonómica pero no dice qué es lo que propone el Gobierno que de acuerdo que tendrá que que negociarlo con el Partido Socialista y que debería ser aprobado con el voto de los dos mínimo del Partido Socialista y del PP porque son los que Hernán el noventa y nueve por ciento de las comunidades autónomas pero hombre el Gobierno tiene un plus de responsabilidad de presentar algún proyecto de de de financiar en autonómica para que luego te digan si no regular a esto sí y esto no ha esto contrarrestó con esto pero la iniciativa política es eso no decir que me diga el PSOE lo que quiere porque como lo tengo que aprobar con él y así muchísimas cosas y vamos a ver una serie de comparecencias de ministros del propio Rajoy pero claro a la tercera que te diga lo mismo de qué sirve de nada si yo

Voz 0881 40:28 que claro a mí el rearme programático del que habla Rajoy me suena al federalismo del PSOE sin ninguno de los dos explica cómo quiere hacer las cosas ninguno de los dos yo creo que esas la factura que el están pasando a los dos grandes partidos que han sido hegemónico durante durante toda la Transición y muchísimo tiempo después la factura de que la gente ya empieza no creérselo porque los los mensajes empiezan a ser huecos no no no se remata es decir muy bien rearme programático pero con qué quiere usted ilusionar señor Rajoy queremos vender al ciudadano para ilusionar le incluso no quiero utilizar la palabra vender que eleva a usted a ofrecer al ciudadano ofrecer llegó cumplir o cumplir por qué acordados de lo que pasó en el año once bien es cierto que se encontraron libera encontraron había que hacer cirugía a lo bestia pero hombre ustedes prometieron una rebaja de impuestos lo ustedes prometieron ahora mismo que va también la economía según nos dicen

Voz 5 41:29 por qué no empiezan a hacer esas cosas que no pudieron hacer del once al quince

Voz 0283 41:36 yo creo que lo único en lo que puedo dar la razón a Maíllo es en que la selección están muy lejos todavía quedan carnes expresó podemos estar todo un dato objetivo eso es objetivo es real cambian muchas cosas ahora también es cierto y yo creo que el Partido Popular debería tenerlo en cuenta que estamos en un tiempo de implosión de de los partidos clásicos estoy hablando de Francia estoy hablando de de Estados Unidos el Partido Republicano en la manera en que lo conocíamos estoy hablando de la Inglaterra del Brexit la propia Convergencia que que supongo que también lo luego hablaremos es decir en estamos en un tiempo en que los partidos tales como los conocíamos pueden están amenazados de desaparición y el Partido Popular no tiene por qué estar libre de de eso hay numerosísimas pero seguimos enfrentamientos dentro del Partido Popular Carmena menciona o algunos quiero no mencionar por ejemplo el agua ha habido recientemente una reunión de Cospedal con varios dirigentes de comunidades porque no se ponen de acuerdo en tener un mensaje único sobre el agua una cuestión de la que teníamos que estar ocupando unos pero día sí día también porque aunque haya nevado esto es un problema estructural que vamos a tener en España no sabemos qué opinan de las desaladoras de las de los trasvases etcétera etcétera la financiación autonómica efectivamente lo habéis mencionado Feijóo o otros muchos presidentes en activo están diciendo oye necesitamos respuestas ya que efectivamente cortaron la Ley de Dependencia cortaron tantas cosas que porque no se ponen a legislar pero no el partido tuvo populares así o Mariano Rajoy es así de esperar y ver interés Carmen que hay preocupación por lo que dicen las encuestas pero sí posible

Voz 0378 43:25 preocupación hay mucha preocupación pero Adán

Voz 0283 43:28 tú has ocupación como hoy a ellos hay mucha preocupación

Voz 0378 43:31 son además Maíllo no tiene que ir a hablar con el con el concejal de el último pueblo de porque lo iba a decir Zamora no no porque lo sabe sino porque los tiene al lado lo ese con los que ocupan escaño eh todavía me decían ayer o anteayer sábado Jian es que esto no es un hecho puntual e estos otra cosa lo que estamos viendo no ha venido para quedarse como no hagamos algo se queda podemos revertir lo posiblemente no sea tanto estamos hablando de Ciudadanos no esté en la posición tan alta que le dan las encuestas porque hay al efecto rebote de las catalanas pero no hay que menospreciar esto aquí y hoy

Voz 0283 44:24 yo creo yo he hablado con con

Voz 0378 44:27 a unos cuantos cuando salían de la junta directiva pues a ninguno le había traído lo más mínimo pues una campaña de afiliación Valdepero de afiliación que consiste en que en una página web y ahora te puedes acceder por la página web sino te dicen que no puede ser no para

Voz 0194 44:45 es que sea de fórmula para para la tienda está muy bien

Voz 0378 44:49 pero ofrece algo a esas personas que quieres que que quieres atraer algo que no sea el discurso que lleva Rajoy diciendo

Voz 0881 45:00 por tanto tiempo en vente vente

Voz 0378 45:03 que se ha hecho famoso

Voz 0881 45:05 afiliados y votantes no sólo mismos centros habilitados son

Voz 0194 45:08 eso y luego los votantes tienen que es el millón

Voz 0881 45:11 pones para que puedas ir a alguna parte no yo creo que entre los sensatos del Partido Popular que los ahí pues ahí hay bastantes hay preocupación entre los

Voz 3 45:21 digamos no olvidamos de sensatos no no no te nombra

Voz 0881 45:24 es lo que hay los hay en todos los partidos en los que alienta sillas es decir los que están diciendo que como venga la el maremoto y me lleve yo qué hago después qué hago yo después de esto entre esos no hay preocupación hay pánico

Voz 3 45:38 hay pánico de verdad

Voz 0378 45:39 yo creo que también que que están viviendo el el resultado de la tregua me explico

Voz 0283 45:46 durante toda la crisis tal y como se agudizó en en septiembre octubre etcétera hasta el ciento cincuenta y cinco y hasta ahora hubo una especie de tregua para el Partido Popular y aquellos que hemos sido muy críticos este hemos es muy plural muy muy amplio porque estoy hablando de muchos periódicos de de muchos programas de radio de mucha gente bueno con mucho criterio por la inacción del Gobierno por todos sus equivocaciones etcétera hubo una especie de bueno de de de tregua en el sentido de que era tan grave lo que venía de Cataluña que había que cerrar filas para apoyar la vuelta a la normalidad succionar una vez lograda sea acabo esa tregua y tienen que ser conscientes por eso ciudadanos ha para ellos están penalizados porque porque sus errores han sido enormes ir responsabiliza vimos ningún ciento cincuenta y cinco que hemos apoyado muchos va a ocultar todos los errores que cometieron antes y que ahora siguen cometiendo entonces yo creo que si no han aprendido y parece que Rajoy no la no la quiere aprender pues esto puede haber venido para quedarse

Voz 20 50:00 el dinero un poco más de la mitad para el resto pues hay una duda lo tendría que pagar el partido heredero de Convergència es decir el el PDK pues el fiscal considera que si así lo pidió pero la juez dice que aún no es hora de pronunciarse sobre esta colabora más adelante también están condenados Ana los antiguos gestores del Palau

Voz 0194 50:16 de años de cárcel para Félix Millet que era el presidente más de siete para Jordi Montull que era su mano derecha que fue director general en su caso también por saquear esta entidad para enriquecerse personalmente sí como contaba Aitor se hicieron ricos según el tribunal haciendo de intermediarios para pagar estas comisiones ilegales a Convergència pero la sentencia dice también que los delitos han quedado probados no solo

Voz 0283 50:38 por sus confesiones sino porque literalmente

Voz 0194 50:40 describe en la carga de prueba es profusa copioso hay abrumadora y habla también de este entre quince miento personal hicieron obras en sus casas se fueron de viaje a países lejanos como las Maldivas la Polinesia o Dubai con todas sus familias pagaron según la sentencia ostentosos enlaces de las hijas de Millet en el propio Palau de la Música sacaron miles de euros en efectivo de las cuentas de la institución y se pone Heron por ejemplo bonus que eran incentivos que ellos mismos se colocaron así sin pedirlo a nadie de forma uno

Voz 0283 51:11 bilateral como decías el tribunal ha condenado

Voz 0194 51:13 Félix Millet a nueve años y ocho meses de prisión fue el presidente del Palau de la Música durante más de treinta años también ha condenado a su en este caso es Jordi Montull que era su mano derecha a siete años y medio recordemos que la Fiscalía pedía casi quince y once años para cada uno respectivamente y además entre los dos deberán pagar multas de siete millones de euros y devolver los veintitrés millones que robaron en las arcas del paro los magistrados creen que la responsable de este entramado corrupto ahora directora financiera del Palau Gemma Montull hija del ex director también condena para ella más de cuatro años y medio de cárcel la Fiscalía pedía para ellas sólo dos años y además un año extra de multas su padre recordemos llegó a un pacto con el ministerio público para que ella no que entrar entre rejas a cambio precisamente de confesar todo el tema de las comisiones ilegales y todo lo que habían hecho con el saqueo eso obligó a su momento también a Fèlix Millet a cambiar de estrategia y sumarse a esta confesión pues bien Ángels no ha servido de mucho porque con la condena del Tribunal y si el Supremo no lo corrige Gemma Montull con cuatro años y medio de cárcel verá entrar en prisión y ella misma a la salida hoy de la Audiencia de Barcelona decía que no se lo esperaba la escuchamos estamos bastante tres tres por qué