Hora 25 (15/01/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 euros siempre según ellos en concepto de patrocinio de una cosa que sea

Voz 1 00:03 a a Palau Shen que era una especie de

Voz 0194 00:05 de festival la Fiscalía dice estar satisfecha con esta sentencia aunque el Ministerio Público había pedido condenas y lo hemos estado haciendo hasta ahora más altas para para los implicados ya solicitado Aitor una vista el juez para solicitar medidas cautelares no sobre los condena

Voz 2 00:19 dos exacto el Ministerio Público ha pedido a la jueza que cite a comparecer a Fèlix Millet Jordi Montull Gemma Montull y también al ex tesorero de Convergència Osàcar el día en el que los cite el fiscal pedirá que ingresen ya a prisión en vez de esperar a los posibles recursos ya que la sentencia sea firme la fiscalía aún así como decía se muestra satisfecha en un comunicado con la sentencia celebra además pues que esta sentencia avala las principales tesis planteadas por el fiscal Emilio Sánchez Julia

Voz 0194 00:44 precisamente vamos a saludarle Emilio Sánchez Ulled fiscal del caso Palau muy buenas noches buenas noches la Fiscalía va a pedir esas medidas cautelares sobre los condenados que riesgo usted para para tener que solicitar estas medidas

Voz 3 00:59 mire yo poco puedo decir sobre eso porque no no no voy a estar implicado en el asunto salvo que ahora mismo estoy temporalmente fuera de la de pero en otro cargo creo que eso se dirige a ver qué riesgos podría haber para que esas solicitaron medidas cautelares hombre eminentemente el riesgo de fuga de los principales condenados aquí ya no hay aunque la decisión no sea firme y eso nos obliga a promocionar los con todas las cautelas ha habido un tribunal que ya ha manifestado con los hechos se han producido que son constitutivos de delito y ha impuesto unas penas bastante elevadas la tentación de escaparse grande

Voz 4 01:37 la justicia considera acreditada la financiación ilegal en Convergència que asciende a más de seis millones y medio de euros es lo ha acreditado es decir lo que se ha podido demostrar tenían sospechas de que fuese más dinero

Voz 3 01:49 que me nombre voy a aparecer pesado pero debemos insistir es una resolución una resolución que no es todavía firme puesto que muy previsiblemente los acusados van a recurrir en casación ahora bien con lo que tenemos en la en la sentencia tenemos básicamente lo que habían sido las tesis de la Fiscalía y es que durante un largo periodo de tiempo prácticamente diez años hubo una trama destinada a hacer llegar dinero a un determinado partido político que ocupó el poder autonómico en Catalunya y también el poder local en muchas entidades a cambio de que esa mercantil recibiera contratas de obra pública no hice claro la sentencia que eso no fue algo puntual que no fue algo aislado sino que perduró en el tiempo pues o como una como una auténtica trama o no pero el tipo pato criminal

Voz 4 02:40 y una última cuestión porque usted durante el juicio calificó a los tesoreros de Convergència como el gatillo de la pistola pero éste dijo que la pistola entera y sigue estando de alguna manera seguro que hay más personas de Convergència implicada su que conocían la corruptela Pérez

Voz 3 02:56 eso es lo que yo pueda pensar es hasta cierto punto relevante pero lo que no es irrelevante es la lógica o lo que una persona con un mínimo sentido común pueda llegar a concluir que creo que es evidente que por mucha relevancia que pueda tener un partido en este tipo de conductas no puedo actuar solo

Voz 0194 03:18 pues Emilio Sánchez Ulled agradezco muchísimo que no haya atendido y muy buenas noches

gracias a ustedes buenos

Voz 0194 03:25 hola qué tal buenas noches la sentencia llega en un momento de nuevo clave en la política catalana con la constitución del Parlament esta semana vamos a ver si esta sentencia erosiona a los independentistas uno de cara a esa intención de investir a Carles Puigdemont que dicen desde Esquerra esto puede afectar la investidura ha dicho también Artur Mas persona relevante en Convergència durante esa época

Voz 5 03:43 hoy Artur Mas no va convocado rueda de prensa como sí hizo la semana pasada hoy ha hablado sólo para la Agencia Catalana de noticias donde ha tildado esta sentencia de mala noticia ya ha defendido a su exceso

Voz 1 03:55 donde se activan que consideramos esta sentencia muy negativa no la esperábamos tan duras seguimos yo personalmente también pensando que Daniel Osàcar es una persona absolutamente honorable son absolutamente y reiterar argumentó de los últimos años que es raro dice más que no se hayan investir

Voz 5 04:12 dado cómo se hicieron los contratos de obra pública bajo sospecha que cual Noel estuvo en la Generalitat no hubo dice irregularidades mira hacia otro lado el Partido Demócrata se ha esperado a que se publicarán estas declaraciones de Artur Mas para emitir un escueto comunicado en el que subraya el PDK que ellos son un nuevo partido que respetan la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia definitiva hay que en todo caso el caso Palau afecta sólo a Convergència Democràtica una formación recuerdan que ya ha asumido todas las responsabilidades políticas por un hecho anterior Hall dos mil diez pero los partidos de la oposición apuntan hacia el Cat Esquerra arroba CEO de una forma más velada Sergi Sabrià

Voz 6 04:51 no se trata sólo de deplorar la corrupción sino de actuar también de manera preventiva pero cuando esto sucede ni se demuestran todo el peso de la justicia debe caer sobre los responsables sin ningún tipo de excepción nosotros no miramos nunca al otro lado

Voz 5 05:08 del PSC sí que apunta salvado Illa directamente hacia Artur Mas llegar la escuchamos

Voz 1 05:14 rossonero más que don explicaciones políticas que banda dar esto

Voz 5 05:21 aplicaciones y deben disculparse de los Comunes la alcaldesa de Barcelona Ada Colau cree que no debería optar a la reelección

Voz 7 05:27 que en algunos casos donde estos máximos responsables de este partido hoy siguen en activo bajo otras siglas pues que asuman consideran asumir responsabilidades incluso apartándose de los posibles cargos que estén ocupando que opten a ocupar

Voz 5 05:42 también la CUP exige explicaciones a los actuales responsables del PDK

Voz 0194 05:47 volvemos como el P de Cats desentiende de esa época dicen que es un partido nueve nuevas siglas pero qué hay de esa convergencia en este de PDK

Voz 5 05:54 pues a pesar de que jurídicamente son dos partidos distintos y uno no es la refundación del otro sí que el Partido Demócrata y eso es evidente es el heredero político de Convergencia Convergencia oficialmente no ha desaparecido es un partido sin actividad política y en el que se dejó hace un año y medio únicamente a pocos dirigentes históricos con tareas

Voz 1 06:13 queríamos decir administrativas

Voz 5 06:16 se quedaron para afrontar precisamente pues por ejemplo los procesos judiciales que tenían abiertos o también para traspasar durante los siguientes años al Partido Demócrata todos los derechos electorales durante las siguientes citas con las urnas eso supone por ejemplo que técnicamente Jones por Cataluña se presentó en las pasadas elecciones del veintiuno de diciembre en coalición con Convergència sino los de Carles Puigdemont no hubieran por ejemplo tenido derecho a participar en los debates nació hace año y medio y es un partido nuevo nacido de cero porque así lo decidieron los militantes de Convergència en una consulta todos los dirigentes políticos con Sallés diputados alcaldes concejales pasaron entonces de un partido al otro en lo que más se note el cambio fue seguramente en la dirección y es que a excepción de Artur Mas quien hasta la semana pasada quiso retener la presidencia más bien simbólica del nuevo partido lo cierto es que sí que la dirección del PDK Teherán todo caras nuevas gente joven que durante los años bajo sospecha como mucho tenían un papel muy secundario en Convergència Democràtica la renovación en los cargos públicos sí que es un poco más lenta ahí encontramos algunos ejemplos por ejemplo echa había Trías en el Ayuntamiento de Barcelona donde este cambio todavía

han Aitor gracias a los tres buenas noches gracias buenas noches gracias buenas noches

Voz 0194 07:37 acción verdad quizá ya no tanto de la sentencia sino de lo que supone para Convergència ese partido del pasado

Voz 1 07:42 no como decía Artur Mas con el de otro siglo porque el PDK antes otra cosa no recuerdo

Voz 0283 07:48 precedentes de una implosión semejante de un partido de gobierno en España por una sentencia de corrupción mi memoria me puede fallar pero creo que todos los partidos de gobierno digamos de poder de Gobierno están perseguidos judicialmente por diversos escándalos pero este implosión no implosión hoy desapareció pero lo heredó el P Cat y ahora Junts per Cataluña entonces por un lado bueno ese partido desapareció es la primera lectura es tan grave lo que ha ocurrido el expolio

Voz 1 08:22 cansó veintitrés millones de euros según

Voz 0283 08:25 sentencia y seis coma seis fueron apoya a pagar a parar a sus bolsillos ahora queda la laguna de la impunidad de la empresa por un lado

Voz 1 08:34 el al que bueno aunque haya prescrito

Voz 0283 08:37 delito pues toda una sensación de de mal funcionamiento de la Justicia indudable de la impunidad de los líderes de Convergència porque efectivamente el gatillo puede ser este tesorero y el que murió también pero que estaba implicado pero ahí ha habido líderes Artur Mas desde luego Puyol el primero pero Artur Mas era conseller en cap en aquellos tiempos fue contaba ayer durante todo sería de alguna otra cosa más fue presidente de de Convergència después del de P de cata hasta la semana pasada él y muchos otros digamos todo eso es partido predicarse nutrido de de todos esos de Convergencia y ahora sí judicialmente es dudoso desde luego políticamente no hay ninguna duda de que deberían responder

Voz 1 09:24 el Moré

Voz 0378 09:26 desde luego es la propia sentencia y señala que que otros dirigentes de saberlo pero no se ha podido probar quienes no y esto ha ocurrido otras veces y me imagino que ocurrirá en otras en otras sentencias a ocurrió en su día en el caso Filesa que afecta al Partido Socialista y se queda el tesorero del grupo os a un diputado y un senador como los responsables Easy todo apunta también que en en lo que afecta a los casos de Partido Popular eh la responsabilidad judicial en por lo menos en lo que han apuntado hasta ahora separada también en en los tesoreros es muy difícil probarlo y obviamente las responsabilidades judiciales hay que probarlas otra cosa son las responsabilidades políticas porque efectivamente Artur Mas estaba ahí yo creo que no es gratuito que la semana pasada Artur Mas haya dimitido como presidente del P de tanto yo creo que no quería que le pillara para que no le exigieran la dimisión de todas formas puedes cambiar el nombre del partido aunque no no fue un cambio de partido como ocurrió como en el caso del Partido Popular que pasó de Alianza Popular ha ardido al Partido Popular pero son los mismos perros con distintos collares en en los dos casos Iggy ahí están las responsabilidades políticas asumidas que bueno pues Tremón en el que era entonces alcalde de Girona no sé hasta qué punto se le puede exigir a A

Voz 1 11:22 ah ah ah pues era diputado también en bueno y afirma que su Plataforma Cataluña como ha recordado pero Pol Foradada ha firmado su alianza con él iban para saber convergentes

Voz 8 11:37 o sea que si hay una cosa es la misma

Voz 1 11:41 este es otro argumento que viene a apoyar el argumento de que lo que está pasando con Ciudadanos por ejemplo no sabemos si se puede se puede recomponer la figura de de señor Iglesias y Podemos no sé si la puede recomponer para que la izquierda parezco otra cosa pero bueno ya recompuesto bastante la figura el Partido Socialista aunque tiene el liderazgo es bastante efervescente por decirlo cariñosamente ni en Filesa hubo responsabilidades políticas en Gürtel Púnica Caja B ya veremos en qué se queda toda la historia pero lo que está claro Convergencia también lo que está claro es que han sido señores que iban dopados serán partidos que iban como con Ana han como se llaman al abogado de anabolizantes eso de los ciclistas claro así se sube más rápido el ambiguo el caso Gürtel que ahora la hablábamos la Audiencia Nacional

Voz 0194 12:37 comenzó juzgar los hechos relacionados con la presunta financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana ha sido día de cuestiones previas a la espera de que mañana comiencen las declaraciones de los acusados Miguel Ángel Campos

Voz 1552 12:48 eh comenzaran con los nueve empresarios arrepentidos que han confesado la financiación ilegal del Partido Popular le seguirá el líder Correa que también ha admitido los hechos la primera sesión del juicio ha estado dedicada por entero a las cuestiones previas los abogados de los ex dirigentes del PP Costa o Rambla habían pedido el archivo por prescripción alegaban indefensión la Gürtel ha reiterado como en el resto de piezas de esta causa la nulidad de las grabaciones así lo ha resuelto el juez José María Vázquez Honrubia sebadales

Voz 9 13:18 estar todas y cada una básicamente porque tomo también consta perfectamente Henao ustedes extraordinariamente pertinaces Yes sino se ente leído sino entendió mal la tercera vez que proponen una hay otra de las cuestiones que ya han sido resueltas por el Tribunal de de Valencia bien por la propia Sala de lo Penal de está Audiencia Nacional

Voz 10 13:38 pero es que este magistrado angels es así tienes

Voz 1552 13:41 la peculiar forma de zanjar los asuntos invoque y por la vía rápida

Voz 9 13:45 José Enrique Frasquet Martínez poca sustente el Ministerio Fiscal el abogado del Estado tienen alguna curación contra él usted vallas ella

Voz 1552 13:54 el otro hubiese necesitado de la redacción del auto hasta abril durará este juicio que sienta en el banquillo a la cúpula del PP de Camps a la trama ya empresarios

Voz 1 14:03 es financiar de forma ilegal dos campañas

Voz 1552 14:05 electorales del PP con tres coma cuatro millones de euros con dinero negro se pagaron numerosos actos incluidos mítines de Rajoy

hora veinticinco

Voz 8 16:19 hasta mayo hablar sobre esta música Javier Torres buena sobre este sonido Javier Torres buenas noches hola buenas noches el sonido del del tráiler que presenta una obra de teatro que se llama Dead Town lo lo cuento ya me voy a contradecir totalmente con todo lo que voy a contar después vale estos para para demostrar mis contradicciones pero bueno voy a ver este espectáculo en las Naves del Matadero de Madrid mañana también está pasado es un trabajo de los hermanos forman de los hijos de Milos Forman no y es una especie de cabaret ambientado en el Medio Oeste vale entonces es debe de ser la bomba atómica sólo va a estar dos días yo lo voy a saber lo contaré

Voz 1 17:05 lo voy a ver en las Naves del Matadero de Madrid donde por cierto mañana presenta

Voz 8 17:09 la programación de del año

Voz 1 17:12 este año Mateo Feijoo el director y lo digo esto lo digo para contra decirme por qué porque ahora voy a hacer un discurso que va en contra de esto que va a seguir Abengoa llana no en contra pero más entender en contra del trabajo que hacemos los periodistas porque voy a empezar con una compañía de teatro de danza física que se llama los coches ceros SF están preparando un espectáculo que se llama soterrar Nick cósmica y y y hacen bueno hacen teatro físico son dos bailarines hace seis años no habrás oído hablar de este espectáculo en Catalunya sí hicieron un en un concierto que sea la banda del fin del mundo y no hemos hablado de ello más

Voz 15 17:52 sí duras o un tigre homosexual veintiún gramos de ceniza de un legionario otra sexo

Voz 1 18:04 sea en los corderos es un fragmento en el argumento de la esta obra vale esta obra este esta compañía lleva años trabajando es una compañía de David Climent Ipad

Voz 8 18:14 lo Molinero Pablo Molinero Pablo Molinero es el pronta

Voz 0194 18:19 de una serie que se llama La peste que empezado ahora Movistar exacta que tenga que verla porque ya la gente que la he visto este fin de semana me ha dicho que es maravilloso Yola visto entera enteras de las tragaderas de fin de semana dirá

Voz 1 18:30 entera a la verdad es que a mí me me me impresiona hay hay una cosa que me ha impresionado del director ahora no me acuerdo el nombre del director Alberto Rodríguez Alberto Rodríguez que decía que aquí gracias gracias a su libro abierto que miraba a través de la cámara y es que miraba con su ojo a ver dónde estaba por ejemplo

Voz 0194 18:51 lo Molinero en un punto determinado y no lo veía que lo tenía que mirar a través de la Cámara para verlo porque es muy oscuro es una serie muy oscura se sí entonces esa sensación

Voz 1 18:59 unidad de que te cuesta entender a veces los diálogo pero es es impresionante el retrato de la miseria del retrato de la peste y el retrato de de la moral de una época que no sé cómo decirte

Voz 9 19:12 hay algo está cambiando no creo que sea la enfermera es otra cosa primero se levantaron porque querían su comida se dieron cuenta de que también podían quedarse con su palacio Socós y ahora lo que quieren es su posición

Voz 1 19:34 eh está bien esa de la serie en realidad más un thriller ojalá todas tuvieran esta este nivel de producción algunas series españolas afortunadamente están teniendo este nivel de de producción pero vuelvo otra vez a los corderos porque Pablo Molinero es el protagonismo que estaba en los en los corderos es no que a veces como están en Madrid pues no les hacemos caso y entonces esta semana este fin de semana pasado algo que a mí me ha dejado sorprendido con mis contradicciones monte Olimpo de Jan Fabre que llevaban el agua las veinticuatro teatro llevamos hablando de este tema mucho tiempo sí bueno pues esta esta obra de teatro estuvo hace año y medio en Sevilla en el dieciséis lo he leído y si se habló poco de ello pues ahí tiene parte de culpa tú no no yo hable de ello al hablamos de ello a lo mejor no la edad no le dimos la dimensión dimensión si le dimos dimensión pero es que generalmente los los los periodistas aquí en Madrid Nos estamos todo el rato mirando el ombligo eso es verdad

Voz 0194 20:37 hora de Madrid hacen cosas maravillosas y buenas noches más hay muchas cosas que llegan a Madrid después de haber estado fuera dignos que se estrenen aquí y luego van no no es que han estado fuera bien a Madrid

Voz 1 20:48 eso es por eso ha empezado diciendo que me iba a contradecir al principio pero los hermanos forman bueno pues pues sí

Voz 0194 20:54 ya que me contradiga que también este fin de semana yo fui a ver Voltaire ruso la disputa y que te pareció no tengo palabras no tengo palabras maravillosa una hora y media de diálogo entre volteado incluso entre Flotats Si Pera Ponce bueno es después fuistes este sábado el sábado es la tercera función yo te digo que dentro de un mes estará mejor toda esa canción va a ser un obús tendrá que volver tendrás que volver bueno pues

Voz 1 21:23 para no olvidarme y aunque ya hemos hablado de esa obra de Jan Fabre de monte Olimpo Jan Fabre a principios de esta temporada en septiembre hizo en Sevilla en el Teatro Central que entrevistamos a Manuel Llanes es la bomba atómica de quitarse el sombrero hizo una obra que se llama Bel Guillem Rulfo que son las reglas de Bélgica en el que despedir a su país que ha estado en Sevilla del que hemos hablado espectáculo del que hemos hablado pero que se hablará mucho más si venir a Madrid bueno y por último te voy a decir una cosa y haberse se me entiende bien es una broma lo digo como jugando pero hay algo de ello bueno en fin el productor de teatro Jesús Cimarro y ex jefe de ETA

Voz 11 22:10 el horario dudaban desde Gran haciéndole no lo duda

Voz 1 22:13 desde hoy es el presidente de la Academia de las Artes Escénicas es mildiu presidente que además te voy a decir una cosa quiere acabar organizando los Max aunque él no lo sepa

Voz 3 22:24 estamos en conversaciones con nuestros dos objetivos que tiene esta nueva junta directiva sentarnos con los premios vamos a hablar de este asunto

Voz 1 22:33 también te diré es que creo décima Rosa hiperactivo si yo no obtienen un punto de hiperactividad pues eso luego nos llamara en los echará la bronca una o no lo decimos eso cariño yo lo que quiero

Voz 0194 22:44 para acabar Stacey Kent que vamos a poder escucho

Voz 11 22:46 la dentro de poco en remontar para contra decirme de nuevo camine en Madrid sólo poco

Voz 17 22:55 ah sí

Voz 1 23:04 mañana contamos cosas que pasan fuera de Madrid si no me contradice Mané todas formas los oyentes que no escuchan muy cariñosamente a esa hora de la noche de todo sí lo han visto que no sólo vale

Voz 17 23:15 hay más datos y se irá a eh

Voz 18 23:29 sí sí

Voz 17 23:35 hasta que un mal heridos uno va a haber TS eh

en queda Ramoneda el dietario

Voz 19 23:57 por fin el famoso tres por ciento de Convergència ha dejado de ser un mito de sus adversarios pura realidad el tribunal del caso Palau condene Millet y Montull a la cárcel y a Convergencia para recibir seis coma seis millones en comisiones de obras hubo un tiempo que cuando se pedía ayuda al presidente Pujol para algún proyecto cultural era usual una respuesta hable con Millet por aquel entonces Millet era un intocable de la sociedad catalana que llegó a seducir incluso el presidente Aznar cuando frecuentaba a Cataluña para cuidar a los convergentes que le habían dado su primera mayoría ahora cuando se habla de Jordi Pujol se acostumbra añadir públicamente que está alejado de la vida política Convergencia no existe otro desfigurada en el fantasmagórico de Kato Artur Mas

Voz 1 24:38 la pasada semana dio otro paso al lado contó

Voz 19 24:40 hemos indicios de de definitivo ya Millet les espera la cárcel ecos de una época en que el nacionalismo convergente se sentía dueño y señor de Cataluña Flor ritmos lentos la justicia han propiciado que coincidieran en la misma semana la sentencia por el caso Palau y el inicio del juicio a la trama valenciana del PP de la Gürtel el PP y Convergencia como campeones de la cara más oscura del régimen la corrupción una gangrena que se conoció en la transición en que los partidos necesitaban dinero se creó un espiral de complicidad y su financiación tarde y mal hay dos tipos de corrupción para sacar rédito de los grandes contratos y para alimentar redes clientelares extensas que garanticen largas hegemonía ponías PP CIU han vivido de las dos fórmulas como siempre es higiénico recordar que no hay corruptos sin corruptor Rajoy acusa el golpe ante los suyos pasa a la ofensiva con un discurso a defensiva convertido en la lista electoral para levantar los ánimos de una alicaído partido explica lo vio que el voto cambia de una elección a otra hay que las encuestas son retrato de un momento su orgullo por haber aplicado el ciento cincuenta y cinco cesando a un Gobierno elegido democráticamente algo tan excepcional que es difícil encontrarle un precedente solos explica como respuesta a los sectores que le llaman blando y acomplejado su afirmación de que a partir de ahora tocará ganar el independentismo haciendo política en Cataluña invita a una pregunta por qué no lo hizo antes

Voz 21 26:07 pus

