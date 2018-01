Hora 25 (16/01/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 cumplirá el nuevo president del Parlament su palabra respetará el criterio de los letrados de la Cámara en contra de la investidura telemática hasta cuándo seguirá la ley beneficiando a empresarios que participan en tramas corruptas

Voz 0978 00:14 está el problema de las pensiones en el cálculo de los años trabajados o en el empleo precario con cotizaciones insuficientes es martes y seguimos planteando preguntas son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:25 ha vuelto

Voz 0194 00:47 hola buenas tardes Catalunya despeja una de las incógnitas de la nueva legislatura que comienza mañana el diputado de Esquerra Republicana Rusia Torrent será el nuevo presidente del Parlament es el mismo que la semana pasada señalaba los letrados de la Cámara como responsables de decidir si el reglamento permitía la investidura distancia de Carla escuchemos

Voz 2 01:05 nos a mí no me correspondería Mini a Esquerra valorarlos sino los letrados del Parlament que tienen que definir cómo se interpreta el reglamento

Voz 1667 01:13 la cámara en esos temas sujetos a varias Cynthia

Voz 0194 01:19 ya saben que los letrados han dicho no a esa investidura

Voz 2 01:22 de momento tu Rehn ha dicho vía comunicado que primero

Voz 0194 01:24 qué tipo será devolver al Parlament a la ciudadanía no a las fuerzas el ciento cincuenta y cinco Rajoy amenaza con recurrir mañana mismo cualquier acuerdo que permita Puig Ramón delegar su voto en la SER el ex presidente Felipe González se ha posicionado en contra de una eventual investidura

Voz 2 01:39 es uno bruma que no prohíbe el reglamento se puede hacer imagínese podríamos deberá proponer que un elefante fuera

Voz 0194 01:50 Cataluña en las horas previas al Lacruz en Cataluña en las horas previas a la constitución del Parlament será nuestro primer destino también estaremos en la Audiencia Nacional donde nueve empresarios han reconocido la financiación irregular del PP valenciano el líder de la Gürtel Francisco Correa ha señalado el responsable de este sistema ilegal

Voz 0679 02:07 el Partido Popular queréis cobrar tenéis que factura esto siempre según me cuenta mi Pablo Crespo Ricardo Costa le dice a Pablo tenéis que factura unos empresarios

Voz 0194 02:22 ya debate este martes la propuesta de la ministra Fátima Báñez para mejorar las pensiones Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 02:27 las buenas tardes la ministra propone que los trabajadores podamos elegir los años de la vida laboral que más nos convengan los que hayamos cotizado más para obtener una pensión

Voz 2 02:35 tanto el PSOE cree que ese no es el camino Fátima Báñez Pedro Sánchez estamos pensando en que se pueda tener en cuenta no lo último años sino incluso poder elegir el durante toda su carrera laboral porque mejoraría su pensión futura

Voz 3 02:50 pero los que mejorarlos son los dos trabajadores si suben los sueldos aumenta las cotizaciones se ingresa más en la Seguridad Social y eso también estaremos resolviendo buena parte del problema de ingresos de la Seguridad Social

Voz 1667 03:01 daremos en el Congreso para escuchar las réplicas indirectas de Luis de Guindos a Rodrigo Rato en la comisión que estudia el hundimiento de la banca también en Estados Unidos donde el ex asesor de Trump Steven Bannon tendrá que declarar ante el fiscal que investiga la trama rusa de la Casa Blanca y en Venezuela donde la oposición a Maduro exige una explicación a la muerte de este año

Voz 0919 03:19 le siguen atacando

Voz 1667 03:25 eso Óscar Pérez es un policía que se rebeló contra el Gobierno ayer grabó este vídeo en el que narraban malherido

Voz 2 03:31 acoso de las fuerzas oficiales el Gobierno ha confirmado este

Voz 0194 03:37 cinco Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes Open de Austria

Voz 0919 03:39 de tenis Garbiñe Muguruza ha debutado hoy con victoria ante la francesa Jessica ponche en dos también se han clasificado para la siguiente ronda Fernando Verdasco Albert Ramos y Guillermo García López Laura Arruabarrena ahí en la Euroliga de baloncesto hoy duelo español a las ocho y media en la Fonteta Se enfrentan Valencia Basket Ivars

Voz 0978 03:56 la previsión del tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes el viento que las últimas horas azotado con intensidad el archipiélago canario irá perdiendo intensidad pero en cambio se va a reforzar en el norte de la península mucha atención y precaución en toda la costa del Cantábrico también en la Cordillera Cantábrica sobretodo en los Pirineos donde las rachas máximas en las cumbres pueden superar los ciento cincuenta kilómetros por hora de manera que abstenerse mejor de hacer actividades mañana de alta montaña también allí donde confluyen Aragón y Cataluña el viento puede superar en muchas poblaciones los cien kilómetros por hora marcado oleaje en todo el Cantábrico el cojo es mañana Nos espera uno mañana un poco fría pero menos que las últimas nieblas y nubes bajas en el interior se irán disipando más sol durante la tarde temperaturas más bajas pero aún así en el Mediterráneo se pasará de los veinte hoy en la provincia de Alicante y Valencia se han acercado los Veinticinco

Voz 1667 04:44 se empieza Hora Veinticinco Pablo y en nuestra contraportada la captura del supuesto autor de un atropello mortal de una chica de diecisiete años ayer en Madrid el se dio a la fuga han detenido hoy en una captura de película cómo les va a contar Alfonso Ojea

Voz 0978 04:58 en Cisco Solano de cincuenta y tres años en la detenido a las doce y cuarto de la pasada noche dentro del avión que le iba a llevar a Buenos Aires iba a escapar a huir de la justicia pero con todo por los detalles a un familiar en el exterior de su casa en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón un vecino escuchó los detalles se marchó directamente a comisaría Ana Martín es la portavoz de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid

Voz 5 05:22 en lo que es muy definitorio es una comunicación que acción ciudadano de Pozuelo de uno conversación que escucha al presunto autor de los hechos en en el cual se es una conversación que está hablando con otra persona en el cual se o sea autoinculpado

Voz 2 06:42 veinticinco de Pablo Morán

Voz 1667 06:47 mañana es el día en el que Cataluña debería comenzar a recuperar la normalidad mañana a las once de la mañana se constituye el nuevo Parlament casi cuatro semanas después de las elecciones del veintiuno D a menos de quince horas de ese pleno resulta casi posible saber que puede pasar resulta imposible saber si lo que se decida tendrá validez legal porque el Gobierno amenaza con recurrir ante el Constitucional cualquier interpretación del reglamento que permita Puigdemont o a los exiliados en Bruselas delegar su voto en esa sesión de mañana lo único claro hasta ahora es que la presidencia del nuevo Parlament será para Esquerra Republicana el grupo parlamentario se ha reunido esta tarde para elegir al diputado Roger Torrent como sucesor de Carme Forcadell Barcelona Pablo Tallón buenas tardes

Voz 1673 07:26 buenas tardes después de días de mucho debate interno hoy de quinielas de todo tipo finalmente el elegido es Torrent que a sus treinta y ocho años se va a convertir mañana en el presidente más joven de la historia del Parlament alcalde da así que un pueblo de Girona diputado desde el dos mil doce y portavoz adjunto durante la pasada legislatura Tour Renedo ganando protagonismo en los últimos años convirtiéndose en uno de los hombres fuertes de Esquerra de momento a través de un comunicado el futuro presidente de la Cámara ha afirmado que su primer objetivo será citó literal poner el Parlament al servicio de la ciudadanía Hinault de las fuerzas del ciento cincuenta y cinco materializar el mandato democrático surgido de las urnas el veintiuno de diciembre y fijaos que aquí habla del mandato del XXI de Hinault del uno de octubre o del veintisiete de septiembre eso sí en pocos días tendrá entre sus manos la primera patata caliente de decidir si acepta o no una investidura a distancia de Carles Puigdemont como quiere Jones para Cataluña ya a la espera de ver qué pasa hay que recordar que la semana pasada fue el propio tu Rehn quien dejó en manos de los letrados la decisión de si aceptaban o no esta fórmula como sabéis ayer estos letrados dijeron que no veían posible esta opción es ver

Voz 0978 08:28 la que acaba de emitir un comunicado en Cataluña

Voz 1673 08:31 asegura que es un comunicado conjunto también con Esquerra en el que aseguran que han llegado a un acuerdo para hacer president del Parlament a tu Rehn pero también para Estir a Carles Puigdemont presidente de la Generalitat no da más detalles así que habrá que estar atentos de Si esto quiere decir que la investidura a distancia va a ser o no una realidad desde luego estaremos pendientes de los detalles de de

Voz 1667 08:51 ese acuerdo que anuncian Cataluña de momento sabemos Pablo que la presidencia para Esquerra Ike la mesa contará con mayoría independentista se conoce ya quiénes la van a componer

Voz 1673 08:59 si uno de los dos vicepresidentes será José María Espejo Saavedra de Ciutadans que repite las secretarías quedarían de la siguiente forma una para Alba Valles de Esquerra otra para el socialista David Pérez que también repite una tercera para Jorge Soler de la lista de Arrimadas después quedaría por resolver la duda de quién elige Cataluña para la vicepresidencia también para otra secretaria por lo tanto quedarían fuera los comunes el PP y la CUP a pesar de que los anticapitalistas habían tanteado el terreno con la candidatura de pulmón ahora bien según su portavoz Núria Gibert estos contactos no han ido como hubiesen querido los anticapitalistas

Voz 7 09:33 en los términos en los que nosotros nos planteábamos dentro de la Meso no se dado no se nos ha ofrecido

Voz 1673 09:39 forma clara diáfana entra en la mesa portando como

Voz 7 09:42 no tenemos una propuesta y nosotros nos toca por nombre de momento no tenemos está planteamiento encima de

Voz 1673 09:47 esa por cierto que ha asegurado que la CUP podría replantearse su apoyo a la investidura de Puigdemont si el ex president no comparece públicamente para dar explicaciones para disculparse por el caso Palau

Voz 1667 09:57 gracias Pablo esta misma noche se va a poner en marcha el dispositivo de seguridad para la celebración de este pleno de mañana los Mossos d'Esquadra vana

Voz 8 10:04 cerrar el parque de la Ciudadela al lado del

Voz 1667 10:07 Parlament a esta hora están en marcha varias manifestaciones en varios puntos de Cataluña en las que se pide la libertad de los encarcelados nos vamos en directo a la protesta en marcha en el centro de Barcelona ahí está Aitor Álvarez adelante

Voz 9 10:20 miles de personas se reúnen ahora mismo en el paseo Sant Joan de Barcelona en una marcha para P

Voz 1667 10:24 herir como decías la libertad de los presos

Voz 9 10:27 los independentistas hoy hace tres meses que lo Jordis están encarcelados en Soto del Real por eso se ha elegido este día pues para hacer esta manifestación se escuchan gritos de presos políticos libertad presos políticos libertad acciones Democracy es dictadura esto no es democracia es dictadura impulse Amón aún Nostra presiden la marcha la encabezan representa antes de todos los partidos políticos independentistas y también de los Comunes recordemos que hay manifestaciones pidiendo la libertad por los presos independentistas en delante de los ayuntamientos de toda Cataluña y en el caso de Barcelona las marchas han empezado en cinco puntos de la ciudad desde allí han ido hasta el paseo de Sant Joan que es donde estamos ahora de este este punto la marcha baja hasta enfrente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el paseo de Lluís Companys que es el lugar en el que se han hecho la mayoría de manifestaciones independentistas en los últimos tiempos enfrente de la sede de la justicia pues para eso para pedir la libertad de estos políticos independentistas

Voz 1667 11:26 constitución mañana del Parlament pone en marcha el reloj de la nueva legislatura catalana que debería completarse en diez días con el debate de investidura el Gobierno confía en que el bloque independentista elija un presidente sin causas pendientes con la Justicia ya hemos escuchado a Pablo Tallón como nos contaba ese comunicado de Jones per Catalunya y Esquerra anunciando un acuerdo para esa investidura Rajoy ha insistido esta mañana en que la opción de Puigdemont no es posible Iker recurrirán la inconstitucional cualquier intento de investidura distancia informa Sonia Sánchez

Voz 1916 11:55 presidente Rajoy repite que el Gobierno recurrirá cualquier acto administrativo que se considere fuera de la ley por ejemplo si mañana se acepta la delegación de

Voz 0978 12:02 todos los fugados a Bruselas de todos modos en La Moncloa

Voz 1916 12:05 confían en que la sesión transcurra dentro de la legalidad ya que los informes jurídicos son dicen muy claros si es así comenzará a correr el plazo de diez días hábiles para presentar candidatos a la presidencia de la Generalitat Rajoy consideraría un paso positivo que los independentistas presentase un candidato limpio según sus propias palabras alguien sin causas pendientes si eligieran a Puigdemont

Voz 1510 12:26 o alguno de los encarcelados el mensaje sería Malone

Voz 1916 12:28 decía el presidente y la situación seguiría atascada en cualquier caso el Gobierno tiene esperanzas de que eso no sea así la vicepresidenta Sáenz de Santamaría comentaba que cree que los independentistas apurarán los plazos hasta el máximo pero que al final optaran por ese candidato limpio porque en su opinión no están interesados en que se repita la selección

Voz 1667 12:46 comentarios todos ellos que ha recogido Sonia Sánchez en la copa de Navidad que ha celebrado hoy a dieciséis de enero el Palacio de la Moncloa aquí en la Ser hemos escuchado esta mañana en Hoy por hoy la opinión de Felipe González a la opción de una investidura a distancia tampoco tiene mucho sentido para el ex presidente de Gobierno González percibe cierto tono supremacía está en el discurso del independentismo catalán

Voz 10 13:06 tiene un componente de ir racionalidad también de lo que yo creo que

Voz 2 13:11 está alterando el mundo que son los discursos supremacía

Voz 1667 13:15 cuestiona el momento y la forma en la que se aplicó el artículo ciento cincuenta y cinco El cree que tenía que haberse hecho antes y ha admitido que no se siente representado por ningún proyecto político en España tengo uso

Voz 2 13:25 cierto sentimiento de orfandad que alguna vez he puesto de manifiesto no ciento la ausencia

Voz 1667 13:31 de qué que es propia líderes

Voz 10 13:33 de de que alguien diga en veinte minutos que que a dónde quiere llevar a España en los próximos años con los desafíos que tiene

Voz 0978 13:40 a juicio de la Gürtel valenciana

Voz 1667 13:43 esta es la pregunta que más ha repetido hoy la fiscal en el inicio de los interrogatorios pregunta de Miriam Segura a los empresarios imputados en la trama

Voz 11 13:51 los acusados mientras el Partido Popular de la Comunidad Valenciana cada uno con distintas funciones contratan a la mercantil Orange fan que servicios que hablan de modo irregular en parte en efectivo y en parte a través de terceros que les abonaron a Orange Market parte esos servicios eran grupos empresariales que por tener contrato para las administraciones públicas no podían hacerles con naciones

Voz 0679 14:13 esta feria si esto fue así

Voz 1667 14:15 cuenta la fiscal pagaron gastos electorales esos empresarios gastos electorales del PP de forma irregular a través de la empresa Orange Market la filial de la trama Gürtel en Valencia responde primero el empresario Vicente Cotino sobrino del ex presidenta de las Corts Valencianas Cotino dice que si lo mismo que Gabriel Alberto Batalla administrador del grupo la base

Voz 12 14:35 por lo que se tuvo que hasta su

Voz 1667 14:37 sí lo mismo que otro empresario ya conocido en las tramas valencianas de corrupción Enrique Ortiz

Voz 0679 14:41 sí

Voz 1667 14:42 y así hasta nueve empresarios que han reconocido esta mañana ante el tribunal que asumieron como propios gastos electorales del PP valenciano a través de esa empresa de Orange Market y a través de facturas falsas estamos hablando de más de un millón de euros para las elecciones de dos mil siete dos mil ocho justo después de esa confesión pactada con la Fiscalía ha llegado el turno del líder de la Gürtel Francisco Correa ha señalado al exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa como la persona que impuso ese sistema de financiación al margen de la ley informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 15:14 el líder de la Gürtel Francisco Correa ha confesado por primera vez ante el tribunal que juzga la financiación ilegal del PP que fue el ex secretario general de esa formación política y mano derecha de Camps en Valencia Ricardo Costa quien les dijo que había que facturar a empresarios los gastos electorales que la trama organizaba para el partido un total de uno coma dos millones de euros con facturas falsas por servicios inexistentes de las campañas de dos mil siete dos mil ocho A ello hay que añadir dos con dos millones que el PP pagó directamente en negro y la forma de exigirlo era de todo menos una sugerencia según Correa

Voz 2 15:49 de quién fue

Voz 0679 15:51 el Partido Popular queréis cobra tenéis que factura esto es empresarios y si no teníamos que cerrar y quebrar me imagino que lo Bimbo los empresarios que ha asentado aquí les ha obligado también a pagarnos a nosotros de lo contrario tendrían menos actividad profesional y menos adjudicaciones de obra

Voz 1552 16:10 Correa también ha manifestado que fue el yerno de Aznar Alejandro Agag quién contactó con Camps para que la trama pudiera aterrizar en Valencia

Voz 2 16:18 ya Álvaro Pérez desconoce ataco cocadas

Voz 0679 16:20 se lo presenta Alejandro hablar cambie dice cómo va a dejar de trabajar aquí para Génova porque no te vienes a Valencia

Voz 1552 16:27 mañana se reanuda el juicio con la declaración del número dos de la Gürtel Pablo Crespo

Voz 0978 16:31 en Hora veinticinco hoy muchísimos conductores a los que nunca les han puesto una multa se hacen la misma pregunta Turquía mí

Voz 13 16:38 si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto vente a la mutua sea cual sea te lo bajamos llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro cinco veinte a la mutua condiciones en mucho a punto es

Voz 14 16:55 Atlético de Madrid semilla

Voz 15 17:06 este miércoles desde las siete de la una hora de las ingenierías de los cursos de final de la Copa se consiga

Voz 2 17:34 veinticinco ocho y diecisiete una hora menos en Canarias

Voz 1667 17:38 lo Bora hablamos ahora de pensiones y de la sostenibilidad el sistema un debate recurrente y sin respuestas claras hasta ahora la propuesta de ya ha planteado el Gobierno no parecen globos sonda porque se ha debatido en el seno del Pacto de Toledo aunque todavía faltan algunos flecos por concretar la ministra Fátima Báñez ha propuesto que los trabajadores pueden elegir los años de cotización que más les convengan para calcular su pensión final los años de cotización de toda su vida laboral una propuesta que beneficiaría especialmente a los trabajadores con mayor experiencia afectados por los despidos durante la crisis informa Rafa Berna

Voz 1762 18:13 tras el anuncio de la ministra va en la línea de una idea recurrente en los últimos años aumentar el periodo con el que se calcula la pensión a toda la vida laboral pero con la novedad de que el trabajador puede elegir de alguna forma todavía no

Voz 0919 18:23 cesada entre todos esos años una parte

Voz 1762 18:26 según le convenga más para obtener una pensión más alta fuentes del Ministerio dicen que el Pacto de Toledo tiene que ser el que proponga los parámetros y las alternativas desde el pacto reprochan al Gobierno que se haya apropiado de una idea que ya estaba debaten su reuniones aunque todavía no aterrorizada y los sindicatos reprochan a Báñez el fondo y la forma del anuncio Mari Carmen Barrera UGT Unai Sordo comisiones

Voz 16 18:47 el tratar de él de solucionar la situación de esos trabajadores simplemente a costa de la vida laboral lo de la cotización a la Seguridad Social no nos parece una solución desde luego las propuestas

Voz 1667 18:56 de el telediario panteón

Voz 17 18:59 pero no podemos entrar en la consideración permanente por esto si no nos lleva a una especie de teléfono es cacharrazo en una materia tan sensible como las pensiones

Voz 1762 19:09 la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo vuelve a reunirse mañana con este asunto entre otros sobre la mesa

Voz 1667 19:14 por el Congreso ya pasado Luis de Guindos turno para el ministro en la comisión que investiga el hundimiento de la banca española De Guindos ha responsabilizado a Zapatero de no atajar a tiempo las señales de la crisis ya habitado en la medida de lo posible responder a Rodrigo Rato que la semana pasada acusó al ministro de de su caída al final ha resultado inevitable aunque sólo sea indirectamente en el Congreso sigue va Vega buenas tardes Eva

Voz 0605 19:37 buenas tardes Pablo continúa la comparecencia de Luis de Guindos en la que sin decir el nombre de Rodrigo Rato si se está refiriendo a él insiste en que no le pidió que dimitiera se lo solicita rato porque sabe lo que se le viene encima

Voz 18 19:51 pido que dimita dimite el porque uno porque veía todo lo que se venía encima dos porque había hecho ábside unas cuentas sin auditorías que es una falta especialmente especialmente relevante no sé si usted es

Voz 0605 20:10 a los en una segunda conversación con Guindos dice que no quiere dimitir ahí el ministro de Economía Cycle le pide que se marche inmediatamente porque ya sólo había comunicado a la CNMV ha reconocido también Guindos reuniones con dirigentes de bancos durante la crisis porque eran necesarias

Voz 1667 20:29 del exterior se anima la investigación de la trama rusa la Casa Blanca el fiscal Robert Müller encargado de dirigir esas pesquisas sobre los vínculos del Kremlin con Donald Trump ha decidido llamar a declarar a Stephen Bannon es el nuevo archienemigo del presidente norteamericano Bannon fue su estratega jefe fue su jefe de campaña y ahora ya fuera de la Casa Blanca es una de las principales fuentes de información en el libro Fuego y furia que cuestiona la capacidad de trampa en la presidencia corresponsal Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 20:56 buenas tardes Steve Bannon ya ha testificado a puerta cerrada en las investigaciones sobre la trama rusa de la Cámara de Representantes pero esta vez sería diferente sería para la investigación del FBI encabezada por el fiscal especial Robert Mueller Bannon tendría que declarar ante un gran jurado aunque el New York Times que es quien publica esta información especula con que mío leerle pueda proponer colaboración con la investigación a cambio de evitar esta comparecencia el fiscal Müller pidió esta citación después de la publicación del libro

Voz 0978 21:25 yo Fuego y furia que dice que Bannon calificó de

Voz 1510 21:27 edición la reunión que el hijo de Trump tuvo con los rusos en otro extracto asevera que la investigación de Miller se centrará en última instancia en el lavado de dinero de las empresas de Trump como reacción el presidente amenazó con denunciar a Bannon por difamación y pocos días más tarde fue despedido de niños la publicación de extrema derecha de la que era presidente ejecutivo algunos analistas creen que Müller puede estar llegando al final de sus pesquisas que se centran cada vez más en el entorno de más confianza de Trump aunque el fiscal especial ya comunicó a los abogados de la Casa Blanca que no cerrará la investigación sin interrogar al presidente

Voz 1667 22:03 en Venezuela el Gobierno ha confirmado la muerte de un agente de la policía que se alzó contra Maduro en junio bueno de hecho llegó a atacar dos edificios oficiales de Caracas desde un helicóptero desde entonces estaba en búsqueda y captura en las últimas horas llegó a publicar varios vídeos en las redes sociales en los que admitía su entrega al Gobierno al verse cercado

Voz 4 22:22 siguen atacando

Voz 19 22:41 sí muy buenas tardes tras casi veinticuatro horas de dudas e incertidumbre finalmente el Gobierno confirmó la muerte de este ex piloto al que llaman terrorista fallecido fueron identificados como Óscar Alberto Pérez de treinta años de edad sin embargo sigue la polémica en cuanto al procedimiento para capturarlo en la Asamblea Nacional exigieron respuestas al Gobierno

Voz 20 23:00 Arrinda por igual lo más

Voz 2 23:02 en cuenta

Voz 2 23:11 probable que te mueve frente ejecución extrajudicial en la medida en que no hay información

Voz 19 23:16 Maduro se pronunció ayer sobre el caso sin profundizar en los detalles donde sí hondo fue en pedir una investigación contra los obispos por pronunciar discursos que según dice promueven la violencia

Voz 1667 23:26 a partir de las nueve vamos a analizar el tratamiento que algunos medios fundamentalmente la televisión realiza de casos de impacto social como el de Diana Guerra Sara vitales buenas tardes hola Pablo porque solo

Voz 1880 23:36 caso de violencia de género en el que se ha llegado a culpar a la propia víctima muchos programas de televisión se han dedicado a especular a mentir a contar detalles sin importancia nos vamos a sumar al Hastert de Toni Garrido yo no para denunciar este tipo de informaciones y pedimos la participación de los oyentes escriben a Twitter arroba hora25 que nos llamen aquí en nueve cero dos catorce sesenta sesenta y que nos manden sus notas de voz al Whatsapp del seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 1667 24:01 desde las diez Nos acompañará Joan Tardà it después la tertulia hoy con Neus Tomàs Cristina de la Hoz y Nacho Corredor que nos avanza sus claves

Voz 21 24:08 ya la mesa de edad es un órgano transitorio que dirige la sesión de constitución de un Parlamento y está formada por los miembros más jóvenes y más veteranos del lugar su composición es azarosa depende de factores biológicos ir responde a criterios que nada tienen que ver con un resultado electoral pues bien en manos de este órgano

Voz 2 24:24 estará mañana la interpretación que se haga del reglamento

Voz 21 24:26 yo sobre si los diputados catalanes que están en prisión pueden o no delegar su voto los letrados del Parlament dudan que pueda ser así

Voz 2 24:33 mientras el magistrado que juzga los diputados considera más bien

Voz 21 24:35 lo contrario así la política catalana y la española condicionada por la imprevisibilidad de la interpretación de las normas condicionada por la ausencia de visiones compartidas condicionada por el dogmatismo de quién vela armas sólo un pretexto para desarrollar su proyecto político Cataluña está condicionada por Put the money su obsesión por salvarse ante los libros historia por la voluntad de su entorno de seguir siendo hegemónicos somos rehenes de su estrategia aunque a veces dudo de si somos los únicos rehenes en esta historia

Voz 1667 25:02 ocho y veinticinco

Voz 2 25:14 hora veinticinco Madrid buenas tardes la oposición casi al completo pide la dimisión del alcalde de Majadahonda según les hemos contado en la SER la justicia imputado Narciso de Foxá por permitir que el hospital Puerta de Hierro funcionase sin licencia durante siete años también porque no actuó contra el hospital Al saber que durante otros ocho años este centro tampoco tuvo los permisos de vertidos residuales los partidos en el Ayuntamiento y la Asamblea piden al Partido Popular que aplique su código ético sin embargo su socio de investidura ciudadanos se resiste porque este dicen no es un caso de corrupción

Voz 2 26:15 esta imputación no se debe a corrupción política yo creo que nosotros estamos haciendo lo que lo que lo que hemos prometido que vamos a hacer en Majadahonda que es exigible empieza a exigir que se cumpla la investidura yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular es valorar si es el mejor alcaldes esta persona es el la persona idónea para seguir dirigiendo el Ayuntamiento de Majadahonda la Comunida en cambio le resta importancia a la imputación argumenta que se trata de un asunto municipal y que en todo caso el Ayuntamiento de Majadahonda ya ha remitido a la justicia los informes solicitados y mientras la Asamblea sigue negando a cuenta gotas las actas del Canal de Isabel Segunda relacionadas con la operación Lezo y que el Gobierno regional dejó juntos durante cinco meses la oposición quiere que sea Cifuentes la que explique porque estos papeles tardaron tanto en llegar a la comisión de corrupción si existía el permiso judicial necesario pero el consejero de Presidencia Ángel Garrido dice que en todo caso es el el que debe acudir a la Cámara

Voz 0177 27:06 la presidenta obviamente no tenía conocimiento de este asunto como no puede tener de todos y cada uno de los asuntos que llegan a las diferentes subdirecciones generales así que me corresponde a mí en todo caso el dar cuentas de lo que ha ocurrido ha sido insisto una rumano pero me corresponde dar cuentas porque esa persona trabajaba en la Consejería por tanto a mí a quién corresponde a apostar la respuesta suele ese particular y con mucho gusto lo haré porque además me consta que todos los grupos solicitados

Voz 2 27:31 Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 24 27:35 esa hasta ahora encontrarán dificultades en las salidas de Madrid en la A dos en la A5 en Alcorcón Badajoz en el A42 en Getafe y Fuenlabrada sentido Toledo también hay vías con densidad circulatoria en ambos sentidos es el caso de las seis en Aravaca el Plantío y también a la altura de Majadahonda retenciones en la M cincuenta a su paso por Majadahonda dirección A seis y complicaciones en la M cuarenta en varios tramos entre ellos entre Coslada Vicálvaro hace la tres desde las tablas pasando por los túneles de El Pardo hasta Pozuelo sentido a la M quinientos tres desde la Dirección General de Tráfico les recordamos que estas semanas está realizando una campaña de concienciación sobre la

Voz 2 28:09 porta CD mantener el vehículo en perfecto estado

Voz 26 29:16 empezaba a salir agua otra vez en los conductos de la luz del techo de la UVI pediátrica todo el falso techo ha quedado con balsas de agua y ante el peligro de que se pudiera caer encima de los niños los ha sacado de la UVI podía haber sido mucho peor

Voz 27 29:30 porque justo ahora no tenían ningún paciente muy delicado con circulación extracorpórea ASO que no se hubiera podido hacer

Voz 2 29:37 al lado tan rápido en la Comunidad enmarca este tipo de incidentes

Voz 1667 29:40 normalidad y asegura que hasta dentro de un mes la zona

Voz 2 29:43 no volverá a estar operativa sigue Hora Veinticinco tenemos ocho grados en el centro de Madrid hasta mañana Hora veinticinco Madrid

Voz 1 30:01 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 29 30:20 eh aquí es que

Voz 0194 30:23 que el siete de enero hizo justo diez años que que estoy

Voz 29 30:26 aquí

Voz 0919 30:27 el verano de hace diez años de vacaciones preparándome para estar aquí yo estaba en Pekín y en aquellos Juegos Olímpicos Lidia Valentín esta chica de Ponferrada que ya es un atleta de élite se quedó fuera de de la medalla las ganaron otras esas medallas de halterofilia pero esas otras estaban dotadas privaron a Lidia Valentín de subir al pódium con una medalla colgada al cuello idea haberse emocionado y haber vivido algo histórico tiempo después ella ya ex medallista olímpica la ganó hace nada en Río de Janeiro pero se ha hecho justicia y hoy le han dado esa medalla de plata que debió haber ganado hace diez años en los Juegos Olímpicos de Pekín estaba así de feliz esta mañana

Voz 1291 31:10 por fin ya tengo la medalla de Pekín dos mil ocho es una medalla nueva ha sido un acto muy bonito el de esta medalla es la entrega un acto muy especial para mí a ir e infeliz hora pues nada a juntar la corona de Río y esperando que se me entregue la de Londres y cerrando capítulos que ya tenía ganas yo realmente me siento subcampeona olímpica en Pekín y realmente me siento campeona olímpica en Londres Osaka quiero lo mismo que una persona que quedó campeona y subcampeona olímpica no pido nada más porque es lo único que se me pueden tragar ahora para mí lo más importante fue el sentimiento que la gente es emocionar a conmigo hemos en Arnedillo el venir sabiendo que se hizo un trabajo espectacular pero solo he perdido pero la medalla y el premio vía

Voz 2 31:56 cuenta lo puedo

Voz 0919 31:58 la medalla hay algo más que una medalla de plata olímpica vale cuarenta y ocho mil euros esos cuarenta y ocho mil euros no los ha ingresado ya que por justicia le han dado la medalla pues también le tienen que dar los cuarenta y ocho mil euros y como habéis escuchado todavía tiene que recibir la medalla de oro de Londres porque las que ganaron el oro en Londres también estaban una grande Lidia Valentín desde aquí nuestra enhorabuena otra mujer es protagonista del día Garbiñe Muguruza que ha debutado en el Open de Australia de tenis lo ha hecho con victoria ante la francesa Putxet en dos set en un buen momento parece Garbiñe Muguruza que si todo va normal puede volver a pelear por el número uno del mundo en este torneo y tenemos baloncesto en directo partido de la Euroliga duelo español en la Fonteta se enfrentan el Valencia y el Barça hasta allí nos vamos como ha empezado Carro Martínez buenas tardes

Voz 30 32:54 hola Gallego qué tal muy buenas lo que sería un auténtico partidazo siempre lo es cuando se enfrentan en Liga ACB lo es menos en esta Euroliga puesto que los dos equipos pasan por problemas y tienen muy complicado clasificarse entre los ocho primeros de hecho el Barça es ahora mismo el décimo segundo y Valencia Basket décimo cuarto primera canasta para el Barça estamos en el minuto inicial de partido en el pabellón de la Fuente de San Luis Valencia Basket cero Barça los y enseguida también la última hora de la cena

Voz 0919 33:21 materias de la Copa del Rey de fútbol que mañana empiezan los cuartos de final pero como siempre antes

Voz 2 33:29 vuestros mensajes en el

Voz 0919 33:31 pasa del programa mirada

Voz 0919 33:53 el discurso de Zidane está bien ahora la imitación la invitación hay que mejorarla dejado vuestros mesas

Voz 15 34:00 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del qué opina critica y los lo que quieras

Voz 2 34:09 cuando tu nota de voz guasa

Voz 15 34:11 B cuarenta y nueve cuarenta

Voz 32 34:15 os doy como de la plantilla en el Real Madrid hay una cosa en la cabeza no prensa dice tras ganar la Supercopa el Real Madrid tiene la mejor plantilla de la historia del Real Madrid el debate es si eso no es la mejor garantía de la historia ahora que estaba planificado la plantilla abajo los que se equivoca Rufus se vosotros no te lo contra nosotros no ganar el Barça contra el Madrid varios compromisos adiestrar Whatsapp diurna veinticinco Deportes

Voz 15 34:44 nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 35:03 mañana a esta hora estará en juego la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol mañana tres partidos vamos a comenzar por uno de los más interesantes a las siete en el estadio Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Sevilla en el Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera parece que el Cholo va a poner a Diego Costa pondrá a Vitolo ante su ex equipo hola Talavera buenas tardes

Voz 1576 35:25 qué tal Gallego buenas tardes pues sí absolutamente con todo va ir Diego Pablo Simeone esta eliminatoria o con casi todo porque Jan Oblak es el portero de la Liga y no de la Copa se va a quedar fuera de la convocatoria el deber cívico de Filipe y también por decisión técnica de Augusto y Gaitán el resto todo convocado para medir

Voz 30 35:42 se al Sevilla en Montera no sé si al Cholo

Voz 1576 35:44 mal momento el conjunto italiano el conjunto dirigido por el italiano tiene claro que va a ser una eliminatoria muy dura y a ciento ochenta minutos va a jugar con Moyá bajo palos lateral derecho para Juanfran lateral izquierdo para Lucas los centrales Jiménez eh perdón Savic Godín cuatro hombres en el centro el campo Gabi Saúl Koke y como tú decías Vitolo y arriba Griezmann digo Costa que es el hombre que está de moda en el Atlético de Madrid como en su día estuvo Griezmann o como en su día le preguntaban al de ático palos Simeone por de Fernando Torres el que no pasa de moda es el Cholo

Voz 2 36:21 se lo han preguntado

Voz 33 36:23 lo que me podían hacer pasar de moda son mis futbolistas así que puede ser que el tenemos la suerte de que siempre te hemos hablando de ellos

Voz 1576 36:36 sigue vigente no pasa de moda Diego Pablo Simeone es han despachado ya doce mil entradas además de los socios va a haber una gran entrada a pesar de ser a las siete de la tarde en una jornada gallego teñida de luto porque como bien sabes eh Rubén Osvaldo Díaz Panadero Díaz mítico jugador Derek de la década de los setenta tenía que pasar por una operación rutinaria en Buenos Aires la complicado inventiva

Voz 34 36:57 cuatro horas ha perdido la vida y por lo tanto va a ser mañana homenajeado en ese Atlético de Madrid se descanse en paz el mítico Panadero Díaz el Atlético en línea ascendente el Sevilla en línea descendente

Voz 0919 37:07 que ha llegado Montera muchas dudas las que había antes incluso con Berizzo cómo está afrontando el Sevilla lo de mañana Santi Ortega buenas tardes qué tal Gallego buenas

Voz 35 37:15 tardes el termómetro fuera por ejemplo la afición el Sevilla tendría cero opciones de esta eliminatoria no hay mucha confianza en el equipo pero en el club confían en que se va a producir la reacción de los futbolistas de Monte la cuanto antes Escudero entra en la convocatoria que sale por unas molestias en la espalda y son las únicas novedades de un equipo que mañana intentará llegar vivo al partido de vuelta de la próxima semana el italiano Montero dice que la eliminatoria va estar competida seguro

Voz 36 37:44 país que que obvio pero bueno yo creo que cuando da eso de Conocerás contra un equipo de esta magnitud no no puedes tener momentos pájaros se físicos o mentales se trata de de los noventas minutos a al al máximo y creo que no la podemos jugar pase nos podemos clasificar he visto al equipo mucho mejor hoy el entrenamiento también modificación lesión

Voz 0194 38:04 ya

Voz 30 38:05 bueno ya veremos cómo está mañana el Sevilla hoy en el entrenamiento Santi no ultras no ha habido ultras y el club han vuelto a insistir en que estaban en el asunto

Voz 35 38:17 al margen de este tema no tenía ni idea controlaron muy intentaron hacerlo con la llamada a la policía y me parece que se van a reforzar en las próximas semanas también la posibilidad de control de acceso a las instalaciones que ya de por sí suele ser bastante complicado

Voz 0919 38:27 tu mente no volvimos a ver esa imagen vergonzosa de los ultras en un entrenamiento pidiendo explicaciones

Voz 30 38:32 a los jugadores mañana si el Sevilla gana ya hace un buen partido que nadie piense que ayudó la visita de los macarras que estuvieron ayer en el entrenamiento del equipo sevillista

Voz 38 39:54 a intentar

Voz 2 40:00 si el Barcelona y Cornellà

Voz 0919 40:02 Prat vamos a empezar por los locales en el español de Quique Sánchez Flores ha llamado la atención Joan Tejedor el mensaje que ha lanzado Quique sobre los enfrentamientos con el máximo rival el Barça buenas tardes

Voz 2 40:14 qué tal muy buen así porque es un derbi dice que la mejor arma de su equipo es la motivación mira cómo está él

Voz 0700 40:20 Barça como los de Quique que no se plantea la eliminatoria a ciento ochenta minutos sino a salir vivo de los primeros noventa para eso pide que si el Barça suele ser contundente a la hora de buscar resultados abultados que su equipo lo sea también a la hora de defenderse

Voz 39 40:32 el rival en este año y medio algo costado claramente que si puede ser dañino con nosotros lo es por lo tanto nosotros también tenemos que defendernos como y garra ahí con fortaleza con fuerza porque sabemos que el rival si puede se ensaña con nosotros

Voz 0700 40:47 de mejora acabar con cuatro cinco tarjetas que con ninguna para mañana no tiene a Sergio García pierde a jurado sí que llega Piatti vuelven después de sanción David López y Javi Fuego

Voz 0919 40:55 Karra fortaleza fuerza es lo que ha dicho Quique aunque hay quien lo interpreta de otra manera y en el Barça ha hablado esta tarde Valverde Adriá Albets entre otras cosas preguntado por la nueva lesión de de envíele bueno

Voz 0017 41:08 más tarde se qué tal Gallego buenas tardes ahora escuchamos al técnico del Barça pero antes te cuento que acabamos de recibir la convocatoria del Barça para el partido de mañana la principal novedad es que no está Andrés Iniesta no se ha recuperado el capitán de la sobrecarga en el sóleo por lo tanto es baja para el derbi tampoco están en la lista los lesionados de envíele un Tití Coutinho y Alcácer ni Gerry Mina que no tiene el tránsfer para jugar ha descartado Valverde por decisión técnica a Mascherano y a Gerard Deulofeu en cambio vuelve a la convocatoria Rafinha después de su lesión y también su remedo además entra a leña el futbolista del Barça B como decías le hemos preguntado Valverde por de le le ha quitado hierro a la lesión del francés dice el entrenador del Barça que no hay que darle más importancia para que el jugador no se obsesione con la lesión

Voz 40 41:57 parece ser la bola muy grande no es hablar de que tiene Jorge tienen un problema y al final se pueden terminar creyendo yo creo que es simplemente uf una parte más del el trabajo que usas más y que la va a solventar en esa idea desde luego pues pues bueno no va a ser más corto ayudarle todo lo posible para que pues eso para que sea una anécdota con el tiempo

Voz 0017 42:17 bueno aún Valverde que mañana vivirá un partido especial en Cornellà por su etapa como técnico y como jugador del Espanyol con quien debutó en Primera División pero ha dejado claro que las emociones las va a dejar para al principio y al final del partido aunque también es verdad

Voz 2 42:30 ya está acostumbrado a visitar campos de sus anteriores equipos Ernesto Valverde

Voz 0919 42:35 gracias Adrià íbamos con el tercer partido que se juega mañana Palencia Alavés última hora de los de Marcelino que quiere en esta Copa del Rey Pedro Morata buenas tardes

Voz 41 42:44 buenas tardes cómo no van a poder jugar por sanción el próximo sábado ante la Unión Deportiva Las Palmas Parejo llega ya muy probablemente sean de los del once inicial mañana en Mestalla la duda es si Marcelino va a hacer rotaciones y hasta cuántas rotaciones va a hacer porque está claro que prioriza la Liga por encima de la Copa del Rey además ha tenido entre comillas la suerte del nivel deportivo del Alavés frente a

Voz 1667 43:06 los que le podían haber tocado al Valencia por ello

Voz 41 43:09 está la duda de si gente como contó vía o Guedes que son definitivos para el sistema de Marcelino van a estar mañana en el once inicial o no los que sí probablemente lo van a estar son Zaza inquieto Marcelino claramente hablaba priorizando la Liga sobre la Copa del Rey

Voz 0194 43:25 en ningún caso porque queda a la mitad de la competición y nosotros tenemos una ventaja importante es indudable a así lo venimos manifestando que queremos llegar lo más lejos posible pero no tenemos que que pensar que por el hecho de que saque a nueve puntos tenemos algo conseguir

Voz 0919 43:41 prioriza la clasificación para la Champions que es el gran objetivo del Valencia no nos engañemos pero llega el Alavés del Pitu Abelardo que con el título está

Voz 0889 43:49 no increíble mañana cómo se presentan Javier Lekuona buenas tardes qué tal muy buenas tardes por codo con gente titular del equipo como por ejemplo Martino Duarte suplentes habituales en Liga como Wakaso sobrino chavales del filial como BIC toro de Mirotic en el once inicial y estas son las sensaciones del Pitu antes del partido

Voz 42 44:05 nosotros estamos ahí intentaremos ser o eso esa mosca cojonera que nadie cuenta con ella hay que a lo mejor podemos ser la ofrecer porque nuevo seguir avanzando

Voz 0889 44:15 el Deportivo Alavés está en Valencia de hecho ha entrenado a las cinco en Paterna

Voz 0919 44:20 estos partidos mañana y el jueves queda la última eliminatoria de cuartos entre el Leganés y el Real Madrid en el Real Madrid pendientes de los planes decidirán que parece Javier Herráez a recuperar a Karim Benzema sí qué tal Gallego muy buenas tardes y recurrir

Voz 2 44:35 la Benzema vamos vamos a lo que juega el francés hoy trabajó con el grupo nada treinta minutos luego se metió en el gimnasio by poquito a poco poquito a poco pues el delantero francés con bueno pues con Zidane que lo va a ir dosificando veremos si juega como digo un ratito frente al equipo pepineros mientras que Sergio Ramos queda para la próxima semana hoy estuvo sobre el césped pero no trabajó con el grupo por tanto el juez pues mañana rueda de prensa de Zidane veremos lo que comenta el técnico francés muy pendiente de él a la una de mediodía la deportiva de Valdebebas veremos el próximo jueves

Voz 0919 45:08 a las nueve y media en Butarque a Kovacic

Voz 2 45:10 Asensio ha Mayoral a Lucas Vázquez Bale como titulares

Voz 0919 45:14 no se lo plantea el Leganés de Garitano que ayer perdió en Liga

Voz 2 45:17 con el Betis Óscar Egido buenas tardes

Voz 27 45:19 hola muy buena posa legal vamos a tardar lo hecho con una sesión de recuperación para la que jugaron ayer aunque casi ninguno de lo que pedía anoche ante el Betis Llorca va a ser titular ante el Madrid la trama Mauro Dos Santos P sufrió ayer el central una lesión muscular es quiere Muñoz que ha recuperado en la gripe A fin de hacemos que que sigue lesionado y Gabriel a color fisio pero sí que va a estar disponible para el próximo jueves para formar un once que va a hacer más parecido al que jugó en Villarreal en Copa el miércoles que hay que jugó ayer en la Liga con champán Tito sido va Diego Rico Rubén Pérez Naranjo El Zhar Ivo vi entre

Voz 0919 45:50 los bueno pues es en la Copa del Rey pero la Liga continuará el fin de semana

Voz 30 45:55 el Real Madrid en medio de esta crisis recibir

Voz 0919 45:58 el Deportivo de la Coruña nos ha llamado la atención Fran Hermida lo que ha dicho de ese partido en el Bernabéu Lucas Pérez en el día de hoy buenas tardes