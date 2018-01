Hora 25 (16/01/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

por cierto voy a hacer un recordatorio todos los testimonios obtenidos por David piñón y por todo el equipo de las está noticias en Galicia de la delegación que dirige hacia nadie es que está con nosotros aquí no hay Camará robadas aquí no hay testimonio robados aquí no hay nada parecidas son vayan otro lado a buscarlos

Voz 4 08:21 m explosiva este lunes la familia del chicle da la cara todos los datos todos los detalles gasto Diana que Telemadrid estamos para qué

Voz 15 08:35 esta noche vamos a contar con un nuevo testimonio en exclusiva a que no sólo ha hablado sino que también la visto y hablado con con Diane Acker hay Virginia enhorabuena por tanto sexy pasos procesionales

Voz 16 08:50 y apetito los padres y la hermana agradecido con un comunicado las muestras de apoyo y de cariño recibidas a lo largo de todo este tiempo Arancha de Benito amiga de la familia Care ha contado que lo vivido ese día sólo se puede recibí resumir con una palabra dolor

Voz 17 09:06 fíjense lo que dice una de las amigas de la familia yo he visto la policía pero nada más no me gusta mentir pero en lo comen ahí sí vamos a Joan así la apatía el Busi

Voz 18 09:21 la firma de hecho anoche me quede haber

Voz 17 09:23 por Obama que se llama detrás de la verdad y lo siento lo tengo que decir no me ha parecido vergonzoso no como hablaron Debbie quienes Diana que es una chica que

Voz 19 09:32 no lo ha tenido fácil a lo largo de sus dieciocho años de vida ni muchísimo menos la los buena entre los padres llega a hablar de denuncias por malos tratos es verdad que son denuncias que luego quedan archivadas pero eso calan el carácter de de una chica que ve que sus padres no llevan nada bien incluso cuando se divorcian no es ni mucho menos amistoso se divorció veía que la cosa no iba bien desaparecía si iba a casa de un amigo en aparecía a lo mejor en días hombres sobre todo porque están

Voz 20 09:58 que se que se dicen y se quedan ahí aunque sean mentira no es decir el hecho de que se dijera que Diana era una niña que se solía ir tres días y no volvía eso es completamente falso

Voz 4 10:12 Cadena SER Hora veinticinco

Voz 21 10:18 a Arcelor

Voz 0194 10:22 Diana que estuvo desaparecida desde el veintiuno de agosto de dos mil dieciséis hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete fue asesinada eso es información esa es la verdad todo lo demás sobra pero en televisión lo estamos viendo todavía hoy o veíamos esta mañana la información parece que es lo que menos importa especulación mentira bulo detalles opiniones cualquier cosa sirve para llenar horas de tele la violencia machista tiene que recibir este trato para determinados programas de televisión el periodismo hoy el periodismo que pretende explicar un asesinato de violencia machista Se reduce ose limita a especular sobre cualquier cosa lo escuchábamos ahora eh las costumbres de la familia de Diana ver sus fotos en la playa por la calle con amigos por la noche la relación con su madre el carácter de su hermana conjeturas datos que no Sir

Voz 0032 11:10 en para nada para nada en al periodista no

Voz 0194 11:13 la investigación y la verdad es que al telespectador la semana pasada en Hoy por hoy Toni Garrido denunciaba esa forma de hacer de algunas televisiones y pedía su opinión la de los oyentes

Voz 22 11:23 hemos lanzado ese hasta que en Twitter John no es una etiqueta que pretende decir basta a alimentar el Chare de los medios con el asesinato de una mujer yo no consumo esa mierda amarilla yo no explotó el crimen nuestro cupo de escándalo basado en asesinatos horribles ya hace mucho tiempo dice usted tampoco está de acuerdo con el bombardeo de titulares alarmantes y sensacionalistas por fin

Voz 1880 11:45 Labor no vea ese tipo de programas vamos

Voz 0194 11:49 tomara deja hasta que ese yo no que opinan nuestros oyentes sobre

Voz 1880 11:52 en este tipo de programas como decía Toni Sara vítores buenas noches Ángels buenas noches ello no es el gesta que vamos a seguir utilizando aquí en Hora veinticinco y queremos las opiniones de los oyentes que también son telespectadores que seguro que han visto y que han oído muchas de estas informaciones y nos quieren escribiera Twitter la direcciones arroba hora25 los pueden también escribirá la página de Facebook que es Hora veinticinco queremos además a escucharles no sus voces al nueve cero dos catorce sesenta sesenta y también pueden mandarnos las notas de voz al Whatsapp es el número seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres uno primer tuit que ya os leo es de Alhambra dice yo añadiría yo no consumo sangre John no miró la tele cuando dicen esta imagen puede dañar la sensibilidad yo no sé cómo demonios hacen en este

Voz 7 12:40 país las encuestas de audiencia pero me gusta el deporte yo no consumo fútbol

Voz 1880 12:44 Yossi dice Alhambra soy un bicho

Voz 0194 12:46 claro mareo dolorido jefa de la sección de Sociedad buenas noches buenas noches Ángels que hemos tenido que ver y que hemos tenido que escuchar los espectadores sobre el caso de Diana Quer

Voz 0259 12:56 mucha basura y además muy machista y misógino durante un año y medio los medios especularon hasta la saciedad sobre la desaparición de la joven Diana fue víctima por partida doble de su asesino de periodistas y tertulianos mientras su cadáver estaba en el fondo de un pozo con dos bloques de hormigón la culparon de lo que le había pasado se publicaron entraron sus fotos vestida con pantalón corto y top se le recriminó ir sola de madrugada por un camino oscuro bajó un reportaje titulado Las otras desapariciones de Diana se escribió una chica que buscaba en los brazos de los hombres el cariño que no encontraba en casa se relataba que en el instituto faltó a clase cien veces y que a pesar de repetir curso suspendió cinco asignaturas que se fiaba de chicos que conocía por Internet y que luego se quejaba de que la acosaban el espectáculo mediático continuo con los titulares sobre la guerra de la pudiente familia querer con las familias entre todos ICO un problemático ambiente familiar como causa de la desaparición

Voz 4 13:54 los investigadores no contaban con esto

Voz 23 13:57 Diana discutió con su madre y su hermana poco antes de

Voz 24 14:00 desaparecer pero la relación con su padre tan

Voz 23 14:03 poco parece buena en mayo junto a su madre

Voz 4 14:05 así lo denunció están divorciados y con conflictos de por medio

Voz 0259 14:12 se público el consejo de la madre Adriana después de discutir con su padre tomate Murphy no parece una casualidad Ángels las tres mujeres de la familia fueron criminalizado así cuestionadas de Diana López Pinel se dijo que era una mala madre leímos en un digital este titular las fiestas con hombres de la madre de Diana enredan la desaparición de su hija de la hermana menor de edad se contó que se fue a África de vacaciones y que fue detenida por amenazar a su padre un padre Juan Carlos Quer al que sin embargo la prensa trató de forma diferente mucho mejor con un hombre más equilibrado sobretodo después de que una jueza retirara la custodia de la hija menor a su ex

Voz 25 14:50 mujer la retirada de custodia de de vas debía llegar

Voz 0194 14:54 esta decisión que tomo

Voz 25 14:57 hace mucho mucho tiempo en evitación de situaciones como la que como la que nosotros

Voz 0194 15:02 en este momento no faltaron videntes en la P

Voz 0259 15:05 prensa que desean saber dónde estaba una gran asegurando que era inmadura y con baja autoestima y supuestas amigas en las televisiones hablando de que estaba en un círculo muy delicado y que se lía con chicos que no conocía

Voz 0194 15:18 hasta tal punto estas elucubraciones informaciones falsas o bulos esté mal llamado periodismo puede hacer daño que Manuel Sánchez Vic es el coronel jefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que ha liderado el grupo que encontró el cuerpo de Diana Quer tuvo que advertir a la prensa

Voz 26 15:31 yo entiendo que que la prensa tiene el deber de informar pero yo pondría encima de la mesa un debate que en este caso en este caso yo creo que hasta se podría escribir una tesis doctoral para el periodista que quiera doctorarse que es el tratamiento mediático del caso Diana hay titulares de prensa que cedía un titular es la portada del periódico pero a la familia le puede suponer un daño de por vida esto no está regulado yo creo una autorregulación de cada uno en su profesión

Voz 0194 16:05 tratamiento mediático del caso Diana autorregulación de cada uno en su profesión Mariola como si tendría que haber contado cómo sería una buena información sobre el caso Diana que

Voz 0259 16:14 pues mira Ángels un mes después de la desaparición a todas las redacciones llegaron las especulaciones sobre un ambiente muy conflictivo en la familia sobre trapos sucios de los Care sobre la vida que llevaba Arianna sobre su sospechosa conducta con los chicos sobre si pudo fugarse

Voz 0194 16:29 pero aquí no los contamos por una cuestión de ética profesional

Voz 0259 16:32 no eran datos fiables ni aportaban nada la resolución del caso es más ni la Guardia Civil tenía al principio pistas o indicios consistentes por dónde tirar sólo eran meras hipótesis así que ante estos casos tan graves tendríamos que limitarnos a una información rigurosa contrastada sin morbo centrada en la propia desaparición en los trabajos de investigación de la Guardia Civil sobre la búsqueda de Diana sobre las pesquisas de los móviles utilizados esa noche en A Pobra do Caramiñal sobretodo informar con respecto a la víctima a la familia que lo estaba pasando muy mal y ante estas noticias Ángels siempre es mejor quedarse un paso atrás que contar algo que

Voz 0194 17:09 no es verdad tienes Herreros exfiscal de la Unión Progresista de Fiscales especializada en violencia de género nos acompañadas de Ser Las Palmas Inés muy buenas noches muy buenas noches eh acabamos de escuchar con el Sánchez Corbis eh cuando se dirigía a la prensa cómo puede influir el papel de las teles de algunos medios de comunicación en un caso de violencia machista

Voz 24 17:30 bueno pues eh yo creo que hay que diferenciar dos cosas en primer lugar bueno pues evidentemente no se puede estar dando información que vaya a afectar a al al transcurso normal de la investigación en el transcurso ordinario normal de un proceso judicial e ir por otro lado que la forma de contarlo eh bueno pues no vaya a dañar a la a la víctima a sus familiares que además no esté alimentando el machismo que no esté fomentando los estereotipos sexistas como lo he visto en este caso

Voz 18 18:02 entonces yo creo bueno pues que hay que diferenciar lo que es

Voz 24 18:05 eh al final yo creo que la mala información lo mezcla todo no y es capaz de hacerle daño a todo no pero una cosa es bueno pues el seno del procedimiento y bueno pues que se hagan cosas que no vayan a perjudica al procedimiento hizo Eloy por otro lado bueno pues qué se puede hacer muchísimo daño a los familiares muchísimo daño a las víctimas y luego por ende además muchísimo daño al resto la sociedad

Voz 0194 18:25 no sólo eso e Inés convierte a la víctima y lo hemos visto en el caso Diana Quer lo hemos visto también el caso de la manada se convierte en la víctima en culpable claro porque

Voz 24 18:35 se hace es poner el foco sobre la víctima yo creo que por ejemplo la cosa que tendríamos que empezar a evitar es llamar casos por el nombre de las de las niñas opera el nombre de las chavalas el nombre de las mujeres que hayan sido el reto de algún tipo de violación sexual porque eso lo que hace es reflejar y visibilizar que estamos poniendo el foco sobre ellas entonces cuando se pone el foco sobre ellas que es lo que se hace vamos a ver qué es lo que está mal entonces en este caso pues hemos visto que cualquier tipo de de conducta pues que es de ordinario que es normal en chavalas de dieciocho años en chavalas adolescentes pues lo que se ha hecho se ha puesto el foco sobre eso sea aumentado ese apostó una lupa enorme porque lo que hacía falta era rellenar muchísimos espacios para poder hacer caja y es lo que han hecho los medios de comunicación entonces ha sido amplificar la cosa pues era una familia donde se había producido una separación pues cualquier familia que me esté escuchando que haya vivido una separación posible ponen la lupa en determinados comportamientos pues si se ISE amplifican puede parecer todo un un desastre si empezamos además con esa esa visión estereotipada de las que yo creo que con con con esta porque que con esta niña dieciocho bueno mujer dieciocho años con Diana lo han hecho todo donó su ropa su conducta como actuaba en el colegio su relación con los iguales las fotografías han sido traer terribles una cosa la es que han puesto hasta fotografías cuando se está hablando de de de de lo que le había pasado han puesto hasta fotografía con oreja citas ICO una naricita que son de los filtros de

Voz 27 19:58 de Instagram

Voz 24 19:59 que claro pues que son fotos que tienen un contexto pero yo por ejemplo qué qué uso e Instagram esa herramienta Joseba muchas periodistas que utilizan ese filtro pero cuando les dan un premio o cuando hablan de ellas no se le ocurre a nadie poner una fotografía con unas horitas Osiris se pone se va a hablar del presidente del Gobierno pues pues claro que las prisas tienen fotos a lo mejor en bañador de él pues porque en alguna ocasión con ropa de deporte pero no se le pone cuando se habla de una cosa sería como de una cosa tan terrible como la que se estaba hablando se puede poner esa fotografía que forma de verdad

Voz 0194 20:31 trato indigno de un crimen machista así es como califica de Melina Fernández presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía el tratamiento de las televisiones Al Caso Diana Quer que voy a dejar de decirlo por indicación de Inés y que además me parece muy bien en Melina nos acompaña desde ser Málaga muy buenas noches buenas noches es denunciable este tratamiento que se puede hacer

Voz 27 20:50 debería ser denunciable lamentablemente tenemos una legislación que aunque de forma genérica no protege o dice proteger los derechos de empero

Voz 2 21:04 la derecha de las

Voz 27 21:06 la mujeres que está en contra de lo estereotipo de la conducta de la conducta sexista pero después si llegas a analizar un caso concreto pretendes abrir un expediente incoar un expediente sancionador te das cuenta que no tiene Un una tipificación que te permita hacerlo luego se puede Se debería hacer hice debería evitar todo lo que estamos hablando porque efectivamente es que no le ha faltado nada ha sido una cosita de de la mujer ha sido un un comportamiento absolutamente estereotipado Se ha demostrado que la sociedad tiene una un digamos una una deriva misoginia importante precisamente por lo que este pueblo que estáis hablando de cómo se ha tratado como se ha criminalizado a las tres mujeres implicadas de alguna manera en la desaparición de Diana y sin embargo como se ha tratado a al padre de a Juan Carlos Urroz Juan Carlos querer no entonces es algo que le medio que los medios tienen que tienen que evitar tienen que evitar estas especulaciones tienen que evitar banalizar la situación o causar el inmenso daño que han causado a la familia en este caso

Voz 0194 22:15 voy a sumar a dos voces más hasta mesa porque al final lo que quieres que se conviertan eso en una mesa redonda yo puesto el tema sobre la mesa ibamos a contrastar las opiniones el crítico de televisión Borja Terán dice que para estos programas es una persona sino a un personaje Borja muy buenas muy buenas noches que cese esta afirmación

Voz 2 22:33 pero yo creo que si nos fijamos en la evolución de los programas matinales que son los programas que cada vez son más largos no El programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco en la mañana de Telecinco a partir de este mes madurar de nueve de la mañana a dos de la tarde necesitan suministrar mucho contenido ya está hace unos años ese contenido los suministraban pues hablaban del corazón hablando lo realizó usa ahora hablaban de Gran Hermano pero ahora se han centrado más en la actualidad entonces de repente están utilizando herramientas del reality

Voz 28 23:00 eso del espectáculo televisivo esas mucho

Voz 2 23:03 Becas de fondo esos cebos que anuncian por fascículos la información no lo incorporan a a temas muy peliagudos de sucesos muy peligrosos convirtiendo transformando a una persona un personaje que al final parece un culebrón que no es un culebrón no es la realidad

Voz 0194 23:23 mira aquí con nosotros Juan Ramón Gonzalo ex director de la productora Cuarzo ha estado al frente de diversos magacines televisivos Juan Ramón muy buenas noches una pregunta por ejemplo el día de hoy que estamos a quince o dieciséis de enero se han pasado ya muchos días desde que se ha localizado el cadáver de Diana Acker es decir el tema está resuelto ahora hay una parte judicial en marcha porque la televisión o estos programas de televisión siguen hablando de esto

Voz 18 23:46 lo primero me gustaría no meter a todos los programas de televisión en el mismo saco y me gustaría también de decir que esto no es una cosa es decir todos los medios de comunicación yo creo que hemos jugado un poco lo mismo habéis reído cosas de de prensa en Radio yo no sé el seguimiento ha sido tan brutal hasta enero tal y luego podemos hablar de las razones que también un poco no nos reímos por las mismas normas la radio la supervivencia de la tele en la radio los Ratings las audiencias pero bueno eso ya puede ser que sea otra de váter con lo cual no me gustaría que metiera Mosley todos los programas ni a todos los profesionales en el mismo saco porque creo que cada uno trabaja de una forma muy diferente yo creo que hay programas matinales y y que se trabaja bien y que hay periodistas que consiguen informaciones que está muy bien Iker muchos casos incluso han ayudado a las cinco oraciones resolver determinados casos en este caso concreto estamos sean rebasado límites muchísimos y a muchos límites todo también es verdad que en la televisión una cosa que funciona se tiende a repetir a repetir a repetir porque se supone que es lo que te pide el P

Voz 0194 24:59 es decir seguimos hablando de Diana Quer porque da audiencia

Voz 18 25:02 sí yo creo que sí claro desde luego estos accidentes porque sigue como tú decías un mes después casi prácticamente desde que se ha detenido al asesino de de Diana Quer porque es sigue hablando porque hay todavía muchos flecos de la investigación de cómo pudo suceder la historia de sobretodo ahora yo creo que lo que se está dando en el historial de El asesino de ver si ha podido cometer otra serie de crímenes a lo largo de todos estos años porque es muy raro que las

Voz 0194 25:33 Lucas y este señor no habían repetido anteriormente cuando tú dices ya sabe cuando dices tú reconoce estos está al frente de este tipo de programas que tu reconoce es que sean sobrepasado algunos límites obra por favor es como cuales pues

Voz 18 25:48 hombre yo creo que en el caso de Diana una vez que nos damos cuenta cómo fue asesinada cómo murió vemos todo lo que se ha informado pues yo creo que se ha incidido mucho en su vida privada y en el comportamiento que por otro lado su comportamiento absoluta entre normal que puede llevar cualquier chica de esfera sabes una chica de dieciocho años

Voz 27 26:12 si me permite Juan Ramón buenas noches primero bueno en cualquier caso evidentemente no estamos hablando de todos los medios estamos hablando de los medios que han que han hecho este tratamiento

Voz 18 26:22 sí que no salud

Voz 24 26:25 la fusión con mucha discusión pero es que no hay aquí

Voz 27 26:27 mutuamente ningún argumento que lo justifique y y me yo soy profesora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y uno de mi especialidad es precisamente la programación pero los límites de la programación los límites del derecho a informar está en los límites también del derecho de la persona desaparecida que es un principio fundamental cuando una persona desaparece no desaparecen su derecho y en este caso es que se han vulnerado todos los derecho de de esta joven el derecho al honor el derecho a la imagen Selim se ha hablado de su vida privada que nada podía conducir a su a su encontrarla ha he de decir que que lo que se ha hecho con este tratamiento efectivamente como ha dicho Toni Garrido sería sería para hacer un estudio exhaustivo sino pudiésemos desde luego le aseguro que si tuviéramos los medios lo haríamos desde el Consejo Audiovisual de Andalucía si tuviese los medio porque sería un ejemplo para estudiar en la en la facultad de The Kop de cómo no debe hacerse el tres

Voz 18 27:25 es un tratamiento mediático y no hay nada que lo justo

Voz 27 27:28 Efeel tiene right in Nietzsche ni nada porque antes que todo eso están los derechos de la persona en este caso está al final es que se ha demostrado que ninguno de los datos que se han dado es que ninguno ha contribuido al al a encontrar

Voz 0194 27:43 a la persona que querías intervenir en él le

Voz 27 27:45 sí yo creo que que a lo mejor

Voz 24 27:47 tenemos que dar un paso más allá y empezar a pensar que de qué forma creativa podemos contactar con la audiencia a mí me parecería que un asunto como están los ocupa con un acto delictivo como el que hemos visto podría servir por un lado por ejemplo para hacer una lectura de deconstrucción de un tipo de de de Educación que están recibiendo los ni yo sí que están recibiendo los hombres con los que convivimos por otro lado también que no sirva para en poder darnos a las mujeres entonces yo creo que habría que dar un paso que vayan poquito más allá porque yo creo que este asunto ha funcionado y capta la atención porque esta sociedad está muy acostumbrada a que a que hay una combinación que es mágica que es utilizar lenguaje sexual y utilizar mujeres jóvenes que además responder su aspecto físico a unos cánones a los que estamos acostumbrados para vender hamburguesas para vender cerveza que lo vemos en cualquier revista es decir son estímulos que que que funcionan rápido pues porque porque es una sociedad muy machista pero hombre vamos a vernos hacer cosas distintas yo creo que ahora mismo se puede ver en en las redes sociales por ejemplo somos muchísimas mujeres las que estamos demandando por favor dennos otra cosa que nosotras queremos también sumarlos por ejemplo a la televisión que la tenemos buena en muchísimas casas muchísimas familias absolutamente a pagar a la que Llanos enciende para nada

Voz 0194 29:01 aprovechar Juan aprovechar el que capta la atención como decía Inés para hacerlo de otra forma

Voz 18 29:09 qué sería ideal si yo que en esto estamos de acuerdo pero insisto que la tele se rige por unos códigos que al final los programadores de televisión tú ves el minuto minuto de cada uno todo vale vale que yo no estoy justificando que todo valga estoy intentando explicar cómo se trabaja en televisión y estoy intentando explicar también que porque a mí me ha tocado el papel de malo pero que cada programa funciona con sus códigos con sus ruedas y con las líneas que no se rebasan insisto que yo creo que en casi todos los programas hemos rebasados las líneas en concreto y en otros casos no sólo esto eh mira por orden que va Borja primero

Voz 2 29:50 a uno y sobre todo creo que se que se ha caído en el peor error y creo que esto nos va a enseñar mucho de cara al futuro porque sea culpabilizar a la víctima F todo el rato todo el rato yo creo que él escribe programas a veces desvío Se desvirtúan la propia realidad lo mismo hablan de un tema que el otro pasan rápidamente sin darse cuenta que están tratando un tema lo que están contabilizando la víctima eso lo resumen yo creo que ahora sí que este caso nos ha enseñado las a las cadenas van a pensarse dos veces las la forma de tratar este este tipo de su tres

Voz 0194 30:20 pero creo que sí eso lo dijimos en otro momento de la historia televisiva aquí tengo muchos años ya si esto lo dijimos en otro momento

Voz 2 30:26 pero yo creo que ha pero es diferente el momento pues hay otro otro escenario que son las redes sociales estamos en un momento que estamos muy intensos pero poco profundos las redes sociales en las redes sociales

Voz 18 30:37 fueron hacia ella de amigos conocidos gente que no la conocía absolutamente nada es decir totalmente hacer en redes sociales y los que hablaban de Diana eran absolutas barbaridades

Voz 2 30:50 es un acceso a una información a todo es donde está la ética de utilizar imágenes lo habéis

Voz 24 30:55 bueno mientras mientras no planteemos que a estas conductas haya una respuesta a las normas tienen que tener unas respuestas si se ha producido vulneración lo que pasa que aquí se está jugando con con familias muy destrozadas muy cansadas y con y con poca energía evidentemente pero si se ha vulnerado el derecho o no según el derecho a la intimidad ese vulnera el derecho a la imagen bueno la autorregulación no puede ser como decía antes como es como decía antes cada cadena tiene sus límites no habrá que monólogos como sociedad tendremos que reflexionar cuáles son los límites que nos queremos dar para que esto pueda funcionar y sobretodo es que los medios de comunicación masiva los mass más medias están convirtiendo en medios de difusión masiva de machismo es que nos vamos hasta la manos a la cabeza

Voz 27 31:34 sí pero mire pero cuando estamos hablando de autorregulación el el la norma efectivamente no se puede regir un programa o una cadena por su propia normal Andor las tienen que ser la misma para toda ideólogo tiene que estar bajo el principio constitucional de los derechos protegidos en Francia me va a permitir que le diga que en Francia el Consejo Audiovisual francés a una cadena que dio una imagen reiterativa de la asesinato de cuando hubo la el atentado el atentado terrorista el hizo un llamamiento muy serio que si volvían a dar una imagen de ese tipo que en nada favorecía lo que es estaba informando le abrieron un expediente que podía expediente que puede acabar en una sanción o incluso la retirada de la licencia por un tiempo es decir nosotros eh que nosotros pongamos el acento en la familia para que defienda el derecho al honor una familia que estará mimo que me imagino como

Voz 0194 32:24 lo hará bueno el dicho que están hecha polvo no

Voz 27 32:27 no puede esa familia reivindicar ahora ir a los tribunales a ejercer ese derecho al honor por eso va poco teníamos un timo

Voz 18 32:34 esto qué pero tiene que haber una una

Voz 24 32:36 a una una contestación a lo que hacen los medios de comunicación y que yo creo que hay cosas que son que son claras que yo creo que todo el mundo está de acuerdo yo he visto imágenes en televisión de de de de de Diana donde se recrea van lentamente en sus pechos en sus no algas y en sus piernas eso tiene que ser mesa sobre todo el mundo está claro eso a alguien le parece que no podría ser sancionable por ejemplo es decir que la autorregulación como no nos vale pues tendremos que establecer unas pautas eh bueno pues si queremos verdaderamente por ejemplo acabar con el machismo pues todo lo que esté estereotipado pues habrá que plantearnos si queremos que esto siga

Voz 18 33:11 ese es el cuatro yo este tipo de imágenes sinceramente bueno las habréis visto no no pero si hablamos todo

Voz 0194 33:18 hacía de Dios no pero ahí también ha sido insistente

Voz 18 33:20 has ante a hasta dos detalles que estamos contando yo sinceramente ninguno de los programas a los que he estado lo he visto pero oye y lo creo yo me he documentado luego os quería decir que claro este caso en concreto porque ha llamado mucho la atención porque había una serie de dicción antes y a una familia con una buena posición económica que estaban fuera de Madrid la familia en principio posó esto yo no quiero culpabilizar a la familia a todo mi respeto y todo me mi dolor con ellos pero que la familia es verdad que al principio si acude a los medios de comunicación de la familia pide ayuda

Voz 27 34:01 eso el único encías porque

Voz 18 34:04 esto alguien que les en cierto modo en esta pelea entre una parte de la familia y otro también entrarán en este en este tema por supuesto que esto no es justificable de nada pero al final es verdad que citó dos empezamos a jugar pues esto agravado agravado

Voz 24 34:20 me parece que no se pone a la misma altura profesionales y bueno y Illa y las televisiones de los medios de comunicación y quién los rigen y que los dirige con una familia destrozada

Voz 7 34:29 a nuestro entender pone pasamos proponiendo algunos con

Voz 2 34:33 y sobretodo que a veces es una unas personas que no conocen cómo funcionan los medios y tú sabes muy bien cómo funcionan los medios que a veces se les dice que se les va ayudar en realidad está utilizando para tener un minuto de oro en televisión en eso a veces caen

Voz 7 34:47 bordar una entrevista concedida a estas alturas de la vida creo que engañar a nadie con los menos

Voz 18 34:52 canción creo que todos somos ya muy mayorcitos

Voz 7 34:55 yo he como es esta

Voz 0194 34:57 eso es que va a gente desconoce el papel de los medios de una estaba estaba Juanra explicando las características de de este caso no que además cumple una premisa conocida en los medios como síndrome de la mujer blanca desaparecida se refiere a la tensión desproporcionada de la prensa de de algunos medios de comunicación vamos a decirlo así en casos donde la persona desaparecida es una mujer joven una mujer guapa blanca de clase alta Paco Lobatón fue el director de quién sabe dónde en Televisión Española de ahora vuelve a la tele como director de nuevo programa desaparecidos Paco muy buenas noches

Voz 1678 35:30 hola buenas noches Ángels Paco cada año se de

Voz 0194 35:32 Lucian veintiuna mil desapariciones por qué unas tienen esta repercusión las otras no

Voz 1678 35:39 bueno más mencionado el síndrome de la mujer blanca que es una explicación que será en Estados Unidos ante comportamientos similares hay que añadir otro entrenador en la escucha cuando se estabilizó en pleno debate

Voz 0194 35:54 claro

Voz 1678 35:57 a la dinámica que crea no creamos lo propio en medios de comunicación yo diría que particularmente las caras en la televisión y en ese sentido la dinámica qué supone que en lugar de trabajar en la preocupación principal que es ayudarles a a intentar que recupere a su ser querido Hinault interferir la la investigación que se esté llevando a cabo pues hay un tratamiento intensivo que lo que persigue es bueno pues sonar muy alto a reclamar la atención y conseguir el mayor dato de audiencia posible esa dinámica es una dinámica enloquecida en una dinámica que tienen un trasfondo no humanitarios haciendo más bien intereses mercantiles hay que decirlo no no se trata de la nadie es decir esa es la realidad objetiva diferente a ella hay que defender el derecho de las personas desaparecidas el derecho a su imagen cuando desaparezca una persona no han desaparecido esos derechos el derecho ampara la familia escuchado también a uno de los a la familia puede haber cometido errores pero nunca puede ser culpabilizar porque estaba en un estado de máxima vulnerabilidad de máxima fragilidad no estado doliendo de modo que hay que yo creo que hay que repartir y situar bien las responsabilidades

Voz 0194 37:24 Nos decía Borja Terán que seguir de televisión que nos acompaña lo que él creía que además había que un consenso de que se habían traspasado los límites con el tema de con la desaparición de Diana que evidencia Borja yo creo que esto sí que es un punto de inflexión tú también tienes tantos años como yo que has visitado muchas cosas tú piensas que son punto de inflexión

Voz 1678 37:45 lo fue ya desde el principio Angels de hecho en el mes de noviembre próximo veinticinco y veintiséis nosotros con la Fundación Global convocamos un foro y a él llamamos a periodistas comunicadores compañeros muchos de los que estaban los programas que hicieron un tratamiento discutible no bastante discutible viniendo aquí vinieron familia expertos policiales hubo intercambio que yo creo que fue muy muy sincero muy a corazón abierto hubo colegas de la prensa y de los medio incluida Televisión eligieron ha sido una antelación después porque por primera vez se estaban enfrentando la familia hubo como creo que fueron ocho familias distintas que estuvieron frente a frente con los colegas periodistas comprendieron mejor que nunca que era lo que suponía que es lo que supone tener a un ser querido desaparecido la tenaza de la incertidumbre la sensación de que no se les está decidiendo de una manera equitativa lleno igualitaria porque cualquier familia puede entender y entiende no porque en eso hay una amplitud y una generosidad enorme lanzamisiles que sufre por entender que haya uno que tengan más suerte lo que era haya más capacidad para incluir pero por lo menos una cierta equidad todos esos ellos estábamos hablando fíjate desde agosto a noviembre hombre que habían pasado

Voz 0194 39:08 se luego común

Voz 1678 39:11 le y ahora bueno el trágico final ha reavivado un poco todo todo lo los asuntos no

Voz 0194 39:16 Paco Lobatón muchísimas gracias como siempre muchísima suerte

Voz 1678 39:20 muchas gracias Angels que vaya muy bien un abrazo

Voz 0194 39:23 lanzó Toni Garrido el el hashtag de yo no yo no miro estos programas de televisión yo no pongo la tele para ver estos programas de televisión decía Juan Romagosa a ver la tele funciona como funciona esto somos aquí somos adultos todos y todos lo sabemos y es cuando se rompe el bucle Borja porque al final esto es un pez que se muerde la cola porque claro los los programadores de televisión ofrecen lo que creen que los consumidores ven que es lo que realmente ven y así nunca cambiaremos lo que decía Inés no aprovechemos que capta la atención para para ofrecer otro producto relacionado pero otro producto no como se rompe

Voz 2 39:56 es que siempre se dice que la la gente elige lo que ponen en la tele pero en realidad la gente elige entre lo que emite la tele no yo creo que mira la televisión pública tiene una función espectacular innecesaria en crear alternativa ahora mismo el programa matinal de Televisión Española va a rebufo de las privadas incluso intenta imitar las embedded

Voz 0194 40:14 de hecho ha abordado el tema de una manera muy parecida con esa

Voz 2 40:16 músicas de fondo sensacionalistas y con esa sensible hería rancia bueno pues eso yo creo que la televisión pública como sucede en nuestros países de nuestro entorno sucede en Inglaterra en Francia Alemania tiene que movilizar el sector audiovisual ponerse las pilas demostrar que hay una alternativa y que la gente concede ofrecer alternativa va a la alternativa y por supuesto las privadas que son una concesión del Estado también tienen que tener más responsabilidad dejar también a los periodistas tiempo para hacer la información que vamos tan rápido que a veces

Voz 0194 40:48 ya lo mejor lo que proponía también Evelyn la la Melina la regulación déjame que salude a Chema que no sea desde Terrassa Chema buenas noches

Voz 29 40:56 hola muy buenas noches

Voz 0194 40:58 la tu reflexiona sabes

Voz 29 41:00 tiene pensado más marchar una vez porque yo in atado para el EMEA media el Dario de mi otras que vamos a ver si lo estamos el dos modelos contrapuestos que quedó de uno de los es el que él está poco a poco es verdad apartarse del de toda la vida y acercarse a la igualdad pero por otra por otra parte hay otro modelo que necesita mantener el sea porque Soler se sea por dormirse por lo que sean necesita mantener el modelo Artium eh

Voz 0194 41:43 el modelo de desigualdad

Voz 29 41:45 Eduardo desigualdad entonces que no puede ser que haya como una especie de déficit vez que es el el el modelo desigualdad necesitas de ciertas darle digo piezas prohibiciones que que de alguna manera les sale mesas de San de Yerma de le de ese modelo ese modelo antiguo si su es azul pues en ellos esta a la a la televisión por es por esto que digo a celebrar estas bodas gente Santiponce ejercita las televisivas

Voz 0194 42:29 planteada la cuestión de Chema desde Tarrasa Inés de alguna manera lo que decía era bueno mantener el el de desigualdad no pero mantener un poco el esquema

Voz 24 42:40 pero pero de todos modos también lo que pasa es que la sociedad necesita también a los medios de comunicación para que haga la reflexión es decir probablemente mucha gente cuando nos esté escuchando este programa aún el bueno pues esta esta mañana con el de yo no cuando se empieza o a leer artículos de prensa donde sea el análisis empezarán a caer pero también es bueno pues esquelas las televisiones lo que hacen también es generar un estado de normalidad de cosas que desgraciadamente no sé

Voz 0194 43:08 están produciendo muchísimo años Shara los oyentes

Voz 1880 43:10 nos dice David en Twitter el amarillismo además es machista yo no consumo periodismo castrado José toda la gente que no criba que medios de comunicación siguen debería plantearse qué parte de responsabilidad tiene en consumir toda la basura amarillista de malos profesionales María te nos cuenta en este país desde las niñas de Alcàsser hasta Diana Quer las televisiones empeñan en realizar un Twin Peaks patrio para conseguir audiencias Maika yo no entiendo cómo pueden llamarlo periodismo y la profesión entona el mea culpa pero en unos días saldrá a la sentencia del caso de la manada ahí volveremos a ver el morbo el machismo y la carroña en toda su crudeza en fin Inmaculada noticia lamentable el tratamiento para con ellos sus familiares lamentable también el acoso a la madre y hermana del asesino que obviamente serán llamados por el juez en su momento pero que no hay que exigirles de la manera que se está haciendo también dos notas de voz algunas abunda es desde Javier de Madrid y otra de Adrià de Valencia

Voz 30 44:07 a mí me parece lamentable es lo que se está haciendo con el caso de Diana quieren tratante tiene la familia con soportar lo que tiene que aguantar durante estos días como para encima ir buscar esconderse en unos unos abetos detrás del tanatorio que se irá a buscar

Voz 18 44:23 compañeros hombre basta ya de

Voz 30 44:26 de remover todo esto la familia que descanse en paz es suficiente tiene

Voz 31 44:29 ha dejado bastante que desear Chani infundido a veces datos falsos se han recogido opiniones de los familiares que tampoco tenía mucho que ver ya de todo tipo de especulaciones nacionalismo sin tener en cuenta de lo que es estaba investigando realmente ya falta no además propia investigación

Voz 0194 44:47 llevamos días dándole vueltas nosotros al asunto cuando hablo de confianza nos reunimos para ver de qué hablamos y la verdad es que Toni Garrido el otro día a las diez de la mañana nos puso no no no nos puso el cebo para que nosotras siguiéramos queríamos bueno contarlo contrastar las opiniones que de esto se trata yo agradezco muchísimo Inés Herreros a Marina Fernández a Borja Terán ya Juan Ramón Gonzalo estará con nosotros estarán gracias muy buenas noches buenas buenas

Voz 32 45:17 eh eh podéis eh

Voz 33 45:25 sí sí

