Hora 25 (16/01/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:22 mañana se constituye la mesa del Parlament de Cataluña es la primera gran cita después de las elecciones del veintiuno de diciembre que dieron la mayoría parlamentaria los independentistas expuesto que la cita de mañana se convierte en una cita clave para saber por dónde puede ir el resto la investidura y esperemos que la legislatura como en otras ocasiones el pleno de mañana sabemos cómo va a empezar pero desconocemos cómo va a terminar acostumbrados desde septiembre a que los plenos parlamentarios en Catalunya se hayan convertido en un espectáculo de particular interpretación del reglamento protagonizado por el bloque independentista con mayoría también en la mesa en la anterior legislatura la mayoría se repite ahora esta tarde hemos conocido la propuesta para presidir la Cámara que es el Ruiz de tu renta Esquerra Republicana de Cataluña que en la legislatura pasada fue portavoz adjunto de Jx Sí con un destacable protagonismo durante la campaña electoral ante el bajo nivel de Marta Rovira pero antes será la mesa de edad con mayoría también d'Esquerra quién deberá decidir si sobre el voto delegado de los diputados encarcelados sobre el que los letrados de la Cámara se han pronunciado ya desfavorablemente Ésta será la primera disyuntiva y la primera decisión que se tome mañana y de ella depende que vuelva a ponerse en marcha el Gluck que el buque judicial y esto sólo el aperitivo luego llegará la investidura a la que pulmón insiste en presentarse de manera telemática en definitiva en el pleno de mañana ya podremos tener algunas pistas de si el independentismo aterrizado o no en la realidad

Ángels Barceló

Voz 0194 01:50 hoy se sientan en la mesa de análisis Cristina de la Hoz buenas noches Nacho Corredor buenas noches buenas noches Aus Tomás buenas noches buenas noches aquí José Luis Sastre buenas noches buenas noches o para los pasos perdidos

Voz 1071 02:02 en ocasiones la política habla de animales en un sentido literal sino habla de gaviotas se echarán están los burros a los elefantes que son símbolos por ejemplo de los grandes partidos americanos el elefantes el más socorrido al asunto que todos ven en política y del que nadie quiere hablar se llama habitualmente el elefante que hoy con otros sentido aparecía la entrevista en Hoy por hoy de esta mañana Felipe gotas

Voz 1 02:24 podríamos de verdad proponer que un elefante fuera presidente lo elefante

Voz 1071 02:31 uno de los libros que más citan los asesores a los políticos es uno que escribió lingüistas George Lakoff que se titula No pienses en un elefante la tesis es que cuando alguien te dice que no pienses en algo no dejas de pensar en ello el que crea el marco y dice de que tenemos que hablar en que tenemos que pensar es el que gana en política aquí hay un elefante inmenso que se extendió durante una década en Cataluña pero oigan que algunos no piensan en un elefante

Voz 4 02:54 sorprende que les pregunten tanto incluso que se vincule con con el independentismo que estamos hablando por ejemplo de gente como Félix Millet que aquel que lo vincule con independentismo o tiene muy mala fe o desconoce enormemente lo que ha pasado los últimos treinta años en Cataluña Félix Millet ex miembro honorífico de las FAS es amigo personal de José María Aznar nuestro no es eso

aquí en Radio Euskadi centrando el tiro en Millet que sí

Voz 1071 03:18 la sentencia que conocimos ayer de la Audiencia era el jefe de la trama que desviaba el dinero hacia Convergència de la que luego salió el PDK pero el P de Cate está huyendo de esa vinculación como si el partido no hubiera estado a punto de llamarse Catalans cumbre páginas que se Amara Catalans Convergencia ahora negaran que tenga que ver

Voz 0194 03:36 en Valencia o partir Nacional Català que es como querían Jean

Voz 1071 03:38 dar lo máximo Yamón hasta que la militancia en aquel congreso fundacional de puso PDK fue más quizá conviene recordando cosas fue Artur Mas quién dijo nacerá un partido nuevo aunque todos saben que tiene padres progenitores impulsores promotores cómo cómodo dijo

Voz 1 03:53 que es una nueva forma geopolítica a Biden veinte serenitos de Gus paras de un impulso

Voz 1071 04:05 puestas el partido del que ahora dicen que tiene poco que ver con Convergència Esquerra Republicana evitó ayer citar a Convergència por su nombre y prosigue las negociaciones para la constitución del Parlament y una investidura del Govern sin pensar en el elefante con su trompa y sus grandes orejas que son Millet y Montull la rivalidad entre Convergència y Esquerra Republicana está en el ADN de ambas formaciones si Carod Rovira hizo una campaña con la premisa de Mans nietas Manos Limpias contra Convergència i Unió fue Carod

Voz 0194 04:31 antes incluso que Pasqual Maragall quién habló en el

Voz 1071 04:34 Parlament de Catalunya del tres personas

Voz 1 04:36 al terminar la sesión en el Parlamento aunque yo me refería es por ciento alguien que a un momento muy importante de Convergència se acercó a mí me dijo esto que es dicho es mentira esto es un injuria estos son infamia esto no es cierto no eso tres por ciento que yo sepa es al cinco por ciento

Voz 1071 04:57 Carod Rovira relación entre Esquerra Republicana y Convergència i Unió en aquella época en fin primero fue renegar del prócer independentista de la declaración unilateral otros intentan ahora una segunda renuncia ya fueran de Convergència es verdad que el ritmo informativo tritura los temas a gran velocidad y a lo mejor mañana en la constitución del Parlament no llega ni una hoja siquiera de las quinientas cuarenta y nueve que mira que son hojas que son las que tiene la sentencia de la Audiencia de Barcelona pero ahí estará asomando la trompa aunque algunos Silvia

Voz 2 05:25 silban pero no piensan en el elefante hasta mañana Sastre venga respuesta habría

Voz 0194 05:32 que después entraremos en profundidad Neus esperamos alguna sorpresa habrá sorpresa en el pleno de mañana

Voz 5 05:37 pero eso sino la hubiera no no no tampoco sería eso es porque un poco de normalidad no pasaría nada a ver si tanto las fuentes de Parlament no se descarta aunque no sería necesaria mañana la sorpresa no es decir si luego lo explicamos porque es una clase de aritmética

Voz 0436 05:55 sí pero si todo el mundo cumple lo que ha dicho sin los votos delegados

Voz 0194 06:02 hace falta la sorpresa es decir que sin los votos delegados puede salir adelante la Mesa del Parlamento exacto porque los Comunes votar a su candidato y por lo tanto bloque independentista atendía sesenta y siete

Voz 5 06:13 y luego que no independentista o con constitucionalista no ha hecho más los números son cincuenta y siete por lo tanto para la mesa no necesitarían que hubiese voto

Voz 0194 06:25 el delegado otra cosa es la la investidura de después iremos a ello Cristina alguna sorpresa piensas que no se pueda ver verla hay de hecho hoy mismo la vídeo casi a última hora cuando no

Voz 0436 06:35 ser el el acuerdo entre Junts per Cataluña hay IRC para apoyar la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat si es hombre habíamos conocido ya por fin quién había fetos el del Parlamento después de la negativa de Karma Adela de Ernest Maragall que no querían hay presidente por lo que se va en el paquete el presidente del Parlament y el de el de la Generalitat aclaran y cómo ni de qué manera ni con qué programa es desfiladeros

Voz 0194 07:05 es un acuerdo un poco así sui generis

Voz 0436 07:08 es un acuerdo bastante especial yo creo que vamos a tener momentos de gloria que esto va a durar mucho tiempo

Voz 6 07:13 bueno este es el gran problema de la política catalana hay también consecuencia de la española no de los últimos meses is lo será de los próximos que es la falta de seguridad jurídica aquí hay unas normas que en los últimos meses semanas y en los próximos también se interpretan no sólo desde el Parlament desde muchos sitios en función en fin pues del

Voz 0194 07:34 el contexto político y un país sin seguridad jurídica estable

Voz 15 11:20 los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 1 11:38 si no te gusta deja sin tu ciudad

Voz 16 11:41 R viaja sin eres feliz vuelve a empezar tu cambia todo lo que quieras que con las rebajas de ópticas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 14 11:50 lleva reflejan Depor setenta y nueve euros progresivas de alta gama nueve euros

hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 12:08 salvo sorpresa el próximo president del Parlament de Catalunya será Rush de tu rehén existe un acuerdo entre los independentistas para que Esquerra ocupe la presidencia y este es el nombre que ha dado Pablo Tallón buenas noches

Voz 1673 12:19 hola buenas noches decisión se ha tomado esta tarde

Voz 0194 12:22 la sede de Esquerra de Torrent contento agradecía el apoyo del partido y mostraba su disposición a trabajar a partir de mañana como ha sido la lección y qué se puede esperar de Rusia Torrent

Voz 1673 12:44 pues la lección no ha sido fácil y de hecho llega después de muchos días de debate interno en el El Sidrón republicanos y también de muchas quinielas en las que han ido sonando multitud en multitud de nombres al final tras una reunión de dos horas del núcleo duro de la dirección de Esquerra la que se ha sumado el grupo parlamentario los de Junqueras han acabado apostando por Torrent alcalde da sí que es un pueblo de Girona diputado desde dos mil doce y portavoz adjunto de Junts pel Sí Se convertirá mañana a sus treinta y ocho años en el presidente más joven de la historia del Parlament un cargo que acostumbra ser un reconocimiento a toda una carrera pero que en este caso se puede leer como un caramelo envenenado en función de la estrategia que sigan los independentistas de momento la primera prueba de fuego llegará antes de finales de mes cuando la nueva Mesa con Torrent a la cabeza tenga que decidir sobre la investidura a distancia de pulmón curiosamente no hay que ir muy allá en la hemeroteca para encontrar estas declaraciones del futuro presidente

Voz 0194 13:33 el refiriéndose a la investidura telemática

Voz 1673 13:39 escuchamos a Torrent ante justo una semana cuando se refería a este tema

Voz 17 13:42 a mí no me corresponde ni a mí ni a Esquerra valorarlos sino los letrados del Parlament que tienen que definir cómo se interpreta el reglamento de la Cámara en esos temas sujetos a varias interpretaciones diferentes

Voz 1673 13:57 lo comentabais antes Junts per Catalunya y Esquerra han emitido un comunicado conjunto en el que aseguran que han llegado a un acuerdo para darle la presidencia a Torrent también para apoyar

Voz 0194 14:06 a esto que voy a hacer es literal la propuesta

Voz 1673 14:08 está de candidato a la presidencia de Carlas Puig Yamón ahora bien fuentes de los republicanos nos aclaran que este apoyo se limita a la ronda de contactos que va a mantener Tour Rehn con los distintos grupos en los próximos días para buscar candidato a la presidencia y que no presupone Angels en ningún caso aceptar la investidura a distancia a la espera de lo acaba defendiendo torre en al respecto el futuro presidente del Parlament ya ha dicho en un comunicado que su primer objetivo va a ser poner el Parlament al servicio de la ciudadanía Hinault de las fuerzas del ciento cincuenta y cinco y materializar

Voz 0194 14:36 el mandato del veintiuno de diciembre por si sirve de pista

Voz 1673 14:39 la habla del veintiuno de Hinault del uno

Voz 0194 14:42 ahora ya sabemos el nombre del presidente del Parlament del futuro president del Parlament Roger Torrent como se completa para el resto de la mesa el dibujo del hemiciclo

Voz 1673 14:49 pues en cuanto las vicepresidencias José María Espejo Saavedra de Ciutadans conservará una de las dos y la otra va a ser para Cataluña aunque nos falta saber quién va a ser en cuanto a la secreta días una la ocupara la republicana Alba Bergés otra volverá a ser para socialista David Pérez Joan García de Ciutadans va a conseguir la tercera falta ver quién elige hoy una vez más la lista de jamón en este caso para la cuarta secretaría por lo tanto quedarían fuera los comunes el PP y la CUP a pesar de que los anticapitalistas habían tanteado el terreno con Jones para Cataluña ahora bien según su portavoz Núria Gibert estos contactos no han ido como hubiesen querido ellos

Voz 18 15:23 en los términos en los que nosotros nos planteábamos dentro de la Meso nos han dado no se nos ha ofrecido de forma clara diáfana entra en la mesa por tanto como no tenemos una propuesta y nosotros nos toca por nombres de momento no tenemos esta pregunta miento encima de la mesa

Voz 0194 15:37 y aunque no esté la CUP los independentistas sí

Voz 1673 15:39 ser la mayoría e Inés Arrimadas de Ciutadans lo aprovecha para cargar otra vez contra los comunes a pesar de que la aritmética para impedir esta mayoría hubiera sido muy muy complicada

Voz 19 15:48 siempre que hay un resquicio para que Cataluña vuelva al sentido común y a la normalidad para vencer a los independentistas siempre aparece Podemos para echarle un salvavidas y de nuevo los señores de Podemos tan del lado de los partidos independentistas y además ahora físicamente han pedido sentarse al lado de los partidos independentistas en el Parlament

Voz 1673 16:07 por porque dice esto Arrimadas de que se quieren sentar al lado de los independentistas pues resulta que no ha habido acuerdo entre todos los partidos para ver cómo se sentaban en el hemiciclo y al final según las fuentes consultadas se ha acabado imponiendo el criterio de los independentistas de los comunes al final como se van a sentar en la parte izquierda habrá Junts per Catalunya Esquerra los comunes y la CUP el la derechas Ciutadans el PSC y el PP también algún miembro de Cataluña que se sentará entre socialistas y el partido no

Voz 0194 16:32 gracias Pablo buenas noches centradas diputado portavoz en el Congreso de Esquerra Republicana de Catalunya una de las personas que ha estado en esa reunión donde sea elegido a Rusia Torrent como candidato a presidir el Parlament de Cataluña son tarda buenas noches

Voz 0947 16:44 buenas noches bonito como se ha llegado hasta el nombre

Voz 0194 16:47 de de Rusia en como ha sido el proceso

Voz 20 16:50 bien lo mío

Voz 0947 16:53 Samira todos hemos considerado si acuchillado quiere reducir Torrens y es la persona adecuada tanto en cuanto una persona que representa esta nueva generación de políticos que se han forjado en el municipalismo ha sido ex alcalde de de Sarrià de Ter por cierto con victorias de Travis pues muy muy muy evidentes también tiene experiencia en el mundo del parlamentarismo español yo creo que dos mil doce si esa persona muy bien formada desde el punto de vista académico bien consideramos que ella conjuntamente con varias es que también hay que también comparten generación la son personas además no qué formadas sino personas que pertenecen a esta generación y el post nacionalismo es decir personas republicanas mundo Siglo XXI entendemos que una puesta creo que refleja perdón la madurez política de Esquerra Republicana

Voz 0194 18:16 te hemos escuchado hace un momento en unas declaraciones de la semana pasada respondía que no le correspondía ni a él ni a Esquerra interpretar el reglamento de la Cámara sino a los letrados el informe de los letrados aclara que ni Puigdemont puede ser investido distancia ni los diputados en prisión

Voz 6 18:31 o en Bruselas pueden delegar su voto

Voz 0194 18:33 una cosa señor Tardà porque entiendo que esta reunión también se habrá hablado de eso va a respetar Esquerra Republicana el informe de los letrados del Parlament

Voz 20 18:39 sí

Voz 0947 18:40 hombre nosotros siempre hemos dicho que era importante el contenido del informe de los letrados tan cierto es esto como que el Tribunal Constitucional avaló una hipotética reforma del Reglamento del Congreso la verdad es que a dicha yo en estos momentos nuestras vinculaciones todavía no estamos en condiciones a mí personalmente me colectivamente es decir exactamente qué es lo que va a pasar nosotros intentaremos o la cuadratura del círculo es decir nosotros siempre hemos dicho creo que en ese sentido hemos hablado muy claro muy intentamos que sea nuestra marca siempre hemos dicho lo siguiente Puche es muy importante para nosotros de hecho es nuestro presidente legítimo el vicepresidente Junqueras es muy importante para nosotros creo que voy a decirle ex compañero de amigos

Voz 1 19:41 los matarte sí sí

Voz 0947 19:44 el Gobierno legítimos esto es tan cierto como que no existiera un bien superior un objetivo superior que es la existencia de un gobierno independentista en Cataluña puesto Kiss tú y es lo que ha querido la ciudad ella porque los así que en las elecciones de diciembre qué quiero decir con ello que hacemos todo lo posible para que prefiere punto Monthy accidentes A Coruña idiosincrasia vicepresidente pero tan cierto es esto como que tenemos todavía un interés superior que es que exista un gobierno Cataluña porque si no solamente estaríamos traicionando la voluntad mayoritaria pueblo Cataluña expresada en las urnas sino que estaríamos haciendo un gran favor no solamente al Gobierno estenosis sino a todos los poderes fácticos mediáticos y económicos e impuso a la Corona que han intentado por activa y por pasiva que no dan hacemos estas elecciones

Voz 0194 20:49 de todas formas vamos a intentar la cuadratura del círculo Carles Puigdemont es el president presidente legítimo hay un bien superior que sería evidentemente un gobierno independentista como como usted me dice pero bueno hay una cosa que va a ser imposible y es que Carles Puigdemont tome posesión del cargo es decir como como pretenden hacer la cuadratura del círculo Si hay una pata que que bueno que está clarísima ya porque además está clara por los letrados del Parlament

Voz 0947 21:15 vienes claro como se sabe no

Voz 21 21:19 el informe no

Voz 0947 21:21 los letrados no es vinculante no significa que nosotros moriremos valore yo no pienso comprar decirme con todo aquello que hemos hecho y que pocas horas y pocos y exigir pues otros siempre hemos hecho que era importante el informe de los letrados los ritos tan importante como que también Senado dejó sentado que la reforma exprés que reventó era constitucional esto porque todo está abierto pero a esas alturas no creo que soy honesto con la ciudadanía con toda pero sobre todo con la que no es voto si afirmo qué es lo que nosotros nunca nunca vamos a hacer es a crear un escenario en el que sea posible que el artículo ciento cincuenta y cinco eh o quizás incluso que aquellos que no ganar unas elecciones ahora pretendieran una nueva convocatoria no vamos a pie a que esto ocurra razón por la cual evitó nosotros lo que haremos es configurar constituir conformar un gobierno que tiene la obligación de y a avanzar en un proceso que nosotros consideramos creemos

Voz 5 22:51 sí

Voz 0947 22:52 estamos firmemente convencidos que ya no tiene retorno en yo metafóricamente siempre digo lo mismo hemos alcanzado el escenario hemos alcanzado tiene la montaña ahora que se trata de ver la montaña que es que la falda así optar por el camino porque y a hacerlas la cima no vamos a ver lo que no haremos es que retroceder perder posición una vez que bueno aplazado la falda de la montaña de ahí actuaremos con inteligencia y por supuesto intentaremos que nadie probó que que podamos descarrilar

Voz 0194 23:37 con inteligencia dentro de la legalidad señor Tardà

Voz 0947 23:41 bueno sí he dicho el día seis de febrero y que os hizo yo vamos a todas las Cortes Generales tanto el Senado como Le Congreso los nuevos periodo sesiones con sendas iniciativas parlamentarias que se han debatido en el Congreso que están al Gobierno español no establecer un diálogo de carácter bilateral

Voz 20 24:06 el Gobierno que se abra configurado

Voz 0947 24:13 aquí sino me ves si las cosas salen como creemos que deben salir no es decir nosotros aún cuando tengamos gente en la cárcel aun con digamos el exilio aun cuando pudiéramos muchos más compañero sino en la cárcel los otros en los próximos meses vamos a conquistar hoy intentaremos conquistar un escenario que dialogó fíjese que digo diálogo y negociación

Voz 1 24:39 esos ahí chicas negociación

Voz 0947 24:41 siempre es posterior al establecimiento de un dialogo porque estamos convencidos que un problema político está ultras y debe resolverse positivamente seguir dialogando y posiblemente negociando no hay aquí bien que que que estoy sufriendo yo tengo amigos que como como cómo quiere que que no recuerdo que estamos sufriendo pero nuestro objetivo es un proceso estado como hemos hecho hasta ahora corrigiendo los errores buscando aquellos escenarios en los que se pueda avanzar

Voz 0194 25:27 tenemos una cosa señor Tardà que intento voy interpretando las palabras que usted está diciendo para intentar llegar a alguna conclusión de lo que pueda hacer Convergencia ya no sólo mañana en la constitución del Parlament sino también en la posible investidura dígame una cosa Esquerra Republicana estaría mucho más tranquila si Carles Puigdemont diera un paso al lado

Voz 0947 25:47 bueno pues mire tengo decirle que esta pregunta es cómoda Days la medidas por eso hago señor Tardà Si no no no pero es que además no solamente son el que es su obligación sino que además yo asumo que es incómodo es la habilidad que el en punto muerto si presidentes ex presidente esté hecho presidente el presidente legítimo votado por las centenares de personas está sufriendo eximio de igual manera que uno de ingresado en la cárcel no sé lo que es cierto que todo todo es muy complejo en la medida que estamos instalados en una anomalía estamos instalados en una anomalías yo lo que deseo es conseguir a una carambola a tres bandas intentamos conseguir que una banda

Voz 21 26:47 veo mucho eh

Voz 0947 26:50 se buscó la segunda banda ir la tercera banda que es digamos el resto de compañeros que conforman el gobierno legítimo que Cataluña pueda ser restituidos en esto es este es el objetivo acercar y hacerla a tres bandas pero a veces las bandas pues por son demasiado complicadas o sexy tanto el hacer las bandas no consigue a la carambola del Carambolo el objeto vivo prisa primigenio el objetivo es imprescindible es tener gobiernos e intentaremos e intentaremos que sí ha presidido por él escucha a los vicepresidentes aunque las oiga nuestro objetivo este juego la historia vamos a ver qué resultado

Voz 0194 27:42 como sede de Austria el billar

Voz 0947 27:45 pues mire soy entrenador si quizás el ejemplo no es que me quedo afortunado pero en todo caso yo digo que no que no lo digo por no evitar por no enviar por por no escapar mire se pregunta si me parecen muy acertadas oiga nosotros tenemos un objetivo ahí vamos a intentaba alcanzarlo pero mire y lo que es imprescindible lo que es imprescindible para avanzar en el proceso de por sembrar ya lo que es realmente imprescindible es que exista no esto es imprescindible de hecho estamos convencidos estamos convencidos que esto algún me da vértigo porque ellas requiere diciembre y nosotros éramos garitos y vamos con la Corona española que se puso de parte con mucho así que más judicial que encarceló injustamente contra los poderes económicos mediáticos ir contra fuerzas políticas que tiene gran arraigo también en Cataluña de hecho con un por cincuenta por ciento de participación siempre nos habían dicho estoy de Cornellà Baix Llobregat

Voz 21 29:06 muchas veces me lo que

Voz 0947 29:10 decimos que El día que que todos los catalanes en Guía que la masa la masa la silenciosa voten los independentistas no vais a ganar dicen resulta que veintiuno de diciembre ganamos dos millones de votos independentistas incluso más que los votos es pobre sé cuántas veces no tuvimos que oir que el día uno de octubre o ciudadanos o muchos ciudadanos habían votado cuatro o cinco veces oye resulta que a pesar de todo se votó hombre más que no yo el uno de octubre esa realidad solamente que proclamamos como única diferencia una declaración simbólica política nominado ya construirlo supongo que todos sabemos que sabemos que faciliten ovación

Voz 0194 30:09 pues señor Tardà yo crezco muchísimo que no haya atendido a ver que pasa mañana en la constitución de ese pleno y que pasa posteriormente con la investidura seguiremos hablando muchísimas gracias

Voz 1 30:17 fui a tiros fieles hasta luego

Voz 0194 30:20 sorpresas mañana veremos qué pasa en principio la legislatura debe arrancar con una jornada de puro trámite siempre ha sido así la constitución de un Parlament pero quedan algunos interrogantes Pol Foradada buenas noches

Voz 1749 30:30 buenas noches lo primero saber si los independentistas intentarán que los tres que están en la cárcel y los cinco que siguen en Bruselas puedan delegar su voto los letrados ya dijeron que para los primeros podía ser posible mientras que para los que siguen en Bélgica de ninguna manera veremos por una parte si se pide si se pide veremos entonces qué dice la mesa edad que es el órgano que mañana va a dirigir la sesión en que estará formada por el diputado más mayor que es Ernes Maragal y los dos más jóvenes casualmente los tres son de Esquerra de las votaciones en no debemos esperar demasiadas sorpresas y es que aunque los ocho que no van a estar no pudieran votar que salieron candidato alternativo Arruche Torrent a presidir el Parlament es más que improbable básicamente por las malas relaciones que hay entre ciudadanos y los comunes y es que aparte de que fallaran ocho votos independentistas deberían los Comunes presentar un candidato alternativo a la presidencia algo que no acostumbra a pasar Ciutadans PSC y PP deberían votar a favor es una carambola con la que a estas horas nadie cuenta la sesión empieza a las once si no hay sobresaltos durará aproximadamente un par de horas que es lo que se tarda en hacer las tres votaciones son votaciones en urna y luego los respectivos recuentos y lo siguiente será ya que Rusia inicia una ronda de contactos con los responsables de los grupos parlamentarios para proponer un candidato a la inversa

Voz 0194 31:54 bueno pues parada para el análisis

Voz 0436 31:56 es Partiendo de es de ese acuerdo que

Voz 0194 32:00 Juan tampoco es tan nuevo porque es verdad y lo escuchábamos ahora en palabras de Tardá era candidato porque consideran que es el presidente legítimo sigue siendo Carles Puigdemont pero no conseguimos sacar

Voz 0436 32:10 y sobre el método para elegir al presidente

Voz 5 32:15 sabemos lo que quiere Puche Puigdemont aquí yo creo que hablando con su gente y lo que te explican habido unas una cierta evolución entre lo que seguramente quería o pedía hace una semana lo que está dispuesto a aceptar a fecha de hoy por lo tanto nuestra la semana que viene podemos hablar no él hace una semana planteaba un todo o nada es decir os hoy presidente con todas las consecuencias es decir o lo soy yo o no lo es nadie y por lo tanto en el escenario alternativo era dejar que corra el calendario irá elecciones bueno en su partido evidentemente no lo ven así recordarás que ahí la intervención de Artur Mas si Hinault públicamente pero sí privadamente de otros diría gentes del PDK diciendo que hace falta un gobierno estable y una legislatura completa y en eso coinciden también con Esquerra ha se produce la visita de Marta Rovira a Bruselas en una larga la Unión que acaba con cena se habla de todo más de lo que nos han explicado seguramente por lo menos confirman también en los dos partidos ir allí ese constata que Puigdemont un poco qué explica él es que aquí hay un debate entre legitimidad legalidad para resumirlo no entonces es lo que quiere es evidenciar que hay setenta diputados el Parlament que quieren que él sea el presidente es decir que sea votado que que el candidato independentista es el y ahí están es decir una cosa es votar a Puigdemont y otra cosa es que Puigdemont sea presidente que creo que a estas alturas todo el mundo sabe que Puigdemont no será presidente porque en el Rey de entrada no sanciona haría su nombramiento entre otras cosas porque el Constitucional intervendrá y por lo tanto su nombramiento quedará en el aire y ahí es cuando por eso Esquerra no Joan Tardà es político que entre algunas virtudes tiene la de no mentir por lo tanto por eso habla de la la

Voz 0194 34:24 por eso busca tanta medida la Tura el el Círculo

Voz 5 34:27 qué porque lo que en lo que algunos en Esquerra Illa mayoría y explican es esquela opciones bueno pues intentar invertirlo ya ya veremos también cómo juega los tempos el constitucional pero sí porque es Ciudadanos su sede y han anunciado que recurrirán cualquier petición de investidura que no sea por los cauces habituales ir aquí el debate será pues cuando se vea que Puche Mono puede el presidente quién asume el liderazgo de este Govern independentista del que hablaba Joan Tardá dos

Voz 6 35:05 ha sido reflexiones no la primera previa ese que uno de los elementos más importantes de la jornada de mañana si la mesa acepta la delegación del voto de los diputados que están en Bruselas no si acepta a la delegación de los diputados que están en la calle

Voz 5 35:19 el que eso el juez Llarena insta a que se encuentra

Voz 6 35:21 el mecanismo para que se pueda hacer los diputada aunque los letrados tienen dudas al respecto sino sobre todo si facilita o no la votación de quiénes están en Bruselas entre otras cosas porque el Gobierno de España ya ha anunciado un recurso en caso de que eso se produzca por tanto estaríamos en el reinicio de las tensiones entre las instituciones catalanas y el y el Gobierno de España no la segunda previa en relación a las declaraciones de Joan Tardá no habla permanentemente de la de la cuadratura del círculo Neus Tomas publicó hace unas semanas una un artículo que referenciado a un libro de Josep Pla que acaba de publicar algo Fersa todas las ilusiones que lo que viene a demostrar es que la Historia tampoco ha cambiado tanto no Carles Riba que es un poeta catalán en su momento tradujo La Odisea de Homero al al catalán lo cual fue para el inicio de la construcción del catalanismo político un elemento y un libro muy muy importante como saben quién quién ha leído quién ha leído la la odisea Ulises no gana porque sea fuerte Ulises gana porque porque es astuto porque engaña a los demás y esa palabra la astucia es lo que reivindicaba Arthur armas en los últimos años nosotros somos los astutos y eso en el fondo es lo que sigue diciendo en estos momentos no sé si con el mismo éxito que en el pasado Joan Tardà cuando habla de la cultura la la cuadratura del círculo luego en relación a las reflexiones hombre hay tres elementos que condicionan y condicionarán la vida política catalana en los próximos meses la primera es la pulsión convergen en de seguir siendo hegemónicos en en Cataluña a la segunda cuestión es la obsesión de Puigdemont por salvarse asimismo ante ante la historia y la tercera es la decisión del juez Llarena de que haya diputados en prisión provisional no pero en relación a las dos primeras cuestiones lo primero oye se había dicho durante mucho tiempo que Convergència se había equivocado apostando por la independencia no

Voz 0194 37:12 sé cómo estaría hoy Convergència sino

Voz 6 37:15 era ha apostado por la independencia y el segundo elemento en relación termina lo que apuntaba Neus Tomàs Puigdemont en tuvo otro empezar a ser prescindible para los para los suyos y esto de lo que va en definitiva es de que el espacio de convergencia tenga la capacidad de presionar a Esquerra Republicana de Cataluña para que llegada la circunstancia tengan la capacidad de imponer su a su candidato

Voz 0436 37:39 no quería hacer una referencia a estas últimas palabras de Nacho de dónde estaría Convergència a Convergència de hecho en en esta porque no existe lo que existe es un partido heredero al que al que se acaba de condenar a que tiene que pagar seis millones seiscientos mil euros no por el caso Palau hay sobre el que la cabeza está el señor Carles Puigdemont ha ignorado completamente y absolutamente en estas elecciones

Voz 0194 38:03 una veintena de diciembre es decir Convergència estado

Voz 0436 38:05 era a efectos políticos prácticamente desaparecida inexistente no el PDK yo lo que Messi anotado de la intervención de Tardà que yo creo que ha sido la más clarificadora de cuantas la escuchado es que ha sido cae hasta en tres ocasiones ha dicho que el interés superior es que exista un gobierno Cataluña el objetivo imprescindibles tener gobierno prescindibles que exista Gobierno hasta en tres ocasiones es decir que cuando ha hecho saque de las carambolas son demasiado complicadas Ellos saben que es imposible y además porque no lo quiere no sean no sólo que sepan que es imposible sino porque realmente no quieren que Puigdemont vuelva a ser el presidente de la Generalitat al final Pool la huida de Puigdemont a Bruselas les ha dado el pretexto perfecto para poder prescindir de un personaje que les había resultado ya profundamente incómodo y por ese elemento también que tiene de imprevisibilidad por el hecho de que se haya sustraído de la acción de la justicia mientras ellos tienen a su líder Oriol Junqueras en prisión entonces el argumento lo habías preguntado qué pasa la toma de posesión claro el tema es es es que no debería haber toma de posesión porque no deberían haberlo hecho bien claro entonces con los dice el objetivo de Puigdemont en un principio era regresar a España investido de la púrpura de presidente de la Generalitat no con la idea de que cómo van a detener ocupaban actuar judicialmente contra presidente pero es que no se va a dar ese supuesto no sea no va a haber investidura porque en el caso de que se convocara este investiduras sería recurrida suspendido automáticamente ante el Constitucional otra cosa es que entremos otra vez en el bucle de saltarse la ley y que decían ir adelante con investidura suspendida que yo creo que no es el caso en absoluto de de RCN por parte de los restos de que queda del PDK entonces bueno en cierto modo ahora mismo a ERC se les pone en bandeja la Lajusticia les les ha facilitado la la propia salida de Puigdemont bueno ha sido puesto en el que se la facilitó realmente con su con su huida pero creo que está claro de que eso mantendrá yo creo que se mantendrá la tensión estaremos los dos meses empieza a correr el calendario se conforma el Parlamento a finales de este mes debería Bella entren

Voz 0194 40:17 hay uno abría la primera embestida hubiera investidura

Voz 0436 40:20 no sé si labró labrada suponemos que lo que haya puede ser fallido incluso vete tú a saber si intentan hacer una escaramuza con compuso Mon llegaremos hasta finales de marzo no me cabe ninguna duda que se agotan todos los plazos in extremis como pasó la otra vez eh pero finalmente puso Moll tendrá que asumir que no puede ser presidente no

Voz 5 40:40 sólo un par de apuntes respecto a lo que comentabas Cristina de la relación entre Puigdemont y Esquerra es cierto es una relación envenenada pero nosotros aquí no estamos yo al menos para señalar Ny ni culpables ni ni víctimas pero en todo caso si hay que repartir culpas sería una culpa repartida quiero decir voy a usted un ejemplo para que se me entienda de Mon y eh hay una madrugada en la que le dice a Esquerra que va a adelantar las elecciones Si Junqueras les dice nosotros acataremos de acompañaremos en lo que decida la mañana siguiente se encuentra con una revuelta liderada entre otros por dirigentes de Esquerra no sólo en las redes

Voz 0436 41:35 más no también al sino también en las

Voz 5 41:38 es uniones privadas en las que les dicen que evidentemente no están de acuerdo le montan el gran numero y además le dicen que van a salir del Govern es decir que al final parece que haya pasado mucho porque ha pasado mucho ha habido unas elecciones la destitución gobierno hay gente que lleva tres meses en la cárcel otros llevan dos meses ahí la gente de Bruselas pero tampoco a nivel personal entre ellos es decir al final quién sea quince acaba sentando como comentaba antes en un hotel de Bruselas a negociar durante horas son la misma Marta Rovira que montó en cólera porque quería adelanta las elecciones Puigdemont Puigdemont que es el que acaba no adelantando las todavía está claro que seguramente en gran parte por por la presión de los sectores independentistas entre ellos los de Esquerra

Voz 0436 42:27 es verdad que dentro de ERC había discrepancias a la que podía representar Rovira otra de la que representaba mundo que mundo si era partidario donde calendario electoral es verdad que no había unidad dentro del partido pero final pero yo intento que el que rompe el guión evidentemente expuso

Voz 0194 42:42 sí pero mundo mundo

Voz 5 42:44 o actúa de manera leal en tanto que Kun selle es decir hay una reunión de Kun Sellés antes de estas reuniones tumultuosa as está sí en el en el Parlament y allí cada conseller dice lo que piensa pero todos le dicen nosotros acataremos lo que decididas y evidentemente mundo que es jurista que ya había estado en la Generalitat con el tripartito que es alguien que conoce la Administración es de los que les avisó de las consecuencias judiciales que podían tener sus actuaciones pero yo creo que no es comparable con con con las heridas que llevan personales seguramente de todos nuestros días macho

Voz 6 43:26 claro pero en cualquier caso lo cierto Neus es que Carles Puigdemont decidió irse a Bruselas tengo muchos interrogantes sobre si esta decisión estaba compartida con su principal socio con Oriol Junqueras Jordi Oriol Junqueras está está en prisión y esto evidentemente genera genera tensiones no

Voz 0194 43:46 en el que la información que tengo perdone para pum para sí la información que yo tengo después de hablar con todos y tampoco descubro nada porque se ha publicado

Voz 5 43:54 es que el Govern Bono se plantean distintas alternativas una decidirse básicamente la otras quedarse acuerdan que cada uno tomará la decisión en base sobre todo a sus circunstancias personales y que no habrá de Ike Ike a partir de ahí pues que no habrá reproches para entendernos

Voz 0194 44:13 a uno se buscarán harinas Nacho por cerrar

Voz 6 44:15 bueno pues por Ferrari por añadir nuevos interrogantes la la la disputa que hay en estos momentos entre Esquerra Republicana y Convergència Democràtica o lo que o lo que le ha sucedido la vemos ahora en su máxima crudeza pero en el fondo no deja de ser lo que ha pasado desde el año por lo menos dos mil tres de lo que hizo que es lo que está condicionando la política catalana y en el conjunto de eso

Voz 0194 44:36 años ha salido ya la reacción que pueda tener el Gobierno a lo que pase mañana en la en la sesión de constitución del Parlament posteriormente la investidura es que hoy el Gobierno dado la copa de Navidad hoy estamos a día dieciséis no si el nuevo dieciséis ha dado hoy la copa de Navidad no había manera de cuadrar las agendas y posponiendo posponiendo bueno pues nos hemos plantado en el dieciséis de enero hoy bueno la prensa acudido sin Cronos con la mejor cara pero ha aprovechado los corrillos habituales para preguntar a los ministros y a Mariano Rajoy por Cataluña y los posibles escenarios que hemos puesto sobre la mesa hay que se barajan para a partir de mañana que habéis sacado en claro María Jesús Güemes buenas noches

Voz 1461 45:11 qué tal Ángels buenas noches en La Moncloa están muy pendientes de lo que ocurra mañana la sesión constitutiva del Parlament creen que el informe de los letrados están claro que a los independentistas Nos les ocurrirá saltarse la ley pero por si acaso Rajoy ha comentado que si la mesa permite la delegación de voto desde Bruselas el Gobierno lo recurrirá de inmediato existen en que sea investido president el Ejecutivo también irá al Constitucional tienen claro que acudirán al alto Tribunal ante cualquier acto administrativo que no se ajuste a la legalidad para jefe del Ejecutivo si finalmente se apuesta por puso Monopoly un caras Se estará lanzando un mensaje muy malo piensa que lo mejor es que se decanten por un candidato limpio en causas pendientes para normalizar la situación en eso confía la vicepresidenta con la que también hemos charlado un buen rato Sáez de Santamaría está convencida de que así ocurrirá aunque los soberanistas apurarán los plazos de parece que a ellos no les interesa repetir las elecciones dice que les ve muy enfrentados que no hace más que acumular malas noticias como la del caso Palau de todos modos mientras todo siga atascado no recuerdan Se mantendrá el artículo ciento cincuenta y cinco iremos preguntado al Gobierno si un es podrá irse a una prisión en Cataluña fuentes del Ministerio de Justicia comentan que los traslados no son habituales estando en prisión provisional Rajoy no se ha querido pronunciar sobre este tema los ha dicho que lo deja en manos de instituciones penitenciarias ha hecho un poco igual que cuando lo hemos preguntado por Llanera y los procesos judiciales el presidente ha evitado responder señalando que ya ha cumplido haciendo su parte del trabajo de forma Juste razona

Voz 0194 51:49 diez y cincuenta y dos minutos de la noche nueve cincuenta y dos en Canarias en el análisis hoy están Cristina de la Hoz Nacho Corredor y nos Tomás vamos a abandonar Cataluña nos vamos a la Gürtel porque va a tener mucho protagonismo en los primeros meses de este año en Semana Santa se espera la sentencia la primera época de esta trama el juicio por la primera época pero para abrir apetito desde ayer ya saben que está celebran en la Audiencia Nacional el juicio que investiga las relaciones de la Gürtel del PP valenciano Miguel Ángel Campos buenas noches

Voz 1673 52:13 hola muy buenas noches ante el se celebra la segunda jornada

Voz 0194 52:16 de este juicio en el que ya hemos podido escuchar a Francisco Correa y lo cierto es que el líder de la trama no se ha mordido la lengua entre sus concesiones de hoy está que fue Alejandro hará ya saben que es el yerno de Aznar quién medió para que la Gürtel aterrizase en Valencia que recibieron pagos en negro por parte de los populares y que fue el ex secretario general del PP valenciano quién les impuso que contrataran a empresas adjudicatarias si querían organizar campos los mítines del partido

Voz 1673 52:40 ya vamos teniendo experiencia en declaraciones y comparecencias de Francisco Correa Ángels durante su interrogatorio de hoy ha dado sensación de verosimilitud respuestas rápidas sin titubeos y abierto a contestar con detalle a todas las preguntas formuladas por la fiscal el abogado del Estado y su propio letrado incluso pedía más a la fiscal anticorrupción mía Miriam asegura que no ha estado Ángels fina con las preguntas en ningún momento ha concretado y ha tenido que ser el abogado del Estado quién arrancarse a Correa el nombre quién despejarse una de las X en la financiación ilegal del PP el líder de la Gürtel afirma que su número dos Pablo Crespo le contó que fue el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa quien les dijo que tenían que facturar a contratistas con la Generalitat para poder cobrar

Voz 34 53:29 en a Cuéntame Pablo Crespo Ricardo Costa le dice a Pablo tenéis que factura unos empresarios

Voz 1673 53:35 y no se trataba de una sugerencia Angers sino que fue una imposición lo más parecido a un chantaje

Voz 34 53:41 de quién fue la iniciativa el Partido Popular queréis cobra tenéis que factura estos empresarios no teníamos que cerrar y ahora me imagino que lo habiendo los empresarios que ha asentado aquí

Voz 19 53:53 eh

Voz 34 53:54 les ahora obligado también a pagarnos a nosotros de lo contrario tendrían menos actividad profesional y menos adjudicaciones de obra

Voz 1673 54:02 Correa ha admitido que cobraron actos electorales en dos mil siete y dos mil ocho de empresarios por uno coma dos millones de euros y que el PP les pagó en negro otros dos coma dos millones en total tres coma cuatro millones cobrados de forma irregular en dos campañas y cómo llegó la Gürtel a Valencia otra vez o una revelación espontánea sin que lo preguntase la fiscal Correa dice que fue el yerno de Aznar Alejandro Agag quien presentó al Bigotes a Camps y que el expresidente valenciano le pidió que organizase sus elecciones

Voz 34 54:33 Álvaro Pérez conoce a Paco Camps presidente Alejandro Aznar le dice cómo va a dejar de trabajar aquí para Génova porque no te vienes al Valencia

Voz 1673 54:43 otras se salvo de menos la pregunta de si Camps estaba al corriente de los pagos ilícitos o del papel real de gas porque Correa ha desvelado además que el yerno de Aznar también lo presentó a su director financiero Ramón Blanco Balín no sabemos por qué no se preguntó si la colaboración de Agag fue altruista