Hora 25 (16/01/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0436 00:00 una sesión reveladora hay un mal día para el Partido Popular sin ninguna duda otro mal día otro mal día para el Partido Popular sin ninguna duda me ha llamado mucho la atención de todas maneras en la narración de de Francisco Correa cuando decías que sino le facturamos horas eh presas no cobramos si cerrábamos en lo que viene a decir poco menos yo lo que no entiendo es que si el Partido Popular lo obligaban actuación ilegal ya facturar unas empresas los actos que el decía que eran actos son estos sí que no hubo un acto que nos organizara porque siguió trabajando para el Partido Popular que le obligaba sigue trabajando con el Partido Popular tú eres una empresa que contratarse que que ofrece unos servicios quién te los contrata te obligan la actuación ilegal ilícita ya ya facturar a empresas que no son con la con la que estás trabajando en Caracas prestado el servicio cobrar sino vuelves a trabajar es decir me ha llamado mucho la atención cómo se ha presentado poco menos que como una víctima de una trama qué les superaba y con la que no tenía nada que ver que claro es la parte de su narración de la que no me creo nada

Voz 1 01:03 lo Nacho tres temas sobre la mesa el primero es que no forma parte de la agenda del Gobierno de España hacer frente a los y a los dos retos que hay en relación a la corrupción en nuestro país es uno es en relación a la financiación de los partidos no está sobre la agenda ni sobre las prioridades del Gobierno de España reformar la legislación en relación a la financiación de los partidos políticos hoy una empresa no puede donar tiene pero a un partido político pero sí puede hacerlo a su a su fundación hoy un particular no puede donar más de cincuenta mil euros a un partido político pero sí puede hacerlo a su fundación tampoco está sobre la mesa la necesidad de reformar la

Voz 0194 01:41 la legislación de las adjudicaciones se publica

Voz 1 01:44 y esto hay que ponerlo sobre la mesa porque en principio cuando hubo una investidura se dijo que iba a ser la legislatura de la lucha contra la corrupción y en este sentido me gustaría aplicarlo a las a a la segunda cuestión no es que cuando escuchamos esto que estamos escuchando cosas gravísimas estamos ante un partido político que ha sido el el primero que ha tenido una acusación penal y que está siendo juzgado por por ello cuando escuchamos todo esto no debemos perder de vista la oportunidad perdida en el año dos mil quince la oportunidad perdida en el año dos mil dieciséis para que esto tuviera algún tipo de de asunción de responsabilidades políticas primero porque Podemos no quiso pero luego porque Ciudadanos tampoco quiso de hecho se puso bastante de cara en relación al Partido Popular desde luego porque al Partido Socialista pareció olvidar que el partido que perdió en el partido realiza pareció olvidar que el Partido Popular lejos de la mayoría absoluta podía podía no no gobernar precisamente por cosas como estas no solo era responsable de cosas como ésta sino que hoy gobierna sin hacer frente y sin dar explicaciones sin acabar con la corrupción a nuestro país

Voz 0194 02:47 Neos

Voz 2 02:49 sí comentabais a qué dice Ricardo Costa no el otro día leía ISNA Un no nos sean escribió algún compañero pero me acuerdo quién era por eso si me está escuchando pido disculpas pero recordaba que en el dos mil nueve estaba en un restaurante los padres de Ricardo Costa en dos mil nueve era cuando Rajoy había obligado a Camps a a destituirlo no y su madre dijo Ricardo no sé cómo era el marrón solo

Voz 0436 03:14 bueno pues mañana cuando declare veremos tiene intención de comerse va a tirar por elevación pues eso a ver si la madre en este caso tenía razón y luego

Voz 2 03:24 aparte de felicitar a Campos por la crónica que nos ha hecho como como siempre tiene mucha razón cuando dice que no les llamemos empresarios

Voz 0194 03:33 sabes que este es el otro tema que yo quería se haría el parte de los empresarios como lo hemos visto también el caso Palau eh

Voz 2 03:39 sí sí claro pero en por ejemplo en el caso de que Álvaro Pérez claro es que mandaba más que muchos consellers no porque su proximidad a Camps era tan fuerte que eso que había gente que para ser Kun selle la manera de conseguirlo era intentar que que que Álvaro Pérez medias sean tres ante Camps y luego es verdad también se ha comentado no pero es el juicio a una manera de hacer política no es decir esos mítines faraónicos de Paco Camps esos esos plazas de toros campos de fútbol era bueno era una imagen de un poderío exagerado que es de suponer que alguien en Madrid no sé si el yerno o alguien en algún momento podría haber sospechado que eso no era no

Voz 0194 04:31 a lo mejor el propio secretario general del partido imagínate no porque alguno de esos mítines habría ido claro no habría Davis es habría visto que por comparación con los mítines que hacían los otros partidos

Voz 0436 04:42 yo tengo que enmendará la plana yo he estado en la plaza de toros lo de Mestalla sí que fue otro otro tema pero yo todo en la plaza de toros de Valencia en mítines del PP practicamente todos incluso Adolfo Suárez de Anguita llenos sé alguno del PSOE ellos en previstos a Plaza de Toros llena es el único sitio que siempre pongo como ejemplo es verdad que la hay mucha movilización política en en Valencia es una de las regiones de España donde se dispara donde se es más alta la la la participación electoral yo siempre lo pongo como ejemplo de paradigma de plaza de toros llena evidentemente no había los fuegos artificiales

Voz 2 05:18 claro claro

Voz 0194 05:20 a diferencia la plaza de toros La llenaban todo

Voz 2 05:23 sí pero una cosa es llenarla es como cuando en Barcelona se llenaba el Palau Sant Jordi tú puedes llenarlo de muchas maneras yo si la gente puede ir Val mítines hasta o que sea una fiesta que era lo que se convertía además organizada siempre por por las empresas que que ahora luego hemos visto sentadas en el banquillo

Voz 0194 05:42 es el pobre Correa que se veía obligado a trabajar de cualquier manera vigencia y qué pena y que jaimas enfada porque el caso lleva el nombre de swap es una quema de todo este efectivamente en alemán estás formando lo destacaba antes de campo si hacía incidencia también el papel de los empresarios estos empresarios

Voz 1 06:03 sorprende que no se asuman responsabilidades no también en el caso Palau creo que en ese caso concreto porque había prescrito los delitos no se no se han asumido responsabilidades es evidente que que selló un corruptos porque hay una porque hay un corruptor no oí inicialmente parece que está más castigado toque el corruptor cuando los dos son parte absolutamente absolutamente necesaria para que se lleve para que se lleve a cabo bueno pues este es el el Partido Popular que gobierna nuestro país e insisto no está sobre la mesa hacer frente a ningunas de las cuestiones sobre las que estamos hablando que es la financiación de los partidos no está sobre la mesa a mí me parece gravísimo ni la normativa de adjudicación especialmente de los ayuntamientos que es donde está gran parte de la corrupción en nuestro país

Voz 3 06:46 también te preguntaría yo qué es lo que tiene el Gobierno sobre la mesa claro

Voz 1 06:49 ese es el problema porque decía que se perderá el estreno

Voz 0436 06:51 por ello se supone que la comisión parlamentaria del Congreso que está analizando las las cuentas del PP uno de sus objetivos es que sus conclusiones pues no se le grandes medidas respecto a la financiación de los partidos políticos el problema del PP es claro concepto era que que no consta en su mayoría de la financiación que que que tenía no yo soy muy escéptico en red

Voz 1 07:15 Acciona a la lucha contra la corrupción que se estaba haciendo en en este país y entre otras cosas insisto porque

Voz 0436 07:22 es una oportunidad se se sarna Nacho por ejemplo ha destacado que el PP es el único partido penalmente acusado de financiación ilegal pero es que hasta dos mil doce Un partido no podía ser penalmente acusado de financiación si bien los partidos ni los sindicatos la reforma en dos mil diez que no los contemplaba contemplaba ya en dos mil doce La de dos mil diez es de Zapatero de dos mil doce es de Rajoy es decir que si ahora el PP está acusado hoy está imputado como partido políticos por esa reforma

Voz 1 07:51 eso es cierto perro cuyo destacaba no era el el delito en particular sino en general es el primer procesado por una acusación penal en general efectivamente se hizo una una modificación hace hace unos años que dejó en fin dio lugar a que las fundaciones de los partidos políticos no estén por ejemplo sometidos al mismo régimen de control que los partidos y por tanto sigue sin

Voz 0436 08:12 insufló pero se supone que si está prohibida Se supone que las fundaciones desvíen fondos a los partidos que tampoco antes estaba eso contemplado en la ley siempre que es que tú ves el listado de los donantes de las fundaciones hablo por ejemplo de la Fundación hablabais el caso de Cataluña no es el caso de Convergència de esta semana la fundación John de Trias Fargas que se llamaba entonces ese fondo cambiaron el nombre y la rebotes

Voz 2 08:37 como como Cat Dem tú miras los cinco primeros tres son constructoras grandes constructoras incluso constructoras que no tienen la sede en Cataluña que entonces

Voz 0436 08:48 tenían para todos si ahora me comentaban

Voz 2 08:50 compañero periodista gallego me decía oye cuando Pablo Crespo se qué tal realización del PP gallego había romerías con veinte mil personas estaba Aznar estaba Rajoy todo el mundo se preguntaba esto quién lo paga nadie sabía que lo pagaba todo esto iría allí yo creo que también tenemos que ser un poco no voy a asumir ninguna culpa solo faltaría porque no pero hago las cuentas de ningún partido ni ninguna fundación pero es verdad que a la hora supongo que es un poco por ahí a la hora de pedir responsabilidades no hay que pedirle sólo a una parte también a otros y recordar que este que que la sentencia del caso Palau la empresa se ha ido de rositas Ferrovial porque eh

Voz 0194 09:31 había pasado el tiempo porque había había escrito sobre esto de de quién lo paga déjame que vaya al Congreso porque ha durado cinco horas la comparecencia en la comisión que investiga el rescate bancario quién lo paga la comparecencia de Luis de Guindos le han preguntado sobre las declaraciones de Rodrigo Rato la semana pasada en esa misma comisión de Guindos no ha pronunciado ningún momento el nombre del ex presidente de Bankia pero ha negado que fue él quién le echase del Ejecutivo Eva Vega

Voz 0605 09:54 buenas noches Angels Guindos se ha defendido en parte de las acusaciones de Rodrigo Rato en la misma comisión y ha asegurado que es el propio Rato el que le pide su dimisión porque sabía lo que se le venía encima después de haber presentado las cuentas de Bankia sin auditoría una falta especialmente relevante sin embargo Rodrigo Rato se arrepiente al día siguiente

Voz 4 10:15 únicamente al día siguiente me vuelve a llamar el ex presidente de Francia anterior presidente de Bankia y me dice o bien y que va a continuar de presidente hasta la siguiente Junta en este momento hay sí sí que le dije mire usted dimite inmediatamente porque ya lo ha comunicado a la Comisión Nacional caballos

Voz 0605 10:42 sobre otro reproche de Rato por reunirse con responsables de bancos a espaldas del Banco de España

Voz 4 10:47 yo me reunía con los banqueros para pedirles dedicado porque porque teníamos que hacer el Fondo de Liquidez Autonómica opondremos que hacer el pago en el fondo de pago a proveedores les pedir dinero porque nadie ponía

Voz 0605 11:05 con duro su español Guindos ha recordado además que el supervisor bursátil sancionó a la Bankia de Rato por manipular el mercado comprando acciones propias por encima del límite

Voz 0436 11:16 qué tal lo último sobre pensiones porque el Govern

Voz 0194 11:18 no propone sólo una propuesta que los trabajadores puedan elegir dentro de la vida laboral los años que les sean más beneficiosos para calcular su pensión no precisa cuántos ni como Rafa Bernardo buenas noches buenas

Voz 3 11:29 coches para dejar más clara la novedad vamos a necesitar

Voz 0194 11:32 que compares el actual sistema con la propuesta que hace la ministra Fátima Báñez así que te escucha

Voz 1 11:37 primero hay que decir es que esta propuesta que hace la ministra es algo vaga la excusa

Voz 5 11:41 algunos trabajadores que han tenido una cotización es muy alta al principio la mitad de su vida laboral en esto último año por razones de Expediente de Regulación de Empleo porque han tenido que ponerse a trabajar por su cuenta como autónomos estamos pensando está trabajando el Pacto de Toledo en que se pueda tener en cuenta no los últimos años de cotización sino incluso poder elegir el durante toda su carrera laboral porque mejoraría su pensión futura

Voz 1 12:10 que toda la vida laboral contase a la hora de calcular la pensión es una idea que ya lleva muchos años en el aire por la razón que decía la ministra no hasta ahora cuenta en los últimos años pero hay mucha gente con la crisis que ha sido despedida en los últimos años de su vida profesional y esto les estropea les baja la pensión que tendrían entonces lo que es más nuevo de todo lo que ha dicho la ministra es eso de poder elegir no los años de la CAM era laboral propia que contarán para el cómputo de la pensión dicen fuentes de empleo que el ministerio no tiene una propuesta definida que es lo que hay precisamente que mirar en el Pacto de Toledo no cuántos años podrían del como sea como sea es etc bueno lo que hay ahora es una tendencia precisamente hacia los periodos más largos de cálculo no hasta la reforma de dos mil once Se contaban para calcular la pensión los últimos quince años de carrera pero con la reforma de dos mil once esa edad va aumentando gradualmente hasta que serán veinticinco años no ahora en dos mil dieciocho vamos por veintiún años eso sí un poco en esta idea de elegir no para los más perjudicados por la por la crisis ya ahora se les deja a escoger entre esos veintiún años no para las personas que se jubilen en dos mil dieciocho o veintiuno años o veinticinco años del cómputo de cadena larga eso es para para que no se vean muy perjudicados en las pensiones aquellos que llevan los últimos años en paro o con con empleos peores que los que tú

Voz 0194 13:21 de todas formas esta propuesta ya se había discutido en la comisión del Pacto de Toledo y el anuncio la verdad que se ha hecho sin más avance sin más consensos ha sorprendido yo creo que también ha molestado no algunos integrantes del pacto

Voz 1 13:33 sí hay bastante incomodidad dentro de ese pacto de Toledo de esa comisión parlamentaria que estudia la reforma de las pensiones porque este tema de prolongar la al cálculo de la pensión y elegir los últimos años estuvo sobre la mesa de la última reunión del Pacto se habló allí el miércoles pasado se acordó seguir profundizando en esta cuestión por ejemplo en la reunión que mañana mismo tienen IVA pues eso ha sentado mal ha sorprendido que la ministra se haya apropiado de una idea dicen estas fuentes de la comisión que además todavía no se ha aterrizado suficiente entre los agentes sociales entre los sindicatos también hay malestar por la forma en la que Báñez ha presentado la idea lo decía Unai Sordo de Comisiones Obreras las propuestas

Voz 6 14:06 es el telediario para entendernos no podemos entrar en la consideración permanente porque esto sino no nos lleva a una especie de teléfonos cacharrazo en una materia tan sensible como las pensiones

Voz 0436 14:20 Fuentes de la Comisión y fuentes de de los agentes sociales dicen que creen que este anuncio así un poco de sorpresa diarios serio sereno

Voz 1 14:28 esta masa cortocircuitar dicen las críticas al Gobierno por la escasa revalorización de las pensiones están teniendo lugar también propuestas alternativas como la propuesta de celebrada otrora de pagar con impuestos a la banca las pensiones y añaden como prueba digamos de que es una cosa que no se esperaba que el Gobierno hasta ahora no habían manifestado ninguna intención había planteado ningún documento en este sentido no en el de aumentar el periodo por el que se calcula la pensión

Voz 0194 14:50 bueno pues veremos a ver qué pasa Rafa gracias gracias

Voz 7 14:53 vamos ya con otras noticias del día Naxos Prisa ha alcanzado un acuerdo para la refinanciación de su deuda y reforzar

Voz 1050 14:59 amén su equipo directivo Aitor Albizua sí

Voz 0032 15:02 el consejo de administración ha aprobado un acuerdo con los acreedores que permite prolongar cinco años el vencimiento de la deuda hasta finales de dos mil veintidós el acuerdo no prevé amortizaciones obligatorias durante los tres primeros años desde hoy y hasta diciembre de dos mil veinte con un calendario de repago posterior ajustado a la generación de caja inesperada de los negocios del grupo y además establece un primer pago de cuatrocientos cincuenta millones de euros a realizar con los fondos obtenidos de la ampliación de capital aprobada por la junta general de accionistas de Prisa celebrada el pasado quince de noviembre sobre la composición del nuevo comité de dirección del grupo hay nuevas incorporaciones Pedro García Guillén ex director general del país y consejero delegado de Movistar Plus ha sido nombrado consejero delegado de PRISA Radio que Alejandro Martínez Peón consejero delegado de PRISA Noticias por su parte Augusto del cadáver va a ser director editorial Jorge Rivera se hará cargo de la Dirección de Comunicación y Relaciones Institucionales y Marta Bretos va a ocupar la dirección de gestión del tal

Voz 1050 16:04 Estados Unidos ha congelado sesenta y cinco millones de dólares de ayuda a los refugiados palestinos es la mitad de la contribución que hacia las Naciones Unidas les avisa que hay que reevaluar cómo opera cómo se financia esta organización donde Estados Unidos dicen aporta el treinta por ciento del presupuesto anual en nuestro país el Supremo ha dado la razón a dos mujeres que denunciar Ana Jesús Carballo ex seleccionador nacional de gimnasia por abusos sexuales el caso se archivó porque el supuesto delito había prescrito entoces Carvalho les denunció fueron condenadas por vulnerar su derecho al honor tuvieron que pagar hasta treinta mil euros ahora el Supremo revoca esta condena respalde y protege las denuncias por abusos sexual porque la justicia dice no puede disuadir a las personas de denunciar este tipo de casos públicamente

Voz 8 16:47 a cien

Voz 9 16:50 hora veinticinco

Voz 11 17:21 pues este ambiente eclesiástico bueno es que se ha muerto el compositor de esta canción un poco más lega que es bueno es que esta canción la oído

Voz 12 17:32 sí siempre te imaginas una misa en incluso fuera de la Iglesia en Harlem y eso te imaginas una una meses siempre piensas en esta canción y en buen rollo porque la buscar eh luego ya con Las Palmas y eso muestra entre bueno pues mi

Voz 11 17:49 y en este happy day porque se ha muerto el compositor no nos hemos enterado que Boadella se ha convertido en el presidente en el exilio tenía que es bueno que es una sopla Poyet yo lo digo escucha ya no

Voz 3 18:11 Boadilla ese ese actor maravilloso bueno que es el que sí que como actor de Turégano Segovia la Compañía Nacional de Títeres de María para rato que celebra veinte años lo celebra todos los amigos de este mes en la Cuarta Pared de Madrid pero siempre gira se pueden ver sus espectáculos en otras ciudades y más que deberían de verse sus espectáculos

Voz 11 18:40 los niños por ahí al fondo es lo que interesa

Voz 3 18:43 bueno muchas gracias yo me tengo problemas con los títeres no acabo de entrar en el mundo títere no no bueno pues hay unos títeres fabuloso si os decía esto se lo hemos hablado más de una vez pero no sé qué me pasa vale como dijiste hasta ayer que a ver si todo fuera de Madrid casi todo fuera de Madrid de Cádiz por ejemplo Felipe Benítez Reyes y un escritor al que no necesariamente

Voz 0194 19:02 me gusta sus libros mal

Voz 3 19:05 sí sí sí acaba hoy ha presentado la reedición por parte de la Fundación Lara de El novio del mundo que es una novela que apareció en mil novecientos noventa y ocho creo convertida

Voz 0194 19:16 no era una obra de culto

Voz 14 19:20 con lo con lo propio con los libros propiedad una especie de de mentalidades reparador de relojes que se trata de haberle tenemos en comprobar si el reloj funciona o tal vez la función de no me importa que sea de plata que sea de oro que se de platino o que sea lo de tres pero el caso es que funcione que marquen cien popular con una obra narrativa lo mismo decirnos que realmente funcionan pues todo lo que ni que me gusta que no me guste sino que funciona totalmente

Voz 6 19:47 sí que te quita el mecanismo

Voz 0194 19:50 bueno pero está hablando como escritor sí claro es un trabajo no dejarse en una sí

Voz 3 19:54 la presentación hoy de Barcelona negra el tema acoso en realidad de tres en uno de de género del escolar del que sucede en las redes con el lema perro pequeño muerde empieza el veintinueve de enero ya hablaremos de la lista de gente que viene su nuevo comisario Óscar Lozano

Voz 1895 20:10 on en Fetal fastidio aconsejó Soon Yi hemos hecho el festival como si fuera un libro ya el título del libro este año es perro pequeño muerde en consideramos que la novela negra entre otras cosas aparte de entretener a parte de ser un género comercial y al mismo tiempo literario también los muestra la parte que no nos gusta de nosotros mismos y esta es una oportunidad como otra de denunciar y poner ante nosotros un tema como es el acoso dan a nosotros un problema como es al tema

Voz 3 20:33 también tengo precisamente sobre la mesa

Voz 0194 20:36 el próximo libra estoy leyendo un libro de relatos de Jordi Puntí el siguiente es Carlos Zanón consultor culebrones taxi

Voz 3 20:43 ambientada en Barcelona pues bueno yo me ahora sí más ganas además de leer no bueno mea culpa ayer me equivoqué las la obra de los hermanos

Voz 1 20:50 Arman detectan del salvaje Oeste te acuerdas

Voz 3 20:53 sí así con proyecciones de cine mudo con títeres dije que iba a estar dos días en las Naves del Matadero de Madrid va a estar hasta el veintiocho de enero bueno mejor

Voz 0194 21:01 porque yo te dije que me apetecía y me dijiste puesto a dos días pues si me equivoqué mentido ocho de enero hasta el veintiocho de enero exactamente aunque hemos vuelto a Madrid pero bueno bueno bueno ya que estamos en el matadero de ganado

Voz 3 21:11 es Mateo Feijoo que ha presentado temporada idea de la casa para explorar el trabajo de los artistas espacio de la casa fundamental en la creación y mira lo que decía

Voz 15 21:21 ya es muy importante también para mí establecer el análisis y la reflexión en torno a qué significa y lo fácil que es habilitar una casa desde el punto de vista de lo artístico y lo difícil que es una vez más pues toda la burocracia y todas las necesidades administrativas para que esas por ese espacio después en el futuro cumpla su función social

Voz 3 21:41 el Real que es la de ser habitada en osea que que osea que Mateo Feijoo lo que está diciendo es que bueno en realidad que puede programar pero que luego el papeleo toda la parte administrativa e nothing que no es nada fácil ya vale y por cierto una cosa muy importante ya que estábamos con esto de que siempre nos fijamos en donde fue herida la cosa elitista y tal los madrileños y las madrileñas de dieciséis a veintiséis años que tengan el bono joven cultural van a poder ir gratis de martes a viernes a todos los espectáculos de naves del Matadero de Madrid es eso está bien eso está muy bien una cosa descubrir lo que se sabe que es un estudio de género en cuarenta y ocho premios de poesía adivina lo que ha descubierto que ha descubierto no hay mujer eso que no le dan premios a las mujeres que no hace falta hacer ningún estudio yo a que es así han pero no lo han hecho valorando fomentado han documentado han documentado la vida

Voz 0194 22:32 ciencia exacta era vale

Voz 3 22:35 hoy a las diez hace poquito sea emitido amplio ha empezado a emitirse un documental sobre Serrat Serrat menos conocido en TV tres es a ver si lo de Serrat el Noi del Poble Sec una entrevista en el Molino habla de su infancia de sus amigos de su maestra

Voz 9 22:51 al poco se Kumar hago es es un barri fue una manualmente clase trabajadora ICOM de un barril de digresión

Voz 0194 23:01 qué fue de lo que es un bar de la calle Poeta Cabanyes tiene una canción maravillosa Serrat que se titula al poeta

Voz 3 23:08 pues mira es que había sacado otra si lo llego a saber está bien vale para terminar por qué

Voz 16 23:15 mira Serrat puede hablar a fortuna

Voz 0194 23:18 la mente Nos guste o no bueno pero que diga pero por hablar te diré que en las redes habido toda una campaña para boicotear la emisión esta noche de este programa en TV3 precisamente por habrá que pero no tienen ni hablaron ni nada que siga hablando

Voz 9 23:35 que un dan flores para regalar a sus comer hasta mañana hasta me ser qué es más tuvo un olvido en Vendée heredaron esos individuos a ser otro cuanto al parecer que usan para Ramón y el dietario

Voz 1150 24:18 no le den más vueltas la estrategia de Puigdemont está clara forzar hasta el último momento para acabar aceptando un plan B para la elección de otro candidato probablemente adornando la jugada con alguna solución imaginativa en el terreno simbólico había retratos robot se buscaba a un presidente del Parlamento catalán con talante político más que de militante para una legislatura difícil el escogido ha sido Rusia Torrent un valor en alza en Esquerra Republicana que se comprometió a respetar la opinión dos letrados de la Cámara será el sustituto de Carme Forcadell para restablecer el funcionamiento institucional me veo capaz de gobernar con gente del PP del PSOE dice Albert Rivera esto me suena tiene autor Emmanuel Macron Macron quiere ser modelo Rivera se contenta con ser copia distintos niveles de ambición la Liga Norte italiana se suma la defensa la raza blanca en la senda que llevó a la presidencia todos no cabemos así que hay que elegir tenemos que elegir si nuestra étnicas y nuestra balanza blancas y nuestra sociedad deben continuar existiendo deben ser eliminadas siglos aceptásemos datos ya no seríamos nosotros la realidad social la realidad étnica dice Atilios Fontana racismo en estado puro no es una demostración de fuerza espera debilidad es la expresión genuina de la inseguridad que se ha instalado en unas clases medias occidentales que ven peligrar su bienestar RIP buscan chivos expiatorios para su desconcierto en la derecha populista en vez de ocuparse de ellos capitaliza las bajas pasiones en una Europa en contención de nacimientos latas totalidad oscila entre el uno coma noventa y cuatro hijos por mujer del Reino Unido y uno como XXXIV de España parece que es un indicativo del nivel de las políticas de familia que en nuestro país está bajo mínimos pero también operan otros factores como la falta de expectativas

Voz 1 26:02 de los jóvenes que en España retrasa enormemente

Voz 1150 26:05 la llegada del primer hijo

Voz 17 26:08 con Bush

