Hora 25 (19/01/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 una única pregunta para este viernes que pensará Francisco Camps de su amiguito del alma después de escuchar esto en el juicio de la Gürtel

Voz 2 00:08 el cargo llama delante de mí a la persona a la que le consulta las siempre todo y entonces le dice aquí hay problemas importantes si se hace de esta manera esa persona le dice que es la única manera que hay de cobrar hasta personas Francisco Campos

Voz 0390 00:25 las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:49 hola buenas tardes Álvaro Pérez el Bigotes se ha quedado sin manta de la que tirar el cabecilla de la trama Gürtel en Valencia ha señalado Francisco Camps como responsable de la financiación irregular del PP valenciano aunque no era el único

Voz 2 01:00 había que hablar con Juan Cotino que era el que hablaba con determinados empresarios a hablar con con la jefa de gabinete del señor Camps había que hablar el señor Camps que era lo que realmente decían por dónde se iba a o por dónde había que ir

Voz 0194 01:17 el juicio se retomará el miércoles con la declaración de Ricardo Costa que hoy ha denunciado presiones de Francisco Camps y de abogados del PP para conocer el contenido de su declaración en este juicio para el Gobierno el asunto de la Gürtel ha caducado escuchen al portavoz

Voz 4 01:29 decía Vico nunca son muy viejo

Voz 5 01:33 yo no yo no veo que existan novedades respecto a lo que estamos escuchando ahora de lo que hemos escuchado antes

Voz 0194 01:39 enseguida resumimos los mejores momentos de hoy en este juicio también escucharemos a Carles Puigdemont convencido de que se puede gobernar

Voz 4 01:45 desde Bruselas no perdonó los paran

Voz 6 01:48 el president José ex presidiario president

Voz 0194 01:50 creo no pierde la esperanza entre ser presidente presidiario prefiero ser presidente asegurado pulmón esta mañana en Catalunya Ràdio el lunes conoceremos el nombre del candidato a la investidura que propone el presidente el Parlament Rusia Torrent que ha completado su ronda de contactos con los grupos Esquerra mantiene su apoyo al candidato huido pero no aclara si apoyará una investidura telemática Raül Romeva

Voz 7 02:09 lo dice el reglamento es que los informes de los letrados son obviamente orientativos no tienen carácter vinculante y que por lo tanto al final irlandesa a la que interpreta estos informes

Voz 0194 02:25 en París Emmanuel Macron hecha una mano Angela Merkel

Voz 8 02:27 para reeditar la gran coalición en Alemania Pablo Morán

Voz 0194 02:30 las tardes Ángels buenas tardes un buen capote

Voz 1667 02:32 forma de mensaje a los socialdemócratas alemanes que este fin de semana votan el acuerdo con los conservadores

Voz 9 02:38 pues bien

Voz 1667 02:40 Europa necesita de una Alemania con ambición europea confirmo y confío en el preeuropeo es uno de los socialdemócratas ha dicho Macron tras su encuentro con Merkel en el Elíseo de estaremos también en Estados Unidos donde esta noche se podría decretar el cierre de gobierno si demócratas y republicanos no llegan a un acuerdo sobre los presupuestos de este año escucharemos también el padre de Diana Kerr esta mañana en Hoy por hoy donde ha relatado su llamada a la madre del chicle

Voz 10 03:03 y lo que hizo fue llamarla decirle señora Bustelo es la culpable tiene todo mi perdón es una persona condenada de por vida a sufrir la pena la humillación en la que era puesto su hija

Voz 1667 03:14 les contaremos la historia de Julia a una anciana de noventa y cuatro años que ha muerto en soledad en Soria después de que la Junta le obligar a abandonar la residencia que compartía con su hermana para evitar que les quitaran la pensión

Voz 11 03:25 en una carta de la Junta de Castilla y León diciendo que cómo vive su hermana Julia con las familias de las pensiones no contributivas de tiene desde el centro ayer

Voz 0194 03:36 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:39 tal muy buenas tardes Javier Fernández acaba de proclamarse en Moscú campeón de Europa de patinaje el madrileño de veintiséis años es la sexta vez que consigue el título europeo en fútbol mercado de fichajes está a punto de cerrarse la cesión del azulgrana Rafinha al Inter de Milán y recordemos que hoy se inicia la jornada era con el partido que se disputa a las nueve en el Alfonso Pérez entre el Getafe y el Athletic de Bilbao

Voz 0194 04:03 visión del tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:05 el fin de semana el tiempo será sobre todo soleado con temperaturas cada vez más altas especialmente el domingo cuando durante la tarde en el Mediterráneo llegará hacer un poco de calor las noches todavía frías especialmente la próxima algunas nieblas y mañana en general Saul chubascos en el Cantábrico y atención a partir de mañana por la tarde y hasta el domingo por la mañana ya que la lluvia especialmente al este del país Vasco norte de Navarra también en gran parte del Pirineo Baker de manera copiosa cota de nieve alta por encima de los dos mil metros esto puede acelerar el deshielo mucha atención a los ríos además en esta zona hay que añadir el viento que soplará también fuerte en gran parte de Aragón y sur de Cataluña así como al norte de las Baleares y en la provincia de Castellón rachas que pueden superar los cien kilómetros por hora y las temperaturas el domingo bajarán poco en cambio durante la tarde máximas de quince a veinte grados por encima de los Veinticinco en la Comunidad Valenciana también

Voz 1667 04:55 en Murcia empieza ahora veinticinco Pablo puede que algunos lo llamen milagro aunque en verdad es la ciencia y la medicina que siempre no suelen reservar las mejores noticias Carla es una pequeña bebé de sólo cinco meses pero con la fortaleza suficiente como para superar un trasplante de corazón lo inédito de su caso es que el nuevo corazón de Carla el corazón del donante no pertenece a su mismo grupo sanguíneo aun así todo ha salido bien lo han conseguido en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid

Voz 12 05:22 eso es la genialidad de todo esto también se llama tolerancia tolerancia es que el niño adoptado que es el grupo del donante que eso es muy importante como si fuese suyo con lo cual no va a generar anticuerpos frente al grupo sanguíneo que no es el suyo pero sí el del donante entonces eso es una demostración de tolerancia impresionante

Voz 1667 05:50 así lo explicaba la doctora Manuela Camino a nosotros sólo nos queda desearle larga vida a Carla y mucha felicidad a sus padres ocho y seis

Voz 4 06:05 es más fácil empezar el año reclamando otros gastos hipotecarios que aprendiendo inglés hazlo y suma Tea un propósito que cuesta poco pero que vale mucho llama al novecientos veintiséis cuarenta y uno cero cero o contrate

Voz 0390 06:19 esta web Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 13 06:23 Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un tres coma siete por ciento más que el ejercicio anterior y además con dividendo flexible de Iberdrola puede elegido combinar su forma de remuneración entre cuatro las recibir gratuitamente nuevas acciones recibir su dividendo en efectivo o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o a Iberdrola informes en el novecientos cien cero diecinueve o en Iberdrola un poco

Voz 3 06:51 hora veinticinco

Voz 11 06:55 Pablo Morán ella casi diez años que

Voz 1667 06:57 supimos de la estrecha amistad entre Francisco Camps y El Bigotes seguro seguro que recuerdan esta conversación

Voz 9 07:03 bien y Navidad amiguito del alma que otro o queriendo mucho que también pero sobre todo para decirte que bueno que el contarás durante muchos años con mi lealtad vale perdona durante muchos años mi hijo de puta durante toda tu Guiza Sofía es que

Voz 1667 07:21 durante años no durante toda la vida quién le iba a decir entonces a Camps que nueve años después su amiguito del alma terminaría por tirar de la manta y que lo haría frente al tribunal que juzga la rama valenciana de la trama en una sesión televisada Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 1552 07:36 hola Pablo buenas tardes y es que El Bigotes que es

Voz 1667 07:38 como se conoce Álvaro Pérez cabecilla de la Gürtel en Valencia ha cantado de lo lindo esta tarde aunque lo más relevante obviamente es que ha reconocido que era Francisco Camps el que ordenaba los pagos en negro al Partido Popular

Voz 1552 07:49 he venido a decir toda la verdad y Álvaro Pérez El Bigotes no se ha guardado nada ha despejado la equis de la trama de la financiación ilegal del PP Francisco Camps dado los nombres de los altos cargos que presionaban a los empresarios para que les pagasen como el propio Camps Juan Cotino o Ana Michavila y también quién le pagaba en negro desde el Partido Popular

Voz 2 08:08 en algún cogía donde en donde la sede del PP quiénes entraron en otra ocasión nuevos dio David Serra por ejemplo cerrarle dio si Serra libido Rambla promedió nunca dio Rambla no le dio hay detrás ronda en otra en otra ocasión medio Víctor Campos Víctor Campos les dio sin consta lidió lo que le he dicho antes del Bigotes dice que

Voz 1552 08:30 dinero negro Se lo daban en paquetes que a veces lo pagaba directamente el PP y otras empresarios y entre los acusados no están todos los empresarios que son

Voz 2 08:40 dijo te quiero decir una cosa en los empresarios aquí no están todos los que son ni son todos los que está en el ojo eh porque aquí no se la pregunta a ningún empresario que es lo que agradecía cuando soltaba la mandada eh desde la pregunta a ningún empresario emitidos al contestar vale pero es que sería es que como tengo dudas aquí que que tengo he visto cosas que sean preguntan aquí pero que al final no nos han quedado muy clara por eso quiero quiero ser lo más lo más gráfico posible para que usted me entienda idea cómo era el funcionamiento de todo

Voz 11 09:12 Álvaro Pérez dice que trabajaron para todos los PP

Voz 1552 09:15 es de España lo recuerda para esos que ahora se rasgan las vestiduras literal que su ascendencia en el partido popular era tal que todavía conserva la tarjeta de acceso a la sede nacional de Génova trece

Voz 4 09:26 quién empieza a ir todos los días

Voz 2 09:28 a la calle Génova número trece yo nosotros sino yo hasta el punto que tenía tenía una tarjeta como cualquier empleado del PP tenía una tarjeta para entrar sin pasar los controles de seguridad de de Génova trece tenía una

Voz 11 09:46 tengo la necesidad como Correa el Bigotes será el protagonista en Valencia dice y hoy

Voz 1552 09:52 también lo ha sido en campos qué consecuencias poeta

Voz 1667 09:54 con esta declaración de el Bigotes tanto para Camps como para el resto de señalados

Voz 1552 09:59 anticorrupción estudia abrir un procedimiento contra las personas mencionadas por el bigotes afirman fuentes de la Fiscalía La Ser pero será muy difícil porque el delito electoral prescribe a los cinco años y el último del que se habla se cometió en dos mil ocho hasta con la continuidad delictiva que prolonga los plazos de prescripción hay serias dudas pero está por ver que declara a el miércoles sí podría atribuir un delito nuevo el expresidente valenciano a Cotino o algún otro de los mencionados que no hubiera prescrito como la malversación Ricardo Costa ha salido relajado del juicio después de que tanto Crespo como el Bigotes hayan dicho de él que se dedicaba tras

Voz 14 10:35 mire las órdenes de Camps Costa

Voz 1552 10:38 ha recibido al menos tres llamadas del ex presidente valenciano en el día de ayer para presionarle también su equipo de abogados por parte de letrados próximos al Partido Popular

Voz 1667 10:47 gracias Campos antes del Bigotes ha declarado Pablo Crespo ex secretario general del PP gallego y pieza clave Hayden toda la trama Crespo ha reconocido también la financiación irregular de los populares en Valencia por decirlo coloquialmente la dejado botando Álvaro Pérez

Voz 16 11:01 buena parte de los trabajos Cristina porque el Partido Popular fueron pagados en efectivo el dinero la facturación de trabajos realizados para el Partido Popular que fueron pagados a través de los empresarios que han el otro día prestado aquí declaración sobre la persona concreta

Voz 1667 11:29 puedes y que Álvaro Pérez ha señalado como hemos contado a Francisco Camps el Gobierno y el PP sigue mirando para otro lado intentando que este juicio pase desapercibido pero es que este juicio no recuerda que la pestilencia corrupción también salía de los despachos de las altas esferas ya han sido inevitables las preguntas al portavoz del Gobierno tras el Consejo de Ministro los de este viernes Méndez de Vigo lo ha despachado con en un asunto muy del pasado Sonia Sánchez

Voz 1916 11:53 pues a pesar de que está de plena actualidad el Gobierno da por completamente pasada la página del caso Gürtel asegura el portavoz que las personas implicadas ya no están en el PP que las revelaciones de los últimos días no aporta nada nuevo y que todo ocurrió hace mucho mucho

Voz 5 12:07 en el caso Gürtel es un caso muy viejo muchos de esos de esos actos son de la década de los noventa y principios de los dos mil yo no veo que existan novedades respecto a lo que estamos escuchando ahora de lo que hemos escuchado antes Easy escuchamos alguna entra dentro de la lógica de lo que las defensas preparan para defender los propios intereses

Voz 1916 12:29 como no aprecia novedad alguna Méndez de Vigo añadía que no ve ningún motivo para que lo que está ocurriendo en el juicio afecte a la negociación de los presupuestos cree que el caso Gürtel no impedirá que partidos como el PNV acaben apoyando las cuentas del Gobierno para dos mil dieciocho

Voz 1667 12:43 en el pasado que siempre vuelve y sino que se lo pregunten también a Rajoy cuántas veces la habrán recordado su apoyo público a Francisco Camps en dos mil nueve

Voz 12 12:51 Querido Paco una de las cosas mejores que le pueden pasar a uno en la vida es decir lo que piensa y decirlo con mucha gente delante yo que he visto actuar muchas veces yo siempre estaré detrás de esquí o delante

Voz 1667 13:22 gracias Paco ya y lo escucharon nueve años después ocho y trece algo más claras parecen las respuestas del Gobierno sobre el futuro del Gobierno catalán aunque en y Moncloa tenga la certeza de que va a pasar en la Generalitat Méndez de Vigo reitera que todo será válido mientras se respete la Constitución el estatud el reglamento de la Cámara algo que no encaja en la figura de Puigdemont según el portavoz

Voz 5 13:44 va en el ADN del señor Puigdemont no hay nada que le diferencie de cualquier otra persona

Voz 18 13:51 todos estamos sometidos a la acción de la Justicia y sustraerse a ella huyendo otro país es eso eso me parece inmoral

Voz 1667 13:59 claro que el propio Puigdemont ha reivindicado hoy su intención de presidir la Generalitat desde el exilio defiende que no hace falta estar en Cataluña para hacerlo basta con una conexión a Internet según el Puigdemont cree que sería más útil en el exilio que en la que el lo ha dicho esta mañana en Catalunya Ràdio rastas español del Estado español tienen una manera aclara de resolver la situación que es respetando el resultado esto es respetar la condición de inviolabilidad de inmunidad que tiene un diputado tiene herramientas suficientes la restitución democrática también le interesa al Estado yo no pierdo la esperanza pero entre ser presidente Isère presidiario rocieros ser president porque creo que puedo servir mejor servicio hay una tercera tiene que renunciar al cargo algo que de momento no contempla el lunes conoceremos el candidato a la investidura que propone el presidente del Parlamento Roger Torrent después de completar la ronda de contactos con los grupos Barcelona Pablo Tallón

Voz 0231 14:50 el lunes a las once y media Torrent anunciará en rueda de P

Voz 1552 14:53 en San la fecha del debate de investidura ya el nombre del candidato que debería ser Carles Puigdemont aunque habitado tanto como ha podido pronunciar su nombre Raül Romeva de Esquerra asegura que pulmones su candidato aunque preguntado sobre si iban apoyarle también en el caso de una investidura a distancia tira pero otras fuera de momento por si sirve de pista contradice lo que reivindicaba Torrent hace quince días llorón

Voz 0194 15:13 los republicanos defienden que no hay porque acercas

Voz 1552 15:16 m de los letrados que rechazaba esta opción lo que

Voz 7 15:18 dice el reglamento es que los informes de los letrados son obviamente orientativos no tienen carácter vinculante y que por lo tanto al final irlandesa a la que interpreta a estos informes

Voz 1552 15:29 es una opinión que coincide con la de Cataluña que dice no tener ni una mínima duda de que Esquerra apoyará a Puigdemont sea cual sea la fórmula de la investidura en esa línea hoy sarta planteaba incluso que el ex president pudiera volver a Cataluña acogiéndose al derecho a la inmunidad de los diputados

Voz 0194 15:44 impunidad significa que te pueden detener a el que esté

Voz 19 15:47 en un crimen en aquel momento fraganti

Voz 1552 15:49 Arrimadas ya advertido que no permitirá que se retuerce el reglamento

Voz 1667 15:53 sí en Ferraz hayan intentado quitar hierro al encuentro de Alfredo Pérez Rubalcaba con dirigentes del PD Cat en un hotel de Madrid ayer Carmen Calvo lo veía hasta lógico esta mañana eso sí dejando el encuentro al margen del partido

Voz 20 16:06 mire no es una deslealtad al cava es un compañero que ha tenido responsabilidad importantísimas en este partido y que es dueño de de su agenda hay de quedar con que él consideró que tiene que quedar eso no es incompatible con que la posición del partido la fija la ejecutiva y el secretario general pues eso lo sabemos todos Hora veinticinco

Voz 21 16:31 ah te don Gregorio los seis San Juan Ignacio el pepero está reacio a ser el chivo expiatorio o el mártir propiciatoria Orera gracias aferrado su poltrona común reía a su corona además se cree gracioso Muller Tozo con intención socarrona pero traga su partido ni lo quieres ciudadano si esto fuera Gran Hermano ya lo habrían expedido por inepto y engreído anti hay taurino es sólo quejondo por la de giro tanto más que el sevillano dimitir este es una nota que eso no es rumor el culo

Voz 6 17:18 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 18 17:25 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rosco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 3 17:50 cadena SER Hora veinticinco ocho y dieciocho una hora menos en Canarias Pablo

Voz 1667 17:55 ahora entre lo más novedoso de la tarde lo encontramos en el Excel por en el viaje a París de Angela Merkel donde ha recibido un buen espaldarazo a la continuidad de su Gobierno por parte de Emmanuel Macron como saben todo depende de que los socialdemócratas alemanes den luz verde este fin de semana a la nueva gran coalición es a ellos a los que ha dirigido Macron como responsables nada menos que del futuro de Europa París Carmen Vela

Voz 0390 18:18 el encuentro entre Merkel y Macron para tratar la agenda europea se ha saldado con un mensaje de presión al SPD y sus militantes para que aprueben este fin de semana el preacuerdo de coalición formen gobierno en Alemania con el tacto que le caracteriza pero sin ambigüedades así hablaba Emmanuel Macron

Voz 9 18:35 si en la casilla tiene una ambición europea los dirigentes del SPD ha manifestado la ambición europea y el texto como nada incluye yo respeto el voto del domingo pero me parece que no debemos tener un espíritu genera ciego

Voz 0390 18:51 Angela Merkel lo decía de otra manera para avanzar en Europa se necesita un Gobierno estable en Alemania no sólo ha hecho suyo el discurso de la Sorbona del presidente francés y sus propuestas de mayor integración es un gran proyecto para una Europa emancipada que se gane la confianza de la población recalcó estar de acuerdo con la misma visión europea del mandatario francés y con las grandes iniciativas desde la política exterior y defensa desarrollo una economía europea robusta que invierta en tecnología digital más rápida

Voz 1667 19:20 ojo esta noche a EEUU porque Donald Trump cumple mañana un año en la Casa Blanca ahí o cambia la cosa en las próximas horas o el Congreso le va a entregar como regalo de aniversario el llamados Down o cierre de gobierno que es la suspensión de servicios públicos no básicos en Estados Unidos ante la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos para aprobar el nuevo presupuesto corresponsal Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 19:42 buenas tardes la posibilidad de un bloqueo federal es cada vez mayor a estas alturas la Casa Blanca trabaja para que el Senado apruebe al menos

Voz 0194 19:48 es un acuerdo de mínimos que evite el cierre de

Voz 1510 19:51 tiene que permita una prórroga de un mes para seguir negociando los presupuestos a este acuerdo de mínimos ha sido aprobado ya en la Cámara ahora el problema está en el Senado los republicanos necesitan el apoyo de sesenta legisladores tres republicanos no lo van a respaldar así que necesitarían el apoyo de doce demócrata las porque estamos dispuestos a negociar dice el congresista demócrata y Heuer pero no vamos a dejar que nos chantajea les pedimos a los republicanos que no cierren el Gobierno que se sienten a la mesa Isaac en este país adelante los demócratas exigen que el acuerdo de presupuestos este vinculado a una solución para los Dream es algo que el presidente rechazó la semana pasada ante este bloqueo y el temor de una paralización de las instituciones a partir de la medianoche justo en el primer aniversario de Trump en la Casa Blanca el presidente acaba de llamar al líder demócrata del Senado para negociar ahora mismo están en el Despacho Oval tienen diez horas para evitar un cierre de gobierno

Voz 1667 20:45 de vuelta a casa el padre de Diana ha hablado esta mañana en Hoy por Hoy lo más relevante la descripción de su llamada la madre del presunto asesino de su hija la madre del chicle y lo que hizo fue llamarla decirles

Voz 10 20:55 señora usted no es la culpable tiene todo mi perdón porque te puedo asegurar que esa persona en ese entorno tan pequeñito que eso ganso es una persona condenada de por vida a sufrir la pena la humillación en la que era puesto su hija imagínate de que calado de persona estamos hablando que tiene una niña de trece años a la que ya destrozado su vida

Voz 1667 21:19 Carlos que ha presentado junto a cuatro familias más una plataforma en defensa de la prisión permanente revisable aprobada por la mayoría absoluta del PP y que ahora quiere tumbar la oposición en el Congreso y escuchen ahora esta historia que habla de la soledad y sobretodo de la burocracia como gran problema una historia protagonizada por Julia es una mujer de noventa y cuatro años que no ha podido pasar sus últimos meses de vida junto a su hermana en la residencia de Soria en la que ambas han convivido durante años así lo hicieron hasta el pasado mes de marzo cuando la Junta de Castilla y León les comunicó que perderían la pensión que recibían si seguían viviendo juntas en esa residencia es advertencia fue suficiente para que Julia volviera a casa condenando la a morir sola informa Adela Molina

Voz 0011 22:01 Julia de noventa y cuatro años se mudó a la residencia de Soria en la que vivía su hermana Encarna de ochenta y tres y otra hermana de más de cien ya fallecida tras romperse la cadera las dos esperaban pasar el resto de su vida juntas pero una carta de la Junta de Castilla y León cambió sus planes el pasado marzo Ángel Martín ex albacea de las hermanas

Voz 11 22:17 en una carta de la Junta de Castilla y León diciendo que como su hermana Julia con es familiar de una pensión no contributiva que tiene de trescientos creció entre taller

Voz 0194 22:28 Julia Se marchó entonces a un piso en Madrid y en el que amo

Voz 0011 22:30 esto sola explica el albacea que lleva más de ciento treinta y cinco mil firmas recogidas a través Internet para pedir que no se repitan casos como este el PSOE intentó presentar en octubre una iniciativa en el Congreso para hacer compatibles el cobro de pensiones no contributivas entre familiares la propuesta fue vetada por el PP en la Mesa de la Cámara

Voz 1667 22:49 hoy a las nueve en la segunda hora de nuestro programa Nos vamos al teatro a conocer a dos grandes a Voltaire ya ruso Safari vítores buenas tardes hola Pablo voluntaria ruso la disputa

Voz 1510 23:00 encarnados por Josep Maria Flotáts híper a Ponce una hora y media de teatro de verdad en la que disfrutamos de una discusión genial entre dos de las figuras más importantes de la ilustración la sociedad el ser humano o la política este es Voltaire

Voz 22 23:14 la política Mi querido amigo nunca es algo más que la posibilidad ofrecida a gente sin escrúpulos de oprimir agentes sin memoria

Voz 1510 23:25 pues están en el teatro María Guerrero de Madrid hasta el cuatro de marzo es viernes toca gastronomía hoy tendencias hoy lo que viene en dos mil dieciocho

Voz 1667 23:34 Díez ampliamos información la mirada semanal de Luis García Montero y la tertulia hoy con Juan Carlos Jiménez María Esperanza Sánchez y Gonzalo Velasco que nos avanza ya sus claves del día

Voz 23 23:45 es como este cuando en el escenario político sólo aparecen los tramoyistas y ruindad es parece necesario recordar que la representación democrática debería ser una herramienta para la visualización de intereses y necesidades ante la ciudadanía el foco la escena acatarán hasta las disputas por la constitución de la mesa las dificultades legales y logísticas para que voten los diputados huidos encarcelados cuando lo que habría que preguntarse es qué papel van a representar una vez Sara el telón si la vieja guardia nacionalista delegar en la generación Ford más libre de las deudas de la corrupción suban asumir que la fuerza de ciudadanos prueba que la movilización independentista nunca será suficientemente mayoritaria Esteban aprovechas el impulso de las urnas para apoyar una reforma del modelo territorial del conjunto del Estado apostaban a refugiar en un ensimismamiento resentido mientras entre Madrid y Valencia los tramoyistas más mezquinos que se pueda imaginar el bigotes Crespo y Correa revelan lo evidente que no supo rompieron sino que desde el principio fueron elegidos y protegidos para hacer lo que mejor sabía tela quiero como si de un guión se tratase la ciudadanía española está sentada sus butacas esperando a que comience de una maldita vez una representación que nunca termina de arrancar

Voz 1667 24:50 ahora la información más cercana y en cinco minutos Jesús Gallego con el gran éxito de nuestro patinador Javier Fernández y su oro en los Europeos ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 3 25:10 hora veinticinco Madrid

Voz 0194 25:23 buenas tardes se llama Carla tiene cinco meses y acaba de volver a nacer gracias a un trasplante pionero en España los médicos del Gregorio Marañón le han realizado el primer trasplante cardiaco infantil con incompatibilidad de grupo sanguíneo entre el receptor y el donante la técnica permitiría reducir el tiempo de las listas de espera en bebés Constancio Medrano ex jefe del Área de Corazón infantil del Marañón

Voz 24 25:42 y aquellos a par que tiene problema de haber perdido a su bebé y que quieren donar tienen que saber con esas técnicas vamos a conseguir que ningún órgano Celestin este vamos a aumentar la probabilidad de es trasplantado del sesenta al noventa por ciento

Voz 0194 25:59 además de Gregorio Marañón y otros cuatro hospitales vistos en España para implementar con esta técnica los tres Corazones de media que se donan cada año para bebés es viernes diecinueve de enero vamos a ver cómo están las carreteras de la región a esta hora DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 25 26:13 las tardes dos accidentes dificultan el tráfico a esta hora en las carreteras de la Comunidad el primero se ha producido en La dos a la altura de Torrejón de Ardoz y ocasionar tres kilómetros de circulación intensa dirección Zaragoza el segundo ha tenido lugar en la A42 en Parla genera seis kilómetros de retenciones sentido Toledo en esta misma vía encontrarán tráfico congestionado en Getafe Fuenlabrada editor Hong de la calzada también dirección en Toledo tengan precaución semana transitar por ambas vías más complicaciones en las salidas de la capital en la A tres en Rivas Vaciamadrid dirección Valencia en la A cuatro a su paso por Pinto sentido Córdoba por último retenciones en la M40 desde Carabanchel Alto hasta Villaverde hacia la cuatro recuerden que hoy es viernes día en que se produce más movimientos de los habituales así que extremen la precaución que respeten los límites de velocidad

Voz 3 26:59 hora veinticinco Madrid

Voz 0194 27:04 ocho hoy Veintisiete el Partido Popular advierte que va a hacer todo lo posible por evitar que Cristina Cifuentes tenga que explicar el próximo dos de febrero en la Asamblea el retraso en la entrega de documentos sobre el Canal de Isabel Segunda la oposición en cambio considera que la presidenta de la Comunidad debe despejar las dudas sobre una posible obstrucción a la labor lamentaría escuchamos al portavoz popular Enrique Ossorio Ángel Gabilondo del PSOE Lorena Ruiz Huerta de Podemos e Ignacio Aguado de Ciudadanos

Voz 11 27:27 es un retraso en un envío de unos documentos

Voz 0684 27:30 a lo que sea pero no es corrupción no pueden calificar la mesa esté escrito porque es manifiestamente ilegal

Voz 1667 27:35 no queremos que sea un error sólo queremos que también una presunta obstrucción a la labor que tiene que hacer el Parlament

Voz 4 27:44 sería bueno que se despejara

Voz 1667 27:45 estas dudas

Voz 26 27:56 también hay demasiadas contradicciones demasiadas cosas que no cuadran

Voz 14 28:01 demasiadas casualidades y creo que es importante

Voz 0231 28:03 que dé explicaciones en la capital el candidato

Voz 0194 28:05 elegir la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid Carlos Granados propone centrar su labor en la lucha contra la corrupción el magistrado ha comparecido hoy ante los grupos políticos son una comisión extraordinaria antes de que se vote su nombramiento en el pleno

Voz 27 28:16 que es mejor evitar los delitos que castigar los la oficina deberá elaborar un mapa de riesgos identificando los sectores con mayor vulnerabilidad y exposición a los ríos que puedan favorecer la corrupción y el fraude

Voz 0194 28:32 el Tribunal Supremo ha confirmado una condena de seis meses y un día de cárcel para la exteniente de alcalde de Fuenlabrada por Izquierda Unida Teresa Fernández por usar recursos públicos del Consistorio para hacer obras en su casa Alberto

Voz 1552 28:42 tras el Tribunal Superior de Justicia ya rebajó su condena de un año a seis meses una condena que hace firme el Tribunal Supremo Teresa Fernández según la justicia utilizó medios públicos del Ayuntamiento de Fuenlabrada entonces era teniente de alcalde por Izquierda Unida para enfocar un muro en su casa ella no había recurrido los otros dos condenados si uno de ellos incluso ha legado a que la obra tenía una finalidad pública porque el objetivo era tapar una fuga de agua que terminaba en la calle y los jueces rechazan de plano ese argumento Fernandes carece de antecedentes así que podrá evitar la entrada en prisión pero sí tendrá que pagar una multa de seiscientos euros

Voz 3 29:18 el Colectivo de Transexuales de

Voz 0194 29:20 Madrid ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo para denunciar el incumplimiento de la Ley de transexualidad por parte del Gobierno regional según denuncian no se ha puesto en marcha la norma que se aprobó hace ya dos años y que les permitiría entre otras cosas tener documentos que

Voz 4 29:32 me dicen su identidad de género sigue hora25 tenemos once grados en el centro de Madrid buen fin de semana

Voz 3 29:49 hora veinticinco Madrid

Voz 1 30:01 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 29 30:06 Hora veinticinco Deportes

Voz 4 30:09 con Ángels Barceló Jesús Gallego llegó buenas tardes aparcamos un ratito el fútbol y hablamos de otra cosa

Voz 0919 30:16 por ejemplo de que un española ha ganado esta tarde su sexto título europeo no gana toco de patinaje artístico los que tenemos cierta edad sabemos que nosotros en patinaje artístico hace diez años no nos comíamos una abnegada bueno pues ha ganado seis Europeos consecutivos Javier Fernández el último esta tarde Moscú hacía ochenta y cinco años que ningún patinador era seis veces seguidas campeón de Europa Javier Fernández que ya en el ejercicio cortó el pasado miércoles había sido primero con una gran ventaja esta tarde en la final del ejercicio largo ha vuelto a ser primero gana sus Este europeo recordemos que ha sido también dos veces campeón del mundo a sus veintiséis años le falta el reto olímpico puede tenerlo el próximo mes en los Juegos de Invierno en Pyongyang en Corea el propio Javier Fernández sabe que este año dos mil dieciocho va a ser muy bueno para él tenemos muchísimo

Voz 30 31:14 estamos seguros de nosotros mismos y creemos que este año va a ser un año bastante bueno pues buenas sensaciones por qué los mejores años que he tenido han sido cuando he estado entrenando lo mejor al mejor nivel y este año no podemos acordarnos de otro año que haya estado

Voz 0919 31:31 entrenando mejor bueno pues acaba de ganar su sexto título europeo esta tarde en Moscú el mes que viene si lo hace igual que lo ha hecho hoy seguro que nos trae una medalla olímpica los Juegos de Invierno de Pyongyang el otro nombre propio de la tarde Rafinha el centrocampista del Fútbol Club Barcelona que está a punto de irse cedido al Inter de Milán el Barça fichado tenía que desalojar gente del vestuario se fue Arda Turan en breves momentos puede hacerse oficial la salida de Rafinha os recuerdo que hoy inicia la jornada de Liga en Primera División con el partido ante el Getafe y el Athletic de Bilbao enseguida vamos a estar en el Coliseum Alfonso Pérez el partido empieza a las nueve y tenemos Euroliga de baloncesto está jugando sella el partido entre el Baskonia allí El Milán Kevin Fernández buenas tardes

Voz 4 32:17 hola a Gallego buenas tardes arrancada hace un minuto el partido donde el Baskonia quiere ganar para no perder comba con los ocho primeros clasificados chino desengancharse de las posiciones que darían acceso al Top ocho de la Euroliga buen ambiente en el Buesa Arena de momento igualdad

Voz 11 32:32 Máxima primer minuto de juego Baskonia dos

Voz 4 32:34 Armani de Milán dos y dentro de unos minutos

Voz 14 32:37 a comenzar un duelo español en esta Euroliga en Málaga van a jugar Unicaja y Real Madrid tiene que haber un ambientazo en el Carpena Enrique Aparicio buenas tardes

Voz 31 32:44 hola buenas tardes estaremos noche grande del el Carpena con uno de los clásicos en Europa desvela hemos incógnitas Luka Doncic si está para jugar había viajado con amigdalitis ha calentado ahorrados y pero finalmente el siete esloveno está para iniciar el partido y por parte del equipo malagueño vacías quiénes eran tocado de Milán también están realizando el calentamiento no hay ni una sola entrada a la venta el Madrid quiere seguir segundo en la clasificación el Unicaja no descolgarse mucho de los puestos de arriba trece minutos para que arranque la apasionante Unicaja Real Madrid

Voz 14 33:16 como siempre en el inicio del programa español vuestros mensajes que ha llamado Maite un tiempo que no llamaba

Voz 32 33:25 los chicos no quede donde saca el dinero y el vaso para tanto como destaca pues mira los saca de donde siempre lo ha sacado de todas las instituciones de todos los no sabemos ya de una vez que el tema del Barça en la bandera de de Catalunya pues ya está aquí y haga llegar ello qué tan permisivo como es con Mourinho que tan estricto que eres con con sida qué pasa ahí sosos sentimiento eso son Sentin ciento así que en esas estamos a Dios corazones

Voz 0919 34:12 la radio hay que hacerla con consentimiento si no nos sale buena dejad vuestros mensajes

Voz 4 34:17 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 33 34:31 los fans fueron de mí yo soy Ángel María Villar Gaviria algún día seré presidente de la Federación de Fútbol hay muchas guerras abiertas que excelente que es la FIFA y la UEFA todos son corruptos menos todos estos en mi puesto voten Ángel María Villar Gaviria

Voz 4 35:04 lejos guasa de Hora veinticinco Deportes se hizo el jueves cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 17 35:15 después de este mensaje

Voz 1667 35:17 teníamos que poner un capítulo del patrón del furgón

Voz 35 35:31 porque atención la próxima semana

Voz 14 35:34 hay una cita clave Un Funes

Voz 0919 35:38 sabemos que en estos culebrones los funerales son peligrosos el funeral como directivo de Ángel Villar

Voz 36 35:45 de pie

Voz 14 35:49 Antón Meana buenas tardes Gallego buenas la próxima semana hay junta en la Federación Española de Fútbol y en el orden del día está el finiquito de Viacom

Voz 0231 36:00 el próximo jueves veinticinco de enero a las doce y media reunión de presidentes territoriales y a las cuatro y media con aforo completo todo el papel vendido junta directiva de la Real Federación Española de Fútbol un punto arrojo en el orden del día estudiar las resoluciones del TAD del día veintidós de diciembre es decir la resolución del adiós de Villar lo normal es que se convoque una junta gestora para organizar elecciones a presidente con esta asamblea a la espera de que el Consejo de Estado no repetir todo el proceso traducido para nuestra serie de moda Se busca patrón aunque sea temporalmente Larrea quería llegar como sea al Mundial de Rusia Rubiales insiste en presentar recurso considera que esta es la vía para ser presidente lo que ya es pasado va a haber como los que le apoyaron las tres últimas décadas buscan mantener su silla en la hacienda Las Rozas así que recordemos a la espera de que resuelva el Consejo de Estado hoy he leído en el as a tres juristas importante es decir

Voz 14 37:00 que el Consejo de Estado debe decir no

Voz 0231 37:02 a la petición de Lete que no se repita la Asamblea entera pero próximo jueves por la tarde Junta de la Federación para convocar una gestora y que se acabe como tú dices la vida federativa de Ángel María Villar

Voz 14 37:15 el próximo jueves en la Junta los que eligieron a Villar levantarán el brazo para darle la última palada de tierra así es como va a estar la próxima semana el patrón del futuro

Voz 0919 37:39 y ahora vamos a Getafe porque dentro de veintitrés

Voz 14 37:43 minutos comienza la jornada de Liga en Primera División Getafe Athletic novedades ambiente Óscar Egido buenas tardes

Voz 0684 37:50 hola Gallego buenas empieza a dar la bienvenida a la segunda vuelta de la Primera División tanto en Getafe como Athletic son noticia todavía los dos porteros y los dos o ratones extra deportivas y por dos lesiones bastante dudosas en el Getafe por segundo partido consecutivo tercera semana no va a estar Vicente Guaita que sigue resolviendo su futuro con el presidente del Getafe enfrente en el Athletic tampoco está Kepa que tampoco tiene resuelto su futuro en el club de Lezama en el Getafe vuelve Markel Bergara tras más de un mes de lesión también vuelve tras sanción tiene gran Barry y en el Athletic además es noticia que no es titular Aritz Aduriz juega en la punta de ataque Sabin Merino un Getafe que lleva seis partidos consecutivos sin perder en casa y un Athletic que en sus últimas ocho visitas al Coliseum no ha perdido ante el Getafe el partido pieza anoche hilo arbitral de extremeño Gil Manzano

Voz 14 38:44 ocho y treinta y ocho hora25 deportes en la SER vamos con el repaso

Voz 18 38:49 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa o negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rojo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1 39:12 tú vendes algo si quieres vende más si Ikea hace esperar mal que agua anunció arte no tengo dinero no es problema

Voz 37 39:19 en radio con lector de la radio punto com Desde sólo cincuenta euros puedes hacer una campaña local en tu población llegará a miles de personas en el club de la radio punto com Ellos encargan absolutamente de todo el club de la RAE

Voz 38 39:31 yo punto com

Voz 14 39:37 vamos con los partidos de mañana antes del escáner mañana juega el Atlético de Madrid el segundo de la clasificación recibe en el Wanda al Girona que ha dicho Simeone en la previa Marta casado buenas tardes

Voz 0231 39:49 buenas tardes Gallego Es un partido

Voz 1509 39:51 importante para tratar de seguir la estela del Barcelona y de paso recuperar sensaciones de cara a la Copa contra el Sevilla todo eso ante el Girona uno de los equipos que más difícil será puesto en toda la primera vuelta dicho Simeone que por cierto va a cumplir mañana trescientos cincuenta partidos oficiales en el banquillo del Atlético de Madrid no va a poder contar con Godín sancionado tampoco con Filipe por lesión is esperan cambios volverá a Oblak a la portería Jiménez entrará en defensa y regresan Gabi Costa y Savic que no estuvieron contra el Eibar es el primer partido de la segunda vuelta y el Cholo mandó un mensaje con Palito incluido lo importante para seguir con opciones de pelear por la Liga es que todos estén metidos en el equipo tanto los que juega más como los que juegan

Voz 0501 40:27 es importante primero por la clasificación por seguir empujando en ese lugar importante cual tenemos en la Liga estar fuerte trabajar colectivamente mi equipo que es nuestra mejor versión tener hambre Si hay hambre y ambición seguramente lo otro viene lo más difícil de manejar los chico que por ahí no entran desde el inicio y que cuando juegan parecería que son fenómenos y cuando no juegan son malos los extremos siempre son malos los representantes a Sudán poco para que esto genere un trabajo en equipo las plantillas toman valor a partir de lo que pasa con los cambios no con los primero que entran en el campo eso estoy austeros tres trece

Voz 14 41:05 segundo de la clasificación que recibe al Girona cuidadito con el Girona décimo en la tabla y el Valencia

Voz 0919 41:11 visita a la Unión Deportiva Las Palmas está la cosa

Voz 14 41:13 esa caliente en Las Palmas Getxo Paco Jémez eh

Voz 39 41:17 bueno que ha hecho Paco Jémez no ha dicho esto es sobre mí adaptarse como nos llegan dos vez que llega que cuando nos reunimos en el estadio llega tarde llama llega tarde y en trenes Disseny buenas tardes ni se presenta herida en el campo de entrenamiento a todo el equipo yo les digo que esta circunstancia tenemos que quitar la del nuestra manera de de actuar porque yo no lo voy a permitir bueno pues en el hotel en la cena vuelve otra vez tarde estando yo a Remi que coja su coste

Voz 14 41:43 claro que cuando se calienta Paco Jémez no te quiero ni contar el tercero en la clasificación el Valencia Ximo mano como a la Palma buenas tardes muy buena

Voz 40 41:51 Ascó sin parejos en Gayá sancionados Carlos Soler y Murillo por lesión no viajan como tampoco Ferran Torres hoy noticia la joven perla de la cantera que ha renovado pero va a jugar en el filial ha renovado hasta el año dos mil veinte meto vez au la toco que leen máximo bis pueden ser caras nuevas en Valencia de Marcelino Marcelino que pone el grito en el cielo porque el otro día expulsaron a su hijo a él ya le expuso liga su hijo reincidente la han caído dos partidos en tres segundos esta mañana cuando se le ha preguntado Marcelino Marcelino te sientes Aus

Voz 4 42:19 estado por los árbitros en ninguna duda ya está duda

Voz 14 42:24 gracias Ximo Espanyol Sevilla mañana a la una de la tarde en el Espanyol Joan Tejedor no preguntamos detenido ya el energúmeno que lanzó algo al rostro vacile es en el portero del Barcelona en el partido de Copa buenas tardes

Voz 41 42:36 hola Gallego casi lo tienen ya identificado el objeto es una bola de papel de aluminio como dice el informe de la Liga y el trabajo del propio de los Mossos ha permitido ya delimitar la zona exacta de dónde sale incluso han identificado ya varios rostros y falta identificar con certeza al cien por cien cuál de esos rostros corresponde al autor material te la sanción Se prevé que va a ser severa también hay que verse socio del club si tienen antecedentes algún expediente abierto y a partir de ahí pues puede ser más o menos dura pero antes de aplicarla y quieren tener el cien por cien de certeza de que ese es el autor material de momento tampoco valoran que castigo podría o no caerle al club de momento se centran en que no se repita o que no ocurra nada más mañana un partido para el que vuelve Sergio García se cae Piatti pese a que no jugó

Voz 0919 43:15 les bajaron que está sancionado en el Sevilla Manuel Aguilar el equipo de Monte la respira después de su victoria en el Wanda pero en la Liga hay que Fabiola buenas tardes

Voz 42 43:24 pues sí qué tal buenas tardes repite convocatoria

Voz 43 43:26 incluso después de la victoria copera ha asegurado que va a hacer pocos cambios que le quiere dar continuidad al equipo no piensa en el Atlético de Madrid dice Montero entre otras cosas porque ha perdido los dos partidos que ha dirigido en el campeonato de Liga un Sevilla que tiene que despertar el ligue que espera fichajes está cerca pero todavía no ha rematado la operación

Voz 0919 43:45 mañana a las seis y media se juega el Villarreal Levante ultimaba la de los dos equipos Xavi Isidro hora

Voz 44 43:50 qué tal Gallego muy buenas bueno pues el Villarreal busca su quinto partido sin perder el Levante ganar el segundo en quince para ese encuentro el Villarreal tendrá la baja destacada de Carlos Bacca vuelve Roger Martínez en un partido especial para en el tsunami en el Levante las bajas de Raúl Fernández Toño regresa importante Roger Martí por cierto que el Levante tiene dos negociaciones abiertas la primer era una Koné el futbolista del sismo Sport acuerdo con el jugador pero todavía no con el club también con Lois remite de Las Palmas acuerdo entre clubes pero no todavía con el jugador

Voz 14 44:18 a las nueve menos cuarto el escáner de Hora veinticinco Deportes

Voz 42 44:27 sí yo hoy en el escáner Julen Guerrero buenas tardes hola qué tal muy buenas tardes y Marcos López buenas tardes muy buenas tardes comencemos por la jornada de mañana el Atlético de Madrid el segundo de la clasificación recibe al Girona en el Metropolitano continuará metiéndole presión al Barça pues yo creo que lo necesita

Voz 11 44:47 Atlético Madrid necesita un poco la Liga o no para que no se acabe pues ya en enero no es un partido que que además vuelo pues les viene después de la derrota en Copa donde bueno pues después de ese arreón que han tenido a principios de año con la incorporación de Costa ahí de Vitolo pues parecía que tú se va rodado me parece una buena prueba para los dos no patético Madrid para desquitarse de esa la bueno puede traspiés en Copa y el Girona puede demostrar dónde está no está en posiciones cercanas a Europa y bueno pues y da un zarpazo también en casa Atlético Madrid pues habrá que tomar de todavía más en serio de lo que uno pues hasta ahora se podía tomar no

Voz 42 45:23 Iker Atlético Madrid eleva a intentar y que le va va va a forzar al máximo para meterle presión al Barcelona entre otras razones porque el Girona que está jugando a un nivel extraordinario teniendo en cuenta su potencial prácticamente la base del equipo es la misma que tenía en Segunda División ya con una de sus grandes estrellas que se ha quedado en casa que sacó en Gerard Stuani está está lesionado sufrió un golpe en el en la primera parte contra Las Palmas iba a ser difícil que pueda puntuar en el en el Wanda aunque la manera de jugar de Girona se le complica mucho a todos los grandes equipos mañana también la fama al Valencia

Voz 11 45:55 parece que el Valencia ahora mismo es muy superior al a Las Palmas Si bueno más teniendo en cuenta las goleadas que está teniendo Las Palmas un equipo defensivamente muy muy débil el Valencia pues para hacerle un gol es muy complicado equipo bolas

Voz 42 46:07 Palmas está en los situación complicadísima realmente complicadísima y el Valencia en cambio desprende luz desprende entusiasmo desprende energía positiva a través de Guedes y a través de esa obra que está construyendo Marcelino es un partido dificilísimo para para el equipo de Paco Jémez porque una derrota más en el inicio de la segunda vuelta le dejaría en una posición

Voz 11 46:26 en casi casi irremediable

Voz 0919 46:29 el domingo Real Madrid Deportivo de la Coruña en el Bernabéu otro pinchazo del Real Madrid Iker

Voz 11 46:35 todo lo que no sea sacar los tres puntos poseerían traer un ambiente ya complicado y difícil de digerir no es un es un partido que pudo

Voz 1667 46:43 me marcaron

Voz 11 46:44 bueno pues pues más que tres puntos no oí evidentemente ese es el Real Madrid ahora mismo necesita no sólo como equipo sacar el patio adelante sino también ciertos jugadores reivindicarse por un momento que que puso

Voz 42 46:56 todas nuestras no bonito gesto supone que algún dura no se ve que mes que años pone que algún día al Madrid y volver a jugar bien a fútbol vuelve a ser un equipo reconocible porque sí

Voz 14 47:05 no el que va a acabar reaccionó tras el Bernabéu

Voz 42 47:07 a que semana tras semana en su casa ahí delante de su gente el equipo de Zidane es incapaz de ofrecer un buen espectáculo que juega con el Betis un equipo que está de moda ofensivo atrevido goleador en el Barça hasta Messi va a ser una fiesta del gol si yo creo que si el Betis no engaña a nadie juega a cara descubierta por lo tanto si hay algún partido que garantiza goles igual luego el el el viernes que viene nos está llamando de nuevo el partido acabó en empate a cero pero si hay alguno que inicialmente garantiza goles es un Betis

Voz 11 47:39 de en principio a mí también me parece el partido más atractivo de de la jornada por por los dos equipos y los momentos que están pasando aunque quizá esta temporada está volviendo un Barça más sólido un Barça que es más difícil hacerles gol es más difícil el el general ocasiones Si bueno vamos a ver si este Betis debido pues pues bueno el puede sacar un poco los colores no evidentemente el Barça llega con esta derrota en Copa frente al Espanyol hasta ahora toda su línea ha sido ascendente en todo durante toda la temporada y bueno pues ante uno esa pequeña muesca no que veremos si este domingo pues pueden

Voz 0231 48:14 las hacia abajo en un campo que

Voz 11 48:16 que no se les suele dar de excesivamente bien pues bueno pues recibe otro traspié si les puede generar más dudas unas dudas que hace pues nada cuatro días no había en en el Barça