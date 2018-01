Hora 25 (19/01/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0032 00:02 bueno

Voz 2 00:06 veinticinco Ángels Barceló

Voz 0032 00:24 hoy en la sección de Gastronomía vamos a mirar las tendencias que vienen dos mil dieciocho además se vamos a acercarnos a las figuras de voltear de ruso gracias a la obra de teatro que protagonizan Josep Maria Flotáts híper a Ponce pero antes hay realizó buenas noches Ander buenas noches un repaso a las últimas noticias del día repaso que empezamos con la reacción política en Valencia a las declaraciones de hoy en el juicio de la Gürtel el empresario Álvaro Pérez El Bigotes ha señalado al ex president Francisco Camps como la persona que ordenaba los pagos en negro de los actos del Partido Popular la portavoz del PSOE en Les Corts asegura que no basta con el perdón es Ana Barceló

Voz 4 00:57 vergonzoso bochornoso dj haremos insisto queremos para conocer toda la verdad en la Audiencia Nacional en la Comunitat

Voz 5 01:06 la valenciana no basta con el Tardón el perdón no redime queremos la verdad

Voz 0032 01:13 el juez envía a prisión sin fianza al ultra del Atlético de Madrid Ignacio Racionero que el miércoles apuñaló a un joven antes del partido en el Wanda está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa allí en el Juzgado de Instrucción número XXXIX de Madrid han tomado esta decisión después de que Racionero haya reconocido los hechos nueve civiles sirios han muerto congelados mientras intentaban cruzar hacia territorio libanés estaban en una zona montañosa cuando les ha sorprendido la tormenta desde Beirut furia holandés

Voz 6 01:38 aparte de las nueve personas que murieron congeladas el ejercito pudo rescatar otras seis una de ellas falleció posteriormente en el hospital los militares han arrestado a dos ciudadanos sirios acusados de contrabando sigue activa la búsqueda de más personas entre la nieve Líbano endureció hace unos años los requisitos para la admisión de sirios en el país después que su población aumentaran un cuarto por la llegada masiva de refugiados del país vecino pero la dureza de la guerra aún en marcha y la porosidad de la frontera común han provocado que el flujo de sirios que cruzan irregularmente de un país a otro no se haya llegado a detener nunca estos meses estalló

Voz 0032 02:11 viendo mucho menos de lo normal aunque para las próximas horas se prevé lluvia la sequía se nota ha llovido un treinta y tres por ciento menos de lo habitual Javier Gregori

Voz 0882 02:19 según el último balance que acaba de realizar medio de la Agencia Estatal de Meteorología en España en lo que llevamos de año hidrológico es decir desde el pasado uno de octubre ha llovido de media un treinta y tres por ciento menos que el valor habitual pero la situación de sequía meteorológica todavía es mucho peor en el Levante mitad sur de Aragón en las provincias de Palencia Cáceres Madrid Guadalajara Huelva en el Pirineo de Girona en las islas de Tenerife Gran Canaria Lanzarote y La Gomera porque aquí las precipitaciones se han reducido a más de la mitad

Voz 0032 02:47 la Bolsa sin muchos cambios el IBEX treinta y cinco ha terminado subiendo casi medio punto hoy cierra la semana con un cero coma dos por ciento en verde las empresas más perjudicadas han sido las vinculadas al petróleo en la tertulia van a estar Juan Carlos Jiménez Gonzalo Velasco y María Esperanza Sánchez Cervantes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches

Voz 7 03:03 buenas noches Si aún no ha decidido qué hacer este fin de semana Iberia te propone ir a Fitur allí puedes conocer las mejores propuestas para viajar este año como San Francisco y Managua que son los nuevos destinos directos de Iberia acerca de la compañía que está en el pabellón diez ir reserva tu viaje de este año

Voz 8 03:21 hora veinticinco mil esta semana

Voz 9 03:25 a hasta Periodismo es decir periodismo de altos vuelos una pregunta hipotética no Tom Hanks nosotras somos los que hacemos las preguntas ahora ya empiezo a entender por qué no nos invitan a las fiestas

Voz 0032 03:37 políticos y la prensa han hecho por llevarse bien para poder iba las mismas fiestas

Voz 9 03:42 Pepa pero es que nosotras no vamos a fiestas no nos dejamos corromper por un canapé madrugados querida fija ya lo sé que La Script el sábado a las siete de la mañana y luego sesión golfa sin alcohol porque no a las tres y media de la madrugada bueno no te quejes porque vamos a aprender de periodismo con la última película de Spielberg tenemos el material no tenemos competencia lo que falta ahora sí que hoy adiós

Voz 10 04:09 mañana sábado tienes plan porque sólo mañana en Hipercor y El Corte Inglés te ahorras el veintiuno por ciento de IVA en electrónica electrodomésticos y videojuegos con las ventajas de nuestros tecnoprecios televisores lavadoras portátiles móviles quitó dos de las mejores marcas sólo mañana ahorrarte el veintiuno por ciento en Hipercor El Corte Inglés y hoy desde las diez de la noche en nuestra web

Voz 8 04:33 eh

Voz 14 04:41 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 04:50 yo era músico vale sobre todas las cosas era filósofo pero en estado de Ginebra al que conocemos por el hombre es bueno por naturaleza es la sociedad que lo pervierte también era música esto que escuchamos pertenece a su opera debido y laxo obra maestra Voltaire el escritor más conocido de la ilustración el autor de Cándido pasó sus últimos veinte años en Suiza primero en Ginebra y después se nunca Trillo que ha sido construir en la frontera franco suiza ruso fue discípulo de volteo in sus discusiones en sus diálogos crearon un capítulo más de la Historia de la Filosofía ahora podemos aprender mucho más sobre los pensadores y escuchar sus disputas tras el telón Sara vítores

Voz 15 05:29 David Bowie o Mike Jagger con cuál de los dos se quedan en este tema quién gana en el río se siente lo mismo escuchando este baile musical en la calle entre dos de los grandes que en la sala del Teatro María Guerrero de Madrid viendo a Voltaire

Voz 13 05:50 puso a Josep Maria Flotáts híper aparece el movimiento dialéctico tesis y antítesis la disputa que desconfiar de inteligencia inteligencia tan perfecta hay una cosa que no habéis comprende la ciencia es que quemarlos hombre que tiene no es más que un animal depravado queda perfectamente claro que no pienso ni una palabra de todo eso un diálogo entre los filósofos sobre la ciencia el teatro la educación la figura de la mujer la providencia la sociedad que pervierte el hombre la soledad la naturaleza la filosofía la conciencia de la muerte la cultura política nunca es algo que la posibilidad ofrecida agentes oprimir gentes o la religión

Voz 16 06:56 está así me haya escapado que lamento que una banda de Piojo osos en desierto haya creído oportuno inventar Nos hundimos un cinco vengador envidioso sin ellos nunca habríamos tenido ni la cristiandad el Islam que tranquilos estaríamos

Voz 13 07:16 sí pero de todas formas los judíos tienen el mérito de haber inventado la noción de papi una discusión basada en la oratoria entre los dos grandes ilustrados y que comienza cuando ruso va a visitar al maestro Voltaire para que le ayude a encontrar al autor de un panfleto sentimiento de los ciudadanos que lo acusa de haber abandonado sus cinco hijos de ser más que un ser desprecia

Voz 14 07:39 si tenemos que encontrar al serio que ha recorrido la máscara de Ernest para atacar mi hija es acreditar buscamos alzarse

Voz 13 07:52 qué habría querido mata dos pájaros los pastores protestantes querría el círculo se cierra con el texto de Jean François prueban la dirección de Josep Maria Flotáts envueltas ruso la disputa esta complicado decidirse por uno de los dos pensadores porque sobre todo la obra es un ancho una propuesta una invitación a querer saber más

Voz 0194 08:26 y queremos saber más no sólo es nuestra sensación no sólo fue nuestra sensación al salir el sábado del María Guerrero porque todo el público y es curioso e iba comentando la salida lo mismo que ganas detener el texto que ganas de poner leer lo que acabamos de escuchar de saber más de estos dos grandes de la Ilustración Josep Maria Flotáts buenas noches

Voz 0032 08:45 buenas noches Pera Ponce buenas noches está a punto de recibiros de pie porque salí fascinada

Voz 0194 08:51 de la obra de teatro salí impresionada del trabajo de los dos sobre todo salí invitada puesta capacidad de memorizar un texto Josep Maria tan complicado como ese

Voz 0032 09:02 interiorizarlo más que memorizar sí

Voz 17 09:06 todos los sexos son difíciles de memorizar ese quizá lo es un poquito más sí un poquito más

Voz 0194 09:12 pareció difícil pero ha hablado el Estado

Voz 18 09:14 pero seguramente lo primero que que tienes que hacer es como recoger el estilo Mauro Armiño el traductor ha hecho una adaptación muy buena respetando un poco la el aliento no de poético de la época hay el poniendo en boca de los personajes frases que ellos decían no entonces respetando estas construcciones tiempos verbales no que no remiten también a otra época intentando hacerlo actual pero esta es la yo creo la dificultad no que hemos tenido ahí de de hacer de entrar en ese traje no tan bien construido y de llevarlo

Voz 0194 09:47 con con una cierta naturalidad Pera Ponce Rousseau Josep Maria Flotáts Voltaire para los oyentes que no sepan muy bien de qué están hablando del que estamos hablando Flotáts quiénes voltear quién fue Voltaire

Voz 17 09:58 voltear fue el escritor más famoso de su época el hombre probablemente uno de los a un de los principales constructores de la enciclopedia y ya con y a uno de los principales hombres también de de la ilustración del Siglo de las Luces es de los primeros primeros que empieza a militar y arriesgar su libertad lo pusieron dos veces en la cárcel de la Bastilla por decir y escribir lo que escribía por la por querer separar el poder de la Iglesia por ejemplo en una época en que bajo Luis XV el poder era absoluta eso

Voz 20 10:48 de la monarquía hay que

Voz 17 10:50 la iglesia practicaba la Inquisición en esas épocas tan tan terribles y tan duras había gente tan brillante tan valiente como para seguir jugándose la vida defendiendo lo que creían una futura sociedad mejor una igualdad a una libertad con puntos de vista muy distintos entre Gus hoy entre Voltaire Rousseau es más bueno ya hablará cera pero para hablar de su personaje pero pero justo es el hombre que quiere empezar la sociedad de cero qué quiere destruirlo todo para empezar de nuevo de cero y bien Voltaire es el hombre que dice a yo yo yo la cultura la memoria de la humanidad es algo muy importante de la Memoria de la Humanidad lo bueno de la Memoria de la Humanidad hay que preservarlo intentar de no solamente conservarlo sino de ir mejorando lo no

Voz 18 11:47 los Toros ópera que sí que tiene lo que complementando lo que dice María yo creo que es verdad que tiene incluso un carácter más incendiario no aunque Voltaire

Voz 21 11:58 de que algo a medio enciclopedia una a una

Voz 18 12:02 figura de de perpetuar un poco ese mundo de la cultura que no deja de ser un anclaje en un sistema social que que para él está equivocado yo creo que ruso establece un nuevo marco de cómo deben ser las relaciones entre los ciudadanos la libertad de abolir la propiedad privada que es una cosa muy revolucionaria no idea crear realmente un estado en que vele por el Inter voltear una figura el del maestro una figura que que el admirado siempre derecho ruso escribe que que el empezó a escribir un poco siguiendo la estela de Voltaire intentando imitar a Voltaire y es el el gran maestro no pero como rusos un autodidacta es una persona que ahora es el momento este espera de la debilidad de aldea que lamentar en verso prende como una persona sin formación musical que acababa de llegar allí no descubrió una ópera de ser celebrada no por sus contemporáneos de la misma manera yo creo que elabora un pensamiento que parte de cero no que es muy como hasta que no tiene nada que ver con con lo que ha mamado no de la cultura que tener alrededor es una persona que es muy valiente exponiendo a su discurso a pesar de todas las dificultades y de la incomprensión no ruso

Voz 0194 13:20 mira acampado en el 15M en la Puerta del Sol

Voz 18 13:22 seguro hubiera incendiado quince es decir que hubiera estado

Voz 0194 13:27 buscando similitudes con con la época actual dos figuras de la cultura universal que discuten de hecho la obra de teatro es una disputa entre los dos pero tú dices que no es una obra filosófica sino una obra sobre dos filósofo

Voz 17 13:40 ahora que habla de filosofía es una obra de o de un encuentro entre dos escritores dos grandes pensadores dos grandes mentes privilegiadas dos y lo Sophos que hablan de la sociedad el futuro de la sociedad sobre el arte sobre la censura sobre la Iglesia sobre la fe sobre la condición humana absorber la libertad del hombre hablan sobre todos estos temas y claro como que son dos mentes bendecidas por por la providencia aunque volteado no en la providencia eh son dos mentes que hablan de una manera tan clara y tan fantástica que no puedes no estar con uno y con el otro yo siempre digo que leyendo la obra y además leyendo leyendo Uixó sien hay un momento en que esas a favor de abuso por lo que dice en la en la réplica siguiente estas a favor de edad voltaje tiene razón y dos minutos más tarde dice no no no estoy con usó somos mita imita creo en el siglo XXI

Voz 0194 14:42 Cesáreo Jarabo innecesarios S

Voz 17 14:45 exceso de un lado y un poco de razón de sensatez de de del otro es esa dualidad no que que que hay no suele explicó muy bien ahí ni un hombre bondadoso y fantástico y de otra parte un hombre con muy muy colérico creo que Voltaire bueno y además también viene de de de una infancia mucho más difícil de abuso o Voltaire desde la nobleza bueno de la nobleza de toda pero perdón de la nobleza hay con un digamos de con con muchos medios y además se ganó muy bien la

Voz 20 15:19 vida Hay se instaló muy bien Jero bien sus su su dinero

Voz 17 15:24 pero también dinero ganado por los triunfos absolutos de todas sus obras yacían en la comedie famosas pero al mismo nivel de éxito que a Pasini que con ahí que Molière pero eso cien años después de ellos

Voz 20 15:38 era el gran inmenso que escribía en en en casi todo en verso además el poco uso es autodidacta de familia pobre sin dinero

Voz 0194 15:50 al mismo tiempo se queja uso

Voz 17 15:53 pero al mismo tiempo era adorado de todos esas duquesa así princesas parisinas porque les encantaba lo que escribía es el primer romántico es decir lo recibirán todos los salones de París

Voz 0194 16:03 lo que me parece que provocaba

Voz 17 16:05 cierta envidia y celos a Voltaire

Voz 0194 16:08 preguntaros pues la relación entre los dos porque la obra de teatro Se llama la disputa es una una conversación es una disputa dialéctica entre ellos pero cómo era la relación discípulo maestro cómo cómo cómo se llevaban realmente

Voz 18 16:20 pero yo creo que tienen una relación epistolar muy grande yo creo que también sean Se contestaron no igual directamente pero sí por ejemplo la una de las grandes obras que conocemos hoy de Voltaire es el Cándido que no deja ser una respuesta al escrito de dos de la montaña a esta cosa de ruso ni Ana de la bondad la naturaleza y de la providencia no entonces yo creo que sí se alimentan uno al otro se dan alas para contestar si para encontrar un poco la réplica no al pensamiento del otro yo creo que si seguían muy de cerca que estaban muy pendientes de lo que de lo que opinaba uno y lo que contestaba al otro de alguna manera tú alimentaba sus discursos y los hacía evolucionar

Voz 17 17:01 miles y miles o centenares y centenares de cartas entre los dos el se enviaban los los escritos y luego se cartas escribía en la crítica parece ser que se vieron parece ser que ese que Voltaire que es verdad que Voltaire ofreció a Silvio en su castillo Augusto pero justo no fue nunca ese encuentro es inventado por lo apruebo pero parece que sí parece ser que alguna vez se vieron en todo caso cartearon a en la en la colección de la plebeya de Gallimard hay creo que son treinta y dos volúmenes de la obra completa de Voltaire donde hay la correspondencia justo entonces eh me contó que en el museo Voltaire el director del museo Voltaire le dejó ver precisamente el contrato social de abuso que lo tenían allí que de propiedad de Voltaire está escrito anotado a mano por la mano de Boltaña en muchos paráfrasis qué tontería es un imbécil eso es inaceptable pero que se ha creído ese mocos son extraordinaria

Voz 0194 18:11 dicha fuerza pero creo que lo hemos dicho antes para recordar los es el autor de la obra que interpretan a pero ahí así que dirige Flotáts vamos al origen de esa disputa con la razón de la visita inventada de acusó a Voltaire también podría hacerse otra suposición

Voz 22 18:27 que alguien haya elaborado minuciosamente una falsificación a la manera de ver

Voz 0194 18:32 es

Voz 22 18:33 que parecieron texto auténtico a la manera de

Voz 13 18:36 no

Voz 0194 18:36 a fin de hacerles cargar Piera soportan mejor el paso del tiempo las ideas de Rousseau que las de Voltaire te preguntaba antes por el quince M tú crees que soportan más el paso en tiempo vivir estaría mejor en el contexto actual

Voz 18 18:49 hoy si yo creo que sí que es una precursor al movimiento revolucionario no no diríamos que la Revolución Francesa hasta las puertas no solamente el pensamiento de ruso es el que contribuye no a dar paternidad no a esas ideas sí que es un personaje muy revolucionario es vigente el su discurso yo creo que su discurso sobre todo político es un discurso que aún es yo creo que aún estaba en las calles no es el discurso de de porque la injusticia porque los hombres están siendo oprimidos esclavizados ninguneados por el capital no entonces yo creo que es el primer precursor de ver qué se podría hacer que cambios en la sociedad son necesarios para articular una esa bondad que él atribuye a las personas pueda ser desarrollada en plenitud yo diría que busca la manera al contrato social de establecer una democracia asamblearia real en que participen todos los ciudadanos en que la opinión de todo sea tenida en cuenta a volviendo a esta cosa de la representación parlamentaria de sino teniendo un peso específico yo sé es lo que decía es que es muy cercano a planteamiento

Voz 0194 20:00 los asamblearios vientos

Voz 18 20:02 como de de de recoger un poco antes tío de estas ideas dianas de alguna manera yo aunque encontrado también en ruso es una gran contradicción yo creo que es la que estaba habla también plantea es un monumento a las contradicciones del ser humano tanto de Voltaire como de ruso como nos enfrentamos a lo que nos gustaría ser realmente que podemos ser no o que nos dejan ser que nos como las circunstancias nos arrastra no hacia hacia otro seguramente

Voz 21 20:34 uso tiene una yo creo que es un monumento a a a la

Voz 18 20:41 a su personalidad que se llama las confesiones donde él hace como un autoexamen de toda su vida en una especie de Pío entre comillas en la que habla de sus puntos flacos de sus debilidades de sus aciertos de ahí ves un poco toda esa dimensión humana no la dimensión de de un personaje que está un poco intensión no buscando algo que nunca acabada encandila

Voz 0194 21:04 ya Flotáts plantea la cultura como salvación entes caro aguanta menos el discurso el paso del tiempo este discurso porque plantear ahora mismo la cultura como salvación me parece imposible

Voz 0032 21:15 es probablemente es imposible lo que países tienen no

Voz 17 21:18 que no hay que abandonar nunca los sueños y los ideales ello sigo pensando que la única salvación es la cultura lo que pasa es que tenemos ejemplos de grandes países con gran ni enorme cultura que han provocado fabulosos terribles y monstruosos catástrofes no y guerras matanzas entonces es es totalmente contradictorio pero no hay que bajar los brazos yo creo que en todo caso es incultura sería sería la jungla que entonces volveríamos a al Estado de animales y creo que sería todavía peor pero hablando de eso es cierto que las ideas de abuso son

Voz 20 22:00 a vigente es que hay

Voz 17 22:03 está de de de Mi cuerpo que es ruso ponía no hay mitad y que mi cuerpo que es voltearía no pero la mitad de mi cuerpo que es que no cuando Voltaire razona me me dice ojo que las ideas son las que las que se aplicaron durante la Revolución Francesa a veces la y Robespierre hay el terror a fue la aplicación de las ideas lo sorianas ojo

Voz 0194 22:34 se ha perdido esta capacidad de de debate como de discusión antes decía Flotats es una obra filosófica sino es una diálogo entre dos filósofos que hablan de todo de lo que está pasando se ha perdido dentro de Ahora está esta capacidad de debate primero los intelectuales han desaparecido insistan tiene inscriban esta capacidad de de debate

Voz 18 22:57 sí yo creo que sí yo creo que sí yo yo confío en que sí yo creo que muchas veces estas discusiones que tienen Voltaire ruso Roman de alguna manera lo que permiten es un mundo de ficción en este encuentro ficticio es en un ejercicio de empatía tanto del espectador como de los personajes yo creo son dos personajes que se valoran hice escuchan y respetan a pesar de tener ideas diferentes yo creo que la valoración y el respeto hacia hacia el contrario no hacia defender

Voz 0194 23:29 la capacidad de de

Voz 18 23:32 ha de definirse al otro la libertad de expresión del otro yo creo que es un ejercicio digno de ser considerado y muchas veces lo que te das cuenta es la negación no te el discurso del otro y la propia negación invalida

Voz 0194 23:45 escuchar a luchar

Voz 18 23:47 creer que uno tiene la razón y que esa razón ya es la verdad y a partir de aquí no hay nada más yo creo que el enriquecimiento de toda la ilustración no habían como la gente era muy valiente escribiendo cosas que es decía Ana principalmente a a querencias y nuestros propios no yo creo que esa

Voz 0194 24:05 esa capacidad está seguramente habrá un poco

Voz 18 24:09 nada en las redes sociales gracias al anonimato no de las redes sociales todo el mundo se siente como con la suficiente libertad para mí desinhibición para expresarse

Voz 0032 24:22 pero luego dices a la hora de defender con nombres propios un discurso igual siguen los falta Sabah alimentaria no de implicarse mojar sobre si las redes sociales en regalada abarata en el pensamiento porque son escrito sin sin reflexión anterior no es bueno pero él se está hablando de esta de hay un panfleto que alguien ha escrito denominada es el dejar esta pero bueno del dieciocho ya están debatiendo ruso Otter faltas Rosso Pera bonzo Josep Maria Flotáts gracias por el regalo de esta obra

Voz 0194 24:59 el Herrero a disfrutar la haciendo hiato

Voz 0032 25:02 todo el mundo era disfrute viéndola muchísimas gracias gracias gracias gracias

Voz 14 25:27 los viernes no My Lol para que no sea más querido amigo

Voz 23 25:31 lo otro día estaba en una manifestación a favor no del referéndum vi un guardia civil en un momento determinado yo vaya Evo mire si yo me voy me me he enamorado

Voz 0032 25:44 de la Guardia Civil

Voz 5 25:46 a las noches de Ortega Juan Carlos Ortega que mostró contrario ideó represente gomero con las tomadas por felices de verdad

Voz 14 26:03 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 0032 26:17 Sir Hora veinticinco

Voz 24 26:19 en el Barça

Voz 25 26:25 está en la élite

Voz 26 26:32 sí muy

Voz 25 26:35 eh eh pero ojo o de ETA hola en inglés

Voz 26 26:44 aprendió

Voz 25 26:46 estoy aquí en la espero

Voz 27 26:53 esta chica la que escuchan se llaman siguientes Noruega tiene veinte años se la rifan como cabeza de cartel en los próximos festivales internacionales de música Sigrid está marcando tendencia como en la música en todo lo demás se necesitan caminos sirias que encauza revoluciones que van marcando hacia dónde ir es viernes tiempo para la gastronomía

Voz 0032 27:14 y queremos hablar de esas tendencias en nuestras cocinas en nuestros platos en los restaurantes y también porque no en nuestros gustos todo lo que va a marcarnos el camino en este dos mil dieciocho Carlos Cano responsable de la sección Gastro en Cadena SER muy buenas noches qué tal como sabes tú que algo es tendencia bueno saberlo saberlo intuyes si es muy bien

Voz 28 27:34 exacto una intención una impresión Si quieres un consenso al al que llegamos no porque bueno pues si me fijo en lo que veo analizo lo que vi hace un tiempo eh hablo con mucha gente que sabe del tema el otro día por ejemplo estuve hablando con Manu algo que es el autor del primer blog gastronómico que se creó en España también con nuestra compañera Elia Fernández de mañana empiezo que siempre está la última en cosas de cocina saludable no y bueno entre todos empezamos a dar ideas y salen cosas luego hay un truco que hay observatorios profesionales gente que se dedica sólo a captar tendencia casas

Voz 0032 28:07 en Encinas lo cuentan entonces tú sabes acertar

Voz 28 28:11 pues mira dímelo tú en dos mil quince predice que se iba Ball si va a volver a llevar la cocina tradicional que cada vez reserva haríamos más restaurantes a través del móvil y que empezaría a aparecer harinas elaboradas con insectos es un dos mil quince en dos mil dieciséis hable de la eclosión de los productos ecológicos y por ejemplo el año pasado me atreví a pronosticar que iba a haber más platos picantes cada vez más verdura en menos carne pues vas encaminada a G

Voz 0194 28:38 no manos pasando mal venga una invitó

Voz 29 28:41 pitada que trabaja en la Innovación Alimentaria

Voz 28 28:43 por si Sonia Riesco que trabaja en uno de esos observatorios de Observatorio de tendencias de los que te hablaba no yo no la conozco personalmente pero la verdad es que el escribo le llamo de vez en cuando para preguntarle por el futuro es un hito Nissan

Voz 0032 28:58 claro Dorita si Sonia Riesco muy buenas noches

Voz 0194 29:01 hola buenas noches dice Carlos quieres una de esos pitonisa

Voz 0032 29:03 las cómo va encaminado el con esto de las tendencias no ha mal tampoco no

Voz 0194 29:07 no había nada mal gracias pro de pitonisa bueno no sé si toma Armero como algo positivo pero bueno pero así son ya que es Z te bueno pues Sastre es un centro tecnológico

Voz 0818 29:21 que estamos en el País Vasco y bueno pues un poco lo que nos dedicamos esa a transformar la ciencia en desarrollo sostenible saludable entonces dentro de ser un centro tecnológico hacemos investigación básica pero hacemos también mucha investigación aplicada es decir cercana al mercado buscamos pues genera esas soluciones novedosas diferenciales no que generen pues nuevos negocios productos y servicios en el ámbito de la de la alimentación

Voz 0194 29:47 como sabéis lo que va a ser tendencia

Voz 0818 29:50 buena pregunta un poco es como decía como decía Carlos no a las tendencias al final no las marcamos nosotros desde desde has sino que las marca la sociedad no porque al final las tendencias no son más que nuevas manifestaciones en el comportamiento de los consumidores que se basan en sus necesidades de SOS aspiraciones no entonces bueno pues él

Voz 0194 30:09 CS y control

Voz 0818 30:12 ese seguimiento no de nosotros pues se se observatorio permanente donde pues analizamos tanto las innovaciones ya que se está lanzando en este caso en el ámbito de la alimentación trabajamos también con otras personas que están en este campo trabajamos con agencias de investigación de tendencias de consumo y luego estudiamos también al consumidor desde diferentes perspectivas no desde la sensualidad pues eso sus gustos sus preferencias y con todo esto pues intentamos trasladar todo este conocimiento al ámbito alimentario para ver cuál es el impacto y las posibilidades que ofrece pues para la innovación

Voz 0194 30:42 Carlos todas las tendencias se comportan igual Turan lo mismo

Voz 28 30:44 no no no para nada tendencias muy efímeras hay tendencias muy efímeras o que vamos que parecía que iban a nacería no se quedan ahí por el camino tuvo como los seres vivos nacen crecen se reproducen y mueren algunas viven más que otras es verdad que algunas que parece que si al final no otras que están en un momento ya de consolidación por ejemplo lo que te decía de las harinas de los insectos pues igual en dos mil quince se empezó a hablar de

Voz 17 31:10 ello pero hasta este año no se ha hecho una lejía

Voz 28 31:12 la acción quiero permite igual hasta dentro de tres no empezamos a ver ya en todos los supermercados algún producto no bueno la verdad es que luego de limitar el tiempo es más complicado vi algunas son muy rápidas y otras más lento

Voz 0194 31:24 ahora mismo los consumidores buscamos lo que tiene que ver sobre todo con los salud hable con los sostenible

Voz 0818 31:31 sí son dos de las tendencias que bueno están para quedarse Éstas son no como a largo plazo digamos que sí porque bueno pues al final cada vez todos como consumidores somos más conscientes y nos preocupa pues el impacto que tiene el impacto negativo no que tiene nuestro consumo tanto en el planeta como la sociedad que nosotros mismos no entonces paradójicamente no pues según esto de que tenemos esa preocupación pero por otra parte pues eso somos consumistas himnos queremos sentir bien consumiendo

Voz 0194 31:58 ah entonces pues siempre intentar

Voz 0818 32:01 hemos buscar esas faceta y que nos permita siempre esa mejora personal y ser pues eso saludables sostenibles estar en ese equilibrio con con el entorno y entonces todo lo que nos ayude a ser mejores no tanto en pues en productos de alimentación servicios etcétera pues bueno pues van a ser bienvenidos

Voz 0194 32:19 que es que dos mil dieciocho va a ser un año de cambio

Voz 0818 32:21 no en la textura de los alimentos por ejemplo pues sí es un año que se breve interesante porque al final bueno la textura es uno de los principales atributos no que tiene las las empresas que de alimentarias no para pues eso para hacer a los consumidores pues vivir experiencias sensoriales totalmente asociadas al placer al disfrute para adaptar incluso con esas texturas el producto al momento de consumo y al final pues también y unido a otra de las tendencias que es lo lo de lo natural pues en sigue pues que las texturas a través de ingredientes naturales como las pulpa de frutas vegetales hubo la Carbon natación por ejemplo que surge de los procesos de fermentación todas estas y nos dan mucho juego no las tecnologías también las nuevas tecnologías de procesado pues da mucho juego para crear nuevas texturas interesantes no

Voz 0194 33:12 desde Asti lo hace buscar estas tendencias riesgo pero también hay gente Carlos que se dedica a buscar innovación a marcar tendencias en restaurantes no quiénes quiénes Paco Cruz de Foot manager exacto sí

Voz 28 33:25 es un cordobés que monta una empresa que se llama de fue manager él en subida de Twitter dice que está ayudando a emprender desde desde dos mil cinco y que vive haciendo rentables los restaurantes también hizo por ejemplo que frecuenta templos paganos ya te imaginas que tú por ejemplo

Voz 30 33:41 sí es Paco buenas noches consigues hacer rentables los restaurantes lo consigue lo venció con esfuerzo y sobre todo si el cliente en este caso el emprendedor de su parte si es posible hacer rentable cuál es la clave muy complicado cuál es la clave el sistema para la clave para empezar para hacerlo rentable es el sistema porque hay algunos que venden pero no son rentables doce acertado el Concerto acertaba comunicación pero ha fallado el sistema y los sistema ahí está la clave del control ahora

Voz 0194 34:06 cambien mucho las modas en los restaurantes cambien mucho las tendencia cambiante aunque debe ser una clave

Voz 30 34:12 tú que te pierdes

Voz 0194 34:13 es decir cada tres semanas sin entrar en estos últimos perdió la última

Voz 30 34:17 la última el pichón a última de trufa o la última de cualquier otro producto si cambian mucho a tendencia y como decía Carlos que tienen toda la razón del mundo otro pitonisa en este tema y no hay algunas que ni salen que parecen pero pero no acaban de arrancar del todo

Voz 0194 34:32 pero luego hay sentencias que nos pueden llevar una sobresaturación es decir la moda del ceviche por ejemplo todos los restaurantes tienen ceviche sean peruanos chinos de donde sea los va os todos los restaban recurra Navas la burra no no corremos el riesgo de que hay una sobresaturación de estas tendencias John magia sobresaturación

Voz 30 34:49 diría que hay una estandarización osea todas las

Voz 0194 34:52 hartos de los restaurantes son iguales entonces creo que la pellizco es malo para el restaurante claro la tengo con mil dieciocho va a ser la inversa va a ser a partir de ahora diferente tuvieron una cosa que no

Voz 29 35:01 Abril doctores civil el sueño porque los estaría rindiendo porque dice que hay que tener todos los aparatos lejos de la cama es decir complicado complicado hacer hacer caso al doctor Estivill y a la cafetera Long

Voz 31 35:12 bueno el lo que sí que tienes que hacer para poder te toma el café eso sí es vejar la noche antes la taza puesta en la cafetería

Voz 5 35:18 aproximando

Voz 8 35:21 es me tendré que recoger con la fregona la conectividad

Voz 0194 35:25 es una tendencia general para las electrodomésticos de la cocina esto la posibilidad de que a distancia podamos mano podamos avanzar en nuestras tareas domésticas

Voz 31 35:34 sí de hecho a nivel mundial digamos ahí como tres tendencias básicas que se bien vale una el tema de la innovación como es obvio cada vez es la más exigente y lo que hacemos los fabricantes pues innovar con productos multifuncionales que tengan muchas funcionales funcionalidades diferentes puestos también hay la tendencia relacionadas entre eficiencia y ecología

Voz 0194 35:57 es el ahorro energético la última

Voz 31 36:00 sin duda es el tema de la conectividad narró los beneficios al consumidor para hacer la vida más fácil

Voz 0194 36:07 se trabaja mucho en en en conseguir hacer el robot de cocina más avanzado es decir hay una lucha entre marcas para conseguirlo para ponerlo en el mercado

Voz 31 36:16 a nivel general digamos siempre como fabricante de intentar innovar al máximo y a aportar la lanzar las la innovación será el primero en lanzar la innovación si eres el líder de mercado un más quieres como lo tienes que hacer tú tienes que ir un paso más adelante

Voz 0194 36:32 pues Aída muchísimas gracias

Voz 31 36:34 los otros friki de

Voz 0194 36:37 el electrodomésticos no la verdad es que no

Voz 28 36:39 yo soy friki de otras cosas me gusta es la sartén y la olla de toda la vida más que más que estos robots de cocina

Voz 0194 36:47 tienen que estar también restaurante la última en cuanto electrodomésticos metiendo factores

Voz 30 36:51 sí totalmente sobre todo porque hay nueva producción hay nuevas maneras de cocinar la cocina al vacío los batido todos

Voz 0194 36:58 Nos imaginamos era el ratón humano

Voz 28 37:00 la cosa pero me atrevería a decir que la parrilla de toda la vida es tendencia que la comida cruda también eran total hay lo dejo

Voz 29 37:07 ahí lo dejo iba a preguntarte por tendencias nuevas sí qué crees tú para para ir dejar escrito que que podamos decir en dos mil dieciocho dije que

Voz 28 37:14 pues mira dos mil dieciocho dije que iba a haber más sidra creo que va a ser una una bebida que va a crecer que va a ir ganándole en poquito de terreno a la cerveza incluso un poquito al vino por ejemplo creo que va a seguir creciendo mucho el tema de del veteranísimo del vegetariana mismo o al menos los coqueteos nuevas a gente que se denomina flexitariana porque a veces sí a veces no yo creo que eso va creciendo también

Voz 29 37:39 la idea te atrevería estuvo a decir hay perdón Aída me atrevería a decir lo que va a ser tendencia

Voz 0032 37:44 pues me voy a atrever a ver sí

Voz 0194 37:47 pues supera supera el pescado madurado es difícil de superar luego ya que lograron

Voz 0818 37:53 no bueno pues a nosotros lo que vemos es el claramente el tema de cada vez a productos más personalizados os al final esta conectividad esta en pondera miento que cada vez tenemos malos consumidores de poder colaborar con las empresas en diseñar productos más adaptados a los una a nuestras necesidades eso vemos que es una una carrera que todavía tiene mucho por por recorrer el tema de la de la salud de todas las opciones de esa luz que que además están ligadas a esa híper personalización porque cada vez que vamos a querer saber más de nosotros mismos no véase todo el tema de análisis de ADN todo este tipo de información de datos es que generamos de nosotros mismos para poder adaptar luego nuestra nuestra dieta a nuestras necesidades no pues ahí también mosso recorrido muy importante y luego pues temas de sostenibilidad de eh facilitar la vida a los consumidores con productos fáciles de llevar a cualquier sitio a cualquier lugar pues bueno esas también son tendencias que vemos claras que van a seguir desarrollándose este año

Voz 0194 38:58 mito por algo más allá del pescado madurado te atreves con alguna otra tendencia pasara a

Voz 30 39:02 lo líquido vale líquido yo lo vino naturales lo veo muy fuerte son vinos en intervención practicamente con mínima intervención aprovechando todo lo bueno de la tierra sin tocar sin tocar en bodega tampoco él Nitro café también puede ir ahí en esa línea el café servido ven con grifo como si fuera cerveza también poder ahí yo creo que esas dos de hilo de los vinos va muy en lo que decía cara de la sidra

Voz 29 39:29 siete dependiera Carlos qué te gustaría que se puso de tendencias

Voz 28 39:32 me gustaría que se pusiera de moda cocinar más porque

Voz 0194 39:36 oye pues eso está muy bien durante muchos años

Voz 32 39:39 ha sido tendencia comprar platos preparados y la verdad es que sería maravilloso que la gente cocinar a Mas a diario los fines de semana incluso en el trabajo imagínate que se pusiera de moda poder tener un sitio y cocinar algo en el trabajo

Voz 28 39:52 incluso con tres compañías Estella fantasear demasiado

Voz 14 39:55 bueno pues eso me parece

Voz 29 39:59 las tendencias las sentencias seguirá siendo tendencia

Voz 0032 40:01 aún más tendente excelencia todavía empanada gallega bueno Paco Sonia muchísimas gracias por haber estado con nosotros vosotros a vosotros hasta la semana que viene como marcó tendencia en los noventa ya que estamos hablando de de tendencia mi escucharla ahora casi treinta años más tarde

Voz 33 40:17 sigue siendo una delicia es lo que tienen las tendencias que duran y duran en el tiempo dólares

Voz 14 40:23 moría esta semana queremos cerrar la sección de Gastronomía escúchame

Voz 34 41:02 esta

Voz 14 41:09 que ahora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Twitter arroba Hora Veinticinco Aubry en Facebook hora25

Voz 35 41:22 en Hablar por hablar nos encanta saber de Ci conocer tu historia

Voz 0194 41:26 la última vez que nos encontramos para Hablar por hablar Sofía contó Adriana Mourelos acerca de su primera por escuchar con mucha atención Maricarmen nosotros lo vimos muy bien así que cuando quiere puede empezar qué nos cuenta

Voz 35 41:39 en Hablar por hablar además de estos testimonios Nos interesamos por el mundo que comprendimos

Voz 0032 41:44 tras conocer la situación de los más de dos millones y medio de

Voz 29 41:47 inscripciones VIH mundos

Voz 35 41:49 tiene unos simples que estamos por la historia

Voz 0032 41:51 esta llamada de la historia a una enfermera muy nuestra enfermera

Voz 36 41:55 la saturada que en sus noches de guardia es que

Voz 0032 41:57 en Twitter buenas noches maitines

Voz 35 42:02 hablar por hablar con Macarena Berlín de lunes a viernes a partir de las dos de la madrugada una hora menos en Canarias Cadena Ser este sábado a la una de la tarde Berto Romero y Andreu Buenafuente en

Voz 14 42:21 nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo

Voz 37 42:26 buenos días hola puede intentar hablar contigo fingiendo absoluta normalidad pero

Voz 0032 42:31 veo un por debajo de tu web tarde virado y nadie sabe nada Capi Nasser

Voz 38 42:41 pongamos sin claro que vamos a poder encontrar las soluciones para poder si a estos lugares por los

Voz 8 42:48 poder extender la vida humana más cerca de nuestro planeta Marte ha cambiado nuestras vidas

Voz 39 42:54 tenemos el culo infinitesimal

Voz 8 42:57 mira si es ahí sin marcianos y otros alienígenas Nos entenderían la ciencia ficción ya era hora de dedicarle pero ahora ya nos estamos creyendo que somos capaces os lo diga de onda marciana aterriza en Podium podcast una inmersión sonora en el pasado y futuro de la exploración del planeta Marte con la colaboración de científicos astronautas visionarias Honda marciana una producción de Podium podcast

Voz 35 43:28 en Cadena Ser punto com tienes mucha rápido para los que siguen sin saber porqué nos hace llorar la ACB

Voz 14 43:35 de óxido de Etiopía panal una sustancia con la que las tengo ya se defienden de sus depredadores sea

Voz 5 43:42 otros para los que quieren incorporar un icono de navegadores y buscadores ya sin hacer runner ahí con un movimiento social y deportivo que pide a los principales buscadores la incorporación del icono del pop disfrutar de un paisaje blanco inmenso voy llegó la nieve ha continuado nevando y va a continuar nevando pistas Blancas

Voz 14 44:02 en la Cadena Ser punto com la radio que tu programa

Voz 8 44:15 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por un buen profesional los negocios que están al día venden más Gate

Voz 14 44:32 hablamos ahora de empresas navarras

Voz 0032 44:34 las noches Noches de queramos Saint pues viernes de noche un buen momento para hablar de cerveza no vamos de unas has de tomar de la que vamos a hablar aquí no es una cerveza cualquiera porque el proyecto que traemos como siempre pues tienen otras características uno es una empresa familiar dos está localizado en Cerezo de Abajo provincia de Segovia y tercero el nombre que tiene es un hombre con historia Pablo Díaz

Voz 0194 44:58 San Matías maestro cervecero responsable de marketing respectivamente cerveza noventa varas qué tal buenas noches hola buenas noches buenas noches bueno como nos presentarían cerveza noventa varas

Voz 33 45:08 pues es cerveza noventa varas es una Microsiervos excedía artesana

Voz 18 45:13 cuya peculiaridad probablemente es que no

Voz 0194 45:16 hemos una vocación clara para hacer una cerveza de

Voz 33 45:19 de edad por hacer una cerveza artesanal por estar pegados a nuestra tierra o a apoyar el desarrollo de una zona muy despoblada ir por realmente hacer algo que nos apasiona que es fabricar cerveza artesana en las mejores condiciones posibles con una oferta variada rica en matices en contenidos que os irá contando

Voz 0032 45:39 no el maestro cervecero Andrés creciente Rafa que vuestro nombre tiene historia de dónde sale esto de noventa

Voz 33 45:44 varas noventa varas es el ancho de una cañada real y por nuestro municipio pasan dos La Cañada Real Segoviana y la Cañada a solían occidental además también es el camino a la Francia cereza bajo estaba en un en un punto estratégico del cruce de caminos y por eso nos ha parecido muy interesante teme de este nombre y eso da bajo su municipio de Segovia es si ese municipio donde nació mi abuela allí tenemos nuestras raíces y allí es donde decimos con nuestro sería bueno vamos con la cerveza maestro cervecero como es que varios de estrés

Voz 40 46:17 pues actualmente contamos con ocho Variedades nosotros creemos un poco en la estacionalidad de la cerveza entonces y de la misma manera que en en verano se consume mucha cerveza en invierno baja mucho porque la cerveza que normalmente que se consume es una la internacional es una cerveza muy orientada al verano e nosotros tenemos una estación muy marcada ayer en Segovia en verano hace mucho calor pero en invierno hace muchísimo frío e por eso es cuando estamos ahora sacando las las cervezas de invierno que son cervezas que se caras

Voz 14 46:45 Tristán por

Voz 40 46:47 por una mayor graduación también por mayores tonalidades de color y sobre todo matices de aromas de sabor muy distintos tenemos y cervezas anuales que las mantenemos durante todo el año esta sería la malagueña no se llama así porque este malas está muy rica sino porque era la diligencia que pasaba en el camino Real a Francia como he dicho antes Rosa Si y cómo era la que tenía que pagar impuestos porque había un puesto fronterizo la llamaban la mala segó Villa es una americana en Barei es una cerveza tostaditas eh recibe su nombre porque hubo una donación del obispo de Sevilla al de Segovia la mezcla de los dos Segovia al convento de Segovia y luego tenemos nuestra icónica kilómetro cien que se llama así porque es donde se ubica

Voz 14 47:30 a nuestro pueblo en el kilómetro cien de la A uno muy reconocible Livorno

Voz 0032 47:35 muy fácilmente visitable porque esta decisión de ubicar vuestra producción vuestra sede allí en Cerezo de Abajo

Voz 40 47:40 pues a nosotros queríamos volver a hacer las cosas con las manos y también a tener una vida que influyera en el medio rural por eso es es un placer de hacer cerveza allí porque disfrutamos de de buen agua para hacer cerveza al final no nos olvidemos que elabora el agua es el componente fundamental de la cerveza y con una naturaleza impresionante que Nos bueno que nos deja tener toda esa tranquilidad para para transmitirse la la cerveza ayudarle y darle todo el el cariño que se merece antes

Voz 1762 48:08 si es que la decisión tiene que ver algo también no con apuntalar la vida social y laboral en el pueblo contando es un poco más de esta dimensión de vuestro proyecto sí

Voz 33 48:16 básicamente es una apuesta social en ese sentido

Voz 17 48:19 en nosotros ahora mismo estamos T

Voz 33 48:21 no que dos de las personas que trabajan en en en Cerezo se vayan porque puede desaparecer la escuela es decir un solo niño menos en la escuela a hace que las ratios desaparezcan y por tanto la escuela se cierren por lo tanto nuestro compromiso está claro es estar querer fomentar el trabajo nuestro en nuestro municipio de modo que esta zona que es conocida fíjate a pesar de estar tan cerca de Madrid apenas cien kilómetros es estamos en el en la frontera de lo que se denomina a Laponia del sur la zona más despoblada de España comparable a esa Laponia a

Voz 0194 48:58 que está en el Polo Norte Iker y que está

Voz 33 49:00 totalmente despoblada tenemos una densidad de población muy baja muy pocas posibilidades estamos reivindicando de alguna manera también con este tipo de proyectos Nos sumamos a cualquier iniciativa que se hace en la provincia y fuera de la provincia de emprendedores de pequeñas pequeños artesanos e intentamos además hacer un poco más atractiva a la zona para que otros artesanos se ubiquen en nuestro pueblo y por supuesto que no se vaya nadie de allí porque sino a la verdad es que la vida la vida es además de ser difícil ya se puede hacer realmente complicada os digo estando tan cerca

Voz 0194 49:31 de cuáles son vuestros objetivos y vuestros planes de futuro que planes tenéis en mente pues

Voz 40 49:36 no como como cerveza artesanal nuestro nuestro primer objetivo es hacer una cerveza mucha calidad ir en ese sentido aún sabemos que tenemos a un recorrido de de acción para hacerlo pero también es verdad que nosotros nos hemos diseñado nuestra propia Cervecería no lo hemos hecho

Voz 0194 49:52 la medida somos muy versátiles

Voz 40 49:54 ese sentido para para hacer muchos tipos de cerveza también ligado a esto extender la segunda la la cultura cervecera que sería el segundo objetivo la cultura cervecera en España aún está por crearse y yo creo que que al igual que el vino que ya ha llegado su momento y que la gente pues pide Denominaciones de Origen es concretas con la cerveza va a atender a pasar lo mismo esto pasa también en el mercado americano que ya una vez que se toma es artesanal por eso creemos que que poquito a poco y la gente va a dejar de apostar por la la Aguer internacional iba a apostar por por diferentes estilos de cerveza en función del momento y de la gente con la que

Voz 0194 50:35 Pablo Díaz Rosa Matías de cerveza noventa varas muchas gracias por estar ahí con nosotros muchas gracias a vosotros gracias a vosotros

Voz 14 50:43 aún no sabía es que trabajar en la nube te ahorrará hasta un veinte por ciento de tiempo en reuniones con Vodafone One Profesional recibe el asesoramiento que necesitas para que negocie esté siempre por delante y además te dan almacenamiento ilimitado para que lleves tu empresa allá donde vayas descubren hoy en Vodafone punto es barra autónomos pone y catorce cuarenta y tres Vodafone tu Partner en la era digital

Voz 41 51:09 al Rafa de unas ayudas que el Gobierno prepara para

Voz 0194 51:13 sector muy importante en el emprendimiento como es el del videojuego

Voz 1762 51:16 sí y hay más de seis millones de euros en camino para apoyar a los estudios españoles esto es algo que está trabajando en ello la Entidad Pública Empresarial Red punto es Si con nosotros tenemos a subdirector de Economía Digital Alejandro toxina qué tal Alejandro buenas noches

Voz 0194 51:32 no porque se va a lanzar este apoyo al sector del videojuego que efectos qué objetivos persigue es

Voz 42 51:36 bueno pues es un sector que para nosotros es bueno esto es importante porque es eminentemente digital no es un sector de de Tebas de muy alta tecnología con fuerte vocación internacional hechos internacional Perseo sino que además requiere de empleo muy cualificado que estamos apoyando con cambio de medidas no en dos sedes el PSOE talento visitas importante y este sector emplea intencionadamente el talento digital no a grandes números diría que España es un gran mercado pero los videojuegos salimos pues estoy tomando datos de último libro blanco de sector somos el cuarto mercado europeo y el noveno a nivel mundial e ingresos sin embargo el peso de la industria no se corresponde con un con este peso de mercado no somos más consumidores y productores en este en este ámbito además lo que vemos que se trata de un se todo productivo que es muy joven está muy atomizado también datos de libros blancos podemos sacar que cuarenta y siete por ciento de los estudios que españoles que trabajan aquí emplea menos de cinco empleados son micropymes y siete por ciento factura menos de dos millones de euros hay una cuestión muy reducida no para lo que ese volumen de este de este mercado estos son empresas fundamentalmente pequeños estudios pues como un poco tiempo de vida que necesita financiarse necesitan encontrar inversores para crecer consolidarse competiría mercado que que es global y en hace global no así que esas condiciones tengo Sergio un programa cuyo objetivo es favorecer el desarrollo empresarial de estos emprendedores jóvenes talentos videojuego para dotarle pues puesto de mecanismos útiles y eficiente que permita ejecutar un negocio pues ambiciosos sólidos internacionales Si bien sus productos un mercado global

Voz 0194 53:14 las ayudas están diseñándose todavía estarán disponibles

Voz 1762 53:16 en las próximas semanas pero dinos qué requisitos tendrán que cumplir los estudios que quieran aspirar a ellas