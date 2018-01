Hora 25 (19/01/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 4 00:22 Pepe Reina amiguito del alma el próximo queriendo mucho también era mi entrenador pero sobre todo para decirte que bueno que actualmente el contarás durante muchos años con mi lealtad vale perdona durante muchos años mi hijo de puta durante toda tu hizo por eso espero que sean muchos ya pero bueno no tienes vivir durante muchos porque eso tiene un límite y no ha caducado Navalón amarillo es llevar razón siempre me tienes que esa es la ventaja de estar todos los días el dato micro es educado tu Caudal de palabra tu facilidad de palabra vale lleva razón te quiero mucho aquí yo la familia vale voy un beso hasta luego que varios señaló

Voz 0194 01:04 pues esa lealtad ha caducado a fecha de diecinueve de enero de dos mil dieciocho le pedía el expresidente valenciano Francisco Camps a su amiguito del alma Álvaro Pérez lealtad para toda la vida y la lealtad durado lo que dura el aguante en la cárcel hoy con todo su desparpajo Álvaro Pérez conocido como El Bigotes ha señalado a su amiguito del alma como la persona que organiza Zabala la financiación ilegal del PP en la Comunidad Valenciana vaya que Camps es la famosa X de la trama en su rama valenciana no sólo le ha señalado a él sino también a otros personajes que en su momento tuvieron todo el poder en Valencia incluso alguno que sigue en activo y ha presumido incluso de haber tenido una tarjeta para entrar y salir de la sede del PP en Génova cuando y como quería como si fuera un trabajador más del país ha sido esta declaración no va a tener ninguna consecuencia penal para los citados probablemente entre ellos Francisco Camps pero sí pone el dedo en la llaga de la financiación ilegal del Partido Popular en los que estaban en el núcleo de esa financiación Hypo no debería poner al PP en una situación todavía más complicada en cualquier país normal declaraciones como éstas harían temblar

Voz 5 02:03 los cimientos de cualquier formación política especialmente si es la que gobierna pero ya sabemos que en esto España también es diferente

Voz 0194 02:11 hoy los pocos populares que han hablado del tema han recurrido al argumento del pasado sin asumir absolutamente nada y lo más grave recurren a ese argumento incluso los más jóvenes del partido los que deberían tener algún ánimo regenerador sin novedad el PP sigue gobernando Ángels Barceló ese sientan en la mesa de análisis Juan Carlos Jiménez buenas noches anoche María Esperanza Sánchez buenas noches hola buenas noches y Gonzalo Velasco buenas noches noches y como todos los viernes también en Hora Veinticinco a mirada a la semana de Luis García Montero buenas noches

Voz 1341 02:56 buenas noches Angels nadie puede bañarse dos veces en el mismo río lo dijo era al quitó para ayudarnos a meditar sobre el paso del tiempo luego los poetas han jugado con la frase nadie besado a veces a la misma mujer un hombre tiene la edad de la mujer a la que besa la historia como la morcilla de mi pueblo se hace con sangre hicieron crecer repite son cosas de poetas como ciudadano he sentido esta semana que nadie puede bañarse dos veces en la misma noticia la rutina esa es verdad la corrupción y el conflicto catalán que ha son rutina pero siempre llegan novedades que enriquecer la mirada la condena por la corrupción de Convergència en el caso Palau nos ilumina y no por el castigo a los corruptos sino por la impunidad de los corruptores cuya culpas que escriben de manera muy acelerada si queremos acabar con la corrupción hay que tomarse en serio expulsar del espacio público a cualquier empresa que haya comprado con dinero negro a gestores políticos en la cárcel debe ser también para los empresarios turbio y muchas noticias muchas nos ofrecen los llamados arrepentidos el caso Gürtel está que arde y el PP ha dejado de hacer ese bloque monolítico que expulsaba a jueces de su carrera y acusaba de trama mafiosa a los que denunciaron sus tejemanejes se acuerdan de las palabras de Esperanza Aguirre ahora David Marjaliza nos cuenta que una sociedad dirigida por López Madrid responsable además del fondo público de Capital Riesgo Inca hasta el año dos mil dieciséis cobraba comisiones millonarias por las obras del metro los arrepentidos cantan y revelan lo silencia hacer su jefe que llegará a decir Correa Francisco Camps se humilla ante al aclaraciones de Costa siempre hay un detalle nuevo una confesión que nos saca de la rutina política se puede ser un arrepentido en este caso no me refiero a asuntos que tengan que ver con el robo del dinero público sino a otros tema por ejemplo las decisiones partidistas sobre la realidad podrá explicarle querrá explicarle Roger Torrent a Puigdemont que la sociedad catalana necesita una vuelta a la normalidad política en la que no cabe la elección de un prófugo del rechazo de los informes de los letrados del Parlamento y una comedia por vía telemática en fin toda la rutina cansa pero siempre hay algo nuevo bajo la luna nadie puede bañarse dos veces en la misma noticia buenas noches Angels o el fin de semana un beso Félix semana

Voz 16 08:49 bueno vale ya está ya está ya ya

Voz 17 08:54 los temas que hemos de jugar como ellos

Voz 0194 10:58 el señor X de la rama valenciana la Gürtel era Francisco Camps el ex presidente de la Generalitat valenciana era la autoridad en el PP y quién decidió cómo debía funcionar la trama en esa comunidad es decir quién ordenó los pagos en negro y quién exigió a las empresas que debían trabajar con la Gürtel para participar en los actos del Partido Popular ha sido Álvaro Pérez conocido por todos como el Bigotes quién ha tirado de la manta por tanto destapado quién se ocultaba debajo de ella

Voz 1263 11:25 Brigitte Bardot llama delante de mí a la persona a la que le consulta las siempre todo y entonces le dice aquí hay problemas importantes de esta manera problemas muy serios y nos podemos encontrar con problemas más serios todavía esa persona le dice que es la única manera que hay de cobrar si me interesa bien y si no que lo deje esa personas Francisco Camps a pasar bigotes a cantar

Voz 0194 11:50 con el Bigotes ha traicionado a su amiguito del alma

Voz 4 11:53 presidente Reyna vida amiguito del alma oye que te sigo queriendo mucho de lo que decían pero sobre todo para decirte que bueno que el contarás durante muchos años con mi lealtad vale el ordenador durante muchos años mi hijo de puta durante toda tu Guiza socio es que espero que sean muchos ya pero bueno no tiene decir durante muchos porque eso tiene un límite y nada caducidad va a llevar

Voz 0194 12:20 en la Audiencia Nacional siguiendo las declaraciones de hoy ha estado Miguel Ángel Campos buenas noches les habíamos escuchado Álvaro Pérez dotes ha señalado a Camps como el máximo responsable de la logística de la corrupción del PP en Valencia pero además el bigotes ha dado otros nombres implicados en la trama como Juan Cotino ex presidente de las Cortes y la jefa de gabinete de Camps presumimos si te parece campos lo más destacado de la declaración que bueno podríamos de dedicarle casi todo el drama

Voz 1552 12:45 sólo el resume tanto como ha durado los declaración que ha sido muy intensa y ha dicho que iba a decir toda la verdad y lo aparecido Álvaro Pérez el Bigotes no se ha guardado nada ha despejado la equis de la trama de la financiación ilegal del PP Francisco Camps irá los nombres de los altos cargos que presionaban a los empresarios para que pagasen a la trama de forma fraudulenta los actos que la Gürtel organizaba para el PP como el propio Camps Juan Cotino o Ana Michavila

Voz 5 13:10 la jefa de gabinete de Camps había que hablar con él

Voz 1263 13:14 sino que era el que hablaba con determinados empresarios a hablar con con las con la jefa de gabinete del señor Camps había que hablar con el señor Camps que era lo es que realmente desean por dónde se iba a producir o por dónde había que ir

Voz 1552 13:29 también ha confesado quienes eran sus interlocutores en la formación conservadora que según ha deslizado estaban además al corriente del fraude

Voz 1263 13:36 el primer lo que interlocutor que tengo serio con el que tengo que probablemente para disipar dudas son las iniciales WC probablemente no son las iniciales es decir es uno de ellos trabajará con Juan Matabosch trabajaba trabajó con Adela Pedrosa muchísimo en esa época muchísimo muchísimo iraquí en banda el partido secretaria general aunque ella se escurría mucho pero era la secretaria general entonces era quien mandaba en el partido no hay en esa época también pues empezó a trabajar con Ricardo Costa pero Ricardo recibía órdenes de Adela Pedrosa

Voz 1552 14:16 y quién le pagaba en negro desde el Partido Popular

Voz 21 14:19 a dónde donde a donde la sede del PP quién estaba en otra ocasión no dio David Serra por ejemplo cerrar lidió Serra libido Rambla no medio nunca dio Rambla no le dio hay en otra en otra las personas y en otra ocasión medio Víctor Campos Víctor Campos le dio sin consta le dio lo que él

Voz 1552 14:39 antes muchos nombres también ha dicho que en una ocasión le pagaron en negro desde la Consejería de Obras Públicas que dirigía el fallecido José Ramón García Antón pero la mayor parte de las ocasiones Ángels eran empresarios los que asumían los pago los que correspondían al Partido Popular muchos más de los nueve cazados en este juicio no están todos los que son

Voz 8 15:00 dice el Bigotes dijo te quiero

Voz 1263 15:02 el una cosa de los empresarios aquí ojo eh porque aquí no se la pregunta a ningún empresario que es lo que agradecía cuando soltaba la mandando e hice la pregunta a la ningún empresario que está vale pero es que es que como tengo dudas aquí que que tengo he visto cosas que sean preguntaba aquí pero que al final no nos han quedado muy claras por eso quiero quiero ser lo más lo más gráfico posible para que usted me entienda idea como era el funcionamiento de todo

Voz 1552 15:34 oportunidades en a los oyentes para dar el grafismo a partir de ahora la trama en estos momentos está señalada ya abominan todos de ella recuerda que Rajoy dijo aquello de que esto era una trama contra el PP pero el bigotes ha rememorado que en aquella época se los rifan que todos los Pepe de España les querían para sus campañas

Voz 1263 15:52 todos los pueblos y por todas la ciudades trabajando con todos los PP porque hay muchos TPG han trabajado con nosotros Si que ahora se rasgan las vestiduras

Voz 1552 16:02 y que él llegó a tener tal ascendencia en el Partido Popular que hasta tuvo y aún conserva dice tarjeta VIP para acceder a la sede nacional de Génova trece

Voz 1263 16:10 quién empieza a ir todos los días a la calle Génova número trece selló nosotros sino yo hasta el punto que tenía tenía una tarjeta como cualquier empleado del PP tenía una tarjeta para entrar sin pasar los controles de seguridad de de Génova trece tenía una

Voz 1552 16:31 su mí en la necesita es sobrino de Andrés Pajares que entraba en Génova como Pedro por su casa como correa por cierto su

Voz 1673 16:38 presión ha tenido momentos de añoranza hay cierta ternura como cuando recordaba aquellos buenos tiempos en los que organizaba mítines de Rajoy en dos mil ocho y conseguía imponer

Voz 1552 16:46 es un mitin que hizo Rajoy

Voz 1263 16:48 no no recuerdo bien qué fue lo que hice aparte de tener que salir corriendo a comprar chubasqueros porque cayó la grande y conseguí consiguió usted una idea unos dieciséis mil chubasqueros en algo menos de mí

Voz 1552 17:02 ahora que no está mal ir enfado y rabia como al quejarse de lo poco dice que le daba el PP en Valencia

Voz 1263 17:08 a la cese las las heces llame me daban caca de vaca o sea es lo que me daban a mí cuando se va al señor Campos dentro de señor Rambla todo el mundo decía que Rambla mandaba

Voz 1552 17:20 daba una mierda porque quienes mandaban eran otros y al sobrino de Pajares le daban el cacahuete del mono

Voz 1263 17:26 porque mandar alguno nada más une a su jefa de gabinete que la que mandaba en Valencia era la señora Michavila porque delante de Ahmad ni decían esta que Alvarito presidente que está jodido que no tiene Curro que tal que cual bueno el darle otro acto del partido que vamos a hacer el viernes ya está hecha otro cacahuete al mono

Voz 1552 17:45 bueno cacahuete del mono de tres coma cuatro millones euros haya cacahuete uno coma dos millones pagados por parte de empresarios que facturaba de forma fraudulenta actos del Partido Popular dos coma dos millones directamente desde el Partido Popular

Voz 0194 18:00 dice sobrino de Pajares porque es sobrino de Andrés Pajares si Malena no para que la gente no tenga claro antes de de esta declaración con jugosa Ike sino fuera porque él dos tan grave Illes arcas públicas han quedado tan tan esquilmados deciden petición a los siete años y que la verdad es ente provoca risa te provoca la carcajada te provocaba al al Bigotes antes que la declarado Pablo Crespo que es otro de los cabecillas de la Gürtel ha venido reafirmar las confesiones de Francisco Correa que había hecho esta semana donde confirmaba al modus operandi en Valencia en los pagos en negro por parte del PP

Voz 1552 18:35 no había pacto de la Fiscalía lo hemos dicho

Voz 0194 18:37 los interiormente durante todo el día ni para

Voz 1552 18:39 Álvaro Pérez el Bigotes ni para Pablo Crespo se esperaba incluso eso pudiera pues relativizar Suu anunciada confesión no ha sido así Pablo Crespo también bueno pues Apple ha empezado diciendo que iba a decir toda la verdad en el primer momento ya ha querido reconocer los hechos que se narran en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción

Voz 22 19:00 una parte de los trabajos Cristina Pardo el Partido Popular fueron pagados en efectivo el dinero que la facturación de trabajos realizados para el Partido Popular que fueron pagados a través de los empresarios que han el otro día

Voz 1552 19:21 he aquí declaración y algo muy relevante porque el otro día dijo Francisco Correa fue el primero que apuntó a Ricardo Costa al señalar que a él le dijeron Le dijo Pablo Crespo que que bueno que Ricardo Costa lo sabía sabía de de bueno de ese de esos pagos por parte de los empresarios si hoy Pablo Crespo lo hubiera negado hubiéramos tenido simplemente una declaración de alguien que afirmaba algo de oídas no tendría prácticamente ningún valor ha sido importante cuando Pablo Crespo ha reconocido que efectivamente

Voz 22 19:52 Ricardo Costa los haría bien esa reunión Costa dijo ante la presión que nosotros hacíamos para cobrar que no tenía dinero para pagarnos la deuda que tenía que la única solución era que facturará vamos a determinados empresarios en vez de facturas reza ellos

Voz 1552 20:10 tanto Pablo Crespo como Álvaro Pérez el Bigotes eso sí han querido bueno pues matizar las acusaciones contra Ricardo Costa a medio de decir que era un mandado que era un obediente dentro del Partido Popular y que simplemente se limitaba a acatar las órdenes de Francisco Camps y al resto de sus superiores sin que incluso en muchas ocasiones discutiendo los pagos irregulares a la trama Gürtel también ha admitido Pablo Crespo los cobros en negro que lo hacían esos pagos que les llegaban en forma de paquetes

Voz 22 20:39 estas cantidades son sino el noventa y nueve por ciento Estas cantidades yo iba de vez en cuando a Valencia recogerlas me las entregaba finalmente señor Pérez es un premio estará en paquete

Voz 1552 20:56 es mental y físicamente un paquete se lo llevaba a la caja B de Correa en Madrid y desde allí con ese dinero pues se hacían los regalos en sueldos en vez

Voz 0194 21:04 si después de esta declaración de bigotes después de haber señalado a Francisco Camps que pasa con Francisco Camps cuál es su situación judicial

Voz 1552 21:11 bueno de Anticorrupción nos ha dicho en cuanto ha terminado la sesión en el día de hoy que está estudiando pues deducir testimonio impedir la apertura de un procedimiento contra él no sólo contra Camps sino contra el resto de personas mencionadas a lo largo del día de hoy en las declaraciones Francisco Camps Juan Cotino Víctor Campos Adela Pedrosa incluso todo el resto de responsables que sucede que hay muchas dudas por la prescripción de los delitos el delito electoral que es el que se les podría achacar es que se les podría atribuir tienen plaza de prescripción de cinco años estos hechos los últimos el último delito electoral es de dos mil ocho por lo tanto estaría muy prescrito ya

Voz 23 21:48 más que habría que ver si

Voz 1552 21:50 es una posibilidad que están valorando es la bueno la continuidad delictiva y por lo tanto que los plazos de prescripción pudieran prorrogarse en cualquier caso falta la declaración de Ricardo Costa y Ricardo Costa puede meter en otro brete a Francisco Camps el próximo miércoles y señalar determinados tipos delictivos que tal vez pudiera pues el romper con sus brazos de próximo

Voz 0194 22:14 esto va a ser el miércoles no Se reanuda el juicio el miércoles con la declaración de Ricardo Costa

Voz 1552 22:18 primero Cándido Herrero que se uno de los trabajadores de Orange Market en Valencia que también va a declarar veremos si tiene la misma actitud que la que han tenido puedes Pablo Crespo Álvaro Pérez el Bigotes y Francisco Correa después ya será turno de Ricardo Costa y Ricardo Costa

Voz 1 22:34 en tiene según nos confiesa su entorno

Voz 1552 22:37 se mantiene esa actitud de colaborar también con la justicia de confesar incluso pedir perdón a los ciudadanos por todo lo que han hecho durante todos estos años y esto es lo que dicen a día de hoy faltan muchos días de aquí a entonces y todo puede pasar y hasta que no lo vea hasta que no empiece el interrogatorio empiecen a pregunta darle no sé lo que creer pero desde luego ha habido muchas hechos significativos como por ejemplo en el día de hoy que el abogado de Ricardo Costa no hiciera ninguna pregunta ni a Pablo Crespo ni Álvaro Pérez El Bigotes toque por ejemplo eh bueno pues lo que hemos conocido del entorno de Ricardo Costa cada avanzado la Cadena SER esta mañana a las diez de la mañana denunciaba las propias presiones de Francisco Camps idea abogados del partido

Voz 23 23:20 desde entonces van llamando a consultar antes

Voz 1552 23:22 pues lo hacía para que se conociera para blindarse ante esas presiones por qué porque tiene la intención de contar la verdad y cuál es su verdad pues conocen mucho más incluso que Álvaro Pérez el Bigotes o que o que bueno o que Pablo Crespo él estaba dentro de la pomada en el Partido Popular tenía contactos con la dirección regional pero también con Génova nos cuentan fuentes cercanas que que va a decir incluso más nombres de los que

Voz 0194 23:49 los conocido estaba esperaremos hasta el miércoles Campos a por esa cerveza y por ello vamos hasta luego adiós ya todo esto que dicen desde el Gobierno bueno se remiten a la respuesta que utilizan la mayoría de los partidos que se ven afectados por la corrupción que es lo que se investiga ocurrió hace mucho tiempo se que son cosas del pasado además enmarcan las declaraciones de Correa Crespo y El Bigotes como estrategia de la defensa dicen Sonia Sánchez buenas noches

Voz 1916 24:13 hola buenas noches el Gobierno claramente quiere dar por amortizado el caso Gürtel el portavoz ha restado importancia a las últimas revelaciones no aprecia dice nada nuevo en los testimonios de Crespo del Bigotes además repite que las personas salpicadas por este caso ya no están en el PP insiste en que todo lo que estamos escuchando en el juicio queda muy lejos de Mariano Rajoy

Voz 8 24:32 el caso Gürtel que nunca son muy viejo muchos de esos de esos actos donde acaba de los noventa y principios de los dos mil yo no veo que existan novedades respecto a lo que estamos escuchando ahora de lo que hemos escuchado antes Easy escuchamos alguna entra dentro de la lógica de lo que las defensas preparan para defender los propios intereses

Voz 1916 24:54 sí claro como el Gobierno considera que no hay ninguna novedad pues saca esta

Voz 1 24:57 con Rusia cuando si no hay ninguna novedad

Voz 8 25:00 respecto a lo que ya conocíamos en dos mil diecisiete supongo que eso no será un impedimento

Voz 3 25:06 para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que lo reitero

Voz 0194 25:09 son buenos para España por tanto el Ejecutivo no

Voz 1916 25:11 cree que el caso Gürtel vaya a condicionar el esperado apoyo del PNV a la aprobación de las cuentas del Gobierno para dos mil diez

Voz 0194 25:17 ocho os preguntaré por el Partido Popular pero antes James pregunte por las declaraciones sobre todo por el tono yo lo decía antes a a Miguel Ángel Juan Carlos que sino fuera porque es tan grave el delito porque estamos hablando de de millones pero estamos hablando de cómo se han esquilmado el dinero público como se han vaciado las arcas las arcas públicas realmente es que parece de película

Voz 1170 25:37 es que es que el personaje de película eh no extraña desea sobrino de quienes nunca mejor esta esta filiación de sobrino Ituri o no bueno es saber lo que pasa que embarcando los dentro del marco de de de una declaración de alguien que está piden veintisiete años que ya está condenado y que bueno tiene la credibilidad que puede tener pero sí que suena a verosímil todo lo que ha contado suena absolutamente verosímil yo creo eh digamos el avance o la la diferencia con otras declaraciones Ska ha generado un cuadro lógico y un cuadro de actuación bastante lógico repito bastante verosímil yo no sé si todos los nombres que dice realmente son no lo son tan pero

Voz 1452 26:23 no no

Voz 1170 26:24 no todo hace pensar que evidentemente a un fraude continuado no no es una iniciativa de de alguien de un secretario por ahí perdido es evidentemente tiene que estar en la estructura de la cárcel a Valencia ahí está organizado porque además ha durado mucho tiempo ir a digamos sí ya sabemos que el el el grueso de los de los de los acusados de los intervinientes es es alto por tanto yo creo que la la el digamos la deducción

Voz 24 26:55 es aún más importante se puede sacar

Voz 1170 26:57 esta idea de un elemento puramente organizada con un fin específico que era doparse para unas elecciones y generar un marco de permanencia en el poder sin sin sin posibilidad desde la oposición

Voz 0194 27:10 la esperanza

Voz 1452 27:12 Ave dio el lo de los del diálogo entre Camps y El bigote es lo verdaderamente algo de una

Voz 0194 27:22 lo de la lealtad no sé si perturbado porque es que además aparece como Camps se huele algo porque cuando el otro le dice me tendrás en los próximos años y no no los próximos años toda la vida toda la vida como yo me huelo que me voy a dejar de dejar tirado en cualquier momento

Voz 1452 27:41 a mi alma que lío más grande que vergüenza verdad porque verdaderamente es bastante vergonzoso ir cómo se manifestaba en estas personas no y como es hoy ha sido parece que ha sido bastante sincero el bigotes pero también con un con un estilo tan en fin tan no sé cómo calificarlo porque iba a decir barriobajero pero la gente que vive en un barrio bajo no tienen la culpa

Voz 1170 28:07 nada de todo esto o no a mí me parece

Voz 1452 28:09 de que es una verdadera vergüenza que es un drama muy grande que los políticos que la gente en him vota para que gobiernen para que para que piensen en ellos para que trabajen por ellos saber descubrir que se reúnen

Voz 1170 28:28 los despachos a los que los han llevado a los ciudadanos para repartírsela o no como en el chiste este Batiste para mí este

Voz 1452 28:35 a gritos no Bono verdaderamente terrible Iggy y esto en fin el juicio ya lleva un poquito de recorrido pero tengo la impresión de que esto se va a complicar un poco porque me parece que fuiste tú años quién hace pocas noches hablo de unas declaraciones que había hecho la madre de Ricardo Costa que parece que es una señora muy muy fuerte y muy potente con mucha influencia sobre sus hijos que esta señora había dicho que su hijo no se iba a tragar sólo todo esto bueno pues vamos a esperar a lo que declare Costa porque puede que en fin hay sur Jan tantos nombres que esto en fin tenga muchas ramificaciones por cierto y también el bigotes ha dicho que trabajaron con todos y con todos los dos

Voz 1170 29:25 los Pepe es de España bueno

Voz 1452 29:27 en fin el PES el Gobierno lógicamente quiere dejar pararse esto pero la realidad parece que empujan

Voz 0194 29:34 es pesada la realidad es muy pesada muy pesada Gonzalo

Voz 23 29:38 quizá para perturbadora para describir un poco esta este vínculo entre corrupción esos ademanes canís el vínculo familiar con una época bueno tan oscura de nuestra cultura como es el fin

Voz 1 29:50 de de Pajares etc y finalmente esta esta hermandad Perpinyà mil Por otro lado es bastante ambigua que viene es una especie de complicidad en la impunidad

Voz 23 30:01 qué es verdaderamente es repugnante no somos cómplices en qué podemos hacer todo esto no no va a pasar nada esos realmente realmente lo lo más lo que yo creo que genera más repugnancia en todo esto la derivada cuál es bueno yo creo que ya estoy incluso impresionar el marco discursivo de la corrupción porque no es que haya personas que por el contacto con el poder y sus tentaciones pues pasen de bueno de una anormalidad a una degeneración moral aquí lo que está describiendo es que había políticos que contrataban protegían a personas como él

Voz 1552 30:34 lotes o como Correa para hacer

Voz 23 30:36 Ello en lo que era muy buenos delinquir no hubo tentaciones no hubo bueno que tentación que es la caja está abiertamente la mano no se les contrataba y se montaba todo un sistema de protección con ellos para eso lo que es más caro la reiteración de casos la asociación con los otros PP es que por otro lado conocemos invitarme que que esto era una una cultura del poder

Voz 1170 30:57 es que es una seña de identidad él

Voz 23 31:00 el Partido Popular no cuando digo su cultura me refiero pues hábitos a costumbres rituales a códigos no escritos una su cultural hay entre chavales en el colegio en en un club de fútbol pues esta la era del poder en el PP en buena medida es una organización que sustenta

Voz 0194 31:14 en la en la sistematización

Voz 23 31:16 protección de la gente que estaba ese tipo de cultura

Voz 0194 31:20 de todos unas una cosa dice Juan Carlos que tiene toda la pinta de ser

Voz 1452 31:26 es lo que ha contado porque

Voz 0194 31:28 la estructura el sistema bueno parece claro que es muy creíbles así decías tú María Esperanza bueno queda Ricardo Costa iba a ver hasta dónde tira de la manta a esas palabras de de su madre son no sólo va a comer mi hijo solo está el Partido Popular tú crees que le afecten algo al Partido Popular esto hemos escuchado hoy las declaraciones ya no sólo de Méndez de Vigo sino también de Pablo Casado que figura que es una de esas figuras jóvenes que deberían tener un espíritu más regenerador sin asumir absolutamente nada además como consecuencias penales lo comentaba antes Campos es posible que no las haya queda el revuelo mediático como le afecta al Partido Popular yo yo sí creo que lo que pasa es que

Voz 1452 32:12 no hoy han intentado en fin a todos los que han hablado que no han sido muchos ansía ha sido mayo y ha sido el portavoz pero bueno lo que han intentado de es en fin pues dejar el en el ambiente la idea de que esté es otro partido popular que no tiene nada que ver con eso que que ha pasado el tiempo que el partido lo ha dicho Maíllo el Partido Popular en Valencia ha pagado y además se ha renovado también nos dicen que sea reinaba renovado el partido el partido a nivel nacional no efectivamente Maíllo es de la renovación pero con un discurso viejo con un discurso de tapar yo eso me parece también bastante lamentable porque toda esa gente joven que ha llegado al partido que es verdad que parecía que estaba dispuesta a llegar haciendo otro otra clase política y otra otra manera de comportarse sin embargo bueno en este momento de dificultad ante el escándalo que se está viendo que se está destapando definitivamente pues reaccionan de una manera tan convencional que hablar de renovación acaso sea demasiado

Voz 0194 33:23 Ellos dicen que es cosa del pasado que ya no estará en el Partido Popular Francisco Camps insiste que él es miembro del Partido Popular y sigue defendiendo su pertenencia ese partido pero para añadir un elemento

Voz 1 33:33 más escuchen Mariano Rajoy hablando de Francisco Camps

Voz 8 33:38 Querido Paco una de las cosas mejores que le pueden pasar a uno en la vida es decir lo que piensa decirlo con mucha gente delante yo creo qué te he visto actuar muchas veces yo siempre estaré detrás de aquí o delante o lado

Voz 0194 34:09 Paco en esta plaza que voy a ser la plaza de toros de Valencia en un mitin organizado seguramente por por correo

Voz 3 34:15 con otras hacia él Ferson Ayala la Gürtel galopada examinado están ahí EADA

Voz 1170 34:19 pero grandes mítines de del PP en Valencia no y además no hay que olvidar el congreso de Valencia que reafirmar a Rajoy que Ike

Voz 0194 34:29 se niega claro el llega ese congreso en una situación muy muy delicada con una control

Voz 1170 34:35 cante potente que no se atreve a presentarse precisamente porque toda Valencia está dentro

Voz 1452 34:40 pues de Mariano Rajoy con con con Aznar en contra totalmente

Voz 1170 34:44 o sea que que que digamos la historia claro que ha acabado poniendo a todo el mundo en su en su lugar yo decías aquello que le puede afectar al al Partido Popular me parece me parece interesante yo creo que nombre si el el el juez deduce testimonio grande de gente efectivamente pero hablábamos antes de los

Voz 1452 35:06 lo que

Voz 1170 35:06 podía haber supuesto la renovación del Partido Popular con todos esos nuevos pero en fin políticos en la en la dirección cerca

Voz 1452 35:15 bueno es que sean dejado manejar dominar responden absolutamente a lo que se les dice que tienen que decir por lo tanto se están quemando se están quemando sino y más si no tienen más pues efectivamente el Partido Popular acabara no ya por todo esto sino porque no tiene relevo

Voz 23 35:36 lo que comentabas antes portada de hace un par de años ya de los jueves muy divertida en la Casavella Pablo Iglesias con una daga en mano abriéndose paso por la selva sangrando rasguño dado por detrás y Vallvé Ribera muy ufano por el camino costasoleña despejar deshojando exacto bueno la verdad es que es complejo no la izquierda dado de no tener ningún tipo de rédito de la denuncia de los abusos del poder porque parece que es verdad no en este mecanismo que funcionó sino recuerdo mal en el discurso en el debate sobre la moción de censura que planteó Podemos en el que Rajoy insistía ustedes están obsesionados con este tema de la corrupción esa ese marco ha funcionado ha resultado que la izquierda parece que sólo tienen una especie de fijación en estos casos y que no tiene una verdadera capacidad capacidad de gobernar eso ha triunfado solamente funcionó la denuncia de la corrupción diría cuando podemos logro precisamente en la época en la que se dio esa portada en imponer ese discurso de la casta porque porque fijados fijos la diferencia entre el discurso de la casta y el discurso de la trama hablo de Podemos pero bueno puesto puede hacerse extensivas a otras formaciones de izquierdas con la Cannes con el discurso de la casa instituía una realidad obligaban a las otras fuerzas auto justificarse ya desembarazarse de esa etiqueta con el discurso de la trama podemos parece que lo que pretendía hacer a descubrir una realidad que tontos de nosotros no nos habíamos dado cuenta de ella esto último no funciona en absoluto funcionaba lo contrario funcionaba cuando se les llamaba Casta una etiqueta que triunfo que era bastante hasta en algunas descripciones y con la que los propios acusados al final se sintieron identificados porque se tuvieron que defender desde que eso no está y se sienten de impunes y los que han aprovechado Aspace como digo

Voz 1 37:22 es es es ciudadana Ciudadanos Juan Carlos I

Voz 1170 37:26 matizado algunas cosas es decir yo creo que lo de la casta triunfado porque en un momento dado tiene una potencia un altavoz mediático extraordinariamente importante y son capaces de tener una presencia extraordinaria el debate sobre la moción de censura no fue una denuncia de la de la corrupción aunque lo pretendiera fue una hipérbole que cayó en el ridículo claro cuando tú construyes un discurso a eso pues para denunciar una cosa pero lo lo llevas a unos extremos que el propio discurso carece de sentido carece de lógica lo que ves es alguien diciéndole cuatro cosas a otro sin ningún sentido sin ninguna capacidad de de de una propuesta que sea convincente evidentemente eso desaparece como alternativa política y Sánchez es que instaló también en ese discurso está intentando cambiar los caro tiene extraordinarias dificultades su propuesta de las pensiones puede ser buena malos regulares un intento de salir del bono tendrán monotema catalán propuesta no

Voz 0194 38:28 a ninguna ha generado alguna cosa

Voz 1170 38:31 pero no ha sido capaz porque se ha sentido en la obligación de situarse en el mismo escenario discursivo de Podemos y eso les llevó al desastre entre otras cosas porque cuando rascas después de cuatro cinco palabrotas que qué discurso político hay que contenido político de alternativa se puede presentar ideas lo de la casta si lo de la casta un momento de social es un es un asidero es fácil para muchas personas que han caído en una situación mala no la culpa no la tengo yo la culpa la tiene el el bueno cuando eso desapareció esas circunstancias sociopolíticas socio económicas desaparecen evidentemente es un discurso que no tiene ningún sentido el lateral del populismo absolutamente rancio lleva cincuenta años jugó ese mismo discurso evidentemente tiene una fecha de caducidad extraordinario intenso

Voz 23 39:23 si no cuando con dos matices porque la época porque hay dos épocas claramente la de la Castella de la trama de la época de la casta lo que tenía como en virtud será que generaba una defensa muy fuerte de las instituciones aquí se trataba de que lo que se estaba rompiendo ahora en las instituciones democráticas que eran de todos y por lo tanto era un discurso pues bastante transversal con la que todo el mundo con un sentido me institucional democrático se puede sentir identificado no el discurso de la trama en cambio es una cuestión bastante distinta en todo caso claro hagamos un poco de política ficción ya llegaba tarde pero el discurso sobre la moción de censura ocurrió antes de El retorno de Pedro Sánchez a la secretaría general habría que valorar las circunstancias no sé si fue impaciencia por parte de Unidos Podemos desconfianza en lo que podía pasar normal en el PSOE porque no era no era claro el resultado pero imaginémonos que ya hubiese sido Pedro Sánchez secretario general con el discurso con el que accedió a la secretaría general del que ahora hasta renegando parece ser a marchas forzadas quizás el equilibrio de fuerzas hubiese cambiado la corrupción hubiese sido una causa mayor para de verdad relevar a un gobierno generar un cambio político en el País parece que ese momento histórico ha pasado ya no resulta nada fácil pensar en que la corrupción vaya a hacer que se modifica

Voz 1170 40:35 Paulino estuvo en su mano fue el verdadero culpable por una cabezonería absolutamente absurda ahí por una digamos Fórum

Voz 19 40:43 un creerse que

Voz 1170 40:45 la más listo que que que el listo de la película lo que le llevó a una de las decisiones más absurdo armar bobas Imaz ridículas que se ha topado en el escenario político español en los últimos años

Voz 23 40:56 así todos consecuencia un poco de ese momento

Voz 1452 40:59 hagas lo que parece claro es que Podemos ha ido perdiendo discurso a medida que ha ido pasando el tiempo no hay y además de perder discurso luego cuando cuando intenta sacar otra vez músculo pues en fin en este momento decirme si tiene consistencia el el de pronto salió diciendo que hay que hablar de lo que le pasa a la gente y que llevamos un montón de tiempo hablando de Cataluña sino ocuparnos vernos en los libros de la gente pero así lo que pasa es que podemos con el discurso de Catalunya está muy incómodo por creados in pero pero a será dado a mundos claro pero ha estado comentando todo eso ya ven Fini en en el discurso y en el y en la en la batalla

Voz 0194 41:40 empezó bien y que en cualquier caso María Esperanza un partido que aspira a gobernar algún día debe tener un discurso sobre Cataluña

Voz 1170 41:48 sobre el patrón

Voz 1452 41:49 sobre si sino sobre el modelo territorial pero claro no acabamos de saber cuál es su discurso es el verdadero problema no

Voz 9 41:57 hora veinticinco Si no te gusta

Voz 0194 46:22 anoche nueve cincuenta y uno en Canarias hoy en el análisis María Esperanza Sánchez Juan Carlos Jiménez y Gonzalo Velasco vamos con Cataluña porque Carlas insiste quiere ser presidente de la Generalitat desde Bruselas no ven impedimentos legales ni impedimentos físicos para eso dice están las tecnologías y quiere Junquera es como su vicepresidente los anuncios del Gobierno del recurso ante el Constitucional y la perpetuación del ciento cincuenta y cinco no le disuade en absoluto no hay plan B para Puigdemont único planes ser investido president

Voz 1673 46:51 claro que el lunes viaja Dinamarca para participar en

Voz 0194 46:54 debate sobre Europa en Cataluña Pablo Tallón buenas noches

Voz 1673 46:56 qué tal buenas noches la tesis de jamón bien a ser que si Rajoy puede gobernar Cataluña desde Madrid por qué no iba a poder el hacer lo mismo desde Bruselas un jamón que en Cataluña Radio asegura que desde donde seguro no podrá pilotar la Genaralitat es desde la cárcel

Voz 1170 47:10 otro español el Estado español tienen una manera

Voz 1895 47:13 aclara de resolver la situación que es respetando el resultado esto es respetar la condición de inviolabilidad de inmunidad que tiene un diputado tiene herramientas suficientes la restitución democrática también le interesa al Estado yo no pierdo la esperanza pero entre ser presidente Isère presidiario refiero ser president porque creo que puedo servir mejor servicio uno

Voz 1673 47:34 la respuesta con la que sugiere que sólo va a volver si tiene la garantía de que no va a ser detenido declaraciones en una entrevista que la verdad deja más interrogantes que respuestas por ejemplo no detalla que formular a servir para su investidura pero en cambio sí reprocha los letrados del Parlament que se hayan pronunciado sobre ello a pesar de que Forcadell no se lo había pedido pero no son aún más cogen trenzas y oponen entre Cataluña llega de Circus llamo que los servicios jurídicos de la Cámara no se pueden creer que son el escaño ciento treinta y seis del Parlament y que lo que tienen que hacer es cumplir con su trabajo a respetar los derechos de todos los diputados de todos recalca Ramón quien insiste en que todo aquello que no esté regulado en el Reglamento está permitido siguiendo con el capítulo de dudas dan muy pocas pistas sobre el programa de gobierno más allá de decir que hará falta flexibilidad en el calendario poco más la verdad es que tampoco ha sido mucho más explícito cuando se le ha preguntado por el caso Palau se ha limitado a afirmar que su partido tiene tolerancia cero con las

Voz 0194 48:29 corrupción en José Torrent presidente del Parlament de Cataluña ya va a proponer el lunes el nombre del candidato que Se va a someter al debate de investidura hoy ha cerrado la ronda de contactos con Esquerra con Jones para Cataluña Ciudadanos todos los partidos independentistas mantienen su apoyo a Puig la ambigüedad en las dudas que Esquerra sobre la posibilidad de una investidura con mando a distancia dejan un margen a la incertidumbre pero la verdad es que poco más Esquerra Pablo recuerda que los juristas del Parlament no deciden

Voz 1673 48:54 a pesar de que tanto Marta Rovira como Raül Romeva han visto con Torrent sólo ha comparecido el exconseller quién actuado prácticamente como un frontón que en esta ronda de contactos Esquerra le diría Torrent que su candidato a la investidura sería alta Jones para Cataluña la verdad es que ya se sabía porque se anunció esta semana así que lo que ha sorprendido es la resistencia de Romeva a pronunciar el nombre de Carles Puigdemont la costado de hecho lo ha hecho a instancias de los periodistas pero por lo menos lo ha aclarado Esquerra apoyará a Carles Puigdemont ahora bien lo que ha quedado sin resolver y no será porque no se haya preguntado es si sus treinta y cuatro diputados votarán a favor del ex president incluso en una investidura a distancia Romeva tirado pelotas fuera de todas las formas posibles aunque parece que empieza a preparar el terreno para acabar aceptando esta opción por lo menos hoy ha rectificado el discurso que hasta ahora mantenía Esquerra sí lo recordáis hace dos semanas Tour Rehn opinaba esto

Voz 12 49:46 tras no Parlamente que atunes

Voz 1673 49:49 ni el ahora presidente del Parlament defendía que eran los letrados quiénes tenían que decir si era posible la investidura a distancia pero ahora Romeva dice que no que esto no pasó y que lo que dijo tu Rehn es esto

Voz 37 50:00 los informes de los letrados son obviamente orientativos no tienen carácter vinculante y que por lo tanto al final irlandesa a la que interpreta

Voz 1552 50:08 estos informes a pesar de todos los titubeos

Voz 1673 50:11 de Romeva desde Jones para Cataluña dicen estar seguros de que Esquerra va a votar a favor de pulmón incluso en una investidura a distancia el se compromete a que la fórmula elegida será cien por cien reglamentaria ya anuncia que incluso están estudiando el regreso de pulmón a Cataluña amparándose en el derecho de inmunidad de los diputados del Parlamento

Voz 1452 50:29 la impunidad significa que no te pueden detener a no ser que esté

Voz 38 50:32 siendo un crimen en aquel momento fraganti

Voz 1673 50:34 si después de todo esto después de que los exconsellers republicanos Toni Comín y Chelsea ya hayan pedido la delegación del voto desde Ciutadans Inés Arrimadas ha advertido a Torrent que no permitirá que se vuelva retorcer el reglado

Voz 0194 50:46 junto a la cómo debemos interpretar la resistencia me va a pronunciar el nombre de pulmón a lo mejor no hay nada que interpretar gracias Pablo hasta luego buenas noches y luego están los mensajes que el Gobierno hace llegar al presidente del Parlament para que aprenda de los errores que se cometieron del pase el pasado si hubiera dudas portavoz Méndez de Vigo ha recordado Torrent los problemas con la justicia de Carme Forcadell para Moncloa no hay ninguna posibilidad legal de que Puigdemont sea investido volvemos con Sonia

Voz 1916 51:11 si hola de nuevo el Gobierno recuerda efectivamente al presidente del Parlament lo que le ocurrió a su antecesora recuerda también que el artículo ciento cincuenta y cinco sigue en vigor y que por tanto Mariano Rajoy continúa teniendo el control en Catalunya seguirá teniéndolo hasta que haya un gobierno legítimamente constituido desde La Moncloa advierten de que no van a permitir que haya una investidura telemática ni nada que vaya en contra de la ley

Voz 8 51:32 dice que son los hombres somos ricos hay más que tropezamos dos veces en la misma piedra debemos demostrar que eso no es así cualquier intento de actuar políticamente al margen de la ley ya ha tenido una respuesta sólida y firme por parte del Gobierno persistir en esa vía no es la solución al revés al revés

Voz 1916 51:52 es porque seguiría en vigor el artículo ciento cincuenta y cinco en la situación continuaría atascada asegura el Gobierno central que tiene todos los escenarios previstos y todas las respuestas preparadas desde La Moncloa repiten el mensaje para Puigdemont debe cumplir la ley igual que todo el mundo esa actitud esa huida de la justicia de quien fuera presidente de Cataluña es según

Voz 1452 52:11 en el Gobierno de Rajoy más allá de lo ilegal algo inmoral y

Voz 0194 52:14 hemos los calificativos con que Juan Ignacio Zoido ministro del interior describía la actuación de los guardias civiles y policías desplazados a Cataluña el uno de octubre