Hora 25 (19/01/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1170 00:00 es una mejor forma pero me parece que va a repetir los mismo

Voz 1 00:03 el discurso del presidente del Parlament de ayer parecía anterior ya antes de ayer

Voz 1170 00:08 no sé hago yo sin pero los hechos parecen corroborar que se quiere seguir por el mismo camino presentará Puigdemont bueno ya al acudir a la inviolabilidad del de de los diputados porque no va a ser detenido bueno eso cuando alguien está prófugo de la justicia está incurriendo en un delito flagrante por tanto no tiene ningún sentido no se aplicaría es es una una explicación tanto un tanto extraña yo no le encuentro explicación pero es que yo llevo mucho tiempo sin encontrar explicación a lo que Cataluña me parece más lógico es decir Puigdemont su única alternativa yo creo que lo lo ha explicitado de una forma

Voz 1143 00:44 la extraordinariamente claro yo prefiero sorpresivo

Voz 1170 00:47 el presidiario y me parece lógico pero lo de Esquerra Republicana me parece está tirando por la borda la poca credibilidad que podría que podría tener como digamos como partido que podía generar un cierto marco de de de orden para en esta legislatura esperanza pues

Voz 1452 01:04 yo todavía espero y confío en que a última hora en el último momento Esquerra tenga en fin un unas por ahí escondido para que las cosas pasen de otra manera porque sino verdaderamente en fin esto va a ser un cuento de nunca acabar bastante cansado cansino lamentable no yo en fin me efectivamente a mí me gustó el discurso del presidente del Parlamento dio en fin pensé mira una persona joven

Voz 1 01:30 que bien seguro que él mismo día en eso hizo especial referencia esto en su discurso cuando es dijo el presidente más joven y eso era como una ruptura generacional vino a tiro no

Voz 1452 01:42 Mohamed VI amigas y me pareció o no oí me parecía un refresco verdaderamente encantador y estupendo y muy promete

Voz 1170 01:50 hedor no

Voz 1452 01:52 a saber porque no solamente fue su presencia hay en fin y los años que tiene vital sino que fue su discurso no vamos a ver qué pasa ahí o no define

Voz 1 02:01 no a Juan Carlos muy

Voz 1452 02:04 en fin muy pesimista con respecto a lo que pueda hacer Esquerra Republicana yo todavía quiero pensar que puede entrar en en la vía del sentido común si es que realmente es una locura porque qué pasa qué va a pasar al día siguiente si sale el señor Puigdemont elegido presidente qué va a pasar

Voz 1 02:23 es que va a haber un recurso constitucional que no

Voz 2 02:27 el tercer presidente dignamente es que todo

Voz 1452 02:29 tienes un despropósito que que insistan en el planteamiento tal como está por lo tanto yo aunque sólo fuera por eso espero que alguien claro que también deberíamos esperar del Gobierno que en lugar de que su portavoz se dedicará hoy a decir que bueno que que que en fin que si ustedes hacen lo que tienen pensado el ciento cincuenta y cinco seguirá vigente irá el Gobierno de España no va a consentir que ustedes no entren en la vía de la legalidad insisto una vez en la pregunta tan vieja Jajah nadie está hablando nadie del Gobierno está hablando con nadie de los que debería estar hablando para que esto entre en una vía de racionalidad pero es difícil

Voz 1143 03:13 saber cuál es la verdadera intención de de de ERC entre otras cosas porque porque Torrent fue el tercer cuarto candidato a la presidencia antes de ellos estaban Maragall Forcadell que habría tenido un comportamiento bien distinto por lo tanto ese viraje no hasta qué punto es intencionado tocas si nos atenemos a sus palabras sí que parece que hay un intento por parte de Esquerra te recurso mirar la legitimidad para el Parlament que ocurre una cosa verdaderamente singular ahora en Cataluña ahí es que no se sabe dónde está la legitimidad cuando hay unas elecciones bueno puede haber disputas por interpretar la voluntad popular alianzas entre partidos etc etc pero más o menos el mandato quién tiene mandato legítimo la legitimidad de la institución propiamente dicha es indiscutida para darnos sabe si el candidato legítimo porque fue depuesto por el artículo ciento cincuenta y cinco si es legítimo porque va a ser propuesto para ser después de la ronda de consultas sí puede tener la legitimidad cuando tiene causas judiciales en curso realmente hay una situación confusa si después del recurso Tribunal Constitucional turrón decide no hacer caso al Tribunal Constitucional ni tampoco a los letrados del Parlament la institución de nuevo perderá su legitimidad de venta de manera que estamos ante un vacío de legitimidad inaceptable no es probable ellos quieran recuperarlo pero es verdad que tienen que dar algunos pasos en otras cosas porque hay bastantes presiones el ANC está siendo bastante presión incluso aunque es reducida en relación a la que tenía el papel que tenían en la anterior legislatura las todavía tienen un papel el la sanción al discurso de del del presidente del Parlament el hace un par de días fue inmediata la de conciliación vinieron a decir que como no sea apostar claramente por la declaración unilateral de independencia por el unilateralismo no apoyarían por lo tanto tienen que manejar también esa presión y por lo tanto no es entrar en paranoia un poco lo que dice Juan Carlos en absoluto seguramente estén tensa están esperando a que se den unos pasos para poder presentar alternativa

Voz 1 05:14 si hay una elemento que yo pienso que no tiene

Voz 3 05:16 sabe que no es menor que es que ahora todos conocen las consecuencias de determinados actos es decir hay cuatro personas en la cárcel otros que están en libertad bajo fianza pero que tienen procesos judiciales abiertos es decir todo el mundo sabe ahora las consecuencias de de las decisiones que se tomen si de ahí además lo

Voz 1143 05:37 luego ciertamente inaceptable del discurso por ejemplo de Maragall no porque claro está muy bien hacer ese discurso tan fuera de lugar porque realmente tenía ese cargo provisional por una cuestión contingente pero es grave cuando él había rechazado la presidencia seguramente entre otras cosas porque no querría incurrir como lo pasó pasado Romeva también

Voz 2 05:55 en este tipo de de sanciones que implicarían que implicarían penas de esperanza que

Voz 1 06:02 nadie está hablando con nadie hombre es Rubalcaba habla con el PDK entonces pensamos a a Carmen Calvo hablando precisamente de ese encuentro sino miren no

Voz 4 06:11 no es una deslealtad a Rubalcaba es un

Voz 5 06:15 Nos compañero que ha tenido responsabilidad importantísimas en este partido y crees dueño de

Voz 4 06:20 eh su agenda iré quedar con que el consideré que tiene que quedar eso no

Voz 5 06:26 es incompatible con que la posición del partido las fija la ejecutiva y el secretario

Voz 1 06:31 en general pues eso lo sabemos todos a Carmen Calvo con cargo en la ejecutiva de De Pedro Sánchez les preguntaban hoy por ese encuentro y si era una deslealtad que fuera interlocutor del PDK no fuera el secretario general del partido o alguien de la actual ejecutiva sino que fuera Rubalcaba María Esperanza sí yo

Voz 6 06:47 yo en fin como yo soy una absoluta

Voz 1452 06:52 en fin los es seguidor Hay en fin y fan de la del de hablar y de la negociación y el encuentro bueno pues tampoco me parece mal que que Rubalcaba haya hablar

Voz 1 07:03 para más gente con más gente hablara más gente

Voz 1452 07:06 gente claro es que eso es lo que tendría que haber estado pasando durante todo este tiempo que todos los partidos políticos hubieran hecho el esfuerzo de encontrarse a tomar muchos cafés y hablar todos entre todos no porque verdaderamente a mi me parece que la política en fin es fundamentalmente eso tratar de hablar de dialogar de encontrar salidas a las situaciones difíciles Rubalcaba además de su pasión política que que en fin yo estoy segura de que no no no lo donado pues tiene también en fin una especie de de tendencia a querer estar a querer saber a querer tal pero entiendo que además de eso alguien o con alguien habría hablado antes también antes habría hablado para decir hoy voy a hablar con con esta persona porque en fin ella también tiene intención porque supongo que claro ella también tenía interés en hablar con lo cual

Voz 1 08:04 la ahora el interés lo tenía ella

Voz 1452 08:06 claro claro claro pero es una ventanita por la que sale a alguien que no tiene problema en que la vean hablando con otro que no es de los suyos no pues bueno no sé o efectivamente en el partido

Voz 2 08:18 esto debe haber en el PSOE de esto debe haber claro

Voz 1452 08:21 fin siendo un poquito incómodo o no

Voz 1143 08:23 sí claro claro que ha ido por su lado

Voz 1452 08:26 sin contar con con el partido pero insisto

Voz 1143 08:29 a mí nunca me parece mal perdona eso sí perdona en la cuestiones hablar esta bien pero en nombre de quién habla Rubalcaba porque es un debate que tiene mucho conocimiento desde luego de las cosas que pasan a este país más pero habla la experiencia de gobierno Ence de gobierno pero habla no hombre de el Gobierno en nombre su partido parece que no es esa bueno es es saltarse a un partido que tiene una representación importante en el Parlamento lo que es un poco cuestionable no que función está teniendo una función extra institucional por mucho que sea una persona relevante que pueda servir como mediador y eso es lo que debe lo que debe calificarse no

Voz 1170 09:06 eso es lo que hay que a lo mejor la figura específica de Rubalcaba es una figura con confiable para el Gobierno cosa que yo creo que es importante hay otro elemento precisamente porque no representa al Partido Socialista lo puede hacer seguramente el secretario general no lo podría hacer todo yo creo que es un estas ramificaciones algunas las sabemos otras a lo mejor no o no la sabemos pero yo creo que

Voz 1143 09:30 abarcaba

Voz 1170 09:30 está en ese punto de poder hablar con con el PDK y al mismo tiempo tener para el Gobierno confiable

Voz 2 09:38 bien es cierto que eso luego hablar incluso en nombre del Gobierno

Voz 1170 09:41 no no no seguramente que puede hablar en nombre del Gobierno pero tiene una interlocución con el Gobierno

Voz 1 09:47 así que ahora voy contigo

Voz 1170 09:50 la idea de que el Gobierno para el Gobierno es una persona en la que confiar y que sabe que el asumir una unas determinadas posiciones en me parece

Voz 7 10:00 absolutamente importante si yo si quince

Voz 1170 10:02 segundos en las circunstancias donde no olvidemos que parece que se ha olvidado pero las elecciones en Cataluña las ganó Ciudadanos que parece que todo elemento de articulación de cualquier vía de diálogo posible potencial tiene que pasar también por incluir a Ciudadanos no puede hacerse nada sino el partido que ha ganado las elecciones

Voz 1143 10:21 Buena Esperanza Siro no solamente quiere decir que

Voz 1452 10:24 efectivamente es entra dentro de lo posible aunque a lo mejor en fin me equivoco al decirlo así tan tranquilamente pero entra dentro de lo posible que Rubalcaba estuviera hablando no tanto en nombre del Gobierno como después de haber hablado con el Gobierno porque parece que con quién si habla frecuentemente es con escolta

Voz 1 10:42 jo y no entonces también con Albert Rivera como Felipe González

Voz 1452 10:45 en bueno pues no lo sé eso ya no lo sé pero parece ser que con que con es que con A

Voz 4 10:53 esto pasa siempre con Rajoy olviden los nombró que con Rajoy sí

Voz 1452 10:59 sí habla pero claro si va a hablar en nombre del Gobierno se pone en en en fin en el bar de un hotel muy frío con frecuentado por gente que lo va a contar deja en muy mal lugar su relación de la reacción del partido con el con el partido en una

Voz 1143 11:15 para entender el papel de este tipo de figuras claro que sí pero si tenemos un poco de memoria recordemos la importancia de Rubalcaba como ministro del Interior en momentos muy difíciles para el país que era era antagonista absoluto del Partido Popular no que ahora digamos con tanta facilidad de una comunicación cotidiana para la ciudadanía

Voz 1 11:32 no deja de ser un sapo uno fácil de tragar voy abordar la actualidad internacional antes déjame que diga una cosa que tenemos puesto que en en en el estudio del Canal veinticuatro horas de Televisión Española de la televisión pública con un programa de noticias y de análisis que ha empezado hace una hora y once minutos exactamente en el que todavía no han abordado el caso Gürtel el juicio de hoy es decir han hecho un monográfico donde una hora aproximadamente sobre el año de presidencia Donald Trump ha están abordando la cuestión de Cataluña este mediodía precisamente en el informativo lo han tapado completamente y ahora llevan una hora y doce minutos de programa todavía no han abordado lo que ha pasado hoy en la Audiencia Nacional Francia Alemania saben que de sus decisiones dependerá el futuro de la Unión Europea pero Angela Merkel él ha viajado a París pendiente de la decisión del partido socialdemócrata del SPD decide el domingo si da el visto bueno a una gran coalición con los conservadores las ambiciones europeas de Macron y Merkel dependen de esa decisión París Carmen

Voz 0390 12:27 hola era una reunión para tratar la agenda europea se ha saldado con un mensaje de presión al SPD y a sus militantes para que aprueben este fin de semana el preacuerdo de coalición y formen una gran coalición de Gobierno en Alemania con el tacto que caracteriza al presidente francés pero sin ambigüedades así habla va la canciller tiene ambición europea los dirigentes del SPD han manifestado la ambición europea y el texto común la incluye yo respeto mucho el voto del domingo pero me parece que no debemos tener un escrito negativo Angela Merkel lo decía de otra manera para avanzar en Europa se necesita un gol viernes estable en Alemania no sólo ha hecho suyo el discurso de la Sorbona del presidente francés sus propuestas de mayor integración es un gran proyecto para una Europa emancipada que se gane la confianza de la población ha ensalzado recalcó estar de acuerdo con la misma visión europea del mandatario francés ICO las grandes iniciativas desde la política exterior y de defensa desarrolle una economía europea robusta que invierta en tecnología digital más rápida y fuerte el jefe del estado francés se negó a destacar las diferencias de matiz entre París y Berlín lo importante es coincidir en la visión en el objetivo hay que construir ha dicho a partir de las convergencias así hemos construido siempre Europa

Voz 2 13:45 Donald Trump negocia en la Casa Blanca con

Voz 1 13:47 el líder de los demócratas en el Senado para intentar arrancarle un acuerdo de mínimos que permita una prórroga de los presupuestos y los demócratas no ceden se activará el cierre parcial del Gobierno es paralizaran gran parte de los fondos fecha fecha tope es la medianoche en Washington justo cuando se cumple un año de la presidencia de Trump corresponsal en Estados Unidos Marta del Vado buenas noches qué tal buenas noches la Casa Blanca negocia contrarreloj

Voz 1510 14:09 con republicanos y demócratas para alcanzar antes de la medianoche una prórroga de un mes en los presupuestos que evite la paralización de las instituciones por falta de fondos algo a lo que los demócratas en principio

Voz 8 14:20 on en una amante Michelle performance Sampe dice el senador que que su partido ya ha apoyado tres prórrogas estaría la cuarta y que lo que tienen que hacer los republicanos precedentes trabajar para sacar adelante un acuerdo bipartidista ya estable que permita gobernar a largo plazo para los demócratas este acuerdo tiene que incluir la regularización de los Dreamers una

Voz 1510 14:39 la complicación que añadió Trump el pasado mes de septiembre cuando decidió anular el DACA el permiso temporal para estos ochocientos mil jóvenes que terminará en marzo los republicanos necesitan el voto de doce demócratas en el Senado para evitar esta noche este cierre de gobierno esto no sucede desde dos mil trece con el Gobierno de Barack Obama pero sería la primera vez que ocurre con un mismo partido controlando las dos cámaras la casa blanca algo que los republicanos temen especialmente en un año electoral con las elecciones de mitad de mandato dentro de

Voz 1 15:07 los meses pues terminamos era tertulia aquí el análisis de desmán Esperanza Sánchez Juan Carlos Jiménez Gonzalo de las como la semana del las desgastadas

Voz 9 15:15 la que viene y está aquí está noticias del día

Voz 1050 15:19 diez refugiados sirios han muerto congelados al intentar llegar a territorio libio entre ellos hay dos menores el ejército de ese país es quien ha informado de lo ocurrido ya rescatado otros cinco personas con vida hay dos detenidos acusados de contrabando ya nuestro país una mujer anciana han muerto sola en su vivienda de Madrid tuvo que abandonar la residencia en Soria donde vivía con su hermana para que ésta no perdiese la pensión la historia Nos la cuenta Adela Molina

Voz 0011 15:41 día de noventa y cuatro años no ha podido pasar sus últimos meses de vida junto a su hermana Encarna de ochenta y tres tuvo que abandonar la residencia pública que compartían en Soria tras recibir una carta de la Junta de Castilla y León en marzo del año pasado Ángel Martínez Albacete

Voz 10 15:55 por lado una carta de la Junta de Castilla y León y lo que es como su hermana Julia con días familiar León una pensión no contributiva secciones de trescientos lotes

Voz 0011 16:05 Julia se marchó entonces a un piso en Madrid en el que ha fallecido sola explica el albacea que lleva más de ciento treinta y cinco mil firmas recogidas a través de Internet para pedir que no se repitan casos como este el PSOE intentó presentar en octubre una iniciativa en el Congreso para hacer compatibles el cobro de pensiones no contributivas entre familiares la propuesta fue vetada por el Partido Popular en la Mesa de la Cámara

Voz 1050 16:26 tanto en las en nuestra medicina Carles un bebé al que le han trasplantado un corazón con un grupo sanguíneo diferente al suyo ha ocurrido en el Hospital Gregorio Marañón su organismo adoptado el nuevo pues sanguíneo porque antes del medio año no existe el rechazo al no crearse los anticuerpos y la justicia ha ordenado la prisión provisional y sin fianza para Ignacio Racionero el ultra del Frente Atlético que el pasado miércoles apuñaló a un joven de veintidós años de ese mismo grupo ultra en la previa del partido Atlético Sevilla de la Copa del Rey hora veinticinco

Voz 9 17:02 Ángels Barceló

Voz 12 17:17 Torres buenas noches buenas noches

Voz 2 17:19 la música ante son la música original de los archivos del Pentágono un en inglés The Post que es música de John Williams en el mismo compositor desde la Guerra de las Galaxias Dios en Holy esta peli El han estrenado hoy la han estrenado Isla de Spielberg yo no sé si será buena o mala regular yo te lo diré el lunes por la mañana he decido que mañana cinco el cuarto Yelmo Cines Icaria en Barcelona está decidido hoy

Voz 1 17:47 esta mirando la cartera que mañana al cine decide que vaya haber esta además es que he leído la crítica de Boyero en El País que que como lo pone muy bien si yo siempre me creó Boyero

Voz 4 17:58 tengo ese problema siempre me creaba Boyero entonces

Voz 1 18:02 mañana la ir a ver el lunes pregúntame recuerda es que

Voz 2 18:04 las ese los americanos a veces esto con lo del periodismo no sabes que como todo es como no no pero yo creo que es una historia muy real

Voz 1 18:12 muy real y sobre todo el papel de ella de la editora

Voz 4 18:16 y además yo me he leído sus memorias

Voz 2 18:19 tiene que estar muy bien bueno cuentas el lunes el lunes con Bale Robert Redford en Sundance en el festival de cine independiente entre comillas lo de de estadounidense sobre el movimiento mi tú el que defiende a las mujeres especialmente la industria estadounidense del cine

Voz 12 18:35 yo pedí viene a decir

Voz 2 18:41 que lo que ofrece son nuevas oportunidades para las mujeres para que se oiga su voz para que tenga en cuenta sus proyectos era una industria que recubre

Voz 1 18:49 es la está dominado por los hombres que ahora deben de callar

Voz 2 18:51 escuchar ya que estamos en la industria del cine con Robert Redford por ahí al fondo los Premios Feroz de este año la antesala de los Goya los que reparte la prensa España ya me sale al lenguado de esos que reparte la prensa española tipo Globos de Oro cero sin retransmisiones en directo porque los periodistas no se obligan a retransmitir en directo ahí que tiene menos glamour bueno tienen más glamour que los Max por ejemplo que son de teatro pero bueno eso vamos a dejarlo los Feroz los entregan el lunes las mujeres no sólo mujeres no haber hombre sobre el escenario porque la importancia es para resaltar la importancia de la mujer en la enduro

Voz 4 19:34 el cine ahí lo esencial yo ahora voy a volver

Voz 2 19:38 la mirada para atrás vale me voy a Lucrecia Martel a la directora argentina de fama y no ponía bien a las series bueno así que ha estrenado hoy una película que hay que ir a ver sin ninguna ansiedad porque de lo que se trata es entre otras muchas cosas de la suspensión del tiempo

Voz 13 19:54 el gobernador procuro otro escribiente para esa carta al Rey que su señoría me han sugerido no cartas y no hay informe informe

Voz 2 20:06 poco pedirlo bueno la película está más vale la entonces como Blow para atrás en una entrevista que se le hace a Lucrecia Martel es la segunda vez que mencionó una entrevista Lucrecia Martel quiero ante ayer fue la que hizo para el país Javier a exacto vale hoy Lage para el mundo Luis Martínez citó el cine siempre trata de apropiarse del discurso de otros y Fito el cine lo hace sólo gente privilegiada es una visión muy de clase yo soy parte de eso es muy bien sea Marte es muy buena yo creo que deberías entrevistarle Grecia temas Grecia merece parte vale entonces ya que estamos hablando de de los problemas de la mujer en en esa industria también que sepamos que hay gente que en saque le formando parte de esa industria siendo mujer piensa que el cine es una industria privilegiada que hacen los privilegiados que habría que pensar en otras en otra gente no otras mujeres en fin Premio Comillas dos mil dieciocho de Historia biografía en memoria las que publica Tusquets para Emilio La Parra por Fernando VII un rey desea doy detestado que el jurado cree que va a ser una obra de referencia en Barcelona en catalán en la visita de la bella dama de Du remate con Vicky P Peña como protagonista estos garantías esta Vicky que es garantía de éxitos maravilla los bonos se estrenó en Temporada Alta ha pasado ya a la trae a Barcelona la compañía Farrés Brothers que hace curiosamente espectáculos para público familiar e infantil de calidad se desmarcan porque ahora hacer una historia en la que las marionetas también son protagonistas

Voz 14 21:46 aparentemente la venganza o el el ajustar cuentas de esta mujer es el primer propósito de la obra pero es que es muy puñetero que es muy sarcástico que es muy lúcido y que es muy cruel lo que apunta ya en el año cincuenta y seis cuando él escribió es cómo se pueden pervertir las almas los cuerpos a través del confort a través de la comodidad a través del bienestar como se puede dejar caer los principios fundamentales humanos por mor de una cierta prosperidad

Voz 1 22:21 hay gente que deberías dejarle hablar durante mucho rato en muchos sitios no Vicky Peña una de ellas antes estamos hablando a las nueve hemos hablado hemos hablado Lucrecia por ejemplo pero antes a las uno hemos hablado con fruta socorrer a Ponce no dices porque no hablan en todas partes en lugar de escuchar todo lo que escuchamos es el ruido que hay en todos los medios de comunicación porque no no les dejamos a ellos el micrófono y que hablen tal cual tal cual te lo digo de verdad os hay gente que debería estar más presente en nuestras vidas en la vida de la gente yo creo que todo sería diferente Vicky Peña es un caso Flotáts Pera Ponce y Umbría nada Mario Gas S hay gente que tiene cosas tan buenas que decir que contar no están nunca bueno nosotros sí porque les sacamos pero no están en lo mayoritario no lo lo multitudinario

Voz 2 23:08 ignoro con agilidad tranquila acabar con una canción que seguro que todo el muy bueno que mucha gente conoce desde Caetano Veloso que no lo habíamos escuchado nunca en español ahora acaba de salir hoy mismo una una versión los que eres con Carlinhos Brown a la batería

Voz 0684 23:29 hola soy dineros soy son puro Borders

Voz 1 23:38 para irnos de fin de semana tal cual llame contra la película ya te contaré la pelea

Voz 0684 23:42 venga va a donde sobre Ronaldo no de que eres familia sobre todo de los romántico donde acantilado donde quieres lo único celebran donde que se no y nos tuvimos razón donde queda en el palo más sobre el dio quieres café

Voz 15 24:14 Nos queda Ramoneda el dietario

Voz 7 24:19 el pulso insisten supresión para ser investido se puede gobernar desde Bruselas pero desde la cárcel

Voz 1 24:26 dice en una frase no precisamente solidario

Voz 7 24:28 su ex compañero de Gobierno Oriol Junqueras todos sabemos que es improbable que sea investido pero en el caso de que lo consiguiera su presidencia a lo sumo duraría unas pocas horas más que la proclamación de la República realmente el independentismo está convencido de que les sale a cuenta un nuevo episodio de confrontación que sólo servirá para agrandar las heridas y aplazar bueno semanas más la recuperación del Gobierno su fuerza parlamentaria está acreditada urgiendo para gobernar como era previsible el nombre de Camps está en boca de todos el juicio por la trama Gürtel en su sección del PP valenciano maniobras defensivas dos acusados los padecimientos de los hechos como ya ocurrió en Madrid en una trama tan incrustado en las estructuras de un partido tan jerárquico es difícil creer que los jefes máximos no tuvieran conocimiento de los hechos Leo en El País que según Metroscopia los votantes de izquierdas se desmovilización Jumilla setecientos mil están entre la indecisión y la abstención no me extraña que les han ofrecido a los partidos de izquierdas con el SOE priorizando por encima de todo defensa dado status quo

Voz 1 25:32 sí podemos busca un pueblo perdido

Voz 7 25:35 temo que hay desmovilización para largo Emmanuel Macron promete recuperar el servicio militar en Francia lo eliminó Jacques Chirac en mil novecientos noventa y seis estaba en el sino de los tiempos porqué Macron quiere reponer la obra no es una necesidad militar es un opción patriótica hacer nación que los ciudadanos se sientan concernidos en la defensa de la República a los nacionalismos con estado todo les está permitido

Voz 16 26:05 Bush

Voz 9 26:10 así terminamos por hoy hoy la semana nos encontramos el lunes como siempre a partir de las ocho les esperamos feliz fin de semana Barceló

Voz 17 26:46 la servicios informativos sigue ahora veinticinco de inca tiene a ser punto como quien las redes sociales Peiró y pierna arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 0684 27:06 los viernes Know My Lol queja que canta en su disco de boleros titulado

Voz 17 27:14 mujer Aurelia buenas noches buenas noches digamos más

Voz 13 27:20 en Las Noches de Ortega con Juan Carlos I

Voz 17 27:24 venga voy a improvisar un poema sobre las bragas color carne adelante

Voz 9 27:29 con bragas de color carne con de color carne es hagas lo que tú hagas nunca podrás estorbar

Voz 17 27:38 cómo puedes tener tanta debilidad después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com bailo al Cadena SER

Voz 9 27:56 si quieres hablar compartir tu historia en Hablar por hablar es muy fácil

Voz 19 28:01 enviar también una nota de voz un audio al whatsapp seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta hay cinco Si para compartir sus reflexiones en Twitter arroba hablarporhablar esa es nuestra culpa

Voz 9 28:16 también puedes llamar al número de aquí cuando quiera puede empezar que nos cuenta todo lo que te importa y quieres compartir quieres hablar de escuchamos hablar por hablar con Macarena Berlín de lunes a viernes a partir de las dos de la madrugada una hora menos en Canarias Historias para escuchar que suenan muy bien no dimite hagan el favor Vittorio viajes en el tiempo

Voz 13 28:48 sí sí es esta espera listados

Voz 20 28:53 teoría con Nacho Ares todas las historias que puedas imaginar madrugada del sábado a la una y media una hora menos en Canarias

Voz 9 29:03 aquí también en Ser Historia punto Cadena SER

Voz 0684 29:10 a ver cine es lo más emocionante que he pasado estas

Voz 9 29:13 vale a ver si aciertas mal que nuestro medida pocas te esté entre los cincuenta primeros de acto

Voz 21 29:21 en La Script tenemos mega pocas que puedes escuchar en bucle cada vez que quieras en Cadena Ser punto com consulta que ver el cine evitan los expolios las series o escúchanos cuando vayas a correr es malo

Voz 12 29:33 este cómo están las más a media en este país