Hora 25 (22/01/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 hasta dónde está dispuesto a llegar el nuevo presidente del Parlament hasta dónde llevará el pulso y cuánto aguantarán antes de proponer otro candidato para la investidura hay un oficio más frustrante estos días que el de ser letrado del Parlament cuánto hay de argumentación jurídica y cuánto de política en el auto del juez Llarena y algo más si el director de Tráfico insiste en que la culpa fue de la concesionaria de la AP seis porque pide perdón en el Congreso os sólo intenta blanquear su tuits son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:39 eh

Voz 0194 00:53 hola buenas tardes el presidente del Parlamento catalán da el primer paso hacia

Voz 3 00:56 nuevo encontronazo con el Gobierno hoy Rusia ha impulsado lo que los letrados de la Cámara sostienen que no se puede producir propone a Carles Puigdemont como candidato de un debate de investidura que en las condiciones actuales

Voz 4 01:08 los siglos opten Be Q7 trasero absoluta y Trinitat

Voz 3 01:12 soy también consciente de su absoluta legitimidad para ser candidato mi deber como presidiendo al Parlament es hacer todo lo que está en mis manos para asegurar que todos los diputados y diputadas se puedan expresar libremente como representantes de la voluntad popular lo la voluntad popular

Voz 0194 01:28 en enviado además una carta Mariano Rajoy en la que le pide una reunión para entablar un diálogo bilateral de momento el Gobierno lamenta que el presidente del Parlament tenga ya una primera manchan su mandato Alfonso has CIS ex ministro de Exteriores

Voz 1339 01:39 el aspecto de esto último pues no unos parece que sea el mejor inicio de la legislatura el proponer aún prófugo de la justicia y el Gobierno ya ha dicho lo que va a hacer si se pretende hacer una investidura telemática

Voz 0194 01:55 el PSC pide al presidente del Parlament que rectifique ciudadanos le califica de emisario del ex presidente catalán que hoy ha viajado a Copenhague la fiscalía había pedido la activación de la euro orden pero el juez Llarena se ha negado porque según su criterio eso sería hacerle el juego a Puigdemont y facilitar una investidura a distancia con el ex presidente detenido en Dinamarca pulmón ha participado esta mañana en un coloquio en la universidad en el que ha propuesto un referéndum global

Voz 1339 02:17 eh

Voz 3 02:18 en Catalunya toda la gente en Cataluña y en España tiene derecho proponer que se vote en toda España sobre la independencia de Cataluña de momento nadie lo ha propuesto en una mesa de negociación pero podría ser una solución o una propuesta que podríamos escuchar y estudia

Voz 0194 02:41 también hay del Fondo Monetario Internacional ha rectificado a la baja las previsiones de crecimiento de nuestro país Pedro Olano

Voz 5 02:46 con la culpa la tiene como uno o Cataluña la inestabilidad penalizará el crecimiento español que será una décima menor de la previsión anterior

Voz 4 02:53 estoy muy Hope for that

Voz 5 02:56 el Fondo Monetario Internacional confía en que la situación política mejore la incertidumbre disminuya luego nos va a contar Rafa Bernardo Moreno Torres unirlas con la comparecencia del director de Tráfico en el Congreso tenía que explicar su gestión en la crisis por las nevadas en plena operación retorno de Navidad el propio Serrano pide perdón pero acaba señalando una vez más a la concesionaria era

Voz 6 03:17 seis los dos fallo principal hay que cometieron que fueron mortales de necesidad fue a las siete de la tarde cuando decidió levantar las restricciones a pesar de la nevada que está cayendo eso hizo que miles de vehículo a fluyera a las seis y las nueve de la noche decidió cortar de nuevo Hinault activo su protocolo de emergencias hasta las once

Voz 5 03:38 los compañeros de la SER en Bilbao Nos van a contar que la Ertzaintza detenida un tercer menor por su presunta relación con el asesinato de un matrimonio de ochenta y siete años la pasada

Voz 0194 03:46 y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:49 buenas tardes el Barcelona acaba de hacer oficial la haces es de Rafinha al Inter de Milán hasta final de temporada con una opción de compra para la próxima si el Inter lo cree conveniente también es noticia en el día de hoy la renovación de Kepa el portero del Athletic de Bilbao seguirá jugando en el Athletic hasta el año dos mil veinticinco su cláusula de rescisión será de ochenta millones de euros y recordemos que se completa la jornada de liga con el partido que juegan a las nueve en Ipurúa Eibar y mala

Voz 0194 04:14 y el tiempo que en algunos lugares ha convertido este mes de enero en el mes de abril Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:19 la primera mitad de la semana no vamos a tener grandes cambios en el tiempo

Voz 3 04:22 hoy el viento todavía soplando fuerte Irán

Voz 0978 04:25 jugando esta próxima noche perdiendo ya protagonismo mañana en general mañana será un día soleado nubes abundantes esta próxima madrugada en el País Vasco con lluvia abundante en Guipúzcoa también al norte de Navarra pero mañana esta lluvia irá desapareciendo y el sol en general como decíamos lucirá en la mayor parte del país en poco más de frío que hoy apremia las horas de la mañana tampoco demasiado durante la tarde las máximas también serán más bajas aún así entre los quince y veinte grados en la mayor parte del país por encima de los veinte todavía en la Comunidad Valenciana Murcia el descenso de temperaturas será notable la segunda mitad de la semana empieza hora25

Voz 5 05:00 el cierre de Porta del que ha sido un mal primer viaje del AVE a Castellón viaje inaugural con el presidente del Gobierno y demás autoridades El primer retraso hacia el último valencianistas el viaje inaugural del AVE entre Madrid y Castellón esta mañana ha sido más accidentado de lo esperado el convoy en el que viajaban el presidente del Gobierno Mariano Rajoy el ministro de Fomento Íñigo de la Serna así como también el president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig ha estado unos veinte minutos parado a la altura de la localidad valenciana de Sagunto el motivo de la incidencia ha sido un problema tecno lo que ha provocado que el tren como decimos separará para dar prioridad a un cercanías puesto que el viaje de esta mañana no era un viaje comercial desde el Partido Socialista de Castellón entienden que la avería representa una chapuza monumental desprecio hacia la gente de la provincia de Castellón por la que dicen Rajoy no siente el más mínimo respeto por su parte desde Compromís señalan que Rajoy en lugar de inaugurar infraestructuras inaugura retrasos y mal servicio

Voz 1 08:35 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 4 08:41 Pedro Blanco el primer paso hacia

Voz 1715 08:43 el próximo choque porque es indudable que no habrá el presidente del Parlament ha propuesto formalmente a Carles Puigdemont como candidato a la investidura pese a que los servicios jurídicos de la Cámara ya han alertado de la imposibilidad de celebrar un debate de ese tipo a distancia o por persona delegada Roger Torrent sostiene que apuesta Mónica las pues de Mon le asiste la legitimidad para intentar repetir en el cargo lo primero asoma un nuevo pulso después anuncia que ha pedido una reunión al presidente Rajoy para para dialogar vamos a Barcelona

Voz 1749 09:15 en una carta de tres folios tu Rehn pide cita Rajoy para abrir un diálogo sincero e inmediato para encauzar lo que dice es un problema político defiende que Puigdemont igual que cualquier otro diputado

Voz 0194 09:26 debe debe poder ser elegido praxis shock en Be Cool siguen absoluta al límite

Voz 3 09:31 soy también consciente de su absoluta legitimidad para ser candidato mi deber como president al Parlament es hacer todo lo que están mis manos para asegurar que todos los diputados y diputadas se puedan expresar libremente como representantes de la voluntad popular la voluntad popular

Voz 1749 09:46 ha sido una comparecencia muy breve sin aceptar preguntas en la que Torrent no ha dicho cuándo va a convocar el pleno que será la próxima semana ni tampoco ha dado pistas sobre cómo piensa celebrar la investidura después de que recordemos los letrados de la Cámara catalana avisaran de que el reglamento no permite que el candidato no esté presente en el hemiciclo sólo se ha limitado a decir que la posibilidad de afrontar esta investidura es un tema político más claro ha sido Torrent al anunciar su intención de visitar a los diputados presos y a los que están en el extranjero de hecho en la carta que ha mandado a Rajoy le pide que le faciliten los encuentros con los que están en la calle

Voz 1715 10:21 así que una carta que sale de Barcelona que tiene como destino la Moncloa en la que se plantean a Rajoy varias peticiones como nos contaba ahora por Foradada desde abrir ese diálogo bilateral hasta que se le facilite la reunión con los diputados encarcelados bueno la Moncloa me Moncloa no dice si ha recibido o no la Carta La Moncloa no

Voz 0194 10:42 o si acepta si desprecia las

Voz 1715 10:46 peticiones del presidente del Parlamento catalán a Moncloa no dice casi nada

Voz 1916 10:49 pero por ahora sólo recuerdan desde la Moncloa que las cuestiones judiciales no son competencia del presidente del Gobierno así que no parece haber mucho entusiasmo para recibir a Torrent aunque no se ha comunicado ninguna decisión lo que sí está claro es que la propuesta de Puigdemont como candidato a la Generalitat aunque era lo esperado no ha sido bien recibida en La Moncloa según el ministro de Astiz supone empezar con

Voz 1339 11:09 mal pie pero nos parece que sea el mejor inicio de la legislatura el proponer aún prófugo de la justicia el Gobierno ya ha dicho lo que va a hacer si se pretende hacer una investidura

Voz 4 11:21 telemática o a distancia lo que va a ser el

Voz 1916 11:23 el Gobierno es recurrida ante el Tribunal Constitucional en caso de que se permita la investidura a distancia el Ejecutivo intentará frenar la antes y si no es posible pedirá invalidar la después en todo caso recuerdan en la Moncloa que una investidura telemática sería nula lo que haría que siguiera en vigor el artículo ciento cincuenta y cinco por lo tanto desde La Moncloa piden a Torrent que reconsidere su decisión de proponer como candidato a la presidencia de la Generalitat

Voz 1715 11:46 Torrente el presidente del Parlamento catalán en el centro de la crónica de este día al que la líder de Ciudadanos en Cataluña acusado de ser una especie de ejecutor más de la estrategia de Carla esposa Emma decimos así

Voz 11 11:58 dicen que mal empieza su presidencia si lo primero que hace es proponer aún huido de la Justicia para ser investido presidente y que además dice que se va a gastar el dinero de todos los catalanes en ir a verle a Bruselas nosotros creemos que el señor Torrent hebreas el presidente de todos los diputados no tiene que ser ni el emisario ni el abogado ni el representante del señor Puig Ramón dudamos mucho de que vaya a ser el presidente de todos los diputados y diputadas también los del partido que ha ganado las elecciones que Ciudadanos por tanto insisto creemos que es más de lo mismo

Voz 1715 12:29 el PSC quiere que Roger Torrent el presidente del Parlamento catalán retire la propuesta de Puigdemont como candidato a la investidura Eva Granados

Voz 12 12:37 nosotros esperamos que la reconsideración sea escuchadas en los tenga en cuenta que rectifique en el caso que el presidente del Parlament no rectifique Se pueden vulnerar nuestros derechos como como diputados el el hablaba de los derechos de los ciento treinta y cinco también los diecisiete socialistas por lo tanto iremos en amparo al Constitucional porque entendemos que sabrá violado también nuestros derechos

Voz 1715 12:57 el PP también cree que la primera decisión del presidente del Parlamento catalán no es un buen precedente Pablo Casado

Voz 13 13:02 empieza mal porque eh la primera decisión que está tomando es proponer para una investidura a una persona que no puede ser investida y además haciéndolo con un anuncio probablemente que puede incurrir en la propia malversación de los fondos del Parlament que si la viajar a encontrar aquel que huyó de la justicia española para ver si bien presentarse de forma fraudulenta a una investidura que no puede tener lugar

Voz 1715 13:26 bueno pues con Roger Torrent hablaremos a partir de las diez de la noche en Hora Veinticinco Carles Puigdemont siguen Copenhague allí ha viajado para participar en una mesa redonda en un coloquio para reunirse mañana con varios diputados el ex presidente catalán no va a ser detenido en ese país porque el juez del Supremo Pablo Llarena se ha negado a activar la euro orden como había pedido la Fiscalía es muy interesante el auto en el que se justifica porque no

Voz 14 13:49 con arena cree que lo que buscaba

Voz 1715 13:52 mente era eso ser detenido para de esa manera abrir la posibilidad a la investidura distancia Alberto Pozas

Voz 0055 13:58 el juez Llarena ha decidido no mover ficha porque entiende que el verdadero objetivo del viaje relámpago de Puigdemont a Dinamarca no era asistir a un coloquio universitario sino forzar su detención y facilitar su investidura como presidente en último término el magistrado dice que hasta el momento los letrados del Parlament le han impedido ser investido a distancia porque su ausencia es voluntaria provocando Sudetes son como sospecha que está haciendo ya tendría una justificación de al menos podría delegar su voto y ser investido president sin pasar por la Cámara catalana rechazar por tanto activar esa euro orden de detención asegurando que el cabeza de lista de Junts per Cataluña sólo busca burlar el orden legal para ser investido nada sería más lógico dice el juez en su auto que hacer lo que pide la fiscalía y arrestar a Puigdemont pero se guarda esa carta para más adelante un momento asegura no necesariamente lejano

Voz 1715 14:43 dónde estaba invitado hoy a un debate aún coloque a una charla de la universidad

Voz 4 14:47 ah hoy es como define este demócratas sólo referéndum sondeos votar

Voz 0194 14:53 imperio de la ley y la Constitución

Voz 4 14:58 has dilema

Voz 0244 14:58 en hacer las cosas en este proceso no ha contribuido a polarizar a la sociedad española en la discusión en Cataluña

Voz 4 15:06 only

Voz 0978 15:07 cuarenta y tres por ciento fue a votar por la independencia

Voz 4 15:10 esto no tiene algún impacto en la legitimidad de ese voto para usted cuál es su opinión

Voz 1715 15:16 moderadora una profesora de esa universidad ha sido bastante incisiva en su debate en su charla compuesta que sinceramente no ha aportado grandes novedades el ex presidente ha insistido en que en un país democrático nadie impediría que volviera a ser presidente aquel que ha sido elegido para volver a ser presidente por deseo de la mayoría a Copenhague ha viajado también nuestro compañero Pablo Tallón Pablo buena

Voz 1673 15:37 tardes buenas tardes el ex president deja sin responder la gran incógnita cuándo piensa volver a Cataluña para los detalles sobre su futuro inmediato emplaza a una rueda de prensa que se va a celebrar mañana pero de la que de momento no hay detalles hoy pulmón tenía ganas de ajustar cuentas con el Gobierno central y también con Europa por tolerar según él la violencia del uno de octubre para el líder de para Cataluña urge a aparcar dice los tribunales en la represión y sentarse a buscar una solución política como podría ser una consulta en la que no sólo votarán los catalanes

Voz 0194 16:06 Court inmoral

Voz 3 16:08 toda la gente en Cataluña hay en España tiene derecho a proponer que se vote en toda España sobre la independencia de Cataluña de momento nadie lo ha propuesto en una mesa de negociación pero podría ser una solución o una propuesta que podríamos escuchar y estudia

Voz 1673 16:25 declaraciones en un acto que ha despertado un gran interés de los medios pero especialmente de los estudiantes de Ciencias Políticas y en el que como escuchábamos ahora los profesores han preguntado a pulmón por ejemplo si él es un populista saltarse la Constitución es democracia aussie se puede declarar la independencia sin el apoyo de más de la mitad

Voz 0194 16:42 de los catalanes gracias Pablo Podemos

Voz 1715 16:44 a salir del barrizal en el que se convirtió Cataluña para ellos de momento sin mucho éxito el partido de Pablo Iglesias quiere alimentar otros

Voz 15 16:52 antes en los que en teoría no mengua Pablo Echenique creo que tener a ciudadanos Catadao español preocupándose del reglamento de de un Parlamento

Voz 16 17:02 el autonómico de de euro órdenes de votos delegados de todo este tipo de cosas peleón que es un debate que no tienen nada que ver con los garbanzos llena

Voz 1715 17:17 que no tiene nada que ver con lo importante que es hacia dónde quiere llevar el debate público Podemos si el presidente del Gobierno aprovechado hoy una inauguración de la línea de AVE para echar mano de una metáfora tanto facilona

Voz 4 17:27 a los españoles los Fabien cuando viajamos juntos el mismo tren y nos va mejor porque llegamos más lejos con este nuevo AVE además reducimos el Fondo Monetario

Voz 1715 17:42 Internacional cree que la inestabilidad derivada de la crisis política catalana va a hacer que la economía española crezca este año una décima menos de lo previsto no es mucho pero es bastante si tenemos en cuenta que el contexto general es justo el contrario Rafa Bernardo

Voz 1762 17:57 en la actualización de sus perspectivas económicas mundiales el Fondo revisan general al alza sus previsiones de crecimiento global porque dice que la recuperación va mejor de lo que se esperaba pero baja una décima lo que piensa que crecerá España este año en octubre calculaba un dos coma cinco por ciento y ahora piensa que será un dos coma cuatro y todo por la inestabilidad generada por la situación de Cataluña que el FMI espera que pase pronto Murias es su economista jefe

Voz 4 18:21 desde luego confiamos en que la situación política y la incertidumbre que esta causa disminuyan en el marco de las leyes del país se encuentre alguna forma de superarlas

Voz 1762 18:33 así como revisa a la baja las previsiones para España para dos mil dieciocho el fondo revisa al alza las de dos mil diecinueve una décima hasta el dos coma uno por ciento dicen que será por el efecto positivo que tiene el crecimiento mejor de lo esperado de la zona euro

Voz 1715 18:45 hoy la organización Oxfam ha presentado otro de esos informes que confirma reconcilia lo que es una evidencia desde hace un tiempo la recuperación beneficia más a los que más tienen muy poco apenas nada a los más desfavorecidos sí claro eso eso provoca que la brecha siga aumentando a María Manjavacas

Voz 1915 19:01 la recuperación económica se benefician cuatro veces más los ricos que los pobres y España está a la cabeza de los países con mayor desigualdad en Europa sólo por detrás de Rumanía o Bulgaria las principales víctimas son las mujeres y los jóvenes Lara Contreras responder

Voz 17 19:15 hable de Oxfam Intermón hoy día un joven de veintiséis años que se incorpora al mercado de trabajo lo hace cobrando el treinta y tres por ciento menos que lo hacía en dos mil ocho los jóvenes se enfrentan a una situación de no tener ninguna perspectiva de futuros trabajos temporales parciales muy mal

Voz 1915 19:33 pagado es la brecha salarial en España es tan clamorosa que un trabajador que cobra el Salario Mínimo Interprofesional debe trabajar setenta y un años para lograr el mismo sueldo que tienen los que están en el tramo más alto de la renta siete de cada diez personas que recibe los salarios más bajos son mujeres

Voz 3 19:49 hora veinticinco Colombia tierra de las apresura ha reunido más de cuarenta empresas turísticas en la pasada edición de Fitur dos mil dieciocho La ministra de Comercio Industria y Turismo de Colombia María Lorena Gutiérrez

Voz 18 20:02 define así que buscamos es mostrar la diversidad de Colombia que en los culturas se expresan una gran pluralidad y entidades y expresiones de más de ochenta en cuanto pueden los como tenías que tienen Colomer conocida

Voz 3 20:16 hace cinco años Colombia apenas recibía un millón de turistas frente a los seis actuales para Felipe Jaramillo presidente de Pro Colombia la postura es parte del

Voz 19 20:25 Milagros Altuna para recoger muestras si es así que Colima y que vamos enamorar a los turistas

Voz 3 20:34 el turismo en Colombia es el segundo generador de divisas después del petróleo y nuestro país ha jugado un importante papel

Voz 19 20:41 el español es otro de los principales países que han permitido la internacionalización de nuestra industria turística

Voz 4 20:48 más información en Colombia punto travel

Voz 1 21:19 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 4 21:24 Pedro Blanco menos socarronería con menos chulería que aquel tuit en el que fingía que pedía

Voz 1715 21:29 perdón hoy el director de Tráfico ha comparecido esta tarde en el Congreso para explicar los fallos los errores que se cometieron en el colapso de la AP seis en la operación retorno de Navidad fundamentalmente los fallos que cometió la concesionaria quién sino poner buenas tardes

Voz 0259 21:42 las tardes pero son fallos y errores que como dices atribuye íntegramente a la concesionaria de la AP seis a la que Fomento sancionará multará por incumplimiento de contrato Gregorio Serrano no asume ninguna responsabilidad no dimite

Voz 20 21:55 no me conocen apenas de nada pero sí les puedo asegurar que si yo tuviera conciencia de haber hecho algo que mereciera mi dimisión los que sí me conocen sabrían que hace ya mucho tiempo que lo hubiera hecho

Voz 1715 22:07 sólo admitió esta autocrítica fue más personal nunca escriban

Voz 20 22:13 cabreado indignado oliendo cuenten hasta diez mil ícono llegue a en mil a ver cómo va la cosa nueva

Voz 0259 22:20 nunca escribí nada en las redes sociales en referencia a su polémico tuit la oposición no ha salido satisfecha con las explicaciones del director tras una gestión que califican de desastrosa por eso han pedido una vez más su dimisión Icon ya no la esperan que lo cese Zoido Rajoy

Voz 1715 22:35 en Bilbao la Ertzaintza detenido un tercer menor de edad por su presunta relación con el asesinato de un matrimonio de ochenta y siete año la semana pasada vamos a Bilbao informarán salario

Voz 0244 22:42 esta tarde se ha entregado en una comisaría de la Ertzaintza de Bilbao a un joven de dieciséis años en relación con la muerte violenta de este matrimonio de octogenarios cuya participación en los hechos investiga ahora este joven que estaba siendo buscado por la Policía pasará mañana a disposición de la Fiscalía de Menores los otros dos menores de catorce años detenidos ayer por el mismo crimen se han ingresado esta tarde en un centro cerrado de menores en Zumárraga tras prestar hoy declaración ante la Fiscalía uno de ellos se había fugado del centro tutelado de menores de Zabalo Munguía perteneciente a la Diputación vizcaína el alcalde de Bilbao Juan María Aburto ha señalado en los micrófonos de la SER que no se van a escatimar ni los medios ni el dinero en seguridad

Voz 0194 23:23 la seguridad no va a escatimar en medios

Voz 4 23:27 esto no puede ser un problema de medios

Voz 5 23:30 es lunes la la segunda hora del programa la vamos a dedicar la mesa política de Hora Veinticinco será a partir de las nueve a las diez vamos a conversar con les decía antes con el presidente del Parlamento de Cataluña concluyó Torrent en la tertulia hoy un incorporación se suma nuestro equipo de analistas Eduardo Madina deben acompañar Berna González Harbour y Fernando Vallespín está son para él las claves

Voz 0656 23:50 las claves de hoy tienen un protagonista usemos porque pueden ajustarse a múltiples enfoques usted como han propuesto por el Parlamento como tele presidente de Cataluña han puesto de Monti su debate en Campus de Monti arena o porque remoción jueza elevar la euroorden mucho fusionar todos estos enfoques en uno usted como esclavo de su propia imagen como trágico personaje sin vida propia está condenado como siete Un promete Hero prometió contemporáneo se tratará sufra tortura cotidiana de alimentar su propia marca a no poder dejar de salir en las noticias en contra seis preferiría que un águila me devorar el hígado todos los días lo que hay detrás como es obvio es el fenómeno de imposturas y sea entre el personaje y el independentismo catalán en esto ha consistido el error de Esquerra en permitir que su causa dependa de lo que cada vez tiene un carácter más bufones como se ha caído en gracia en la ausencia de política porque hoy viene al final en pura simulación la imagen crea poder pero la sola imagen sin poder efectivo acaba diluyéndose me la banalidad cuando no en infantilismo político no sé si todavía estarán a tiempo de enmendar no es así llegamos

Voz 1715 24:52 de las ocho veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 21 24:52 sí eh

Voz 1 25:04 a Hora veinticinco Madrid

Voz 0978 25:19 buenas tardes ciudadano se pone al lado del PP para evitar que tipo de España la Comisión de corrupción de la Asamblea la formación naranja se ha unido a los populares en la Mesa de la Cámara que ha rechazado la comparecencia de la presidenta madrileña el próximo dos de febrero la oposición había pedido sus explicaciones en esa comisión porque quieren que diga cómo es posible que parte de la documentación del canal relacionada con la operación Lezo estuvo oculta de cinco meses si esta mañana el portavoz de Ciudadanos César Zafra decía

Voz 4 25:44 esto nosotros creemos que sí que es necesaria su comparecencia por lo tanto votaremos a favor

Voz 0978 25:49 de decía esto otro hemos seguido

Voz 22 25:51 el criterio que nos han dicho los letrados en este caso parece en la formulación de las comparecencias de Podemos el Partido Socialista bueno nosotros siempre seguimos los criterios de los letrados porque creo que es lo conveniente es un error que bueno que yo creo que se puede subsanar quiere no me cabe ninguna duda que la señora Cifuentes y la gente que estimo lucrado con el tema las actas vendrá la comisionada de aspiraciones

Voz 0978 26:12 de efecto de forma según ciudadanos aunque según fuentes consultadas por la SER detrás de esta decisión podría esconderse el ultimátum que la propia Cristina Cifuentes habría lanzado en las últimas horas a la formación naranja según esas fuentes la presidenta madrileña comunicó a la dirección nacional de Ciudadanos su malestar por el talante que sufren en Madrid y amagó con romper el acuerdo de investidura PSOE y Podemos no dan crédito a lo ocurrido escuchamos a sus portavoces Nani Moya hay Miguelón Gil

Voz 0194 26:34 es gravísimo deseable de ser los adalides de la transparencia en esta Comunidad y que acabemos protegiendo que la presidenta de una Comunidad autónoma

Voz 4 26:43 se explica en el Parlamento a no se dedicados al público ya otra cosa en privada frente a lo que ha ido asegurando en privado ha votado para proteger hace Fuentes

Voz 0978 26:54 Dirección General de Tráfico Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 1628 26:57 buenas tardes pues a esta hora registramos tráfico muy lento en Madrid en la A tres en Campamento encontrarán dos kilómetros de tráfico bastante inmenso por una avería en sentido Valencia en Zaragoza estamos pendientes de un accidente en la A dos en el kilómetro trescientos diecisiete en sentido Madrid mucha precaución si iban a transitar por esta vía ya que van a encontrar tráfico muy lento también esta misma carretera en la dos continúa en el kilómetro trescientos veintidós en la salida de Merca Zaragoza en dirección a Barcelona los trabajos de rescate de un camión accidentado en el kilómetro trescientos treinta y dos en el resto de vías normalidad hasta ahora

Voz 1 27:36 hora veinticinco Madrid

Voz 1915 27:41 ocho y Veintisiete nuevo caso de agresión machista esta vez en el distrito de Latina a la capital la policía detuvo ayer a un hombre de ochenta y siete años por apuñalar a su mujer de ochenta y uno la víctima está ingresada en el Clínico aunque no se teme por su vida y la Audiencia Provincia la condenado a seis años de cárcel a una mujer que mató a su maltratador y a la vez pide su indulto ocurrió en Fuenlabrada el tribunal considera que la acusada cometió el crimen alterada por el miedo que le producían maltrato al que el hombre la sometía Alfonso Ojea

Voz 1715 28:07 seis años de prisión por un delito de homicidio pero en su pena más baja al considerarse probado que la mujer actuó bajo los efectos del miedo del terror que tenía sobre su pareja que le había estado maltratando durante años Ésta es la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid que va a solicitar además el indulto al Gobierno en cuanto este fallo judicial sea firme el día de los hechos el veinte de septiembre de dos mil quince el agresor acudió en dos ocasiones a la casa de la condenada para insultarla intimidar la incluso en presencia de los vecinos en la segunda ocasión la mujer cogió un cuchillo y acabó con la vida del hombre el fallo señala que sufrió una larga situación de maltrato sostenido lo cual mermaba de forma grave pero sin llegar a anularla su capacidad de entender la ilicitud de sus actos y su voluntad de actuar conforme a ello

Voz 1915 28:56 se lo hemos contado este lunes en la SER la Red Española de inmigración y Ayuda al Refugiado va a llevar a la Comunidad a los tribunales por asignar con retraso y sin transparencia el dinero recaudado VOR para las ONGs a través de la casilla de fines sociales de la declaración de la renta la organización considera que se ha vulnerado la ley durante el proceso Daniel Méndez su presidente ha estado esta tarde en los micrófonos de La Ventana de Madrid

Voz 23 29:14 entendemos que no eso Administrativo administrativo porque el propio consejero reconoció esta semana la Asamblea de Madrid que algunas entidades se les ayudó

Voz 24 29:25 durante este mismo mes de enero a resolver problemas

Voz 13 29:28 los papeles Illa blandía del servicio telefónico

Voz 0978 29:30 lo del uno uno dos mantiene su huelga indefinida los trabajadores han rechazado en una asamblea las propuestas que les ha presentado la comunidad tras una reunión esta mañana con los responsables de servicio estos empleados mantienen también un encierro para reclamar que el Gobierno regional cumpla con los acuerdos firmados y que contemplan un refuerzo de personal y reducción de la jornada tenemos diez grados en el centro de Madrid hasta mayo

Voz 0194 30:00 son las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 4 30:06 hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Jesús Gallego Gallego buenas tardes a Carlos Sainz el Dakar Carlos Sainz que ha ganado su segundo

Voz 0919 30:16 a Dakar Carlos Sáez tiene va a hacer cincuenta y seis un chaval sabadellense de hoy porque la duda está en qué va a hacer el año que viene porque le han preguntado el año que viene vas a competir en mi mujer no queda claro competir en el Dakar no es irse a dar una vuelta con el coche

Voz 0194 30:32 no no no no durísima peligrosa cincuenta y cinco años y ahí está campeón

Voz 0919 30:38 por eso esta mañana había cientos de personas recibiendo al en Barajas

Voz 0359 30:47 el primer tramo Lucas Lucas hay que ganar esta carrera como sea y creo que hemos conseguido una una victoria en uno de los lugares más complicado es desde luego de los techo el más complicado de todos yo le prometo sí a a Reyes mujer a Carlos a mis hijos antes de salir que que este año iba a acabar aquí bueno no es hora de acabar

Voz 26 31:13 enhorabuena para Carlos Sainz

Voz 0919 31:16 saludo desde aquí a Reyes su esposa que tiene el cielo ganado porque me da a mí que el año que viene Carlos Sainz vuelve al Dakar enseguida los dos grandes nombres del mercado de fichajes Kepa se queda en el Athletic de Bilbao ha renovado su contrato en el año dos mil veinticinco cláusula de ochenta millones se frustró su operación con el Real Madrid y también Rafinha el jugador del Barça que está en Milán ya ha hecho oficial el Barça su cesión al Inter hasta final de temporada con una opción de compra también dentro de veintinueve minutos se completa la jornada de liga con el Eibar Málaga vamos a Ipurúa a ver cómo está el ambiente y las novedades de este partido Roberto Ramajo buenas tardes hola qué tal Gallego

Voz 1825 31:59 muy buenas bajo una fina lluvia desde hace un rato ya calienta el Málaga ahora mismo sale a calentar el Eibar así que los veintidós protagonistas que van a jugar a partir de las nueve Quini pura para cerrar esta jornada en Primera ya están haciendo ejercicios de calentamiento primer once de José González como técnico del Málaga mucho no ha cambiado el mismo once que el de la pasada jornada y con tres hombres arriba cuatro tres tres con el Chori Castro con en Siri con Keko Gontán en punta de ataque ya en el Eibar vuelve a Villa al eje de la defensa la pasada semana estaba sancionado

Voz 0919 32:34 Kike García ocupará el puesto de Sergi Enrich

Voz 1825 32:37 en el ataque del conjunto armero el Eibar ha hecho ya oficial el parte médico del delantero menorquín que se lesionó en la última sesión de ayer lesión importante de rodilla tiene el cuerno del menisco roto será operado el próximo miércoles aproximadamente un mes de baja para un jugador que nos ha perdido ninguno de los partidos que ha entrenado Mendilibar en el Éibar en los dos últimos años y medió palabra poco público en Éibar diez grados de temperatura el choque arranca a las nueve lo arbitrar catalán media Gimeno

Voz 0919 33:06 Pérez como siempre en el inicio del producto ahora hay que dar el callo y dejad vuestros mensajes con fina ironía como este

Voz 27 33:15 pues a ver si sois capaces de explicar por qué si la prensa mete la pata adelantándose precipitándose diciendo que quepa está hecho por el Real Madrid sea la prensa se equivoca adelantándose a la noticia no hay esa noticia la culpa la tiene el Real Madrid la agrupará tendréis vosotros con vistas adelantado los hechos no Kabir vendido el gato antes de de cazado o atrapada qué morro

Voz 0919 33:44 no pero vamos a ver lo que se vende en la piel del oso no el gato no se vende el el al gato se les lleva a lo lleva uno al agua pero lo que se vende es la piel del oso antes de cazarlo en cualquier caso es algo que lo expliqué que lo tenía que explicar gracias por vuestros mensajes

Voz 28 34:01 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte Bale hay vinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 29 34:17 Jesús Gallego o me cago en los diablos que mi historia Kerber todos vida Victoria verdiblanca me caben los diablos en Anduva han Dudamel cada buen Die Zeit cero uno gol de César Díaz cabeza bomba dentro ha bajado lo venga y con ganas arriba arriba Santi al Racing

Voz 30 34:40 al ir a dar a la verdad con a la vida de ir ahora rueda de ir a la dan

Voz 4 34:51 la así Inglorious dado

Voz 31 34:54 yo sí le digo a veinticinco Deportes

Voz 1339 34:58 de cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0194 35:05 siempre ha truenos recoge te cojo los refranes empezamos

Voz 26 35:23 Kepa estuvo

Voz 0919 35:24 lo de venir al Real Madrid este mes de pero Zidane dijo que no quería ficharlo en el mes de enero que no quería ningún fichaje a Kepa no le ha gustado la actitud del Real Madrid al Madrid ahora se viene cuando se está convencido no te ves bien tratado pues te echas atrás en el Madrid dice que ha que paliado vértigo esperar hasta el mes de junio el caso es que por unas razones por Porras otras Kepa renueva con el Athletic y esta mañana se ha hecho la foto con el presidente firmando su nuevo contrato Íñigo Marquínez buena estar muy buen

Voz 0985 35:59 Nos gallego y es el Athletic el que se lleva el gato al agua pero el Athletic ha salido victorioso entre comillas de estos dieciséis meses de negociación

Voz 32 36:10 la negociación ha sido larga eh

Voz 26 36:13 ha sido tiempo buena prolongado

Voz 32 36:16 por la finalización de contrato mio este año pues a partir de uno enero era libre para negociar y ahí ha habido propuestas pero pero yo considero que era que lo mejor para mí es seguir en Athletic durante durante mucho tiempo y estoy muy feliz por haber firmado este contrato

Voz 0985 36:33 bueno pues parecía que lo tenía hecho con el Real Madrid que Zidane es el que para ese fichaje firma por el Athletic agradecimientos a la familia a los amigos a sus compañeros a los técnicos a los médicos a vivir más

Voz 32 36:43 bien a la afición a todos los Athletic sales que están repartidos por el mundo por el respeto por el apoyo que me han mostrado durante durante este tiempo y bueno estoy deseando ir bueno devolverles la la confianza y el respeto eterna fue

Voz 0985 36:58 pues ojo porque el público anda un poquitín revuelto en gallego con toda esta historia en redes sociales sobre todos aunque seguro que se va a olvidar es muy prontito todo lo que ha pasado porque Kepa Arrizabalaga es como decías antes hasta el dos mil veinticinco jugador del Athletic con una cláusula de rescisión de ochenta Quirós ochenta millones de euros

Voz 0919 37:15 sesenta millones tendrá que pagar quién quiera llevarse a Kepa el Athletic indudablemente ha hecho una buena operación porque tiene un portero para mucho tiempo y se lo llevan tendrán que pagar esos ochenta millones de euros y el Real Madrid después de la negativa de Zidane pues sigue con el asunto de la portería abierto desde que se fue Casillas no hay un solo verano en el que haya tranquilidad en la portería del equipo habla del equipo blanco al equipo blanco ahora está Keylor Navas pero se volverá a hablar de Courtois de De Gea de Don aroma y sino al tiempo ocho y treinta y siete hora25 deportes en la SER

Voz 0919 39:12 y aparte de Kepa el otro nombre del mercado el día de hoy es Rafinha el jugador del Fútbol Club Barcelona no tenía sitio en el equipo de Valverde lo va a tener hasta final de temporada en Italia en el Inter Adrian

Voz 0017 39:23 hola hola qué tal Gallego buenas tardes si lo contamos el viernes y esta tarde se ha hecho oficial la cesión de Rafinha al Inter hasta final de temporada esta mañana ha pasado las pruebas médicas y por la tarde ha firmado su contrato con el club italiano que tendrá una opción de compra por treinta y cinco millones de euros fijos más tres en variables cuando acabe esta cesión se hará cargo además de la ficha del jugador un Rafinha que ha colgado en Instagram una carta de despedida del Barça diciendo que ha llegado el momento de coger otro camino y agradeciendo también al Barça lo que le ha dado durante doce años esto el día en el que se ha confirmado también la lesión de Vermaelen no es grave pero tienen una pequeña

Voz 3 40:00 pura en el bíceps femoral de su muslo

Voz 0017 40:02 Izquierdo estará dos semanas de baja ir la buena noticia para el Barça es que Iniesta ya ha entrenado hoy con el grupo posiblemente podrá jugar el derbi del jueves frente al Espanyol un partido que será el último de Mascherano con el Barça

Voz 0919 40:16 tiñó Iniesta para añadirse a lo que tiene ya el Barça va viento en popa a toda vela hacia la Liga el próximo jueves ese partido de vuelta en Copa ante el Espanyol los cuartos de final de la Copa que mañana van a cerrar su primera su primer partido de vuelta en Sevilla Sevilla Atlético de Madrid recuerdo en la ida ventaja de El Sevilla uno dos claramente favorito para estar en semifinales última hora del equipo de Monte la Florencio Ordóñez buenas tardes

Voz 14 40:43 hola qué tal muy buenas tardes cómo le ha cambiado la vida al Sevilla con el triunfo ante el Atlético Madrid la victoria cero tres también ante el Español en Barcelona horas sobre las cosas de otra manera y tanto es así que hoy anunciaba el club que se han agotado todas las entradas así que habrá lleno en el Sánchez Pizjuán mañana a las nueve de la noche para el partido frente al Atlético de Emery todo gracias sobre todo a seis inesperado uno dos del encuentro de ida que hace que el Sevilla sea favorito aunque monté la quiere que su equipo afronte

Voz 0919 41:11 dentro como si la eliminatoria partiera vez

Voz 14 41:14 cero aparezca el esto es bueno creo que

Voz 34 41:17 todo todo entrenador no quiere conocer dos goles eso está claro pero nosotros tenemos que pensar en que no tenemos que pensar en esta ventaja que tenemos eh tenemos que pensar en el partido de mañana que va a ser muy importante publicar en cual yo creo que va a ser un partido muy físico y muy el Resines será ha muerto

Voz 14 41:32 Xicoy agresivo el partido recupera centrales aquí a Eric Carriço aunque va a haber pocos cambios respecto al que viene jugando los dos últimos partidos mañana dará la lista el técnico italiano bueno será físico y agresivo pero será menos físico y agresivo

Voz 0919 41:47 porque mañana no va a estar Diego Costa en el Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera convocatorias Simeone Costa está lesionado cómo va mañana el equipo del Cholo al Sevilla buenas tardes

Voz 14 41:57 adiós buenas tardes exilio Costa su máximo referente este dos mil dieciocho y sin Filipe Luis que le está haciendo un boquete en esa banda izquierda al conjunto rojiblanco tiene ocho jugadores seguros con Moyá en la portería lo ha vuelto a ratificar hoy Diego Pablo Simeone además de Berzal con Jiménez Godín y Lucas Gabi Koke y Saúl parece que también van a ser de la partida irá única duda es si en la banda bastar correo Carrasco y quién va a acompañar a Griezmann en la punta ataques y Torre eso Gameiro de esos jugadores basa ahí el once de un Atlético de Madrid que a pesar de que nadie le por favorito a estas alturas con lo que tiene por delante en la eliminatoria sigue creyendo en ellos mismos y le preguntaban hoy a Diego Pablo Simeone esas acusaciones Si al equipo a veces le falta ambición esto ha dicho

Voz 0656 42:36 posiblemente lo que opinan esa manera no conoce ha elogiado que tenemos en el equipo seis año compitiendo en la mejor liga del mundo con un extraordinario súper poderoso Real Madrid Barcelona siempre estando cerca de hecho me siento orgulloso la crítica existirá siempre Prince

Voz 14 42:57 cambia los hábitos Se viaja mañana a partir de la una de la tarde mañana a la convocatoria

Voz 0919 43:03 gracias hora el Real Madrid jugará su partido de vuelta ante el Leganés cero uno ganaron en la ida los de Zidane ya veremos que pone Zidane en ese partido la noticia en el Real Marie después de lo de ayer es que el técnico cómo cambia el sistema deja el cuatro cuatro dos apuesta por el cuatro tres tres se le ha caído a Zidane el equipo que ganó la Champions que ganó la Liga que ganó la Supercopa de Europa y de España que dominaba los partidos el cambio de él cuatro cuatro dos por el cuatro tres tres tiene algunos claros perjudicados Isco Asensio ayer ya jugó un ratito la BBC y parece que se puede ser el plan para agitar al vestuario ahora mismo Javier Herráez que se espera cómo va a ser el equipo de Zidane

Voz 35 43:52 en esa vuelta ante el Lega bueno ante el Leganés que Gallego buenas tardes hay que decir que sí que van a jugar esos no los otros Lucas Vázquez Isco Asensio futbolistas que merecen jugar más pero que cuando llega al equipo o llega mejor dicho el partido clave el día D y la hora H juegan los habituales es decir Bale Benzema perdón Cristiano Ronaldo es decir que la BBC vuelve a bueno pues lo que ha sido en los últimos dos años también con Ancelotti hizo el primero de Zidane en el banquillo por lo tanto ante el Leganés jugarán los menos habituales y el partido que jugará el Madrid en Valencia el próximo sábado podría mover de inicio ya a Bale a Benzema y a Cristiano Ronaldo algo que no ocurre desde el partido frente al Barça hace ya bastantes meses lo deportivo te cuento también que el Madrid ya cuenta con Sergio Ramos hoy trabajo con el grupo y el que no está es Ceballos sufre un golpe en el tobillo un ligero esguince estará de baja dos semanas para semanita

Voz 0919 44:48 que tiene el Valencia primero la vuelta de la Copa del Rey en Vitoria ante el Alavés dos uno en la ida para el equipo de Marcelino que viene de una derrota ante la Unión Deportiva Las Palmas y que el fin de semana como nos decía Javier Herráez recibe al Real Madrid para ese partido va a tener bajas importantes atrás Ximo va hermano buenas tardes hola muy buena así

Voz 0962 45:07 viene con problemas esta semana sobre todo

Voz 0919 45:10 en defensa no va a estar seguro Gabriel después de esa auto

Voz 4 45:14 por lesión absurda del pasado sábado

Voz 0962 45:17 en Las Palmas no estará Gabriel en principio tampoco va a estar brezo que también fue expulsado aunque el Valencia a esta hora es noticia que podemos contar sigue estudiando si mañana va a presentar recurso para que eh Competición le quite la segunda amarilla y entonces sí que pudiera jugar si no es así lo que les venimos contando hoy es que en el cuerpo técnico de Marcelino están pensando en que el acompañante de Garay que a esta hora se va a perder el partido de Vitoria Iván intentar que éste entre algodones para que llegue al partido el Real Madrid del próximo sábado el acompañante Garay sería Cockell en el recién llegado francés que es mediocentro retrasaría su posición eso para el próximo sábado siguen todas las dudas el próximo miércoles en Vitoria ahí sí jugará la pareja que estará castigada ante el Real Madrid este Gil jugarán Brezo ir

Voz 0919 46:07 habría gracias Ximo hemos repasado el fichaje de Kepa el fichaje de Rafinha hay más noticias de mercado por ejemplo en el Deportivo de la Coruña Fran Hermida buenas tardes

Voz 0688 46:17 qué tal muy buenas en León ha confirmado hoy ya de manera oficial dosis de las que dábamos cuenta durante el fin de semana por un lado Eneko Bóveda lateral diestro que puede jugar también hacia el de como central procede del Athletic de Bilbao rescindió con los vascos llega al Depor para lo que resta de temporada inicie el equipo coruñés te queda el primeras ampliaría dos temporadas más y también un portero cinco vale el jugador que viene procedente del Dínamo de Kiev llega cedido como si comparas es ya el cuarto portero que tiene el Deportivo tendrá que buscarle salida a alguno de los que tiene actualmente en plantilla global que llegaba A Coruña y avisaba y todavía no se lo conocí aquí de España que esperas hemos saberlo sobre el terreno de juego ya se daría a conocer en Coruña está esperando la gente ansiosa