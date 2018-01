Hora 25 (22/01/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0032 00:24 Cataluña va a centrar hoy también gran parte de nuestra debaten la mesa política de este lunes en unos minutos vamos a poder saludar a todos los políticos que se sientan los lunes para analizar toda la actualidad pero antes Aitor Albizua buenas noches buenas noches vamos a repasar las últimas noticias del día hay empezamos hablando del PSOE así porque el secretario general de los socialistas Pedro Sánchez tiene prevista para mañana en Sevilla una amplia agenda de reuniones sí entre ellas según ha podido saber la Cadena SER Se va a incluir un encuentro privado con quien fuera su rival en las primarias Susana Díaz Inma Carretero buenas noches

Voz 0806 00:54 buenas noches Ferraz y el PSOE andaluz han previsto para mañana a primera hora un encuentro privado del secretario general y la presidenta de la Junta de Andalucía según confirman a la Cadena Ser fuentes de ambas direcciones va a ser la primera reunión a solas de Pedro Sánchez y de Susana Díaz tras el congreso federal del PSOE coincidieron después en la clausura el cónclave andaluz y también en una cumbre con todos los barones pero hasta ahora no han mantenido una reunión bilateral así que tras la frialdad de estos meses ambos equipos consideran que hay que normalizar la relación sobretodo teniendo en cuenta que Andalucía es un territorio estratégico para los intereses electorales del PSOE de ahí como decimos la reunión privada sin convocatoria a los medios prevista entre Pedro Sánchez y Susana Díaz mañana en Sevilla para buscar un hacerlo

Voz 0032 01:40 la miento finalmente la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes no va a comparecer en la comisión que investiga la corrupción en la Asamblea y todo porque a última hora de la tarde Ciudadanos ha cambiado su criterio ya votado en contra de esa comparecencia Javier Bañuelos buenas noches buenas noches

Voz 0861 01:54 no lo esperaba sobre todo porque públicamente anunciaron que votarían a favor de citar a la presidenta madrileña en esa comisión sobre la corrupción ciudadanos alega que han cambiado su voto porque los letrados de la Asamblea se oponían a esa citación sin embargo otras fuentes sospechan que detrás de esa decisión podría esconderse Hero ultimátum la propia Cristina Cifuentes ha lanzado a la formación naranja según fuentes consultadas por hacer la presidenta madrileña comunicó en las últimas horas a la dirección de Ciudadanos su malestar por el acoso que está sufriendo en Madrid la propia Cifuentes de hecho amagó con romper el acuerdo de investidura si persistían las permanentes descalificaciones de su socio de investigar

Voz 0032 02:37 el Ayuntamiento de Barcelona Se va querellas por los abusos del franquismo contra homosexuales una querella que se va a presentar en las próximas semanas Aitor Álvarez

Voz 3 02:44 lo ha anunciado hoy el teniente de Alcaldía de derechos de ciudadanía de Jauma Assens en un encuentro de Ciudades Contra la Impunidad franquista que se ha celebrado en la antigua cárcel Modelo de Barcelona desde hoy abierta a los ciudadanos

Voz 4 02:56 una querella que que vamos a presentar contra los responsables de los abusos contra el colectivo homosexual en el tardofranquismo los detalles de la querella cuando se presentarán pues ya lo anunciaremos próximamente pero sí que hemos en la charla esbozado pues esa esa vía que estamos ya trabajando ni ya hay tenemos ya

Voz 3 03:16 la decisión según el Gobierno de Ada Colau los homosexuales víctimas del franquismo seguirán siendo víctimas hasta que se les haga justicia en los próximos días se anunciara contra quién

Voz 0032 03:26 con estas querellas lunes de protestas en las cárceles francesas los vigilantes penitenciarios piden mayor seguridad tras haber sufrido varias agresiones desde París Carmen Vela

Voz 0390 03:34 barricadas neumáticos ardiendo pitadas los funcionarios de prisiones en Francia demuestran hoy su

Voz 0032 03:39 o rabia hay hartazgo con numerosas acciones

Voz 0390 03:42 el Hexágono el Ministerio habla de media docena de bloqueos los sindicatos de ciento treinta entre las ciento ochenta y ocho cárceles del país las agresiones violentas que han sufrido los vigilantes penitenciarios por parte de condenados radicalizados ha sido la gota que ha rebozado el vaso ahora exigen del Gobierno más personal más espacio y salarios más elevados con una tasa de ocupación que supera el doscientos por cien de media Francia es con setenta mil presos uno de los países con más detenidos de Europa

Voz 0032 04:11 en dos mil diecinueve cuando Estados Unidos tras la de su Embajada de Tel Aviv Jerusalén en lo anunciado el vicepresidente estadounidense Mike Pence en su visita a Jerusalén corresponsal Beatriz le con Berry el

Voz 5 04:21 tierno israelí no podía soñar con un respaldo mayor que el mostrado hoy por Mike Pence el vicepresidente estadounidense ha celebrado que Washington considere Jerusalén la capital de Israel ya ha anunciado que la embajada de Estados Unidos abrirá sus puertas en Jerusalén a finales del dos mil diecinueve y que al mismo tiempo ha asegurado que su Gobierno quiere lograr un acuerdo de paz y cree en una solución de dos estados por ello ha pedido a los palestinos que vuelvan a la mesa de negociaciones una mesa por ahora inexistente los palestinos han respondido que las palabras de Pons eran un regalo para los extremistas

Voz 0032 04:55 corroboraran que Washington es parte del problema

Voz 5 04:57 Emma no de la solución Spence también ha hablado de Irán ya garantizado al Gobierno israelí que Trump no permitirá que Teherán se dote de la arma nuclear

Voz 0032 05:06 a partir de las diez vamos a hablar con el presidente del Parlament de Cataluña de Torrent y hoy en la tertulia van a estar Berna González Harbour Fernando Vallespín y Eduardo Madina que a partir de hoy incorpora al plantel de analistas de Hora Veinticinco pero antes de todos

hora veinticinco

Voz 11 06:54 con un poco de imaginación seguro que me recordó

Voz 8 06:57 tres

Voz 12 06:59 te gustaría que tu negocio éste reconociese a la primera en la radio ahora con el club de la radio punto com puedes hacerlo te grabamos un anuncio de Feeri cura para que tu negocio triunfe en Radio también están mis amigos Arnold librar aquí en el pleno

Voz 0032 07:24 la cabeza Hora veinticinco el lunes veintidós de enero quiero comenzar esta mesa políticas de los lunes con una reflexión porque cuando hace ya cinco años pensamos que deberíamos tener un espacio en Hora veinticinco en el que los protagonistas fueran representantes de partidos políticos nuestra idea era debatir aquí cada lunes sobre política sobre política en mayúsculas en las ideas de gestión de lo público desde cada partido desde cada coalición las distintas formas de entender nuestro país de cómo llevarlo adelante los planes para crear un país que creciera en la economía que fortalecerá su educación que avanzaran investigación que se preocupara por la desigualdad que estos políticos nos contarán qué hacer para que España deje de ocupar el tercer lugar en la lista de los países con mayor desigualdad en Europa no dijeran qué hacer para que ningún trabajador español sea pobre ahora lo son el catorce por ciento Éste era el plan de la tertulia vamos a intentar mantenerlo a ver si tenemos tiempo pero sí son habituales de esta Mesa de lunes sabrán que la actualidad desde hace meses años ya nos lleva cada semana hablar de Cataluña en esta mesa discutimos sobre un serial a veces casi de ficción me da la sensación que nos mantiene despiertos no sé si llamarlo política yo muchas veces pienso que no lo es pero hoy tenemos por ejemplo un capítulo más de este culebrón la política española está secuestrada al final todos estamos secuestrados bajo este serial en el capítulo de hoy pulmón viaja de Bruselas a Copenhague para participar en un debate la Fiscalía le pide el juez que emita una orden de arresto el juez del Supremo Pablo Llarena rechaza emitirla y mientras tanto el nuevo presidente de la Cámara catalana Ruiz de Torrent propone a Puigdemont como candidato a presidir la Generalitat

Voz 14 09:06 quién en a absoluta legitimidad

Voz 15 09:08 soy también consciente de su absoluta legitimidad para ser candidato mi deber como president al Parlament es hacer todo lo que están mis manos para asegurar que todos los diputados y diputadas se puedan expresar libremente como representantes de

Voz 0032 09:22 a Voluntad Popular Popular sobre esto Mariano Rajoy presidente del Gobierno de este país de momento no ha dicho nada Éste es el juego político que vivimos una semana más sino que comienza el tiempo de la mesa del lunes tiempo para escuchar a los políticos Sara vítores buenas noches al Agnès riesgo también para escuchar a los oyentes sillas

Voz 1880 09:39 cómo pueden participar con nosotros pueden enviarnos notas de voz aguas del número seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres pueden escribirnos a la página de Facebook que es hora25 al correo electrónico hora25 arroba Cadena Ser punto com ya tuitees arroba hora25

Voz 0032 09:53 mesa política que empieza ya a Paco Martínez Partido Popular muy buenas noches muy buenas noches Odón Elorza Partido Socialista buenas noches inmensos Julio Rodríguez podemos qué tal Ana buenas noches Vendrell Aitor Esteban PNV buenas noches en Barcelona Fernando de Páramo Ciudadanos buenas noches y noches Elia en Radio Girona Sergi Miquel PDeCAT buenas noches buena Annette a las ocho y media de la mañana a Puigdemont aterrizan Dinamarca llega a Copenhague para participar en un debate en la Universidad continuación la Fiscalía le pide al Supremo que reactive la euro orden de arresto del ex presidentes del Tribunal el juez Llarena decide no activar la la rechaza porque cree que el viaje Dinamarca forma parte de una estrategia ya para formar su arresto para forzar su restó un arresto que permitiría delegar su voto y además le daría la posibilidad estará ausente en el Parlament para ser investido después de eso las reacciones políticas Pablo Casado Partido Popular

Voz 14 10:43 no hay más que lo haya rechazado e insisto la la última vez que rechazó una orden de busca y captura tenemos que recordar que fue por si éramos subterfugio para intentar evitar un tipo penal que no regía en el Reino de Bélgica en este caso habría que analizar en Dinamarca cuál es que esa posibilidad Inés Arrimadas de Ciudadanos

Voz 0032 11:08 no puede ofrecer otra cosa los Qatar

Voz 16 11:10 Juanes que no sea un show mediático no puede ofrecer un proyecto para todos los catalanes ni va a volver a ser el presidente de Cataluña

Voz 0032 11:18 Paco cuánto hay de valoración política de elevar doce de valoración judicial en el auto del juez y arena bueno yo creo que de valoración política hay lo que hay es una decisión justa

Voz 17 11:27 lo que pretende el juez preservar pues la instrucción que está realizando la investigación que está realizando y entiende que hay una serie de elementos que desaconsejan a acceder a la solicitud de la Fiscalía por tanto yo creo que aquí lo que se ha demostrado es la independencia de quiénes están

Voz 1153 11:44 instruyendo al proceso por una parte

Voz 17 11:46 el juez del Supremo en este caso la fiscalidad ejerciendo su función constitucional pues solicitando porque lo considera oportuno la orden de detención por tanto creo que lo que hay es una aplicación del ordenamiento jurídico sobre un asunto que está absolutamente politizado como es lógico pero entiendo que tanto uno como otro actúan con rigor jurídico desde su posición y con su mejor criterio lógicamente se podrá discrepar se podrá estar de acuerdo pero entiendo que no lo hacen ningún caso ni la Fiscalía ni el juez por motivaciones políticas

Voz 0032 12:15 don que te en el auto de arena

Voz 1635 12:20 ha dicho que pasa que estamos aquí discutiendo y te un John quiebro ceder un nuevo quiebro de putts temo no que se ha convertido en un problema en un problema muy grave pero no solamente para la democracia para las instituciones de Cataluña en un problema para la vuelta a una cierta normalidad para el respeto a la legalidad no que se ha convertido pues en un problema para el PDeCAT sea convertir un problema para ERC porque no saben cómo quitárselo de encima hoy es el problema número uno no estaba desbordado además con ese resultado que sin ser ganador porque ganó Ciudadanos sin embargo le ha colocado ahí como candidato a un definitivas auguró la democracia y entonces hoy se va a Copenhague mañana seguirá pues no se ha a Flandes pasó mañana si era un teatro yo qué sé es tremendo lamentable que estemos permanentemente analizan

Voz 1787 13:09 son los quiebros las las las jugadas de

Voz 1635 13:11 de este hombre que repito se está burlando la democracia

Voz 1153 13:14 sé si son problema para el PDeCAT Carles absoluto de hecho sigue siendo impactante activo militante activo del Partido Demócrata todos queremos que lo que lo siga siendo cuando el pidió una lista tarde versar PDK pues hizo lo que lo que convino al president para que lista fuese fue son a una realidad hay estamos trabajando juntos para para poder conseguir su investidura en los próximos en los próximos días yo creo que no es sólo un problema para el Partido Demócrata para los ciudadanos de Cataluña porque botón obviaba una cosa cuando hace ese discurso que es que es el segundo candidato más votado las elecciones el veintiuno de diciembre con lo cual la gente no vota aquella gente que el genera problemas la gente vota a la gente que cree que la va a solucionar los problemas si bien la que lleva la que confían con lo cual es un problema para el Partido Demócrata en Cataluña me para para la política catalana en absoluto

Voz 1635 14:09 es un programa pro democracia más porque porque no asciende al juego democrático porque no respeta la legalidad porque pretende ser president sin personarse sin defender el proyecto

Voz 18 14:19 está llegando generando un gobierno un gobierno que lo va a

Voz 1635 14:22 va a dirigir a distancia a mil quinientos kilómetros

Voz 1787 14:24 esto es absurdo y tú tú porque crees que que

Voz 1153 14:27 que que el quiere dirigirse desde la distancia porque no tenía el ciudadano su porque no puede pisar Catalunya

Voz 1635 14:32 no porque le dio la gana él porque él podía haber convocado no te olvides nunca perfectamente elecciones en Cataluña como president CL pidió se les rogó el podía haber convocado elecciones haber tenido un resultado mejor o peor afrontar responsabilidad judicial hubiera sido sí

Voz 0032 14:48 no menor incomparablemente menor si hubiera

Voz 1635 14:50 ha aguantado supuesto hubiera convocado elecciones como le pedía a todo el mundo menos ser menos ERC y la CUP evidentemente pero esta en Bruselas hoy en Copenhague porque

Voz 18 15:00 le da la real y Mas gana que no olviden al es verdad eso es cierto tú sabes están Bruselas saco Bardot le le amenazaron

Voz 1635 15:08 se pusieron en las redes Bruselas están porque les

Voz 18 15:11 a buen amigo cumplido el mandato demócrata tenía preparado el decreto para disolver la Cámara del para esa sí lo sabe todo el mundo lo único que hizo fue cumplir el programa electoral con el que siempre se creo que someterse

Voz 1153 15:25 desde el dos mil quince lo único que fue

Voz 18 15:28 eso sí ese programa electoral tenía algún con pleno que hombre que no que no

Voz 1635 15:33 muchos ciudadanos que nunca porque no él estuvo a punto

Voz 18 15:36 en el Parlamento elecciones volver

Voz 1635 15:39 poco a la normalidad democrática observemos agradecido y hoy está en la punta del Himalaya la posición más radical más extrema imposible de mediar si es president con quién va a mediar con quién va a dialogar con nadie va a negociar la vuelta a recuperar la fortaleza de las instituciones catalanas

Voz 0032 15:56 dejadme que que avance en el en el debate por volver un poco al auto del juez Llarena no sé si Aitor está tan de acuerdo con lo que decía Paco sobre quieren mucho no no habían porque no había parte política yo no estoy de acuerdo porque creo que los autos de este jueves viene siendo políticos

Voz 19 16:13 en este caso no por cierto tampoco estoy de acuerdo con lo de la independencia absoluta hoy también la Fiscalía no lo entiendo que Zoido en la víspera dijo que iba a actuar el Fiscal y que iba a pedir la orden de detención internacional no lo sabía el Gobierno le había ordenado al Gobierno la verdad es que me pareció un desliz por parte del ministro a mí me parece sí no les el auto todo son valoraciones políticas más o menos bien es decir como lo hacían en otros anteriores Llosa lo que usted va a hacer entonces cómo se lo que usted va a hacer Pujol tomó la medida respondiendo eso cuando yo creo que lo que tiene que hacer un jueces

Voz 1787 16:50 se datos concretos no yo creo

Voz 19 16:52 lo que la verdad esta situación se está convirtiendo en endiablada para buscar una solución no lo están poniendo fáciles ni unos ni otros eh pero claro mientras haya una prisión provisional que yo la puedo entender en un delito no lo sé el asesinato de extorsión de violencia extrema pero no ha habido violencia es es un tema meramente político que haya un la prisión provisional cuando todavía no hay una sentencia no se sostienen y entonces yo creo que la presencia en la calle de unas personas que han sido electas porque están en plenas plenos tienen los plenos derechos política

Voz 0032 17:32 no están inhabilita no están inhabilitada sin en absoluto

Voz 19 17:35 tengo sobre guardado sus derechos políticos bueno pues entonces eso eso quizás podría empezar a ayudar a buscar una solución pero la verdad la judicialización de este caso pues está complicando absolutamente todo la que quepa corresponda

Voz 0032 17:50 en los dos que faltan Páramo

Voz 1787 17:52 bueno es un show más no de de pulmón yo me quedo con la reflexión el principio qué hacías Angels sobre sobre la dificultad hablar de los de los problemas reales Laurent definitiva para que nos pagan el sueldo pesca en agujero negro que se llama que engulle absolutamente todo la política fijarse en mi tierra en en Cataluña cuánto tiempo hace que no hablamos de de los problemas reales y que hablamos el señor Puigdemont de la última de Puigdemont que la última es que hace una conferencia en Copenhague tenemos hoy a nuestro país focalizado en la última que ha hecho una persona que está huida de la justicia que ha decidido huir de la justicia que ha perdido las elecciones además que ha perdido las elecciones la luna y que además se suma un hecho importante que se habla poco también es que su partido está condenado por corrupción política digo su partido porque se presentó a las elecciones con su partido por tanto que se vaya olvidando de ser presidente una persona que reúne todas estas características y lo triste es que tengamos que estar obsesionados en cuál va a ser la última del señor pujaban porque señor punzón miran le da exactamente igual Cataluña de hecho se ha ido de Cataluña llegaban donado Catalunya por tanto el importa poco lo que está pasando aquí le importa poco la calidad democrática el Parlamento el importa poco cómo puede acabar la situación le importa poco que se hayan ido tantas y tantas empresas y tantos adornos de catalanes a otras partes de España soledad exactamente igual porque la cogido las maletas y salido a Bruselas y es que los que nos hemos quedado aquí especialmente los ciudadanos pues continúan teniendo los mismos problemas de antes de que se fue el señor Pujol pero eso a él le importan menos flotante yo lo veo como una parte más de de su show una parte más pues de de los inventos a los que nos tiene acostumbrados después también pues que le coloca en una situación en la que vamos yo creo que este sentido común dejando las ideas hablado yo creo que muchos oyentes que nos esté escuchando ahora entenderán que alguien no puede ser presidente cuando se le han imputado delitos está fugado en otro país y encima quiere serlo desde otro país pero ha habido elección que es de sentido

Voz 2 19:45 sí ahora hablases y ahora te hablado ya ganó Ciudadanos

Voz 19 19:48 Claudio Nos pero no puede obtener la mayoría parlamentaria eso es así él está en plena goce de sus derechos políticos en esos derechos desde luego desde Bruselas conectado desde Bruselas denegados los derechos muy presos preventivos otro España se lo hubiesen inventado para para antiguos en un tema qué sabes positivamente que complica las cosas políticamente en unas personas

Voz 17 20:11 Aitor no las hay que hacer lo que le puedo

Voz 19 20:13 preguntar qué es que yo aluciné con los interrogatorios es oiga usted juré perjurar que es fan de la Constitución más o menos le vino a decir esto sólo le promete que va a ser bueno una fórmula nada al final como han salido algunos

Voz 20 20:25 diciendo que sí que yo la Constitución que la respeto de Iker no es sólo esto pero oiga usted me tiene que preguntar a mí sobre mi ideología no lámpara la me ayudaron la mitología delito a mí todo toda la actuación judicial me ha parecido un UTE

Voz 2 20:39 con esto a la gente para vosotros es unos de la escritora

Voz 17 20:46 en una ampara la homérica pero acaso tú pero acaso tú tienes algún problema en el ejercicio de tu libertad ideológica de tu cargo representativo algún mínimo problemas lo que no ampara la Constitución es la comisión de delitos el delito de rebelión consiste precisamente en ese alzamiento para subvertir el orden constitucional eso es lo que habrá que ver crisis ha producido o no eso es lo que tendrá que investigarlo

Voz 2 21:06 cuarto reparto reparto palabras un momento en momento que repara

Voz 1153 21:10 esta palabra es serio si no paramos Sergio

Voz 0032 21:12 Dani Páramo Sergi si no para

Voz 1153 21:15 a la pregunta pregunta adelanta es que no ha quedado pendiente de yo creo lo que es evidente que hay en en ese auto judicial es como mínimo como mínimo táctica política porque al final cuando un juez decide no meterla Rubén porque el considera que es justamente lo que el presidente busca para tener más puntos para la investidura pues me parece pues me es lamentable e inaceptable no además sabiendo que lo que quiero es que les detengan sólo tiene que que pisar Catalunya esperar que vayan a apoyo con lo cual me parece una frivolidad tremenda evidentemente hay que no hay política de táctica política como no debería como no debería haber en un auto en un auto judicial dicho eso para seguir hablando de lo que de lo que decía para nos interesan los problemas reales de la gente pero es que pero es que arrasó todo el veintiuno de diciembre que es un resultado de unas elecciones que no convocamos nosotros sino que no es fueron impuestas que las convocó Mariano Rajoy como todos sabemos el resultado de esas elecciones nos dice que a los catalanes además de los problemas reales de día a día que sufrimos todos haría a la contra les también los catalanes lo sino también activistas también los independentistas nos preocupan otras cosas como poner como por ejemplo cómo cómo cómo vamos a deshacer esta situación política que aquí Il el mandato democrático el veintiuno de diciembre es que aparte la gestión de los problemas de los ciudadanos hay que resolver este tema de otras maneras porque a los partidos que defienden al porque es de cinco se quedaron pues no sé el Partido Popular si se si se despista se queda sin entrar en el Parlamento de Cataluña ese es el precio a pagar por aplicación del artículo y dijo Don Quijote

Voz 0032 22:55 compara muy Julio es que lo que acabas de decir

Voz 1635 22:57 tú con con con buen sentido no cómo cómo se puede pretender avanzar en la resolución del conflicto que hay en Cataluña de intentar bueno volver a la senda del diálogo a la normalidad a reforzar las instituciones al autogobierno con este eso no con con un presidente que quiere serlo un ex presidente que quiere serlo de nuevo desde Bruselas no gobernando en la distancia porque es que además de eso el peso acabaron decantando sagrados a unir a ver eso ataca y elementos esenciales de la democracia el control la transparencia en el debate parlamentario en las comparecencias el trabajo el trabajo en equipo ministerial cómo cómo es posible que estoy diciendo que este hombre puede plantear una salida al conflicto cuando va a ser todo lo contrario sea lleva a un callejón todavía más complejos sin salida Godoy

Voz 1787 23:49 a fin de determinar si quería decir que

Voz 1635 23:52 nosotros respetamos los socialistas la decisión judicial lo decimos siempre pero sí que es verdad que una prisión preventiva en este caso aplicada a Juncker ya otros trece personas hombre sí que como mínimo como demócratas tenemos que decir que esa decisión respetable es bastante discutible es perfectamente discutible porque el argumento central del auto que determinaba esa prisión incondicional para para estas personas ha hablado de que había riesgo real de que permaneciese en riesgo real de que siguieran delinquiendo en el delito de esa edición de rebelión y eso realmente es muy difícil de entender no porque lo haya también comentó hace unos días Felipe González pero realmente se hace difícil entender y por tanto es discutible estos no prolongue pues mucho ese debate meta jurídico que vayamos a la realidad y la realidad es que con esta posición sigo diciendo que usted es un problema número uno para el PDeCAT y digo bien es un problema también para eh

Voz 1153 24:51 o sea que lo digamos nosotros eso

Voz 1635 24:53 que se vamos a estar dentro dos semanas diciendo a donde hemos llegado como salimos de cada vez avanzamos un paso más dentro de precisa

Voz 1787 25:01 ahora muy Julio Páramo sino decía antes que que es coherente con su con su planteamiento es normal que el Partido Nacionalista Vasco pues defienda al partido nacionalista en este caso catalán que es Convergencia por tanto es normal que entre ellos echen se echen capotes pero la realidad de los que estamos aquí de los que hemos vivido todo este proceso hoy de las elecciones es que me parece que Angie es va a tener que recordar esos tres titulares en cada Tertulia iba a ser agotador la verdad porque cuando no es Campuzano y la verdad es que por una creernos se repita una cosa cincuenta mil veces no va a ser verdad por tanto la mayoría de los catalanes dijeron que no no te dejen asiáticos verdad Geron que no la mayoría social de Cataluña otra cosa dijeron que sanitaria otra cosa es la mayoría parlamentaria que que que ustedes tienen que vosotros tenéis el Parlamento de Cataluña tenemos una ley electoral tremendamente injusta pero es la que hay nosotros y respetamos la ley electoral por tanto la respetamos y os da una mayoría parlamentaria que no se traduce en una mayoría social porque la mayoría social la habéis perdido igual que había perdido las elecciones por tanto eso es una diga basta ya de hablar de mandato democrático porque el único mandato democrático que hay en este momento según las últimas elecciones es no a la independencia pronto no cambies las palabras no cambies los números no lo esos números los números son los que eso no pero los que Julio

Voz 1054 26:15 sí yo volviendo un poco la verdad recoger Paco el quizás sea por deformación profesional me cuesta un poco

Voz 1153 26:22 bajó escuchar palabras como rebelión se

Voz 1054 26:25 misión alzamiento las tengo asociadas a otra cosa a otra cosa al tema Un poco de calado antes de de la debe ser la la política yo creo que el derecho no es un juguete que está en manos de la oportuna de la oportunidad política ese es el el juez citó político este de poner y quitar órdenes de arresto pues yo creo que es el cante sólo aunque sólo sea para la imagen de del país yo creo que lo único que tiene que hacer el Gobierno es reconocer el fondo político que tiene el conflicto que tiene el conflicto de Cataluña a buscar el dialogo busca el diálogo para salir estampas político

Voz 0032 27:00 eh que yo no tenía palabra de contigo Aitor quería responder a a Páramo con lo decía lo que decía de los entendáis entre nacionalistas

Voz 19 27:09 no no yo lo que estoy haciendo es en base al ordenamiento jurídico y en base a unos derechos

Voz 0032 27:15 a ver lo que las lo que las cosas entiendo que son no

Voz 0220 27:18 ir

Voz 21 27:19 lo que pasa es que claro si Si desde un

Voz 19 27:22 punto de vista pues lo que se quiere utilizar es el derecho y la fuerza como rodillo pues ahí es donde donde hay problemas y los pueda haber por todos los lados eh pero lo que está haciendo también ahora es tener yo creo que muy muy poca visión a la búsqueda de soluciones yo creo que estas decisiones judiciales no le hacen ningún favor al Gobierno espero

Voz 1153 27:41 sí

Voz 19 27:42 confío que el Gobierno sea consciente de ello aunque supongo que también lo que puedo hacer es bastante limitado pero la di la Fiscalía desde luego sí que tendría que tener una perspectiva de la jugada de la jugada quiero decir de la jugada política un poquito más más inteligente dicho esto yo también lo he dicho otras veces yo soy atlántico no soy mediterráneo a mí estos juegos del escondite me cuesta me cuesta entenderlos también no yo temo queda cierro para ser honrado y para ser sincero que hay determinadas decisiones que yo no no acabo de entender Bono y esos cambios día a día no

Voz 1635 28:18 pero primero censura no no critica esta actitud de nuestros montes

Voz 19 28:20 oye yo que soy del J Cuca

Voz 2 28:24 con el aquí

Voz 22 28:27 no es si he dicho permuta

Voz 2 28:29 vamos Cataluña con Paco que pedía la palabra querías decir alguna cosa y terminamos Cataluña si quiero hablar de

Voz 17 28:34 los problemas de la gente que quería decir a lo que defiende ha defendido Julio y Aitor y vamos a ver qué es cuál es la idea entonces qué es lo que están planteando que un magistrado del Tribunal Supremo se reúne con los ministros o con el Gobierno recibe instrucciones les llaman por teléfono eso es lo que estoy diciendo es que me parece gravísimo claro entonces cuál es posible estás diciendo eso dónde está el error político que supuestamente ha cometido el Gobierno si el Gobierno no ha inducido la acción del juez si el Gobierno no ha condicionado sus decisiones ni podría darle pude

Voz 1054 29:04 de la política local ante el rito perjudicial

Voz 17 29:07 pero si es que la Fiscalía cómo no va a actuar la Fiscalía ante algo

Voz 1153 29:11 es un delito flagrante sí

Voz 17 29:14 además cometido con reiteración y a la vista de todo el mundo pero cómo le va a explicar cómo lo vamos a explicar nosotros todos los políticos a los ciudadanos que en ese caso la Fiscalía no hace nada si hay un delito tipificado en el Código Penal para quién declare la independencia de una parte del territorio nacional en realidad ese delito no se aplica declaró estamos hablando de Europa

Voz 2 29:35 no es volver pero vamos a lo mejor eso es

Voz 17 29:38 que está investigando el juez pero vosotros estáis insinuando algo muy grave que el juez está en determinadas maniobras alineado con el Gobierno o con aquello era forma

Voz 19 29:47 de pensar de concebir al país y a veces el derecho se pone al servicio técnicamente de seguir a este país

Voz 1054 29:53 no estaba hablando de la euroorden de coherencia algo que se presente

Voz 19 29:58 entonces retire se vuelve a presentar algo de coherencia

Voz 23 30:01 claro que habrá alguna critica Julia Puche Mono en todo eso porque de Podemos sólo damos todavía no estamos de con la crítica no no lo mal que lo estaba respondiendo a la pregunta inicial de Angela pero nada más

Voz 2 30:13 pero es Ramos cerramos estemos hablado con mucho tiempo

Voz 0032 30:17 hemos Cataluña con sesenta Sven sí dice Marcel

Voz 1880 30:20 en Twitter putter Mon han puesto en peligro nuestro marco de convivencia os parece poco delito o Diego está en Bruselas huyendo de la justicia porque son cobardes si fuera coherente hubiera hecho lo que hizo Yunquera José Manuel el ex presidente y los suyos tienen secuestrado el debate político en España vergonzoso dice José Manuel y María a la que le vamos a hacer caso ahora mismo dice qué pena tener que seguir escuchando estos temas sobre todo hoy cuando se sabe que España cada vez es más pobre

Voz 0032 30:43 pues ahí vamos muy bien os doy tres datos del estudio premiar el trabajo no la riqueza que ha hecho público Oxfam Intermón uno casi el catorce por ciento de los trabajadores españoles son pobres dos de la recuperación económica se benefician cuatro veces más los ricos que los pobres IB3 España ocupa el tercer lugar en la lista de los países con mayor desigualdad en Europa por detrás de Rumanía y de Bulgaria Lara Contreras ex responsable de Oxfam Intermón

Voz 24 31:08 estamos en una situación en en el que el trece

Voz 0032 31:11 el seis por ciento del total de la población

Voz 24 31:13 la ocupada trabajadores y trabajadoras son pobres en España récord también después de tres años de recuperación económica esto ha perjudicado sobre todo a los jóvenes y a las mujeres hoy día un joven de veintiséis años que se incorpora al mercado de trabajo lo hace cobrando el treinta y tres por ciento menos que lo hacía en dos mil ocho

Voz 0032 31:34 el informe se hace público la víspera de la reunión del Foro Económico Mundial de Davos Oxfam pide una economía más humana en los dirigentes que asistirán al Foro pero también reclama acciones al Gobierno español y el dato es importante porque estamos hablando de trabajador

Voz 1153 31:46 es pobres es decir de gente que tiene

Voz 0032 31:49 una nómina que tiene un salario que tienen lugar de trabajo que ocupa las horas de su día trabajando pero que son pobres Odón

Voz 1635 31:57 que si es un problema real de la gente si es un problema de además al informe de de esta de esta NG de Oxfam es muy muy serios muy solvente y muy riguroso porque no hay más que ver los datos que que que explica con todo detalle no por ejemplo hay otro más que se entenderá mejor que es que hay más de diez millones de ciudadanos españoles diez coma tres millones que suele veinti casi el veintitrés por ciento de la población que están por debajo del umbral de la pobreza en España nuestro país aquí los vemos casi una de cada es tremendo no por eso este plan yo creo que es certero porque desmonta esto que el Gobierno tantas veces Nos no no repite de la recuperación económica las bondades la repele económica ahí que está suponiendo la recuperación económica pues hoy por hoy con que lleva implícita la desigualdad que es injusta que es una recuperación trampa fraude porque no está llegando la gente al contrario los ricos son más ricos el agente humilde está todavía en situación más delicada y lo que pide una de las cosas de las muchas que pide este documento de esta ONG de Oxfam es un plan de de reducción de las desigualdades un plan para que se puedan eliminar reducir para que ese aporte hizo aplique otra política de empleo para que haya una reforma fiscal mucho más progresiva para que realmente en este país allá unas políticas de empleo que no un fin que no continúen con el descenso con la rebaja salarial que está producir estos últimos pues casi diez años no de la gran recesión y al final la cita explícitamente además que la ley de reforma del Gobierno impuesta por el PP en el dos mil doce es una de las causas junto con el volumen del paro del a Varane abaratamiento de los contratos de la red

Voz 1787 33:49 la rebaja de los salarios de los salarios

Voz 1635 33:51 seria de las subcontrataciones de de las contrataciones parciales precarias por horas en fin por días el documentos explosivo tremendo

Voz 0032 34:02 os pido no os dais mucha presión no tendremos tiempo escucharos a todos

Voz 17 34:06 bueno vamos a ver yo creo que el documento de de Intermonoxfam es es un análisis de la desigualdad en España un análisis de la desigualdad en el mundo y tienen por tanto en España sino sino por supuesto no digo que los datos basándonos en el documento indudablemente pero creo que la reflexión va más allá de eso y efectivamente creo que nos insta en un momento en el que se está planteando el debate en el foro era vamos a hacer una reflexión mucho más amplia no aquí podíamos y ponernos todos a discutir sobre si el índice

Voz 21 34:37 me Jimmy a la que en España ha habido

Voz 17 34:40 una una disminución de la desigualdad aunque todavía haya mucho por hacer y sin embargo este informe es decir no creo que sea el objeto yo creo que me parece más lógico que efectivamente hagamos una reflexión de carácter general y de carácter colectivo sobre la desigualdad en el mundo que creo que también es un tema que va a plantear si si en el mundo

Voz 1635 34:58 ahora que preguntar la Celia Villalobos

Voz 17 35:01 yo no sé qué tiene que haber Celia Villalobos con este la la la realidad es que a lo menos que no tenían nada que ver Celia Villalobos todas las los éxtasis pero yo te estoy diciendo que hay un planteamiento más amplio que es ahora en el caso de España claro que la fuente de desigualdad por antonomasia ha sido el desempleo ha sido el paro ha sido precisamente el objetivo del Gobierno en estos años luchar contra el desempleo y los hilos y lo ha hecho bien ahora tú me dices pero todavía hay mucho por hacer si si yo obviamente pero yo te digo que la lucha contra el desempleo el Gobierno ha cumplido los objetivos y tiene todavía mucho por hacer y nadie lo oculta para mover

Voz 1635 35:41 porque los ricos muy breve

Voz 1787 35:43 bueno yo creo que dos grandes titulares no desigualdad y precariedad yo creo que son los dos grandes problemas que que refleja ese estudio yo creo que se puede mirar para otro

Voz 1153 35:52 se puede decir que el estudio no es real

Voz 1787 35:54 se puede decir que todo va muy bien se puede decir que hemos salido la crisis lo que se puede hacer es afrontar la realidad y la realidad es que sigue habiendo contratos basura trabajadores por debajo del umbral de la pobreza y en definitiva no hay reformas que se puedan poner en marcha precisamente yo creo que todos estos problemas una de las formas de combatirlos con reformas potentes pero reformas que recaerán acuerdos plantea Ciudadanos para poner solución la varita mágica no la tiene nadie desde luego para cambiarse estos datos de la noche a la mañana pero sí que se puede ayudar por ejemplo con una bajada en puestos Laja el IRPF sin duda puede ayudar a las clases medias una primera ley autónomos que tengan los ha puesto en marcha esta legislatura complementos para jóvenes lo decían en las declaraciones la la portavoz que los jóvenes son precisamente también con todas las mujeres y otros colectivos que es más sufren esta situación que refleja el estudio de Oxfam pues bien cómo podemos complementar a los jóvenes que trabajan y además que se están formando en esas ayudas bueno yo creo que que poner encima de la mesa reformas reformas que requieren consensos amplios desde luego bloquear unos presupuestos decirle que no que no es no a todo

Voz 1153 36:50 y no ser capaces de grandes acuerdos se que sea imposible poner soluciones si si no para para para discutir un poco con con compadre la Unión cree que hay mucho tiempo de discutir también te lo digo de los datos que me parecía más a el de la informes que lo consentían no será todo nuevo tu o no que un catorce por ciento de la gente que trabaja sea pobre es un indicador gravísimo porque indica que el problema no es ya el desempleo sino que es la mala calidad del empleo que generamos eso es aún más más preocupante porque decir que no se puede arreglar simplemente con generar nuevo empleo es mejorar la calidad del empleo que estás generando y sobre todo que vas qué vas acumulando de estos últimos

Voz 1787 37:33 lo que habrá que hacer las dos cosas

Voz 1153 37:36 son muchas cosas porque un país que genera un pum mercado laboral de baja calidad o de poca calidad con lo que nos está pasando ahora a nosotros los capaz de sostener por ejemplo un modelo de pensiones digno que es ese es otro debate que es lo que hay que que que que que aguarda entonces sí sí a generamos empleo de baja calidad donde el catorce por ciento de los trabajadores es pobre que elevará quedar a los pensionistas de ese de ese mercado

Voz 18 38:02 a Celia Villalobos Julio exclusiones como Julio

Voz 1054 38:08 yo también puedo yo creo que las cifras la cifra de este informe es lo que indican es que es un escándalo porque lo que el Gobierno llama recuperación económica pues es recuperación para para unos pocos sobre todo el coste de la degradación y el empobrecimiento pues de la mayoría sociales decía decía unas cifras cifras dramáticas el veintidós coma tres por ciento de de los ciudadanos españoles está en situación de pobreza pero había otro dato que señalabas tú el trece por ciento de los trabajadores que son pobres es decir que incluso contrabajo se tan el umbral de la pobreza o sea que el problema no sólo el paro es que también hay gente que trabaja y que no le garantiza una vida dice yo creo que ese es el problema grave si está haciendo una política

Voz 17 38:48 al cuadro la economía va bien va bien a los ricos

Voz 1054 38:51 cuando le va mal la economía va mal le va mejor a los ricos

Voz 0032 38:55 hecho treinta segundos cero Pizzo

Voz 19 38:57 no yo creo que la reforma laboral ha tenido sus consecuencias en la externalización total contratos algunos llevamos mucho tiempo diciendo que los empresarios deben subir los salarios ahora no se compite solamente en el marco de España la globalización ha traído eso cuanto menos cualificación a la competencia es mayor soluciones no pueden ser únicamente ayudas está bien en eso tenemos que pensar pero esa no es la solución que piensan redistribución hay que pensar a la responsabilidad empresarial también legal incluso en la medida de que se pueda una mejora de la cual qué canción laboral y una apuesta por la industria sobretodo también otro dato que que yo creo que sea impulsó poco en España que es la participación de los trabajadores en la empresa también como parte de dueños o partícipes a los beneficios de la misma

Voz 1153 39:43 pues sí son los

Voz 1880 39:44 en Twitter unos Nos tuiteo una viñeta de El Roto que dice llegar a Rico me costó lo vuestro Tàpies dice no hay recuperación económica hay acumulación de

Voz 0032 39:53 capital vamos a nosotros una cosa a ver si somos capaces la semana que viene de empezar por el segundo tema por decirlo de alguna manera para así de Dick verle tiempo otros asuntos que a ver si la actualidad catalana no nos tiene tan tan granota independentista tan colapsados están colapso bueno al final la actualidad de todos por quien tiene el colapso están Cataluña pero al final el colapso se extiende también al resto de España Paco Martínez Elorza Julio Rodríguez Aitor Esteban Fernando de Páramo Sergi Miquel muchísimas gracias para mí

a diez minutos ahora para las empresas innovadoras y su entorno Rafa Bernardo buenas noches baches precisamente empezamos hablando del entorno que las startup se van a encontrar en este dos mil dieciocho si entorno tecnológico entorno de tendencias a las que no es el ojo sensible que repasamos con nuestro experto Julio Prats qué tal buenas noches

Voz 0220 44:16 buenas noches Julio Prats es el director de productos y solo

Voz 18 44:18 las empresas de Vodafone empezaría preguntando te Julio qué nuevos dispositivos Nos vamos a encontrar este año si es que vamos a encontrarnos con nuevos dispositivos yo resultaría lo primero que vamos a ver consolidarse algo que ya habíamos visto en los últimos años

Voz 0220 44:32 te va a ver cada vez más Software y menos Harbour no significa que no vaya a haber dispositivos sino que la evolución en dispositivos va a existir habrá nuevos terminales nuevos iPad sabrá nuevos Tablet habrá nuevos dispositivos en general pero la evolución va a ser mucho menor que lo que va a ser la evolución del Software que donde realmente van a venir los grandes cambios no el punto de vista tecnológico inteligencia artificial va a ser un aspecto que se va a consolidar en muchas aplicaciones ya conocemos los asistentes virtual

Voz 1635 45:00 es pero va a haber una especialización mucho más

Voz 0220 45:02 mucho más acentuada en en temas mucho más específicos con que puede ser únicamente un asistente virtual entonces bares una una cierta especialización a través de tecnologías de de emocionarme no habrá una mejora de la comunicación con las o las máquinas programación el lenguaje en lenguaje natural por ejemplo que es un tema que también es el punto de vista técnico ya estaba muy evolucionado temas de chat voz aparte de Facebook que ya va lanzado eh amigo hasta dos mil dieciocho va a ser el año el que se van a meter también en este en este sector desde luego vamos a seguir viendo a Internet de las cosas que ya hemos comentado alguna de cien este programa una evolución desde el punto de vista tanto de los dispositivos como de las aplicaciones que van van a utilizar digamos esos dispositivos iban a poder dar información a las empresas a la hora de tomar decisiones llegamos en puntos en los dieciocho Se estima más o menos una media de cinco dispositivos por cada persona en España que estamos hablando que aparte de nuestro PC aparte de nuestro móvil vamos a tener más cosas conectadas estupenda ver que hay lavadoras conectadas TI frigoríficos conectados redes

Voz 17 46:05 desconectado vamos a ver cada vez más como las

Voz 0220 46:07 eso se incorporan de alguna forma a esta a esta tecnología de Internet de las cosas no

Voz 0032 46:13 Julio qué tecnologías van a impactar en los próximos meses en el universo empresarial con la vista puesta sobre todo en las pymes y las startups

Voz 0220 46:20 vamos a ver mucho o tecnología sin Mercè IVAs mucha realidad virtual Realidad aumentada que puede ser incluso una aplicación todavía más interesante que la virtual es el punto de vista de las empresas y de las pequeñas empresas porque nos va a permitir realmente sacarle mucho más partido a información que pueda haber incluso las redes sociales de hecho instalaran ya anunciado para este año dos mil dieciocho que se mete a través de a través de su de su herramientas Open va a meter realidad aumentada para poder realmente llegar del punto de vista comercial a clientes sí que puedan que se pueda ese pueda digamos dar ese servicio de ventas a través de la de la otra de la red social blogs creen que del que también hemos hablado no solamente por la cripta monedas no por múltiples obligaciones que bueno surgir de auténtica a la hora de asegurar transacciones además quitando intermediar intermediarios para hacerlo una forma mucho más mucho más ágil no y desde luego con la analítica aplicada a la empresa vamos a ver cada vez más que las empresas como por ejemplo del Sector Retail van a estar utilizando cada vez más información de cuáles son los flujos de tráfico de las personas a la hora de hacer compras de forma que ellos puedan planificar su actividad promocional lo ya sea la apertura cierre de negocios de negocios físico no iba pero año yo creo de también de mucha de mucho foco en la ciberseguridad el año pasado tuvimos un digamos un incidente seguridad muy grave a nivel mundial con un ransomware que afecto a muchas empresas este año va a ser un año de esos ataques no van a no van a parar porque en el fondo hay mucho negocio cada vez más negocio ahí con lo que va a ser un año muy importante del punto de cómo las empresas Se protegen del punto de vista seguridad y importantes de seguridad además es que se tiene que aplicar de forma obligatoria para todas las empresas lo nueva regulación europea de protección de datos que de va básicamente de devolver a los ciudadanos Paul sobre su información y esto va a ser algo también que exija desde el punto de vista de cómo manejamos la información de nuestros clientes del punto de vista empresarial más o menos diría yo que se puede ser un poco el panorama de este año desde luego consolidación de otras cosas que ya hemos ido viendo cómo los aspectos de movilidad ahí declara