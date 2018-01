Hora 25 (22/01/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:23 es posible pensar en recuperar la normalidad política en Cataluña y en el resto de España así cada capítulo que se escribe de la crisis catalana escribe con aires de esperpento lo de hoy presidente del Parlamento catalán que antes de serlo dijo que acataría las decisiones de los letrados de la Cámara y que hoy propone a Carles Puigdemont como candidato sabiendo que no va a poder ser de hecho ni siquiera explica cómo quiere hacerlo lo de hoy es también un Gobierno central que de momento responde con una negativa a la petición de entrevista hecha por ese presidente

Voz 4 00:51 el Parlament quiere reunirse con Mariano Rajoy

Voz 0194 00:54 quién desde el Gobierno que no tienen nada de qué hablar hombre alguna cosita así que deberían hablar los unos con los otros lo Davis también un ex president de la Generalitat huido que ha decidido viajar a Dinamarca para provocación mediante explicarlo del proceso y el porque tiene que ser presidente si si hay que decir que sus interlocutores allí no se lo han puesto fácil vaya que le han puesto en frente todas las obviedades que se niega a reconocer lo de hoy es también una Fiscalía que le pide a un juez que active la orden de detención aprovechando el paso de Puigdemont por Dinamarca y un juez de arena que dice que no expone en su auto una serie de consideraciones más políticas que jurídicas jamón provoca hito dos caen en la provocación todo esto que les acabo de contar ha pasado en un solo día hizo los lunes Ángels Barceló hoy se sientan en la mesa de análisis Fernando Vallespín las noches buenas noches Berna González Harbour buenas noches hola buenas noches y damos la bienvenida a un nuevo analista a partir de hoy en Hora Veinticinco conocido de los oyentes pero en otro espacio de este programa Eduardo Madina buenas noches Ángels buenas noches desvinculado de la política activa dedicando Tea

Voz 4 02:01 pero dedicándome desde hace tres meses a llevar una unidad de análisis y estudios para una consultora de origen sueco que se creado que me dio la oportunidad de poder trabajar con gente excepcional profesionales de primer nivel y analizamos la situación política las tendencias electorales la situación geopolítica la económica hacemos análisis de mercado a servicio de muchas empresas la mayoría españolas otras de fuera que operan aquí y parece que valoran bien nuestro trabajo porque bueno procuramos hacerlo bien así que estoy encantado juez fuera

Voz 0194 02:33 ya de la política activa de lo que yo me alegro porque así lo tenemos como analista de Hora Veinticinco también aquí con nosotros José Luis Sastre buenas noches buenas noches primeros pasos perdidos de esta semana

Voz 4 02:46 saber de la política española no bastaba con acercarse al Congreso porque había que leerse sentencias judiciales Se sabe ahora que para saber de veras hay que comprarla Lonely Planet Madrid Barcelona Bruselas Copenhague la cosa va de viajes que lo mismo acercan que alejan

Voz 5 03:00 en lista Goldie Hawn happening y usos judo

Voz 4 03:06 a Debón ha viajado a Dinamarca y la Fiscalía ha volado para que no volara pero ha volado antes de que el presidente del Parlament le propusiera par la investidura prosigue Torre en además ha pedido verse con Mariano Rajoy que estaba inaugurando un AVE entre Valencia y Castellón en el que haber un mensaje en tan el viaje de momento nos deja la pregunta de si todos saben hacia dónde iba

Voz 6 03:26 hacia dónde van a los españoles nos va bien cuando viajamos juntos en el mismo tren vecinos va mejor porque llegamos más lejos con este

Voz 4 03:38 los voy a no tienen las metáforas ahí vamos

Voz 7 04:03 el periplo esperpéntico protagonizado Puigdemont implicando ya a un tercer país me en este caso en Dinamarca

Voz 4 04:10 sí se hablaba de Dinamarca aquí hasta hace cuatro días era por la serie Bergen y por lo que dos partidos PSC y Cataluña En Comú se destinaron en hablar de ella porque en Dinamarca el que quedó tercero llegó al Gobierno no es que pensaran estos dos partidos que podrían llegar al Gobierno es que pensaron que podrían quedar terceros lo rápido que no caducan las metáforas es decimos una señal de nuestro tiempo igual que los lapsos volvamos a Rajoy esta mañana en Castellón

Voz 6 04:33 para celebrar su lanzamiento durante estos días el billete entre Madrid y Castellón costará veinticinco euros y entre Cuenca y Castellón veinte en sólo cinco días ya se han vendido cuatro mil setecientos tiques diarios

Voz 4 04:52 y seguía recelo

Voz 6 04:54 esto no sé cuánto se habrán vendido de vosotros espero

Voz 8 04:59 bueno Rajoy en el PP en quizá pensando en el avión de

Voz 4 05:01 pues Debón el tren con asesinos tienen sin plenos en el Congreso de los Diputados la política está decíamos en la Lonely Planet el presidente del Gobierno subido a la alta velocidad para salir del monotema lucir eso que llaman gestión lo que pasa que a Rajoy le persiguen las frases brumosa igual que las metáforas de ahí que haya tropezado con una avería en ese trayecto de esta mañana el caso de pulmón es distinto

Voz 9 05:22 es que constata que esquí me supo Potes Suri propuso Corea la Cambra al diputado soñó Carles Puigdemont y casas

Voz 4 05:32 el que lo proponían por temor se movía para no desplazarse para no salir del centro de la foto eso les llevada a Borg en qué basa la trama de sus episodios en el pacto estamos al borde de la sobredosis con las metáforas pero habrá que agarrar las bien porque lo que son las preguntas no los dejan con todos los kilómetros que les puedan separar ni Rajoy ni Torrent pues Debón han acertado sus actos de esta mañana preguntas de los periodistas que se expone a una pregunta con lo que

Voz 0194 05:54 cálidas que resultan las metáforas mira Torrent se va a exponer dentro de unos minutos pues no van a ser fáciles campo de bajonazo hasta mañana adiós

Voz 3 11:02 Ayna hora veinticinco

Voz 0194 11:10 luego Carles Puigdemont ya es oficialmente el candidato a presidir la Generalitat de Cataluña después de consultar a los distintos grupos Roger Torrent presidente del Parlament considera que tiene absoluta legitimidad y que es la persona que genera mayor consenso terrena enviado una carta Rajoy para pedirle una entrevista en la que poder explicarle lo que llama situación anómala del Parlament Pol Foradada

Voz 1749 11:32 después de la ronda de contactos con los grupos tu propone apunta Mon porque es el único que puede reunir suficientes votos

Voz 9 11:38 me puse Corea la Cambra al diputado soñó Carles Puigdemont como coma candidato a la presidencia de la Generalitat naves

Voz 1749 11:47 de comparecencias sin aceptar preguntas Torrent ha pedido cita Rajoy para abrir un diálogo sincero e inmediato de ha hecho llegar una carta de tres páginas en la que le pide este encuentro para sentarse y hablar de cómo encauzar lo que dice es un problema político y lo primero que hay que encauzar es la investidura Torrent defiende que igual que cualquier otro diputado Puig jamón puede ir debe poder ser elegido

Voz 9 12:09 son la seva absoluta legitimidad

Voz 23 12:12 soy también consciente de su absoluta legitimidad para ser candidato mi deber como president al Parlament

Voz 1673 12:17 es hacer todo lo que están mis manos para asegurar

Voz 23 12:20 que todos los diputados y diputadas se puedan expresar libremente como representantes de la voluntad popular a la voluntad popular debe decente

Voz 1749 12:27 por los derechos de los diputados pro a su vez también avisado Torrent que debe velar para que el Parlament no entre en escenarios de paralización no ha dado pistas sobre cuándo va a convocar el pleno que va a ser la próxima semana ni tampoco sobre cómo será después de que los letrados del Parlament avisaran que el reglamento no permite que el candidato no esté presente en el hemiciclo sólo se ha limitado a decir que la posibilidad de afrontar esta investidura es un tema político también ha anunciado que va a visitar a Puig Ramón ya los diputados que están en Bélgica ya los presos de hecho en su carta Rajoy le pide que facilite los encuentros en la calle

Voz 0194 13:00 bueno parece ser que la carta de Ruiz Jettu Rehn todavía no ha llegado a Moncloa no habrá una respuesta oficial si hay reacciones a la propuesta oficial de la candidatura de Puigdemont el Gobierno repite mensaje van a recurrir a cualquier decisión que vi vale la ley Sonia Sánchez buenas noches hola buenas noches aún no hay respuesta a la pregunta de si Mariano Rajoy recibirá o no al nuevo presidente del Parlament por ahora desde La Moncloa sólo recuerdan que las cuestiones judiciales no son competencia del presidente del Gobierno dando muestra del poco entusiasmo que genera la solicitud de entrevista de Torrent aunque como os digo

Voz 1673 13:30 todavía no hay decisión oficial si está decidido

Voz 0194 13:33 hoy hay avisado de manera reiterada lo que va a ocurrir si se intenta una investidura telemática de Carles Puigdemont Se recurrida ante el Tribunal Constitucional se intentará parar antes para que no se llegue a celebrar el pleno pero si por alguna circunstancia no fuera posible pararlo se impugnará después en todo caso recuerdan desde la Moncloa que el resultado sería una investidura no válida por tanto que seguiría en pie el artículo ciento cincuenta y cinco aunque era lo esperado el Gobierno ha recibido mal la propuesta de Puigdemont como candidato a la Generalitat según el ministro de Exteriores Alfonso de Astiz no es buena manera de empezar

Voz 3 14:06 el mejor inicio de la legislatura el proponer aún prófugo de la justicia el Gobierno ya ha dicho en lo que va a hacer si se pretende hacer una investidura

Voz 4 14:16 telemática desde La Moncloa

Voz 0194 14:18 Ángels piden al nuevo presidente del Parlament que reconsidere su decisión de proponer a Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña sea republicana en la CUP evidentemente satisfechos con el anuncio del presidente del Parlament espera que se cumplan los plazos que conviertan en presiden Ciudadanos y el PSC ya han anunciado reconsideración es formales ante la Mesa de la Cámara para que el presidente del Parlament cambie esa decisión por cierto saludamos a Rusia Torrent presidente del Parlament de Cataluña buenas noches buenas noches esté ha propuesto hoy a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat y la pregunta que que se me ocurre es cómo piensan hacerlo cómo va a ser la mecánica del debate de investidura cómo se va a sustanciar un debate con un candidato que no está bien

Voz 24 15:02 hoy lo que hemos hecho es a plantear cuál es la candidato que es susceptible que tenga más apoyos parlamentarios el único candidato que me plantearon los grupos parlamentarios fue Carles Puigdemont que es quién bien parece que puede albergar pues una mayoría eso en su entorno mayor geólogo y lo que he planteado es precisamente que el Carles Puigdemont o sea el candidato este debate de investidura claro Japón es uno de los ciento treinta y cinco diputados susceptible de ser candidato a la investidura y a mí lo que me toca como president de Fernández ruinas plantearlo al conjunto de la Cámara

Voz 0194 15:41 pero siento que también le toca decidir cómo va a hacerse no cómo cómo se va a hacer una votación cómo se va a presentar un programa de gobierno si el candidato no va a estar

Voz 24 15:51 fin insisto que el diputado Puigdemont el president Puigdemont no tiene ninguna restricción a mí legal ni ninguna restricción desde un punto de vista parlamentario para ser candidato a la investidura esto es lo que planteado a los grupos a conjunto de la Cámara a partir de aquí lo que tendremos que plantear es cómo se afronta este debate de investidura en el que soy consciente de que la situación la personal y judicial del del señor Puigdemont es anómala de su punto de vista democrático y por eso también he planteado a al presidente Rajoy y la posibilidad de hablar de plantear cómo podemos resolver esta situación por cauces políticos estrictamente políticos porque al final de lo que se trata es de ser fieles al mandato democrático de los ciudadanos de este país

Voz 0194 16:43 pero qué puedo aportar el presidente Rajoy porque lo que hoy es un problema judicial es decir hay una orden de detención en el caso de que de que entre el España Carles Puigdemont que puede resolver el presidente del Gobierno

Voz 24 16:54 bueno pues estamos en situación de anormalidad democrática más allá de la judicialización A D el de la política los últimos meses los últimos años en en Cataluña a la verdad es que hay un mandato democrático de una mayoría de la ciudadanía que ha fruto del los resultados electorales ha planteado a un escenario parlamentario que yo he recogido que he visto que hay una mayoría clara en este en esta Cámara que esta mayoría lo que pide es poder investir al president Puigdemont candidato Puigdemont a la investidura con lo cual yo lo que me lo que me debo es primo pero a los mandatos democráticos fruto de las selecciones pero después también a la mayoría parlamentaria y esta es una situación política que se tiene que resolver con política yo lo que planteo el presidente Rajoy es la posibilidad de hablar de cómo ha planteamos e insisto políticamente la solución a esta situación

Voz 0194 17:55 en que la primera solución president y yo creo que usted lo entiende bien no es una solución política primero un tema judicial que hay que resolver

Voz 24 18:03 es también un tema de anormalidad democrática es que estamos hablando que ocho diputadas y diputados de esta Cámara ha no pueden ejercer de diputados a IU son diputados que se pudieron presentar a las elecciones sin ningún tipo de restricción y ahora no puede ejercer de diputados al ir eso me parece que estés una situación de anormalidad política al con lo cual debe solucionarse políticamente porque hay unos diputados insisto que eso pudieran presentar en su día las elecciones el veintiuno de diciembre fueron los elegidos y ahora no pueden ejercer de diputados y esta es una situación que no es normal que se tendría

Voz 0194 18:40 a ver pero cuál es la solución política es decir tienen que resolverse políticamente

Voz 24 18:44 no me corresponde sólo a mí eh

Voz 0194 18:47 sí sí pero entiende que alguna propuesta si usted quiere reunirse con Mariano Rajoy alguna propuesta tendrá

Voz 24 18:52 a mi propuesta es que los ocho diputados y diputadas puedan ejercer libremente ante diputados porque así lo quiso la mayoría de la ciudadanía de este país

Voz 0194 19:01 cuando se merecía a todos a quién se debía esa mayoría parlamentaria se debe también usted como presidente de la Cámara a los informes de los letrados del Parlament

Voz 24 19:09 pues bien yo he dicho lo que me parece que es una obviedad que es que los letrados destacaban hacen su función que es la de analizar el reglamento la normativa al que estamos sujetos a los diputados y el conjunto de la de la Cámara pero al final las decisiones son decisiones que toma la Mesa del Parlamento que une son decisiones políticas y siempre ha sido así no no de ahora no es esto no es nuevo esto siempre ha sido si los informes de los letrados destacaba no son vinculantes es verdad que te debemos tenerlos en cuenta los tenemos en cuenta pero al final la decisión es una decisión política colegiada y que si toma en el en el seno de la de la Mesa del Parlamento

Voz 0194 19:49 déjeme hacer una cosa va a escucharse Ustea usted mismo antes de ser presidente del Parlament de Cataluña cuando hablaba de los informes de los letrados a ver si hay alguna diferencia algún matiz lo que pensaba antes a lo que piensa ahora

Voz 1673 20:01 a mí no me corresponde ni a mí ni a Esquerra valorarlo sino los letrados del Parlament que tienen que definir cómo se interpreta el reglamento de la Cámara en esos temas sujetos a varias interpretaciones diferentes

Voz 0194 20:16 sigue pensando lo mismo

Voz 24 20:18 es es exactamente lo que he dicho hace un rato es decir los letrados hacen un juegan a su rol que es el que le corresponde que es el de hacer los informes a desde un punto de vista de análisis técnico jurídico del reglamento pero al final quién toma las decisiones es la mesa de la toma criterios políticos sobretodo pensando en cuál es el mandato que los ciudadanos de este país decidieron el veintiuno de diciembre

Voz 0194 20:46 pues ahí quedo en tiempos a parte presiden y me pregunto ya me cuestión yo creo que muchos enanos también se lo preguntan para qué sirven los servicios jurídicos de una cámara ha sido un tiempo a esta parte es verdad que no son vinculantes ni destacaba ni tampoco del Congreso no no lo se lo digo pero pero tampoco nunca se atienden es decir qué sentido tienen es decir no son vinculantes pero casualmente ninguno de los informes que están haciendo los los servicios jurídicos son atendidos por el Parlament

Voz 24 21:14 tal una última mente si miren no era cosa le voy a dar la razón es verdad que los informes de los letrados se se intenten usar desde un punto de vista partidista no a veces cuando nos da la razón parece pues que tenemos que hacerles caso y cuando nos dan la razón parece pues que que justo lo contrario no cualquier caso los letrados hacen su trabajo y al final la responsabilidad la responsabilidad de las decisiones son de los órganos que toman esas decisiones en este caso es de la Mesa del Parlament de Catalunya hasta el reglamento no dice que es fue que sean informes vinculantes son informes que ayudan a tomar decisiones pero que al final la responsabilidad de esta decisión de la Mesa del Parlament de Cataluña atendiendo a mí múltiples factores evidentemente a los de orden técnico jurídico también pero también sobre todo los que nos relacionan con lo que quieren ha al final una mayoría de los ciudadanos porque este es el fundamento de la democracia

Voz 0194 22:14 de viajará a Bruselas para hablar con buenos y es que el vuelve a Bruselas porque sabemos que se ha ido en Dinamarca no sé si no sabemos si ha vuelto cuando veía aro que va a ir usted lo más pronto posible para hablar con el con el resto de diputados que están ahí con todo

Voz 24 22:25 os lo he dicho esta mañana no sólo con los que están en Bruselas que están en el exterior sino también con los que están en prisión con un beso president Llongueras y los otros diputados de esta Cámara que están en prisión preventiva

Voz 0194 22:37 para hablar de cómo van a hacer lo entiendo

Voz 24 22:39 pues para hacer una cosa que es de normalidad democrática debemos normalidad parlamentaria que es que ha al final los ciento treinta y cinco diputados y diputadas de esta Cámara deben poder relacionarse a tranquila y francamente la indirectamente con el presidente de la Cámara esto es la normalidad esto es lo que tendría que ser normal yo lo que quiero es poner en evidencia que ahora hay ocho diputados que no pueden hacerlo el resto de la cámara puede hacerlo cotidianamente puede dirigirse mi podemos hablar podemos plantear como vemos al Parlament de Cataluña en la en la próxima legislatura pero hay ocho diputados que no pueden hacerlo yo lo que quiero es poderme relacionar poder hablar poder atender a sus peticiones en tanto que diputados y diputadas intentando que yo soy presidente del Parlament de Cataluña y eso es lo que aspiro a hacer no sólo ahora visitando en los que están en Exteriores los que están en prisión preventiva sino de una forma regular y cotidiana que es como debería ser

Voz 0194 23:37 usted me habla de una decisión de la Mesa usted es el presidente una pregunta directa tiene que estar presente el candidato en el Parlament para la votación para presentar su programa de gobierno según usted presidente de la mesa

Voz 24 23:50 si esto era una cosa que he ido diciendo pues los últimos días y que me parece que es lo que es normal que plantea es que yo no voy a especular sobre situaciones eventuales su hipótesis que se puedan dar en el futuro y en y el específicamente en un debate parlamentario como es el debate de investidura y hoy lo que hemos hecho es presentar no sólo los grupos parlamentarios sino también explicar a la sociedad catalana cuál es el candidato que tiene mayores apoyos esté candidatos el señor Puigdemont no tienen ninguna restricción de tipo parlamentario para poder afrontar este debate de investidura con lo cual yo lo que hago es trasladar esta posibilidad al conjunto de la acabará y a partir de allí pues afrontamos este debate de investidura con una con normalidad

Voz 0194 24:36 las formas de cosa dice no voy a especular con hipótesis que Carles Puigdemont no podrá estar en el hemiciclo eso no es ninguna hipótesis

Voz 24 24:45 tiene en cualquier caso eso tendría que preguntarlo a al propio candidato opuso a lo que dijo no yo lo que planteo es un debate sin debate está con un diputado que a ojos de esta Cámara idea todos los condicionantes que debe tener un diputado para someterse al debate de investidura los cumple todos y con lo cual evidentemente es legítimo que yo plantee al candidato Puigdemont ha como candidato a la investidura

Voz 0194 25:13 dígame una última cosa usted ha pedido una reunión con el presidente María fue primero no sé si ha hablado con alguien desde que la han nombrado hablado con alguien del Gobierno español usted

Voz 24 25:20 no

Voz 0194 25:21 con nadie nadie ha puesto en contacto con usted a la petición de reunión tiene una respuesta oficial no tampoco aún no tenemos pues toma usted la hecho vía carta pues presidente muchísimas gracias y muchísima suerte gracias a usted hasta luego hasta luego primera parada para el análisis escuchando al del Parlament de Catalunya Rusia en Berna yo no sé si estamos en un bucle o es la estrategia de tensar hasta que no quede otra opción de poner en marcha un plan B que no sea Puche Mono estamos en un bucle pero el bucle a la vez tiene

Voz 0283 25:53 títulos y hoy empieza otro empieza mal empieza mal porque el president del Parlament que que en el anterior capítulo de esta temporada lo hizo bien en un discurso desde mi punto de vista bueno en el que hablaba de los valores del relevo que representaba él mismo de la importancia de recuperar cuanto antes las instituciones la la normalidad democrática bueno pues hoy está lanzando lanzando un desafío que sí lo viéramos con ingenuidad o con con buenismo ella está aceptada esta palabra podríamos creer que es un intento de cumplir un protocolo que va a desembocar en que no nombren a a Puigdemont que no Lynn vistan presidente pero claro hay que tener mucha buena voluntad para verlo de esa manera él está hablando de anormalidad democrática y que quiere poner en evidencia esa normalidad y quiere suplir esa normalidad viajando Bruselas oyendo las cárceles pero es que de de lo más importante la anormalidad democrática surge cuando estos señores han desafiado al al Estado de esta manera al incurrido en posibles delitos que van a ser que están siendo instruidos iban a ser juzgados y que por tanto cuando se presentaron a las las elecciones esos ocho que según él no pueden ejercer sus derechos ya sabían que estaban o iban a estar perseguidos por la justicia por lo tanto el titular del capítulo de hoy es que empezamos mal

Voz 0194 27:23 me temo Eduardo Madina

Voz 4 27:27 yo he como primera percepción diría que como ciudadano sorprendido

Voz 25 27:33 da la distancia existente entre las

Voz 4 27:35 cosas que escucho algunos representantes políticos en Cataluña o institucionales con arreglo a la legalidad que a ellos mismos les hace ser lo que son una serie de leyes un estatuto una Constitución un reglamento que ordena la convivencia institucional y que define qué papel juega cada uno no por ejemplo señero Torrent la presidencia de un para otro claro pensar o escucharle cuando dice no están en plenas condiciones para poder concurrir a una investidura si fuera así no no estaríamos seguramente en ni tu entrevistando Lenny hoy abre

Voz 0194 28:06 queríamos hablando de esto

Voz 4 28:07 si los por no ser vinculantes jurídicamente los informes de las servicios jurídicos de cualquier cámara legislativa da igual si es el Congreso el Parlamento catalán una mesa puede hacer con ellos lo que quiera y decisión son aleatorias la democracia dentro de esas instituciones tiene un problema una cosas que no sean recurribles ante un tribunal con la base de un informe de otra cosa es que una mesa pueda permanente o estructuralmente desoír los informes de los servicios jurídicos que básicamente establecen un código de conducta interno para los representantes de una sociedad en este caso la catalana aquí hay dos vías una bomba aula investidura telemática digital a distancia como sea que va a ser recurrida que el Tribunal Constitucional va a suspender como precedente de una segunda hipotética investidura con un candidato Kenny en la cárcel Mi esté huido que pueda meter a Cataluña una vía de normalidad bueno veo muchos más escenarios es una o otra no hay más o alguien que nos tenían de Estremera ni huido y que tenga plenas condiciones para funcionar como presidente de un Govern autonómico en este caso o una vía que va a ser recurrida ante el Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional va a decir que no era porque no es válida con arreglo a la ley

Voz 1673 29:19 lo que le ha hecho a él ser elegido en este caso

Voz 4 29:22 presidente del Parlament de Cataluña

Voz 25 29:26 sí bueno yo añadiría un par de cosas la primera es que uno no puede evitar una sensación de flash back sea es decir que volvemos otra vez a que entonces ya lo hemos vivido por aquí había total no con una diferencia que sabemos cómo acaba la historia no hay la historia acaba que el Derecho se aplica hirió de aplicación del Derecho significa entre otras cosas que la propuesta de Puigdemont no es viable jurídicamente y por tanto hay que pensar en un plan B que que Edward ha dicho ahora yo creo que el esta

Voz 0283 30:01 Elizardo algo que como digo si todo esto acaba en que elevan a decir a Puigdemont vale pues ven eres el más votado entre el bloque independentista que que se ha puesto de acuerdo en presentar su candidatura te invitamos a venir si esto se traduce en que te invitamos a venir bien pero no lo parece por el contrario lo que parece es que siguen rehenes como es pincho de del propio del propio pulso de mono y lo ha dicho la la la anfitriona en Dinamarca este hombre nos ha convertido en rehenes de su circo este acto hoy somos rehenes de sufrir lo ha dicho su propia anfitriona

Voz 4 30:38 no vamos extra estoy de acuerdo en que la tratado el presidente del Parlament de buscar un antes y un después con la etapa anterior que decía la Berna pero quizá parta más del del respeto a lo que yo creo que ha volado por los aires en todo este proceso en este tiempo en Cataluña no que es la tantas veces admira la institucionalidad de Cataluña desde otros lugares de este país y yo creo que incluso de Europa es precisamente lo que ha salido por los aires en todo este proceso no esta sensación de ver al presidente de los representantes de la ciudadanía de la sociedad catalana querer para su país un capítulo de Valle Inclán esperpéntico con posibles entradas por garajes ocultos que yo yo no sé si el señor Rajoy no estará escuchando en estrategia

Voz 3 31:20 les

Voz 4 31:20 volviendo en el AVE que no sé si ha llegado tras una tener Dickens no sabes

Voz 0194 31:26 sí están en el alero siglos estuviera escuchándole Bill

Voz 4 31:29 ya por favor señor Rajoy no piensa Zoido para organizar lo que ese día de la investidura tenga que suceder en los alrededores las entradas y salidas del Parlament de Cataluña pongan en manos de alguien que sepa básicamente lo que hay que hacer porque como el señor Puche aparezca dentro del hemiciclo sea investido el señor Rajoy tiene un problema grave por tanto me gustaría que la institucionalidad que tantas veces decía antes sea admirado de Cataluña pudiéramos seguir admirando la partir de un proceso de investidura que normalizar a la funcionamiento el propio funcionamiento institucional de Cataluña y poco a poco los que aparentan estar buscando una salida sin mucha capacidad para encontrarla pudieran encontrar a medio plazo

Voz 0194 32:08 vamos a irnos a a Copenhague Pablo Tallón buenas noches

Voz 4 32:11 era algo que entiende que ahí sigue todavía

Voz 0194 32:14 la bueno no sé si si Carles escucha no sabes algo se se ha quedado en principio sigue porque ahora tiene que reunirse

Voz 1673 32:21 con diputados del Parlamento danés así que creemos que sí

Voz 0194 32:23 pero de momento pensamos que siguen Copenhague ha aterrizado en la capital danesa a primera hora de la mañana procedente de Bruselas se ha dirigido a la Universidad de Copenhague para asistir al debate en el que iba a participar sobre Cataluña la expectación Pablo era máxima tanto que bueno tanto por parte de los universitarios como por todos los periodistas que os habéis desplazado hasta allí

Voz 4 32:42 sí aterrizaba aquí en la capital de Dina

Voz 1673 32:45 Marca pasadas las ocho y cuarto de la mañana lo hacía como sabéis procedente de Bruselas de hecho es la primera vez que sale de Bélgica desde hace ya dos meses y medio llegaba pues como decía rodeado de una enorme expectación mediática como decíamos aterrizaba el avión en un avión de bajo coste pasadas las ocho y aunque en el aeropuerto y al esperaba multitud de periodistas el ex president herido esquivar a la prensa y pone rumbo al centro de Copenhague lo más rápido posible después pasaban pocos segundos de las dos del mediodía cuando hacía su entrada en la sala de la universidad donde se celebró el debate una sala abarrotada que les recibía así

Voz 26 33:22 muchos aplausos y muchas peticiones de selfies especialmente a la salida en este aula universitaria que entre periodistas y alumnos ha quedado pequeña hasta el punto de que muchos estudiantes no han podido escuchar el debate y muchos otros se han tenido que repartir entre escaleras y pasillos de la clase después

Voz 1673 33:37 jamón ha seguido con su agenda secreta de momento como decíamos ahora lo poco que sabemos es que mañana por la mañana se va a reunir con algunos diputados en el Parlamento danés que en algún momento de la mañana va a atender a los medios en principio para aclarar su futuro a corto plazo

Voz 0194 33:52 Pablo ha llamado la atención el contenido de ese Coloquio no la verdad es que hemos resultado especialmente ni cómodo ni amable para algunas de las preguntas que hecho una una de las ponentes el líder independentista ha vuelto a cuestionar la calidad democrática de nuestro país por la existencia dice por ejemplo del artículo ciento cincuenta y cinco del que es víctima de alguna manera

Voz 1673 34:12 si el ex presidente ha llegado a definir este ciento cincuenta y cinco como un eufemismo para no hablar claramente de estado de excepción ha criticado que el PP habla en su día con ETA pero no se atreva ahora negociar con el Gobierno catalán y ha reprochado a Europa que no reaccionara tras las cargas policiales del uno de octubre donde hubo dice represión violencia pinchaba una afirma que el día en el que se ha sentido más orgulloso de los catalanes fuese precisamente del referéndum suspendido porque según él la gente salió a proteger urnas con sus cuerpos y asegura que si los líderes independentistas están ahora por ejemplo en prisión es porque están pagando las consecuencias de que aquello fuera un éxito

Voz 5 34:47 de GM Fénix freelance Borda

Voz 1673 34:51 están encerrados en prisiones españolas a más de seiscientos kilómetros de casa en una violación flagrante de las regulaciones europeas señoras y señores no es justicia de un Estado democrático es una venganza son presos políticos del utilizado con puentes aunque pone en duda la calidad democrática de España argumenta que no tiene ningún sentido que las mismas ideas que le llevaron a ganar unas elecciones en el dos mil quince sirvan ahora para encarcelar a dirigentes independentistas por ello pide a Rajoy que se olvide de los tribunales y que se sienta a negociar una solución política entre las cuales vuelva a reivindicar un referéndum cortado en el que dice estaría dispuesto a negociar la fecha y la pregunta o incluso el censo

Voz 3 35:34 el no

Voz 1673 35:36 ente en Cataluña y en España tiene derecho a proponer que se vote en toda España sobre la independencia de Cataluña de momento nadie lo ha propuesto en una mesa de negociación pero podría ser una solución o una propuesta que podríamos escuchar y estudia pero como decías más allá de lo que él haya Deferr he tenido que escuchar por parte de los profesores asistentes preguntas como por ejemplo si él es un populista otras como estas

Voz 27 36:03 la Oyu monjes sigue como un equino este democracia sólo referéndum sondeos votar es también el

Voz 0194 36:09 imperio de la ley la Constitución zulos

Voz 27 36:12 con sus hijas dilema

Voz 28 36:14 en hacer las cosas en este proceso no ha contribuido a polarizar a la sociedad

Voz 0283 36:18 española en la discusión en Cataluña

Voz 1673 36:23 quién escuchábamos es la profesora Marlene Wim admite que que ha buscado con estas preguntas incómodas jamón que lo que es invitarla a pasar unos días en España para conocer dice con más profundidad lo que de verdad sucede en Catalunya

Voz 25 36:35 pues muchas gracias

Voz 1673 36:35 a Pablo hasta luego Ángels ya saben que cuando se conoció este día

Voz 0194 36:39 que la Fiscalía pidió que se reactivara la orden contra Puche Mon y el juez no lo ha hecho considerar joya Arena que Puche Mono ha viajado a Dinamarca no por inquietudes académicas sino entiende que es con forma parte de un plan que forzaría su detención ir esta manera facilitaría su investidura Alberto Pozas buenas noches

Voz 0055 36:56 buenas noches en un auto de ocho páginas el juez Llarena asegura que no va a poner en marcha la detención de jamón

Voz 0194 37:02 qué dice su viaje a Dinamarca tiene letra P

Voz 0055 37:04 en hoy su verdadero objetivo no era sólo ir al coloquio de la universidad también era provocar su detención y facilitar su investidura como president un efecto dominó que según sospecha el juez Llarena arrancan los letrados del Parlament que le han prohibido ser investido a distancia una vez detenido dice el auto Puigdemont tendría una justificación ajena a su voluntad para no ir a la Cámara catalana y los letrados podrían permitirles ser nombrado president sin pasar por el par de la Ciutadella nada sería más lógico que hacer lo que pide la fiscalía y ponerle de nuevo en búsqueda y captura internacional pero dice el juez esta es una situación de matices y lo que busca Puigdemont utilizar la euro orden de detención para su propio beneficio aunque asegura se guarda esa carta para más adelante la consecuencia directas que finalmente nada se ha movido y Puigdemont podrá seguir desplazándose libremente por la Unión Europea Ignacio González Vegas portavoz de Jueces para la Democracia

Voz 0194 37:51 bueno nació uno podría pensar bueno deberíamos pensar no que la prioridad de un juez es llevar ante la justicia a alguien que considera presunto delincuente porque considera que ha delinquido pero no debería ser la pérdida en juez evitar acontecimientos políticos futuros no

Voz 29 38:10 me resulta cuando menos sorprendente que una persona de la que inicialmente es el está investigando por unos delitos tan graves como son delitos de rebelión sedición y que tiene una pena bueno una pena muy importante bueno pues se mueva libremente por algunos países europeos Nos a objeto de persecución sabiendo precisamente donde se encontró al menor resulta muy llamativo desde el punto de vista de la persecución poco judicial

Voz 0194 38:42 tiene rastros de decisión política el auto del juez

Voz 29 38:47 mire yo creo que ahí no comparto los razonamientos señor Llarena porque vamos a ver si simplemente fuera el objetivo de señor Puigdemont ser detenido y puesto a disposición del juez ingresado en prisión como seguramente ocurriría pues no hacía falta viajar a Dinamarca simplemente yendo a España aterrizando en el aeropuerto del Prat ese objetivo lo hubiera cumplido promete señor Puigdemont busca algo más en el caso de que efectivamente sea la detención e ingreso en prisión es que esa así pues será también con efecto de espectáculo no el IRA a Dinamarca y que es espectáculos hicieran Dinamarca yo sospecho que hay algo más sospecho que hay una segunda intención que es el hecho de emitir una euroorden orden de detención europea Iber también fracasado el intento como ha ocurrido en el caso también la di fracasado en el sentido de que sólo se admitiría la entrega por unos delitos como son el de co de el de malversación de caudales públicos ir desobediencia prevaricación lo cual le haría de mejor condición que aquellas personas que se han quedado en España que se han visto privada de libertad desde el primer momento que bueno pues están siendo objeto de investigación por los delitos más graves que son los de rebelión sedición

Voz 0194 40:14 el problema sigue estando en el delito en el supuesto delito de rebelión

Voz 29 40:17 sí bueno yo creo que va más allá problema está en los déficit que presenta el proceso de construcción europea cuando se habla de la libertad de circulación de las sentencias juntó como quinta libertad con la libre circulación de personas capitales bienes y servicios bueno pues está hablando de un tono maximalista estamos todavía en un incipiente proceso de construcción europea se habla de reconocimiento mutuo de la resolución judicial el es de tal manera que una resolución que dicte un juez en España sea reconocida de modo automático en otro país pues vemos que no es así Del Bosque todavía hay resistencias por parte de los estados y sobre todo en competencias de orden penal y muy particularmente yo creo que de los Estados más pequeños mágica o de Dinamarca son más reacios puramente por lo que se llama el imperialismo jurisdiccional in bueno no se ha llegado todavía ese proceso de armonización de las legislaciones como paso previo al reconocimiento mutuo

Voz 0194 41:14 nosotros combustión es muy técnicos

Voz 29 41:16 francamente son las que están entorpeciendo todo este proceso porque realmente la Orden Europea tensión es una extradición simplificada que no es entre gobiernos sino entre autoridades judiciales pero estamos viendo que en Bélgica hay probablemente en Dinamarca haya una serie de obstáculos que impidan la entera

Voz 0194 41:34 una última cuestión acostumbran a hablar Fiscalía hay jueces antes de tomar decisiones tan importantes como puede ser la de solicitar que se reactiva una euroorden

Voz 29 41:42 bueno probablemente bueno cuando son una digamos en asuntos más corrientes los juzgados bueno pues de incluso de Madrid o Barcelona si hay esos diálogos directos entre los fiscales jueces incluso yo sospecho que aquí la Fiscalía General del Estado estableció más piense usted que el fiscal general del Estado ex magistrado del Tribunal Supremo o lo cual tiene sus contactos

Voz 0194 42:10 la Sala de lo Penal

Voz 29 42:11 pero probablemente yo creo que lo que hay más son discrepancias no probablemente temores al hecho de emitir una orden que por segunda vez tuviera en España la autoridad española que retirarla

Voz 30 42:24 vale

Voz 29 42:25 sigue les sin verse no sé si se ve como un ridículo o como bueno los intentos de perseguir insisto que resulta sorprendente para cualquier ciudadano español ver en cualquier otro delito inmediatamente Silver veía la orden en este caso en concreto a punto hemos estado moviendo levemente los Estados no hay ninguna decisión al respecto por parte del juez

Voz 30 42:48 Ignacio González venga muchísimas gracias como siempre por habernos atendido gracias a vosotros para la vuelta

Voz 4 47:54 a mí me ha sorprendido la la la la la narrativa la construcción del de la argumentación del porqué de su decisión porque no me esperaba que un juez de la bueno pulcritud esa actitud a sus escritos cada una sus apariciones en este periodo de tiempo valorara la consecuencia política de una decisión judicial de un comportamiento juez que en la narrativa de la decisión del por qué de la decisión incorpora un pie de página que dice porque políticamente puede suceder que pueda presentarse a la investidura en caso los letrados etcétera no a mí me ha sorprendido eso tendrá sus razones obviamente conoce mucho más a fondo las tipifica acciones delictivas que tiene atribuidas en señor Puche de Mon etc etcétera pero así a mí sí me ha sorprendido verdad Fernández