Hora 25 (22/01/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0515 00:00 de que esta especie de de efectos sombra de una permanente táctica política en todo en cada pequeña en cada gran decisión en cada paso más amplio no hay una táctica constante de todos los actores no escuchando antes al al al recientemente elegido presidente del Parlament de Cataluña el todo las frases la construcción política de lo que estaba respondiendo tus preguntas claramente era un cálculo táctico todo el rato no a tu pregunta pero usted cree que pueden señor Puigdemont bueno yo es que lo que he hecho es decir que es la persona que me han pasado los grupos no vamos a ver el señor Puigdemont no va a ser elegido presidente de Cataluña porque tiene una atribución delictiva ahí está huido a partir de una atribución delictiva con una carga penal ampliar un país que tiene su historia que ha tenido sus dinámicas sus problemáticas lo que llamamos legislador los diputados y las diputadas han decidido tener una carga penal potente para un tipo de delitos que entre otros uno de ellos el de sedición ahora lo tiene atribuido el señor Puigdemont en espera de que un juez decida por tanto no va a ser el próximo presidente Cataluña otra cosa es que traten de decir a los sectores más radicales de la cupo de los de las de los movimientos sociales que han acompañado toda esta construcción narrativa este proceso miren hemos ido hasta el final lo hemos intentado con Puigdemont una vez que no podemos dejarnos ir con alguien aún segundo paso de investidura Kenny esté huido ni esté encarcelado es decir que no haya previsiblemente o presumiblemente cometido algún tipo de delito tipificado en el Código Penal de la ley español ahora a lo mejor están en eso pero aunque hay ahora estoy pensando en Berna porque decía el juez ha caído yo acabo de caer también en el análisis de la táctica a la que permanentemente nos remiten yo a tu pregunta inicial diría el señor Rajoy tiene que recibir al señor Torrent hombre de entrada es el Parlamento el presidente del Parlamento que ha sido elegido por unas elecciones autonómicas convocadas por Rajoy y por tanto obviamente tiene que recibir la decirle oiga usted qué va a hacer porque como vaya por ahí yo lo que voy a hacer es esto no no no creo que dé un paso en en una vía hay termino de normalización institucional sea algo malo para al Parlamento de Cataluña ni tampoco malo

Voz 0194 02:13 claro que el presidente del Gobierno en el relato independentista hay un todo el rato hay táctica y estrategia y se ve constantemente en todos los momentos pero es que enfrente se encuentra la nada no se encuentran ni la táctica ni ni las traté

Voz 0656 02:24 sí sí les nombró a mí pero choca mucho no sea porque opta por la prisión preventiva que la perspectiva diríamos de juicio político es un disparate en cambio ahora no no mantiene también la digamos la posición de bueno yo por encima de cualquier cosa lo que tengo que hacer es salvaguardar la aplicación de la ley entonces pues bueno es el juez el fiscal se lo pide pues venga para de un juez debe saber que mira al presunto

Voz 1 02:50 no obstante aquí donde sea en Dinamarca si ahí porque ahora entran

Voz 0656 02:55 ciudad oraciones diríamos de juicio político no entraron en otro momento no no se avería esto viene siempre por lo mismo no la digamos el el mezclar las desde el principio no pero en mezclar consideraciones políticas perdón relaciones de tipo judicial en lo que son son cuestión pues que son sustancialmente políticas pues acabo conducirnos al final a ese tipo de contradicciones hoy

Voz 1 03:20 hay yeso

Voz 0656 03:21 me parece que es me parece que es que bueno que el Gobierno se está equivocando y que ahora debería dar algún paso en esa dirección que va a ser muy difícil porque precisamente quién que han mostrado más radical a ese respecto ha sido precisamente Ciudadanos y el PP lo está

Voz 0515 03:36 pagando que Ciudadanos ya desde venía avisando

Voz 0656 03:39 desde antes y apliquemos la ley deja ciento cincuenta y cinco mucho

Voz 0515 03:45 con ante las

Voz 0656 03:45 en etcétera no no sé a mí la verdad es que yo creo yo sí creo que usted sabe goles de estrategia yo creo que el Estado español no sabe cuál es la estrategia expusieron que a mi me parece

Voz 1 03:57 bueno una vez más tenemos que mirar a a al ministro del Interior tengo que decir sí al dos lo

Voz 0656 04:05 los a los espías y decir chicos no sé que aparte a lo que lo sabes los rusos ya la CIA ahí pero muy dárselo a la CIA que seguro que lo sabe

Voz 0194 04:15 a parte de la pasividad que que tiene el Gobierno con respecto a al relato no hablábamos del relato sea que este señor esté hablando en Dinamarca de Franco arrime me subleva porque cuando hubo las alusiones a Hitler y a la Alemania nazi al inicio de la crisis por parte de de algunos periódicos au viñetitas etcétera de de Grecia Alemania así movilizo yo recuerdo que en aquel tiempo estaba con con labores de internacional me acuerdo que que vivía aquello en carne propia el el cómo se movilizó a Alemania para atajar cualquier tipo de tentación de vinculará Merkel

Voz 1 04:53 con Hitler con pero aquí no aquí no pasa nada no pasa nada un último

Voz 0194 04:59 apuntes relacionado con Cataluña porque el FMI ha actualizado sus previsiones económicas para este dos mil dieciocho Las adelantó ya en octubre y en el caso de España la verdad es que empeoran el crecimiento de nuestro país Se reduce una décima por la incertidumbre y la inestabilidad que genera dice la situación en Cataluña la rebaja de España va a contracorriente de lo que parece que es la tendencia global de la economía india parco Cataluña no quiero terminar este análisis sin irnos al Congreso porque haya dado explicaciones sobre el caos de la AP seis el director de la DGT Gregorio Serrano ha señalado como único culpable a la concesionaria de esta autovía donde quedaron atrapados recuerden cuatro mil vehículos el día de Reyes por lo que respecta a a su cargo pues no ha asumido ningún error María dolorido

Voz 0259 05:41 dos horas de comparecencia con Power Point para de nuevo echar balones fuera porque toda la culpa según Gregorio Serrano la tuvo la concesionaria de la AP seis a la que se le abrirán dos expedientes uno sancionador y otro penalizado por se multará a Iberpistas y tendrá que correr con todos los costes ocasionados por el caos por el rescate de miles de familias atrapadas

Voz 2 06:01 los dos fallo principal hay que cometieron que fueron mortales de necesidad fue a las siete de la tarde cuando decidió levanta las restricciones a pesar de la nevada que estaba cayendo eso hizo que miles de vehículo a fluyera a las seis y a las nueve de la noche decidió cortar de nuevo Hinault activó su protocolo de emergencias hasta las once

Voz 0259 06:21 el director de la Algete no asume ningún error Isern Roca pero

Voz 3 06:26 pero sí le puedo asegurar que si yo tuviera conciencia de haber hecho algo que mereciera mi dimisión los que sí me conocen sabrían que hace ya mucho tiempo que lo hubiera hecho

Voz 0259 06:37 sólo una mínima autocrítica en el plano personal por el famoso tuit tras el que Gregorio Serrano se permite dar un consejo

Voz 3 06:44 dos cosa que uno pueda hacer cuando tiene uno dos que es inviable que es conducir o escribir en redes sociales o lo que sea yo el voy a añadir otra más a parte de la anterior nunca escriban nada cabreado indignado dolieron cuenten hasta diez mil

Voz 0259 07:01 la oposición volver a exigir su dimisión a su cese por su nefasta y desastrosa gestión y por estar en Sevilla y no Madrid para dirigir el operativo quedan pocas y perplejos

Voz 0194 07:11 que escucháis la reflexión final del director de la DGT de Gregorio Serrano sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para escribir en las redes sociales y cuando hay que hacerlo cuando no hay que hacerlo bien

Voz 3 07:21 en concederse usted me lo admite admiten jamás escriba nada en las redes sociales cuando estén indignado cabreados o dolidos jamás siempre se dice que hay dos cosa que uno no hay una cosa dos cosa que uno lo puede hacer cuando tiene uno dos copas de más que es inviable que es conducir o escribir en redes sociales o lo que sea yo lo voy añadir otra más a parte de la anterior nunca escriba nata cabreado indignado o dolido cuenten hasta diez mil ícono Year diez mil a ver cómo va la cosa y ahora leve decir Billy ya termino con otra reflexión te decía Churchill que está ahora muy de moda una película que está en los Fine decía Churchill que había comprobado que tragarse sus propias palabras había resultado ser una dieta muy saludable yo comparto la opinión de Churchill de la A la Z de acuerdo prueben de vez en cuando empezando por mí a hacer un ejercicio de tragarse su propia palabra verá ustedes cómo les resulta y me resultó mide verdad una dieta muy saludable muchas gracias señor presidente

Voz 0194 08:27 yo no sé si era pero de las dos Copas socavaría algo cuando escribió lo de pido disculpas a todos los que estén molestos porque la tarde de la tremenda nevada sobre la AP seis estaba con mi familia en Sevilla pasando el día de Reyes una maravillosa ciudad donde funcionan las líneas telefónicas e internet no sé en qué situación estaba no sé si se refería luego quite es cuando lleves dos copas son no tuitees cuando estés cabreado pero si esta es la explicación del director de Tráfico mima sus tampoco es su y la moda de Churchill

Voz 1 08:51 me ha dejado para así si sus el fuera

Voz 0194 08:55 el de de palabras que tiene que tragarse no sólo las de Twitter podía tragarse algunas de las que ha dicho hoy en el Parlamento no porque porque en fin Churchill de moda Churchill es un modelo que ya quisiéramos frente a los oradores tan brillantes que tenemos con como el presidente que habla de los tíquets de la de la escena clave o de este señor que habla de de pero en cualquier caso el comparece en comisión no reconoce ningún error

Voz 0656 09:21 no no sabes cuál es lo que a mí lo que me parece más grave de este tipo de cosas es que cuando las cosas van bien llegamos las medallas se las pone siempre el Gobierno o el gobernante cuando las cosas van mal siempre hay alguien que responsable en vez de ser el propio Gobierno no es decir si no hubiera habido ningún problema grave no es que para la más mínima duda de que eso es mérito de la Guardia Civil como ha habido un problema grave es digamos es culpa de la de la concesionaria que son poco cuando cuando la economía iba estupendamente pues bueno era por supuesto era gracias al Gobierno no es gracias a que han bajado los Globos digamos el barril de petróleo que que está generalizado diríamos el crecimiento económico no no no es nuestro con la cuestión va mal bueno pues es que son los digamos es la coyuntura económica simple hay yo creo que esa es hipocresía es la que es que la gente hace que que en eso España estaba puntuando también en en este ranking famoso del que se ha referido algo muy bajo que es desconfianza hacia los políticos pero por qué no estar pero porque no asume su responsabilidad que me está no es decir sí lo ha hecho mal pues lo ha hecho Mali dígalo porque usted tiene uno obligación de tutela sobre las actividades de esta de esta empresa Arnedo ha caído a la mitad

Voz 0515 10:45 luchando a este señor a mitad de intervención que era al Parlamento de la la Comisión fin no no se está bien escucharla Él citando a escuchar a Churchill citando la él porque ha sido espectacular la estar movido de su tumba el pobres pero bueno no sé a ver yo creo que es mucho más fácil decir mira lo hicimos muy mal tuvimos un error de previsión nos equivocamos Hypo y pongo mi cargo a disposición del Ministerio Interior como es su amigo Zoido seguramente Le Bron no lo hubiera admitido la el cese en la Dirección general de Tráfico pero él hubiera mandado una señal como de vivir en este planeta que no está mal por miembro del Gobierno no otra cosa es cómo se dirimen después las responsabilidades políticas donde empieza determina que yo creo que este señor debería haber dimitido por lo de aquel día no pero deberían haber cesado destituido por imponer exacto de Federer ha destituido pero es más sencillo decir mide fue muy mal aquello fue un lío no no tuvimos previsiones fallaron lo que fuera yo creo que daría una sensación de Caio al menos una pequeña parte este Gobierno que vive en este planeta no es una pena porque en todo lo relativo a la al tráfico a la Dirección General de Tráfico este país en estos últimos años había hecho

Voz 0194 11:55 muchos la voz comparando numerosos accidentes etcétera no

Voz 0515 11:58 Italia era este señor hablando así en el Parlamento

Voz 0194 12:01 estoy pensando así de sí mismo y de su puesto ahora es que da que pensar señor bajo el cual han aumentado sea seas reverdecer el habla de la de la cifra de víctimas pero si nos pone de ejemplo a Churchill y la película que no sé si habéis visto yo sí les he visto hay un momento maravilloso el que Churchill baja al metro por primera vez en su vida y empieza a hablar con la gente común es el hablar con la gente común lo que le hace volver a Wes Misteri decidir tengo que hacer esto decir no a Hitler y aquí os quedáis

Voz 1 12:30 pues es el de la ese ese día hará la nota creo yo no escucho a los a los que estaban atrapados en la en la autopista otras noticias

Voz 1050 12:39 el balón de oxígeno para Donald Trump y su gobierno después de que demócratas y republicanos hayan alcanzado un acuerdo de mínimos para reabrir la administración corresponsal Marta

Voz 1510 12:48 el Valle de los senadores demócratas han apoyado reactivar los fondos federales durante diecisiete días más con el compromiso de los republicanos de llegar a una solución bipartidista para los Dreamers en pocas horas se va a reabrir el Gobierno dice el líder de la minoría demócrata Chuck Schumer tenemos que acordar una solución para los Dreamers también unos presupuestos a largo plazo teniendo en cuenta que esta es la cuarta prorroga que apoya a la oposición para que siga financiándose el Gobierno el acuerdo incluye también los fondos que el presidente pide para este año para la construcción del muro con México y un incremento en el presupuesto de Defensa tanto la Cámara de Representantes como el presidente tienen que apoyar la iniciativa legislativa que acaba de aprobar el Senado por la que se reabrirá el Gobierno hasta el ocho de febrero parece que va a ser así lo que no está tan claro es que Trump o el ala más conservadora de su partido vayan a refrendar una solución permanente para los Dreamers cuyas visas temporales caducan el cinco de marzo después de que Trump decidiera cancelar las en septiembre del año pasado

Voz 0515 13:44 en nuestro país Salvamento Marítimo ha rescatado hace

Voz 1050 13:46 da y una personas en el mar de Alborán todavía está en marcha otro operativo de búsqueda para una patera con cuarenta y siete inmigrantes precisamente hoy hemos conocido el balance de rescates de todo el año pasado Salvamento Marítimo rescató un total de diecinueve mil personas

Voz 0515 13:59 lo que supone un incremento del ciento ochenta y dos

Voz 1050 14:02 tanto respecto a dos mil dieciséis eso sí ciento cincuenta y tres murieron en el intento en Euskadi y un tercer detenido por el asesinato con gran violencia de dos ancianos la semana pasada ocurrió en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga el joven de dieciséis años ya entregado en comisaría los otros dos detenidos de catorce ya han sido trasladados a un centro de menores después de haber declarado ante la Fiscalía y mañana se estrena el AVE Madrid Castellón expedir esperemos que el primer viaje comercial llegue a su hora como llaves comen dado hoy en el inaugural con Rajoy abordó el tren ha llegado a su destino con media hora de retraso por problemas técnicos

cada vez es más común que los inversores incluían criterios medioambientales a la hora de invertir o no en una empresa el fondo soberano de Noruega es un ejemplo de ello es el mayor del mundo desde hace unos años tiene una lista de empresas prohibidas entre las que figura en aquellas que atentan contra el clima el fondo de pensiones japones con activos gestionados por uno con dos millones de euros ha decidido aplicar criterios de inversión social y medioambiental de manera responsable también el fondo de pensiones sueco anunció en junio que había vendido su participación el seis valores que violaban el acuerdo del clima alcanzado en París estos son claros síntomas de que los inversores tienen cada vez más en cuenta los riesgos asociados al cambio climático la responsabilidad de las empresas en la lucha contra el calentamiento global es una de las razones por las que a partir del dos mil dieciocho las empresas europeas que cuenten con más de quinientos trabajadores o que tengan una facturación superior a cuarenta millones de euros tendrán que presentar una memoria de sostenibilidad donde se den cuenta de sus impactos en materia medioambiental y social Acciona lleva diez años haciendo pública su memoria de sostenibilidad IVE prioritario es explica la importancia de esta información para inversores y clientes lo explica Joaquín Mollinedo director general de Relaciones Institucionales sostenibilidad y marcas de Acciona

los inversores por conocer el desempeño ambiental y social de las empresas es lógico iremos responder a él con el mayor rigor y transparencia esto se debe a que la gestión de los riesgos relacionados con nuestros factores influye en los resultados y en la valoración de las empresas a medio plazo el mercado es cada vez más consciente

Voz 7 16:33 hora veinticinco

Voz 8 16:37 Ángels Barceló

Voz 1 16:55 me gusta el piano Torres buenas noches hola buenas noches hice traigo algo muy especial que M3 esta pieza cuando la tocó la mujer que los tocando la escucho

Voz 10 17:08 dio la vida quién es señal ella se llama Mitsui Co sida es bueno es un espectáculo verla tocar viene al altas y en el Auditorio Nacional mañana al Auditorio Nacional de Madrid mañana está sonando la sonata en sol mayor de ochocientos noventa y cuatro y Schubert a interpretar todo un programa de Schubert en un conciertazo organizado por la Fundación Scherzo que coordina artísticamente pastizal falla hizo una cosa que te voy a contar teme que ya te ibas a lanzar

Voz 11 17:37 ah no no iba a decir que es otro concierto que no podréis simplemente era esto llorarles a la gente es otro concierto que no puedo al que no podría vale yo es que estaba en una cosa un poco más positivo sabes que dicho que esta música cambió la vida a ellas también ya sabes qué

Voz 10 17:52 la salida de pata de banco también hubo muchos a actores y bailarines a los que le cambió la vida fama hubo muchos periodistas a los que les cambió la vida una serie de televisión

Voz 1 18:03 depende de la edad exacta pese a mí por ejemplo lucharán es que habrá muchos dicen que dirá que era vale pues entonces escucha esta mujer escucha esta mujer a ver qué te Prado

Voz 12 18:16 Canijo y del ser de masajes

Voz 1 18:19 eh Katherine Graham directora del Washington Post por la película The Post He ido a ver este fin de semana déjame escucharla que digan que visionadas del trabajo de Meryl Streep porque la estaba escuchando estaba pensando

Voz 0194 18:38 daba imitando el tono de voz de alguien porque no era me osea si era Meryl Streep pero dices ella no habla si ya que escucha Katherine Graham

Voz 12 18:45 ha escatimado juguete is FAES es el buen juego en general

Voz 0194 18:51 este este de verdad te lo digo impresionante la película hay que ir a verla todo el mundo debería ir a verla que nadie crea que es una película de periodistas para periodistas es una película

Voz 1 19:01 para la gente que aspira a tener medios de comunicación decentes para quien aspire a ser periódicos si si no entra es un poco sí

Voz 0194 19:10 claro que ese aprende claro que se aprende da mucha envidia eran otros tiempos de todas formas

Voz 1 19:15 pero ojalá volvieran esos tiempos bueno que la gente vaya a la de verdad bueno una familia de mujer

Voz 10 19:21 es una madre de dos hijas va a Estados Unidos a reencontrarse con el padre que abandona sus hijas y la obra se llama una vida americanas estrena esta semana en el teatro Galileo de Madrid yo creo que haber el miércoles ya me dirás con Víctor Sánchez Rodríguez es el director y el texto es de Lucía Carvalhal

Voz 13 19:38 un país que no sabe quién en su o que de alguna manera intentó en el pasado enamorar al yanqui no ser atractivo para el extranjero que es algo que creo que caracteriza mucho a España tanto por cómo ha gestionado su economía de su supervivencia no el turismo el ser el lugar donde los demás vienen a pasárselo bien pero luego se van no es español que se que ha diciendo bueno y ahora yo pienso si no me mira el de fuera

Voz 14 20:07 me dirás está bien tiene buena pinta mañana también se presenta editada por Destino la herida que es de Jorge Fernández Díaz

Voz 10 20:16 van der escritor argentino del escritor argentino que me he mandado una nueva optarán por puntualizar si con Jorge Fernández Díaz hay otros he recortado la nota de whatsapp porque la banda abatir Vela mandado a mí entonces dice Jorge soy Jorge Fernández Díaz no soy el ministro hoy el escritor argentino pero claro como El ministro ha estado mal está mal hecho voy a quitarlo para no para esas respetuoso pero escucha lo que dice

Voz 11 20:39 soy padre de Remi fueros agente de inteligencia que trabaja en el lado sucio de la política de mil es un primo hermano de Falco mi amigo Arturo Pérez Reverte ha anunciado que Falcó se retirará al final de sus días en Buenos Aires se hospedaron en el hotel Alvear que es encontrar en el barrio de la Recoleta a conversar sobre los asuntos del peligroso oficio de tienen en común precisamente con remite saques a contar las dos claro que que no es nada listo

Voz 10 21:16 bueno perdón nada tonto Arturo Pérez Reverte porque él lo lleva al Hotel Alvear

Voz 0194 21:20 lo que no está mal no está que no está nada mal no nos tanto debe tener una un buen buenos ingresos Falco debe ser rico

Voz 10 21:26 exactamente bueno para acabar un poco de música de Marqués que tiene un disco ya sabes en Menorca tiene un disco que se llama natural que celebra diez años de trayectoria yo me hago esta pregunta y al hilo de la información de hoy elegido una canción a mi me gusta deben comarques sí vale vale que ayuda a la promoción de él porque lo digo con la boca pequeñita también ayuda Un poco que suene el género escolta bueno entonces la pregunta derechos autor y la música que se escucha por ejemplo en Hora Veinticinco La Ventana debe pagar derechos de autor cuando información eso es una buena pregunta Larra dijo

Voz 0194 22:09 la desinformación en cuando conoció no debería porque si no dejaremos de hacer promoción de información ya que diera entonces el mundo de la música

Voz 10 22:17 las radios creen que se debe diferenciar claramente piensan que desde luego lo que es información no debe de generar dinero en fin ya sabes que las televisiones y las radios están muy descontentas con las tarifas generales que tienen que pagar a las sociedades de gestión lo digo porque ha salido hoy en la información y hay que decirlo yo que es importante es Menorca esto es menor

Voz 17 22:54 ya

Voz 1 22:58 es casi nada habanera si es que es una habanera

Voz 17 23:02 en Menorca no

Voz 1 23:08 hay pues mirar ahí podríamos estar tranquilamente mirando al mar escuchado a ver Marqués ahí tomando los una pomada pues no para que luego digan hasta luego

Voz 17 23:21 por qué y este me sí sí era Ramonet

Voz 1 24:03 poco a poco se iban cumpliendo los distintos pasos

Voz 18 24:06 el al previsto para la investidura del nuevo presidente catalán primera fase los independentistas sensibles al deseo de sus bases quieren dar reconocimiento liderazgos el proceso vivido hasta el veintisiete de octubre Carles Puigdemont el único candidato que en este momento dispone de una mayoría para ser elegidos así se lo han dicho los partidos Roger Torrent a este no le queda otra opción que proponerlo el Gobierno español y la oposición catalana podrán en marcha los mecanismos correspondientes para impedir la investidura como consecuencia de los cuales se pasaron a la segunda fase la asunción forzosa por parte del soberanismo de la legalidad vigente con la elección de nuevo candidato surgido de las filas del independentismo y así ya sólo faltará la tercera pieza del ritual la toma de posesión del nuevo presidente que permitirá que el artículo ciento cincuenta y cinco quede sin efecto pero convertido una amenaza permanente es necesario todo este recorrido que sin duda estará acompañado por las broncas y las amenazas correspondientes para llegar al final que todos sabemos que es decir un presidente que no será o no debería serlo hiciese inevitable sólo cabe pedir que sea breve por eso a consecuencia de la anormal situación en la que estamos en que unos han ganado imponiendo los mecanismos constitucionales y los otros han conservado el apoyo ciudadano informa de mayoría parlamentaria cinco por el momento hay avisos de retomar la comunicación entre ambas partes que podría atenuar las tensiones como decíais The way uno dos figuras el pragmatismo americano olvidamos demasiado a menudo que la democracia es en primer lugar expoliación colectiva de los problemas el Gobierno a través de la Fiscalía quería ver a Puigdemont detenido en Copenhague porque su electorado estallar todas las burlas de ex presidente y el juez arena dice que no que no quiere caer en la provocación de Puigdemont y que ya llegará el momento es lo que ocurre cuando uno en este caso Rajoy elude sus responsabilidades políticas las su contrato a otros poderes del Estado estos aplica el su criterio que no forzosamente coincide con los de la política

Voz 19 26:04 con bulto

Voz 6 26:11 pues determinamos aquí Berna González Harbour

Voz 20 26:13 por Fernando Vallespín Eduardo Madina buenas noches

Voz 1 26:16 la semana que viene a todos ustedes hasta mañana

Voz 20 26:19 a partir de las ocho como siempre feliz noche

