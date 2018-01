Hora 25 (23/01/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 suspendió pues de Mon primero de separación de poderes no se ruboriza cuando asegura que la democracia sólo será plena si se le garantiza impunidad que era el ministro del Interior si después de bromear con los posibles medios de transporte el ex presidente catalán se presenta en el Parlament sin que nadie lo haya detectado antes cuando llegará el día en el que dejemos de hacernos preguntas sobre el absurdo catalán son las ocho las siete en Canarias hola buenas tardes el ex presidente catalán asegura que está trabajando para volver a Cataluña y participar en el debate de investidura para el que sigue sin haber ni fecha ni formato

Voz 0315 00:55 sí mejor si no sería para la restauración democrática que yo pudiera volver sin ningún riesgo a hacer frente a un debate parlamentario que es el que quieren los ciudadanos y poder respetar las decisiones del Parlamento democráticamente elegido

Voz 0194 01:14 Carles Puigdemont seguía esta mañana en Copenhague atendido a los medios después de reunirse con un grupo reducido de diputados daneses los planes del ex presidente y el resto de diputados fugados siguen siendo una incógnita el Gobierno asegura que va a reforzar la vigilancia para detectar cualquier viaje a España Juan Ignacio Zoido ministro veinte

Voz 1 01:31 y aunque es verdad que se puede entrar a través del helicóptero que se puede entrar por un ultraligero que se puede entrar por barco a pesar de todo eso nosotros estamos diseñando un dispositivo para que no puede pasar y que la legalidad sea la que impera en España

Voz 0194 01:46 Mesa del Parlamento catalán no ha debatido hoy sobre el voto delegado al que hasta hoy aspiraba a Amón su partido ha retirado esa petición hasta el jueves no se va a avanzar nada más sobre el pleno de investidura ahí eso a Ciudadanos le preocupa Carlos Carrizo osa porque eso significa que estamos

Voz 2 02:00 es otra vez en las dinámicas de la legislatura pasada es decir que se están manejando los tiempos por parte de la mesa para que para garantizar la indefensión del resto de grupos parlamentarios

Voz 0194 02:14 mañana al presidente del Parlament se va a Bruselas a reunirse con Puigdemont y esta tarde se ha conocido la renuncia de Joaquim Forn a su acta de diputado Dimitris dice para reforzar su estrategia de defensa más allá de Cataluña la imagen del día nos lleva Andalucía Pedro

Voz 1715 02:30 con ellos llevo allí porque sigue siendo animal que en poco habitual ver juntos a Susana Díaz y a Pedro Sánchez se han reunido durante media hora en un ambiente menos gélido que en la casa de la princesa de Frozen Pedro Sánchez esos

Voz 1 02:41 quiero que haya habido discrepancias en el pasado por supuesto esas están superadas lo estamos todos remando en la misma dirección

Voz 4 02:48 bueno esa foto será paso sin él sabe que cuenta con el apoyo con la ayuda la mía la primera para lo que le haga falta logros va a contar Inma Carretero como

Voz 1715 02:56 el día sevillano del líder del PSOE Sonia Ballesteros nos va a detallar a iniciativa de Save the Children para que la ley protege mejor los menores víctimas de violencia sea cual sea en los últimos años cien niños y niñas han muerto en España vamos a escuchar al primer ministro de cara

Voz 1 03:14 donde que llevados

Voz 1715 03:16 a la cumbre de Davos debate sobre los abusos sexuales el acoso sexual ha dicho es un problema sistémico e inaceptable y la Asamblea del Consejo de Europa elegido a María Elósegui como nueva jueza española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el candidato del Gobierno Pérez de los Cobos ha sido de los candidatos españoles el que menos votos obtuvo y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 0919 03:36 tardes Europeo de balonmano la selección española perdido XXXI veintiséis Con la de Eslovenia y se complica su pase a semifinales debe jugar mañana ante Alemania ganar ese partido y aún así no depende de sí mismas malas noticias también en el Abierto de Australia de tenis Rafa Nadal Se retiró en cuartos de final en octavos de final mejor dicho antes Seeley cuando jugaba el quinto set por lesión y Carla Suárez cayó eliminada ante la danesa Wozniacki en tres sets y recuerdo que en fútbol hoy se juega el primer partido de vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey en el Pizjuán a las nueve y media Sevilla Atlético de Madrid en la ida ganó el equipo hispalense uno dos Si el tiempo Jordi Carbó

Voz 0978 04:12 buenas tardes buenas tardes mañana todavía podremos disfrutar de este tiempo tampoco invernal que estamos teniendo estos días en la mayor parte del país poco frío esta noche las mínimas van a ser un poco más bajas más heladas en el interior pero no serán fuertes y además el frío será poco persistente también las nieblas de los últimos días mañana se irán deshaciendo largo de la mañana más sol durante la tarde de nuevo en gran parte de la península máximas de quince a veinte grados en el Mediterráneo especialmente en la Comunidad Valenciana también en el litoral mediterráneo andaluz buen Murcia máximas de más de veinte al igual que en el archipiélago canario y las nubes mañana serán abundantes en Galicia a partir de mediodía lluvia que será más intensa durante la noche lluvias que a partir del jueves extenderán al resto de la península empieza hora25 Pedrero

Voz 1715 04:57 desde el día en el que muchos hacen Bono o hacemos la lista de todas las películas que nos quedan por ver antes de la gala de los Oscar y es que hoy se ha hecho pública la lista de los nominados Pepa ahora

Voz 1463 05:07 es la cinta más nominada de estos Oscar ha sido la forma del agua película fantástica ambientada en la Guerra Fría dirigida por el mexicano Guillermo del Toro ha logrado trece nominaciones seguida de Dunkerque de Christopher Nolan con ocho detrás otra de las favoritas que ya ganó el Globo de Oro estrés anuncios en las afueras con siete nominaciones a la categoría con más sorpresas positivas es la de dirección que muestra más diversidad que otros años

Voz 5 05:33 por un lado ha entrado el director negro Jordan PIL con

Voz 1463 05:35 la cinta de terror Déjame salir que critica el racismo en la sociedad norteamericana es la quinta vez en toda la historia de los Oscar que una mujer está nominada en mejor dirección es la debutante Greta que heroico en Lady Bird el resultado lo conoceremos el próximo cuatro de marzo en una gala que estará inevitablemente marcada por los casos de acoso y abuso sexual en junio

Voz 1749 06:46 mientras escuchas este anuncio miles de buenos días

Voz 1673 06:49 tres ese repiten una y otra vez porque a mí

Voz 1 07:07 en la Cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco así que Carles Puigdemont

Voz 1715 07:15 de regresar a Catalunya dice que está trabajando en ello participar en el debate de investidura ser elegido todo con garantías de que no correrá ningún riesgo dice el ex presidente catalán que sólo así España estaría demostrando que es una verdadera democracia

Voz 7 07:31 sí sí que impunidad o dictadura

Voz 1715 07:35 ese viene a ser el argumento el ex presidente Puigdemont ha ofrecido hoy una rueda de prensa en Copenhague allí se ha reunido esta mañana con un grupo de parlamentarios y allí Si de esta hora Pablo Tallón Pablo buenas tardes

Voz 1673 07:45 buenas tardes ha sido una rueda de prensa breve de apenas cinco preguntas y en la que Puigdemont resolviendo todavía la gran incógnita sobre su investidura de momento no descarta asistir presencialmente al pleno pero tampoco lo da por hecho así que la principal noticia es que quiere intentarlo la condición como decías es que no lo detengan a su llegada a Cataluña para ello pide a las autoridades que no gasten tiempo por ejemplo en ver cómo refuerzan las fronteras y que lo inviertan en hacer posible su

Voz 1715 08:10 el regreso un regreso que según jabón

Voz 1673 08:12 deberían desear todos los demócratas debería ser un primer paso antes de empezar una negociación política

Voz 0315 08:18 qué mejor si no sería para la restauración democrática que yo pudiera volver sin ningún riesgo a hacer frente al debate parlamentario que es el que quieren los ciudadanos y poder respetar las decisiones del Parlamento democráticamente elegido esto sería no sólo una buena noticia para para Cataluña sería también una buena noticia para España

Voz 1673 08:44 un jabón que se mostraba así de crítico con el auto de ayer del juez Llarena en el que rechazaba reactivar la euroorden de detención contra él

Voz 0315 08:51 bueno estoy un poco sorprendido e de la argumentación de un juez que dice que no va a detener a alguien que considera un peligroso criminal porque este peligroso criminal quiere ser detenido no sé lo que deben estar pensando ahora toda la gente que tiene un mandato de arresto europeo en Europa a lo mejor para evitar ser detenidos tendrían que decir ser detenidos es algo muy muy delirante

Voz 1673 09:15 el ex presidente ha planteado a los diputados con los que se han repetido que un referéndum pactado podría desencallar la situación e incluso se ha mostrado dispuesto a estudiar opciones que no sea la independencia por lo menos esto es lo que han contado a la salida a los políticos daneses entre los cuales no había representantes de los partidos que gobiernan

Voz 1715 09:31 no gracias Pablo le han dedicado este martes todo tipo de de calificativos algunos nada cariñosos la vicepresidenta del Gobierno

Voz 8 09:38 manera venido Gemma ridículo yo creo que es momento de pensar en Cataluña dejar de pensar en personalismos porque la política es fundamentalmente un proyecto conjunto sino el proyecto de uno solo por muy dispuesto que esté a ir haciendo

Voz 1715 09:57 ridículo por un lado Rafael Hernando ha subido algo más el el tono de la calificación

Voz 1663 10:02 el señor Puigdemont es un votara

Voz 1 10:05 de reconocido prestigio internacional todo que sirviendo

Voz 1663 10:09 en los últimos tiempos yo lo que lamento es que sencillamente todavía haya formaciones políticas que crean que el señor Puig demo puede tener algún futuro

Voz 1715 10:18 votar antes de reconocido prestigio internacional del botaratas de Hernando saltimbanquis de Rubalcaba

Voz 9 10:23 en unos días en los que las portadas las acapara un expresidente autonómico saltimbanquis que trata de reclamar nuestra atención con sus permanentes volatín estoy seguro de que es muy tranquilizador escuchar a alguien serio riguroso y tranquilo

Voz 1715 10:43 saltimbanquis decía Rubalcaba sentido común ley normalidad ese es el coctel que Rajoy defiende como el mejor antídoto para evitar que se perpetúe la crisis catalana

Voz 1 10:51 que se imponga el sentido común el primero

Voz 10 10:54 que la ley se respete y se cumpla Iker recuperemos una anormalidad institucional económico y social no hay ninguna alternativa a la ley no la hay porque España es una democracia

Voz 1715 11:09 a ocho días de que se cumpla el plazo legal para celebrar el debate de investidura nadie sabe ni cuando ni cómo piensa hacerlo el presidente del Parlament que mañana mañana se va a Bruselas verse con Mon el jueves se convocada junta de portavoces así que en algún momento habrá que aclarar cómo se va a afrontar ese pleno hasta ahora el grupo de lo que ha hecho hoy ha sido retirar su petición para que se le permitiera el voto delegado más a Barcelona perforada

Voz 1749 11:34 movimiento que hay que entender como que Puig Ramón otra vez ganan tiempo y genera dudas sobre su futuro desde su entorno aseguran que a una semana del pleno de investidura no descartan ningún escenario no descartan que vuelva tal y como él mismo ha dicho Rajoy desde Dinamarca tampoco descartan volver a pedir de nuevo la delegación de voto justo antes de que empiece el pleno de eso hablarán Puche monitor Rehn mañana en Bruselas aunque es fácil pensar que hasta última hora no haya una decisión definitiva la oposición ha criticado que el independentismo vuelva a las andadas Carlos Carrascosa de Ciutadans Eva Granados del PSOE

Voz 2 12:08 muy mala espina porque eso significa que estamos otra vez en las dinámicas de la legislatura pasada para garantizar la indefensión del resto de grupos parlamentarios creemos que ese vuelve

Voz 0194 12:20 eh a la fase las astucia sabemos como acabó en Cataluña al seis y siete de septiembre

Voz 1749 12:25 los comunes avisan por su parte que los viajes a Bruselas no pueden ser la dinámica de toda una legislatura

Voz 1715 12:30 por así que esta semana debería despejarse al menos una parte de la incógnita el ministro de Interior asegura que el Gobierno va a hacer todo lo posible para que el ex presidente

Voz 5 12:38 los ex consejeros fugados no se aparezcan en el Parlament que vamos

Voz 1 12:42 estar trabajando de una manera muy intensa mañana tarde y noche y aunque es verdad que se puede entrar a través de helicóptero que se puede entrar por un ultraligero que se puede entrar por barco a pesar de todo eso nosotros estamos diseñando un dispositivo para que eso no puede pasar y que la legalidad sea la que impera en España nosotros vamos a procurar que no pueden operar en mí en el maletero del coche

Voz 1715 13:06 decía esta mañana en Antena tres Juan Ignacio Zoido el Parlamento catalán tiene desde esta tarde por cierto un diputado encarcelado menos es Joaquim Forn el ex consejero de interior que ha renunciado a su acta para facilitar o al menos para intentar su salida de prisión volvemos a Barcelona por

Voz 0919 13:21 Joaquim Forn lo ha comunicado hoy al Partido Demócrata

Voz 1749 13:23 la candidatura de Junts per Cataluña deja el escaño por motivos personales y según nos cuentan por motivos de defensa jurídica entiende que sin ser diputado del Parlament puede ser más fácil convencer al juez por ejemplo de que no va a reincidir a diferencia de lo que puede pasar con los que están en Bruselas que según fuentes de Jones para Cataluña es probable que en los próximos días alguno de ellos deje el escaño para garantizar la mayoría independentista en la investidura la renuncia de Four no responde a ninguna estrategia en este sentido porque recordemos que los que están en la cárcel si pueden delegar su voto sin quedan como diputados entre rejas aún murió al Juncker hasta Esquerra Jordi Sánchez número dos de la lista de Puchades

Voz 1715 14:01 el del PSOE ha recordado este martes que su partido bajo su dirección va estar al lado del Gobierno de los pasos que dé para responder judicialmente a cualquier nueva ilegalidad que se cometa en Qatar

Voz 1 14:10 Doña que apoyaremos los recursos que el Gobierno

Voz 11 14:12 no presente ante el Tribunal Constitucional para salvaguardar la legalidad encantados estaremos dispuestos a dialogar siempre pero para unirnos nunca para rompernos para centralizar no para centralizar y mucho menos para disgregar

Voz 1715 14:27 Sánchez que se ha ido hoy a Sevilla que se ha visto con Díaz sigue siendo noticia que los doce vean porque porque no hay costura que vuelva a unir lo que se rompió en la lucha por el liderazgo del Partido Socialista ninguna oculta la distancia que les separa aunque los dos intenta

Voz 0806 14:45 a relativizar el alejamiento Inma Carretero de nuevo Pedro Sánchez y Susana Díaz han intentado escenificar su reconciliación aunque esta ocasión es especialmente significativa porque se produce tras unas durísimas Primarias lo ve esta mañana ha sido una especie de deshielo

Voz 4 15:00 bueno esa foto será pasos sin aquí normalmente la temperatura nunca están bajo y él sabe que cuenta con el apoyo con la ayuda de todos los socialistas Landaluze y la mía la primera para lo que le haga falta

Voz 1 15:12 que haya habido discrepancias en el pasado por supuesto pero éstas están superadas y al contrario ahora mismo estamos todos

Voz 0919 15:20 te mando en la misma dirección se reunieron durante una meta

Voz 0806 15:22 que ahora se dejaron ver juntos y sonrientes antes de un desayuno informativo de Pedro Sánchez al que asistió la presidenta andaluza y su núcleo de confianza querían lanzar un mensaje de distensión aunque no se produjo el despliegue habitual de cargos públicos y orgánicos del PSOE andaluz en este tipo de eventos presencias medidas del partido de la Junta que según llegó a decir Pedro Sánchez les sirven de modelo tanto que han negado categóricamente que Susana Díaz esté situada a su derecha cómo lanzaban desde su candidatura en las primarias hace ahora ocho meses

Voz 3 15:54 veinticinco continúe

Voz 5 15:57 hoy estreno cierto lo no es felicidad lo mío y liquidada al cuadrado

Voz 3 16:12 de lunes a jueves el nuevo My Lol

Voz 12 16:14 el fabricante de medicamentos homeopáticos

Voz 1673 16:17 se queja de que sus ventas han caído tras los ataques

Voz 12 16:19 la homeopatía como alguien que ataca a la homeopatía

Voz 13 16:22 ya quiero decir

Voz 1 16:27 la vida moderna con David Broncano la vida moderna es poner en el currículum que eres tertuliano cronista o lo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 3 16:43 My Lol Cadena Ser

Voz 1 16:46 ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar protege lo que más importa con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct tu casa un negocio invisible para los ladrones protege tu hogar con la nueva alarma cero visión de Securitas Direct capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el rosco llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es la Cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco diecisiete minutos once

Voz 1715 17:18 a niños y niñas muertos en nuestro país por algún tipo de violencia Carlos por ejemplo tenía cuatro años murió víctima de maltrato o Lucía que con trece se quitó la vida víctima de acoso escolar nombres historias que ha aportado hoy la organización Save the Children que ha puesto en marcha una campaña con la que pretende forzar a los legisladores que aprueben leyes para mejorar la protección de los menores porque sigue habiendo muchos más menores víctimas que verdugos te informa Nicolás Castellano

Voz 1749 17:45 Save The Children pone en marcha la campaña para pedir de forma urgente una ley en España para proteger a los menores de la violencia los últimos recuerdan a los niños asesinados en los últimos años

Voz 14 17:54 los nombres que aparecen en los últimos cien son niños y niñas que han muerto a causa de la violencia a causa de diferentes violencia maltrato acoso escolar que son casos de niños son niñas que se han suicidado por acoso escolar violencia de género

Voz 1749 18:10 abusos sexuales la organización humanitaria propone entre otras medidas incluir en la ley que se suspendan los derechos de visita a los padres acusados de maltrato desde el momento en el que se presenta la denuncia según datos de Interior en dos mil dieciséis Se denunciaron más de treinta y siete a mil delitos violentos cometidos contra menores en nuestro país y eso la mayor parte de estos casos no ven nunca la luz Neuilly

Voz 1715 18:30 a la policía al cien da Hacienda el Ministerio de Hacienda andaba preocupado por el crecimiento de ciertos métodos de pago así que para este año ha decidido reforzar la vigilancia del comercio electrónico del uso de monederos virtuales o del trasiego de las criptas monedas que su monedas virtuales sobre las que sobre las que sí

Voz 0605 18:47 existiendo una espesa bruma monederos electrónicos Creta monedas como el BID Cohen en los nuevos modelos de negocio por Internet tendrán encima la lupa del fisco así lo afirma así en el Plan de Control Tributario de este año publicado en el BOE advierte de que el crimen organizado que opera en la red de emplea estos medios de pago se utiliza para el tráfico y comercio de bienes ilícitos para la agencia tributaria Éste es uno de los desafíos más exigentes a la actualidad para afrontar esta amenaza ha dicho se potenciará el uso de las nuevas tecnologías de recopilación y análisis de información de redes además reforzar la el control sobre el comercio electrónico sobre la llamada triangulación de envíos en la que las ventas de una empresa se entregan por otras compañías en general se vigilará los que venden bien esos servicios en internet

Voz 1715 19:36 y hoy Europa ha demostrado la inconsistencia de algunos de sus criterios en apenas unas semanas de algunos países como Panamá como Emiratos Árabes Túnez han pasado de ser paraísos fiscales a países en los que se puede confiar la lista labor en diciembre en enero esa lista adelgazado dicen en Bruselas que lo hacen que cambiar el criterio porque esos gobiernos han hecho promesas de transparencia de control

Voz 7 19:59 que nadie conoce Bruselas Pastor

Voz 0738 20:02 en diciembre irá en paraísos fiscales en enerva han dejado de serlo y en la practica francamente nadie sabe porqué los ministros de Asuntos Económicos afirman que es los países se han comprometido a modificar sus sistemas fiscales pero no quieren publicar los compromisos adquiridos polémica en la que no ha entrado el ministro De Guindos dando por hecho que lo que está pasando es positivo

Voz 1663 20:23 cuantos menos hayan en la lista negras mejor eso es lo que indicará es que el proceso que hemos llevado a cabo es correcto y tiene los aceptados

Voz 0738 20:33 declaraciones de Luis de Guindos que antes del próximo siete de febrero tiene que confirmar siquiera o no optar a la vicepresidencia del Banco Central Europeo

Voz 1715 20:43 Hidalgo reúne estos días al poder mundial llene el debate sobre la gobernar globalización la economía o la empresa se ha colado esta tarde una especie de manifiesto político en contra de la acoso sexual por ejemplo en las compañías en las empresas su en favor del debate sobre la cuestión de género una especie de manifiesto que ha presentado el primer ministro de nada Victoria García buenas tardes

Voz 1460 21:03 hola Pedro buenas tardes todo ha sido uno de los primeros en intervenir y el primer ministro de Canadá lo ha hecho pidiendo un debate crítico sobre el género calificando de problema sistémico e inaceptable el acoso sexual dice el dirigente canadiense que es necesario mantener una actitud abierta ante las denuncias de acoso que hacen las mujeres en las campañas mi huyó también que han sacado a la luz decenas de este tipo de abusos

Voz 15 21:32 tenemos que reconocer y actuar demostrar que realmente el tiempo ha llegado cuando las mujeres denuncien no sólo debemos escucharlas sino lo que es más importante creerla

Voz 1460 21:43 ver el empleo femenino la equidad salarial por parte de las empresas de los líderes políticos podría ser el primer paso para reducir esas diferencias de género

Voz 5 21:55 mañana y pasado vuelve el futuro

Voz 1715 21:58 por volver a través de la frecuencia modulada así que esta semana tenemos poca segunda horas del programa La de hoy es una de ellas y lo vamos a dedicar entre otras cosas a la soledad en las personas mayores Árbitro

Voz 1880 22:08 hola Pedro en España más de cuatro millones y medio de personas viven solas y de ellas casi dos millones superan los sesenta y cinco años además siete de cada diez son mujeres la soledad de las personas mayores es ya un problema de salud pública del que hay que hacerse cargo FARC falla la intervención social o fallan los familiares pero cada día mueren más personas mayores solas en sus casas esta mañana la ministra de Sanidad hablaba ya de fechas para poner en marcha una estrategia de envejecimiento Dolors Montserrat

Voz 1 22:34 vamos a presentar en breve en la primera

Voz 16 22:37 qué Nacional ha de envejecimiento activo desde el diálogo y sobre todo siempre desde el acuerdo desde la construcción de una estrategia pensada vamos a presentarla en un mes y medio más

Voz 1880 22:48 después Pedro queremos saber en qué situación están hoy los refugiados palestinos después de que la semana pasada Estados Unidos decidiera bloquear la entrega de sesenta y cinco millones de dólares a la honra

Voz 17 22:58 la agencia de la ONU encargada de atender a la población que vive en campos en Gaza y en Cisjordania Líbano o Siria

Voz 1715 23:04 todo eso será a partir de las nueve de la noche desde las diez ya saben la información y el análisis ayer conversamos con el presidente del Parlament no hemos citado al vicepresidente José María Espejo Saavedra de Ciudadanos para que nos cuenten qué punto está la discusión en la mesa de la que forma parte sobre el próximo debate de investidura en la Tertulia de esta noche nos van a acompañar Neus Tomàs Cristina de la Hoz Javier de Lucas Éstas son para del las claves

Voz 0873 23:29 que si a él al tipo poeta Nicanor Parra hoy fallecido que a lo más que se puede aspirar es a dejar dos o tres frases en órbita como la que él mismo recordaba de Benedetti la muerte y otras sorpresas que diría Nicanor Parra de ese auto del magistrado del Supremo en el que éste según ha señalado aguda mente en Twitter nuestro colega y contertulio Gonzalo Velasco se atreve a ejercer a asumir el papel de narrador omnisciente y no sólo el derecho sino también de la política la legitimidad de los jueces en nuestro sistema no está tanto en su independencia cuanto en su lealtad a la legalidad sin excesos sin atribuirse aquello que no pueden atribuirse el origen y el sentido último de la

Voz 3 24:21 ley no les corresponde por cierto nos deja una novedad que

Voz 1715 24:30 interesa sobre sobretodo en corrillos de periodistas y políticos Basque común de los españoles que de dicho que el presidente del Gobierno ha elegido ya a su nuevo jefe de Gabinete puesto que quedaba libre que quedó libre después de que renunciara a él Jorge Moragas va a ser José Luis Ayllón hasta ahora secretario de Estado de Relaciones con las Cortes llegamos a las ocho veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 1 25:06 hora veinticinco Madrid

Voz 0194 25:18 buenas tardes Cristina Cifuentes asegura ahora quiera la Asamblea a dar todas las explicaciones necesarias aunque no ha aclarado ni cuándo ni sobre que la oposición insiste en que acuda a la Cámara regional para responder a sus preguntas sobre las actas del canal desaparecidas durante meses pero Cifuentes ha insistido esta tarde durante el comité regional del Partido Popular en que ella no tiene nada que ocultar y que lo que está haciendo la oposición es una operación

Voz 18 25:40 acoso y derribo iré a la Asamblea a dar todas las explicaciones que tenga que dar siempre lo he hecho pero no van a poder con nosotros si creen que el camino para acabar con el Partido Popular es el camino del desgaste personal están muy equivocados y demuestran conocernos poco demuestran conocerme poco por policías

Voz 0194 26:02 los que ayer bloqueó la comparecencia de Cifuentes hoy ha presentado una iniciativa propia para eso que ayer bloqueo para que la presidenta se explique en sede parlamentaria la formación naranja argumenta que la comparecencia inicial impulsada por PSOE y Podemos no se ajustaba al reglamento y que por eso propone ahora una suya que ya estaba registrada su portavoz Ignacio Aguado La Ventana de mal

Voz 1715 26:21 si la secretaría general que es la máxima responsable de los letrados considera que las peticiones de comparecencia de PSOE Podemos si tienen algún reparo grupo prefirió no traen contra hoy mismo al día siguiente presentar nuestra propia iniciativa la comparecencia pues lo que queremos es que la presidenta de su visión sobre lo que ha sucedido en el Canal Isabel II

Voz 0194 26:42 y en Móstoles el socialista David Lucas ha dimitido como alcalde Lucas que quedó fuera de la dirección del PSOE tras la victoria de José Manuel Franco como nuevo secretario general dice que se va por motivos personales también ha entregado su acta como concejal dimite como secretario general de la Agrupación del PSOE en la localidad

Voz 19 26:58 esta es la razón por motivos estrictamente personales pero disculpas al gobierno municipal de Móstoles llevo el aprecio de los ciudadanos el grato esfuerzo de haber trabajado codo a codo con muchos colectivos entidades asociaciones

Voz 0194 27:15 hay más noticias de este martes pero antes vamos a conocer el estado de las carreteras de la región DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 20 27:21 buenas tardes a esta hora donde mayores dificultades encontramos es en la A42 a la altura de Getafe Fuenlabrada Parla y Torrejón de la Calzada dirección Toledo en todos estos tramos tenemos tráfico lento con paradas intermitentes tengan mucha precaución se iban a transitar por esta vía circulatoria además el A6 en El Plantío dirección La Coruña y retenciones en la M40 entre recintos feriales Vicálvaro hacia la A tres en el resto de la red de la Comunidad de momento se circula sin problemas

Voz 1 27:50 hora veinticinco Madrid

Voz 0194 27:55 la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Purificación Causapié asegura que Manuela Carmena es la única responsable de que no haya Presupuestos en la capital en un comunicado la socialista ha respondido a Carmena que esta mañana instaba al PSOE hace un esfuerzo para sacar adelante las cuentas prorrogadas desde finales del año pasado

Voz 1410 28:10 tanto el grupo municipal socialista como el Gobierno actual nuestro Gobierno estamos extraordinariamente interesados en tener unos presupuestos nuevos ya que las prórrogas dan menos posibilidades de desarrollar las alternativas que van apareciendo a lo largo del año

Voz 0194 28:29 kilos madrileños elegirán el destino de cien millones de euros de las cuentas de dos mil diecinueve el Ayuntamiento de la capital reservará esa partida para los llamados presupuestos participativos que irán a parar a proyectos en los distritos de la ciudad el delegado de Participación Ciudadana Pablo Soto

Voz 1663 28:42 se mantiene como una de las mayores la mayor apuesta a nivel mundial cien millones de euros del presupuesto municipal estarán reservados para que sea la propia ciudadanía la que con sus propuestas con sus deliberaciones y con su votación decidirán qué proyectos se van a llevar a cabo mañana

Voz 0194 29:01 a los trabajadores de avanza bus la empresa de autobuses que une la capital con varios municipios del sur de la región se van a concentrar en la Puerta del Sol la plantilla cumple ya cuatro meses de huelga para reclamar mejoras salariales y de seguridad durante los trayectos y la Comunidad de Madrid tendrá que pagar a los trabajadores del uno uno dos el plus de actividad y el de nocturnidad también durante sus vacaciones es una sentencia del Supremo a la que hemos tenido acceso da la razón a la plantilla que por cierto cumple su sexto día de encierro por su situación laboral Mar Muñoz es portavoz del comité de empresa

Voz 21 29:28 la justicia una vez más se ponga de nuestro lado no es la primera vez que iguales juzgados es porque había mandos en cuestión europea hay un reconocimiento a nivel europeo es que las vacaciones son tiempos de trabajo y como tal tiene que estar pagadas con los mismos salarios y conceptos que uno tiene durante el resto del que de vacación

Voz 0194 29:45 sigue hora25 tenemos doce grados en el centro de Madrid hasta mañana son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 22 30:06 Uria veinticinco Deportes

Voz 1 30:09 con Ángels Barceló Jesús Gallego buenas tardes mal diana para el deporte español hoy

Voz 0919 30:15 sí mal día en baloncesto por la tarde Iborra mañana en Theresa May australiano del balonmano se puede arreglar lo que no se puede arreglar es lo de tenis porque Rafa Nadal y Carla Suárez han caído eliminados en octavos de final del Open de Australia Rafa estaba jugando con Seeley estaban en el quinto set ya estaba teniendo problemas físicos Rafa Nadal en ese quinto set cuando perdía dos cero ha dicho hasta aquí he llegado problemas en la pierna izquierda en la cadera Rafa estaba así después de su retirada

Voz 23 30:43 me duele arriba al final de todo el cuadro a la parte de arriba no sé exactamente lo que es no podía moverme de la nación me quedara totalmente bloqueada hay que no lo podía mover con lo cual en poder que no voy a dar que no podía se pero es que no sé si aún me hubiera hecho mañana

Voz 0919 31:00 hola dentadura

Voz 23 31:00 a mí y ojalá que no sea muy grave que pueda seguir con mi calendario planeada

Voz 0919 31:06 Rafa se retiraba y Carla Suárez pérdida después también en octavos de final com Wozniacki perdió sincero el primer set remontó en el segundo y ganó siete seis en el aire en el cielo perdió seis dos se despedía así de Australia Carla Suárez

Voz 24 31:21 no hay aguas creo que he jugado bien desde el principio pero ella es muy buena es es buenísima no ha jugado lo largo que quería además no me he sentido bien desde el primer set estaba luchando buscando oportunidades pero no he conseguido romper nuestros partidos siempre son largos y tengo oportunidades pero bueno yo creo que hoy hoy he luchado

Voz 0919 31:45 y por la tarde en el Europeo de balonmano España ha perdido ante Eslovenia XXXI XXVI el partido acaba de terminar en ese europeo de Croacia hace unos minutos buena derrota gran decepción diría yo la de España ante Eslovenia a Diego González buenas tardes hola qué tal muy buenas y no desde las hoy mal partido de España derrota tres del XXVI ante Eslovenia que les deja ahora mismo pendiente de que Macedonia no gane alguno de los dos partidos que tiene el que ya está jugando contra Chequia ahora mismo vio o el que va a jugar mañana contra Dinamarca y además ganar a Alemania ese es el escenario después de esta inesperada dura derrota ante los eslovenos luego intentamos Sara alguien del equipo español dentro de menos de una hora a cincuenta y ocho minutos primer partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey en el Pizjuán Sevilla Atlético de Madrid en seguida estamos allí para ver cómo salen los equipos en este país claro que en la ida terminó con uno dos favorable al Sevilla pero como siempre en el inicio del programa vendido el gato antes de de tenerlo casada o es duro

Voz 10 32:45 en es externos atiza siempre haber ceses capaces de explicar

Voz 25 32:50 el por qué el Madrid golea Yes demérito del rival en Campbell Barcelona golea y es mérito suyo

Voz 1 32:57 sí

Voz 10 32:58 el Madrid le mete siete al Depor le mete cinco al Sevilla y es un problema de mérito de los dos contendientes pero el Barcelona se mete cinco al Betis invadir dice que es un problema del Betis no es gracias a que aquel Barcelona El Muguerza aquí un doble rasero brutal

Voz 0919 33:15 pero me gusta que lo hace con educación dejado vuestros mensajes

Voz 1 33:19 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él que los lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 26 33:35 hola Jesús está soy Carmen hombre mira te gano perteneciente que ves como necesitábamos es fichar a nadie que ayer que lo que quisieron hicieron lo que hicieron ahora que son me parece vergonzoso siete uno también me parece vergonzoso lo del Barcelona claro que ellos están para para meter goles pero que se los han el uno al otro y el otro al uno no con uno bueno que el vecino está tan mal el pobre de verdad te digo que me que me que me pareció vergonzoso pero bueno por una vez que no sables no hubo algún medio bien bueno pues nada mucha hay un beso fuerte a la vez si no es meta historia algún partido más en Wall porque son lo único que veo

Voz 1 34:15 ya es un beso por el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 34:38 Nos damos al Pizjuán desde las nueve en Carrusel Deportivo de ese partido entre el Sevilla y el Atlético de Madrid va a haber un ambientazo no hay entradas el Atlético de Madrid sin Diego Costa pero aún mejor que yo que cuente las novedades

Voz 27 34:49 el equipo de la Cadena SER Santi Ortega buenas tardes hola Gallego qué tal buenas tardes en menos de una hora efectivamente arranca hace partido en menos de una hora Sánchez Pijuán hasta arriba para el primer gran partido de la temporada para el Sevilla que puede meterse en semifinales lo va a pelear también el Atlético ya está ahora ya tenemos dos novedades las ausencias serán conocidas en el Atlético de Madrid esencialmente digo Costa ir el sevillano última hora ya elegido Montes

Voz 0919 35:13 equipo rojillo qué tal muy buena duelo dicho Santi qué tal buenas cortesía baja de última hora Navas va a jugar en el carril derecho de la zaga Sergio Rico por delante Navas lateral derecho mercado repite como central junto la inglés Escudero por la izquierda N'Zonzi Banega en la línea de mediocentros Arabi corren bandas Mudo Vázquez en el enganche

Voz 27 35:33 ya arriba Muriel así el mismo once en seis FIA repitiendo otra vez Montella Il claro que lo tenía también Simeone para suplir la baja Costa Pedro Fullana ya con que sale el argentino

Voz 5 35:44 qué tal muy buenas con Diego Costa como decimos en casa en Madrid por lesión con Oblak en el banquillo bajó con Moyá en portería versar ICO Giménez Godín y Lucas en defensa por delante Gabi Saúl corre Aiko que estarán en las bandas y en la delantera Antoine Griezmann y Kevin Gameiro

Voz 0919 36:55 enseguida las novedades de las dos eliminatorias de mañana Real Madrid Leganés y Alavés Valencia ya sabéis que para el jueves queda el partido entre el Barcelona y el Espanyol pero antes Kepa ayer renovó su contrato con el Athletic Bilbao había aparecido en rueda de prensa después de un entrenamiento hoy ha entrenado con el grupo A o ha entrenado al menos en el césped de Lezama donde le han ovacionado cuando llegaba o al menos eso hemos visto bien en las cámaras de De Gaulle Íñigo Marquínez buenas tardes

Voz 0802 37:25 días visto bien Gallego le han ovacionado gritos de ánimo el equipo ha empezado a entrenar a las diez y media de la mañana Kepa Arrizabalaga ha saltado al campo con sus compañeros a las ocho

Voz 0919 37:36 once y media y la verdad como decías ha sido ovacionado

Voz 0802 37:38 todo gritos de ánimo por parte del público que estaba en Lezama luego la rueda de prensa había dos asuntos sobre la mesa uno saber cuánto de cerca estado por de firmar por el Real Madrid segundos había pasado reconocimiento médico con el equipo blanco la primera exprime asunto la pregunta era directa además hay

Voz 1 37:58 claro a punto de firmar por el Real Madrid sí o no el contrato firmado con el Athletic y estoy muy contento

Voz 0802 38:06 la segunda también era directa pero has llegado a pasar real

Voz 1715 38:09 nacimiento medio gol madres el reconocimiento que suelo pasar es con el Atleti antes de principio de temporada

Voz 0802 38:15 pues ya está así de escueto echando balones fuera en muchos momentos pero bueno se acabó el culebrón con ovación como decías hijo gallego porque se cierra la puerta del culebrón que parece avalada aquí en Bilbao son comienza a sonar tambores de guerra también por un supuesto interés del City de Guardiola en hacerse en este mercado de invierno con los servicios de ahí Mary que la por sesenta y cinco millones puf tienen la culpa

Voz 0919 38:39 cuando en la Premier habrás entendido no es nada suena Langa City tiene pasta y le da a Guardiola lo que pida sí que estaremos atentos gracia margine hasta luego también han hablado de Kepa en el Real Madrid que mañana juega con el Leganés el partido de vuelta de estos cuartos de final cero uno en la ida para el equipo de Zidane Zidane había que preguntarle por este nuevo fichaje de Kepa del que ha sido el máximo responsable porque que a nadie le quepa la menor duda Zidane hubiera dicho quiero a Kepa Kepa estaría ahora mismo en el Real Madrid Javi Herráez buenas tardes

Voz 29 39:18 hola qué tal Gallego si lo paro Zidane fue el que dijo no quiero a nadie lo dijo públicamente algo que a Kepa evidentemente pues le molestó se lo pensó y vio que de aquí al verano faltaba muchos meses está el Mundial de por medio que para renovado por el Athletic porque este hombre Zinedine Zidane lo tenía claro no quería tocar nada quería manejar subastó su vestuario mantener el ecosistema y así ha sido tajante bueno voy más sonriente Zidane con los goles ante el Deportivo sobre el asunto que paga

Voz 30 39:47 yo estoy con con ellos con lo con mis jugadores sabes porque sé que son ellos

Voz 17 39:52 es duro que me importa sólo jugadores que esto no escribimos ruego no

Voz 5 39:58 a ningún jugador

Voz 29 40:02 en lo deportivo vuelve de Sergio Ramos mañana convocatoria bajas Vallejo y Ceballos frente al Leganés y Zidane gallego que asegura que su once ideal no el de mañana frente al Leganés el once de gala por ejemplo ante el París Saint Germaine no son fijos Bale Benzema y Cristiano Kroos y compañía vamos que no serán eternos suplentes Asensio Isco o Lucas Vázquez lo veremos pronto

Voz 0919 40:24 lo haremos gracias Javi y el Madrid este verano a poner a punto el fax de nuevo operación portero Courtois De Gea Oblak Don aroma vamos a hablar mucho de del posible fichaje de uno o dos de estos guardametas el Leganés mañana en el Bernabeu pierde once perdió cero uno en la ida pero seguro que el equipo de Garitano mañana va a dar la pelea por cierto que el equipo de Garitano también tiene sus fichajes en el mercado de invierno algunos que que creo que apenas conoce el entrenador los de Arabia Saudí Óscar Egido buenas tardes

Voz 1643 41:03 hola Gallego de buena al fichaje controvertido el último viaje faltan veinticuatro horas para esa visita al Bernabéu y hoy en la rueda de prensa de Asier Garitano sólo se hablaba de ese nuevo fichaje del saudí del mediapunta Yahya Al Hussein el técnico el temporal como ha podido lo echó con educación y así lo ha hecho como hace siempre ha reconocido que no le conocía que se de esa operación con la Federación Saudí hace apenas diez días la pregunta de cómo se siente después de pedir un mediocentro y de que le traigan un mediapunta que él ni ha pedido ni avalado y encima en tener fichas libres Garitano responde así

Voz 31 41:33 yo soy un empleado soy el entrenador intento sacarle a lo que se traen entre es histórico El estemos Say I al más pregunta diré en Kirkuk en el Real Madrid yo no sé si eso ha pasado estimables pero me da igual como entrenador me adapto a lo que me traigan y ya sabes lo que yo quería y a partir de ahí de Estado

Voz 1643 41:58 Como Benítez pide una lámpara y la trajeron un sillón partido histórico para el que tiene las bajas de manos que de Mauro que están lesionados además de la baja de Miguel Muñoz que hoy ha vuelto a entrenar pero que no llega a Garitano va a salir mañana con todo arriba combo mu han Rabat el Eraso por delante de Rubén Pérez de Gabriel

Voz 0919 42:15 es el partido mañana a las nueve y media en el Bernabéu Real Madrid Leganés y a las siete y media se jugará en Mendizorroza el Alavés Valencia en la ida dos uno para Valencia vamos a ver cómo prepara el equipo del Pitu Abelardo ese partido de vuelta si piensa más en la Liga que en la Copa Javier Lekuona buenas tardes

Voz 0889 42:32 qué tal muy buenas tardes hombre ilusionado la verdad es que el Deportivo Alavés tiene buenas experiencias en el torneo del KO recuerda que el año pasado llegó a la final contra el Barcelona en el Vicente Calderón para el partido de mañana tocados Manu García Héctor y Borghi sancionado Adrián Diéguez es duda por gripe Hernán Pérez ha estado tres días sin entrenar ya está descartado por la cláusula del miedo Medrano es un jugador procedente del Valencia lo han cedido lo han mandado para victoria pero han dicho que cuando haya Liga o Copa no puede jugar contra los levantinos y esto es lo que dice Abelardo entorno a las intenciones de su amigo Marcelino

Voz 32 43:06 sabemos que va a ser un partido muy difícil que ellos saben que tienen opciones de conseguir un título o mediante la Copa del Rey Rosa que yo estoy seguro que el va

Voz 1 43:15 poner a los mejores mañana

Voz 1715 43:18 bueno el partido se juega mañana el Deportivo Alavés ilusionado seguro que hay una magnífica entrar

Voz 0919 43:23 la y el Valencia después de una mini racha negativa de resultados cómo está qué piensa Marcelino Pedro Morata buenas tardes

Voz 33 43:32 hola Gallego buenas tardes para nosotros la duda es saber si va a poner a los buenos sonó porque Marcelino dice que la prioridad es la Liga para clasificarse para Chamber la próxima temporada antes que la Copa del Rey pero luego llegan los partidos ya los buenos los pone en la Copa del Rey Ia los eh

Voz 29 43:46 buenos los da descanso o les da de sí

Voz 33 43:49 cansó en la Liga como pasó en la Unión Deportiva Las Palmas mañana Atxa UME jugará en la portería ser portero de la Copa del Rey se han quedado fuera de la convocatoria Nacho Vidal Nacho Gil jugarán seguro de inicio Gabriel hizo que en principio están sancionados para el partido del próximo sábado ante el Real Madrid en Mestalla y la duda por tanto es saber si los top para Marcelino con dos vía Parejo Guedes van a estar o no en el once inicial

Voz 5 44:15 no lo sabremos hasta mañana Marcelino con el dos uno de la ida sabe que lo que tiene que hacer es marcar un gol mínimo en Mendizorroza

Voz 34 44:22 Nuestra intención es en ganar para ganar tenemos que meter goles también tenemos la confianza de hacerlo porque en once de los doce partidos que jugamos fuera de casa fuimos capaces de hacerlo si queremos pasar la eliminatoria vamos a tener que ir con la ambición de ganar oí por supuesto ello supone el ir a a meter gol

Voz 0919 44:39 bueno pues esta es la eliminatoria de mañana a las tres de la de hoy las dos de mañana y luego los jueves quedará El Barça Espanyol en el Barça la noticia Adriá Albets es una despedida esperada y que ya está confirmada buenas tardes

Voz 0017 44:53 sí qué tal buenas tardes Gallego la de Mascherano el Barça le ha organizado mañana a las once una despedida

Voz 1673 44:58 auditorio del Camp Nou un acto institucional al que asistirán todos los

Voz 0017 45:02 jugadores del primer equipo Valverde y el cuerpo técnico y el presidente del Barça Josep Maria Bartomeu con la plana mayor del club quiere el Barça despedir como se merece al cuarto capitán del equipo después de casi ocho temporadas como azulgrana en las que ha ganado dieciocho títulos este acto serán mañana y el jueves en los minutos previos a este partido de Copa frente al Espanyol Mascherano saltarán césped del Camp Nou para despedirse en persona del público de esta forma el argentino pondrá fin a su etapa en el Barça y la idea es que el viernes se desplace ya a Marbella donde su nuevo equipo el GB y formación de China está haciendo la pretemporada ahora sólo falta que el Barça haga oficial el acuerdo con el chino que recordemos pagará unos diez millones de euros por Javier Mascherano

Voz 0919 45:46 gran etapa la de Mascherano en el Barça fichado como un centrocampista reconvertido por Guardiola central di una trayectoria repleta de éxitos en el club azulgrana se va un gran fichaje de los mejores que las aceras al en los últimos tiempos en el Deportivo de la Coruña después de su derrota dolorosa derrota en el Bernabéu con el Real Madrid la cosa está caliente y hoy el entrenador ha tenido que echar a a un futbolista del entrenamiento Fran Hermida buenas tardes

Voz 35 46:14 qué tal muy buenas gallegos se ha expulsado a él rechazó la fenómenos donde el equipo estaba yo el turco golpeaba al balón con violencias reacciones Cristóbal Parralo no se hizo esperar le preguntó si tenía algún problema indicó que si lo tenía se podía marchar para casa hizo seguido lo envió para las duchas al tiempo que el técnico profería voces en la frase aquí sólo hay sitio para los que vienen a trabajar no es el primer piso Tienen distinguido el jugador que el año pasado ya tuvo Torrado dos de ellos con Gaizka Garitano para estamos a la espera de saber qué es Now cuál va a ser la medida que va a adoptar el luego de este enfrentamiento que esta mañana aquí de que además se dice que es fácil Mojinos después del partido del Bernabéu también cuando jugador turco solícito quedarse en Madrid después de haber encajado siete uno para poder disfrutar tranquilamente de su día libre el club no estuvo por la labor al turco no les gustó nada que no le concedieran ese deseo y a partir de ahí empezaron los roces

Voz 0919 47:12 lo que está claro es que ha estado más caliente más intenso esta mañana que el otro día en el estadio Santiago Bernabéu gracias Fran fútbol internacional Bureau el alma en buenas tardes hola

Voz 0301 47:20 a Gallego muy buenas hasta ahora decíamos que lo de

Voz 0919 47:23 va P con el París Saint Germain el encontronazo con el guardameta contrario este fin de semana no había sido muy grave pero luego la gente se volvió súper loca casi dos meses de baja hoy ha hablado Emery de cómo está embate

Voz 0301 47:34 sí apareció una información como dices ayer en en la que se hablaba de una fisura cervical hablaban de él como dices dos meses de baja hoy Emery ha confirmado lo que contábamos ayer que no es nada