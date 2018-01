Hora 25 (23/01/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

en España hay más de cuatro millones y medio de personas que viven solas la gran mayoría son mujeres y más de la mitad superan los sesenta y cinco años en la siguiente hora vamos a hablar de la soledad aunque después también vamos a mirar al exterior porque queremos saber en qué situación está actualmente palestina sobre todo después de que la semana pasada Donald Trump decidiera retirar su aportación a la agencia de la ONU encargada de atender a los refugiados palestinos pero antes hay te realizó buenas noches Ángels buenas noches repasamos las últimas noticias del día empezando con una baja en las filas independentistas el exconseller catalán Joaquim Forn ha dejado su escaño en el Parlamento está en prisión provisional en la cárcel de Estremera y entrega el acta según ha sabido la SER por motivos de defensa jurídica entiende que sin ser diputado del Parlament puede ser más fácil convencer al juez por ejemplo de que no va a reincidir además fuentes de Catalunya aseguran que es probable que en los próximos días dejen el escaño algunos de los exconsellers en Bruselas para así garantizar la mayoría independentista en la investidura si Ford sin for quedan como diputados entre rejas aún murió Juncker de Esquerra Jordi Sánchez número dos de la lista de Puxeu España tendrá por primera vez una jueza en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos va a ser María Elósegui Itxaso algo que en cierta manera supone además un revés para Rajoy ya que su candidato Pérez de los Cobos ha sido el que menos votos ha obtenido

Voz 3 01:38 la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa elegido María Elósegui Richardson como nueva jueza española en el Tribunal Europeo de Derechos

Bilbao despide a los dos ancianos asesinados familiares amigos y vecinos han recordado esta tarde a Rafael ilusoria en el barrio de Otxarkoaga en un multitudinario funeral por su asesinato en su domicilio el pasado jueves tres jóvenes están detenidos por estos hechos dos menores de catorce que ya están en un centro de menores y otro de dieciséis que está a disposición de la Fiscalía hoy representantes de las asociaciones de vecinos de este barrio han pedido soluciones no necesitamos buenas palabras que desgraciadamente pronto olvidarán sabemos que el camino es largo y que no va a ser sencillo pero es tiempo de saber si las instituciones quieren atajar el problema o por el contrario seguir dándonos largas si esto sucede Otxarkoaga se de la luz al menos dos muertos en un tiroteo en una escuela de EEUU los fallecidos son dos estudiantes de quince años hay también varias personas heridas según el último balance hasta diecisiete el tiroteo ha ocurrido en una escuela secundaria en el estado de Kentucky y el autor otro estudiante de quince años que ya está de todo hoy allí en Estados Unidos avanza la investigación sobre las interferencias rusas en la campaña electoral de las presidenciales hoy hemos sabido que la semana pasada el fiscal especial designado para esta investigación entrevistó durante horas al fiscal general del país

Voz 1510 04:54 es la primera vez al menos que haya trascendido que el fiscal especial Robert Müller interroga a un miembro del gobiernan activo el fiscal general de EEUU Jeff Sessions ha sido interrogado durante horas por los investigadores del FBI sobre la trama rusa que engloba además posibles delitos como el de obstrucción a la justicia del que Sessions podría estar detrás cuando Trump despidió al director del FBI a James cómic lo argumentó aseverando que fue consejo de Sessions el fiscal general está al margen de la investigación que dirige Robert Muller desde el pasado mes de marzo cuando se recusó él mismo de todos lo relacionado con el Rusia Gate después de que saliera a la luz que mintió al Senado sobre los contactos que tuvo con el embajador ruso durante la campaña electoral eso provocó una crisis de Gobierno trampas reconoció que si llega a saber que se acusaría de la trama no lo hubiera nombrado fiscal general en las últimas semanas Müller ha citado también al ex jefe de estrategia de Trump Steve Bannon le hizo saber a los abogados del presidente que antes de cerrar la investigación también quería interrogar a Donald

Voz 0194 05:53 minas queda la bolsa Eladio Meizoso del Ibex treinta y cinco

Voz 0527 05:56 ha subido hoy el cero coma veinticuatro por ciento se sitúa en los diez mil seiscientos nueve puntos recupere el nivel de los diez mil seiscientos por primera vez desde el pasado mes de agosto en una sesión que se desarrolló de forma desigual entre los principales mercados europeos con París y Milán ligeramente a la baja Frankfurt y Londres al alza aquí en el Ibex treinta y cinco el valor más destacado hoy por arriba ha sido Colonial que ha subido un dos coma uno por ciento por abajo Mittal que ha bajado el dos coma uno por cien la prima de riesgo de la deuda española se situaba al cierre de las Bolsas europeas en setenta y nueve con nueve puntos básicos que son tres menos

en la tertulia van a estar Neus Comas Cristina de la Hoz y Javier de Lucas

Voz 9 08:43 en España más de cuatro millones y medio de personas

Voz 0194 08:46 más viven solas y de ellas casi dos millones supera los sesenta y cinco años siete de cada diez son mujeres hace unas semanas vimos un tuit del juez Jochen Joaquím Bosch cree que les voy a leer íntegramente decía esto que había escrito el magistrado cada vez me pasa más como juez de guardia encontrarme con cadáveres de ancianos que llevan muchos días muertos en avanzado estado de descomposición no sé si está fallando la intervención social o los lazos familiares pero indica el tipo de sociedad

Voz 9 09:16 hacia la que nos dirigimos

Voz 0194 09:18 Carmona raya latino ochenta y cinco años vive sola en Santiago de Compostela Se hacer calada radio porque vive cerca de la radio su casita su casa está al lado is acercado para estar con nosotros Ramona muy buenas noches buenas noches Nati cómo te llamas

Voz 9 09:31 todo el mundo como como te llama todo el mundo la gente llama Ramona

Voz 0194 09:36 bueno de Yemen Cuqui como quieres que te llame yo ya le puede llamar Meca fresco que muy buenas

Voz 5 09:42 si es que alguna vez en

Voz 0194 09:46 que te pueda pasar es en que puedas morir sin que nadie se entere

Voz 9 09:50 ya sabe vueltas a esto no no entendido bien a ver si tú has pensado alguna vez como tú escuchas bien no me escuchas bien

Voz 15 10:02 a ver a ver si ahora si me escuchas mejor si si te subiese muy malos

Voz 0194 10:08 me preguntaba después de haber leído un texto que había escrito un juez que decía que como juez de guardia cada vez se encuentra con el hecho de tener que ir al levantar cadáveres de ancianos que han muerto solos yo te pregunto si tú has pensado en esto alguna vez en la posibilidad de morir sola si le das vueltas a esto

Voz 15 10:26 bueno sí de vez en cuando él lo lo lo pienso pero espero que no me pase y si te gusta la soledad te gusta vivir no pues no no me gusta vivir sola desde cuándo vive pues desde que falleció mi marido oí luego mi hijo tuvo que ver a un lado trabajar fuera tengo hijo treinta y dos años hay entonces viene pues cuando puede en verano ahora bien estas Navidades hay muy bien pero hablo con él todos los días por Skype hay bueno es un poco como si estuviera menos sola pero no su entorno quién son tú tienes amigas tienes amigos tengo si tengo amigos tengo familia pero bueno cada uno tiene su huida idealmente idealmente Familia iraquíes heridos y bueno sino nos llevamos bien muy bien pero los vemos foco ahora sí tengo amigos cómo se fuera familia más más que la familia qué haces con la vida que haces un día normal aquí dedicas IBI de bueno pues mire edictos y voy a varias clases voy a clases de de gimnasia dos días a la semana

Voz 16 11:43 deseo de pandereta el otro día memoria

Voz 17 11:49 huy ya

Voz 15 11:51 día sí me lo propuesto ir a nadar algo que las propuesto y lo contemplo consigues Lobo ha sido bueno antes de Navidades lo que no voy pero pero sí me gusta hay irme bien me viene bien también para los huesos tengo una artrosis bastante fuerte de rodilla sí pero bueno me dolió más de lo que me duele entre este grupo de amigos y amigas que tienes que dices es que muchas veces son más que la Familia

Voz 0194 12:18 ya hay muchos que viven solos también

Voz 15 12:21 pues hay algunos que viven solos pero tienen varios hijos y entonces unos y otros van a comer otro a mí me invitan muchas veces siempre las Navidades las pasamos como ellos vecinos también tengo varios vecinos que están dispuestos a ir conmigo donde Seat

Voz 18 12:36 bien de ayudarme

Voz 15 12:38 lo que le ha falta o sea que en mi entorno tengo personas que que me ayuda mucho bueno y la Cruz Roja que que se porta muy bien conmigo porque que reportó la Cruz Roja me acompañan el día que tengo que ir al médico eh tengo que místicos entró muy y entonces voy periódicamente pues casi una vez al mes hay bien no caro claro la soledad pues se nota y cada vez se nota más

Voz 0194 13:09 las muchas vueltas a la cabeza cuando estás sola

Voz 16 13:12 bueno a Luna la qué tal

Voz 0194 13:15 te has planteado alguna vez has pensado o sé seis incluso lo has hablado con tu hijo la posibilidad de ir a una residencia para estar acompañada para sentirte más acompañada

Voz 15 13:23 sí sí lo he hablado con él y también de él está preocupado por este motivo porque esta vez me encontré con que había pegado un bajón bueno estuve unos días enferma con fiebre Italia y entonces se ve que al venir me encontró con con bajón sencillo pero no entonces me su mamá como es es mejor uno en que eso claro lo lo lo ideal sería estar con unas amigas dos otras amigas vivir juntas

Voz 16 13:53 él pero pero de momento no

Voz 15 13:57 ser de momento es complicado es complicado Iggy él ir a una residencia de pues la verdad no me apetece demasiado tu hijo vive en México no vivo ahora está viviendo en mes estarán viviendo en Méjico piensa venir pronto para España íbamos a ver si es verdad ese pronto

Voz 0194 14:16 lo digo porque como decías que le veías poco para que la gente sepa que no es que esté en el pueblo de al lado en la ciudad al lado no que está a unos cuantos miles de kilómetros no sé cuantos miles de kilos

Voz 15 14:25 a cualquiera que con nosotros se nombró

Voz 0194 14:28 voy a seguir hablando de esto además pueden intervenir cuando quiera si quieres hacer alguna pregunta que así te hacemos también compañía a través de la radio Joaquín bosques magistrado portavoz territorial de Jueces para la Democracia Joaquín buenas noches

Voz 19 14:40 hola buenas noches

Voz 0194 14:41 empezábamos a este tramo de Hora Veinticinco precisamente haciendo referencia a ese tuit que tú un días que viviste no sé si es que te salió de dentro después de de haber tenido que asistir de haber tenido que levantar más de lo habitual cadáveres de gente mayor que muere sola

Voz 19 14:57 muy poco después de una actuación judicial que no sé cómo de repente un chispazo no la idea de que esto no es normal no de que estas cosas no pasaban hasta diez años por ejemplo en los últimos cuatro o cinco sí que se percibe claramente a un incremento de muchos ancianos fallecidos en soledad a veces con varios meses no cada vez solo en el domicilio hilo pregunté a varios compañeros a forenses incluso a un empleado de un servicio funerario todos me confirmaban que no era una percepción subjetiva sino que que es un dato cada cada vez más presente en nuestra sociedad

Voz 0194 15:35 pero preguntabas en el tuit que es y Joaquín no sé si has encontrado la respuesta no te preguntabas está fallando la intervención social

Voz 19 15:42 pues sí porque ahí a partir de ahí me hubo cierta repercusión también a los medios si contactar conmigo varios profesionales dispuestos a iniciar algún tipo de investigación sobre el tema y impedían datos lo cierto es que no hay datos de hay estudios ni sobre todo hay hay un diagnóstico asistir es no es sólo que estén fallando los servicios de asistencia social por falta de recursos o crear redes familiares están debilitando es que realmente no haya un análisis del problema no sabemos si ha aumentado un diez por ciento cincuenta por ciento un trescientos por ciento en la situación de aislamiento final ancianos mueren sin ayuda de de de las instituciones el que realmente hay un problema que la gente intuye yo creo que esto explica la la amplia difusión de reflexiones de este tipo porque sino no tendría ninguna explicación a gente intuye que hay un problema de te abandono de parte de esa tercera edad Si recursos y la atención familiar o institucional pero realmente el problema no está tratado ni desde luego hay propuestas

Voz 20 16:47 es un en visibilizando si yo creo que se implícito el además cómodo porque como ha dos esta solución fácil yo creo que todas las personas

Voz 19 16:57 tenemos conocidos y familiares más o menos cercanos a veces alejados Isabel II que que esto está ocurriendo pero a veces las propias estructuras familiares no pueden solucionarlo y a veces también a las instituciones no cuentan con con infraestructuras para para poder actuar y entonces lo que ocurre es que apenas se habla del tema yo por eso veo que cuando sale en algún momento la cuestión tiene incidencia porque sabemos que está ahí pero como bien dices angels está como en visibilizando

Voz 0194 17:26 y además con un problema añadido diría yo Joaquín que es que la sociedad española seguimos envejeciendo es decir la sociedad cada vez tiene sea la gente mayor hay más gente mayor

Voz 19 17:38 si cada vez hay más gente mayor también haya o lazos familiares cada vez más débiles

Voz 0194 17:46 por ejemplo Dinamarca es un país que Koke

Voz 19 17:48 conozco bastante por razones familiares y allí tuvieron el proceso hace una celebración O2 de que cada vez conviven menos dos generaciones juntas es decir allí normal que que vivan los abuelos en casa para entender

Voz 21 18:02 sí sí tiró progresivamente

Voz 19 18:04 sustituyó el apoyo familiar por unas estructuras de asistencia social muy potentes muy bien organizadas claro el problema es que aquí estamos siguiendo el mismo proceso cada vez más gente sola cada vez menos apoyo familiar pero no halle una actuación estatal que supla esto yo creo que esta es una de las consecuencias precisamente

Voz 0194 18:23 no podemos olvidarnos de la gente el caso de Ramona de Cuqui que nos acompaña su hijo te tiene que vivir en México no se su caso no pero también muchísima gente que ha tenido que abandonar el país por motivos laborales por motivos económicos y evidentemente dejando desatendida la familia que tiene aquí

Voz 19 18:43 sí hay situaciones de todo tipo yo me he encontrado por ejemplo pues hijos que nos hablaban con el padre lo han dejado solo sirve han dejado lo han venido al juzgado hace la comparecencia en explicar las razones de por qué no se hablaban personas que no tienen hijos cada vez más cada vez hay más personas nuestro país que no tenían hijos comparado corazón siglo por ejemplo no que optan por no por no tener por no tener hijos y también hay otro tipo de situaciones que provisionalmente pues no hay contacto con la familia pero además también Mencota con situaciones de todo tipo de sanción los muertos en la cama a personas que han tenido un infarto algún tipo de ataque o han caído de una escalera que con una asistencia sanitaria y con una intervención diaria con un permanente o de las familia de las instituciones no habría muerto

Voz 21 19:29 eso es es que hay que hacer es pero con

Voz 19 19:32 denominador común que es que con una actuación más correcta a la calidad de vida de estos ancianos mejoraría sensiblemente

Voz 22 19:39 el Joaquín Bosch muchísimas gracias encantado ansioso hasta luego

Voz 0194 19:44 Ramona piensa usted que los gobiernos deberían ayudar más a la gente mayor los ayuntamientos la Administración debería ayudar más sobre todo a esta gente mayor como nos decía ahora el juez se que a lo mejor no tiene hijos que los tiene lejos deberían ayudarles más

Voz 15 19:58 pues sí yo creo que sí que debían de preocuparse de de hacer eh pues un tipo de residencia se mínimas para que para que estuvieran pues cuatro seis personas eh viviendo juntas que no fuera una residencia es tan tan grandes y entonces seguramente sería seré mejor yo tengo una amiga en Lérida que tiene el hicieron una residencia enfrente de su casa y claro eso fue la residencia va a su casa a todos días hay sale con las amigas cuando tomó por la tarde a tomar un café o algo así aunque también pues desde las pierde bueno yo también tengo una otro

Voz 0194 20:41 eso de eh

Voz 15 20:44 el médico hay que ayudar a buscarla la forma

Voz 0194 20:46 la saga evitó les pedimos a los oyentes también se claro

Voz 1880 20:49 queremos que hoy sean ellas y ellos los protagonistas escuchar sus historias sus vidas las de los mayores que viven sólo pueden participar con nosotros llamándonos directamente aquí al nueve cero dos catorce sesenta sesenta pueden también grabar una nota de voz en el guasa del programa el número es el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres también los pueden escribir a la página de Facebook

Voz 1510 21:09 Japón es la XXV y también a la de Twitter

Voz 1880 21:12 que es arroba Hora Veinticinco a Facebook Nos ha escrito ya Ángeles dice yo tengo setenta y tres años y vivo sola de momento me encuentro bien pero cuando vea que no me puedo defender sola iré a una residencia lo tengo claro dice Ángeles Jesús os dan

Voz 0194 21:25 su opinión en Twitter dice un censo social

Voz 1880 21:28 desde la atención primaria ayudaría a prevenir y evaluar los diferentes porqués de la soledad del mayor y así garantizar cuidados y atenciones a medida que las necesidades vayan surgiendo

Voz 0194 21:39 la semana pasada moría Julia una de esas personas mayores que vivía sola de las que nos habla el juez bosque en su tuit Loli Escribano compañera de la serán Soria buenas noches que pasó

Voz 0134 21:49 hola Ángels buenas noches Julián Garijo a sus noventa y cuatro años vivía sola hasta el año pasado en su domicilio particular de Madrid tras sufrir una rotura de cadera decidido irse con su hermana Encarna de ochenta y tres a la residencia de Matamala de Almazán en Soria donde residía esta última pues viene en febrero del año pasado la Junta de Castilla y León la separó consideró que compartían domicilio porque vive en bajo el mismo techo por eso sí serían juntas encarna perdería su pensión no contributiva trescientos ochenta euros mensuales para mantener la paga de la menor Julia decidió volverse a su casa de Madrid pero las hermanas Garijo no ser designaron y tiraron la toalla contaron con la ayuda de su albacea Ángel Martín Vizcaíno quien comenzó en change punto de Regev una campaña de recogida de firmas para cambiar la ley y poder volver a vivir juntas en la residencia sin embargo Julia haya encarna no han visto cumplido su sueño de pasar el resto de esos días juntas en esa residencia porque la mayor fallecía el pasado dieciocho de enero en su domicilio de madre

Voz 0194 22:44 acaba de citar ahora Loli Ángel Martín es el albacea de las hermanas Ángel muy buenas noches

Voz 22 22:49 hola muy buenas noches quiénes serán Pepa Julia encarna quiénes serán estas tres hermanas

Voz 21 22:55 sólo tantos hermanas de siete hermanos que les tocó sufrir mucho en la vida la vida ha sido muy duro para ellas porque ya en mil novecientos treinta y seis quedaron huérfanos y de padre bien porque lo fusilaron y entonces a partir de ahí han tenido sufrimiento teniendo en cuenta además las minusvalías que tenían Pepa que murió en octubre de dos mil dieciséis murió con ciento un año después de estar veinticinco años en una silla de ruedas los últimos veinticinco años de su vida Encarna que tiene una deficiencia bueno si una familia que han sufrido mucho no para más inri pues ya el sufrimiento final ha sido es cuando la Administración la separa

Voz 0194 23:38 a vivir con su hermana con Encarna que es la que tiene una deficiencia que tú decías a la residencia y ahí la Seguridad Social les dice que les tiene que quitar una pensión que les va a quitar una de las dos pensiones no

Voz 21 23:50 sí que tenía Pepa tenía ciento de un año y Encarna ochenta y tres y yo que he tenido mucha mucha amistad con ellos siempre estaba no les pero tienes que ir a una residencia porque el día de tu texto hermana no va a poder estar solas bueno al final pude convencerlas de que a la residencia fueron las dos estuvieron bien de Ross un mes antes de morir Pepa que tenía hace un año Julia la hermana que vivía en el avión no tiene hijos y y se rompió la cadera irse vino a la residencia de Matamala para convivir las tres en los últimos olvidas porque ninguna tenía ciento uno años lastrado otra noventa y tres y o sea que se vinieron para ya que los había separado estuvieran separadas durante tantos años que nuestros hermanos en Brasil tuvieron que buscarse la vida no y entonces aquí en febrero como bien decías el año pasado se recibe un escrito un expediente de de la Junta de Castilla y León en la que se dice que cómo viven las dos hermanas en la misma residencia entienden que es la misma unidad familiar y que según la ley si se vive en la misma unidad familiar hice cobra más de ocho mil puntos los hermanos entre los dos Si se cobra más de ocho mil setecientos euros al año de pensión la que es no contributivas a la Titan porque claro la otra que era una pensión de viudedad pues no sólo pueden quitar

Voz 22 25:21 no contributiva se lo ha quitado

Voz 21 25:24 yo como soy albacea de de ella porque era una mujer que tenía una privilegiada allí entonces pensando en que nadie pudiese engañar a su hermana Encarna nombró a otras personas de confianza nos nombró albaceas de ella no hay bueno pues entonces un recurso ante eso yo pensé digo esto no puede ser los esto es imposible nunca lo encabeza humano que por estar las dos en la misma residencial equipare la pensión aún siempre a la más débil además

Voz 15 25:54 por qué

Voz 21 25:55 que es decir no ha trabajado trabajar así trabajo lo que pasa es que no hizo nunca trabajó es su casa claro

Voz 22 26:01 sí se quitaron la pensión puso dijo

Voz 21 26:03 eso no puede ser un recurso explicando bien todo el todas la situación yo confiados en que bueno me dirían pues bueno esto ha sido un fallo pero no la sorpresa fue cuando me dijeron que no que para poder seguir cobrando la pensión no contributiva una mujer que no tiene nada para poder seguir cobrando y estamos hablando de trescientos setenta euros tenía que irse a vivir cada una en una residencia o cada uno lo que quiera pero no podían estar en la misma residencial

Voz 22 26:31 y entonces es cuando cuando Julio decidió volver a su casa de Madrid no

Voz 21 26:35 claro yo explicó en la Administración explique bueno que es que la misma residencia no quiere decir que sea el mismo domicilio es que en cada uno se paga su su plaza que no son pero es que ya para más inri lo que más cabreante es de esta historia esté hay una sentencia del Tribunal Supremo que cree que la jurisprudencia de febrero del dos mil cinco donde un caso similar vamos idéntico de tres hermanos en Albacete el Tribunal Supremo dictase sentencia ya diciendo que una residencia de ancianos no se puede entender como una unidad a pesar de todo eso lo lo digo yo en la administración y me dice esto está claro que si tú vas al juzgado vais a ganar yo os van a dar la razón osea que entonces tenemos que coger es buscar un abogado ir al juzgado y luego cuando salga la sentencia que estas personas han estado en este muertas ya

Voz 22 27:28 y además pagar pagar todo lo que cuestan los costes judiciales cuestiones como siempre

Voz 21 27:34 de tu bolsillo pagar unos ojos sabiendo de antemano que te van a dar la razón ya sabes que es no es algo es algo que no tiene

Voz 0194 27:42 Angélica te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros contándonos la Historia

Voz 21 27:46 el único si me ver si me permites un momento Si bueno esto ahí un proceso que ya dijo que ese recogí ciento cincuenta mil firmas lo que más me molestó es que ninguno de los grupos políticos a excepción del Partido Socialista se preocupó cuando yo fui a recibe a a llevar las firmas al Congreso de los Diputados es lo que más me molesto y me molesta es que se hizo una proposición de ley por parte del grupo socialista se pasa dentro una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para ser debatida yo confiado de que se aprobaría porque digo quién se va a atrever

Voz 0194 28:22 vamos

Voz 21 28:24 pero el el colmo de los cogemos es que el Gobierno el Gobierno de este país veto esa proposición de ley para que no se pudiese ni siquiera debatir

Voz 22 28:34 y segundo que se ha incrementado el gasto cosa que no es cierto

Voz 21 28:37 es una hermana estaba en Madrid y otras estaba en la residencia de Matamala las dos cobraban su pensión

Voz 22 28:42 claro Unidso y las dos uno incrementado algo así en Healthcare te agradezco muchísimo que has estado con nosotros

Voz 21 28:49 amiguitos se que la radio se que es el tiempo es oro lo único que sí quiero es agradecer el fundamentalmente a la Cadena Ser y otro periodista Carlos Florentino quiero agradecer tanto a nivel provincial como nacional la sensibilidad que tenéis por estos temas que yo siempre digo que bueno el político cuando Esther política yo digo con conocimiento de causa porque yo estaba en la en la política está para servir no para servirse de la política para servir a los demás

Voz 0194 29:19 Nuestro enfoque es rentable

Voz 21 29:22 el vosotros los medios de comunicación tengáis más sensibilidad los propios

Voz 0194 29:28 porque nuestro trabajo nuestro trabajo precisamente es este Ángel contar también estas historias muchísimas gracias voy a saludar a Javier Yanguas que psicólogo experto en gerontología os acompaña desde Radio San Sebastián muy buenas noches Javier

Voz 0322 29:41 hola buenas noches a escuchándoos escuchándoos

Voz 0194 29:44 vamos al juez escuchábamos a Ramona a Cuqui escuchábamos ahora la albacea de estas hermanas la soledad de los mayores tú dirías que es un problema de salud pública

Voz 23 29:52 yo creo que es un problema de salud pública y creo que lo importante no copas que en la conversación anterior yo creo que estábamos nos están mezclando así

Voz 0322 30:01 naciones distintas yo creo con la cuestión es la del aislamiento es decir las personas que viven solas otra cuestión que a veces coincide y a veces no es la cuestión de la soledad quiere decir que gente que vive sola que está digamos vivienda gente que vive en viviendas unipersonales que no se siente sola gente que está en compañía que se siente sola yo creo que mezclar esas dos cosas pues a veces no es bueno no porque porque son cuestiones distintas vamos a decir yo hay veces que que están juntas no gente que que vive sola en el caso de Cuqui no

Voz 0194 30:34 si sí se siente sola cuál es el perfil de esas personas que están en riesgo de sentirse solas

Voz 0322 30:40 mira yo trabajo como director científico del Programa de Mayores de la Fundación Bancaria La Caixa e tenemos un problema de siempre acompañados no en este programa siempre acompañados el perfil un pleno de los perfiles habituales es el perfil parecido al de Cuqui no personas y a mayores que tienen algún problema de dependencia aunque sea menor que viven solas y que tienen eh bueno dificultades para que sienten esa soledad dificultades para salir fuera tienen dificultades para relacionarse ese es un perfil muy habitual sabes de de no

Voz 0194 31:19 que se combina vamos aislamiento

Voz 0322 31:21 esas necesidades de relación y luego la soledad al final es una sabes las las la soledad es una co una es una carencia es una privación no es tener también sentimientos de vacío de abandono ese es sentir pues algunos aspectos emocionales que están ligados a eso no yo qué sé tristeza melancolía frustración vergüenza y luego es algo que también evaluamos algo complejo no porque pues al final depende de de bueno de de la calidad de la cantidad de nuestras relaciones y sobre todo de las expectativas que yo tenía de las necesita es que yo tenía de unas relaciones y las que tengo por lo cual se juntan ahí jo cuestiones muy dispares no Javier

Voz 0194 32:02 a esta pregunta el siguiente invitado lo decía el magistrado Joaquín vos decía que era un problema invisibilizan es decir que ahora está más hablando porque ha habido precisamente por el tuit del propio magistrado no un poco sorprendido por la cantidad de de de de gente mayor que que se encontraba sola y que moría estando sola por algunos casos que han sido bueno que se han hecho públicos últimamente pero si no fuera por esto crees que este esta sociedad es consciente de este problema

Voz 0322 32:30 yo creo que somos menos conscientes de lo que debería realmente sabes qué pasa que yo creo no que reconocer que alguien reconocer que mi madre por decirlo así vive una situación de soledad R conocer muchas cosas no reconocer que yo por decirlo así no soy una buena hija Un buen hijo reconocer un fracaso digamos en la vida reconocer que una madre es decir que está sola pues también es saber reconocer a veces cuando llegan pues pues esa situación en la que no en la que además hay una especie de juicio social no decirlo invisibilizan ya la vez queremos que el que está solo muchas veces creemos que algo habrá hecho no sabes esa atribución de culpabilidad que a veces hacemos por lo cual tratamos de invisibilizan y luego como es una situación que es difícil de medir es decir cuando no está solo está claro no llegas a casa una persona estas sola pero qué pasa cuando uno se siente solo sabes cuando uno tiene gente au tiene amigos sus hijos le hacen caso pero tienen una vida en la que él o ella se sienten solas esa esa soledad que a veces es difícil de medir difícil de objetivar es la que causa bueno pues todo esto que estamos oyendo en esta epidemia que dicen algunos no pues de de problemas de soledad esa respuesta por ejemplo que está viendo en el Reino Unido a los problemas de soledad con esa campaña importante bueno pero tendemos a no reconocer no como muchas cosas en la vejez que intentamos no decía Simón debutó que no reconocemos nos llegamos a reconocernos el viejo que seremos pues tan finos Ebro y un poco

Voz 0194 34:03 exacto presentó también a José Antonio López Trigo que es el presidente de la Sociedad Española de Gerontología nos acompaña desde Radio Málaga José Antonio muy buenas noches

Voz 24 34:11 hola esta reflexión además creo que os conoce

Voz 0194 34:13 son Javier

Voz 5 34:16 no tenemos bien los vivos y tengo el privilegio de trabajar muchas cosas como

Voz 0194 34:21 con Javier entonces a preguntarse cómo cuando iba hacia la pregunta no existe es un problema invisible para para la sociedad coincidían en el diagnóstico que hacía el sí absoluto

Voz 24 34:31 lamenta además fue uno de las yo creo que las grandes conclusiones de de un curso que ha dirigido con mucho acierto Javier el primer curso que se ha hecho en España por gente muy experta para abordar el tema de la de la soledad en personas mayores además decir que la que la soledad en nuestro mayores es bueno es un marcador de fracaso social también cuando algo no va bien en la sociedad tendemos a ocultarlo porque no nos gusta ninguno me gusta reconocer ese fracaso Javier Se refería muy acertadamente a ese fracaso familiar que supone reconocer que mi madre Derio mi padre solos la sociedad como problema o como gran problema no visibilizar lo porque es parte de el fracaso igual que ocurre con la pobreza Si unimos el porcentaje de personas mayores que comentaba al principio de la intervención la introducción comentamos el número de personas mayores que viven bajo el dintel de pobreza para que muchos se vayan de dónde está empecemos a empecemos otro otro tipo de reivindicaciones que empecemos a plantearnos otro tipo de problemas

Voz 0194 35:43 ha echado la ministra de Sanidad hoy mismo que decía que en mes y medio estará en marcha la Estrategia Nacional de Envejecimiento activo por seguir con lo que tú decías José Antonio que es que los poderes públicos están empezando a preocupar por la soledad de los mayores

Voz 24 35:57 entiendo que sí quiero pensar que quiero pensar que sí porque bueno el envejecimiento lejos de ser un problema no olvidemos que es el mayor logro social en la historia vivimos un momento histórico en el que en nuestra porción hayan muchas personas muy mayores pero claro sí ese éxito que supone envejecer no lo acompañamos deben medidas para favorecer por un lado que aquellas personas que no están en situación de depender de otras llegue a esa situación y por otro lado para que aquellas personas que por desgracia está en situación de depender de otras puedan paliar ese impacto tan tremendo que la la dependencia de hoy sino acompañamos esta medida al éxito pues hombre veces tú

Voz 0194 36:40 sabes que me ha sorprendido de la conversación que he tenido con el magistrado Joaquín al margen de sus experiencias el hecho de que dijera que no hay datos que no hay un censo de la gente que vive sola pero de que serían de alguna manera para poderlos controlar incluso no

Voz 0322 36:53 de la gente que vive sola perdona eh José Antonio al al vaquera de los ya se gracias Angels y de la gente que vive sola así que hay un censo osea claro que es el por ejemplo ahora Antonio Abellán la gente del CSIC del Instituto de Mora fiel Csica acaba de sacar la explotación de los las dos Azkarraga hace un tiempo del padrón continuo de habitantes del dos mil dieciséis no hay Se recoge el número de personas que viven bueno están censadas sin que aparecen como hogares unipersonales que además pasa una cosa eh que es que si tú coges el envejecimiento tanto hombres como mujeres a los sesenta y cinco años viviendo solas menos personas se nombró en hombres y en mujeres que a los ochenta y cinco es decir durante el proceso de envejecimiento aumenta el número de hogares unipersonales claro que hay censo de sólo que es más complicado medir es cuántos de esos se sienten solos eses el problema del dato porque sabéis además los datos son contradictorios no seguir en España no tenemos estudios o que yo sepa tenemos muy poquitos estudios muy poquita bibliografía lo que sí hay es estudios por ejemplo en el norte de Europa y algunos estudios longitudinales por ejemplo de cerca somos de Logitech uno peor que tiene algunas medidas y ahí nos encontramos también con paradojas la soledad es mayor en el sur de Europa en el norte de cubrir que curioso cuando las relaciones familiares mucho en la cuarta vez en el sur que en el norte corriges y esto es una cosa muy importante porque las expectativas de relación del Norte efectivamente José Antonio efectivamente son distintas es decir uno aquí es decir yo me acuerdo de mi madre no que mi hermana por ejemplo de Tejina que llamar todos los días a mi madre porque si no pues se sentía sola

Voz 15 38:32 claro decir probablemente

Voz 0322 38:35 tú le hubieras preguntado sobre su sensación de soledad quizá hubiera sido más alta que una persona en el norte de Europa tiene una relación cada mes o cada quince días de lo que le parece suficiente no porque eso expectantes menor

Voz 0194 38:46 luego José Antonio supongo que también habrá mayores que viven solos y que quieren vivir así no

Voz 24 38:53 muchas personas que optan por prohibir de esa de esa forma respeto

Voz 1746 38:58 el y porque incluso viviendo solos puede que no se sientan solos como como bien decía Jardiel hizo estas mucho bueno en lo cultural muchísimo lo que vivimos y es lo que percibimos

Voz 25 39:09 en referencia eso que comenta Javier entre la comparativa norte norte sur hay algunas reflexiones basada en datos y en estudios concretamente de una de una buena y querida compañera común de Javi y mía de de Elena del barrio que compara

Voz 24 39:25 expectativas entre el norte y el sur de Europa y por ejemplo una persona mayor en España que vive en buen estado de salud no depende de nadie tiene cinco veces más sentimientos de estar sola que una persona del norte de Europa

Voz 0194 39:40 en este en función de su

Voz 24 39:43 en España Si tu nieto no a haber tensaba en Domingo es que pasa algo la familia no claro aquí hay alguna editorial

Voz 0194 39:51 es verdad que llamo a mi hijo

Voz 1746 39:53 qué miedo tiene que estar con fiebre porque no haberla regalado

Voz 24 39:57 en el norte de Europa con suerte por Navidad

Voz 0194 40:01 hablaba yo creo que era Javier que lo citaba antes lo del Reino Unido han creado una Secretaría cuando hablamos de que tienen que hacer los poderes públicos el Reino Unido han creado una Secretaría de Estado de la soledad nos vamos a Londres Begoña Arce buenas noches cuéntanos

Voz 0273 40:14 bueno este es un nombramiento que surgió a raíz de una comisión que se crió en el Parlamento de hecho la creo yo Cox que era a la vez la diputada que fue asesinada en el dos mil dieciséis por un simpatizante de extrema derecha esta comisión se dio cuenta de que había un fracaso social de que había un problema que no era individual que estaba afectando a toda la sociedad empezó a estudiar qué qué qué ocurría con la soledad con el aislamiento trece organizaciones sociales que también estaban en este asunto colaboraron con ellos ha salido

Voz 1510 40:45 el estudio ha y que

Voz 0273 40:47 la primera iniciativa ha sido precisamente designar a esta Secretaria de Estado que es la actual ministra de Sociedad Cívica hay deportes que

Voz 26 40:56 en en coincidiendo con este nombre

Voz 0273 40:58 miento Se publicó un estudio de Cruz Roja británica que se titulaba atrapados en una burbuja y en el que se decía que más de nueve millones de británicos están solos siempre o casi siempre la mitad de las personas mayores de setenta y cinco años viven solas y doscientos mil británicos no han hablado con nadie con un amigo con un familiar durante un mes y un prole para que se ha agravado además porque genera la costumbre hablar por teléfono está desapareciendo después a esto se añade que la soledad forzosa afecta directamente a la salud también esta semana se ha publicado un estudio que dice que un millón de pensionistas británicos pasa hambre en sus hogares porque están solos y la soledad es la mayor causa de mal nutrición en las personas de edades avanzadas mayor aún que la pobreza agente frágil con enfermedades que no puede cocinar que no puede desplazarse y ávido incluso ancianos a los que se les ha prohibido la entrada en supermercados después de haberse caído un par de veces porque el establecimiento no quiere asumir el riesgo

Voz 0194 41:56 o los seguros Begoña gracias

Voz 1880 41:59 buenas noches hasta luego Sara que dicen los oyentes nos dice José en Twitter el Estado no está pensando en los cambios sociales ni presentes ni futuros las pensiones no son un regalo el paro y la falta de cotización será miseria en los mayores del futuro y sin servicios estatales que lo compensen cada vez habrá más mayores solos sin recursos Pérez también en Twitter dice población envejecida muchedumbre solitaria la llamada ley de dependencia de haciendo agua por último Health dice el mayor miedo de mama era morir sola por desgracia ya no está pero no estuvo sola en ese trance John G luz su único hijo me pasaba de lunes a viernes durmiendo fuera ahora que vuelve a estar más en casa entiendo lo que quería decir

Voz 0194 42:38 Yanguas José Antonio López Trigo muchísimas gracias por habernos allí

Voz 9 42:41 dado que que te doy gracias en las noches Ramona Cuqui un beso muy grande

Voz 0194 42:47 pero bueno también voy a clase de memoria a vale pues entonces no te olvides de poner la Cadena Ser por las noches que te haremos compañía

Voz 15 42:54 había acuerdo sí sí de acuerdo sí que lo muchas veces venga un beso eh

Voz 28 43:08 eh

Voz 29 43:11 sí sí sí

Voz 0194 43:19 tu

Voz 0194 45:58 Nos enteramos de la decisión la semana pasada Estados Unidos decide bloquear la entrega de sesenta y cinco millones de dólares a la UNRWA la agencia de la ONU que se ocupa de los refugiados que viven en campos de Gaza Cisjordania Líbano Siria hasta ahora Washington aportaba el treinta por ciento del presupuesto de la agencia a principios de enero Donald Trump escribía un tuit en el que se preguntaba porque tenían la obligación de seguir pagando a los palestinos a esa pregunta se sumaban las declaraciones de su embajadora en la ONU

Voz 5 46:27 en Jato

Voz 0194 46:31 viene a decir que si Palestina no colabora en el proceso de paz con Israel EEUU cortar con las ayudas Raquel Martínez la directora de la honra España Raquel muy buenas noches a la buenas noches antes que

Voz 37 46:42 a para que la gente sepa exactamente

Voz 0194 46:44 de de qué estamos hablando que es la cómo trabaja esta agencia con los refugiados

Voz 5 46:49 buenas majas que se crean el año cincuenta a raíz de la guerra árabe israelí que genera a setecientos mil refugiados hoy en día setenta años más tarde

Voz 38 46:58 contamos con cinco coma tres millones de refugiados que necesitan asistencia humanitaria pero también educación tenemos escuelas con medio millón de niños salud tenemos ciento cuarenta y tres clínicas trabajamos en cincuenta y ocho campos de refugiados en Oriente Medio y les prestamos todo tipo de asistencia social

Voz 0194 47:15 sí esto sería lo que se vería perjudicado evidentemente

Voz 38 47:18 sí Palmer y eso es lo que sufriría sí

Voz 0194 47:21 el record que principalmente la educación de medios

Voz 38 47:23 John de niños se vería comprometida por esta situación la salud de los cinco millones de refugiados il ayuda alimentaria que necesitamos para un millón de personas en Gaza y medio millón de personas en Siria

Voz 24 47:35 has hablado con tus compañeros allí cómo están cómo cómo han vivido la

Voz 0194 47:39 la noticia de la congelación bueno pues desde

Voz 38 47:42 el como comentabas el anuncio de Trump hasta la confirmación la semana pasada de el ingreso sólo de sesenta millones con mucha preocupación y ahora mismo con muchísima angustia porque no tenemos dinero para pagar a los profesores de nuestras escuelas que son aproximadamente unos veintidós mil porque tenemos setecientas escuelas tampoco tenemos dinero para pagar los salarios de cuatro mil sanitarios que cuenta la agencia además de Logista conductores administradores

Voz 0194 48:12 es decir la los efectos de la decisión de Trump se empiezan a notar Nos aquello que uno vaya a notarlo o con el paso del tiempo empiezan a atar ya ahora mismo no

Voz 38 48:19 dos estábamos esperando que no se ingresaban el primer pago que suele hacer en en el mes de enero todos los años de ciento cincuenta millones y con este dinero teníamos suficiente para los tres cuatro primeros meses de operación de la agencia ahora lo que estamos pidiendo a nuestros donantes a otros países es que nos adelanten cuanto antes los fondos porque no tenemos liquidez

Voz 0194 48:38 Jesús Núñez Villaverde es el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria Jesús muy buenas noches hola buenos es un chantaje de obligar a vas a aceptar negociaciones con Netanyahu que hace estoy

Voz 1746 48:50 si es difícil buscar otra palabra porque lo de chantaje es lo que yo creo que de forma más clara expresa un intento por parte de la administración estadounidense de concretar esa propuesta que está ya en marcha Estados Unidos ha querido llamar la la paz definitiva una propuesta que obviamente no responde a las expectativas de los palestinos y que está buscando además el apoyo de otros países árabes

Voz 5 49:13 Moreno saudí para que de algún modo con el dinero saudí

Voz 1746 49:17 pueda intentar comprar la paz social de los palestinos y aceptar algo que como digo no no cumple con los mínimos requerimientos por lo tanto TRAM no tiene ninguna duda ahora mismo es su

Voz 24 49:26 sí