Hora 25 (23/01/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:22 Puigdemont quiere volver a España sin riesgos lo ha dicho hoy en su segunda jornada en Dinamarca dice que Pernía

Voz 1071 00:27 decirle ver sería el primer paso para las

Puigdemont puede volver a Barcelona cuando quiera y una vez aquí tendrá que resolver sus problemas con la justicia como cualquiera como le pasó a todo el que hubo un repaso a todo el que tenga cuestiones pendientes concretamente Puigdemont decidió huir para no acudir a declarar como imputado las garantías que él reclama no ser detenido son imposibles y él lo sabe aunque sigue con el mantra y mientras la corte de aduladores que les rodea o la intelectualidad independentista a los poderes mediáticos de su cuerda no le pongan los pies en el suelo vamos a seguir igual pero claro cómo van a hacerlo si tuvieran un mínimo de respeto por los ciudadanos ya lo hubieran dicho el sermón que su viaje Dinamarca Nos ha provocado muchos vergüenza ajena y en el otro lado resulta que está Juan Ignacio Zoido que hoy dice que tienen apuntó Ramón vigilado por tierra Mariaire vaya que no va a entrar en España ni en el maletero de un coche posesión ocurre dar la sorpresa en la investidura refrescó la memoria cedidos el mismo que no encontró ni una urna antes del uno de octubre cuando miles de ellas aparecieron en centros de votación Ángels Barceló hoy se sientan en la mesa de análisis Cristina de la Hoz buenas noches qué tal buenas noches Neus Tomàs buenas noches buenas noches y Javier de Lucas buenas noches

hola buenas noches y también aquí está José Luis Sastre buenas noches qué tal buenas noches tiempo antes que nada para los pasos perdidos vamos a empezar los hoy con una pregunta de tan sencilla complicada que es una relación política se habría debate para definir qué es una relación a secas imaginen lo de la política donde a todo lo demás la amistad el rencor la lealtad Se suman la estrategia our interés el pleno tener una relación política sin embargo protagonizar una reconciliación de hoy miedo bueno esa foto será paz aquí normalmente la temperatura nunca tan va Susana Díaz y Pedro Sánchez que han compartido media hora antes del desayuno que Sánchez ha dado en Sevilla esta mañana en el PSOE han dicho que era para normalizar relación como si estuviera claro lo que es una relación política como si a estas alturas supiéramos qué es la normalidad Sánchez se ha visto en las últimas semanas con los presidentes autonómicos del PSOE que apoyaron a Susana Díaz no con todos a la misma hora de ese desayuno en Sevilla desayunaba en Madrid asturiano Javier Fernando

Voz 2 03:00 en cuanto a la relación con Pedro Sánchez es verdad que yo comprendo Sánchez apenas se abre yo creo que hace un par de en esos envíos los hoy presidente de Asturias no

Voz 1071 03:10 las relaciones difíciles que son a Ferraz lo presentaba si Pérez Rubalcaba que se entrevistó con Marta Pascal hace unos días y al que preguntaron en Televisión Española ayer porque no había avisado de ese encuentro a la sede socialista de Ferraz

Voz 3 03:22 ya les digo es que yo esa plaza Al hay toreado muchas veces es es ese tipo de cierto es que es lo más frecuente

Voz 1071 03:28 pero después de que había que les han tomado la es la del PSOE

Voz 3 03:31 usted a qué es y ya estaba todo vendido sabes ya habían puesto como un trapo nada hombre esto

Voz 1071 03:37 los relaciones a veces dan calor y otras dan escalofríos miremos al PP que expuesto a las noticias de la Gürtel y asfixiado por las encuestas ha declarado la guerra a ciudadanos esa es la palabra que repiten las crónicas guerra esta misma mañana Rafa

Voz 4 03:49 el PSOE y también les pido a otras formaciones políticas e especialmente a a ciudadanos que ha ganado las elecciones que actúe en consonancia porque han ganado las elecciones relaciones quién Sapphire

Voz 0194 04:01 Mariano Rajoy y Pedro Sánchez rompieron todo tipo de

Voz 1071 04:03 tacto recordarás desde que el líder socialista llamó indecente al presidente pero han retomado conversaciones para impulsar algún pacto de Estado aunque lo más urgente para Rajoy es relacionarse con Ciudadanos precisamente y el PNV para sacar adelante los presupuestos de momento ahí ahora nada que ver con el frío que cerca Francisco Camps dueño de amores de poetas donde se hablaba amiguitos del alma y se les quería web aquellos si eran relaciones políticas relaciones a secas hasta que declaró el Bigotes mañana declara Ricardo Costa mañana dicen que la audiencia a Camps le pueden proyectar Faus

Voz 0194 04:34 el musical mañana

Voz 5 04:41 hora veinticinco

Voz 0194 05:37 Juan Carlos Quer qué tal se encuentra en paz dijo la serenidad suficiente Crime mando a mi hija desde el cielo ayudemos

Voz 9 05:43 a muchas personas para que Hamás después esto nada gracias por estar en la SER a usted di gracias por ayudarme

carne y se tocáramos que un hombre en carne viva pero que ese crimen ha puesto encima de la mesa lo que significa la violencia machista di en tratamiento con los medios de comunicación no todos los es que es verdad lo seguiremos hablando que era mucho territorio por delante y entramos en año preelectoral complacer pero hasta pronto

Voz 0194 06:36 queridos oyentes de la Cadena SER estáis ahí cuanto Sobis estáis todos a una y qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharnos pero cada uno

Voz 11 07:07 yo

Voz 0194 09:10 durante venga vamos a empezar por lo más recientes y los más recientes que eso Akin Fornesa exconseller de Interior ha renunciado al acta de diputado para facilitar su salida de prisión el veintiuno de concurrió en el número siete de la lista de Jones para Cataluña por Barcelona lista de Puigdemont ir ya había renunciado la vía unilateral ante el juez y ahora se suma esa estrategia los compañeros del Govern que se han apartado de la primera línea de la política Pol Foradada buenas noches

Voz 1749 09:38 las noches Joaquim Forn lo ha comunicado hoy al partido deja el escaño por motivos personales según las cuentan por motivos de defensa jurídica entiende que sin ser diputado del Parlament puede ser más fácil convencer al juez por ejemplo de que no va a reincidir a diferencia de lo que puede pasar con los que están en Bruselas que según fuentes de Jones para Cataluña es probable que en los próximos días dejen el escaño para garantizar la mayoría independentista en la imagen

Voz 0194 10:05 si dura la renuncia de Four no hay que le

Voz 1749 10:07 la como una estrategia en este sentido porque recordemos los que están en la cárcel si podían delegar su voto derechos informa todavía quedan entre rejas Oriol Junqueras Esquerra Jordi Sánchez el número dos de la lista de punta mal

Voz 0194 10:21 desde conocer esta decisión de forma noticia era que la Fiscalía del Supremo se había opuesto a la excarcelación de Jordi Sanchez de él mismo salía del interior el Ministerio Público considera que sigue existiendo riesgo de reiteración delictiva

Voz 0055 10:33 Alberto Pozas buenas noches buenas noches la Fiscalía no está muy impresionada con las explicaciones que For ni Sánchez dieron en su última visita al Tribuna Supremo el once de enero ese día ante el G el renegaron de la vía unilateral independentistas se comprometieron a dejar su escaño en el Parlament Si el Gubern volvía a salirse de los cauces constitucionales incluso prometió no repetir como conseller de Interior para la Fiscalía esto no consigue lo esencial anular el riesgo de reiteración delictiva lo procedente por el momento para el Ministerio Público es que se quede las cárceles de Estremera y Soto del Real respectivamente aunque también reconoce la Fiscalía que lo más razonable es revisar su situación de forma periódica habrá que ver ejemplo cómo afecta a su situación personal la reciente decisión de Joaquim Forn de dejar el acta la Fiscalía por cierto Ángels no va a recurrir la decisión del juez Llarena de no poner a Puigdemont otra vez en búsqueda y captura internacional

Voz 0194 11:22 Javier no sé si la Fiscalía va a tener que cambiar de opinión después de el anuncio de Four de abandonar el escaño

Voz 0873 11:29 a mi me parece que este abandono del escaño hace muy difícil la la hipótesis que mantiene la fiscalía en coincidencia con la articulación argumenta sativa del magistrado y arena y lo que realmente ha hecho un giro para mí difícilmente justificable en su auto de respuesta a la petición de la Fiscalía el señor Fon pasa a ser un ciudadano absolutamente privado entonces no no sentí bien de que que era de la reiteración delictiva

Voz 0194 12:07 delictiva para mantener

Voz 0873 12:09 además la medida de prisión preventiva porque no olvidemos que aquí se está diciendo como pide extemporánea demente señor Puigdemont ese aparezcan la legalidad y las cuenta pendiente con la justicia aquí lo único que está pidiendo es que desaparezca o se levante una medida tan extraordinaria como la prisión preventiva que se justifica según las reiteradas decisiones del Tribunal Supremo por el riesgo de reiteración delictiva es este señor abandona incluso la el el acta de diputado y yo la verdad es que no veo argumento razonable para mantener esa medida excepcional otra cosa es que el señor Fon había quedado aprovecho para subrayar esto porque me parece importante había quedado bastante desairado con el señor Trapero y con el propio señor Puigdemont una vez que sean verificado las informaciones del periódico de Cataluña por las que el periódico fue objeto de una verdadera campaña feroz en las redes sociales iré desmentidos categórico es por parte de estas tres personas y realmente su posición como consejero por el interior su fiabilidad habían quedado en entredicho me parece después de esta última noticia ahora bien todo es son empecé para lo que me parece razonable decir es que al renunciar al acta no tiene sentido mantener la situación excepcional de prisión preventiva

Voz 0194 13:49 porque no conocemos ninguna otra lectura no dé el abandono del escaño por parte de de Joaquim Forn no yo aquí en favor recordad que dentro de consejero en el último momento no

Voz 15 14:01 lo que es el está en la cárcel porque se le atribuye a estar va a ser partícipes de de los actos del día veinte famoso por no haber parado no pero pero todo el mundo da da por hecho que después de su última declaración pues sería de los que saldría de la cárcel

Voz 0194 14:23 el de uno de los que digo quiero recordar Neus que en caso de reiteración en el tema de de insistencia en el tema de la unilateralidad él abandonaría

Voz 15 14:30 escaño sí sí y además yo quería hacer una reflexión es evidente que no tiene nada que ver con la nota de de la CIA por supuesto y además su gente y lo dice también su abogado yo lo creo porque además se que no tiene nada que ver en todo caso yo quería hacer una reflexión que va un poco más lejos una de las paradojas que de lo que está pasando ir dejó la reflexión evidentemente no tengo la solución no pero claro a Ford como a otros eh empezando por son presos por causas políticas y no políticos preso nos lo lo describo no digo que esté a favor o en contra sino que eso lo que da argumentos a la gente que defiende eso Javier

Voz 0194 15:11 es decir algo

Voz 0873 15:12 bueno a mi me parece que olvidamos un aspecto importante es que lo primero que había que tener en cuenta es que había una de las decisiones judiciales para las que los Mossos d'Esquadra como policía judicial tenían uno obligación de cumplimiento inexorable

Voz 18 15:34 en la medida en que no

Voz 0873 15:36 obedecen a sus mandos políticos en lugar de cumplir con las órdenes de los jueces hay una gravísima responsabilidad desde ese punto de vista al desmentir su carácter de Policía Judicial y en ese sentido la responsabilidad del señor Fon como la responsabilidad del señor Trapero en caso de ser establecidas por un juez porque mientras tanto deben gozar de una presunción de inocencia a pesar de la gravedad de las acusaciones pues es es muy grave ahora bien lo que no acabo de ver el razonamiento perdón a Neus es no veo por qué

Voz 18 16:16 en el el hecho de que

Voz 0873 16:20 la vuelta a la condición privada de El señor Ford que elimina directamente a mi juicio parece que él no al juicio de la Fiscalía y no sea juicio de del magistrado y arena elimina toda posibilidad de reiteración delictiva porque al ver cómo va va a continuar en en reiteración delictiva si no tiene ninguna responsabilidad política

Voz 0194 16:44 no acabo de ver que esto refuerza la tesis de los presos políticos Joe LR

Voz 15 16:52 pues porque él ya renunció explícitamente dijo en la en la última declaración que él nunca apoyaría la vía unilateral y aún así se quedó dentro es decir es presuponer que va a hacer una cosa que él ya te he dicho que no va a hacer políticamente está ves es que el paro

Voz 0873 17:10 lema Sí lo que pasa es que yo creo que aquí se olvida que la decisión de señor Fall así la interpretó yo que me puedo evidentemente equivocar responde únicamente a las exigencias de una estrategia de defensa que una y otra vez choca contra el muro de del magistrado y arena que decide qué que hay un riesgo de reiteración delictiva mientras esta persona tenga la condición de diputado al menos es interpretó yo entonces este señor lo que hace es una estrategia EFE que pasa por eliminar esa condición de la cual depende la de de reiteración delictiva así yo creo que en eso pero que

Voz 15 17:53 yo recuerdo que en el caso de Carme Forcadell el juez le dijo oiga me creo esto que usted me dice que no va a incumplir la ley Ile advierto de que si lo hace volverá a entrar estoy explicando de forma coloquial porque no te l os acordáis Carme Forcadell se lo creyó de hecho voy a Carmen Forcadell sólo aquello también porque ya habéis que quiere ser disputa Tarrasa gracias a en cambio en el caso de Ford pero también en el caso por ejemplo de Junqueras no

Voz 0436 18:29 pero Neus eso vendría a ahondar en la teoría de que no se trata de un juicio político porque parte de esos imputados han sido puestos en libertad otra cosas que era fue cerca de la

Voz 0873 18:40 ingresaba tras otra cosa es que el señor

Voz 0436 18:42 los Llarena desconfía hombre vamos a ver hay algunas decisiones que podemos entender arbitrarias de los jueces cuando deciden huyó sospecho que usted se puede jugar yo sospecho que usted puede volver a delinquir hoy ya sospecho que usted está en disposición de destruir pruebas que son tres de los motivos por los que se establece la prisión preventiva muchas veces también se alarga para hacer aflorar en el caso de corrupción si tienen capital oculto no pero en un caso bueno pues puede aceptar puede resultar creíble la declaración de de de de uno de los imputados y en otros casos no pero si fuese realmente un juicio político tiene más motivos separa un juicio político mantener encarcelado a Carme Forcadell que ha dado la cara en todo el proceso en todo el proceso es más que el propio for

Voz 0194 19:24 dejadme dejadme que avancen lo catalán tendremos tiempo si acaso devolver porque es que quiero hablar con una persona que tiene prisa me sabe mal hacerla esperar pero voy a poner en contexto lo que quiero comentar con él porque Roger Torrent presidente del Parlament viaja mañana a Bruselas para intercambiar impresiones con el candidato Carles Puigdemont iconos series que permanecen en Bélgica forma parte de su agenda también visitar a los diputados en presidio antes de comunicar la fecha y la mecánica del debate de investidura volvemos con Pol Foradada

Voz 0873 19:51 sí después de firmar este mediodía la propuesta oficial

Voz 1749 19:54 al de Ramón como candidato a la investidura Torrent severa mañana por la mañana con el propio Puigdemont con Lluís Puig Clara Ponseti Toni Comín y Marie Txelis Arreta en la capital belga es poco probable sin embargo que de ese encuentro salgan muchas más pistas de las que ya tenemos sobre lo que puede pasar la semana que viene pero Torrent jamón sí qué quieren estudiar los posibles escenarios de cara a ese pleno de investidura cuando vuelva el jueves Torrent Serra

Voz 0873 20:20 irá con los partidos en el Parlament para

Voz 1749 20:22 Mar de ese pleno entonces sí que ya deberíamos conocer la fecha será con toda probabilidad a principios de la semana que viene los demás interrogantes sigue es probable que se mantengan hasta Utah

Voz 0194 20:35 mañana se ha reunido la Mesa del Parlament el presidente el Parlament los grupos independentistas han dejado claro que es la que dice cómo se hacen las cosas la mesa es la que decide no los letrados no sólo dijo a nosotros mismos aquí ayer el presidente del Parlament Roger Torrent hoy debía decidir en principio sobre las delegaciones de voto solicitadas por los diputados que permanecer en Bruselas antes de empezar Jones para Cataluña ha retirado la petición del voto delegado para Puigdemont vamos con los hechos y las interpretaciones Paul

Voz 1749 21:01 mucha manga a tiempo y cuando todos daban por hecho que quería una investidura distancia dice ahora que no descarta ningún escenario que no descarta volver tal y como él mismo ha dicho hoy en Dinamarca pero tampoco descarta volver a pedir de nuevo la delegación del voto justo antes del pleno de investidura hoy de momento lo que ha hecho sido retirar la petición que hizo la semana pasada para que en la investidura otro diputado votara por él lo que ha permitido a la mesa dejar ese tema en un cajón recordemos que es una de las patatas calientes que tiene tu Rehn porque los letrados del Parlament dijeron que no podían delegar el voto los que estaban en vez

Voz 0873 21:42 Gica oposición leve las orejas

Voz 1749 21:44 Lobo temen de nuevo que el independentismo esconder a sus cartas hasta el último momento para dejarles poco margen de maniobra Carlos Carrizo a Ciutadans Eva Granados PSC

Voz 0194 21:55 muy mala espina porque eso significa que estamos otra vez en las dinámicas de la legislatura pasada para garantizar la indefensión del resto de grupos parlamentarios creemos que ese vuelve a la fase de las astucia sabemos como acabó en Cataluña al seis y siete de septiembre

Voz 1749 22:12 el PP lamenta que Torrent empiece a parecerse a Carme Forcadell mientras que los comunes avisan de los viajes a Bruselas no puede ser la dinámica de toda una legislatura

Voz 0194 22:22 es Paul hasta luego buenas noches la persona que nos estaba esperando al teléfono es José María Espejo Saavedra es vicepresidente segundo del Parlament de Cataluña diputado por ciudadanos muy buenas noches hola muy buenas noches qué tal muy bien cómo interpreta la retirada de la solicitud de voto delegado para Puche Mon

Voz 19 22:40 pues efectivamente como decía mi compañero del grupo parlamentario el señor Carrillo esa es una una nueva era una nueva astucia no me nuevo a una nueva artimaña eh para mantener en vilo al Parlament para utilizar el Parlament que es una institución de todos los batallones para los exclusivos fines el separatismo del independentismo y de un señor que está fugado de la justicia la verdad que es muy triste que hayamos empezar ahora la legislatura pues como acabamos la anterior Noyes con una Mesa del Parlament puesta al servicio de los intereses exclusivamente de de los partidos separatistas

Voz 0194 23:19 por qué no se ha tomado ninguna decisión hubiesen unido ustedes la Mesa del Parlament que no se ha tomado ninguna decisión sobre las peticiones de voto delegado para el resto de diputados de Bruselas

Voz 19 23:28 esa misma pregunta que usted me hace es la que yo he hecho en la Mesa del Parlament porque efectivamente ha presentado la retirada de la solicitud de delegación de voto a por parte de el señor Puigdemont por lo tanto eso ya no tenía sentido discutirla respecto de las otras peticiones de voto que estaban en el orden del día para sea propuesto por el presidente y los miembros de los partidos independentistas qué más se toma ninguna que por lo cual es ciertamente irregular para no tomar una decisión sobre algo que está en el orden del día tiene que haber una a un motivo que lo justifique no y eso ha provocado la primera votación en la mesa de esta legislatura divergente entre esos miembros yo he votado que eso se tenía que resolver hoy Ellos han votado que no que se que se deja así medie otra vez esa petición sobre la mesa seguramente porque es otra nueva artimaña para evitar que así los sólo a los grupos A los parlamentarios que pueda haber recurrido esa decisión tengan la oportunidad de hacerlo admitida a trámite estas delegaciones en el último momento cuando ya no exista siempre

Voz 0194 24:46 se forma parte también de la mesa que presidía en su momento Carme Forcadell hay alguna diferencia las reuniones pocas que han tenido ahora con la nueva Mesa a las que tenían entonces al margen de esa a Uría independentista

Voz 19 24:59 bueno realmente la diferencia es que hay Mari la mayoría por no decir bueno practicamente todos menos el secretarios señor el avispero y yo mismo nuevos en las funciones de este órgano de gobierno del Parlament eso se nota ahí es nada mal lógicamente no tiene la experiencia que que da el haber desempeñado ese cargo esos nueve ningún problema pero en lo que es la estrategia de pone el Parlamento al servicio de los intereses exclusivamente de una serie de grupos parlamentarios en casos de una mayoría parlamentaria que conforman los independentistas no ha variado y eso es lo verdaderamente grave y eso es lo que nos ha llevado hasta aquí poner la institución que representa a todos los catalanes al servicio sólo y exclusivamente G de unos partidos concretos que en este caso tienen una mayoría parlamentaria pero que eso no les da derecho a utilizar el Parlamento a su antojo y saltándose el Reglamento tal como nos han dicho los letrados del Parlament

Voz 0194 26:04 se puede imaginar un escenario para el día de la investidura que entiendo que conoceremos el el jueves que es cuando teóricamente lo va a anunciar el president se plantea algún escenario para entonces

Voz 19 26:14 realmente no que Clemente es bastante complicado ha seguido de un pronóstico porque yo creo que mi Dios me refiero ellos saben muy bien cómo lo cómo lo van a hacer lo triste que de nuevo estamos en la misma dinámica de situación anómala situación en la que una institución que debería funcionar dentro de unos parámetros normalidad pues vamos a a a situarla fuera del sentido común a plantearnos investir presidente de la Generalitat a una persona que está huido de la Justicia a que el presidente del Parlament vaya a visitar a unos diputados que están también cuyos de la justicia es decir presidente del Parlament no se ha reunido con todos los diputados de Ciudadanos en cambió se va a reunir con varios de ellos uno es el que se postula para todo también se va a reunir con otros que no tienen más valor que cualquier otro diputado del Parlamento no esconden los cuales no se ha reunido en fin estamos de nuevo en una dinámica impedir que fuera del sentido común que no va a hacer otra cosa que perjudicar otra vez y más aún a los catalanes generando inestabilidad

Voz 0194 27:32 el proyecto rendirse que sea pagar ese viaje del que usted habla sobre todo el viaje a Bruselas que sólo va a pagar de su bolsillo viaje para encontrarse con Mono ustedes había anunciado reprobación en el caso de que no fuera así Él asegura que va a ser así eso cambia las cosas

Voz 19 27:46 bueno es que faltaría más que les tuvieran que pagar el viaje del señor Torres náuseas las porque el señor Puigdemont no quiere venir por las razones que sean porque no quiero hacer frente a sus responsabilidades judiciales porque no venir porque tenga miedo a ser detenido porque no que comparecer ante el juez faltaría más que los catalanes lo tragarse que el señor Torrent aparte eso para viajar donde quiera y hablar con quien quiera ahora bien insisto y se va a reunir con una serie de diputados allí que no tiene nada que decir al presidente del Parlament más que cualquier otro diputado del Parlamento de Cataluña con los que no me consta que se haya reunido hay ciento treinta y cinco diputados en el Parlamento todos ellos elegidos por los catalanes por cierto con los que se va a reunir forman parte de fuerzas que no han ganado las elecciones porque las elecciones las ha ganado ciudadanos en votos

Voz 0873 28:51 años enseñar Torrent no se

Voz 19 28:54 más que con la señora Arrimadas la última de todas a para para comentar todas estas cuestiones y se va a reunir en Bruselas con diputados que no quieren me

Voz 0194 29:03 José María Espejo Saavedra muchísimas gracias por habernos atendido muy buenas noches

Voz 19 29:08 muchísimas gracias a ustedes

Voz 0194 29:10 diseñador alguna cosa más sobre la discusión que teníamos previamente o que teníais el debate en discusión el debate sobre la situación procesal de los que están actual

Voz 0873 29:20 ante la cárcel no sé si Javier quería

Voz 0194 29:22 es añadir alguna cosa más no únicamente

Voz 0873 29:25 estar mi extrañeza por el auto del magistrado y arena que es un auto que evidentemente el de ahí de lado las con el de ayer rechazando la petición de la fiscalía y la argumentación del magistrado y arena lo decía aún tertulia de esta tertulia de Hora veinticinco Gonzalo Velasco parece la de una persona se coloca en la posición de narrador omnisciente que reconstruye proyectos políticos argumentar sobre intenciones y proyectos políticos de terceros en el con una argumentación que es cualquier cosa en mi modesta opinión sé que estoy hablando un magistrado del Supremo pero en mi modesta opinión es un argumentación que de jurídico tiene muy poco por no decir nada

Voz 15 30:15 de uno en mi modestísimo Mariano modesta modestísimo opinión a ver que un que el argumento sea un presunto delincuente busca su detención y que el juez decide que no va a detenerle

Voz 0194 30:28 déjame entonces que avance dejamos el tema judicial de momento aparcado pero por poner ya todos los elementos sobre la mesa sobre esa retirada de la de de la petición de voto delegado por parte de Ramón esa reunión que ha habido hoy de la Mesa del Parlament el viaje a Bruselas de de de Torrent mañana pongo otro dato sobre la mesa es que bueno reciente Rehn viajará mañana a Bruselas lo tendrá que hacer en algún momento para reunirse en la capital belga con el nuevo presidente del Parlament de momento esta mañana al líder independentista continuaban Copenhague donde se ha reunido con varios diputados daneses y ha ofrecido en una rueda de prensa allí Puigdemont ha mostrado ha manifestado su deseo de volver a Cataluña sin riesgos e con impunidad con impunidad para poder debatir en el Parlament y buscar una solución política dialogada y en Copenhague sigue Pablo Tallón Pablo buenas noches buenas noches en carbón reabre

Voz 1673 31:19 sí reabre el debate sobre su posible vuelta a Cataluña antes de este Pleno de Investidura asegurando que no se puede descartar ningún escenario por lo pronto lo da por hecho que vaya a volver pero sí asegura que va a dedicar las próximas horas y días a intentarlo por donde pasa esta hoja de ruta pues según él porque el Gobierno español se deje de especulaciones aparque la voluntad expresada por el ministro Zoido de reforzar las fronteras ICE entre sus esfuerzos en encontrar la manera para que él pueda regresar sin el menor riesgo a ser detenido para el ex president este sería un buen gesto antes de iniciar una negociación que califica de imprescindible también un escenario que dice tendrían que desear todos los demócratas

Voz 0315 31:56 sí mejor si no sería para la restauración democrática que yo pudiera volver sin ningún riesgo a hacer frente al debate parlamentario que es el que quieren los ciudadanos y poder respetar las decisiones del Parlamento democráticamente elegido esto sería no sólo una buena noticia para para Cataluña sería también una buena noticia para España

Voz 1673 32:22 pues no tenía intención de contestar a preguntas de los periodistas al final ha respondido a cinco entre ellas en la que más sexto hallado es en la que se le pedía una valoración de este auto de ayer del juez Llarena que ahora comentabais en el que rechazó reactivar la euroorden de detención contra él el líder de Jones en Cataluña califica este auto de delirante y tirando de ironía advierte de que puede abrir un precedente peligroso

Voz 0315 32:45 bueno estoy un poco sorprendido e que la argumentación de un juez que dice que no va a detener a alguien que considera un peligroso criminal porque este peligroso criminal quiere ser detenido no sé lo que deben estar pensando ahora toda la gente que tiene un mandato de arresto europeo en Europa a lo mejor para evitar ser detenidos tendrían que pedir ser detenidos es algo muy muy delirante

Voz 1673 33:09 todo esto después de que haya visto durante una hora en medio de una gran expectación mediática con algunos diputados del Parlamento danés entre los cuales ninguno de los partidos de gobierno al terminar estos diputados han contado algunos detalles del encuentro como por ejemplo siempre según ellos que llamo les habría planteado que un referéndum pactado sería una buena forma para desencallar el conflicto e incluso se habría mostrado dispuesto a estudiar opciones que no pase necesariamente por la independencia

Voz 0194 33:35 gracias Pablo

Voz 1673 33:36 buenas noches venga pues ahora ya con todos estos

Voz 0194 33:38 elementos antes te preguntaba Neus alguna lectura si hacías alguna lectura de de la decisión que había tomado Joaquim Forn at pregunto alguna lectura de la retirada del voto delegado por parte de pulmón luego ya se caso entramos en el contenido de lo que ha dicho bien

Voz 15 33:51 en una frase clarísima es para evitar que les impugnó en el pleno

Voz 0873 33:56 no lo van a volver a pedir ni

Voz 15 33:59 Dios mío reunió horas y horas antes cuando yo cuando yo les he preguntado me han dicho que no descartaban en el último momento pero recordad que ayer al PSC explicó que estaban estudiando esta posibilidad que es que jurídicamente yo hablé con con los juristas del PSC me dijeron es es complicada pero pero claro es que aplicando la lógica si un señor pide delegar el voto es porque no tiene intención de estar con lo cual bueno bien fundamentado pues pues pues se podía pergeñar un una petición de de eso de impugnación del pleno oí que el pelo no se llegase a a celebrar ahora bien que se celebró no quiere decir que que cuando se compruebe que el señor Puigdemont no está en el hemiciclo porque ha puesto no estará en el hemiciclo pues seguramente ciudadanos los primeros pedirán que separa el pleno y por lo tanto ahí tendrá la patata caliente Roger Torrent que no última instancia será el que deberá decidir si mantiene la votación de Puigdemont como candidato o no y en el PSC por ejemplo y ha dicho que ellos si Puigdemont no está hice somete su candidatura votación lo que harán es no participar y su intención no es no es ausentarse del hemiciclo a diferencia de lo que pasó diecisiete septiembre pero no participaran en el debate pero Ciudadanos es posible que incluso se ausente no no está decidido pero pero no hay que descartarlo no sé qué va a hacer el PP no lo he preguntado

Voz 0436 35:31 yo creo que que la verdad es que esto tiene mala pinta yo creo que el arrancado malo decía el portavoz con el que se ha hablado de de Ciudadanos para empezar a mí me parece escandaloso la visita Bruselas aunque se la pague de su bolsillo señor Torrens la paga de su bolsillo no en calidad de presidente del Parlamento aunque catalán es de Blesa bueno pues por simpatías políticas proximidad ideológica por lo que él quiera pero sí es algo que se tiene que pagar de su bolsillo porque si lo hace con fondos públicos podría ser un caso de malversación de fondos porque no sé qué pinto en presidente un Parlament yendo a visitar a unos prófugos pues evidentemente ya lo hace en calidad de otra cosa estamos de nuevo las estrategias cortoplacistas en el uso fraudulento de una institución tan importante como Parlamento ya no se siente pensar tensar tensar la cuerda para finalmente rendirse para finalmente asumir que estos imposible Lloyd la verdad es que como vista Puigdemont que tampoco ha dicho nada nuevo porque lleva mareando con el mismo discurso llevamos así ya varios meses no sé si en algún momento sería capaz de asumir que esto es imposible que pide lo imposible te lo decías suelen producción osea el señor Puigdemont no puede ignorar que la Justicia ha iniciado su marcha que incluso la fiscalía podría retirar las acusaciones contra él pero ya está en manos de un juez del Supremo sean hay posibilidad real de que el Gobierno para la actuación de la Justicia entonces yo creo que volvemos hasta en un juego me parecería un error que no todos los partidos constitucionalistas abandona en el hemiciclo porque si se produjeron debate de investidura a través del plasma creo que la la imagen más potentes sería la de media Cámara vacía

Voz 15 37:06 eh

Voz 0436 37:07 porque al final la foto si tú te quedas ahí sentado es que en cierto modo estas participando de lo que allí ocurre cómo no es la primera vez que se han ido y que han dejado medio hemiciclo vacío pues creo que es lo que tendrían que hacer oye que al final a lo mejor consiguen el voto delegado que al final Puigdemont consigue que la hagan una investidura telemática bien pues impugnará después y se declara ETA ilegal lo que es ilegal sin es decir que están jugando al ratón y al gato a ver cómo es la meten doblada el Gobierno haya hacen el debate de investidura yo creo que lo que tenemos es que lanzar el mensaje de que antes durante o después ese acto de producirse quedará suspendido por el Tribunal Constitucional y ojo y posiblemente también la Fiscalía actúe contra la Mesa del Parlament se estamos ante esa situación

Voz 0194 37:52 Javier

Voz 0873 37:53 sí a mí me parece en lo que se refiere al viaje del del president del Parlament del señor rehén me parece una equivocación porque el señor torrentes ante todo la en este momento la primera autoridad en ese sentido autonómico de Cataluña a falta de un Gobierno es la segunda autoridad normales al ser el presidente del Parlamento y tiene por tanto una dignidad simbólica que guardar yo entendería que él que como presidente del Parlament acudiera a visitar a los diputados que están imposibilitados de acudir a los que se encuentran en la cárcel de Estremera pero este viaje a Bruselas no tiene justificación en el sentido de mantener la dignidad simbólica que el señor tu Ren tiene que contactar con el señor Puigdemont es evidente desde el punto y hora en que el señor Torrent ha decidido que El candidato a la investidura ese señor Puigdemont pero eso no le obliga a desplazarse a Bruselas y tampoco muchísimo menos creo que en esto tenía razón el portavoz de Ciudadanos que ha intervenido en reunirse con otros diputados ninguno de ellos tienen una imposibilidad de las contempladas en el reglamento para acudir al Parlament la diferencia en los que se encuentran en la cárcel de Estremera en su relación con el señor Puigdemont evidentemente puede contactar con él por vías telemáticas telefónicas Skype etcétera no tiene por qué desplazarse en un acto en el que se pone en juego la dignidad del Parlament que él representa institucionalmente desde el punto de vista de Si la jugada de la legación de la de retirar la delegación de voto por parte de de del señor pues del monte creo que tiene razón Neus lo que ha argumentado aunque pondría a ello el hecho de que en realidad la la lectura de El de la legalidad del del regla siento que interpretan según su función los letrados es completamente irrelevante habida cuenta de que se imponen en todo caso la voluntad política de la mesa por tanto digan lo que digan retire la delegación la mesa va a hacer lo que les interesa la mayoría de la mesa que son los que está formada por los partidos que sostienen esta investidura del señor Puigdemont

Voz 15 40:24 no lo he explicado bien cuando el PSC decía que estudiaría que se que se pudiese celebrar el pleno no era llevarlo a la mesa sino directamente pedir al Consell

Voz 0194 40:35 si la suspensión se pero claro efectivamente tienes razón yo creo en todo caso que el PSC en eso

Voz 0873 40:44 se equivoca desde el punto de vista digamos de estrategia política creo estoy de acuerdo en eso con Cristina que la posición debiera ser la de abandonar la oposición un acto de investidura que es fraudulento Hinault permanecer en el Parlamento de todas maneras sí que me permites y que que que que añada que a mí lo que me parece delirante es que el señor de Puigdemont desconozca condiciones elementales de la separación de poderes y IANS permita hablar de restauración democrática por la vía de que el Ejecutivo burle al judicial también me parece delirante la intervención de un señor que no debería hace mucho tiempo que no debería ser ministro del Interior

Voz 0194 41:34 ahora ahora iremos a ello iremos a así

Voz 0873 41:37 el oído lo el señor Zoido es

Voz 0194 41:39 ahora ahora ahora ahora decidió pero antes de ir a Zoido te pregunto a quién le va a parar los pies a Puigdemont porque claro quién quién está bloqueando lo tuvo es Carles Puigdemont de momento nadie nadie le para los pies antes pues que se les vote no debería debería Serantes sea si lo que queremos es salir del yo creo que Esquerra Republicana también debe estar en ellos lo si lo que queremos es salir del punto en el que nos encontramos

Voz 15 42:05 hay que parar los pies ya debería haberse para a ver si lo hace

Voz 0194 42:10 hace ya un mes quién te puedas serena de esquí

Voz 15 42:13 acción de lo que hasta donde se yo está pasando ahí dentro tú que desde aquí lo te acuerdas de Jordi Carbonell y la frase de que la prudencia con su así traidor prudencia no se haga traidores bueno pues esto Esquerra adolece un poco de este síndrome en el sentido de que al final recordad que venimos unas elecciones en las que Esquerra partía favorita y acabó Puigdemont ganándole la partida con el argumento éste de la restitución porque hay mucha gente de todos osea no sólo ex convergente sino también votantes de Esquerra de la CUP que lo que hicieron fue creerse que Puigdemont podría volver y ser presidente es decir incluso y esto sí que es una percepción mía no votaron tanto a Puigdemont que seguramente sí pero mucha gente votó la restitución del presidente de la Generalitat vale con lo cual es muy difícil explicaron determinado electorado por parte de de Esquerra que ellos no facilitarán o no intentarán perdón o no intentarán que Puigdemont pueda ser votado como presidente qué le pasa a Esquerra que les dice a los de Catalunya porque PDeCAT no existe bueno y después que porque el Constitucional como decía Cristina actuará durante el pleno o justo cuando se acabe el pleno pero esa investidura será fallida

Voz 0436 43:33 a eso peligraba una investidura fallida que que que yo creo que lo que quieren es una investidura fallida

Voz 15 43:38 de gastos de Rafa con Puigdemont podría decir legítimamente sido votado por una mayoría de al Parlament es evidente que no podrá ejercer esa presidencia yo creo que la evolución en en Puigdemont pero también en en su entorno más cercano res en las últimas dos semanas y Soto la última semana es que antes te decían o es el presidente o elecciones no hay alternativa y ahora sí que dicen bueno tienen que votarle tiene que ser investido luego ya veremos qué pasa eligiese luego es lo que preocupa a Esquerra es decir primero que programa de gobierno y sobre todo quién va a estar porque es evidente que él no podrá ejercer la presidencia desde desde Bruselas están en esas pensar que Esquerra no va a votar a Puigdemont a fecha de hoy ella os digo que no que a fecha de hoy iban a votar

Voz 0194 44:32 déjame que me vaya a una pausa la vuelta seguimos con esto si queréis eh

Voz 0194 48:01 Ángels Barceló diez y cincuenta y tres minutos noche nueve cincuenta y tres en Canarias en el análisis hay Cristina de la Hoz Javier de Lucas y Neus Tomás no sé si tenéis alguna cosa más que decir Cristina en Javier

Voz 0436 48:10 si Cristina lo que sepa intentar es ir a una investidura que ese que se suspenderá que se declarará fraudulenta queda a partir de ese momento dos meses para ir a una nueva presidente verdad eh pero ese tratará de tensar de tensar la cuerda de decía que todos los meses alguien

Voz 0194 48:28 para los pies a Poulsen milagro pero durante esos dos meses

Voz 0436 48:30 es es casi llegaremos al tiempo de descuento con el mensaje de que no de que Puigdemont es el presidente legítimo elegido por el Parlament sino suspendido a la votación ese mantendrá ese discurso hasta el último minuto pues como pasó en la anterior legislatura cuando cayó finalmente la cabeza Artur Mas sí pusieron precisamente Mappus de Mon veremos yo creo que algo similar si está investidura Se produce buenos se produzca no se produzca se suspenden el momento en que se suspenda el argumento será pues bueno de decir esto ha sido imposible que no ha habido manera y habrá que buscar un candidato quiero pensar que eso es lo que está principalmente RC el aparte del PDeCAT que en estos momentos pintar no pinta mucho pero yo creo que está en eso decía Neus yo creo que con razón de que ERC no puede dejar de votar a Puigdemont hasta que la realidad ya se en los cuales se imponga aunque yo creo que ya es tiempo está de sobra hasta que las le das imponga ese diga pues bueno puesto que este señor no puede ser elegido president desde la lejanía pues habrá que proponer a otro déjame que

Voz 0194 49:35 eh nos cuente reacciones por parte del Gobierno central Mariano Rajoy que aprovecha todas sus apariciones públicas para subrayar las intenciones y los deseos del Ejecutivo ayer fue durante la inauguración con algún incidente del AVE de Madrid a Castellón hoy durante un acto institucional en León dice que no hay alternativa a la ley

Voz 1487 49:53 los tres objetivos que me gustaría que se plasmaran en realidades concretas en Cataluña en las próximas fechas son que se imponga el sentido común el primero que la ley se respete y se cumpla Iker recuperemos la normalidad institucional económico y social no hay alternativa a esto que acabo de decir no hay ninguna alternativa a la ley no la hay porque España es una democracia y aciertas que desde el Gobierno

Voz 0194 50:25 no no están muy por la labor de tender la mano a Puigdemont solo hay que escuchar la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que le ha pedido que deje de hacer el ridículo y dar el espectáculo es una teoría

Voz 26 50:41 de dar espectáculos que para los que no estábamos la política

Voz 0194 50:44 en serio es esta el cual manera Javier vamos a Zoido porque atentos a la declaración del ministro del Interior que ha asegurado que están trabajando para que no pueda volver a España y acceder al Parlament de forma clandestina estudian ya es lo van a escuchar todas las posibles hipótesis esta mañana en Antena tres vamos

Voz 27 51:07 trabajando de una manera muy intensa mañana tarde y noche y aunque es verdad que se puede entrar a través de helicóptero que se puede entrar por un ultraligero que se puede entrar por barco que separar fe a pesar de todo eso nosotros estamos diseñando un dispositivo para que eso no puede pasar

Voz 28 51:25 y que la legalidad sea la que impera en España nosotros vamos a procurar que no pueden operar en mí en el maletero del coche ni en el maletero del coche no la verdad es que cuando las señora Sáenz de Santamaría

Voz 0873 51:40 utiliza la expresión hacer el ridículo se queda con la boca abierta cuando acaba escuchara

Voz 0194 51:47 enviar Zoido entre Fire la capacidad