Hora 25 (23/01/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0873 00:00 a mí así el Castellón que se sabía que iba a incrementar el el resultado de de de tiempo que invierte un tren de cercanías el ave tarda más de Valencia Castellón que un tren de cercanías y para colmo en el viaje de inauguración se les estropea la avería es decir yo estaría bastante calladito y no hablaría de eficacia ni de cumplimiento de la ley pero es evidente que las el sentido del ridículo de lo que es un botaratas va por barrios

Voz 0194 00:29 la la la prudencia no obstante sus sus calidades pues sí que tenías

Voz 0436 00:34 había ganas de alarde de ministro y de todos los colateral parecido Sophos yo he echado de menos que no hiciese alusión a la posibilidad de que entre a caballo eso eso es verdad yo les echa de menos es verdad que oye que podría ser no se imagina esa pues Demon volando en ultraligero no pero tampoco nos imaginamos que iba a fugarse a Bruselas osea que al final a lo mejor el ministro ha expuesto una serie de circunstancias en la a lo mejor ha pensado Puigdemont en una de ellas no yo cuando hoy oído al ministro decir eso esta mañana hayan Espejo público me me ha asaltado la misma imagen que creo que has comentado tu Angels en en tu introducción no de también nos dijeron que no iba a haber urnas era supo a cuestiones que todavía no se sabe desde donde salieron osea que así es

Voz 1617 01:21 es un libro lo que pasa en el libro

Voz 0436 01:23 bueno son no se la leído a ese en esto no sea leído o a lo mejor no les da mucha credibilidad al libro no pero dentro había detallado el otro día en el Congreso lo que elocuencia ahí es que no lo han confirmado su DNI todavía no lo ha confirmado que es lo que está claro Cristina es que los hagan

Voz 0194 01:39 todos aquellos polígonos donde la policía hasta veinte

Voz 0436 01:42 viniendo durante la hay ahí suba alguna alguna no sé si estaban buscando unas impecables urnas de cristal y no estas que parece que son las que usamos para guardarlo jerseys de invierno pero hubo algunas ocurre bueno que es que no puedes asegurar una nos en una situación tan tan esperpéntica como la que estamos viviendo con un poquito de prudencia no puedes hombre caros sino el titular sería Zoido no descarta que pueda acceder al Parlamento yo entiendo que es muy complicado también no pero en estos momentos yo no descartaría que que Puigdemont puede acabar accediendo al Parlamento no lo no lo descartan tapó con el Gobierno otra cosa es que diga él el responsable de Interior que mi labor será intentar impedir por todos los medios que este señor acceda pero bueno no lo del maletero del ultra ligero yo ya esto que lo que echado de menos ya es que aludiera eso la posibilidad de que entre en tres acabar

Voz 1 02:32 Neox

Voz 1617 02:34 empiezo por Zoido y acabó por Soraya el Gobierno también dijo que iría a participarían el último mitin de campaña que entrar ya en Cataluña no era verdad blindó la yunquera con esos con con con se que no hacía falta porque ya todo el mundo llamó a Cataluña en ese momento les dijeron no piensa venir pero bueno según el Gobierno decidió que que iba a venir también dijo que haría una rueda de prensa incluso sale publicado en algún medio cerca de Bruselas y no era verdad porque llamabas y preguntabas ahí va a ser en una rueda de prensa que decir que a lo mejor lo que están es un poco despistados eso es posible y luego comentabamos el libro porque ciertamente de entre las muchas cosas y falsedades directamente que que Dios que dijo soy yo el otro día en la comparecencia más lo que no sabe él sabe todo el mundo pues la verdad es que sólo por esa compra esencia merecería pues seguramente hay que el presidente Rajoy lo llama sea capítulos es decir decía lo de libro porque aprovecho no no escrito Joel no han escrito sus colegas pero hubo un señor que compró las urnas se gastó cien mil euros las compró en China vinieron en barco llegaron a Marsella sí se llevaron en camiones a a nadie de ahí fuera fueron en coches particulares voluntarios que

Voz 2 03:57 habían guardaron durante la Cannavaro con maletas por lo tanto

Voz 1617 04:00 es bastante fácil hacer el recorrido que es decir no nos para que existen a estos colegas al que se lo expliquen pero pero bueno esta está bastante explicado día y luego en el caso de Soraya Sáenz de Santamaría los errores del independentismo que vive son evidentes no asemejó sugestión eh que si ella era la encargada según explicó Rajoy según ella misma explicó cuando vino las dos o tres veces saque a Cataluña a reunirse con con empresarios y básicamente con empresarios ella era la que tendría que intenta solucionar el problema no lo hizo por lo tanto con decir que hay que Puigdemont hace el ridículo bueno está muy bien como corte de voz y titular pero sigue sin dar explicaciones de porqué ese llegó la situación que se llegó y me parece que responsabilizar sólo hacerlo

Voz 0436 04:54 pido del fracaso del uno de octubre

Voz 1617 04:57 de eso

Voz 1 05:01 déjame que abandonen Cataluña un ratito sólo un ratito

Voz 0194 05:04 por qué quiero hablar también del Partido Socialista y sobretodo del reencuentro entre Pedro Sánchez y Susana Díaz que hoy se han reunido en privado en Sevilla pero antes bueno algo referente a Cataluña vamos a escuchar al líder los socialistas mostrar su apoyo al Gobierno si es necesario recurrir al Tribunal Constitucional ante lo que pueda pasar los próximos los hipotéticos acontecimientos en Cataluña escuchamos

Voz 1150 05:25 recordemos los recursos que el Gobierno presente antes

Voz 3 05:28 Tribunal Constitucional para salvaguardar la legalidad encantados estaremos dispuestos a dialogar siempre pero para unirnos nunca para rompernos para centralizar no para centralizar y mucho menos para disgregar

Voz 0194 05:42 ahora sí era la foto además del morbo político la foto del deshielo porque ambos no se veían desde el último congreso federal donde Sánchez fue elegido fue reelegido secretario eso fue en junio del año pasado los dos han querido enmarcar en la normalidad que las diferencias son cosas del pasado y que hará todos reman en la misma dirección o eso dicen Inma Carretero buenas noches

Voz 0806 06:03 hola buenas noches han estado juntos a solas aproximadamente media hora al lucido sonrisas de camino a la conferencia del líder socialista así que Ferraz el PSOE andaluz han logrado hoy la foto del desnudo

Voz 0436 06:14 bueno esa foto paz si aquí no

Voz 4 06:17 Balmain de la temperatura nunca están bajo y él sabe que cuenta con el apoyo con la ayuda de todos los socialistas andaluces di la mía la primera para lo que le haga falta que haya habido

Voz 3 06:27 discrepancias en el pasado por supuesto pero éstas están superadas y al contrario ahora mismo estamos todos remando en la misma dirección

Voz 0806 06:35 en Ferraz aseguran que la reunión de hoy era una cuestión de responsabilidad y que el PSOE que ha estado mucho tiempo movilizado para la contienda interna tenía que ver la imagen del armisticio aunque la relación personal entre ambos líderes no pueda ir más allá por eso la

Voz 1617 06:51 escenificación de la reconciliación ha sido muy medida

Voz 0806 06:53 para los socialistas andaluces no han hecho su habitual despliegue de cargos públicos en el desayuno de Pedro Sánchez pero sí que han estado Susana Díaz y la cúpula del partido hoy de la Junta se ha cuidado también mucho el Secretario General de profundizar en viejas heridas se ha zanjado con un no rotundo a la pregunta sí sí Susana Díaz está situada a su derecha a las ocho y media de la tarde aproximadamente el líder socialista y los suyos han regresado en un vuelo a Madrid con la sensación eso nos decían de haber hecho hoy lo que tenían que hacer por el bien del partido

Voz 0194 07:26 dos en un vuelo un Sevilla Madrid en vuelo deben ser de los pocos que cogen un avión para ir de Sevilla Madrid en lo mejor han pensado que después de lo del AVE de ayer de Castellón era más seguro no ir en AVE pero vamos que extraño te crees el deshielo Cristina

Voz 0436 07:38 no no me creo el deshielo pero si me creo que se necesitan mutuamente y que el Partido Socialista para recuperar parte del voto perdido necesita que se que se tranquilicen las aguas internas además hay que recordar que que Susana Díaz es la primera que tiene elecciones salvo cubrieron la repetición de elecciones en Cataluña las primeras selecciones que tenemos en el horizonte son las las andaluzas como como como tarde en marzo del dos mil diecinueve tocarían pero lo más probable es que se celebran este otoño no calla un adelanto incluso hay quien habla de antes de verano no lo veo pero vamos ya la mayoría de los partidos trabajan con la con la con la previsión de que sea en otoño y es verdad que les Dorado castiga mucho los conflictos internos más el nivel del conflicto al que llega al PSOE por eso yo creo que las heridas existen que las discrepancias están ahí que han puesto también de manifiesto Javier Fernández ETA me las ha puesto de manifiesto sea que sí que están

Voz 0194 08:40 EFE en el que decía que decía como dos meses que no hablaba con esa tarea

Voz 0436 08:42 del para el partido también es un nombre que está de retirada casi son que no se va a volver a presentar los aquella dejará de ser presidente de Asturias el próximo mes de mayo pero que que necesitan tranquilizó y se necesitan mutuamente y yo creo que bueno que tiene el serán inteligentes si firman la paz interna es verdad que que Susana Díaz ha dejado entrever cierto disgusto por parte de la estrategia de Sánchez porque entiende que se está dejando comer el centro político por parte de ciudadanos porque los sondeos nos dicen que Ciudadanos va pescando tanto de PP como de PSOE ojo que no sólo no sólo merma la capacidad de del PP sino también del PSOE por su lado de Non por su derecha y eso es un poco lo que le reprocha no que estaban abandonando cierto centro político pero bueno yo creo que Sony test serán inteligentes si firman la paz interna

Voz 0194 09:30 Javier tú te crees el deshielo

Voz 0873 09:33 yo tengo la misma interpretación que Cristina el sentido de que creo que las medidas que hay

Voz 1 09:39 por por debajo no sólo personales y no institucionales

Voz 0873 09:45 dentro del partido son demasiado fuertes pero al mismo tiempo creo que la posición inteligente y el secretario general viene de una apuesta fracasada

Voz 0806 09:59 por otra remontada del PSC

Voz 0873 10:02 quién necesita a la federación andaluza necesita esa esa visión de unidades fortaleza sobre todo cuando ha habido tres intervenciones muy recientes hay muy poco airosa es para él que ha sido la de Felipe González la de señor Rubalcaba hilar del señor Fernández que es verdad que traer retiraran pero no tenía porque haber hecho las declaraciones que ha hecho decir si las ha hecho ha sido para poner de manifiesto algo que no es precisamente algo que beneficia al secretario general del partido al poner de manifiesto que no hay ese diálogo entonces por una parte efectivamente como se subrayaba la Andalucía Ésta es la próxima Salmo la eventualidad de Cataluña la próxima comienza celebrar elecciones necesita un panorama del partido unido y calmado y al mismo tiempo Pedro Sánchez necesita esa al menos esa visión externa de que la federación más importante está al lado del secretario general y que tienen esa unidad no estoy muy seguro de de de esa diferencias de interpretación respecto al al lugar que Ciudadanos está captando de de del PSOE no no niego que que Ciudadanos cazando en el caladero de de centro de al que se extendía el SOE porque parece que el objetivo de el secretario general estaba bien centrado en la recuperación de los votantes huidos a Podemos no yo creo que que es difícil que que los votantes de centro que sean iba ciudadanos puedan regresar al sea cual sea la la política del partido y en ese sentido pues

Voz 1 11:50 a uno y otro se benefician de esta imagen Neus y que te parece

Voz 1617 11:54 yo bueno como principio general estoy a favor la reconcilia

Voz 0873 11:57 acciones incluso de los dirigentes de los partidos

Voz 1617 12:00 bueno más allá de la bruma a la cuestiones reconciliarse para que quiere decir porque más allá de la foto claro que les interesa a los dos que están pensando en las elecciones andaluzas y seguramente por lo que hemos visto aquí en Catalunya que es verdad que eran unas elecciones seguramente con elementos propios si por lo tanto no no extrapolables pero es cierto que Ciudadanos le ha robado mucho voto al PSC ellos calculan en cien mil votos se fueron al PSC calcula el día que a Iceta dijo que creía que en algún momento habría que indultar a los presos por lo tanto para hacer qué qué decir por ejemplo a un ejemplo no cuando se abra el melón no sé cuándo porque iba a cinco años de retraso no de la financiación autonómica y bueno pues ahí Sánchez tendrá un papel complicado porque tendrá Andalucía sellando por un lado el frente del Levante no

Voz 0436 12:57 Valencia y Baleares por otro no

Voz 1617 13:00 ah bueno pues quiere decir que seguramente los intereses al o el tipo de oposición que se quiera hacer a a Rajoy no y es un poco lo que explicaba Javier Bueno la no sí

Voz 0436 13:13 eh

Voz 1617 13:13 lo tuyo es pescar ir parece que el caladero da de sí en Podemos pues a lo mejor tendrás que proponer cosas que a Susana Díaz no le entusiasma harán y además teniendo en cuenta que le ha ayudado y mucho a ciudadanos ahí en Andalucía no los tenemos que ver para qué

Voz 0194 13:30 y una última cosa que bueno que pensar con otra cuestión interna o de funcionamiento del Gobierno pero como se trata de una persona que la verdad es que tiene ahora Cristina me lo diría porque me conoce más todavía que realmente tiene poder dentro del Gobierno es que ya saben que Jorge Moragas que saque que siempre aparecía en la fotografía

Voz 2 13:46 al lado de Mariano Rajoy se va de embajador a la ONU

Voz 0194 13:49 ir ya hay recambio o José Luis Ayllón actual secretario de Estado de Relaciones con las Cortes que va a ser el nuevo jefe de Gabinete del presidente del Gobierno ya ha hecho sus primeras declaraciones

Voz 5 13:58 para mí es un es un orgullo el poder desempeñar esa responsabilidad creo que se tiene en cuenta los los trabajos si las funciones que desempeñará durante este tiempo tanto de relación con el resto de fuerzas políticas y un poco también de trabajo de coordinación con las diferentes áreas del Gobierno en cierta manera es hacer el mismo trabajo de una forma distinta a partir de este momento yo lo único que espero estar a la altura de la responsabilidad que se ofrece como siempre pues trabajar por mi país que es una de las cosas que por las que me voy con la política

Voz 0194 14:29 es cierto que ha tenido otros cargos de responsabilidad pero no es un puestecito

Voz 0436 14:32 cualquiera hombre hay muchos secretarios de Estado pero sólo hay un director de gabinete del presidente del Gobierno y es verdad que esto le permite estar digamos en el en el círculo más estrecho de poder en torno a a jefe del Ejecutivo Moragas tenía mucho mando en plaza allí estaba en muchas decisiones y formaba parte de lo que todos conocíamos como el equipo médico habitual que lo conformaban pues More hagas la vicepresidenta Arriola hay Il la él la secretaria de Estado para la comunicación no y entonces selva entrar en ese círculo de poder sin ninguna duda es un ascenso es verdad que tiene un buen perfil de cierto eso en cierto modo es una apuesta segura no es un nombre es un nombre

Voz 0194 15:12 Se conoce bien la administración no sé muy bien la administración

Voz 0436 15:15 no puede hacer de puente Porcuna de las características que tiene que tener ahora mismo también es que tenga buen

Voz 0194 15:20 la conexión con el partido de yo creo que ha acogido un perfil pero tu pero en quince segundos Javier

Voz 0873 15:24 a mí pero en quince segundos es que ello no tiene perfil propio que tenían Moragas y Ayllón a mí me parece pero me corregir vosotros me parece un peón de Soraya Sáenz de Santamaría está

Voz 0194 15:40 la fianza de Soraya Sáenz de Santamaría y entonces me parece

Voz 0873 15:43 que quién se refuerza ahí es Soraya Sáenz de Santamaría ha tenido

Voz 6 15:48 toda la razón en lo que decía antes Neus que Soraya Sáenz de Santamaría parece no haber tenido ningún desgaste por su fracaso estrepitoso otras otras noticias Nacho hasta alzó

Voz 1050 15:58 tras económico mundial ha llegado de manifiesto Michu contra el acoso sexual en este caso abanderado por el primer ministro de Canadá hoy se ha inaugurado este evento donde asisten setenta jefes de Estado enviada especial a Davos María Manjavacas buenas noches

Voz 7 16:10 buenas noches el presidente del Foro ofrece esta noche en Davos una cena a los jefes de Estado que ya se encuentran por aquí entre ellos el Rey Felipe el presidente de Francia o el primer ministro de Canadá quién ha pedido un debate crítico sobre el acoso sexual sistémico ha dicho en la política y en la empresas un problema inaceptable ha dicho tajante Ia ha insistido ante los líderes políticos y económicos que aquí se encuentran para que busquen soluciones para promover el empleo femenino y la equidad salarial es una de las novedades de este año que junto a los debates geopolíticos y económicos se han colado también los temas de calado social como las noticias falsas o el movimiento Michu mañana ya será el día grande de los debates económicos de los debates políticos de las intervenciones ante el plenario a las once y cuarto será el turno del Rey

Voz 1050 16:56 la magistrada María de los Reyes la nueva jueza española en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ganado la votación a José Martín y Pérez de Nanclares que era el favorito de la Comisión y a Francisco Pérez de los Cobos que contaba con el apoyo del Gobierno Elósegui será la primera mujer que ocupe el asiento de España en este tribunal es catedrática en Filosofía del Derecho fue la experta española de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia durante los últimos cuatro años otro nombre del día es Guillen Montoro Él es el primer concejal transexual en nuestro país

Voz 8 17:25 estos actos de visibilidad aunque sean pequeñitos en pequeños pueblos los eh siempre siempre son necesarios los jóvenes necesitan referentes que sean visibles en cualquiera Mido de de nuestra sociedad para que ellos vean que no pasa nada

Voz 1050 17:38 ha estado esta tarde en La Ventana hoy ha tomado posesión de su cargo tiene veintidós años es de Compromís y se encargará de la transparencia Modernización Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Paiporta en Valencia y tres personas han muerto tras el naufragio de una patera cerca de Melilla según ha informado la ONG Caminando Fronteras la Marina marroquí ha rescatado con vida a otras cincuenta y cinco que iban en esa misma embarcación

Voz 9 18:02 Cate y no serán Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 10 18:24 casi casi cerrando Hora Veinticinco como todas las noches la cultura Javier Torres buenas noches dos así hoy tan buenas noches fíjate lo que te digan no nos Buendía con buena noche no no

Voz 1 18:33 para mi ha sido un día hacia o te lo digo porque mira ya ha empezado con la noticia de que el padre del jazz africano el que hacer cosquillas a todos los públicos luchador contra el Apartheid yo creo que una piedra angular de del jazz africano Giggs más a quela ha muerto ya bueno esto es triste es que estamos mucha la exactamente no hay mucha gente que lo conozca vale bien es triste pero luego claro ahora tarde ha venido un mazazo la verdad eh de un poeta que es fundamental del español a los ciento tres años ha muerto Nicanor Parra en su casa de Las Cruces que está en la Región de Valparaíso estado mirando es una población de no más de tres mil habitantes de Pekín y pequeñita pequeñita en tres años es ciento tres años y su muerte ha conmocionado Chile Llera lo voy a hacer declaraciones políticas Chile Chile ama a sus poetas ejemplos Gabriela Mistral Vicente Huidobro Pablo Neruda no preguntas hacer comparaciones ahora es que un país que ama a sus poetas yo creo que tiene tiene algo creo que algo es es un país mejor seguro seguro seguro sea muerto aunque afortunadamente su voz queda sus versos quedan y su espíritu queda

Voz 11 19:56 por de Herat muchacho esta ley guarro y por el cáncer soy profesor en un oscuro he perdido la voz haciendo clases después de todo o nada hago cuarenta horas semanales nos parece muy cara abofetear a verdad que inspira lástima mirarme

Voz 1 20:21 para qué hemos nacido como hombres si nos dan una muerte como animales dice sobre la mesa estaba sobre la mesa editado por Lumen igualado desde hace unas semanas el último apaga la luz que es la obra selecta es una logia no no dice la obra sevillano esa recopilación así hay una antología Obra selecta de quién realmente cambió la idea de la poesía él decía que él consideraba que la poesía había sido el paraíso del tonto solemne un autor profundamente humilde en mil novecientos cincuenta y cuatro ofreció poemas y Antic poemas que fue la revolución de la poesía Marta García esta tarde mientras hacíamos el guión hacia alguien me he dejado estos versos que los vía recitar para abreviar la cosa dejó todos mis bienes a beneficio del matadero municipal a beneficio del grupo móvil a beneficio de la polla gol ya ahora pueden disparar si quieren anota polla en Chile como en en toda Latinoamérica sin significa vale ya ahora hay que contar el listado de las películas candidatas a los Oscar Moreno un poco rápido también te lo digo exactamente la forma del agua de billetes Elle Mac la que tiene más si que no llega a los catorce de Val desnudo por ejemplo vas listo era el cine en 3D Dunkerque con ocho Tres anuncios en las afuera que no tiene la dirección siete Daniel Day Lewis candidato al mejor actor por su trabajo el hilo invisible que se retira en fin los de siempre está María SCI eso bueno en fin en Madrid en el Teatro Real se estrena esta semana King que es la ópera de el año dos mil del que salen novela de de una religiosa Helen creyeran que fue película también de Susan Sarandon Tim Robbins y sean sí Dead man a quién es el nombre que en Estados Unidos dan a los condenados a muerte

Voz 12 22:21 cuando Lluís canta Mi viaje es el viaje de cada persona sobre los derechos humanos sobre el sufrimiento de gente que es muy diferente a mí pero que son seres humanos y eso vale más que lo peor que hayan hecho en su vida sobre eso va a la ópera y eso te lleva como un látigo de vuelta de sufrimiento a sufrimiento porque las víctimas se parecen cualquiera puede ponerse en el lugar del otro si alguien mata a mi hijo inicial mata a mi madre que quiero que les suceda después de esta experiencia universal

Voz 1 22:52 yo era como diría Nicanor Parra ya ahora pueden disparar si quiere o no sé si

Voz 9 23:01 para acabar como homenaje Nicanor Parra mira de su hermana Violeta Parra dirán que soy antiguo Wall

Voz 10 23:08 de ahí era no te pusieron una canción de Víctor Jara osea que fíjate

Voz 13 23:16 cinco noches Oporto Grammy hay no

Voz 14 23:21 quedan de nunca grandes Liga hasta mañana a ver si es lo que seguro que el día Sara mejor

Voz 15 23:31 si lo que dice

Voz 1 23:37 todo

Voz 16 23:40 no

Voz 14 23:53 en Teherán a mí

Voz 13 24:01 ah y lleno de vida ni para mí

Voz 2 24:09 Nos queda Ramoneda

Voz 1150 24:16 Rajoy ha son prorrogado tantas responsabilidades a la justicia que parece como si éstas se sintieron responsable de hacer política los argumentos de la arena para no relanzar la euroorden contra Puigdemont son tan abiertamente políticos que cuesta ver la base jurídica que los legitima puede Lajusticia decir sobre procesos de intenciones corresponde a un juez evitar que Puigdemont sea investido con tanta confusión sacaban mezclando los papeles Sánchez vuelve a acercarse al PP en busca de acuerdos olvidando que los militantes le devolvieron la secretaría general precisamente por oponerse a la promiscuidad de la gestora del PSOE con la derecha tantos años repartiéndose el poder deben unir muchos sí es un gesto de solidaridad bipartidista para salvar a Rajoy del empuje de Ciudadanos pueden salir malparados igual la FAES tiene razón cuando dice que PP y PSOE se han despeñado juntos parecen decididos a seguir aliados en la caída ya no es tiempo de excusas la cuestión catalana no puede seguir siendo la coartada perfecta para que la oposición siga de vacaciones de momento lo único que aprieta es un envalentonado ciudadanos que esperan los demás saldrán PSOE y Podemos en sus dudas existenciales sustanciales después de las elecciones catalanes se acumulan los deberes no sólo de identidad vive el votante zoido no aprende del uno de octubre a la nevada su agenda de fracasos con otro presidente y habría mandado a casa pero él no se arruga procuraremos que Puigdemont no pueden entrar ni en el maletero del coche ha dicho ufano Si suele Aparici pulso en el Parlamento esta vez jodido no lo cuenta sobre el mismo deberían sobre el personaje de Stendhal que Erbil Simon habla de los formalismo catalán la permanente añoranza por las batallas que las generaciones anteriores no llegaron a librar suma y sigue

Voz 17 26:00 hoy tribus

Voz 18 26:06 pues determinamos aquí Cristina de la Hoz Javier de Lucas Neus Tomàs hasta la semana que viene adiós a todos ustedes hasta mañana desesperamos esperamos feliz noche

