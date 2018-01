Hora 25 (24/01/2018)

Voz 1715 00:00 vamos con Hora Veinticinco son las ocho de la tarde las siete en Canarias vamos con la primera parte de hora25 luego les doy detalles de nuestra hoja de ruta de esta tarde qué tal buenas tardes Ricardo Costa exsecretario general del PP en la Comunidad Valenciana confiesa en el juicio de la rama valenciana de la Gürtel que el PP

Voz 1 00:37 se financió con dinero negro

Voz 1815 00:40 sí es cierto

Voz 1715 00:45 la a Ricardo Costa señala como principales responsables de esa financiación ilegal al exconsejero Juan Cotino y al expresidente Francisco Camps y lo ha ilustrado relatando por ejemplo un encuentro con el ex vicepresidente Víctor Campos en el que le llega a mostrar sobres con dinero

Voz 1815 01:01 en que el dinero de los empresarios tienen relaciones con la Administración queden ayudará al partido le aportan eso es una encaró el hecho de del presidente Camps

Voz 1715 01:17 el ex presidente Camps que ha negado la financiación ilegal del Partido Popular que ha negado que diera órdenes para actividades ilegales

Voz 3 01:24 porque es imposible que nadie puede decir en concreto nunca nada de mí jamás porque nunca di ninguna orden

Voz 1 01:31 para una actitud irregular o ilegal en cualquier ámbito ni de administración autonómica de la que tuvo el presidente ni el Partido Popular de la Comunidad Valenciana

Voz 1715 01:40 es que nadie pueda decir nada en contra del es que ya lo han dicho hoy mismo la rotundidad de Camps no frena la tormenta política el Parlamento de la Comunidad Valenciana debate mañana debe abandonar el Consejo Jurídico Consultivo Mariano Rajoy el pasado le profesó una amistad sincera casi casi hasta una sincera admiración hoy ya ni siquiera sabe si sigue siendo afiliado del PP además de esta confesión Cataluña el presidente del Parlamento catalán Roger Torrent ha viajado hasta a Bruselas para reunirse con Carles Puyol

Voz 1 02:18 el president Puigdemont tiene todos los derechos igual que cualquier otro diputado diputada a ser investido que retiren todos los elementos que impiden la normal celebración del serenos tal como si el deseo de todos ahí hasta el último momento vamos a intentar

Voz 1715 02:35 que esto sea posible el juez del Supremo Pablo Llarena ha levantado el secreto de una parte del sumario una pieza separada sobre el proceso de registros en las entidades independentistas Omnium Cultural la Asamblea Nacional Catalana y también en el centro de telecomunicaciones de la Generalitat estas bueno escuchar es una parte del discurso del Rey Felipe VI que ha participado por primera vez en el Foro Económico Mundial de Davos en el Sully Felipe VI se ha referido a Cataluña donde y así lo ha dicho ha habido un intento de minar las reglas básicas del sistema democrático español profundizar hemos en su intervención en los asuntos también que han puesto sobre la mesa debates sobre la mesa de debate líderes internacionales como Merkel pero Rajoy es el único de los jefes de Gobierno de las economías más importantes que no viajar Davos hoy le han preguntado si estaría dispuesto a promover desde el Gobierno una ley que castiga a empresas que pagaran menos a las mujeres que los hombres por el mismo trabajo esta ha sido su respuesta no

Voz 1487 03:31 va a ser yo creo que los gobernantes debemos ser muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuáles no y desde luego no hay ninguna que sea e igualar salarios

Voz 0978 04:28 es la primavera avanzada que hemos tenido los últimos días ha llegado a su fin mañana la lluvia ganará protagonismo después el frío ya llueve en Galicia la próxima noche incluso alguna tormenta puede descargar con intensidad a la que se extenderán hacia Asturias y la parte más occidental de Castilla y León y mañana con el paso de las horas esta lluvia se extenderá de oeste a este por toda la península dará más debilitada Andalucía también al Mediterráneo donde la madrugada del viernes es sí que algunas tormentas pueden descargar con intensidad especialmente en Cataluña y mañana por la noche cuidado con la cota de nieve por debajo de los mil metros en provincias como Ávila Segovia Soria también en La Rioja la parte más oriental de Burgos Guadalajara Teruel las temperaturas bajarán de manera apreciable a partir del viernes

Voz 1715 05:11 lo más seguro que recuerdan a la oveja Dolly varios científicos chinos han logrado clonar a dos monos utilizando la misma técnica que se utilizó entonces un nuevo hito científico Javier Gregori

Voz 0882 05:22 los chinos acaban de derribar una importante barrera técnica que podría abrir la puerta a la clonación de seres humanos porque han conseguido por primera vez clonar los primeros primates utilizando la misma técnica que produjo la oveja Dolly hace dos décadas sin embargo los responsables de este avance un equipo de investigadores del Instituto de Neurociencia de la Academia China de Ciencias han asegurado que su objetivo no es clonar humanos sino poder investigar enfermedades o probar nuevos fármacos en una especie genéticamente uniforme y muy próxima a la nuestra

vamos ya con todo pero antes noticia Iberia Nacho Palomo

Voz 5 05:55 buenas noches buenas noches hoy comienza en Madrid la primera gran cita de la moda la Mercedes Benz Fashion Week Iberia estará presente una vez más con la sala VIP un acogedor punto de encuentro para los protagonistas de esta industria la vinculación de Iberia con la moda no es algo nuevo Pertegaz Pedro Rodríguez y Adolfo Domínguez son algunos de los modistos que han vestido al personal de Iberia a lo largo de su historia

Voz 1 07:19 la cabina veinticinco Pedro Blanco tiene esa forma de una confesión

Voz 1715 07:26 en el aspecto de una vendetta Isla Pinta una estrategia Ricardo Costa ha declarado hoy ante el tribunal que el Partido Popular se financió en negro el ex secretario general del PP en la Comunidad Valenciana señala como cabeza de ese entramado al ex presidente Francisco Camps durante su declaración en ese juicio de la rama valenciana de la Gürtel aportado detalles sobre el pago en negro de mítines en los que participó Mariano Rajoy o ha declarado que advirtió a la dirección nacional del Partido Popular de esas practicas en la persona de el ex tesorero Bárcenas Vila Ángel Campos buenas tardes hola buenas tardes Pedro luego vamos a pasar a lo que ha dado de sí el resto del día largo pero nos vamos a centrar en la declaración en la concesión de Ricardo Costa que como decía señalado a Camps pero también a quienes fueron sus vicepresidentes y algún consejero es el primer dirigente del PP todas

Voz 1552 08:18 día con carné del partido que confiesa su financiación ilegal ha dado detalles cifras de pagos en negro fecha sea inculpado ya ha asegurado que Camps Cotino hilos vicepresidente Rambla hay campos estaban al frente del entramado de extorsión a los empresarios pedían dinero en negro a quiénes tenían contratos públicos en la administración que controlaban Costa también ha reconocido que ese pago en negro parte de dos mítines de Rajoy en Valencia en dos mil siete y dos mil ocho extras para los actos sufragados con ciento veinte mil euros en b por decisión de Camps

Voz 1815 08:51 el presidente Camps solicitado a una serie de complementos por ejemplo fuegos artificiales por ejemplo en alguna pantalla adicional por ejemplo un animador la banda de música pero esas cantidades fueron abonadas también con dinero opaco al fisco aportado por empresarios o con facturación a emitirá empresa

Voz 1552 09:19 y sostiene que denunció la situación a la dirección nacional a través de Luis Bárcenas

Voz 1815 09:24 Le traslado lo que me han planteado a don Luis Bárcenas gerente nacional del partido Luis Bárcenas creo recordar textualmente las frases me dijo la prohibida en el Partido Popular a nivel nacional sería aún Giles saludos

Voz 1552 09:45 pero nada se hizo Pedro al contrario Camps siguió pidiendo a la Gurtel para que organizar a sus actos a pesar de que eran los más caros

Voz 1715 09:53 con Costa vamos con Vicente Rambla uno de los señalados por Costa el ex vicepresidente de la Generalitat ha explicado que él no tenía nada que ver con el dinero que aunque era el director de las campañas electorales del PP en la Comunidad Valenciana el sólo tenía que encargarse de de llevarse bien con todos de la política qué chollo dirigir las campañas electorales tener tampoco responsabilidad el embudo del dinero Miguel Ángel ha dicho que era Acosta

Voz 1552 10:18 Rambla se ha quitado de enmedio dice que no tenía responsabilidades en el área después de añadir que nunca recibió instrucciones de Camps y Cotino respecto al dinero negro en ningún momento ha desmentido a Ricardo Costa cree que en su confesión de hoy hay un fondo de verdad

Voz 1815 10:33 lo del señor sagrados tendrá un fondo de gran Rodrigo frenó probablemente porque pero el fondo de verdad y luego lo aderezado con lo que le ha parecido bien

Voz 1552 10:44 pero Rambla se desvincula dice que si algo había en el partido el responsable

Voz 1715 10:47 era Ricardo Costa tendrá un fondo de verdad gracia negra así gracias luego volvemos con Miguel Ángel a las diez de la noche Francisco Camps comenzó el día en Valencia aparentando normalidad indiferencia por lo que pudiera confesar Ricardo Costa en Madrid pero no debía de estar tan desinteresado en lo que ocurriera o quizás alguien fue informándole de las acusaciones que le señalaban como el urdidor de la financiación anegó del PP el caso es que Camps ha atendido a los medios para negarlo para negarlo todo para negar que el diera órdenes irregulares para negar que existiera financiación ilegal del PP la declaración de Costa revuelto los ánimos ha vuelto a impactar en el paisaje político de la Comunidad Valenciana y hasta allí nos vamos a ir informa Amparo Cots

Voz 1915 11:27 a Xisco Camps sea declarado enfadado aunque será

Voz 0125 11:29 no ya ha negado rotundamente todo lo dicho por Ricardo Costa asegura que él nunca ha dado órdenes para que se cometiera ninguna ilegalidad porque es imposible

Voz 3 11:37 que nadie puede decir en concreto nunca nada de mi famas porque nunca di ninguna orden para una actitud irregular o ilegal en cualquier ámbito ni de la administración autora

Voz 1 11:47 a mí

Voz 3 11:48 de la que tuve de honor de ser el presidente ni el Partido Popular de la Comunidad Valenciana

Voz 0125 11:52 afirma con entiende por qué Ricardo Costa hechos saco sus acciones cuenta que hace tan sólo un mes estuvo comiendo con él y no le dijo absolutamente nada Camps no sólo mantiene su inocencia sino también la del propio Partido Popular Entre las reacciones a lo dicho por Costa la vicepresidenta del Consell Mònica Oltra aplaude la confesión de Costa aunque lamenta que no lo haya hecho antes y la que fuera alcaldesa de Alicante del PP Sonia Castedo ha llamado a costa de otros encausados miserables mentirosos y cobarde

Voz 1715 12:18 resulta chocante comprobar los efectos del tiempo en antiguas amistades proclamadas al calor de las multitudes Mariano Rajoy ni siquiera sabía si Francisco Camps antes Paco Paco para Mariano honesto y sincero amigo hoy Mariano Rajoy no sabe si Paco Camps es uno afiliado del Partido Popular está desmemoria la sufrido durante una entrevista en Onda Cero en la que parecía más cómodo por ejemplo de las consecuencias legales que le esperan a Carles Puigdemont el recurso que va activar el Gobierno ante el Constitucional si la Mesa del Parlament de Cataluña aprueba celebrar el debate de investidura con el candidato Osan

Voz 1487 12:54 yo si eso se produce iría al tribunal constitucional del recurso tendría que presentarse después de que se produjera el acto administrativo que lo motivar a nosotros no podemos presentar un recurso porque alguien haga declaraciones en unos medios de comunicación pero sí podemos recurrir la decisión de la Mesa que diga el señor Puigdemont puede actuar de esta manera y entonces es cuando lo haremos hay que respetar siempre los los procedimientos y las normas

Voz 1715 13:23 hoy se ha reunido con el presidente del Parlamento catalán el ex presidente de la Generalitat bueno digamos la al revés hoy el presidente del Parlamento catalán ha viajado hasta Bruselas para reunirse con el Express siente de Mon para intercambiar impresiones con el candidato oficial y con el resto de diputados huidos Torrent quiere un gobierno que pueda ejercer desde el minuto uno Puigdemont quiere ser presidente haber cómo cuadra el círculo por cierto que Moncloa hecho uso y del ciento cincuenta y cinco para poner más difícil ya cerrado la delegación de la Generalitat en Bruselas hasta nueva orden del juez del Supremo Pablo Llarena ha levantado el secreto del sumario de una pieza separada sobre el proceso tras los registros prácticas dos en las sedes de Omnium Cultural de la Asamblea Nacional Catalana el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat la Guardia Civil ha puesto especial interés en recuperar correos electrónicos vamos a Barcelona ahí Álvarez y correos electrónicos

Voz 1673 14:20 secretamente de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart ambos en prisión desde hace cien días los agentes han llegado a primera hora de la mañana a las sedes de Omnium y la ANC con un requerimiento del juez Pablo Llarena en el que les ha pedido la clonación de todos los emails de entre abril del dos mil dieciséis y octubre del diecisiete y ha habido mucha presencia mediática pero poca gente pocos ciudadanos en las puertas el motivo es que la ANC Llorío se han puesto de acuerdo para pedir que no se hicieran concentraciones lo ha dicho Jordi Pina abogado de Sánchez

Voz 9 14:49 decirle a la gente que no hace falta que nadie venga aquí a concentrarse y a dar apoyo de ningún tipo ni nada por el estilo porque no no es necesario y hago este llamamiento expresó para qué

Voz 10 14:59 la te lleven al concentrarse aquí para nada y que la diligencia transcurra

Voz 1673 15:04 la Guardia Civil también ha entrado al Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat en busca de pruebas para la investigación del Tribunal Supremo de los ex miembros del Govern de los líderes de ADN

Voz 1715 15:15 vamos a ir a Bruselas ya hemos dado con nuestra corresponsal Griselda Pastor para que nos cuente ahora si la reunión entre Carles Puigdemont el presidente del Parlamento Griselda cuenta

Voz 1628 15:25 no fue una reunión en la que ya hemos tenido muy pocos detalles sobre cómo será el futuro sabemos sólo que Carlos Puigdemont va a ser el candidato a la presidencia de la Generalitat ahí no ha habido ninguna modificación pero lo que no han contado es cómo será el proceso y es que hasta el final hasta el último momento parece tendremos que esperar para conocer si hay alguna modificación en este diseño en la práctica la reunión ha durado una hora no se ha podido celebrar como tú bien has contado en la sede de la delegación catalana porque ha estado cerrada una delegación que mañana Easy podemos confirmar Roya volverá a abrir sus puertas y sus trabajadores volverán a poder ocupar sus despachos pero que hoy ha sido clausurada por voluntad del Ministerio de Asuntos Exteriores obligando aquí esta citas se celebrará en unos pequeños despachos de la Alianza Libre Europea ha sido allí donde se han visto también con los ex consellers que acompañan a Puigdemont en Bruselas exconsellers que tampoco sabemos si dejara en honor a su escaño ya que tampoco este punto no han querido aclarar

Voz 1715 16:28 no gracias de ayer ya escuchamos al ministro veinte yo era Juan Ignacio Zoido en uno de esos arranques verbales prometiendo que van a hacer todo lo posible para que Puigdemont no pueda entrar en España en el maletero de un coche hoy conocemos algo más de en qué consiste el refuerzo el despliegue especial de fuerzas de seguridad para localizar a en el caso de que lo intentara un viajero Puigdemont Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 16:50 qué tal buenas tardes y es un despliegue policial que ha comenzado las últimas horas que tiene como objetivo detener al ex presidente de la Generalitat y que incluye hasta al chequeo de las alcantarillas como sí ha hecho esta tarde por miembros de la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional algo completamente inusual sobretodo a cinco días del debate de investidura interior sitúa a tres puntos

Voz 1715 17:10 José el primero es Girona dice que es un punto

Voz 0125 17:12 yo caliente y por eso despliega cien agentes de la Guardia Civil que permanecen ahora mismo iban a permanecer desplegados en la zona para evitar que el ex president se pueda colar este retén en concreto viene de Sevilla otro de los puntos donde se ha desplegado ya presencia policial es en las fronteras en concreto en la frontera de La Junquera es una frontera que está ya sequedad hay también reforzada desde los últimos meses pero que en las próximas horas va a ser todavía muy reforzada con controles de forma permanente el tercer puntos el Parlament catalán es otro de los escenarios rojos que se ha marcado interior como posible destino del ex president aquí desplegados miembros de la Policía Nacional en concreto de los UIP de las Unidades de Intervención Policial dos patrullas por la mañana dos por la tarde

Voz 1715 17:54 ya está Davos hasta Suiza ha llegado el tema catalán allí se está celebrando el Foro Económico Mundial donde se debaten los principales problemas globales a los que nos enfrentamos y como máxima representación de España ha viajado hasta allí por primera vez el Rey Felipe VI en su discurso el jefe del Estado ha defendido la necesidad de preservar el imperio de la ley como pilar básico de la democracia y ha animado a que las inversiones vuelvan a España después de estos meses de incertidumbre en Cataluña enviada especial de la SER María Manjavacas buena estar

Voz 11 18:20 pues buenas tardes el Rey ha venido a Davos a tranquilizar a los inversores internacionales que tienen dudas tras la crisis de Cataluña España ha dicho es una economía potente que sigue creciendo y que tras el desafío catalán ha actuado con la ley con la Constitución y esta lección este ejemplo debe servir también para otros países

Voz 0882 18:38 es una lección que debemos sacar de esta crisis y no sólo España sino las democracias en general es la necesidad de preservar el imperio de la ley como base angular de la democracia y respetar el pluralismo político y el principio básico de soberanía nacional que de hecho pertenece a todos los ciudadanos los desacuerdos políticos las disputas deben ser resueltas de acuerdo las reglas democráticas y los valores que

Voz 1487 19:03 cogen en nuestra Constitución y en nuestro sistema legal

Voz 11 19:08 la Constitución decía no es un mero adorno sino la expresión de la voluntad ciudadana ahora esta tarde se va a reunir en un encuentro bilateral con el presidente francés Emmanuel Macron que esta tarde ha llenado aquí el Foro central de la auditorio de Davos

Voz 1715 19:23 otro de los asuntos que se han planteado en ese foro es abordar una vez por todas el acoso sexual al que se enfrenta a las mujeres en todos los sectores profesionales la desigualdad en el las capacidades de acceso Porto unidades para ellas en el mercado laboral en las empresas fue el primer ministro de Canadá ya este intruso quién ayer puso sobre la mesa esta cuestión una cuestión que no está que parece no estar entre las prioridades del presidente del Gobierno del nuestro esta es la respuesta de Mariano Rajoy ante la posibilidad de legislar para acabar con la brecha salarial en nuestro país

Voz 1487 19:56 es que el Gobierno empiece a fijar los salarios de las empresas no me vienen no me debería yo diciendo lo que tiene que cobrar ustedes por ejemplo francamente siquiera adición

Voz 12 20:06 no de Si una mujer y un hombre hacer lo mismo deberían cobrarlos

Voz 1 20:09 no

Voz 1487 20:10 no nos metamos en eso demos pasos en la buena dirección que normalmente es cómo se resuelven mejor los problemas ya les digo Españas de los países de Europa los empresarios ya no digo que sea una cosa el Gobierno que mejor están haciendo las cosas

Voz 1715 20:23 no nos metamos en eso dice el presidente del Gobierno un tema que evite Rajoy que evita también la ministra de Igualdad la de igualdad los sindicatos les recuerdan al Ejecutivo que Europa les obliga a reducir esa brecha salarial incluso que nuestras leyes ya sanciona a las empresas donde se demuestra que existe esa discriminación Adela Molina

Voz 1915 20:42 la ministra de Igualdad se ha puesto de perfil cuando le han preguntado por las declaraciones del presidente sobre la brecha salarial Dolors Montserrat es competencia del Ministerio de Empleo y si el presidente

Voz 13 20:50 Rajoy ha dicho esto es que lo tienen hablado con la ministra de Empleo San no no puedo avanzar una cosa que no es de mi competencia

Voz 1915 20:56 para los sindicatos son un despropósito Unai Sordo CCOO Pepe Álvarez UGT

Voz 14 21:00 es lo bueno no que se tenga que meter es que está en la obligación de poner las condiciones objetivas para eliminar la discriminación de género salarial la brecha salarial que sigue existiendo en este país

Voz 1715 21:13 a uno le parece que algunas

Voz 15 21:15 a veces el presidente del Gobierno está en la luna me parece que es un desprecio hacia las mujeres absolutamente insoportable

Voz 1915 21:25 el PSOE cree que las palabras de Rajoy son inaceptables y reflejan su insensibilidad ante más de la mitad de la población Ciudadanos ha registrado varias preguntas en el Congreso

Voz 1715 21:33 ante la falta de interés del presidente por este tema

Voz 1915 21:35 allí en el Senado En Comú Podem pedirá al Gobierno que aclare por escrito cuáles son sus competencias en materia de igualdad

bueno tenemos segunda hora del programa porque hay fútbol pero si vamos a tener la información y la tertulia a partir de las diez de la noche hoy para el análisis hemos convocado María Esperanza Sánchez yo Contreras Illa Carmen del Riego Éstas son para ella las claves de esta última de sendas

Voz 0378 23:21 esas cosas sobre lo que pasaba con la financiación del PP Ricardo Costa ha confesado pero cuál de las muchas versiones que ha dado hasta ahora es la buena habrá otras aún ha dejado elementos para apuntar más alto nunca hasta ahora había señalada Francisco Camps y ahora le menciona como responsable pero dejan su declaración afirmaciones que lejos de poder darlas como reales más bien parecen estar ahí para poder desde Fitz en un momento dado hablo de la base que ponen en boca del ex tesorero del PP esto es una práctica prohibida en el PP a nivel nacional sería esa los con ella es culpa Bárcenas el Nacional y también a Rajoy es esa su intención o es lo próximo en lo que va de este decirse no hay que olvidar que un acusado puede mentir y Ricardo Costa

lo dicho nosotros vamos a regresar a partir de las diez de la noche con información de ahí con el análisis

Voz 16 24:55 las

Voz 1 25:07 hora veinticinco Madrid

Voz 1915 25:20 buenas tardes el Gobierno de la Comunidad endurece su discurso contra ciudadanos después de que la formación naranja ya ha conseguido volver a citar a Cristina Cifuentes el próximo dos de febrero en la comisión de corrupción de la Asamblea su portavoz Ángel Garrido en declaraciones a la Ser acusa a ciudadanos de iniciar una cacería desoyendo a los letrados de la Cámara

Voz 1 25:36 Ciudadanos ha demostrado ya hoy la miseria

Voz 18 25:38 coral con la que han llevado tu de este asunto ciudadanos dieta ningún informe porque el literato les ha informado hoy verbalmente de que desaconsejaba esa auténtica cacería que están provocando contra la presidenta es una auténtica vergüenza saltarse los consejos del letrado

Voz 1915 25:53 también en declaraciones a la SER la portavoz socialista en el ánimo y ha asegurado que la Comisión va camino de convertirse en un circo la prueba dice es que las actas que estuvieron ocultas durante meses y que ahora están en manos de la oposición no revelan hasta al menos por ahora ninguna irregularidad

Voz 19 26:07 en lo que a mí me ha dado tiempo a examinar y concretamente en casa puede verse que que corresponden a cinco la señora Cifuentes fue vocal del consejo de administración de Canal de Isabel II nosotros no vemos nada extraño en relación con el caso Lezo si se quiere que ya venga a explicarnos pues muy bien pero no le podemos preguntar sordos otra cosa tendremos que preguntarnos sobre ese objeto la comparte

Voz 1915 26:32 ciencia de Cifuentes está supeditada al informe jurídico encargado por el Partido Popular el viernes conoceremos sus conclusiones Ciudadanos no descarta retirar su petición Si los letrados de la Asamblea

Voz 1 26:41 concluyen que es una petición antirreglamentaria

Voz 1 27:49 trazas en la web del Teatro Bellas Artes hablarporhablar sale espera hora veinticinco Madrid

Voz 1915 28:02 ocho y veintiocho se lo hemos contado este miércoles en la SER el Ayuntamiento de la capital suspenderá durante un año en la concesión de licencias para pisos de alquiler turístico el gobierno municipal va a aprobar una nueva normativa y a continuación aplicará esa moratoria únicamente en el distrito Centro eso sí para la oposición el plan es insuficiente y no producirá mejoras

Voz 24 28:20 me gustaría saber lo que es la moratoria destacan vendido la moratoria de de la nada y estoy completamente en contra de los noventa días y así se lo hemos hecho a Esther llegará el delegado en reiteradas ocasiones

Voz 1 28:30 mienten a los madrileños porque para tener un piso turístico en la ciudad de Madrid en estos momentos el Ayuntamiento no está exigiendo ningún tipo de licencia

Voz 25 28:37 Napolitano algo que es ilegal se puede combatir la la proliferación de los pisos turísticos tienen muchísimas herramientas para hacerlo para empezar inspecciones que no han hecho ni una

Voz 1915 28:48 el Ayuntamiento de la capital impuso en todo el año pasado casi tres millones de multas por infracciones de tráfico y estacionamiento más de ocho mil al día la mayoría de ellas cerca de un millón por estacionamiento indebido y hoy hemos sabido también que por primera vez la justicia ha condenado al Ayuntamiento de Madrid por multar irregularmente a un conductor que se saltó un semáforo foto rojo los llamados semáforos Moulton es lo contaba Mario Arnaldo de Automovilistas Europeos en La Ventana de Madrid

Voz 26 29:11 es una sentencia más que anula y condena al Ayuntamiento de Madrid en Costas anula una multa de foto rojo porque son ilegales doscientos euros y cuatro puntos y importante

Voz 1915 29:21 lo los malagueños

Voz 26 29:24 pierden más puntos pero el problema es que es un sistema que no ofrecen garantías

Voz 1915 29:29 negó tenemos ocho grados en el centro de la capital hasta mañana