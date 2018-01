Hora 25 (25/01/2018)

Voz 1715 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:11 gallinas Serra

Voz 0194 00:23 hola buenas tardes el Consejo de Estado no ve que exista base para impugnar la designación de Carles Puigdemont como candidato a la investidura el anuncio lo hacía esta mañana la vicepresidenta con este argumento carece por tanto el derecho a la libertad de Ambulatoria que le permitiría acudir a esa comparecencia porque tan pronto entre en territorio español debe ser puesto a disposición judicial en Moncloa ya tiene ese dictamen del Consejo de Estado que es preceptivo pero no vinculante así que ahora el Gobierno debe decidir si presenta la impugnación ante el Constitucional incluso si eso ocurre tanto en Cataluña como Esquerra Republicana insisten en que es Carles Puigdemont quién sigue siendo su candidato Eduard Pujol es portavoz del grupo de Catalunya

Voz 2 01:04 daré mi hermana ni

Voz 3 01:07 axioma no aceptaremos ni amenazas ni coacciones lo de hoy es la prueba que el Gobierno español no acepta la democracia ni los resultados del veintiuno de diciembre y lo que es peor están dispuestos a combatir

Voz 4 01:18 eso resulta dispuso a tumba tronos

Voz 0194 01:22 lo único cierto a esta hora del jueves es que el debate de investidura se va a celebrar a partir de las tres de la tarde del martes de la próxima semana el presidente del Parlament ha confirmado la fecha esta misma tarde por cierto que el secretario general de la OTAN ha validado hoy las teorías que apuntan a la injerencia rusa en la crisis política catalana sol temer visita España este jueves se ha reunido con el presidente del Gobierno la ministra de Defensa y con el Rey

Voz 5 01:42 muy nuboso en el resto en agonía

Voz 1715 01:45 hemos debatido bordado en nuestras reuniones de hoy los informes que he visto sobre los intentos de Rusia de interferir en asuntos internos de varios países incluyendo informe sobre Cataluña cualquier interferencia exterior es por supuesto inaceptable

Voz 4 02:07 es algo más este jueves Pedro han hecho después de que el Gobierno de Nicolás Maduro ya ha anunciado la próxima expulsión del embajador español en Caracas el Gobierno español va a responder con proporcionalidad es lo que dice el ministro de Exteriores el Gobierno tomará medidas de reciprocidad como hemos intentado tomar la lamentamos desde luego

Voz 6 02:27 la declaración de persona non grata rechazamos las acusaciones de injerencia seguiremos apoyando el dialogo de esperamos que haya resulta pero naturalmente somos

Voz 1715 02:39 vamos a resumir los datos del paro los de la EPO del último trimestre que se han conocido hoy de reflejan una ralentización en el ritmo de creación de empleo pese a todo el año pasado se crearon casi medio millón de puestos de trabajo y volveremos a escuchar a Vicente Johnson is presidió la Asociación de Empresarios de la Construcción de Castellón os ha contado aquí en la SER esta mañana en que consistía el modelo pizzas de pago de comisiones ilegales

Voz 7 03:00 dónde estaba en medio de la costando bueno ajeno sino realmente no es a otros proyectos que implica o no estamos situaciones del veinte por ciento sólo encontró todos

Voz 4 03:13 a cuyo frente a posibles

Voz 0194 03:18 y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:21 buenas tardes hoy se juega el último partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey a las nueve y media en el Camp Nou Barça Espanyol recordemos que el Espanyol ganó uno cero en la ida disputada en Cornellà El Prat y también tenemos Euroliga de baloncesto juegan el Real Madrid en su cancha ante el Anadolu Efes de Turquía Duero Espanyol en Málaga entre el Unicaja y el Baskonia

Voz 0194 03:40 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes en mucha tensión las próximas horas a la cota de nieve irá bajando mucho las precipitaciones irán filtrando prácticamente toda la Península van a ser especialmente intensas en su mitad norte sobre todo en el Cantábrico de madrugada también en Cataluña incluso con alguna tormenta que puede descargar con intensidad la cota de nieve en breve se situará por debajo de los mil metros en toda la mitad norte mañana llegará bajar hasta los quinientos a setecientos metros de altura mucha atención en toda la mitad oeste tanto en el interior como en zonas de montaña del Mediterráneo en el conjunto del país mañana temperaturas claramente más bajas que hoy también bajarán en Canarias el fin de semana más sol previamente mucho frío empieza hora25 Pedro yo antes de eso

Voz 1715 04:21 la portada ahí tiene que ver con lo que nos estaba contando ahora Jordi Carbó los avisos que anda lanzando hoy la DGT porque va a nevar no vayamos a repetir la historia

Voz 7 04:29 Adela Molina la DGT recomienda planificar

Voz 0011 04:32 el viaje consultando el pronóstico meteorológico y la situación de las carreteras también advierte de que se podrá restringir la circulación a determinados vehículos establecer cortes preventivos para garantizar la seguridad en caso de nevadas entre las vías que se pueden ver afectadas todas del centro y el norte de la península cita la AP seis en la que miles de conductores se quedaron atrapados durante horas por la nieve en la operación retorno de Navidad para evitar imprevistos Tráfico pide también extremar la precaución cuando se circule por áreas soviets afectadas disponer de medios su equipamiento adecuado además de cuerda que se debe prestar atención a la señalización de los paneles y a las indicaciones

Voz 1715 05:07 la Guardia Civil pues venga vamos ya con todo pero antes noticia Iberia Nacho Palomo

Voz 1 06:56 la Cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco

Voz 1919 07:03 nosotros lo que estamos diciendo es que no puede proponer al señor Puigdemont como candidato fue de proponer a otro por tanto nosotros no vamos a entrar en si convoca o no lo que estamos diciendo es que el señor Torrent no puede proponer como candidato al señor Puigdemont Si el señor Torrent propone a un candidato que pueda llevar a cabo la investidura esos otra

Voz 1715 07:29 cosa bueno con ese argumento el Gobierno le había pedido hoy al Consejo de Estado que le dijera si comparte o no ese criterio iba el Consejo de Estado le dice que no no ve argumentos suficientes para en este momento impugnar la designación de Carles Puigdemont como candidato es un error es un grave error de cálculo del Gobierno en este último movimiento para intentar frenar la investidura de Carles Puigdemont Javier Álvarez Javier muy buenas tardes pero bueno estar en esta decisión sabemos adelantado aquí en la SER hace unos minutos en torno a las ocho menos veinte los argumentos fundamentalmente tienen que ver con el momento en el que el Gobierno quiere llevar a cabo esa impugnación

Voz 0689 08:05 así es ahora no puede ser más adelante el Consejo de Estado ha contestado al Gobierno que en este momento no hay fundamentos jurídicos para impugnar la propuesta de nombramiento

Voz 1715 08:13 pude a los dos informes hoy que solicitó

Voz 0689 08:16 bien no han sido ya contestados y ambos de forma negativa según las fuentes consultadas del Consejo de Estado los argumentos que utiliza a los consejeros para rebatir esta oportunidad de presentar ahora el recurso se resumen en que no es posible interponer este tipo de recursos a título preventivo y adoptar medidas cautelares sobre intenciones sobre propuestas como oíamos a la vicepresidenta en este momento dicen estos informes sólo se trabaja con hipótesis con actos previsibles pero que no se han producido y por tanto no hay fundamentos para impugnar los porque no se puede actuar contra acontecimientos futuros todavía no ocurrido se trata de una cuestión cronológica nos matizan porque si se produjeran estos actos entonces en ese supuesto Sí Se podría recurrir a la vez el acto concreto una proclamación una investidura nos encontraríamos con un hecho que sí es susceptible de presentar recurso hay que recordar Pedro que estos informes solicitados no son vinculantes para el Gobierno es decir que si Mariano Rajoy quisiera mañana presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional lo podría hacer pese a que los informes negativos han sido de

Voz 1715 09:14 su órgano asesor no sabemos gracias Javier qué va a ocurrir mañana sí sabemos que el Gobierno la Moncloa confirma que ha recibido ese informe dictamen del Consejo de Estado que a su manera claro esto es la política intenta suavizar Sonia Sánchez hola

Voz 1916 09:32 pues sí hola una respuesta muy escueta del Gobierno en el que la Moncloa nos confirma que sí que ha recibido el informe del Consejo de Estado pero explica el contenido de manera distinta aunque contado de otra manera es lo mismo que acaba de explicar Javier Álvarez ahora mismo dice el Gobierno que el Consejo de Estado avala los

Voz 1715 09:47 argumentos jurídicos planteados por el Ejecutivo a pero que

Voz 1916 09:49 trepa sobre el momento temporal de hacerlo en el Gobierno recuerda también que el informe como decía Javier es preceptivo pero no vinculante es decir que aunque el Consejo de Estado se oponga de ejecutivo podría presentar el recurso falta ahora mismo por por saber si la impugnación Se va a plantear igualmente aún con ese informe en contra esperamos que la Moncloa Pedro nos lo aclare en los próximos meses

Voz 1715 10:10 a ver si será muy interesante saber qué decisión va a adoptar el Gobierno porque si la Moncloa pese a todo decide presentar esa impugnación ante el Constitucional con qué tal le va a pedir luego a la Mesa del Parlament que haga caso de los dictámenes de los letrados de la Cámara por ejemplo en fin el momento en el que se presente a la impugnación es fundamental en este proceso sobre el momento sobre el calendario es sobre el que el Consejo de Estado establece el pero más importante en Cataluña antes de que se conociera el contenido del Consejo de Estado tanto Cataluña el PDeCAT como Esquerra Republicana habían sido especialmente críticos con el movimiento del Gobierno insistían en que posición iba a ser iba a seguir siendo su candidato no vamos a ir a Barcelona perforada

Voz 0689 10:55 los más duros en Cataluña que consideran que el Gobierno hoy por fin se ha quitado la máscara afirmando que no respeta los resultados de las elecciones mantienen la candidatura de Puigdemont Eduard Pujol no exaltar

Voz 0919 11:05 en ni Meneses feliz

Voz 12 11:07 acción sindical candidata a la investidura es

Voz 0689 11:11 Carles Puigdemont Esquerra más tibia mantiene que Puig Monés el candidato

Voz 12 11:15 la propuesta de Puche Damon es legítima y emana de las urnas y no la impugnaron

Voz 0689 11:19 pero Sergi Sabrià ha evitado decir de nuevo si llegarán hasta el final si la investidura esa distancia a Ciutadans aplaudido el recurso el PSC hubiera preferido esperar pero lo avala Lorena Roldán Ciutadania Eva Granados PSC

Voz 13 11:33 estamos de acuerdo con esta decisión sobre todo lo que entendemos es que el Gobierno de España lo que tiene que hacer es garantizar el funcionamiento normal del Parlamento que entendemos que persiguen el mismo objetivo que el nuestro que es hacer tener una legislatura en términos normales en una sociedad normal

Voz 0689 11:50 los comunes rechacen el recurso pero piden que haya un candidato que pueda formar un gobierno ya

Voz 1715 11:55 en este paso del Gobierno busca o buscaba entre otras cosas si es que finalmente no será aussie Se da busca evitar el impacto que tendría la destitución por segunda vez desde Carles Puigdemont como presidente elegido por el Parlament una maniobra de anticipación menos comprometedor incluso para la imagen del propio Gobierno la vicepresidenta asegura que lo habían comentado con quiénes se habían interesado por los planes del Ejecutivo

Voz 1919 12:19 ya a los partidos políticos y a los grupos parlamentarios en el Parlament que durante estos días se han acercado a nosotros para preguntarnos cómo lo veíamos que vamos a hacer posa esos los hemos informado los que se han dirigido a nosotros los demás

Voz 1715 12:35 no el PSOE no se aparta ni un milímetro del Gobierno las decisiones que anda tomando para afrontar esta crisis y está claro no iba a ser una excepción José Luis Ábalos secretario de Organización

Voz 14 12:43 no apoyamos al Gobierno porque sí sino acompañamos al Gobierno en la tarea de defensa de la legalidad y la defensa de la integridad territorial de España es debido conocimiento de que han encargado informes al Consejo de Estado previo a la interposición de un recurso de constitucionalidad

Voz 4 12:57 ante el tribunal que usted tener vosotros os vamos a él

Voz 1715 13:01 este varapalo porque lo es del Consejo de Estado le ha servido al ex presidente a través de Twitter y a partir de la información que ha adelantado la Cadena SER pedir la dimensión de la vicepresidentas dice que ha de dimitir inmediatamente por el fraude de ley que pretendía orquesta por cierto allí es novedad también de la tarde el presidente del Parlamento catalán ya ha puesto hora y fecha de la celebración del debate de investidura sea quién sea el candidato comenzará el próximo martes volvemos a Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 13:30 faltaban un par de minutos para las siete de la tarde cuando se hacía pública esta convocatoria firmada por el propio Torrent que fija para el martes a las tres de la tarde el inicio del debate de investidura de Carles Puigdemont Jay día ya llora pero sigue sin resolverse cuál será el formato del propio debate y más concretamente Si Puigdemont piensa asistir al Parlament o si va a intentar una investidura desde Bruselas esta mañana turno en había reunido a todos los grupos y allí se había constatado que Jones para Cataluña ya Esquerra tenían discrepancias en cuanto al calendario mientras dos republicanos apostaban porque el debate fuera el martes veinticuatro horas antes de la fecha límite que marca el reglamento la lista del ex president se inclinaba por apurar los plazos convocando el miércoles por la tarde finalmente la opción elegida como decimos martes a las tres

Voz 1715 14:12 bueno pues aquí nos vamos a quedar esperando cualquier novedad que se produzca lo que debe aclarar el Gobierno sería muy conveniente que lo hiciera con cierta urgencia si pese a todo mañana va a presentar esa impugnación o no ya con el tiempo se aclararán otras cosas por ejemplo que impactó n en la imagen de la propia vicepresidenta este varapalo al final ha sido hoy ella quién han dado la cara al anunciar esta impugnación que el Consejo de Estado de prematura e injustificada en los plazos anda por Madrid hizo hoy el secretario general de la OTAN

Voz 15 14:44 huy allí son resto

Voz 1715 14:46 se llama Jens Stoltenberg se ha reunido con Rajoy y con Cospedal Deacon el Rey asegura que ha comentado algunos de los informes que isla visto y que apuntan a la injerencia rusa en procesos políticos como el catalán Varela si la pegó

Voz 1450 14:59 de de los periodistas aclara indirecta le consta que haya existido injerencia de Rusia en la crisis catalana Jens Stoltenberg después de reunirse con Mariano Rajoy y Cospedal respondía así a la prensa huy

Voz 1762 15:12 hemos debatido ya abordado en nuestras reuniones de hoy los informes que he visto sobre los intentos de Rusia de interferir en asuntos internos de varios países

Voz 15 15:19 sí por supuesto

Voz 1762 15:22 incluyendo informes sobre Cataluña hemos visto un crecimiento significativo de los intentos de interferir a través de distintas vías en procesos políticos internos y el volumen y la complejidad de esos intentos ha aumentado significativamente nos tomamos esto muy

Voz 1450 15:37 en cuanto a la situación política actual de Cataluña el secretario general de la OTAN ha asegurado que el asunto debería resolverse dentro del orden constitucional español una España fuerte y unida

Voz 16 15:47 un enfado Spain

Voz 1450 15:50 escucha esto es buena para la OTAN Stoltenberg

Voz 0194 15:53 ha agradecido a Cospedal su compromiso de elevar

Voz 1450 15:56 así en defensa hasta el uno coma cinco por ciento del PIB en dos mil veinticuatro veinticinco

Voz 21 16:58 no tenían por qué tocar los datos de hipotecas y es probable que tenga las cláusulas suelo de la Pérez a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo Arriaga Asociados se encarga de todo pide cita gratuita y sin compromiso en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cien o acércate a tu oficina más cercana Arriaga Asociados hagan vota fácil

Voz 1 17:18 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 17:24 Blanco se llama Vicente Bonis es un empresario que ha relatado esta mañana en la SER un sistema de doble imposición de dos de pago de comisiones supuesto doble pago de comisiones ilegales el más jugoso dice tenía lugar cuando se rectificaba caros siempre al alza el presupuesto de ciertas adjudicaciones

Voz 7 17:40 no sólo me dijo Fornesa estaba muerto por ciertos fracaso donde estado lo yo el porcentaje no sino realmente normalizados otros proyectos qué implica o no estamos estaciones del veinte por ciento sólo contra todos pero cuyo cuyo importe ya en otros trescientos un treinta por ciento

Voz 1715 18:03 en el juicio del caso Gürtel la de Ricardo Costa es de momento la única confesión hoy ha declarado la que fue la gerente del PP de Valencia dice que ella tampoco supo nada de la supuesta financiación ilegal del partido del que del que ella llevaba las cuentas Miguel Ángel Campos

Voz 0689 18:18 la ex gerente del PP en Valencia Cristina Ibáñez ha negado conocimiento de irregularidad alguna en las cuentas del PP valenciano conocimiento no que no existiera Ibáñez dice que si hubo financiación ilegal la montaría otro en referencia a Ricardo Costa

Voz 0194 18:31 si alguien ha montado no

Voz 0689 18:33 a ello después de negar conocimiento alguno de la financiación ilegal ha reconocido ante el juez que recibía los donativos anónimos para el PP de empresarios en sobres OPA que títulos que le entregaba el vicepresidente del Gobierno Víctor

Voz 1715 18:45 Campos o Amin mañana va

Voz 22 18:47 eh a Víctor Campos o luego o retaron a Victor Mike señor campos menos entregaba para Dios ingresar fondos usted veía los sobres con un salto sobre serán como si como para que Tito esté

Voz 0689 19:02 dice que todo era legal pero ingresaba los paquetillo sus remesas en cantidades que no supera los tres mil euros un método habitual según fuentes jurídicas del procedimiento para saltarse las alertas de Hacienda vulnerar la ley de partidos en las donaciones las mismas fuentes consideran esclarecedor que recibiera el dinero para el partido no de un cargo del PP sino de un vicepresidente del Gobierno con capacidad de adjudicación para las empresas que Donavan

Voz 1715 19:27 el último choque diplomático entre España y Venezuela subido un grado más hoy el gobierno de Nicolás Maduro ha decidido expulsar a nuestro embajador en Caracas España es más que probable casi seguro que vaya a hacer lo mismo desde Caracas informa la corresponsal de Caracol Radio manda Sanz

Voz 23 19:41 a esta hora el embajador Jesús Silva se encuentra en su residencia en la ciudad de Caracas a la espera de lo que sería la notificación formal del Gobierno de Nicolás Maduro sobre su expulsión del país luego de haber sido considerado persona no grata ha recibido allí a otros embajadores de la Unión Europea el Gobierno ha declarado en un comunicado emitido por la Cancillería trata de un R está a la Unión Europea que emitió sanciones en contra de siete altos funcionarios también a la respuesta que ha tenido en la comunidad internacional rechazando la convocatoria a elecciones presidenciales aseguran que se trata de una convocatoria apresurada y además ilegítima también ha dicho el Gobierno de Nicolás Maduro que para ellos sexto es otra acción Inger insisto de Mariano Rajoy que busca interferir de manera directa con la soberanía y la independencia de Venezuela

Voz 1 20:27 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 20:33 Blanco y veinte en Canarias el último trimestre del año fue algo peor de lo esperado hoy se ha conocido el dato final de la época del dos mil diecisiete y los últimos tres meses se frenó algo la creación de empleo la reducción del paro hay una constante que se repite de forma esquemática con cada dato por un lado el Gobierno celebra la estadística por otro los sindicatos alertan de la precariedad enquistada en nuestro modelo laboral Rafa Bernardo

Voz 1762 20:56 a pesar del último trimestre del año peor de lo esperado con cincuenta y un mil empleos destruidos y treinta y cinco mil parados más los datos anuales siguen arrojando una creación de empleo fuerte cuatrocientos noventa mil puestos más en el conjunto de dos mil diecisiete y una notable reducción del paro cuatrocientos setenta y un mil desempleados menos sindicatos y Gobierno en todo caso tienen visiones opuestas sobre todo cerca de la calidad del empleo generado Fátima Báñez ministra Lola Santillana comisiones

Voz 24 21:18 por cada nuevo empleo temporal se creó durante el año dos mil diecisiete dos nuevos empleos indefinido por tanto avanzamos también en la calidad del empleo

Voz 25 21:30 el empleo creado además es precario porque sigue aumentando la tasa de temporalidad los datos que hemos conocido hoy lo sitúan en el veintiséis coma siete por ciento

Voz 1762 21:39 con los datos de hoy el total de ocupados hay ligeramente por debajo de los diecinueve millones el desempleo repunta hasta los tres millones setecientos sesenta y seis mil y la tasa de paro se queda en el dieciséis con cincuenta y cinco por ciento la más baja en términos anuales desde dos mil ocho pero dos décimas más alta que la que había en el trimestre anterior los dobles

Voz 1715 21:55 adelantado esta tarde que el Consejo de Estado le ha dicho al Gobierno que no ve motivos no ve sus sustancia sustancia al menos temporal y jurídica para impugnar la designación de Carles Puigdemont como candidato a presidir la Generalitat el Gobierno va a hacer caso omiso a ese informe que es preceptivo no es vinculante es verdad pero parece que no lo va a tener en cuenta Sonia Sánchez cuéntanos

Voz 1916 22:19 pues efectivamente el Gobierno tiene la intención de seguir adelante con el recurso contra la candidatura de Puigdemont nos adelantan ahora mismo fuentes del Palacio de la Moncloa como dices ese un informe del Consejo de Estado es preceptivo pero no es vinculante es decir el Gobierno puede seguir adelante con el recurso a pesar de que no tenga el informe a favor no lo tiene como nos confirman desde la Moncloa a pesar de eso van a salir adelante iban a presentar mañana van a impugnar ante el TC esa candidatura de Carles pues

Voz 1715 22:45 bueno pues a ver qué dice luego el Gobierno cuando la Mesa del Parlamento catalán por ejemplo la mayoría independentista decida no hacer caso a los informes de los letrados de la Cámara apuesta el caso de María Elósegui elegida esta semana como juez español en el tribunal de de Derechos Humanos de Estrasburgo ideario punto es ha destapado hoy algunas de sus teorías por ejemplo que la homosexualidad guarda relación directa con ciertas patologías murieron

Voz 0259 23:06 pero impide en los colectivos de gays y lesbianas por carta a Rajoy a su Gobierno explicaciones por haber incluido en la terna de candidatos a esta catedrática con un pensamiento que consideran homófobo el PSOE cree que María Elósegui no debería representar a España en el Tribunal de Derechos Humanos podemos habla de desatino e Izquierda Unida protestará en Europa por su elección Alberto Garzón

Voz 26 23:28 esto es verdaderamente bochornoso sobre todo porque no es un reflejo de lo que realmente es España España es uno de los países más avanzados en derechos civiles in no es en absoluto justo para la ciudadanía española que su representante tenga ese tipo de declaraciones bochornosas

Voz 0259 23:43 hemos hablado con María Elósegui dice que no quiere responder a lo que califica de tergiversaciones

Voz 1715 23:51 hoy en la tertulia a partir de las diez de la noche el análisis de lo vamos a pedir a Gonzalo Velasco Milagros Pérez Oliva Alberto Pozas está son para él las claves del día

Voz 27 23:58 el enemigo exterior siempre es un bálsamo para dolores internos así se desploma una dictadura invade las Malvinas que se te dispara la inflación y de tu economía pues tienes a mano algún embajador extranjero para expulsar así hay que entender los últimos movimientos de Maduro tan necesitado de un enemigo exterior que no rechaza a alguien con tan poca pinta de enemigo como Mariano Rajoy si todavía fueran que sí intentó liderar la asfixia en su momento de Cuba Venezuela en fin que lo del enemigo exterior sirve para un roto y para un descosido tienes que cerrar quirófanos por la crisis hombre nos en va de Islas Malvinas queda lejos pero sí que fuerzas la existencia de un Estado opresor contra el que dirigir toda la indignación le clava la crisis al ciudadano en la yugular y le dices que tú has sido queda poco para asistir a un nuevo capítulo de esta historia ya protagonizada por entero por Puigdemont que no se inventó lo del enemigo exterior pero que lo está explotando hasta una saciedad viva lo malo es que al esconderse en Bruselas el se ha convertido en enemigo exterior de otros que pretenden esconder su pestilencia política valenciana detrás del flequillo de pulmón

Voz 1715 24:57 hora25 luego a las diez desde la onda media aplicación de teléfono móvil y la Cadena SER la web de la Cadena Ser punto com ocho veinticinco

Voz 0194 25:14 hora veinticinco Madrid buenas tardes el Ayuntamiento de Madrid mantiene su compromiso de tener lista la nueva Gran Via antes de la próxima Navidad las obras que previsiblemente comenzarán el próximo uno de marzo ya están adjudicadas el concejal de Urbanismo José Manuel Calvo ha lanzado aquí en La Ser en La Ventana de Madrid un mensaje tranquilizador a los comerciantes de

Voz 29 25:43 Nuestro objetivo es empezar el uno de marzo fiel formalizar el contrato con el adjudicatario y comenzar el uno de marzo esto objetivos que esté lista antes de las próximas Navidades navidades la gente que viene a comprar

Voz 27 25:53 pasear disfruta de la nueva después de que decirle a la joven

Voz 29 25:56 antes que Cobo cuando todos una reforma en tu casa sabes que estas un tiempo fastidiado que sabes que cuando termina la obra pues eh tu casa mejorado oí tienes las condiciones de vida mejores

Voz 0194 26:06 mensaje tranquilizador también para los hoteleros el concejal niega que la nueva moratoria para licencias turísticas aprobada por el Ayuntamiento suponga un cerrojazo como el que se dio en Barcelona

Voz 2 26:15 los hoteles podrá seguir funcionando pueda seguir

Voz 29 26:17 viéndose en aquellos lugares donde ya

Voz 9 26:20 es posible ha habido un hotel es decir en todo lo que politizar un término

Voz 30 26:24 la lesión de técnico en todo lo que es uso terciario es decir usó donde se puede plantear un hotel

Voz 0194 26:29 esta tarde les hemos avanzado en la SER el informe jurídico encargado por el Partido Popular a los servicios jurídicos de la Asamblea para frenar la comparecencia de Cristina Cifuentes en la comisión de corrupción los letrados de la Cámara dejan la solución final en más en manos de la Mesa de la Cámara regional la oposición tendrá que argumentar mañana porque quiere llevar a la presidenta madrileña el día dos de febrero alteran en el trabajo de la comisión ningún grupo podrá preguntar por los documentos relacionados con el Camp el canal que permanecieron ocultos durante meses ni por ningún asunto ajeno al objeto de la comparecencia porque dicen incurriría en una intimidación política hay más noticias de este jueves pero antes vamos a conocer el estado de las carreteras de la región DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 31 27:07 buenas tardes hasta ahora encontramos tráfico intenso en las entradas a la capital en la A uno hasta Nudo de Manoteras en lados en el acceso a la M treinta y en la seis a su paso por Aravaca allí entre el Plantío y Majadahonda complicaciones también en las salidas de Madrid en la IV a la altura de Pinto y retenciones en la M cuarenta en el tramo entre Coslada Vicálvaro el hacia la A3 tengan precaución además en la A uno en Somosierra en la M seiscientos uno en la zona de la sierra en Cercedilla que la Nacional VI en Guadarrama ya que está nevando de momento no hay restricciones pero sí tengan mucha precaución si iban a transitar por alguna de estas vías ante la previsión de nieve para hoy y mañana para en el norte de la comunidad sobre todo en la zona de la sierra

Voz 0194 27:43 desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos

Voz 31 27:46 consulta la previsión meteorológica antes de salir a la carretera por supuesto no olviden llevar cadenas son neumáticos de enviar

Voz 1915 28:32 Madrid cerró el dos mil diecisiete con cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos parados veintidós mil seiscientos menos que el año anterior según los datos de la EPA que hemos conocido esta mañana sin embargo el cuarto trimestre del año no fue bueno para el empleo en la región hubo un aumento de los desempleados cincuenta y dos mil más bajaron los ocupados quince mil puestos de trabajo menos el Gobierno que se felicitaba por los datos reconoce que todavía queda mucho por hacer los sindicatos recuerdan insisten en que el empleo que se está creando no es de calidad la consejera Engracia Hidalgo y las portavoces de CCOO y UGT Eva Pérez Isabel Vilà Bella

Voz 34 29:02 queda mucho por hacer pero yo creo que los actos de la etapa de hoy ponen de manifiesto la recuperación permanente que durante los últimos dieciséis trimestre en términos interanuales que está experimentando el mercado

Voz 25 29:14 es que lo que ha ocurrido en el último trimestre es una llamada de atención una alarma importantísima no vamos a conseguir consolidar una red

Voz 1715 29:22 cooperación lo hacemos sobre una valla

Voz 35 29:24 el empleo de calidad pensamos que hay que Rey industrializada y fortalecer tecnológicas de la Comunidad de Madrid y no podemos depender exclusivamente de los vaivenes de del sector servicios

Voz 0194 29:37 la Comunidad de Madrid ha activado hasta esta medianoche el nivel cero del Plan de Inclemencias Invernales ante la previsión de nevadas en la sierra hay nivel amarillo por nevadas a partir de los mitos

Voz 1 29:47 vientos mitos tenemos el de la capital

Voz 1715 30:00 son

Voz 37 30:00 las ocho y media las siete y media en Canarias

Voz 9 30:06 hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Jesús Gallego Gallego buenas tardes buenas tardes Daniel Copa del Rey que visto lo visto habrá que estar pendiente no

Voz 0919 30:19 eh cuidadito cuidadito partido de vuelta Camp Nou Barça Espanyol El Espanyol ganó uno cero en la ida el Barça tiene que remontar enseguida estamos en el camino para ver cómo salen los equipos en esta Copa del Rey que deja siempre sorpresas ayer la gran sorpresa en el Bernabéu con el Leganés eliminando a todo un Real Madrid alejado esa eliminación del Real Madrid es muy tocado a Zinedine Zidane al que la gente cuestiona la alineación realmente cuestiona todo lo que ha hecho el Real Madrid en esta Copa del Rey porque en los seis partidos que ha jugado dos con el Fuenlabrada dos con el Numancia ídolos con el Leganés en ninguno de ellos el equipo de Zidane ha jugado bien en ninguno ha sido superior de largo a los rivales modestos que ha tenido enfrente ayer después de la eliminación con el rostro triste Zidane contestó a la pregunta se arrepiente de la alineación que ha puesto hoy no

Voz 38 31:20 porque esto es como como siempre asume lo que lo que hago y en de los jugadores que que descanse que tiene descansaron pero cuando tú miras el equipo de equipo de hoy nos puede decir que no tienes un equipo competitivo yo lo que intento hacer como siempre y cada partido es un equipo competitivo yo creo que en el papel era un equipo competitivo luego la primera parte no no competimos

Voz 0919 31:54 en el papel era un equipo competitivo realmente con la plantilla que tiene el Real Madrid pongas la alineación que pongas sobre el papel es un equipo competitivo pero sobre el papel no vale luego hay que competir en el campo para eso hace hace falta trabajo seguridad disciplina fútbol si ayer en todo eso ganó el equipo de Garitano el Leganés al Real Madrid ya veremos qué pasa en las próximas fechas pero es evidente que la eliminatoria ante el París Saint Germain de Champions va a condicionar el futuro de Zinedine Zidane vamos al Camp Nou como salen Barça y Espanyol parece último envite de cuartos de final de la Copa del Rey Adriá Albets Elena de Diego buenas

Voz 1038 32:38 hola qué tal Gallego buenas tardes desde el Camp Nou

Voz 5 32:41 hemos ya confirmados los onces de los dos equipos en el Barça de momento sin Coutinho que puede debutar hoy pero de momento empiezan en el banquillo el brasileño igual que Jerry Mina un once con la sorpresa de Aleix Vidal que es titular Icon la vuelta de Andrés Iniesta el capitán del Barça sale el equipo de Valverde hoy con fieles en bajo palos Sergi Roberto y un City Jordi Alba en defensa Busquets en el medio centro y Vicente Andrés Iniesta como interiores y arriba Aleix Vidal junto a Messi y Luis Suárez el descartado es Nelson Haedo para un derbi que será muy especial para Javier Mascherano que él

Voz 0919 33:20 los minutos previos al partido saltará al césped para despedirse del público del Camp Nou

Voz 0194 33:25 el español tiene declara el resultado pero las tarifas

Voz 1490 33:27 cada tiene en contra ha perdido en sus últimas nueve visitas al Camp Nou y en Copa no elimina al Barça desde mil novecientos sesenta y uno hoy la gran incógnita era saber quién jugaba en la portería hasta ahora el portero de la Copa era Diego el de Liga Pau pero la parada del penalti a Messi en la ida lo cambió todo Diego jugó en Liga y hoy juega bajo palos Pau López en defensa Marc Navarro Naldo hermoso y Aaron en el centro del campo trivote con Javi Fuego David López Irizar Sánchez por delante en bandas Granero Darder y Arribas Gerard Moreno

Voz 0919 33:58 bueno pues así se presenta un partido que contaremos desde las nueve de la noche en Carrusel y para el que tenemos un deseo por encima de todo lo demás es que hoy en este partido de vuelta no se produzcan los lanzamientos de objetos que vimos en la ida en el estadio de Cornellà NYSE reproduzcan en la grada los vergonzosos insultos que tuvieron que escuchar algunos jugadores que reine la deportividad como siempre en el inicio del programa de las fiestas privadas que las dejen para su intimidad vuestros mensajes lo del Real Madrid ayer bueno lo del Real Madrid ayer ha dejado a la gente así

Voz 39 34:36 hola a todos los pues francamente todo muy triste muy triste ya desde el principio todo se intuía

Voz 9 34:45 que se intuía pero no esto

Voz 39 34:48 son al principio perdíamos partidos lo sé sin merecerlo porque muchas veces el Madrid no han merecido perder de esa manera ha perdido pero por muy triste y además sin sin visos de que esto es quien está es que no hay de ahí que ella no se pone soluciones soluciones porque son profesionales tendrán que saber dar soluciones hoy Isidoro saben dar soluciones pues que legado hace lo sentimos muchísimo pero dio muy buena vamos a recuperar la persona con otra con otra mentalidad que ahora mismo es necesaria en ese grupo humano si ahora dieces y lo único que que lo que se va a creer vivir aquí

Voz 4 35:45 corazones nada nada

Voz 0919 35:46 hay que hay que recuperarse dejad vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 40 37:08 el patrón del Führer

Voz 1038 37:14 hoy reunión de la junta directiva de la Federación han hecho oficial el ajusticiamiento del patrón del furgón Ángel Villar

Voz 40 37:24 alias el campo es muy bien Juan Luis Larrea que fue lugar

Voz 4 37:38 teniente de Ángel Villar el tesorero el de las cuentas todos el que contar

Voz 40 37:45 el percal

Voz 0919 37:49 bueno hasta qué tal Gallego buenas tardes

Voz 0231 37:52 mira hoy se cumplían seis meses desde que Juan Luis Larrea era presidente en funciones de la Federación ya no es presidente en funciones pero sigue mandando porque es presidente de la gestora hoy patada seguir no convocan todavía elecciones a presidente con esta asamblea le piden al Consejo de Estado y al TAD que por favor contesten cuanto antes se vuelven a reunir el lunes día

Voz 0194 38:13 doce de enero y han quedado como te digo una junta

Voz 0231 38:15 es Tora al frente de la cual está Juan Luis Larrea el que contaba

Voz 41 38:19 billetes principio lo abrirá un plazo de candidaturas que los avales efectivos Italia ahí ese inicio a quién Luisa y yo iba a presentar

Voz 9 38:27 lo adelante Pedro aumentó en esto momento no voy a firmar nada

Voz 41 38:32 pero en este momento el presidente de la gestora local no obligaría a dejar la presidencia la gestora de bueno estoy faltan fechas y vamos a ver lo que pasa

Voz 0231 38:39 ahí está la clave Larrea quiere ser presidente de la Federación en Rusia pase lo que pase es lo que más le importa llegar al España Portugal del Mundial y sentarse en el palco como presidente de la Federación no se quiere perder el capítulo estrella de la temporada en el patrón de la lucha por el P

Voz 1038 38:57 poder en la Federación Española pero los fans de la serie se pregunta

Voz 4 39:01 razón dónde está el de pros de esta villa estaban

Voz 0231 39:07 muy pendiente de la reunión de hoy sea planteado asistir a la federación al final no le hemos visto está esperando para seguir impugnando para seguir recurriendo el que hará su amigo Larrea está negociando junto con hierro la renovación de Lopetegui para que no quede en el aire por fracasos Rubiales se pone de presidente de la Federación

Voz 0919 39:26 a Villar Padrón Larrea y ahora Hierro también en el patrón del furgón

Voz 2 39:33 la serie interminable y más emocionante que hay

Voz 1038 39:36 en el deporte en España

Voz 44 41:25 un rápido paso por el baloncesto dentro de unos minutos está a punto de comenzar dos partidos de la Euroliga en Madrid Real Madrid Anadolu Efes como está eso Marta Casasola

Voz 45 41:34 lo que tal muy esto los blancos buscará la que sería su décimo tercera victoria para mantenerse una semana más entre los cuatro primeros enfrente del Anadolu Efes que es el colista aunque no por ello un rival precisamente sencillo al final hito que han estado entre algodones durante toda la semana van a jugar más y Anthony Randolph más de dos meses fuera enterrado antes con el grupo pero hoy volver a ver el partido desde la barrera con Llull a Johnny Cummings que siguen recuperándose el partido empiezan poco más de tiempo

Voz 0919 42:03 ahora comienza en Málaga en el Carpena Unicaja Baskonia ambientazo seguro Enrique Aparicio la

Voz 46 42:08 hola muy buenas hace además partidazo porque se talado dos equipos igualados en la clasificación se lo toman muy en serio para no distanciarse de playoff página Unicaja no está Dani Díez por lesión y el Baskonia Kevin Jones puede jugar su último partido en la Euroliga Si no les ruegan porque termina contrato tres minutos y medio ambiental Carpena para este Unicaja Baskonia

Voz 0919 42:29 consecuencias de la Copa del Rey Javier R de buenas tardes hola qué tal Gallego muy buenas tardes catastrófica eliminación ante el Leganés en el Real Madrid que pues que Zidane es el hombre digan

Voz 2 42:41 los que está en la diana Zidane muy tocado hoy ha trabajado con los futbolistas que ayer no jugaron el partido que found sólo ante el Leganés bueno es conocedor de que él ha sido el que se ha equivocado la convocatoria la gestión de la Copa ha sido un error lo dijo ayer públicamente aunque él insiste insistía esta mañana que o lo que puso en el terreno de juego tenía que haberle dado para eliminar al al Leganés de qué qué va a pasar en el futuro pues que va a seguir Zidane bastar frente al faisán Jermaine pase lo que pase va a acabar la temporada que que va a hacer en junio lo sabe él y su familia porque eso es una incógnita Él cree que bueno que no ha equivocado que ha gestionado bien lo que es el grupo la no llegada de futbolistas es una decisión suya el club tenía firmado a Kepa Ile propuso Alexis el dijo que no y ahora mismo la situación es que Zidane está enrocado y piensa que con lo que tiene con sus once hombres que consiguió en las dos Copas de Europa puede conseguir eliminar al Paris Saint Germain

Voz 0919 43:39 Antonio Romero tú cómo ves la situación actual

Voz 2 43:42 Zinedine Zidane hola buenas tardes Gallego hombre

Voz 27 43:44 de que está en el momento más delicado desde a su llegada al banquillo del Real Madrid está tomando decisiones erróneas está equivocando y no está sabiendo rectificar su bandera hasta ahora ha sido la comunión con el grupo que mataba por su entrenador y ahora empiezan la primera grietas con los malos resultados la primera Caritas y se tiene que enfrentar a jugadores que hasta ahora no le habían puesto en una mala cara jugara no no jugarán es un fenomenal gestos de grupo se lo ha demostrado con los resultados a favor y ahora tiene que demostrar la personalidad suficiente para tomar decisiones que seguramente no son tan cómodas hay un punto de inflexión la eliminatoria contra el Paris san Germain Si gana repuntará Si pierde se hunde definitivamente ya veremos no seríamos injustos

Voz 0919 44:23 no destaca hacemos el papel tremendo que hizo el Leganés que fue mejor que el Real Madrid en la ida y en la vuelta Óscar Egido como es el día después buenas tardes

Voz 31 44:32 hola Gallego deberá posibilidades pues ha sido de descanso primero porque acabaron muy tarde han llegado a las dos de la mañana a la Ciudad Deportiva de Butarque donde esperaba a medio centenar de aficionados celebrando todavía esa victoria en el Bernabéu además estuvieron más de una hora celebrando el uno dos en el vestuario del campo madridista en Leganés además ha jugado siete partidos en los últimos días es decir un partido cada tres días y ahora sí pasa que prefieren al español que precisamente

Voz 2 44:58 el rival del próximo domingo en Liga aprovechada al hoy SER Deportivos hemos preguntado al goleador Javier Eraso seis imagina ganando la Copa del Rey

Voz 47 45:06 no sé si puede ser la leche un equipo hay que peleando con todos esos monstruos que bueno

Voz 4 45:12 no es otro que esto

Voz 47 45:14 cada jornada Pulido de

Voz 0919 45:17 sobra y en el horizonte bueno pasado mañana partidazo en Liga Valencia Real Madrid este partido para de Valencia puede suponer cortar una una racha negativa de juego

Voz 2 45:32 sentenciar su aspiración

Voz 4 45:33 en a la Liga de Campeones Pedro Morata muy buenas tardes hola buenas tardes Gallego Gabriel Paulista además es posible

Voz 30 45:41 pues para alegría del entrenador del Valencia Marcelino García Toral no tenga una lesión grave de rotura de ligamento cruzado en principio solamente es un esguince leve y por lo tanto el jugador incluso podría jugar el próximo partido de la Copa del del Rey hoy Parejo el capitán del Valencia ha comparecido en rueda de prensa previa al partido ante el Real Madrid primero ha dicho que para el encuentro del próximo sábado entre el Valencia y el Real Madrid el favorito es el Real Madrid y segundos Se le ha preguntado si el Real Madrid todavía está a tiempo de ganar la Liga y la verdad es que Parejo lo tiene claro

Voz 48 46:14 siendo real realista hay como hasta ahora y por ejemplo pues el club Barcelona que es difícil que el Madrid se plante ganar ganar la Liga es Urano objetivo creó todo será a quedar segundos intentar pasar cuando

Voz 0919 46:25 partidazo en Mestalla Valencia Real Madrid el próximo sábado vamos con fichajes bueno uno que se esperaba el de la por por el City Iván Martín en Bilbao llega el dinero que rumorología no ya

Voz 49 46:37 Ali no llega el dinero gallego a la espera de movimiento el City para depositar en la Liga a la clausura de la pole el jugador sigue cómo no mal entrando con el Athletic hijo éste ahora mismo ha entrado en la lista de convocados para el choque de mañana contra el Eibar es verdad que es una lista de veinte jugadores veremos si pasa el corte definitivo en la Real

Voz 0919 46:53 ese día estaban preocupados porque si ese vapor el Atleti puede intentar ir a Iñigo Martínez Roberto Ramajo hola

Voz 49 46:59 qué tal muy buenas aunque no nos admita hay preocupación dicen estar tranquilos que confiar en Íñigo Martínez es uno de

Voz 0194 47:06 los cuatro capitanes de la Real y que por ahora no

Voz 49 47:08 saben nada El presidente de la Real Jokin Aperribay esta tarde a la salida de Las Rozas Coll nuestro compañero Antón Meana escuchamos porque le preocupa no lo digo como antes recibir dinero por y Laporte dicen que pueden ir a por Íñigo a poco

Voz 50 47:22 creo que paseaban abordo los rumores no pero ustedes tranquilos con el tema del bono que se cómo son las cosas aquí lo voy a decir a usted en Bilbao San Sebastián también busca refuerzos el Sevilla Santi Ortega

Voz 30 47:34 suena Roque Mesa es una operación que está prácticamente cerrada a congresual sí que puede ser oficial en cualquier momento de Roque Mesa Bandrés hasta final de temporada el Sevilla tendría una opción de compra sobre el jugador pudo venir el año pasado pero finalmente va a ser para la segunda vuelta de esta temporada

Voz 0919 47:49 y en el Betis también hay noticias de mercado Florencio Ordóñez

Voz 51 47:52 mucho movimiento Gallego mucho movimiento los próximos días se pretende salir de tres cuatro y hasta puede que cinco futbolistas hizo traer al mira autor que podrían ser hasta tres dependiendo de cómo salir la ópera Pioneer un gran deseo difícil muy difícil para incorporar Lucas Moura pero se teme que haya clubes europeos importantes que se hagan con los servicios del brasileño