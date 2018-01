Hora 25 (26/01/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 podría el Gobierno haber descartado la impugnación sin que eso fuera entendido como una renuncia a sus obligaciones comparte todo el Consejo de Ministros esta impugnación estaba Rajoy convencido o le tuvieron que convencer y si el Constitucional suspende al candidato y el pleno de investidura que al presidente del Parlament se arriesgará seguir el mismo camino que Forcadell o acatará la suspensión son las ocho las siete en Canarias hola buenas tardes los tribunales son hoy el campo de batalla el pleno del Constitucional se reúne mañana sábado de forma extraordinaria para estudiar la impugnación presentada por el Gobierno en contra del criterio del Consejo de Estado y entre apelaciones a su obligación de hacer todo lo posible para que Puigdemont no sé

Voz 2 01:01 investido el Gobierno considera que tiene argumentos legales suficientes para asumir el compromiso político de utilizar todos los instrumentos legales respetando los procedimientos para evitar que el señor Puigdemont que se encuentra en España con una orden de busca y captura por rebelión por sedición o realización entre otros delitos pueda continuar con este desafío al Estado de Derecho y a la legalidad

Voz 0194 01:31 el grupo de Jones para Cataluña ha pedido al Constitucional poder personarse en esta causa haya acudido al Supremo para que de forma urgente suspenda el acuerdo del Consejo de Ministros

Voz 0978 01:39 los ardua espías la primera no hemos abierto dos días la primera en el Supremo y la segunda en el Constitucional al Supremo le pedimos que suspenda de manera cautelar esta actuación del Gobierno español esta impugnación contra el acuerdo de hoy Córdoba

Voz 0194 01:54 sigue de manera indirecta al grupo parlamentario de pulmón asume la inviabilidad del pleno de investidura si el Constitucional suspende la candidatura de Puigdemont que hoy sigue siendo la única Arruche turrones el presidente del Parlament

Voz 1 02:04 la impugnación Wood es un fraude de ley que atenta controles

Voz 0194 02:10 en asegura que la impugnación es un fraude de ley que atenta contra los derechos de los electores de los diputados contra los fundamentos de la democracia el gobierno por cierto pide al Constitucional que alerte a Torrent de las consecuencias penales que puede tener que afrontar si desobedece al Tribunal

Voz 3 02:24 ah

Voz 4 02:28 y además España pagan Venezuela con la misma moneda Pedro Blanco

Voz 1 02:31 sí con la expulsión de su embajador en nuestro país Gobierno responde de forma proporcional y por ello ha decidido en estricta aplicación del principio de reciprocidad

Voz 1715 02:40 a declarar persona non grata al embajador de Venezuela en España la decisión se ha tomado hoy en el Consejo de Ministros después de que ayer Caracas acordara declarar persona non grata a nuestro embajador en Davos

Voz 5 02:53 Marina eres algo Owens

Voz 6 02:56 bueno

Voz 1715 02:59 vender giro proteccionista Sud América primero aunque ha dicho no en solitario por cierto según desde que es presidente descubierto lo mala que es la P

Voz 0194 03:08 esa ya las ocho y media deportes en Hora a los buenas tardes

Voz 1509 03:11 hola buenas tardes siempre damos con una grandiosa

Voz 1914 03:14 decía la selección de balonmano se ha clasificado para la final del Europeo la quinta de su historia y lo ha hecho ganando a su bestia negra a Francia veintitrés a veintisiete la final el domingo contra el ganador del Dinamarca Suecia que arranca a las ocho y media de la tarde del fútbol sorteos en las semifinales de la Copa del Rey con estos cruces Leganés Sevilla Barça Valencia la ida la semana que viene ya las nueve comienza la jornada de Liga en Primera con el partido Athletic Eibar el defensa del Athletic Laporta se ha quedado fuera de la convocatoria y mañana cuatro partidos destaca el Vall

Voz 0194 03:42 en Ciudad Real Madrid y el tiempo el invierno sólo sabía dado una tregua hoy ha sido día de nieve más frío lluvias Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 03:48 buenas tardes las próximas horas las precipitaciones del norte de la península irán desapareciendo y algunos chubascos a lo largo de mañana en el Cantábrico pero cada vez menos destacables también desaparecerán las nevadas del interior de Catalunya hay puntos del este y sur de Aragón y la próxima noche las lluvias se van a activar en Baleares donde existe estos momentos de mañana tendremos chubascos incluso alguna tormenta que puede descargar de manera torrencial en el resto del país mañana más sol que nubes ambiente frío con viento fuerte en el Mediterráneo también en Canarias con algunos chubascos y el domingo mucha tensión en provincias como Valencia Alicante Murcia también en Almería así como en Jaén parte de Granada lluvia torrencial sobre todo en puntos costeros y de montaña la nieve a ratos caerá en cotas de unos mil metros de altura empieza Hora Veinticinco pero

Voz 1715 04:37 sí para cerrar portada vamos a buscar los efectos en la carretera del mal tiempo sobretodo de la nieve Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenas

Voz 7 04:45 las buenas tardes pues continuamos en alerta por el temporal en las carreteras españolas en total hay noventa y cinco vías afectadas en todo el país de ellas Díez se encuentran cerradas al tráfico cuatro de ellas corresponden a puertos de montaña cincuenta y cinco son obligatorias las cadenas y todas ellas son de la red secundaria de la red viaria principal está prohibida la circulación a camiones articulados en la AP seis entre Adanero en Ávila El Espinar en Segovia la circulación es transitable pero con precaución en la AP sesenta y seis en Asturias en Campomanes León en Canales La Magdalena a misma situación en Cantabria en la A67 mata porque era en la AP sesenta y uno en Segovia en San Rafael desde la Dirección General de Tráfico un día más les insistimos planifiquen sus viajes consulten la previsión meteorológica antes de salir a la carretera y por supuesto no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno

Voz 1 06:18 la Cadena SER Hora veinticinco metros blanco y seis minutos de la tarde

Voz 1715 06:26 siete y seis minutos en Canarias por obligación porque el Gobierno tiene que hacer lo posible para evitar que de Montse elegido presidente de la Generalitat es el argumento central la vicepresidenta ha justificado hoy la impugnación de las candidaturas Demon por el compromiso político adquirido por el Gobierno para evitar que puso Amón repita en el cargo hoy la vicepresidenta en su comparecencia después del Consejo de Ministros abrazo hablado más de política que cede y Sonia Sánchez

Voz 1916 06:55 Azón última del Gobierno para desoír al Consejo de Estado es su obligación decía la vicepresidenta su compromiso político con la tarea de impedir que el independentismo se salte la ley aunque Sáenz de Santamaría cree también que hay argumentos jurídicos que respaldan su decisión

Voz 10 07:08 el Gobierno considera que tiene argumentos legales suficientes para asumir el compromiso político de utilizar todos los instrumentos legales respetando los procedimientos para evitar que el señor Puigdemont pueda continuar con este desafío al Estado de Derecho a la legalidad

Voz 1916 07:27 con ese convencimiento y para evitar un mal mayor ha dicho la vicepresidenta el Gobierno pide al Tribunal Constitucional que suspenda la candidatura de Puigdemont y la celebración del pleno de investidura siempre que el candidato sea él el Ejecutivo pide también que se notifique al presidente del Parlament a todos los miembros de la mesa las consecuencias penales que puede tener para ellos cualquier decisión que se salte la suspensión que ayude a que se celebre un pleno en el que Puigdemont sea candidato

Voz 1715 07:51 la impugnación se presenta en contra del criterio del Consejo de Estado hoy hemos conocido la literalidad del dictamen emitido ayer en resumen el Consejo de Estado asegura que no se puede impugnar de forma preventiva algo que no se sabe si va a suceder en todos lo demás en el debate a distancia en la ley son de un candidato ausente o en el voto delegado en todo eso el dictamen de visos de irregularidad Javier Álvarez buenas tardes

Voz 0689 09:25 pleno extraordinario a partir de la una del mediodía con el fin de estudiar si se admite a trámite esa impugnación por el Gobierno de la candidatura el Constitucional tiene ya en sus manos al recurso del Gobierno hoy también la petición de Puigdemont

Voz 0231 09:36 para poder opinar en este procedimiento y mañana tendrán

Voz 0689 09:39 debate sobre si debe admitirse a trámite o rechazarse esta impugnación el Constitucional como siempre buscará la unanimidad pero si alguno de los magistrados no estuviera de acuerdo con que se admita el recurso puede mostrar su discrepancia a través de votos particulares particulares claro que no parece probable que éstos puedan frenar la decisión mayoritaria del bloque conservador del Tribunal de garajes

Voz 1715 09:59 el Constitucional también va a tener que decidir si acepta como ha pedido el grupo de Cataluña que se personen en esa causa con estos argumentos

Voz 0689 10:08 así es Puigdemont quiere ser parte del proceso en el escrito que ha presentado sugiere al Constitucional que va a acudir al Parlament el escrito de personación sostiene que tiene intención de comparecer personalmente en el pleno convocado para el martes porque para eso ha renunciado a delegar su voto todo esto está claro en clave de su abogado lo dice en su nombre el documento califica latitudes a Rajoy como un abuso de derecho desproporcionado excesivo y contrario a las reglas de la buena fe procesal la personación de Puigdemont en esta fase de admisión puede tener problemas porque para será para ser aceptada aunque mañana a ver qué resulta si se podría aceptar su presencia en el procedimiento para que se alegue o alegre Él mismo lo que le convenga lo hizo con Carme Forcadell Puigdemont recuerda que si si anula el pleno de investidura supondría una perturbación grave del derecho fundamental de todos los ciudadanos de Cataluña porque les impediría participar en los asuntos públicos a través de sus representantes en condiciones de igualdad sin perturbaciones ilegítimas dice el texto el documento asegura que Rajoy incurre en una manifiesta desviación de poder al utilizar ese privilegio procesal para acciones preventivas y ajenas

Voz 0978 11:14 derecho gracias Javier hasta luego

Voz 1715 11:17 veremos qué decide el Constitucional lo hemos destacado en portada el grupo de Cataluña ha tomado otra decisión más que es la de acudir al Supremo para que de manera urgente suspenda paralice o anule la impugnación acordada por el Gobierno hemos escuchado las impresiones del letrado mayor del Parlamento los catalán discute la base jurídica de la impugnación de la Moncloa cree como cree el Consejo de Estado que el Gobierno se precipita en los plazos que es una medida preventiva y asegura que el constitucional debería emitir una resolución cuanto antes por estos motivos que aporta Antonio Bayona sentido como

Voz 11 11:51 Rosa que ver el sentido común no abundar mucho Diego pero el sentido común sólo hizo una cosa que el Tribunal Constitucional tiene que dictar resolución en veinticuatro cuarenta de cámaras y creo que va a pasar es la suspensión durará muy poco porque claro tampoco puesto proponer fumo nuevo candidato si no sabes si teóricamente ese validar primero es que hay que tener un poco de paciencia

Voz 1715 12:13 claro no se puede proponer un segundo candidato si no se sabe si el Constitucional considera válido o no al primero el primer Oscar las pues de momento a la espera de lo que decida el Tribunal el presidente del Parlamento mantiene sus planes el pleno convocado para el próximo martes a las tres de la tarde con Puigdemont como candidato Roger Torrent elevado hoy un poco más el tono en su crítica al Gobierno al que acusa de promover un fraude de ley vamos hasta Barcelona informa Pablo Tallón

Voz 3 12:42 tú Rehn reprocha a Rajoy que haya reaccionado a su oferta

Voz 1673 12:44 diálogo con amenazas y tribunales asegura que la impugnación de la investidura no tiene ninguna base jurídica replica al Gobierno que quiere ganar en los juzgados lo que perdió en las urnas

Voz 1 12:54 yo debería saberlo también

Voz 12 12:57 la vicepresidenta del Gobierno español yo no propongo candidatos a mi voluntad personal sino recogiendo las mayorías parlamentarias y en este sentido ya anuncié que el único co candidato propuesto era el señor Puigdemont

Voz 1673 13:16 el presidente del Parlament mantiene por tanto el pleno para este martes defiende que Puig Yamón cumple todos los requisitos si tiene plena legitimidad para ser el candidato pero cuando se le pregunta si esto se va a mantener en caso de que el Constitucional suspenda la investidura responde que esto días

Voz 0978 13:30 para de momento a la espera de esta decisión

Voz 1673 13:33 política Torrent ya ha encargado un informe a los letrados para ver

Voz 1715 13:36 cómo responder jurídicamente bueno dos veces más en este capítulo la del PSOE que en esta impugnación sigue al lado del Gobierno pese a todos los reparos presentados por el Consejo de Estado escuchan a Carmen

Voz 13 13:46 el informe del Consejo de Estado hasta donde sabemos no le quita la razón al Gobierno le pone en duda el procedimiento puntual y los tiempos pues

Voz 2 13:54 no sabrá si les va a hacer más o menos

Voz 13 13:58 caso ese informe pero nosotros vamos a lo importante y lo importante es que no es de recibo las situación que mantiene este prófugos de la justicia

Voz 1715 14:08 desde Ciudadanos se mantiene en el bando del Gobierno por mucho que le haya molestado y le ha molestado claro que Rajoy pasará de sólo comentará con Pedro Sánchez ese empujón

Voz 14 14:18 pregúntele a la señora Soraya Sáenz de Santamaría como han hecho lo escrito y como han argumentado el escrito esos no nos corresponde a nosotros yo si hubiera sido presente Gobierno ver austra apoyos de todos los partidos hubiera intentado consensuar que lo importante es España no cada partido de cada uno en este caso lo importante es sumar esfuerzos más

Voz 15 14:33 nosotros a diferencia del PP o del PSOE

Voz 14 14:36 no vemos en esto un debate partidista vemos en esto un problema para España y una oportunidad también de unir fuerzas

Voz 1715 14:43 PP y Ciudadanos va a ser una de las disputas políticas más interesantes incluso más morbosas de los próximos meses volvamos al Consejo de Ministros que ya aprobado el ojo por ojo España también va a expulsar al embajador venezolano en Madrid acción reacción después de que ayer Caracas anunciara que declara persona non grata a nuestro embajador informa Rafa Panadero

Voz 1775 15:04 España cumplió la regla habitual en diplomacia ya ha respondido con medidas equivalentes a las anunciadas desde Caracas así que el actual embajador en Madrid Màrius sea es ya persona non grata por lo que debería salir del país en setenta y dos horas algo que no va a ser necesario porque sea está en Venezuela desde comienzos de esta semana ya que fue llamado a consultas por su Gobierno el que sí cuenta ya las horas para volver a España es Jesús Silva el embajador español expulsado ayer de Venezuela que en declaraciones a la W de Prisa Radio mostró su comprensión por la decisión del Gobierno de Rajoy por aquello de la reciprocidad y explicaba lo injusta que considera su expulsión

Voz 16 15:38 España nunca se ha notado en los asuntos internos de perlas no es cierto lo contrario sí lo es decir definitiva hace muchos años el programa viene opinando insultando a los dirigentes españoles lo único que ha hecho es opinar sobre cosas une no sólo tiene el derecho sino la obligación todos los países opinar no

Voz 1775 15:59 la Unión Europea ha condenado firmemente la decisión de Venezuela ya ha mostrado su plena solidaridad con España en dados

Voz 17 16:06 eres de It's a los solistas de América que en el el presidente americano es inconfundible tiene esa forma de hablar esa voz el presidente americano ha cumplido con las expectativas que acompañan a su propio personaje instalado en el

Voz 1715 16:22 médica primero aunque con un matiz claro que tiene sentido en un foro global como es el Foro de Davos América primero decía pero no en solitario Saras

Voz 6 16:30 sí trampa ha insistido en su a América primero somos desnuda a pero adecuando su discurso al contexto del Foro de Davos ha añadido eso de pero no en solitario aun así ha habido mucho de esa América primero sobre inmigración dice que el sistema actual está anticuado y que reemplazarlo por uno que selecciona a las personas que entran al país en base a sus habilidades para contribuir a la economía una economía que dice que está en su mejor momento y por eso haciendo gala de ese crecimiento ha invitado a todos a invertir y atraer negocios a Estados Unidos pero mientras hablaba han publicado los datos de

Voz 1915 17:09 Timo trimestre que dicen que la economía creció en dos mil diecisiete un dos con tres por ciento algo lejos del tres por ciento que sabía ha propuesto Trump intentando conciliar esas dos posturas la del interés nacional la del sistema global que representa Davos trampa ha dicho que apoya el comercio libre pero sólo si es justo recíproco porque éste no puede existir Se algunos países explotan el sistema a costa de otros

Voz 1715 17:31 sobre las intervenciones que concitó una mayor atención allí en Dagos en este foro de Davos fuera del primer ministro de Canadá que defendió con cierta vehemencia las necesidades avanzar en el debate sobre la igualdad de denunciar la discriminación por razón de sexo el acoso al que se ven sometidas las mujeres muchos ámbitos de su vida y la BBC ha confirmado que varios de sus periodistas y algunos de ellos con el aura de estrellas de la televisión pública han decidido bajarse el sueldo después de que haya trascendido las diferencias salariales entre ellos sus compañeras vamos a Londres Begoña Arce

Voz 0273 18:02 son ya seis los periodistas y presentadores de la BBC que han optado por recortar sus salarios se trata de profesionales de gran talla bien conocidos mejor pagados mejor desde luego que sus colegas del sexo femenino que hacen el mismo trabajo Jeremy presentador en radio dos que venía ganando más de ochocientos mil euros brutos al año cree justificado el recortar su salario

Voz 18 18:24 ay si quiero un sobre eso creo que hay que solucionarlo a todos mis colegas mujeres que con todo el derecho dicen que les paguen lo mismo cuando están haciendo el mismo trabajo yo si salgo obvio no ha sido un problema para mí

Voz 19 18:38 eh

Voz 0273 18:38 la medida se adopta semanas después de la dimisión de Cary creéis como responsable de la oficina de la BBC en China la delegada Se marchó hoy retornó a la central en Londres debido a la diferencia salarial con sus colegas masculinos en Estados y Oriente Medio gays acusó a la cadena pública de llevar a cabo una cultura salarial secreta e ilegal la periodista comparecerá la próxima semana en una comisión del Parlamento también lo hará el director de la BBC Town Hall que ha prometido acabar con la brecha salarial en la Corporación para el año dos mil veinte

Voz 20 19:12 hora veinticinco el lunes veintidós en las diez cero ocho de la mañana en Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 15 19:18 como número cuatro de Carrusel deportivo de sabes

Voz 21 19:21 el mucho dejó por eso y estará con nosotros su líder espiritual tu primo con Dani Garrido Khyber paso alevosa

Voz 15 19:26 es decir Bruno Alemany internacionales

Voz 1 19:31 perdona perdona pero sabemos perfectamente que nuestro especialista en fútbol internacional se llama Bruno ayudan lema Id Alemany al lema inicial y Mike Myers como nuestro le llamamos estrés

Voz 15 19:46 cuando la estrés una hora menos

Voz 1 19:48 Canarias cierre Real Madrid y Villarreal Real Sociedad Carrusel deportivo con Dani Garrido Bruno Alemany Rita hora veinticinco Madrid

Voz 1915 20:19 buenas tardes el PSOE se enreda en la fórmula para concurrir a las municipales de dos mil diecinueve el debate empezado después de que el secretario general de los socialistas madrileños José Manuel Franco haya propuesto presentar una plataforma conjunta de la izquierda y la respuesta ha sido no la propuesta no vivió el respaldo ni de la militancia de los diputados ni de los alcaldes de la formación públicamente hemos podido escuchar poca respuesta es una de ellas la de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Purificación en cosa pie directamente afectada el PSOE es la gran casa de la izquierda me parece además muy importante que que el PSOE acoja a personas que coinciden con el SOE y que crezca Amos en el número de personas que coinciden con el SOE también creo que el PSOE es el PSOE a mi me gusta mucho que el PSOE vaya a las elecciones con sus siglas al no de Fernande ha puesto voz Carmen Calvo la dirección federal descarta que el PSOE vaya a unas elecciones y sus

Voz 23 21:09 las mi compañero José Manuel Franco lo que ha dicho es que vamos a intentar ir lo más unido posibles en el sentido político de la palabra pero nunca abandonando las siglas del partido eso no lo he visto bueno pues yo no lo he visto

Voz 1915 21:23 hay más noticias de este viernes pero antes vamos a conocer el estado de las carreteras de la región DGT Alfonso Martínez

Voz 7 21:28 buenas tardes buenas tardes pues hasta ahora un accidente en la A42 a su paso por Parla genera cuatro kilómetros de retenciones hacia Toledo tengan mucha precaución si iban a transitar por esta vía cuidado además el APS desde Collado Villalba hasta Adanero en Navidad ya que por nieve está prohibido el acceso a camiones y articulados además tenga hambre Caución en La uno en Somosierra ya que nos encontramos con bancos de niebla y con nieve desde el kilómetro setenta ese es al noventa y nueve en ambas direcciones y en la M seiscientos

Voz 0978 21:55 es uno en el puerto de Navacerrada de momento no hay

Voz 7 21:58 instrucciones pero sí tengan precaución como decías iban a transitar por alguna de estas vías desde la Dirección General de Tráfico un día más les vamos a recomendar consulten la previsión meteorológica antes de salir a la carretera por supuesto no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno

Voz 1 22:13 hora veinticinco Madrid

Voz 1915 22:19 la presidenta madrileña Cristina Cifuentes tendrá que ir finalmente a la asamblea el próximo dos de febrero para hablar del caso Lezo lo aprobado la Mesa de la Comisión de corrupción pero esta comparecencia tiene condiciones básicamente las que recoge el informe jurídico encargado por el PP y esto es que Cifuentes no tendrá que responder por la documentación del canal ocultada durante meses y aún así los populares están muy enfadados con su socio de gobierno con Ciudadanos hasta el punto de poner en cuestión el futuro de su relación política desde la formación naranja enmarcan la declaración en la normalidad escuchamos al portavoz de Ciudadanos César Zafra y al consejero de Presidencia Ángel Garrido

Voz 24 22:52 entendemos las recomendaciones del letrado pero no no vemos ningún tipo de problema para continuar con esta comparecencia para el día dos de febrero tendremos así hace Fuentes en la comisión anticorrupción hablando sobre el caso Lezo

Voz 25 23:03 desde luego que se han visto afectadas y se verán afectadas lo que nosotros no podemos consentir es que se violenta pisotea el derecho parlamentario por parte de un partido que intenta ser renovador e hice que renovador al final tienen la mismas actitudes que cualquier partido populista

Voz 0194 23:18 el Gobierno Concepción Dancausa dice que su reprobación

Voz 1915 23:20 el pleno del Ayuntamiento de la capital esta injustificada lo va a pedir Ahora Madrid en la próxima sesión después de que el Tribunal Superior de Justicia atendiendo una petición de Dancausa suspendiera el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y los sindicatos para equiparar al personal laboral con los funcionarios Dancausa insiste en que cumple con su Cope competencia de vigilar el cumplimiento de las normas por parte de los ayuntamientos y las comunidades autónomas

Voz 2 23:41 tengo que decir que esa reprobación es injustificada pero es que además el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya nos ha dado la razón en algunos de los recursos que hemos interpuesto

Voz 1915 23:51 la Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada al robo en domicilios de la comunidad hay cinco detenidos acusados de asaltar doscientas viviendas de alto nivel adquisitivo algunas noches llegaron a robar hasta en una veintena de pisos se han recuperado joyas y objetos personales valorados en más de un millón de euros Rubén rincones capitán de la Guardia Civil

Voz 26 24:09 decíamos que ese vehículo que había iniciado la la huida pues poseía un un doble fondo donde tenían incorporada una cantidad ingente de joyas

Voz 1509 24:21 la estación de esquí de Navacerrada tenido que echar el cierre

Voz 1915 24:24 por las fuertes rachas de viento en la sierra rachas de hasta noventa kilómetros por hora que se suman a los diez centímetros de nieve que han caído en las últimas horas José Luis González ex director de las instalaciones

Voz 27 24:34 bueno han caído unos diez centímetros en las últimas horas estábamos la nieve

Voz 1 24:38 en la zona baja tenemos una temperatura menos ocho

Voz 27 24:42 o sea que las rachas de viento alcanzan los ochenta noventa kilómetros por horas extras no

Voz 1915 24:46 sigue hora25 tenemos cinco grados en el centro de la capital hasta mañana

Voz 1 25:07 hora veinticinco Deportes

Voz 1509 25:13 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena ser un saludo de Sonia Lus en este veintiséis de enero último viernes debes que nos deja una fantástica noticia los hispanos la selección masculina de balonmano va a jugar la final del Europeo han ganado a Francia veintitrés veinticinco en un partido con susto pero dominado por los españoles nos vamos a Zagreb con el enviado especial de la Cadena SER Diego González muy buenas

Voz 15 25:36 hola qué tal Sonia si España lo ha hecho España Alemania Francia pero es que las sacado de arena todavía dura la sonrisa después de ese partidazo en el que ha costado incluso yendo ganando por nueve goles seras otra parte derrotarles al final los franceses había que tiene muchísima paciencia tiene todavía dura la sonrisa en los jugadores españoles el capitán Raúl Entrerríos y pide el partido enhorabuena ha costado a pesar de toda esa grandísima segunda parte hemos reprimida que habéis hecho no podía ser de otra forma no semifinales contra Francia creo que todo el mundo conoce la dificultad no pero hemos hecho un partido honor manejamos el tenido una actitud con comisura hable durante todos los minutos hemos luchado por cada balón los hemos sacrificado como un equipo y si no hay que hay que estar orgullosos de trabajo que hemos hecho hoy hay que dedicarle tan esa Victoria Gonzalo por supuesto en el camino pero es precisamente la fortaleza de este equipo está en eso no con el grupo en juntar todos el hombro y tirar hacia adelante que nuestra apetecía

Voz 1 26:38 lo que vas a decir que te da igual el Dinamarca Suecia alguna preferencia la final

Voz 15 26:43 lo que tenemos que estar orgulloso de lo que hemos conseguido lo que venga ahora mismo es para para afrontarlo con todo otra vez sea quien sea no hay que tenerle el máximo respeto como siempre como estamos haciendo contra que había rival y confiar en nuestro fuego nosotros mismos hay tiempo para pensar en el rival disfrutar de esa noche que sin duda alguna va a ser muy muy muy feliz en las es decir española

Voz 0978 27:02 los a Raúl Entrerríos que se marche

Voz 15 27:05 desde desde Parera remito con la satisfacción de haber hecho uno de los mejores partidos que el hemos visto levemente a España

Voz 1509 27:12 gracias dio hoy gracias al capitán de la selección española de los hispanos a Raúl Entrerríos España va a jugar su quinta final continental no ha ganado nunca el europeo la final del domingo contra el vencedor de Dinamarca Suecia que acaba de comenzar y que domina bueno domina uno cero va ganando Suecia ahora mismo a Dinamarca en cuanto al fútbol esta tarde he podido escuchar al jugador que marca las diferencias hablado en un acto publicitario Leo Messi dice el argentino que Valverde fue muy claro desde el principio y que el Barça ganado sobre todo

Voz 1293 27:40 en en solidez defensiva fue muy claro desde el principio de lo que él pretendía del equipo pero que nosotros lo que veníamos haciendo creo que como es que hubo Onésimo no hicimos fuerte defensivamente y ahora la de atacar tenemos mucha calidad Hay y el partido

Voz 1509 27:58 el Barça que se va a enfrentar con el Valencia por un puesto en la final de la Copa del Rey la ida en el Camp Nou la semana que viene en la otra semifinal Leganés Sevilla partido de ida también la semana que viene en Butarque enseguida hablamos de la Copa con Simeone sancionado tres partidos por su expulsión en Sevilla y con las heridas del Real Madrid más abiertas si cabe todos los caminos conducen a Zidane su futuro en el aire el francés lo sabe pero su sonrisa Nos borra ya cuando las cosas mejor

Voz 1994 28:23 es lo mismo encerrados doce el te contesto lo mismo aquí también con la sonrisa porque porque es lo que es lo que llevo dentro no dan hasta Spencer pueden firman contratos de diez años pero no no no no sirve lo que sirve es día a día lo que tú haces lo que lo que he hecho bueno durante otros dos años que estuve yo aquí voy a seguir con la misma lesión pensando que qué podemos cambiar

Voz 1509 28:49 luego junto con el Real Madrid tiene una prueba de fuego mañana visita al Valencia por delante de los blancos en la clasificación iba a viajar sin Isco y sin Ramos los dos por lesión Valencia Real Madrid es el partidazo en la jornada veintiuno de la Primera División una jornada que empieza hoy a las nueve con el partido Athletic Eibar sin la porque los rojiblancos San Mamés Íñigo Marquínez hola

Voz 3 29:10 hola muy buenas tardes efectivamente no juega la por no sólo no juega sino que incluso está fuera de la convocatoria l jugador rojiblanco no está entre los dieciocho elegidos Being ya había convocado el entrenador el denigran como al final se queda viendo el partido en la grada con lo que se confirma aún más que tienen los dos pies fuera del Athletic en este caso en el Manchester va a haber buena entrada a pesar de que el día es auténticamente Barros con mucho frío y con mucha lluvia en Bilbao los dos equipos calentando sobre el terreno de juego en el Athletic que Baser Etxeita el que sustituya Aymerich en la por vuelve además Aduriz a la a la punta de ataque Jaguar el guardameta titular mete mucho músculo también el entrenador José Luis Mendilíbar para este partido que va a arrancar a las nueve de la noche el claro rojiblanco esperan conseguir su décimo partido sin cosechar una derrota en el que el Eibar espera mantenerse en los puertos es nobles de la tabla arranca choque a las nueve de la noche aquí mes

Voz 1509 30:08 gracias Íñigo Marquínez a las nueve Athletic Eibar a la misma hora comienza la jornada en Segunda Zaragoza allí Iggy

Voz 0978 30:14 Sevilla se enfrentan en La Romareda

Voz 2 30:17 no tenemos fútbol

Voz 1509 30:19 de viernes hemos disfrutado del balonmano y tenemos en marcha dos partidos en la Euroliga de baloncesto desde las siete menos cuarto el Barça está jugando en la cancha del Fenerbahçe como al partido Xavi Saisó muy buenas

Voz 29 30:28 hola qué tal Sonia muy difícil lo tiene el Barça quedan cinco segundos tres décimas pierde de cuatro ochenta y cuatro ochenta va a tirar tiros libres Víctor Claver el Barcelona parecía que lo tenía perdido ha ido recuperando poco a poco pero como digo ahora situación de partido cinco punto tres para al final ochenta y cuatro ochenta y dos tiros libres para Víctor Jara

Voz 1509 30:48 oye acaba de empezar el partido Valencia Basket Khimki Fuente de San Luis Carlos Martínez

Voz 0684 30:52 hola hola Sonia qué tal muy buenas desde la Fonte donde Valencia Basket va a apurar sus escasas opciones de meterse al final de esta primera fase de la Euroliga en los playoff en los cuartos de final enfrente un Khimki que ahora mismo está ocupando esos puestos de privilegio el partido ha empezado con un acierto espectacular desde más allá de la línea de seis setenta y cinco trío cinco triples de momento dos para Valencia Basket tres para el Khimki seis minutos para llegar al final del primer cuarto Valencia Basket nueve quince

Voz 1509 31:24 nueve pues a ver si podemos continuar con la portada Roger Federer en tenis ya clasificado para la final del Abierto de Australia ha retirado por lesión y el suizo va a jugar su final de Grand Slam número tres número treinta el domingo ante Cilic fútbol balonmano tenis baloncesto muchos temas por delante sólo tenemos hasta las nueve así que una pequeña pausa hoy vamos con todo

Voz 30 31:42 si no te gusta déjalo ciento ciudad te aburre viaja sino eres feliz vuelve a empezar tu cambia todo lo que quieras que con las rebajas de picas nosotros ayudamos a cambiar de

Voz 31 31:53 la frase lleva T2 gafas graduadas con ante reflejando por setenta y nueve euros o dos más progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en multi ópticas

Voz 3 32:03 hola cielo que aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos Piqué vista pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct tiene fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa

Voz 1 32:17 que tu hogar con la nueva alarma de Securitas Direct que genera una situación de cero visibilidad para evitar el robo llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1509 32:32 nos vamos al fútbol de cada día con el mejor jugador no es habitual escucharles se prodiga poco los medios especialmente los españoles así que vamos a aprovechar aunque sea por la presentación de sus botas hablamos de Leo Messi con era Estados antiguo valle de olas Santi muy buenas qué tal muy buenas

Voz 3 32:46 para presentar sus Adidas Némesis y en este acto Messi ha explicado cuál es el secreto del éxito de Valverde los kits lo escuchábamos antes después de su gran actuación ayer ha llamado a la calma porque dice que aún queda mucho ya ha dado la bienvenida a Coutinho Jerry mira

Voz 1293 32:59 tanto yo como estaba ya el verano pasado el club intentó traerlo no pudo buena nosotros feliz de que de que oye te lo da con nosotros teníamos que remontar contra contra el Español era fácil lo pudimos ser estamos en final y la verdad que estamos contento lo de de cómo lo va las cosas aunque todavía queda mucho palabra

Voz 3 33:23 de Leo Messi que ha vuelto a repetir que para él los títulos individuales no significan nada

Voz 1509 33:28 el argentino que dio anoche un recital contra el Espanyol aunque el derbi ha dejado tierra quemada entre los dos clubes de la ciudad condal el Espanyol se ha revuelto contra dos jugadores del Barça contra Piqué y Busquets por estas declaraciones

Voz 15 33:38 era un partido complicado los planos de cornudas

Voz 4 33:41 dos con los con los difíciles nada contentos

Voz 0978 33:44 por por el pase a la final las cosas han puesto en su sitio

Voz 32 33:46 que no parecía que que ellos ya habían pasado con el uno cero de de Cornellà lo celebraron como si a ronda y al final las cosas durante ciento ochenta minutos en una eliminatoria Hay y el Barça son muchísimo mejor y de hecho pues estaremos nosotros esas semifinales unas

Voz 1509 34:01 palabras que han dejado reacciones en el Espanyol y también en el Ayuntamiento de Cornellà Joan Tejedor

Voz 33 34:06 el español presentado una solicitud Antiviolencia para que investigue el tono despectivo según dice el club con el que Piqué se refiere al Ciudad de Cornellà la explicación considera de forma literal que el central flirtea con actitudes Chenoa

Voz 3 34:17 tras por ser una ciudad de familias trabajadoras y luchadora

Voz 33 34:19 las corrigen orígenes en el resto de España y otros países que son ejemplo de integración el Ayuntamiento de Cornellà por su cuenta ha emitido también un comunicado en esta línea el caso de Busquets el español considera que va contra el respeto en el fútbol porque censura que los periquitos celebrarán una victoria parcial dice el club contra la plantilla mejor pagada del mundo en la solicitud se incluyen también hasta seis cánticos con insultos al Espanyol que se escucharon en el caos

Voz 1509 34:42 renuncias John el Barça en las semifinales de Copa contra el Valencia como ha caído el cruce en el club azulgrana Santi

Voz 3 34:47 pues saben que sea el peor rival posible que podía tocar pero son optimistas porque el reto es mayúsculo histórico ganar la cuarta Copa consecutiva así lo ven el entrenador y el capitán Iniesta Ernesto Vallvé

Voz 34 34:58 salido a Abdul

Voz 35 35:02 un equipo que que siempre lo pone lo pone complicado es en un gran estado de forma Si bueno intentaremos hacer dos partidos muy completos para

Voz 4 35:12 para estar en la final bueno a sorteo duro contra un rival que es haciendo una gran campaña cualquier rival iba a ser complicado pero bueno pues el Valencia por la campaña que está haciendo quizá un poco más

Voz 3 35:23 por lo tanto ilusión y respeto a partes iguales ante el peor rival posible que había en el bombo el Valencia

Voz 1509 35:29 lo decía a Valverde en la ida en Mestalla el Valencia es uno de los equipos de la temporada aunque imagino que hubieran preferido no encontrarse con el Barça Valencia Ximo más mano hola

Voz 0962 35:37 hola qué tal muy buenas de momento lo que ha provocado este enfrentamiento es un incendio en el entorno del Valencia porque el Valencia publicado esta tarde el precio que van a tener que pagar todos los abonados y los no abonados y es que los abonados les van a hacer pagar entre treinta y setenta euros algo que se considera excesivo generalizando entre el entorno del Valencia vamos a ver si el club rectifica el resto de entradas es entre setenta y ciento ochenta para los no abonados en lo deportivo en El vestuario está claro que esperaban otra cosa lo reconoce

Voz 1293 36:04 ella está claro que que no hemos tenido mucha suerte pero hay que ser positivos este año estamos haciendo una grandísima temporada

Voz 1509 36:10 hacía Ximo Valencia Barça por un puesto en la final de la Copa del Rey Leganés y Sevilla por otro en el Leganés quieren seguir soñando después de eliminar al Real Madrid que les ha parecido el Sevilla como rival hola Óscar Egido

Voz 1643 36:21 hola muy buenas Leganés están contentos a medias porque sólo se ha cumplido uno de los dos deseos que tenían el primero era evitar al Barcelona lo han conseguido pero hacer Garitano dice que quería jugar la vuelta en casa y les ha otorgado empezaba en Butarque terminaron el Pizjuán el objetivo ahora es poder competir llegar con opciones al partido de vuelta a Sevilla porque es probablemente el partido más importante de toda la historia de Leganés sin embargo para Asier Garitano el hombro de la normalidad es un partido más

Voz 3 36:46 y no le quiere dar más importancia de la que tiene

Voz 1293 36:48 lo vivo en el centro de Leganés y la gente está ilusionada con el equipo porque el equipo transmite eso no permite ilusión estar pero bueno es sexto hombre lógicamente es la primera vez que vamos a jugar pero vamos a hacer nada raro ni la ciudad ni nadie es el Leganés en sus

Voz 1509 37:06 primeras semifinales de Copa la idea en Butarque la vuelta en el Sánchez Pizjuán se fija el Sevilla del Leganés muy buenas Fran rojillo

Voz 36 37:12 hola muy buenas Pepe Castro ha destacado la gran temporada de su rival en esta semifinal pero evidentemente no puede ser de otra forma está satisfecho con el sorteo

Voz 4 37:21 estamos satisfechos pero eso no quiere decir absolutamente nada Leganés hombre haciendo una temporada extraordinaria un torneo de Copa mejor aún hilo

Voz 0978 37:30 muestra que raqueta entre los grandes entre

Voz 4 37:32 tres grandes que han podido eh que hemos podido estar hoy en esta en este sorteo de de semifinal no

Voz 36 37:40 además se acerca Roque Mesa de quince ha desvelado que el jugador leal

Voz 37 37:44 pedido al propio presidente Miguel Ángel Ramírez de Las Palmas que no ejerce

Voz 36 37:48 está el derecho de tanteo porque quiere ir al Sevilla

Voz 1509 37:50 el Sevilla gracias rojillo que va a jugar la vuelta en casa como ya sucedió esta semana con el Atlético de Madrid un partido el del Sánchez Pizjuán en el que fue expulsado el Cholo Simeone el técnico del Atlético ya conoce su castigo Marta Casas si ya lo conoces Sonia tres partidos de sanción Le han caído al Cholo Simeone uno por la doble amonestación y consiguiente expulsión los otros dos por marcharse aplaudiendo en aplicación del artículo ciento diecisiete que recoge actitudes de menosprecio o desconsideración hacia los árbitros Simeone podrá sentarse en el banquillo del Wanda Metropolitano el próximo domingo ante Las Palmas y cumplirá la sanción de tres encuentros en la próxima edición de la Copa del Rey gracias Marta dejamos la Copa vamos con la Liga vamos con la jornada de Liga en Primera División antes un paso rápido por los dos encuentros de Euroliga terminado el Fenerbahce Barça Xavi

Voz 29 38:36 ha terminado hoy con derrota del Barça ochenta y seis ochenta y dos anotó los dos tiros libres Slokar pierde el Barça queda con siete victorias veinte puntos Tomic veintiuno Nortel ocho seis ocho dos perdió el Barça

Voz 1509 38:48 perdió el Barça y cómo va el Valencia Basket Khimki Carlos

Voz 0684 38:51 de momento la cosa marcha bien para Valencia Basket a falta de tres minutos veinticuatro segundos para la concluye

Voz 0978 38:56 el primer cuarto con Rafa Martínez tirando

Voz 0684 38:59 barros siete arriba los valencianos dieciocho once para Khimki

Voz 1509 39:03 gracias Carlos nos quedamos en Valencia que mañana acoge el partidazo de la jornada cuatro y cuarto de la tarde Valencia Real Madrid tercero contra cuarto llega al partido con mucha diferencia de sensaciones el Valencia realizando una gran temporada en Liga y en semifinales de Copa el Real Madrid a diecinueve puntos del Barça eliminado de la Copa sin dos de sus hombres importantes Antón Meana muy buenas

Voz 0978 39:22 qué tal suena muy buenas lo pierden Isco Ramos

Voz 0231 39:24 los dos fuera por lesión ya te digo que no son muy graves y fueron partido decisivo mañana jugarían Ramos tiene una sobrecarga en el sóleo y se centra en recuperarse para el partido contra el PSG del catorce de febrero e Isco tiene un pinzamiento en la cadera que le tendrá fuera siete días lo justo para evitar una nueva suplencia esta vez en la que fue su casa en Mestalla a Zidane le motiva mucho el partido

Voz 1994 39:47 sabemos que el campo difícil es un equipo muy bueno que que que viene de de de hacer una bueno hasta ahora hacer una una buena temporada pero bueno

Voz 1509 39:58 con Zidane Antón que sale como puede de las preguntas sobre su futuro y sobre la situación del equipo

Voz 0231 40:02 sí ya sé que no le hemos preguntado por ejemplo por la convocatoria que la conocimos por la tarde Ceballos y Vallejo fuera por lesión más lesionado el

Voz 0978 40:10 segundo que el primero a RAF fuera de

Voz 0231 40:12 pues de lo mal que jugó contra el Leganés incidían como dices escondiendo alguna respuesta repitiendo mensajes del pasado pero consciente de que su futuro está en el aire ya él eso no le pone nervioso

Voz 1994 40:24 es lo que hay dentro de una carrera de de un futbolista de un entrenador de de de un club son cosas que que pasa lo indica cosas que tenemos que salir esto trabajando pensando que que con esta plantilla la podemos podemos

Voz 1509 40:39 pues esta es la opinión decidan cuál es la de Marcelino de cara al partido chino

Voz 39 40:43 nos hace unos minutos concluía la el último entrenamiento lista de diecinueve Carlos Soler es la gran novedad es la novedad de Marcelino que tiene en mente mañana alinear a Garay a Koke leen en el centro de la defensa con Pereira con Guedes con Rodrigo con minas decir con

Voz 0962 40:58 todos sus efectivos salvo las bajas ya conocidas y con eso Marcelino en cinco segundos parece una perogrullada pero explica el planteamiento mañana para ganar al Real Madrid

Voz 4 41:07 intentarlo nosotros buscaremos atacar defender y contraatacar lo que es el juego

Voz 0978 41:16 ya está pues ya está bien clara la

Voz 1509 41:18 postura y la estrategia de Marcelino décadas e partido es un partidazo comentarista de la Ser Santi Cañizares tres que el Valencia puede hundir un poco más al Real Madrid o piensas que un Real Madrid herido multiplica su peligro muy buenas

Voz 40 41:30 Sonia subestimar al Real Madrid siempre es un error porque es un equipo que puede suscitar en cualquier momento árabe en el potencial lo lo han que grande el ambiente que se en Valencia es grande el interés del Valencia Real Madrid es grande porque eso también un rival para entrar en Champions que es el objetivo fundamental del club y el partido se presenta apasionante yo prefiero a un Real Madrid en este momento que el Real Madrid en un gran momento por lo tanto considero que el Valencia tiene grandes opciones en el partido

Voz 1915 41:58 gracias Cañizares lo veremos y sobre todo los escucha

Voz 1509 42:00 haremos en Carrusel más partidos del sábado el Villarreal Real Sociedad mañana nueve menos cuarto con un protagonista en cada equipo en el Villarreal se miedo investigado por un asunto bastante sórdido cuéntanos Xavi Isidro muy buenas

Voz 0300 42:12 hola qué tal muy buenas así es el defensa del Villarreal Rubén está siendo investigado por un supuesto delito de amenaza con arma de fuego el portugués fue detenido e interrogado el pasado mes de noviembre en Valencia se encuentra pendiente de proceso judicial por participar en dos altercados que supuestamente tuvieron lugar en dos locales nocturnos de la ciudad de Valencia su técnico Javi Calleja ha hablado del tema hoy en sala de prensa

Voz 41 42:35 sí ya hablamos con con el jugador esperamos un poco a ver cómo trascendía a todo

Voz 1509 42:41 el miedo que evidentemente se ha quedado fuera de la convocatoria del Villarreal en la Real Sociedad el nombre del técnico Eusebio no parece en peligro pero la racha del equipo preocupa bastante Roberto Ramajo hola

Voz 1825 42:51 hola qué tal Sonia muy buenas la realidad es que la ecuación no es que la Real pierda en el este de la cerámica y entonces Eusebio es destituido pero sí es cierto que una derrota provocaría tanta preocupación que haría pensar al consejo de administración en el futuro del técnico de las ECAI nadie descarta que por tanto la próxima semana pudiera ser destituido como hay mucha preocupación el presidente de la Real Jokin Aperribay el vicepresidente micro de Chennai el director deportivo Loren han viajado esta tarde han partido a las cuatro y media hayan llegado allí a Villarreal con la expedición de la primera plantilla eso no es habitual lo normal es que el presidente sólo a viajar en el día del partido

Voz 1509 43:29 bueno pues viaja muy acompañado el equipo nos quedan dos partidos de mañana por repasar Deportivo Levante novedades Adrian Canal muy buenas

Voz 42 43:36 con este macho la que enturbia el partido decisivo que asqueado por Cristóbal y muy enfadado por su actitud a nivel deportivo saber en el depósito es decir coba al que sería el quinto portero del Depor debuta y también bóvedas en Levante muchas bajas sobre todo en defensa siempre advertir sin Postigo jugaran Cavaco Chema arriba ante la falta de gol Ivi en principio reconvertido en delante los dramáticos son el partido mañana en Riazor entre el Depor el Levante

Voz 1509 43:59 otro drama en Málaga en La Rosaleda seis y media de la tarde en Málaga Girona Enrique Aparicio

Voz 42 44:04 hola muy buenas a acabar porque el Málaga pero va a la vuelta de Samuel García también están en la convocatoria el roaming tipo por parte del Girona Christian Stuani ya recuperable por lo tanto está la convocatoria da igual que el portero con una usted espera en La Rosaleda

Voz 1509 44:21 gracias Enrique hay del Atlético de Madrid dos nombres Diego Costa ir Augusto Marta de nuevo si Diego hasta que se lesionaba en el partido contra el Girona del pasado sábado sufrió una elongación en el adductor derecho y seis días después recortando plazos se hablaba de diez días de baja aproximadamente hoy ya ha vuelto a trabajar con el resto de sus compañeros y podría reaparecer el domingo contra Las Palmas y el otro Augusto Fernández cuyo futuro no está en el Atlético de Madrid lo está en China el argentino Se marcha al Beijing Renfe el equipo de Luis García Plaza firma para las próximas dos temporadas Graz días Marta con el Atlético de Madrid llegamos a las nueve menos diez mucho por contar todavía hasta las nueve hora25 deportes aquí en la SER

Voz 1 44:59 hora veinticinco Deportes

Voz 1509 45:15 como cada viernes hasta ahora se pasa por aquí José Palacio para contarnos lo más destacado del panorama internacional del fútbol por dónde empezamos Palacio muy buenas

Voz 0978 45:22 qué tal muy buenas Sonia empezamos por Inglaterra pero no por la Premier League porque este fin de semana tenemos jornada de FA Cup la cuarta

Voz 0684 45:28 Ronda de embarrancado en unos minutos pero en el partido