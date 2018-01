Hora 25 (26/01/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:02 Sabino sí

Voz 3 00:23 segunda hora del programa en la que vamos a hablar de cultura parado

Voz 0194 00:25 descentre y también nos va a visitar el chef Quique Dacosta tres estrellas Michelin que esta semana se ha pasado por Madrid Fusión pero antes hay Torrevieja buenas noches

Voz 1 00:34 hacemos un repaso a las últimas noticias empezando en Cataluña

Voz 0032 00:36 sí porque el pleno del Constitucional se reúne mañana sábado de forma extraordinaria para estudiar la impugnación presentada por el Gobierno en contra del criterio del Consejo de Estado con el objetivo de que Puigdemont no sea investido Ante esto el grupo de Cataluña ha pedido al Constitucional poder personarse en esta causa

Voz 1453 00:53 y ha acudido al Supremo para que de forma urgente Susper

Voz 0032 00:55 el acuerdo del Consejo de Ministros hemos arduas

Voz 1 00:58 días la primera no hemos abierto dos vías la primera en el Supremo y la segunda en el Constitucional al Supremo Le pedimos que suspenda de manera cautelar esta actuación del Gobierno español esta impugnación contra el acuerdo de hoy con cinco nuestro contra el acuerdo

Voz 0032 01:11 el lehendakari pide diálogo Iñigo Urkullu critica la utilización de la justicia

Voz 4 01:15 el Gobierno central el recurso permanente a la justicia para resolver problemas políticos sólo sirve para minar la credibilidad de la justicia para encontrar los problemas

Voz 0032 01:26 en el PP no creen que las novedades de la Gürtel vayan a perjudicarles electoralmente lo ha dicho el coordinador general Fernando Martínez Maíllo que también espera que la justicia haga su trabajo tras escuchar esta semana como los imputados en la trama han señalado a Francisco Camps como la persona que daba las órdenes para la financiación

Voz 3 01:42 en regular del PP en Valencia

Voz 5 01:48 en toda España hay cientos de afiliados sino de de cargos públicos eh creo sinceramente que no es justo bien la realidad de este partido de estas idas y de las personas están detras

Voz 1 02:09 claro

Voz 0032 02:09 para el embajador de España en Venezuela se defiende frente a las acusaciones del Gobierno de Maduro que justifican su expulsión del país se llama Jesús Silva

Voz 6 02:17 en España nunca se ha notado en los asuntos internos pero no es cierto lo contrario sí lo es decir desde hace muchos años el Gobierno venezolano viene opinando insultando a los dirigentes españoles

Voz 0032 02:28 Silva que también ha defendido la decisión recíproca del Gobierno de Rajoy de expulsar a su embajador en nuestro

Voz 0605 02:32 aquí la bolsa el Ibex ha cerrado hoy sin variaciones a las puertas de los diez mil seiscientos puntos mientras que en el conjunto de la semana ha ganado un uno por ciento el resto de bolsas europeas el avance ha sido mayor por encima del medio punto porcentual en Londres París y Milán Frankfurt ha subido tres décimas en cuanto a la deuda la prima de riesgo continúa a la baja está en setenta y siete puntos básicos cinco menos que ayer

Voz 0032 02:58 en la tertulia van a estar Juan Carlos Jiménez Carlos Cué Victoria Lafora pero antes la noticia deberían ancho Palomo buenas noches

Voz 0194 04:36 en la película de Bigas Luna Yo soy la Juani la niña guapa a la que cantaban Facto Delafé pidiéndole que lucha hará que se enfrentara al ruido una chica de extrarradio que huye de su presente para convertirse en actriz como ella el kilo por ciento de la población española algo más de siete millones de personas son jóvenes juventud a la de los nuevos modos de hacer del siglo XXI a los famoso los millennials el mundo de la Cultural se está colocando en un lugar privilegiado son el público objetivo y el actor de gran parte de la ficción que nos llega series de televisión literatura o cine reflejan los años de adolescencia con todos sus miedos y con todos sus traumas se llama cultura coming los pero que estará vítores quién soy

Voz 1880 05:20 pero a donde voy soy yo el raro o es el mundo

Voz 14 05:23 claro

Voz 1880 05:24 son preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez que algunos no dejan de preguntarse nunca pero que responden sobre todo a un momento

Voz 11 05:31 a la vida la adolescencia cola estoy Hanna

Voz 1880 05:35 a la vez la adolescencia ese momento de cambio de incógnitas de incomprensión es el hilo de un subgénero al que llaman camino llegando a la edad en por trece razones y Jana que se suicida pero también en la literatura el cine o el teatro este es Bastian está en los Teatros del Canal de Madrid con la tristeza de los ogros

Voz 15 05:56 por el Instituto he comido dormido dos horas de comer y ahora estoy delante de mierda

Voz 1880 06:04 momentos de la vida en los que todo está por decidir y que en los últimos años pide rebeldía ante el absurdo y encuentra hasta lógico que Dios cante

Voz 14 06:14 te canta las canciones de la negra es suyo

Voz 1 06:18 este jueves

Voz 13 06:20 Kantauri History Cristo repertorio inglés que número uno

Voz 1880 06:27 la llamada de los Jarvis es el claro ejemplo de que uno ha de luchar por lo que quiera que hay que seguir esa llamada que te pide el cuerpo desde dentro muchas de las muestras de esa lucha contra uno mismo separan además analizar asuntos tan vitales como el acoso o la violencia la infancia o el amor es el caso de bien of the fuck in word

Voz 11 06:46 buenos días que dijimos Asturias Cote ciudad ahora Tula o días Yola odio nuestros padres son unos mamones tienes un coche

Voz 1880 06:58 pero este género camino Neill no es nuevo siempre ha habido adolescentes aunque en otras décadas sus retratos no fueran tará vetados

Voz 13 07:06 tiene inhibir se estrenó en el año noventa quizás mejor que hemos de sus gustos exagerando deja de preocuparte por el bien común

Voz 16 07:20 última pregunta Billy costes explicaron los sentimientos experimenta

Voz 17 07:25 cuando paías soy siento muy bien al principio pero cuando empiece a moverme el olvido todo es que hemos aparecía mi cuerpo cambiar

Voz 1880 07:39 Billy Elliot invita a luchar por un ideal uno a decidir sobre tu vida a pesar de lo que quieran los demás están Amy revela el secreto de la verdadera amistad la primera Rebelde sin causa de mil novecientos cincuenta y cinco es el reflejo del momento cuando la industria empieza a ser consciente de que los adolescentes además de ser rebeldes consumen cultura

Voz 18 08:00 Texas que el acantilado que hay cerca de mil Herta vamos y si yo un trágico accidente allí

Voz 1453 08:05 Madrid yo lo vimos por la televisión

Voz 1 08:14 Versión Cascajos es profesora de Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III de Madrid muy buenas noches buenas noches escuchábamos ahora fue Rebelde sin causa la primera de ese tipo de películas para adolescentes

Voz 19 08:25 yo creo que al menos fue especialmente significativa yo creo que podemos recordar que de las pelis películas más importantes de Hollywood clásico en ese momento los grandes estudios de Hollywood tienen que cambiar absolutamente la manera en la que habían hecho cine hasta entonces y en ese momento se empieza a posicionar la cultura la cultura juvenil a los jóvenes consumen y ayuno de los evoluciones quizá más interesantes a lo largo del siglo XX ha sido que cada vez se han posicionado una manera más fuerte dentro de la cultura cinematográfica ahora sin duda cuando un fin de semana la mayor parte de la gente que está las salas de cine

Voz 0032 08:58 eh muchas de ellas son jóvenes no yo

Voz 19 09:01 antes rebeldes sin causa con el tremendismo característico no de las Norteamérica posterior a la Segunda Guerra Mundial y no olvidemos que es una historia muy muy trágica con un con un adolescente muy torturado que interpreta Egypt Dean pero creo que probablemente es uno de de los sitios no en donde

Voz 0032 09:16 pronto esas historias que tienen que ver con Bancaja

Voz 19 09:19 Haarde sentirse fuera de lugar con una cierta dar respuesta de de violencia con en algunos casos entre cada uno de los personajes secundó varios de la película una representación la homosexualidad latente creo que es una película que empieza avanzar la idea de que los adolescentes son seres complejos no hay por tanto se tiene que empezar a contar historias que tengan que ver con

Voz 0032 09:39 eso en fue también allí cuando la industria empieza a prestarles atención empieza a preocuparse por ellos

Voz 1453 09:43 yo creo que en general la beca

Voz 19 09:46 de los cincuenta Hay particularmente los sesenta de manera gradual Se va a producir esa fenómenos sin duda tiene que haber también con la emergencia de de la música no y aquí si vemos mucho cine esa época vamos a ver la importancia que tiene la la la música ha recordado la película de Elvis no por ejemplo la emergencia de la radiofórmula música deja de ser algo que tú compras partituras para interpretar en casa y empieza a ser un producto que compras discos que cada vez son asequibles y a los jockeys se convierten en en los que empiezan a dictaminar el el uso también de la música con la que los jóvenes también eso relaciona no no aquí en España el mítico guateques yo creo que todo eso está está relacionado yo creo que de una manera

Voz 20 10:27 la y gradual ideal

Voz 19 10:30 diferentes épocas obviamente no es no es lo mismo el cine de los surferos no también que empieza a surgir que otro tipo de de manifestaciones quizá un poco con una con una idea más crítica no como podía ser el caso de Rebelde sin causa pero sin duda a nivel internacional no solamente en Estados Unidos en en en Reino Unido que otros países es el momento en donde la cultura cinematográficas empieza a convertir también en cultura juvenil cinematográfica

Voz 0032 10:51 desde Radio Barcelona no acompaña Josep Castillo profesora de Secundaria trabaja en el departamento de Pedagogía de la Universitat de Vic y nos ha pedido que lo presentemos como ex adolescente Josep buenas noches cuando dejaste de ser adolescente

Voz 21 11:03 pues no recuerdo porque al final estas cosas que le ponemos etiquetas las transiciones son muy difíciles todos somos no está muy claro qué día eres niño y al otro adolescente el joven y otro ya adulto pero bueno y bueno con la hipoteca

Voz 0032 11:16 pero se puede definir la adolescencia hablamos de cultura en la cultura que se elige a los adolescentes pero quiénes son los adolescentes

Voz 1 11:22 a los dos adolescentes todo aquel que está

Voz 21 11:24 en tránsito desde un mundo seguro infantil donde todo está claro todo es fácil it en IS tránsito hacia el mundo adulto donde bueno la cosa se complica donde te exigen que tú seas y pensando en ese tránsito te preguntan bueno tú quién eres y tú tienes que construir no entonces un momento de construcciones un momento de de estar dentro como si fuera una una mariposa no transformando T en el adulto que serás pero todavía no sabes quiénes todavía no está claro cómo lo harás no

Voz 0032 11:58 es una de inquietud esa construcción no es la misma en los años ochenta en los noventa en dos mil a los cincuenta es decir la adolescencia ese momentos diferente

Voz 21 12:07 exacto se vive siempre en el mundo en el que vives de hecho adolescente

Voz 1453 12:10 el contexto claro claro sólo la tienen los que lo pueden

Voz 21 12:13 querer no es decir en un mundo donde el tránsito de de niño o De niña a adulto pasaba en una noche no con una tribu africana en una semana pasas de ser un niño hacer un adulto miembro de la comunidad y en responsabilidades no adolescencia una semana adolescencia en la edad de nuestros abuelos pues a lo mejor no sé un tiempo muy corto pero el queda en nuestros días pues adolescente desde que empiezas a va a sufrir todos los cambios y todas las preguntas que te van apareciendo consigue ser autónomo pues con los cuarenta y cinco años

Voz 0032 12:52 ya hemos estado no sé no sé qué decirte Tú estás con ellos tú trabajas con adolescentes son ellos que te van explicando quiénes son

Voz 21 13:03 bueno es decir supieran me lo explicaría no

Voz 0032 13:06 tienes grandes vas descubriendo quiénes son ellos

Voz 21 13:08 lo lo que hacemos es caminar juntos en esa construcción de saber quiénes son no en preguntarnos quién soy porque quiero ser de otra y cómo lo voy a conseguir no entonces de hecho el profesor de Secundaria deberíamos hablar de tutores de secundaria no porque no sólo enseñamos materias de hecho la el nuestro nuestra función docente es es más acompañar eso coger de la mano a esos chavales que están empezando a preguntarse bueno quien si quieren ser ayudarles a darles herramientas y recursos para poder gestionar la vida acompañándonos en esa gran pregunta no de Jokin seré no

Voz 0032 13:42 cómo se de Concepción hablábamos antes el cine el adolescente que retrataba la cultura en los años cincuenta Icomos retrata la cultura hoy el adolescente que creo que harán

Voz 22 13:52 la cultura de los retrata cada vez con Un cómo ser más complejo más volcado en en en por ejemplo en consumir cultura

Voz 19 14:03 una de las características característico de la serie juvenil es que mi siempre me llama mucho la atención es lo mucho que están hablando de películas de seres y de libros

Voz 21 14:12 que eso es algo que a lo mejor antes era

Voz 19 14:14 era mucho más raro pero a partir de la década de los noventa con con seres como por ejemplo Buffy cazó vampiros otro de los hitos no de de de este de este subgénero casi audiovisual eso se ve S B patente yo creo que también son adolescentes más diversos no y en ese sentido yo creo que si por ejemplo pensamos en la representación de la de la sexualidad se ha producido un cambio radical yo recuerdo cuando obviamente yo también fui adolescente recuerdo que había una seria muy canadiense muy interesante colegio de Grassi ir recuerdo hay la primera vez que se que se trato por ejemplo el tema de de el aborto no todos estaban muy teñido de de quizá de un excesivo dramatismo no creo que ahora la cuestión de las situaciones de ese perfil o eso momentos de de salida de por ejemplo del armario de los personajes que acepta no es su identidad sexual y la oposición de poder contárselo a los demás no que es ese momento tan tan importante yo creo que no tiene nada que ver cómo se representaba en en en las series eh que yo podía haber los final de los ochenta a comienzos de los noventa como se puede representarán la donde directamente los personajes ya del armario porque nunca estuvieron en el armario fuera claro es que esa diferencia me parece me parece importante yo creo que hay una hay una representación de la de la diversidad que es mucho más acentuada ahora de lo que era antes y creo que también con una cierta normalización entorno a una cuestión de la de la diferencia no lo cual no significa que obviamente cada serie luego tiene su propio perfil no

Voz 0032 15:43 no se lo habéis escuchado es Javi Calvo recogiendo el feroz a la mejor comedia pero dejadme que lo digamos otra

Voz 14 15:49 si alguien algún niño alguna niña alguna persona me está mirando y tienen miedo que está perdido

Voz 23 16:02 siempre yo no se lo van a querer

Voz 14 16:06 Pepa yo no va a encontrar su sitio que tu familia te que va a cumplir tu sueño y que yo vamos a ir de historias para que tú te sientas inspirado que de verdad siempre

Voz 1 16:19 Josep una cosa son las series como hablaba ahora Concepción no

Voz 0032 16:22 que ayudan a normalizar quedan bueno que visualizan determinadas cuestiones otra cosa es la vida real porque el el discurso de de Javi Calvo es la vida real no no es un personaje de una serie es un chico normal corriente que nos podemos encontrar en la escalera de casa este tú crees que ayuda a formar el carácter del adolescente también este discurso les llega

Voz 21 16:43 sí porque el la duración siempre escucha con sus orejas es decir con lo que está pasando no entonces que las adolescencia son muy diversa así tiene muchas vivían en muchos en muchos escenarios diferentes y por tanto que alguien que el está pasando algo qué le pasa por la cabeza le dice oye tú tranquilo que a la vez que la vida que si te parece que ir contra corriente va a ser un problema porque al final ir contra corriente es decir con la corriente porque no hay otra manera de funcionar no que normalizar eso permite crecer con más salud que no que no con la sospecha de que aquello que estás haciendo no deberías hacerlo no desde el mundo aquello que yo conozco de la escuela y donde estoy que es lo de mi barrio se también

Voz 1453 17:28 depende de en qué escuela

Voz 21 17:30 qué contexto socialmente nuestro entorno pasa pero en contexto socio cultural

Voz 2 17:35 no es digamos más normalizado

Voz 21 17:38 yo sí que en los últimos veinte años he visto una normalidad en las cosas de una movilidad en los procesos por ejemplo la hablamos de homosexualidad pero a mí de calidad bueno que que se está viviendo con una normalidad que bueno que yo creo que era necesaria que necesitamos también darnos cuenta de que todos somos diversos no hay que todo el mundo cabe dentro de este mundo que estamos construyendo este que van a escuchar

Voz 11 18:00 un momento de uno de los capítulos de he cambiado de idea lo siento no me enrolla esto es de coña es justo seres increíbles entonces respeta mi cambio de idea haya tomar por el culo

Voz 0032 18:13 no se Concepción si tienes la misma percepción de que los nuevos adolescentes que vemos en el cine o en televisión como una serie como ésta son más activos

Voz 24 18:21 como más implicados como a la contra pero no es no

Voz 19 18:27 lo que sobre todo lo que son son protagonistas es decir yo creo que hay ahí hay un muchas veces es un problema de de mirada yo creo que muchas ferias que tienen aún personaje es que no lo ven una serie con adolescentes que una serie de adolescentes las series con diversos de más mayores con adolescentes adolescentes siempre suelen ser personajes terribles que sólo saben crear problema sus padres recuerdo ahí la serie veinticuatro la hija de Jack Bauer sólo servía para generarle problemas creo que cuando ellos son los protagonistas claramente son gente que quiere aprender qué quiere cero que quiere salir que quiere disfrutar y eso probablemente hace que este tipo de de relatos sean mucho mucho más interesantes yo creo que quizá por eso todas esas narrativas los adolescentes también muchas veces conectan con los con los adultos no necesito no quiere decir que sea y quizá el género predilecto Guido todavía consumo pero es verdad que versa representaciones de sus chicos que quieren conocer y que bueno dará el paso paso que muchas veces los adultos cada vez hacemos menos no pasan los años como decía compañero tenemos hipotecas tenemos

Voz 0032 19:28 las devuelven más conservador y es verdad que esa eso

Voz 19 19:30 cercanía hacia ese mundo donde todo está por llegar donde lo mejor está por llegar donde todos son oportunidades pues creo que echarse representaciones de los adolescentes son

Voz 1880 19:40 se ha sentido muy muy interesante para para estudiarlas

Voz 19 19:43 sobre todo porque plantean también modelos para los propios jóvenes que sin duda el yo lo pilla un poquito más tarde Judith clase dentro de dieciocho y veintidós y cuando les pido que hay que me cuenten cosas que ellos habían visto que él había marcado siempre hablan de lo importante que fueron para para sentirse mejor para sentirse aceptados las cosas que había precisamente cuando eran adolescentes el valor de las representaciones es muy fuerte y creo que el discurso de de Javier Calvo en ese sentido es muy es muy acertado y sobre todo muy valorable ver creadores que tienen ese compromiso con las

Voz 0032 20:14 Irán y Josep habituales de la carcasa digital de la adolescencia que son

Voz 21 20:19 bueno pero si lo si recordamos cómo los hacen los adolescentes queremos nosotros en los años ochenta la importancia no

Voz 0032 20:27 eras tú sí

Voz 21 20:31 los que éramos adolescentes en los ochenta que criamos bueno de hecho uno adolescencia siempre crea una carcasa porque porque tiene muchas inseguridades porque de muchas preguntas porque se están construyendo y cuando estamos en obras ponemos vallas no Zaballa me permite crecer desde allí dentro hemos vivido esencias en que la carcasa era muy evidente habían un tipo de cabello un tipo de robos para un tipo de de estética que de de ETA identificaba permitía ir viviendo no pero en con el avance de las tecnologías hemos digitalizado en nuestra

Voz 0032 21:02 esta imagen no entonces nos encontramos ahora que que que luchó

Voz 21 21:06 ah y mucho más diversos pero también mucho más parecidos no se tienen que ir disfrazado porque el disfraz Se convierte en el Avatar que yo utilizo para que los demás en la las redes sociales no cuesta mucho más identificar a nosotros nos gustaba hablar de las tribus urbanas preso de las tribus urbanas yo no sé si ya tiene sentido porque igual tribus sigue siendo urbana igual también pero tampoco es aquella visión clásica de aquella tribu no sea vas vestido de una manera te compuertas de tal manera bueno pues se ha roto un poco no en cambio sí si tú eres más de de Instagram tú eres más de Twitter es más de sí se y visitas territorios digitales diferentes en función de de tus gustos y eso es lo que te decir de carcasa por lo tanto las familias desde casa ven a sus hijos quizá yo creo que son menos extraños de lo que nosotros podíamos para nuestros padres no yo creo que mi padre

Voz 1453 21:58 no

Voz 25 21:59 podríamos seguir hablando de este tema horas y horas y no descartó volverlo a hacer porque hay muchísimo material Concepción Cascajos de Josep Castillo muchísimas gracias

Voz 1 22:08 buenas noches buenas noches

Voz 1 23:43 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló para los que nos vea crecer dicen este tema Jorge el cantante de La Habitación Roja una canción del grupo valenciano que lleva por título La Albufera esa luz que nos ve crecer dicen que es la que marcan nuestro carácter nuestra forma de hacer las cosas incluso nuestra profesión Quique llegó de Extremadura dejar Andilla Talavera Denia con catorce años y el alud el Mediterráneo fuera que le vio crecer IS

Voz 0194 24:48 la luz que les acompañándose ha convertido en estrellas las tres de su restaurante homónimo en Denia y una más en otro de los tres locales que abrió en Valencia después de desaparecer durante

Voz 0032 24:57 Nos cuantos años estos días ha pasado por Madrid Fusión

Voz 1 25:00 y Carlos Cano ha secuestrado para que pase un ratito con nosotros Carlos Cano responsable de de la Ser muy buenas noches lanchas buenas noches que trajo Quique Dacosta Madrid Fusión pues pues sobretodo otros muchos expectativas porque llevaba años sin venir cuatro años sin sin pasar por ningún congreso en España claro había muchas ganas de verle

Voz 0335 25:19 ha empezado además con un vídeo espectacular e con estética de videoclip en el que había una especie de gimnasta bailarina que interpretaba la sal

Voz 1 25:29 bueno pues con una Performance que luego tenía mucho que ver con los productos cayó presentando porque ha hablado por ejemplo de salazones que no han tocado la sal que ya Beiras tuvimos eso luego seguro que nos lo cuenta el pescado madurado de la semana pasada sí sí cosas que requieren una explicación y sobre todo muchos platos que le relacionan directamente con su entorno con el territorio y con la gente que ve

Voz 0335 25:51 allí déjame de todas maneras que indica que para mí esta entrevista tiene algo especial porque es una forma de cerrar un círculo la primera vez que entre en directo en Hora Veinticinco fue en la Gala de las estrellas Michelín de dos mil doce con una entrevista en directo a Quique Dacosta que en aquel momento Le acababan de dar la tercera

Voz 1 26:07 ya que estábamos los tres serán a eso hay que decir que abandonase el programa no vale vale porque como cierras el circo digo es decir y me despido ahora en otros vale Sabrina Trotsky queda

Voz 0194 26:15 los da muy buenas noches y noches para mí también era casi un reto porque era de los pocos cocineros que me quedaba así por conocer físicamente cara a cara muchísimas gracias por haber atendido nuestra nuestra invitación decía decía Carlos expectación yo supongo que después de unos cuantos años sin pasar por Madrid Fusión el lunes debió de ser también un rum rum en el estómago importante para Tino

Voz 1453 26:36 a las cinco la mañana desperté sabiendo que ya no iba a poder dormir y evidentemente es un reencontrarte con tu gente en Madrid Fusión es el congreso más importante que hay en este momento a nivel internacional y no lo digo por porque ha sucedido porque lo y siempre haya sido un lugar en que hayamos podido divulgar nuestro quehacer diario sino porque te vas dando cuenta de lo que hay dentro mucho usted cuando estás fuera cuando la gente empieza a decir no es que yo hice una ponencia en Madrid Fusión John Le conocí por Madrid Fusión y la relevancia que tiene lo que sucede en esta plaza justo en el título

Voz 0032 27:08 la ponencia era Universo Local eso quiere decir que en lo local tienes el universo de todo lo que necesitas

Voz 1453 27:14 sí pero no excluyente quiero decir vivimos en un mundo donde la riqueza territorial puede ser un lugar donde hasta hacerte seguramente me moriré de hambre cocinado todo lo posible de mi entorno y no lo habré acabado por suerte sin embargo quiero dejar una ventana abierta al mundo porque entiendo que es una manera de enriquecer culturalmente es una manera de decirle al mundo también que saca lo que tengo es importante me interesa lo suyo seguramente porque hoy más que nunca nos interesa también abrirnos al mundo nosotros sí que nos reciba que lo nuestro pueda llegar a pasar frontera fronteras políticas la cocina como la música como la luz no tenía fronteras y en la gastronomía de Cabrils al mundo no yo creo que fue uno de los códigos que la cocina española Room rompió seguramente de la mano de Juan Mari de Pedro abriendo no y cambiando los parámetros y divulgando de lo que fuera que te interesan Nerea sí a lo que viene pues es que es que casi me interesa disfrutaron y entonces en ese en ese componente de querer disfrutar de la mesa me interesa mucho todo me interesa mucho la ancestro al los códigos que hay de unión en las cocinas ancestrales yo en la ponencia del lunes comentaba justamente que de momento me estaba refiriendo dumping o raviolis a una empanadillas editor te Line en un momento en bucle porque todo me llevaba la cabeza a que todo era lo mismo de plenario tenía un nombre dependen

Voz 0032 28:41 pese cocinaba no visto desde diferentes lugares el Mediterráneo de todas formas no digo sólo el mares sino todo lo que es el Mediterráneo es una buen es un buen supermercado eh pues yo con catorce años como comentábamos en la en la presentó

Voz 1453 28:55 son vengo de Jandilla La Vera a Denia directamente con dieciséis años decida de calma la cocina no obtener un restaurante y en Denia justamente justamente es todas estas reflexiones tú haces el entorno era privilegiado yo me sentía como no sé como Alicia en el País de las Maravillas no es el territorio yo perfectos que a un kilómetro a la redonda una lonja en parque natural frutales la huerta valenciana la alicantina que más puede yo lo veo con los cocineros que vienen por nuestro restaurante que lo que alusiones que llega al barco minuto sea o tocan a la puerta a los pescadores los agricultores enough todo el producto claro eso es un lujo que muchas veces te acostumbras a él pero no por ello de las grandioso oí maravilloso con un cocinero con dieciséis años ya querías tenía un restaurante yo con catorce años empezó a fregar cazuelas en un sitio muy sencillo en Denia una tutoría ayudar a mi familia te fuiste con la familia con Mi más cuanto más Isi y ella trabajaba de sol a sol de la mañana a siete de la noche entonces yo con un crío recién aprobado la EGB

Voz 11 30:00 la Morena

Voz 13 30:02 han Tao joder el fútbol

Voz 1 30:04 el sitios a todo bueno para acabar otro colega valenciano muy importante Ricard Camarena

Voz 28 30:14 el regreso espectacular sobre todo yo creo que Quique es un cocinero fundamental para entender la gastronomía en nuestro país a mí particularmente ha sido de las personas que más me ha inspirado por tenerle cerca no no ya la manera de ver la cocina sino en la manera de entender la profesión de dedicar tío con siempre es un ejemplo a seguir para mí yo le admiro y les respetó al cien Porter

Voz 1 30:37 Carnero gracia porque además con la grabadora me ha dicho pero es que además es de verdad

Voz 0032 30:42 sí que los otros a lo mejor no ha también también también quiera eso de los salazones y al que decía antes Carlos

Voz 1453 30:49 una de una de las partes que hemos contado es un trabajo muy importante en nuestra cocina en este momento que es el tratamiento de de la sal pero no tanto como conservante ni como un sancionador sino como una manera de cocinar estos cambian poco los parámetros porque sí que es cierto que que las viene o a conservar el producto posiblemente estamos vivos gracias a Alá sí sí sí pero por otro lado lo que hemos intentado es que aquellos productos que tienen una identidad gustativas la sal los cocine pero no es transformer

Voz 0032 31:17 haciéndolo otra cosa o sea que no sean no salazones

Voz 1453 31:19 vamos a poner un ejemplo de una pata de cerdo aún jamón dista mucho lo que yo planteo es que si coge una ventresca atún la puso la paso por sal y aún salazón durante seis meses que a los seis meses el atún siga siendo atunero

Voz 21 31:32 vuela fresco y lo más curioso

Voz 1453 31:35 de esto es que además hemos conseguido un sistema que es crear una atmósfera salina sin que tenga el producto contacto con la sal por la corriente da ir a tres grados de temperatura nuestro problema lo que sería lo que debería de pasar está fresco hay una concentración de proteína y de grasa es absolutamente maravilloso que es lo más curioso de esta logrados

Voz 0032 31:55 cuánto tiempo se tarda en llegar a esto pues hombre yo llevo desde entonces pues no digo desde el día en que se te ocurre la idea vamos a probar a trabajar con sal en el ambiente

Voz 1453 32:06 pues es una evolución nosotros con los salazones llevamos tres o cuatro años más o menos llegar al punto en la suma también de hablar con gente con otros cocineros de gente que tiene otras experiencias con gente que te ayuda de otras disciplina final piensa que para hacer un Dakar los no al final hay mucho de ingeniería también para atraer hacer bloques de sal que no sea rompen para crear atmósfera lo más particulares que al final cuando lo pones en la mesa pues nosotros lo presentamos como sufran queso francés unificando y creía no mucho también en este legado cultural cuando la gente dice sede que estábamos hablando pero cuando lo llevó a la boca es algo absolutamente nuevo y esto es también conmovedor porque es lo de siempre pero de otra manera

Voz 0032 32:48 la satisfacción además no cuando ves el cómo reacciona la gente eso que a ti te ha costado tanto tiempo no

Voz 1453 32:54 si es si si había expectación para habernos reaparecer en Madrid Fusión después de cuatro años imagínate la expectación Kate cuando conseguimos que alguien de cualquier lugar del mundo España del pueblo al lado con muchos recursos pocos recursos ahorrando decide pasar una noche con nosotros las expectativas que son que hay en en lo que pueda pasar sea noches muy alta todo lo que yo aspiro esa seducir al cliente y a cumplir sus expectativas

Voz 0032 33:19 otro transportista de felicidad como se dice siempre Martín Berasategui yo me dedico a transportar felicidad cuéntanos qué es derbi al fútbol

Voz 1453 33:27 bueno en la campaña cuando cuando es una campaña que hemos hecho para los restantes de Valencia porque el fútbol es una campaña básicamente que está en Instagram que es provocar con la comida entonces cuando nosotros estamos planteando todo esto siempre con mucho respeto era como pero esto es el Real pulpo lo aquello de vamos que saliva que los tal y al final estábamos hablando de nuestra propia cocina de esta manera entonces lo que hicimos fue básicamente crear un cuño para para la para Mercat Bar de Carolina que son dos modelos de negocio casual Foot como se denominan que nacieron en plena crisis económica y es que el que pretendemos acercarnos a la gente pero sin renunciar a la excelencia sin renunciar a la calidad al buen ambiente y bueno al final acercándonos en la premisa a la que nos apartaba de alguna manera de lo grandes restantes del público no que era el precio no

Voz 0032 34:19 habéis tenido a preguntarte os habéis visto de alguna manera al margen de que la creatividad que haya en este pero se ha visto también obligados a crear estas líneas casual como tú como tú lo llamas en mi caso

Voz 1453 34:31 te diría que sí porque yo era muy reacio de abrir otro restaurante que no fuera todo aquello que me distanciar a del la esencia de lo que ellos soy cocinero creativo innovador otro en Denia todo aquello pero sin embargo ese empuje esa necesidad por la subsistencia de algo cada vez que por el propio romanticismo nos olvidamos que es el negocio porque esto está posiblemente esto está la cocina española en el igual que estamos somos unos románticos sin embargo a día de hoy me alegro mucho porque además rodeado de un agente un equipo maravilloso en cocina la inmovilidad experiencias interesantes igualmente creativas pero escenificada de otra manera también nos ha dado la posibilidad hoy con esta experiencia adquirida de coger la cocina española como la vemos nosotros llevarla por el mundo haciendo conferencia o con proyecto que hay a final de año dice que entiendo se acerca gente

Voz 0032 35:21 a Quique Dacosta cocinero que a lo mejor no se acercaría porque es verdad que a lo mejor piensas son tres estrellas Michelin eso está fuera de mi alcance aunque luego los Teo no los te da igual pero está fuera de mi alcance una manera también de que se acerque a vosotros no

Voz 1453 35:32 créeme que al final caen en el tres estrellas porque porque al final empiezas en Picotea basado la caverna que es algo más divertido más dar la vuelta al mundo un fin de semana cumple años vas al Poblete una estrella Michelin ya te aproxima a mi universo más auténtico al poco tiempo te vienen y te dice es que nos queda mágico también porque es el trabajo bien hecho en cada uno de los escalones de la escalera de de un modelo de negocio pero sobre todo en un modelo de vida que está asociado a la felicidad y a la excelencia vida igual que la excelencia sacrifiquen veinticinco los como marcaba porque es hacer cosas maravillosas

Voz 0032 36:07 no te da tiempo puedes estar encima de todo no obtiene las carteles

Voz 1453 36:11 legal si no se soy un segundo llegador nato que se estaría abriendo la agresión abriendo latas y delegando su muy bueno pero sí cuando delegadas o cuando aprendes cuando tienes un entorno a él con grandes dotes comprometido gente de la corte

Voz 0032 36:30 yo tengo yo

Voz 1453 36:31 soy lo que soy por la gente con la que trabajo

Voz 0032 36:34 el proyecto de Londres me dicen ella siempre ahí

Voz 1453 36:36 bueno esto es un planteamiento que tiene como lecturas yo siempre he dicho que la cocina española tiene que es el mundo tutelada de los grandes chefs porque a veces que vámonos con mucha gente guapa ella en Nueva York pero qué horror que nos ha que hay que ir claro pero quién de todos nosotros hemos ido a Nueva York bueno a formar a la gente que claro que hace país que hace país entonces un planteamiento de primero no hacer algo Quique Dacosta vanguardia que para eso ya está lo de Denia sino que soy donde estoy que es Valencia la Comunidad Valenciana y los arroces en paella es el Código natural además en el dos mil cinco publicó un libro sobre este cereal y lo que hemos hecho es crear un modelo de negocio bueno hemos creado en concepto que esperamos que ese modelo de negocio que se abra a final de este año que se llama en paella porque de alguna manera también manda el mensaje muy claro en paella porque no todo lo que vamos a hacer van a ser ella pero sí en este recipiente nuestro código vamos a acoger todas las recetas todas las formas de cocinar paella de la Comunidad Valenciana ir vamos a llevar a Londres Sarmiento leña igual no complicarnos la vida que pasa es que esto estaba haciendo sirve

Voz 24 37:43 la semana pasada hablábamos con alguien que asesoraba

Voz 0032 37:46 los a los restaurantes no con con Paco Saenz de las tendencias y me decía lo primero hay que tener claro el concepto tú tienes claro concepto con esto en paella es decir que tienes ya el noventa por ciento del éxito así

Voz 1453 37:57 por otra parte el concepto que es el negocio que vayan a comer paella bueno esto esto es lo primero porque también es cierto que va a haber una gran afluencia de personas que están viviendo en Reino Unido que va

Voz 0032 38:12 acercarse a nuestros ahorros encontró a reencontrarse con el sabor próximo

Voz 13 38:16 no

Voz 0032 38:17 bueno yo creo que sí desde Denia ya justamente con la colar con el restaurante abierto vamos viendo también que el cliente que tenemos internacional

Voz 1453 38:24 ya no sin encogido punto gustativas era hablando

Voz 0032 38:26 pero esta semana deber sino de vértigo para ti reaparición en Madrid Fusión empiezas temporada también abre abre a las abierto temporada en Quique Dacosta tienes la obligación de abrir temporadas siempre con con novedades con muchas eso es algo que te obsesiona

Voz 1453 38:39 a ver si es uno si es una obligación es una obsesión me lo buscado mía pero sabes qué pasa que yo entendido que para que la gente venga Denia lo que busca de nosotros no es una gamba maravillosa solamente para eso hay Face restaurantes maravillosos Denia también sino que soy capaz de hacer con una gamba gamba Pato con razón Jan en con han buscado en nosotros la innovación han querido luego hay un código no en nuestro restaurante que es como va ascendiendo al fin de la gente tenemos dos ofertas y el cincuenta por ciento de lo que nos piden es el menú histórico el universo local y el otro cincuenta por ciento es el de Innovación y a ver qué empresa del mundo es capaz de desprenderse

Voz 0032 39:17 de uno de los cincuenta por ciento de la velocidad a que eran porque no puede renunciar

Voz 1453 39:20 al final también somos esto no

Voz 0032 39:22 adónde crees que va a la cocina las tendencias que nos espera

Voz 1453 39:25 yo creo firmemente que hay primero el territorio los territorios

Voz 21 39:30 van a seguir marcando el devenir de de la y no

Voz 1453 39:33 la acción de la tradición en cuanto a la innovación los cocineros la mente de los cocineros van a marcar un poco el impuso su talento su visión su manera de interpretar su territorio sea tradicional o innovador lotes tres tendencias claras en las que cabe cualquier estilo unas es el fuego llamaron la parrilla llámalo azar de cualquiera de las fórmulas la otras el crudo ya no solamente hablo de Japón no esté hablando de Moody's estoy hablando de ensalada todas de pescados de carnes el crudo y la otra es la vías de conservación de los alimentos piensan fermentado bien sean salazones piensan encurtidos estas tres vías y además lo bueno que tienen estos tres conceptos que están marcando hoy poco le impuso el mundo que no están definiendo un estilo

Voz 1 40:17 cocina lo que están haciendo es tu casa extradición usan bien estoy al servicio aprovechas Quique Dacosta muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutos en esta semana de locura aparatito gracias y suerte René que sólo gracias

Voz 1 43:30 tiempo habrá para hablar de las empresas innovadoras Rafa Bernardo buenas noches hoy con el resultado del viaje que este espacio hecho hasta Valencia sí ha sido segundo encuentro estartapeando una reunión era ciega con un grupo a emprendedores locales para que los hablan de sus proyectos de sabéis fuimos en noviembre Málaga ya hace unos días como dices a Valencia donde conocimos un buen montón de historias de empresas de aspiraciones que si te parece podamos pues de su misma otra de una muestra de otra electo modelo pues empezamos Howe ilegal que es una firma legal especializada en reclamaciones gestionar las reclamaciones online detonaciones pues de todo tipo de Emilio Fresco accidente de tráfico negligencias médicas problemas con vuelos bueno su CEO es Gonzalo García

Voz 2 44:07 lo que hemos conseguido es a través de la automatización el digamos todas esas tareas que son repetitivas dentro de la actividad del abogado pues poder hacerlas de manera que el que no se tenga que perder tanto tiempo con lo cual al final revierte en una reclamación mucho más rápida para el cliente quién no se da cuenta realmente de que de que está siendo que está formando parte de un proceso automático en una de las cosas más importantes y que luego al final cliente valora porque cuando tienes un problema

Voz 13 44:31 lo primero que quieren es que eso lo solucionamos rápido con lo cual una queja probar de en el sesenta

Voz 1 44:37 puesto atención y demuestro página web no cuando uno entra de que hay compromisos de que es esta pendiente de ser humano detrás de lo así lo lo es

Voz 2 44:46 sí pero no solo ya a nivel telefónico que también sino a nivel el chat tenemos personal respondiendo Veinticuatro horas de manera gratuita con lo cual la gente llega a consulta aquí tenemos una cantidad de de contactos cada día que que bueno son resueltos por personas humanas no son robots los que los que están ahí los comiendo

Voz 1 45:04 como llegáis a esta idea los decidís a a ejecutar una cosa así

Voz 2 45:09 por una necesidad que detectamos en el mercado nosotros llevamos

Voz 1 45:12 haciendo esto bueno

Voz 2 45:14 por mi padre en un primer momento hace ya más de treinta y cinco años y demás el abogado se dedicó a esto con lo cual tenemos toda su experiencia que la hemos podido adquirir y a partir de ahí pues viendo que la gente que tenía el problema de cómo solucionar su problema sólo uso accidente en este caso su reclamación cómo solucionarlo pues de forma rápida y es lo que hicimos meter tecnología capaz de tecnología a nuestros servicios y poco más y además ahora estamos Podemos en once áreas en abierto que estamos adelantando las indemnizaciones de nuestros clientes con lo cual eso está haciendo que sigamos creciendo en número de clientes progresivamente

Voz 1 45:51 esa es una una barbaridad decíais que tenéis varios tipos de reclamaciones que próximos paso que saltos queréis

Voz 2 45:58 queremos seguir abriendo nuevas verticales en base a qué pues en base a la demanda que no se vaya porque nos llegan reclamaciones de todo tipo curiosas que no Android porque bueno estaríamos para un buen Rado podemos estar hablando de de accidentes de drones y cosas así de lo más variopinto pues de todo este tipo de reclamaciones vamos sometiendo progresivamente conforme conforme vaya viendo más masa crítica para para aceptarlo

Voz 1 46:23 a lo mejor a razón de una escuela de negocios así es M Business School su CEO escarmentar y menos decía que se orientan a las nuevas tecnologías y a la transformación digital y que entre sus programas tienen formación que se da en las propias empresas y también programas pensados para la dirección de

Voz 36 46:38 mes E la cine valenciana o española tiene unas peculiaridades eres no te sirven igual las herramientas que van para una multinacional que para una empresa pequeña no la realidad es un muy es tiendas entonces otros trataban de acercar pues esa realidad no que todo sea mucho más práctico no no hablamos de de casos de grandes empresas sino que hablamos de de Pymes para que el el empresario se sienta identificado con esa realidad nuestra formación la imparten profesionales que están en activo en el mundo de la pyme no en este caso valenciana porque además todos nuestros formadores son valencianos tratamos de que todos los alumnos se sientan muy identificados con las personas que vienen y que después puedan acceder a ellas de forma de una forma fácil no que puedan preguntar consultar incluso puedan contratar no a estos formadores que les pueden hacer un trabajo de consultoría

Voz 11 47:26 eh

Voz 18 47:27 eso de formar en la empresa que mencionas este antes

Voz 36 47:34 de formación estamos creando programas que sea se adapte que se acerquen a las necesidades de las empresas a partir de ahí eh nosotros lanzamos un programa genérico que creemos que puede ser válido para todas las empresas pero cuando los nos damos cuenta de cuándo vamos a una empresa cada empresa tienen una realidad no una realidad

Voz 0032 47:51 con grandes adaptamos esa formación que

Voz 36 47:53 esto hemos ha lanzado en abierto para muchas empresas a esas necesidades concretas

Voz 18 47:58 si te preguntas son poco Angelo has puesto el acento antes en la Valencia anidar de vuestra Escuela de Negocio cuál sería los un poco los rasgos a la idiosincrasia característica del empresario de aquí que dirías

Voz 36 48:12 pero bueno nosotros yo creo que hay un una sensación no yo siempre digo que el empresario tiene la cabeza muy dura que tiene una mentalidad un poco pero creo que ya estamos cambiando está cambiando nosotros precisamente estamos en eso no

Voz 37 48:25 en esa en en en en ese abrir mentes en ese en ese cambio

Voz 36 48:29 esas nuevas tecnologías que estamos aportando en esa mentalidad de transformación precisamente bueno pues no sé yo me siento muy identificada de mi proyecto con eso no que veo que nos están escuchando no están haciendo caso ir en ese sentido nuestros precisamente este año dentro de de del camino que estamos llevando de de consolida de consolidación del proyecto de hacerlo crecer no debemos un programa orientado a la transformación de las empresas transformación digital no entonces vamos a hablar de marketing online que es nuestro fuerte y otras cosas en la que estamos segurísimo de que vamos a seguir abriendo muchísimas mentes y vamos a seguir haciendo que el empresariado valenciano crezca

Voz 3 49:07 sabías que los tres primeros negocios en Google se llevan hasta el setenta y cinco por ciento de los clicks vamos casi todos con Vodafone One Profesional recibe el asesoramiento que necesitas para que tu negocio esté siempre por delante además te ayudarán a posicionar T para que estés en lo más alto de los buscadores descubre lo en Vodafone punto es barra autónomos O'Neill catorce cuarenta y tres Vodafone tu Partner en la era digital

Voz 38 49:35 seguimos hablando del ecosistema emprendedor de Valencia ahora con una empresa que se dedica a los sistemas de identificación por radiofrecuencia con antenas y chips que ellos mismos fabrican con ellos localicen otros a movimientos de personas y cosas Seaman casi Javier Juanes es subdirector ejecutivo además de cofundador