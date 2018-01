Hora 25 (26/01/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 2 00:09 uno

Voz 0194 00:21 cuando más se aproxima a la fecha del treinta de enero fecha prevista para el pleno de investidura en el Parlament de Catalunya con Puigdemont como candidato hasta ahora más le aprietan las costuras al Estado Soraya Sáenz de Santamaría ha confirmado hoy que el Gobierno va a impugnar ante el Constitucional la candidatura a pesar del informe desfavorable del Consejo de Estado de hecho mañana a mediodía hay convocado un pleno del Constitucional para decidir si admite a trámite el recurso y atención porque se plantea el debate sobre si se puede suspenderá automáticamente un acto que todavía no se ha producido bueno en el afán del Gobierno por llevar la delantera Puigdemont Se están rozando algunos límites que amenazan con romper esas costuras el Constitucional puede admitir a trámite la impugnación paralizar la investidura pero qué pasaría si unos meses después el mismo tribunal dice que Puigdemont tiene la razón sino la admitió a trámite este gobierno el de Mariano Rajoy no sólo hace el ridículo sino que puede ir pensando en dar por liquidada la legislatura y todo esto con Puigdemont asegurando que va a estar presente en la investidura y el presidente del Parlament manteniendo un pleno que el Constitucional puede suspender mañana como ven sigue la partida de ajedrez sin que los contrincantes sea hable ahora hemos llegado al punto de ver quién es más astuto quiénes más listillo de hablar de política lo dejan para otro día cuando este país haya presionado del todo y quizá entonces el diálogo sobre las ruinas será todavía más imposible Ángels Barceló

Voz 2 01:44 se sientan en la mesa de análisis Juan Carlos Jiménez buenas

Voz 0194 01:47 noche buenas noches Victoria Lafora buenas noches muy buena noche y Carlos Cué buenas noches hola buenas noches

Voz 2 02:04 Icomos viernes también aquí con nosotros Luis García Montero buenas noches

Voz 1341 02:07 es muy buena noche seamos la mirada a las enviadas la semana que da para mucho porque la verdad es que ha estado repleta de espectáculos la alarma por las nevadas que se prevé en veinte provincias se quedan en poco si las comparamos con las alarmas del corazón paciente ante la hipocresía empecemos por Davos los ricos del mundo se reúnen bajo un lema Crear un futuro compartido en un mundo fracturado se sientan a hablar las élites económicas del mundo que han conseguido que el uno por ciento de la población dispares su riqueza a costa del empobrecimiento del del noventa y nueve por ciento restante la marca España saca también pecho en un país en el que se consagra la desigualdad como salida de la crisis la mitad de los salarios están por debajo de los mil euros en nuestra sociedad un futuro compartido para hombres y mujeres cuando al presidente Rajoy Se le indica que el capitalismo español paga menos a las mujeres que a los hombres por el mismo trabajo responde no nos metamos en eso es decir asumamos que nuestras leyes no se piensan para crear igualdad para tratar a la gente en igualdad y para defender la dignidad democrática de la convivencia eso sí los hombres y las mujeres del Gobierno y el Partido Popular son iguales a la hora de decir que no se sienten aludidos por el escandaloso panorama de mafia que los arrepentidos del caso Gürtel evidencian y canta no se le cae la cara de vergüenza a nadie ni a unos ni a otra y luego está como siempre el conflicto territorial en Catalunya la peor hipocresía es aquella que utiliza de máscara las instituciones de todos para justificar obsesiones partidistas la pérdida de credibilidad social que sufre el Tribunal Constitucional por culpa de las estrategias del Gobierno sólo es comparable con el desprestigio de un Parlamento en el que se dice un día una cosa y al día siguiente se hace otra ya no hay pudor tampoco los dictámenes judiciales que se basan en criterios políticos más que en argumentos de derecho irresponsabilidades legal conviene empezar Ángel a asumir que hay problemas que no tienen solución es la biología una enfermedad sin solución se supone el la muerte en la sociedad la falta de soluciones acaban en la costumbre de vivir en una tierra quemada con instituciones sin prestigio bueno pasará el tiempo y algún día lloverá y volverá a crecer la hierba mientras tanto habrá que seguir protestando para que no se nos caiga a todos la cara de vergüenza en este país pero eso Ángels lo dejaremos para el próximo lunes este fin de semana a leer a ir al cine al teatro a cenar con los amigos a ver como pierde el Madrid otra costumbres y no pasa nada mis ideas

Voz 1170 05:08 llevan perdiendo desde los años setenta

Voz 1341 05:11 sigo queriendo como si fuesen mías así que un beso igual de escasos

Voz 0194 05:16 este fin de semana como te es grande pero eres tú quien ha sacado el terreno

Voz 3 05:24 no

Voz 4 05:27 en Hora veinticinco

Voz 5 05:31 información tendenciosa los periodistas de caverna Radio se esfuerzan por presentaron e información sesgada en la que se injuria al que no paga al que pasa por caja Libro de estilo de radio caverna editorial sumidero

Voz 1971 05:49 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 7 05:58 buenas noches el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado hoy ha sido cuatrocientos cinco sesenta y cuatro este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones se ha jugado al Cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos once punto es mañana tienes una nueva oportunidad con el suelta lazo del fin de semana buenas noches cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 10 06:42 hora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales de stripper arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 1 06:54 dígame querida no oyen

Voz 0194 06:55 este programa de la Cadena SER Le gusta usted más

Voz 12 06:59 no no me levanto con Pepa Bueno muy bien me acuesto con Macarena Berlín muy bien señor artísticamente el estoy hablando del carácter me levantan en la cama de Pepa Bueno ha puesto en la cama de Macarena Berlín pero como que se acuesta en las cámaras

Voz 13 07:12 yo no lo saben es porque yo voy a sus casas con una copia de las llaves que tengo me meto en sus sábanas procuro no moverme que aquí

Voz 2 07:22 cuando te abrimos las puertas de nuestra casa

Voz 13 07:26 las fiestas que me pego yo con Carles Francino madre mía con él me voy cuando duerme guarderías ganar hacerlo en la calma de Iñaki Gabilondo

Voz 14 07:39 tendremos que hemos de jugar como ellos pensamos que no tenemos deseo no nosotros llegamos a la manera que esto esto no tenemos ni idea hay a nos caminan a veces perdón edite dar un cuatro muy vieja Macquarie que tocan los metan de tocar y te lo quita Pete

Voz 15 07:55 que oir Vann Nath excitada sí si parte excita no desear

Voz 2 08:01 el deseo es algo que se trabajar buscar que se genere quiere termina nuestra vida sexual sexualidad nos ayudará a cuidar que el deseo de esté presente en nuestras citas de cama todos los domingos después del Larguero

Voz 1 08:15 tenemos la más firme intención de seis mucho sexo contigo Dentro contigo

Voz 16 08:22 otro Celia Blanco Cadena SER

Voz 1 08:32 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 17 08:45 los viernes My Lol

Voz 1 08:47 las luces se apagan los teléfonos encienden y yo muero por hablar contigo soy el ser con más empatía que ha existido en este oficio casi casi como Iñaki Gabilondo Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega que llevas puesto

Voz 15 09:04 amistoso

Voz 1341 09:06 color

Voz 13 09:07 color color morado me gusta me gustaría que me lo destrozara

Voz 1 09:13 on

Voz 2 09:16 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol

Voz 18 09:22 cadena SER que les está pasando con

Voz 0194 09:26 la policía está muy ocupado torturando negros como para resolver

Voz 19 09:29 aquí ganadora de cuatro Globos de Oro siete nominaciones a los Oscar incluyendo mejor película Tres anuncios en las afueras

Voz 7 09:42 hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 09:48 el Gobierno tiene el máximo respeto por el Consejo de Estado pero desoye al Consejo de Estado el Consejo de Estado le dice al Gobierno que no existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnar ante el Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont en este momento sustentando dos sólo en hipótesis pero el Gobierno impugna ahora para evitar que se consuma un mal mayor impugna la candidatura de Puigdemont la inclusión del debate de su investidura en el pleno del próximo martes vamos a recordar los argumentos de Moncloa Sonia Sánchez buenas noches

Voz 1916 10:17 hola buenas noches a pesar del no del Consejo de Estado el Gobierno cree que es su obligación impedir un mal mayor que consiste a juicio de la Moncloa en que Puigdemont prófugo de la justicia española y acusado de graves delitos

Voz 1971 10:27 que pueda ser investido presidente de una comunidad

Voz 1916 10:30 autónoma para evitarlo el Gobierno pide al Constitucional que suspenda la candidatura de Puigdemont y la celebración del pleno de investidura siempre que el candidato sea

Voz 0194 10:38 a él el Ejecutivo solicita también al alto tribunal

Voz 1916 10:40 que notifique al presidente del Parlament y a todos los miembros de la mesa las consecuencias penales que puede tener para ellos cualquier decisión que se salte la suspensión y que ayude a que se celebre un pleno en el que Puigdemont sea candidato en la Moncloa subrayan que hay argumentos jurídicos que soportan su decisión pero sobretodo admiten que los motivos son políticos la razón

Voz 0194 10:59 la última para desoír al Consejo de Estado admite la bici

Voz 1916 11:01 cuenta es su compromiso político con la tarea de impedir que el independentismo se salte la ley

Voz 20 11:06 el Gobierno considera que tiene argumentos legales suficientes para asumir el compromiso político de utilizar todos los instrumentos legales respetando los procedimientos para evitar que el señor Puigdemont pueda continuar con este desafío al Estado de Derecho y a la legalidad

Voz 1916 11:26 la vicepresidenta recordaba que si el pleno se convoca para investir a otro candidato no tiene porqué haber impugnación es el candidato fuera Junqueras ya estaría en manos del juez autorizarle o no a salir para protagonizar la investidura porque en La Moncloa tienen claro que sea quién sea debe estar físicamente en el Parlament el recurso del Gobierno pide expresamente al Tribunal Constitucional que notifique al presidente del Parlament y a todos los miembros de la mesa las consecuencias penales que puede tener para ellos cualquier decisión que se salte la suspensión y que ayude a que se celebre un pleno en el que Puigdemont sea candidato

Voz 0194 11:56 el Tribunal Constitucional ha convocado un pleno extraordinario para mañana a la una de la tarde a la espera de la decisión que tome el presidente del Parlament de Catalunya Roger Torrent mantiene a Carles Puigdemont como candidato y la convocatoria del pleno de investidura prevista ya saben para el martes que viene acusa al Gobierno de cometer el fraude de ley Barcelona Pablo Tallón en un tono lo duro tu Rehn reprocha Rajoy calla reaccionado segunda de la su petición sincera de diálogo con amenazas y acudiendo a los tribunales asegura que la impugnación de la investidura no tiene ninguna base jurídica e insta al Gobierno central a respetar el resultado electoral ya no querer ganar en el constitucional lo que no consiguió en las urnas la impunes

Voz 21 12:33 esto es un fraude de ley tú

Voz 0194 12:36 en habla de fraude de ley que atenta contra los derechos de los electores de los diputados y contra los cimientos básicos del sistema democrático lance este recado a Soraya Sáenz de Santamaría lo suyo

Voz 21 12:47 sí debería saberlo también la vicepresidenta del Gobierno español yo no propongo candidatos a mi voluntad personal sino recogiendo las mayorías parlamentarias y en este sentido ya anuncié que el único co candidato propuesto era el señor Puigdemont

Voz 0194 13:08 el presidente del Parlament afirma que mantiene la sesión de investidura de jamón para este martes pero cuando se le pregunta si esto va a mantenerse también si hay suspensión por parte del Constitucional se limitó a decir que la respuesta política ya vendrá cuando esto se produzca

Voz 18 13:22 de momento sí ha pedido a los letrados del

Voz 0194 13:24 Parlament que estudien cuál debe ser la respuesta jurídica bueno pues precisamente Antoni Bayona es letrado mayor del Parlament de Cataluña hoy asistía en Vitoria a un seminario sobre las reformas de los reglamentos de los parlamentos no puede haber un tema de mayor actualidad y habría que dedicar además otro debate al papel de los órganos consultivos eso será otro día el caso es que Antoni Bayona ha hablado de los fundamentos jurídicos de la impugnación del Gobierno yo creo

Voz 22 13:47 que esto jurídicamente no no tiene ningún tipo de de recorrido porque una cosa es la situación que sabemos que se da en la persona del candidato pero otra cosa es el análisis jurídico la situación Él no está inhabilitado en principio para el cargo

Voz 1971 14:03 es un recurso que sería preventivo bueno pues también

Voz 0194 14:06 Dani Bayona ha hablado de los tiempos judiciales de los tiempos parlamentarios del sentido común

Voz 22 14:12 el sentido común cosa que veces el sentido común no no abunda muchos Diego pero el sentido común dice una cosa que el Tribunal Constitucional tiene que dictar resolución en veinticuatro cuarenta de ahora be creo que va a pasar eso era suspensión durará muy poco porque claro tampoco puesto por proponer un nuevo candidato

Voz 0194 14:29 sí lo sabes si teoricamente sea válido el primero es que un poco tener un poco de paciencia hemos conocido finalmente el texto íntegro de ese dictamen del Consell lo estado Javier Álvarez buenas noches argumentos completos con que los consejeros del órgano consultivo del Gobierno de España rechazan el momento en que ha elegido el Ejecutivo de Rajoy para activar la impugnación contra la candidatura de Puigdemont

Voz 0689 14:51 así es el Consejo de Estado le hace notar al Gobierno la diferencia que hay jurídicamente entre que sea verdad la previsión de que de será investido la certeza de que esto se va a cumplir por tanto la propuesta de que sea candidato la convoca

Voz 18 15:03 Soria para la celebración de un pleno de investidura

Voz 0689 15:06 no pueden dicen desde el Consejo de Estado considerarse contrarias al orden constitucional al menos de momento el órgano asesor del Gobierno contestó también a esas interrogantes sobre cómo debe celebrarse el pleno o la asistencia al mismo y concluyen básicamente en tres puntos primero el candidato propuesto a la presidencia de la Generalitat tiene el deber constitucional de comparecer personal sí presencialmente no cabe delegar su discurso era una persona interpuesta en segundo lugar si el Parlament autoriza una intervención de la investidura de forma telemática esto sería contrario a la Constitución y al propio Reglamento del Parlament y en tercer lugar los diputados ausentes del territorio español no pueden delegar el voto sería contrario al orden constitucional dicen en el Consejo de Estado y por tanto impugnó hable ciertamente ante el Tribunal de Garanti

Voz 0194 15:50 bueno pues fue Chacón ha pedido al tribunal concido en al que le permita personarse en el procedimiento en el que los magistrados van a estudiar su impugnación como candidato les recordamos que el Constitucional se reúne mañana a la una de la tarde y has tenido acceso al escrito que Puigdemont ha enviado y en el que además de acusar a Rajoy de abuso de derecho comunica que tiene la intención de acudir personalmente el debate de investidura

Voz 0689 16:11 así es Angeles un escrito muy duro un escrito en el que sostiene que tiene intención de comparecer personalmente en el pleno convocado porque dice para eso ha renunciado a delegar el voto y califica como señalaba la actitud de Rajoy como un abuso de derecho un acto desproporcionado excesivo y contrario a las reglas de la buena fe procesal la personación de pulmón estafa serán una trámite puede tener algún problema para ser aceptada aunque mañana una vez ya resuelta si se podría aceptar su presencia en el procedimiento para que alegue lo que le convenga en este escrito Bush de Mon es muy duro contra Mariano Rajoy a quien acusa de actuar en contra de las reglas de la buena fe procesal porque aplica dice Puigdemont un uso abusivo de sus facultades y una desviación del poder puso aún recuerda que de no celebrar esa sesión de investidura además supondría una

Voz 1170 16:57 perturbación grave en el derecho fundamental de todos los ciudadanos

Voz 0689 16:59 de Cataluña porque les está impidiendo participar en los asuntos públicos a través de sus representantes legítimos en este escrito contradice al Gobierno cuando asegura que Puigdemont no se va a presentar a la investidura el texto matiza aquí merece la pena abrir el entrecomillado qué tal deducción carece de toda certeza porque otros hechos recientes pueden conducir a la deducción contraria así el candidato propuesto ha efectuado diversas declaraciones en las que primero no descarta comparecer personalmente y además ha renunciado a la delegación del voto que había solicitado la Mesa del Parlament de lo cual dice el abogado y evidentemente dice pude no es un hombre tiene intención de comparecer y ejercer su voto en la sede del Parlamento de Cataluña

Voz 1971 17:38 no gracias Javier buenas noches buenas noches

Voz 0194 17:41 dotados de Cataluña Josep Ramón también han presentado una demanda urgente ante el Tribunal Supremo para frenar la impugnación que considera una vulneración de los derechos de los parlamentarios catalanes escuchen a Gemma gays en ardua espías la primera

Voz 18 17:54 no hemos abierto dos días la primera en el

Voz 0194 17:57 el Supremo y la segunda en el Constitucional al Supremo Le pedimos que suspenda de manera cautelar esta actuación del Gobierno español esta impugnación contra el acuerdo de hoy por tiempo Cossio contra la acordar Sweet llene Guide buenas noches hola buenas noches génica fue vicepresidente del Tribunal Constitucional miembro del Consejo de Estado y solemos acudir a él cuando se nos llena la redacción de dudas Jenni que debemos esperar mañana ante el Tribunal Constitucional

Voz 23 18:20 bueno pues yo creo que está todo bastante bastante claro a mi me parece que el el dictamen del Consejo de Estado ha dicho con muy pocas palabras lo lo preciso innecesario en esta en esta ocasión el el recurso pues es un recurso extemporáneo porque no cabe la justicia preventiva vamos a nivel X constitucionales una doctrina súper consolidada el Tribunal Constitucional y por tanto el máximo órgano consultivo del Gobierno que es el Consejo de Estado recoge esa interpretación constitucional ya advierte al Gobierno de

Voz 24 19:06 la posible

Voz 23 19:07 y vamos a ver la situación en la que

Voz 0194 19:12 sí se puede encontrar con números

Voz 23 19:14 el recurso extemporánea ahora habían si el Gobierno ha presentado recurso es bueno que el tribunal se reúna inmediatamente porque claro estamos en unos plazos de urgencia que intentar absorber primero hablaron un análisis de forma el recurso Si cumple los requisitos formales pues naturalmente esto lo tendrán que aceptar ir entrará en funcionamiento de manera inmediata porque no cabe otra opción lo previsto en el artículo ciento sesenta y uno dos de la de la Constitución pero la resolución tiene que ser también inmediata

Voz 0194 19:55 es decir es decirlo pero lo que decía antes el letrado creo que usted también lo escuchado el letrado mayor del Parlamento de Cataluña que él decía la resolución tendría que darse en un par de días no esperar meses como esperamos las resoluciones del Constitucional

Voz 23 20:07 tendría que ser muy rápida yo creo que tendría que ser muy rápida pero claro aquí Nos nos encontramos en que todo el mundo está forzando a los tribunales a hacer algo que no es propio de ellos no a mi me parece que vas teniendo en cuenta que ahora ha es fue el curso Garantías Estatutarias cambiar lo que no puede hacer ese curso dice que es poesía lo que dice lo que hace el Consejo de Garantías Estatutarias ahora exige que se respete

Voz 0194 20:37 en un acto también precipitado

Voz 23 20:40 parte probablemente del Gobierno central yo no digo que que que ellos tengan sus razones políticas pero la política requiere sobre todo responsabilidad y prudencia no es decir como algo fundamental de aquí estamos en unas islas responsabilidades en unas Asturias que no son propias de la democracia ni de ni de la buena política no habría parece que estamos viviendo los momentos no solamente extraños sino tristes para para para la política muy tristes para la política

Voz 0194 21:12 no habla usted como hacía también el Letrado Mayor del Parlament de de una resolución rápida porque Jenni se podía dar el caso exista resolución no

Voz 18 21:20 es rápida y estoy en el

Voz 0194 21:23 el terreno de la hipótesis sea que otro candidato al final fuera investido presidente que no fuera Puche Money dentro de unos meses cuando salía a la resolución el constitucional dijera que Puigdemont tenía derecho haber sido haber sido candidato

Voz 23 21:34 yo yo yo creo creo que tiene que ser una resolución una resolución rápida estoy totalmente de acuerdo en esto pero tendría muchísimo más sentido que el señor Puigdemont presentase asumiese las consecuencias de su de su responsabilidad no se puede estar hablando la forma en que se está hablando en estos momentos a todo el país sin asumir realmente ninguna responsabilidad cuando hay tanta gente que está asumiendo sus responsabilidades no

Voz 25 22:02 a pesar el propio presidente del Parlament de Catalunya

Voz 23 22:05 los letrados del Parlament de Cataluña el Consejo de Estado es decir es la inmensa mayoría de del Estado que está respondiendo con responsabilidad a los partidos catalán ha sido el respeto a las elecciones convocadas a raíz de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco que hubieras necesarios si las hubiera convocado como venía moral ética y políticamente obligado es aplicar son tantas las cosas que es lógico que haya una verdadera incertidumbre pero yo creo que nadie los nervios en nadie sabe precipitada el Consejo de Estado es una institución que funcionan seria además el ponente ha sido un grandísimo jurista orilla insular a la Comisión Permanente del Consejo de Estado yo creo que es una resolución de este punto de vista impecable

Voz 0194 22:59 grandes

Voz 23 23:01 de garantías estatutarias

Voz 0194 23:04 de Rosa nervios el Gobierno está perdiendo un poco los nervios

Voz 23 23:07 yo creo que que sí yo creo que sí es decir esta preocupación y es que va a vigilar que no aparezcan los maleteros de los coches eso toman un cariz pocos esa es la impresión que yo tengo

Voz 0194 23:23 eso era el pulso de Mon

Voz 23 23:25 la orden de busca captura se levantó esa captura pero lo dejó clarísimo el el juez instructor que se tenía que presentar él no se presenta esto tiene unas consecuencias estas consecuencias el las que aceptar pero las Tablas tendrá que aplicar

Voz 26 23:44 también obligado a aplicarlas

Voz 0194 23:47 negué

Voz 1170 23:47 sí y no le voy a decir que no les

Voz 0194 23:50 volveré a llamar pronto porque creo que no va a ser así

Voz 26 23:53 muchísimas gracias sea aquello

Voz 23 23:55 los políticos a los jueces hacer la función de juez que también es esta pero a poder hacer con tranquilidad con sosiego y escuchando a todas las partes en igualdad de de de de de armas hizo todo esto no se puede hacer a una gran velocidad

Voz 0194 24:17 muchísimas gracias por su disponibilidad como siempre gracias y buenas rachas venga os pregunto a vosotros Cube situación terriblemente endiablada no

Voz 18 24:28 sí sobre todo absurdamente endiablada todo el Gobierno tiene las mejores cartas practicamente es muy difícil que les salga mal y de momento le está saliendo mal porque tienen las mejores cartas en el sentido de que Puigdemont no sólo políticamente y de de todo punto de vista está haciendo un despropósito como es intentar como que no sucede en ninguna parte del mundo como es intentar gobernar un país sin ir que es un despropósito enorme sino que está haciendo todo tipo de ilegalidades por tanto el Gobierno tiene la sartén por el mango y el Gobierno tiene el control porque todo el mundo sabe que Puigdemont no va a ser presidente la ya

Voz 0194 25:00 état no mucho más de veinticuatro horas en el no

Voz 18 25:02 mejor de los casos porque es evidente que esta película acaba como sabíamos que no iba a haber independencia sabemos que no va a ser presidente porque no puede porque tiene todo tipo de procesos en marcha entonces que este fallo de dirección política en el que Rajoy dice que no va a hacer una cosa luego la hace el Consejo de Estado que está presidido por Romay que es el padre político de Rajoy sea no no son organismos en fin totalmente ajenos al por lo menos a la la cercanía del Gobierno que todo esto pase con una sensación de que el Gobierno está angustiado porque le pueda salir en las próximas horas una cosa es muy extraño porque insisto tiene todas las de ganar como es lógico porque tiene la ley de su lado

Voz 0194 25:41 aquí es como referencia a esa entrevista de hace dos días en Onda Cero por la mañana decía Mariano Rajoy que bueno que no era el momento precisamente de impugnar y en veinticuatro horas Soraya Sáenz de Santamaría anunciaba la impugnación y después cronológicamente llega el informe desfavorable del Consejo de Estado Víctoria

Voz 1971 25:59 pero que tenía que haber hecho Soraya Sáenz de Santamaría es no aparecer en una rueda de prensa extraordinaria en el Palacio de la Moncloa para decir que iban a presentar un recurso que no sabían siquiera porque yo pensaba que entre las instituciones del Estado en fin hay una vía de teléfono y una cierta fluidez en las relaciones que se podía haber hecho no consulta previa discreta desde Moncloa al Consejo de Estado pues no se hizo de vida lentamente hay bueno pues fue una osadía por su parte que hizo quedar muy mal al Gobierno cuando a las ocho de la A las seis y media de la tarde sale el auto del del Consejo de Estado a ver estamos dando todos por hecho que Meryl constitucional va admitir a trámite se va a reunir el pleno bueno sería muy grave que en estos momentos el Tribunal Constitucional que tanta falta hace en este desbarajuste legislativo en el que nos encontramos Se fraccionar en dos unos porque consideran que hay Consejo de Estado tiene razón y otros porque consideran que bueno que pese a no ser el momento sí que se debe aceptar primer problema que no vamos a que nos podemos encontrar mañana mismo luego nos decía decía Cué que el Gobierno tiene todas las de ganar a ver mi impresión es que es Soraya Sáenz de Santamaría a través del CNI y esta manejar una información de la que no tenemos datos pero que hace sospechar que pese a la vibrante declaración del ministro Zoido diciendo que en el maletero bien un ultraligero Nicole ala delta podía llegar a Barcelona bueno pues no deben tener tan claro que no pueda aparecer en en un submarino en el puerto Barcelona en la zona ir ahí directamente al Parlament entonces bueno el ridículo que podía hacer el Gobierno compuse Mona apareciendo en el Parlament es lo que se han puesto tan de los nervios que están intentando evitar a toda costa de paso hacer un favor a Esquerra Republicana que ya en la última reunión de la Mesa ayer también por la mañana se visualizó que las relaciones entre ellos Cataluña IU ERC son malas rematadamente malas entonces que están llegando mensajitos de Four del propio Sánchez diciendo que al favor entonces con esto también lo que pretendían era echar un capote a los de Esquerra Republicana para que acepten un candidato alternativo pero lo han hecho tan mal ha sido tan torpe la jugada que lo que han hecho es volver otra vez a unir criterios entre los independentistas dentro del Parlamento de Cataluña entonces imaginaros que de Mon aparece por sorpresa en el pleno ya el argumento quedó Soraya Sáenz de Santamaría de la falta de movilidad del quedaría anulado

Voz 1170 28:55 puesto que no está no

Voz 1971 28:57 habilitado está en el Parlament pueda hacer un acto presencial según Torrent no puede entrar la policía dentro del Parlament es discutible pero no pero no han entrado en ninguna cámara legislativa e entonces bueno puede salir investido eh cuidado

Voz 1170 29:15 Juan Carlos yo es que creo que aquí hay variedad varias cosas tú Ángels decías antes el la sucesión que me parece lo extraordinariamente interesante no porque Rajoy una excelente entrevista además en Onda Cero excelente por parte del entrevistado si se Carlos Alsina la respuesta foro maravillosa no nos metamos en pero aún así lo difícil es hacer una entrevista con con con con así yo creo que hay que es digno de resaltar en todo caso el el la afirmación de Rajoy hubo una afirmación rotunda fue que no había posibilidad de presentar a porque el acto administrativo Nos había realizado y hasta que no se no no cobrar a efectos jurídicos novia forma de resume quince horas después sale no Rajoy que me parece muy muy muy sorprendente porque si cambiar de opinión asumes tú la el cambio de opinión no sale Soraya Sáenz de Santamaría que curiosamente además el nuevo jefe de gabinete de Rajoy es Ayllón el elemento que me parece absolutamente

Voz 1971 30:17 sí que estaba presente en la rueda de prensa exactamente

Voz 0194 30:19 así su estreno

Voz 1170 30:22 tanto es un elemento que a mi modo de ver tiene importancia no entonces todo lo que había dicho el presidente se deshace como un azucarillo y va al al extremo contrario cosas verdaderamente sorprendente de cómo se dirige el Gobierno quién dirige el Gobierno y cuáles son los elementos las dinámicas internas del del del Gobierno y además Soraya Sáenz de Santamaría en principio dice que no ya como a expensas del dictamen del Consejo de Estado dejar que el Consejo de Estado es que tardó nada porque si hubiera habido algunas dudas hombre a lo mejor el día siguiente puede haber hecho su dictamen del Consejo de Estado pero lo hizo de forma inmediata y de forma extraordinariamente rotunda la salida normal es decir bueno vamos a intentar modular Loba no no me da igual lo que diga el Consejo de Estado que hombre peligrosos marxista leninista astros pistas

Voz 1971 31:12 no tiene nombre no

Voz 1170 31:14 me parece que el auto como todos los auto judicial como todos los dictámenes jurídicos son opinable son hoy habrá juristas y extraordinariamente prestigiosos que puedan mantener otra opinión pero hombre Consejo de Estado

Voz 27 31:27 no sólo es un órgano consultivo

Voz 1170 31:30 por pero es otra cosa es un elemento simbólico y de referencia que yo creo que hasta ahora siempre había sido enormemente seguido por el Gobierno se decide algo que realmente traslada la decisión política al Tribunal Constitucional que me parece también otro elemento importante es decir el Gobierno alguna vez tomará una decisión política dejará de de arropar Se las faldas de los jueces para que sean ellos los que asuma porque al Tribunal Constitucional lo pone a los pies de los caballos le obliga a aceptar la la el con hace algo una acción porque está obligado salvo que haya cometido defectos formales que y así cometer es defecto formal para pegarle pero no no es previsible que lo haya entonces le obliga pero es que obliga a una resolución ultrarrápida claro estamos hablando de un tema capital en en en España en la política española queremos que el Tribunal Constitucional lo resuelva

Voz 18 32:24 las

Voz 1170 32:25 evidentemente un un una resolución de este tipo que sea en un en un tiempo récord no no no a mi modo de ver no tiene la la solvencia intelectual la capacidad el la reflexión que que debería otorgarse a un tribunal con el Tribunal Constitucional o si nos queremos cargar el prestigio de las instituciones en aras a evitar si yo no discuto yo que no estoy lo estoy con Victoria es decir si el mal Man mayores que se presenten yo creo que no es el mal mayor mayor tú tienes la ley de tu mano no puede pasar bueno pues oye uno a apechugar con las consecuencias en el momento que sea se de detiene y punto y Gobierno sí

Voz 1971 33:06 lo que haría Julia no lo discuto sí pero también

Voz 1170 33:08 en Nájera al ridículo habrá habría contribuido

Voz 1971 33:11 propio Gobierno con declaraciones como las canciones si fueran discretos en todo lo que hacen pero el ridículo sería un poquitín más claro pero Ángels acordaros de no habrá urnas y no habrá papeletas no habrá referendo

Voz 1170 33:26 ese es el elemento central yo creo que el Gobierno ha dicho

Voz 27 33:29 no me lo toman a la de excavar

Voz 18 33:32 es preferible pero hay hay algo extra hay algo extraño en todo esto Johnson fallo de dirección política porque cuando tú decías no ha tomado ninguna decisión política hombre ha tomado la decisión política de saltarse de de contradecir al Consejo de Estado que es una decisión política para un señor como Rajoy insisto con el vínculo que no es menor hice y Rajoy en esa mañana estaba hablando así en esa entrevista yo no descartaría que incluso hubiera hablado con Romay o por lo menos alguien le hubiera dicho bueno esto es esto es complicado que salga en el Consejo de Estado el tema es que pasa en tres a Mañanes

Voz 0194 34:00 pero es que el Gobierno haga esto claro y me lo que me sorprende Carlos y tú conoces el funcionamiento del Gobierno que tú conoces además los perfiles estamos hablando de sentarse

Voz 1971 34:08 a es una abogada del Estado es decir cómo es posible que en ninguno de los asesores jurídicos las consultas que entiendo que habrá hecho el Gobierno antes de prepararle la la impugnación cómo es posible que que saque saque la impugnación adelante es decir a mí me sorprende eso en esas horas que tu dices yo entiendo que ahí intentan y a amarrar lo bien amarrado no

Voz 18 34:34 pero totalmente Seles Ai Se les ha escapado insisto pero el fallo dirección política porque a ver lo que no es plantea hable es que Soraya Sáez de Santamaría toma una decisión de ese calibre sin Rajoy osea eso no sucede eso no funciona así ir el Gobierno es verdad que es hoy tiene una forma de funcionar muy particular en la que Soraya Sáenz de Santamaría tiene un poder inmenso Insight John que ahora es su jefe gabinetes nombre de Soraya que es uno de las personas que es un abogado y que que siempre está muy pendiente estos tienen un nivel de asesoría importantes dedica desde hace varios años a estar todo el día son todos abogados del Estado sobre todo gente muy formada jurídicamente que están fundamentalmente en esto sea Se supone que han pues han pensado todos los escenarios y una vez pensados todos los escenarios Rajoy dice y Rajoy nunca habla por casualidad sobre todo en estas cosas que le importan mucho Rajoy también un jurista no nos olvidemos viene de ser mundo en fin el presidente Consejo Romay es su mundo Rajoy dice esa mañana lo hice con no lo dice como así cayéndose no lo dice claramente no lo veo porque evidentemente lo había hablado y esto no se puede hacer en estas horas se se decide ese cambia de opinión y se decida hacerlo lo cual es absolutamente legítimo si lo hubieran hecho desde el principio el problema es el fallo de dirección política que estamos viendo en general yo siempre lo he dicho muchísimas veces la gente habla mucho de los tiempos de Rajoy de los cálculos yo sostengo hace muchísimo tiempo que Rajoy es un gran improvisador como la mayoría de los presidentes de Gobierno por otra parte no no hay ninguna novedad Zapatero también lo era pero pero que raro hoy todo ese mito de los tiempos ETA claramente aquí hay un cambio de opinión en pocas horas en algún momento sabremos sabremos por qué pero lo que genera una incertidumbre insisto anormal hinojos no no razonable cuando un Gobierno tiene todo el poder que lo que estaba porque nos estamos olvidando del otro lado lo que está haciendo Puigdemont osea a lo que se está sometiendo pusieron no tanto a la también por supuesto a la estabilidad a las instituciones españolas a constitucional a todo lo que está haciendo Puigdemont con la política catalana sea la política catalano ahora mismo está pendiente de si aún señor se qué ocurre o no esconderse en un maletero como han dicho o en cualquier cosa ya parecer para unas horas porque además no estamos hablando si sin los simbólico pero los simbólica dónde llega Cataluña está en una situación financiera terrible se están tomando porque está intervenida están tomando decisiones económicas habéis visto lo que está pasando en TV3 que están amenazando con que cierre en programas como Polònia cosas que en fin que no son no son lo más importante evidentemente la sanidad la educación también están con problemas hay un montón de problemas en Cataluña es lo que estamos hablando es si a ver si conseguimos que no esté que Puigdemont esté veinticuatro cuarenta y ocho horas como president para que lo detengan como presiden el gran objetivo de la política catalana son esas cuarenta y ocho horas es todo un despropósito ahora por eso digo siendo ese despropósito es muy extraño que el Gobierno permita que estas horas angustiosas a ver qué dice el Constitucional se las podía haber ahorrado por lo menos diciendo desde el principio lo mismo incontrolado al Consejo de Estado que yo no creo que sea algo imposible si se hace con tiempo y con consulta

Voz 1170 37:31 Carlos no pero precisamente por eso es decir que es preferible pasar un cierto bochorno porque punto Mon puedan meterse en otro maletero es decir lo ridículo de la situación yo creo que es que el Gobierno no lo que no entiendo es que la precipitación que los cambios radicales de derrumbo no no entro eran porque tú tienes que que que asumir que tu posición es la fuerte y que además tienes que llenar de razón lo que hemos visto es que hoy el de Dios la capacidad la munición que le han dado los independentistas para empezar otra vez que si no hay democracia que así los abusos de poder bueno invoca dando cosas que verdaderamente son un poco un poco tal pero les les permite generar les argumento claro les permite dijeron discurso y estamos en un momento donde los discursos siguen calando y siguen siendo importantes por tanto no no no no le des munición intenta articular una estrategia que además purismo que va a ser iba a decir el alcalde presidente de la Generalitat diez minutos en algún momento tendrá que salir del del Parlamento digo yo a no ser que que hago un Julia más Angie si se quiere ahí se pierde cinco años pero evidentemente saldrán hubo momentos es decir ir además si es por la reacción que tiene la gente la gente entiende perfectamente que tú te tome las cosa las con calmas hice soluciones duras cuando las tienes que dar pero no te precipiten intentando hoy además poniendo al al Tribunal Constitucional a los pies de los caballos poder ritos sin sino lo acepta qué cosa que siempre visible pero si si lo acepta caro la la retórica del Tribunal Constitucional legitimado esto está al servicio del Gobierno lo tenemos otra vez ahí con lo que hemos perdido otra vez muchos mucho tiempo y mucha legitimidad de las instituciones

Voz 1971 39:15 de todas maneras yo sigo sigo siguiendo la estela adecúe decía que efectivamente es verdad el equipo que rodea a Soraya Sáenz de Santamaría son

Voz 1170 39:25 todos abogados del Estado sí pero además perdóname Victoria un segundo ser abogado del Estado tener capacidad de previsión de escenarios y creerte que la política es una mera o registro de la propiedad a Homero y informe técnico yo creo que hay una diferencia pasmosa ellos Raynaud salen no saben salir desde la hermética

Voz 1971 39:44 claro yo yo iba a dar más datos Juan Caro iba dar más datos es decir que está rodeada es verdad que Soraya está rodeada de un equipo de abogados del Estado que además han sido son todos de la casi de la misma promoción son todos números uno en en oposiciones y demás pero son tan soberbios están tan pagados de sí mismos que no son capaces de ver las una estrategia política tan simplista tan tan de de trueque tan de tan de engañifa FLA como Puigdemont Illes está engañando a todos todos los días es decir cuando señor tu renacer primer discurso ante el Parlament de Cataluña acordaros la declaración de Rajoy me gusta mucho el tono algo ha cambiado esa exacto sí a ver pero si de verdad se puede hacer una valoración un presidente del Gobierno Sobrón discurso el primer que se dirigía a todos los parlamentarios entonces a ver las estrategias y la planificación política que se hace siempre está pensada es que esto no va a ocurrir siempre les pilla el toro siempre les Briatore a ver pero en cualquier caso que aragonés de Aragón por qué qué es lo que ha pasado ha pasado que cuando Push de Mon en la única equivocación que ha cometido hasta ahora pide la delegación del voto se da cuenta una vez que lo ha pedido que una vez que haga eso ya sí que se puede presentar una una un recurso ante el Constitucional porque ya es precisamente lo que el Gobierno quiere impedir que es que no pueda ser elegido presidente sino está de cuerpo presente y leyendo el discurso en la Cámara y entonces qué es lo que hace lo retiran corriendo el Gobierno interpreta que además como la mesa decide en otra triquiñuela para engañar les decide que en el mismo pleno del martes justo antes de que empiece el pleno se va a decidir si aceptan el voto por delegación de los de Bruselas o no ir que como ha hecho el Gobierno con el Consejo de Estado el el los informes de los los letrados no son vinculantes por lo tanto el Gobierno además de pensar que puede llegar en un maletero además de eso piensa que ese mismo día o bien Puyon aparece en el maletero o bien la mesa decide minutos antes de empezar el pleno cuando ya no cabe recurso que van a hacer la votación del de eso con la delegación de voto con la delegación de voto de los cuatro de Bruselas más Push de Mall sale elegido Puigdemont en ausencia cientos han dicho es que no podemos consentir eso Cué

Voz 18 42:32 lo que sí que evidentemente esa es la estrategia eso es lo que ha puesto nervioso al Gobierno y el Gobierno legítimamente como ha dicho hoy la vicepresidenta vamos a hacer todo lo posible para que esto no suceda pero de qué estamos hablando en el fondo crecido estamos hablando de horas estamos hablando porque lo que lo la la decisión estratégica es así sería importantes si alguno de los dos frentes están pensando en volver a elecciones no parece que sea así en ningún caso no parece ni que el independentismo quiera nuevas elecciones ni el constitucionalismo quiero nuevas elecciones entonces asumamos que no va a haber nuevas elecciones porque a nadie le interesa sino haber nuevas elecciones estamos hablando de horas estamos hablando de que todo el mundo sabe insisto cómo no iba a haber independencia Hinault la habido todo el mundo sabe que todo esto es una jugada para ganar dos titulares de prensa un solo efectivamente lo que tú decías el ridículo le ganó el pulso pero luego mañana me lo vuelven a ganar y al final de esta película los ciudadanos hay una parte importantísima de los ciudadanos catalanes que ya han hecho todo lo que podían hacer los independentistas y los no independentistas fueron a votar en masa han dicho lo que decían Il Katy como bien dijo Artur Mas que no es sospechoso el independentismo no tiene fuerza para imponer nada con este resultado con lo cual tocan cuatro años de convivencia y de convivencia imperfecta en la que habrá que gestionar la política el Gobierno estarán que está en una situación delicadísima entonces dentro de dos semanas tres semanas estaremos hablando de cómo el que sea president que evidentemente no va a ser Puigdemont tendrá que gestionar la situación financiera horrorosa en la que está Cataluña entonces realmente es patético aquí porque sobre todo porque no hay unas elecciones en vistas cuando estábamos en octubre había elección les probables en vista todo estábamos lucha todo el mundo está luchando para ganar un poco de imagen para mejorar el resultado electoral pero ahora por qué estan luchando si les quedan cuatro años de de de aguantarse de de fin de gestionan una una situación económica difícil

Voz 0194 44:27 en un par de minutos hablamos también de los apoyos que ha tenido el Gobierno a la hora de tomar esta decisión apoyos que mantiene a pensar de el dictamen del Consejo de Estado

Voz 2 44:39 si no te gusta ciertos ciudad te aburre días vuelve a empezar tu cambia todo lo que quiera que con las rebajas de multiuso chicas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 28 44:50 que lleva T2 gafas graduadas con ante reflejan Depor setenta y nueve

Voz 1971 44:54 o dos más progresivas de alta gama por solo

Voz 28 44:56 ciento setenta y nueve euros sólo en multitud

Voz 0194 45:01 la policía está muy ocupado torturando negros como para resolver un crimen de Paqui

Voz 19 45:07 siete nominaciones a los Oscar incluyendo mejor película Tres anuncios en las afueras

Voz 10 45:21 sigue a hora25 en Cadena Ser punto com y en las redes sociales el Führer la Roma Hora veinticinco quien Facebook hora25

Voz 16 45:33 en Hablar por hablar no hay fronteras para la conversación a Pedro Llamas desde California yo ya hace tiempo

Voz 29 45:40 que vengo pensando en un proyecto un proyecto que lo que pretende precisamente es dar visibilidad a cualquier persona que tenga talento

Voz 16 45:48 nuestros oyentes nos cuenten sus historias desde cualquier rincón del mundo

Voz 29 45:53 la idea es estoy por montar una página web donde nosotros básicamente lo que queremos es el altavoz de toda esa gente que está empezando

Voz 23 46:03 porque simplemente lo tiene como un hobby

Voz 29 46:06 donde vierte todos sus sentimientos hablar

Voz 16 46:09 por hablar unidos por el hilo de la radio desde las dos de la madrugada una hora menos en Canarias con Macarena Berlín cadenas Serra

Voz 0194 46:22 bueno ya sabes que todos los

Voz 17 46:24 por la mañana de seis a siete de la mañana Ser aventureros don José Luis nuestro nada no son verdad pero bueno ahí estamos es verdad Chema tú de sección

Voz 30 46:32 que no sé qué nueva para esta semana sección nueva no la verdad espero para cada semana desencadenó una cada semana Ángel quienes decir una tontería no yo para los viernes por la noche emocionado no duermo pensando en ella no

Voz 17 46:43 Ser aventureros todos los sábados por la mañana de seis a siete de la mañana ahí tenemos uno

Voz 18 46:47 tío en Corea del azar

Voz 31 46:49 el COI codea

Voz 18 46:53 es verdad de seis a diez de la mañana Ser aventureros

Voz 2 46:56 Ser aventureros los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias José Antonio Ponseti síguenos también en Ser aventureros punto es

Voz 1 47:11 corren nuevos tiempos

Voz 6 47:13 vamos a escucharnos Cadena SER

Voz 32 47:26 los premios más prestigiosos del periodismo en español ya están aquí El País abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerdan el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset

Voz 16 47:41 punto com El País

Voz 0194 47:55 diez y cuarenta y ocho minutos de la noche nueve cuarenta y ocho en Canarias en el análisis hoy Juan Carlos Jiménez Victoria Lafora ICANN los Cue les decía yo que hablaríamos ahora sobre los apoyos que tiene el Gobierno en esta impugnación a la candidatura de Carles Puigdemont en Ciudadanos sigues cociendo que el Gobierno no le consultarse sobre este recurso al Constitucional porque se hizo con los socialistas de todos modos de puertas para fuera Albert Rivera y los suyos siguen tirando su apoyo a Moncloa para impedir que Puigdemont sea investido president is sobre el revés del Consejo de Estado Rivera prefiere no opinar

Voz 33 48:26 pregúntele a la señora Soraya Sáenz de Santamaría como han hecho el escrito y como en argumental escrito esos no nos corresponde a nosotros yo si hubiera sido presidente Gobierno hubiera buscado apoyos de todos los partidos hubiera intentado consensuar que lo importante es España no cada partido de cada uno en este caso lo importante es sumar esfuerzos no así que nosotros a diferencia del o del PSOE no vemos en esto un debate partidista vemos en esto un problema para España y una oportunidad también de unir fuerzas

Voz 1971 48:51 Carmen Calvo Partido Socialista buenas noches

Voz 0194 48:54 para nada se arrepiente el Partido Socialista de no haber esperado el dictamen del Consejo de Estado antes de manifestar el apoyo a la impugnación

Voz 25 49:03 pues que nosotros no nos toca tomar la decisión formalmente con todas y cada una en su estancia el Gobierno es que quien tiene que hacerlo nosotros sí que es una situación endemoniada ahí para la que no hay hoja de ruta ninguna puesto que es una situación bastante lamentable que entendemos paralela posición yo diría que común y corriente hay muchas ciudadano en este caso también el Gobierno es puzzle Mon que nos lleva a una parte muy importante de todas las circunstancias muy difíciles de afrontar

Voz 0194 49:42 la política catalana

Voz 25 49:43 en una situación desastrosa que depende como él utiliza de lo que él diga de cómo se levante de la siguiente comparecencia televisiva que haga esto no es de recibo temo el Estado de derecho y una democracia como como la española así que nosotros el objetivo

Voz 0194 50:00 político de que Catalunya tenga aún

Voz 25 50:02 es viable una peseta viable ya sabemos que el campus mestiza por los resultados electorales nos parece razonable y desde luego lo que no no

Voz 0194 50:11 parece razonable

Voz 25 50:13 yo Carla Simón poco expresidente y fugado de la Justicia está llevando a todos somos de lo constituye

Voz 0194 50:20 lo lo que más señor que algo que hay un dictamen del Consejo de Estado que dice que ahora en este momento no hay fundamento jurídico para presentar esta impugnación es el Consejo de Estado quién lo dice

Voz 25 50:29 sí es un informe que es preceptivo que no es vinculante que puede ser entendible por los tiempo digamos procesales en los que todavía está la propuesta de candidatura me parece que se puede entender perfectamente pero entiendo que se puede también entender la situación a la que puso como nos aboca cada día cada hora y a cada momento ahora o tuvieran nada porque tiene imputaciones gravísimas nuestro Código Penal de las que tendrá que responder Estoy comprendiera que que casi todo el mundo puede que estas son casi trajes sostenible y qué se puede hacer mejor se puede evidentemente sobre el debate sobre el papel se resiste todo incluso hacer política atropellada como una circunstancia como esta no prestan a Melilla que tiene que afrontar el Gobierno de España en cualquier caso nosotros somos coherente no solamente Co con el apoyo que íbamos a la aplicación de derecha una una situación tan grave sino que también somos coherentes de todo lo que venimos diciendo estos últimos días queremos un presidente constitucional viable no lo es de todo punto de vista que tiene que rendir cuentas para que la justicia y que además está fuera del país y que nos queremos que él adaptar todos los días que si viene o no viene como viene aquí que a ponerle las dije larga yo que soy jurista entiendo muy bien todos y cada uno lo detalle de carácter jurídico sobre los que podría matizar o a estar más superarle acuerdo

Voz 0194 52:05 lo que pasa que si no se está de acuerdo en algunos detalles jurídicos y además usted me dice que es jurista y el Gobierno debería pensárselo debería planteárselo de Partido Socialista a lo mejor debería plantearse ante el apoyo lo digo entre otras cosas porque al final con esta decisión se da argumentos a los independentistas ellos que que no han atendido a los dictámenes y de los letrados del Parlament Ny del Consejo de Garantías Estatutarias ellos no han atendido nada de esto hasta ahora el Gobierno estaba