Hora 25 (26/01/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 entonces Carlos no encontraremos nunca una solución para el tema catalán claro porque entramos en Londres veamos a ahora entramos en el bucle de que la presión electoral no permite a los partidos que tendrían que estar pensando decidiendo otro claro ejemplo podemos día no hace tanto hace un par de semanas que Pablo Iglesias dijo que no pensaba volver a hablar de Cataluña hombre un partido claro pero un partido que aspira a gobernar como todos los partidos yo quiero saber qué propuesta tienen para Cataluña como quiero saber más allá de la mano dura quiero saber cuál es la propuesta del PSOE para Catalunya quiero saber cuál es la propuesta del PP para Catalunya es que sino los pisos que quieran casi sólo miran las elecciones siguientes es que no saldremos nunca de esta

Voz 1 00:43 por eso evidentemente esto si hay algún momento en el que se puede resolver en este momento porque quedan cuatro años para las elecciones en Cataluña esperemos porque todo parece indicar que realmente ya sea sea dilucidando claramente dónde están las posiciones con un ochenta por ciento de participación y hay un momento de hacer las cosas pero no en en no en en desde luego si hay alguna posibilidad de buscar un punto de encuentro no va a ser en el choque político no va a ser con micrófonos delante porque con micrófonos delante Pedro Sánchez ya descubierto hoy cómo se enfrente pierde Pablo Iglesias como bien decías tú ha descubierto hoy como se enfrente pierde Rajoy tiene yo insisto con que Rajoy en este asunto tiene todas las de ganar es increíble que les salga mal estas horas porque tiene una posición de fortaleza increíble donde tiene la debilidad que es menuda semana llevamos con Ricardo Costa y demás donde tiene la debilidad quedó quedó es también lo que más me preocupa de todo este momento yo creo que pasará porque creo que bueno pasará No dejaremos de hablar de Cataluña pero evidentemente va a haber un president que no va a ser Puigdemont íbamos a empezar a hablar de los problemas de la gestión de Cataluña empezaremos a hablar de lo que de verdad está pasando en el fondo y ahí si el PSOE tiene más margen para moverse y Podemos tiene más margen para moverse que es que realmente en España estamos en un momento es es el momento pero esos dramático que llegue en este mundo es el momento para hablar de las cosas de comer porque España está recuperando es un hecho de lo que se fije en este momento de las condiciones de trabajo que se fijen ahora de la negociación de salarios todo lo que se está haciendo no estamos no está yendo muy bien los datos de esta semana son tremendos de la relación entre beneficios empresariales y salario ahí sí está cociendo todo estamos estamos desviados por qué porque nos están juez porque Puigdemont está jugando al fin y al cabo la película es que el señor Puigdemont como les dijo Artur Mas hay que pensar en hay que pensar en Cataluña uno mismo está jugando para poder ser presidente de la Generalitat veinticuatro horas realmente es esta poca cosa de lo que es el show que estamos montando para es severo a ese bien desde entonces la respuesta del Gobierno debería ser yo no juego bueno es lo más inteligente era pues a mi modo de ver yo no puedo es difícil asumida es difícil asumir eso con cualquier caso

Voz 1971 02:49 en cualquier caso Carlos tú dices que el Gobierno tiene todo el poder y que por tanto estar contra el Gobierno no es rentable electoralmente porque este país lo que quiere mano dura con un tema como éste pero precisamente el ascenso de de Ciudadanos es ir Pinazo que se ha pegado al PP en Cataluña se debe entre otras cosas a que la gestión de esta crisis no ha podido ser más desastrosa pero no ya ahora desde hace años lo vieron haciendo garrafal mente mal entonces el colmo ya

Voz 1 03:20 lo que les ha hecho los ciudadanos a los catalanes les echa una fuerte de mano dura lo que hoy todo el mundo está claro que ahora lo aquellas que lo del tema ahora

Voz 1971 03:29 el tema es que las los a nuestro país piensan que frente a un problema como éste u otro similar quién realmente tiene las ideas muy claras estudiarlos no el PP que va para delante para atrás y todavía te recuerdo la actuación de la Policía el día primeras octubre el el la tomadura de pelo del pleno del Parlamento del seis y siete de septiembre iraquí el Gobierno hermanos hagas luego no creo que con una gestión que deja mucho que desear al PSOE le convenga a sumarse es decir debería sumarse de forma crítica pero no entregada bueno yo

Voz 1 04:04 yo no te discuto eso es lo que te si es una cuestión de mi de mi opinión yo creo que las encuestas son muy claras eso sea yo no digo que sea la situación ideal desde luego que la sociedad esté presionando para una posición en la que no se resuelve nada que es que más mano dura en el en el Estado y los independentistas porque también tienen su propia presión y al final siempre que hay un debate si optan por la opción más radical ha habido un debate dentro del independentismo que era que Artur Mas que que está presionando para que Puigdemont se echara a un paso atrás Hinault vamos con Puigdemont cuando Esquerra no lo quiere lo sabemos por qué porque los dos polos hay una presión para lo peor ahora yo creo que eso en algún momento va a cambiar osea eso no se puede no se puede sostener con el tiempo pero ahora mismo para el PSOE hacer política contra el Gobierno en Cataluña es muy muy complicado

Voz 0194 04:50 un espacio no no muy largo pero sí que habrá un espacio para algo de de lo que deberíamos saber ha hablado y mucho esta semana y lo hemos hecho eh y lo hemos hecho pero siempre ha sido detrás de de Cataluña que es el juicio de la Gürtel hoy ha sido el turno para la ex tesorera del PP valenciano Yolanda García dice que desconocía cualquier tipo de irregularidad en las cuentas del partido desconocimiento que ha ampliado hasta sus competencias dentro del partido vamos que en el PP ella sí

Voz 1 05:16 poco o nada Alberto Pozas buenas noches buenas noches después de varios días de confesiones y disculpas ha llegado el turno para las negativas Yolanda García ex diputada y ex tesorera del PP valenciano ha negado saber nada de la financiación ilegal claro yo en ningún momento la gente no sabía nada de la financiación ilegal tampoco de la legal porque ha dicho por no saber no sabían y los estatutos debería

Voz 2 05:51 lo que quiere decir que si parece quizás debería saber menos pero no me la sé no solo

Voz 1 05:56 no sabía nada tampoco tenía competencias en la financiación del partido una combinación que al juez que preside el tribunal le ha aparecido una auténtica ganga laboral

Voz 2 06:03 yo no tenía es supervisar a la señora Báñez

Voz 1 06:06 perdona no las pide para ella seis meses de cárcel por un delito electoral

Voz 0194 06:16 la ex tesorera del PP de Valencia al magistrado la ex tesorero del PP de Valencia

Voz 1170 06:22 que pasaba por allí pasaba por allí eso es lo peor que yo creo que es verdad que es verdad es decir con esa facilidad de palabra Inés tal binomio estrellara que hubiera arreglado la hubieran nombrado ahí y además no es tan descabellado es decir cuando tú montas todo una una urdimbre por detrás normalmente el tesorero o estarme metido en el en el as en el asunto es alguien que absolutamente sabes que no se va a meter y que no tiene ni la más bajo lo heredero que está haciendo y que les va a dejar hacer lo que lo que quieran no pero ojo la verdad es que cuesta pensar que hemos estado años y años con

Voz 0907 07:01 con nuestra gente Ike

Voz 1170 07:03 a escarbar ambos en muchos de los cargos que tienen los partidos políticos veríamos a mucha mucho

Voz 0194 07:08 hasta la semana Él lo decía antes victoria ha sido especialmente dura con esa declaración de de de Ricardo Costa y no sólo eso eh la entrevista que hacían ayer por la mañana en la SER a un empresario de Castellón que durante muchos años estuve había estado al frente de la Asociación de Constructores de Castellón que además en este eso sí que no se puede decir nombres que quién quiera hace estas declaraciones es un presunto delincuente no no es un señor precisamente que no quiso pagar estas mordidas y que el Partido Popular le llegó a decir estás muerto está muerto

Voz 1971 07:35 muerto en personalmente ese terrible saldo de esta semana ha sido terrible pero además marca una tendencia eh cuidado osea me consta la preocupación que hay en el PP porque cuando empiece el juicio de la

Voz 0907 07:48 trama Gürtel en Madrid

Voz 1971 07:50 no no asistamos a la misma cadena de empezando por otra vez Correa para abajo todos van a en culpando al de arriban culpando de arriba y al final acaba apareciendo Esperanza Aguirre que te dicen en el Partido Popular que claro ya no está en la política que está amortizada etc etc pero claro significa que si al final es Esperanza Aguirre

Voz 0907 08:11 como en el caso de Camps la responsable

Voz 1971 08:14 toda la financiación ha caído esperanza Ignacio González Granados es decir todo el gobierno del Partido Popular quiere decirse que en este país en dos comunidades autónomas como Valencia como Madrid punteras en terreno industrial empresarial bancario etcétera etcétera han tenido dos gobiernos que se han dedicado a robar a manos llenas es de una gravedad

Voz 0194 08:38 Mariano Rajoy no sabía nada no sabía nada tampoco es que les como

Voz 1971 08:41 la como la ex tesorero como la ex tesorera sí pero además

Voz 1 08:44 no no no

Voz 1971 08:46 no sois dijo una frase que me ha parecido preciosa no es que yo de contabilidad no sabía nada de balances no sabía nada

Voz 1 08:53 yo nunca he manejado dinero negro

Voz 1971 08:56 pero como sabéis distinguir cuál es encima

Voz 1 09:00 habilidad nada vamos a ver si había unas grabaciones que la fuerza que publicamos en El País en su momento creo que estoy hablando de dos mil nueve y en las que Ricardo Costa hablaba de Alicante y Barcelona a IVE ya entonces eso sí años y lo negaban ahora Herrera es realmente interesante digo por por ver la parte positiva la justicia funciona porque estos señores evidentemente no querían confesar lo tenían ninguna intención en admite admitió sus delitos han estado años intentando no admitir los la Fiscalía ha hecho un trabajo tremendo para convencerlos cómo se convence a delincuentes de que confiesen los delitos pues ese es el trabajo de la Justicia con pruebas diciéndole te van a caer tantos años y confiesa este cara menos negociaciones legítimas y que así funciona la justicia funciona bien ahora es tal funciona y efectivamente funciona creo que es un éxito conseguir para un fiscal estoy seguro de que estarán contentos para un fiscal conseguir que estas personas hayan confesado es un éxito es es es el objetivo principal no conseguir que ya con todas las pruebas que tenían además tienen la confesión de parte pero se tarda tanto claro políticamente el juego de Rajoy siempre fue lo mismo bueno bueno esto dejaremos a la justicia actuar y cuando actúa como dijo el otro día bueno esto son cosas de hace muchos años no son cosas de hace muchos de darle manera dieron todos lo sabía sin

Voz 1971 10:21 meras Carlos yo no entiende el fiscal Coma llegó a un pacto con estos es decir porque ahora que confiese no no confiesen el el el tema de Camps ha prescrito entonces tenían que haber confesado mucho antes para que pudieran explicar ahora Camps y lo quieren pillarse era por el tema Taula que va de Rondón pero por esta causa los delitos han prescrito hombre pues leer el el pacto les deje sólo con un año menos de cárcel vamos no

Voz 0194 10:43 es un asunto que era uno de los momentos más parados en el Foro de Davos según algunos analistas este era el discurso internacional más importante de Donald Trump hasta la fecha el presidente de Estados Unidos ha sacado pecho por la marcha económica de su país lo que le ha servido como un reclamo para los inversores sigue siendo fiel a eso que es famoso en su nombramiento America First América primero pero sin olvidar el escenario global en el que se encuentra Sara selva buenas noches

Voz 4 11:07 qué tal buenas noches Trump ha tratado de adaptar su discurso de la América primero al contexto del Foro de Davos en añadiendo ese pero no en solitario en ese intento de reconciliar el interés nacional que defiende con un sistema global ha dicho que apoya el comercio libre pero que éste tiene que ser Juste recíproco porque sino nos menoscaba todos trampa hecho gala de la prosperidad económica de Estados Unidos diciendo que nunca ha habido mejor momento para construir invertir y crecer en América pero mientras hablaba San publicado los últimos datos del último trimestre de dos mil diecisiete mostrando un crecimiento anual del dos con tres por ciento es decir por debajo del tres por ciento que se proponía sobre inmigración ha dicho que el sistema actual está anticuado y que por eso hay que reemplazarlo por uno que selecciona a las personas que entran al país en base a su habilidad para contribuir a la economía y fortalecer EEUU es decir algo más de ese América primero

Voz 0194 12:07 era pues porque vamos a terminar el análisis aquí que no el programa que todavía nos queda un ratito Juan Carlos Jiménez Victoria Lafora Carlos Cué muchas gracias hasta la semana que viene veremos

Voz 3 12:18 es una investidura sin investidura ya lo iremos viendo porque esta aquí también Nacho Palomo ya con el resto de noticias

Voz 1050 12:23 el Gobierno ha decidido expulsar de nuestro país al embajador venezolano es la red la respuesta proporcional del Ejecutivo a la decisión que ayer tomó el Gobierno de Caracas con el representante español argumentando injerencias este diplomático españoles Jesús Silva ha hablado en la Dobleu

Voz 5 12:38 que lo único que hay tres países opinar sobre cosas no sólo tiene el derecho sino la obligación todos los países opinar no son valores comunes esenciales para todo el alguna internacional como son la libertad la democracia los derechos humanos eso no son cuestiones de Asuntos Internos son valores

Voz 6 12:57 no sales que que ser respetados por todo el mundo

Voz 1050 13:00 la justicia de Ceuta archivada definitivamente la causa contra los dieciséis Guardia Civiles que actuaron en la frontera del Tarajal en febrero de dos mil catorce utilizando material antidisturbios en donde murieron quince inmigrantes ahogados la jueza toma esta decisión por falta de pruebas inculpatorias contra los agentes novedades para los próximos alumnos de selectividad la más relevantes que la nota que obtenga la van a mantener para siempre lo que ya no les va a obligar a matricularse inmediatamente después en la en una universidad nada más terminar estos exámenes de acceso Laura Marcos

Voz 1276 13:30 si antes la nota obtenida en la Prueba de Acceso caducaba el mismo año en que se había hecho el examen ahora esa calificación se guardará de por vida por lo que los doscientos cuarenta y seis mil estudiantes que aprobaron el curso pasado más los que lo harán este no tendrán que matricularse en un grado inmediatamente sólo hay una excepción si se presentan a subir nota cosa que ahora podrán hacer en cualquier convocatoria que esa mejora en la calificación se guardará dos años las preguntas de respuesta múltiple de tipo test no podrán superar el cincuenta por ciento de la puntuación de este examen que adelanta sus fechas para el quince de junio todas las comunidades tendrán que haber concluido sus pruebas de las que se sabrán los resultados provisionales el día veintinueve de ese mismo mes la extraordinaria de julio podrá realizarse hasta el día trece de septiembre hasta el quince

Voz 1050 14:15 hay una última cosa ha sido detenido en Oviedo y violador del estilete como presunto autor de otra agresión sexual este hombre pasó treinta y dos años en la cárcel por medio centenar de violaciones estaba condenado a setenta y tres años pero salió en libertad a finales de dos mil trece beneficiado por la anulación de la doctrina Parot

Voz 3 14:54 Torres buenas noches hola buenas noches esto para empezar esto es para Avilés por ejemplo tú entre cantar y bailar bien que preferiría que es como entre sus tomo pero tú te planteas te dicen cantar bien o bailar bien prefiero que te problema probablemente cantar cantar bien yo creo que bailar bien ninguna de las dos cosas pienso a veces esta música desde Leonard Bernstein estamos celebrando el centenario de su nacimiento y es de West Side Story riberas porque yo hoy quería adherido

Voz 0194 15:38 a ver The Post los papeles de del Pentágono que es una película de Steven Spielberg si el fin de semana pasado te llevó la delantera en esto pues sí bueno es para otras cosas en casa

Voz 3 15:48 te voy a decir es sabes que Steven Spielberg quiere rodar ya ha empezado a hacer el casting de West Side Story pase al que te quedan pues sí pues sí me quedo un poco molesta que hacer una peli una peli peli pero Bonilla se hizo pues esto en película el rey Mike qué te parece no creo que vaya a la también te digo

Voz 0194 16:11 qué no porque sabes que no me gustan los musicales vale

Voz 0907 16:15 bueno te digo lo he leído en un portal al que me vuelto no aficionados y no independiente que sea más leve de es que es que es una joya para la información musical que tiene cuenta otra cosa que me ha dejado también impactado el Fes tribal de Edimburgo veloz del festival de Edimburgo el Frings que se celebra siempre en paradero al Festival Internacional de la ciudad no va a recibir ayudas públicas el año de una mina estudiado porque no hay dinero porque no hay dinero o porque

Voz 9 16:44 que las autoridades han pensado

Voz 0907 16:47 que se de Escocia han decidido que no han cerrado no han cerrado el festival más importante que hay probablemente en el mundo anglosajón de las artes escénicas para público familiar infantil es de email Genet pero sí les ha cortado el grifo algunas compañías que hacen un trabajo muy bueno en ese en ese terreno como queda queda apuntado otra cosa que voy a apuntar Antonio López hoy ha sido investido Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid no se ha cortado un pelo a la entrada dicho dicho es que hay una exposición de un chino de cae UOC Jan en el Prado que es una una sensual hechas con pueblo no

Voz 0194 17:26 a ver si me lo hablamos hay una noche pues sí pues dice

Voz 0907 17:29 que no les gusta nada en absoluto que cada lo que esté en el Prado y que no den no debería de estar allí que has ese no es el sitio pero además ha dicho algo emocionante la belleza

Voz 10 17:42 el pueblo que esa gente construyó la verdad de sus vidas nunca visto un lugar construido por el hombre que me haya parecido más precioso su sentido del humor ICO mostraban su amor y respeto a los niños ya los muertos me considero privilegiado por haber nacido y vivido infancia punto millas

Voz 0907 18:08 estaba pensando a qué se refiere a Tomelloso a Tomelloso un lugar donde se respeta los niños que a los muertos ya los muertos eso es muy alucinante vale el Lliure por encargo específico de Lluís Pasqual once dramaturgos catalanes por ejemplo Sergi Belbel han escrito cada uno una pieza de como máximo diez minutos sobre el Bruselas que bueno se va a poder ver entre el doce y el diecinueve de febrero en las tablas de yo pues sigue me la apunto apunta que lo de piezas de diez minutos sobre el virus es exactamente que bueno cada uno lo que quiera además Lluis Pasqual

Voz 0194 18:44 te vamos también la punto fijo doce diecinueve de febrero bien

Voz 0907 18:47 esto es el poder del teatro ayer estuve aquí canta hago un mea culpa por qué se me se me pasó es uno Bron un o Bron prometo corregirme con las cosas pequeñas que se llama Ifigenia en Vallecas que está dirigida por Antonio Guijosa con un con una de las grandes de verdad eh María Hervás

Voz 11 19:13 cuando por la mañana dando vueltas pensaba es plazo de Juarros Keane mía cada uno de vosotros está en deuda

Voz 0907 19:36 luego hora y media yo salí llorando ella sola en el escenario ella sola bueno un escenario esto requiere una reflexión aparte escenario llamar a eso escenario llamar eso sala de exhibición es es cuando menos poco respetuoso pienso lo tengo que decir aunque luego me llamó decía porque está en un sitio infame infame de verdad infame no es un escenario es un Hall es un hall y además con

Voz 0194 20:07 es la sala el teatro Pavón no no es

Voz 0907 20:10 encima en el bar donde a las grandes

Voz 9 20:12 el bar alguien me van a llamar la atención

Voz 0907 20:15 pero es que hay que decirlo porque es que si estamos luchando por la por la dignidad de las doce la obra es buena es muy buena y por último comentar nada dos cositas más este fin de semana me llevo los cuentos de José Ovejero ya me dirá el último de Neuman que sea fractura que por cierto Andrés Neuman tiene un libro buenísimo cuando ganó

Voz 12 20:38 Alfaguara de Novela en dos mil nueve y

Voz 0907 20:42 tuvo que hacer una gira entonces hizo un libro pequeñito sobre la gira sí que se llama viajar sin ver y entonces empieza siempre con el nombre del hotel a qué tipo de almohada que tiene y ese es el que saca ahora no es es este es otro a Varela Ésa es es es otro Space que me he acordado del del libro está

Voz 0194 21:01 en el que ganó el Alfaguara que es El viajero del siglo me me disfruté una barbaridad bueno luego lo estuvo aquí no era Veinticinco durante un par de temporadita pues y fracturas en el último y el de viajar sin ver la

Voz 0907 21:12 haces que es como podemos estar sin saber nada de nadie o dicho de otra manera como miramos sino vemos como como vimos sine

Voz 12 21:20 no escuchamos la

Voz 0907 21:22 la Real Academia en definición de fácil quinta acepción facil dicho específicamente de una mujer que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales y no tiene marca

Voz 3 21:34 no dice que es en desuso

Voz 0907 21:36 bueno dice que es en sentido peyorativo para nada

Voz 0194 21:39 la revisión dentro de un año dos o tres da igual que no tengan prisa no no pasa nada el año que viene el año que viene es el mes que viene a lo mejor es demasiado apretarle

Voz 0907 21:48 bueno tiene hay una hay una razón técnica I XXXV mil palabras que tienen que revisar y a lo mejor son es poca gente y no pero bueno para terminar música de de Dos Hermanas que han sacado disco hace poco porque han Free State

Voz 13 22:23 no os suena bien

Voz 3 22:26 tal cual pues se por ser un viernes se llama dicho kits pero es que es el papelito de primera y primeros auxilios hasta el lunes hasta el lunes

Voz 13 22:45 se sí a todo

Voz 7 24:10 que la Ramoneda dietario

Voz 1150 24:18 el empeño de Puigdemont en no dejar paso a un sucesor en la zona de respuesta del Gobierno ante su potencial investidura hacen temer por uno de los peores escenarios la repetición de elecciones en Cataluña que sólo pueden proteger un poco más la situación y aumentar la confrontación me cuesta ver un incentivo compartido por Puigdemont por Rajoy por mucho que el primero pueda fantasear con una mayoría independentista más amplio y el segundo soñar con la desmovilización del independentismo juegos de aprendices de brujo pienso más bien que es la improvisación en ambas partes lo que nos está llevando este punto sigue siendo hoy tema de comentario la sensación de pánico que transmite el Gobierno se precisan las causas evidentemente el miedo a que aparezca en Barcelona pero también el temor a un nuevo incumplimiento al haber prometido Rajoy que no sería elegido Puigdemont bajo ningún concepto y además el papelón el que le caería el Rey Si tuviera que decir sí firmó no su nombramiento toda situación mal gestionada es susceptible de empeorar a José Moro el flamenco el líder del PSOE en Madrid le ocurrido como Iceta con los indultos propuso una alianza de izquierdas en Madrid en su momento de gloria y le ha durado apenas veinticuatro horas la dirección del PSOE ha salido rauda desmentirlo no habrá candidatura única de izquierdas iremos con nuestras siglas ha dicho Carmen Calvo y ha añadido otro caso diferente es intentar contar con personalidades que es justo lo que decía José Ramón los Franco osea primero desautoricen y después le hacen decir lo que no dijo la pruebas que si realmente lo hubiese dicho no habría hecho falta corregirle si algo queda del leninismo es el modelo de organización vigente todavía en la derecha como la izquierda es duro militar en un partido tener el atrevimiento de hacer propuestas dice Jean Claude Trichet ex director del Banco Central Europeo somos más vulnerables que en dos mil ocho por el de endeudamiento

