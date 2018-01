Hora 25 (29/01/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias Cadena Ser Barceló de Barcelona

Voz 0032 00:47 hola Ángels buenas noches vamos a repasar las últimas noticias y empezamos con el último movimiento de Carles Puigdemont que ha enviado un escrito al Supremo en el que les recuerda que es diputado del Parlament de Cataluña y que por lo tanto dice puede ejercer los derechos que les son inherentes sin necesidad de una autorización judicial Paralelamente el grupo de Cataluña ha presentado también un recurso ante el Constitucional para pedir la nulidad de la medida cautelar que prohibe la investidura a distancia de Carles pues temen con autos del Constitucional que ha criticado el líder de Podemos Pablo Iglesias asegura que les sorprende que el alto tribunal haya respondido a algo sobre lo que el Gobierno no preguntaba a propósito del Tribunal Constitucional gobiernos así como en una película de Tom Cruise que habla llamativo cuerpo policial los recodos son capaces de prever delitos antes de que los delitos se produzca antes llamativo que nuestro país muchos juristas digamos les ha llamado la atención el que cuando un recurso solicita prisión hoy la admisión a trámite nos encontremos con que el Tribunal Constitucional conteste algo que no se le ha preguntado específicamente y creo que esto ha llamado la atención a mucha gente la autopsia de Jon Bárcena revela que no murió de forma violenta es el joven de la localidad vizcaína de Berriz cuyo cadáver encontraron ayer cerca de un pantano de Álava casi un mes después de su desaparición en el monte Gorbea el informe de la autopsia asegura que el cuerpo no tiene signos de violencia para sus allegados quedan abiertos muchos interrogantes la familia ha organizado un acto en su recuerdo este viernes en el frontón de bares el presidente del Parlamento Europeo apuesta por más inversión en seguridad Antonio Tajani que hoy ha estado en Sevilla recalca el peso que la seguridad la lucha contra el terrorismo debería tener en los presupuestos europeos de este año

Voz 2 02:25 el el próximo presupuesto de la Unión Europea es importante invertir más dinero para defender la seguridad interna de la Unión Europea la defensa al interior también la defensa de las fronteras europeas el segundo es la inmigración ilegal por eso es importante invertir más

Voz 0032 02:49 hoy ha nacido la

Voz 0194 02:49 Caja de Pandora una especie de Michu español

Voz 0032 02:52 qué pretende consolidar un espacio de denuncia del acoso discriminación por género o de las agresiones sexuales

Voz 3 02:59 la casa de Pandora funciona como espacio de sonoridad de hermanamiento entre mujeres para darnos el calor y la cercanía que no han querido arrebatar nos posicionó hemos unas unas junto a las otras formulando un grupo heterogéneo comunitario para tejer unas redes que no recuerden que no estamos solos

Voz 0032 03:17 un grupo privado de Facebook aglutina más de tres mil mujeres de arte y la cultura piden a las instituciones protocolos pactos y consensos para hacer frente a la violencia machista era revista Interviú ha echado el cierre definitivamente cuarenta y dos años después de su fundación diecinueve mil reportajes después más de cuatro mil desnudos seis mil entrevistas Interviú revolucionó el periodismo en España hoy ha sacado una edición especial por el cierre su actual director también es tertuliano nuestro Alberto Pozas ha pasado por la venta

Voz 4 03:43 ahora estamos bien estamos sobre el lado ocupados evidentemente pero por el otro don muy satisfechos porque hemos sido capaces de sacar un producto más que digno para acabar esta historia no de esta historia importantes para el periodismo español para nosotros

Voz 0605 03:59 bankia lidera las pérdidas en la Bolsa de Beckham a la cabeza de los descensos Bankia que ha caído un cuatro coma tres por ciento la entidad ha presentado hoy un beneficio de quinientos millones en dos mil diecisiete coma treinta y siete por ciento menos que en dos mil dieciséis por los costes de la integración de Banco Mare Nostrum BMN en el último cuatrimestre del año pasado Bankia ha perdido doscientos treinta y cinco millones de euros el Ibex en conjunto ha bajado un cero coma cuatro por ciento descenso ligeramente superior al del resto de bolsas europeas y en cuanto a la deuda la prima de riesgo española está en setenta y un puntos básicos seis menos que el viernes

Voz 0194 04:37 hoy en la tertulia van a estar Neus Tomás Javier González Ferrari Berna González Harbour pero antes la noticia Iberia una paloma buenas noches

Voz 0032 04:44 buenas noches grandes diseñadores españoles como Pertegaz y Elio Berhanyer han vestido a tripulantes y personal de tierra de Iberia ahora la aerolínea busca un nuevo diseñador español para crear los uniformes del futuro con los que comenzará un nuevo capítulo en la relación entre Iberia y la moda española

Voz 0194 05:00 pues en Cataluña ahora mismo no sabemos qué va a ocurrir mañana a las tres pero tampoco están meridianamente claras las posturas dentro de los partidos hoy Sergi Sabrià querido encauzar las de Esquerra Republicana por ejemplo después de que Joan Tardá hablar ayer de un posible sacrificio de Puig

Voz 5 05:14 sí es imprescindible proteger y si es imprescindible tener gobierno si es necesario habrá que sacrifica

Voz 0689 05:21 para Puigdemont o no ha habido patriotas a lo largo de la historia y que se han tenido que sacrificar

Voz 5 05:27 para poder seguir avanzando seguir siendo

Voz 0689 05:30 lo que somos una nación sin Estado

Voz 2 05:34 un una nació sesos está

Voz 0194 05:37 el portavoz de Esquerra en el Parlament ha presentado como el único candidato posible para la investido

Voz 0689 05:41 para que tiren mandaban hay que tirar adelante con inteligencia pero adelante en el pueblo ha escogido un candidato no renunciaremos es nuestro candidato después de la interlocutoria del sábado debería ser no sólo en nuestro sino del de todos los que nos sentimos

Voz 2 05:56 el ranking de onda Santín demócratas

Voz 0194 06:00 Ester Capella nadie es imprescindible o pulmones nuestro candidato vamos a ver yo creo que hay una evidencia

Voz 6 06:07 ahora pues Demon ganó las elecciones y en todo caso es quién presumido la gente puede ser president de la Generalitat de Cataluña en atención aquel de las listas independentistas ganó su lista por tanto no está nada escrito mañana habrá pleno y por tanto veremos cómo transcurre este pleno uno cuestión que yo quiero plantear ir que a nadie se le debe escapar y señor Puigdemont president Puigdemont pudo presentarse unas

Voz 7 06:36 el acciones tu tiene intactos sus derechos

Voz 6 06:38 yo sus derechos políticos y en consecuencia puede ejercer en plenitud lo que realmente es impresionante es lo que ha pasado este fin de semana con la resolución del Tribunal Constitucional el auto el Tribunal Constitucional no decimos únicamente desde Esquerra Republicana o lo dice únicamente el abogado de al president Puigdemont sino que juristas e con conocimiento de causa consideran increíble que se adopten unas medidas cautelares cuando ni se ha admitido el recurso interpuesto por tanto resulta además resulta curioso que el Tribunal Constitucional le haga el trabajo sucio al Gobierno responda a las presiones porque por lo que se está leyendo y escuchando resulta que sí que hubo presiones desde el Gobierno del Reino de España al Tribunal Constitucional y esto sí debería escandalizar a todo el mundo bien mosso debería escandalizar

Voz 0194 07:35 todos vamos a ordenar todo lo que ya Ester Capella ha puesto sobre la mesa aparcamos por un momento en el que unas condicional al lo que iremos porque quiero conocer evidentemente la opinión de todos los presentes aquí pero como decía el capellán mañana habrá pleno

Voz 6 07:48 es una cosa es lo que uno quisiera

Voz 0194 07:51 a que pasara hay otra cosa es la que creen que va a pasar Eva Granados desde el Partido Socialista se dice que se pide que no haya pleno

Voz 8 07:59 sí nosotros decimos que si no se reúnen las condiciones que aparecen en el auto del Tribunal Constitucional el president Roger Torrent debería suspender el pleno si como parece y Carles Puigdemont no va a hacer ese escrito al Tribunal Supremo creo que no se reúnen las condiciones luego Rossi Torrent mañana creo que debería suspender el pleno que él

Voz 0194 08:19 mismo convocó para el pleno tiene que haber pleno

Voz 9 08:23 bueno a lo que hay es un absoluto despropósito en todo esto no más allá de la parte jurídica que además yo creo que muchos ciudadanos que ya se pierden no entre entre tanto tanto desafió a la justicia constante tantas veces que ha asaltado las leyes que yo creo que más de uno que se pierde ya en qué momento estamos lo que tenemos es un señor que estaba fugado fugado de la Justicia que estaba en otro país que está fugado de la Justicia con serios delitos además en sus en sus espaldas y que además pretende ser president de la Generalitat desde Bruselas parecería una una película de ficción sino fuera o se sería para echarse a reír si no fuera tan grave lo que tenemos encima de la mesa no por tanto yo creo que es de sentido común la la resolución del Constitucional bien a decir lo que piensan muchos ciudadanos lo que piensan muchos catalanes en conjunto de los españoles que como va a ser presidente una persona fugada de la Justicia y enzimas de Bruselas yo creo que eso es de sentido común a partir de ahí bueno pues vemos una guerra abierta entre Esquerra y Convergència los dos perdedores de las elecciones por cierto ha escuchado

Voz 10 09:16 porque hubo gente que me hace gracia que dichas somos los perdedores

Voz 9 09:19 no exime de ella

Voz 10 09:21 no soy incapaz dio tiene la palabra para esas tiene la palabra

Voz 9 09:26 ya sé que eso de la democracia algunos nos gusta pero es lo que hay los grandes perdedores de las elecciones

Voz 10 09:32 me convergente porque perdiste ambas selecciones lo digo porque hoy

Voz 9 09:35 es que decías que Puigdemont había ganado haberse es que no hemos sumado bien los votos no perdiste la selección eso sí tenía una mayoría parlamentaria de acuerdo se trata de todos los fruto de un ar fruto de una ley electoral tremendamente injusta con otra pero os va os va bercianista esa si la respeta es la única que respetará todas las altas todas pero es una ley electoral si la y por tanto a partir de ahí la situación que tenemos es esa una una mayoría independentista en el Parlamento que que pueda ser gobierno que es que es legítima por el resultado de las urnas pero habéis perdido las elecciones y desde luego sólo lo podréis cambiar por muchas veces que lo digáis todos los programas de televisión a partir de ahí con esto acabo Ángels sin duda pues oponernos a que esto se produzca básicamente porque es una falta de respeto incluso a la institución ya sé que a señora Forcadell al señor Torrent que es la señora Forcadell dos punto cero final es lo mismo les da igual el Parlament de Cataluña les da igual dejar la institución a la altura del betún eso a ellos les da exactamente igual pero no lo vamos a permitir y creo además que mañana sería pues un nuevo fracaso volverá a ver el Parlament las circunstancias que lo hemos visto en la pasada legislatura

Voz 0194 10:36 déjame que pasemos página de el tema de quién ganó las elecciones las elecciones las ganó Ciudadanos hay mayoría parlamentaria independentista para que formen Gobierno los independentistas creo que estas dos cosas son ciertas pasemos esta página que ya lo hemos vivido en esta mesa política algún algún otro lunes Jersey Miquel se dan las circunstancias para las condiciones para que pueda haber un pleno mañana de investidura

Voz 7 10:55 claro que se dan de hecho hubo unas elecciones que no convoca que no convocó prendas sino que las convocó el presidente del Gobierno han español hubo un resultado hay medidas parlamentarias hay un pleno hay candidato entonces eso es lo que hay que cerrar el pleno votar y elegir elegir presidente decía Bernardo que es una falta de respeto a la institución a mi me parece que curiosa forma de respetarla no penando la legislatura convocando elecciones saltándose las mayorías parlamentarias Kevin ese momento en el Parlamento de Cataluña utilizando mayorías absolutas que tiene el Partido Popular en el Senado para cargarse el Parlament de Cataluña convocar elecciones no respetar resultados los veintiuno de diciembre diciendo que no se dan las circunstancias para poder invisible presiden eso es vuestra forma de respetarnos y es que ya no entiendo nada sea hubo lecciones no las queríamos pero hubo elecciones hay una mayoría parlamentaria ganó Ciudadanos pero no mayoría independentista que puede investir a un candidato en la segunda fuerza de las secciones de veintiuno de diciembre pues porque no podemos investir a ese candidato es que están Bruselas ya a mi me gustaría que estuviera aquí no no es que me gustaría que estuviera aquí

Voz 9 12:00 bueno es que estoy en Bruselas el premio que estamos las porque esa fugado de la justicia

Voz 10 12:03 está fugado si él estuviera contra este mantas que bares

Voz 7 12:08 metiendo de que está fugado a la justicia creo que siempre

Voz 10 12:11 citado de Ecuador ha ido yo ya sí pero cuando cuando han citado a declarar ha ido no yo ya sé que lo ha ido yo sé que lo de las leyes a Puigdemont a su partido a la convergencia papel imputada por corriendo el acuerdo otros eso no lo importante es que hay una salida me de las palabras semilla tiene no sabes

Voz 7 12:29 cuando cuando han citado a declarar ha ido o no ha ido está Arenas había una euro orden para para citarlo de clave para llevarlo a España declarar Isea arreció

Voz 10 12:39 alguna cosa estamos de acuerdo pero Sert entonces será lo que quieras pero jugado la justicia no es si yo sé que es que déjame déjame que escuchemos lo que falta en tiempo me dio preguntas contigo y con me responde estaba entrevistando versionarla Marta

Voz 8 12:55 se SEF se pelean el que ha ganado las ha ganado las elecciones y el que tiene la mayoría parlamentaria para hacer un gobierno pero ninguno

Voz 11 13:04 los dos pone la solución que hace falta es necesario ahora en el país que es caía a un candidato o candidata que hay aún pleno si necesitamos un pleno investidura pero con un candidato o candidata que efectivamente puede ejercer como presidente o presidenta de la Generalitat y que pueda hacer Gobierno y que pueda resolver la situación de la ciudadanía que lo que necesitas hay gobierno cada decretos que convoque subvenciones para los proyectos sociales que que resuelva lo que está pasando en las urgencias de los hospitales eso no se hace desde Bruselas señor Puigdemont no nos gusta su situación pero no va a ser presidente de la Generalitat efectivamente no puede serlo de Bruselas por lo tanto no dejémonos ya de de la parte de campaña de la parte del final de la legislatura anterior empecemos una nueva etapa no es la que querríamos nosotros nosotros no somos de la mayoría independentista pero sí vamos a batallar los primeros ICO y los últimos hasta hasta el último momento para que haya un pleno de investidura lo antes posible que haya gobierno que haya efectivamente medidas para resolver las situaciones del día a día de la gente

Voz 0194 14:07 Santi Rodríguez Partido Popular en primer lugar

Voz 12 14:10 hombre me sorprende que por par de Catalunya en ahora se preocupen porque se carga el Parlament no y dicen que es que ahora nos cargamos el Parlament cuando Parlament se lo cargaron la legislatura anterior cuando se hizo al Parlament lo que le dio la gana a la mesa de mayoría independentista saltando por encima de los derechos ahora que se habla tanto de los derechos de los diputados quiero recordar que la legislatura anterior en dos ocasiones el Tribunal Constitucional tuvo que amparar a los diputados de la oposición de tres grupos parlamentarios porque la Mesa del Parlament había vulnerado sus derechos primera circunstancias

Voz 10 14:44 yo

Voz 13 14:46 aquí nadie

Voz 14 14:48 discute si se puede formar un gobierno independentista o no nadie lo discute ni de que haya una mayoría parlamentaria independentista o no nadie lo discute nos gustará más o menos a nosotros obviamente no nos gusta pero lo que está en discusión no es eso lo que esté en discusión es precisamente si el candidato que se propone tiene plena capacidad para ejercer la función para la que se propone no la tiene para vosotros seguramente no estará fugado oye pues no habrá ningún problema supongo

Voz 7 15:15 nosotros no es que no nos ganas pues si no lo está no

Voz 14 15:17 debe haber ningún problema no sé por qué hace tres meses que está en Bélgica no lo sé podría estar en Girona podría estar en Barcelona no sino está fugado pues ya está supongo que no habrá ningún problema ahora me da la impresión no mirar os lo viene pero creo que la justicia española

Voz 0689 15:34 le busca porque el truco

Voz 13 15:37 sé que la mitad de la euroorden peruana

Voz 14 15:41 la justicia española le busca o no perdona sí o no yo creo que si no eso es evidente sólo busca medias eh

Voz 10 15:49 porque si se renuncia a la euro orden claro no vamos a ver no no el momento saliendo de momento baña renueven conmigo Esther momentos te es que claro que palabras voy a repetir palabras usar

Voz 14 15:59 no Eva y luego iré contigo yo creo que está fuera de toda duda y además además creo que se pone también en evidencia con la resolución del Tribunal Constitucional del sábado pasado por lo tanto yo creo que lo que dice el Tribunal Constitucional es de sentido común el candidato que se propone estará puede estar presente en la sesión de investidura oiga pues no a distancia no lo poder investir sí está presente primero tiene una causa pendiente con la justicia por lo tanto no puede ejercer con plenitud esos derechos a los que se refería

Voz 8 16:30 Páramo sentido común

Voz 9 16:32 de acuerdo con lo que han dicho otros otros compañeros en la en la mesa lo triste es que estemos cada día hablando de lo mismo que el señor Puigdemont de sus shows de de que va a hacer ciudad venir sino a venir mira está fugado de la justicia porque sino estaría aquí yo creo que es de sentido común estaría aquí en Barcelona o estarían Girona volvería mañana presentará al pleno eso es lo que ocurre los parlamentos democráticos normales de cualquier país democrático europeo qué pasa que el señor Puigdemont ha decidido saltarse las leyes ha decidido saltarse el Reglamento del Parlament ya decidido en definitiva que sólo se hable

Voz 14 17:03 de él

Voz 9 17:03 y que sólo se hable de su estrategia judicial que es respetable pero su estrategia en cambio tenemos paralizada Cataluña Yoko yo comparto lo que decía Marta en ese sentido es decir sí podemos hablar de los problemas reales que tienen los catalanes os sólo vamos a hablar de ese agujero negro que es el que ha engulle absolutamente todo todos los problemas que siguen estando en las caras de todos los catalanes pero parece que para el señor Puigdemont porque desde Bruselas lo imagino que la vida ese diferente pues mañana deberíamos tener un pleno investidura como han sido en otras legislaturas donde se elija un presidente te puede gustar más te puede gustar menos de tu partido no lo es pero respeta democráticamente el resultado lo que no se puede respetar es que una persona pretenda ser presidente desde Bruselas y además fugado de la justicia yo creo que eso es de sentido común lo entienden muchos catalanes más allá de los problemas que tengáis Esquerra Republicana y Convergència que ya empezáis a pelear

Voz 10 17:50 por la sequía en Cataluña es que cambies tantos meterme pero para cambiar tantas

Voz 7 17:56 desde la danza popular ha cambiado tanto

Voz 10 17:59 comparte si os presentas Tesco Convergència las selecciones se terminando por Cataluña no nos presenta seis con Convergència las selecciones el convergente gracias

Voz 7 18:05 Acciona no no Convergencia Democrática de Cataluña

Voz 10 18:08 Pepe lo digo porque yo animo a los oyentes a que entren en la en la página web y consulten el último el último informe de la Junta Electoral donde el partido por el que se presentó pueden demorar fue Convergencia Eva Granados Eva Granados que sólo lleva ganados PSC

Voz 8 18:28 yo creo que que después del destrozo

Voz 11 18:30 qué supuso para para el conjunto de las

Voz 8 18:33 queda catalana en la convivencia en las expectativas económicas lo que pasó en la recta final de la de la pasada legislatura

Voz 11 18:41 creo que el conjunto de los catalanes nos merecemos una ley

Voz 8 18:43 es la altura que empiece de manera normal y en condiciones creo que por respeto hoy pues como nación

Voz 6 18:49 tweet hablaba de la democracia y del pueblo

Voz 8 18:51 pues yo apelo también al conjunto de la sociedad creo que nos merecemos empezar bien la legislatura nosotros estamos pidiendo sólo tres cosas que creo que en cualquier país normal se deberían poder cumplir la primera es que que volvamos a la senda de la legalidad y que aquello que pasó que fue situar las instituciones fuera de la ley con las consecuencias que tuvo pues no se vuelva a repetir en esta legislatura y yo espero que mañana de Torrent que es quien tiene la responsabilidad de dirigir la sesión pues cumpla estrictamente ese respeto a la legalidad la segunda condición que ponemos nosotros pues aquellas personas que sean escogidas para la responsabilidad que es la presidencia de la Generalitat

Voz 11 19:30 puedan ejercer de manera plena las

Voz 8 19:32 ciencias que le tocan y nosotros queremos que Carles Puigdemont no reúne esas condiciones pero es nuestra decisión nuestra valoración política evidentemente que hay una mayoría parlamentaria independentista y que está totalmente legitimada para proponer un candidato una candidata a la presidencia pero Carles Puigdemont no reúne esas condiciones el voluntariamente no está aquí él sabrá por qué pero Llanos lo ha dicho el Tribunal Constitucional nos lo han dicho los letrados del Parlament nos lo he dicho cualquier jurista que no se puede tirar adelante una investidura que sea una tele investidura irá en esas condiciones y en tercer lugar los catalanes también nos merecemos tener un gobierno que empiece a gobernar este país

Voz 6 20:12 porque llevamos muchos años con el monotema llevábamos

Voz 8 20:15 muchos años todas las energías dedicadas única y exclusivamente a este debate identitario ya este modelo de país que es evidente que aquí también hay que constatar el fracaso de toda la política porque hemos tenido un gobierno del Partido Popular que tampoco ha hecho frente a una situación que había en Cataluña que había que afrontarla con diálogo José Torrent el otro día pedía una reunión con Mariano Rajoy tampoco sea abierto esa posibilidad de hablar y nosotros queremos que haya un gobierno que preste atención a las necesidades del país que son muchas y que desgraciadamente no están atiende desde cerca pero que a mi me gustaría

Voz 6 20:47 a plantear varias cuestiones porque claro también nos desviamos de la cuestión el país está paralizado porque se aplicó en ciento cincuenta y cinco y aquí hay un trío que se puso de acuerdo para suspender el autogobierno esta es la primera para que se pudiesen para usurpar

Voz 10 21:03 sólo sí sí sí

Voz 6 21:05 a hablar de autonomía cuente y cinco al artículo ciento cincuenta y cinco Se le hizo decir cosas que no dice esta es la primera la segunda es decir cosas que responden a una enmienda de Alianza Popular con un señor Fraga Iribarne el proceso constituyente que no fue aceptada en todo caso lo que se hace con ciento cincuenta y cinco co es convocar unas elecciones porque no tenía la competencia ni la capacidad porque su pan funciones dicho esto dicho esto una vez se producen a las selecciones que alguien las convocó porque pretendía ganarlas y resulta que no las gana y resulta que son los últimos de la fila por no decir que prácticamente caben todos en un único el coche resulta que además de todo esto no tienen suficiente que se dedican a presionar al Tribunal Constitucional para que resuelva de la forma que resuelva resuelve adoptando unas medidas cautelares que deberían escandalizar a toda la mesa que hoy está asentada en Barcelona Si no se escandalizan es porque realmente compara te en una estrategia que no que no puedes defender es que se cumpla la ley para los otros Iker propio Trini Tribunal Constitucional Bío vierta la hoy para responder a las necesidades del gobierno del Reino de España ser hay otra cuestión que me gustaría plantear porque parece mentira que se diga a estas alturas que se digan estas cosas existe un mecanismo para poder y que es obligatorio por ley el juez los la policía el Gobierno tiene la obligación de poner a disposición si realmente se considera que la persona que se dice que está fugada que esté a disposición de la Justicia que son utilizar todos los mecanismos legales que te que te daba Hodei para poner al a la persona que es está sujeta a un procedimiento penal judicial a sujeción de tribuna y esto se llama euro-orden y resulta que se renuncia porque se presume porque se presume por el juez instructor que aquello que va a resolver Bruselas o Bélgica resulta que no nos va a gustar pues bien esto es lo que se tiene que explicar también

Voz 10 23:12 a la euro orden que veían que de la palabra que querías ser

Voz 8 23:16 sí

Voz 7 23:16 si no aquí hay varios mantras que se van repitiendo no primero es que pues Jaume I estafa

Voz 10 23:20 la justicia lo vamos repitiendo a ver si

Voz 7 23:23 que al final pues al Tribunal Constitucional al final

Voz 10 23:25 la ley no lo digo yo lo dice además que esa renuncia a ejecutar una

Voz 7 23:30 la orden con lo que que es momento de hablar de los problemas que importan a la gente cuando los ocho a ciudadanos sobre todo al Partido Popular haré incluso a gente a firmar es también me a la que no era la primera el es el montón el montón de Catalunya por el Govern de Cataluña que han sido arrasados lúdico porque alegó la pobreza energética es un tema que preocupa a la gente porque al igual la lucha contra el cambio climático es un problema que preocupa a la gente porque igual la igualdad efectiva entre hombres y mujeres es un derecho y una herramienta que es el que sí que preocupa a la gente nos obvias a Dallas

Voz 10 24:03 pero lo de España porque va camino hacia ya han sido

Voz 7 24:05 los lados no a Cataluña

Voz 10 24:08 el veinticinco por ciento los artículos están vigentes hoy el va habían sido desarrollado ningún segundo

Voz 7 24:14 han sido arrasados arrasados por el Tribunal Constitucional la mayoría de ellos gracias a la intervención al Partido Popular que ha hecho de puente entre el Gobierno y Parlamento y otros no ha cocinado como a menudo como a menudo hacen portan este martes lo primero que hay que que que en el segundo es respeto a los derechos de los de los diputados hoy hoy escuchábamos en Santa nuevos toros sí sí puede ser pero alguna que escuchábamos a Pablo Casado cuando sobre los hijos de Roger Torrent que me parece dudoso efectivas

Voz 6 24:41 mente amenazando fans no sólo porque estaba estaba

Voz 14 24:45 es Faust además hemos mira te digo hemos tenido la oportunidad de hablar con Roger Torrent para expresarle que eso que sí ha salido ya ha salido replicado en determinados medios de comunicación

Voz 7 24:55 es falso muy pues lo celebramos pues estará en todos los meses como os lo creáis todo lo bueno

Voz 14 25:01 estábamos todas las mentiras que decís os creéis

Voz 10 25:04 por este género tierra la arreglas eso

Voz 7 25:06 es falso terminas tras el autor una cosa es que a mí me viene a la cabeza cada vez que escucho es ese debate de cómo vamos a evitar la investidura de Puigdemont esas fases de Cospedal que creo que no eran falsos no que dijo que estas elecciones se convocaban para que finalistas porque al final si quiere convocar unas elecciones decida que las convoca para que ganen unos u otros me parece lamentable que el problema es que el resultado las elecciones no era que esperábais Santi eso creo que es que

Voz 14 25:31 eso es evidente eso es evidente eso es hasta

Voz 7 25:34 intentando ganar la partida cuando ahora Richard M

Voz 10 25:36 claro siempre tangos antidroga de ese de ese momento porque lo que tenía la palabra termina mi sincera determina los eh

Voz 7 25:42 lo que deberíamos hacer es mirar con la mayoría que tenemos a Catalunya como pueden formar Gobierno lo antes posible para levantar el artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 10 25:49 una de descargar pues no votarlo si es que puede es no votar los notas hasta que no podrán votar los y bastara para eso sí me estoy ofrecido para poder sacar adelante levantarse con lo dejaremos a ver Marta Marta Arribas Cataluña

Voz 11 26:05 como Marta a los que no nos gusta al señor Puig Ramón no nos gusta ninguno de los candidatos o candidatas que pueda plantearse Catalunya también lo decimos así de claro no lo votaremos pero pero cree quiere creemos y queremos que haya por fin una candidatura que permita que haya una presidencia efectiva por cierto con un programa de gobierno lo digo porque si ha aún estoy esperando mucha gente está esperando que alguien me explique de esta mayoría independentista que iban a hacer porque el plan de gobierno no se está explicando Iker lo que es importante en una en una en un inicio de legislatura hay en un debate de investidura precisamente no se supone que tendríamos que tener mañana uno de los objetivos es explicar el plan de gobierno y aún no tenemos ninguna pista de por dónde irá la situación evidentemente aquí no se tiene que quedar la cosa os necesitamos recuperar el autogobierno para que pueda haber un Gobierno que haga políticas concretas estaría bien saber para la gente pero también necesitamos empezar a poner vías de solución política a esta situación y eso quiere decir también desde el Estado no vamos a llegar a ningún sitio nos ha llegado hasta o hasta ahora con el Partido Popular parapetado detrás de los tribunales que incluso en algunos casos ni le dan la razón como ha pasado estos últimos días necesitamos soluciones políticas diálogo político para eso también necesitamos un Govern de la Generalitat que eso también creíble preocupa a la ciudadanía que se desbloquee la situación que pueda haber incluso negociación para soluciones legales para aquella gente que está afectada por por por causas judiciales porque creemos que tiene que acabar habiendo un diálogo también al respecto de estos de estos temas y tampoco entendemos en este caso yenes en este elemento como puede haber un partido socialista dando apoyo al o al menos no supeditado a esta estrategia del Partido Popular en el estado Hinault instando también desde el Estado a que pueda haber este diálogo incluso haciendo todo lo que puede hacer porque hay una ventana de oportunidad abierta ahora actualmente en el Congreso de los Diputados actual para echar al Partido Popular y hacer un gobierno que también mitad

Voz 10 28:17 con el gusto de los resulta claro para dejar algo de va dando en las en las urnas

Voz 0194 28:21 la orden Santi Rodríguez Eva Granados sí Páramo Marta diálogo

Voz 14 28:28 es lo que siempre se ha puesto encima de la mesa desde que en septiembre de dos mil doce aparece el señor Artur Mas con el famoso concierto económico pacto fiscal que era el concierto económico siempre siempre ha habido

Voz 10 28:42 palabra diálogo diálogo diálogo perdona Arnal estoy hablando desde desde excepto los mientras el Parlamento

Voz 0194 28:52 Pérez Santi tengo que responder a eso

Voz 14 28:54 van desde septiembre de dos mil doce cuando empieza el dichoso con Artur Mas iluminado por la manifestación impulsada por el Gobierno por los medios de comunicación públicos del Gubern manifestación del once septiembre al doce de septiembre Artur Mas dice por dónde tengo que ir es cuando inicia Se inicia el proceso ha habido voluntad de diálogo cien pero lo que pasa es que a los independentistas Artur Mas primero Puigdemont después la oferta de Torrent últimamente esta semana a lo que van encaminados a diálogos erróneos es decir no se puede dialogar con el con el Estado ni con el Gobierno ni en presidente del Gobierno de una cosa que no es del presidente de Gobierno la soberanía nacional no es competencia presidente de Gobierno en todo caso será del Congreso de los Diputados y el conjunto de los españoles pero no de presidente

Voz 11 29:41 pero que se siente ya

Voz 14 29:44 Gemma con Roger Torrent lo dices pero perdona es que Rusia Torrent le pide al presidente de Gobierno sentarse para tratar de la situación judicial de algunos diputados del Parlament de Cataluña lo el problema sabes perfectamente tú como yo que en un país en el que hay separación de poderes el puedo hablar de él

Voz 10 30:00 comparación de poder ejecutivo como Ana

Voz 14 30:03 tú tú no Esther ya sabemos que a vosotros no no lo estoy tengo también daré contrarios para que lo entiendas veremos si hay dos te has leído la ley de transitoriedad jurídica que ha aprobado no yo tengo América Areta en los presos de estaré

Voz 6 30:17 Gemma Ana dos nombramientos esta mañana

Voz 10 30:20 es querer tienen la Blaine la tiene la palabra era la palabra Santi Rodríguez Xarla después ya días ya soberanistas como

Voz 14 30:26 interpretado vosotros la separación de poderes con una ley de transitoriedad en el que el presidente de la Generalitat tiene capacidad para nombrar a todos los jueces que esto es lo que aprobase el Parlamento de Cataluña y os pensáis que España es igual pues no es que no es peor en hacía opciones judiciales las situaciones judiciales no negocia el presidente Hollande

Voz 10 30:44 las presiones al tribunal constitucional no las dejan invierno Ester Bazán lo dejamos terminadas antes que quiero darnos ejemplo aquí no ha apuntado el nombre ahora va a Vargas ahora va Eva Páramo

Voz 14 30:55 tú han dicho dos veces si lo ha dicho David que creo que tiene más gravedad que no que lo digan Marta porque el imputado no

Voz 7 31:02 a ver si ser no ser sí perdona

Voz 14 31:04 el ex diputado en el Congreso sabes perfectamente que las administraciones tienen las competencias distribuidas que la Generalitat tienen unas competencias para mantienen los competentes al Congreso de los Diputados tiene otras competencias aquel que legisla expresamente sobre competencias que no son propias son fue un gobierno de convergencia con Esquerra Republicana y por eso tantas leyes que se han aprobado en el Parlament algunas de mucho sentido común y que nosotros incluso llegamos a apoyar luego desde el punto de vista competencial se han visto tumbadas porque no era competente

Voz 10 31:39 de paso que las pruebas nos da la gente habla todos los problemas de la gente nunca nos hemos negado a hablar de los problemas de la gente

Voz 14 31:47 tú lo que no puede hacer lo sabes perfectamente como legislador que eres en el Congreso de los Diputados es legislar sobre competencias que tú no tiene turno

Voz 0194 31:55 para Eva Granados del PSC después sigue contigo Eva Granados Páramo

Voz 8 31:59 sí sí oír hablar de de los problemas de la gente de la de la legislación social a dos partidos en este caso el Partido Popular en Cataluña hay los que les dan apoyo pues la verdad es que no no no sois muy creíbles porque la la situación en Cataluña ha sido

Voz 10 32:15 el mientras gobernado acuerdo aves joyas presentados por el partido habéis sido los déjale terminen los ganadores en recortes y Artur Mas lo reinicio y fue bueno pues será el primero de la clase recortando después de sí a Cospedal estaban ahí mano a mano pero era era Artur Mas el el el gran gracias a ti

Voz 8 32:33 en recortadores así que cuando es de leyes sociales y de recortes del Tribunal Constitucional siempre ponen el ejemplo de pobreza energética en este país en Cataluña pobreza energética no está recurrido eso era competencia del Gobierno de de Carles Puigdemont no se gastaban el dinero que ponía las partidas

Voz 10 32:48 eso costaría sedados reglamento se ha desarrollado Laleh

Voz 8 32:51 sí así que pongamos también negro sobre blanco y después otro tema porque le llama es diálogo cuando quieres decir imposición

Voz 14 32:57 eh

Voz 8 32:58 ahí hablo de los independentistas y habló también del Partido Popular un Partido Popular que ha negado el problema político que había en Cataluña y que de una manera o de otra sea con los independentistas de una manera o de otra habría que sentarse en la mesa para intentar desencallar esta situación que no estén empantanados a Cataluña desde hace muchísimos años por otra parte los independentistas que no han querido dialogar sino imponer una hoja de ruta que no nos lleva a ningún lado y por otro lado me decía Marta qué pasa con el PSOE pues mira lo que pasa con el PSOE es que el PSOE no está con el Partido Popular está con el Estado de derecho

Voz 10 33:29 no lo estamos

Voz 6 33:32 ella partidos con una lógica estatal

Voz 8 33:34 que hayan puesto también en cuestión cuestiones tan esenciales como esa el respeto a la ley no salir de del marco de las leyes de convivencia para nosotros es una línea

Voz 6 33:43 roja muy muy muy muy importante que aquí podemos

Voz 8 33:47 en los Comunes también parece que han dado carta de naturaleza a según que prácticas que es evidente que no nos llevan al

Voz 0194 33:52 en un sitio no en voy contigo Páramo pero Javier Álvarez buenas noches hay una última hora relacionada con el Tribunal Constitucional

Voz 0689 34:01 una nota informativa al que acaba de llegar ahora mismo nuestra redacción y en la que nos anuncian que el pleno del Tribunal Constitucional se va a reunir mañana para resolver las solicitudes que hoy mismo ha hecho Puigdemont de dejar sin efecto ese auto en el que se suspendió cauta cautelarmente su investidura a distancia dice la nota que el pleno del Constitucional Se reúne a la una de la tarde la resolver las alegaciones presentadas en la tarde de hoy por Carles Puigdemont los diputados electos de Cataluña en el escrito solicitan al tribunal como se decía que deje sin efecto ese auto en el que el pasado día veintisiete el pleno acordó la suspensión cautelar si no se cumplían las condiciones indicadas en la resolución recordáis que era que tenía una presencia física en el Parlament que tenía que pedir además permiso para poder acudir al Tribunal Supremo el Tribunal además Angels ha dado a las demás partes claro con necesita conocer la opinión de Carles Puigdemont iré al resto de partes personadas y también a la Abogacía del Estado y al Parlamento de Cataluña de Cataluña para que mañana antes de las once de la mañana puedan

Voz 14 35:00 fórmula sus alegaciones porque lógicamente porque

Voz 0689 35:02 comenzando el pleno a las tres los jueces quieren tener a las once todo el material de liberar a partir de las once hasta ver qué es lo que concluye

Voz 0194 35:11 bueno pues vamos a ver qué pasa mañana lo que pasa es que si se reúnen a la una y el pleno empieza a las tres yo no sé si hay mucho margen para nada

Voz 0689 35:17 pero bueno normalmente estas alegaciones y dado el plazo de tiempo es bueno no es no es sano adelantarse a una decisión de los tribunales nunca pero tiene muchas posibilidades de que sean rechazadas y que dedican a lo mejor que es extemporánea la forma de haberlo presentado cualquier aunque

Voz 10 35:33 gracias Álvarez luego lo ampliamos a partir de las diez acuerdo un hasta luego páramos tu turno yo tengo poca esperanza con convencer convencerles otros quedan seis minutos se lo digo para

Voz 0194 35:41 que gestiones el tiempo que tengo pocas pero

Voz 10 35:44 de Esther yo creo que podemos estar aquí disco

Voz 9 35:47 entiendo o debatiendo más que discutiendo largas horas sino lo no les voy a convencer pero yo estoy convencido eso sí que estoy convencido de que hay muchos catalanes que están hartos de esta situación que están hartos yo entiendo que tú tienes que venir aquí con unos argumentos defender además al president Puigdemont que además de tu partido Convergència pero más allá eso en concreto un millón cien mil catalanes que votaron a Ciudadanos pero también catalanes que votaron a otras formaciones que también son catalanes por cierto también son catalanes igual en los que a ciudadanos que los que votan a Esquerra a los que votar a Convergència que estamos hartos de señor Puigdemont de que cada día se hable solo de qué va a hacer señor Puigdemont de que el pleno de mañana investidura que es un pleno importante todos los menos de investidura que esas cogerá el presidente de una Comunidad autónoma para que gestione como ha hecho en esta mesa para que solucione problemas para que a lo mejor habrá políticas que no te gustarán porque es otro partido pero la democracia consiste en eso en respetar también al resto de de fuerzas políticas ese pleno se convierte en otro show en otro plato para que el señor Puigdemont pueda tener un noticia hay su minuto de gloria se habla de hacer una presentación en este caso de la investidura por Skype en fin hemos entrado en una serie de cosas absurdas que coloca al señor Puigdemont en el centro de todo yo estoy convencido como decía de que hay muchos que estamos hartos ya te señor Puigdemont y queremos que pase a ser pasado políticos entienden que pasa a ser pasado político de una vez por todas y que los pongamos a mirar al futuro y nos pongamos a mirar a los problemas reales de los catalanes si los pruebas los catalanes no los dos o tres decretos

Voz 10 37:11 a través del Páramo aclara esto termino tiempo termina termino con eso terminar tonto

Voz 9 37:16 vayamos ya de una vez por todas a pensar en el futuro reconociendo además una mayoría parlamentaria que que ha dado las urnas que es independentista pero pongámonos una vez por todas a trabajar dejemos ya de hablar cada día del desastre que están leyendo para Cataluña al señor Puigdemont que no es más que fuga de empresas que es un desastre económico y además tenemos bloqueado el Parlamento de

Voz 10 37:35 Esther Capella Un minuto un minuto muy rápido o bien dos millones más de dos millones de votos dependen

Voz 6 37:40 estás es esto va la gente revalida

Voz 10 37:42 da lo que se ha hecho hasta ahora por tanto no

Voz 6 37:45 se avisó en todo caso yo yo quería apunta Guardiola Argentaria apuntar que el Consejo de Europa criticó al Estado español por la pasividad ante la corrupción Espanyol

Voz 9 37:56 buenas políticas en el nombramiento de jueces

Voz 6 37:59 respuesta al Poder Judicial con el señor Lesmes a la cabeza dos magistrados del Tribunal Supremo que han sido nombrados nada hace nada eh uno un ex senador del Partido Popular y otro un ex número dos del señor Gallardón por cierto Jueces para la Democracia lo criticado y lo ha calificado de puertas giratorias a esto me estaba refiriendo cuando estaba hablando de que la independencia y por tanto la división de poderes en el Estado español hace tiempo que es confusión de poderes no hay independencia judicial si seguir la prueba más evidente ha sido las llamadas a miembros del Tribunal Constitucional para que resolviese la patata caliente al Gobierno

Voz 10 38:36 que al menos de un minuto por favor nada

Voz 7 38:38 la rápido no sólo para responder a a Ferrando yo el una confesión que es que los sentimientos que tiene el respeto el espacio político que yo represento pues pues son recíprocos porque yo siento lo mismo respecto al tuyo porque por eso

Voz 10 38:50 creo que eso es la del Atlético lo que resta

Voz 7 38:52 la respeto a lo que decía pero crees que al final el resultado lo entonado

Voz 10 38:55 a hacer que no tengo tiempo electoral Serra lo que deja claro

Voz 7 39:00 que lo que a ti no te parece importante pues sí parece importante para más de dos millones de catalanes que votaron a sumando las dependencias partidos independentistas como colocar lo que para ti no es importante lo es para más catalanes que votar

Voz 10 39:14 con museo yo lo hay que entenderlo trabajar marinos Marta Rivera lo es para arriba

Voz 11 39:23 algún día vamos a tener que reconocer reconstruir todo esto que sea destruido en estos últimos meses

Voz 10 39:30 Marta no eres Struck y que los construyendo algunos

Voz 11 39:33 espero que mañana la el papel de

Voz 8 39:36 los que estamos en esta mesa o de los representantes en el Parlamento es que estamos en esta mesa no colabora destruir más sino a poner vías para para empezar a recoger a treinta segundos si a iniciadas las tertulia hablando de las declaraciones de Sardá comprando las con las de sabes Garzón habría de tardar perdona cuanto tiempo va a tardar Esquerra plantarse decir Puche no puede ser por favor el plan B Nos vais a tener por dos meses más en este sin vivir en esta situación lamentable El País nosotros creo que esa esa imagen lamentable de Cataluña la queremos superar queremos recuperar el orgullo de las instituciones y volver a sentirnos orgullosos de ser catalanes

Voz 10 40:13 quién nos estáis pasando

Voz 8 40:15 con esa mayoría independentista obcecada en hacer presidente a alguien que no lo puedes

Voz 12 40:19 lo que hace ocho días hablaba de coser la sociedad catalana de presidente era precisamente nuevo presidente del Parlament de Catalunya que es de Esquerra Republicana por lo tanto pues algo habrá que cosa digo comparto esa idea la postura de la segunda creo que es una buena noticia la el escrito que ha presentado un Cataluña el Tribunal Constitucional y que es una buena noticia que el Tribunal Constitucional se reúna mañana para valorar ese escrito motivo más para suspender en pleno además los oyentes mirados

Voz 1880 40:47 eh tuits Mara cree que es agotador el tema catalán a base de un diálogo de besugos dice Marat tratan de hacernos comulgar con ruedas de molino inane a quién parece que le queda algo de humor dice quitándole hierro al asunto desde una perspectiva sarcástica yo muero dice Nani proveerá al señor Puigdemont llegar al Parlament deslizándose en un cable desde un helicóptero a lo Tom Cruise ver la cara del Gobierno alucinando al Got Talent

Voz 0194 41:08 a ver si el Fernando de Páramo Marta Rivas Santi Rodríguez Eva Granados Ester Capella muchísimas gracias y alguno de vosotros os veré mañana en el parque

Voz 0032 41:16 la barrera hasta luego

