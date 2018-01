Hora 25 (29/01/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

hasta ahora se mantiene la convocatoria del pleno de investidura en el Parlament de Catalunya previsto para mañana a las tres de la tarde de momento sigue habiendo el mismo candidato Carles Puigdemont a pesar de la decisión del Constitucional de prohibir su investidura telemática y de supeditar la a la decisión del juez del Supremo en caso de que Puigdemont quiere venir a España no hay ningún cambio más allá de algunas voz es en el independentismo que empiezan a decir que nadie es imprescindible que quizá formar un gobierno independentista sea más urgente que seguir todos pendientes de la situación procesal de una sola persona pero son voces tímidas que callan inmediatamente en cuanto se la señala otra vez el independentismo jugando con el reloj y con los plenos parlamentarios tiempo han tenido desde las elecciones para encontrar una solución o para cargarse de valor que parece que necesitan para decirle que él en ningún caso va a poder ser investido presidente para pedirle que se aparte que sea otro quien pueda asegurar un gobierno estable independentista y que pueda mantener los mismos objetivos a largo plazo pero de momento de esto no hay nada y claro es que además en el otro lado tampoco han aprovechado el tiempo para encontrar los puntos débiles en la actual situación independentista para aprovecharlos y empezar a hacer política su encadenamiento a la vía judicial les ha llevado incluso a dotar de argumentos a los independentistas con una gestión que dice muy poco de los abogados del Estado que copan los altos puestos de la Administración campo tampoco dice mucho del Gobierno el que trasladar al Constitucional su preocupación tras el recurso de impugnación a la candidatura de Puigdemont tumbado por el Consejo de Estado así pues seguimos metidos en el túnel Icon otra fecha clave en el calendario esta vez treinta de enero pleno de investidura

Ángels Barceló

se sientan en la mesa de análisis Neus Tomàs buenas noches hasta Elche Javier González Ferrari buenas noches buenas noches Berna González Harbour buenas noches hola buenas noches también aquí con nosotros José Luis Sastre buenas noches qué tal buenas noches vamos con los primeros pasos perdidos de esta semana incierta ya veremos cómo acaba de Texas Acció bueno hablamos poco de los pronombres

Voz 4 02:19 todo en política puede explicarse a través de los pronombres por ejemplo que haría Puigdemont sin el yo aunque le pide amparo a él que es Torrent el asunto principal de la reivindicación de Puigdemont se resume en el yo porque cree que tiene una misión con ellos

Voz 5 02:36 Vázquez por su candidato importar

Voz 4 02:40 en una situación personal que le afecta a él decía esta mañana Marta Pascal el yo pronombres personales esta mañana daba un desayuno en Madrid el presidente de la Xunta de Galicia Núñez Feijóo y claro le han preguntado por él por que siempre le preguntan por aquello de la sucesión en el PP en este caso el mar

Voz 2 02:56 pero Rajoy político tiene mucha inteligencia lesión político Mariano Rajoy

Voz 4 03:04 ADIC si algún día dos es un demostrativo y en algunos casos los demostrativos son despectivos esa persona por la que usted me pregunta de la que usted me habla en este caso era un demonio partivo elogioso los demostrativos tienen siempre carga aunque nada que ver con la que tienen los pronombres personales vamos a atender al principio de este mismo desayuno de Feijoo le preguntaban a la vicepresidenta del Gobierno le preguntaban por ella entre el revuelo se percibe ahora escucharéis bien la pregunta la pregunta es ésta se siente usted cuestionada verán verán como la vicepresidenta huye del yo

Voz 2 03:41 yo creo que el vendíamos nos sentimos satisfechos

Voz 4 03:45 le pregunta Laurent mayestático y se siente cuestionada la pregunta a ella pero ayer responde por el Gobierno en efecto en ese plural que hoy lleva tanta carga informativa y una gran información en los pronombres y en los plurales como el que ha construido la vicepresidenta del Gobierno que no dice nosotros dice el Gobierno porque nosotros quizá podría haberse referido a su núcleo duro eso que en el PP llaman los horarios los horarios no son demostrativo pero despectivo es igual o más ella ha dicho el Gobierno

Voz 6 04:11 el interlocutor de puse no es el president del Parlament que es el presidente del Supremo

Voz 4 04:16 quiere pedir amparo Opus demoren aquí que se la cosa no es buena de los demás se habla en singular Giotto el ella de uno mismo se habla siempre con el plural con ese nosotros el Gobierno fino se siente cuestionado ha dicho la vicepresidenta en un plural que les incluye a todos para que todos los del Gobierno tengan claro cómo se deben sentir pero ha ocurrido algo desde luego estos últimos días especialmente ocurrió el sábado cuando un suspiro de alivio se hizo notar el Moncloa algo ha obligado a pasar del yo al nosotros mientras no se sabe qué es lo que

Voz 5 04:43 hacer él que nos tiene pendientes a todos así estamos estamos a punto de acabar con la gramática hasta mañana Sastre tiene a todos pendientes de puede pasar mañana prevé que después entraremos tú qué crees

Voz 3 04:59 pues parece renacer apuestas es imposible harto de que estamos en el túnel del mundo ha requerido que debería pasar que debería pasar yo creo que lo que debería pasar es que convocase el pleno porque es verdad que no te pueden convoca para el pleno desde Madrid lo que tendría que hacer es cuando se compruebe que Carles Puigdemont no está en el hemiciclo que es mi pronóstico que no va a estar pues decir que no se puede investir que no se puede someter a votación y por lo tanto abrir una nueva ronda de consultas esto es lo que yo creo que debería pasar qué va a pasar pues a medida que han pasado las horas me parece que se ha ido más camino de la desobediencia que otra cosa pero bueno mañana lo veremos

Voz 0194 05:36 Berna bueno pueden pasar muchas cosas pero

Voz 0283 05:38 finalizó con Müller mandamientos se resumen en dos me temo o no se eterniza en el ciento cincuenta y cinco o comienza la devolución de la autonomía más Javier

Voz 5 05:50 vale con eso lo he dicho todo pues después pondremos palabras a ese soplido de Javier González Ferrari

hora veinticinco

buenas noches

Voz 2 07:45 respetar la ley y cambiar Ramos nos hemos

Voz 13 07:49 pido llegar hasta aquí qué irresponsabilidad tristeza

Voz 0194 10:38 qué hará Carles Chamorro no lo sabemos sentido del humor es muy particular hoy ha publicado en Instagram la imagen de un paseo de Barcelona que lleva al paro

Voz 3 10:46 amén de Cataluña ya hizo algo parecido al día

Voz 0194 10:48 en qué descubrimos que había ido a Bruselas por lo tanto atribuya amos a los rumores e hipótesis rocambolescas que a esta hora de rodean bueno es vamos atribuir la consistencia del humo el único hecho cierto es que en las últimas horas Carles Puigdemont ha realizado dos movimientos su movimiento parlamentario y un movimiento judicial el primero carta al presidente del Parlament Le pide a Rusia Torrent que haga lo necesario para garantizar su derecho a ser investido president por fuera dada buenas noches

Voz 1749 11:14 las noches de hecho es una manera que tiene de presionara al presidente de la Cámara catalana Roger Torrent este sector de Esquerra Republicana que apuesta por empezar la legislatura sin tensar demasiado las costuras es decir no empezar desobedeciendo con las consecuencias judiciales que eso comporta día pulmón considera y así se lo cuenta a Torrent en la carta que como diputado goza de inmunidad y que por lo tanto no puede ser detenido a no ser que cometa un delito flagrante con todo ya ante las actuaciones dice Puigdemont judiciales y gubernamentales del Estado encaminadas a obstaculizar su derecho a ser candidato a la investidura yp particularmente encaminadas a impedir que pueda asistir al pleno de mañana el aspirante a la reelección reclama Torrent Amparo que adopte las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos sin embargo no especifica a qué medidas se refiere algo que también se preguntaban joya en las filas de Esquerra qué es lo que Puigdemont está pidiendo a Torrent que pretende que haga un jamón quién por cierto ha colgado la carta en las redes sociales junto a la etiqueta mi voto es inviolable

Voz 0194 12:17 y segundo movimiento Carles Puigdemont ha enviado un escrito al Supremo para recordarle que no necesita autorización judicial para ejercer sus derechos como diputado paralelamente su partido Jones Cataluña ha presentado recurso ante el Constitucional Paul

Voz 1749 12:30 en el escrito ante el Supremo acredita su condición de diputado diputado que goza de todos sus derechos especialmente el de la inmunidad parlamentaria con lo cual entiende Puig Ramón que no le hace falta pedir ningún tipo de autorización judicial para poder ejercer esos derechos en el recurso ante el Tribunal Constitucional Cataluña recuerda que el Alto Tribunal en su resolución del sábado no se pronunció sobre si admitía o no admitía a trámite el recurso de Moncloa y en cambio sí aprobó una serie de medidas cautelares que según su criterio son nulas de pleno derecho consideran los independentistas que como que son medidas que no se solicitaron vulneran derechos fundamentales e invaden la autonomía del Parlamento

Voz 0194 13:11 bueno pues el Tribunal Constitucional se reúne mañana la acabamos de saber hace unos minutos se va a reunir a la una de la tarde para resolver estas alegaciones presentadas por Carles Puigdemont Cataluña lo hace sólo dos horas de la celebración del debate de investidura y más movimientos en los tribunales porque ni Oriol Junqueras ni Jordi Sanchez podrán acudir mañana al Parlament en caso de que se celebre finalmente la sesión de investidura el juez del Supremo Pablo Llarena de niega su salida de prisión también dice para futuros plenos ordinarios lo que sí les permite como ya hizo en la ocasión anterior es delegar el voto Alberto Pozas buenas noches

Voz 0055 13:43 buenas noches el jueves Llarena no ve razones para revocar su propia decisión del pasado doce de enero y confirma Kenia Oriol Junqueras ni Jordi Sanchez podrán salir de la cárcel para acudir al Parlament no podrán mañana durante la sesión de investidura Hinault podrán mientras sigan en prisión provisional dice el juez que su camino para hacer uso de su acta de diputados es delegar su voto en otra persona el magistrado de que nada ha cambiado en estas dos semanas que el riesgo sigue existiendo por ejemplo que si alguno de los dos es trasladado desde la cárcel en Madrid hasta el pack de Ciutadella aunque sea por un día existe la posibilidad de que sus seguidores se movilicen eso termine en altercados violentos ese riesgo dice Pablo Llarena no es concilia hablé con el permiso que reclaman para ir al Parlament el juez contestan suscrito yunquera sea Sánchez pero no a Joaquim Forn que la semana pasada

Voz 0194 14:26 ya comunicó oficialmente al Supremo que dejaba su

Voz 0055 14:29 el acta de diputado Llarena tiene que decidir en los próximos días sida mantiene en prisión o le deja en libertad aunque sea bajo fianza

Voz 0194 14:35 Mané a pocas horas del pleno de investidura los partidos independentistas han celebrado una reunión a tres en el Parlament teóricamente para ultimar el programa del futuro gobierno la CUP quiere detalles y promesas antes de dar sus votos pero cubriendo todo hay un mar de fondo con corrientes en distintas direcciones el PSC pedirá la suspensión del pleno si se mantiene como candidato Puigdemont los Comunes recuerdan que el país está antes que los nombres que la presa Monta Esquerra que esta ciento Esquerra en este momento están pidiendo a Puigdemont que se sacrifique como sugirió el diputado Tardà o lo van a apoyar hasta el final

Voz 0283 15:08 Tallón buenas noches buenas noches pues podemos decir

Voz 4 15:10 Esquerra camina en esa delgada línea que va entre el pragmatismo

Voz 1130 15:13 la épica una épica de la que pretendían huir durante esta

Voz 4 15:16 legislatura para ampliar así la base de independentistas pero de la cual no acaba de saber cómo desmarcarse sin que los

Voz 0194 15:21 suyos les tachen de traidores aunque muchos en las filas

Voz 4 15:24 republicanas firmarían sin pensar las palabras de Joan Tardà en La Vanguardia el portavoz del partido Sergi Sabrià sólo reivindica la expresión de que el país está por encima de las personas pero se esfuerza en salir retratado como un socio leal de Junts per Catalunya

Voz 17 15:37 esa unos tres cantidad ida da la interlocutoria de Disa apta

Voz 4 15:41 sabría afirma que es el candidato de Esquerra hay que debería serlo de todos los demócratas pero tirar pelotas fuera cuando se le pregunta si este supuesto apoyo incondicional se va a mantener también en el caso de una investidura a distancia es más insisto te una y otra vez en que mañana hay convocado un pleno para investir lo pero cuando se le pregunta si pone la mano en el fuego porque esta semana habrá nuevo president hace esto

Voz 0283 16:02 la revuelta

Voz 5 16:05 es que acaso no

Voz 4 16:08 qué pide siguiente pregunta dice que esto no va de poner la mano en el

Voz 3 16:11 juego y la CUP puesta asegura que las negociaciones

Voz 4 16:14 están bien y que mañana espera sellar definitivamente un acuerdo que incluye entre otras cosas el impulso al llamado Proceso Constituyente ahora bien su diputada Natalia Sánchez tampoco garantiza que esta semana vaya haber investidura se limita a decir que ellos sí van a asistir al pleno de mañana pero sí insiste en que no va a aceptar un candidato que no sea

Voz 3 16:32 las ciudades españolas

Voz 5 16:34 planchas de antidemocráticas sobra la subida animada y lo hace

Voz 4 16:37 afirmando que las injerencias antidemocráticas dice del Estado español no son tolerables y en el otro bando el PSC que pide a Torrent que suspenda el pleno de mañana y abre una nueva ronda de contactos

Voz 18 16:48 serían de dejar de presionar contra Cataluña y el PDeCAT a Esquerra Republicana para el incumplimiento de la ley en este sentido valoramos como valientes inteligentes las declaraciones del señor Tardà y también las que conocemos esta mañana el señor Rufián el país tiene que estar por encima de las personas

Voz 4 17:04 ya en esa línea los comunes también aplaude las palabras de Tardà impiden al independentismo un candidato alternativo

Voz 0194 17:10 la pregunta que más suenan Cataluña que pasará mañana de hecho nosotros mismos nos lo preguntamos constantemente lo preguntado yo ahora al arrancar la tertulia profundizar hemos en ello cuando te encuentras un compañero en la redacción cuando he visto Pablo Tallón que pasará mañana que hará Carles Puigdemont donde estará mañana a las tres de la tarde qué decisión tomará el presidente del Parlament habrá pleno de investidura se suspenderá qué pasará si se suspende que pasará así Se fuerza la votación al candidato Puigdemont que pasar así llegamos a febrero sin candidato hay un sustituto de Puigdemont acordado y así podríamos seguir hasta el infinito y más allá como diría que él todo son dudas Pablo vamos a hacer una cosa vamos a plantear diferentes escenarios que bueno puede pasar puede pasar vamos a intentarlo empezamos

Voz 4 17:51 es por los dos grandes mantiene torre en el pleno de investidura para mañana

Voz 0194 17:54 sí o no vamos a ver qué pasa si si aquí se abre

Voz 4 17:58 otro supe interrogante vuelve o no vuelve Carles Puigdemont pongámonos en el improbable caso de que si consigue llegar al Parlament aquí lo único seguro es que dejaría Torrent nada

Voz 1130 18:06 sección muy muy complicada que va a hacerle va

Voz 4 18:09 permitir celebrar la investidura a pesar de que Puigdemont no tiene la autorización del Supremo de Llarena y que por tanto Torrent estaría apoyando esta desobediencia Isidro lo permitiera entonces que porque es difícil saber cómo reaccionaría Cataluña la CUP pero seguro seguro que contentos no estarían el segundo gran varios que Puigdemont se quede en Bruselas que parece el más probable aquí por lo menos pueden pasar tres cosas que empiece el pleno pero se suspenda una vez constatado que el candidato no ha aparecido que empiece el pleno pero se aplace por ejemplo aquí Torrent podría alegar que todavía queda tiempo para que las partes aleguen al Tribunal Constitucional o que Torrent autorice la investidura a distancia que también parece improbable que supondría contradecir al tribunal constituido

Voz 0194 18:47 pero aquí lo que tenemos

Voz 4 18:48 es decir es que mientras Esquerra pide firmeza pero también mucha mucha cabeza para no llevar la legislatura en punto muerto desde Cataluña algunas voces apuestan por poner la directa dejarlo

Voz 0194 18:58 todo ya resuelto mañana mismo pero todavía queda

Voz 4 19:01 otra pregunta por resolver qué pasa si llegamos al miércoles que es el plazo máximo todavía no se ha celebrado el primer pleno de investidura aquel reglamento no dice nada así que lo que nos toca es entrar como tantas otras veces en el terreno de las interpretaciones por ejemplo hay quién opina que sí yo empezaría a contar los dos meses antes de que se disuelva el Parlament pero también hay quien cree que automáticamente se convocarían nuevas elecciones y de esto ya sabemos de qué va la cosa son

Voz 0283 19:25 muchas y muchas preguntas y la respuesta

Voz 4 19:28 muchas de estas pesan sobre los hombros los de un Roger Torrent que hoy para salir del Parlament ha buscado incluso un camino alternativo para no tener que cruzarse con la prensa

Voz 0194 19:36 sabes que vendemos Pablo que mañana por la noche estaremos sentados aquí o en otra mesa y Nos diremos por que y ahora que ya no

Voz 4 19:42 seguramente no lo podremos responder sobre todo eso

Voz 0194 19:45 mismo te diría también que nos vemos mañana en el Parlament o no o no hoy ha pasado venga no mañana seguro que nos vemos en el Parlament Joaquim pues hasta

Voz 19 19:52 mañana hasta mañana paro aquí para para él

Voz 0194 19:56 el ISIS casi lo voy a coger por lo último que decía el último que decía Pablo no que parece que ahora mismo todos estamos mirando a los hombros de de Rusia esa persona que fue designada fue la elegida para presidir el Parlament de Cataluña para sustituir a Carme Forcadell con todo lo que esto suponía esa persona que hizo ese primer discurso en el que parecía que las cosas iban a ir por otro camino se podía intuir aunque después ha habido otras declaraciones que no han ido en el mismo sentido pero aquel discurso tranquilizó en tierra

Voz 0283 20:26 todo a mucha gente pero la decisión ahora

Voz 0194 20:29 suya

Voz 3 20:30 sí sí es es absolutamente toda suya aunque también creo que no me equivoco al decir que la decisión que tome estará acordada con Marta

Voz 0283 20:41 lo que es que su mentora

Voz 3 20:44 una previa cuando Esquerra pone a tu rehén sabe que está poniendo a un valor en alza en el partido que no quiere poner a alguien que se tenga que sacrificar a la primera vez

Voz 0194 20:56 a cambio con proyección y eso mismo

Voz 3 20:58 hoy lo decía gente de Esquerra no pusimos aún no cualquiera para que nos dure hace dos días no yo creo que eso es importante a la hora de tamén calibrar pues los pasos que pueda dar Roger Torrent es cierto que ha sido muy ambiguo en sus declaraciones pese al discurso del primer día que además parecía todavía más tenue sobre todo por comparación con el que había hecho minutos antes Ernes Maragall pues después ha hecho declaraciones diciendo yo seré fiel a lo que ha votado el pueblo de Cataluña yo no tradición haré a lo que al votante independentista con lo cual bueno mucho mucho no no no se ha mojado también es cierto que por ejemplo fue a Bruselas hice lo pago del bolsillo para evitarse que le que que en este caso ciudadanos les denunciase por malversación ahora bien si ponemos los dos protagonistas aquí mañana son Torrent Puigdemont Puigdemont mañana no pierde nada porque lo que tenía que perder ya la perdido entonces cuando hablas con su gente lo que te dicen es que él necesita el aval de los setenta diputados del Parlament para poder decir bueno pues me presenté a las elecciones tal como pedía al Gobierno central y del Gobierno central llegó a decir las Burns le juzgarán han juzgado hay una mayoría parlamentaria que le respalda es un diputado electo no está inhabilitado por lo tanto tienen los mismos derechos que el resto de diputados y una obligación si quiere ser presidente manera tienes que estar en el hemiciclo que yo creo que no estará todo él no tiene nada que perder que hasta en el proceso judicial abierto el Cam en cambio Torrent si tú Rense y Torrent a los los los miembros de la Mesa del de de las de los partidos independentistas juegan seguro una inhabilitación y luego hay juristas que dicen que Bono ha demostrado el Gobierno central y la Fiscalía sobre todo que no le tiembla el pulso por lo tanto puso que podría podría tener una vía penal y luego hay otra cosa hay un grupo hay una serie de diputados los exconcejales que salieron de la cárcel y Carme Forcadell bueno que saben perfectamente que cualquier cosa que voten puede ser utilizada en su contra si me dejas utilizarlo así la Fiscalía cuando salieron de la cárcel ya alertó de que seguiría con lupa sus votaciones en el Parlament si entendía que en algún caso pues estaban actuando de manera incorrecta a sus ojos pues que podía repensase su libertad provisional con lo cual es muy complejo ahora bien la semana pasada te acuerdas que yo si te lo de a Carbonell no la prudencia no nos haga traidores bueno pues este síndrome existen es que

Voz 5 23:42 Berna bueno

Voz 0283 23:44 o el independentismo desde el momento en que aceptó las elecciones del veintiuno de diciembre esta va aceptando ciento cincuenta y cinco el escenario que se había creado tras la declaración de la República hay IAP parecía haber triunfado el pragmatismo es decir vale no no gustan es el estas elecciones que las convoque Rajoy pero vamos a por ellas vamos a ganarlas las han ganado las querían ganar supongo que mantienen su voluntad de ejercer esa victoria para recuperar cuanto antes el el poder autonómico y ahora mismo están a horas de poder tener un presidente independentista como ha votado la la mayor bueno un una mitad una mitad suficiente como para formar esa mayoría parlamentaria por lo da todo el sentido moon debería ir hacia hay que ocurre siempre que estamos en una encrucijada como todos sabéis siempre que estamos en una encrucijada en este asunto del Pro se sí de Catalunya ocurre lo peor posible lo más conflictivo lo que más nos aleja del sentido común de la estabilidad

Voz 0194 24:48 la norma de la Alina entonces

Voz 0283 24:51 me da la impresión de que efectivamente no sé si recordáis lo que decía Rubalcaba el otro día creo que fue en Onda Cero que dijo los independentistas están deseando que que no no triunfe Puigdemont pero que el Gobierno les haga ese trabajo no que el Estado les haga ese trabajo y es verdad a Esquerra misma partes de de del PDeCAT de Junts per Cataluña salvo el el núcleo irredento en torno a él en Bruselas quieren que se quite de enmedio para el propio Roger Torrent Torrent lo decía antes de ser nombrado un Gobierno desde el minuto cero es decir estamos viviendo una cómo se tensa la las cuerdas dentro del independentismo una buena

Voz 3 25:35 aparte quiere que este sueño

Voz 0283 25:37 se quite de medio para poder arrancar mañana dentro de unas horas con un presidente y un Govern que que elimine el ciento cincuenta y cinco pero

Voz 3 25:45 no como vosotras y vosotros que está exige tener que tengo

Voz 0283 25:51 no todo el escepticismo porque siempre han optado por el camino

Voz 1130 25:54 Emma aseos miedo por la que peor vía Javier cuáles son los niños luz bueno el de luz y me salió del alma porque yo creo que resume el hartazgo no una el hartazgo de una parte muy mayoritaria de la sociedad española hay al menos

Voz 19 26:06 más de la mitad de la sociedad catalana al menos de la mitad de los catalanes

Voz 1130 26:11 a ver si están dentro de esa contradicción ahora mismo el soberanismo es el soberanismo no es el Gobierno de la nación no es ese el soberanismo en que tiene que solucionar su propia contradicción quieren la normalidad quieren

Voz 4 26:27 es que el proceso continúe

Voz 1130 26:30 quizá de una forma un poquito más inteligente que lo que es lo que han hecho hasta ahora lo que hicieron al final de la legislatura anterior sin embargo ellos piensan que puede ser traidores sino a Hu para el señor al señor pero vamos a ver ustedes pueden ser traidores traidores a Cataluña qué prefieren que prefieren que ha hecho de Mon desde que el día veintisiete de octubre que por cierto ya cometió un delito flagrante

Voz 19 26:57 al al al declarar la independencia y la república catalana

Voz 1130 27:01 ahora que ha hecho el señor Puigdemont por ganarse este enorme aprecio por parte de los soberanistas aparte de largarse de marcharse a Bruselas y hacerse una campaña personal inconmensurable nadie nadie empieza a entender ya nadie

Voz 5 27:19 salvo los muy Cafeteros

Voz 1130 27:22 que el señor Puigdemont cada vez que abre la boca abra todos los telediarios de este país todos los informativos radiofónico en este país todas las portadas de los periódicos pero vamos a ver el señor Puigdemont decidió largarse marcharse no hizo como el señor Oriol Junqueras que dijo bueno yo estoy aquí asumo mi responsabilidad yo sé lo que he hecho yo estoy de acuerdo con lo que he hecho pero sí tengo una responsabilidad judicial la sumo señor Puigdemont no hoy ante antes en la tertulia política como alguien decía no no no no es un PER no es un unos un huido de la justicia

Voz 0194 27:58 claro que es decir lo decía el diputado solares

Voz 19 28:01 me cansé si Millet que decía siempre que le han llamado Perera declara ahí dos y donde tal vez no fue la primera vez no fue sino que se

Voz 1130 28:09 exactamente sino que se fue

Voz 19 28:11 sí

Voz 3 28:12 yo sabes quién creo que ha hecho más para que para cohesionar al independentismo para unir fuerzas alrededor de Puigdemont Soraya Sáenz de Santamaría cada vez que el independentismo está en una guerra interna llevan desde el día de la declara desde antes desde el día que se tenían que convocar las elecciones si al final no se convocaron desde ese día el independentismo está en guerra interna pero cada vez que parece que bueno que vale

Voz 0283 28:43 pero que se van a romper o que van a intentar buscar

Voz 3 28:45 una solución distinta pues aparece la Abogacía del Estado la semana pasada fue osea el ejemplo palmario estaban en una bronca interna increíble hasta el punto que la cúpula estaba diciendo que no pensaban votar a Puigdemont cosa que nadie se creía todo sea dicho y apareció y pues esa petición al Consejo de Estado y de todo lo que hemos visto después porque entre Lucía Méndez en el mundo explicando dándonos la tormenta de ideas

Voz 0283 29:17 jurídicas las cuarenta y ocho horas

Voz 3 29:19 pánico en la Moncloa y hoy la la crónica que abría el país explicando cómo los ministros y el propio Rajoy citaba el propio Rajoy en primera línea de lo apuntado para no decir lo mal llamaron a quiénes tenían que tomar la decisión que me ha parecido una manera muy correcta de decirlo bueno pues siempre así porque pasó el uno de octubre pasó en las elecciones y me temo que va a volver a pasar ahora porque ciudad vais a Rubalcaba Rubalcaba también dijo otra cosa dijo eso de que el Estado lo pagará

Voz 20 29:50 aquí no lo decía en un tono asumirá el coste claro pues que al final y bueno igual

Voz 0283 29:58 alguien también allí deberían para para hacer la reflexión de que

Voz 5 30:02 que no se resolverá a sólo por la vía judicial como símbolo de que ver pero el Rubalcaba lo dice porque él se siente

Voz 1130 30:10 dado eh declara encendiendo no no no lo admite

Voz 5 30:13 mira a echarle el balón al Gobierno no no no

Voz 1130 30:16 te sientes estado evidentemente

Voz 3 30:18 pero él es el que de manera fortuita o no es capaz de sentarse con la líder del PDK estar una hora y media analizando qué está pasando aquí cosa que no ha hecho nadie del Gobierno central ya que culpo a las dos partes no digo que no pero la broma que hacía el otro día las dos Coreas desfilarán juntas

Voz 0283 30:38 Serna si no yo creo que desgobierno a comer sido numerosos errores los sigue cometiendo y podemos dedicar todo el tiempo a analizarlos porque son realmente de una irresponsabilidad enorme pero la deriva de Puigdemont no es un producto del Gobierno pero en un uno por cien yo creo cuando el Gobierno de Madrid ha optado por contemporizar con los independentistas léase la consulta del dos mil catorce en dos mil catorce no

Voz 0194 31:07 luego la cosa no me no mejoro

Voz 0283 31:10 acoso sólo siguió hace delante nadie se lo agradeció entre comillas no no del de independentismo avanza con frente a contemporización es o frente a meteduras de pata siempre intenta avanzar en su en su misión suicida desde mi punto de vista me refiero a lo que está llevando a cabo hay otra cosa que es la que está afianzando a pulse Money su deriva es lo que se ha dado en llamar el legítimo mismo no es decir él ha logrado imponer el desde el veintisiete de octubre au desde la convocatoria de elecciones el relato de que él era el presidente legítimo y que debe seguir siéndolo y ante ese debate ante ese ese discurso los demás independentistas no han logrado imponer otro porque es muy difícil defender vamos a contemporizar vamos a trabajar con el ciento cincuenta llegó para levantarlo vamos a trabajar sin la vía unilateral es muy difícil lo quieren hacer todos lo sabemos lo comentan en privado tarda hay algunos Rufián a veces se atreven a insinuar cosas pero la maquinaria del otro relato es mucho más potente el relato legítimo Mista desoír presidente elegido

Voz 5 32:25 pero sube pero

Voz 0194 32:28 en cuenta Berna lo que estás diciendo que en todo en todo el el el relato independentista o en todo en toda la estrategia en toda la forma que tiene actuar el independentismo todo es dominado por el relato de un señor sí sí sí sí de una sola persona a mí lo que me sorprende del independentismo es que en no no no se arma de valor yo lo decía al principio para decirle que hay una hay una obviedad en todo esto y es que Carles Puigdemont no va a ser president de Cataluña nunca va a ser investido presidente Catón ya pueden votar mañana si quieren pero va a durar cinco minutos como presidente de Cataluña esto es una obviedad una vida que la sabe todo el mundo me no hace falta haber estudiado Carles Puigdemont no no puede ser investido president de la Generalitat y a mí lo que me sorprende es que el relato de un señor huido diga lo que diga su partido político que el relato de un señor huido de la justicia tenga tanto peso en el independentismo es decir en qué momento se lo preguntaba antes

Voz 5 33:24 para Granados a a la responsable de nada

Voz 0194 33:28 diputado Esquerra Republicana que estaba aquí en en la mesa política abandonados el PSC no me terminado más o menos la tertulianos le decía cuándo vais a decir que esto no puede ser yo creo que esta es la clave que todo está sometido al relato de una sola persona

Voz 3 33:42 sí pero porque ganó la Soler

Voz 0283 33:45 digo el bando independentista no es claro la legitimidad moral que exige arroga para para seguir adelante mientras los demás no tienen la memoria pero cuando sale un Tardá diciendo

Voz 3 33:58 a veces hay que sacrificar algún patriota no pues bueno le tocará sacrificar tocaría sacrificar porque cuando sale diciendo esto sale inmediatamente su partido diciendo que esto no es así pues porque Puigdemont se presentó a las elecciones intento interpretarlo eh Puche presentó a las elecciones es como si fuese el héroe del independentismo es decir recordad que hizo una lista desde un hotel de Bruselas a la gente que está en la lista la gran mayoría no son gente en el partido de hecho la hizo de espaldas a al partido empezó la campaña con Esquerra ganadora y acabó El pasando por delante no y entonces es verdad que él se arrogó la figura de soy la institución y por lo tanto bueno seguramente lo que se ha confundido o no pero es la persona con la institución y por lo tanto él se presentó recordad la palabra la restitución de la ahí esto es una eso es un un argumento que caló mucho en el independentismo de hecho yo creo que gran parte del descenso de la CUP más allá de que pueda haber pedido portantes por por otras por otros elementos pero hay una parte de votante de la CUP que se va a votar a Puigdemont porque no lo identifica ni con el PD cat Nickon dada Intel hace valer eso ahora luego también hay gente que te argumenta que para su proceso judicial necesita ese aval del Parlament de de poder defender no sé cuándo ni ni cómo pero que que que eso que fue refrendado por el Parlamento por tanto yo creo que aquí hay dos cosas el el ascendente que él ha conseguido tener sobre una importante bolsa del independentismo pero yo creo que eso mismo debería ser utiliza todo para llegado el caso dar un paso atrás es decir oye hay que replegarse no y por lo tanto lo que tenemos que hacer con otra persona

Voz 0194 35:57 pero luego volveremos a esto quiero introducir ha introducido ya Neus antes el elemento de el papel o la actuación del del Gobierno del Gobierno central el presidente del Gobierno y no ha querido hablar sobre esa negativa del Consejo de Estado a validar la impugnación del Gobierno apunta Money las dificultades el Constitucional para salir del callejón o bueno o no lo ha querido responder o no ser lo han preguntado ha repetido discurso Ramón no puede ser presidente de nada insiste Rajoy en la Cope

Voz 21 36:22 un señor fugado de la Justicia de un señor que ha pretendido y unilateralmente liquidar la soberanía nacional y la unidad nacional pues evidentemente no puede ser presidente nada por tanto yo puedo decirles que estén muy tranquilos que por suerte en España al Estado de Derecho la ley la Constitución y los tribunales funcionan y que desde luego mientras yo sea presidente del Gobierno por muchas cosas que me digan voy a cumplir una obligación que es la más importante que tengo que es garantizar la unidad nacional

Voz 0194 36:52 bueno por muchas cosas que me digan contesta Rajoy y el presidente sabe que en los últimos días se han dicho muchas cosas de él y de su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy salen muy cuestionados después del último movimiento en la crisis catalana María Jesús Güemes buenas noches

Voz 1461 37:06 qué tal Ángels buenas noches la vicepresidenta lleva tiempo siendo el centro de las críticas por el fracaso de la operación diálogo por la desastrosa gestión del uno de octubre en el PP van buscando fallos y ahora suman el varapalo del Consejo de Estado algunos no entienden cómo el Gobierno no iba con todo atado y bien atado y otros lamentan que Rajoy se eleve a cada vez más blindado por los horarios que es como llaman a los colaboradores de Sáenz de Santamaría hoy han preguntado a ella si se siente cuestionada por los suyos y esta ha sido su rotunda respuesta

Voz 2 37:33 el día sentimos satisfechos cumplido nuestra obligación de gobernar es pensar primero en el futuro de tu país y luego en el tuyo

Voz 0283 37:44 mientras que trabajan con ella y con el presidente dicen que son

Voz 1461 37:47 en un equipo lo que algunos no saben ni quieren hacer así nos lo dicen ellos comentan que ella no hace nada sin autorización del jefe lo que hace sospechar a algunos que tantos ataques van realmente dirigidos a dinamitar ya el liderazgo de Rajoy de todos modos tras unos días de vértigo en la Moncloa esperan que ahora los planes al también hoy todos desde el Gobierno y desde el PP se han encargado de respaldar la estrategia de la Moncloa para evitar la investidura de Puigdemont a quién por cierto casado desde Génova ha pedido que no se refugia en Torrent

Voz 6 38:14 el interlocutor de Puigdemont no es el president del Parlament presidente del Supremo si quiere pedir amparo opuse Mon no tienen que pedirlo al Parlament sino al Tribunal Supremo el problema es que el Tribunal Supremo es el que está requiriendo su presencia para ser procesado entonces bueno pues que sinceramente el quiere salvaguardar sus derechos y nosotros los nuestros si los catalanes los suyos el portavoz

Voz 1461 38:37 el PP ha advertido de las consecuencias penales de no desconvocar el pleno de mañana y ha señalado que este es el fin de la escapada de porque ahora podrá ser preso prófugo pero nunca president para casado este sainete está tan abierto quiera dice que su formación está dispuesta a prestar todo su apoyo Arrimadas por quiere intentarlo

Voz 0194 38:53 cuando el pleno del Tribunal Constitucional estaba citado este sábado ya saben para decidir sobre la impugnación del Gobierno a la investidura de Puigdemont no decidió sobre si aceptaba o no a trámite este recurso pero sí adoptó unas medidas cautelares para ponérselo más difícil sólo valdría de manera presencial esa investidura

Voz 0283 39:08 la previa autorización del juez Llarena hoy hemos conocido

Voz 0194 39:11 detalles ese auto Javier Álvarez los argumentos de los jueces

Voz 0689 39:13 el reconocen que antes de pronunciarse sobre la admisión del recurso del Gobierno necesitaban contar con la opinión de todas las partes implicadas en este proceso de ahí que le hayan dado diez días a Puigdemont a los demás diputados así como al Parlament para que expresen su opinión pero antes había que resolver el desafío y una medida cautelarísima como la adoptada es la solución que han encontrado aunque no existe según se conocen precedente alguno en los libros del Constitucional ha sido razones de urgencia excepcional las que han permitido a los magistrados resolver cautelarmente las peticiones del Gobierno sin que hubiera precedentes el alto tribunal recoge como único argumento que trataba de evitar los daños de imposible o difícil reparación que se podrían producir en caso de una investidura a distancia los magistrados anuncian que cuando dicten sentencia explicaran además el alcance de los derechos e intereses de

Voz 1130 40:00 críticas de los diputados de Cataluña que antes

Voz 0689 40:02 solicitado ser escuchados pero vamos a saludar

Voz 0194 40:05 Austin Ruiz Robledo que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada Agustín muy buenas noches

Voz 22 40:09 buenas noches que del constitucional habla

Voz 0194 40:12 de razones de urgencia para adoptar estas medidas cautelares está usted de acuerdo con esta esta decisión del Tribunal Constitucional que no no no no no se pronuncia sobre si acepta o no acepta a trámite la impugnación pero en cambio dicta medidas cautelares

Voz 22 40:26 sí yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha decidido el Tribunal Constitucional el momento en que el Tribunal Constitucional tiene la capacidad de decidir si admite o no un recurso del Gobierno que la intérprete en la letra liberal de la ley orgánica del Tribunal Constitucional un acto debido desde el momento en que lo transforma en una que que a él controlar puede ser lógico que determine un plazo para una determinado para que todas las partes puedan al mismo tiempo para que no pierda no pierda objeto ese debate dijo que ha estado no

Voz 0194 41:10 teníamos algún problema con el teléfono tiene bien

Voz 22 41:12 pues yo creo que si ahora ahora le escucho

Voz 0194 41:14 o mejor déjeme que salude mientras tanto a un colega suyo Fernando Álvarez Ossorio profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla Fernando muy buenas noches

Voz 3 41:21 es lo que le parece que el que si no decide

Voz 0194 41:26 no no resuelva sobre si admite a trámite o no la impugnación pero en cambio dicta medidas cautelares

Voz 23 41:31 sí me parece que es un recurso extemporáneo yo creo que el Consejo de Estado acertó cuando afirmó que que el recurso no procedía en la medida en que se trata el acto de proposición no de propuesta de un candidato en un acto de de trámite por así decir ni resuelven nada no una resolución en el sentido estricto ni una disposición normativa sin fuerza de ley que es lo que dice el artículo ciento sesenta y uno por lo tanto al Tribunal Constitucional ser lleva a una situación muy complicada que para no dividir ese tiene que poner como se hizo hace ya muchos años el asunto Ibarretxe que también fue un tribunal muy dividido tiene que decidir posponer la decisión abrir un trámite de audiencia cosa que es absolutamente inusual y precisamente para fin ser fíjate lo que dice el el el propio la propia auto del Tribunal Constitucional para que el privilegio de les pago en la medida en que cuando recurre se suspenda el acto no decaiga ese privilegio pues sencillamente invitamos unas medidas cautelares están pensadas exclusivamente para la situación en la que el señor Puigdemont lo comparen

Voz 0194 42:41 es habitual que el Constitucional imponga medidas cautelares

Voz 23 42:45 que lo pueda hacer en un recurso de amparo y contemplado en el artículo cincuenta de la de orgánica del Tribunal Constitucional en un procedimiento de este tipo como Tribune Tribunal Constitucional reconoce no se ha hecho nunca ni lo habitual como mi siquiera lo preceptivo de yo difícil encontrar una norma no está en la ley orgánica del Tribunal Constitucional ni siquiera son procedimiento como el que se ha utilizado en ninguna de las normas Auxiliares que utiliza el Tribunal Constitucional para regir supo

Voz 0194 43:15 Agustín se lo pregunta usted también es habitual que constitucional imponga medidas cautelares

Voz 22 43:19 no no absolutamente como muy bien dice mi colega y amigo Fernando Fernando Álvarez Ossorio con absolutamente inhabitual insólito en esta tipo de recurso excepcional que la impugnación el artículo ciento doce uno dos pero sí puedo debatir conmigo

Voz 0194 43:37 sí compañero diré que me parece

Voz 22 43:40 que no la interpretación que hace de el dictamen del Consejo de Estado yo discrepo profundamente de ella porque lo que dice el Consejo de Estado que no se pueda recurrir el esa resolución lo que lo que dice que es prematura porque no sabemos si va a acudir o no puede que no es lo mismo eh

Voz 23 44:01 claro por eso mismo yo creo que habría que haber esperado efectivamente al Marte y a ver qué hubiese ocurrido lo que pasa que en el fondo Aquino alguna cuestión política que ha al final de de Prehistoria que yo creo que uno no podemos evitar decir él sabe lo que no quería en ningún caso la posibilidad de una investidura por delegación que es lo que se prohíbe con las medidas cautelares así que eso se hubiese utilizado por parte de El señor Puigdemont como una nueva legitimidad desde Bruselas etc la evidentemente frente a esos reacciona con todo el poder que tiene el Estado y al Tribunal Constitucional que de la única posibilidad de eh abrí ese trámite de audiencia definido tomar una decisión porque sabe que el problema de todo esto si me permite la interrupción ellos

Voz 22 44:48 pero lo importante que va a pasar dentro de

Voz 23 44:50 la semana Juno meses no sé cuánto tiempo que el Tribunal Constitucional decida que el el la impugnación no tiene objeto y que por lo tanto sin admite a partir de ese momento volvemos a empezar

Voz 22 45:04 para mí es el gran riesgo que se corre

Voz 23 45:06 a babor es decir que en Vitoria que mañana ex president del Parlament decida suspender hasta que el tribunal resuelva cuando el Tribunal resuelva pues nos encontraremos con la terrible situación de que existen admite pues volvemos a empezar en la medida en que el señor Torrent el presidente del Parlament More volverá a proponer al señor Puigdemont como candidato a la Generalitat

Voz 0194 45:28 Agustín que piensa qué pasaría si cinco meses después unos meses después los que sean dice el Tribunal Constitucional

Voz 22 45:35 bueno yo a la velocidad a la velocidad que va la política sino no me atrevo a decir qué va a pasar dentro de cinco meses pero sí que me ratifico en que la decisión que ha adoptado el Tribunal Constitucional era la idónea era la adecuada sí porque podía haber hecho una interpretación literal de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional como se trata de una resolución de un presidente que me extraña que se discuta eso no el presidente ha se ha reunido con los partido político y una resolución escrita y publicada y eso es recurrible entonces lo que ha hecho el Tribunal Constitucional discutir si eso es una resolución o es sólo el inicio de un trámite por qué pues porque hay un precedente que todos sabemos que cuando en dos mil cuatro el Gobierno vasco aprobó el plan Ibarretxe lo presentó al Tribunal lo presentó al Parlamento vasco si el Tribunal Constitucional dijo que eso era un acto de trámite hasta que no saliera la ley no sabríamos y la leyera inconstitucional esa ha sido la lo que lo que ha aplicado el Consejo de Estado con una ceguera absolutamente a mi juicio tremenda porque ha obviado que lo que estaba a punto de sus a ver era que mañana día treinta se eligiera a un señor fugado con violación del reglamento del Parlamento eligiera presidente salvando las distancias como si sabemos que se va a cometer un crimen mañana decimos como todavía no hay muerto pues no actuamos no

Voz 0194 47:07 déjeme que les haga una última pregunta les pido prevé dan la respuesta es sobre lo que publicaba hoy el país de que el Gobierno durante la deliberación previa deliberación de los magistrados les trasladó la gravedad de que Puig Ramón pudiese ser investido de una manera no presencial y Fernando es habitual esa intromisión del Gobierno

Voz 23 47:27 no yo estoy seguro que no ha sido así habitualmente en Mc yo creo que quince deja a llamar comete un error porque los magistrados del constitucional en la medida en que son el de la balanza de nuestro sistema de convivencia deberían ser muy cauto muy receloso pues de recibir siquiera la mínima presión una circunstancia como la que fama que la Constitución española a fin de cuentas en el marco de de de convivencia no solamente para todos incluidos los catalanes y por lo tanto cuanto mala respetemos mejor interpretación entre estaremos haciendo para integrarnos todo denuncia dice Marcos

Voz 24 48:01 que nos ha permitido vivir durante

Voz 23 48:04 cuarenta años porque estoy convencido de que al final discutiendo con Agustín lo que estamos haciendo es poner en valor la de la democracia poner en valor nuestro sistema constitucional permite hacerlo para constitución dice que podamos criticar y que podamos poner en jaque pues la decisión judicial con la normalidad que la democracia lo permitieron

Voz 0194 48:20 Agustín segundo siguiera añadir algo

Voz 22 48:23 brevedad que esté completamente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando lo del Tribunal Constitucional son independientes y eso deben de respetarlo todos los por tanto el que llamó y el que cogió el teléfono correcta

Voz 0194 48:37 Agustín Ruiz Robledo Fernando Álvarez Ossorio muchísimas gracias

Voz 23 48:41 estamos otro bueno es un abrazo

Voz 1 48:45 hora veinticinco

