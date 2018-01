Hora 25 (29/01/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1617 00:00 con la primera fuerza más votada visibilizar una alternativa frente al caos que tiene de estas fechas yo no digo que la tenga que visibilizar o no la cuestión es que tú para presentar un candidato a la investidura tienes que tener una mayoría parlamentaria que lo respalde Inés Arrimadas no la tiene ni la tienen ni la idea la tuvo

Voz 0283 00:20 sí aquello sirvió para visibilizar no sé

Voz 1617 00:23 que el cobro de pie Berna

Voz 0283 00:25 bueno al PP está el PSC cuenta hay siete creo cincuenta y cinco trascendental el caso

Voz 0881 00:31 sí sí sí grosso mandó los común

Voz 1 00:33 claro porque el argumento de Ciudadanos de lo que váter

Voz 0194 00:38 sí creo que están entregando el debate en monopolio a Puigdemont dio más allá de la aritmética sí creo entender a Berna es un poco lo que apuntaba intentaban atendiéramos antes no yo sí creo entender el sentido de que el relato también lo decisión poco Javier no cuando decía estamos todo el rato hablando de Puigdemont es verdad qué ha ganado el relato pero no sólo sólo ha ganado ciudadanos Berna Se la ganado también al Gobierno sí posee lo hagan ustedes a todo el mundo claro entonces no

Voz 1617 01:07 sí sí aguantes cuando decía no sé si era o no sé cuál de los dos comentabais no decir mañana se presenta en el Parlament diré una cosa si mañana Puigdemont entra en el Parlament el próximo número de lotería que no juego que me lo compré El claro Chaves osea les ha toreado muchas veces por lo tanto yo sí

Voz 2 01:28 comedia de que comprará por Internet entonces pues el pero la com

Voz 1 01:31 ahora ya verás cómo más que provocaría una claro Gobierno del Gobierno central muy

Voz 1617 01:37 cortante yo estoy convencida que no va a volver por por por varios motivos pero pero además a mí me consta que hoy un ayuno humano es que me iré a la cárcel es que claro porque porque además en su caso y en eso creo que estaremos todos de acuerdo no habrá piedad es decir si pueden ser treinta años no serán veinte hablar pero lo que quiero decir es que todo se articula mañana entorno

Voz 0283 01:59 de mono no si bien no vienes

Voz 3 02:02 Si si se procede al

Voz 0283 02:04 la votación prohibida por el Tribunal Constitucional PSC no sé si Ciudadanos han dicho que se sentarán no porque ha

Voz 0194 02:13 si el PSC ha pedido incluso la suspensión del pleno

Voz 0283 02:15 extensión entonces qué pasa no no hay alternativa quiero decir ya sé que no sale la aritmética pero me gustaría estar viendo una una una actitud proactiva por parte de la fuerza más votada en este caso Arrimadas is remando con con los posibles aliados para que no monopolizar el discurso el señor de Bruselas

Voz 0194 02:38 dejadme que os pregunte por Soraya Sáenz de Santamaría la escuchábamos antes en los pasos perdidos desastre con aquello de los pronombres cuando le preguntaban se siente usted cuestionaba ayer respondía el Gobierno como que ya no dirige el el yo no existía hemos decía Nos decía Sastre tú crees en Ferrari que puede estar cuestionada

Voz 0881 02:57 o que está tocada vamos a ver está todo el Gobierno ha tocado está todo el Gobierno cuestionado tienen una minoría Millet en fin está saliendo la legislatura por qué existe el problema catalán Murphy no la legislatura a lo mejor estaba muriendo ya en este comienzo del dieciocho o a punto a punto de concluir porque no se pueden sacar adelante pero como tenemos la gran coartada del problema de Cataluña estamos como estamos que si está cuestionada vamos a ver la la historia nos demuestra que lo primero que se rompe son las Vicepresidencia las la rompen los gobiernos se rompió los gobiernos de Adolfo Suárez se rompió en un par de ocasiones en los gobiernos de Felipe González y sea rompió también con el señor Zapatero

Voz 4 03:50 bueno pues a lo mejor se va a romper también me Radio

Voz 0283 03:54 qué te parece si si está tocada y quemada está absolutamente fusible quemado absolutamente pero pero bueno ya sabemos lo que son los fusibles quemados en el Gobierno de Rajoy

Voz 0881 04:05 hoy no o en cualquiera dado hay que ha habido

Voz 0283 04:09 cuánto tiempo duraron han todos aquellos afectados en ese caso por la corrupción que hasta los tres minutos antes de que procediera Un juez imputarles o incluso una vez imputado sí ha pasado el tiempo de la imputación no caían no no va a ofrecer Rajoy desde luego ahora mismo en bandeja esa muesca ese trofeo a la a los independentistas pero políticamente claro que está quemada ella lo sabe y bueno cuando hablan de costes ella ella lo ha dicho muy claramente cuando la semana pasada apostó no ella apostó Rajoy pero fue ella quién dio la cara por por la cuestión de del recurso ante el Constitucional por seguir adelante aunque el Consejo de Estado dijera que no dijo algo así como cueste lo que nos cueste lo que nos cueste no hay ella los AVE iba a ser así pero bueno no no ésa era inmediato de serlo

Voz 1617 05:05 a mí me falta información para saber valorar qué se está cociendo dentro del PP pero yo bueno hace que una semana que uno de los máximos socialistas is horarios no lo dicen los compañeros de Madrid como es Ayllón se ha convertido en el jefe de gabinete de Rajoy con lo cual la influencia sobre el presidente lejos de disminuir parece que que aumenta no idóneo es cierto que ella tenía el encargo de intentar

Voz 0283 05:34 es resolver el conflicto catalán

Voz 1617 05:37 si no lo hizo y además yo creo que ha habido un punto y sin querer faltar pero un punto de cobardía es decir después de las elecciones no dio la cara en ningún momento también quiero decir antes de las elecciones no sólo ella pero algunos miembros de su Gobierno pecaron de una cierta soberbia no es llegó incluso a insinuar que bueno pues que los catalanes a ver si aprendían a votar no fue un poco la expresión que utilizó su hombre aquí Albiol los catalanes votaron el resultado fue el que fue el y en ningún momento se ha aceptado eh la más mínima autocrítica yo siempre digo lo mismo los errores el independentismo que han sido muchos más que conocidos no sirven de excusa para no analizarlos que ha cometido el Gobierno central y a mí me preocupa al revés y sí por eso pero pero no me preocupa otra cosa en la actitud por ejemplo para mí de de de servilismo del PSOE en este caso es decir de entrada porque por ejemplo no es el mismo que tiene el PSC aquí os pongo el ejemplo más reciente cuando se anunció el informe del Consejo de Estado los juristas del PSC dijeron les dijeron a los del PSC no tiene ningún recorrido y cuando compareció Eva Granados que las tenido aquí en el Parlament dijo nosotros no os esperaremos a lo que diga el Constitucional si se posicionó al Constitucional todavía no se sabía si el Gobierno presentará el recurso vital en cambio a la misma hora Ábalos estado a Madrid aplaudieron esa misma noche Carmen Calvo enormemente si por eso que que a mí lo que me parece es que no hay ninguna ningún tipo de iniciativa crítica Hinault me sirve la apelación a la razón de Estado porque también se puede equivocar el Estado

Voz 0881 07:36 mira yo te preguntabas Neus que está pasando en el en el partido en el Partido Popular con respecto a los liderazgos pues yo creo saberlo nada no está pasando absolutamente nada no te agrada nada

Voz 0194 07:52 eh que no tengo información pero por no la hay distinta

Voz 0881 07:55 o sea que no te preocupes porque no mira

Voz 0194 07:58 vamos a hablar de algo que al Partido Popular no le gusta que hablemos y además como con lo de Cataluña lo vamos tapando dos noticias de tribunales que afectan directamente al partido del Gobierno la primera el juicio de los ordenadores de Bárcenas donde el PP se sientan en el banquillo acusado de borrar Israel hasta treinta y cinco veces los discos duros para que no quedasen el rastro de información bueno pues la novedad es que la Fiscalía no comparte la decisión de la juez haya pedido que se aplique la doctrina Botín a los populares Miguel Ángel Campos

Voz 1552 08:24 la fiscalía afirma que no se ha podido acreditar que los ordenadores de Bárcenas ni guardarse información relevante para el caso de la caja B del PP una aseveración que contradice a la Audiencia Provincial de Madrid que manifestó que con el borrado de los equipos se impidió una diligencia relevante en una causa criminal de indudable trascendencia en referencia a la investigar Dion sobre la caja B la Fiscalía también considera que al retirar Bárcenas su acusación Hinault ejercerla el ministerio público este caso por encubrimiento daños informáticos no puede sostenerse sólo con las acusaciones populares procede aplicar la doctrina Botín para ordenar su archivo también aquí el Ministerio Público discrepa de la juez instructora Rosa Freire quién dice que la posible destrucción de pruebas en el caso de la caja B del PP impide apreciar la naturaleza

Voz 0194 09:10 estrictamente privada del delito de daños informáticos

Voz 1552 09:13 y la consiguiente aplicación de la doctrina Botín para la juez Freire la causa puede tener interés general por lo que no sería de aplicación este dogma la Fiscalía pide la absolución del PP de la tesorera Carmen Navarro hizo el resto de implicados en la destrucción y rallado hasta treinta y cinco veces de los ordenadores de Bárcenas

Voz 0194 09:30 la segunda es el careo que hayan mantenido ante la justicia al ex presidente madrileño Ignacio González y el ex presidente de la razón la intención era averiguar quiénes esa magistrada amiga que dio el chivatazo de las investigaciones de la Lezo el careo ha concluido sin saber quién era pero jueza dado mayor credibilidad a la versión de Ignacio González y por tanto la versión de que si hubo chivatazo Pilar Velasco buenas noches

Voz 1743 09:50 buenas noches veinte minutos de careo ambos en calidad de testigo donde según fuentes judiciales el presidente de La Razón Mauricio Casals ha negado ser el autor del chivatazo del caso Lezo a Ignacio González una versión a la que el juez no ha dado credibilidad y así se lo ha hecho saber durante el interrogatorio el careo no ha servido por tanto para esclarecer el objetivo principal del instructor de Plaza Castilla Ramiro García conocerla entidad de la supuesta magistrada que avisó a Mauricio Casals de que González su entorno y el ex gerente del Canal en Latinoamérica Edmundo Rodríguez estaban siendo grabados según Casals ni conoce a la jueza ni tuvo esa conversación Ignacio González por el contrario asegura que creyó entender eso en el pinchazo González le dice a Eduardo Zaplana que el aviso venía de una juez amiga de la casa en referencia a la razón una expresión que según fuentes presentes en el careo pudieron ser fabulaciones de casals para tranquilizar a Edmundo Rodríguez entonces consejero de la razón ésta era la segunda vez que Mauricio Casals declaraba ante el juez por un delito de revelación de secreto

Voz 0194 10:44 bueno un momentito a los ordenadores de Bárcenas porque a mí me sonaba Berna a lo de la Fiscalía te lo afina sí sí la verdad es que la Fiscalía ayuda

Voz 0283 10:52 cuando siempre y bueno la verdad es que es un poco muy muy poco no muy llamativo no que que algo tan que la juez efectivamente se había pronunciado y que y que es algo tan comprensible por todos y que estamos viendo que han mentido en tantos casos desde desde entonces realmente es muy llamativo que la Fiscalía de este paso no parece que ayude a la lucha contra la corrupción parece un abogado defensor en vez de un fiscal quién está sacando la doctrina Botín para para exonerar les de esto francamente

Voz 0194 11:30 Ferrari

Voz 0881 11:32 acuerdos que vamos a ver el panorama que tiene por delante el Partido Popular pero si es que alguna vez se disipa la cortina de humo no una cortina de humo pero no quiero frivolizar el humo el humo de un incendio de verdad que es el de Cataluña no es una cortina sino un incendio de verdad y el panorama yo creo que lo de los ordenadores es pues es una gotita dentro de todo el follón que hay es decir el Gürtel y el rezo púnica

Voz 0194 12:02 en los procesos judiciales durante este año dos mil dieciocho

Voz 4 12:06 el otro día me preguntaban también aquí en el que en el Hoy por hoy hablamos de este asunto

Voz 0194 12:14 yo dije

Voz 0881 12:15 la cosa vamos a ver en la justicia es muy lenta no sabremos cuándo estarán los estos casos vistos para sentencia lo que yo sí creo es que el Partido Popular está políticamente visto para sentencia entonces que así se lo que no significa que se le aplique crees que esto me han visto para sentencia de cara a las próximas elecciones por ejemplo hombre visto para sentencia está otra cosa es que se aplique porque yo creo que quien podría aplicarlo eh son unos señores que todavía están todavía son pequeños aquello que decía el Felipe González de mi sucesor está está en en el como se uno que eso es lo que hice yo que soy muy antiguo era con era COU tenía razón era Gobierno irritar antiguo el ADN

Voz 5 13:03 ah sí universitario

Voz 0881 13:06 eso es el pleistoceno bueno pues puede estar pasando eso también eh que quién suceda al a esta derecha

Voz 1617 13:16 todavía yo bachillerato en el último congreso del PP Se esperaba que algunos de los que hacía poco que habían hecho COU tuviese un mayor protagonismo en la dirección no fue así sea Rajoy

Voz 0194 13:30 no sólo eso sino que se han apuntado inmediatamente a la esté claro de los que estudiaron el preclaro y luego ahora cuando les preguntan

Voz 1617 13:37 silban igual que igual que Rajoy con lo cual yo creo que ya ves

Voz 0881 13:42 decía yo que qué está pasando dentro del PP nada

Voz 1617 13:45 no hay estas encuestas las encuestas y a sabemos a Ciudadanos lo que le pasa con las encuestas no y el otro día había un artículo de Lluis Orriols en el país que hablaba del espejismo no porque después de las últimas autonómicas gran saben pareció que Ciudadanos si se iba a dispara en España luego no no fue tanto no pero igual sí que tiene algo que ver osea de evidentemente no todos los votantes del que van a dejar al PP sí sí son muchos será por el tema de la corrupción porque sabemos trago la corrupción hace tiempo que la arrastran el siguen votando pero sí puede en función de este calendario que tú comentabas Bono perjudicarles

Voz 0194 14:23 pues señores si les parece terminaremos la tertulia del análisis hoy pues nos quedará mucho no lo digo yo hoy les voy a despedir porque mañana nos espera un día sobre todo en el Parlament de Cataluña no sé si largo cortó pero los despidos

Voz 0881 14:36 vas a hablar no sólo os pido por ahí Berna González Harbour Neus Tomas Javier González Ferrari hasta la semana o no todo puede pasar

Voz 5 14:47 ha visitado ya Brian Pérez con el resto de noticias del día Brian cuando te quiero

Voz 6 14:50 las buenas noches Ángels empezamos por un preacuerdo de convenio colectivo en Opel Figueruelas en Zaragoza después de más de doce horas de negociación finalmente habrá congelación parcial de los salarios el Opel Corsa se fábrica para desde noviembre de dos mil diecinueve En la planta aragonesa a Zaragoza Toño resta UGT Comisiones Obreras y a Kumar me han firmado el documento para los próximos cinco años del que se desmarcan CGT en él se recoge el demandado Plan Industrial de los sindicatos con el Corsa asegurado hice recuperan los contratos de relevo el rejuvenecimiento de la plantilla y eso sí era un niño de congelación salarial con subidas del IPC los otros cuatro José Carlos Jimeno de UGT

Voz 7 15:26 es un acuerdo duros una con lo que Keating pero sin un que lo que tiene de bueno es que garantiza el futuro a los próximos seis años no solamente

Voz 8 15:33 de la fábrica sino del sector del automóvil Aragón

Voz 7 15:36 perdona sino capaces entonces rebaja las pretensiones redactó esa imponerlas en una situación en la que creemos que nos favorece a los trabajadores porque lo que no garantiza es el futuro para los cinco años como

Voz 6 15:47 la mañana votarán los trabajadores en referéndum aquí en Madrid ha decretado prisión comunicada y sin fianza para el hombre acusado de matar a una joven de veintisiete años al tirarla por una ventana de un primer piso en el distrito de Barajas de la salud cuatro de cada diez casos de cáncer diagnosticados en el último año eran perfectamente evitables basta con mantener hábitos de vida saludables dejar atrás cuestiones como el tabaco el alcohol la obesidad o el desconocimiento Ruth Vera ex presidenta de la Sociedad Española de Oncología Médica

Voz 9 16:14 nueve de cada diez personas no son conscientes de que el tabaco causa no sólo cáncer de pulmón en cánceres de todas la esfera de la boca otorrino tumores digestivos cáncer de páncreas Kanter de colon estamos viendo un repunte respecto a las mujeres adolescentes

Voz 6 16:32 más cosas el Gobierno ha sacado cuatro mil setecientas veinticinco plazas para la Administración General del Estado estas plazas suponen un sesenta y cinco por ciento más que la oferta por de empleo público se prevén más de cien mil solicitudes en Alemania sobre la industria del automóvil los medios locales han informado de experimentos con monos y humanos a los que hicieron inhalar gases de motores diésel los experimentos fueron realizados en dos mil quince y a ellos se sumaron empresas como Volkswagen Daimler BMW

Voz 10 17:03 veinticinco Ángels Barceló

Voz 11 17:11 va a eh

Voz 0155 17:17 Javier Torres buenas noches o la buenas noches esa guitarra al toque Antonia Jiménez verás el año pasado te acuerdas que fui al festival de flamenco Nueva York que también se celebra en Londres bueno pues ambos dos Se han presentado este viernes porque se va a celebrar el mes que viene

Voz 12 17:38 quién

Voz 0155 17:39 Marzo también se entre los conciertos que se van a poder disfrutar hay uno que me interesa mucho en Londres

Voz 0881 17:47 que sí que revisar

Voz 0155 17:48 canción de mujer ha hecho el veintitrés de febrero y reúne a una cantaora Alicia Morales a una guitarrista Antonia Jiménez que es quién está sonando ahora Alicia Morales eh yo lo he dicho a allí una ya una percusionista que es muchísimo es decir las tres mujeres lastres al cante alto que era la percusión exactamente conciertos llama guitarrista entre primas y es bueno que se sepa que también hay mujeres en el flamenco no sólo cantando o bailando ballet en a la guitarra y a la percusión exactamente Caja de Pandora Caja Pandora son más de tres mil mujeres de identidades de género dicen además no hegemónicas se han unido para protestar contra la violencia machista y el abuso de poder son trabajadoras del mundo de la cultura vinculadas al mundo de la cultura que no nace esta caja de Pandora en apoyo de una mujer un artista visual que acusa a un hombre a un comisario de arte de abuso sexual un asunto que ahora está examinando un tribunal quién ha leído el manifiesto es Gloria no tiene apellido porque así lo quieren y lo ha hecho en las escaleras del Reina Sofía de Madrid

Voz 13 18:58 una vez más se pone de manifiesto cómo los estructuras de poder se aprovechan de los privilegios que los hombres ostentan de la privacidad de los espacios donde generan sus agresiones que repliegan a la mujer a un espacio de indefensión e inseguridad esta coyuntura genera que en muchos casos lo hicimos nuestras voces en situaciones de agresión por el temor a que nuestra palabra no sea escuchada sea descalificada menospreciada y tacha de falsedad bueno manifiesto

Voz 0194 19:25 las tres mil mujeres no exactamente su primer acto público

Voz 0155 19:29 exactamente lo que pasa es que Bono hay muchas mujeres que llevan años hablando de ello lo pasas que es cierto que no se les ha dado a veces excesivo sitio pero bueno más mujeres en una exposición la hora de Rosario veis que nació en mil cientos catorce y murió a los veintiocho años de cólera es una creadora que cosa muy rara entonces vivía de su trabajo como artista fuera hija del ama de llaves de Goya moderno en Pinto

Voz 0881 20:02 que acogió a Rosario junto a

Voz 0155 20:05 otros mucho una pintura muy

Voz 0881 20:07 para su época muy desconocida para la historia oficial del canon español ahora hay una biblioteca en la Biblia hay una exposición en la Biblioteca Nacional en colaboración con el Museo Lázaro Galdiano de Madrid y el comisario es Carlos Sánchez Díaz

Voz 14 20:20 hay artistas diecinueve mujeres en España pero bueno que recibirán el reconocimiento de los críticos más importantes del momento como puede ser Pedro de Madrazo José mucho que eran los más importantes en ese momento y que lo recibió y las destacaron

Voz 0881 20:35 como la de las mujeres artistas más importantes que hay en España en la primera mitad del siglo XIX la verdad es que el reconocimiento es de hombres y yo creo que no desde la igualdad sino desde la mirada paternalista cero superior siempre superior sí pero por lo menos es reconocimiento no este fin de semana he visto una obra de teatro en el Galileo mea culpa debo de ir más a esa sala se llama una vida americana de Lucía Carvalhal

Voz 15 21:00 a través de una familia de mujeres una madre con sus dos hijas que acuden a

Voz 16 21:05 a Estados Unidos a un vos

Voz 15 21:08 qué perdido de Minnesota con la compañía de Levi que es el el novio de la hija mayor ellos van allí a reencontrarse con un tipo Warren un estadounidense que es el padre que les abandonó cuando las niñas eran pequeñas no

Voz 0881 21:21 mira nunca se cae al padre en escena una de las hijas es como dice la madre un IG es un género neutro lo llaman ahora que a mí me pone muy nervioso que se diga en inglés porque podríamos hacer un poco de esfuerzo no sé

Voz 0194 21:34 por eso con todos no solo con este género traer entre las palabras en inglés a nuestro terreno nuestra lengua

Voz 0881 21:40 en fin el texto haces que es muy bueno está en la estela de esas historias familiares lienzo Arthur Miller muy interesado en el papel de la madre que Cristina Marcos es la serie Cristina Marcos actúan los pues va creciendo a lo largo de toda la función la verdad es que me interesa más ese personaje y lo que cuenta que la de las dos hijas y el novio de una de ellas es también eh también el públicos yo quitaría mente joven encantado había gente mayor que también estuvo con pasaran ahora si la escenografía la verdad es que es impactante en fin ahora te voy a contar otra historia ya voy terminando eh para los Goyas

Voz 0194 22:19 los Goya los premios Goya ayer fue los Gaudí caudillo por cierto estuve en la entrega de los premios Gaudí hacía catalán bien pues mira una gala de esas largas Si arrasó a Santa tres verano del mil novecientos noventa y tres que yo creo que de Carla Simón que yo creo que tiene muchos números también sino para arrasar para llevarse muchas cosas en los Goya no

Voz 0881 22:37 pues sí sí bueno pues la ceremonia la van a presentar dos hombres se va a centrar en las mujeres pero la presenta dos hombres cómicos Pepa Blanes y ante este sarcasmo mío me me ha recordado que habido muchas mujeres que han presentado

Voz 0155 22:52 así el Machi Rosa María Sardá de nada

Voz 0881 22:54 no Reyes y Sevilla van hacer una presentación chanante pero sí que ver mucha presencia femenina

Voz 17 22:59 así es una de las inquietudes que tenía la Academia que yo creo que va a haber mucha presencia femenina mucha presencia de los temas que que el también nuestros monólogos no vamos a hacer nuestro particular homenaje a la mujer donde quiera

Voz 0881 23:21 te puedes imaginar rumbo a ver qué sale de ahí volver para acabar ya que estamos todo de mujeres música de una mujer Ana Alain que ofrece concierto en el Café Berlín de Madrid

Voz 18 23:32 jueves camino de la UMA tío pues hasta mañana Torres Lalo frío una a una soy soy soy soy la ropa

Voz 1617 24:13 Nos queda Ramoneda

Voz 19 24:16 sí

Voz 1150 24:18 no hagan juego señores que el teatro ya lo hacemos nosotros vino a decir la actriz Mercedes Sampietro en la gala de los Premios Gaudí de cine y en eso estamos esperando cada día el espectáculo que nos aguarda que pasará mañana en el Parlamento catalán habrá pleno de investidura que sorpresa no es espera ya nadie se atreve a hacer pronósticos dice el país que el Gobierno trasladó al Constitucional lo lo grave que sería que Puigdemont fuera investido una permeabilidad entre instituciones nada

Voz 0194 24:46 edificante

Voz 1150 24:47 la forma en que Rajoy ha gestionado la cuestión catalana su sus responsabilidades a otros poderes del Estado está debilitando considerablemente va democracia española y sorprende que los demás partidos empezando por PSOE y Podemos no quiera no lo sepan darse cuenta por mucho que esta estrategia sirva para frenar al independentismo cosa que de momento no está clara el deterioro institucional lo acabaremos sufriendo todos algo falla cuando un personaje como Puigdemont desde fuera está consiguiendo una y otra vez imponer al Gobierno al borde el estado de nervios como se ha demostrado esta pasada semana llena de contradicciones y decisiones desesperadas cuentan las crónicas de Davos el empresario limbos Khek patrón de temas se gestor de unos principales fondos soberanos del mundo te dijo Felipe VI espero que Cataluña esté bajo control creo que sí es difícil una imagen más rotunda de lo que es la gobernanza mundial hoy el poder económico expresando de modo imperativo su voluntad al representante del poder político a eso se llama transparencia decía ve a principios de siglo pasado del frente la historia avanzaba a toda velocidad y los pasajeros no sabían a dónde nos lleva pero al menos los raíles parecían relativamente vivos entonces acabo en tragedia como acabará ahora

Voz 21 26:00 uno

