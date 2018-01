Hora 25 (30/01/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 cómo se sale de este limbo si se empeñan en mantener la candidatura de Puigdemont cuánto tiempo pasará hasta que Esquerra Republicana se plante y exija un cambio de candidato Si Puigdemont no se iba a arriesgar a venir a España porque el presidente del Parlament se iba a arriesgar a desobedecer al Constitucional y algo más el independentismo está hoy más dividido como parece au sigue igual de unido como sostienen en público son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:26 la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló de este Barcelona

Voz 0194 00:48 hola buenas tardes Cataluña sigue sin gobierno propio y en un nuevo compás de espera hacia no se sabe bien que el presidente del Parlamento catalán ha apostado por respetar de momento los límites establecidos por el Tribunal Constitucional por eso esta mañana anunciaba el aplazamiento de la sesión de investidura que debía haberse celebrado esta tarde

Voz 2 01:05 de tío se Utrera hundiendo a la petición del president Puigdemont así derecho a detener un debate de investidura con garantías presentadas Jalabert para dar tiempo a estas alegaciones que ha presentado Cataluña al final el pleno de hoy de Shurna queda aplazado broncas desconvocar pero en ningún caso desconvocado

Voz 0194 01:27 yo Torrent lo conseguí hablar con Carles Puigdemont antes de anunciar una decisión que no había sido comunicada previamente a sus

Voz 1509 01:33 en Cataluña pese a todo en el grupo parlamentario del ex

Voz 0194 01:36 piden niegan que el bloque independentistas este quebranto

Voz 3 01:39 la unidad para la unidad de Independent

Voz 4 01:41 el mismo queda preservada que no sufran aquellos que hoy querrían ver fisuras que puntos de desacuerdo nuestro compromiso con la unidad defendiendo cada uno evidentemente los matices las concreciones que ustedes quieran nuestro compromiso con la unidad de es absolutamente irrefutable Sud irrefutable

Voz 0194 01:59 en el bloque no independentista se vuelve a pedir al presidente del Parlament que renuncia a mantener a Puigdemont como candidato y designe a otro candidato que sí pueda ser elegido Innes arriba

Voz 5 02:07 hola señor Torrent no está solucionando el problema está haciendo una huida hacia adelante está alargando la agonía del pluses fiesta alargando Iker unificando la inestabilidad política y jurídica que estamos viviendo en Cataluña al señor Torrent sigue insistiendo en el error

Voz 0194 02:26 lo y durante toda la tarde a las puertas del Parlament cientos de personas se han concentrado para reclamar la investidura de Puig hoy mismo tal y como estaba previsto y este martes nos ha dejado una rectificación pública del presidente del Gobierno Pedro

Voz 2 02:49 como si Mariano Rajoy se ha retractado de su falta de interés en la lucha contra la desigualdad salarial en las empresas el presidente pasado esta mañana por Televisión Española mejor retractarse de decir que si son con mucho en pronombres retractado sí sí sí ha entendido malos y me he expresado mal pues no hay ningún problema en retar Thaçi Rajoy se retracta para asegurar que hay que dar la batalla por la igualdad salarial del Goñi Arce nos va a contar que el a veces se ha concluido que no hay parcialidad de género en el reparto de salarios en esa empresa les vamos a contar también la última campaña de UNICEF pretende conseguir la mayor recogida de fondos en toda su historia hasta tres mil millones de euros para atender a cuarenta y ocho millones de niños en todo el mundo por ejemplo en Siria son camina

Voz 6 03:31 la mina puede matarlos estos niños familias llevan soportando la falta de buena alimentación a falta de buena salud médica y por lo tanto el frío acaba acaba con las empresas crees que era

Voz 0194 03:42 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 0919 03:45 este es el Athletic de Bilbao está presentando en estos momentos a su nuevo fichaje el central donostiarra Iñigo Martínez que jugaba en la Real Sociedad porque por el que el Athletic ha pagado su cláusula de rescisión de treinta y dos millones de euros mucha actividad en el mercado de fichajes destacamos también el fichaje de Marc Bartra el central que hasta ahora jugaba en el Borussia de Dortmund llega cedido al Real Betis hasta final de temporada con una opción de compra firmará finalmente hasta el año dos mil veintidós con los verdiblancos

Voz 0194 04:13 y el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes las próximas horas y al olor de mañana seguirá soplando fuerte el viento en Canarias especialmente en cotas medias y altas en el sur de la península sobre todo en la zona del estrecho si bien ya perdía intensidad tristes tiempos algunas rachas todavía fuertes con chubascos en general débiles alguna tormenta más fuerte en Canarias especiales entre las islas de Tenerife Gran Canaria en el conjunto de la Península y Baleares esta noche más frío que las anteriores más heladas mañana a primeras horas con algunas nieblas que separan rápidamente después sol durante la tarde ambiente agradable en la mayo parte del país máximas de diez a quince grados por encima de los quince en Canarias y Andalucía y todo esto a la espera de cambios que los jueves no son atraer algunas precipitaciones de nuevo nieve en cotas medias ya que las temperaturas van a bajar un descenso que se notará sobre todo a finales

Voz 2 04:59 ahora empieza hora25 Pedro aunque al cierre de una investigación que impulsa el Ministerio de Cultura por la reventa de entradas para el concierto de U2 Javier Torres

Voz 1340 05:09 cómo es posible que se vendan dieciséis mil entradas para el concierto de U2 en Madrid en tan sólo los diez primeros minutos en los que las taquillas están abiertas sospechoso al menos eso es lo que han pensado en el Ministerio de Cultura tan sospechoso que Méndez de Vigo le ha pedido a Juan Ignacio Zoido ministro del Interior que ponga a las fuerzas de seguridad a investigar qué pasó cuando pusieron a la venta el pasado viernes la promotora del concierto Live Nation propietaria también de Ticketmaster que es la taquilla oficial de la gira de U2 que asegura que le parece bien que se investigue porque esto

Voz 2 05:39 van en contra de la reventa afirma que la demanda de entradas fue muy alto

Voz 1340 05:44 que casi el triple de las disponibles por lo tanto no encuentran raro que se acabaran tan rápido el éxito de ventas ha logrado que se repita el concierto al día siguiente

Voz 8 06:16 volvimos a hacer dos cosas nos queramos escuchando a U2 un buen rato pues nos vamos a Cataluña para hablar de otro giro en el creo que vamos a hacer lo segundo aunque Juan Carlos Ingelmo cosas nada puesta

Voz 7 06:33 pero vamos a Cataluña Hora veinticinco es crítico de tendencia comercios por qué elegiste tu Ciboure memoria la mejor decisión siempre es Línea directa candidata y tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizar

Voz 9 06:48 nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 2 06:54 qué tal aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejar la instalada antes de mudarnos has visto pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct Time fijado de camino a casa y casi todos los chalés tienen su plato

Voz 7 07:07 la protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es Si no te gusta déjalo ciento ciudad te aburre viaja Si eres feliz vuelve a empezar tu cambia todo lo que quieras que con la rebaja este multiplicas nosotros ayudamos a cambiar de

Voz 10 07:27 tras lleva T2 gafas graduadas con ante reflejan Depor setenta y nueve euros o dos Mo progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en multi ópticas

Voz 7 07:38 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 2 07:43 Pedro Blanco el independentismo

Voz 1715 07:46 viendo algunas de las horas más convulsas de los últimos meses y todo después de que esta mañana sin que Puigdemont hubiese cogido antes el teléfono sin avisar previamente a Cataluña el presidente del Parlamento anunciaba el aplazamiento del pleno de investidura por mucha retórica con la que preceder al anuncio

Voz 2 08:04 no han Moure ni un milímetro a la defensa no me modere ni un milímetro en la defensa de los derechos políticos de los diputados y diputadas por muchas amenazas que pueden

Voz 11 08:15 a recibir iré hasta el final

Voz 2 08:17 el final para defender el derecho del candidato Puigdemont

Voz 11 08:20 para someterse a un debate de investido

Voz 2 08:23 ahora con todas las garantías porque la democracia no se suspende porque la democracia nos suspende

Voz 1715 08:29 por mucha retórica decía lo cierto es que el de hoy ha sido el primer acto de obediencia del nuevo presidente del Parlamento catalán cuando cuando podía haber optado porque fuera el primer actos de de

Voz 2 08:39 en referencia a también a la petición del president Puigdemont

Voz 12 08:43 atendiendo a la petición del presidente Puigdemont a garantizar su derecho a tener un debate de investidura con garantías y a su vez para dar tiempo a las alegaciones presentadas por el propio president a través de Cataluña al Tribunal Constitución

Voz 11 08:56 Canal el pleno de hoy queda aplazado pero en ningún caso desconvocado fueron cacas desconvocan

Voz 1715 09:03 eso el constitucional había dicho a que no se podía celebrar el pleno de investidura con el candidato ausente B que para que el candidato estuviera presente debía contar con el permiso del Supremo así que el aplazamiento del pleno confirma entre otras cosas que Carles pues Damon no puede ser elegido presidente sin que algunos incluido el propio Torrent tengan que asumir posibles consecuencias penales las grietas en el no tan monolítico bloque independentista han sido evidentes a lo largo del día Yus Cataluña lamentaba no haber sido avisada a tiempo la CUP llegado a sentarse en sus escaños a la misma hora en la que debería haber comenzado el pleno IU en el grupo de pues de Mon insiste en pedir en exigir reclamar a Roger Torrent que convoque la investidura cuanto antes vamos a Barcelona Pablo Tallón

Voz 2 09:50 ni la lista de Puigdemont y la CUP escondían ni en público ni en privado su malestar con la decisión de Torrent que según vienen a decir se ha plegado a los intereses del constitucional la democracia

Voz 1715 10:00 no se llevaron a Eduard Pujol da Jon

Voz 2 10:02 en Cataluña reprocha a Torrent que la democracia y la restitución de las instituciones no se pueden aplazar ni dejar en manos del Tribunal en privado Esquerra acusa a sus potenciales socios de algo parecido a jugar sucio según explican a SER fuentes republicanas ayer por la noche el partido aprobó investir a Puigdemont pero a cambio de conocer el discurso el formato de esta investidura o el programa de gobierno algo que según dicen nunca llegó a pesar de que Torrent llamó hasta en cinco ocasiones a Puig jamón para preguntarle en público el portavoz Sergi Sabrià también reprocha al ex president que ayer pidió amparo a Torrent sin informar antes a Esquerra Illes replica que hoy lo que ha hecho el presidente del Parlament es darles

Voz 13 10:39 claro intentar buscar las mejores condiciones para que se produzca una investidura

Voz 2 10:45 y efectiva las entidades soberanistas también han criticado que se supedita la soberanía del Parlament a lo que diga el Constitucional

Voz 1715 10:52 pero la presión menor que en otros episodios de esta crisis pero la presión también se ha trasladado a la calle

Voz 2 11:02 cientos de personas han respondido al llamado

Voz 1715 11:04 dentro de la Asamblea Nacional Catalana ya han protagonizado algunos momentos de relativa tensión con los Mossos d'Esquadra que protegían el Parlamento y hasta allí nos vamos a ir a las afueras del Parlament está ahí

Voz 2 11:15 pero el sector buenas tardes buenas tardes Pedro pues

Voz 1673 11:17 centenares de personas se concentran ahora mismo a las puertas del Parlament dicen que tienen intención de quedarse a dormir de hecho han votado a mano alzada y así lo han decidido aún chicos he puesto común con megáfono

Voz 1825 11:28 junto a los demás si tenían intención de quedarse

Voz 1673 11:31 se hilos que han levantado la mano que se querían quedar pues han sido más que los que no hayan decidido eso que se iban a quedar pero veremos lo que pasa porque los Mossos no dejan entrar a nadie más en el parque de la Ciutadella y por lo tanto difícilmente podrán entrar aquí sacos de dormir en tiendas de campaña ni comida ni nada ahí ya es noche cerrada y hace bastante frío cuando estas quieto aquí en el parque de la Ciutadella sea como sea los concentrados llevan aquí toda la tarde muchos con caretas de Puigdemont impidiendo que él sí sea el presidente de Cataluña hay mucha presencia policial doble cordón de los antidisturbios de los Mossos que en ningún momento da muestras de tener intención de carga y un helicóptero de los Mossos que sobrevuela la zona los manifestantes les gritan a los agentes

Voz 2 12:10 que haya o la bandera que aporta unos merecéis

Voz 1673 12:12 la bandera que lleváis en relación a la señera que llevan en su uniforme a media tarde ha salido del Parlament Sergi Sabrià de Esquerra lo han abucheado lo escucha no hemos votado no se ha respetado leve le decían a sabría ideas

Voz 1825 12:29 pues ha salido Marta que es la alcaldesa

Voz 1673 12:32 de Girona también es diputada de Junts per Cataluña ella ha recibido aplaude aplausos ha dirigido así a los manifestantes

Voz 14 12:43 voy

Voz 1673 12:47 les decía a los manifestantes que hoy no ocurrió nada que hoy no se va a investir a Puigdemont y que se fueran a casa pero aquí siguen recordemos que los manifestantes que están aquí están porque han conseguido romper las cadenas de las puertas del parque la policía los Mossos tenían el objetivo de evitar que nadie entrara y no lo han conseguido y ahora los Mossos ya no dejan entrar a nadie más en este parque de la Ciutadella así que los que están pues podrán seguir hasta que se cansan pero ya no puede entrar nadie más

Voz 1715 13:14 gracias Aitor que tenga pasado la tarde ahí fuera del Parlament pendiente de lo que ocurría ya se ha dicho que hay cientos de personas que han decidido pasar allí la noche dormir allí siempre claro que los Mossos lo permitan el ex presidente Puigdemont Se supone hay que utilizar el condicional casi siempre que se habla de él se supone que sigue en Bruselas hoy tenía anunciado un acto convocado por él Partido Nueva Alianza Flamenca una especie de recepción de Año nuevo pero no se ha presentado enviado al exconsejero Toni Comín y el bloqueo independentista cree líneas generales corren ha hecho bien con el aplazamiento te algunos le exigen que rectifique de una vez y que designe a otro candidato vamos a escuchar a Inés Arrimadas de Ciudadanos a Miquel Iceta el PSC ya sabía Domenech de los como

Voz 5 13:56 señor Torrent no está solucionando el problema está haciendo una huida hacia delante está alargando la agonía del pluses está alargando ICREA unificando la inestabilidad política y jurídica que estamos viviendo en Qatar

Voz 1715 14:11 pero no creemos que se pueda gobernar Cataluña a distancia por lo tanto consideramos que sería mejor que el movimiento independentista propusiera otro candidato quizá merece la pena que se vayan abriendo otras posibilidades

Voz 2 14:24 Ipurúa moneda ahora mismo no está en Cataluña y por tanto entendemos que un candidato viable para producir la recuperación de esta autogobierno tiene que será alguien que esté presente en Cataluña y luego está el Gobierno que se felicita porque su

Voz 1715 14:36 iniciativas judiciales de los últimos días han permitido llegar a este punto en el que de momento de la misma manera que hay que utilizar el condicional al cada vez que se habla de Puzol hay que utilizar también en condicional temporal cada vez que se habla del es de momento se cumple la ley Sonia Sánchez

Voz 1916 14:52 el Gobierno cree que gracias a su recurso y a las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Constitucional se ha evitado lo que podría haber sido hoy una burla nuestra democracia en la Moncloa consideran que el presidente del Parlament se ha visto obligado a parar el reloj Mariano Rajoy le hacía esta advertencia desde Televisión Española

Voz 1487 15:08 es evidente del Parlament tiene que ser muy consciente de las responsabilidades en las que puede incurrir si se salta una resolución del Tribunal Constitucional cosa que por otra parte no se puede hacer

Voz 1916 15:18 ya dijo el propio Rajoy que la mejor salida para los independentistas sería proponer un candidato limpio sin causas pendientes con la justicia y eso siguen pensando en el Palacio

Voz 2 15:26 a Moncloa donde repiten que ellos los independentistas

Voz 1916 15:29 deben cumplir con la ley igual que el resto de los ciudadanos

Voz 1715 15:32 algo más para ir cerrando este amplio hoy también amplio bloque constitucional ha vuelto a reunir hoy tenía que estudiar las alegaciones presentadas por Junts per Cataluña por Carles Puigdemont los jueces por unanimidad han rechazado esas alegaciones así que las condiciones los límites para esa investidura siguen vigentes Javier Álvarez

Voz 0838 15:50 el alto tribunal rechaza que las medidas cautelares acordada

Voz 0689 15:53 las el sábado pasado causen indefensión y en consecuencia mantienen todos los requisitos exigidos para la celebración del pleno entre ellos prohibir una eventual investidura telemática o por delegación y la exigencia de que el candidato cuente con autorización judicial para acudir a la Cámara los jueces insisten en que estas medidas cautelares y provisionales hasta que haya sentencia en ningún caso provocan indefensión a los diputados electos de Cataluña porque su derecho de defensa está preservado ya teniendo en cuenta que son parte del procedimiento y pueden opinar lo que quieran los jueces también dicen que las advertencias del Tribunal de emprender acciones penales contra quienes les obedezcan no vulneran el principio de autonomía parlamentaria ni ni compromete el ejercicio de derecho de participación de los diputados porque por encima de la autonomía parlamentaria está el deber del Tribunal de hacer que se cumplan sus resoluciones la advertencia por tanto sobre las consecuencias penales sigue activa

Voz 15 16:43 hora veinticinco mil

Voz 1509 16:46 manifiesto que ayer mi seguro de coche era uno

Voz 15 16:48 más

Voz 16 16:51 es hora de que esa que se dictó dista que hay gente línea directa el seguro con todo

Voz 9 16:55 es el mejor precio nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el lino directa punto com

Voz 2 17:03 aquí con el ordenador mirando alarmas que el mes que viene nos entregan el chalet y quiero dejarla instalada antes de mudarnos has visto pues mira la empresa líder de alarmas en España es Securitas Direct Time fijado de camino a casa y casi todos los chalets tienen su placa

Voz 7 17:16 la protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula un en Securitas Direct punto es

Voz 11 17:26 un motero aparca en la puerta allá donde vaya

Voz 7 17:29 pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 17 17:32 de tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 7 17:46 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 2 17:51 Pedro Blanco no todos los días todos los meses

Voz 1715 17:55 ni siquiera todas las legislaturas escuchábamos al presidente del Gobierno retractarse públicamente de algo hoy lo ha hecho lo hemos escuchado en portada conscientes de su meteduras de pata en entrevista de la semana pasada en Onda Cero cuando aseguró aquello de que no nos metamos ahora en eso de la discriminación salarial vicepresidente ha pasado por Televisión Española

Voz 1487 18:14 no lo mantengo basta simplemente con que haya una duda para que no lo mantengo no mire cualquier esfuerzo que que hagamos en esa dirección es sin duda un esfuerzo necesario estamos caminando en la buena dirección pero todavía nos queda mucho por hacer

Voz 1715 18:27 MIR no corre el riesgo de pasar ahora sobreactuar con este tema hasta la ministra de Empleo no muy dada a enarbolar esa bandera ha hecho hoy lo posible para que se supiera que esta semana tienen una reunión con los sindicatos para hablar precisamente de ese tema Rafa

Voz 1762 18:40 en la reunión de la que ha hablado hoy la ministra estaba ya prevista en el marco de la Mesa de Calidad del Empleo fuentes de los agentes sociales indican que el Ministerio sí han mostrado interés en que esta vez se traten temas de igualdad en vez de hablar de contratación que es lo que estaba previsto

Voz 1715 18:54 algo que atribuyen al deseo del Gobierno de compensa

Voz 1762 18:56 dar el impacto de las declaraciones de Rajoy de la semana pasada así anunciaba la reunión

Voz 18 19:00 hoy Fátima Báñez en esa mesa se debatirán las propuestas que hizo el Gobierno de España en noviembre pero también la nuevas aportaciones que nos han llegado desde los interlocutores sociales

Voz 2 19:11 puestas de noviembre del Ministerio pasan por auditoría salario

Voz 1762 19:13 el es en las grandes empresas y más información a los comités de empresa sobre los elementos retributivos de los salarios para detectar sesgos de género los sindicatos llevarán a la reunión del viernes propuestas más orientadas a la consecución de una ley de igualdad salarial

Voz 1715 19:25 en el Reino Unido la BBC niega que esté aplicando discriminación por razones de sexo entre sus trabajadores discriminación salarial la cadena ha difundido una auditoría que sí ha detectado una brecha del entorno al seis por ciento algo más en los salarios altos en los que superan los ciento sesenta mil euros anuales Londres Begoña Arce

Voz 0273 19:43 listas editoras presentadoras corresponsales de la BBC se han venido quejando de las desigualdades salariales que sufren con respecto a sus colegas masculinos ya han llevado el asunto el Parlamento también han acusado a los managers de la corporación de haberles engañado escondiendo la brecha salarial ID haber recibido amenazas veladas

Voz 1715 20:01 por sacar el tema a la luz pero una auditoría

Voz 0273 20:03 dependiente que ha analizado la paga de ochocientos empleados de la cadena pública asegura no haber hallado pruebas de discriminación en razón de sexo sin embargo critica la corporación por la falta de transparencia a la hora de establecer los salarios el director general de la BBC Tony Hall asegura esta noche que corregirá esa situación

Voz 1340 20:22 ha servido

Voz 0273 20:25 con respecto a los salarios quiero que seamos la organización más transparente porque la transparencia llevará una mayor confianza en el sistema para hombres y mujeres sabiendo que se les paga con justicia Hall comparecerá mañana ante una comisión parlamentaria de la Cámara de los Comunes para responder sobre las acusaciones de brecha salarial también ofrecerá su testimonio a los diputados Carrie creéis la antigua delegada de la BBC en China que dejó este mes su cargo como protesta por recibir una remuneración muy inferior a la de sus colegas en puestos similares

Voz 1715 20:56 otra novedad de la tarde el auto del juez de García Castellón que niega que pueda ocurrir algo que de hecho ya ha ocurrido que deban ser entregada las actas la documentación del Canal de Isabel Segunda la comisión que investiga en la Asamblea de Madrid los casos de

Voz 1340 21:11 erupción Prodi Madrid Javier hoy los sigue el ejemplo de los papeles de Bárcenas negados

Voz 0861 21:15 el Congreso el magistrado en este caso también es categórico no procede la entrega de documentación de causas que se encuentren en fase de instrucción del caso Lezo lo está en su escrito aclara que hasta la apertura de juicio oral no serán públicos todos los actos del proceso y en ese capítulo el juez del Audiencia Nacional incluye la documentación del canal que la Comunidad de Madrid no había remitido a la oposición contra este auto cabe recurso en un plazo de tres días en cualquier caso recordemos que esta información una buena parte ha llegado ya a la Asamblea de Madrid de hecho el próximo viernes la propia presidenta Cristina Cifuentes tendrá que comparecer en la comisión de investigación de la corrupción

Voz 7 21:52 hora veinticinco

Voz 19 21:54 a partir de las once y media Manu Carreño

Voz 2 21:58 cuando decimos que este es tu Larguero lo decimos por algo habré guitarras pulsión a Ramos sí o no parece justa la sanción a Cristiano Ronaldo que te parece lo de forzudo opinión cuenta tanto de lo que opinar quiero conocer su opinión seis cuatro ocho cuatro siete tres siete

Voz 14 22:12 el número de estudio opiniones que creo recordar que existe

Voz 2 22:16 ah me dice Javi Blanco que sí que está bien el número

Voz 7 22:18 cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias Manu Carreño tomando nota de voz y cerramos con tus opiniones estoy que no están

Voz 2 22:26 bien en el Larguero punto Cadena SER el Rey ha cumplido cincuenta años así que esta noche en Hora veinticinco en la segunda hora queremos hablar de la generación de quienes cumplen

Voz 1880 22:38 cincuenta años árbitro Sor hola Pedro eso no hablaremos de los reales cincuenta años sino de los cincuenta años reales íbamos a pedir a los oyentes que nacieron en el sesenta y ocho que nos llamen y que nos cuenten sus vidas pero antes Pedro queremos detenernos a hablar de seudo ciencia la presidenta de la Sociedad Española de Oncología es Ruth Vera ya no se habla de los peligros de las terapias alternativas tenemos paz

Voz 1509 23:00 sientes que están dejando de de lado los tratamientos recomendados con evidencia científica ir realmente es de preocupa es preocupante la cantidad de casos que con la poca evidencia que hay todavía tenemos

Voz 1880 23:16 terapias alternativas poder curativo de plantas Natura apatía medicina tradicional china la medicina tradicional está buscando las inhabilitación es de los facultativos que las practican también encontrar las herramientas legales para impedir la difusión de estas curaciones falsas

Voz 2 23:30 por eso a partir de las nueve de la noche por cierto el número de guasa que pueden enviar sus notas voz para contarnos cómo ha llegado los cincuenta gramos de los achaques de salud se buscamos un ejercicio casi más sociológicos el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres a partir de las diez de la noche la información del día vamos a conversar con Inés Arrimadas y hoy en la tertulia el análisis a cargo de Milagros Pérez Oliva de Ramona de Emilio Contreras Éstas son para él las claves del

Voz 0554 23:57 hoy quiero que son dos las claves del asunto del día que se impone sobre todos los demás sino la primera es la confirmación de algo que los que conocen la política catalana venían anunciando desde hace días es que hay fisuras y enfrentamientos entre los partidos independentistas os de pulmón y la crucial lanzado a criticar al presidente del Parlament para aplazar el pleno mientras que Esquerra lo defiende con Junqueras a la cabeza desde la cárcel de Estremera la segunda vez que tras su decisión de esta mañana Fusion Torrent parece que se propone utilizar y sortear los recovecos de la ley pero a diferencia de su predecesora Carme Forcadell evita vulnerar como ella imputado y pendiente de juicio en el Tribunal Supremo mientras tanto Mariano Rajoy sigue presidiendo lo destino de Cataluña porque la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución en esa comunidad sigue vigente hasta que no se forme un gobierno con arreglo a la ley

Voz 2 24:50 así llegamos a las ocho veinticinco las siete y veinticinco en Cannes

Voz 7 25:06 hora veinticinco Madrid

Voz 1915 25:18 buenas tardes la justicia prohíbe la entrega de las actas del canal a la comisión sobre corrupción de la Asamblea en un auto fechado este pasado lunes el juez Manuel García Castellón asegura que no procede la entrega de documentación de causas que se encuentren en la fase de instrucción y aclara que hasta la

Voz 2 25:32 doctora de juicio oral no serán públicos todos los actos

Voz 1915 25:34 el proceso otra de las razones que da al juez para justificar esas restricciones que impedir la entrega de documentos es una vía para preservar el derecho a la presunción de inocencia de los acusados el Gobierno regional que fue quien pidió a la justicia que aclarara si se podían obtener esas actas en una comisión parlamentaria aseguró que asegura que el auto le da la razón el portavoz Ángel

Voz 0919 25:53 el otro tiene razón

Voz 21 25:56 estoy absolutamente a las tesis que mantenía el Gobierno unas tesis que seguía el precisamente las de el criterio de la Abogacía General que es el órgano que tiene que dar la la seguridad y la garantía jurídica las acciones del Gobierno y por tanto ese una razón absoluta insisto y completa a todas las tesis que mantenía el Gobierno de que esa documentación no podía entregar

Voz 1915 26:16 el partido popular va a solicitar quédese devuelva toda la documentación entregada algo que en principio no tiene demasiado sentido según PSOE y Podemos que ya han tenido acceso a esos papeles y los han leído por La Ventana de Madrid han pasado el diputado del PSOE José Cepeda y la portavoz de Podemos en la Asamblea Lorena Ruíz Huerta

Voz 22 26:31 espero que se trate de llegar hasta el final y de conocer la verdad y para eso está una comisión de investigación política y nosotros queremos llegar hasta el final para que los casos de corrupción tan flagrante y nunca más se vuelvan a producir

Voz 1915 26:45 habrá que ver si se puede hacer uso de las actas no se puede en todo caso lo que sí sabemos es que el caso Lezo está bajo investigación judicial que los jueces ya han dicho que hay sobradas pruebas de que se produjeron manifiestas irregularidades en la compra venta de misa o que la presidenta Cifuentes formaba parte del consejo de administración cuando se hizo aquella operación por parte del Canal de Isabel Segunda hay más noticias de este martes pero antes vamos a conocer el estado de las carreteras de la región deje te Alfonso Martínez buenas tardes buenas tardes

Voz 23 27:12 normalizar la situación en las carreteras de la Comunidad a esta hora tan sólo encontrarán complicaciones en las salidas de Madrid en la tres en Santa Eugenia en dirección Valencia y el A42 a la altura de Fuenlabrada sentido Toledo retenciones en las seis en El Plantío Majadahonda en ambos sentidos y desea circulatoria en la M cuarenta en el tramo desde Coslada hasta Vicálvaro hacia la A3 en el resto de carreteras de la Comunidad de momento se circula con normalidad

Voz 7 27:37 hora veinticinco Madrid

Voz 1915 27:42 ocho y veintisiete Se lo hemos avanzado este lunes en la SER ayuntamiento prepara importantes cambios en el protocolo anticontaminación de la capital el nuevo plan que les hemos adelantado aquí contempla impedir la circulación dentro de la M30 a los coches más contaminantes cuando comience el escenario dos en el escenario tres la prohibición se extenderá a todos los vehículos Inés Sabanés es delegada de Movilidad

Voz 1340 28:02 estoy bajo la llevas estás en un episodio donde podrías a lo mejor circular pues vas a tener más problemas vamos a trabajar con la DGT y seguro que es interés común de la DGT en nuestros que se extienda al máximo el etiquetas

Voz 1915 28:18 ecologistas y científicos celebran las medidas aunque con cautela porque dicen Se actúa sobre los síntomas pero no sobre el problema H Xavier Querol investigador del CSIC Paco Segura Sport

Voz 24 28:28 la voz de Ecologistas en Acción de estructural más más potentes pero hay que reconocer que ha habido un punto de inflexión en en reconocer el problema que hay medidas que por primera vez afectan a al tráfico

Voz 25 28:41 centrarlo todo exclusivamente en las etiquetas de la Dirección General de Tráfico nos parece cuanto menos limitado sobre todo porque esas etiquetas responden a lo que declaran los fabricantes que emiten sus coches cuando sabemos que eso ni mucho menos es cierto

Voz 1915 28:57 Comisiones Obreras se ha concentrado esta mañana para condenar el asesinato de una mujer el pasado viernes en el distrito de Barajas de la capital el supuesto agresor ya ha sido detenido el sindicato enmarca la muerte como un caso de violencia machista Pilar Morales es su portavoz

Voz 26 29:10 la Comunidad de Madrid no hay plan de igualdad establecido desde el año dos mil cinco las mesas de negociación con los agentes sociales están muy retrasadas y con muchos problemas tienen que que permitirse los protocolos de acoso sexual hay que proteger a las víctimas cuando hay una agresión dentro del centro de trabajo lo más normal es trasladar a la víctima

Voz 14 29:29 bueno traslada al maltratador no sigue

Voz 1915 29:32 hora veinticinco tenemos siete grados en el centro de la capital hasta mañana

Voz 7 29:46 hora veinticinco Madrid

Voz 27 29:59 hola

Voz 28 30:03 oye veinticinco Deportes con Jesús Gallego

Voz 0919 30:11 qué tal muy buenas tardes bienvenidos vaya a como se ha puesto de interesante el mercado de fichajes cuando faltan apenas dos días para que es cierre esta Ventana de el mes de enero lo último el fichaje de Iñigo Martínez por el Athletic de Bilbao el central de la Real Sociedad que ha sido presentado esta tarde después de que el Atlético haya pagado su cláusula de rescisión de treinta y dos millones de euros el fútbol da muchas vueltas sí todo el mundo ha recordado esto que dijo Íñigo Martínez hace unos años cuando le preguntaron por la posibilidad de fichar por el Athletic siendo jugador de la cantera de la Real Sociedad hace un tiempo a Íñigo le hacía gracia que pensaran que se podía ir al Athletic de Bilbao

Voz 29 30:59 Ángela llegan aquí dándole al enemigo treinta millones para nada así que así no lo es ni pienso en eso estoy yo nunca iría al otro bando va nada así que pues quedar

Voz 0919 31:16 nunca me iría al otro bando para nada pero claro las circunstancias cambian la gente crece el dinero es el dinero y cuando hoy le han preguntado a Iñigo Martínez por estas declaraciones ha dicho

Voz 30 31:29 eran otros años eh otra época donde es cierto que todavía era muy joven pero siempre he ido de cara ahí por su puesto te digo que en este momento lo pensaba así yo creo que todos cambiamos de opinión que hoy ambas estar aquí porque dentro de cinco esto es en otro lado tal como me pasó a mí poco a poco va madurando viviendo las cosas eh eh como Sony y al final soy un profesional de fútbol sí como en esa época esa etapa de mi vida pensaba así ahora pues pienso lo contrario y por eso doy ese salto que tanto cuesta dar de salir de de un equipo a gira de la Real a ir al Athletic gestaba cuesta mucho por supuesto no es nada fácil yo creo que es lo más difícil dar ese paso pero bueno había que tomar y de hecho lo tomo con lo tome con muchas ganas y con mucha muchísima ilusión

Voz 0919 32:27 realmente lo ha pasado mal dando alguna explicación en esa sala de prensa ya sabéis que Íñigo Martínez llega al Athletic después de que el City de Pep Guardiola haya fichado al central del Athletic

Voz 0341 32:38 Jean Marie la por por setenta millones de

Voz 0919 32:41 euros lo que se ha gastado el Manchester City de Guardiola en defensa en los últimos meses es algo increíble setenta por Laporte casi sesenta por Mendi cincuenta y pico por Stones cincuenta y cinco por Walker XXXV por Danilo todo para reforzar la defensa solamente el Manchester City de Pep Guardiola pero cuando le han preguntado a Guardiola os estáis gastando demasiado dinero por defensas estáis rompiendo el mercado Guardiola ha dicho es que otros se gasta más

Voz 31 33:10 alijos se gastaron trescientos mil cuatrocientos en dos jugadores nosotros no gastado trescientos en seis tenemos que cambiar jugadores teníamos que que fichar jugadores porque nosotros cuatro-cinco defensa se iba si queremos competir los arriba en las competiciones y en bodegas sale algún día sea cual evidentes y emprenden el culo entiende así se gastara en Ecuador pues ciento treinta doce doscientos doce hasta ahora no ha sido así el jugador más caro sea con

Voz 2 33:40 cincuenta y cuatro en Phones cuatro de Pau

Voz 0919 33:43 es que son setenta de brazos eh Nos hemos gastado trescientos millones en seis jugadores y hemos tirado por lo bajo algún día lo ha dicho Guardiola eh algún día lo mismo no gastamos ciento treinta ó doscientos en algún jugador así está el mercado del fútbol Il acosado a seguir enseguida estamos en Bilbao hoy en San Sebastián donde el presidente de la Real Sociedad está valorando la pérdida de un jugador como Iñigo Martínez pero antes como siempre vuestros mensajes

Voz 28 34:14 el mente todo muy triste

Voz 0919 34:17 en el contestador en el hueso del programa lo del mercado da para mucho

Voz 32 34:22 con qué pasa mira Si lo que ha hecho el psíquico Un la por de de Athletic Club tiene a su ver lo que ha hecho con Iñigo Martínez de la Real Sociedad a escasamente un día de que sacaba el plazo de fichajes lo hace un equipo que yo me sé si si es ese ese que estás tu pensando es ese fallo es que vistan de blanco a ser liada mundial pero como la hacen otro cómodo hacerme a colonia no pasa nada ahora si eso llegase el Madrid madre mía la que se forma por no pasa nada como lo hacen otros aquel Madrid todo SL prohibe a los otros clubes no pasa nada es el fútbol esto como diría Rato amigo Éste es el mercado con a un saludo gallego hasta pronto admitió

Voz 0919 35:11 estas el mercado cuidadito que el Madrid va a ir este verano al mercado ahí ahí aire venga dejad vuestro

Voz 33 35:21 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del Nos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 34 35:36 hola buenas tardes Gallego hola qué tal cómo estaba muy bueno dos cositas la primera muchísimas felicidades a los niños del balonmano pero muchísima felicidad de grande B no hay quinto malo BCN tiene otra cosita el Barcelona no tiene culpa de tiene un arbitraje tan mal le vamos a hacer que le vamos a ver si que bueno me sin mulas porque Winston y que bueno bueno nada de Sito y un punto

Voz 33 36:08 programa Guaza de Hora veinticinco Deportes se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 34 36:19 empezamos

Voz 0919 36:27 y lo hacemos por lo último el presidente de la Real Sociedad señor Aperribay ha valorado no sé si ha terminado hace unos minutos rueda de prensa después de que el Atleti le haya robado entre comillas pagando su cláusula de rescisión a Íñigo Martínez Roberto Ramajo que de hecho Aperribay buenas tardes

Voz 1825 36:48 hola qué tal Gallego muy buenas pues si el presidente de la Real Sociedad sigue valorando esa fuga esto parecía que la historia pero vuelve otra vez a a la primera plana fuga de jugadores de Zubieta hacia Lezama hacia el Atleti que con cara de pocos amigos estaba el presidente de la Real Sociedad ha dicho que es el momento León de la fuerza de la confianza en Zubieta incluso ha llegado a señalar que Íñigo Martínez ya es historia se mira al presente ya dicho cuando se le ha preguntado si tiene pensado romper relaciones con el Athletic de Bilbao por este ataque lo podemos llamar de esta forma ha dicho que van a mirar si este fichaje cumple con todos los requisitos de la web ahí en ese caso tomar las medidas oportunas pero que relaciones muchas con el Athletic la verdad que no tienen la Real sí que mira el mercado para fichar suenan nombres como Diego Reyes como Florian ya une como Jorge Meré pero tendrá que darse prisa porque tiene un mes más para poder fichar en el mercado nacional pero solamente hasta mañana para fichar en el mercado internacional así se expresaba Jokin Aperribay cuando hablaba de la marcha de Iñigo Martínez previo pago de la cláusula de rescisión al Athletic de Bilbao

Voz 30 37:54 estamos orgullosos de todos los que visten la camiseta de la Real Sociedad in que desde luego como decimos siempre o como pensamos siempre aquel que no quiere a vestir la camiseta del Real lo mejor pareceres Valcarce que la fuerza de todos juntos es lo que va a hacer la Real sea grande

Voz 0919 38:13 que no es un buen día para el presidente del Athletic tampoco parece haberlo sido de de total entusiasmo para Íñigo Martínez lo mal que lo ha pasado en la rueda de prensa en algún momento acompañando al presidente del Athletic vamos a Bilbao Iván Martín cómo ha sido buenas tardes no bueno

Voz 0838 38:32 las gallego si hace escasos minutos ha terminado esa comparecencia de prensa del nuevo Hort del Athletic está acompañado por su familia también por amigos todos ellos de la Real por cierto hoy en San Mamés es verdad ha tenido que afrontar algunas preguntas complicadas como la que escuchábamos en portada también ha dicho que digerir para un aficionado a la Real es ser jugador que se marche al Athletic no entra en la cabeza de muchos Ike no es fácil salir pero que entendía que allí había terminado una etapa pasa de ser el cuarto capitán de la Real a ser el fichaje más caro en la historia del Athletic esos treinta y dos millones de euros y el de Ondarroa se lo toma así

Voz 35 39:07 sido algo a Orgullo orgulloso de de que lo sea así ha apostado muy fuerte por mí yo ahora pues devolverles esa confianza

Voz 0838 39:16 que han depositado va a lucir el dorsal número cuatro gallego y ha dicho estar preparado si así lo entiende Ziganda para debutar el domingo en Girona

Voz 0919 39:23 bueno pues así ha venido este día en el mercado pero hay más operaciones vamos con ellas enseguida en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 2 39:31 a día miles de conductores que llevan toda la vida en la misma compañía se preguntan

Voz 36 39:36 día mi siete han subido el precio de seguro de tu coche o moto vente a la mutua sea cual sea te lo bajamos

Voz 7 39:43 llaman nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho

Voz 36 39:46 nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos a la mutua condiciones inmutado punto es

Voz 11 39:53 este viernes

Voz 37 39:54 bote de noventa millones de euros en el euro Chuck pote nada

Voz 38 40:00 entre

Voz 39 40:03 euro y de la ONCE en botes de noventa millones de euros este viernes tú tú puede ser millonario Eurojust pote la ONCE

Voz 0919 40:17 otras de las operaciones del día es el fichaje de Marc Bartra por el Real Betis viene cedido pero bueno que viene para quedarse a Fran ronquido buenas tardes si buenas tardes Gallego porque va firmará hasta dos mil veintidós ha sido recibido por mucha gente esta tarde en el aeropuerto de San Pablo y llega contento muy contento el Betis ha hecho un esfuerzo grande porel mañana va a ser presentado en Sevilla necesitaba refuerzos para la defensa al equipo de Setién mar fichajes del día Santi Ortega en el Sevilla

Voz 40 40:50 lo que tocaba hoy buenas tardes buenas tardes tocaba Roque Mesa de manera oficial que ya entrena esta tarde con el equipo tras hacer el Sevilla oficial esa cesión y también el Mexicano de la Llum que ha estado en el entrenamiento atención a lo que Montelfo a subo modo ha querido explicar de por qué ha elegido El Aaiún al Sevilla en vez del Betis

Voz 41 41:08 igual era muy bueno creo que que cualquier jugador es entre Sevilla el Betis el el Sevilla porque puede jugar las competiciones europeas

Voz 0919 41:17 equivocado no podrá jugar la Champions ya lo hizo con el Oporto que mala suerte de verdad en el Villarreal también han presentado hoy a Javi Fuego Xavi Isidro buenas tardes

Voz 42 41:26 así el gallego muy buenas esta mañana ha firmado su contrato ha entrenado con el equipo ya ha firmado bueno ya ha sido presentado firma por lo que resta de temporada dos años más a cambio de setecientos cincuenta mil euros feliz y contento por esta oportunidad los treinta y cuatro años

Voz 2 41:40 estoy muy feliz de recalar en un gran club como el Villarreal al final pues a estas alturas de mi carrera una oportunidad así les irrechazable estoy con la ilusión de neón juvenil no estoy para retos individuales ni particulares sino para retos colectivos para ayudar al equipo desde el perfil lo desde donde el entrenador considere oportuno nada más muchas gracias

Voz 0919 42:09 y también en el Levante es día de fichajes

Voz 43 42:12 eh refuerzos José Manuel Alemán buenas tardes buenas tardes y porque va a fichar de una tacada dos delanteros por un lado Armando sacude el Legia de Varsovia polaco que llega traspasado por algo más de un millón de euros también está a punto de cerrar algo de ardor italiano de las Verona Giampaolo Pazzini que va a llegar cedido hasta el próximo treinta de junio y además está intentando cerrar la negociación con Rubén Rochina que llegaría con la libertad procedente del Rubin Kazán

Voz 0919 42:36 dos días quedan para que se cierre el mercado iban a ser intensos bueno mañana comienzan las semifinales de la Copa del Rey de fútbol partido de ida entre el Leganés y el Sevilla juega mañana en Butarque Leganés la gran sorpresa de las semifinales después de dejar en la cuneta al Real Madrid tengo Óscar Egido que ya liberado de toda presión ante el Sevilla para seguir para intentar seguir haciendo historia Oscar

Voz 44 43:02 hora puede ser la ganase acaba de terminar en Holanda en Butarque para la Prehistoria mañana miércoles el miércoles en la Copa del Rey Rubén Pérez de Mauro si en entrenamientos a puerta cerrada pero se pero mostró bastante similar al que ganaron es verdad que el pasado jueves por la posible presencia de un PAU en el centro del campo además va a ver tiene en Butarque porque los ochos han tirado más de ocho mil entradas irá las mil ochocientas que han salido a la venta esta tarde ya se han vendido más de mil además espera un gran tirón durante la noche la venta online por la tarde a lo largo Asier Garitano al que hemos visto traía

Voz 0919 43:32 bueno gracias

Voz 44 43:35 a veces al Sevilla aunque ha dicho que no sea inferior asegura que seis finales de Hanoi tasados y que va a tener mañana el próximo miércoles sus oportunidades

Voz 45 43:43 yo obligaciones no tenemos ninguna en cuanto a resultados y que la obligación de darlo todo la ilusión la tenemos y bueno intentaremos jugar un buen partido para volver a tener opciones siguiente cuando vayamos allí a Sevilla se ese será el objetivo poder estar vivo oí que no es sentencia la eliminatoria como vienen haciéndolo en las tres eliminatorias de Copa ahí su última salida ya fuera de casa también en diga vienen de ganar cero tres

Voz 0919 44:14 si el Sevilla se ha metido en semifinales contra pronóstico porque eliminó al Atlético de Madrid pero ahora juega con el Lega Isi hiciese el no pasa ante un modesto como el Leganés será un patinazo Santi Ortega la vitola de favorito la tienen los hispalenses sí porque es soltero a priori favorable para el Sevilla sin Barcelona y Valencia es jugando

Voz 40 44:32 vuelta en casa pues le convierte en favorito pero hay una tremenda preocupación con el rival que ha demostrado una jerarquía inesperada y que realmente insisto tiene muy preocupado al técnico

Voz 0919 44:42 en la clasificación

Voz 41 44:44 en estado muy abierto es una clasificación que hay que jugársela serán ciento ochenta minutos el Leganés es un grandísimo equipo que ganó en el Bernabéu después de haber perdido en casa sí que va a ido muy haber

Voz 40 44:54 dice de última hora con que no están convocados Pizarro no va tampoco esa convocatoria va a salir del club Roque Mesa la ayuda de Arana los tres viajan con el equipo

Voz 0919 45:02 a sólo unos minutos gracias Santi el jueves la otra eliminatoria entre el Barça y el Valencia el partido se jugó en el Camp Nou pero vamos primero a Valencia porque las lesiones están afectando más a los valencianistas Carlos Martínez o la Gayá

Voz 0341 45:15 qué tal ayer contábamos aquí que Guedes se pierde seguro el partido por esa lesión muscular que sufrió en el encuentro del pasado sábado contra el Real Madrid tampoco va a estar en la convocatoria de mañana Murillo que ya lleva varias sesiones entrenando con el grupo pero Marcelino Roa que todavía en condiciones para meterle en una convocatoria IU hoy dos ausencias en el entrenamiento aunque parece que podrían entrar para el partido contra el Barça Garay que tiene un golpe en el hombro que se vio el otro día contra su compañero Neto en el partido contra el Real Madrid con dos vía al que le vienen dosificando durante toda la temporada depende de si mañana están entrenando por la mañana para que formen parte uno de la lista de convocados para el partido

Voz 0919 45:50 pues contra el Barça y el Barça hoy día libre Adrià Albert la gran pregunta es cómo va a gestionar las rotaciones y la va a poner en liza a Valverde pues sí qué tal muy buenas gallego Ésta es la gran pregunta

Voz 0341 46:03 veremos a qué equipo saca el próximo jueves Ernesto Valverde para este partido frente al Valencia

Voz 0919 46:09 que en principio esperamos a los titulares porque

Voz 0341 46:11 el otro día frente al Alavés descansaron jugadores importantes como Jordi Alba como Sergi Roberto y también como Sergio Busquets el Barça va a preparar mañana este partido porque hoy Valverde le ha dado día libre a sus jugadores y a partir de mañana pues siempre va empezarán a preparar esta semana que será intensa con los dos partidos frente al Valencia Icon el derbi de Cornellà en medio de estos dos partidos de Copa y mientras tanto el club ha cerrado ya la carpeta de las salidas Aleix Vidal se queda finalmente en el Barça puede debutar mañana como nuevo jugador del Watford esto es lo que dice hoy Gerard Deulofeu

Voz 1509 46:47 Alonso sabe bien

Voz 40 46:49 estoy muy feliz de estar aquí es una gran oportunidad para tener minutos espero jugar bien ganar confianza y sobre todo poder ayudar al equipo

Voz 0919 46:57 ya veremos y rota gracias a Messi o no hoy hay unas declaraciones de el seleccionador argentino Sampaoli que después de una gira por Europa ha dicho al llegar a su país hemos hablado con Leo Messi vamos a intentar que no llegue a este Mundial tan cansado tan saturado de minutos cómo llegó al otro y lo mejor es que él lo gestione cada uno que interprete esta declaración de Sampaoli como quiera pero ha dicho lo mejor es que Messi lo gestión en el Real Madrid Javier Herráez sin Copa sin fichajes nombre propio

Voz 3 47:30 bueno pues nombres propios primero Bale que hoy trabajó en el gimnasio pero no tiene nada simplemente es bueno pues el planning del futbolista galés que estará el próximo sábado en el campo del Levante también está Rafa Varane que se llevó un golpe en el campo de Mestalla hace unos días el sábado ante el Valencia son secuelas de ese golpe probarán va a jugar ese partido ir lesionados hombres como Vallejo Ceballos Ramos e Isco voy han trabajado sobre el césped un poquito al menos no está en el próximo fin de semana pero sí estarán dentro de quince días aunque Isco ya sabe lo que le toca cuando vuelva después de adhesión gallego detrás la BBC porque Bale Benzema y Cristiano es el plan de Zidane para el partido por ejemplo frente al París Saint Germain en donde el Madrid se juega la temporada por

Voz 0919 48:14 cierto que Zidane no quiere fichajes ni quiere que se vaya a nadie pero el Alavés va a intentar que Marcos Llorente saga no Kevin Fernández