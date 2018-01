Hora 25 (30/01/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias Cadena Ser Barceló de Barcelona

Voz 0194 00:23 en los últimos días desde la Sociedad Española de Oncología hemos escuchado varias alertas y avisos sobre el aumento del uso de terapias alternativas para enfermedades graves en la próxima hora vamos a hablar de la seudo ciencia del poder curativo de las plantas de la acupuntura te como si la sustituirlos por la medicina tradicional puede ser peligroso además hoy vamos a conocer a personas que estudiaron EGB escucharon cintas de caset tuvieron su primer móvil pasados los veinte personas que nacieron en el sesenta y ocho y que este año cumplen los cincuenta pero antes hay que realizó buenas noches volantes buenas noches vamos a repasar las últimas noticias del día

Voz 0032 00:56 empezando con un vídeo que ha publicado en las redes sociales en el que sobre todo manda un mensaje de unidad al bloque independentista Pol Foradada buenas noches buenas noches es un discurso

Voz 3 01:05 siete minutos en el que afirma que le hubiera gustado

Voz 0032 01:07 a dirigirse hoy a los catalanes una vez investido pero el presidente del Parlament opta por una ofrezcan lascivos

Voz 3 01:16 lamenta que no se haya podido celebrar ese pleno aunque dice respeta la decisión de Roger Torrent a partir de ahí disco

Voz 0032 01:22 eso duro contra el Estado no nos podemos no

Voz 3 01:25 hemos aceptar dice el chantaje de obligarnos a elegir a un Gubern que les con plazca a ellos sino mantendrán el golpe de Estado del ciento cincuenta y cinco y pide unidad al soberanismo

Voz 0032 01:36 alcanzado el fin de fiesta pública no perder eso que asumían of Kings Bono propuso hoy y que no

Voz 3 01:44 no pierda la unidad ese soberanismo es lo que sueñan los que nos quieren en la cárcel o en el exilio en lo que se puede entender como que no piensa dar un paso al lado afirma pulmón que no tiene ningún derecho a abrir ninguna puerta que legitime el ataque que hemos vivido dice cómo

país y cientos de manifestantes continúan a las puertas

Voz 0032 02:02 el Parlament algunos aseguran incluso que tiene la intención de quedarse a dormir ya hay un primer balance de heridos por los enfrentamientos con los Mossos Aitor Álvarez buenas noches

Voz 5 02:10 buenas noches ha pasado antes de las cinco de la tarde cuando los manifestantes han accedido al parque de la Ciutadella tras forcejear con los Mossos d'Esquadra que querían era evitar esa entrada de gente el servicio de emergencias médicas de la Generalitat ha tenido que atender a trece personas en total diez de ellos agentes de la policía catalana y aquí a las puertas

Voz 0032 02:27 de un Parlament ya cerrados sigue la concentración de

Voz 5 02:30 centenares de personas a esta hora con presencia de los Mossos d'Esquadra dicen que no se irán hasta que Puigdemont sea president veremos si el frío que hace también les acaba sirviendo como razón para irse a casa a cenar y a la cama

Voz 6 02:42 más cosas el Gobierno será dos años para recuperar los datos económicos anteriores a la crisis Luis de Guindos ex ministro de Economía necesitamos dos años más de crecimientos en este entorno para que España deje definitivamente atrás la crisis tanto en términos de empleo o en términos de crecimiento económico en estos dos años hay que emplear medio millón de puestos de trabajo por año y a su vez se tiene que ir produciendo como ya he comentado en otras ocasiones una normalización de la evolución de la evolución salarial no

Voz 0032 03:10 la economía española cerró el pasado año con un crecimiento del tres coma uno por ciento según el dato adelantado que ha publicado el INE son dos décimas menos que el año anterior

Voz 0194 03:18 aunque llevan cuatro años de crecimiento consecutivo un hombre simula

Voz 0032 03:21 secuestro para ocultar que estuvo todo el fin de semana de fiesta consumiendo alcohol drogas ha ocurrido en Sevilla Mercedes Díaz tiene veintinueve años mide sólo ese paso cinco días Bedia

Voz 1541 03:31 alcohol y consumiendo drogas en diferentes locales de Sevilla hay dos hermanas para que su familia no se enterara se le ocurrió atarse pies y manos con bridas presentarse en la puerta de un colegio a pedir ayuda allí contó que los saltaron tres extranjeros que le colocaron una capucha y lo introdujeron en una furgoneta para trasladarlo a una habitación oscura y húmeda que estuvo sin comer dijo que sólo se comunicaban con él para pedirle dinero cuando los agentes tras realizar algunas gestiones le desmonta la película acaba reconociendo la mentira

Voz 0032 04:01 piden trasladar al psiquiatra prisión por seguridad en la prisión de A Lama en Pontevedra ha pedido a Instituciones Penitenciarias que lo trasladen a otro centro y en caso de que se conceda sería la tercera cárcel en la que cumple condena el chicle es el único detenido por la desaparición y asesinato de Diana Quer la intención es trasladarlo fuera de Galicia donde es menos conocida que la bolsa Cerezo Lahm

Voz 7 04:21 hola el IBEX35 ha perdido los diez mil quinientos puntos en su mayor caída en dos meses se deja un gnomo un uno coma veintiuno por ciento y se situó en los diez de diez mil cuatrocientos veintiocho puntos las bajadas importantes en el Dow Jones en la Bolsa asiática han arrastrado a las bolsas europeas en el caso del Ibex con pérdidas encabezadas por el sector energético Enagás y Gas Natural o el sector bancario como Bankia la prima de riesgo sube ligeramente su éxito ahora mismo en los setenta y dos puntos básicos

hoy en la tertulia van a estar Milagros Pérez Oliva Ramón Adell y Emilio Contreras y también va a estar aquí Inés Arrimadas de ciudadanos antes de todo esto la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches

hora veinticinco marido

en la Cadena SER Hora

Voz 0032 07:01 Rodríguez buenas noches hola qué tal buenas noches dejo Mario de veintiún años murió en dos mil trece que le pasó

no coinciden todas las crónicas es en califica

Voz 0194 07:19 no quiso seguir el tratamiento porque lo abandonó

Voz 14 07:22 lo abandonó vamos a ver yo creo que me concebible que un chico de veintiuno años que quiere vivir avanzando un tratamiento porque diga no no es que me quiero morir se reunieron diferentes circunstancias en primer lugar en la primera etapa hospitalaria que sí se puso la quimioterapia lo pasó muy mal se pasa muy mal con la quimioterapia segunda circunstancia su madre Josefa Rubio muy amiga de las mal llamadas medicinas alternativas terapias alternativas enemiga de la ciencia del hospital desde el principio era contraria a la que yo terapia el hospital Por otra parte apareció en nuestra vida un señor que buscó Pepa mi ex mujer que se llama José Ramón Llorente López que dice que cura el cáncer una autoterapia que se llama Oporto molecular muy señor que tampoco es médico Ike Ike el otro día fue juzgado ICO y pues bueno trae una una noticia para para ustedes que no ese grata para mí no da para mí pero debo de decirla hoy ha habido una sentencia absolutoria contra José Ramón José Ramón Llorente López sentencia que mis abogados y yo vamos a recurrir ante la Audiencia Provincial de Valencia

Voz 0194 08:25 tu hijo consultó contigo en algún momento la decisión de abandonar el tratamiento médico para ponerse en manos de este bueno entrecomillado profesional no

Voz 14 08:36 profesionales que por favor dejemos las cosas claras Mikel en el lenguaje el lenguaje al final lo de esto

Voz 4 08:41 él se presenta como profesional vamos

Voz 14 08:43 sí señor un señor que que en sus vídeos dice que cura el cáncer con determinadas sustancias que pertenece a Discovery Salud anti salud así lo llamo yo porque los las noticias que aparecen en esa publicación son contrarios a la salud dicen por ejemplo que la quimioterapia mata etc se proponen como soluciones por ejemplo las semillas de albaricoques que ellos llaman remedios naturales vale entonces es un señor de estas características no lo puedo llamar ni tan siquiera señor no está estamos ante una persona que se presenta como médico naturista ante mi familia y que nosotros tres que en aquel entonces éramos tres pardillos hoy en día estoy documentado del tema pero la sociedad los ciudadanos y ciudadanas no tenemos por qué saber de todo Isabel de vastas hace poco en aquel entonces pues eh nos hizo creer que era un médico naturista

Voz 0194 09:36 digestiones pardillos en la unidad familiar tu exmujer AIS hablantes ella tu hijo que falleció cuando tu hijo decide dejar la quimioterapia tú te pones a ello o estás en ese momento que tú te crees esa posibilidad de que con el otro método también se pueda curar

Voz 14 09:51 vamos a ver yo me encontré con el con el siguiente escenario una madre enemiga de la quimioterapia que él desde el primer día en la habitación seiscientos XXXIII del Hospital Arnau de Vilanova decía como una loca quimioterapia no quimioterapia no estando mi hijo en la cama vale me encontré por una persona que decía mi exmujer que era un experto en medicina naturista con un chico que lo pasó muy mal en la quimera en la línea quimioterapia ir que nueva oferta Kenzie Kim simplemente la que te puede curar bueno pues pues yo también a principio creía que que que podía ser viable porque Mario esperen experimentó una evolución positiva

Voz 0194 10:30 el sintió en algún momento que se que se había equivocado al tomar esa decisión

Voz 14 10:33 sí sí Mario faltando dos semanas para morirse me dijo Papá equivocado yo de este hijo mío no te has equivocado te han mareado a la cabeza porque al final las personas enfermas cuando cometemos errores también nos sentimos culpables una persona enferma de cáncer que a veces me hacen la pregunta a su hijo no era inteligente el otro día me me preguntó el señor juez que me molestó muchísimo la pregunta si mi hijo era inteligente porque esa pregunta iba con segundas había texto claro dijo Nerón tonto evidentemente pero mi hijo tenía cáncer Moon hijo con cáncer determinadas circunstancias que explicado al comienzo de la entrevista

Voz 15 11:09 pues oiga

Voz 14 11:10 todos cometemos errores una persona en esas circunstancias Emma más propensa a cometer los porque de hecho el tuvo que volver al hospital no aquí viene una cosa muy grave y que aparecen en los informes del hospital a mi hijo era detectó un rebrote de leucemia figura en los en los informes del hospital que el señor José Ramón Llorente López le aconsejó no ingresar pasamos nueve días sin ingresar porque este señor es decía que iba a preparar su médico naturista creíamos que era médico naturista diva prepare un tratamiento más fuerte ese retraso de nueve días según los testimonios del doctor por Aurelio López y la doctora Bennett el pasado veinticuatro de enero cuando se celebre el juicio fuera importantísimos para que ya no tuviera solución Mario

Voz 0194 11:56 mañana vamos a hacer una cosa ese aquí con nosotros queríamos plantear su caso desde el principio el caso de Mario murió con veintiún años por dejar la quimioterapia ahora mismo no existe regulación para este tipo de terapias y las evidencias científicas de que funciona

Voz 0032 12:10 han son prácticamente nulas derrumbado no son propios no son terapias las terapias hay que demostrarlo a través de ensayos

Voz 14 12:17 clínicos disculpe

Voz 0194 12:19 en turco que me llamó prácticas le llamó prácticas este tema y pero la regulación este tipo de prácticas no no no existe las evidencias científicas de que funcionan son prácticamente nulas y además lo acaba de contar ahora Julian es pues le preguntaré todas formas fuera legislación pero ha habido un juicio y en este juicio han absuelto a esta persona que con venció al hijo de de Julián a Mario para para que dejara a la quimioterapia los que se denominan expertos ellos se hablan se llaman a sí mismos así hablan del poder curativo por ejemplo de plantas de la apatía la acupuntura la medicina tradicional china dietas especiales queremos que ustedes participen en este tiempo de radio y quiero conocer cuál es la opinión de los oyentes árbitro es buena

Voz 1880 13:03 hola buenas noches Ángels ya saben también como pueden participar con nosotros como cada día nos pueden llamar directamente a que el estudio es el nueve cero dos catorce sesenta sesenta Nos pueden enviar notas de voz el número de whatsapp que es el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres pueden escribir a la página de Facebook que es Hora Veinticinco a la de Twitter que es arroba Hora veinticinco

Voz 0809 13:24 Arco redactora de la sección de Sociedad de la Cadena Ser buenas noches hola qué tal buenas noches la formamos antes que nada con los datos que sabemos de estas prácticas cuántos profesionales hay os seudo profesionales bueno en España no hay regulación específica sobre estas terapias naturales y la última clasificación del Ministerio de Sanidad es de hace ya siete años entonces sedes glosaron ciento treinta y nueve técnicas entre las que estaban la homeopatía la medicina naturista el reiki o la terapia floral y se dejaba muy claro que la evidencia científica sobre su eficacia no era muy escasa y que se corren riesgos al aplicar las por ejemplo en mitad de un tratamiento oncológico hay también Angels un evidente gasto económico que muchos consideran inútil a partir de aquí han sido los médicos quiénes más se ha movido hace un año la Organización Médica Colegial que representa a doscientos cincuenta mil profesionales creó un Observatorio contra a la pseudo ciencias contra el intrusismo y contra las sectas sanitarias denunciaron en principio un centenar de páginas web que suponían un peligro para la salud pública por ejemplo se proponían supuestos remedios contra el cáncer prohibidos por su alta toxicidad como por ejemplo la lejía industrial diluida al veintiocho por ciento José engañaba ente diciendo que todas las enfermedades son un conflicto emocional no resuelto este observatorio tiene un buzón de denuncias han registrado hasta trescientas noventa por el momento y aunque prometieron llevar a la Fiscalía a los portales más peligrosos aquellos que animaban a los pacientes a dejar sus tratamientos convencionales de momento esa denuncia ante el Ministerio Público todavía no se ha presentado sobre estos curanderos es difícil saber cuál los hay en España la principal agrupación de este sector la Asociación de Profesionales Autónomos de las terapias naturales calcula que ahora mismo hay unas ochenta mil personas que practican la osteopatía la natural apatía o la medicina en China buenos días se celebró en Barcelona un congreso que lleva por título Un mundo sin cáncer unas charlas Laura para las que además se vendieron todas las entradas si hace apenas dos semanas el trece de enero se celebró ese polémico congreso que prometía un mundo sin cáncer sus ponentes aseguraban que iban a iluminar a los asistentes con lo que su médico no les estaba contando ese era el eslogan agotaron las entradas gratuitas de un acto al que acudieron mil quién estas personas y que la Conselleria de Salut de la Generalitat vigiló muy de cerca por si lo que allí acontecía podía atentar contra

Voz 14 15:44 a la salud pública la alerta la había dado

Voz 0809 15:47 colegio de Médicos de Barcelona aunque de momento no ha habido ninguna sanción para los organizadores en la SER hemos hablado con su promotora con coco March que se hace llamar doctora aunque no tiene ninguna formación universitaria que lo acredite sólo un título del Colegio de Ciencias Biológicas de la salud de Alicante un título de una disciplina que enseña ozono terapia hidroterapia de colon o dígito pintura todo disciplinas que en nada se parecen a las que se enseñan en una facultad de Medicina bueno pues esta mujer desacredita primero a los médicos

Voz 16 16:17 ya no tenemos que pasarle la responsabilidad al médico para que los Cure nosotros tenemos que tomar ciertas iniciativas de lo que te médico no te está contando a ver nadie puede ni médico ni abogado ni puede pretender saberlo todo

Voz 0809 16:31 luego cuestiona la eficacia de tratamientos como la radio o la quimioterapia

Voz 16 16:35 el cáncer es una enfermedad normal no es una enfermedad causada una cosa ni a nada por una terapia en particular

Voz 0809 16:42 ensalza las bondades de algunas plantas como el ginseng no el jengibre y también de las buenas emociones para tratar enfermedades tan complejas como el cáncer

Voz 16 16:50 muchas personas que están pasando por un tratamiento oncológico se encuentran Monzón mejor fondo añaden desde septiembre asumiera las emociones analizadas de modo incorrecto producen en realidades así nosotros que analizamos las emociones haberlo podemos decir que prevengan enfermedades pero sin duda estaremos más

Voz 0809 17:07 March que sea definido hablando con nosotros como realizadora de documentales y en ningún momento como oncóloga lamenta que el Colegio de Médicos de Barcelona no la contacta se antes de denunciar su congreso asegura que su organización no anima a los pacientes a abandonar el tratamiento médico aunque en el acto celebrado en Barcelona Se animaba a los asistentes a suscribirse a un aula Line durante un año pagando mil seiscientos euros

Voz 0194 17:31 Begoña Barragán nos acompaña desde Radio Madrid hola muy buenas noches buenas noches Begoña tuviste cáncer verdad pasar nunca hacer es si me diagnosticaron linfoma en el año dos mil uno en algún momento tú pensaste en acudir a alguna me sale terapias pero Julian como en criterio me ha corregido alguna de estas prácticas alternativas pues francamente no soy una persona bastante escéptica en estos en estos asuntos

Voz 17 17:54 pero serlo y haberme documental lo suficiente

Voz 0194 17:56 como para no haber caído en ninguna de estas de

Voz 17 17:59 salsas terapias au falsos otra también

Voz 0194 18:02 ni siquiera en el momento como nos decía Julián a mi hijo la quimioterapia presentaba muy mal ni siquiera en aquel momento congresistas francamente mal la verdad es que cuando estás francamente mal lo único que desea es que todo acabe sí que es verdad

Voz 17 18:13 cualquier paciente hubiéramos querido en ese momento tener un remedio

Voz 0194 18:16 poco que nos evitase ese mal momento no

Voz 17 18:20 pero ahora viendo que es que se pasa mal pero eso pasa y que se pueden superar a los tratamientos pues me alegro de no haber caído no tuve la tentación

Voz 0194 18:29 en francamente buena tú eres la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer G PAC que supone para vosotros que se celebre un Congreso como éste que nos contaba Laura Marcos el que se celebró hace unos días en Barcelona pues la verdad es que nos parece una falta de respeto

Voz 17 18:44 a los pacientes porque detrás de de congresos de este tipo de reuniones de este tipo lo que hay es un un afán de lucro a costa de la vulnerabilidad de los pacientes no no podemos olvidar que un paciente con cáncer en el momento de el diagnóstico de los tratamientos está sujeto a una tensión emocional a una vulnerabilidad aún querer agarrarse a cualquier cosa y es el momento en el que caemos no podemos caer en las redes de de estas personas que que bueno que nos pueden obligara a dejarnos cuando menos el dinero y en el peor de los escenarios la vida

Voz 0194 19:17 cómo convencer a un paciente para que se siga el tratamiento médico para que no se aleje del tratamiento médico

Voz 17 19:24 no es fácil no es fácil porque bueno porque la tentación está ahí porque internet existe porque la regulación de de nuestras autoridades no es suficiente Hinault podemos luchar contra todo no menos desde las organizaciones nosotros sí que estamos atendiendo cada vez más las consultas que tenemos por parte de nuestros psicólogos en en las asociación cada vez dedican más tiempo a ayudar a los pacientes a no caer en estas terapias y lo estamos recogiendo porque estamos preocupados porque cada vez es más el tiempo que tenemos que dedicar sí que puedo decir que en todos estos años yo llevo quince años en el mundo de la asociación

Voz 0194 20:00 pues de pacientes vinculada al cáncer

Voz 17 20:02 todavía no he conocido a nadie que me puedo decir que se ha curado del cáncer por un tratamiento o por una terapia o por cualquiera de

Voz 4 20:11 así es imposible de Juanes que eso es que

Voz 0194 20:14 no he conocido a ninguno lamentablemente hemos conocido muchos fallecimientos

Voz 17 20:18 en muchas personas que han agravado su su estado de salud por por practicar este tipo de terapia eso de ir practico

Voz 0194 20:26 las hablaba Begoña de la legislación Julián crees que habría que hacer una legislación en cuanto a estas prácticas con la facilidad con la que por ejemplo bueno esto está gente llega hasta los enfermos debería registrarse de alguna manera

Voz 14 20:40 en absoluto ocurre como en tantos otros ámbitos hay leyes lo que pasa es que esas leyes hacen cumplir nosotros por ejemplo cuando yo pretensión asociación presentamos un informe al Ayuntamiento de Burjassot por poner un ejemplo no para que gira que llevará para que cumpliera una ley de centros sanitarios que nos dice que no se puede anunciar terapias personas que no tengan un médico a la cabeza en fin

Voz 15 21:06 que ese centro sanitario reúna X

Voz 14 21:08 X X circunstancias bueno pues hay diecisiete mil centros en toda España que dicen curar el cáncer es el sida y otros graves enfermedades y eso hay legislación para atajarlo al igual que la legislación por ejemplo miramos la Constitución son leyes muy muy hermosas todo es muy hermosas pero tampoco llegan a cumplirse muchas de ellas estamos en un periodo muy similar en resumen no se trata de hacer más leyes Se trata de que los inspectores de Sanidad cierren esos centros fraudulentos Ike alcaldes y concejales cojan el toro por los cuernos

Voz 0194 21:42 Begoña tienes un libro en el que hablas de mitos relacionados con el cáncer como que es una enfermedad moderna o que la industria farmacéutica se vale de los enfermos donde se puede conseguir la información para saber que es mito aunque realidad porque es verdad que ahora tenemos más información nunca cualquiera de nosotros cuando tenemos algún síntoma de una enfermedad acudimos inmediatamente Internet para ver qué es lo que podemos tener resulta que en el momento en el que hay más información resulta que es cuando aparecen más este tipo de practicas y cuando incluso desde la medicina Se tiene que advertir si es a ver

Voz 17 22:12 Internet existe no podemos poner puertas al campo externos en el siglo XXI lo que sí hay que ser muy cauto en los sitios en los que se busca la información referenciar se siempre en sitios fiables como puede ser una página de una asociación sería siempre siempre consultando con los profesionales sanitarios ellos nos van a orientar sobre si estamos mirando en el sitio correcto aussie sobre lo que estamos haciendo pretendemos hacer puede interferir o no nuestro tratamiento de cualquier forma nuestro libro está disponible en la página web de Pac Man

Voz 15 22:45 todo es descargar cualquiera

Voz 17 22:48 en forma gratuita estaba abierto al público

Voz 0194 22:50 el Begoña del que no hemos hablado todavía es el dinero que se pueden llegar a casa

Voz 17 22:53 Carlos enfermos

Voz 0194 22:55 fue en este en este tipo de prácticas no porque entiendo que no es grato

Voz 17 22:57 pues no desgracias detrás de todo esto lo que hay es un gran negocio y por eso existe y vuelven a inventar negocios es sacar más y más y más es muy es preocupante ver como hay familias que prefieren escatimar incluso en la comida con tal de poder pagar remedios que al final son carísimos son complejos vitamínicos hierbas suplementos locuras que al final bueno pues cuando menos les puede costar como decía antes el dinero pero lamentablemente les cuesta algo más que el cine

Voz 1880 23:26 pero precisamente Pablo en en Facebook hace una pregunta para Julian Julian dice Pablo que si le cobraron algo usted por por la ayuda su hijo y además

Voz 0194 23:37 entre comillas a esa ayuda entre comillas

Voz 1880 23:40 y además cómo reaccionó este personaje y como alegó su fracaso médico ante la muerte de de Mario

Voz 14 23:45 vamos a ver el tema dinero redefine eso sí claro este señor el cobro dinero sobre unos unos cuatro mil euros Icomos bueno pues este señor tiene la sangre muy fría porque yo cuando murió mi hijo al segundo día que no sabía qué hacer como ustedes comprenderán pues le mandé por correo un mensaje José Ramón Llorente lo voy diciendo lo mínimo que podías hacer es pedir perdón públicamente ante Mario no por por por por hacer algo no por frenada y yo creo que es un señor que carece de empatía total

Voz 0194 24:15 no exigimos nada que no se exija al resto de las especialidades médicas en una profesión tan regulada como es la medicina lo dice Jerónimo Fernández que es el vicesecretario de la Organización Médica Colegial que nos acompaña desde Radio Lugo Jerónimo muy buenas noches

Voz 15 24:28 muy buenas noches ustedes denunciaron la existe

Voz 0194 24:30 encima de decenas y antes lo citaba Begoña de decena de webs que suponían un peligro para la salud pública de qué tipo de webs estamos hablando

Voz 18 24:39 bueno pues webs se de todo tipo

Voz 19 24:41 pues solamente de la denominada no medicina Hair

Voz 15 24:45 magnífica método Hummer pues existen más de cien probablemente bastantes más en circulación también los que tienen que ver con otras eh deuda o terapia sostenido ciencia se muy peligrosas como el M sea que visitado la lejía industrial diluida al veintiocho por ciento entre también presión muy importante porrón verdaderos intrusos es muy conocido un agricultor de Lleida al señor Pàmies que se jacta de más de curar el cáncer de curar Sida de curar autismo de curar dislexia hay otro tipo de patologías hacen realmente muy muy crónicas y por cierto presente en ese congreso internacional Un mundo sin cáncer y que es para para realmente para que la Fiscalía General del Estado actúe de inmediato es realmente daba mucha vergüenza mucha vergüenza no solamente a los padres como Mario aunque yo desde aquí pues quiero en nombre del órgano estación Médica Colegial unirme a su dolor de todos los casos demonio y también unirme al gran testimonio de la asociación de pacientes enfermos de cáncer que representa la señora Vigo Barragán que Barragán que que también está en Orio contra esta pseudo ciencias sino que realmente pues sólo las administraciones públicas las organizaciones científico profesionales pero también de pacientes la ciudadanía en general a la que tiene que estar para estos charlatanes a intrusos

Voz 0194 26:20 el ánimo desde el Observatorio que sea ACS detecta por ejemplo estás páginas web se detectan las malas prácticas luego que se hace

Voz 15 26:29 bueno primero es es muy interesante lo que acaba de decir

Voz 19 26:33 a don Julián ahí la señora Barragán excepciones

Voz 15 26:37 son muy importantes los términos cuando hablamos de estos de este universo

Voz 0032 26:41 inmerso el que realmente está movido por uno

Voz 15 26:44 los valores que esos son los que corresponden al universo científico que seguían por por el lucro hoy por el engaño en la inmensa mayoría de las esteladas el de la seudo terapia oso pseudo ciencias que practican no todas las ciento treinta y nueve ciento cuarenta que fueron descritas en el único documento oficial que se conoce en España de terapias naturales del año dos mil once publicado por el Ministerio de Sanidad son realmente peligrosas en muchas aportan bienestar bien utilizados pero sí que nos tenemos que centrar en las que realmente no pueden ser objeto de ninguna red de regulación sino que tienen que ser absolutamente erradicadas no solamente del y del sistema de salud público o privado sino del Sistema Nacional de Salud en su conjunto verdad que sí medicinas alternativas no es verdad que exista medicinas complementarias lo que sí existen por parte de estos desalmados como algunos de ellos en un pequeño porcentaje también sanitarios hay algún médico como hay que esa referenciado que ha sido denunciado evidentemente porque nuestra cultura y que pedimos a los pacientes y los ciudadanos que así lo hagan pues dice socialmente esto hay que la Di Carlo del propio sistema nacional de salud no forman parte estas prácticas de la cartera de servicios pública ni mucho menos si esto hay que darlo a conocer

Voz 0194 28:05 Gerónimo es lo has dicho una cosa muy interesante que es la denuncia al margen del trabajo que haga el Observatorio es la denuncia de los propios pacientes de los propios enfermos del entorno de los enfermos porque a lo mejor se puede entender que el enfermo en una situación de desesperación del entorno de los enfermos llegan muchas denuncias

Voz 4 28:21 en algunas denuncias si el Observatorio los rebotó que no existe

Voz 15 28:25 tía dentro de lo que es la Organización Médica Colegial el Observatorio contra la pseudo ciencia seudo terapias intrusismo inyecta Sanitarias don Julián expuso un caso que está muy cercano a un una deducción por uno de estos movimientos pseudo científicos seudo terapéuticos realmente falsa ciencia que tienen algunos de ellos sobre todo las que tienen que ver con la teoría emocional de la enfermedad a la nueva medicina germánica que tanto daño produjo en España en los años los noventa hay que recordar los casos de muertes de pacientes con cáncer por el método Hammer un señor que han muerto pues hace escasamente dos meses todo todo este todo este mundo realmente es objeto del Observatorio lo lo que se trata es de crear una una masa crítica adecuadamente informada con lo que es la verdad de la ciencia la ciencia que forma parte de nuestros sistemas nacionales de salud que debemos preservar entre todos informar salvaguardar la salud y la asegura vida de los pacientes y de los ciudadanos a acercar la verdadera ciencia en esto también tenemos que hacer un esfuerzo importante el universo científico denunciar las malas prácticas porque sin denuncia no existe absolutamente ningún movimiento y concienciar a la clase política de que hay es pseudo ciencias pseudo terapias mala ciencia que realmente no puede ser objeto de ninguna regulación lo que hay eres pero seguirlas denunciar y poner en orden a sus a sus practicantes de las que hablado y otras que que realmente pues tienen que regularse con

Voz 0032 30:00 a una legislación disponible que si no es suficiente hay que

Voz 4 30:03 nuestro ha dicho ha nombrado dos veces el método Hummer que es esto

Voz 15 30:07 no Hammer fue Alphonse señor médico alemán que que que fue denunciado encarcelado en su día los en la década de los noventa por una denuncia del Colegio de Médicos de Barcelona por cierto un colegio de médicos activo al igual que otros muchos en este congreso internacional Un mundo sin gente cien cáncer denunciado a través de la observación que también se hizo desde la Organización Médica Colegial Yeste este señor creó un método que era el método Hummer que sea nombrado aquí que esa teoría emocional de la enfermedad la nueva medicina germánica que él denominaba donde realmente en negaban la existencia de bacterias de virus sus de células cancerosas ir todos los procesos oncológicos y otros muchos procesos graves pero sobre todo los oncológicos decían que eran fruto de conflictos emocionales no resueltos presentes pasados o futuros hay dos grandes movimientos funcionando en España que son la vía de codificación y la vio un euro emoción se disfrazan siempre da adjetivos amables Georgia teoría emocional de la enfermedad cuando ustedes vean un título en algún acto actuación que se titula emocional de la enfermedad dioses codificación vio neurona moción alerten ustedes a todos los celos que allí acudan porque realmente estamos hablando de nueva medicina germánica una de las pseudo ciencias Seo de terapias más peligrosas que existen y que no aprendemos porque dos décadas después el tiene muchos adeptos entre ellos como Diego algún sanitario algún médico esto

Voz 4 31:38 que decía Begoña me parece que decía

Voz 0194 31:40 es importante que es la importancia de las palabras no la importancia de la venta o cómo se vendan las cosas hablaba de títulos amables de la teoría de la emoción

Voz 17 31:48 claro así se llega antes no paciente caro al final el paciente es un está esperando eso no ve está esperando amabilidad está esperando soluciones sí

Voz 0032 32:01 lo adornan un momento malo

Voz 17 32:03 hable Illa Hero si te hacen creer lo que sí sí tenemos que tener presente es que nosotros no somos culpables de tener enfermedades ir tendríamos judío ir de cualquier tratamiento que quiera tocar el el lado emocional de la enfermedad que bueno pues con absurdas teorías pretendan decirnos que que nosotros mismos entramos en la enfermedad y nosotros mismos salimos de ella no

Voz 0194 32:28 sí y también Gerónimo concienciar a la clase política

Voz 17 32:32 por qué iniciativas parlamentarias sean presentado que

Voz 0194 32:34 partidos políticos están preocupando por extasiado terapias

Voz 0809 32:38 pues en septiembre la Comisión de Sanidad del Congreso discutía por primera vez en su historia sobre las pseudo terapias pero sólo salió adelante una condena genérica del Partido Popular que hablaba de potenciar la prevención se quedó en el tintero una proposición no de ley de Ciudadanos para obligar a los profesionales sanitarios a denunciar estas prácticas ese partido pregunto también en el pleno a la ministra de Sanidad qué medidas se estaban tomando para frenar a estos curanderos si el Gobierno había denunciado ya ante la Fiscalía algunas de estas prácticas irregulares que quedaron registradas en varios programas de cámara oculta Francisco Igea es portavoz de Sanidad de la formación naranja

Voz 20 33:13 Nos han respondido por diciendo que efectivamente son de hecho parece un hecho delictivo pero que como es público pues no es necesario comentárselo a la Fiscalía que actúa de oficio ha comunicado que se ha abierto ninguna diligencia

Voz 0809 33:26 este partido denuncia que las asociaciones de terapias naturales han presionado y mucho a los grupos políticos en este proceso para que no agoten el radio de acción de estos defensores de métodos supuestamente milagrosas

Voz 4 33:38 gracias Laura adiós Ángels buenas noches Jerónimos citaba la Fiscalía Laura el observatorio tenía idea de yo

Voz 0194 33:46 dar a la Fiscalía estos portales que de éstas

Voz 4 33:49 páginas web detectadas lo han hecho

Voz 15 33:51 bueno es muy difícil y no deja de ser testimonial se que yo creo que lo más lo más importante es concienciar informar sobre todos los movimientos seudo terapéuticos de la mala ciencia de los movimiento los seudo científicos de los más peligrosos hemos hablado de los centros más importantes no son exclusivos dentro de esas ciento XXXIX ciento cuarenta terapias existen realmente algunas muy peligrosas que hay que hay que denunciar que hay que informar que hay que concienciar a la gente que hay que dar esperanza también a la gente que hay que acercar la verdadera ciencia la gente no olvidemos que que que los sistemas nacionales de salvo que conocemos están basados en la medicina científica el método científico que nada en el sistema público se debe utilizar sin una base científica que los códigos deontológicos médicos y de buena práctica de las profesiones sanitarias impiden y además el castigan con normas de obligado cumplimiento a los profesión cuáles sobre todo sanitarios que que que que ejerzan el de decir con terapias o con técnicas que no tengan un sustrato científico y esto hay que denuncia

Voz 14 35:00 pero nosotros animamos a esta denuncia

Voz 15 35:02 era desde luego dar también esperanza con los datos publicados en las cifras de cáncer dos mil dieciocho de la Sociedad Española de Oncología Médica que no todo está perdido que no supervivencia el cincuenta y tres por ciento a cinco años en la mayoría de los cánceres que que que la gente consulte con sus oncólogos y con sus médicos el correspondientes de cabecera si realmente está acudiendo está tomando alguna sustancia que puede interferir o que pueda hacerles cejar los tratamientos reconocidos sabemos que muchos son irreversibles pero también hay mucha esperanza la ciencia que conocemos es el fruto de muchísimos años de investigación y de avances

Voz 0194 35:44 de la esperanza seguramente nos puede hablar Toni desde Valencia Toni muy buenas

Voz 4 35:49 hola buenas noches yo estoy estoy enfermo de cáncer

Voz 21 35:52 sí de hecho continúa enfermos de cáncer pero pero

Voz 22 35:57 bueno yo en remisión ya muchísimos muchísimo tiempo es lo que sucede es que como Joaquín regularle manto es muy un tipo de cáncer muy indolente conjura no asegurada pero vamos desde que se me diagnósticos han transcurrido ya tienen noventa y siete años sacan transcurrido veinte años

Voz 4 36:19 peleando siempre con la químico en la radio

Voz 22 36:22 con la radio en un principio efectivamente un radio que ese tratamiento once puede producir secuelas en el momento en que en que se administra no no mayor órdago pues se puede producir en muchas ocasiones ni siquiera se se produce horror no lo ya que ante una recibí va pues se decidió que sí que tenía que

Voz 16 36:46 sí ha cambiado es trabajar

Voz 22 36:49 funcionario o residió más irá hace mes tuvo Cáceres porque tenía un más metástasis le caballo pues no se podía esperarse me tuvo que hacer un autotrasplante bonito en el año dos mil hasta la fecha estoy autotrasplante funcionando

Voz 4 37:08 cuando escuchas Tony esto de lo que estamos hablando hoy tú qué piensas

Voz 21 37:12 cuando escucho esto pienso yo es que es

Voz 22 37:15 a este señor que estaba hablando ahora y Steffi esa honradez con la que hablan pues es la que de verdad debería convencer a la gente que hoy por hoy ese lo comentaba su compañera los tratamientos

Voz 21 37:30 es que se miran son terribles

Voz 4 37:38 no tan tranquilo tranquilo que además me con la con la firmeza la hablaba Tommy de la firmeza con la sensatez con la que hablan Julian y Jerónimo y la firmeza y la sensatez con la que está hablando Toni

Voz 21 37:52 es que no fuera él fue muy duro muy duro por circunstancias

Voz 4 38:02 Sony y yo no te quiero hacer sufrir muchísimas gracias y hasta muchos fieles

Voz 22 38:11 pero por diferentes circunstancias y lo comentaba su compañera que el clan y que esas dureza terrible podemos sentirla o tener la tentación de abandonar esos tratamientos y y dejarnos caer en esas trampas que suponen estas prácticas que denuncia que ha anunciado muy sabiamente Vito Julian señor Mas la nada

Voz 21 38:37 teme que también no es así

Voz 22 38:39 es su palabra por favor muñones las muy sensatas repito sigamos sus consejos si las palabras de reculan también desde la propia experiencia las palabras de esta región desde una experiencia científico médica también con la que cuenta desde hace muchos años yo estuve en manos de un mejor y oncólogo especialista en linfomas de células B

Voz 21 39:09 los los los

Voz 22 39:11 materiales lo los recursos con los que se cuenta en este país son inmensamente ricos ante efectivos duros muy duros pero son los que hay fuera de ahí esa es mi punto de vista eh

Voz 4 39:29 yo te agradezco muchísimo tu llamada yo creo que ayuda Julian a que una llamada como ésta ayuda a una barbaridad

Voz 23 39:37 yo en fin estaban me estaba emocionando escuchando a Tony yo le mando un abrazo fortísimo Hay en fin

Voz 14 39:45 sin conocerlo que lo quiero o lo que sea ha hablado con mucha sinceridad desde la postura de una persona enferma que tenemos que que disculpen que que vaya otra vez a mi terreno no el otro día en el juicio también que en el ámbito judicial cuando se trata en estos casos que nos pongamos ante una persona que está enferma entonces toma decisiones decisiones extrañas pueden tomar decisiones extrañas no estamos ante una persona que decide una cosa estando sana Horner en resumidas cuentas que que que tengamos empatía con las personas enfermas

Voz 4 40:21 debemos entender los Toni muchísimas gracias

Voz 22 40:25 muchas gracias a vosotros vosotros por por por lo que han permitido ahorrar

Voz 21 40:31 no estoy con vosotros bien

Voz 4 40:33 eso bien grande hasta luego no sé si Gerónimo querías decir algo no

Voz 15 40:37 yo creo que es un orgullo escuchar este tipo de testimonios nos enfermedades oncológicas como se ha demostrado y como ha dicho Tony también Julián son un reto no solamente sanitarios de Salud Pública de primer nivel sino personal no estamos viendo en estos testimonios los nadie dice que a la medicina actual científica que ha conseguido tantísimos logros y beneficios y que cura muchísimas enfermedades no tenga problemas no tenga problemas que es que no sea agresiva muchos casos que acompañe como se ha dicho de eventos y efectos adversos no despreciables pero el riesgo de asumir que la falsa se dudó terapias que la pseudo ciencias que se mueven por otro tipo de valores y sobre todo por lucro indecente tengan un papel en el tratamiento de los sufrimiento humano sería como reconocer el debate ético del del placebo en la terapéutica no se puede engañar hay que dar verdadera ciencia hay que acompañar hay que informar hay que defender lo que tenemos que la verdad de la ciencia Sara

Voz 1880 41:38 más oyentes y mira Germán no recuerda lo que estaba diciendo o Julián ahora mismo no dice tenían que estar más controlados no se puede jugar con la salud de la gente porque en estos casos nos agarramos a un clavo ardiendo actuamos más con el corazón que con la cabeza Alicia pide más implicación política dice que es necesaria Inazio dice curanderos charlatanes naturistas chicles varios en serio hay que perseguirlos

Voz 18 41:59 también hemos recibido una nota de audio al algunas aves un sanitario yo soy sanitario he

Voz 24 42:06 yo trabajo desde hace unos años ya en la salud si me preocupa mucho ver cómo incluso entre nosotros entre los propios sanitarios se ven fecundadas este tipo de pseudo ciencia pseudo terapias que están basadas en principios magia

Voz 0032 42:19 como si no científicos

Voz 24 42:22 ah y que no están demostradas en absoluta en absoluto que perjudican y pueden perjudicar muy seriamente a la salud de los pacientes

Voz 0032 42:30 Gerónimo

Voz 25 42:31 Fernández Begoña Barragán muchísimas gracias a los dos velocistas ustedes muy amables muchas gracias gracias y muy buenas noches Julián muchísimas gracias por haber estado con nosotros creo es un beso bien grande

Voz 26 42:43 no yo no

Voz 25 45:35 treinta de enero de mil novecientos sesenta y ocho en número uno de la lista de los cuarenta Principales era el cállate niña de pic nic lo fue durante semanas en el mundo fue el año más revolucionario de finales del siglo veinte el que todos recordamos por su mes de Mayo francés por el asesinato de Martin Luther King en España Ana Martínez Concejo Si en algo

Voz 0194 45:55 no coinciden todas las crónicas es en califica

Voz 0142 45:58 en el año mil novecientos sesenta y ocho de histórico y lo cierto es que sus trescientos sesenta y cinco días estuvieron llenos de acontecimientos de gran impacto a nivel mundial que han marcado nuestra historia reciente

Voz 34 46:09 Bob Dylan y tan grande verdad este cuando pasa a ser

Voz 0142 46:17 pues con la indignación por la guerra de Vietnam como telón de fondo los estudiantes se levantaron en todo el mundo la rebelión estudiantil de Mayo del sesenta y ocho en Francia extendió la idea de que una sociedad mejor era posible y trajo consigo cambios culturales sociales y políticos

Voz 0032 46:33 yo soy agravando al sumarse a la revuelta iniciada en los centros docentes las organizaciones sindicales y políticas de otras ciudades del campo

Voz 35 46:40 este que hasta Marset en España a pesar de la represión franquista

Voz 0142 46:45 también hay movimiento estudiantil ese celebran asambleas y protestas en diferentes universidades españolas lo que acarrea expedientes y cierres para algunas facultades en agosto ETA comete su primer atentado mortal contra Melitón Manzanas jefe de la Brigada Político Social en Guipúzcoa la necesidad de reformas impulsó la llamada Primavera de Praga que fue aplastada en agosto con la invasión militar por la URSS y sus aliados del Pacto de Varsovia fue el año del asesinato de Robert Kennedy hermano del presidente John Fitzgerald Kennedy y también el año del asesinato de Martin Luther King mil novecientos sesenta

Voz 0032 47:21 sí ocho trajo la victoria a Richard Nixon volviendo a nuestro país y aprovechando Ángels que hoy estamos hablando mucho de Eurovisión con permiso de Cataluña claro termino

Voz 0142 47:35 acordando que la victoria en aquella edición de festival

Voz 0032 47:38 fue para Massiel con su archiconocido Lala

Voz 36 47:45 bueno pues han pasado cincuenta años para Felipe de Borbón Rey de España cincuenta años reales pero como son las vidas reales de los que nacieron en el sesenta y ocho cuál es la realidad de las vidas de los que nacieron el mismo año que el rehén estos minutos de radio no vamos a hablar de los cincuenta años de vida real sino de los reales cincuenta años Sara vítores queremos escuchar a los oyentes sobre todo los que cumplen medio siglo este año

Voz 1880 48:09 sí claro y pueden hacer ya lo saben haber llamarnos aquí al estudio al nueve cero dos catorce sesenta sesenta mandarnos notas de voz al número de Whatsapp que es el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres nos pueden escribir a la página de Facebook la direcciones hora25 también a Twitter arroba hora25 a Facebook ya nos han escrito dos personas una smart dice mis padres se preocuparon por mi educación bendita EGB yo me aprendí la tabla periódica de memoria más que espontánea fue hasta insolente ella mar nació en el sesenta y ocho y Ángeles que es madre dice yo tengo una hija de abril de sesenta y ocho y es genial es pianista vive por y para la música

Voz 0194 48:48 dicen de ellos de los nacidos en el sesenta y ocho un par de años antes o después que son la generación puente entre los del baby boom minero se han vivido la crisis pero no sólo esta última han conseguido adaptarse a las nuevas tecnologías pero vivieron su infancia entre cintas de caset se les pidió que estudiaran y se formaron fueron los primeros que tuvieron la posibilidad de hacer Erasmus se pelearon para conseguir sus primeros trabajos en un momento de tasas muy altas de paro y ahora treinta años más tarde algunos no han dejado de ser mileuristas los sociólogos les llaman adulta excelentes Almodena morenos doctora en Sociología de la Universidad de Valladolid al morena muy buenas noches

Voz 0809 49:24 hola nacen nacen en unos años o unos años después del boom de moda

Voz 4 49:29 tráfico pero siguen siendo años de mucha natalidad verdad

Voz 37 49:33 claro porque realmente en España entra con retraso en la transición demográfica y hasta el año mil novecientos setenta y cinco no se empieza a producir el descenso de la fecundidad con lo cual pues y son unos años en los que todavía la natalidad relativamente elevada retraso en la demografía que tenemos en España

Voz 4 49:53 Tivisa que valores dirías que les se les inculca va en su infancia bueno pues sí

Voz 37 49:57 valores tradicionales porque realmente fueron somos la generación puente no entre entre lo que era el antiguo régimen y yo luego régimen es realmente asistieron a una escuela en la que se enseñaban los valores tradicionales y las ideologías tradicionales porque o no estaban estudiando el DGB en la en la ley de mil noventa

Voz 4 50:15 pero otros de Villar pala si no de hecho de hecho de hecho vivieron unos cuantos años con Franco todavía

Voz 37 50:20 claro claro exactamente por lo tanto bueno pues

Voz 38 50:22 los valores tradicionales decir

Voz 37 50:25 se socializar Lizaran en esos valores inervar expectativas tradicionales que luego han ido a madera transformando vemos el transformando pero pero esos fueron sus valores

Voz 4 50:35 venga mayoritariamente la universidad

Voz 37 50:37 sí es el momento en el que se produce el cambio en España con respecto al acceso a la universidad es el momento en el que está generación hacer masivamente a la universidad la Universidad se abre se democratiza llegan todas las clases sociales es verdad con diferentes frecuencias y sobre todo lo más interesante es el acceso de la mujer a a la universidad

Voz 4 50:57 no que va a ser un cambio generacional extraordinario en esta

Voz 37 51:00 generación que va a explicar muchas de otras cosas que les ha pasado a esta generación

Voz 39 51:04 son de los que se casaron de los que se casaban por qué no se produjo esa ruptura intergeneracional no realmente entonces si también es verdad que muchas situaciones sí que no podemos generalizar no

Voz 37 51:15 no es decir aquí siempre hay que mantener esa prudencia de la diversidad y la heterogeneidad pero sí siguieron reproduciendo patrones esos patrones tradicionales que les habían enseñado porque no dejaban de ser una generación obediente noble reproducía esas esas normas

Voz 4 51:30 otro otro patrón podía ser el de buscar el trabajo que te durará toda la vida

Voz 21 51:33 claro claro Esther L