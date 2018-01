Hora 25 (30/01/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:21 el presidente del Parlament de Cataluña Roger Torrent ha puesto hoy pie en pared sin que sepamos cuánto tiempo lo amante Dry anunciado el aplazamiento del pleno que debía investir a Carles Puigdemont como president de la Generalitat dice que mantiene su candidatura que Puigdemont sigue siendo el único candidato pero que quiere esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre las alegaciones presentadas por el Parlament el independentismo gana tiempo pero se resquebraja el enfado hoy tras la decisión de Torrent del partido de Puig Ramón y de la CUP ha sido monumental con escenas teatralizadas incluidas los diputados de la CUP sentados en sus escaños a la hora que debía empezar el pleno de investidura y el portavoz de John Cataluña leyendo parte del discurso que teóricamente tenía preparado José Montilla a las puertas del Parlament unos cientos personas reclamando la investidura ya buche incluso algunos miembros de Esquerra Republicana en ebullición de nuevo la olla a presión independentista la presión para el que quiera pasar página hay dejar a Puig Ramón en el capítulo anterior presión para el que intente desligarse de un relato ficticio el impuesto por el ex presidente de la Generalitat que nunca va poder ser investido de nuevo hielos eso lo sabe tanto él como los que le rodean no tienen el valor de decirlo públicamente presión para volver de nuevo a la desobediencia y como nadie quiere ser el traidor de momento un tiempo muerto al estilo del baloncesto y mientras tanto el artículo ciento cincuenta y cinco tan criticado sigue en vigor quizás a Puche Mono interese porque le mantiene vivo pero le interesa a Cataluña la respuesta es obvia no no le interesa la prioridad debería ser ponerle fin la fórmulas fácil un gobierno estable los independentistas lo tienen en su mano pero quién se lo dice Chema Ángels Barceló se sientan en la mesa de análisis Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenas noches Ramón Adell buenas noches buenas noches y Emilio Contreras buenas noches buenas noches también aquí en Barcelona deberíamos estar haciendo este programa pensamos en el Parlament estamos en el estoy soy Barcelona pues aquí estamos José Luis Sastre buenas noches qué tal buenas noches pero bueno Feng sorpresas los llevamos muchas todos los días osea que venga pasos perdidos en el limbo no los pasos de otro día en el que vive

Voz 1071 02:29 pasar muchas cosas y luego apenas pasaron cosas hay claro que no todos los días se monta una concentración imprevista a las puertas del Parlament ni se registran maleteros de los taxis no todos los días el presidente de la Cámara le deja cinco llamadas perdidas a Carles Puyol

Voz 4 02:42 con la petición del president Puigdemont deberán tío Seu Dret tenía un Dati investidura han garantías

Voz 0194 02:50 bueno todos los días se aplaza un pleno precisamente cuando sí

Voz 1071 02:53 plaza ACB en algunas carreras en el Parlament todos los días alguien habla de garantías como ha hecho hoy ahora lo escuchábamos Roger Torrent hay que fijarse bien en la elección de las palabras lo que Torrent dice textualmente es que no puede garantizar las garantías y por eso no ha convocado el pleno

Voz 5 03:09 fue lo mismo que argumentó Puigdemont para convocar el

Voz 1071 03:12 sí que lo convocó aquel pleno de finales de octubre

Voz 5 03:15 el pleno en que el Parlament proclamó depende

Voz 0194 03:17 confiamos salgan que esta dispuso Kun bucal

Voz 6 03:20 aquí esto sólo acción siempre y cuando Dunne sin unas garantías máximas horas con eco es curioso

Voz 1071 03:28 que sea esta garantía ser un proceso que a veces acata y otras acata la ley que es aquello a lo que los juristas se refieren como lo queda precisamente las garantías en fin iban a pasar muchas cosas y con todas las que han pasado no había investidura en esta lógica es la que nos está lado lo que no ha ocurrido resulta lo más trascendente de hecho la falta de investidura acabado lo comentabas en aportada por certificar una ruptura política

Voz 6 03:51 en realidad tan dato admitió

Voz 1071 03:57 el president del Parlament hoy no le han llamado traidor por lo menos no lo hemos escuchado en las puertas del Parlament como si llamaron a Puigdemont aquellos días de octubre pero la cosa han dado bastante cerca al portavoz de Esquerra

Voz 1673 04:08 el ingresados lo que escuchábamos ahora para exigirle la

Voz 1071 04:10 investidura aquella manifestación de octubre fue espontánea en la plaza de Sant Jaume Ésta ha tenido un lugar imprevisto en la misma puerta de la Cámara catalana la política da vueltas eso ya lo sabíamos pero hoy hemos visto varias y a la vez Esquerra cuyo diputado Rufián tuiteó aquello de las ciento cincuenta y cinco monedas de plata Esquerra aplazado el pleno Yes Junts per Cataluña quién expresaba hoy su malestar quién incluso salía a saludar a los manifestantes hoy quizá no ha pasado nada pero se nota la misma fractura que se notó aquellos días Ike con Puigdemont en Bruselas y Junqueras en prisión no parece que haya disminuido tampoco de simulado mucho a la portavoz de Cataluña el sarta

Voz 6 04:53 bien para Ramón dato Jaoui saborear raspa tal a la voluntad popular

Voz 7 04:57 importa mundo Atocha la subida ni

Voz 1071 05:01 las vueltas que da la política de Cataluña haciendo fuerza con la CUP que fue el partido que provocó la caída de Artur Mas las crónicas hablan de pactos de madrugada discursos por correo electrónico despistes pistas con maleteros controles policiales precintos policiales exaltan juegos al escondite en definitiva al poco de que Roger Torrent haya aplazado el pleno una corresponsal extranjera seis cara de esta gente no es nada seria mientras los iba preguntando los demás que es lo que vamos que vais a hacer aquí parte de razón tenía

Voz 8 05:29 hoy han pasado muchas cosas y quizá no ha pasado

Voz 4 05:32 a ninguno no ha pasado nada mañana ya veremos bueno mañana habrá que seguir viendo a ver qué pasa para que la sorpresas los cojan en el abre mañana Sastre una pregunta breve

Voz 0194 05:44 si tuviera que definir la situación en la que estamos ahora mira qué dirías bueno estamos en en aquel punto en el que hay dos brazos que se están manteniendo el forcejeo estamos para ver cuál de los dos se lleva al otro tumba el pulso pulso

Voz 9 05:59 Ramón sí es una situación absolutamente anómala desde un punto de vista jurídico incluso desde un punto de vista procesal sigue evidenciando una decisiones que no piensan en todo el país piensan en la mitad del país Emilio

Voz 8 06:14 en una palabra solo si si Messi va a ser difícil es más corta que la vida pues creo que sí que es visitaba limbo bolso ahí estamos en el limbo

Voz 0194 06:27 lo explicamos a la vuelta

Voz 1 06:29 hora veinticinco

Voz 0194 10:26 el president del Parlament de Cataluña comparecía a las diez de la mañana para comunicar que aplazaba el debate de investidura sin fecha Carles Puigdemont sigue siendo el candidato Roger Torrent sostiene que ni el Gobierno español ni el Constitucional van a decidir quién tiene que ser el presidente de Cataluña Pol Foradada buenas noches

Voz 1749 10:44 buenas noches ha empezado Torrent cargando contra el Gobierno español contra al constituir

Voz 20 10:49 en Canal ni lo avisa presidentes Soraya ni al Tribunal Constitucional decidirán quién president

Voz 1749 10:55 pero lo destacado de esta comparecencia convocada con prisas esta mañana ha sido que en contra de la voluntad de Catalunya Torrent ha decidido como mínimo por ahora no desobedecer gana tiempo mientras el Constitucional resuelva por ejemplo el recurso que están preparando los servicios jurídicos del Parlament sobre las medidas cautelares que adoptó el alto Tribunal el pasado sábado eso sí tu Rense compromete a llegar hasta el final con la candidatura de Roma

Voz 20 11:21 play de investidura cantidad Carles Puigdemont más manteca en Bucarest

Voz 4 11:27 sólo hablará un

Voz 1749 11:29 curen el pleno para investir a Puigdemont dice Torrent se va a celebrar pero se hará cuando se pueda hacer de forma efectiva y con garantías sin embargo no ha dicho qué pasará si esas garantías no

Voz 8 11:41 no llegan

Voz 0194 11:42 y ahora que ya sé que me dirán que siempre hacemos la misma pregunta pero es que no ha caducado sirve para casi todos los días vivimos en la improvisación permanente así que

Voz 9 11:50 y ahora que mañana se cumple la fecha

Voz 0194 11:52 al límite para celebrar el debate de investidura según la ley catalana de la presidencia de la Generalitat y el Gobierno ha solicitado un informe a los letrados el Parlament para saber si se abren nuevos plazos nuevas fechas o en situación legal queda por

Voz 21 12:03 no

Voz 1749 12:04 otra vez la política catalana entra en un escenario no previsto ni regulado la ley establece que al cabo de diez días de la constitución del Parlament que en el caso que nos ocupa es mañana debe proponerse un candidato a la presidencia GESOP Torrent ya lo ha hecho propuso a Puigdemont lo que en cambio no prevé la ley es que pasa así tras esos diez días no se ha celebrado ningún debate de investidura para los letrados del Parlament en ese informe que están preparando desde hoy mismo deberán delimitar cuáles son los siguientes plazos en el calendario de entrada podrían caber estas tres opciones primero que a partir de mañana se considere que empieza la cuenta atrás de los dos meses que teóricamente empezarían a contar después de la primera votación de investidura obviamente en caso de que el candidato no saliera elegido pasados esos dos es es recordemos la convocatoria de elecciones ya sí que es automática otra opción podría ser que Torrent interpretará que queda congelada la cuenta atrás de diez días hasta que el Tribunal Constitucional no resuelva los recursos pendientes sobre la investidura e incluso quedaría una tercera interpretación la más restrictiva que sería considerar que si mañana no hay pleno la convocatoria de elecciones es automática

Voz 0194 13:14 Juan el aplazamiento del pleno de investidura ha abierto o reabierto la brecha en el bloque independentista en las últimas horas Cataluña Esquerra han hecho un esfuerzo por demostrar que se mantiene la unidad pero las palabras van en una dirección y los hechos y gestos van en otra vamos

Voz 9 13:27 apuntar uno por ejemplo puchero no quiso o no

Voz 0194 13:30 hubo tiempo para contestar a las muchas llamadas hasta cinco dicen del presidente del Parlament antes de que anunciara el aplazamiento otro ejemplo manifestantes a las puertas del Parlament convocados por las entidades soberanistas han abucheado a los diputados de Esquerra Boney unos seis son sólo anécdotas sus está buscando un traidor traiciona la república catalana quién no ejecute las decisiones de Carles Puigdemont por encima de todo es sólo una cuestión de matices qué papel juega la CUP

Voz 9 13:56 las entidades soberanistas Pablo buenas noches hola buenas noches basar todo lo que ha dado de sí este día pues podemos decir

Voz 1673 14:02 hoy es el día en el que el pulso bajo la mesa que las últimas semanas mantenía Junts per Catalunya y Esquerra se sitúa ya sin lejos encima del mantel es el día en el que ninguno de los dos partidos esconde sus puñales también el día en el que como decía antes Sastre la CUP se ha visto en una pinza con los herederos de de Convergència de entrada Jones par Cataluña empezaba la mañana acusando Torrent de aplazar la investidura de forma unilateral sin ni siquiera comunicárselo a sus compañeros de mesa después no para de presionarle para que reconsiderara una decisión que dicen no se aguanta desde el punto de vista

Voz 9 14:33 político la democracia

Voz 22 14:35 no se ahora la restitución de las nuestras instituciones tan pocas Potes

Voz 1673 14:41 tendrán la democracia y la restitución de las instituciones no se aplaza la dignidad no está sujeta las resoluciones del Constitucional afirmaba el portavoz de Aduanas

Voz 9 14:50 Lloll quién después eso sí esgrimían una segunda

Voz 1673 14:52 parecencia que la unidad del independentismo queda totalmente preservada y todo esto mientras Esquerra replicaba en público que Puig dramón no avisó en ningún momento Torrent de que le iba a mandar

Voz 0194 15:02 la carta pidiendo amparo es lo recordáis esto fue ayer

Voz 1673 15:05 pues bien el portavoz republicano Sergi Sabrià replica que el gesto de hoy del presidente al Parlament busca precisamente eso darle amparo

Voz 21 15:13 lo que hace hoy ruso de Torrent

Voz 23 15:15 es intentar buscar las mejores condiciones para que se produzca una investidura real y efectiva esta mañana pues el presidente Rehn ha intentado ponerse en contacto con el president Puigdemont para así comunicárselo finalmente esto no ha sido posible

Voz 1673 15:32 y es que fuentes de Esquerra muy molestas con su potencial socio acusan a Jones para Catalunya de juego sucio según cuentan estas fuentes a la Ser anoche el partido de Oriol Junqueras terminó aprobando votar que sí a la investidura de Puig jamón pero con unas

Voz 0194 15:44 condiciones entre las cuales conocer su discurso

Voz 1673 15:47 en el programa de gobierno o dicen algo tan elemental como saber cuál sería la fórmula elegida para la investidura todo esto según su versión nunca se le ha trasladado a Esquerra tampoco a Torrent a pesar de que como decía horas habría ha intentado contactar varias veces con pulmón a través del teléfono en Cataluña niega la mayor afirman que sitúen de verdad hubiera querido hablar con Puig jamón habría encontrado el modo creen que aquí lo que realmente pasa es que Esquerra

Voz 0194 16:11 miente y que en realidad decidió hace meses que no

Voz 1673 16:13 ayer investir a Puigdemont y es que las fuentes consultadas por la SER aseguran que hoy a primera hora a primerísima hora antes de Calvo hará Torrent había convocado una reunión para cerrar este programa de gobierno que el representante de los republicanos ni siquiera ha hecho acto de presencia y al final quizás es que este pulso bajo la mesa del que hablábamos ha acabado convertido en uno

Voz 0194 16:32 era de barro gracias Pablo buenas noches gana más y Carles Puigdemont que ha hecho aparición después de las ocho de la tarde discurso grabado en vídeo publicado en las redes sociales en el que lamenta no haber sido investido hoy insiste en que él es el único candidato pide unidad al independentismo Paul

Voz 1749 16:47 ha sido un discurso de siete minutos en el que aparece ante un fondo liso esta vez sin símbolos ni banderas lamentando que hoy no haya podido ser investido president eso sí avisa que no hay candidatura alternativa a la suya

Voz 4 17:01 Capa otra cantidad pusimos combinación y médico positiva cuando no sabrá ofreciendo pero

Voz 1749 17:08 lamentablemente añade el pleno no se ha celebrado el president del Parlament ha optado por otro camino hay que respetarlo en un tono muy duro contra el Estado afirma que no puede ceder al chantaje de os elige un gobierno que complacida Moncloa ose mantiene él dice de golpe de Estado del ciento cincuenta y cinco después de un día de importantes tensiones en el seno del independentismo

Voz 4 17:29 alcance Dutt fin sequía Unitat no perder es lo que asumían of Kings Bolonia pide no perder la unidad que es lo que nos ha llevado hasta aquí

Voz 1749 17:38 es lo que sueñan añade los que nos quieren en la cárcel o en el exilio durante muchos años ha invitado también a los diputados del Parlament a superar el desafío del Estado para poder empezar a desplegar el resultado del uno de octubre del veintiuno D

Voz 0194 17:54 en ese Arrimadas es la líder de la oposición en el Parlament de Cataluña señor Arrimadas muy buenas noches

Voz 24 18:00 hola buenas noches qué tal muy bien

Voz 0194 18:02 a los partidos no independentistas he tenido la sensación cuando los ido escuchando a todos que han sido ustedes ciudadanos los más beligerantes con la decisión de Torrent ha hablado de error de huida hacia adelante no les ha parecido una buena solución suspender el pleno

Voz 24 18:16 lo que nos hubiera parecido una buena soluciones suspenderlo de verdad porque no se ha suspendido se ha retrasado se ha dejado para más adelante y aceptar realmente que Puigdemont no puede ser presidente de la cita sino lo que no comparto mucho de la idea de que la decisión por correo era la mejor posible porque yo creo que no lo mejor posible reconocer que estos ahora que Puigdemont no va a volver a ser presidente de la Generalitat y que no se puede mantener esta incertidumbre esta incertidumbre más tiempo así que lo que esperamos insisto no son huidas hacia adelante dejar el problema para más más para solucionarlo y la verdad es que astures

Voz 0194 18:53 no para nada pero también se puede interpretar la decisión de de entre el president del Parlament de aplazar el pleno en como bueno un gesto de no querer

Voz 8 19:03 repetir los errores pasados

Voz 0194 19:05 en la legalidad

Voz 24 19:07 ya veremos y no se vuelven a asaltar la legalidad pero en cualquier caso yo lo que quiero es que no se pierda más tiempo en Cataluña no se genere más falsas expectativas y no se me haré estabilidad nosotros seguimos hablando con entidades sociales seguimos hablando con entidades representantes de diferentes sectores la situación que está viviendo Cataluña es dramática desde el punto de vista social tiene el punto de vista económico e institucional tanto insisto yo creo que lo que debería ser un presidente de todos los catalanes y del Parlament presidente que respete las leyes es reconocer públicamente lo que muchos nos dicen en privado que no va a ser presidente otra vez por tanto a mí todo lo que sea alargar o posponer qué es lo que ha hecho el señor Torrent posponer el pleno suspenderlo pues no me parece la mejor opción hombre estaba claro que hoy no podíamos celebrarlo pleno como para investir a un fugado de la justicia ve esté en otro país pero insisto para mí mejor decisiones aceptar la realidad explicarle a todos los catalanes la verdad posponer ese momento para más adelante

Voz 25 20:05 opción en la que nos encontramos con un pleno suspendido sin saber si corre el reloj de las muchas tesis de las muchas interpretaciones que se hace del reglamento de la situación en la que es la que nos encontramos Inés Arrimadas cuál piensas se ha parado el reloj y que tiene que pasar ahora

Voz 24 20:20 bueno con nosotros hoy hemos tenido un informe de los letrados del Parlament precisamente para que deje por escrito cuál es la opinión de los letrados respecto a todo esto es decir cómo queda la institución del Parlament un poco definida el jurídicamente esta inestabilidad política que en la que mantiene el señor Torrent al Parlament por tanto a toda Cataluña así que vamos a ver qué dicen los letrados es verdad que no hay precedentes jamás en democracia se había producido esta situación como tantas otras de las que estamos viviendo desgraciadamente en estos últimos años por tanto pues vamos a ver lo que dice a los teclados pero lo que está claro es que Puigdemont no va a volver a ser presidente y que todo el tiempo que estamos gastando dinero oportunidades y amistades que están perdiendo por el camino parece de verdad que Catalunya no puede estar pendiente de siga a aparecer en un maletero de un coche un una alcantarilla ose ahora cuelga una foto de como si estuvieran Barcelona Sabah parece ridículo es un daño tremendo a la imagen de Cataluña en el exterior por no hablar de la fractura social que se sigue asentando cada día porque esto lo ve hace separarnos máximas van a todos los catalanes que que queremos seguir siendo jactancia españoles europeos y a otros catalanes que sigue apostando por el couché Suecia que yo creo que insisto la decisión de hoy el señor Torrent es alargar el pluses no no afronta la realidad demostraría que dijera la verdad y que reconociera delante de todo el mundo que esto es una locura que pasamos al sentido común y al realismo

Voz 25 21:46 ya está dónde piensa que pueden llegar esas diferencias que bueno hoy se han podido presenciar en el bloque independentista

Voz 24 21:52 la verdad es que ven el Parlament ha sido espectacular las discrepancias las diferencias que han tenido ya dos ha roto hoy el independentismo por la mitad le sorprende no porque hoy señor Torrent añadido para algunos para algunos fanáticos analista de fachas no resulta que todo el mundo facha que no se independentista hasta la Unión Europea es fachas facha o resulta que hoy para algunos Torrent despacha no por tanto aquí cualquiera que se oponen nuevamente al proceso que lo alarga ella es ya tiene la cruz encima no me parece que estamos en una situación muy peligrosa la quiero que esto acabe ya porque es que los catalanes la mayoría de los catalanes queremos seguir pues se lo dicen todas las encuestas lo han dicho las elecciones me parece que que nos estamos cargando la imagen me Cataluña cuando se están cargando la imagen me Cataluña hizo lo estamos deseando que vuelve a la normalidad del sentido común pero ya lo dijimos muchas veces mientras estos señores Zidane si el poder con esta ley electoral absolutamente injusta e con la ayuda a veces de Podemos común pues cosas íbamos a estar

Voz 8 22:57 déjeme que le haga una última pregunta porque desde el P

Voz 25 22:59 P le pedían que moviese ficha escuche conmigo HB García Albiol

Voz 1979 23:04 los que ganó las elecciones entendemos es el Partido Popular que no puedas seguir ni un minuto más haciendo la estatua no puede estar ni un minuto más instalado en la inacción allí la mitad de la población no más de la mitad de la población catalana Ana que está esperando una reacción por parte de los partidos que no somos independentistas

Voz 25 23:26 lo cierto señor Arrimadas es que aunque la aritmética no sume si usted se sometiera a una sesión de investidura como ganadora de esas selecciones el reloj empezaría a correr

Voz 24 23:35 bueno ya veremos lo que dicen los letrados pero yo creo que quién ha hecho la estatua ha sido el Partido Popular durante treinta y cinco años que podría haber cambiado la ley electoral pero prefirió hacer la estatua en mantener una ley electoral que beneficia a los partidos independentistas Reagan el bipartidismo claro si no hubiéramos tenido esa irresponsabilidad por parte del Partido Popular y el Partido Socialista hoy no estaría hablando de todo esto porque teníamos una ley electoral justa hoy podría presentarme a a la investidura con muchísimas más garantías que ahora ganarla por tanto me parece que el bipartidismo ha hecho la estatua mientras durante el treinta y cinco años alimentaba el nacionalismo pactaban con los nacionalistas que también me pregunto si el Partido Popular lo que nos está pidiendo esto qué fallamos una en una investidura para pactar con los partidos nacionalistas como han hecho ellos muchas veces por partido socialista con Esquerra nosotros lamentamos decirles que no creo vamos a sumar los partido siempre haya quizás porque creo casinos tradicional el bipartidismo así que nada creo que las elecciones han sido un hecho histórico a nivel internacional allá allí dado muchísimo explicar la realidad en Cataluña no hay una mayoría social en Cataluña a favor de la independencia ha ganado las elecciones ciudadanos nunca un partido constitucionalista había querido ganar en votos y escaños y me parece que esto es el principio del fin del pluses ahora bien los que no han hecho nada en treinta y cinco años para para evitar que nazca ahí que crezca el nacionalismo no pueden exigir a otros que que esa lucen hemos todo esto el treinta de cinco días vamos a seguir

Voz 1749 25:00 los ratos

Voz 24 25:02 más que en un momento como éste los constitucionalistas debemos estar unidos y apoyándonos y desde luego no intentando tapar malos resultados electorales como en el caso del t co con ataques agresiones a ciudadanos

Voz 8 25:15 tienes Arrimadas muchas gracias y buenas noches

Voz 26 25:18 gracias gracias a todos las noches una aclaración también para los oyentes habíamos pedido también entrevista con algún portavoz Catalunya para que nos explicara la situación interna la brecha Si como es la diferencia ningún portavoz ha tenido habían atender a la invitación de hora25 antes de entrar en el análisis

Voz 0194 25:35 Nos vamos era la puerta del Parlament porque durante la tarde se han producido algunos momentos de tensión especialmente cuando cientos de manifestantes independentistas han roto el cordón policial que rodeaba el y les han precipitado hacia las puertas del Parlament Víctor Álvarez sigue y Aitor buenas noches

Voz 27 25:49 buenas noches Angels cómo están las cosas ahora pues ahora queda ya mucha menos gente que por la tarde no deben llegar a los cien han instalado una decena de tiendas de campaña y se disponen a pasar aquí la noche su consigna es quedarse aquí hasta que Puigdemont sea president siguen aquí pese a que la ANC ha pedido que se marchen a sus casas los accesos al Parque sean abierto ahora hay aquí incluso ahí han entrado pues vendedores ambulantes de cerveza que los concentrados pues compran mientras escuchan música o conversan sentados en círculos ya gritan proclamas de No cosas así como hemos leído escuchas durante la tarde los que quedan son muy pocos comparados con los centenares que ha llegado a ver por la tarde en un primer momento la Asamblea Nacional Catalana como decimos les había dado en la avenida Lluis Companys muy cerca del parque para seguir el pleno en una pantalla gigante pero al ver que no había pleno que valiera pues muchos se han ido hacia el éxito de ella que es donde está el Parlament que es donde estoy yo ahora mismo y han conseguido entrar pese a que los Mossos tenían la misión de impedirlo en ese momento en el que han intentado entrar pues acabado habiendo XXV mossos heridos tres manifestantes también heridos y dos detenidos por la policía catalana y una vez aquí frente al Parlament los manifestantes han visto cómo salía el diputado de Esquerra Sergi Sabrià abucheado

Voz 6 27:13 co después salía Marta

Voz 27 27:15 más sucesora de pulmón en la alcaldía de Girona diputada de Cataluña a ella le han aplaudido y ha dicho esto a los manifestantes

Voz 6 27:30 es impartirán

Voz 27 27:37 a ella explicaba que hoy no pasaría nada más les decía a los manifestantes que estuvieran tranquilos que acabaría siendo el president pero que hoy no ocurría nada más y que se fueron para casa no le han hecho caso porque han estado muchas horas más aquí a las puertas del Parlament que ahora está ya cerrado hay una docena de furgones de los

Voz 8 27:57 sus frente a la fachada diez metros están ya instalado

Voz 27 28:00 las esas tiendas de campaña que decías preparadas para alojar a manifestantes independentistas un treinta de enero por la noche

Voz 8 28:07 gracias Aitor gracias buenas noches venga

Voz 0194 28:09 buenas noches primera parada para el análisis Ramón como interpretas tu el aplazamiento desacuerdo real entre Esquerra Republicana e Jones por Cataluña la CUP

Voz 9 28:22 a la táctica ganar tiempo como interpretas la decisión de lo interpreto como la evidencia de una grave fisura en el bloque independentista pero más allá de esto llega un momento que que que lo que nos está pasando Llanos nos nos impide tener el el listón de lo que es de lo que es lógico y lo que es real suspender un pleno sine díe es una situación muy anómala muy anómala es una situación que se compadece muy mal con lo que es el funcionamiento de un Parlamento democrático eso es lo primero que hay que decir es decir no no no podemos hablar de de Si esto es una estrategia esto no esto es una situación anómala que se compadece mal con el funcionamiento Parlamento democrático y que además generan una situación en cuanto a plazos en cuanto a en cuando funcionamiento que abre perspectivas sobre las que nadie tiene opinión en segundo lugar alguien tendrá que empezar a preguntar solamente importan las opciones personales en esta revolución de las sonrisas porque claro existía la oportunidad de formar gobierno existía la oportunidad de avanzar en recuperar el desprestigio de las instituciones ha optado pues que siga el ciento cincuenta y cinco es que de verdad de verdad alguien puede escuchar sin sorprenderse decir que solamente hay un candidato posible hay muchísimos candidatos posibles

Voz 28 29:55 es decir en definitiva yo creo que

Voz 9 29:58 Cataluña va camino de convertirse en un problema crónico no los estamos dando golpes en el pie con reiteración al final nos vamos a quedar cojo

Voz 21 30:08 pues en realidad todo este conflicto no salen de la anomalía permanentemente de otra exactamente porque tampoco también es anómalo todo lo que todo lo que se ha hecho también desde el Gobierno con llamadas al Tribunal Constitucional con con esa desoír el el el dictamen del Consejo de Estado etcétera etcétera no entonces ahora estamos en un punto que yo pienso que es especialmente grave y preocupante en el que incluso en la parte del Gobierno de las fuerzas constitucionalistas que ambos nido defendiendo la necesidad de defender el orden constitucional y la ley el imperio de la ley pues la confianza en que se esté haciendo de una manera diríamos y legítima también se está resquebrajado por qué están saliendo voces también que dicen así no hay que combatir el independentismo porque es evidente que ha vulnerado la Constitución ha vulnerado la ley pero para combatir el independentismo no podemos erosionar ya más de lo que lo hemos hecho instituciones tan importantes como tribunal Constitucional o la división de poderes etcétera etcétera me temo que estamos entrando en una dinámica del todo vale para para para acabar con el adversario diríamos aquí hay dos adversarios que se odian mutuamente lamentablemente se alimentan mutuamente cada uno los tiene su propia dinámica y sus propios estímulos para mantener las posiciones estímulos electorales el victimismo en Cataluña de Puigdemont ahora se convocaron unas nuevas elecciones estoy segura que Puigdemont haría cálculos de cómo es legítimo mismo que viene invocar todo como estrategia podría tener premio electoral pero también en el resto de España hay una carrera un un en estos momentos entre el PP y Ciudadanos que les ata mutuamente a no poderse mover de las posiciones que tiene no Bono

Voz 0194 32:23 está usted cada bloque internamente tiene lo suyo

Voz 21 32:26 claro entonces hay estímulos en cada parte que no ayudan a ver las cosas a intentar salir de una espiral entonces

Voz 0194 32:35 a la mira ahora lo que me preocupa más es

Voz 21 32:38 que después de momento de noqueó del independentismo después del fracaso que representó la declaración unilateral de independencia y la aplicación ciento cincuenta y cinco las propias organizaciones reaccionaron al golpe jurídico que representó el encarcelamiento también de sus principales dirigentes conteniendo a la gente entonces yo no sé si estas tiendas que hoy hemos visto en el Parlamento van a ir a más se va finalmente a ir aquel escenario que se había barajado hace unos meses de una resistencia yo veo un clima un clima aquí en Cataluña ahora de mucha gente que está como muy indignada por lo que está sucediendo y eso es transversal a la gente joven gente mayor y tal que se consideran ahora

Voz 0194 33:29 otra vez humillados diríamos no por las estratagemas sobre todo por la manera como Soraya Sáenz de Santamaría ha gestionado esta última parte entonces eso no sé qué salida va a tener una pregunta esta gente que se ve enfadada que yo también lo he percibido eh humillada a hacer esta gente es incapaz de ver lo que está haciendo Carles Puigdemont porque si Carles Puigdemont da un paso al lado

Voz 21 33:52 eso sí el camino hacia la normal

Voz 0194 33:55 estación luego ya veremos sobre el entendimiento entre los dos bandos habló de la normalización organización puede arrancar

Voz 21 34:04 claro es que el problema es que hindú está situado en el de nuevo estamos en que la política no se sitúa en el terreno del posibilismo del realismo sino se sitúa en el terreno de lo simbólico de entonces caro Carlos pues Demon probablemente además tiene un cálculo electoral detrás también además de los símbolos

Voz 9 34:27 no tiene una perspectiva de carcel detrás es una supervivencia personal es una lucha estrictamente por el demasiados todo el día para el discurso de esa utopía de ese nuevo país todo esto está cayendo en pedazos día tras día en favor de opciones que son simplemente posibilidades personales y ambiciones personales nada más

Voz 0194 34:50 Emilio

Voz 8 34:51 sí a mí lo que me sorprende es que puedan presentar como candidato el único candidato posible un señor que ha obtenido el veintiuno coma sesenta y seis por ciento

Voz 21 35:00 con los votos es decir la quinta parte

Voz 8 35:02 votos emitidos cada uno tiene es muy libre de tener derecho a apagar para aspirar a lo que quiera pero lo que no puede faltar el respeto a la inteligencia de los que la cuchara no de esos abusos La en primer lugar no en segundo lugar es una obviedad lo lo habéis dicho el el separatismo está dividido y enfrentado probablemente el la la frase o el ataque que refleje más claramente ese enfrentamiento está en el en la acusación que hoy han hecho el partido de la CUP cuando han acusado al señor Torrent de que se haya plegado a ordenamiento a lo ordenado por el Tribunal Constitucional eso eso abre escasa perspectivas entendimiento qué presentarse presentar como una sumisión el tener que obedecer a un tribunal de justicia revela una vocación clara de insumisión y por lo tanto es difícil el entendimiento no que yo creo que la posición del señor Torrent va a ser durante el mayor tiempo posible futuro pues tampoco lo sé a lo mejor ni él mismo se debe a que va a intentar utilizar todos los recovecos e Inter fisios en la ley para no burlar la y no caer en lo que hay que hay o con Forcadell que siguen en en la competencias de ante el Tribunal Supremo está imputada está va a su víctima de una os sujeto pasivo de una instrucción de un sumario ir a un juicio es posible que pueda ser condenada no ese horizonte penal que el Tribunal Constitucional recordó el otro día a él le preocupa cómo le preocuparía cualquier persona iba a hacer durante el mayor tiempo posible todo lo que pueda para evitar lo primero que hay hay un problema de fondo en todo lo que se ha dicho hasta ahora no sólo aquí sino en el conjunto los medios de comunicación los medios políticos y es por qué hay ese vacío legal para hacer frente a lo que está ocurriendo pues yo creo que está clarísimo pues porque cuando se elaboraron la Constitución y el Estatuto en los consensos del año mil novecientos setenta y ocho y mil novecientos setenta y nueve nadie ningún legislador ningún político ningún ciudadano pudo pensar pudo imaginar que tras la recuperación de la democracia y de la autonomía todo eso podría acabar de una insumisión la ruptura ligar con el resto de España porque todos estamos convencidos de que eso en buena medida en la medida en que además posee fueron nutriendo la la autonomía catalana y el resto de las autoridades muchísimas competencias de orden público la sanidad la educación no voy a seguir pues no pensar que en buena medida aquello estaba resuelto prestar malo dirigentes catalanes o catalanistas entonces nacionalistas dijeron disculpen que voy a recordar una frase el veintiséis veintidós de junio de mil novecientos ochenta inmediatamente después de aprobarse el Estatuto de Autonomía Miguel Roca la autonomía es la expresión de la voluntad de un pueblo Ramón Trías Fargas tres días después el día veinticinco no somos separatistas queremos influir en el futuro de España los catalanes queremos demostrar que el autogobierno estimula la cohesión de España Jordi Pujol dos días después el día veintisiete del mismo mes de junio de mil novecientos ochenta afirmó cuando inauguró el décimo octavo Congreso Internacional de Ciencias Administrativas somos España por lo tanto la ley es que entonces elaboraron se hicieron pensando en un país que se estaba abriendo la democracia en unas comunidades que se estaban abriendo la autonomía de los cerco que supusieron legal fue un poco como de estilo póstumo porque la ley siempre que prever alguien que lo incumpla pero nunca se pudo pensar que todo eso acabaría en un proceso de insumisión por parte de los herederos algunos de ellos partícipe de lo que hicieron eso por eso es por lo que hay ese vacío legal porque han traicionado la buena fe del consenso del año mil novecientos setenta y ocho setenta y nueve eso

Voz 9 38:51 yo creo que sí pero lo lo que ocurre es que además en ese escenario que que también dibuja todos los estados federales por asimilación los Estados autonómicos como el nuestro se basan en la confianza y en la lealtad institucional

Voz 8 39:06 Baviera pero imaginativa claro esas dos

Voz 9 39:08 columnas tienen que existir aquí lo que ha pasado es que esa confianza y esa lealtad institucional se ha roto pero se ha roto hasta el extremo de incumplir la Ley de favorecer la insumisión y por lo tanto se ha quebrado lo que es fundamento

Voz 0194 39:23 de cualquier federalismo a mí lo que me cuesta ver es una salida es decir o la fractura que hoy hemos visto es tal que Esquerra Republicana se planta pero vamos hoy Asier también muy claro Rousset u rehén en su intervención primero en su ataque al Gobierno la central como en su defensa a la única candidatura que es la de Ramón y y bueno de alguna manera apoyando las palabras que posteriormente diría Puche Mono esta noche a las ocho cuando se que es el único candidato posible o la única salida que veo es la ruptura en el bloque independentista sino bueno o que se apartara Carles Puigdemont que no pare

Voz 21 39:59 es bueno aquí estamos siempre en la cuestión porque fíjate que el discurso de Carles Puigdemont ha sido pedir unidad la última cosa que ha hecho es pedir unidad creo que después del camino que han hecho ahora tienen una preocupación muy grande los dos partidos ninguno de los dos quiere aparecer como responsable de la ruptura de esa unidad porque eso significa tirar la toalla defraudar a muchísima gente defraudar a estos dos millones de personas que han votado a pesar de todo eh decir a pesar de de de de todos los fracasos idea de que se han caído todas las las diríamos las la las fantasías que se habían hecho pues la gente ha continuado votando y eso me llevó a preguntar porque yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos es cuántas veces hemos de repetir el proceso en Cataluña para evitar que el independentismo gane

Voz 28 40:55 yo puedo responderle no es una pregunta Rotary cuando armar bien bien bien

Voz 21 41:04 no en parte esta pregunta responde a lo que tú has dicho antes también Emilio puede mucha gente compartir tu diagnóstico de la decepción de muchos españoles que pensando que tenían resuelto el problema catalán de repente se encuentran con que no sólo no tenían se lo mucho más enconado que nunca para eso no tenían preparadas ni las leyes ni la política ni nada de nada pero la pregunta es por qué tanta gente en Cataluña hace el diagnóstico contrario al que tú haces es decir el el diagnóstico de decir nosotros hicimos un pacto creímos lealmente en la participación en la política española hemos yo sí pero luego esas expectativas sean defraudado la explicación que ellos dan en su diagnóstico es que eso sea defraudado porque en el momento que llega el PP con mayoría absoluta al poder

Voz 8 41:55 el revierte todos los pactos

Voz 21 41:58 los convierte en papel mojado la reacción a ese papel mojado es la pretensión de hacer un Estatuto que intente blindar esas competencias de paso es verdad que suponen una modificación de la Constitución sin hacer el debate correspondiente y entonces la interpretación que tú haces Emilio es antagónica pero diríamos que casa plenamente con la que hacen los propios independentistas entonces eso eso ahí estamos en ese bucle

Voz 8 42:26 cuando salimos del mirar en mi dio querría que me explicaron los independentista que competencias se le ha retirado a la Generalitat de Catalunya que competencia porque aquí nos movemos con datos objetivos no con afirmaciones retorne a qué qué competencia pero sí pero si el presupuesto por ejemplo para no porque a partir de hoy amén a partir de la aplicación de miembro de la del artículo ciento cincuenta y cinco cuando estaba en la insumisión

Voz 21 42:50 antes antes antes cuando estaban en ese camino

Voz 28 42:53 antes la autorización que todos

Voz 9 42:56 será un nivel de descentralización que tenía

Voz 28 42:58 quién era tremendo quién lo vieron claro está aquí conmigo si el Gobierno

Voz 8 43:02 la nación no tenía competencias para actuar su Policía y Guardia Civil cuando los atentados del mes de agosto que eso no ocurre en ningún país del mundo alguien se cree que cuando los atentados de las Torres Gemelas el FBI no pudiera entrar en Nueva York a investigar aquello alguien se cree eso cómo puede afirmarse que el Gobierno de la nave central LEAR retiró competencia eso es pues que hay gente que se que sólo ha encontrado gente que lo ha creído yo no entro a valorarlo Oniani a jugar lo tampoco pero es un hecho evidente que esa afirmación no se corresponde con la realidad objetiva Cataluña tiene un nivel de competencia en primer lugar cómo no la ha tenido su historia nunca ni siquiera la Edad Media cuando hacen esa Nenuco esa apología de lo que fue la Generalitat mire usted la Generalitat de Cataluña durante la Edad Media era el Gobierno se los privilegiados de los aristócrata entre los grandes clérigos y de los grandes Abades ídolo grandes mercaderes de de Barcelona el resto de pueblos del pueblo soberano unos cuantos un menestra les el resto era siervos de la que eleva cayese llamaban la remesa era el dinero que tenía que pagarle al señor feudal para que les convirtieran Ushuaia prestarle es que si perdona sí sí porque eso es que no contesta claro porque que era su terreno recordarle a ellos que están mintiendo y están metiéndole a una parte de la ciudad catalana una historia que es falsa y que es una manipulación sea que eso es un hecho evidente no es verdad tienen más competencias y más autonomía determinó que no han tenido en su vida

Voz 28 44:34 Ramón de acuerdo con Dios está faltando reiteradamente a la verdad

Voz 9 44:38 imagen histórica además es es es muy difícil llegar a entenderse aunque en faltar reiteradamente a la verdad por eso al final esto no lo vamos a superar hasta que aquí aparezcan interlocutores nuevos que sean capaces de volver a gobernar para todos los catalanes y todo lo que está pasando estos días es más de lo mismo más que ya habíamos vivido más de uno grupo de gente que solamente piensa en ese cuarenta y pico por ciento de votos independentistas sino Se va a superar nada pero con un problema adicional como esta situación se clarifique las consecuencias que van a existir desde el punto de vista económico sí que van a afectar a la población porque aquí empieza a ver a empresas empieza a ver compañías que están realizando sus planes de expansión sus proyectos de futuro desde fuera de Cataluña y empieza a existir una sensación en ciertos ámbitos donde oye ya llega un momento que hagan lo que quieran nosotros seguimos a lo nuestro vamos muy bien porque la economía está viviendo ciclo expansivo y por lo tanto lo siento mucho

Voz 0194 45:46 esto no tiene de todo eso no es cuando hablas de encontrar interlocutores que quieran gobernar Cataluña de dónde lo sacamos porque bloque independentista no parece pero es que en el otro lado tampoco no no no no

Voz 9 45:56 claro pero pero ahora existía una oportunidad el independentismo ha ganado el discurso del president del Parlament que aquí analizamos un hombre manifestaba una voluntad de volver oralmente emocional tengo sed

Voz 8 46:12 sí pues existían aún no lo creímos a medias eh

Voz 9 46:14 bien de acuerdo pero pero organicen ustedes un un gobierno independentista con gente que no esto sometida a un juicio la semana que viene empiecen a gobernar que se elimine el ciento cincuenta y cinco abrimos una perspectiva nueva

Voz 28 46:31 esta posibilidad no la teníamos esta tarde claro claro era evidente que la manera

Voz 21 46:37 a superar a ciento cincuenta y cinco era de hecho esa es la posición de Esquerra publicado en este momento la principal discrepancia entre Esquerra Republicana ahí la candidatura del president es precisamente que puso sigue empeñado en mantener

Voz 8 46:53 tapón claro es que claro aún es el tapón claro claro pero eso pero algunos lo ven como un mártir por algo será también hay que hacer esa pregunta no retos y por qué se presenta como el que es el tiempo

Voz 28 47:05 sí bueno no porque porque él ha hecho este discurso

Voz 8 47:09 City hay gente que os lo quiere creer todo el respeto claro claro claro que sí

Voz 21 47:14 gente que se lo cree es que el problema que tenemos aquí Emilio es cómo conseguimos que la gente vea las cosas de una manera realista con con mentalidad abierta dispuestos a dialogar etcétera etcétera

Voz 8 47:31 que te contesten televisivamente porque tengo que era publicidad vaya a llevar muchísimo tiempo porque está demostrado históricamente que la mayoría de los electores y de los ciudadanos en todos los países secuestra mucho trabajo reabrir sería equivocado eso está adaptado de hace doscientos años a la vuelta toda la parte judicial

Voz 1 47:50 hora veinticinco justo

Voz 0194 51:26 diez y cincuenta y uno minutos de la noche nueve cincuenta y uno en Canarias y en el análisis Milagros Pérez Oliva Ramón Adell y Emilio Contreras vamos con la lectura del Gobierno español a todo lo que ha pasado hoy aquí en Barcelona que ha sido el aplazamiento de ese pleno de investidura por parte del presidente del Parlament Moncloa se olvida del varapalo del Consejo estado de las críticas recibidas por haber llevado al Constitucional aun callejón de difícil salida y sostiene que gracias a su impugnación ya los tribunales se ha podido parar el debate de investidura Sonia Sánchez buenas noches

Voz 1916 51:55 sí buenas noches desde La Moncloa destacan que el presidente del Parlament no aplazado el pleno porque sí porque pensara que es lo mejor sino porque no le quedaba otro remedio gracias al recurso del Gobierno y a las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Constitucional señalan fuentes del Ejecutivo sea logrado hoy evitar una burla nuestra democracia el Gobierno advierte de que seguirá vigilante para recurrir cualquier paso de los independentistas que se salte la ley la advertencia de

Voz 25 52:18 Mariano Rajoy en Televisión Española iba dirigida

Voz 1916 52:20 directamente al presidente del Parlament