Hora 25 (30/01/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 apostaría si el Constitucional dependiente del Gobierno si la imposición no lo sé si Bono pero éste es llamadas que han trascendido parar al Tribunal Constitucional con la Inquisición quemando torturar a la gente y quemarla me parece que es una falta de respeto histórica eh

Voz 2 00:14 digo que esto sea así esto se ve así mal visto bonobos el pues pues tú dirás que es mal visto por lo que lo ve

Voz 1 00:21 también había gente que veía cosa está muy mal hecha en lectores justificaron que recuerde barbaridades que han recibido

Voz 0047 00:29 no no podemos o no podemos ir retransmitiendo los debates de los órganos colegiados hay que ver resultado como si fuera un partido de fútbol es decir esto no vale esto es de hacer trampa es decir en un órgano colegiado las cosas se debate se deben debatir de una manera confidencial pero sí que vale lo que vale el resultado

Voz 1 00:50 a quién no está de acuerdo puedo hacer un voto particular

Voz 3 00:52 incluso más de una ocasión ha sucedido y aquí no lo ha habido oído

Voz 2 00:55 eh y eso es lo que hay yodo juristas también que recriminan de alguna manera es decir en aras a la unanimidad de los miembros que han votado por esa resolución tienen que pensar si esa unanimidad vale lo que vale

Voz 3 01:12 no lo las intentado sí sí sí claro que sí

Voz 2 01:18 por eso por eso han ido y han votado la unanimidad es decir intentan salvar el Tribunal Constitucional

Voz 3 01:24 no intento no yo yo estos juicios de intenciones decisiones que los magistrados no no no los versos lo juzgados tribunales y yo quería leer

Voz 2 01:38 es una frase con la que empieza un libro que dice Ellison libres pues es un libro que se llama crítica de la víctima

Voz 1 01:47 es de ejercer una colección que dirigía

Voz 2 01:49 Manuel Cruz que es de un autor italiano que se llama Daniel Giglio le esa propósito de cómo juega en la sociedad moderna el mecanismo de la victimización y entonces yo creo que cuando se toma ciertas decisiones tendrían que tener en cuenta también estos mecanismos que son mecanismos psicológicos que que se dice la víctima es el héroe de nuestro tiempo ser víctima otorga prestigio exige escucha promete fomentar reconocimiento activo un potente generador de identidad de derechos de autoestima inmuniza contra contra cualquier critica garantiza la inocencia más allá de toda duda razonable cómo podría la víctima ser culpable o responsable de algo la víctima no ha hecho la han hecho no actúa padece no no no identifica es este mecanismo como un mecanismo que esa cohesión ando tremendamente ir que lo está explotando de obviamente para para la gente que sigue a Puigdemont y que le ha votado él no es un prófugo por mucho que estamos en titulares una y otra vez el prófugo secesionista supremacía etc etcétera podemos repetirlo cuanto queramos la gente que le ha votado no lo va a ver así porque ha entrado en un proceso en el que interpreta la realidad de acuerdo con unas ciertas distorsiones cognitivas que todo

Voz 4 03:13 usted iremos pero ello pero yo creo que es nuestra obligación esta repelús claro nuestra obligación es casi luego sino Nos quieren escuchar que no nos escuche pero repetir claro no está en el exilio sino que está fugado es decir yo creo que es la información que además claro pero por qué no hace efecto sea la impotencia de la gente que dice si esto es así

Voz 2 03:33 por qué otro lo ve de otra manera pues lo ve de otra manera por toda una serie de mecanismos que actúan también

Voz 0047 03:38 pero además seguimos hablando de de quién les ha votado como si fuera un opción absolutamente mayoritaria recordemos el porcentaje que no alzaba Emilio hace un rato esa es la realidad sin embargo el discurso sigue siendo el de que todo un país piensa lo mismo eso si no es así

Voz 1 03:57 bueno por cierto que te han votado pero el independentismo no sólo usted no claro a propósito de lo que acabas

Voz 5 04:03 es decir te voy a dar esos datos en con toda la afecto mira

Voz 6 04:07 oye que no me tienes que convencer de nada tremendas

Voz 3 04:11 claro

Voz 1 04:15 con todo caso sólo cruzado contigo los brazos abiertos cantado bueno pues te diré una cosa mira en las elecciones del veintiuno de diciembre del año pasado el partido de Puigdemont Esquerra Republicana obtuvieron el cuarenta y tres por ciento de los votos

Voz 7 04:37 sesenta y siete diputados Ciudadanos el partido socialista

Voz 1 04:44 el Partido Popular obtuvieron el cuarenta y tres coma tres por ciento de los votos cincuenta y siete diputados tres décimas más de votos y nueve diputados menos yo eso lo acepto y lo acato porque es la ley esta ley electoral por esa regla eso es tiene el orejas nadie podido aplica este yo la acepto y la acato pero que no me digan que tienen mayoría de votos y mayoría social porque eso es una manipulación de la realidad

Voz 0047 05:13 manipulación de la realidad los que quieren verla la ven Leno entienden envía injurias duele decía lo del tránsfuga podemos repetir todas las noches el porcentaje de voto claro pero ellos se quedarán con su realidad hizo la realidad es que ellos consideran de hecho ya lo consideraban en las entre ellos un lecciones cuando decían que tenían el mandato cuando les preguntabas pero que mandato sino tenéis mayoría de de voto popular ellos se robaban el mandato de del pueblo de Cataluña a seguir adelante con la independencia si siguen diciendo

Voz 2 05:43 ahora que han de cumplir el referéndum del uno de octubre y entonces dices pero bueno a ver no ha pasado ya el el punto aquel en el que se admite que la y no va a ningún sitio como alguien sigue hablando todavía de implementar una república nadie sabe dónde está pero a mí lo que me interesa Emilio es intentar entender yo a mi entender que está a lo mejor sí lo tendremos que pasa a lo mejor acabamos viendo algún pequeño resquicio

Voz 0047 06:18 pretenden pero los ayuden lo que pienso yo echo de menos la discrepancia inteligente vamos a llamar de alguna manera no la discrepancia de cuando se podía hablar no había gente que se negaba a ver la realidad como pasa ahora yo echo de menos esa discrepancia los argumentos son tremendamente claro claro ahí dieciocho de echo de menos aumenta acciones DC de hace un tiempo dejadme que aborde otra cuestión al margen de Cataluña porque me parece importante destacarlo hoy es esa metedura de pata de Mariano Rajoy metedura de tal calado cuando le preguntaron por la brecha salarial en nuestro país que hoy ha tenido que corregirlo eso sí han tenido que pasar seis días para que venda sea aquello de no nos metamos en es sólo ha hecho esta mañana en la mayor retractara

Voz 6 07:00 a mí un poco ni los nexos Almijara sí sí

Voz 8 07:04 eso es con mucho pero no me retractado sí

Voz 1 07:07 pues Se me han tenido malos y me he expresado mal

Voz 8 07:10 pues no hay ningún problema en retar Thaçi cualquier

Voz 6 07:12 Cierzo que hagamos en esa dirección es sin duda un esfuerzo necesario es un esfuerzo imprescindible desde luego con mi Gobierno estamos caminando en la buena dirección pero todavía nos queda mucho por hacer

Voz 0047 07:24 bueno el golpe este asunto parece una prioridad para el Gobierno los sindicatos semana a ver con la ministra de Empleo este viernes les ha sorprendido como Fátima Báñez les ha trasladado su intención de cambiar los temas ya previstos para abordar la desigualdad salarial entre hombres y mujeres había un orden del día hayan incorporado la desigualdad salarial Rafa

Voz 1762 07:40 a la reunión del viernes estaba programada aunque dicen los agentes sociales el Gobierno ha mostrado interés en que en ella se traten esta vez cuestiones de igualdad y brecha salarial frente a los temas de contratación previstos originalmente precisamente un interés inhabitual por la brecha salarial muestra también desde las cuestionadas declaraciones de Rajoy y la ministra de Empleo que desde la semana pasada se muestra especialmente enfática en un asunto

Voz 3 08:00 es que no suele serlo por ejemplo hoy día la seguridad

Voz 9 08:02 sí al también lo quiero decir con claridad por seguir favoreciendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el mercado de trabajo y también reducir la brecha salarial en

Voz 1762 08:16 la del viernes será la primera reunión desde noviembre de la Mesa de Calidad del Empleo que aborde esta materia entonces el Gobierno planteó medidas como auditorías salariales en las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores y más información a los representantes de los trabajadores sobre salarios para permitirles detectar sesgos de género los sindicatos aseguran que presentarán propuestas más inclinadas a la consecución eventual de una ley de igualdad

Voz 0047 08:38 el no sólo una deficiencia en nuestro país un caso llamativo es el de la BBC en los últimos días un responsable de la cadena en China ha dimitido por este motivo varios presentadores hombres han anunciado que van a bajarse el sueldo en solidaridad con sus compañeras que también pienso yo que les podrían haber subido el sueldo a las compañeras

Voz 3 08:55 por todo ello no porque lo tiene bajar a los hombres que les suban a las mujeres debemos

Voz 0047 09:02 o sea exacto igual hemos siempre Alarte hablara por todo ello el medio británico ha encargado un informe externo para evaluar la situación soltado dices de informes que no existe parcialidad los sueldos dependiendo del sexo que seas aunque sí ha encontrado ciertas anomalías esto es lo que dice el informe pero las trabajadoras de la cadenas dicen otra cosa precisamente hoy ciento setenta de ellas han denunciado ante el Parlamento británico la existencia de esta discriminación salarial Londres Begoña Arce

Voz 2 09:27 a pesar de las protestas y denuncias de cientos

Voz 0273 09:29 setenta mujeres periodistas editoras y presentadoras de la BBC por desigualdad salarial una auditoría independiente que ha analizado la paga de ochocientos empleados de la cadena pública asegura no haber hallado pruebas de discriminación en razón de sexo sin embargo critica la corporación por la falta de transparencia a la hora de establecer los salarios el director general de la BBC Tony Hall asegura esta noche que corregirá esa situación

Voz 10 09:54 el botes o Hey Joe Biden Valls palmas

Voz 0273 09:57 con respecto a los salarios quiero que seamos la organización más transparente porque la transparencia llevará a una mayor confianza en el sistema para hombres y mujeres sabiendo que se les paga con justicia al comparecerá mañana ante una comisión parlamentaria de la Cámara de los Comunes para responder sobre las acusaciones de brecha salarial también ofrecerá su testimonio a los diputados Carrie crisis la antigua delegada de la BBC en China la periodista dejó este mes el cargo como protesta por recibir una remuneración muy inferior al de sus colegas en puestos similares

Voz 0047 10:28 de Haneke vuelva un momento España Ramón porque cuando escucho a Mariano Rajoy diciendo MM retractado me retractado o a Fátima Báñez con este interés de golpe no me lo creo

Voz 7 10:39 gracejo

Voz 0047 10:40 no lo sé porque nosotros les pero fíjate fíjate fíjate que como a lo mejor el desliz va a provocar que se ponga énfasis en de una manera que no subiera puestos siendo el desliz bienvenido sea no si es así yo creo que el disparate el disparate era tan grande tan evidente quién no ha habido otro remedio que rectificar y además cargar las tintas sobre ello darle prioridad en los encuentros con los sindicatos otra cosa es si esto va a derivar en medidas concretas o no me

Voz 6 11:12 sería bueno este es esta

Voz 2 11:15 habría que parece que se está produciendo un cierto cambio eh al menos movimiento a menos movimiento hay hay hay un cierto cambio y el cambio que creo que se ha producido y que tienen que ver con la brecha salarial también con el tema de los abusos sexuales etcétera etcétera es que que llevamos tanto tiempo predicando en el desierto en el que se comprueba de alguna manera que el discurso de la igualdad sea asumido por todos todo el mundo defiende la igualdad las leyes hablan de la igualdad todo está recogido de manera que no puede haber discriminación pero no se sabe qué pasa que en la realidad la I ahí sigue habían hola incluso sigue incluso algunos aspectos y en algunos ámbitos hay informes que hablan de que está aumentando de que la brecha no sólo no disminuye sino que aumenta entonces muy probablemente lo que pasa es que ya hay una masa de mujeres suficientemente potente poderosa nutrida en posiciones de poder defenderse como no se defendían antes es probable que es donde está la trampa la trampa está en que las cosas aparentan una osea que se puede hacer la ley la trampa al mismo tiempo el informe que ha hecho este sobre la BBC es probable es un informe que se podría hace sobre cualquier medio de comunicación en España en Estados Unidos en Francia o donde o donde sea la cuestión no va a encontrar un informe independiente no va a encontrar que haya una señora categoría redactora jefe y un señor categoría redactor jefe que cobren diferente se en nuestro sistema por ejemplo que son categorías no pero qué ocurre cuántos años tarda una mujer en hacer méritos trabajando más que un nombre para poder llegar a redactor jefe pues probablemente el doble de años y eso hace que haya la mitad de mujeres redactoras jefe que de hombres porque en el tiempo transcurre muchísimo más

Voz 1 13:13 tres de las relaciones que hombres en baila más relajado

Voz 2 13:16 en este es la masa salarial la masa salarial si dividimos la masa salarial por género queda muy claro que en la mayor parte de las organizaciones un veinticinco quizá por ciento de hombres se llevan el setenta

Voz 4 13:31 cinco por ciento de la masa salarial podríamos pone ahí está la inventó eso me lo dice como si no porque es una muestra

Voz 2 13:38 Nuestra entonces la brecha es insidiosa la brecha es la trampa a la propia ley o entramos en otras dinámicas que tienen más que ver con la realidad au sino esos en perpetuar a ir simplemente las mujeres están hartas de seguir trabajando igual que los hombres is it is it seguir sin acceder está remuneradas por qué la protagonista de Jos of cards que es más maravillosa y lo hace mucho mejor que Kevin Spacey se cobra menos que que vienes

Voz 0047 14:09 Emilia que me quedan cuarenta y cinco segundos

Voz 5 14:12 televisivamente a mí me alegra o lo que es al presidente de Gobierno rectificar porque veo que la raza mejora porque los dejan si mejora mejora porque los españoles hemos sido siempre muy poco dados a reconocer que no equivocamos cuando estoy hablando a un verso

Voz 1 14:26 bueno él remarca camino perdona pero no se ha rectificado quizá rectificado de haberse equivocado de haber sido suficientemente hábil si pues en ese rectificaba milagro con el proceso

Voz 3 14:40 yo lo tengo que dejar aquí lo tengo que dejar aquí Milagros Pérez Oliva Ramón Adell

Voz 0047 14:46 Emilio Contreras la tertulia termina que no del programa eh hasta la semana que viene

Voz 11 14:50 Dios bendiga a Telefónica programa porque Brian Pérez buenas noches buenas noches y ya estás aquí con el resto de noticias del día no aquí estamos comenzamos con un dato económico y una sorprendente afirmación la economía española cerró dos mil diecisiete con un crecimiento del tres coma uno por ciento según el Instituto Nacional de Estadística son cuatro años de crecimiento consecutivo aunque para el ministro De Guindos ministro de Economía aún queda ha afirmado que todavía hacen falta dos años para abandonar definitivamente la crisis

Voz 12 15:17 necesitamos dos años más de crecimientos en este entorno para que España de que definitivamente atrás la crisis tanto en términos de empleo como en términos de crecimiento económico no me nuestros dos años hay que te no medio millón de puestos de trabajo por año y a su vez se tiene que ir produciendo como ya he comentado en otras ocasiones una normalización de la evolución de la evolución salarial no

Voz 11 15:38 la evolución salarial precisamente es una incógnita por el momento en Figueruelas en Zaragoza donde los trabajadores de la planta de Opel han votado durante todo el día y seguirán haciéndolo mañana para decidirse apoya o no el nuevo convenio colectivo el presidente aragonés Javier Lambán se ha mostrado partidario

Voz 13 15:53 si toca apoyar a las centrales sindicales no me toca decirles a los trabajadores pedirles encarecidamente que apoyen ese acto eso aun siendo conscientes de que su para ellos entraña esfuerzos

Voz 11 16:05 en la Comisión Europea avisado día a España ya otros ocho países sobre posibles medidas legales y no combaten la contaminación el Ayuntamiento de Madrid por su parte quiere prohibir que circulen los vehículos sin distintivo ambiental durante los episodios de alta contaminación Inés Sabanés es la delegada de Medio Ambiente inmóvil

Voz 14 16:20 estoy luego la llevas estás en un episodio donde podrías a lo mejor circular pues vas a tener más problemas vamos a trabajar con la DGT y seguro que es interés común de la que Otegi nuestros que se extienda al máximo el etiquetas

Voz 11 16:38 Unicef ha lanzado un SOS ante la situación que viven cuarenta y ocho millones de niños en el mundo han puesto en marcha la mayor recogida de fondos de toda su historia el objetivo que quieren conseguir es cerca de tres mil millones de euros con donaciones exclusivamente de particulares y terminamos con un fallo de comunicación interno la alarma de misil balístico que se emitió por error en Hawai que sembró el pánico el pasado trece de enero se debió a que el funcionario responsable de enviar el mensaje a la población no se percató de que sea avisó correspondió un simulacro Hinault a un aviso real

Voz 15 17:07 latinos y de Hora veinticinco

Voz 16 17:18 Un

Voz 17 17:22 no

Voz 18 17:28 eh eh abierto buenas noches buenas noches con un poco de calma para Barcelona no parar lemas Elena hay de todo menos calma pues por eso para Elisa Castro primero que te enseñan cuando estudias piano yo nunca estudiado piano si es lo que lo lo que todos tratamos Expedia que salir sí que de posible Claire si yo no sé si es fácil lo difícil pero si me suena de ser escuchada gente practicar bueno pero yo lo necesito deja es un poquitín no podríamos poner megafonía en la puerta del Parlament de Cataluña también tal cual bueno se puede escuchar muy cerquita eh en el Ciclo de Conciertos Familiares del Palau de la Música Catalana que al lado de la radio pues sí funciones dobles en en campaña escolar hasta el viernes incluido y el domingo para público general Bin pic Van Beethoven que son piezas de Beethoven con una aproximación escénica diferente vale por cierto ayer ayer no lo mencione no quiero dejar de hacerlo hoy el fallecimiento de un periodista musical de un melómano de un crítico de un promotor musical del fundador de la revista Scherzo Javier al Falla que es también padre de un buen amigo que es Patrick que es el director de la Quincena Musical que tú conoces perfectamente bueno y hoy también uno no sale de su asombro y de su espanto no ha sido en el programa de Andy Coulson Eto'o que se llama Perros de la calle una radio argentina y habla Cecilia Roth

Voz 19 18:57 el conté así que a mí me violaron en Madrid esté en una situación que me costó darme cuenta que era una violación

Voz 0047 19:08 por qué porque era una persona conocida

Voz 19 19:10 día porque yo estaba en un momento muy muy mal

Voz 15 19:13 la ciudad puzle personal

Voz 19 19:16 sí a mí este periodista me olvidé su nombre pues creer

Voz 18 19:21 yo lo porque pasa mucho no lo llaman un periodista español Cecilia Roth en una conversación sobre este tema que que dura sus buenos tres minutos y medio dije que ahora es el momento de de denunciar que siente que es el momento de denunciar que entonces no que entonces Le Divan

Voz 0047 19:40 angustia movilidad angustia en una incluso pensó que a lo mejor no la creerían eh por aquello de la optimización de las víctimas de violaciones al cual ella sí se dice que ha borrado el nombre

Voz 18 19:50 en la cara del periodista español que era tal el nivel de negación que lo empezó a contar hace poco bien Argentina que es ella la terapia manos es bueno que se hable y que se den pasos es valiente

Voz 0047 20:06 no es bueno que salgan a la que es bueno que salgan a la luz y es verdad que en su momento muchas no denunciaron por eso ella lo contaba en esta misma entrevista porque me preguntaría Annecy yo no lo con sentí que al fin y al cabo buenos lo que hemos visto en más de una ocasión en la culpabilizar a la víctima pues ese miedo fue el que tuvo Cecilia Roth para no denunciar en aquel momento está bien que se ha denunciado

Voz 18 20:28 vale otra cosa más el Ministerio de Cultura ha solicitado al Ministerio del Interior que las fuerzas de seguridad del Estado vamos que la policía la Guardia Civil quien sea investigue la venta de entradas para los conciertos de U2 porque a los diez minutos de abrirse la taquilla del primer concierto del veinte de septiembre en Madrid a los diez minutos se habían Mendi hoy a las dieciséis mil entradas que estaban disponibles como

Voz 0047 20:51 sea pues ha pues eh

Voz 18 20:53 a la velocidad del rayo también es cierto que hay gente que me ha dicho bueno ellos que les dije a muchos de mis amigos que que pidieran entre las porque sólo quería yo no pero más allá de eso yo creo que vender dieciséis mil entradas en diez minutos sino con un con un sistema informático es muy difícil es muy complicado sexy entoces bueno yo creo que es importante el Ministerio de Cultura dicen que están estudiando qué hacer para evitar la reventa de entradas habrá que ver qué legislación se prepara en de lona vamos a rizar el rizo vale dentro de poco el veintisiete de marzo de Hangzhou sume Miku una ópera futurista que se llama de diez el final

Voz 10 21:35 en realidad muy se trata de un banco de voz ríete tú de la modernidad que hace esta ópera futurista que suena absolutamente

Voz 18 21:50 esto escucha no sé yo

Voz 3 21:55 se Torres casi paralizada el principio pero bueno yo también prefiere para esta selección después todo es cuestión de probarlo todo expresión de probarlo

Voz 18 22:03 mira escenas do cambio festival que abre el jueves en Santiago con una Antonio Cleopatra es del portugués Tiago Rodrigues es un festival de artes escénicas contemporáneas que es esencial que no se nos puede pasar Pablo Fidalgo ex subdirector artístico

Voz 20 22:19 esa es urgente es que no nos trasladan directamente a la acción que se mueven algo inmediatamente y que no es hace anexo a remover no sale a la agenda y para mí hay algo de eso que está es en cada edición del festival

Voz 18 22:32 no no sé si bien te remueve a los voy a dejar con Oscar Benton que es de Harlem que ha sacado un nuevo disco que ha llamado estoy de vuelta

Voz 3 23:06 a lo mejor mañana estoy de vuelta yo pues fíjate o no porque lo que tiene ligar tu vida la del Parlament de Cataluña bueno yo te digo una cosa yo el fin de semana que viene voy a voy a Barcelona a lo mejor me encuentro aquí todavía pues fíjate hasta mañana sea cómo será si estás ahí invita a una paella e vale en la playa eso eso

Voz 10 23:57 Nos queda Ramoneda

Voz 1150 24:04 cada día tiene su sorpresa en el caso catalán ayer se presentía que hoy algo impediría la sesión de investidura en el Parlamento pero sigo por una vía que ha desconcertado a muchos José Torrent no querido desobedecer al Constitucional jugado la carta de la ambigüedad mantiene la candidatura de Puigdemont pero ahí está la sorpresa aplazar el pleno diez días para ganar tiempo aprovechando el límite dado por el Constitucional para los repuso decisiones

Voz 18 24:29 el sábado

Voz 1150 24:30 Torrent gana tiempo sabrá aprovechar el independentismo simplemente letras son las fechas la amistad de reparación que tiene que elegir a sabiendas de que no va a tomar posesión os espera que estos días sirvan para no demorar más la situación pasada a la página siguiente la elección del nuevo presidente que permita retomar el camino esta es la cuestión y en ellas se juega mucho el independentismo o encuentra la manera de que Puigdemont del pasó al lado o puede pagar muy caro la obstinación de momento el expresidente a pesar del perfil bajo de su respuesta de Torrent no ha dado señal de sumir que ha llegado la hora de dejar paso falta coraje en el bloque independentista para decir las cosas por su nombre para transmitir sin ambages expuso lectores lo que todos los dicen en voz baja Puigdemont no será presidente la unidad aparente no puede disimular las diferencias entre el independentismo pragmático de Esquerra Republicana reforzado por la cárcel la burbuja de ficción en que viven Puigdemont es el medio un PDK desbordado que se entregó a Puigdemont Yeste le ha dejado sin palabras ánimos propia el Rey a su hija Leonor Tegui eras permanentemente por Constitución cumpliendo ley observando hola los de cumplirse entiende lo de observar lleva incorporada antes estas amonestaciones solemnes se hacían sobre la Biblia en algo avanzamos pero cuidado en tratar como sagrados textos Kemal donde la ciudadanía ahí están hechos para ser revisados y adaptados a sus valores e intereses

