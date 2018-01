Hora 25 (31/01/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 la captura de los mensajes de Puche Mon es tan inocente como parece de verdad es tan frágil pluses catalán que solo

Voz 0259 00:07 no depende de putts Ramón nadie lo defendería

Voz 1 00:10 si el ex presidente tira la toalla como parece plantear en esos mensajes porque algunos celebran la difusión de los SMS de Rajoy a Bárcenas ir reprochan la publicación de los mensajes del ex president al revés también sirve son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:33 la cabinas Serra hola buenas tardes Carles Puigdemont admite la veracidad de sus mensajes al exconseller Toni Comín Els que proclama el fin del proceso de independencia de Cataluña y lamenta que los suyos dice le hayan sacrificado son mensajes captados ayer por un cámara de Telecinco Ike el ex president atribuye a un momento de dudas debilidad tras el aplazamiento pleno de investidura no obstante jamón se ha rectificado asimismo en público a través de las redes sociales ha asegurado que el proyecto soberanista sigue adelante el portavoz del PDeCAT Carles Campuzano asegura que estos mensajes no cambian la posición del partido desde Esquerra Teresa Jordà advierte de que su formación busca una investidura efectiva

Voz 2 01:22 exceso soberanista que es la voluntad que los catalanes decidan su futuro político como país

Voz 0194 01:28 la Comunidad ha llegado para quedarse los estamos en lo que dijo el correr es importantísimo que le el candidato que sea presidente que lo sea efectiva mucha Money Comín estudian acciones legales contra Telecinco por la difusión de estos mensajes en el bloque constitucionalista estiman que esta filtración demuestra que los independentistas dan por fracasado el proceso escuchen a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha Inés Arrimadas Miquel Iceta yo creo que ha llegado el momento en que sea suma públicamente lo que se ha dicho muchas veces y por muchos en Triball

Voz 3 02:01 estos señores dice una cosa en privado y otra cosa en público que están alimentando una ilusión y unas esperanzas que no se van a llevar a término nuca Ike están France fracturado la sociedad catalana para nada porque no son valientes de salir de cien mide señores el pues es no a ninguna parte un poco más allá

Voz 1591 02:18 las fuerzas independentistas deben finalmente tomar una decisión tienen que proponer un candidato que pueda efectivamente desarrollar las funciones de presidente

Voz 0194 02:28 finaliza el plazo estipulado por la ley para la celebración del pleno de investidura sin que de momento conozcamos el dictamen de los letrados del Parlament sobre el limbo jurídico en el que se encuentra la legislatura recién estrenada en catalán y mientras Podemos y Ciudadanos olvidan sus vetos cruzados y acuerdan reimpulsar la reforma de la ley electoral Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 02:49 hola Ángels buenas tardes Pablo Iglesias y Albert Rivera han acordado reunirse próximamente en busca de alternativas para esa reforma ante la falta de avances que aprecian en la subcomisión del Congreso esa cámara escuchado hoy también a la ministra Fátima Báñez una ministra optimista sobre el futuro del sistema de pensiones al anunciar una bajada del déficit de la Seguridad Social algo que no se cree la oposición

Voz 0738 03:17 punto de inflexión inicia ese camino

Voz 4 03:19 a sea el equilibrio financiero del sistema

Voz 5 03:22 por tanto ahora usted vienen los manifiesta que esto ha mejorado fantásticamente bien no nos datos han los avanza en la liquidación provisional y francamente no la queremos

Voz 1667 03:31 también tendremos tiempo para escuchar la airada respuesta de un alcalde del PP de Salamanca el alcalde de Pajares de la Laguna la respuesta que ha dado al Senado cuando la Cámara le ha pedido por escrito su colaboración para cumplir la Ley de Memoria Histórica

Voz 0194 03:44 sí a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:47 buenas tardes quedan cuatro horas para que se cierre el mercado de fichajes de enero operaciones de las últimas horas la Real Sociedad ya ha encontrado sustituto para el central Iñigo Martínez será el mexicano Héctor Moreno central de la Roma que ficha por el equipo donostiarra también de las últimas horas se ha cerrado la cesión por parte del Ewerthon del delantero español Sandro Ramírez al Sevilla y recordemos que a las nueve y media se juega el partido de ida de la primera semifinal de la Copa del Rey en Butarque se enfrentan Leganés

Voz 0978 04:13 en Sevilla el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes con el cambio de mes llega también un cambio de situación meteorológica que va a ser significativo caracterizado sobre todo por el frío que a partir de mañana por la noche va a entrar de manera contundente y sobretodo persistente como mínimo durante toda la primera semana del mes de febrero el ambiente va a ser plenamente invernal esta noche de momento no se notará demasiado mañana mínimas parecidas a las de hoy durante la tarde las máximas llegan a bajar en casi todo el país unos cinco grados pero aún así van a ser un poco altas en el centro y sur nubes en aumento ya durante la madrugada chubascos en el Cantábrico mañana a partir de mediodía nevadas a partir de quinientos metros copiosas en toda la Cordillera Cantábrica alcanzarán también La Rioja y norte de Navarra y durante la tarde hasta la noche de mañana también precipitaciones en el Mediterráneo nieve en Cataluña a partir de quinientos metros en Baleares y el sudeste de la península mañana por la noche llevará a partir de ochocientos metros de altura empieza ahora Pablo

Voz 1667 05:06 los dos voces que vamos a destacar en nuestra contra portada la primera es la del ganador del Premio Alfaguara de Novela es uno de los galardones de mayor prestigio en la literatura hispana el ganador este año es el mexicano Jorge Volpi por la obra una novela criminal

Voz 6 05:20 la decisión de cómo escribir una novela ficción que siempre es muy complicada para todos los que han intentado está en género evitarle darle una forma literaria lo que parecería simplemente un mal ni declaraciones contradictorias

Voz 7 05:37 que Volpi sobre el arte de escribir la segunda de las voces es mucho menos convencional su vocabulario es mucho más

Voz 1667 05:44 limitado que el del escritor mexicano pero su simple capacidad de imitar el habla humana le ha convertido en noticia porque estamos hablando de una horca de la primera orca capaz de reproducir palabras Se llama Wiki vive en un parque marino de Francia presten atención de verdad sorprendan se de lo que wiki es capaz de decir Laura Guti

Voz 1275 06:05 hasta ahora los cetáceos sólo habían hablado en las películas de Disney

Voz 8 06:12 vale puede que sea la que iba lleno

Voz 9 06:16 pero Wiki una hembra horca Decca

Voz 1275 06:18 doce años ha conseguido reproducir sonidos del habla humana por imitación se le puso a prueba ante seis

Voz 7 06:25 palabras seis sonidos humanos Hello

Voz 1 06:30 querida mal capaz de llamar a Amy como el designado sus entrenadores pero los números es otra cosa casi lo consigue con When You

Voz 1275 06:47 se lía con Swiss pero lo intenta las primeras palabras de Wiki demuestran según los investigadores de este estudio que los dialectos en esta especie

Voz 1509 06:57 pueden adquirir y mantener a través de la prensa

Voz 1275 06:59 Page social

Voz 7 07:02 bueno aunque a veces resulte más sorprendente escuchaban los animales volvemos a analizar lo dicho por personas de carne y hueso a vuelta de pausa Carmen

Voz 1667 08:28 Pablo Morán así que un descuido quizás no tan inocente ante las cámaras de televisión nos han revelado hoy la conversación privada que Carles Puigdemont mantuvo ayer por la tarde con su ex conseller de Esquerra Toni Comín horas después del aplazamiento del pleno de investidura en el Parlamento en realidad por ser precisos no es una conversación como tal sino que es una serie de mensajes que Puigdemont envió a Comín cuando el exconseller participaba en un acto lo del partido nacionalista flamenco en la ciudad de Lovaina sustituyendo precisamente al ex president que había cancelado su asistencia horas antes un cámara de Telecinco recurrió a su zoom para capturar esos mensajes en la pantalla del móvil de Comín son cuatro mensajes enviados en un intervalo de unos cincuenta minutos en los que obviamente lo importante es el contenido porque Puigdemont parece querer tirar la toalla el ex president proclama el fin del proceso independentista la victoria de Moncloa y lamenta que los suyos le hayan sacrificado como sugería la semana pasada el diputado Joan Tardà Sonia Sánchez buenas tardes

Voz 1916 09:26 es sí buenas tardes son como dices cuatro mensajes sin respuesta uno detrás de otro enviados a través de sistema de mensajería Signal el remitentes Carlas Carles Puigdemont según ha reconocido él mismo y el destinatario grabado mientras los leía por un cámara de Telecinco el exconseller coming en el primer mensaje dice que se están viviendo en los últimos días de la Cataluña republicana el segundo mensaje es éste el plan de Moncloa triunfa solo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel

Voz 1673 09:52 porque sino el ridículo es histórico

Voz 1916 09:54 los mensajes tercero y cuarto parecen indicar que Puigdemont ha tirado la toalla supongo que tienes claro dice que esto se ha terminado los nuestros nos han sacrificado al menos a mí vosotros seréis consellers espero y deseo pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería Tardà no sé lo que me queda de vida espero que mucha pero la dedicaré a poner en orden estos dos años y a proteger mi reputación me han hecho mucho daño con calumnias rumores mentiras que ha aguantado por un objetivo común que esto ahora sea terminado me tocará dedicar mi vida a la defensa propia este es el contenido Pablo de los cuatro mensajes de Puigdemont

Voz 1667 10:26 mensajes que de entrada a acentúan la división dentro del bloque independentista cuya veracidad ha reconocido el propio Carles Puigdemont a través de las redes sociales el ex president asegura en varios mensajes en Twitter que esos SMS hayan responden a un momento de duda de debilidad Ike en absoluto está dispuesto a dar marcha atrás Barcelona Pol Foradada en público Puigdemont mantiene que sigue adelante y atribuye sus confesiones a Comín a un momento de debilidad en un mensaje publicado en las redes sociales escribe que es humano y que hay momentos en los que duda pero añade que también es presiden y Kenny se arrugan y dará marcha atrás por respeto agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y con el país a Ramón recuerda que es periodista hay que

Voz 0919 11:06 hay límites como la privacidad que nunca

Voz 1667 11:09 hay que violar justo después ha publicado también una serie de mensajes el otro afectado Toni Comín anunciando medidas legales porque la revelación de secretos es delito en Bélgica y en España lo confirmaba a la SER su abogado Gonzalo Boya

Voz 14 11:23 básicamente por el siete del Código Penal que eso

Voz 15 11:26 sí es el acceso al interior de una conversación entre persona particular no

Voz 1667 11:34 Comín en público también cierra filas con jamón y pronostica que se llevará un enorme disgusto quién será ilusiones con la división del independentismo por cierto que en medio de este embrollo Oriol Junqueras ha publicado neumáticos mensaje en redes esta tarde un mensaje que bien podría estar dirigido a Carles Puigdemont en el que el ex vicepresidente de la Generalitat escribe noventa noches en Estremera ciento siete en Soto en la cárcel en la que están los Jordis el llamado bloque constitucionalista celebra hoy que Puigdemont reconozca aunque sea en privado el fracaso del proceso independentista depende de independencia de Cataluña ahora le exigen que lo verbalizó en público para comenzar a desbloquear la situación política allí Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 12:14 es lo que hacía la líder de Ciutadans Inés Arrimadas nada más llegar al Parlament

Voz 3 12:18 el pues es es una gran farsa dicen en privado no tiene nada que ver lo que venden al público en abierto no hay por tanto me parece que que llega a la hora de la verdad lleva a la hora de que digan la verdad

Voz 1673 12:29 a su propia gente ya el primer secretario socialista Miquel Iceta cree que los mensajes de pulmón pueden atribuirse a un momento de bajón personal pero también añade que esto no quita que su investidura sea del todo inviable

Voz 1591 12:40 yo yo creo que hemos de ir un poco más allá las fuerzas independentistas deben finalmente tomar una decisión si quieren moverse en el terreno de la legalidad tienen que proponer un candidato que pueda efectivamente desarrollar las funciones de presidente

Voz 1673 12:55 el PP catalán ha ido un paso más allá y ha pedido al ex presiden que renuncia al acta de diputado después de según Albiol su ataque de sincero

Voz 1667 13:02 el todo esto sin que sepamos todavía qué va a pasar con con el pleno de investidura del Parlament porque hoy era el último día que marca la ley para celebrar esa sesión centramos por tanto en algo así como en un limbo jurídico que en principio deberían despejar los letrados de la Cámara con su informe en el que deben fijar qué calendario se abre ahora en Cataluña a pesar de la división que evidenciaron ayer Junts per Catalunya y Esquerra Pablo han retomado las negociaciones en busca de una solución para esa investidura

Voz 1673 13:28 aunque ayer a la salida de la reunión de la Mesa muchos interpretaron que el informe llegaría antes de esta noche fuentes parlamentarias asumen que seguramente no se va a distribuir por lo menos hasta el viernes a la espera de conocer el documento Lo que sí descartan la mayoría de fuentes consultadas es que el Parlament se considere disuelto a partir de esta medianoche por no haberse celebrado la primera votación de investidura dentro de los diez días que marca el reglamento las tras dos opciones son que a partir de mañana empiecen correr los dos meses hasta que se convoquen elecciones que es lo que defiende por ejemplo el PSC o que los diez días estén congelados hasta que el Constitucional se pronuncie sobre la investidura de Puigdemont que es lo que le gustaría a Torrent y mientras Lluís para Cataluña y Esquerra retomaron ayer mismo las negociaciones y aunque admiten que la jornada fue muy dura ambos creen que todavía hay margen para el acuerdo es más voces de los ex convergentes opinan que tras el triunfalismo con el que ha reaccionado Moncloa al aplazamiento del pleno es todavía más necesario que ayer intentar investir a Puigdemont

Voz 7 14:24 en los tribunales hay quién ha reclamado la inclusión de los mensajes difundidos hoy al sumo

Voz 1667 14:29 Mario contra los responsables de la consulta del uno de octubre que se instruye en el Supremo hoy el juez Pablo Llarena ha escuchado la versión de dos figuras del Govern que se bajaron del barco justo antes del referéndum ilegal hablamos del exconseller Jordi Vallet y del ex director de los Mossos Albert Valle han reconocido ante el magistrado que abandonaron sus cargos cuando entendieron que el Gobierno de Puigdemont estaba decidido a desobedecer la ley y las sentencias del Constitucional contra la consulta informa Alberto Pozas

Voz 0055 14:55 Bayer fue el primero en base del proceso unilateral fulminado por Puigdemont después de dudar en público del referéndum del uno de octubre hoy ante el juez Llarena como testigo en el Tribunal Supremo ha explicado que su prioridad siempre fue un referéndum pactado y que una de sus preocupaciones era que el uno de octubre terminase como el nueve de noviembre es decir sin ninguna validez jurídica ha refrendado que abandonó el Govern por discrepancias políticas con el proceso independentista entraba en su fase crítica lo mismo que ha hecho poco después Albert Batalla ex director general de los Mossos d'Esquadra dejó el puesto cuando Joaquim Forn entró como nuevo conseller de Interior ha dicho hoy que empezaba una nueva fase política pero también ha negado la existencia de órdenes o reuniones para permitir el referéndum ilegal mientras estuvo ocupando el cargo

Voz 1667 16:48 ocho y diecisiete siete diecisiete en Canarias

Voz 7 16:52 Pablo Iglesias y Albert Rivera han olvidado a esta tarde

Voz 1667 16:54 los vetos cruzados ya han acordado reunirse próximamente para reimpulsar la reforma de la ley electoral una reforma que reclaman con insistencia los nuevos partidos y que estudia una subcomisión del Congreso de momento sin resultados ni conclusiones lo que ha llevado ciudadanos a intentar volver a colocar este tema en la agenda política con una ronda de contactos con el resto de formaciones Congreso Mar Ruiz

Voz 1441 17:16 la iniciativa si es de Albert Rivera que se ha marcado como objetivo unas nuevas reglas de juego electorales para las próximas generales de dos mil veinte pero en esta cuestión ciudadanos Si comparte con Podemos más intereses de los habituales ya que ambas formaciones sufren más que los grandes partidos la penalización de escaños de la actual ley electoral ambos grupos han cerrado ya esa primera reunión para impulsar los trabajos de una subcomisión parlamentaria que está en marcha desde mayo del año pasado pero que a su juicio no avanza al ritmo necesario por ahora sólo será alcanzado tímidos consensos para abordar la reforma del voto rogado de los residentes en el exterior o el sufragio de las personas con discapacidad el nudo gordiano de la reforma en cualquier caso la proporcionalidad del voto en las listas

Voz 0978 17:56 las desbloqueadas o el reparto de escaños continua

Voz 1441 17:59 ha encallado en las últimas horas los portavoces de PP y PSOE han cuestionado la conveniencia de esas agendas paralelas teniendo en cuenta que ya hay en marcha un foro en el que se sientan todos fuentes del PSOE apuntará a la SER en cualquier caso que acudirán a cualquier invitación que seres curse porque también aspiran a modificar la ley electoral cambiar la exigiría mayoría absoluta en el Congreso Un panorama que se antoja complicado por el actual clima político

Voz 1667 18:22 por el Congreso por la Comisión del Pacto de Toledo se ha pasado hoy también la ministra Fátima Báñez lo ha hecho en un momento en el que como saben se está cuestionando el futuro de nuestro sistema de pensiones se buscan alternativas para su sostenibilidad algo que según la ministra comienza resolverse gracias a una anunciada rebaja del déficit de la Seguridad Social algo que no se cree la oposición y que además tiene truco Rafa Bernardo según los datos

Voz 1762 18:45 que dado Báñez el déficit de la Seguridad Social sólo habría menguado en términos relativos no absolutos

Voz 4 18:49 L dieciocho mil ochocientos millones de euros uno coma seis por ciento del PIB un avión

Voz 1762 18:56 ocho mil ochocientos millones de déficit en dos mil diecisiete es más que los dieciocho mil quinientos millones de dos mil dieciséis pero como el crecimiento de los ingresos fue más rápido aunque la cantidad total ha subido el porcentaje de déficit ha bajado del uno con sesenta y seis al uno con sesenta y uno por ciento del PIB para Báñez esto es un punto de inflexión que señala la vuelta al camino del equilibrio para la oposición triunfalismo injustificado Merce Perea PSOE Aina Vidal Unidos Podemos

Voz 5 19:19 vienen los manifiesta que esto ha mejorado fantásticamente bien no nos da datos a unos avanza la liquidación provisional y francamente no la queremos lo suyo

Voz 17 19:27 menos optimismo yo más bien diría que los suyos un delirio

Voz 1916 19:30 constante cada vez que comparece en este apartado

Voz 1667 19:32 tanto la oposición ha pedido a Báñez que vuelva al sistema

Voz 1762 19:35 de revalorización de las pensiones anterior a dos mil trece es decir que las pensiones se actualicen al mismo ritmo que los precios

Voz 1667 19:41 quiénes se han despejado su futuro el futuro de su fábrica de la plantilla al menos a corto plazo son los trabajadores de la planta de Opel en Figueruelas los trabajadores han respaldado el preacuerdo al que habían llegado a la dirección y el comité de empresa un cuarenta por ciento de la plantilla se ha opuesto a este pacto porque incluye la congelación de los salarios liga el futuro de la planta a su productividad Zaragoza Toño resta

Voz 0919 20:03 por ochocientos votos ha ganado el sí en un censo

Voz 1673 20:05 de unos cinco mil empleados en apenas seis días hemos vivido una concentración de protesta las amenazas de la compañía una negociación exprés y un referéndum los sindicatos y la empresa llevan días expresando lo duro que es este documento pero faltaba la más humana la del secretario del comité de empresa Juan Carlos fondos roto por la emoción

Voz 18 20:21 qué te puedo decir que hemos llorado mucho

Voz 1667 20:23 la mesa negociadora mucho de verdad

Voz 18 20:27 la de este año no puedo hablar más

Voz 1673 20:28 me escuece pero ya menos a los sindicatos haber tenido un cuarenta por ciento de votos en contra porque pese al les ha obligado a explicar las dudas sobre el convenio a los trabajadores casi entre pieza y pieza de la cadena de montaje aceptan los más de cinco mil seiscientos empleados un año de congelación salarial subidas del IPC muy ligadas a la productividad pluses menos cuantiosos y una reducción de descansos a partir de que llegue el Corsa en noviembre de dos mil diecinueve Desde entonces la intención de ambas partes es una fábrica produciendo a máxima capacidad es decir cuatrocientos setenta y ocho mil vehículos anuales en pocos días la firma definitiva mientras los negociadores seguramente estarán ahora cumpliendo su segundo gran anhelo de estos días por lo menos veinte

Voz 0919 21:04 cuatro horas cojas la camada dormir

Voz 1667 21:06 van a escuchar ahora lo que siguen pensando algunos alcaldes de este país sobre la Ley de la Memoria Histórica el ejemplo esta vez lo encontramos en Salamanca en la localidad de Pajares de la Laguna en la respuesta que ha dado su alcalde del Partido Popular a una carta del Senado en la que le piden su colaboración para cumplir esa norma la Ley de la Memoria Histórica el alcalde solo otra de las formas desde luego y despotricar contra la Cámara por pedirle tal cosa Loureiro buenas tardes buenas tardes Pablo la Ley de la Memoria Histórica

Voz 0259 21:32 es aberrante aves de ETA infame manipula la historia un despilfarro y fue puesta por un tal José Luis Rodríguez el rojo un individuo indigente mental es parte del contenido de la carta que este alcalde dirija Pío García Escudero al presidente del Senado al que califica de mamporros pero a los de Podemos les llama vagos maleantes violentos antisistema delincuentes matones pro terroristas y ante de anti demócratas todo porque un senador de Compromís pidió que le cambiará el nombre a una calle franquista el Senado va a denunciar a este señor que se llama Juan Antonio Benito de Dios ante la Fiscalía Pedro San vicepresidente

Voz 19 22:05 el propio escrito podría ser constitutivo de algún tipo de delito donde

Voz 7 22:08 la Mesa no van a evaluar

Voz 19 22:11 que si entendemos que requiere una cuantía

Voz 1673 22:14 su acción contundente

Voz 0259 22:16 y ahora el alcalde pide disculpas en declaraciones a la Cadena Ser en Valladolid

Voz 15 22:20 que si he ofendido a una persona con los términos utilizados que en ocasiones han sido muy poco de alto tono que no es culpa de momento no era mi intención molestar a nadie

Voz 7 22:31 gracias determinamos vamos a acercar a Bruselas donde

Voz 1667 22:33 el diario El País ha organizado esta tarde el Foro España en Europa un futuro común una cita en la capital comunitaria en la que han participado entre otros el presidente de la Comisión Jean Claude Juncker o el ex presidente del Gobierno Felipe González haya estado Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 22:46 hola muy buenas tardes el nacionalismo es guerra ha dicho Jean Claude Juncker citando al ex presidente francés François Mitterrand y defendiendo que la Unión debe combatirlo igual que al extremismo de ultraderecha aunque Juncker no ha hecho referencia hoy al problema catalán que sí ha presidido todas las conversaciones en los pasillos donde el ex presidente Felipe González ha asegurado que el episodio de los mensajes telefónicos es la otra cara de lo que Rufián consideró en octubre la traición del cine

Voz 20 23:15 según

Voz 0194 23:16 Black to aquí

Voz 0738 23:28 para Iker ha dicho González reclama que Puigdemont se presente en el juzgado una reclamación que ha compartido el ministro de Asuntos Exteriores Dastis

Voz 1667 23:38 hoy volveremos a dedicar tiempo a Cataluña pero queremos reservar nuestra segunda hora del programa otros problemas reales que no encuentran hueco en la agenda de la política o de los medios hablaremos por ejemplo del problema el cama lote en Extremadura ya a partir de las diez ampliamos la información y lo analizamos todo en nuestra tertulia hoy con Fernando Vallespín Eduardo Madina Gonzalo Velasco que nos avanza sus claves del miércoles

Voz 21 23:58 siguiera tiempo real vimos expectantes una cuenta atrás de la que Puigdemont es el único portavoz para sus votantes el ex presidentes el depositario exclusivo de la legitimidad democrática de Cataluña para sus antiguos socios de Esquerra es el secuestrador de esa legitimidad que ha arrebatado el Parlament con sus exigencias imposibles para la investidura para el frente constitucional negacionista es la mayor amenaza con la que se ha enfrentado el Estado de Derecho España seguramente por ello desde este frente ese dibujo un discurso el sentido común ya sabían a lo que se tenían el que la hace la paga que he intentado allanar el camino al uso partidista de los recursos del Estado el mal menor es que sea presidente y a su Gobierno supeditado todo lo demás Soraya retorcido los procedimientos jurídicos por inoperancia incompetencia se ha despreciado los mecanismos consultivos como el Consejo de Estado y ha provocado una judicialización extrema que impone límites infranqueables a cuestiones que cabría ser resueltas políticamente sabemos por una captura de sus mensajes persona a este puzle está a punto de claudicar puede que el independentismo haya dejado de morder sus nueve pero no es el Gobierno que ha caído en la trampa

Voz 22 24:58 qué ha hecho daño al Estado de Derecho que era difícil de reparar

Voz 1667 25:01 ocho y veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 23 25:04 eh

Voz 2 25:14 hora veinticinco Madrid qué tal buenas tardes el ex letrado del Tribunal Constitucional Manuel Fernández Fontecha confirma que las actas del Canal de Isabel Segunda remitidas a los grupos podían y pueden ser entregadas a la comisión de la corrupción lo acaba de defender hace unos minutos aquí en La Ser en La Ventana de Madrid

Voz 0919 25:41 eh

Voz 26 25:42 el PSOE que estén en una situación judicial no los convierte en una cosa ese documento judicial por incorporación el documento sigue siendo un documento administrativo sometida a la obligación de aportar estamos claros de siglo que son esos comentas públicos que además no están todavía no han siquiera afectados el carácter reservado secreto y que se tienen que entregar sin ninguna duda la comisión

Voz 2 26:04 las palabras del ex letrado dan la razón a la oposición que tenía dudas sobre el auto del juez García Castellón que negaba la entrega de estos documentos un argumento al que se aferra hasta ahora el Gobierno regional para evitar la comparecencia de Cristina Cifuentes pero Fernández Fontecha va más allá el auto del juez dice podría incluso ser contra

Voz 0919 26:20 el derecho constitucional

Voz 26 26:23 tiene que velar por ella la propia Comisión de investigación pero si no sale conceden los medios para investigar se vulnera el artículo setenta setenta exige la Constitución y el propio esta autonomía

Voz 2 26:32 en cualquier caso los grupos han decidido esta misma mañana aplazar la comparecencia de la presidenta estaba prevista para este mismo viernes hay más noticias de este miércoles pero antes vamos a echar un vistazo a las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 27 26:45 buenas tardes hasta ahora tan sólo encontrarán dificultades en las seis en Aravaca El Plantío de entrada a la capital tráfico intenso además en la A42 a su paso por Getafe Fuenlabrada hacia Toledo retenciones en la M40 entre Coslada y Vicálvaro sentido A tres y en el resto de la red vial de las

Voz 0919 27:01 comunidad de momento se circula sin problemas

Voz 13 27:05 hora veinticinco Madrid

Voz 1673 27:11 la delegada del Gobierno Concepción Dancausa se ha librado de ser reprobada por el pleno del Ayuntamiento por los constantes recursos que presenta contra decisiones del equipo de Carmina en la primera votación se ha registrado un empate entre los votos en contra de PP muy a favor de PP y Ciudadanos y los votos en contra de PSOE Ahora Madrid la polémica llegaba en la segunda ronda cuando la alcaldesa Manuela Carmena cometió un error al pulsar la tecla verde Delcy desde el Partido Popular creen que esto forma parte de un circo mientras los socialistas exigen a la alcaldesa que pida disculpas a los trabajadores y anuncian que traerá en la propuesta al próximo pleno José Luis Martínez Almeida PP Purificación Causapié PSOE

Voz 28 27:47 cuando se trata de montar un circo político y un linchamiento mediático raro que sucedan este tipo de errores pero la alcaldesa de Madrid tiene que saber si de verdad en su responsabilidad institucional está reprobar a una persona que no se puede defender y que lo único que ha hecho es cumplir con la legalidad vigente

Voz 29 28:03 quiero pedirle a la alcaldesa que les pida explícitamente disculpas por el error y les anuncio que el Grupo Municipal Socialista volverá a traer a esta iniciativa al próximo pleno porque los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid Se lo merece

Voz 1673 28:17 delegada del Gobierno se defendía esta misma mañana frente a quienes pretendían reprobar la dice por hacer cumplirla

Voz 0919 28:22 y entonces bueno yo creo que es una maniobra Poli

Voz 0194 28:25 ah pero que que bueno que en este caso la han personificado contra mi persona lo estamos viendo que en estos años hay muchas reprobaciones en justificadas y desde luego en el caso de la mía en mi caso es sinceramente que me R por hacer cumplir la ley no me parece que tenga ningún motivo

Voz 7 28:42 el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid

Voz 1673 28:45 carga contra los que considera continuos cambios de criterio del Ayuntamiento de la capital en relación al protocolo anticontaminación cree que con estos cambios el Ayuntamiento asume parte del Plan Regional que tanto había criticado el

Voz 0919 28:55 el Gobierno de Carmena que sea el Ayuntamiento

Voz 30 28:58 debe porque en muchas ocasiones hemos comprobado los globos ondas a los que nos tiene acostumbrados

Voz 1509 29:03 que cambian continuamente de criterio en cualquier caso yo creo que lo que

Voz 30 29:09 el este protocolo que está anunciando el Ayuntamiento de Madrid se está viniendo al protocolo que por otra parte criticar muy duramente que los responsables del Ayuntamiento de Madrid

Voz 1673 29:19 la capital se prepara para el cambio de cara del mítico teleférico del Paseo de Rosales el pleno del Ayuntamiento aprobado esta mañana que el sistema sea gestionado por la Empresa Municipal de Transporte esto es lo que piensan sus usuarios

Voz 31 29:30 yo estoy de las afueras del sur de Madrid y mi recuerdo era que me traían a Madrid precisamente montar en el teleférico yo también soy de origen extranjero la familia extranjera cuando venía a visitarnos también la trae vamos a ver Madrid desde el cielo así que para mí el teleférico son sitio porque me trae muy muy bueno

Voz 0194 29:47 a mí como me es todo sigue hora25

Voz 32 30:01 son las

Voz 1 30:02 Mary a las siete y media en Canarias

Voz 33 30:07 urbes

Voz 0194 30:07 cinco deportes con Ángels Barceló Jesús Gallego buenas tardes se cierra el mercado de invierno no se acabó

Voz 0919 30:17 las Veritas a las doce a las doce mal estaban pendientes por si no llevamos algún susto no porque si te hacen una oferta no porque tal o cual jugador Trichet este equipo por el otro sino por cuánto se paga por determinado jugador mejor que no me lo cuente etcétera no no no no me lo cual es un susto cuando dicen por este jugador han pagado setenta millones de euros setenta millones de euros pero cuando amigo es el mercado bueno fijaos Larrea la sociedad ya ha encontrado sustituto para Iñigo Martínez que ayer se iba al Athletic de Bilbao bueno pues el central mexicano Héctor Moreno es su sustituto en el equipo donostiarra llega de la Roma así que ha tardado poco en encontrar sustituto la Real Sociedad dotar de las operaciones del día es la llegada cedido desde el Ewerthon de Sandro Ramírez al Sevilla enseguida estamos en la Liga hay repasamos las operaciones del día de Sevilla que está pendiente también de lo que va a suceder a las nueve y media de la noche en Butarque partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey entre el Leganés y el Sevilla el Leganés el matagigantes de esta competición que ha eliminado al Villarreal y al Real Madrid y el Sevilla que dio la sorpresa eliminando al Atlético de Madrid enseguida estamos también en Butarque pero antes quiero hablar de un partido de As el riesgo se juega el próximo sábado en Barcelona entre el Espanyol y el Barça domingo mejor dicho domingo a las cuatro de la tarde es un partido declarado de alto riesgo por la Comisión Nacional Antiviolencia es una lástima que en este país haya partidos de fútbol declarados de alto riesgo pero claro es que para que no sea de alto riesgo tenemos que cambiar todos hoy el Comité de Competición ha abierto expediente a Gerard Piqué insultado gravemente en los partidos en Cornellà insultos que hemos denunciado todos pero Gerard Piqué con su manera de ser su se refiere Espanyol de Barcelona como el español de Cornellà no Español de Barcelona Español de Cornellà esas declaraciones las denuncio ante el Comité de Competición el español recordemos cómo cómo se refiere Piqué a su nuevo equipo rival al español

Voz 8 32:40 era un partido complicado los pagano de cornadas

Voz 34 32:42 todos con las cosas difíciles los paganos de Cornellà siempre con las cosas difíciles

Voz 0919 32:46 Mayol de Cornellà El Español de Cornellà bueno pues el español dijo que esas expresiones rozan una actitud xenófoba generan violencia e intolerancia evidentemente no son tan graves como lo que le gritan a Piqué desde la grada de Cornellá El Prat pero está claro

Voz 2 33:08 qué pacíficas guía paz

Voz 0919 33:11 o antes Nos así que ya veremos qué dice el juez único sobre el expediente que ha abierto a Gerard Piqué que alegaciones dice Gerard Piqué a mi me encantaría que Gerard Piqué la próxima veces que hable del español se refiera a este club como el Espanyol de Barcelona que así sellando a las tres y treinta y tres después de tachar la que llegado los mensajes en ese estado

Voz 8 33:34 todos los de temporada tarde Gallito pues el baúl y lo visto está analizando problema provoca contra de fichajes de baja pero el problema del Madrid por mucho que caigan aún no echen a otros que no han rendido lo que deberían darle al día

Voz 0194 33:51 han costado montón problema del Madrid

Voz 8 33:53 he aquí el problema de Madrid se llama Messi y Messi está en otro equipo y mientras siga Messi en el Barça pues el problema va a seguir ahí el Madrid por lo que no debería de volverse loco lo bueno fichaje de gente joven darle partidos y no cederlo para que cuando Messi se vaya pueda hacer un equipo en condiciones y de futuro y no volverse loco un fichaje que luego después se arrepientan y que no rindan como el caso debe ir que es mucho costó que el rendimiento hasta ahora ha sido no

Voz 0978 34:28 pero osea que pienso las cosas pero el problema va a seguir ahí por lo vendo cuatro

Voz 0919 34:33 Juan y otro para di hay que pensar muy bien las cosas venga dejad vuestros mensajes

Voz 34 34:40 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 35 34:54 difícil hola Jesús buenas tardes en primer

Voz 0194 34:58 lugar quiero ya te llamo para así

Voz 0588 35:01 en una semifinal te la tienes que jugar eso está clarísimo pero no porque en Liga sea tengas una renta de más o de menos sino porque bueno unas semifinales una oportunidad de jugar una final y ahí es donde nosotros tenemos que intentarlo todo lo mismo que va a ser el Valencia temas helados jugar Leganés el Sevilla pues porque llevaba una final pues no no ocurre todos los días y cuando llegas estos momentos pues tiene que echar

Voz 2 35:23 que mañana no esperamos rotaciones en el Barça saldrá con todo Valverde para intentar llegar a Mestalla con un resultado que les pueda dar cierta tranquilidad sabiendo que eso será bastante complicado el ex

Voz 0919 35:33 expediente informativo abierto a Piqué

Voz 2 35:36 en alguna reacción como o simplemente que el Barça ha confirmado que ha recibido este expediente que Competición le abierto a Piqué por decir lo que hemos

Voz 0919 35:44 sábado antes pero también a Busquets por decir que el Espanyol

Voz 2 35:47 el celebró la victoria en Cornellà como si hubiera pasado a semis ya la feria al final pasó el Barça también ha abierto expediente al propio Barça por los cánticos ofensivos que se escucharon el Camp Nou en el derbi de Copa frente al Espanyol competición como digo abierto expediente le ha trasladado esta denuncia del Espanyol al juez instructor que ahora esperará las alegaciones del Barça decidirá si el comportamiento de Piqué de Busquets el propio Barça es sancionable

Voz 0919 36:15 el próximo domingo repito español Barça en Cornellà declarado de alto riesgo por Antiviolencia que no pase nada vamos a llevarlo con tranquilidad y el Valencia como llega mañana esta semifinal bueno con muchas bajas con muchísimas bajas llamaban mano buenas tardes hola muy buen

Voz 0978 36:32 es como si fuera la cabecera al equipo a el Valencia vejado barcelonesas en cuatro sus mejores hombres son Murillo Guedes con vía Garay una buena noticia al menos es que vuelve Gabriel que nos dio un susto tremendo hace apenas diez días ha recuperado una recuperación Express y mañana apunta directo titular de la defensa junto a Vezo también parece que volverá Carlos Soler al once titular después de tener minutos el otro día así que es una magnífica noticia I say Rodrigo es la delantera después de las rotaciones en ataque en los últimos partidos Sasa Rodrigo que es la pareja que más goles ha anotado esta temporada todo apunta que será titular mañana en Barcelona con todas estas armas a intentar contrarrestar las muchas bajas con eso y con ese ánimo viaja Marcelino

Voz 36 37:15 no vamos a poder acudir a esta semifinal como realmente quisiéramos Si con todos nuestros efectivos disponibles pero también disponemos el resto de la plantilla y nuestra ilusión va a ser máxima por a afrontar

Voz 1509 37:29 a esta eliminatoria con el ánimo de llegar a una final

Voz 0919 37:34 bueno pues vamos a ver cómo plantea mañana Marcelino con tanta rebaja ese partido fichajes a las doce se cierra el plazo hoy es un día de de mucha intensidad en la sede de la Liga de Fútbol Profesional donde llega gente con con maletín donde llegan órdenes de pago a través de él FAES donde funcionan los teléfonos o eso era más hace años que ahora allí no vamos Antón Meana buenas tardes qué tal Gallego muy buenas tardes

Voz 37 38:05 la más hace unos años recuerdo cuando por ejemplo el fichaje de Sergio Ramos que aparecía uno de sus agentes Pedro Bravo a pagar la cláusula de rescisión ahora es todo más digital más moderno más dos punto cero pero se ve mucho movimiento aquí en la nueva sede de la Liga en la calle Torrelaguna están activando el té MS que es el fax de la nueva era lo que tienen que activar ambos clubes para que la transferencia sea oficial no se espera ninguna visita presencial de un club aquí en la sede de la Liga pero sí fichajes de última hora me hace gracia que en mitad de tu programa se acaba de hacer oficial la cesión del saudí del Rayo ya está inscrito en la Liga podrá jugar sin problema en el equipo de Vallecas y como te digo hasta las doce en punto tiene los equipos de Primera y Segunda para cerrar cualquier operación de cara a la segunda vuelta de la Liga

Voz 0919 38:50 paciencia Antón gracias largo rato a la Real Sociedad ha encontrado rápidamente su sustituto a Iñigo Martínez lo ha encontrado en Italia Roberto Ramajo quienes hola

Voz 1825 39:02 con hola qué tal Gallego muy buena Se trata de Héctor Moreno central mexicano de treinta años al capitán de la selección de México que llega fichado por la real de la Roma no contaba para el técnico de la Roma apenas ha tenido oportunidades seis es Tapia aparte de la temporada quería salir

Voz 0194 39:18 en este mercado de invierno Larrea han llegado a un acuerdo

Voz 1825 39:20 todo con el conjunto romano entre tres y cuatro millones de euros firmará por dos tres temporadas todo menos conocida que la Liga porque jugó cuatro años y nadie

Voz 0919 39:29 mi hijos como es el City ficha un central por setenta millones el Athletic de Bilbao ficha al sustituto de la por por treinta y dos millones y la Real Sociedad ha encontrado uno por tres millones es el mercado como el oyente en el día de ayer más operaciones de el día Sandro llega cedido al Sevilla Fran Rocky Yola hola Gallego y sin

Voz 38 39:55 dónde compra de momento aunque la pelota está en el tejado del jugador y han hablado de apretar si finalmente Sandro convenció al Sevilla y quiere quedarse en el Sevilla así que llega para lo que resta de temporada se suma a la Llum ya Roque Mesa que será presentado mañana es decir los tres de una tacada los dos que acabo de nombrar están en Leganés pero Sandro en Sevilla pasando reconocimiento médico y hablando así de feliz y contento

Voz 0301 40:19 el club ha hecho un gran esfuerzo para que para que yo hoy este allí y la verdad es que estoy muy contento muy ilusionado con muchas ganas de empezar mañana a entrenar

Voz 0919 40:28 compañero con el Betis en Sevilla también se ha presentado hoy a su nuevo central Marc Bartra Florencio Ordóñez como ha sido buenas tardes

Voz 39 40:36 hola qué tal muy buenas gallego están pasando cosas en el Beti han dado por cerrado el mercado pero hasta última hora cabía una posibilidad de alguna operación que está abierta aún y antes de contarte lo de Bartra una última hora

Voz 1673 40:47 la próxima horas va a anunciar el club también Lar

Voz 39 40:49 la innovación de habían la perla de la cantera del XXV clausuró de quince millones de euros la cláusula no va a ser de cuarenta cincuenta como quería el Betis pero si va a subir Se va a doblar va a quedar en treinta millones de euros ID Bart para hoy ha sido presentado hasta dos mil veintitrés firma el metí tres años más al futbolista que lo que tenía en el Dortmund ha rebajado la ficha el jugador pero el Betis era esos años demás estará por tanto esta que resta hay cinco temporada Man nueve millones y medio día diez millones entre esas dos cantidades va a quedar la cifra algo considerado como una ganga por el propio al que escuchamos y también a Bartra teniendo su ilusión

Voz 2 41:25 en venir el Betis con jugar el Mundial con España es un objetivo que tengo en mente llevo desde a la selección bebiendo a todas las convocatorias desde hace ya cuatro años me perdido quizá un par pero en ellas estado yo llevo casi quince entre nacionalidades y mente siempre están crecer Si tenemos en Cuenca nunca pagado por la por lo que vamos

Voz 1663 41:47 ha dado por el central de la Real pues veremos que nosotros hemos tenido una Dhanga

Voz 0919 41:53 de hecho no le falta razón a Serra Ferrer una operación que parecía estar en marcha y que todavía está abierta es la salida de el guardameta Moyá del Atlético de Madrid

Voz 40 42:02 con con dirección al Getafe Malta casas que le falta Se puede hacer buenas

Voz 0978 42:08 buenas tardes Gallego bueno pues lo que está claro es que el Foot

Voz 1509 42:10 hora de Miguel Ángel Moyá pasa por el Getafe Moyá tiene un acuerdo con el Getafe por tres años a partir de junio el portero tenía desde hace ya varias semanas un acuerdo verbal con el Atlético de Madrid para renovar por una temporada más como han ido contando fui ya no hay Talavera pero ante la oferta azulona la situación ha cambiado y se marcharía en junio con el beneplácito lo del Atlético de Simeone la idea de Moyá es la de quedarse en el Atlético de Madrid hasta final de temporada aunque los acontecimientos podrían terminar precipitándose en el caso de que

Voz 1275 42:37 Crystal Palace se hiciera con los servicios de

Voz 1509 42:39 aita antes de tiempo ya que también tienen un preacuerdo firmado a partir de junio pero lo normal es que Miguel Ángel Moyá termine la temporada como rojiblanco y a partir de ahí firme tres años con el Getafe

Voz 1667 42:49 Mar de fichajes telegramas de

Voz 40 42:51 de El Levante José Manuel Alemán a quienes han fichado tres

Voz 0919 42:56 de una tacada Armando sádico que llega traspasado del Legia de Varsovia delantero también ha cerrado las cesiones de otro delantero de Giampaolo Pazzini del en las Verona ir el mediapunta valenciano Rubén Rochina que llega desde el Rubin Kazán con una cláusula de compra obligatoria en el Málaga Enrique Aparicio

Voz 41 43:12 ha habido dos subsedes delanteros veintidós años pasaba Granada nigeriano cedido por el Watford imagínese un extremo zurdo belga de veinticinco años y de la temporada llega libre Ésta es el Rubín Kazán siete fichajes ha hecho al Málaga hasta el momento en este mercado

Voz 0919 43:26 también movimientos en el Eibar Roberto Ramajo

Voz 1825 43:29 hago es seguida la cesión el equipo de Mendilíbar de Buck así Jovanovic un central serbio de veintiún años llega cedido hasta final de temporada por parte del Girondins de Burdeos además el conjunto armero sede ABB al Rayo Vallecano a Nano mesa al Sporting de Gijón

Voz 0919 43:43 no hemos tenido también presentación en el Girona Sergi Vittorio

Voz 41 43:46 qué tal Jesús pues si es la única que va a tener el Girona del Choco Lozano delantero que va hasta el dos mil veintidós al tirón acerca de dos billones por al Barça Xavi es el único movimiento que hace el Girona en este mercado de invierno

Voz 0919 43:58 fuera del mercado nacional ha sido noticia la detención de Quique Pina el hoy consejero del Cádiz por presunto blanqueo de dinero a última hora de la asunto Ignacio De la Varga buenas tardes

Voz 41 44:10 que era Gallego buenas desde primera hora de la mañana en el estadio Ramón de Carranza la Ciudad Deportiva de Cádiz negra se han registrado las sedes de los clubes pendiente de ver esa operación de blanqueo para Messi tira aprovechó esto fichaje de traspaso para incluir comisiones eso fondos se desviaban y blanqueaban mediante operaciones inmobiliarias investigado al menos ya tres fichajes de Keira Duke Brahimi todos ellos graduada en el Cádiz tranquilidad Jorge como consejero delegado del Cádiz habla sobre el momento de la entidad la colaboración total de la justicia

Voz 0194 44:44 nosotros somos transparente le vamos entregado documentación que no requieren es otro simplemente somos una entidad incluso de fútbol evidentemente dentro de la

Voz 0919 44:52 Gil de leptina detenido investigado ya veremos en qué queda el asunto seguimos

Voz 0194 44:56 hora veinticinco Deportes Jesús Gallego Cadena SER

Voz 1663 45:13 pues bien el mercado

Voz 37 45:16 Internacional bueno del mercado internacional es una locura Bruno eleva en buenas tardes hola Gallego muy buen

Voz 0301 45:21 si para empezar bueno lo comentaba hace ahora me Jean que firma por el Arsenal sesenta y tres millones de euros básicamente en la Premier donde están gastando más dinero en este último día de mercado y en todo el mercado en en Jerez tal Giroud se va al Chelsea veinte millones de euros atención porque ha jugado en Europa League pero jueves puede jugar también en la Champions y que podría jugar contra el Barça haya firmado el Tottenham procedente del Lucas Moura por veintiocho millones de euros así que bastante movidos sobre todo en Inglaterra al mercado sí por lo demás los fichajes han llegado ya están jugando por ejemplo está debutando La por con el City no si lo va a hacer dentro de diez minutos arranca a las nueve sede Manchester City West Bromwich Albion con la por como es titular haciendo pareja con Otamendi centrales en el equipo de Guardiola a la misma hora se juega al todo el Manchester United Deulofeu el jugador que salió cedido del Barcelona ya es titular con el Watford de Javi García las nueve juegan contra el Stoke City y el Chelsea está jugando contra el no de momento empata cero atención gallego porque no juega Morata otra semana más se queda fuera de la lista de convocados por esas dolencias en la espalda Grace

Voz 0919 46:28 has Bruno fútbol sala hoy comienza el Europeo bueno en europeos está jugando ya desde hace algunos días pero hoy comienza para la selección española debutamos ante Francia Toni López como ha empezado eso hola

Voz 44 46:40 hola qué tal muy buenas pero por ahora estamos en el cuarto minuto del partido acaban de comenzar el encuentro a Francia que a priori es menor que España recordemos la selección española así te veces campeona de Europa busca el octavo título continental Francia es su primera participación Francia que es novata en este torneo pero es un foco que está creciendo