Hora 25 (31/01/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:03 la Cadena habéis

Voz 0194 00:24 el Guadiana gesta amenazado por el camarote ninguna planta invasora que ya colonizado hasta ciento cincuenta kilómetros de río hoy en la localidad murciana de Lorca Se van a cumplir siete años del terremoto ya ahora las instituciones están pidiendo a los afectados que devuelvan y justifiquen las ayudas que recibieron entonces bueno como ven al margen de Cataluña hay otros problemas que preocupan a otras zonas de España que vamos a contarles en esta segunda hora de programa y además vamos a acercarnos a Irlanda en los próximos meses va a celebrar un referéndum sobre el aborto pero antes de todo esto hecho realizó buenas noches Ángels buenas noches vamos a repasar las últimas noticias del día con novedades sobre la financiación autonómica sí porque el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro que hoy ha pasado por comisión en el Congreso cree que este es el momento de reformar el sistema porque el actual dice es muy opaco y muy complicado de entender

Voz 2 01:12 todos estamos de acuerdo que hay que simplificar el sistema el conjunto elenco de fondos no tienen ningún sentido hace el sistema opaco y confuso no se entiende nada lo que tenemos que hacer es simplificar ese sistema dotarlo de un auténtico fondo un fondo de garantía de financiación de servicios públicos fundamentales de un fondo que nos crea agravios comparativos entre territorios de P

Voz 0194 01:43 abre expediente al alcalde de Pajares de la Laguna en Salamanca ha cargado duramente contra la Ley de Memoria Histórica en una carta dirigida al presidente del Senado a quién para empezar aún siendo de su propio partido llama mamporros en el texto dice que la ley es aberrante abyecta infame manipula la historia malgasta recursos públicos y otras cosas todo porque Compromís le pidió que cambia era el nombre de una calle franquista él se llama Juan Antonio Benito de Dios y aunque ya ha pedido disculpas va a ser denunciado por el Senado además del expediente del partido el PSOE también ya ha pedido que deje la Alcaldía sea destituido del cargo de director del colegio en el que trabaja detenido un joven en Valencia por agredir sexualmente a su compañera de piso que tiene antecedentes penales Valencia Inma Pardo

Voz 0808 02:23 tiene antecedentes penales la mayoría por estafa y dos reclamaciones judiciales en vigor el hombre ha permanecido atrincherado en el piso primero tirando objetos por el balcón hasta que finalmente ha abierto la puerta a la policía una llamada de un amigo de la mujer de veinticinco años ha permitido liberarla según su declaración fue agredida sexualmente por su compañero de piso los hechos han ocurrido en el número uno de la calle Pío XII debate

Voz 0194 02:46 en prisión provisional para la mujer que provocó un incendio en un piso de dieciséis personas resultaron el lunes intoxicadas y un hombre está grave por quemaduras de tercer grado según los vecinos el hombre ex pareja de la detenida ya antes del incendio mantuvieron una pelea ella se coló en la casa que ocupaban rompiendo una ventana provocó el incendio y huyó obtiene treinta y cuatro años y está acusada de un delito de asesinato en grado de tentativa y otro delito de incendio con peligro para la integridad física de las personas así una vacuna contra el cáncer que de momento no funcionan en ratones los investigadores ya han empezado a hacer las primeras pruebas en humanos

Voz 0882 03:19 Javier Gregori esta especie de vacuna funciona para muchos tipos diferentes de cáncer porque investigadores de la Universidad de Stanford en Estados Unidos han conseguido ya eliminar las células cancerosas tras inyectar en ratones cantidades diminutas de dos sustancias que estimulan el sistema inmune dentro del propio tumor además la aplicación local de cantidades muy pequeñas de esos dos agentes es un tratamiento rápido relativamente barato y con menos efectos secundarios que activar todo el sistema inmune del cuerpo está realizando el primer ensayo clínico con humanos

Voz 0194 03:49 la Bolsa lleva Vega el treinta y cinco

Voz 0605 03:52 cerrada la jornada con una leve subida del cero coma dos por ciento y escala hasta los diez mil cuatrocientos cincuenta puntos en el mes de enero el avance ha sido del cuatro por ciento en el resto de Europa las principales bolsas han terminado también con ligera subida salvo Londres que ha perdido cerca de un uno por ciento en cuanto a la deuda la prima de riesgo española ha bajado

Voz 0194 04:13 punto básico desde ayer y está en setenta y dos hoy en la tertulia van a estar Fernando Vallespín Eduardo Madina Gonzalo Velasco pero antes la noticia Iberia Nacho Paloma buenas noches

Voz 3 04:23 buenas tardes Iberia es por segundo año consecutivo la aerolínea más puntual del mundo así figura en el informe sobre puntualidad de dos mil diecisiete de Fly global la consultora líder en información de vuelos y además Iberia Express es también la más puntual entre las compañías de bajo coste un dato a tener en cuenta cuando vayas a elegir tus próximos vuelos

Voz 2 04:44 hora veinticinco

Voz 4 04:46 te prometo que hoy es el principio de todo para mí seguro de coche hoy voy a hacer metodista ya es hora de que saque saltó dista que hay ante Línea directa el seguro con todo el mejor precio cara viciado nueve cero dos dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com de lunes a jueves no My Lol

Voz 5 05:04 digo nada y trataremos temas como qué es realidad que es

Voz 0194 05:09 hacia fue la primera persona

Voz 5 05:11 distintos animales Enriqueta le echan las cosas

Voz 2 05:14 el que ha dado ni un habrá la vida moderna con David Broncano milenio no sé o mail lo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas

Voz 6 05:34 leer y tres que el invierno puede llegar a ser gris y aburrido o este equivocas porque con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés disfrutará de una explosión de ilusión y color contratando tu crucero adelante Otegi reserva las mejores plazas porque disfrutar de Aste las grandes ventajas y descuentos de esta promoción hasta setenta por ciento de ahorro el importe del crucero si el precio del crucero baja una vez contratado Viajes el Corte Inglés te lo iguala devolviéndole la diferencia hasta treinta días antes de la salida del Baco además reserva desde sesenta euros pago aplazado en tres meses niños gratis con grandes descuentos pie existente de Viajes El Corte Inglés en algunos barcos y salidas un asistente a tu disposición para ayudarte en cualquier gestión que te pueda surgir aborto y es que las ventajas no acaban aquí que puedo seguir mira hasta el diez por ciento en tarjetas de regalo de El Corte Inglés o hasta trescientos euros de descuento por reservar excursiones especiales para nuestros clientes descuentos extra para reserva de servicios opcionales excursiones restaurantes temáticos en fin no lo dudes más reserva ya tu crucero hoy disfrutará de una explosión de color e ilusión con la semana del crucero de Viajes el Corte Inglés los especialistas en cruceros informa informativa en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el nueve cero dos cuatrocientos cuatrocientos cincuenta y cuatro o en Viajes el Corte Inglés punto es

Voz 7 06:58 Juan Carlos qué qué tal se encuentra en paz dijo la serenidad suficiente crimen manda mi hija es decir no ayudemos a otras personas para que Hamás después esto gracias por estar en la SER a usted muy gracias por ayudarme ha difundido este lunes carne y se Juan a que era un hombre en carne viva desveló que ese crimen ha puesto encima de la mesa lo que significa la violencia machista di el tratamiento con los medios de cumplir con ese caso no todos los que es verdad lo seguiremos hablando

Voz 0194 07:25 mucho territorio por delante y entramos en año preelectoral un pero hasta pronto

Voz 2 07:29 el lunes a viernes de seis de la mañana doce veinte

Voz 8 07:32 hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 9 07:35 hoy por hoy es sigue La Ser

Voz 10 07:38 si no te gusta déjalo ciento ciudad te aburre viaja Si no eres feliz vuelve a empezar tú cambia todo lo que quieras que con las rebajas de multiplicas nosotros ayudamos a cambiar de gafas

Voz 11 07:49 lleva T2 gafas graduadas con antes reflejan por setenta y nueve euros o dos más progresivas de alta gama por sólo ciento setenta y nueve euros sólo en multi ópticas

Voz 12 08:03 no empecemos el recibí cartas solicitando nos la devolución de las ayudas

Voz 13 08:09 es recibió la mano al Bolton lo menos tres o cuatro carta ahí cada uno de explicaciones las tengo aquí era porque no tengo dinero para mal ante mano hay decide cuándo voy a sacar el dinero que en lo que recibí de la comunidad autónoma

Voz 12 08:22 siguiendo ahondando puede tanto Pablo decido tanta incompetencia

Voz 14 08:26 pero no vengan con esta historia de un dinero a mí me parece indignante después de siete años es una locura eh el que nos pidan esto denota una falta

Voz 12 08:37 eh de de de de no sede

Voz 15 08:39 diligencia por parte de la Administración de la consejería

Voz 9 08:42 el presidente de gobierno para no tienen un dinero

Voz 16 08:44 no tenemos que la mayoría o están fallecido o somos pensionistas

Voz 12 08:50 no tenemos donde pagar ese dinero Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 09:01 porque la vida sigue pasando porque las voces de todos nos importan porque más allá del serial por entregas de Cataluña cada mañana amanece en este país y cada mañana la gente cualquiera de nosotros vivamos donde vivamos tenemos que enfrentarnos a nuestros propios problemas hoy nos acercamos a dos lugares en los que no ponemos el foco habitualmente pero con problemas que afectan a muchas personas es más llevan años siendo quebraderos de cabeza para muchos nuestra primera parada lo acaban de escuchar es en Lorca los vecinos afectados por el terremoto se acuerdan tienen que devolver las ayudas que recibieron hace ya siete años para poder recuperarse para poder rehacer sus casas sus vidas Lázaro Jiménez Radio Lorca buenas noches buenas noches Angels vamos a recordar Lázaro que pasó aquel once de mayo de dos mil once en Lorca

Voz 9 09:47 bueno fueron dos terremotos los que sacudieron aquel día la ciudad el mayor de ellos d5 como Un grados hubo nueve víctimas mortales daños millonarios Fórum cinco mil las viviendas que se vieron afectadas en mayor o menor medida unas mil doscientas de ellas derribadas y empezó entonces un largo proceso para los vecinos afectados repleto de trámites burocracia y largas esperas para unos con el Consorcio de Compensación de Seguros para otros que no tenían subiendo asegurada con las ayudas públicas que entonces se aprobaron a través de reales decretos para que pudieran reparar las os reconstruirla

Voz 17 10:22 yo ahora el acero que ese reclama a estos vecinos

Voz 9 10:25 bueno pues el problema empieza a aflorar a comienzos del pasado verano con vaya a ser remesas de cartas enviadas por la comunidad autónoma por la Consejería de Presidencia Fomento que es que ejes gestiona esas ayudas que empiezan a recibir a los vecinos que se habían beneficiado de las mismas lo que se reclama ahora cuando va a cumplirse en dos mil dieciocho siete años del siniestro es que justifiquen que el dinero público que recibieron Se invirtió efectivamente en reparar sus viviendas son reconstruir las insinuó puede justifica tendrán que devolverlo las administraciones sostienen que es un trámite establecido por ley ya que al tratarse de una subvención pública hay que justificar en que se empleado y que se está trabajando también dicen para agilizar este paso este último trámite sin embargo los afectados se quejan pasado tanto tiempo muchos dicen que tienen dificultades para presentarla la documentación que requiere otros se muestran sorprendidos porque dicen que ya lo justificaron hay quien alega porque entiende que ha prescrito el plazo para exigir esas justificaciones en general existe malestar por todos los trámites la burocracia y los nuevos retrasos administrativos que están siendo la tónica general en este proceso y que tiene a muchos de ellos en vilo durante meses porque existe ese temor no de que tengan que reintegrar el dinero que en su día recibieron

Voz 0194 11:39 qué solución se les ofrece si es que se les ofrece alguna que que que piden los afectados

Voz 9 11:43 bueno pues algo en apariencia muy sencillo en primer lugar entienden que muchos expedientes han prescrito como decíamos Si impiden que se archiven lo que plantean además es una solución como decimos mencía es que sí fueron técnicos de la Administración los que valoraron en dos mil once los daños para recibir las ayudas que ahora haga lo mismo es decir que se realicen inspecciones e informes también por parte de técnicos en este caso el Ayuntamiento de Lorca que sirvan como prueba para esa justificación de hecho el Ayuntamiento anunciaba hace unos días que desde la Concejalía de Urbanismo va a realizar unas quinientos inspecciones para elaborar esos informes y hacérselos llegar al Gobierno regional a la Comunidad autónoma

Voz 1880 12:22 cerró quédate con nosotros vamos a escuchar más voces más historias de la gente que además tú conoces bien además vamos a pedir como siempre a los oyentes que participen Sara vítores buenas noches Ángels buenas noches pueden participar de muchas maneras nos pueden llamar directamente aquí al estudio al nueve cero dos catorce sesenta sesenta pero también los pueden enviar notas de voz al Baça del número seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres también los pueden escribirá la página de Facebook que es hora25 y a la de Twitter que es arroba hora25 Maite Giner estaba en casa de su madre en Lorca ese once de mayo de dos mil once Maite muy buenas noches

Voz 0194 12:53 es buenas noches Sandler cómo recuerdas ese día juegue

Voz 1628 12:59 fue un día muy duro muy triste que cuesta cuesta olvidar que pasó en la casa con el tal

Voz 0194 13:09 en moto

Voz 1628 13:10 bueno en realmente en lo que fue la estructura aguantó el lo la sensación de que bueno la sensación oí la vista al que el techo se hundió pero no llegó a caer hay un daño daño material muchísimo mucha grieta

Voz 17 13:34 no pesaría tu madre tenía seguro sí sí tenía como cómo fueron las ayudas

Voz 1628 13:40 pues resulta que por parte del seguro le dieron una cantidad de dinero y luego por la por medio de la comunidad autónoma recibimos otro otro dinero otro otro tanto

Voz 17 13:56 más o menos mitad y mitad si mitad y mitad

Voz 0194 14:00 dos años más tarde el año pasado Maite os mandan una carta

Voz 1628 14:04 reclaman en esa carta pues fue lo primero que quiero decir que fue un error administrativo de ellos se confundieron aquí que yo no lo sabía ni nadie de mi familia aquí resulta que ellos me reclamaban dos mil quinientos euros porque dicen que con sobre el consorcio me había dado una cantidad si con la cantidad que ellos me habían dado me sobraban dos mil quinientos ya que tengo que devolverlo

Voz 0194 14:35 es decir ellos tuvieron cuatro mil y pico si ellos decían que tuvo con la mitad de haber apañado sí sí reclaman ese dinero te reclaman ese de inerme reclaman ese dinero si tú qué hiciste

Voz 1628 14:46 bueno pues lo primero que hice fue informarme para ver cómo podía solucionar eso pero todavía no lo he solucionado y ahora mismo es pues estoy esperando quiero a ver si se puede y un técnico ver el que el dinero se ha ampliado en la casa tengo toda mi factura

Voz 0194 15:05 todo ese dinero esos cuatro mil y pico que te dieron tu todo lo utilizasen la todo todo este Donate no te dieron de sí

Voz 1628 15:11 no qué va yo yo hice conforme recibía el dinero eso fue lo que yo gasté no niega tema porque no había más

Voz 17 15:19 a todo esto Maite eh tu madre ha fallecido Illa reclamación se hacen a ella sí

Voz 1628 15:26 claro se lo hacen a ella pero muerta mi madre no lo hacen a nosotras a la hija

Voz 0194 15:33 ese es tú dices Mi madre ha muerto que es a quién le hacéis la reclamación vía radio ellos dicen nos da igual eres tú quien tienes que responder a esta reclamación si exactamente qué piensas

Voz 1628 15:41 hacer si tengo que devolverlo los de vuelo los sacos de donde sea pero lo que pasa que también están reclamando intereses

Voz 0194 15:51 encima encima dos podido presentar todas las facturas y todo

Voz 1628 15:57 Dolor presentado esas facturas suman esos cuatro mil

Voz 0194 15:59 el euros que tute que tú te gastaste sí

Voz 1628 16:02 la mente de ellos insisten en que tu tienes que devolverlo sí

Voz 0194 16:06 quién reclama ese dinero a los afectados es la Consejería de Presidencia Fomento de Murcia Yolanda Muñoz de su secretaria general Yolanda muy buenas noches

Voz 1 16:14 bueno muy bien Yolanda

Voz 0194 16:16 de Maite no es el caso único lo grabamos antes con Lázaro los afectados dicen que la Comunidad pide más de lo que ofreció y además lo acaba de decir ahora mismo Maite con intereses porqués no

Voz 18 16:28 bueno yo me gustaría antes velaba como en todo emoción decir pues que desde el minuto uno El Gobierno regional ha estado al lado de los damnificados de los terremotos de Lorca del once de mayo de dos mil once a un total de dieciséis mil expedientes ahí hay que dejar claro que tanto la Comunidad autónoma como él está bien el ayuntamiento pueda han trabajado de manera coordinada para atender a todos los del diario a todos los afectados directos beneficiarios de la ayuda económica

Voz 0194 16:58 siempre hablándole

Voz 18 17:01 ente tramitado gestionado y ahora estamos justificación se han iniciado unos procedimientos iniciados darlo insisto son procedimientos donde se Ltd la justificación del destino de la ayuda recibida el beneficiario tiene que justificarlo idea que el caso haya habido algún equívoco o algún error lo que pendiente de susto nada estamos en ese periodo de justito

Voz 0194 17:29 pero por qué por qué se pide esta justificación tantos años después

Voz 18 17:33 he vamos a El periodo de justificación dentro de los plazos legales estos primeros se tramitó la solicitud de la ayuda la concesión de la ayuda a un plazo para la ejecución después otro plazo para justificar

Voz 0194 17:51 pero usted pero usted se deduce entiende que existe plazo de justificación es tan largo que haya vecinos por ejemplo que ya no sepan dónde tienen los documentos y donde tienen los papeles

Voz 18 17:59 es tal todo si soy lo lo comprendemos perfectamente que nosotros estamos en periodo de justificación para Imperio justificación comprende uno acreditar que el dinero recibido de la ayuda porque dinero público conforme a la ley de subvenciones sea destinado a la reparación del daño producido por el terremoto y eso se puede acreditar con facturas o con un certificado un técnico que diga que el dinero recibido está en la casa en la reparación de las

Voz 0194 18:28 sí pero por ejemplo pero por ejemplo nosotros

Voz 18 18:31 además de ese certificado técnico Diego a la justificación del pago ver si es verdad que alguna factura se ha podido perder el al técnico lo puede sustituir pero sí que hay que felicitar el pago de se tocó con un recibí del que ha realizado la actuación a otro con la transferencia bancaria es decir que eso queda constancia a lo largo del tiempo

Voz 0194 18:53 pero entonces dígame pero donde diga digamos una cosa yo entiendo que si los vecinos acreditan no va a través de facturas a través de un técnico que todo el dinero se lo han gastado en la reparación de sus casas ustedes no les van a reclamar nada

Voz 18 19:07 por supuesto

Voz 0194 19:09 la Maite por ejemplo que es la la vecina que nos acompaña hoy que dice no me reclaman la mitad porque me dicen que sólo me tocaba la mitad y que yo no no no no lo he utilizado todo para para arreglar mi casa ella dice que los cuatro mil y pico que ustedes le dieron ella los utilizó para reformar su casa tantos así que les ha presentado las facturas porque les siguen reclamando la mitad

Voz 18 19:29 vamos a ver caso por caso en la Liga hay distinto caso uno de los casos por ejemplo pues el cobro del consorcio la el daño del terremoto que fue objeto de una concesión de una ayuda está valor dado por el caso de Maite de esta señora que nos acompaña esta noche por ponerse a cuatro mil euros si ella acredita hasta cuatro mil ayuda ha sido cuatro Millar cobraba además del consorcio esto no lo he ido bien pero ya cobra además del consorcio no puede cobrar dos veces por la misma actuación o de otro es decir si el total de la reparación son cuatro mil suma la ayuda de la comunidad autónoma estado para que son ayuda iguales con la del consorcio que es una ayuda del Estado también el Ministerio quiere que su madre lo que se ha dedicado a la obra

Voz 2 20:21 no nada diga

Voz 0194 20:23 esa Yolanda es la primera vez que se pide la documentación a los vecinos es la primera vez que se les pide que justifiquen hoy ya se les había pedido anteriormente porque hay algunos vecinos que Dieter

Voz 18 20:33 me va mal en el plazo de justificación hay destinos que lo han acreditado todo no se ha iniciado procedimiento de reintegro ahora se inicia el procedimiento para que justifique hay gente que no lo ha justificado que no la que he visto completamente que les falta algún documento y en ese momento de justificar mucho no sea que no ningún procedimiento de justificación todavía salvo aquellos que el vecino dichos y esto lo he hecho o esto no lo he hecho lo devuelve los demás están en peligro de justificación y cualquier duda religión del expediente estamos a disposición de manera coordinada con el Ayuntamiento para cada uno de esos expedientes que puede tener una hermosa

Voz 0194 21:12 las Lázaro tendrá cero tú tenías otros casos conocía solo

Voz 9 21:16 pero a lo largo de estas últimas semanas hemos estado hablando con diferentes vecinos ir a May de contaba que le reclamaban dos mil quinientos euros de esas ayudas pero también escuchan por ejemplo a Manuel en su casa sólo ha recibió diez mil euros del consorcio quince mil de la comunidad autónoma para reparar su vivienda un la inversión total de veinticinco mil euros pues bien ahora nos contaba que la comunidad autónoma le reclama esos quince mil euros por una obra además con con papeles en la mano y con expedientes sobre la mesa estuvimos con él hablando un rato justificó en dos mil doce

Voz 19 21:57 porque si yo hice la justificación en el dos mil doce agosto de dos mil doce Millás sombra escribía en agosto del dos mil dieciséis hay entonces una vez que se solucione

Voz 9 22:10 es lo que es eso es que ella

Voz 0194 22:13 justificado que además de en los

Voz 12 22:15 vamos a ver papeles bueno co

Voz 9 22:18 el expediente de reintegro ya abierto en este caso

Voz 0194 22:21 yo no sé si quiere decir algo

Voz 18 22:24 yo insistí pues que estamos imperio de justificación que puede haber como digo algún error alguna falta de documentación para criticar tal y todo eso expedientes donde la gente tiene ahora ese pues ese periodo puede alegar de presentar su justificación de estuvo de aquel a lo que considere oportuno dentro de que ha destinado el dinero de la ayuda a la separación de la actuación la gente hola los beneficiarios que han destinar su dinero de la ayuda a la reparación por daño el terremoto no tienen ningún problema tiene que acreditarlo Risky tiene problemas para acreditarlo Le eramos Aguilar estamos tanto el ayuntamiento como la comunidad autónoma permitimos que un técnico e incluso un técnico municipal estamos combinando uno con el Ayuntamiento en su término municipal sea acerca la leyenda que está destinado a la reparación del daño está

Voz 20 23:16 sí sí claro no tiene más problemas llorando

Voz 18 23:18 estamos en ese en ese periodo

Voz 0194 23:21 muchísimas gracias

Voz 18 23:23 Navarro luego Maite entiendo

Voz 0194 23:25 qué canciones son las que estáis escuchando constantemente

Voz 17 23:28 sí pero no es así claro porque cada uno tiene tiene que devolver tiene es decir que

Voz 0194 23:38 estamos en periodo de justificación pero la angustia generada entre los vecinos entiendo que es porque se encuentran delante de una tesitura cómo es tu caso tendrás que devolver un dinero seguramente que no tienes seguro pero el ojo la justificación yo ya la hice en dos mil doce es igual que el caso que nos contaba antes Lázaro nos llama Raquel desde Lorca evidentemente Raquel buenas noches buenas noches radiantes

Voz 21 24:02 bien eres de las vecinas afectadas

Voz 18 24:05 sí sí soy afectada cuál es tu caso pues el caso es que pues se le rompió mi piso cuando el terremoto yo tuve que salir fuera de mi casa porque no nos dejaban entrar porque uno pusieron el disco rojo rojo el punto rojo de pues no dejarlo entrar para que fuéramos haciendo cada veinte minutos algo para llevarlo lo más preciso

Voz 0194 24:30 si fuera de mi casa

Voz 18 24:33 me cuando debido el periodo a mi señor me valoró lo que él vio supuestamente como yo no tenía contenido con tiro él tedio tenía bolas escalera entonces a mí me dieron nueve mil euros

Voz 1 24:52 el continente débil y ahora ahora que te piden ahora que te piden

Voz 18 24:56 pues ahora me vive que devuelva otros nueve mil

Voz 20 25:00 al otro lado del río Guadiana que va bastante han hecho en J

Voz 0194 25:05 es decir te he visto sólo fotografías no lo he visto en persona pero parece como si hubiera zonas del río que ni se ven

Voz 20 25:11 sí sí sí no parece que pudiera caminar

Voz 0194 25:14 por encima si de hecho algunas veces

Voz 20 25:16 en algunos animales he visto yo caminando si es peligroso porque en algunos sitios yo misma haciendo experimentos cuando cuando trabajábamos en esto un día tuvo un accidente te te vamos que me caía al agua me caí dentro sí

Voz 0194 25:32 está haciendo algo por quitarles que se está haciendo

Voz 20 25:35 bueno sí se está haciendo pues todo un plan eso Confederación Hidrográfica del Guadiana quién puede informarle exactamente de qué cosas se estén haciendo nosotros en su en su momento pues hicimos investigación sobre sobre este tema sí que hemos investigado mucho hace ya hace ya años

Voz 0194 25:55 se está haciendo bien de todas porque si se está haciendo pero se está haciendo bien porque claro si no desaparece del todo es que a lo mejor algunos está haciendo bien

Voz 20 26:02 claro es una planta que es muy difícil de erradicar de hecho no podríamos decir que totalmente se pueda erradicar no podríamos a asegurarlo al cien por cien

Voz 0194 26:12 pero eso en general pero en el caso de aquí de

Voz 20 26:14 el de Extremadura se podría tener el rio mucho más limpio que que como se tiene o no bien no se está haciendo buenos está limpiando bien como si usted tiene su casa sucia porque la tiene sucia porque no la limpiado está puede usted investigar o decir que la Universidad investigue mejores detergente y habrá que exigirle la universidad muy bien pero te el la casa la tiene así porque

Voz 0194 26:39 pues Olimpia tenía quédate con nosotros además intervienen es cuando cuando quieras porque en Don Benito en SER Vegas Altas estas Susana Cortés Bohórquez que es abogada portavoz de la plataforma sus Guadiana Susana muy buenas noches la plataforma esos Wadi Ana quiere decir sobre el río necesita Socorro es un grito de socorro no

Voz 22 26:55 absolutamente vamos a ver yo entiendo que que además

Voz 0194 26:59 la salud de Isla apreciamos mucho

Voz 22 27:02 nosotros prácticamente desde el inicio sabe que hay mucho de eso hay mucho de eso hay de un un río el cuarto río en importante a nivel nacional

Voz 0194 27:11 frío que Hoon recurso internacional última internacional

Voz 22 27:13 por tanto en pro en Portugal están igualmente preocupados por lo que hay que hagamos no dejemos de hacer es un río Caguán quizá entonces nosotros bueno somos un grupo de ciudadanos del vecino o básicamente de casi todos decidimos en la localidad de Medellín es una localidad estéticamente patrimonial mente bastante destacable somos sitios históricos tenemos una antigüedad de más de dos mil año restos desde los Tartessos hasta aquí lo que está claro es que estamos

Voz 0194 27:39 vinculados en nuestro origen y nuestro desarrollo al propio Rey

Voz 22 27:41 el río como sinónimo de vida todos hemos aprendido a nadar actividad preguntarte cómo eran y cómo eran Reagan triunfante pues efectivamente era un enclave pues casi paradisíaco en algunos tramos no había caída cascadas de agua vegetación autóctona por supuesto no había Camelot el lote como decía Trinidad pues constituye una manta ver el de inmensa en algunos tramos estamos hablando de una anchura de Cauce de hasta cien metro que está cubierto íntegramente el la velocidad a la que se produce es exagerada y bueno nosotros estamos aquí un poco en o ante la pasividad es en la inoperancia de las administraciones sorprendidos de que realmente tengamos una serie de Administraciones con competencia exclusiva otras con competencias concurrentes en cualquier caso obligadas a colaborar y a coordinarse que no lo están haciendo no

Voz 0194 28:29 en en Medellín ha desaparecido la playa fluvial

Voz 22 28:32 también legítimamente si fuimos pioneros en ese se habló de los años sesenta al sitio donde uno podía ir tu a bañarse lo que pasa en una playa fluvial y eso ya es imposible ahora claro era un entorno de ocio absolutamente estéticamente como te digo muy importante además no sólo eso sino que estamos ubicados en un enclave agrío desde el punto de vista de la agricultura por fundamental estamos somos un punto central en Las Vegas Alta del Guadiana también están afectadas la deba la dejaba faja como decía Trini el problema fundamental entiendo yo es que todos estos trabajo o lo dejó de hacerse ha sido nosotros utilizamos una metáfora allí comparar en el río casi como una escalera no no decimos que no se haya limpiado no decimos que no se ha cuida el problema que tú las escaleras tienes que limpiar las de arriba abajo sin un cauce del río tú interviene solamente en función de lo que llore el alcalde de turno o de los tramos de río donde más se ve donde más población hay obviamente dejas testigos en las darle la orilla y eso deseamos

Voz 0194 29:28 a eso se reproduce efectivamente entonces

Voz 22 29:31 sí hay perdón donde me han me di di no te decía que ese trabajo que nosotros no no por supuesto no negamos que se ha hecho sólo faltaría no que llevaran gastado casi treinta millones de euros y se hubiera hecho el trabajo nosotros somos conscientes de que se ha trabajado pero se ha trabajado poco mal seguramente de manera poco riguroso

Voz 0194 29:47 déjame que lo pregunte a la Confederación Hidrográfica del Guadiana que es la responsable de la erradicación del cama lote José Martínez Jiménez es subdirector muy buenas noches

Voz 1 29:57 escucha

Voz 0194 29:57 ando a Trinidad a Susana desde

Voz 1 30:00 el ámbito

Voz 23 30:02 a eso que han venido reclamando las campanas con total normalidad porque se implanta o rejas en la entrada

Voz 1 30:12 yo yo de redistribución y por tanto eso efectos económicos que sería muy importante aunque primordialmente agrícola pues no sea no sean

Voz 0194 30:24 yo yo agradezco yo agradezco José

Voz 1 30:26 inconvenientes si yo agradezco puede serlo

Voz 18 30:29 la acción o la visualización prorrusas Bancaja como también se ha apuntado que es que depuran nutrientes

Voz 1 30:37 el propio José Martínez Jiménez yo agradezco

Voz 0194 30:39 que no haya que no haya atendido queríamos contar con la opinión de todas las partes y evidentemente la Confederación Hidrográfica era era interesante Trinidad quería es decir alguna cosa muy breve

Voz 20 30:49 sí sí que el río no se limpia bien el río está así no por unas cuantas pequeñas Matas que queden entre enlazar entre los Junco por que se limpia en en otoño había que limpiarlo en en en primavera no dejar durante todo el verano que que crezca crezca crezca y hacer toda la limpieza en otoño

Voz 0194 31:11 yo no se lo curra nadie usa no sólo a una cuestión estética verdad

Voz 22 31:14 a ver yo tengo muy breve por favor

Voz 0194 31:16 debe por favor que decir dos cosas importantísimo

Voz 22 31:19 a ver que el presidente de Confederación diga que se viene actuando hombre sólo faltaría que nos hubiéramos gastado treinta millones

Voz 0194 31:25 para nada o por otro lado el hecho de que

Voz 22 31:27 o sea la única administración que está haciendo inversiones obviamente es la única que tiene competencia exclusiva no es que se invierte como se es cuestión de hacerlo eficientemente llevamos diez años con el mismo método las mismas contratas haciendo lo mismo repitiendo los errores nunca de un error Se aprendió salvo si la experiencia nos dice que hay que hacerlo de otra manera creo que hay que hacer un ejercicio en principio de humildad y segundo de responsabilidad que evidentemente Setién

Voz 1880 31:52 Sarah nos dice Sergio en Twitter hace unos años estableció como límite no cruzar la presa de Montijo y hoy no solamente ha cruzado este punto sino que incluso está cerca de los límites del embalse de al que va Germán qué nos cuenta que vive entre Mérida de Badajoz el Guadiana pasa unos tres kilómetros de su pueblo que es Vall de la calzada y que hay tramos de gente Henares de metros en los que no se ve el agua que sólo se ve camarote encima dice ahora gracias a las heladas está todo quemado y todavía da peor impresión Nos dice Herman a los que amamos el campo llamamos nuestro medios se nos cae el alma a los pies cada vez que lo vemos Se están cargando el Guadiana con él todas las especies

Voz 0194 32:28 se animó a los oyentes para que sepan exactamente de lo que estamos hablando e indica que hay hay que verlo lo podemos estar contando hoy es evidente que Trinidad y Susana lo conoce

Voz 17 32:38 muy bien y los peligros que tiene

Voz 0194 32:41 el porqué es malo el camarote pero de verdad vayan al tuitero de Hora Veinticinco iban las fotografías que nos han mandado alguno de los oyentes tendrán entenderán la dimensión de lo que estamos hablando Trinidad Susana muchísimas gracias por haber estado con nosotros buenas noches buenas noches

Voz 12 33:01 Hora veinticinco

Voz 4 33:03 cuya Carmen manifiesto que ayer mi segura de coche era una más pero hoy ya es hora de que saque ante Línea directa el seguro con todo el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el lino directa punto com

Voz 16 33:25 que ahora en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Twitter arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 24 33:38 tengamos sin claro que vamos

Voz 25 33:39 poder encontrar las soluciones para poder sellar estos lugares por colonizar los poder

Voz 0194 33:45 en la VIU mal vemos al otro

Voz 26 33:47 arte ha cambiado nuestras vidas tenemos lo infinitesimal CSI y sin marcianos y otros alienígenas Nos entendería en la ciencia ficción ya era hora de dedicarle pero ahora ya no ser

Voz 0194 34:03 estamos creemos que somos capaces

Voz 26 34:06 la onda marciana aterriza en Podium podcast una inmersión sonora en el pasado y futuro de la exploración del planeta Marte con la colaboración de científicos astronautas visionarias Honda marciana una producción de Podium podcast

Voz 12 34:24 la protección de confidencialidad de las fuentes es un principio clave del periodismo en El libro de estilo de la Cadena ser evitado puerta unos ya a la venta

Voz 2 34:42 si quieres compartir tu historial en hablarporhablar hablar es muy fácil

Voz 28 34:46 enviar también una nota de voz un audio al whatsapp seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco por seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco Si para compartir sus reflexiones en Twitter arroba

Voz 0273 35:00 de salida diciendo que cada día hay once irlandesas que viajan a Inglaterra o a Gales para abortar el precio de esa operación no es barato ni se lo puede permitir todo el mundo está entre cuatrocientas dos mil libras entre cuatrocientos cincuenta y siete y dos mil doscientos ochenta y seis euros hay otras dos hay dos personas que cada año mujeres que arriesgan su salud tomando píldoras abortivas sin control médico alguno y y hay que tener en cuenta que mucha gente incluso gente veinteañera de ahora es educado en colegios católicos donde no imparte ningún tipo de educación sexual eso sigue provocando un número de embarazos indeseados muy altos en los grupos a favor de la liberación de la mujer lo que están diciendo y la campaña va por el camino de que la legislación actual considera a las mujeres en Irlanda como ciudadanos de segunda categoría

Voz 0194 35:53 vaya no te vayas todavía porque voy a presentar a Elena Balboa que es investigadora trabajan Dublín pertenece al colectivo de inmigrantes por la justicia reproductiva en Irlanda Elena muy buenas noches

Voz 0195 36:03 bueno bueno si se sentían se enseguida os decía

Voz 0194 36:05 la opinión pública está dividida tú tienes esperanzas cree que saldrá así

Voz 0195 36:09 a ver yo los datos que tengo según la Rights Campaign es que el cincuenta y seis por ciento de los votantes irlandeses van a apoyar ese cambio uno esa derogación de la Octava Enmienda esperamos que así sea la lucha está siendo fuerte sí la verdad es que sea visto en los últimos años una evolución de las

Voz 0194 36:32 qué opinión es muy cuanto más

Voz 0195 36:35 información das y la gente está más consciente de lo que pasa cuando el aborto es ilegal pues la gente se conciencie sabes entiende lo que pasa y cambie de opinión

Voz 20 36:45 a qué es lo que comentaba que compañera acerca de los

Voz 0195 36:48 cambios de opinión políticos incluir su

Voz 0194 36:50 Helena tú crees que la religión ha jugado un papel importantísimo para que haya tardado tanto en celebrarse este referéndum parques ahí abordado la cuestión

Voz 0195 36:58 sí y yo creo que que si tiene tiene que ver bastante no con Mérida son poco a tres horas pero Siria será que el últimos años también esa visto algunas secciones de la Iglesia católica que entienden que el convertirse en madre es una decisión muy importante que te cambia la vida y que es necesario dejar en manos el a personal embarazada pues la decisión no entonces a él es acepciones que están apoyando pues que se que ese de que se rompe esa octava enmienda que se hagan las cosas las

Voz 0194 37:37 una de las peleas las reivindicaciones vuestras y se refiere a la objeción de conciencia porque al final no de qué sirve que se legalice si hay médicos que se pueden obedecer a a se pueden acoger a la objeción

Voz 0195 37:50 claro eso es muy importante de hecho el borrador de la Ley de lo del referéndum de lo que se va a votar en el referéndum no está todavía escrito no sé solo han dicho que bueno que va a ser en mayo que en finalmente después de treinta y cuatro años pues sí por tener que recurrir al público la opinión no pero que exactamente va a incluir eso no basta claro nosotros deseamos y esperamos que que sea Eto'o hasta sin restricciones hasta doce semanas de embarazo no y después si hay algunas complicaciones pues que se pueda superar ese plazo ahora con respeto a a la opción era lo que comentabas de que algunos doctores fueran fueran decir no yo es que no quiero hacer Aburto todas como pasa Italia no eh sobre todo en zonas rurales hay personas que quieren hacer un aborto pero o médico dice no yo no no te lo hago porque cómo puede elegir no hacerlo no lo hago y entonces el noventa por ciento de los médicos en una zona dice que no a estos ese se reduce mucho la posibilidad real Leclerc hacerlo porque tienes que viajar porque tienes que pagar un hotel en el sitio X quedarte sola vencer a alguien que te acompañe es todo más difícil no

Voz 0194 39:07 queda antes si quedan quedan cuatro meses para que se celebre el referéndum en Irlanda pero aprovechando esto nosotros nos hemos planteado hacer un dibujo rápido de Europa porque cada país cuenta con legislaciones distintas Sara selva compañera de la sección internacional de la Cadena Ser buenas noches qué tal buenas noches por ejemplo Polonia quiere restringir de nuevo sus leyes sí