Hora 25 (31/01/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:22 ayer ni se acuerdan terminaba esta portada de las diez de la noche pidiendo a los independentistas que le dijeran Carles Puigdemont que la prioridad en Cataluña es la de un gobierno estable para poder levantar el ciento cincuenta y esto sólo será posible si el deja de ser el tapón se aparta ante la evidencia de que nunca podrá ser investido presiden pedía que alguien se lo dijera para poder salir de este endemoniado bucle pero es que resulta que Puigdemont ya lo sabía tanto lo sabía que se lo dijo por escrito al único diputado fugado en Bruselas que junto con él no ha renunciado a su acta Toni Comín que ayer cometió la torpeza o no demostrar ante una cámara los mensajes de texto que Puche inmune había enviado diciendo que ya se sentía sacrificado por el independentismo Puche diciendo que esto se acabó horas antes de decir exactamente lo contrario ante una cámara dijo en redes sociales recordarán también que él es el único candidato posible conoce Puigdemont perfectamente que su candidatura es una vía muerta pero en público mantiene lo contrario continuando con la fabulación que tuvo su cénit con la proclamación de una república con

Voz 1071 01:25 la posterior pero por muy lamentable que parece

Voz 0194 01:28 esto en el lado contrario no se han resistido ni un momento a la tentación de dar por muerto el proceso con la presentadora del programa que ha conseguido los mensajes de texto a la cabeza asegurando que ella sola que ha dado la puntilla al proceso quién dice estos que no entiende nada el proceso el movimiento independentista trasciende a las personas a los nombres propios un movimiento que empezó a caminar casi sin políticos a la cabeza y que continuará caminando aunque los políticos de ahora no estén lo único que demuestra estos mensajes que Puigdemont ya sabe que va a ser sacrificado aunque intente aferrarse a la investidura imposible y sobretodo evidencian estos mensajes la

Voz 4 02:03 Tura en el bloque independentista se superará esperemos

Voz 0194 02:08 la pantalla de Puigdemont pero cruce seguirá estando allí en la siguiente pantalla y seguirá siendo necesaria una solución

Voz 0194 02:20 se sientan en la mesa de análisis Fernando Vallespín buenas noches Eduardo Madina buenas noches Angels Gonzalo Velasco buenas noches también aquí con nosotros José Luis Sastre buenas noches qué tal buenas noches vamos con los pasos perdidos

Voz 1071 02:33 si hace unos años trascendió quizá lo recuerdes el mensaje que un diputado del PP escribió sobre su propio partido este partido es una mierda ya le ocurrió en el Parlament de Cataluña y el diputado protestó porque aquel mensaje no tenía decía el interés informativo ha habido siempre una gran distancia entre lo que decían los políticos y lo que nos decían a nosotros pero si algo tiene esa distancia es desde luego interés informativo

Voz 5 02:56 he hablado con mi defendió varias edil también lo que deja la conversación privada que saca de contexto eso el abogado de

Voz 1071 03:04 Puigdemont notarán aquí las respuestas que dice el manual que hay que dar no que está sacado de contexto y que es una conversación privada es un es

Voz 0194 03:10 curiosa e lo que dice el abogado de

Voz 6 03:13 el Museo de escucho más teniendo

Voz 1071 03:15 cuenta su relación con los medios de comunicación efectivamente pero en fin y además lo dicen como si el Luisa fuerte un huevo de Francisco Camps se hubieran dicho en medio de la plaza y la distancia entre lo privado y lo público en este caso concreto

Voz 1673 03:28 es la que va entre la ficción y la realidad la que va de él

Voz 1071 03:32 se han sacrificado que escribió Puigdemont en los pasajes que hoy desvelaba El programa de Ana Rosa a lo que él mismo vendían su mensaje público que escuchábamos ayer que la única opción decía Puigdemont la capa otra combinación hipotético creativismo en el proceso en realidad era público ayer andaba la policía registrando maleteros si la ruptura se negoció en la oscuridad Si Puigdemont se fue a Bruselas sin avisar sí se pasaron todos a la aplicación que mejoren Criptana sus mensajes en el teléfono móvil si las conversaciones privadas que la investigación ha ido desvelando ya señalaron la distancia entre los mítines era realidad si el propio Puigdemont notó el abismo entre lo que se decía y lo que nos decía cuando estuvo decidido no dudó estuvo decidido a convocar elecciones Ése fue el momento de mayor colisión entre lo público y lo privado

Voz 7 04:20 hasta hoy yo creo que ha llegado el momento en que sea suma públicamente lo que se ha dicho muchas veces y por muchos en rival

Voz 1071 04:29 bueno habría que decir también la vicepresidenta que hay que estar muy seguro para poder decir una frase como ésta el Parlament temía ayer aires de senado romano con los partidos independentistas hablando de traición hoy daban vueltas sobre otros conceptos la ingenuidad a la mentira el ridículo el sacrificio faltaba ya después la frase que Puigdemont ha dado como respuesta que podría escribirse en un Evangelio sobre de azúcar soy humano también dudo

Voz 0194 04:53 largo los mensajes de Atón y Comín que escribió pues

Voz 1071 04:56 a una Comín Se le veía seguro ya está resignado

Voz 8 04:59 la flamenca exprés

Voz 1071 05:02 Dakar las putas más a un estado de ánimo momentáneo decía hoy Iceta bueno en el vacío que hay entre los discursos públicos los mensajes privados se ha quedado detenida de nuevo la vida política catalana otra vez en el limbo atrapada esta vez en el teléfono móvil ayer con cinco llamadas perdidas y hoy con los mensajes en una aplicación que se pretendía secreta no sabemos dónde está exactamente el limbo lo que sí sabemos es que T

Voz 4 05:24 de muy buena cobertura hasta mañana adiós dos primeras

Voz 6 05:28 esta breve para el primer análisis de

Voz 0194 05:32 de lo que ha pasado hoy en relación a Cataluña otras gestiones que después abordaremos Vallespín que conclusión se puede sacar de estos mensajes

Voz 6 05:39 bueno vamos a ver yo cuando cuando vi la noticia de los mensajes lo primero lo que pensé fue en ese dicho no de que la revolución devora a sus hijos que primero fue Artur Mas que para que pudiera formar gobierno tuvo que ser decapitado ahora está tocando muy probablemente a no ha por una razón que realmente no estaba en el guión pero que inevitablemente tiene que ocurrir más tarde más temprano que conclusión se puede sacar

Voz 1673 06:06 que entrar en callejones oscuros normalmente conduce a escenarios que si ni siquiera los propios conductores de esos de esos callejones como en este caso es el señor Puigdemont imaginaban cuando todo empezó no huele a historia es verdad que bloqueada paralizada como si fuera una imagen congelada en el tiempo donde aparentemente nada pasa en el escenario catalán todo estas Table bloqueado quieto hay un exceso de quietud nada se termina de solucionar pero eres están pasando cosas en esa especie de entre la historia de relaciones entre sus protagonistas Puigdemont no va a ser el presidente de la Generalitat estos mensajes demuestran que el también es

Voz 0194 11:30 el fuego como se contará en el futuro esta historia no me refiero a los mensajes de Puigdemont al exconseller Toni Comín cómo se contará todo cómo digerir al tiempo la Historia con mayúsculas esta profunda quiebra institucional y ciudadana salpicada de piruetas y de golpes de efecto hechos que han ocurrido ose han sabido oye a treinta y uno de enero de dos mil dieciocho Carles Puigdemont tenía un acto en Lovaina ayer por la tarde era un acto organizado por los nacionalistas flamencos programado desde hace días por la mañana Puigdemont según la versión de Esquerra se había negado a responder a las cinco llamadas telefónicas que le hizo el presidente el Parlamento porque tu rehén antes de anunciar el aplazamiento del debate de investidura estudiase lo contamos ayer avancemos ya por la tarde una hora antes de que comenzara el acto de los nacionalistas flamencos en Lovaina Carles Puigdemont comunicó oficialmente que cancelaba su asistencia Le sustituyó Toni Comín uno de los ex consellers que le acompañan en Bélgica durante el acto Comín leyó en su teléfono los mensajes que iba recibiendo de Carles Puigdemont esto se ha acabado los nuestros nos han sacrificado Telecinco los ha publicado esta mañana Sonia Sánchez buenas noches

Voz 1916 12:39 hola buenas noches un cámara de Telecinco situado detrás del exconseller Comín grababa la pantalla de su móvil mientras leía los mensajes enviados por Carlas por el contexto parecía claro que ese Carla Será Puigdemont ya antes de que lo confirmase el propio ex president en el primero de los mensajes Puigdemont dice que se están viviendo los últimos días de la Cataluña republicana a continuación dice supongo que tienes claro que esto se ha terminado los nuestros nos han sacrificado al menos a mí vosotros seréis consellers espero y deseo pero yo ya estoy sacrificado tal y como sugería Tardà en sucesivos mensajes leemos el plan de Moncloa triunfa solo espero que sea verdad y que gracias a esto puedan salir todos de la cárcel porque sino el ridículo es histórico no sé lo que me queda de vida dice espero que mucha lo la dedicaré a poner en orden estos dos años y a proteger mi reputación me han hecho mucho daño con calumnias rumores mentiras que ha aguantado por un objetivo común esto ahora se ha terminado y me tocará dedicar mi vida a la defensa propia llama la atención Ángels que en la pantalla de conmina parece una sucesión con los cuatro mensajes de texto enviados a través de sistemas Signal mensajes mandados por Puigdemont en un intervalo de cincuenta minutos que al menos en ese tiempo no obtienen ninguna respuesta por parte de su interior

Voz 0194 13:46 por nota a pie de página en este guión el ex vicepresidente Oriol Junqueras ha publicado en Twitter lo siguiente noventa noches en Estremera ciento siete en Soto noventa noches llevan Junqueras el ex conseller Joaquim Forn en la prisión de Estremera ciento siete noches Jordi Sanchez dicho recusar en la cárcel de Soto esto es una respuesta Carles Puigdemont sigamos Put the money gomina han reaccionado a la publicación de los mensajes a través de las redes un momento de debilidad de vacilación ya superado Puigdemont no se echará atrás Toni Comín anuncia querella por violación de la intimidad y revelación de secretos Pol Foradada buenas noches

Voz 1749 14:20 buenas noches implícitamente con sus reacciones Puche amónico mina admiten la veracidad de los mensajes aunque se atribuyen a un momento de debilidad ya ha superado el primero en reaccionar ha sido el propio Puig Ramón quién ha escrito qué es humano y que hay momentos en los que duda pero añade también que es president ni Ken ni se arrugan y dará marcha atrás por respeto agradecimiento y compromiso con los ciudadanos y con el país seguimos escribe Puigdemont quien recuerda también que es periodista y que hay límites como la privacidad que nunca hay que violar Juste después ha publicado una serie de mensajes el otro afectado Toni Comín anunciando medidas legales porque la revelación de secretos es delito en concreto serán dos querellas una en Bélgica donde se ha capturado la imagen y otra en España donde sea difundido lo confirmaba aquí en la SER su abogado Gonzalo voy

Voz 23 15:11 los medios difunden mensajes lo que pasa que distinto el hecho de grabar sabiendo de la ilegalidad el mensaje ir a exponerlo a directamente decir que trabajaron para medir nuestros pobres primero que determinará la relación entre uno y otro para establecer cuáles son los responsables legales del asunto no

Voz 1749 15:32 Comín en público también ha querido cerrar filas con jamón pronosticando que se llevará un enorme disgusto quién se haga ilusiones con la división delincuentes

Voz 0194 15:42 los mensajes de pulmón han provocado una tromba de reacciones especialmente de las fuerzas contrarias a la independencia Éste es un resumen Pablo Tallón buenas noches

Voz 1673 15:49 qué tal buenas noches pues empezamos por Ciutadans por Inés Arrimadas ve constatado que los independentistas han mentido durante años en sus declaraciones públicas

Voz 24 15:57 el pluses es una gran farsa y lo que dicen en privado no tiene nada que ver lo que venden al público en abierto no hay por tanto me parece que que llega a la hora de la verdad llega la hora de que digan la verdad

Voz 10 16:08 a su propia gente ya algo más conciliador

Voz 1673 16:10 desde el PSC Miquel Iceta entiende que el mensaje de jamón se pudo producir en un momento de bajón personal ahora bien cree que no hay que desviarse de lo importante según él lo inviable que resulta que repita como presidente

Voz 25 16:23 las fuerzas independentistas deben finalmente tomar una decisión si quieren moverse en el terreno de la legalidad tienen que proponer un candidato que pueda efectivamente desarrollar las funciones de presidente

Voz 1673 16:35 Iceta señala a los partidos el líder popular Xavier García Albiol directamente apuntó

Voz 26 16:40 bueno la única posibilidad de que pasemos página pasas y no hay otra opción porque Puigdemont renuncie a su acta de diputado

Voz 0194 16:51 Albiol cree que tomó mandó el mensaje en un arrebato de sincero

Voz 6 16:54 si sumamos también la reacción política del Gobierno

Voz 0194 16:57 Soraya Sáez de Santamaría yo creo que ayer

Voz 7 16:59 dado el momento en que se asuma públicamente lo que se ha dicho muchas veces y por muchos en privado creo que el señor Torrent tiene que abrir una nueva ronda de dos para salvar la situación que ha generado señor Puigdemont no me puedo creer que entre los más de cien diputados a cámara no haya nadie que pueda recuperar la senda del diálogo del consenso

Voz 0194 17:26 la recordemos algunos entrecomilla dos de los mensajes enviados por Carles Puigdemont al exconseller Toni Comín abro comillas los nuestros nos han sacrificado al menos a mí vosotros seréis Sallés pero yo estoy sacrificado tal y como sugería tardase refiere a las declaraciones del portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados en una entrevista hace unos días en La Vanguardia curiosamente casi a la misma hora en que Toni Comín leía estos mensajes en Lovaina Carles Puigdemont publicaba un vídeo en las redes sociales donde decía ser bueno abrir comillas el único candidato posible y las cierro y en el que pedía unidad al independentismo para superar los próximos desafíos después de dos días de reproches en público los grupos soberanistas han retomado las conversaciones Pablo dicen que todavía hay margen para el acuerdo

Voz 1673 18:10 sí a pesar de que las fuentes consultadas admiten que en la jornada de ayer se dijeron cosas muy duras tanto Jones para Cataluña como Esquerra creen que es posible sino obligatorio rehacer los puentes e intentar cerrar una hoja de ruta lo más rápido posible anoche ya se pusiera manos a la obra de momento desde la lista del ex president creen que el triunfalismo con el que Moncloa ha reaccionado al aplazamiento del pleno hace más necesario que antes buscar una fórmula para intentar la investidura de Puigdemont y es que según argumentan aunque Tour Rehn hizo ayer un gesto la respuesta del PP ha sido intentar humillar intentar dicen ganar el partido los diez a cero en Esquerra pues admiten que no les queda más remedio que seguir apostando por Puigdemont a pesar de que muchos en sus filas ven imposible que pueda acabar ejerciendo de president por lo tanto aunque no acaban de ver claro el sacrificio que supo habría en público defenderán que no hay un plan B posible y es en esa línea ambivalente entre cabeza y corazón en las que hay que enmarcar las declaraciones de hoy de la diputada republicana en el Congreso tres de ayuda

Voz 27 19:09 de momento el candidato es Carlos Puigdemont ya estamos a la espera de a ver qué pasa pero sí intentando que esta investidura sea real o sea efectiva porque con los simbolismos no vamos

Voz 1673 19:20 en un país si os fijáis Jurdan recalca que de momento el candidato expuso Amón que los simbolismos que no se traduzcan en algo efectivo no llevan a nada pero no sólo en Esquerra porque algunas fuentes del PDeCAT Nos admiten en privado que haga

Voz 10 19:33 ahora no es el momento de pensar en planes B

Voz 1673 19:36 con lo cual nadie defiende una investidura alternativa pero no la defiende de momento

Voz 0194 19:41 Pablo estábamos pendientes de conocer el informe de los letrados del Parlament que recordamos en menos de dos horas se acaba el plazo límite que había para celebrar el debate de investidura sabemos algo

Voz 1673 19:49 pues aunque eran varios los partidos cayera a la salida de la reunión de la Mesa daban por hecho que el documento llegaría antes de esta hora critica que ahora comentabas lo cierto es que fuentes parlamentarias apuntan a que difícilmente lo vamos a conocer antes del viernes por lo pronto la mayoría da por descartado que el Parlament quede disuelto esta medianoche por no haberse celebrado el primer debate de investidura antes del plazo máximo de diez días así que quedan dos posibles opciones la primera es que desde mañana empiece la cuenta atrás de dos meses antes de que se convoquen elecciones éstas

Voz 10 20:17 la que defiende por ejemplo el PSC esgrimiendo un

Voz 1673 20:20 caso similar de la Asamblea de Madrid del dos mil tres la segunda que es la que le gustaría Torrent es que este plazo de diez días quedará congelado a la espera de que el Constitucional se pronunciara sobre las alegaciones del Parlament al veto a la investidura de Puigdemont gracias Pablo hasta luego

Voz 0194 20:36 en Radio tiene el Parlament de Catalunya sabe exactamente en qué situación se encuentra y déjame que Aguirre vine antes una primera pregunta sobre la lectura que hacía hizo la conclusión que se podía sacar de los mensajes intercambiados no intercambiados no porque llevan sólo en una dirección de los mensajes de pulmón a Toni Comín diciendo es independentistas que no se hagan ilusiones que la fractura

Voz 9 20:57 la de los soberanistas no no es tal hasta dónde piensa es Fernando que llega la fractura entre los soberanistas visto lo visto

Voz 6 21:06 hombre no sí yo creo que hay una fractura importante Noa y sobre todo porque de estas declaraciones queda aún tuits también de de Juncker recordando las noches que llevan en la Carla ha empezado hoy digamos una competencia por ver quién sufre más no sé quién se está sacrificando más que todo este lenguaje teológico además ha sido religioso me hizo un poco no porque realmente parece que hay una puja en torno a ver quién es más víctima no de del Estado si quieres más víctima incluso del otro de El adversario dentro del propio campo no bueno yo creo que el el el problema que tiene Esquerra es que si deja pasar los plazos por unas nuevas elecciones y yo no creo que pusimos realmente es el presente no o que sea factible la presencia de puso en Mont que ha bloqueado en cierto modo el Tribunal Constitucional y luego si queréis eso yo creo que el el a Esquerra no le interesa para nada una las elecciones porque evidentemente como la víctima máxima es Puigdemont pues evidentemente yo creo que que que la el el PDeCAT o Junts per Catalunya acabaría siendo claramente el partido más votado dentro del grupo de los independentistas otra vez otra vez pero bueno vamos a ver la política de qué va la política va de poder no es lo que se trata es como dije al principio de de recuperar el poder que se perdió con ciento cincuenta y cinco el poder tiene muchas maneras de manifestarse pero la primera y principal en movimiento como el momento independentista es poder disponer de los recursos necesarios para poder siguen dando guerra no poder seguir manteniendo el ritmo que venía manteniendo hicimos el Gobierno no puede hacerlo yo creo que esto es este es el hecho trágico para para Puigdemont este hecho trágico para todo el movimiento porque realmente que si avión compromiso de que él fuera el líder a lo largo de todo este tiempo lo que realmente a través de Puigdemont no pueden poder recuperar otra vez eso eso tan imprescindible no y ahí es donde está jugando todo esto es lo que entonces claro el problema yo creo acabo ya el problema es que que hay un compromiso el compromiso nuestro líder expuse Mon pero también el líder era era más en su momento como dio paso al lado y entonces claro hay porque dio un paso al lado más porque era inconcebible que los partidos independentistas el persigue entonces no accediera al poder y por tanto no nos hiciera cargo de la Generalitat ahora es estamos ante exactamente la misma situación y entonces si el el obstáculo no es la CUP por tanto no es la cúpula que ahora la que ahora están distorsionando el obstáculo es el Estado pues me claro

Voz 9 23:47 impulsemos los vimos mucho daremos una estatua

Voz 6 23:50 el pública catalana cuando lo Deimos Pedro

Voz 9 23:53 ante lo bueno ahora es poner esto en marcha una de las cosas

Voz 0194 23:55 qué dice describe dedicará a lo que de que la debida que espera que sea mucho pues a restituir su uso figurante ante todo lo que se ha dicho de él da la sensación un poco eduque nadie quiere ser el que sacrifique Puche Mono sean nadie quiere señalarle aunque señalado está Yoyas auto señalado incluso

Voz 1673 24:12 yo creo que ante esta ida anterior pregunta yo creo que llega hasta el punto la fractura en que de alguna manera aunque no lo diéramos todos estamos esperando a que aparezca por primera vez la palabra traición palabra que en mi opinión anualmente define más aquí en la pronuncia que a la persona sobre la que es vertida Ike demuestra el escenario en el que esto sea movido yo estaba recordando de escuchada Fernando a James Joyce que decía patria y religión esas son las dos cárceles de las que debo escapar normalmente porque van juntas de la ciencia política a sede donde estoy con quién me siento de esta mesa con todos pero eh ha brillado por su ausencia esto se ha movido más en el campo de la teología política el dogma la herejía lo incuestionable el elemento dogmático el señalamiento del Trail

Voz 10 25:00 el veintiuno de diciembre a las encuestas nos decían que entre una cuarta parte de un tercio de los votantes de si serían los que acabarían votantes votando al PDeCAT borrador PDeCAT estaba llamado digamos acá a caer la relevancia e incluso cuarto partido quinto partido en el espectro político de Talant inicia algo cambió las coordenadas de competición Si algo impidió

Voz 1673 25:20 por qué

Voz 10 25:22 que que hubiera ese nuevo Estadi que muchos pensamos lloran incluido yo creo que la culminación para mí la culminación del proceso soberanista soberanista acababa con la instauración de Esquerra Republicana en la posición central dentro del soberanismo y eso quedó abortado por un elemento ese elemento es el retorno del presidente legítimo

Voz 1673 25:40 el retorno de Puigdemont eh

Voz 10 25:42 es que digamos que un gobierno que fue usurpado ilegítimamente dentro argumentario debilitando su lenguaje poético ciento cincuenta y cinco es por ese motivo que soy muy escéptico yo creo que no es muy difícil yo creo entender lo que está pasando en Cataluña si recurrimos meramente

Voz 1673 25:58 de a cuestiones carismáticas

Voz 10 26:01 analistas a cuestiones de un puñado de Mon que está fuera de la realidad y que está entorpeciendo la política catalana no se trata sólo de eso no se trata de esto yo creo que es que Puigdemont encarna un concepto un concepto que ha dinamitado el guión que teníamos antes del veintiuno de que es la restitución del Gobierno legítimo pero ese gobierno legítimo está encarnado en Carles Puigdemont ninguno otro en ningún otro por tanto es difícil para el PDeCAT para el momento independentistas desprenderse de esa de esa de esa de esa idea

Voz 0194 26:31 no pero en cualquier caso si da la sensación y además con el pensado pensé que se habría dado la vuelta a la tortilla es decir Esquerra Republicana fue quién fue más beligerante esa famosa noche en la que se iban a convocar unas elecciones y no se convocaron republicano fue la que utilizó como decía antes Edú la palabra traidor recordemos las ciento cincuenta y cinco monedas de plata de de Rufián por ejemplo el cambio ha llegado un momento que parece que Esquerra Republicana sea quien quiera volver a la legalidad quién piense que un gobierno estable y es la única solución para para que acabe el ciento cincuenta y cinco en el otro lado

Voz 10 27:05 así se absolutamente ahí yo creo que fue uno de los momentos que cambió el guión hecho de que no convocará elecciones evidentemente Esquerra pública no quería quedar ante la opinión pública como responsable quería culminar digamos esa posición digamos

Voz 1673 27:18 de fuerte y luego tras las elecciones apaciguar el proceso sobre

Voz 10 27:23 a dilatar digamos digamos acabar con la vía unilateral pero no en ese momento lo que nos esperaba Esquerra Republicana tampoco lo esperaba yo he estado muy atento estos años en la política catalana durante muchos años estado esperando esa culminación de Esquerra Republicana en la posición en una posición digamos hegemónica dentro de independentismo esto estaba estaba escrito un guión era un guión escrito debíamos habíamos visto muchos procesos electorales anteriores no les autonómicos

Voz 1673 27:49 porque se presentaban juntos en qué en qué islas

Voz 10 27:52 encuestas en que veíamos que Esquerra Republicana iba a culminar eso justo en ese momento en que Puigdemont digamos no traiciona a hablar de

Voz 1673 28:00 a hablar en términos de traición no traiciona al proceso suena

Voz 10 28:03 allí decide proclamar la independencia y propiciar por tanto la aplicación doscientos cincuenta cambia el guión no Damon acaba siendo un activo que se puede jugar con esa idea de la restitución del Gobierno legítimo al president que yo insisto creo que es el elemento crucial que hay que entender en estos momentos la restitución del president Hidalgo Sitting esto es el elemento que están en juego ahora mismo en el independentismo es el elemento que el PDeCAT aún aún teniendo fisuras con Puigdemont la última coraza que tiene ante un Esquerra Republicana que por eso ya sería la primera

Voz 0194 28:37 veremos si esos son los relato

Voz 6 28:39 no no pero es que hay un tema ahí que a mi me parece que es muy interesante no de lo que ha dicho Lluís usted que implícitamente lo que está haciendo el el el movimiento independentista es el lo que está haciendo el Partido Popular desde Madrid en paralelo

Voz 10 28:53 por el otro lado por el otro lado es decir yo estoy

Voz 6 28:56 si tu yendo la legalidad que sea vulnera aunque entonces el ciento cincuenta y cinco ha vulnerado también una legalidad con lo cual son digamos equivalencias perfectas en posición era radicalmente distinta es no con lo cual esto a los ciudadanos mantienen nada no es decir esa de aquí estamos jugando aquí yo creo que realmente es nuestra labor quizá en esta mesa pues es es decir bueno lo que estamos jugando aquí realmente saber cómo vamos hablando de poder vuelva a existir estamos hablando de poder y hay algo antes un poco otra vez en el tema del poder y la necesidad que tiene el momento el movimiento independentista de volver a acceder a los resortes que le proporciona el poder que es un bueno un ilimitado número privilegios yo creo que es muy importante tan bien darle una vuelta a la figura del liderazgo en un movimiento populista como es el independentismo vez no hay ningún autor populista que no diga que la figura del líder es absolutamente imprescindible para cohesionar el movimiento si cuestionamos al líder el movimiento se desplaza por un sistema de equivalencia Este es decir que el líder es el único que tiene la capacidad de unificar nos eh y que lo que está ocurriendo ahora sin pones eh cuestione el liderazgo todos siete desmembrar que es decir que ahora el por eso bueno hemos ido a las últimas declaraciones no todo el mundo sigue apostando por Puche Monda o que sean zombi da igual sea necesitamos esa coraza porque

Voz 9 30:22 sino todo esto se nos hace pedazos no

Voz 6 30:26 sí bueno a mí desde la perspectiva de politonos luego hipster va dar me parece tremendamente interesante no es decir que Puigdemont es necesario incluso después de muerto sea como el FIT que hay que seguir manteniendo la idea de ese libro

Voz 10 30:43 eh

Voz 6 30:43 porque si no es cuando auténticamente se fractura el el movimiento no yo no sé cómo lo van a poder hacer porque claro inevitablemente tenemos que bajar a la realidad claro eso eso eso iba a decir yo cuando les

Voz 0194 30:56 si a esto relato cada uno quiere mantener su relato y el relato de los soberanistas es evidente que está muy muy apuntalado en el tema del liderazgo de Puigdemont antes lo decía de una nadie quiere ser el primero que pronunció o sentirse aludido con la palabra traidor pero bajemos a la política real entonces qué hacemos porque es evidente que no va a ser presidente de la Generalitat

Voz 6 31:17 no nunca va a ser investido sí pero el problema es que el problema de saber ahora mismo el problema es cómo se puede vender digamos lo lo que inevitablemente va a comenzar siendo un Gobierno tecnocrático después de todos los fuegos artificiales después de tanta retórica ahora cómo justifica estuvo a esa gente que va con la careta de Puigdemont por detrás que que que trata de acceder al Parlament como le puedes decir vamos a dar un paso atrás no y eso es lo mismo poco a lo que se tuvo que enfrenta el propio Puigdemont cuando sirvió ante la disyuntiva de de convocar elecciones o no si eso yo creo que es lo que renta está sufriendo ahora mismo no como representante in pectore de bueno es ese movimiento porque realmente no son dos partidos detrás hay también un movimiento social no nos olvidemos de eso Haedo

Voz 1673 32:06 te tengo alguna duda porque ya me fastidia no tenerlo todo claro porque no a nadie eso se tendremos que él crea que tiene algo claro sigue adelante FIES creo que los movimientos sean sólo populistas en política realmente necesitan de la representación de sus significados en una persona en un candidato tengo alguna duda de que éstos no sean sustituibles por eso este proceso se inició hasta una fase muy avanzada con un señor que según Artur Mas que fue porque las CUP así lo exigieron sustituido por un señor que se llama Puigdemont es decir el movimiento a veces trasciende a sus protagonistas creo que se necesita la persona La en la en la personalización de un líder la concentración de significados de todo lo que este proceso ha atraído pero no estoy del todo seguro que los liderazgos no sea sustituibles más bien me indica Cataluña sustituye el cansancio los materiales lleva a que la sustitución hasta que por la propia saludo del proceso el independentismo casi a que ésta es positivo que haya ciclos de relevo de los propios liderazgos en en segundo lugar creo que de aquí hay poco bueno que sacar y que los propios dirigentes que han metido a Cataluña en esta situación tienen poco bueno que sacar más que lo que nosotros en crear estamos ya trabajando con todo una palabra el coronel eficacia All un bloqueo sistemático estructural permanente en el tiempo sin salidas posibles que lo va a contaminan absolutamente todo y que no va a llevar a Cataluña nada más que a continuar este juego que You Tube fue mantenía es es verdad que hay dos hay un juego de de espejos paralelos que pretenden establecer un juego de legitimidades al mismo nivel horizontales con un problema que una es cierta porque tiene un anclaje constitucional un Estatuto de Autonomía derogado el seis del mes pasado etcétera y la otra flota en el aire no tiene encaje jurídico real y aunque juegan a ese juego de espejos que quieren que sean reales hay un problema que una lo es la otra no por eso yo escuchaba uno antiguo líder político decir estos días atrás que la factura de la salida de Puigdemont la tendrá que pagar al Estado y la pagará la pagará para que Cataluña pueda poco a poco ir normalizando escenario enormemente ha normalizado por haber operado al margen de ilegalidades de procesos institucionales normalizadas y como decía antes Gonzalo de la legitimidad que otorga el respeto al propio procedimiento de funcionamiento sensacional

Voz 10 34:26 claro porque la legitimidad que reivindican es la previa a estas últimas elecciones no hay por lo tanto cuando se reivindica esa legitimidad lo que se está haciendo es impugnar ciento cincuenta y cinco y todo se ha venido después dañado otro elemento de no sólo ser el liderazgo necesario también es serán Tarragona

Voz 6 34:39 mismo

Voz 10 34:41 hay que hay que ver cuál es el enemigo el antagonista ahora del proceso o por lo menos de de puse tal como está planteando la situación política según sería él

Voz 9 34:52 he estado a través de las torpezas de la ejecutiva

Voz 10 34:56 porque el Ejecutivo está cometiendo muchas torpezas por mero panes

Voz 6 35:00 co el Ejecutivo lo que está viendo

Voz 10 35:02 poner un señuelo de alguna manera no es realmente está reivindicando sus derechos políticos a ser candidato algo que ha ratificado hasta el Consejo de Estado y al reivindicar lo que hace es suscitar los nervios de la ejecutivo que en lugar de confiar en los mecanismos normales instituidos para bueno en caso de que haya un candidato que no puede serlo los mecanismos de justicia lo invalidan se adelanta para hacer un manejo político de las instituciones

Voz 1673 35:28 sí

Voz 10 35:29 algún modo así desprestigiar a las propias instituciones del Estado lo que está consiguiendo Puigdemont con ellos de nuevo ratificar el relato de que España no es un Estado de derecho consolidado sino que al contrario se acude al derecho de Estado para forzar una situación política eso sería realmente su antagonista qué pasa que a nivel interno en Cataluña ha surgido un tope a esa estrategia ese tope pues es Ciudadanos por mucho que se trabaje en ello hay una base electoral consolidada que ha encontrado un reflejo al malestar ante ese ante esa relato de tal manera que no tiene ya mucho que ganar a nivel interna con ese Renato

Voz 1673 36:08 el antagonista puede forza

Voz 10 36:10 el desprestigio desde luego creo que es la torpeza de la ejecutivo la que fuerza que a nivel exterior desde luego haya una mala imagen en la actualidad España pero a nivel interno en Cataluña no es que consiga ya grandes réditos por lo tanto lo que tienen que hacer es trabajar con lo que tienen pero no pueden tener mucho más a ver los líderes políticos las élites políticas siempre son importantes a la hora estructurar la competición política en general pero yo creo que discrepó sobre el rol preeminente del liderazgo en el movimiento secesionista o independentista catalán que el líder carismático que líder imprescindible esconde a una sexta posición en una lista electoral que es lo que le pasó a Artur Mas tan tan tan tan líder carismático tan imprescindible no era en el momento en que Luis en el momento en que tenías que esconderlo en las listas electorales yo no creo que es que la cuestión del liderazgo

Voz 0194 37:00 estábamos es la cuestión del liderazgo no creo que sí

Voz 10 37:02 era tan tan importante en el movimiento depende esta catalán yo creo que la cuestión de la restitución del president legítimo tampoco es que Puigdemont sea tan importante como líder es que es el concepto mira el el el Estado ha tenido grandes victorias desde septiembre yo creo que la principal victoria detenido el Estado es la visualización de los costes de la vía unilateral

Voz 1673 37:21 al

Voz 10 37:21 claramente ahora los políticos catalanes se van a pensar dos veces e instar a instalarse de nuevo en la vía unilateral por dos motivos la primera que es control director del Estado perdón que tengo la voz de agua es el artículo treinta de cinco ahora sabemos qué alcance tiene al artículo ciento cincuenta y cinco y lo dañino que puede ser para el autogobierno de una Comunidad Autónoma ya son doblemente el Código Penal las la la imposición de un código poner yo creo que incluso en términos abusivos como se está haciendo eleva los costes una medida muy muy grande por parte de los políticos que yo creo que esto el Estado ha ganado en la imposición de Costa ha tenido grandes derrotas también en concreto yo creo que ha tenido dos grandes derrotas sin además de carácter simbólico primer es el primero de octubre habrá plazas en Catalunya que se llevan plaza Primero de Octubre esto formará parte ya del acervo simbólico del independentismo catalán el primer tú la II es el veintiuno de diciembre el veintiuno de diciembre no sólo ganó el independentismo otra vez por mayoría absoluta sino que además no lo ganó Esquerra Republicana en primera posición sino al president legítimo esta restitución digamos de la Lega de de de la correlación de fuerzas previas a la aplicación del ciento cincuenta y cinco es decir la negación

Voz 1673 38:30 vía urnas vía urnas

Voz 10 38:32 de la de la artículos del artículo ciento cincuenta y cinco es una gran derrota al Gobierno central y forma parte también del acervo simbólico del independentismo y es un patrimonio que tienen que cuidar es un patrimonio que en estos momentos se está escenificando ya sé que serán de relatos pero es que en los patrimonios simbólicos que son importantísimos para los movimientos ya antes de renunciar a Puigdemont antes de pasar página hay que cuidar este patrimonio también hay que presenta

Voz 1673 38:58 Bar digamos el gran éxito que fue el veintiuno de diciembre

Voz 10 39:00 el independentismo y eso es por este motivo que cuesta pasar página e no sólo que ese aún líder imprescindible o que Push the moon realmente controle digamos que controle a los políticos sea capaz digamos de doblegar su voluntad de pasar página nos que hay también un elemento de gestión de este de esta de de este patrimonio simbólico

Voz 6 39:20 incluso diciembre no pero yo creo que no me parece un análisis muy sugerentes que he hecho Lluís pero hoy venga la lista por eso por eso yo creo que esto es normal que el bucle yo es que soy fáctico vamos a ver lo que se ha demostrado en los últimos meses que es lo que tú llamabas la victoria del Estado es que el Estado se traduce en poder es decir la cuestión de la legitimidad pasamos segundo plano por qué a pesar de encontrarse Catalunya en la peor de las condiciones posibles para la propia Cataluña el independentismo no ha conseguido la mayoría Motos punto es decir

Voz 0194 41:35 Diez minutos nueve cincuenta y uno en Canarias en el análisis hoy Fernando Vallespín Gonzalo Velasco Eduardo Madina hemos incorporado un ratito también a Lluis Orriols y estábamos contraponiendo el relato del presiden las leading como decía Lluis Orriols a la realidad a la política real a la solución a la salida del bucle en el que nos encontramos sedujo

Voz 1673 41:57 es difícil que diga que es las salidas está juegue normalmente pero es muy de Bilbao con perdón de las

Voz 6 42:03 tú podrías aquí era no no me atrevo

Voz 1673 42:06 lo soy tanto o vive lejano al un análisis de una cierta complejidad lo que esto tiene no a corto plazo yo honestamente no será ver en el viejo debate entre Ortega lo dije el otro día en algún lado yo era más incisivo siendo más de Azaña pero me cuesta un poco reconocer pero reconozco que algo de razón Ortega tiene del discurso de gran conlleva alza de que de alguna manera esto esta instalado pero más que solución yo creo que Cataluña tiene normas como sociedad democrática sí que esto es una perogrullada de primero de BUP hay que encontrar la vía por la cual los actores se sienten interpelados para respetar las que sean más cómodas que sean más flexibles que sean más ajustadas a la realidad de hoy pero que sean pactadas y que por tanto sean respetadas eso es posible con los actores políticos que protagonizan hoy la política catalana y española pero pensar que sí pero mantengo dudas no no lo sé no existe clima de recentralización que firmo España llamamos las tomas de todo ello este clima recentralización que habita en España que se está viendo en las encuestas en los análisis sociológicos en el establecimiento de prioridades esta sensación de bloqueo de la legislatura a nivel español me refiero en Cortes Generales que nadie espera que produzca grandes modificaciones legislativas ni grandes pactos esta sensación de que los actores están empezando a pensar más en las próximas elecciones más que posibles soluciones todo indica que vamos a tener que seguir conviviendo en tiempo con esto la clave es si eso no convive la intensidad que esto tiene o no tiene en mi opinión Cataluña tiene derecho a convivir mucho antes que derecho a decidir lo que algunos han decidido que tiene derecho a decidir en esa convivencia a las instituciones en un funcionamiento normalizado son fundamentales y yo creo que Cataluña normalizando ya es a lo mejor hasta pedirle mucho no pero la salida de este bloqueo me lleva a pensar que solución como formulación mágica de una salida de emergencia rápida de ésta instante congelado en el que nos hemos instalado todos me da por pensar que estamos