Hora 25 (31/01/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0055 00:00 Serena como testigo en el Tribunal Supremo ha explicado que su prioridad siempre fue un referéndum pactado y que una de sus preocupaciones era que el uno de octubre terminase como el nueve de noviembre es decir sin ninguna validez jurídica ha refrendado que abandonó el Gubern por discrepancias políticas con el proceso independentista entraba en su fase critican lo mismo que ha hecho poco después Albert vaya director general de los Mossos d'Esquadra en ese momento dejó el puesto cuando Joaquim Forn entró como nuevo conseller de Interior ha dicho hoy porque empezaba una nueva fase política pero también ha negado la existencia de órdenes reuniones para permitir el referéndum ilegal mientras estuvo en el cargo

Voz 1 00:31 además el juzgado de Barcelona que investiga el referéndum del uno de octubre asegura que el guber de la Generalitat usó dinero del FLA del Fondo de Liquidez Autonómico para financiar el proceso independentista aunque en el auto argumenta sin pruebas sé que decirlo y como no sabe exactamente dónde sale el dinero apunta la posibilidad de que saliera del FLA a ese texto a ese texto ha tenido acceso la SER Aitor Álvarez buenas noches

Voz 2 00:51 buenas noches Angels pues el único argumento la única prueba es prácticamente si una suposición lo que dice el juez que el Govern recibió grandes cantidades de dinero procedentes del FLA y eso no es ningún descubrimiento porque es público como sabe entonces que esas partidas sirvieron para el proceso independentista pues no lo dice como lo sabe esta es la frase del auto ante la impone civilidad de atribuir un gasto concreto a una determinada partida de ingreso cualquier gasto debe imputarse dice por lo menos y en la proporción que corresponda al importe del FLA percibido ese año es decir admite que no puede determinar la cantidad del FLA destinará al pluses pero dice que algo habrá que el dinero que sea destinado al pluses puede ser del FLA el magistrado responden a este auto a un recurso presentado por el ex número dos de Junqueras en la Conselleria de Economía Josep Maria Juve que se oponía a que en la causa en la que está imputado se permitiera la Abogacía del Estado ejercer de acusación particular ese recurso sea desestimado y según ha podido saber la Cadena SER el abogado de su B Andre bandera Hynde ya ha recurrido otra vez Van den Eynde además ha explicado a esta emisora que considera el auto un despropósito porque todo se basa pincel en un supuesto en una presunción ir recuerda que todos los gastos del FLA están autorizados expresamente por el Gobierno español

Voz 1 02:03 déjame que os pregunto desde antes de cerrar el capítulo Cataluña por e iba a decir la estrategia del Gobierno pero claro es que creo que estrategia gobierno en la misma frase no no no no queda no no casa porque decía antes y rememoraba Gonzalo ese relato que hizo a Lucía Méndez de esos de esas horas de pánico del del Gobierno cuando hay esa reunión con capitaneada por Soraya Sáenz de Santamaría que pide una tormenta de ideas para ver cómo judicialmente pueden parar la candidatura de Carles Puigdemont visto además lo hacen horas antes de que se tenga que producir el debate ocho días antes de que tenía que producir el debate de investidura con la previsible investidura de Carles Puigdemont si si nada lo frena piensa el Gobierno y Fernando la estrategia del Gobi

Voz 3 02:46 no en todo esto la estrategia que sólo pasa por

Voz 1 02:48 el tema judicial además haciendo un uso de las instituciones lo habéis montado antes peligro

Voz 0656 02:55 hombre a de lloré cuando lo sobre la muchas veces no que cuando decides condenado político se resuelve jurídica y judicialmente pues eso estás perdido políticamente pero yo creo que aquí lo que tenemos que contrarrestar son dos ideas no que es ver hasta qué punto que punto pueden ser compatibles es decir hasta qué punto el Estado de derecho es compatible con la razón de Estado he estado dicta que no puede de ninguna de las maneras darse la más mínima facilidad que puse Puigdemont pueda asistir a la investidura ya SA tele en telemáticamente o en presencia y luego bueno pues te das cuenta de que eso es lo que dice la razón de Estado proyectos instrumentos tienen tienen que ser siempre siguiendo el estado de derecho y entonces ahí es donde entra digamos el problema este de digamos de la imaginación jurídica no que bueno que yo creo que el Tribunal Constitucional a la vista del embarque en el que la que han metido pues no no lo ha resuelto el todo mal a esa especie de medidas cautelares donde no se ha pronunciado realmente donde pone sobre la impugnación no sabemos eso no no es decir que no está en contra además de la investidura sino que bueno pues te pasa que tiene que hacerse presente el que está ausente etcétera es un juego extraño pero yo creo que el problema de fondo es el que yo creo que es el es fascinante pero ahora ve preocupante no es esa interferencia digamos de todos los elementos que tienen que ver con la razón de Estado es decir lo que interesa al Estado para mantener el digamos su bienestar su sobretodo Suu sumó su entidad básica como es lo que está en juego con el conflicto catalán como se puede hacer eso con con un instrumento que está pensado para evitar precisamente este tipo de derivas no Ivor yo creo que el Ejecutivo ahí el lo más a mí lo que me parece casi más preocupante aunque esto me indica que seguramente hay precedentes también en otras ocasiones es son de esas llamadas famosas del presidente Gobierno no ha a magistrados del Constitucional parece que bueno que sí que la destitución tiene siete que tiene una autonomía y que tú ahí no puedes estar presionando en lo que no sabemos es cuál es el contenido de las conversaciones que no que no

Voz 1 05:11 presiones tiene son trasladaron la preocupan

Voz 0656 05:14 efectivamente no hay a mí yo a mí me preocupa San que yo yo a mí lo que más me está preocupando realmente de de el así llamado conflicto catalán realmente es es el daño que puede hacer para español por supuesto por la catalana

Voz 0515 05:28 yo creo es una mezcla de cosas pero yo creo que es en primer lugar mala conciencia histórica todos hemos asistido yo tuve la oportunidad de verlo desde el propio Congreso de los Diputados el ciclo que va desde el Estatuto de Autonomía hasta hasta estas últimas de Cataluña me refiero hasta estas últimas bueno viñetas de esta larga historia que estamos analizando no y la parálisis la negación de la realidad en no querer moverse el decir que no a los partidos de la oposición en no escuchar a nadie ha permitido que esta cangrejo haya saltado sobre la mesa de Rajoy cuando ya la barca estaba llena de vías de agua en segundo lugar con cariño con perdón un grupo de jóvenes abogados del Estado que creen que la realidad se modifica modificando un papel y lo dejo ahí porque es una gran profesión de una gran carrera de funcionarios de altísimo nivel con muchísimo prestigio pero esto es un grupo de gente joven que cree que la realidad subyace pervive en un papel no es real no es ahí donde pervive tercero una sensación de que va saltando obstáculos arreglando vías de agua diarias reaccionando a la acción de otros y cuarto Zoido

Voz 4 06:34 no se nos olvide oído bueno a veces no abrió yo

Voz 0515 06:38 pues yo arcos con Piolín lo los maleteros del coche Zoido siempre fiel a la cita de de de una peli de Berlanga creo que exacto India monográficos sobre

Voz 1 06:49 ya lo kafkiano ayer fue que la policía no no sé si fueron Mossos Policía yo me yo creo que fue policía que revisó el maletero del coche de Xavi un coche del taxi

Voz 5 06:58 en el que viajaba en el que viajaba pronto estratégicos una palabra que a mi me parece que le queda grande a lo que estamos viendo no van reaccionando a veces va a hacer mejor otras veces lo hacen peor a veces el Tribunal Constitucional orientado había en otra vía

Voz 0515 07:10 yo yo yo que una estrategia es concertar con el conjunto de partidos que no quieren que Cataluña se independizó hace una propuesta política de gobierno de partidos de Estado compartida y concertada bien pensada no en un Brain Storm bien jurídico de que hacemos hoy para otro Belén esto mañana de que hacemos pasado no estrategia quizás da mucha palabra en este caso

Voz 3 07:35 sí concuerdo concuerdo con los dos y el Gobierno ha confundido

Voz 0656 07:39 derecho del Estado o derecho al servicio del

Voz 3 07:42 he estado con el Estado de derecho que es todo lo contrario que es que la política y las instituciones están garantizadas en su funcionamiento por una ley suprema que no que no puede discutirse esto se aplica en muchas direcciones y las presiones que ha sufrido la judicatura como señalaba Fernando en el uso político de la Fiscalía no repito somos un país somos país garantista en ese sentido no tenemos que tener miedo por nuestra democracia como a veces se dice el problema que tenemos quizás es son los sistemas de designación de los altos cargos que minan la división de poderes y esto es algo que esté que este proceso está está sacando está sacando a la luz hay hay mucho margen de mejora para nuestra división de poderes y por lo tanto para nuestra para nuestra democracia claro una democracia la democracia es verdad que es fondo y forma pero democracia no solamente son derechos somos una democracia liberal y eso qué quiere decir que conviven el respeto fundamental a los derechos civiles de los derechos individuales con la voluntad popular esos mecanismos representativos en este caso se ha desencadenado un proceso de Voluntad Popular y de representación que finalmente iba a chocar con

Voz 0515 08:48 a unos derechos individuales y con derecho sólo había espera

Voz 3 08:50 pese a que se produjese que a los tribunales decidiesen lo que ha hecho el Gobierno unos no espera es impacientarse cuál ha sido su estrategia para todo ello bueno pues la de la del sentido común que están peligrosa no estas frases de bueno yo sabía o lo que sea tenían el que la hace la paga este tipo de frases que se permiten la vicepresidenta por ejemplo que son también las que dejan banda hacen permeables a los representantes de Ciudadanos no lo que pasa es que ellos no tienen la necesidad de decir y por lo tanto no acaban manchados son muy peligrosas porque esto no va de sentido como ha que hay que tener mucho rigor alarde de ver qué tipos penales están aplicando qué derechos políticos no se pueden vulnerar porque se está vulnerando con ello el funcionamiento democrático de una autonomía como como es Cataluña no sea que su estrategia es esta pero realmente no

Voz 0656 09:38 no siempre como establece yo tengo hacer una pregunta al vamos a él porque yo pido un momento ahí en en los últimos meses no he tenido la impresión antes de la aplicación de la ciento cincuenta y cinco que el más moderado dentro de los actores políticos españoles que era Rajoy que dentro del del ambiente digamos mediático de lo que se pedía liderado como Le cuesta

Voz 1 10:02 tanto es así que no exactamente

Voz 0656 10:05 hay que atribuirlo al claro poco está la sensación ésta no sea no quiero meter la pata no no quiero meter la pata estuvo esperando esperando esperando y en todo ese ínterin sumó su nuevo adversario fue creciendo creciendo

Voz 3 10:19 ciento entonces y ahora de repente

Voz 0656 10:21 claro ahora quiere ser más categórico que ninguno creo que haya habido ese giro que yo que me viene provocado más por el temor a ciudadanos que realmente Por otra cosa yo creo que antes sí tenía una visión más clara de lo que le puede interesar al Estado era mucho más cauteloso y ahora en cambio yo creo que está muy forzado en tiempo que bueno ya a los medios de comunicación afines están azuzando le ya hay hay vivido un cambio cualitativo juicio eh pero déjame que venden

Voz 1 10:49 sí que un par de minutos a otras dos cuestiones que han pasado hoy que son destacables anoche en el Capitolio de Estados Unidos Donald Trump pronunció su discurso sobre el estado de la Unión el primero que realiza donde explica ante las más altas autoridades el curso de su mandato y también detalla hacia dónde quiere ir la estrategia que decíamos antes y aunque es cierto que trama estuvo más comedido que de costumbre dejó claro que no piensa renunciar a algunas de sus medidas más polémicas como por ejemplo limitar la inmigración mantener Guantánamo corresponsal Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 11:20 buenas noches y Donald Trump quería presentarse anoche como un hombre de estado dejar al lado el tono agresivo y partidista que tienen normalmente en su

Voz 0515 11:28 cursos llegó con un mensaje observatorio

Voz 1510 11:30 y optimistas pero Trump no dejó de ser Trump y lo demostró en el contenido de su discurso el presidente presentó al Congreso un plan para reformar el sistema migratorio necesario según él para garantizar la seguridad nacional que pasa entre otras cosas por construir el muro y acabar con la reagrupación familiar además

Voz 4 11:49 el anuncio

Voz 6 11:52 que mantendrá abierta la cárcel de Guantánamo a la que llevarán

Voz 1510 11:55 los presos el presidente resaltó los éxitos de su política económica y pidió a la Cámara una inversión de más de un millón de dólares para infraestructuras no ha habido mejor momento que este para vivir el sueño americano porque los estadounidenses dijo Trump también somos soñadores creemos en un desaire a los Dreamers a los que se refiere como inmigrantes ilegales el asunto migratorio ha sido uno de los más polémicos entre la oposición y entre otras cosas como dice el sábado

Voz 7 12:22 Bernie Sanders es

Voz 1510 12:25 porque sido Trump el que ha provocado esta situación de eliminar el pasado mes de septiembre el DACA el permiso temporal mediante el cual los Dreamers están legalmente en este país dice Sanders que la política migratoria no debe pasar por la separación forzosa de las familias

Voz 7 12:38 por el pago del muro con dinero público ni por el racismo y la exclusión por pertenecer a otra hernia o

Voz 1 12:47 otro asunto que no quiero dejar pasar porque hoy ha vuelto a declarar ante la justicia marroquí la activista defensora de los derechos humanos Helena Maleno está acusada de complicidad con las mafias que trafican con personas para que lleguen a Europa el caso únicamente se sustenta eso es importante en una investigación de la policía española que en nuestro país que en España ha sido archivado Nicolás Castellano

Voz 1620 13:09 esta vez a la tercera comparecencia al magistrado de Tánger ha interrogado a Maleno durante casi una hora centrando todas sus preguntas en la llamada a Salvamento Marítimo descrita en el informe policial español que consta en las actuaciones es es el mismo informe que la Fiscalía de la Audiencia Nacional española archivo directamente al no apreciar ningún indicio de delito lo que lleva Maleno a subrayar está con tradición ya apuntar al Gobierno español son declaraciones a la SER

Voz 8 13:33 sí de nuevo interrogada por unos hechos que ya han sido archivados por la justicia española así que esto me genera una doble indefensión ya que todas las acusaciones provienen de España y todos los documentos testigos grabaciones de llamadas a Salvamento también están en España por decir que las autoridades españolas no me lo están poniendo fácil pero ante toda esa persecución sí que puedo decir que se alza la voz de la solidaridad de muchos miles de personas anónimos de instituciones y de colectivos que saben fehacientemente que salvar vidas no es delito

Voz 1620 14:05 vale no ha hecho entrega de la documentación que la había reclamado el juez que tendrá que decidir ahora sobre si sigue adelante con la causa horas archiva

Voz 9 14:13 también le podríamos preguntar soy digo por este asunto a ver Siria quiere sentarse no podíamos monográfico monográfico haberse le invitaban más de una ocasión pero no quiere sentarse seguidos de hora25 no sé por qué otras noticias el día

Voz 10 14:25 el Gobierno no piensa buscar una nueva fórmula para afrontar el pago del Castor la plataforma de almacenamiento de gas que tuvo que paralizarse después de varios terremotos en las costas de Castellón Tarragona se indemnizó a las constructoras la principales ACS con mil trescientos cincuenta millones pero luego el Constitucional lo tumbó hoy El ministro de Energía ha dicho que no piensa hacer nada al respecto Eladio Meizoso

Voz 11 14:45 Álvaro Nadal sólo debe entender en su comparecencia en el Congreso recordó que la como

Voz 12 14:49 es de Mercados y Competencia ha suspendido los pagos por el Castor por la sentencia del Constitucional hecho oficial este mes ha anunciado también que esa misma sentencia los usuarios de gas natural

Voz 11 14:59 de pues es recuperarlo para llamarle de cinco sí

Voz 1 15:04 no es que siempre hemos hecho alguna cosa de México hemos contado con L

Voz 11 15:07 parte del dinero va a ir a luchar a la mejora de la Justicia del país que es un es un pico eh cientos de

Voz 1 15:13 cierto el Premio Alfaguara justo esta tarde me he llegado lo tengo sobre la mesa la última novela de Andrés Neuman no de hecho es la la las claro es la la primera novela que saca después de su premio Alfaguara que ha escrito otras cosas

Voz 11 15:24 pero no haber a novelas la primera si el del siglo bueno pues él yo te cuento el del viajar sin ver ese de los hoteles la la

Voz 1 15:31 bueno pues hoy me ha llegado la última novela y tengo unas ganas que este fin de semana si alguna serie de Netflix me lo permite

Voz 3 15:38 Cara esto bueno una cosa yo es mañana creo que voy a tener una tarde noche un poco complicada porque mediante teléfono tablets simplemente papel y bolígrafo tengo que decidir junto con gente que es lo que en va a hacer o qué es lo que coreografías de la Compañía Nacional de Danza se van se van a poder ver bailar en el pago de responsabilidad Torres Si bueno pero esto es una votación popular

Voz 11 16:05 no pero pero conmigo no cuentan ingenio contigo que responsable que a lo mejor pudiera hacer mira esto es lo que se dice desempatar me creo

Voz 13 16:15 Juan José Carlos Martínez director va a ver cuatro creaciones nuevas tres de ellas estrenos digamos mundiales

Voz 3 16:23 que solamente es este vamos a voy a resumir una historia muy divertida alguien que me han cortado me ha encontrado de París Carmen Vela mira Jeff Koons resulta que regala su obra a París que por cierto tiene que pagar París tres a cinco millones de euros se las regalo bueno es decir sí pero la alcaldesa de la vez que bonito regalo nos hacen entonces ahora hay que encontrar el dinero y además Koons dice que donde tienen que estar su escultura de doce metros treinta y ocho toneladas y claro los artistas y las artistas de Francia han puesto el grito en el cielo y entonces ahora incluso hasta la ministra de Cultura ha tenido que intervenir se ha reunido con Jeff Koons es un poco un regalito envenenado también te digo eh sí posa imagínate el fin bueno tenía otras dos cosas que contarte tela telas cuento mañana de Sevilla y de la Fundación Mapfre vamos con el nuevo disco de Santero los muchachos Illa que se llama Ventura

Voz 14 17:28 ampliar así los mucho

Voz 11 17:29 sí Ventura y te he dicho no no esto no sé si los anteriores muchachos son los que los músicos y Ventura se llama el disco con Torres siempre hay que explicarlo después porque la primera es difícil entenderlo

Voz 15 17:47 hasta qué vinos todo ella trabajaba hasta mañana

Voz 11 17:57 no era antes esta mañana tamaña muy agotadora

Voz 15 18:03 nada que ver ofrecido más que por tubos llega a mi lado ya no estaba tan enorme qué verdad acabamos K A uno

Voz 16 18:57 Capa ya ha sido prudente

Voz 15 19:00 ha perdido apenas queda Ramoneda

Voz 1150 19:05 el dietario eran tan frágil esos equilibrios el mundo independentista que ha bastado el gesto de prudencia para que las aguas de la aparente unidad se retiraran en la playa quedar a la vista de todos lo que unos y otros pensaban y no querían decir los restos no se han sacrificado escribe Puigdemont en un último intento de excitar los ánimos de los más fieles pero cada día que pasa su estrategia se debilita porque las consecuencias catastróficas de prolongar la situación se hacen más evidentes y al fin y al cabo puso en Bonn paga ahora la falta de coraje para convocar elecciones en octubre la fuga desde fuera sólo puede manteles en escena con ruido y el ruido se repite y cansa un Gobierno español muy inseguro se afana en cantar victoria no se equivoquen esto no ha terminado por mucho que lo diga Puigdemont en su mensaje a Comín se necesita mucha política hay mucho tiempo de restauración in mal empieza el Gobierno si quiere presumir de humillación del adversario el independentismo gobernara Cataluña de una forma u otra habrá que entenderse quedan muchos obstáculos por el camino diez Colón Mis levanta acta del deterioro de la democracia española por la respuesta gubernamental al independentismo situándola en la cola de las democracias de primer nivel al borde de la Segunda división el régimen ha girado hacia el autoritarismo democrático sin que los partidos obsesionados con el independentismo quieran verlo en el extranjero ya se van dando cuenta Se confirma la batalla por la hegemonía en la derecha se jugará en la extrema derecha ciudadanos apostado por la radicalización para desbordar al PP en dos mil dieciséis apostó por la supresión de la prisión permanente revisable hace tan sólo unos meses acusaba al PP de demagogia punitiva ahora presenta una enmienda para endurecer los plazos exquisitos que regula la prisión permanente por este camino en su aceleración hacia el poder Ciudadanos acabará saliéndose del mapa son los vientos de radicalización conservadora que vienen calentando toda Europa

