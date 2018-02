Hora 25 (01/02/2018)

Voz 1 00:00 aceptaría Puigdemont

Voz 0194 00:49 hola buenas tardes Cataluña sigue sin saber qué será de ella la próxima semana incluso el próximo mes hoy Oriol Junqueras ha lanzado su última idea designar a Puigdemont presidente simbólico de la Generalitat y elegir otra figura que sea quién gobierne de manera efectiva el bloque independentista asegura que sigue buscando la forma de elegir a Puigdemont en un pleno del que no se ha vuelto a saber nada el presidente del Parlament espera el informe de los servicios jurídicos que llegará la próxima semana rehúye tu Rehn insiste en que no hay ningún candidato alternativo puntos

Voz 3 01:17 cuando haya garantías a garantías de excluida de que la investidura efectivamente será efectiva ese para formar gobierno ahí un candidato el único candidato Carla profesora Carlos a Bono con lo cual últimamente no habrá otra ronda de contactos con los grupos

Voz 0194 01:34 los partidos no independentistas piden apunta Ramón una vez más que renuncien tentar el imposible de presidir la Generalitat Albert Rivera le pide que deje de hacer el indio

Voz 4 01:42 mantiene tiene que parar hacer el indio y tiene que volver a en Cataluña un presidente una presidenta que compras leyes es muy sencillo yo creo que se agotó el tiempo de Puigdemont ahora toca el tiempo otra vez de la Constitución

Voz 0194 01:54 la vía judicial avanza a mayor ritmo que la política hoy el juez Llarena puesto fecha a la comparecencia como imputados de Artur Mas Marta Pascal del PDeCAT Marta Rubiera de Esquerra o Anna Gabriel de la CUP también hoy ha declarado como testigo el coronel Pérez de los Cobos que le ha dicho al juez que los Mossos d'Esquadra pusieron más empeño en que se celebrará el uno de octubre que en Evita Carlo y nuevos más que relata las graves dificultades que el proceso independentista supuso para el ejercicio del periodismo en Cataluña lo denuncia Reporteros Sin Fronteras

Voz 2 02:20 has ido ver balizas Cisco vallas

Voz 5 02:22 el nacionalismo pujolista al independentismo

Voz 2 02:26 Se radicalizado mucho que ya existía el enfrentamiento político y mediático es mucho más evidente mucho más contundente y mucho más claro

Voz 0194 02:40 además esta tarde hemos conocido la imputación del ex presidente de la constructora OHL pero

Voz 1715 02:44 con con Juan Miguel Villar Mir también el después de la Púnica imputa a quién fue consejero delegado de esa compañía Javier López Madrid les acusa de varios delitos por el supuesto pago de comisiones ilegales en algunas de las obras del metro de Madrid cobros va a contar Miguel Ángel Campos marino a detallar los cambios que va a introducir el Consejo del Poder Judicial en su estadística sobre la violencia contra la mujer a partir de ahora empezar a contabilizar denuncias y sentencias de todo tipo de violencia Ángeles Carmona preside el observatorio

Voz 6 03:12 por porque necesitamos saber cuántas mujeres están denunciando si hace falta reforzar la protección de estas mujeres y si es necesario iba a ser necesario estamos convencidos ampliar recursos sociales que hay

Voz 1715 03:26 nuestros compañeros de Málaga Nos van a contar lo último sobre la denuncia presentada por una soldado que asegura haber sido víctima de una violación en grupo por parte de algunos compañeros de cuartel en Radio Barcelona buscaremos novedades sobre el caso de una discoteca de Cornellà que anuncia una fiesta con el reclamo de unirse a la mano

Voz 0194 03:41 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:43 buenas tardes hoy se juega el partido de ida de las semifinales Copa del Rey entre el Barcelona y el Valencia luego estaremos en el Camp Nou para ver cómo salen los dos equipos hoy tenemos también Euroliga de baloncesto han terminado dos partidos el Real Madrid ha perdido en Moscú noventa y tres ochenta y siete ante el CSKA y el Valencia ha caído en Turquía ante el Anadolu Efes por ochenta y dos A66 luego estaremos también en el Palau donde el Barça juega ahora mismo con el Milán

empieza hora25 Pedro ahí Carrusel Deportivo a partir de las nueve así que tomen nota de nuestro mapa de coordenadas para hoy primera cita con la actualidad hasta las ocho y media de la tarde y regresaremos a las diez de la noche las nueve en Canarias a través de la onda media de la aplicación de la Cadena Ser de la web de la Cadena SER Cadena Ser punto com

Voz 1715 06:34 vamos de Cataluña todo llegará pero antes vamos a fijarnos en las comunidades que se encuentran en alerta roja por la previsión de fuertes nevadas mentalmente son Asturias Cantabria también una parte del País Vasco actualizamos situación con María José Loché miren Azkue y Arancha le diría

Voz 1464 06:50 aquí en Asturias se mantiene hasta mañana al mediodía en alerta roja por nevadas la situación más complicada esta ahora ese registro en la red secundario de puertos de montaña catorce precisan el uso de cadenas el puerto de Pajares está cerrado al tráfico de vehículos pesados y para el resto es preciso el uso de cadenas no hay restricciones en la autopista del Huerna pero es preciso extremar las precauciones porque sigue nevando intensamente durante la tarde se han registrado varios accidentes sin consecuencias graves a causa de la nieve como de las granizadas que también han caído

Voz 0978 07:21 aquí en Cantabria hay dos puertos de montaña cerrados al tráfico y es necesario además el uso de cadenas en ocho carreteras de la red autonómica el ciento doce que ha recibido ya medio centenar de llamadas relacionadas con la nieve aunque no se ha registrado ninguna incidencia de gravedad de momento pide extremar la precaución en las áreas de Liébana donde se pueden complicar las cosas en la vía alternativa al desfiladero de La Hermida que permanece cerrado por obras sea reforzado el número de máquinas quitanieve para evitar quedarse aislados es que se esperan espesores de hasta veinticinco centímetros de nieve en Euskadi

Voz 0244 07:52 llevamos dos horas de alerta naranja por nieve con la red principal abierta y carreteras secundarias con problemas con puertos de montaña afectados en Orduña Eva Revilla son necesarias las cadenas para todo tipo de vehículos en al tuve los camiones y vehículos articulados también necesitan llevar cadenas los primeros copos de nieve han comenzado a caer en Vitoria con una cota de nieve bajará a los trescientos metros de madrugada y donde se han movilizado ocho vehículos quitanieves y una veintena de máquinas para la limpieza de aceras el aviso naranja se mantendrá activado hasta mañana a medio día apunta

Voz 1715 08:20 precaución mucha precaución conviene siempre informarse del estado de las carreteras antes de emprender viajes venía anunciando un cambio brusco del tiempo en algunas comunidades una bajada importante de las temperaturas nevadas en cotas relativamente bajas vamos a actualizar el pronóstico con Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 08:37 en estos momentos llegue al grueso del aire frío esto va a ser que a partir de ahora baje la cota de nieve mucha tensión en el extremo norte de la península pero también cerca del Mediterráneo tenemos avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por situación meteorológica de riesgo destacando el nivel rojo en toda la Cordillera Cantábrica donde la nevada copiosa pero es que en el Cantábrico llegarán nevar hasta unos trescientos metros de altura en el interior de Cataluña hasta la próxima madrugada alrededor de los cuatrocientos quinientos en Baleares avanzada la madrugada la cota de nieve también alrededor de los seiscientos ochocientos metros y mucha tensión a las precipitaciones en provincias como Alicante también al este de Cuenca en Valencia Albacete Murcia la parte más oriental de Andalucía también aquí nevadas copiosas en cotas superiores a los seiscientos ochocientos metros de altura mañana durante la tarde irá mejorando pero el frío ha llegado para instalarse durante muchos días

Voz 8 09:29 jurídico Cataluña

Voz 1673 10:02 Tico elemental no puede ser que el Parlament no sea libre de investir a cualquiera de sus diputados pero al mismo tiempo admite que las circunstancias actuales podría ser difícil que pulmón ejerciera la presidencia es en este contexto en el que plantea que haya una simbólica que se entiende seria para el líder de Cataluña y otra ejecutiva que se supone sería la que se sometería al debate de investidura en cualquier caso es que la quiere quitarse la presión de encima cuanto antes por eso Marta Rovira reaparece en una entrevista la Agència Catalana en la que viene a decir que sigue a la espera de conocer la fórmula mágica con la que Puig Ramón pretende gobernar

Voz 1715 10:36 en Cataluña Nancy Duke ateo una fórmula a pan Sada

Voz 1673 10:39 en Cataluña dice que tiene una fórmula pensada así que esperamos que nos la presente cuando tengamos los detalles nos pondremos a trabajar para calle investidura lo más rápido posible para que sea real y efectiva sostiene Rovira en el fondo lo que está diciendo es que quiere saber cómo lo hará jamón para designar Kun Sallés o firmar decretos Si su investidura queda suspendida ostenta el Rey no firma su nombramiento

Voz 1715 11:01 pues así están las cosas las dos fuerzas mayoritarias el bloque independentista reclamando se una a otra cosas ahora es Esquerra la que le dice a Yus per Cataluña que les cuentes de una vez cómo piensan hacerlo el juez Llarena puesto y fechas las declaraciones como investigadas y otras cinco personas entre ellas el ex presidente Artur Mas varios dirigentes del PDeCAT Esquerra Republicana el mismo juez ha tomado declaración como testigo al coronel Pérez de los Cobos es el coronel al que el Gobierno encomendó el mando de las fuerzas de seguridad desplegadas en Cataluña para hacer frente al uno de octubre y al proceso posterior también en los días previos Pérez de los Cobos ha llegado a asegurar al juez que los Mossos pusieron más empeño en facilitar la consulta que en cumplir las resoluciones judiciales Pozas Pérez de los Cobos ha declarado como testigo

Voz 0055 11:47 ante cuatro horas y ha refrendado lo que dicen los informes de interior que los Mossos d'Esquadra se aliaron con la Generalitat y la sociedad civil e hicieron todo lo posible para que el referéndum del uno de octubre saliese adelante

Voz 1715 11:58 según el coronel incumpliendo la orden judicial

Voz 0055 12:01 el de frenarlo entre otras cosas ha afirmado hoy ante el juez Llarena tiene constancia de que los Mossos vendieron a la policía no sólo no impiden el referéndum ya declarado ilegal sino que incluso informaban sobre los movimientos de la policía a las personas que habían los colegios además después de la testifical el juez ha comunicado parte del calendario de declaraciones de investigados Mireia Boya y Anna Gabriel de la CUP declararán el catorce de febrero las líderes de Esquerra y PDeCAT Marta Rovira y Marta Pascal el diecinueve y por último el día veinte el ex president Artur Mas y la presidenta de la Asociación de Municipios independentistas

Voz 1715 12:31 Neus lloverá el ministro de Justicia asumido públicamente lo que es probable que ocurra ir relativamente pronto que el Supremo inhabilite de los investigados por rebelión antes incluso de que se les juzga por ese delito como decía Rafael Catalá esta mañana en Antena tres

Voz 13 12:47 así es hoy la interpretación de la ley de enjuiciamiento criminal que dice que cuando se produce el procesamiento por una serie de delitos graves o personas e rebeldes en ese momento antes de esperar incluso a la sentencia ya hay una inhabilitación por lo tanto cuando se dicte auto de procesamiento todas las personas que estén dentro de él serán inhabilitada

Voz 1715 13:06 en el capítulo de el análisis que hacen los políticos sobre la crisis catalana vamos a sumar dos voces de las que va aumentando poco a poco un grado más el tono de la crítica incluso del desprecio por un lado el portavoz del PSOE Óscar Puente que ven el comportamiento del independentismo de la parte del independentismo es cierto son rara sus rasgos sectáreos al estilo de Manson

Voz 2 13:30 es cómico entre cómico trágico hiló uno Bella ciertos componentes de comportamiento de SEC

Voz 5 13:36 no en en una parte del independentismo no porque da la sensación de que este hombre es una especie de Charles Manson les tiene a todos metidos en una habitación unos irá la sensación de que van a un suicidio colectivo

Voz 1715 13:47 o el líder de Ciudadanos que aconsejar a Carles Puigdemont que deje de hacer el indio son es la palabra que utiliza el Rivera mucho

Voz 4 13:54 con tiene que parar de hacer el indio tiene que volver a realidad hay dejar que gobierne Cataluña un presidente de una presidenta que cumplas leyes es muy sencillo yo creo que se agotó el tiempo de Puigdemont ahora toca el tiempo otra vez de la Constitución

Voz 1715 14:06 por cierto que la prensa local cuenta que Carlas de alquilado ya una residencia fija una residencia familiar para vivir allí en Bruselas en concreto en Waterloo está a unos treinta kilómetros al sur de Bruselas según los periódicos locales como el periódico eco Leko esa vida da tiene unos quinientos metros cuadrados seis habitaciones tres baños un garaje terraza es lo que dice cuenta la se sabe legal algo más íbamos a cerrar ya este capítulo la denuncia que ha hecho hoy Reporteros Sin Fronteras una denuncia sobre la cosa al que fueron sometidos los periodistas los meses más duros del unos meses negros en Catalunya para el periodismo

Voz 1600 14:49 pero según esa organización Sara se sí describe en estos últimos tres meses como los más negros de la historia democrática de Cataluña en cuanto a libertad de prensa el periodista catalán Xisco valles decía hoy que siempre ha sido difícil ejercer libremente el periodismo en Cataluña pero que con el independentismo la situación ha empeorado

Voz 2 15:05 en este tránsito del nacionalismo pujolista

Voz 5 15:07 la al independentismo sea radicalizado mucho que ya existía coloco el enfrentamiento

Voz 2 15:14 ocho político y mediático es mucho

Voz 5 15:17 es evidente mucho más contundente hay mucho más claro era él

Voz 1600 15:19 por me hacen referencia ataques en redes sociales agresiones físicas o insultos que ocurren por ejemplo en las manifestaciones

Voz 5 15:25 si tú es una manifestación pro independentista con centenares de millones de miles de personas en la calle ven un periodista de La Sexta de tres o cuatro de Antena tres Eso sí empiezan a gritar

Voz 1715 15:37 la prensa española manipuladora no pero lo mismo les Espasa

Voz 5 15:41 a dos que son de TV3 o Catalunya Ràdio presentan en una manifestación de signo contrario no

Voz 1600 15:46 desde Reporteros Sin Fronteras describen en definitiva un clima irrespirable para la libertad de información en Cataluña

Voz 1715 17:00 Pedro Blanco ocho diecisiete minutos siete diecisiete minutos en Canarias más allá de Cataluña algunas novedades que nos deja la tarde por ejemplo la decisión del juez de la Púnica de imputar a uno de esos apellidos de reconocido prestigio uno de esos apellidos reconocidos en el ámbito empresarial el Villar Mir imputa al ex presidente de OHL también imputa al ex consejero de esa constructora por supuestamente es lo que se está investigando haber pagado algún tipo de comisión por ciertas obras del Metro de Madrid Miguel Ángel Campos

Voz 1552 17:32 es la tercera imputación para Juan Miguel Villar Mir después de la caja B del PP y la operación Lezo y todas con un denominador común operaciones de pago de mordidas a cambio de obra pública hizo para ganar el favor del Partido Popular el magistrado le cita como imputado en la púnica el seis de febrero para averiguar qué

Voz 2 17:48 esa sabía sobre la implicación de sus empresas

Voz 1552 17:51 en el amaño de una adjudicación en el Metro y Metro Ligero de Madrid a favor del conseguidor de la Púnica David Marjaliza con el reparto de comisiones a su yerno Javier López Madrid y Francisco Granados el grupo empresarial de Villar Mir puso las licencias que Marjaliza no tenía para ser adjudicatario del contrato ferroviario en la red corrupta se encontraban Javier López Madrid Un directivo de OHL el conseguidor Marjaliza Jesús trabada en la cúspide francés

Voz 1715 18:16 disco Granados a través de un gracias Miguel Ángel el Consejo del Poder Judicial va a introducir algunos cambios en los criterios con los que elabora la estadística de violencia contra os sobre la mujer porque a partir de ahora se van a incluir todos los tipos de violencia desde las de Lugo Zarrías por una agresión sexual por ejemplo fuera del ámbito sentimental de trámites de la pareja a las condenas que se produzcan en ese tipo de casos mayor abalorios ellas Cerrato judicial empieza a trabajar para ampliar el concepto islas

Voz 0978 18:47 Temas de violencia machista va a recoger en sus informes los asesinatos por el hecho de ser mujer y las denuncias que se presentan como decías fuera del ámbito de la pareja o ex pareja las referidas concretamente a violaciones y agresiones acoso sexual trata de mujeres con fines de explotación sexual mutilación genital femenina matrimonios forzosos Ésta es una de las medidas del Pacto de Estado pero la presidenta del organismo destaca otra de las reformas legales fundamentales en este caso para la protección de los menores Ángeles Carmona

Voz 6 19:17 la obligatoriedad de la suspensión del régimen de visitas al maltratador en los casos en que se demuestre que el niño o la niña está expuesto a la violencia decir ha visto ha vivido ha convivido con situaciones de violencia de género

Voz 0978 19:31 también serán obligatorios para todos los jueces que accedan a la carrera judicial

Voz 1715 19:35 cursos de formación especializada en violencia hereje eran en Cornellà El Ayuntamiento de la ciudad ha decidido aún jugar contra una discoteca que promocionaba una fiesta animando a los hombros asuma a los hombres perdón a sumarse a la manada saben que la manada es el nombre de del grupo de Whatsapp que compartían los acusados de violar a una joven durante unas fiestas de San Fermín volvemos a Barcelona Mónica pena

Voz 1600 19:58 los responsables de la discoteca han retirado los anuncios que habían difundido a través de las redes sociales en ellos se veía a una mujer en actitud sensual junto al mensaje quedan pocos días para que te unas a la manada la dirección del local ha pedido disculpas y asegura que han utilizado esta palabra porque remite al animal en el que se inspira el nombre de la discoteca el elefante pero la concejal de Igualdad de Cornellà Rocío García en declaraciones a la SER dice que no se cree este argumento

Voz 18 20:25 cruzaba la imagen de una mujer con una actitud totalmente sexual yo creo que la discoteca se refería a lo que se referían no ha hecho ninguna referencia al animal al que dicen ahora referirse que el tipo de publicidad es ofensiva y que además puede incitar

Voz 1600 20:44 al muy a la discriminación el Ayuntamiento de Cornellà presentará una denuncia porque ven claro que el mensaje de estos anuncios era sexista bejatorio vulnera los derechos de las

Voz 1715 20:53 Jerez y el ejercicio investiga la denuncia de una violación en grupo presentada por una soldado en su relato ya cuenta cómo salió con unos compañeros del cuartel a tomar algo supuestamente fue drogada hija violada ocurrió según cuenta en el cuartel de Bobadilla desde ser Andalucía centro informa Fernando González

Voz 1084 21:10 son hechos que se habrían producido el pasado diez de diciembre en el Acuartelamiento Aéreo de Bobadilla estaban celebrando el día de la patrona de la aviación la soldado se fue con unos compañeros a tomar unas cervezas a un bar cercano ese acuartelamiento en la denuncia reconoce que tenían un sabor amargo aunque no le dio importancia ya de madrugada la acompañaron a suave lo que no se encontraba bien al día siguiente sentí un fuerte dolor de cabeza preguntó a una compañera que qué había pasado Israel habían drogado se hizo un test indio positivo en barbitúricos así que denunció al cabo de los días recordó algunos detalles más volvió a denunciar recuerdos vagos de varios hombres tocando el mientras estaba en la cama el caso está siendo investigado por dos juzgados de Antequera también por el Juzgado Togado Militar de Sevilla de momento no se han producido detenciones ni se ha identificado a los posibles

Voz 1715 22:00 por algo más uno de los precios que tiene que pagar una parte de los enfermos de cáncer esa enfermedad aumenta el riesgo de exclusión entre los parados por ejemplo con los trabajadores con nóminas raquíticas María Manjavacas veinticinco mil enfermos de cáncer están en riesgo de exclusión son autónomos son parados son trabajadores pobres que cuando llega la enfermedad se ven con el sueldo aún más recortado Pilar con treinta y nueve años y una hija de once fue despedida de la peluquería en la que estaba tramitó la incapacidad a sólo cobra

Voz 19 22:30 los trescientos cincuenta y ocho euros para hacer frente a mis trescientos euros de medicación MI6 cientos de años

Voz 20 22:35 le evidentemente no

Voz 19 22:38 la yo porque tengo a mi madre pero hay muchísima gente que está sin ética y sin tener una calidad de vida mejor porque no puede costearse todas estas cosas

Voz 1715 22:47 ante esta situación la Asociación Española contra el Cáncer pide al Estado un plan de protección integral para las familias con cáncer la ministra dice que lo va a estudiar esta sintonía nos dice cada día esto ahora que avanzamos contenidos de la segunda hora del programa pero hoy no tenemos segunda hora el problema porque hay Carrusel si tendremos información y análisis a partir de las diez de la noche hoy una tertulia nos van a acompañar Miguel Ángel Aguilar Victoria Lafora María Esperanza Sánchez a quién le hemos pedido que nos digan cuáles son las claves del día

Voz 1452 23:24 clave de creatividad la de Yunquera para salir del laberinto catalán un presiden simbólico y otro ejecutivo vuelve de alguna manera la idea del sacrificio de Puigdemont que adelantó un tarda ahora silencioso pero que completo su idea de que acaso tendría que sacrificarse acuse Puigdemont con la afirmación de que

Voz 11 23:41 sería necesario para tener un Gobierno de lo que

Voz 1452 23:43 siempre hemos sido dijo una nación sin Estado esto último es tan relevante que si Esquerra está en esas estaría facilitando la posibilidad al menos empezar a hablar con todo el mundo no es la opción de los nacionalistas españoles desde luego pero sí podría serlo debería ser la puerta por la que entrara el Gobierno para intentar encontrar soluciones políticas a la gravísima crisis política que vivimos de momento lo único que sabemos tras el anuncio de Junqueras es que el presidente del Parlament señor ocurren ha asegurado que puso de moda es y seguirá siendo el candidato clave de diferencia el joven Touraine es o parece menos imaginativo que eras veremos cuál de los dos ha quedado impunidad

Voz 2 24:22 dos tiros

bueno pues a partir de algunas de las claves que planteaba María Esperanza Sánchez esta noche el análisis con ella con Victoria Lafora y con Miguel Ángel Aguilar

Voz 21 24:59 sí

Voz 11 25:23 qué tal buenas tardes el grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid exige de nuevo la cabeza de la concejala más polémica de Carmena de rumia la portavoz del PSOE confirma que todavía no han visto el borrador de los presupuestos de dos mil dieciocho y evita pronunciarse sobre si ese cese podrían utilizarlo como moneda de cambio para sacar adelante las cuentas Purificación Causapié hace unos minutos aquí en La Ventana de Madrid nosotros negociamos los presupuestos en función de si son mejores o peores para Madrid tú me dirás claro también es importante quién lo gestione efectivamente es muy importante cosa que cero nosotros que es en este momento no como no estamos negociando los presupuestos lo único que estamos planteando es que Romy arte tiene que salir de Usera sea cual sea la relación nuestra posición final respecto a los presupuestos sobre el otro quebradero de cabeza de los socialistas madrileños la propuesta de su secretario general José Manuel Franco de aglutinar fuerzas de izquierda para las próximas elecciones municipales dice Causapié que en ningún caso renunciarán a las siglas del PSOE y suaviza si las palabras de Frank me parece muy importante que confluyan en ese proyecto común de izquierda en el contexto de la socialdemocracia europea con gente que si está en ese proyecto hay más noticias de este jueves pero antes vamos a echar un vistazo a las carreteras de la Comunidad DGT Antonio Ayuso buenas tardes buenas

Voz 22 26:40 después pendientes el último temporal de nieve que ha afectado ya a dos vías e a dos autovías en Madrid esta hora se ha prohibido el paso a camiones y articulados la A uno en dirección a Burgos acaba de abrir el paso a la restricción a los camiones en sentido a la capital en la AP seis acaba también de reabrir el paso a los camiones y articulados había estado cerrada en Collado Villalba en dirección a Segovia así que va a continuar la restricción en esta provincia de este Villacastín al la bajos en cuanto las retenciones de tráfico todavía tenemos complicaciones en las centradas en la uno El Molar helados en el cruce con la M treinta dificultades de salida helados en Torrejón de entrada y salida la A6 en Majadahonda y El Plantío y por último la M40 pretensiones entre Coslada Vicálvaro sentido A tres y desde las tablas a los túneles de El Pardo en sentido A seis

Voz 11 27:39 el jueves de pleno en la Asamblea de Vallecas La mañana ha estado marcada por las primeras declaraciones de la presidenta de Cristina Cifuentes desde que los grupos decidiesen aplazar su comparecencia en la Comisión de la corrupción la jefa del Ejecutivo cargaba así contra PSOE Podemos y Ciudadanos

Voz 23 27:54 que ustedes que ustedes ustedes han entrado en bucle están dentro un bucle yo no sé si es que no saben salir o es que no quieren sale y lo único que quieren es montar un espectáculo mediático con este asunto pero es que se lo reitero señoría es que la justicia no se ha dado la razón a nosotros a ustedes no

Voz 11 28:11 en Ciudadanos no se creen las explicaciones del también consejero de Presidencia y Justicia el portavoz de la formación naranja en la comisión de la corrupción

Voz 0978 28:19 rechaza la versión que les será dado Ángel

Voz 11 28:21 rito este este César Zafra sí que ha habido

Voz 24 28:24 mucho nos aquí la actuación lamentable de los tres grupos políticos de la izquierda de esta Cámara haciendo finalmente el ridículo que hoy están pasando todos aquí teniendo que dar marcha atrás de su propia descubre porque un juez ha emitido un auto que ha dado la razón al cien por cien a este Gobierno es el único problema que tiene que estar haciendo escribí

Voz 11 28:43 les hablamos ahora de esa denuncia del párroco de la iglesia de San Carlos Borromeo en la capital según Javier Baeza hasta veintiséis personas sin hogar se quedaron sin hueco en los albergues municipales la pasada madrugada con Baeza hemos hablado aquí en la SER

Voz 25 28:55 el Estado español se puede escurrir su responsabilidad y me parece que el Ayuntamiento de Madrid hay que exigirle que habilite inmediatamente cualquier lugar cualquier centro cultural municipal un polideportivo o los consta que hay colegios públicos vacíos para que estas personas puedan al menos noches

Voz 11 29:12 según denuncia el párroco entre las personas que se quedan en la calle en plena bajada de las temperaturas Se encuentran migrantes

Voz 0919 29:17 no es el problema es que Paco

Voz 25 29:20 sí con la Fiscalía de Madrid ha decidido a través de las pruebas de radiografía muñecas que son mayores con lo cual el sistema tutelado la comunión

Voz 1643 29:27 es decir les expulsa porque dice que son mayores

Voz 26 29:30 el sistema de acogida de frío Samur Social no les deja hacer porque ellos enseña su documentación lista que son menores

Voz 11 29:38 aquí ya lo han escuchado recuerden que el Servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid ha activado esta tarde el nivel cero del Plan de Inclemencias Invernales como respuesta la nevada inesperada

Voz 9 29:46 ha ido en la sierra es todo siete Hora Veinticinco tenemos cuatro grados en el centro de la capital hasta mañana

Voz 1715 30:01 de media las siete y media en Canarias

Voz 2 30:06 Hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Jesús Gallego en Gallego buenas tardes buenas tardes y Copa del Rey no partidazo cambiar a Valencia Barça Valencia a las nueve y media sabes quién entrenó a estos dos equipos uno Luis Aragonés aragoneses que hoy se cumplen cuatro años de la muerte de Valencia pues sin bueno entrenó a mirar al Atlético al Barça al Valencia al Betis al español al Oviedo casi todos los hace cuatro años murió Luisa

Voz 0919 30:35 pones tenía entonces setenta y seis años ya era ya una leyenda de nuestro fútbol como jugador una leyenda del Atlético de Madrid y como entrenador una leyenda de todos porque aparte de entrenar a todos esos equipos que ya he dicho entre no a la selección española fue el padre de esa generación que nos trajo la Eurocopa de dos mil ocho en Austria Suiza y cambió el rumbo del fútbol español personaje que nos dejó en aquella Eurocopa

Voz 27 31:03 a la charla el día antes de la

Voz 0919 31:06 final cuando Iniesta Casillas Xavi compañía escuchaban a Luis decirles esto

Voz 28 31:22 no lo que sí hacemos fiesta que hacemos

Voz 2 31:26 es terrible

Voz 29 31:36 qué subcampeón y otros muchos momentos gloriosos de Luis Aragonés como el Raúl sí Raúl no Raúl sí Raúl no el de la peineta de la lesión de

Voz 0919 31:48 Martín esperanza

Voz 29 31:50 el de el pelo de la gamba en tal sitio

Voz 0919 31:54 o esa definición de lo que es el fútbol que no se puede rebatir pero eso es el fútbol ganar ganar ganar y volver a ganar Luis Aragonés el próximo domingo en el Wanda Metropolitano en el partido que va a jugar el Atlético de Madrid y el Valencia dos de los equipos que él entrenó Se volverá a corear su nombre y allá donde estemos

Voz 29 32:26 todos los que amamos el fútbol cantaremos un poquito lo de Luis Aragonés grande el Zapatones de Hortaleza Doll

Voz 0919 32:35 Luis Aragonés enseguida estamos en el Camp Nou para ver cómo van a salir en esa semifinal del Barça y el Valencia antes os cuento que es jornada de Euroliga han terminado ya dos partidos el Real Madrid ha perdido en Moscú noventa y tres ochenta y siete con el CSKA iba perdiendo de paliza al final casi casi remonta también ha perdido el Valencia en Turquía ante el Anadolu Efes ochenta y dos A66 y ahora mismo se juegan el Palau el partido entre el Barça y el Milán allí estamos Xavi Saisó cómo va

Voz 30 33:05 qué tal saludos roles como en el alambre estaba al Barça porque está perdiendo de dos C32 setenta y cuatro quedan cuatro minutos y cuatro segundos parecía en la primera parte que lo tenía hecho pero sí ha complicado la vida a cuatro minutos para el final

Voz 0919 33:19 los abajo el Barça ante el Armani Milán ir como siempre en el arranque del programa vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 2 33:26 buenas noches señor Gallego conduces todo estaba en su programa hablando del Fútbol Club Barcelona o de sus jugadores Messi Suárez y compañía la imparcialidad brilla por su ausencia hombre no si después escuchamos una la retransmisión o las tertulias y los programas de del Larguero del señor Carreño donde están el señor Jordi Martí el señor Suárez señora

Voz 0919 33:57 tú riega usted mismo

Voz 2 33:59 entonces paga IVA monos muchas gracias

Voz 29 34:04 hombre Iturriaga Iturriaga ganó en el larguero

Voz 0919 34:07 no entra mucho será Iturralde será Iturralde pero ahora te digo una cosa Iturriaga no lo haría mal promesa

Voz 31 34:16 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte Nos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 32 34:29 yo veinticinco saludos Gallego han Company Vega en que como siempre está todo gasolina a la lumbre Gerardo Gerardo

Voz 2 34:40 el de Hora veinticinco Deportes

Voz 31 34:42 se insta al juez de cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 34:49 hoy empezamos qué partidazo nueve y media Camp no lo vamos a contar en Carrusel de las nueve pero nos damos una primera vuelta para conocer cómo salen los equipos el Barça de Valverde que tiene creo alguna novedad en la alineación y el Valencia de Marcelino que tiene muchísimas bajas para este partido Adrián Albets muy buenas tardes hola Gallego

Voz 33 35:17 qué tal muy buenas tardes desde el Camp Nou pues si tenemos ya confirmados los onces de los dos equipos de Barça y de Valencia en el Barça efectivamente hay sorpresa porque es titular Aleix Vidal no juegan y Coutinho ni Paulinho sale el Barça hoy con Cillessen en portería Sergi Roberto Piqué

Voz 0919 35:35 Umtiti Jordi Alba en defensa

Voz 33 35:38 sketchs Rakitic y Andrés Iniesta en el centro del campo y arriba Aleix Vidal por la derecha acompañando a Leo Messi ya Luis Suárez diez Valencia formará con Jaume en la portería Montoya Gabriel Paulista Rubén Bierzo Gaya en defensa Koke Parejo en el doble pivote por la banda derecha Carlos le por la izquierda Andreas Pereira y arriba Vietto ir trigo se acaban de abrir las puertas del Nou ahora mismo está lloviendo ya hace bastante frío en Barcelona así que veremos si finalmente hay buena entrada para este partidazo que como decías contaremos a partir de las nueve en Carrusel Deportivo

Voz 0919 36:18 alguna novedad en la alineación del Barça Aleix Vidal titular Coutinho suplente Marcelino que saca más o menos lo que tiene el Barça que por cierto juega el próximo domingo en Cornellà con el Espanyol hoy tenemos una buena noticia porque el Espanyol ha identificado finalmente al bueno le vaya mal aficionado no al impresentable que en el partido de Copa ante el Barça lanzó una bola de papel metálico que impactó en el rostro de Cillessen muy cerquita del ojo izquierdo del portero azulgrana Joan Tejedor buenas tardes buenas tardes Gallego los Mossos d'Esquadra

Voz 34 36:52 puesto nombre y apellidos al rostro que tenía identificado al Espanyol resulta que sí que es socio del club por lo tanto además de la denuncia de la policía catalana el Espanyol lo juzgará de forma interna a través de la comisión de disciplina que será quién decidirá si le priva de la condición de socio el acceso al estadio de forma temporal un máximo de cinco años que dice el Código Disciplinario

Voz 0919 37:10 o de forma permanente su mensaje más de cara al domingo

Voz 34 37:13 mismo día que el Espanyol ha agradecido en público que haya personalidades

Voz 0919 37:16 el Barça que han hecho un llamamiento a la paz en la grada como tiene que ser porque ese partido en Cornellà Espanyol Barcelona es un partido desgraciadamente de alto riesgo ojalá dentro de unos años siempre que juegan estos dos equipos sea un día normal de fútbol nada más ocho y XXXVII Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0277 37:37 yo Carmen manifiesto que ayer mi seguro de coche era uno más pero hoy soy apto dista con todo

Voz 1825 39:39 hola qué tal Gallego muy buenas que no la que Menezes tampoco la tienen que vayan a cualquier tienda de la Real Sociedad que la Real Sociedad ha tomado la iniciativa de que les va a regalar una camiseta nueva de esta temporada con la publicidad en el frontal actualizada Icon el nombre y el número en la parte de trasera que ellos deseen entrega el número seis con el nombre de Íñigo Yves Le dan una camiseta nueva dice Aperribay que es porque han recibido muchas solicitudes diciendo que no quieren llevar el nombre de Íñigo en la camiseta de la Real continúa el resquemor si por la marcha de Íñigo al Athletic de Bilbao tantos de fíjate Lora en el director deportivo de la Real fue el primero que hizo el paso de la ocho de Donosti a Bilbao hace muchos años y hoy han perdido diciendo que ese equívoco

Voz 2 40:25 el motivo de por se hace el traspaso

Voz 38 40:28 sabe las personas que estaban en plena que el momento yo mismo y lo que sí te puedo decir es que posiblemente no fue una buena decisión sin estar mal pero sí creo que a nivel deportivo no fue la mejor decisión que puede tomar

Voz 0919 40:41 pero bueno luego volvió a la Real Sociedad alargar que por cierto tiene ya sustituto para Íñigo Roberto

Voz 1825 40:49 se ha presentado esta tarde a Héctor Moreno central mexicano de treinta años capitán de la selección va a llevar el número XXV cláusula de rescisión de seis millones de euros la Real para final seis millones a la Roma en su presentación dice que no viene a sustituir a Iñigo Martínez

Voz 15 41:03 se lo que ha sido Íñigo porque les de mi tiempo en el español ya él era joven con con muchísimo futuro que ha hecho las cosas bastante bien aquí pero para nada pienso venir a a suplir Lillo yo vengo a hacer mi trabajo Vengo a aportar lo que yo sé y no no es ningún mucho menos

Voz 0919 41:23 ya veremos si juega mañana el partido que abre la jornada precisamente Real Sociedad Deportivo de la Coruña en Anoeta allí y no sé si es un partido de ultimátum para el entrenador de la Real Sociedad Eusebio Sacristán que se dice Roberto

Voz 1825 41:37 pues sí sí que lo es la verdad es que si mañana la Real pierde frente al Deportivo de la Coruña Eusebio Sacristán dejará de ser técnico del conjunto realista es un ultimátum en toda la regla lo va a afrontar con Rudy de nuevo la portería Moreno no está ni siquiera convocado mañana no jugará pero sobre su ultimátum el técnico de la Real dice que eso no es lo prioritario es secundar

Voz 39 41:56 creo que no es tan importante mi en mi situación en estos momentos lo importante es que la Real consiga una victoria mañana consigamos cambiar esta dinámica

Voz 0919 42:07 ya partido porque el Deportivo de la Coruña llega también con Cristóbal cuestionado aunque parece que la directiva le refuerza Fran Hermida no es así buenas tardes

Voz 40 42:19 qué tal muy buenas gallego efectivamente esta mañana ha comparecido el president aquí no forman para abandonar ese mercado de fichajes lo del Depor ha conseguido tres jugadores Krohn Dehli Poves Daniel Portero como Vall se quedó sin un cuarto el mediocentro defensivo iPS eso está contento con los movimientos del mercado confía en la plantilla para sacar el proyecto adelante y como dices la tirado un capote al ser dijo a Cristóbal Parralo de quién dice su futuro no depende de lo que pase mañana uno los

Voz 1715 42:45 nosotros eso es una cuestión que ni nos planteamos estamos contentos con el entrenador pensamos que está haciendo

Voz 2 42:50 abajo bueno y serio pero no está

Voz 1715 42:52 los eso no está en cuestión las flanqueado otra cosa que no siga Cristóbal al banquillo

Voz 0919 42:58 la buena noticia para Eusebio para Cristóbal es que mañana los dos no pueden perder pierde perderá unos yo el otro ganara además en Sevilla y en Leganés todavía hay resaca del partido de ayer empate a uno en la ida en Butarque en esa semifinal el de Copa la próxima semana se decidirá el finalista Sevilla va a tener para el siguiente partido tres nuevos futbolista al Falla presentación multitudinaria hoy en el Pizjuán Santi Ortega buenas tardes

Voz 1825 43:26 qué tal Gallego muy buenas trece uno mismo hasta presentado efectivamente el Sevilla Roque Mesa al Aaiún ya Sandro que han sido los últimos fichajes esta misma tarde por cientos han conocido algunos detalles de ficha interesantes gansos sale en la lista de la Champions Illa un noventa porque el Oporto y los recién llegados siguen transita veintitrés jugadores inscrito para jugar con el Mancheter pensando ya la próxima semana del Leganés Il ha la sonido el día lo puestos Roque Mesa que ha reconocido que Quique Setién el entrenador el Betis le llamó en las últimas horas para que no firmara con el sevillismo fuera con el hecho ese momento

Voz 2 43:57 siendo sinceros si que es cierto que me quería pero bueno yo le comenté que el Sevilla ahora mismo era un paso importante para mi carrera que tenían que tren que que que yo quería venir aquí come respetó mi decisión en el Sevilla

Voz 0919 44:16 los movimientos con estos temas entre Sevilla Betis futbolistas como la June interesados con un ya acordados con otros y el Leganés después del empate a uno de ayer que deja abierta la eliminatoria como está Óscar Egido buenas tardes

Voz 1643 44:28 buenas a hacia la pasar desempate de que se recibió un gol que puedo hacer mucho daño de cara a la vuelta pero reconocen que el Sevilla fue mejor y que a pesar de todo Leganés uno perdió y consiguió lo que quería que era llegar vivo a la vuelta el que la eliminatoria se decidan en el Sánchez Pizjuán esta mañana han vuelto a entrenar pensando solo ya en el derbi contra el Getafe el próximo domingo han entrenado sin Gabriel Issing el Zar que ha entrenado Yahya al ser el nuevo fichaje es obvio de Leganés al que luego han presentado en la sala de prensa de Butarque el fichaje que no vivió Asier Garitano El curioso porque nadie del club ha comparecido en la sala de prensa Azata o directamente al césped

Voz 29 45:02 pero carpetazo parar pero nadie del club jefe de prensa menos ahora acompañado al jugador no

Voz 1643 45:09 el jefe de prensa al traductor que ha traducido de inglés y de la español lo que decía el fichajes obvio de la

Voz 2 45:15 bueno algo pues francamente todo muy triste si es un poco triste es un poco triste la verdad es que ha sido gracias Óscar

Voz 0919 45:23 que no ha sido triste ha sido la renovación de Fabian el centrocampista del Betis uno de los que dicen puede tener un mejor futuro en el fútbol español lo está haciendo francamente bien en el equipo de Quique Setién el Betis Florencio Ordóñez no quería no quería que se lo llevaran por poquito dinero este verano le ha subido la cláusula la ficha todo felicidad hoy en el Real Betis Balompié buenas tardes

Voz 41 45:47 hola muy buen relevo no quería otro caso varicela yo no crece Le fuera como se fue Ceballos en verano y por eso ha conseguido ya esa renovación mejora y ampliación de contrato de Fabián hasta el año dos mil veintitrés con una cláusula de rescisión como avanzábamos haya ya aquí en Hora veinticinco Deportes en treinta millones de euros que ya habrá tiempo el futbolista sigue esa magnífica evolución de volver a sentarse mejorarlo aún más el contrato y subir esa cláusula de revisión que ahora mismo bien se puede estar eh a disposición no puede ser asequible para los principales clubes españoles o europeos en cualquier caso Fabrice Savoy felicitó Ximo acompañando acompañado de su representante sí de su familia su madre su hermano sumar por cierto que vuelve a la persona encargada de la limpieza en la ciudad deportiva Iker va a seguir desempeñando su labor a pesar de que podría retirarse perfectamente como nuevo contrato de su hijo Fabián digo estaba así de feliz hoy en la sala de prensa del Villamarín

Voz 42 46:38 para mí creo que algún día que que nunca olvidaré porque estoy muy contento de poder ampliar mi contrato hasta dos mil veintitrés pero seguir creciendo como con con este club porque creo que no lo merecemos tanto ellos como nosotros y también a la afición que siempre está con nosotros sí sí

Voz 0919 46:55 le han subido a la cláusula pero como Guardiola volver a tres o cuatro partidos buenos la cláusula da igual porque ver el City Itaca tú es que tiene bueno éste no tiene cláusula Neymar se habla mucho de si saldrá del París Saint Germain el próximo verano cuando no lleva ni un año en el equipo francés hoy José David Palacio ha hablado de su futuro Neymar en los medios del equipo francés buenas qué tal muy buenas

Voz 43 47:20 con la televisión del París Saint Germaine para hacer una valoración de estos primeros seis meses en el conjunto parisino veintiséis goles en veinticuatro partidos en todas las competiciones diecisiete de ellos en la liga francesa clasificado ya para la final de la Copa la Liga con el PSE y el líder con once puntos de ventaja respecto al segundo que Neymar elegido en este mes de diciembre como mejor jugador de la liga francesa marcó ante el Montpellier

Voz 2 47:41 la historia al club pero para animar no ha venido solo por esto ojo es sólo el inicio

Voz 44 47:49 de números aquí todos todos Paris presto un fracaso sofás de esto vale otra gran les au pair eliminando la gente

Voz 0919 47:59 sólo el inicio vine para hacer historia lo está haciendo por ahora ánimo ya veremos dónde está Neymar el año que viene y queremos fuera del fútbol destacar una noticia hoy en ciclismo Borja cuadra

Voz 37 48:09 todo ha vuelto a ganar Alejandro Valverde que gran noticia gallego recordemos el uno de julio se rompía la rodilla en el Tour de Francia y siete meses después ya está ganando lo ha hecho en la segunda etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana se ha impuesto además a su amigo murciano también Luis León Sánchez Valverde tiene muy buena pinta para esta temporada esto es lo que decía en meta tras su triunfo