Hora 25 (02/02/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 cuánto reconocerán en público aquello que andan buscando en privado un plan B para Puigdemont se está deslizando el juez Llarena por la pendiente de las consideraciones puramente políticas que los independentistas siguen siendo independentistas es motivo suficiente para mantener en prisión a un ex consejero que ya no es diputado son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:23 culto

Voz 2 00:31 cabinas Serra

Voz 0194 00:44 hola buenas tardes Esquerra Jones para Catalunya siguen cruzando mensajes en público mientras no haya avances en el futuro inmediato la número dos de Esquerra Republicana ha añadido hoy una condición para apoyar la investidura de Puigdemont una condición que hoy no será Marta Rovira

Voz 3 00:57 carnes antes es fundamental para nosotros es fundamental que la investidura no implica improvisaciones que no se haga sin garantías que sea efectiva hay que no implique consecuencias penales para hay muchísima gente Ginés implique por muchísima Seine

Voz 0194 01:13 esas consecuencias penales son hoy inevitables a tenor de las advertencias formuladas por el Tribunal Constitucional el Gobierno pide al presidente del Parlament y a los partidos catalanes que piensen en la forma de buscar una salida al bloque Íñigo Méndez de Vigo

Voz 4 01:24 sería bueno que los partidos hablará más y que se pusieran de acuerdo insisto para salir del bloqueo una vez que en palabras del propio señor Puigdemont todo ha terminado

Voz 0194 01:36 el juez Llarena ha vuelto a rechazar la salida de la cárcel de Joaquim Forn pese a que hace unos días renunció a su acta de diputado en resumen el juez argumenta que sigue existiendo el riesgo de una reiteración delictiva porque el bloque independentista no ha renunciado completamente a la ruptura el ex president Puigdemont ven la decisión una violación de los derechos civiles y políticos y califica la prisión preventiva como una forma de secuestrar las ideas legítimas y democráticas el Gobierno por cierto ha vuelto a poner el foco en Cataluña en su valoración de los datos del paro el secretario de Estado de Seguridad Social asegura que la crisis catalana explica la mayoría de los puestos de trabajo perdidos desde el mes de septiembre

Voz 4 02:10 Cataluña explica entre septiembre del dos mil diecisiete y el momento actual seis de cada diez empleos afiliados perdidos en ese tiempo estamos ante una muestra clara del efecto que está teniendo el

Voz 1 02:27 proceso político que estamos que estamos viviendo

Voz 0194 02:34 Cataluña pesa pero no tanto como para que el Gobierno no exhiba cierta euforia económica Pedro

Voz 1715 02:39 como el presidente del Gobierno ha acudido hoy a él se celebraban los cincuenta años del aeropuerto allí ha asegurado que su Gobierno va a mejorar la previsión de crecimiento para este año luego vamos a escuchar compañeros de economía nos van a contar el contenido del informe sobre la crisis del Banco Popular difundido hoy hasta ahora permanecía en secreto lo más significativo es todo aquello que se sigue sin saber porque de ese informe apenas se derivan novedades y quizá las que hubiese son aquellas que se tapan contracciones Inma Carretero nos va a detallar las intenciones del PSOE para mejorar la lucha contra la discriminación salarial hablando de ese partido trabajando en dos proposiciones de ley Carmen Calvo

Voz 5 03:13 la presente a las mujeres en los puestos de decisión laborales tenía que ser obligadas cuando vemos foto de gran altura política pues cuando esa fotos llegan suele ser fotos casi toda en blanco y negro de decir masculinas

Voz 1715 03:27 Estados Unidos Donald Trump ha aprobado finalmente la difusión de un informe elaborado el Partido Republicano informe que cuestiona la investigación del FBI sobre la trama rusa el informe denuncia supuestos abusos en esa investigación lo verdaderamente importante ahora es que va a hacer que uso hacer Tram de ese informe de ese dossier si les servirá para cobrarse algunas bicis

Voz 0194 03:46 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:49 la eliminatoria de Copa Davis entre España e Inglaterra después de la primera jornada el resultados de empate a uno Albert Ramos ganó el primer punto para los españoles Roberto Bautista ha perdido el segundo ante el número ciento catorce del mundo mañana se jugará el partido de dobles de la eliminatoria en la Euroliga de baloncesto tenemos un marcador de esta tarde Unicaja ha perdido en la que ancha Hinckley ruso por sesenta y ocho A66 y recordemos que a las nueve comienza la jornada en primera división de fútbol con el partido que juega en Anoeta Real Sociedad Deportivo de la Coruña

Voz 0194 04:19 el tiempo el frío ha llegado para quedarse unos cuantos días con bien

Voz 0978 04:21 esto lluvia o nieve Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes mañana sábado es el día que esperamos que el tiempo sea más tranquilo en el conjunto del país tendremos ratos de viento fuerte en puntos de montaña donde suele soplar fuerte el norte especialmente el cierzo ambiente frío y algunos chubascos pero con pausas en el Cantábrico todavía nevadas en cotas bajas en la cordillera canta pica que a medida que avance la jornada de mañana un día que será frío a pesar del sol las nubes irán en aumento y a partir de la madrugada del domingo serán activas con nevadas que a lo largo del domingo afectarán prácticamente todo el interior peninsular especial atención al sur de Castilla y León gran parte de Castilla La Mancha también de la Comunidad de Madrid o al sur de Aragón ya que las cotas de nieve estarán bajas prácticamente en todos los niveles a partir de unos quinientos metros de altura también se irá complicando a medida que es hacer que la noche del domingo en el Mediterráneo especialmente en Baleares y Cataluña

Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 6 05:23 buenas tardes pues debido al temporal de nieve en la red principal encontramos dificultades en la sesenta y siete en Cantabria está prohibida la circulación a camiones y articulados entre Mata por querer y Arenas de Iguña en la red secundaria en este instante hay ciento cuatro carreteras y puertos de montaña afectados por el temporal XXIX están cortados al tráfico y en cincuenta y cuatro son necesarias las cadenas las mayores complicaciones las encontramos en las comunidades de Asturias Castilla y León Cantabria Andalucía y la Comunidad Valenciana León son necesarias cadenas en dieciocho carreteras ofertas de montaña entre ellos el puerto Pontón en Asturias es obligatorio el uso de cadenas y está prohibida la circulación a camiones articulados en quince por dos entre ellos el de Pajares y Leitariegos desde la Dirección General de Tráfico les recomendamos consulten la previsión meteorológica antes de salir a la carretera por supuesto no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno

Voz 1715 07:04 Pedro Blanco con cada condición más lejos está a Esquerra Republicana de facilitar la investidura de Carles Puigdemont Marta Rovira es la número dos Esquerra hoy ha ido un paso más en las prevenciones de ese partido y ha asegurado que no van a apoyar la investidura del ex presidente si eso supone exponer a muchos diputados posibles consecuencias penales a día de hoy y eso es precisamente lo que ocurriría Esquerra insiste además en pedir a Jones per Cataluña que aclare si tiene un plan para que pueda gobernar de manera efectiva in Cataluña dice que sí

Voz 1673 07:34 sí que lo tiene que ya solo

Voz 1715 07:36 enseñara Barcelona Pablo Tallón tal y como venía

Voz 1673 07:39 vas contando desde hace días los republicanos no entienden qué sentido tiene aguantar el pulso con el Estado y forzar una investidura de Puigdemont que automáticamente quedaría suspendida y que sólo serviría para que dirigentes como Torrent terminarán con una causa penal abierta pues bien con otras palabras pero hoy Marta Rovira

Voz 0194 07:54 verbalizado esta idea para unos datos es fundamental que la investidura ASFA así su gran

Voz 1673 07:59 días y sobre todo en una entrevista la Agència Catalana exige que la investidura tenga garantías sea efectiva in no comporte consecuencias penales y todo esto mientras Jones para Cataluña insiste en que no hacer presiden apunta Mon sería una insensatez

Voz 1673 08:17 en Radio cuatro su portavoz Eduard Pujol réplica Rubira que ya tienen pensado un plan para que Puigdemont pueda por ejemplo firmar decretos au designar Sallés a pesar de que su nombramiento acabara suspendida

Voz 0978 08:27 sí pero que de momento no van a contarlo ahora bien

Voz 1673 08:30 el PSC cree que en realidad lo que pasa entre Esquerra Jones Cataluña es otra cosa

Voz 0194 08:35 eso es lo que están trasladando los líderes independentistas es esa división que tienen dentro es una más

Voz 9 08:40 manera diferente de hablar de un paso al lado

Voz 0978 08:43 me parecería que lo que están haciendo es envolver

Voz 9 08:46 para regalo la salida a escena de Carles Puyol

Voz 1715 08:48 Juan esto portavoz parlamentaria Eva Granados hoy el ministro portavoz M de UV ha sugerido a CSE IA UP que intenten ponerse de acuerdo para promover un candidato alternativo a Puigdemont así estamos jugando con las siglas Méndez de Vigo ha puesto especial empeño en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en pedir a diestra y siniestra a unos y a otros que busquen un candidato alternativo que piensen en otro nombre que no sea el Puigdemont Sonia Sánchez

Voz 1916 09:19 dado que Puigdemont alquilado residencia en Bélgica lo que parece indicar que no quiere venir a España el Gobierno vuelve a hacer la misma petición a Torrente

Voz 10 09:26 está en manos del presidente del Parlamento de proponer un candidato que no tenga cuentas pendientes con la Justicia

Voz 1916 09:33 Arrimadas la representante de ciudadanos vuelve a pedirle también el Gobierno como candidata más votada que haga algo para entender al portavoz del Ejecutivo recordemos que suele llamar CS a Ciudadanos IU UP a Unidos Podemos

Voz 4 09:44 he leído en la prensa hoy que CSIT UP han llegado a un acuerdo para reformar el sistema electoral bueno sería bueno que cese también hablará con Pe en Cataluña a ver si puede desbloquear la situación

Voz 1916 09:55 mientras el Gobierno central sino se vulnera la ley no tiene previsto hacer nada más no va a pedir ningún informe jurídico sobre cómo y cuándo deben correr los plazos de la investidura en Cataluña asumirá el calendario que marquen los letrados del Parlamento

Voz 1715 10:08 Nos recoge el guante del Gobierno ni de todos aquellos que estos días sugieren con insistencia Arrimadas que del paso y que se proponga como candidata José buenos días

Voz 11 10:16 sí es verdad que se están produciendo enfrentamientos en el bloque separatista que se está seguramente pues estoy descubriendo allí un debate pero lo que tenemos claro es que los setenta votos separatistas sí que estarían de acuerdo en votarán no a Inés Arrimadas y por lo tanto creemos que eso no ha cambiado

Voz 1715 10:33 el PSOE apuesta por dejar hacer al Parlamento de Cataluña ante ahora que nadie sabe muy bien en qué plazos nos estamos moviendo después de que el presidente del Parlament aplazara el pleno de investidura carne

Voz 5 10:45 y nosotros pensamos que la mejor manera de conducir este asunto es respetar la autonomía parlamentaria del Parlamento de Cataluña porque creemos que con eso ya ayudamos a intentar que Cataluña con sus resultados electorales y con el respeto a sus resultados electorales e intente encontrar una vía de salida

Voz 1715 11:04 en paralelo y en ocasiones son vías que convergen la vía judicial el juez Llarena ha rechazado una vez más la puesta en libertad del ex consejero forum al que no le ha servido de nada como estrategia de defensa renuncia a su acta de diputado en el ánimo del juez ha pesado tanto la actitud de Podemos como la declaración del coronel Pérez de los Cobos sus acusaciones directas a los Mossos d'Esquadra por el papel activo que desempeñaron en la consulta uno de octubre dice el juez Llarena que Ford sigue siendo independentista ahora dice así pero es lo que se destila de su argumento y los independentistas no han renunciado de manera exprese definitiva a sus planes de ruptura a sus intenciones Alberto Pozas el mal he estado Pablo Llarena explica en su auto que aunque haya dejado su acta haya renunciado a ser consejero del Govern el riesgo de reiteración delictiva sigue vivo en el caso de Joaquim Forn más aún dice el magistrado después de la testifical que hizo ayer el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos acusa a Forlán de haber ordenado a los Mossos d'Esquadra no sólo que facilitase en el desarrollo del referéndum ilegal del primero de octubre sino incluso vigila la Guardia Civil y Policía para desvelar sus movimientos e ir informando a la gente que estaba en los colegios dice además al magistrado que si le deja en libertad podría volver al puesto de conseller de Interior para hacer lo mismo se fija también en el escenario político catalán todavía existen sectores dice que defienden que la independencia debe conseguirse en contra de la Constitución uno de ellos dice sin nombrarle Carles Puigdemont quiere atreves de Twitter Carles Puigdemont ha valorado la decisión del juez dice que el argumento para mantener en prisión a Jokin Fórum es una violación escandalosa de escandalosa derechos civiles y políticos y que hace de la prisión preventiva un mecanismo de secuestro y de acción de ideas legítimas democráticas por cierto que la alcaldesa del nuevo pueblo depués de Mon de Waterloo ha confirmado que el ex presidente catalán ya se ha instalado allí dice la alcaldesa de esa ciudad a que se llama Florens Tucker que según lo que le han contado los vecinos según lo que le ha contado a la policía puso de Mon ha tomado posesión ya esa casa de muchas habitaciones muchos baños Un jardín y un aparcamiento un párking para cuatro vehículos

Voz 0107 13:10 la SER les estamos contando hoy otra parte del Infoca

Voz 1715 13:12 que la Guardia Civil ha enviado al juez que está investigando también la organización del uno de octubre en Barcelona es interesante es interesante saber que incluso uno de los autores intelectuales del plan de ruptura tenía claro que si el independentismo en unas elecciones no conseguía mayoría absoluta de votos no sólo de escaños también de votos el proceso se podía ir al garete Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 13:36 qué tal buenas tardes y los ideólogos de la independencia fueron ya claros en mayo del año dos mil dieciséis con mayoría de escaños pero no de votos el proceso estaría muerto la agenda de llover los arquitectos del proceso advirtieron a Juncker es a Puigdemont que la hoja de ruta hacia la República catalana pasaba por conseguir más del cincuenta por ciento de los votos algo que no consiguieron este documento el reto está firmado por Carlos Viver uno de los arquitectos intelectuales de la independencia y asesor principal de Carles Puigdemont señala textualmente que si se convocase nuevas elecciones concurriendo Esquerra y Convergencia por separado hice obtuviese mayoría absoluta de escaños en el cincuenta por ciento de los votos se provocaría una crisis política entre los partidos independentista estas lo que podría anticipar dicen el final del proceso los papeles de llover recogen también el plan financiero para la Catalunya independiente crear un banco central de Cataluña cerrar acuerdos con bancos de inversión y realizar una emisión de bonos canjeables uno de los hombres que ayuda a explorar ese estado sostenible fue el exconseller Raül Romeva Raül Romeva viajó a Londres y allí mantuvo encuentros con Morgan Stanley también con la entidad bancaria Deutsche Bank

Voz 12 14:43 la crisis ha presentado hoy resultados el presidente de

Voz 1715 14:45 la entidad ha atendido a los medios en Valencia ya saben que allí trasladó Caixabank su sede social Jordi Gual cifra en setecientos millones de euros el dinero que salió del banco la causa del proceso independentista

Voz 13 14:56 seguimos expresando nuestra confianza en que los interlocutores encontrará en caminos de acuerdo un sobresalto tuvo su impacto a futuro pensamos que a los actores vana a encauzar eh hacia una situación de mayor estabilidad a lo cual es bueno para para toda la sociedad española para la catalana hay naturalmente también para el sector

Voz 1715 15:23 se han conocido los datos del paro del mes pasado ahora ahora los vamos a detallar ahora no los va a contar Rafa Bernardo pero antes esta descripción que hace el Gobierno de las consecuencias del pluses si hay una comunidad donde se ha perdido empleos en Cataluña esa es la estadística que maneja el secretario de Estado de Seguridad

Voz 4 15:39 hace que Cataluña explica entre septiembre del dos mil diecisiete y el momento actual seis de cada diez empleos afiliados perdidos en ese tiempo estamos ante una muestra clara del efecto que está teniendo el proceso político que estamos estamos bien

Voz 1715 16:00 bueno el paro en enero fue malo lo es habitualmente en enero pero este año ha sido algo peor que el año pasado el Gobierno saca la lija irle quita el efecto estacional y encuentra motivos para la satisfacción los sindicatos sacan la lupa se fijan en la letra pequeña y encuentra motivos para la preocupación Rafa Bernardo enero que siempre

Voz 1762 16:20 es un mes malo por el final de la campaña navideña esta vez ha sido peor que el del año pasado ha dejado sesenta y tres mil desempleados más ciento setenta y ocho mil afiliados menos con una destrucción de empleo especialmente notable en los sectores más vinculados a esa campaña hostelería y comercio el Gobierno en todo caso hace una valoración positiva porque hay menos parados y más empleo que hace un año mientras que los agentes sociales tienen visiones distintas Maricarmen Barrera UGT Jordi García Viña CEOE

Voz 14 16:43 Araujo ITS sigue perdiendo calidad en el empleo sólo un seis coma dos por ciento de los contrato firmado

Voz 1715 16:49 el definidas a tiempo completo lo que tenemos que hacer

Voz 15 16:51 es eso introducir medidas importantes en el mercado de trabajo que permitan acelerar la recuperación económica porque si no no vamos a ser capaces de crear los puestos de trabajo y sacar a la gente que el desempleo desde hace tanto tiempo

Voz 1762 17:04 con los datos de hoy el total de parados registrados vuelve a situarse por encima de los tres millones cuatrocientos sesenta y siete mil

Voz 1715 17:09 si pese a todo pese a la inestabilidad provocada por el proceso independentista el Gobierno exhibe cierto optimismo estadístico el presidente se ha ido hoy a Elche grandes celebraciones allí el aeropuerto cumple cincuenta años y allí ha contado que cree que las cosas van a ir mejor de lo previsto

Voz 4 17:25 a nosotros habíamos fijado nuestra previsión de crecimiento en el dos coma tres pero en las próximas fechas lo vamos a actualizar la vamos a situar al menos en el dos coma cinco por ciento el crecimiento para el año que viene dos mil dieciocho en el conjunto del país para el año que viene

Voz 1715 17:42 o aún más retrasado Mariano Rajoy el año que viene ya es el dos mil dieciocho ocho en el que estamos ya estamos en febrero presidente del Gobierno es ya dos mil dieciocho dos décimas más dice al menos al dos y medio por ciento por cierto que el ministro portavoz ha confirmado lo que era una videncia España va a presentar un candidato o candidata ya veremos para la vicepresidencia del Banco Central Europeo habrá candidato o candidata pero en Moncloa no terminan de confirmar si será Luis

Voz 10 18:07 dos veo no sé quién va a ser el candidato o la candidata pero creo que si fuera alguien algún miembro del Gobierno creo que si algún miembro del Gobierno saliera eso no suponía una crisis del Gobierno sino esto se llamaría yo llamaría sustitución

Voz 4 18:24 si se produjera que como diría el presidente del Gobierno puede suceder o no las

Voz 1715 18:30 esta única de resolución ha publicado hoy una parte sólo una parte de los informes elaborados antes de decidir la intervención ni un euro del Banco Popular en Santander este supuesto ejercicio de transparencia sin embargo no consigue arrojar luz suficiente para explicar por qué ese banco el Banco Popular dos días antes de su caída seguía siendo un banco solvente para las autoridades bancarias europeas dos días después se fue al garete este informe lleva algunos tachó es Ia hay otros informes seguro de son muy relevantes que permanecen en secreto

Voz 0527 19:03 eso es un destape no un desnudo integral hoy sabemos eso que Deloitte considera solvente al popular dos días antes de su intervención pero que fue arrastrado por la retirada masiva de depósitos nos dice la consultora había analizado tres escenarios en el mejor estimaba un agujero financiero de once mil ochocientos millones de euros pero el popular se mantenía a flote con una valoración de mil trescientos millones en el peor el agujero ascendía hasta dos mil seiscientos millones y el popular valía menos ocho mil doscientos millones de euros pero Deloitte explica que tuvo que hacer su trabajo en apenas doce días frente a las seis semanas que le habrían parecido lo normal sin acceso a información muy relevante con contactos limitados con responsables clave en el proceso sigue sin desvelarse la valoración definitiva del popular cuando se decide la intervención de la liquidez de emergencia que ofreció el Banco Central Europeo para intentar salir del paso o la cuantía de esa fuga de depósitos que se considera definitiva esto sigue siendo para la Junta dar solución europea información confidencial Hora veinticinco

Voz 12 20:06 lo pasado grande como algo algo importante como todos creo que lo primero que hago es encender la radio a ver que están montando

Voz 1 20:13 me ha acompañado desde siempre en casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño y todas las alegaciones el valor de la radio

Voz 4 20:24 comercial

Voz 1 20:27 en este fin de semana el Corte Inglés Límite cuarenta y ocho horas ofertas increíbles para los más rápidos quince por ciento de descuento adicional en una gran selección de textil de hogar muebles menaje y decoración este fin de semana y sólo en El Corte Inglés Límite cuarenta y ocho horas en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 2 20:52 Prieto Blanco buenas historias más del día el PSOE

Voz 1715 20:55 hacia dos iniciativas parlamentarias para avanzar en la lucha contra la discriminación salarial y la desigualdad entre hombres y mujeres los socialistas que andan trabajando todavía en esos dos textos se plantean entre otras cosas sancionar a las empresas que paguen menos a los trabajadores que a los trabajadores Inma Carretero

Voz 0806 21:10 el PSOE quiere implantar un régimen sancionador para corregir la brecha salarial entre hombres y mujeres lo va a incluir en una de las dos proposiciones de ley que ultiman los socialistas para intervenir en el mercado laboral Carmen Calvo ex Secretaria de Igualdad del PSOE

Voz 5 21:25 no vamos simplemente hacer una recomendación lo que nosotros vamos a proponer es una verdadera reforma e intervención en esta realidad la presente a las mujeres en los puestos de decisión laborales tenía que hacer

Voz 0806 21:36 nada en esa ley contra la brecha salarial el PSOE quiere obligar a que se publiquen los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras para que queden claras las diferencias pretende además reforzar las inspecciones de trabajo y poner en marcha una agencia pública que entre otras competencias se encargue del arbitraje entre empresa y empleados los socialistas trabajan además en una segunda ley que aborda todo el circuito laboral entre otros objetivos para corregir el importante desequilibrio en la cuantía de las pensiones masculina y femenina

Voz 1715 22:07 en Estados Unidos Noriega una de las imágenes del día en un tribunal de Michigan

Voz 0919 22:11 seis

Voz 2 22:14 el padre de tres niñas víctimas de los abusos sexuales a manos de quien fue uno de los médicos del equipo nacional de gimnasia Leticia la juez que como parte de la sentencia le permite encerrarse

Voz 4 22:24 cinco minutos con el autor de los abusos en una destacó Estocolmo

Voz 2 22:29 y en ese momento el se abalanza sobre el

Voz 1715 22:33 el acusado no llega a agredirle porque interviene el personal de seguridad

Voz 2 22:40 el vídeo está en carrera

Voz 1715 22:42 en Internet es muy llamativo los números vamos a fijar en la gala de los Goya de mañana pero no miraremos a las películas

Voz 3 22:47 sino los cortometrajes o la Pedro en sus distintas categorías en ficción animación y documental Son en total trece los cortos que optan a premio Goya yo vemos a charlar con algunos de sus creadores los de Como yo te amo colores los desheredados tribus de la Inquisición

Voz 16 23:05 llevaron al lado de Firgas creo si hay otra vez nos pegaron bastante

Voz 3 23:14 mostraron este es un documental Pedro muy duro no se habla de seis hombres a los que quemaron los vecinos en la plaza de un pueblo de Bolivia y allí nadie pudo hacer nada ni la policía ni los fiscales ni los familiares es un pueblo sin ley es viernes Pedro no faltará a la cita con la gastronomía o íbamos a improvisar en la cocina como lo hacen mensualmente los cocineros del FIS Müller este restaurante madrileño con los que vamos a estar esta noche

Voz 1715 23:37 a partir de las nueve la segunda hora y desde las diez vamos a dar nuestro último repaso a la semana a la información vamos a conversar con Nuria Marín ex alcaldesa de Hospitalet de PSC en la tertulianos van a acompañar Nacho Corredor Carlos Cué y Juan Carlos Jiménez Éstas son para él las claves del día

Voz 17 23:54 entre mensajes capturados y cambios de residencia anunciados Cataluña sigue atrapado en un callejón de difícil salida Se podría pensar que la fractura cada vez más visible entre las independentistas es una buena noticia pero no podemos olvidar que no es un problema exclusivamente catalán sino español porque lo que está verdaderamente en juego es la propia estabilidad de España sin una solución factible al problema de Cataluña la política española no podrá encontrar una senda de estabilidad que permita afrontar los graves problemas sociales que siguen determinando el presente y el futuro de millones de españoles pero no todos Cataluña porque no podemos dejar de señalar y de apoyar ese movimiento de dignidad que está entrever indicando millones de mujeres en el mundo es hora de actuar ida avanzar no sólo en la igualdad sino sobretodo en la justicia

Voz 1715 24:40 bueno desde las diez y la información y el análisis por cierto es viernes así que se pasará también por hora25 Luis García Montero con su mirada a la semana llegamos a las ocho y veinticinco las siete y veinticinco minutos en Canarias

Voz 1704 25:06 veinticinco Madrid qué tal buenas tardes el campo de golf del Canal de Isabel Segunda será completamente historia a partir de dos mil veinte la presidenta Cristina Cifuentes acompañada de su número dos Ángel Garrido ha presentado esta mañana el proyecto para crear más de once mil metros cuadrados de zonas deportivas en más de cincuenta y cinco mil de zonas verdes un nuevo espacio pensado para los vecinos de Chamberí que dice adiós al faraónico complejo ideado en tiempos de Esperanza Aguirre con la portavoz de la Asociación Parque y en Chamberí Carmen Ochoa hemos hablado hace unos minutos aquí en La Ventana de Madrid dice que en este caso ha ganado David frente a Goliat

Voz 20 25:50 ganó David claramente porque nunca ganas pero la verdad es que cuando la niña Cifuentes ha dicho que había un pero Adidas antes que lucha es continuar durante trece años y una asociación de que contra toda la comunidad Madrid con datos

Voz 1704 26:10 hay más noticias de este viernes pero antes vamos a echar un vistazo a las carreteras de la Comunidad en un fin de semana en el que se esperan nevadas en la sierra DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 1 26:50 hora veinticinco Madrid

Voz 1704 26:55 hoy hemos conocido los datos de empleo y de afiliación a las

Voz 1673 26:58 Seguridad Social del mes de enero los sindicatos denuncian la precariedad laboral y la gran brecha de género que aún existe en la Comunidad de Madrid Isabel Vilà Villa UGT Eva Pérez Comisiones Obreras

Voz 21 27:08 venga por ciento de los contratos duran menos de un mes y el cuarenta por ciento de todos los contratos son a tiempo parcial además las personas en paro también coinciden con un cuarenta por ciento de precariedad porque el cuarenta por ciento lleva más de un año en paro son menores de treinta y cinco años

Voz 22 27:25 mujeres tenemos peores datos en todos los indicadores inactividad el ocupación en paro encargada del empleo en temporalidad en jornadas parciales por supuesto ensancharlos

Voz 1673 27:36 el Gobierno de Cifuentes en cambio valora que respecto al mes de enero de dos mil diecisiete Madrid mejora en casi todo

Voz 0978 27:41 esos indicadores así lo defiende la consejera de Economía

Voz 1673 27:44 ya Engracia Hidalgo en términos interanuales

Voz 0566 27:46 le vemos que en la Comunidad de Madrid en el paro bajó un treinta y tres mil personas supone un ocho por ciento de bajada ha bajado en todos los sectores productivos un dato muy importantes que las personas que parados de larga duración que son los que más difícil acceso tiene en mercado laboral el para baja un once por ciento y bueno hoy tenemos trescientos ochenta y un mil personas

Voz 23 28:09 en las listas de empleo que es la cifra más baja desde el año dos mil

Voz 0125 28:13 nueve crecen las críticas

Voz 1673 28:15 por la falta de trabajadores en los comedores de los centros de mayores de Fuencarral a la denuncia que realizaba ayer el portavoz del PP en el Ayuntamiento se suma hoy la del grupo socialista su portavoz Purificación Causapié ha visitado esta mañana el centro de islas Herbie desde allí ha anunciado que el PSOE llevará el tema al próximo pleno de la Junta de Distrito

Voz 1752 28:35 de este distrito el servicio de comedor no puedan acudir al centro sabemos que no sólo se les presta ese servicio que necesitan tantos mayores que tienen pocos recursos de comer cada día sino además que este servicio sirve para cubrir sus necesidades de compañía del tiempo de ocio saludable que pueden pasar en este centro

Voz 1673 28:57 el grupo socialista ha participado en la recogida de firmas de los vecinos para revertir una situación que afecta también a los trabajadores de estos centros y el Ayuntamiento de la capital ha presentado esta mañana el calendario de actividades que se van a celebrar este año con motivo del Carnaval entre las actividades pasacalles teatro magia o títeres en el Retiro sin olvidar las murgas chirigotas comparsas o los ya tradicionales Mateos del pelele todo ello acompañado de buena música

Voz 24 29:22 en dos mil cinco

Voz 1704 29:35 la música de los gardenias los marchamos recuerden que este fin de semana hay avisos por nevadas en el norte y tengan especial precaución

Voz 24 29:42 hasta mañana

Voz 0194 30:00 son las ocho y media

Voz 12 30:01 a las siete y media en Canarias veinticinco Deportes

Voz 1 30:08 con Ángels Barceló Jesús Gallego Gallego buenas tardes buenas tardes Rangers hace frío llevan muchos sitios afecta al fútbol eso

Voz 0919 30:17 se jugando partidos en el norte uno en primera división y otro en Segunda División en San Sebastián y en Pamplona en Pamplona hace un rato estaba nevando cristiana fue de jugar vamos allá creo que sí pero vamos a preguntar lo primero en San Sebastián a las nueve juegan la Arreaza en el Deportivo de la Coruña un duelo por todo lo bajo de la clasificación como está la meteorología novedades de los equipos Roberto Ramajo buenas tardes

Voz 1825 30:38 hola qué tal Gallego se juega el partido aquí en San Sebastián hace mucho frío cinco grados es verdad que ha garantizado durante toda la tarde tiempo muy desapacible pero el césped en perfectas condiciones para que se juegue este Real Sociedad Deportivo ambos conjuntos ya ejercitándose sobre el césped de Anoeta novedades importantes en ambos equipos porque el Deportivo de la Coruña entra en el equipo titular el último fichaje de invierno entra Krohn Dehli Fede Cartabia junto a Lucas y junto Adrian van a formar la niña ataca

Voz 0684 31:11 a la Real Sociedad cambios en el once

Voz 1825 31:13 qué tal porque Eusebio será juega esta noche si pierde frente al Depor podría dejar de ser técnico del conjunto realista vuelve rule la portería Aritz Elustondo al centro la defensa de la bella a la banda izquierda y arriba la principal novedad la presencia de Malagueño Juanmi Jiménez arranca a las nueve poquito público ahora mismo era noventa mucho frío arbitra el navarro Undiano Mallenco

Voz 0919 31:35 es ahora también se juega en Segunda División en Pamplona el Osasuna Rayo Vallecano dos de los que aspiran al ascenso a la Primera División del fútbol español estaba hace un rato nevando en Pamplona Uxue Martínez de Zúñiga Se va a poder jugar el partido buenas tardes

Voz 25 31:50 hola caso es buenas tardes de jugar sin ningún tipo de problema ahora cae algún copo está nevando muy ligeramente sobre la capital navarra pero no baja los que quiera el césped del Sadar vamos a decir en condiciones aceptables de los después de todo lo que ha sido durante este invierno Icomos comentó no haber ningún problema a usted que la costa empeore muchos equipos que quieren aferrarse al playoff el Rally con cuarenta puntos y Osasuna

Voz 0919 32:17 el tenis también es noticia de la tarde ha comenzado la eliminatoria de Copa Davis entre España e Inglaterra que se está jugando en Marbella empate a uno después de la primera jornada Albert Ramos ganó su partido sorprendentemente Roberto Bautista ha perdido segundo para España ante el ciento catorce del mundo más Ana se juega la eliminatoria de dobles hoy también tenemos Euroliga de baloncesto ha terminado ya un partido Unicaja perdido en Rusia en la cancha del GIC y sesenta y ocho A66 ya está en juego en Vitoria el Baskonia Estrella Roja como está y Fernande buenas tardes la haga

Voz 0684 32:51 llegó buenas tardes acaba de arrancar y con un plazo de Janis timo los primeros cinco segundos de partido es un partido clave fundamental en la carrera del Baskonia a los cuartos de final y quiere demostrar que está en su casa desde el primer instante ha salido con Granger poco a cima mal MANES Iván Sam podría ser primeros cuarenta segundos de partido Baskonia tres Estrella Roja de Belgrado dos

Voz 0919 33:11 enseguida repasamos las noticias de la jornada de mañana en primera división vamos a tener el escáner con Kiko Narváez y con Antonio Romero pero como siempre en el valor del programa vuestros mensajes de Whatsapp Gallego

Voz 2 33:25 yo hoy me gustaría hablar del jugador del Barcelona que vayan por delante del buque

Voz 26 33:29 juega impresionante vende bien pero que es de lo más guarros que hay en el fútbol no Suárez de verdad este dio a lo que ha pero de verdad e indignante indignante indignante el que un cínico además yo no quiero meter la pata pero me parece que apriete los llevar algún psicólogo cuando aquellos protegerle daban al chaval por qué no lo estoy cuando creció en la que los ciclos del Barça porque esto es verdad para echarle de comer aparte qué tío más guapo a Roma

Voz 0841 34:09 la dejaremos se marrullero dejad vuestros mensajes eh

Voz 27 34:14 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él ahí vinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 28 34:28 en fin horas allí yo recién llegó lo primero que veo a Jordi Jordi hablando de forma Balís de Isco que se están sus como si tarda de Pedro León Biceleste eh que metan en su cosita que deje de hablar de sentimientos de cómo se puede encontrar el señor Is Jo ya que hable de Sade y da que habita en el olimpo de

Voz 29 35:03 Arcelor una eh

Voz 28 35:06 el llamado Camp Nou que a que hable de eso esa de ida que no hable de los ve más por favor no no lo son por todo

Voz 27 35:17 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes instó al juez de cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 35:40 esta jornada hace juega un partido de alto riesgo en Barcelona entre el Espanyol de Barcelona el Barça partido caliente por los últimos enfrentamientos por lo que ha pasado por lo impresentable que son algunos ultras insultando gravemente a jugadores desde la grada por algunas declaraciones irresponsables de jugadores hoy ha hablado Gerard Moreno en el Real Club Deportivo Espanyol y le han preguntado por las declaraciones de Piqué dónde se refiere a al Espanyol de Barcelona como el español de Cornellà escuchando a Gerard Moreno se ve que esas cosas no ayudan a que haya deportividad

Voz 30 36:22 nosotros estamos orgullosos de jugar en Cornellà El Prat que no sólo externa ya todo el mundo también sabe dónde Segundo nuestro grupo al que tenga dudas que mire el escudo que hay lo pone bien clarito

Voz 0919 36:34 llega el escudo pone Español de Barcelona así que vamos a confiar que a pesar de ser tildado de alto riesgo el partido transcurra por los cauces normales el ambiente a cuarenta y ocho horas como es en Barcelona Joan Tejedor buenas tardes buenas tardes

Voz 0107 36:50 llegó pues los clubes se esfuerzan por que sea de cordialidad mañana habrá foto de entrenadores en el estadio sobre las dos del mediodía ya el domingo antes del partido habrá comida entre directivas en el mismo estadio también en la sala de presidentes durante la semana no han hablado entre ellas de los expedientes abiertos por Competición eso ha dicho hoy el

Voz 0919 37:05 la voz del Barça Josep Vives que ha justificado por qué

Voz 0107 37:08 el club azulgrana no denuncia los cánticos mide la Copa ni de ningún estadio ya anunciado que van a defender a Piqué a Busquets

Voz 1715 37:14 si el Barça no denunció esos cánticos sport que tiene mecanismos la propia Federación Española de Fútbol para actuar de oficio si que nosotros vamos a defender a nuestros jugadores porque entendemos que sus declaraciones no constituyen nada que pueda sustentar uno incitación a la violencia en el momento que se abra el plazo para poderlo llevar a cabo vamos a formular las alegaciones oportunas

Voz 0107 37:33 el partido dices es de alto riesgo el español ha pedido públicamente a los Mossos que velen para que no se cuelen ningún grupo identificado como el que entró en el Camp Nou o el que intentó meterse en el campo del Espanyol ya en Copa de momento no hay indicios de que esto se pueda repetir e incluso se espera que la entrada no llegue ni siquiera a los treinta mil espectadores

Voz 0919 37:48 hombre las declaraciones de Piqué no contribuyen a la violencia no animan a la violencia está claro pero a la cordialidad tampoco eso está clarísimo el Barça jugó ayer con el Valencia la ida de la semifinal de la Copa del Rey ganó uno cero de cara a ese partido de resaca de lo de ayer el que contamos anti Ovalle hola qué tal muy buenas

Voz 0841 38:10 que fue un partido duro para el Barça al final se decidió con un gol de Suárez existe la sensación en el vestuario que fue un resultado corto para lo que merecieron pero al final victoria por la mínima que permite acercarse un poco a la final de Copa y una mala noticia que deja el partido fue la asistencia al Camp Nou cincuenta mil novecientos cincuenta y nueve personas ayer en el estadio del Barça segunda entrada más baja de la temporada Joy Josep Vives ha explicado que lo achacan a muchos factores a la televisión a la bajada del turismo y en el caso de ayer también al clima al frío a la lluvia y al día laborable Ile quiere quitar importancia a la baja asistencia al portavoz del Barça Josep Vives de las rusas

Voz 1715 38:48 estancias por las que la asistencia quizá es menor en algunos partidos es digamos que es Muti factoría yo estaba comparando los datos de los últimos años en semifinales de Copa del Rey como por ejemplo el partido que jugamos ayer ya había diferencias en algunos casos pero en otros no incluso había partidos en los que había a menos gente

Voz 0919 39:06 eso sí hace un llamamiento Vives a llenar el Camp Nou para disfrutar del equipo del fútbol de Leo Messi con el Barça líder jugando el mejor jugador del mundo como Leo Messi casi ni media entrada ayer para una semifinal de Copa del Rey la vuelta en Mestalla en Mestalla se va a haber un estadio tan vacío como el del Camp Nou cómo va la venta de entradas para la vuelta de la Copa Ximo MAR mano

Voz 0962 39:31 hola muy buenas gallego pues ya te digo yo que en Hoy no me hace falta ser un futuro luego para decirte que si no está lleno lo va rozar de momento ya se han garantizado la entrada

Voz 0978 39:41 presencia de más de treinta mil personas ante

Voz 0962 39:44 desde que arrancara el partido de ida fíjate que que podría haber metido siete el Barcelona el Valencia como hace un par de años pero veintisiete mil abonados ya habían retirado su entrada ya habían pagado entre diecisiete y treinta y cinco euros desde el

Voz 0919 41:56 no veo rápidas de los partidos de mañana en el Real Madrid que juega en Valencia que contamos decidan Antón Meana buenas tardes qué tal buenas tardes que recupera a todos

Voz 0841 42:05 hemos ok Isco Cake Cristiano ok viajan mañana Ilan han preguntado hoy sin la liga sirve para preparar el partido contra el PSG

Voz 33 42:12 al final Si nosotros pensamos que que tú vas a jugar en el señor Mas si sí es no se equivocamos y los jugadores Nos pienso eso piensa que es sabemos que nosotros tenemos que tener las partido antes recupera nuestra claras

Voz 0919 42:28 vamos en el escáner si hay más BBC o no en el Levante José Manuel Alemán novedades

Voz 34 42:33 pues que te presenta al bajar de Chema hay campaña por sanción

Voz 0841 42:37 la incertidumbre saber qué fichajes de los que han llegado en las últimas horas de mercado una convocatoria que mañana por la mañana va a facilitar ante los nuevos son el delantero vitoriano para fin mitin opciones de formar parte de la lista de dieciocho porque Rochina salir de pájaro todavía no tienen la mejor condición física se va a llenar el Ciudad de Valencia se ha colgado el cartel de no hay billetes

Voz 1704 42:54 yo partidos ahora nueve menos cuarto a la una en Ipurua Eibar

Voz 0919 42:57 Sevilla novedades del Eibar Jorge Beristain

Voz 0125 42:59 muy buenas ha convocado a veinte jugadores disponibles entre ellos el último fichaje el serbio Vuk Asín Jovanovic junto al portero Yoel serán los dos descartados en la lista se espera que vuelvan al once titular hombres como Capa Dani García hijos dan cómo llega el Sevilla Manolo Aguilar

Voz 35 43:15 convocamos a los toros último refuerzo El Aaiún Rocca me seis Sandro están en la convocatoria incluso podría jugar cambios en el equipo titular pensando en el Leganés

Voz 0841 43:23 eh Banega por ejemplo o a descansar Sergio Rico sigue teniendo la confianza de monte de la

Voz 0919 43:29 a las cuatro y cuarto en el Villamarín Betis Villarreal Florencio Ordóñez novedades del equipo de Setién

Voz 0841 43:35 Marc Bartra y Loren delantero del filial que desde esta semana forma parte ya de la primera plantilla no me lo ve en la convocatoria que hace un par de horas esta tarde el técnico Quique Setién que ha dado entender este mediodía que Bartra estará centrado inicialmente en el banquillo partido complicadísimo ha dicho el técnico seis jornadas sin perder lleva el Villarreal quien la baja Kouachi es la principal novedad en el Betis sabe cómo va el Betis a Joaquín podría haber cambio en la forma de jugar

Voz 0919 44:02 cómo llega el Villarreal Xavi Isidro

Voz 36 44:05 este gallego muy buena pues con la intención de asaltar puestos de Liga de Campeones esos y con siete bajas por lesión lo bueno lo positivos que vuelve al Álvaro también siguen la convocatoria a poner a entrar Javi Fuego uno de los últimos fichajes pero se queda fuera el saudí sale más a usar que no está todavía listo para jugar

Voz 0841 44:22 el Alavés Celta que se juega a las seis y media Lecuona que contamos bueno en el Deportivo la de son baja por sanción Duarte igual acaso por lesión Héctor y Burgui por cláusula del miedo Guidetti en el Celta baja de última hora de Hugo Mallo con problemas en el dedo gordo del pie derecho más podrían entrar en el once inicial da gusto tener

Voz 0919 44:40 los compañeros que saben concretar la información así ahora el escáner

Voz 0684 44:48 el y y yo hoy en el escáner Antonio Romero buenas tardes qué tal Gallego muy buenas a todo y Kiko Narváez hola Kiko buenas tardes pasa Gallego vamos a empezar por lo de mañana en Valencia

Voz 0919 45:00 el Levante Real Madrid la BBC ya de aquí al final de temporada o al menos hasta el París Saint Germain

Voz 0239 45:07 yo creo que no hay que irse demasiado atrevido para Sarkozy no yo creo que es salvo lesión alguna sanción

Voz 0919 45:13 hasta el Paris san Germain después del faisán Jermaine yo creo que sí

Voz 0239 45:15 bien independientemente del resultado la BBC es algo que sea la a lo que se agarra ahora mismo Zinedine Zidane sabe Zidane que es otra de alguna consecuencia en el Vestuario como que futbolistas como Isco y Asensio se terminen de de enganchar de aquí a final de temporada que es incluso injusto con algunos futbolistas como Lucas Bages que podría mañana a tener una oportunidad el equipo inicial pero sabe que estando Benzema no va a jugar nunca pero es la apuesta de Zidane y mañana en Valencia una vez más se lo merezca o no vamos a ver a la BBC

Voz 0107 45:41 toda la pinta que va a morir con lo suyo no hay ningún tipo de duda sobre todo porque Benzema no está al cien por cien y sin embargo las seguido dando confianza al que es de cara al futuro yo creo que lo más importante muchas veces detectar el problema en partido no determinado a la hora de hacer cambios poco tardío siempre por parte de Zidane porque tiene que meter frescura y con gente Sira Tiene contenta como Lucas Xisco o Asensio te pueden da pues esos veinticinco minutos lo que puede ser determinante de cara al final del partido

Voz 0919 46:08 no Ramos también de mañana en el Betis Villarreal el Betis de Quique Setién espectáculo siempre garantizado si el Villarreal gana mañana momentáneamente ese pondría en puesto de Champions muchos goles

Voz 0107 46:19 Kiko toda la pinta de toda la pinta por parte del Real Betis Balompié que te te juega partido muy abierto Quique Setién es fiel y leal a su forma de dejó y enfrente va a tener a uno de los equipo que siempre suelen ser muy competitivo en el que hay un jugador que está destacando y que de cara al futuro pues mira no sería una sorpresa en el que Castillejo pueda estar en uno de los próximo partido de la selección porque me parece de los de calle gol que están en mejor forma

Voz 0239 46:44 yo espero espectáculo espero muchos goles y espero que el Villarreal asusta un poco en esa pose en esa lucha por la cuarta plaza

Voz 0919 46:51 el domingo en Cornellà Espanyol Barça derbi de la ciudad condal un partido caliente quizá el partido o uno de los partidos más complicados que tiene el el Barça de que a final de tema

Voz 0239 47:01 morada yo creo que se por la rivalidad porque el español ha demostrado que se le hace bola al Fútbol Club Barcelona que les sabe competir yo creo que las declaraciones de Piqué no han hecho ningún bien en el vestuario azulgrana y eso lo sabe Valverde los han sus compañeros pero si hablamos de lo estrictamente futbolístico muchos se tendría que relajar el Barcelona mirando por el retrovisor toda la ventaja que defiende en el campeonato nacional de Liga como para no conseguir los tres puntos