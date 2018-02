Hora 25 (02/02/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

quedan veinticuatro horas para que se celebre la gala de entrega de los Goya hay hemos invitado Hora veinticinco algunos de los nominados a Mejor cortometraje en la gastronomía hoy vamos a hablar de improvisación y nos vamos a acercar al restaurante Philippe Müller de Madrid pero antes Aitor Albizua buenas noches Ángels buenos ojos a repasar las últimas noticias del día empezando las carreteras están en alerta harta por la nieve y el hielo DGT Alfonso Martínez buenas noches buenas noches pues debido al temporal en la red

Voz 3 00:47 principal encontramos dificultades en la A67 en Cantabria hace escasos minutos se ha cortado al tráfico entre Mata porque era ya Arenas de Iguña en lo que respecta a la red secundaria en ese instante ciento siete carreteras y puertos de montaña afectados por el temporal treinta están intransitables bien cincuenta y seis es obligatorio el uso de cadenas las mayores complicaciones las encontramos en León donde son cesáreas cadenas en dieciocho había sido puertos de montaña entre ellos el puerto Pontón en Asturias es obligatorio el uso de cadenas y está prohibida la circulación a camiones articulados en quince puertos entre ellos el de Pajares y Leitariegos en Almería es necesario llevar cadenas en cinco vías y una está cerrada y en Alicante hay tres carreteras donde es obligatorio el uso de cadenas y otras tres están intransitables desde la Dirección General de Tráfico una vez más les recomendamos consulten la previsión meteorológica antes de viajar y por supuesto no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno

Voz 0032 01:35 más cosas hay novedades en el caso Lezo unos funcionarios de Hacienda y Patrimonio de Madrid en su declaración sobre la compra de Inassa la filial del Canal de Isabel Segunda en Latinoamérica han señalado con el dedo al Gobierno del PP en la Comunidad en aquella época que presidía Gallardón Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:50 los funcionarios de la Dirección General de Patrimonio en la época de la adquisición de Inassa que debían informar al Gobierno de Gallardón sobre la operación coinciden en su declaración judicial les fue ocultado información nadie les dijo que en realidad estaban comprando la empresa panameña Sociedad de Aguas de América tenedora de las acciones de Inassa a los funcionarios según han declarado no sólo se les pidió que informasen sobre la adquisición del setenta y cinco por ciento dignas a la declaración de estos funcionarios estrecha el cerco sobre Gallardón y su Consejo de Gobierno según fuentes jurídicas añaden que alguien tendrá que aclarar quién y porqué ocultó información a los funcionarios la Fiscalía sostiene que en la compra de Inassa se cometieron un cúmulo de irregularidades que se trató de una operación opaca para la compra de una empresa que costó setenta y tres millones de dólares

Voz 0032 03:29 ha fallecido Manuel Varela Uña era médico ginecólogo y fue secretario de Estado para la sanidad Varela fue además consejero de la Cadena SER y formó parte del consejo de administración del Grupo Prisa del país de hecho el periódico va a publicar mañana en su edición impresa un artículo en su recuerdo en el que destacan varios momentos de su carrera entre ellos que estaba en la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados el veintitrés F y que además cuando tenía noventa años cogió el ordenador y escribió un artículo en defensa del sistema sanitario público de Madrid

Voz 1628 03:57 esta noche

esta noche estarán hora25 en la tertulia Juan Carlos Jiménez Nacho Corredor y Carlos Cué

Voz 2 05:11 cómo

Voz 11 05:17 acepte

Voz 2 05:20 sí eh Ángels Barceló

Voz 0032 05:36 Como yo te amo cortometraje seleccionado para competir en los premios Goya en la categoría de ficción a habían dicho toda la vida el amor no existe

Voz 14 05:43 mi padre el psicólogo del colegio lo colegas del barrio rodó me lo decían entonces

Voz 0032 05:50 el precio y dirigido y producido por Fernando García Ruiz Fernando muy buenas noches buenas noches

Voz 2 05:58 viendo

Voz 0032 06:02 tribus de la Inquisición cortometraje seleccionado para competir en los premios Goya en la categoría de documental

Voz 15 06:11 ella no llevaron a al lado de ir

Voz 0032 06:14 creo

Voz 15 06:16 aquí hay otra vez pegaron bastante cuando

Voz 0032 06:28 dirigido por Mabel Lozano he producido por Mabel Lozano y Roberto navía basado en la crónica tribus de la inquietud

Voz 0194 06:33 sientes Roberto navía muy buenas noches Roberto tal cómo estás

Voz 16 06:36 buenas noches colores cortometrajes selección

Voz 0194 06:38 de nuevo para competir en los premios Goya en las categorías de animación

Voz 17 06:42 en el bosque puedes percibir colores Keane nombres en ningún otro lugar sonidos que no harías en la ciudad y olores completamente nuevos y desconocía

Voz 18 06:54 todos Luther

Voz 0032 06:56 pues que dirige amenace

Voz 0194 06:59 feliz Jones producido por José Antonio Saura Saura Hardy Jones muy buenas noches

Voz 19 07:03 hola buenas tardes hola Ángels para hilos de seriedad

Voz 0194 07:06 a dos cortometraje seleccionado para competir en los premios Goya en la categoría documental

Voz 20 07:17 broma

Voz 0032 07:19 dirigido por la obra Farrés producido por Valery del Pierre muy buenas noches Laura tu en Radio Barcelona eh hola buenas noches desde Barcelona que tal cómo estás muy bonito bien también

Voz 2 07:30 le gusta

Voz 0032 07:37 eh esto son cuatro de los cortometrajes que optan a premio Goya este sábado queríamos hablar de ellos si queríamos hablar con ellos esfuerzo de la producción de la síntesis de la lucha por que se reconozca el cine de cualquier tipo de metraje y están aquí cuatro de los finalistas de los trece seleccionados ya les digo sólo para empezar que hay que hacer muchos muchos Kroll bajar la rodé Cita del ratón para encontrarlos en las páginas de los Premios Goya por qué aparecen justo abajo abajo abajo de todas formas los cortos españoles tienen cada vez más presencia en el extranjero Pepa Blanes buenas noches

Voz 21 08:09 es es que tal Ángels buenas noches pues el cortometraje español triunfa dentro y fuera de España no es algo que nos hayamos inventado es la evidencia de un sinfín de premios y nominaciones

Voz 1463 08:20 de la gran presencia de directores y directoras en los grandes festivales curiosamente contrasta con lo que ocurre con los largometrajes que desgraciadamente tienen menos suerte en su recorrido de

Voz 22 08:30 premios en el exterior por ejemplo desde

Voz 1463 08:33 Mar adentro que fue en dos mil cinco ninguna película española ha estado en los Oscar sin embargo si los cortos ese año dos mil cinco también estuvo Nacho Vigalondo con su cortometraje siete treinta y cinco de la mañana antes lo hizo Juan Carlos Fresnadillo con esposados y después eh pues han pasado por allí Borja Cobeaga con Éramos pocos y Javier Fesser con ah y la gran idea ir Javier Recio con La dama y la muerte o la edad

Voz 6 09:00 el Gobierno Joaquín no sé si te acuerdas

Voz 1463 09:04 todos ellos optaron al Oscar aunque muchos ni siquiera habían sido reconocidos aquí en su propia casa por ejemplo Vigalondo y Cobeaga no optaron al Goya por estos cortometrajes que sí estuvieron nominados a la estatuilla de los Oscar sí ganó el Goya Esteban Crespo con aquel no era yo también acabó en Hollywood el año pasado vimos por allí a Juanjo Jiménez que no representó con Time Kout un corto que fue lo más visto en la plataforma online de min por delante de los gana desde el Goya Tarde para la ira y un mostró viene a verme Juanjo además ya había ganado en Cannes con había ganado la Palma de Oro premio que sólo tenía hasta entonces un español Luis Buñuel mejoras separan pero todo y un año después también en Cannes una directora la catalana Laura Ferrés ganaba el Premio descubrimiento con los desheredados un corto muy innovador sobre las consecuencias de la crisis en su propia familia el último en darnos una alegría sido Álvaro Gago hace unas semanas este director gallego ha ganado el Premio del Jurado en Sundance con Matrix un corto sobre una mujer trabajadora en una fábrica de conservas pero incluso más allá de los premios el cortometraje tiene cada vez más público gracias también a diferentes iniciativas y a las plataformas digitales algo que sucedió hace décadas es que antes de la película pues se proyectaba el corto

Voz 19 10:17 gracias Pepa buenas noches hasta luego buenas noches

Voz 0194 10:19 horas preguntará a cada uno por vuestra criatura pero antes sí a abro la pregunta quién quiera responder como decía Pepa creéis que el cortometraje vive

Voz 19 10:27 un buen momento no sé quién quiere contestar

Voz 5 10:32 bueno yo creo que el cortometraje siempre ha vivido

Voz 23 10:35 buen momento lo que pasa es que a la gente le ha costado a descubrirlo yo creo que hará lo descubren un poquito más

Voz 0194 10:39 porque lo descubren ahora más bueno yo creo que los éxito

Voz 23 10:41 los que hemos tenido que han tenido otros directores en otros festivales pues ayudado bastante a la difusión del del cortometraje no son pero antes se podían ver en los cines antes de la

Voz 0032 10:51 películas claro en cambio ahora pues hay que buscarlo

Voz 23 10:54 es muy difícil efectivamente donde se encuentran los

Voz 19 10:56 cortometrajes donde hay que buscarlo otra forma

Voz 24 10:59 el especializadas pero claro es que sólo encuentra si basada buscarlo a propósito pero bueno así que ahora con interna es pues

Voz 16 11:07 hay hay muchas maneras

Voz 24 11:10 poder dar visibilidad a la hora

Voz 1628 11:12 lo que perdonad que buenos veo no sé si sí

Voz 0194 11:15 no dudes intervenir cuando quieres como si estuvieras aquí

Voz 1628 11:18 nada que yo creo que los cortos ya sólo se pueden ver en en los festivales y claro mucha gente no va a los festivales bueno mi casa es un poco particular porque sí que paso por cines gracias a la distribuidora contracorriente que que también ha llevado al cine español en la carretera que está nominado en la categoría de cortometraje de ficción ir más adelante lo va a hacer con Encabo y que es un corto de animación

Voz 0194 11:47 pero eso pero eso es un hecho puntual es casi extraño no

Voz 1628 11:50 de por ahora es puntual esperemos que la iniciativa guste allí se atrevan a llevar más cortos a los cines pero sí a lo general es sólo comunes encontrarlos en festivales

Voz 0194 12:02 Hurley cuanto más difíciles ponerse hacer un corto que un largo

Voz 1265 12:05 con estructuras la cabeza bastante más difícil es multiplicar por tres o cuatro en el caso de la animación todo lo que es el costo económico tiempo en fin y luego también pues cuando tienes el producto terminado es moverlo por los festivales que también es un trabajo a veces tediosos para lo que hacemos las películas pero que se puede encargar a una distribuidora un aparte el equipo y sí que es costoso la verdad es que yo me encuentro cada vez más gente que no le llama la atención tanto trabajar el largo sino llegar al corto con un formato ya consolidado lo que hay que hacer es darle esa visibilidad en los cines que creo que entiendo que todos saldríamos ganando el espectador los cortometrajistas los cines en fin

Voz 19 12:48 una pregunta cuánto tiene que durar un corto porque todos vuestros cortos

Voz 16 12:53 en parece un poco largos no porque se hayan hecho largo sino

Voz 0194 12:56 que me han parecido largos ahí hay un hay una medida de

Voz 16 12:59 tú no sé si una receta pero volviendo a tu anterior preguntas me parece algo interesante que se está produciendo bastantes está produciendo bien pero coincido en que no aparece en la sala cinematográfica contiguos de la Inquisición por ejemplo todo el mundo lo vemos a diario en la computadora a través de Youtube pigmeo no es para nada lo mismo pero este no es pasado

Voz 0194 13:20 nosotros en este programa nada XXV estamos especialmente comprometidos con los cortos con los documentales habitualmente cuando nosotros lo vemos a través de la computadora como tú dices es hicimos qué lástima que es esto cueste tanto de llegar al gran público porque yo creo que sin llegar a esto sería un exitazo eso sería maravilloso pero claro les requiere al público un esfuerzo suplementario de ir a buscarlo no

Voz 16 13:41 exactamente de saber dónde lo puede encontrar poder disfrutarlo la banda sonora por ejemplo de tribuna maravillosa que se pierde totalmente ciego no lo habíamos

Voz 19 13:49 otra obra Laura cuánto dura tu corto

Voz 1628 13:53 diecinueve ir respondiendo a tu pregunta ver hay hay festivales que con con distintas reglas pero yo creo que lo recomendable es que que dure unos se creo que por ejemplo la yo que sé pues hombre la sección oficial de Cannes o el tope son quince minutos y en la mayoría de festivales te dejan enviar cortos hasta treinta minutos

Voz 0194 14:18 dos pero cuanto más dure siempre es más

Voz 1628 14:21 más es más difícil que te los seleccionan tú tienes una

Voz 0194 14:24 te salieron estos diecinueve porque te salieron no tenía una medida puesta en la cabeza

Voz 1628 14:28 al no haber es que yo que sea el guión tenía ocho páginas y se supone que una páginas un minuto y mira me dura diecinueve así que imagínate lo que me dijeron no no sé a corto quizá antes a mi me dura veinte no sé quizá es mi ritmo natural

Voz 0194 14:44 me voy a quedar contigo pues me gusta la vida

Voz 25 14:46 está muy bien que éramos de conservarla cuando hace un agujero lo organismos gente tiene Laura que es los desheredados

Voz 1628 14:57 los desheredados es un retrato que le hago a mi padre y a la vez un homenaje no sólo a él sino a toda una generación golpeada por la crisis mi familia tenía una empresa Autocares desde hacía cuarenta años la fundó mi bisabuelo sí mi padre me dijo que bueno que la tenía que cerrar en cuanto me lo dijo me pareció que tenía que filmar ese lugar para que de alguna manera quedará constancia de que había existido a partir de ahí a la vez surgió la idea de de construir personaje que se mantuviera firme ante toda la inestabilidad que les rodea no

Voz 0194 15:37 remueve la verdad especialmente el tratar de sentimientos son los sentimientos de alguien tan próximo tan cercano a tu padre

Voz 25 15:45 a ver

Voz 1628 15:45 has que por desgracia a ver en el corto sólo se ve a mi padre pero también trabajaban otros familiares Si bueno en definitiva varias personas de de esa edad muy cercanas bueno pues perdieran el trabajo los despidieron a estas cosas hay más que nada yo sentía la necesidad de darle forma a ese caos

Voz 0194 16:06 no el tu crees que en en los cortos y al final funciona muy bien os entiende muy bien cuando se encuentran historias muy concretas muy personales muy de vivencia

Voz 1628 16:20 yo creo que que sí o sea por ejemplo el corto que habéis nombrado antes también materia también es una realidad que le toca de cerca el director que se por ejemplo verano noventa y tres que es una película que ha funcionado bien yo creo que sí que hay un tipo de público y programadores de festivales que bueno que agradecen ese tipo de historias porque tú como creador al conocer de lo que hablas puedes profundizar mucho más en un tema

Voz 6 16:49 quién quién guiño el velorio

Voz 26 16:51 iban a venir aquí mandan Robin

Voz 0032 16:53 teníamos cuarenta litros

Voz 0194 17:00 de dos Roberto navía vuestro documental que también opta es como Laura a la categoría de corto documental está basado en una crónica tuya en una crónica periodística hablas de Bolivia del segundo país con mayor cantidad de linchamientos cuéntanos qué es el documental este

Voz 16 17:15 o es una es una historia macabra por todo lo que significa es como en una plaza del pueblo en vivir Garzón en el trópico de Cochabamba cuna política del presidente Evo Morales se queman a seis muchacho miembros de una sola familia quiénes se les acusa de haber robado un camión les acusa se las acusa pero se los golpea se le prende fuego se les echa gasolina y como antorcha medievales

Voz 25 17:44 dos de ellos muere uno

Voz 16 17:46 no muere practicamente a pocas horas de haber sido quemado ir después a los vecinos que son cientos Wakaso acosó miles se iban a sus casas con la conciencia tranquila como si hubieran asistido a la misa dominical eh eso viene ocurriendo en Bolivia en diferentes lugares del mundo pero Bolivia ostenta el segundo lugar de lo linchamiento a nivel latinoamericano es un documental rodado por Roma de Lozano que después de cuando yo recibo el premio Rey de España conversamos el destino nos une hicimos esta historia que llevarla al cine

Voz 0194 18:19 cómo cómo llegas tú esta historia

Voz 16 18:22 yo que no me conformaba con que los periodistas vayan y cubran los linchamientos después se vaya yo retorno de vacaciones en los fines de semana en ingería dos vimos reportando o reportando durante meses más de un año me meto con la con la familia con la historias con los sobrevivientes con y los demonios esta historia empieza a buscar no solamente el porque el que dé la noticia Simó el porqué por qué esta ocurriendo esto en este siglo cuando existen normas nacionales e internacionales cómo es posible que ocurran a metros de la carretera faltado ahí a pocos kilómetros de de la sede de Gobierno es de Santa Cruz de las

Voz 23 19:06 no ese prácticamente

Voz 16 19:08 ante un un pedido de socorro al planeta para que no se queme en Líbano personas

Voz 0194 19:13 imágenes muy duras no bastante

Voz 16 19:16 son imágenes de súper inéditas estaban ocultas llegamos a ella porque algún familiar las había tomado cuando me la dan me dicen por favor no digan el nombre porque siendo vienen invocan a nosotros también

Voz 0032 19:29 me abogado era un auténtico fenómeno lo del homicidio en grado de tentativa él le pareció un Américo nada pero a mí me permitió salir antes de la cárcel

Voz 27 19:38 mire no quiero ser de esos padres castrados les pero Beiro de intentar matar a un hombre me parece excesivo así que se ha terminado la pensión de alimentos

Voz 0194 19:50 Ferrando el amor todo lo puede de dónde surge como yo

Voz 19 19:53 cómo

Voz 23 19:54 bueno en realidad no es autobiográfico es decir

Voz 0032 19:59 el caso de la obra no es como el caso de la hora el vale

Voz 23 20:02 muy lejos de ser documental bueno nosotros dedicamos a la publicidad desde hace ya bastante tiempo mi productora entonces bueno pues teníamos siempre a la inquietud de poder hacer algo de ficción no llevamos muchísimo tiempo haciendo anuncios y aprovechamos un parón de trabajo pues para lanzarnos al mundo de la ficción no afortunadamente yo trabajo con un equipo que tiene muchísima experiencia

Voz 16 20:22 tiene

Voz 23 20:22 trabajo con Antonio Ordóñez que es el ayudante de dirección de Gracia Querejeta de Fernando León entonces bueno ha sido siempre como el alma no dijo venga Fernando tenemos que hacer tenemos que hacer llevamos un montón de años también contamos con Ángel Amorós director de fotografía de Alex de la Iglesia entonces como que siempre estaban como metiéndonos el gusanillo entonces decidimos lanzarnos no y bueno

Voz 24 20:41 no teníamos amistad con Antonio Mercero que fue

Voz 23 20:44 la persona que nos escribió el guión nosotros le pedimos por encargo es una comedia totalmente alejada del mundo de la publicidad que podamos decir tacos que podamos divertir con nuestro trabajo y en cierto modo pues fue una liberación no las metimos en este me proceso que al final pues se fue complicando porque nos iba gustando cada vez más ido un rodaje sencillo acabado en siete días de rodaje

Voz 0194 21:07 costó volver a la publicidad estoy viendo

Voz 6 21:10 bueno hay que vivir a me encanta comer

Voz 23 21:16 bueno ahí me gusta muchísimo a mi profesión pero la verdad es que la ficción es algo completamente distinto no es más personal y te permite puedes explorar otras cosas y las alergias que no sea de este corto además siendo el primero es impresionante nunca hubiéramos imaginado

Voz 19 21:29 una historia de amor que no acaba como unos espera cuéntanos hasta donde quieras una historia de amor de que

Voz 23 21:35 bueno es un personaje que se llamaba Dani que es un delincuente de poca monta que bueno comete un atraco en la policía que lo detiene en ese momento a detenciones un poco violenta entonces a él él impacta no que esta mujer pues tenga esa fuerza Hay entonces se queda eso quise queda absolutamente la de ella no entonces es hombre pues tampoco tiene muchas luces y lo único que se le ocurre es volver a delinquir para que esta mujer le de tener claro el problema que es una mujer muy capaz efectivamente entonces bueno pues va progresando en su trabajo y el problema es que el tiene también que progresar en su los delitos no entonces bueno pues se vuelve la cosa ha complicado un poco loca

Voz 28 22:14 yo espero que sorprendente Tito cómo te llamas yo soy Tito siquiera puedan Sagnier del pueblo es muy bonita tendré creerte en serio en no des nada

Voz 0194 22:27 esa mesa decimos que producir un corte au bueno no es fácil que sea de animación lo complica todavía más

Voz 1265 22:34 sí un poco yo he tenido una breve experiencia en el cine de ficción como actor y eso fue facilísimo tres días y además ganamos un premio al mejor actor en Burgos sin embargo la animación tuvimos que preparar los seis meses antes de la producción y luego fueron ocho meses intensos de trabajo dibujantes colaboradores externos colaboraciones con universidades escuelas de diseño en fin de la verdad es que muy apasionante yo esto lo es tiraría cuanto más tiempo posible porque me encanta trabajar en el proceso de las películas pero por igual

Voz 0032 23:06 no sé si son de animación incluso de si son de animación

Voz 1265 23:08 pues la verdad es que me encanta el cine de animación y la verdad es que para nosotros no se nos hace tan difícil lo que no entendemos muy bien y tal vez es porque la sociedad hasta atendiendo acción facilísimo en todo que esto de la animación se les antoje algo heroico y de titanes y de otra época para nosotros es algo totalmente válido y además en los festivales de cine que había mencionado a los que asistimos y participamos en muchos casos como jurado vemos que en animación se estaba haciendo lo puntero a través de técnicas más tradicionales y autores con unos equipos muy pequeños no cortos a lo mejor que no duran tanto como nuestra veinte minutos pero sí que en tres minutos en seis a lo mejor te impacta en tanto y no olvidas una imagen que has visto en un corto de animación

Voz 19 23:53 público Ésa es de colores

Voz 24 23:55 pues en principio está dirigida a un público de entre seis y doce años es un corto

Voz 0032 24:00 desde para críos pero siempre

Voz 29 24:03 eh desde el principio teníamos en mente que que

Voz 24 24:07 queríamos que también sido Bell adulto o el padre pues también lo lo pudiese disfrutar entonces que queríamos ir un poco más allá de simplemente pues una historia para niños y bueno recurrimos también a a guiños más artísticos no queremos darlo todo mascado sino que entendemos que niño también es un público inteligente

Voz 29 24:29 entonces bueno también

Voz 24 24:32 hacemos algunas imágenes un poco más arriesgadas como es como zonas la visión es el de protagonista que es ciego entonces son unas imágenes un poco más abstractas no tan coloridas no tan infantiles Oña y eso es algo que también puede chocar un poco al principio pero luego tiene sentido de la historia

Voz 0194 24:49 yo preguntaba si era más complicado pero sí que es cierto que entiendo que en el proceso de elaboración de producción tienen que participar más gente no en un corto de animación o no tienen porque entonces claro tú tienes una idea pero hay que encontrar aquí la dibuje no es es

Voz 24 25:03 claro eso sí que se diferencian poco de la imagen real que bueno tú tienes una idea y ella puedes tener tu móvil ya puedes grabar y animación sí que se requiere un equipo un poquito más especializado Si no quieres hacer algo muy básico pues me necesitas a alguien que sepa dibujar alguien que sepa luego montarlo que sepa colorear esos dibujos es animación tradicional bueno y y sí que se necesita un poquito un un equipo más grande y también un poco más de tiempo

Voz 19 25:33 cortometrajes alguno de los que aquí se animaría con un largometraje nosotros ahora más venga que alguien ponga la voz de dárselo

Voz 0194 25:43 al respecto pero no sólo la voz Si me das un papel dame lo hago eh vamos por supuesto

Voz 1265 25:47 oye José Antonio productoras ha escuchado eso llama corriendo

Voz 0194 25:51 claro claro a mí sí me das un papel vago vamos yo quiero pasar por la alfombra roja porque ya alfombra roja no

Voz 19 25:56 los los unos deja en sentido porque

Voz 16 26:00 pero hubo una época en que no pasaba por la alfombra roja porque es consideraban como de segunda ver si con tribus de la Inquisición estamos pensando en un largo la historia da para más es más yo estoy investigando porqué estoy escribiendo un libro y ha vuelto a los escenarios obviamente a hurtadillas integrado con un montón de situaciones no como co que los linchamientos también tienen alguna relación con el narcotráfico con que los familiares están haciendo algo para investigar por su cuenta decir es una historia queda para para varios capítulos o para una serie que para una serie lamentablemente sí pero pero bueno da para nos quedamos muy cortos con el corto Laura

Voz 0194 26:36 la tenía varias

Voz 1628 26:39 y si estoy escribiendo un nuevo proyecto de de largo

Voz 19 26:44 está sirven de nuevo el cedía tu primer largo sí sí sí sí estoy en ello también sobre una historia personal sí

Voz 1628 26:51 sí sí bastante no no se da el caso de

Voz 19 26:55 a rodar con mi familia pero pero así que parte de anécdotas personales vale conseguiremos la pista tenía preparado lo que es cuando el Goya alguien tiene algo preparado sí

Voz 0032 27:07 a ver si te lo Ana Tikriti que no se lo dan a ellos no no estamos ante diferentes vale vale son categorías diferentes eres

Voz 0194 27:15 no competir bueno cuando nos lo den que alguien piense en Hora veinticinco por si queréis hacernos algunas señalo

Voz 1265 27:20 algo vale seguros vamos a tocando dos orejas tenemos un montón de encargos las orejas la nariz todo son contraseñas para nuestros amigos humanos

Voz 19 27:28 el pensar que una también estarán en de la ceja de las hojas para muy pues tú te estaré mirando y estaremos muchísima suerte chicos gracias muchas gracias

Voz 2 27:38 me la ritual único

Voz 0032 29:10 aunque no se lo crean esto que están escuchando una improvisaciones Miles Davis dicen que la mejor improvisación es la que está preparadísima que para crear es indispensable improvisar y que el cerebro necesita dar tiempo a la espontaneidad para mantenerse más vivos más ustedes piensan que las radios improvisación y tienen razón pero detrás de eso que creen que no está preparado hay decenas

Voz 33 29:30 hoy llamadas debates en dos puntos de vista matices vueltas y vueltas hay guionistas productores redactores técnicos

Voz 0194 29:37 sí se improvisa se lo aseguro muchísimo mejor Icon en la radio como en el jazz improvisar en la cocina es un arte Carlos Cano responsable de la sección gaste de la Ser buenas noches

Voz 5 29:47 más a improvisar un ratito de los tres preparado preparado todo incluso la respuesta a esta primera pregunta eh porque claro claro String lento de reflejos y no quiero hacer el ridículo improvisar es lo que vas a hacer tus sin voz Mario Llosa

Voz 0032 30:01 creo que se me da bastante bien sí

Voz 5 30:05 que ha respondido a Buddy pues improvisan mucho en la comida claro en la serie en la cocina se se improvisó un montón se improvisa constantemente yo diría que incluso en el ADN de la cocina a veces por necesidad porque has hecho la compra ahí te tienes que apañar con lo que hay en las dentro de una nevera a veces de forma imprevista no porque se te ha quemado algo

Voz 0194 30:26 exactamente de menos a lo mejor el plato al

Voz 5 30:29 pero con cuando lo estabas llevando la mezzo de todas maneras te diría que lo que más abunda es la micro improvisación porque incluso cuando estás preparando una receta en la que está todo ya estipulado de repente te das cuenta de que no tienes justos ingredientes tienes que cambiarlo por otro parecido lo que es ese tipo de eso que llamamos acabo de inventar pero no acaba ahí

Voz 0032 30:49 a avisar si venga perfecto

Voz 5 30:51 de todas maneras dicho esto la cocina también depende mucho de la temporada de los productos no un factor que me comentaba la cocinera Aizpea hoy el restaurante Sermas de San Sebastián muchas veces centrados

Voz 33 31:07 producto que igual no te esperas que te haces un plato en esos momentos cuando te Biel el proveedor osó unos meses antes unas citar estas al final sea improvisación es la que te hace ser más creativos no evita que los hace a los cocine dos ser cocineros no tengo ningún desastre de improvisación esa yo creo que ahí en ese sentido Xavi tenemos muy buena mano y gradas que salen platos geniales

Voz 23 31:34 cobran vida al final muchos de esas plazas aparte

Voz 33 31:37 nosotros pues ellos mismos no suelen tener ningún desastre una improvisa

Voz 0032 31:42 pues si hay gente que se esfuerza en conseguir réplicas exactas por ejemplo en los restaurantes de Martín Berasategui cuenta

Voz 5 31:49 a veces se hace el milhojas de foie manzana ya a todos los días en varios restaurantes de tintos tiene que salir siempre igual no pero bueno yo creo que mientras haya personas cocinando va a haber siempre improvisación

Voz 0194 32:01 tú qué piensas que tienen en común la improvisación culinaria con la improvisación en otras disciplinas

Voz 5 32:06 pues muchas cosas seguro para empezar el riesgo porque si improvisa este puede salir muy mal pero si Messi no se pusiera improvisar regates lo que nos habríamos perdido por ejemplo la improvisación de todas formas yo creo que requiere una base porque si no tienes una parte ETA con muchos colores por mucho que quieras improvisar no tienes de desinversión

Voz 0194 32:27 bueno que salen exacto Fernando Lleida

Voz 5 32:30 tenista le preguntaba si para un músico de ellas la improvisación es algo opcional obligatorio

Voz 34 32:35 es una opción es una obligación y yo añadiría que es una necesidad tan bien cualquier niño incluso mayores con pocas notas podía improvisar grandes desde la música como Miles Davis ocho Chet Baker en la última época de su vida que estaban físicamente muy etéreo

Voz 35 32:54 tirados tocaban solos con muy pocas notas esos son los ejemplos

Voz 36 32:59 día como modelos para seguir si la grabas lo que pasa es que siempre y cuando la escuches basa que cambiar algo

Voz 5 33:09 bueno él ya sin improvisación sería inconcebible en un pero también me interesa el humor porque es verdad que existe y monólogos que se lo saben de memoria y son muy graciosos pero con lo espontáneo siempre hay algo especial no hay de esto saben bastante los de nadie sabe nada Andreu Buenafuente y Berto Romero

Voz 16 33:26 muchas veces la propia improvisación me sorprendió a mi mismo yo no sabía qué pensaba lo que decía o lo que hacía más intuición e improvisación cálculo sacaría algo más de sentimiento de pasión de todos nosotros

Voz 0032 33:40 a mí la improvisaciones una forma de solucionar problemas y es muy divertido porque estás todo el rato enfrentándose a situaciones que no que no sabes cómo cómo salir de ellas y eso hace que que que vaya a la cabeza muy muy rápido y es una sensación muy agradable el público también entiende que es así sabe que no hay red y tiene algo como como de

Voz 5 34:02 funambulismo solucionar problemas me ha gustado creo que es muy aplicable a la cocina Avs

Voz 0194 34:07 exactamente caros los honores presentarnos a Nino Retortillo y Patxi Zumárraga

Voz 5 34:11 pues mira son dos cocineros los chefs del restaurante Face Müller Se conocieron en el año dos mil dos cuando estaban en el Bulli bueno después de un tiempo haciendo su carrera por separado ahora llevan ocho años juntos el FIS Müller para quien no lo conozca es un sitio modernamente porque entras el el local recuerda como un edificio en obras lo no nos tal aparente acaba de pintar haya un cable por ahí bueno así como de una nave de Brooklyn no o algo así la comida eso sí es lo importante está muy rica siempre está muy basada en la temporada en la cercanía y además tiene un puntito creativo y muy viajero es uno de mis preferidos de Madrid por si no ha quedado claro entre otras cosas porque es que puedes comer allí por por unos treinta euros

Voz 19 34:52 no Pachi buenas noches muy buena no sólo qué es eso de organizar cenas improvisadas cómo surgió esa idea

Voz 22 34:59 pues

Voz 0032 35:00 David no pensaba a ver

Voz 22 35:03 no al final nos pensamos porque al final la cocina Si es verdad que tienen productos intentas variar intentas cambiar la oferta a los clientes para que nos aburra ni pero llega un punto en el que en el día a día a veces te comen la monotonía el tiempo y no les acaba de evolucionar los platos al ritmo que querrías y un día pensando hablando con amigos de tal no sé que dije lo comentaba Pachi Lucas

Voz 23 35:27 no le gusta la idea y nos fuimos

Voz 22 35:29 los fondos de Gavin la idea es auto obligarnos a flageló vernos totalmente y fastidiarlos la vida para que un día hacer a modo de reto absoluto no sin saber si la gente no se va a entender o no decir qué pasa así sin tener ni idea de lo que vamos a encontrarnos el mercado Nos vamos al mercado y de lo que encontremos hacemos un ejercicio creatividad in situ con un boli papel en la tomando un café en el propio mercado diseñamos un menú ISM nulo cerramos para gente que quiera venía a cenar sin saber qué va tengo era jugar les damos de cenar además Mari dándolo en una mesa con partía todos juntos que socializan donde Patxi yo plantamos ahí al lado donde lo pasa aún hoy

Voz 33 36:11 vientos no estábamos humilditas sea la idea es obligarnos a hacer un ejercicio de creatividad total en un menú de platos que nunca los habíamos pensado hasta ese mismo día que obligatoriamente nunca los hayamos cocinado con productos

Voz 22 36:24 que no sabíamos que no seamos han con otra es que te dicen una cosa

Voz 0194 36:27 decías que el cliente no se aburra es verdad que si vas muchas veces la la la carta varía más o menos pero es lo mismo pero para no aburrir dos vosotros también por supuesto no entiendo que el día a día al final como en todos los oficios en el también se convierte en monotonía un día rompes esa monotonía no

Voz 37 36:45 sí es verdad que podías vivir sin hacerlo absoluta menos clientes suficientes como para bueno en el día a día pues va van viniendo en vamos cocinando vamos vamos vamos funcionando bueno es un es un reto que nos ponemos mensualmente porque sino es que al final no consigues hacer más platos de los pero bueno haces humanos cobrándose tiempo

Voz 0194 37:07 es al mercado los dos ese día con la Festa con el carro de la como

Voz 37 37:11 ir con un poco de dinero y con un poco de dinero a que mercado Baez bueno vamos a ver básicamente Mercado de Maravillas desde luego luego vamos rotando otros mercados poco Vallehermoso

Voz 0194 37:22 en alguna tienda burrada una antorcha primero bis los como es la operación dentro del mercado visual primero como si fuese a la caza o como es la operación vamos bastó

Voz 22 37:31 directamente al PSOE y al PP porque es verdad que en el mar nos aporte a muchos de los platos que hacemos siempre casi hay alguno de carne intenta siempre equilibrar nosotros planteamos un menú con un par de fin de tiempo cachondos y tal y luego como cuatro datos una carne un pescado es Braque FIES Müller no tenemos menudo gustazo de A la carta pero esto nos permite también jugar con formato que no lo trabajamos y por ahí pues nos divierte entonces a la hora de plantear el cuadro platos siempre algo de Mar entonces lo primero que hacemos casi siempre energías el a la pescadería hay piensas en el pez que va a hacer el del plato de de de pez

Voz 0032 38:08 el principal qué cosas puedes apoya arte también

Voz 22 38:10 para luego de ahí nos vamos a la frutería haber duraría

Voz 0032 38:13 mucha verdura siempre además luego solemos ir a hablar

Voz 22 38:15 con con con proveedores

Voz 0032 38:18 hemos de casa no pues sí genio para todo el tema es uno de los los cocineros son podíamos en los poderes más cercanos que tenemos en más manos entiendes no bien ese proceso discutir mucho lo es los demás sea si no hace que no se cansa claro es básico en nuestro por qué porque

Voz 37 38:35 nada nada eso sí porque al final hay que hacer un blog está improvisado pero hay que hacerlo Nizar y que todos los platos Acciona concuerdan un poco no puedes empezar a hacer un pescado azul luego otro y luego otro sí que yo quiero hacer Chicharro él quiere hacer jurel y al final el cliente de André que disfrutaron poco y joder

Voz 22 38:53 pero siempre acaba ganando Patxi que es muy pesado

Voz 0032 38:56 por lo que sea

Voz 5 38:58 todos los platos son de los dos hace eso

Voz 0032 39:02 contáis exacto si hay alguna

Voz 22 39:04 decías que Patxi suelta una idea un aporte y entre los dos al final acaba estrenando en plato otras veces una idea mía y al final acaba siendo

Voz 0032 39:11 pero es algo histórico desde que él y yo trabajamos juntos

Voz 37 39:14 evalúe la la la idea es de alguien pero la desarrollos del otro entonces se basan en muchos platos casi histórico sirio han tenido mucho éxito que no nos acordamos de tienes están realmente ICIO obviamente es mío

Voz 0032 39:28 hasta que el otro día dije este plato fuerte casualidad que aquel día andaba otro por ahí dijo era me llevo una alegría porque a partir de ahora siempre estamos tengo la razón y alguno de esos platos

Voz 37 39:43 en la lucha de egos pero es cocinero

Voz 0032 39:45 sí suena no sé si me suena como la de los periodistas están en ello

Voz 0194 39:51 la plata es esos platos que improvisa es pueden llegar a la carta es decir

Voz 37 39:54 totalmente irían de llegar los buenos porque algunos no salen tan buenos obviamente irá puede ser buena la resolución puede ser más o menos buena Si el plato no está bien bien del todo obviamente en contra

Voz 0032 40:07 pancarta pero la idea si es de estrujar

Voz 37 40:10 si llegamos a un banco de pruebas gasta

Voz 5 40:12 pues yo yo estuve en la última ajena improvisada de FIES Müller por ejemplo e improvisaron una ensalada de burra trucha ahumada Ebony Hato o un plato con perritos asados muy vieja se yema de huevo estos son quizá dos de los que a mi más me gustaron no pero debo decir que en este reconocimiento hay un poco de piropo y un poco de colleja porque aunque los habían improvisado en realidad no me gustaron mucho más o mucho menos que los de la carta luego él me preocupa porque

Voz 0032 40:38 pues entonces darle deberíamos estar más nota

Voz 5 40:41 sí es verdad que cuando hacia España

Voz 22 40:43 hace un plato pocas veces ese plato está tan redondo que dices no lo modifico nada o casi todos los platos la verdad que lo que lo planteas al probarlo piensas pues un poquito más de esto hay que equilibrar lo un poquitín o pasan varios días en el que lo tienes en la cabeza ocurre la isla de algo que le pueda ese día la idea es que nosotros nos vayamos a casa un poquito borrachos que es verdad que se la damos al viene del pero que os vemos con la vida de hay platos que nos puedan enriquecer la carta a poder cambiar es decir eso eso hicimos camino camino no este plato tiene futuro o no pero redondo redondos la primera vez pocas veces

Voz 0032 41:20 bueno yo diría una cosa que es bueno esto está muy bien pero como el saxofonista que tocaba o como otros sino tienes una base es improvisar hola llamado la paleta de colores a esa base la base técnica en el caso técnica se deniegan vuestro caso la bala la base técnica en casos de los que sólo escogemos delante de un micrófono es decir improvisar no es nada fácil la gente se cree que es eso vamos a improvisar no no improvisar no es nada fácil las formas tú decías vez la ITV con confesar una cosa es el único arrestado

Voz 0194 41:52 durante el yo creo que muchísimos años que pedí postre yo nunca tomo postre

Voz 5 41:58 con la tarta de queso a los hijos

Voz 0194 42:01 pues tiene unos hijos envueltos en hojas y eso es muy buenos nunca pido pósteres en ningún sitio porque lo perdiste porque me entró por la vista por todas partes lo vemos a los higos

Voz 0032 42:12 yo lo recuerdo te obligue por cierto el postre

Voz 5 42:17 el sismo les la hora siempre

Voz 0032 42:19 pues haciendo conocer las pruebas pero lo de la carta esta riquísimo déjame que

Voz 0194 42:23 para para improvisar también vamos a decir domésticamente no no todo es ir a los restaurantes en casa como improvisados aquí unos presentas

Voz 5 42:31 pues mira está al teléfono Virginia Díaz que es una apasionada de la cocina lleva hecho unos cuantos años publicando recetas en un bloc la cocina de Virginia bueno también cocina para para su familia para su marido para sus hijos y claro pues la tocaba improvisar unas cuantas veces

Voz 22 42:47 Virginia buenas noches a hola buenas noches Virginia qué es eso de la sopa lo que T

Voz 1292 42:52 hoy las OPA lo que te pues es de estas veces que abro la nevera índigo madre mía y ahora que les pongo a las niñas para comer porque la tengo totalmente vacía Is surgió de lo que se tiene normalmente en la en la nevera tomate un pimiento una patata un trozo de chorizo hay un trozo de pechuga de pollo y entonces así salió con el nombre de del plato con lo que tenía la nevera y la verdad que quedó muy rico cuando fue la última vez

Voz 0194 43:26 Sastre

Voz 1292 43:27 pues fue ayer ayer que tenía dos butifarras en la nevera ya las tenía que consumir Idi voy y qué hago yo con esto para para no ponerse la como la típica butifarra en Lasarte en Italia al pues salió una al dos con butifarra

Voz 0194 43:45 bueno pues no está mal no computa careo con butifarra algo más porque decía decía entre ellos y es cierto que para improvisar hay que tener buena técnica hay que tener tenía que tener base cada uno a su nivel pero tener base pero también hay que tener unos ingredientes básicos porque claro esas dos butifarras y tú no tienes nada más en la despensa van a estar más solas y más viudas que yo que sé no

Voz 1292 44:06 sí para mí tener la nevera en la nevera por lo menos tomate pimiento ajo cebolla huevos es una patata es eso es la base para mí de salir de un apuro

Voz 0194 44:19 crees que hay hay algunos ingredientes que los tienes en la nevera que dice esto no casa con nada

Voz 0032 44:24 es decir esto es con esto no puedo hacer nada pasa

Voz 0194 44:26 en algún ingrediente

Voz 1292 44:28 pues yo ahora mismo no caigo pero alguno que no les gusta mucho como la que dice como meto yo ahora con él en esta comida

Voz 22 44:37 pues Virginia muchísimas gracias muchas

Voz 1292 44:40 hacia pues bueno no

Voz 22 44:42 cómo reaccionan los los comensales

Voz 25 44:45 los clientes

Voz 0032 44:47 porque ellos saben que van allí y no saben qué van a comer que es hora de que teniendo clientes o comenzó el eso

Voz 25 44:55 él

Voz 0032 44:56 un poquito entregado Sistani público entregado que se llama pública cree que al final el funciona un poquito mejor que el que vienen Purito quemado nada de estos dos sinvergüenzas que pronunció podían ha tratado el asunto repite repiten no no hemos hecho muchas reservas como cuatro-cinco claro

Voz 22 45:12 que esto hacemos lo hacemos personas un día al mes llevamos tres escenas improvisadas este mes no lo vamos a hacer porque abrimos en Barcelona Fis Möller

Voz 0194 45:21 así y entonces volveremos

Voz 22 45:24 en marzo os damos un mesecito hablaremos

Voz 0032 45:26 Barcelona se nota vale posó en Barcelona o Madrid

Voz 22 45:29 está en que el que va una cena en el que no sabe ni que los cocineros ni siquiera ellos han cocinado nunca esos platos Sage es gente que realmente ha ido ya AFIS Müller no suele conocer Leire quiere entrar en ese juego le ha dado lugar a jugar

Voz 5 45:43 lo contrario absolutamente de lo que ellos hacen en esta escenas improvisadas son los cocineros japoneses que se pasan sesenta años haciendo sushi y que hacen cada día exactamente lo mismo que su filosofía es voy a hacer lo mismo que ayer pero un poco mejor no cambian eso también es apasionante no son como las los los los los extremos de la cocina

Voz 0032 46:04 pues si os agradezco Nino muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchísimo éxito la inauguración de Barcelona también muchas gracias pero vamos a ver

Voz 39 46:27 el sueldo en qué

Voz 38 46:40 Nos

Voz 39 46:45 o England

Voz 2 46:46 no

