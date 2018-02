Hora 25 (02/02/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:22 Cataluña no puede permitirse seguir paralizada indefinidamente España no puede permitirse que Cataluña siga paralizada indefinidamente pero no hay ninguna señal que permita pensar en el desbloqueo los independentistas siguen en su bucle intentando buscar una fórmula que no existe porque la única fórmulas que Puigdemont del paso lado definitivamente ese encuentre un candidato que encabece un Gobierno estable esperemos que lo están buscando el Gobierno de Rajoy sigue sin decir nada más allá de sus recursos judiciales la política sigue desaparecía como

Voz 3 00:51 si hasta mañana Almudena Grandes aquí en la SER de lo más llamativo de los mensajes de Puche Mono Comín es la frase que decía que había triunfado el plan de Moncloa ahí decía Almudena que eso no puede ser porque si hemos llegado hasta aquí es porque Moncloa no tienen incumplan ni lo ha tenido ni lo tiene ahora ilustra Arena que hoy ha negado la libertad al exconseller Joaquim Forn a pesar de que ha renunciado al escaño que ganó en las elecciones del veintiuno de diciembre insiste y arena en que sigue existiendo riesgo de reiteración delictiva porque sigue habiendo independentistas que no han renunciado la independencia y Ford que es independentista la ideología como argumento para la prisión preventiva las costuras del Estado de Derecho siguen tirando

Voz 0194 01:29 Ángels Barceló hoy se sientan en la mesa de análisis Nacho Corredor buenas noches buenas noches

Voz 0831 01:38 es Carlos Cué buenas noches

Voz 0194 01:40 buenas noches y Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches y como es viernes se sienta también en la mesa de análisis en estos primeros minutos Luis García Montero buenas noches buenas noches a la semana pues si una semana triste

Voz 1341 02:03 yo no puedo reprimir Ángels un sentimiento de melancolía política al ver el espacio público cada vez más deteriorado ahora que Carles Puigdemont llora su sacrificio por el aplazamiento del pleno de investidura que decir sí que decidió Roger Torrent ahora quienes Arrimadas y el Gobierno consideran al independentismo partido por la mitad los políticos analizan en corro y hablan de victorias derrotas y no sé si alguien entre la finas del nacionalismo catalán analizará la factura que ha pagado Cataluña en este proceso y no me refiero al empobrecimiento de las empresas sino a la vida cultural y espiritual catalana la más viva de España durante muchos años la más enérgica hasta que un nacionalismo provinciano empezó a empobrecer la no sé si alguien pesar pensará en el catalán un idioma de diez millones de hablantes aunque nativos sólo la mitad que has sentido su prestigio y su fuerza y su literatura en el difícil mundo de la globalización por convivir junto al español una lengua que se acerca ya a los quinientos millones de hablantes el diálogo entre Joan Maragall y Unamuno enriqueció a los dos el diálogo entre Blas de Otero y Salvador Espriu enriqueció a los dos el diálogo entre hacerlo ATI Gil de Biedma enriqueció a los dos pero a la hora de romper los lazos se hubiesen sentido más sólo las catalanes encerrados en un idioma minoritario y supongo que no habrá muchos políticos españoles no catalanes que sientan como suyo el triste deterioro catalán en España y en Europa y supongo también que no habrá muchos políticos que se duela ante el deterioro de la democracia en España una realidad tan débil con instituciones desprestigiada que no ha podido solucionar sus problemas a través de la política la corrupción del el conflicto territorial en Cataluña

Voz 0194 03:55 han situado ya a la España de Rajoy

Voz 1341 03:58 en un lugar de vengo de vergüenza en el panorama internacional la política ha estado desaparecida los nacionalistas catalanes durante años invirtieron en crear movimientos ciudadanos hacia la independencia no liderados por políticos el movimiento fue tan fuerte que Puigdemont no se atrevió a dar el paso cuando comprendió que debía convocar elecciones en octubre el ruido era más fuerte que la política el Partido Popular decidió aprovechar la hora

Voz 0194 04:28 la para ocultar sus corrupciones

Voz 1341 04:30 España de gritos a por ellos ida bandera sustituyó la política por la policía de los jueces mal asunto para los jueces metidos en laberintos difíciles porque en realidad más que en derechos que marcos constitucionales se han visto envueltos en causas plebiscitarias como estudio Luigi Ferrari Jolie en la Italia de Berlusconi movimientos populares en una sociedad del espectáculo los correos secretos de Puigdemont el manuscrito incautado a Ignacio González en el caso Gürtel demuestran la distancia que hay entre el relato demagógico y la realidad la leña se prepara ya las hogueras largos años de estudios jurídicos han comprendido que el endurecimiento de las penas no detiene los delitos que no resulta convincente confundir justicia con venganza una pobre muchacha es asesinada por un canalla la telebasura monta el número de una campaña del padre de la víctima obtiene en poco tiempo dos millones de firmas en apoyo de la pese la prisión permanente revisable que es el eufemismo que devuelve al Código Penal la antigua cadena perpetua adiós al pensamiento progresista es difícil hablar hoy de feminismo o de justicia o de pobreza o de inmigración o de patrias sin caer en el vértigo de las causas frente a la razón y la culpa la tienen los políticos que han renunciado a su tarea es decir a la política habrá que ponerle una casa a la política española para que vuelva a vivir en Madrid y en Barcelona no nos sirve vale waterpolo buenas noches Ángels buen fin de semana un beso buen fin de semana Luis

Voz 0194 10:30 el auto dictado esta mañana por el juez del Supremo Pablo Llarena en el que rechaza la excarcelación del exconseller Joaquim Forn ha abonado la tesis del bloque soberanista sobre la existencia de presos políticos en España porque el magistrado se opone a que formen vuelva a la calle porque aprecia dice riesgo de reiteración delictiva pese a que el excusa oye renunció hace unos días al acta de diputado para el juez esa renuncia no es suficiente descarga el peso de su acusación en la ideología independentista a la que ni Ford ni sus compañeros de partido en renunciar

Voz 0055 11:00 Alberto Pozas buenas noches buenas noches el magistrado explica que aunque haya dejado su acta haya renunciado a ser consejero del Govern el riesgo de reiteración delictiva sigue vivo en el caso de Joaquim Forn más aún dice del magistrado después de la testifical de ayer del coronel Diego Pérez de los Cobos acusa de haber ordenado a los Mossos no sólo que facilitan el desarrollo del referéndum ilegal del uno de octubre mire sino incluso que vigila Senna Policía Guardia Civil para desvelar sus movimientos a la gente que estaba en los colegios dice además el juez que si le deja en libertad podría volver al puesto de conseller para hacer lo mismo y se fija también en el escenario político catalán todavía existen sectores dice que defienden que la independencia debe conseguirse en contra de la Constitución uno de ellos dice sin nombrarle Carles Puigdemont

Voz 0194 11:41 desde Bruselas precisamente Carles Puigdemont va ve en esta decisión de Llarena una violación de los derechos civiles y políticos lo adscrito esta tarde en redes sociales acusa al magistrado de utilizar la prisión preventiva dice como una forma de secuestrar las ideas legítimas democráticas ha visto y como Llarena también rechazaba su petición para personarse en la causa abierta en el Supremo contra su Gobierno por el proceso independentista el magistrado les recuerda que es prófugo de la justicia española y que si quiere participar participar en el proceso debe entregarse antes

Voz 0055 12:10 tras ser juez Llarena es claro y conciso contesta a Puigdemont en un escrito de apenas un párrafo le dice que mientras siga fugado en Bélgica no podrá ni personarse en la causa abierta en el Tribunal Supremo ni tampoco por tanto participar en ella si quiere hacerlo dice el juez sólo tiene dos caminos o entregarse detenido contra su voluntad en definitiva estar a disposición de la justicia española el magistrado instructor se dirige en estos términos al ex president después de que su representación legal le haya enviado un escrito explicando que desde el veintiuno de diciembre es diputado electo y por tanto goza de algunos privilegios recogidos en el Estatut y en el reglamento de la Cámara catalana como la inmunidad parlamentaria esta negativa del magistrado sería aplicable también a una posible petición de permiso para poder ir al Parlamento a ser investido

Voz 0194 12:50 Jacobo Dopico es profesor de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid Jacobo muy buenas noches Álvaro el exconseller Forn ha renegado de la vía unilateral ha ha renunciado al escaño que ganó las elecciones del veintiuno de diciembre pero aún así el juez Llarena le mantiene en prisión porque dice que sigue habiendo riesgo de reiteración delictiva pone el acento especialmente en la ideología independentista de Joaquim Forn entiende el auto de Llarena

Voz 20 13:19 debo confesar que me me parece un auto sorprendentes algunos en algunos estemos Johnny Moner lo son son unas pocas páginas deben ser como doce catorce páginas y animó leerlo porque porque llama la atención en algunos extremos no antes de llegar a la cuestión sobre la mención a la ideología que entiendo que esas afortunada no es muy sorprendente y muy perturbador en contra que la ideología de una persona se encuentre aducida sea como sea a la hora de fundamentar una restricción de libertad pero comienza diciendo y lo hizo la página seis que que su conducta la conducta por la que se le está juzgando fue en tanto que conseller de Interior por la supuesta inhibición de la acción de los Mossos no pendiente de si eso puede ser o no considerado como participación una rebelión que yo entiendo que con la mayoría de los de los de los penalistas en que no que no claro la cuestión es cómo es posible que vaya a reincidir un señor que no es ya conseller que va a no ser diputado pues la la la el auto no viene decir de una manera sorprendente lo en la página doce porque todavía es alcanzable Moon futuro ser conseller decir porque hay riesgo de que haya riesgo de que pueda estar en esa posición el aquí a lo mejor podría volver a cometer el delito claro eh argumentar una restricción de la libertad una persona debe respetar una visión con base en una en una consideración tan haga es sorprendente y luego el principio de personalidad de las medidas cautelares abrir para meter a alguien en prisión hay que pensar en qué es lo que él pueda hacer los factores relativos a su conducta claro cuando se nos dice que son factores la actitud de Puigdemont

Voz 1 14:50 pero de sectores de la sociedad

Voz 20 14:52 que defienden la independencia una independencia inmediata por cierto no dice una independencia propias violentas que sería lo que es delictivo

Voz 1 14:59 quiso perderse por último

Voz 20 15:02 su ideología que será legítima pero que en cualquier caso le pone según dice el auto en una posición más proclive a cometer el delito que quien tenga la ideología contraria insisto me parece una expresión terriblemente desafortunada claro la cuestión es si se puede meter en prisión a alguien por factores como lo que piense Puigdemont lo que están haciendo otras personas en la calle o una ideología que en opinión del magistrado instructor en el Tribunal Supremo le hace más proclive a cometer el delito que hay gente que tiene una lógica contraria

Voz 0194 15:35 el caso ninguno e son los tres supuestos por lo que uno está en prisión preventiva no por la reiteración por el peligro de fuga no recuerdo cuál es el tercer pues son tres tres motivos por los que se mantiene o no a la gente en prisión preventiva ninguno ninguno parece contemplado en este auto

Voz 20 15:52 se refiere a lo que se refiere a la posibilidad de una reiteración delictiva pero la de doce

Voz 1 15:58 claro claro factores que me parece que sí sí

Voz 20 16:00 la gente independientemente de que haya un problema con el principio de de personalidad de las medidas cautelares que no es una cuestión le incitó palidece esta cuestión de aducir como criterio de riesgo lo que piense Puigdemont palidece en comparación con está en mi opinión muy desafortunada mención a la ideología de una persona hace más proclive a la comisión de delitos que quienes tengan otra ideología

Voz 0194 16:26 a mí otro párrafo que me ha llamado la atención Jacobo cuando dice que bueno que seguramente Joaquim Forn habrá dicho y habrá hecho todo lo que ha dicho y hecho es decir renunciar al acta de diputado decir que acataba la la Constitución porque bueno forma parte de la estrategia sea como que no se lo acaba de creer porque forma parte de la estrategia de defensa pero también existe no lo estrategia de defensa

Voz 20 16:45 eso por un lado y luego por otra no se dice dice expresamente que puede ser que lo está diciendo para eludir

Voz 1 16:51 exacto exacto la es esa este párrafo que hacía referencia yo sí

Voz 20 16:56 eso quiere decir que la medida cautelar está teniendo también sobre la amenaza de una posible medida cautelar está teniendo también su efecto claro la costo sería absurda decir bueno las consecuencias jurídica también están para orientar la conducta de las personas

Voz 21 17:09 imagínese

Voz 20 17:11 es que podría hacer que llegaban a esta persona efectivamente no han cometido delitos pero lo ha hecho por miedo a las posibles consecuencias claro está cumpliendo el derecho

Voz 0194 17:19 de hecho de alguna manera Ford ha seguido la misma línea de defensa que otros miembros del guber cesado que habían pasado por la cárcel que ahora están en libertad más que están sentados en un escaño del Parlament porque no han renunciado a su a su acta de diputado porque hay esa diferencia de criterios

Voz 20 17:37 leyendo las resoluciones no me resulta sencillo encontrar expresamente plasmado encuentra un criterio que se refiere al momento en el que forman Se incorpora a la estrategia a la

Voz 1 17:50 es algo que considera

Voz 20 17:52 la la la estrategia criminal rebelde no ha independentista María pues cuando ya digamos que u otros están retirándose y que su incorporación última pero vamos es la única referencia que me parecería que podría establecer una una diferencia más allá de la apreciación personalísima que haga el magistrado instructor respecto de las de las declaraciones que ha vertido el señor Ford pero eso no no se ha plasmado en las resoluciones con lo cual no soy capaz de dar una respuesta es

Voz 1 18:22 como siempre muchísimas gracias

Voz 20 18:24 muchísimas gracias a vosotros

Voz 0194 18:26 elementos sobre la mesa del análisis que hace Jacobo Dopico profesor de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid os pregunto a vosotros Carlos qué te ha parecido boquetes sugiere el auto del juez Llarena

Voz 9 18:37 no yo estoy realmente muy sorprendido y a las redes sociales es muy llamativo porque no es el mundo realmente independentista que está en contra de todo lo que haga el juez obviamente sino hay otras otros sectores mucho más moderados y que se han estado muy en contra el independentismo y algunos que han estado a favor de las prisiones preventivas que ya están está moviendo mucha gente yo creo que es está está bordeando yo creo que al final es lo que lo que decía Felipe González al principio de esta crisis no si no se hace política la política la hacen los jueces y los jueces no deben hacer política no saben hacer política no tienen criterios políticos para tomar decisiones desde el punto de vista político desde el punto de vista de todo el fin de cualquier análisis Ford se ha rendido a todo el mundo sabe que cuando renuncia al escaño queda fuera o sea es una de las personas de las muchas personas que con la dureza de las medidas que se están tomando judiciales están saliendo porque estas hay un montón de gente un montón de independentistas que están siendo sometidos a una presión fortísima y que se se están abandonando el proyecto entonces en tratar de argumentar jurídicamente lo ha explicado muchísimo mejor el el experto pero pero tratar de argumentar que puede reiterar el delito una persona que que eso tiene que dice podría ser consejero lo veo lo veo al al altamente improbable que es una de esas personas que está intentando salir y sobre todo hay otra cosa que a mí me llama muchísimo la atención que en España ya no hablamos de la prisión preventiva como algo excepcional es absolutamente excepcional porque no se le puede devolver a una persona asumamos que es muy difícil que Ford en un juicio fuera absuelto es poco probable pero podría pasar no se le puede devolver todos esos días entonces es una cosa que se hace muy excepcional para evitar la comisión de delitos para evitar que alguien se fuga es una cosas súper excepcional estamos diciendo que dentro de dos o tres meses estos señores podrían empezar a ser juzgados y ahí habría una condena con todas las de la ley con todas las protecciones es el mensaje es necesario no sacar a una persona que ha renunciado a su acta de diputado que simplemente por porque durante tres o cuatro meses va a estar ahí el proceso va a seguir y luego a tener seguramente una condena durísima yo no acabo de entender y creo sinceramente que aquí ya no hay política osea creo que el Gobierno no está detrás presionando para que esto suceda porque creo que ya me enteré el punto al que hemos llegado entre

Voz 0194 20:51 la verdad es que lo decías te González cuando el Gobierno renuncia a la política y lo deja en manos de los jueces el Gobierno o la política ya no controla a villano controla la estrategia en no controla el proceso Nancho

Voz 9 21:04 decía el catedrático que las declaraciones del las afirmaciones del juez Llarena

Voz 0831 21:08 la son son desafortunadas no yo lo que me pregunto si son desafortunadas son au son reveladoras no yo soy de los que creo que ni Puigdemont y el resto de su Govern tendrían que estoy en política pero entre otras cosas porque deberían estar rindiendo cuentas ante su su electorado deberían explicar por qué el veintisiete de octubre cuando declararon la independencia renunciaron a desarrollar su promesa por cierto para mí esa renuncia es la evidencia de que no hubo rebelión IU también por en fin de explicar por qué el veintisiete de octubre cuando se aplicó el artículo ciento cincuenta y cinco y suspendió la autonomía porque a diferencia de lo que pregona Ron no no se resistieron por cierto para mí el hecho de no resistir la aplicación del ciento cincuenta y cinco es la demostración de que no haya no haya sedición otro catedrático de Derecho Procesal Jordi Nieva que es uno de los analistas de de agenda pública que más están siguiendo este este proceso hoy afirmaba que la ideología de una persona sino es violenta o contraria a los derechos humanos nunca puede citarse como argumento ni siquiera de forma secundaria que justifique la privación de libertad de desaparecer no es la tercera vez en muy pocas eh Manas eh que en línea con lo que señalabas en tu en el editorial se están tensando no las costuras del del Estado de derecho y apuntaba Carlos Cué está empezando teniendo a tener reacciones no sólo en el ámbito del del independentismo el juez Llarena considera que Carles Puigdemont es un prófugo de la justicia hay un criminal sin embargo cuando tiene la oportunidad de dictar una orden de detención en Dinamarca dice que el hombre aunque sea un criminal como opone políticamente no conviene porque le tendría que facilitar la delegación del voto no ordenó su detención entonces lo que consideraciones ésta de nunca

Voz 0194 22:49 cuéntelo persigue es un delincuente lo permita

Voz 0831 22:52 sí que es donde sea y no en la valoración de no es que este señor está provocando que es lo que dijo está intentando provocar su detención pero oiga señor juez no dice usted que es un delincuente y también ha pasado esto degenerar en fin porque se nos estamos poniendo todos colectivamente ante un espejo reacciones no sólo por parte del independentismo que son esperar sino por parte de de muchos españoles se muchos demócratas españoles lo que intentó el Gobierno de España hace unas semanas poniendo un recurso ante el Tribunal Constitucional desoyendo al Consejo de Estado sabiendo que es estaba en fin aprovechándose de sus prerrogativas para suspender una investidura pero también el propio Tribunal Constitucional respondiendo a unas preguntas que nadie que nadie hizo en hoy esto a mí me preocupa no porque sea desafortunado sino porque me pregunto si efectivamente es revelador

Voz 1170 23:37 Juan Carlos bueno yo creo que hay varios elementos importantes en el primero es la argumentación del juez es un poco extraña teniendo en cuenta que él la toma dos medidas diferentes porque claro el riesgo de que Ford pueda ser conseller bueno es es evidente que puede ser no hay nada que eviten que pueda hacerlo pero Romeva o pregunta sería alguna diferencia y es más es más probable en términos reales que lo que lo que lo fuera a Romeva o sea a que lo sea Ford

Voz 9 24:10 el le valió sobre todo perdón podría ser sólo una cosa podría serlo volverlo a meter en la cárcel Hesse que el juez en cualquier momento

Voz 1170 24:18 a partir de sea no es imposible incluso se cree el la promesa de Forcadell de que no lo va a volver a hacer no se cree la de Ford no veo por qué se cree una y no se cree otra no puede ser que él piense que es la responsabilidad final de formen el el en en la rebelión sedición puede ser mucho mayor pero

Voz 0194 24:41 pero para historias el juzgará eso se determina en claro aumento para eso suele juzgará no

Voz 1170 24:46 identidad Carlos una cosa que me parece absolutamente fundamental tenemos un poco la idea de que la prisión preventiva tiene que ser un elemento casi inmediato casi instantáneo más por la gravedad del delito que por las razones verdaderas que el que tiene que haber la prisión preventiva yo sigo insistiendo que la prisión preventiva es una medida excepcional y si rompemos esa excepcionalidad tenemos un grave problema para mí la excepcionalidad viene del daño físico que se causa las personas de hay otros tipo de daños que pueden ser socialmente muy graves pero yo creo que no son lo suficientemente ante profundos como para justificar una prisión una prisión preventiva Illa la argumentación de la ideología me parece una cosa muy extraña el pensamiento no delinque es un principio jurídico básico lo que lo que son delictivas son las acciones y en este caso así es más fácil prever que Ford no va a hacer nada a que va a reiterar su uso

Voz 0194 25:44 sí aunque sea independentista al resto de sus días que será independentista el resto marxista leninista puedes puedes editoriales seis depende Boris hasta hasta el día que se muere como hay dos millones y pico de personas en Cataluña que depende

Voz 1170 25:57 por qué si no osea todo aquel que tenga un pensamiento raro pues metemos la cárcel de forma preventiva es una cosa muy extraña no eh yo creo que en el fondo hay un hay un problema que que que claro antes o después tenía que aflorar y es que el los jueces no pueden detener gustarse sobre sus espaldas lo que no no lo encuentren y cuando no se hace de otra forma hice delega en los jueces la la solución de un problema que no discuto que tenga una dimensión jurídica evidentemente la tiene pero también tiene una dimensión política cuando queremos que los jueces satisfagan ambas facetas yo creo que los jueces no están para eso hice esta notando está digamos generando una serie de argumentaciones que yo creo que exceden un poco el ámbito de lo puramente jurídico para en un ámbito que a mi me parece que no se va por un camino peligroso

Voz 0194 26:49 pero cuando abandonó la política a mi a mi me gustaría poner

Voz 0831 26:52 a los del debate que estamos teniendo no uno de los riesgos de de la crisis de Estado que en que se está viviendo es precisamente que como la crisis es tan profunda y como las consecuencias de las acciones de los independentistas pueden ser tan tan dañinas para el conjunto de la sociedad en fin no hagamos una lectura amplia de lo que de lo que está pasando no lo lo lo digo porque durante semanas más críticas de octubre de noviembre parecía muy difícil romper este este discurso porque automáticamente quedabas tachado como como como independentista no me gustaría que nos olvidamos que cuando quiénes pusieron a la organización del referéndum sobre la mesa en entre el independentismo pretendían dos cosas por un lado poner una contracción a Convergència parques empujara de una vez y para que en fin se viera forzada a quebrar a la ley de verdad pero también pretendían poner en un espejo someter a estrés al com punto de las instituciones del del Estado así que en las últimas semanas cosas que han pasado por parte del Tribunal Constitucional de la judicatura ir del Gobierno de España hayan tenido una respuesta en fin que yo creo que es síntoma de calidad democrática yo creo que es un un valor algo que no debemos de perder y que en ningún caso la crisis de Estado debe servir de pretexto para no rendir responsabilidades hoy como consecuencia de que estamos en una crisis de Estado el Gobierno de España la vicepresidenta del Gobierno el ministro del Interior todavía no han asumido ninguna responsabilidad que alguna muy directa tienen en los hechos de los últimos meses porque claro estamos en una crisis de Estado y no vamos a dar la razón a los independentistas no

Voz 9 28:26 pero es que claro es que precisamente este es el debate yo creo que yo yo creo que es que ha cambiado mucho la situación

Voz 0831 28:33 ya perdona eh

Voz 9 28:36 los dos somos politólogos las cosas que tengo una voz pasiva exacto debe ser por lo que le digo que cuando nos ponemos en esa situación en ese momento que efectivamente es decir cualquier cosa parecía es que

Voz 1 28:50 realmente había una amenaza brutal irreal

Voz 9 28:53 antes estaban tomando decisiones de enfrentarse directamente al Estado de no reconocer al tribunal constitucional para nada todo eso se hizo

Voz 0831 29:01 todo eso va a tener un juicio iban a ser

Voz 9 29:03 condenados es que lo sabe todo el mundo las condenas van a ser durísimas las condenas a las que se enfrentan estas personas van a ser durísimas y probablemente con razón porque lo que no nos pueden convencer los independentistas es que no sabían que esto iba a pasar porque entre ellos hay como siempre en política montones de abogados montones de juristas sabían perfectamente que hacer lo que estaban haciendo iba a tener unas consecuencias jurídicas basta ver la cara que yo creo que es muy llamativa la cara

Voz 0831 29:30 del día que decidieron no convoca las elecciones

Voz 9 29:32 a declarar la independencia la cara de todos esos señores que saben mucho de derecho era la cara de unos señores que sabían que eso les iba a costar la cárcel pero una cosa es eso qué va a pasar y además están diciendo rapidísimo puede pasar en dos o tres meses que es bastante increíble una cosas

Voz 0194 29:47 a su estancia en este país efectivamente

Voz 9 29:49 ha sido realmente lo hacen entre el meses era inédito pero una cosa es eso y que será difícil

Voz 1 29:55 incluso desde el punto de vista democrático y de incluso de cualquier punto de vista será difícil decir estar en

Voz 9 30:01 contra eso porque unos señores que toman esa decisión sabiendo las consecuencias jurídicas tendrán que asumir jurídicamente lo que les pase tendrá su derecho a la defensa su los mejores abogados de España pero eso va a pasar lo que yo creo que no tiene ningún sentido un día como hoy además en este auto no tiene ningún sentido es que sabiendo que eso va a pasar iba a pasar con todas las garantías probablemente ya veremos acabará seguro en en los tribunales europeos si es una buena sentencia ya está bien argumentada aguantará lo que no tiene sentido es toda esta fase previa que es mucho más endeble evidentemente es mucho más difícil defender a un tribunal europeo este auto de hoy Take todos estamos comentando la la endeblez que defender una sentencia que se va a hacer con toda en fin con con una serie de procesos de derecho a la defensa además que será muchísimo más sólida y que ellos saben es que sea un catalán que me llama muchísimo la atención que a veces es casi casi infantil no los discursos como que esto es política y no nos pueden reprimir la política ustedes están engañando a mucha gente porque hay mucha gente que no es jurista pero ellos sí lo son muchos de los que ha tomado estas decisiones vienen del mundo de la Abogacía fiscales saben lo que hay sabían perfectamente que les iba a caer una condena muy fuerte una obra que les caiga la condena en tiempo y forma no esta condena preventiva que yo creo que

Voz 0194 31:22 no es mucho más endeble yo coincido

Voz 0831 31:24 hacia aumente y desde luego con la reflexión de que los políticos no son impunes que deben rendir responsabilidades que hay una contradicción entre haber estado predicando el que estamos desobedeciendo y luego no querer asumir responsabilidades pero sí que en fin no me gustaría asumir como un hecho evidente que tipo de condenas van a tenerlos los líderes independentistas no el propio juez de arena y por eso el delito de rebelión y la justificación jurídica que se hace de que hay rebelión porque es el delito que tiene una pena más más grande el juez Llarena lo que ven su argumentación venía a decir lo siguiente hice mires

Voz 1673 31:58 verdad es que por ejemplo en caso de Junqueras

Voz 0831 32:01 no ha promovido acciones violentas pero en el objetivo de alcanzar la independencia Junquera era consciente que iba a provocar la reacción del Estado y que iba a ejercer el monopolio de la violencia que vendría a ser como si un tío que roba un coche puede prever que luego va a estar en persecución policial y si el policía se ve obligado a dar un tiro durante la persecución policial ya no lo estamos acusando de robos sino de robo con violencia lo que quiere decir es que en fin no hay que Ehud dar los delitos por lo que son y que no podemos pasar por alto que un debate insisto es síntoma de calidad democrática es y todos los delitos que están sobre la mesa se podía prever que efectivamente acabaran sin

Voz 1170 32:38 juzgados su encarnados sólo dos cosas digamos de demos tiempo al tiempo es decir la la definición final de de de de los delitos que se les imputa ahí cuando se concreten pueden ser esto sólo pueden ser otros yo creo que eso es un debate que precisamente decía Carlos una cosa que me parece interesante es decir el el el poner en jaque al al Estado de Derecho y la forma en que se ha opuesto la respuesta necesaria del Estado de Derecho ser el Estado de derecho ocho puro en en el sentido más estricto del término porque sino no se aquí paramos a a a al ataque sufrido entonces de la respuesta tiene que ser medida comedida ajustada plenamente a derecho si queremos forzar algo porque consideramos que es una banda organizada que perpetrado o es la cabeza de un grupo organizado que ha perpetrado un golpe de Estado yo no discuto que a lo mejor en términos generales y en términos coloquiales pueda ser así luego eso hay que trasladarlo al ámbito jurídico ir a darle el contenido jurídico y la argumentación jurídica necesaria no siempre la la verdad social es la verdad jurídica ir nos podemos encontrar con sus con con con sorpresas por tanto una respuesta pausada una respuesta meditada del estado de derecho hace mucho más fuertes al Estado de Derecho frente a lo que otros dicen que no las la la acción tiene que ser inmediata han querido dar un golpe de Estado los metemos a todos a cárceles y metemos las siete mil mejor que meter a dos mil bueno nos podemos encontrar con la destrucción del Estado de derecho es decir con el bien básico que tenemos que proteger

Voz 0194 34:11 sí de acuerdo la acción de la Justicia está limitando la estrategia de los independentistas y además acentúa hasta acentuando lo estamos viendo estos últimos días se la división interna que se viene apreciando Esquerra Republicana se ha alejado este viernes todavía un poco más de la investidura de Carles Puigdemont empezaron la semana pasada con los ecos de esas palabras de Joan Tardà pidiendo el sacrificio del ex president para garantizar un nuevo gobierno para la Generalitat después Roger Torrent aplazó sine díe el pleno de investidura sin informar a Cataluña y ayer martes Rubiera les exigió un plan para hacer efectiva la investidura y este viernes la secretaria general de Esquerra añadido una condición yo creo que es imposible dadas además por todo lo que venimos hablando de dadas las actuales circunstancias y las advertencias del Constitucional vida exige que la investidura de Puigdemont no tenga consecuencias penales para los diputados en el Parlament de Cataluña dice que hay plan pero sigue sin querer desvelarlo Barcelona Pablo Tallón buenas noches

Voz 1673 35:05 qué tal buenas noches poco a poco Esquerra va decantando la balanza en su particular disyuntiva entre no quedar como unos traidores no arriesgarse a llevar más dirigentes ante el juez o a que los que están en libertad provisional vuelvan a prisión tal y como venimos con tanto estos días los republicanos no acaban de encontrar sentido a investir a Puigdemont para que automáticamente esta investidura quede suspendida sólo haya servido para que dirigentes como Roger Torrent se arriesguen a una causa penal hasta ahora Esquerra sólo defendía estas tesis en privado pero poco a poco Balza dando la voz con declaraciones como ésta de Marta Rovira la Agència Catalana que va a decir lo mismo pero con otras palabras para es fundamental

Voz 0194 35:40 nosotros es fundamental que la investidura no implica e improvisaciones dura que no se haga sin garantías tías que sea efectiva hay que no implique consecuencias penales para hay muchísima gente les implique secuencias por muchísima Shen

Voz 1673 35:53 mientras Joan Tardà insiste en una entrevista en El Economista en que es muy importante pero no imprescindible en Jones para Cataluña avisan que no hacerle president sería una insensatez en declaraciones a Radio cuatro su portavoz Eduard Pujol asegura que ya tienen un plan para que por ejemplo pueda designar le eso firmar decretos de manera efectiva a pesar de que su investidura quedara suspendida por el Constitucional pues bien a pesar de que la sesión de investidura estaba prevista recordemos para este martes para hace tres días Pujol considera que todavía no ha llegado el momento de desvelar la fórmula Papá Noel llega

Voz 22 36:27 un plan claro que hay plan sólo faltaría que a estas alturas no hubiera Planck pero este debate y esta exposición no la haremos en público tenemos que ser capaces de darle la trascendencia la relevancia del anuncio cuando se tenga que hacer y cómo se tenga que hacer en este sentido es bueno que Esquerra tenga todo el interés del mundo en poder resolver esta investidura

Voz 0831 36:44 no yo estoy investidura en esta particular

Voz 1673 36:47 entre Junts per Catalunya Esquerra la Asamblea Nacional Catalana que es quién organiza las manifestaciones del once de septiembre ya ha tomado partido por pulmón en una serie de tú o It's el secretariado nacional exige tener mentalidad republicana no autonómica ir replica implícitamente Rubira que es imposible un guber con garantías como el que ella exige porque el Estado vetará cualquier presidente que no sea una marioneta de hecho tampoco quiere oír hablar de una presidencia simbólica como la que planteaba Junqueras porque según dice los golpes del uno de octubre los políticos exiliado

Voz 0194 37:17 dos son bien reales déjeme que deban paréntesis porque habrán escuchado yo estos días lo habrán notado ve que recogemos declaraciones de líderes de portavoces independentistas de otros medios de comunicación escuchábamos a Marta Rubiera en la Agencia Catalana de noticias escuchábamos a a uno de los portavoces de Cataluña en en Radio cuatro de la radiación de Catalunya en catalán y bueno esto nos pasa porque llevamos muchos días pidiendo entrevistas con ellos y no conceden entrevistas no las conceden habitualmente a medios nacionales inocuo hay posibilidad de poder hacerles nosotros las

Voz 0831 37:48 preguntas que queremos hacerles pero estamos recogiendo siempre

Voz 0194 37:51 aclaraciones que hacen otros medios especialmente los catalanes en Moncloa confían en que el independentismo termine proponiendo otro candidato sin causas pendientes con la Justicia el portavoz Íñigo Méndez de Vigo ha recurrido hoy a los comentados mensajes de Puigdemont al exconseller Comín y a la búsqueda de vivienda del ex president en batirlo para apostar por el fin del ex president

Voz 23 38:11 que el señor Puigdemont no tiene previsto venir a España he visto en una prensa que ha alquilado una casa en Waterloo en el imperio de los mil días de de Napoleón Bonaparte ha dicho a los catalanes que iba a volver a Cataluña me da la sensación de que se va a quedar ahí y por tanto tenemos la impresión de que esa investidura es simplemente imposible

Voz 1170 38:33 ni por eso Méndez de Vigo a partidos a negociar un alto

Voz 0194 38:35 por nativas el lo reclama también a Ciudadanos y Unidos Podemos a los que se ha referido por sus siglas sin nombrarlos expresamente

Voz 24 38:43 lo digo también es que se que es el primer partido en Cataluña hiciera lo he leído en la prensa hoy que CSIT UP han llegado a un acuerdo para reformar el sistema electoral bueno sería bueno que cese también hablará con Pe en Catalunya a ver si puede desbloquear la situación

Voz 0194 39:01 que cese hablara con UPA ciudadanos CS como le llama Méndez de Vigo no recoge el guante de momento Inés Arrimadas no dará un paso adelante para proponer una alternativa de investidura José Manuel Villegas

Voz 25 39:11 es verdad que se está produciendo enfrentamientos en el bloque separatista y que se está seguramente pues esto está abriendo allí un debate pero lo que tenemos claro es que los setenta votos separatistas sí que estarían de acuerdo votarán no a Inés Arrimadas y por tanto queremos que eso no ha cambiado

Voz 0194 39:28 saludamos a Núria Marín es miembro del PSC del Partido Socialista de Cataluña alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat alcaldesa muy buenas

Voz 1 39:35 hola buenas noches al PSC sí que se lo conocen por las siglas se puede decir PSC no hay ningún problema dígame una cosa cree que Esquerra está preparando visto lo visto desde las últimas horas está preparando el terreno para que Puigdemont renuncie no sea investido president

Voz 26 39:52 bueno pues realmente no sé supongo que en estos momentos hay un cierto debate entre las fuerzas independentistas

Voz 1 40:00 emprendedores también

Voz 26 40:02 en el caso de no entre nuestros estudiantes entra entre nostros educadores y que permita también una actividad complementaria que es fundamental para el presente y el futuro no de de Hospitalet de la Gran Barcelona una por tanto para nosotros es es muy importantes de este congreso

Voz 0194 40:22 una una última cosa alcaldesa porque usted apostó por la construcción de de hoteles al tiempo que Ada Colau la alcaldesa de de Barcelona optaba por no dar más licencias para para construir hoteles le preocupa que los números de turismo vayan descendiendo si la cosa no se estabiliza ahora que una ciudad como L'Hospitalet apostaba abiertamente por ello

Voz 26 40:44 hombre es evidentemente es preocupante no esto es una actividad económica de presente y de futuro nuestro turismo son turismo muy relacionado con el turismo de negocios y por tanto para nosotros es vital no que que la marca Barcelona sea una marca fuerte una marca el potente lógicamente para que eso sea así el clima político y la estabilidad también es necesaria por eso a ver teníamos mucho interés también antes de Hospitalet así se lo comenté ayer al presidiendo el Parlamento tuve la oportunidad de coincidir con él en precisamente en este acto no en el que yo Hoffman en bueno pues recibía el apoyo no de de muchas instituciones para que el Mobile continúe no me comentaba la necesidad de que tengamos un Gobierno lo antes posible y que son Gobierno que esté dispuesto a gobernar y que esté dispuesto a tirar adelante post o la gestión que necesitan los ciudadanos ideando así que se preocupe pues de la sanidad que se preocupe de la educación que se preocupe de las infraestructuras se preocupe de tantos y tantos temas que dependen de la Generalitat de Cataluña y que en estos momentos con este ambiente no de de dificulta pues que realmente hay temas que no obstante era lo aberrantes

Voz 0831 42:07 la alcaldesa muchísimas gracias

Voz 0125 46:36 qué tal buenas noches y los arquitectos de la independencia fueron ya muy claros en mayo del año dos mil dieciséis con mayoría de escaños pero no de votos el proceso estaría muerto en la agenda de llover el número dos de Junqueras los arquitectos del procesa advirtieron a Junquera y que la hoja de ruta hacia la República catalana pasaba por conseguir más del cincuenta por ciento de los votos algo que no consiguieron en este documento concreto está firmado por Carlos Viver uno de los arquitectos intelectuales de la independencia y asesor principal para el proceso de Mas y de Carles Puigdemont otro documento incautado por la Guardia Civil en esta misma operación insiste también en esta idea si no se obtiene más del cincuenta por ciento de los votos o no aplaca las tensiones entre los actores independentistas el proceso habrá finalizado los papeles del número dos de Yunquera recogen también el plan financiero para la Catalunya independiente entre los puntos fuertes crear un banco central de Catalunya cerrar acuerdos con bancos de inversión y realizar una emisión de bonos canje

Voz 0194 47:30 sólo un par de voces más sobre el proceso catalán y sus consecuencias económicas la primera es la del presidente de La Caixa que hoy ha presentado sus resultados lo ha hecho en Valencia donde como ya saben ha trasladado la sede social la entidad Jordi Gual admite que el proyecto independentista provocó una fuga de capitales de la entidad setecientos millones de euros en total seguimos

Voz 0609 47:49 dando nuestra confianza en que los interlocutores encontrarán en caminos de acuerdo un sobresalto tuvo su impacto a futuro pensamos que a los actores a encauzar hacia una situación de mayor estabilidad a lo cual es bueno para para toda la sociedad española para la catalana hay naturalmente también para el sector

Voz 0194 48:15 la segunda voz llega también del Gobierno que vuelve a alertar sobre las consecuencias del pusiese en el mercado laboral de Cataluña el secretario de Estado de la Seguridad Social Tomás Burgos aportaba hasta mañana esos datos al presentar las cifras de paro en enero cerca

Voz 31 48:27 la niña explica entre septiembre del dos mil diecisiete y el momento actual seis de cada diez empleos afiliados perdidos en ese tiempo estamos ante una muestra clara del efecto que está teniendo el eh

Voz 1 48:45 proceso político que estamos que estamos viviendo

Voz 0194 48:49 dónde crees que llega la fisura en el bloque independentista mis y no sé si piensas que Esquerra Republicana está preparando un poco el terreno para

Voz 32 48:57 ah bueno

Voz 0194 48:58 para terminar diciendo que Puigdemont

Voz 0831 49:01 cada vez esta más claro que en las elecciones del veintiuno de Esquerra Republicana representaba dentro del independentismo la opción política para hacer política para gestionar la complejidad de la situación y Caixa Catalunya era la opción dentro el independentismo para seguir con lo con los que somos

Voz 0194 49:16 antes parecía el revés justo al revés justo al revés

Voz 0831 49:18 creo que aquí hubo un error de diagnóstico y no se quiso potenciar que se podía haber hecho Esquerra Republicana precisamente porque se temía Se temía lo contrario yo el independentismo está dividido en tres grupos en estos momentos que no coinciden ex actualmente con los tres partidos en el primer grupo y un número importante de dirigentes de Esquerra Republicana ahí del del PDeCAT que consideran que la prioridad en estos momentos es recuperar el autogobierno en fin poner un punto y aparte a lo que ha pasado en los últimos meses consolidar una mayoría independentista que no que no se tiene y facilitar un escenario de negociación que en algún momento consideran deberá acabar con con indultos nombres propios de esta estrategia Josep Rull que es exconseller y que estuvo en prisión provisional Carles Campuzano también del PDeCAT como Rull pero aquí hay dirigentes como Joan Tardà de Esquerra Republicana de Cataluña o el propio Oriol Junqueras el segundo grupo estaría básicamente protagonizado por personajes de eh que hay también de de la CUP que consideran que la prioridad en estos momentos es restituir la figura de Carlas Puigdemont y seguir desarrollando en línea con lo que pasó el uno de octubre una estrategia de colapso de las instituciones del del Estado forzando incluso si es necesario una convocatoria de elecciones no aquí por cierto hasta en no muchas semanas estaba también Marta Rubiera de Esquerra Republicana que estado enfrentada a Orio

Voz 0194 50:37 pero que parece que ya se ha posicionado claramente que el recuerdo