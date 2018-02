Hora 25 (02/02/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 para que las cosas no fueran como han sido y han permitido que Puigdemont le ganara Junqueras quiere eso sí que está totalmente fuera de la ecuación ya destrozado todo porque si hubiera sido al revés sería Junqueras aunque fuera desde la cárcel el que estaría dirigiendo la situación no hay hay bastantes cosas interesantes que están pasando yo creo que además de todo el análisis que ha hecho Nacho que sin duda lo conoce mucho mejor y es y es así lo que está pasando hoy dentro también hay un impulso muy fuerte que es ya puramente personal y que es tan duros estamos antes hablando de lo de forma es tan duro lo que está pasando es tan fuerte que varios en fin varias decenas de dirigentes se sienten amenazados con la posibilidad acabar en la cárcel que no nos olvidemos que Esquerra también está tratando de poner un poco de serenidad es decir Señores no sigamos perdiendo dirigentes porque tampoco la política española y catalana están Sobradillo más de cuadros de gente que se metan esto es que es que ahora tiene un Dodge fue Rubira está bueno en fin está con un pie que puede puede acabar con muchos problemas judiciales Junqueras está en la cárcel quiere decir que lo que está proponiendo Puigdemont es desde dos células donde él se va a quedar es evidente que esto de la casa ya ya se decía que él está asumiendo que se va a quedar muchos años a vivir allí desde Bruselas es pidiéndole a la a la los cuadros políticos del independentismo

Voz 2 01:20 el sacrificio que sí claro sí que creo que era uno a uno

Voz 1 01:23 que él no hace pero ya no sólo que él no hace el el tuit de Junquera es el otro día me parecen muy significativo en ese momento de decirle bueno llevo noventa días en Estremera no doy nombres pero yo llevo noventa días aquí no digas que lo estás pasando muy mal que yo estoy aquí en en la cárcel que eso es muy duro para cualquiera entonces yo creo que que también está impulsando aparte de la en la político de que quieren gobernar menos mal porque parece como que gobernar sería fue una cosa menor aparte de todo análisis político hay un análisis de decir Señores tampoco tenemos tantos cuadros como para ser

Voz 1170 01:53 criticar que en seis meses allá

Voz 1 01:56 cuarenta personas porque leí y luego los miembros de la Mesa y los oyentes ya han tenido que renovar la mesa ya los dos miembros de la Mesa anteriores ya no valen Aranoa a través de los miembros de la Mesa procesados otra vez

Voz 1170 02:06 que si en algún momento hay que parar es evidente que el Estado tiene

Voz 1 02:10 todos los mecanismos del mundo apoyado por la Unión Europea para destrozar machacar a cualquiera que intente volverá a como a moverle dependencia entonces si eso es así con un poco de realismo creo que está diciendo señores hay que en algún momento hay que reorganizarse gobernar porque además es que lo más increíble de todo es que tiene la mayoría absoluta no están gobernando cada día que pasa está gobernando Rajoy en Catalunya en sus ministros y Montoro está tomando decisiones que afectan a muchísimas personas y afectan a muchas cosas que le importan muchísimo a los catalanes y a los independentistas y las está tomando Montoro pero sólo dos ahora entiendo una cosa así pero permites quince segundos

Voz 1170 02:48 en no nos podemos olvidar que nosotros analizamos una a mitad de la un cuarenta y siete por ciento de los

Voz 1 02:53 duración pero es que hay otro cuarenta y nueve

Voz 1170 02:56 tanto que se ha posicionado radicalmente en contra es decir no es solamente un grupo que tiene una mayoría parlamentaria que puede nombrar Gobierno hay una mayoría social que claramente se ha posicionado absolutamente en contra de la de la independencia haya votado a un partido que radicalmente situado en esa en esa posición y mucho menos a otro partido que se ha posicionado digamos en en en una situación más tibia más más más intermedia por tanto eh también hay un movimiento dentro de ese de ese mundo no independentista cada vez más articulado cada vez más fuerte cada vez más eh con más capacidad de expresarse públicamente que no va a renunciar tampoco a Suu hemos a su sentido de españolidad dentro de su de su sentimiento catalán sino tenemos en cuenta ese pude tendríamos un problema yo creo que los independentistas en su minimización de del concepto de pueblo catalán caro ellos solo asumen que el pueblo catalán es una parte se encuentran con que el pueblo catalán mucho más plural de lo que ellos creen y esa dificultad de de de encontrar un acuerdo entre dos partes antagónicas escaso impacto

Voz 1 04:05 le o ellos renuncian o no va a haber forma

Voz 1170 04:08 porque claro pueden decir que renuncie los otros pero en los otros

Voz 1 04:11 pero yo creo que Esquerra yo creo que Esquerra dentro de que en fin son independentistas absolutamente hasta la médula y harán todo lo posible por ya la independencia Esquerra está asumiendo mucho más eso Esquerra y una parte PDeCAT el propio Artur Mas dijo con cuarenta puntos no podemos imponer nada hay porque Esquerra claramente la estrategia Esquerra es más a largo plazo a Puigdemont es ahora nunca es evidente que él sabe que ya está eh yo creo que ya con el mensaje el otro día ya es evidente que él ya sabe que se ha acabado pero digamos está viviendo está intentando hasta el final porque es esta ose acabó su carrera política su trayectoria todo pero Esquerra es un partido con más recorrido son partido con muchísimos años de historia y es un partido que tiene el objetivo de la independencia eh te lo aceleraron pero ellos son conscientes y creo que cualquiera que piense en Cataluña un poquito con con calma sabe que no se puede hacer de una independencia con el cuarenta y ocho por ciento es dificilísimo hacerla con el sesenta por ciento en un estado tan sólido como el español el sentido de que es un estado miembro de la Unión Europea con todos los apoyos del mundo es dificilísimo hacerlo con un sesenta pero es absolutamente imposible hacerlo con cuarenta y ocho entonces yo creo que Esquerra está en la otra película está vamos a gobernar vamos a reducir costos vamos a que no perder más dirigentes vamos a afrontar esta avalancha judicial dentro de cuatro años veremos como estamos Si pasamos de ese cuarenta y ocho un cincuenta y dos ocupó dente mente con la división interna que dentro de independentismo les puede ir muy mal pueden ir bajando pero lo que no lo que no hubo Esquerra le les está planteando es no vamos a ningún lado enfrentarnos al Estado la manera que nos hemos enfrentado con los costes enormes que tenemos con nuestro líder en la cárcel y pudiendo estar muchos años no yo creo que están haciendo política dentro de las limitaciones que siempre les da

Voz 2 05:51 error porque esta es otra la calle presiona para

Voz 1 05:54 que todo sea lo más extremo posible a la calle tienen mucho miedo no

Voz 0194 05:59 darme tiempo para para un par de cosas más la primera quedan cinco días para que se cierre el plazo para la presentación de candidaturas a la vicepresidencia del BCE y el Gobierno sigue sin aclarar si va a proponer a Luis de Guindos para el puesto habrá candidato español pero Moncloa parece querer esperar hasta el último momento para confirmar la opción del ministro de Economía que muchos dan por hecha de momento en Moncloa allanan el terreno tratan de rebajar el impacto que tendría la salida de De Guindos del Gobierno de Rajoy Sonia Sánchez buenas noches

Voz 1916 06:25 sí buenas noches el Gobierno sigue efectivamente sin despejar públicamente la duda de si será o no Luis de Guindos el candidato español a la vicepresidencia del Banco Central Europeo lo único que ha reconfortado hoy el portavoz es que sí que nuestro país propondrá un candidato antes de la fecha tope que es el día siete en todo caso varias fuentes del Ejecutivo consultadas por la SER dan prácticamente por seguro Angels que va a ser Luis de Guindos recuerdan que el presidente suele compensar siempre a los que cumplen dándoles el destino que quieren Ike además Guindos lleva tiempo queriendo salir si Seba recordaba hoy el portavoz Rajoy no estaría faltando a su palabra de no hacer remodelación en su equipo ya que esta seria dice una mera sustitución

Voz 3 07:01 creo que si algún miembro del Gobierno saliera eso no suponía una crisis del Gobierno sino

Voz 1 07:07 eso es llamaría yo llamaría sustitución

Voz 4 07:10 si se produjera que como diría el presidente del Gobierno puede suceder

Voz 1916 07:15 o no al PSOE a priori no le parecería mal la candidatura de Luis de Guindos pero Carmen Calvo recuerda malas experiencias anteriores ya hace esta advertencia no

Voz 5 07:22 nosotros como socialista lo que queremos es que cuando algún miembro insigne del Partido Popular llegue a alguna institución importante mucho más de carácter económico no no vuelva a ocurrir lo que ya no ocurrió con

Voz 2 07:34 el señor Rato sea quién sea finalmente el candidato

Voz 1916 07:36 no Angels en el Gobierno están seguros de que la vicepresidencia va a ser para España consideran que aspirantes como Irlanda por su menor peso no pueden disputar unos ese puesto en el Banco Central euro

Voz 0194 07:45 peor en surge cuesta tanto a Mariano Rajoy anunciar tomar decisiones decir estamos tan acostumbrados que nos parece ya normal incluso a mí que cuestionar quiere lo que sé es una crisis de Gobierno no no será una sustitución y es una crisis de Gobierno que pasa por qué no puede haber una crisis

Voz 4 08:03 yo creo que que Mariano Rajoy es conservador en el sentido literal del del término y en gran medida su gobierno conservador eh porque es un Gobierno

Voz 6 08:14 a poco político el Gobierno de España está formado por altos funcionarios del Estado que son personas imprescindibles para el funcionamiento de la de la Administración no pero que cuando en fin les toca gestionar la complejidad de la sociedad pide la politica pues tienden a sacar el funcionario que llevan dentro que que suele ser conservador un ejemplo de ello hoy vinculándolo a la influencia de España en el exterior es el propio ministro de Exteriores que es un diplomático de carrera pero en fin no sé qué visión tiene de de la geopolítica y de del papel de España en en el mundo no a finales del año pasado el país recuperaba y allí analizaba cuál era la influencia de España en el exterior poniendo el espejo a nuestro país comparándolo con países de peso menor demográfico y económico como Portugal o como o como Italia no o los portugueses hoy ocupan la presidencia del del grupo la Secretaría General de Naciones Unidas venimos de en fin presidente de la Comisión Europea que es portugués Italia ocupa en fin a través de Mario Draghi la prima en el Banco Central Europeo el persigue la presidencia del Parlamento Europeo a través de Antonio Tajani en fin Andrea en ría es la presidenta de la Autoridad Bancaria Europea hay Federica Mogherini es el en fin la alta representante de la de la alta política europea y lo que me preguntes cuál es el papel y la influencia de España en el exterior porque lo cierto es que Felipe González tenía una visión de cuál debía ser ese papel Aznar también la tenía Nos gustará más o no pero lo cierto es que después de la foto de las Azores la influencia de España ha ido cada vez a

Voz 2 09:42 ha ido cada vez a menos Juan Carlos no sólo dos cosas

Voz 1170 09:45 tienes toda la razón que el Gobierno no es que sea es una reproducción de Rajoy no es que sea un conservador del libro es un conservador estructurales no cosa de estas es muy curioso esto de la el el bueno yo creo que los los momentos queda el portavoz del Gobierno y a lo mejor se marcan estaría muy bien eso de CES empieza a ser ya casi la línea de separación entre el ridículo y luego glorioso es es es muy tenue en este caso no tanto pero bueno a lo que vamos pero si lo que le están demandando al Gobierno expresó solamente una crisis de Gobierno es decir que tenga una dimensión política que sea algo que pueda tener opinión y que la opinión la defienda yo no digo el que estemos de acuerdo en desacuerdo con sus posiciones políticas pero a mí me gustaría criticar a un Gobierno porque tiene decisiones políticas no a unos ministros que bueno hay este Gobierno extrañísimo de abogados del Estado que es una cosa verdaderamente extraña no entonces es esta idea no no crisis de gobierno no una sustitución aunque yo creo que realmente Guindos será propuesto pero los cambios en el Gobierno será pequeños y ojalá que me equivoque y yo lo digo e incluso siendo asesor del Gobierno de la Consejería oiga cambio usted a la mitad del Gobierno como mínimo pues da un nuevo impulso de una nueva idea permite que el Partido Popular coopere un cierto protocolo

Voz 2 11:10 como político que uno tiene buf esto es es es imposible Cué eso es eso son lío exacto no no son no vayamos a que vamos a hablar no no nos metamos en eso

Voz 1 11:22 no metamos en en gobernar y cambiar un gobierno que es una cosa que hace todos los gobiernos del mundo fue nada

Voz 1170 11:28 crisis suele salir bien

Voz 1 11:30 suelen funcionar le porque normalmente hay un presidente que está en un momento de deterioro de imagen Vitali quemó un par de ministros que para eso están los ministros lo saben un poco doloroso pero es así no le dan una vuelta y todos los periodistas hacemos un análisis de que la anda un giro vieja gente nueva a veces es buena en fin esas cosas suele a todos los Gobierno les salen bien a casi ningún gobierno les sale mal una crisis de Gobierno de Rajoy es tapa obsesivo que ni siquiera quiere llamar la crisis de Gobierno ahora Yago de fondo que yo creo que sí está pasando en los últimos años ha pasado en los ministros políticos los ministros veteranos que se han ido enfrentando al bloque de dirigido por Soraya Sáenz de Santamaría ha ni que hubo un momento que se tenían hasta un término al G ocho y demás punto que había un avión atención del Gobierno entre hacer política no hacer política había sus debates dentro del mundo de Rajoy que en fin los debates no son muy abiertos pregona vías divisiones poco a poco han ido perdiendo todos poco a poco todos los que se han ido enfrentando a Soraya Sáenz Santamaría

Voz 4 12:26 lo perdiendo la U el el el única batalla

Voz 1 12:29 qué queda ahora fuerte Soraya Sáenz de Santamaría contra contra Dolores de Cospedal pero poco a poco

Voz 4 12:34 con el Gobierno y el propio Rajoy eh

Voz 1 12:36 ahora con la elección de su de su nuevo jefe de la vida

Voz 2 12:39 les están cerrando en ese núcleo

Voz 1 12:41 el hedor de la vicepresidenta que yo creo que es el núcleo en el que él confía y es el que marca la línea

Voz 0194 12:46 déjame que te cuente una última cosa porque quiero recuperar una historia que conocimos ayer y es la denuncia de una militar por una supuesta violación en grupo por parte de sus compañeros está investigando a nueve soldados a partir de los restos de semen que han encontrado en la ropa de la chica vamos a conocer las últimas novedades Málaga Jesús Sánchez denuncia

Voz 7 13:03 es por dos posibles agresiones sexuales cometidas por compañeros este acuartelamiento del Ejército del Aire en Bobadilla en Antequera el primero de estos ataques fue en septiembre tendría un único autor que fue detenido y quedó después en libertad en el segundo en diciembre pudieron participar varios agresores hice sospecha que entre ellos estaría el compañero investigado dos meses antes la soldado recuerda que la cerveza que tomó esa noche la del diez de diciembre con sus compañeros les había amarga no le dio importancia tuvo una laguna mental pero cuando se despertó en su habitación del cuartel sufrió un fuerte dolor de cabeza sospechó que había sido en cotizada un test de barbitúricos dio positivo además tenía un moratón en un pecho le dolía la cadera de algún golpe con el paso de las horas empezaba a recordar denunció ante la Policía tras destaparse el caso se coteja ahora el ADN de hasta nueve militares con los restos de semen hallados en el pijama de ella en sus medias Javier Rincón es el abogado de la soldado

Voz 8 13:58 se encuentra muy afectada muy apesadumbrada haberse bicho forzada y abordada por su compañero pues tiene es sometida a una profunda situación de pena

Voz 7 14:09 igualmente de baja por una fuerte depresión bajo tratamiento psiquiátrico y fuera del acuartelamiento el caso se investiga tanto por lo civil como por lo militar su defensa lamente que el Ejército no haya tomado ninguna medida contra los presuntos agresores dos meses después de denunciar lo ocurrido

Voz 2 14:26 pues terminamos aquí el análisis

Voz 0194 14:28 drama que nos queda todavía un cuarto de hora Nacho Corredor Juan Carlos Jiménez Carlos Cuesta la semana que viene

Voz 1050 14:33 hasta luego pues ya está aquí en el resto de noticias del día

Voz 7 14:37 al menos noventa personas han desaparecido

Voz 1050 14:39 a su naufragio frente a las costas de Libia según ha informado la Organización Internacional de las Migraciones han rescatado a tres personas con vida pero según pasan las horas se pierde la esperanza de encontrar más supervivientes de momento se han recuperado diez cadáveres la mayoría de estos migrantes procedían de Pakistán con destino Italia en Estados Unidos el momento del intento de agresión de uno de los padres de tres de las víctimas de Larry Nassar ex médico de la Federación de Gimnasia que está condenado por abusar sexualmente de hasta doscientas sesenta y cinco atletas en una nueva vista al progenitor hasta en un par de ocasiones le pidió a la jueza un encuentro a solas con el condenado la magistrado la magistrada como es lógico se lo impidió y entonces él decidió saltar al estrado los agentes le han bloqueado detenido también en ese país Donald Trump autorizado la publicación de un controvertido informe elaborado por

Voz 1 15:31 su partido el Partido Republicano entones sin

Voz 1050 15:34 venta desacreditar al FBI por su investigación de las conexiones de Trump con Rusia es un nuevo enfrentamiento ente

Voz 2 15:39 el presidente estadounidense la agencia federal

Voz 1050 15:42 en nuestro país atentas este fin de semana el temporal de frío y nieve que azota la península mañana tendremos una pequeña tregua hasta la tarde entonces entrarán dos borrascas el domingo se espera que nieve en amplias zonas del este y del centro peninsular especialmente en Castilla La Mancha y en Teruel en cotas entre seiscientos y ochocientos metros las temperaturas bordear harán también los cero grados los cero grados incluso en las zonas costeras del mérito

Voz 9 16:10 hora veinticinco

Voz 12 16:28 ariete de me gusta el piano y cada día empezamos con piano no siempre pero es que a mí me encanta yo no tengo ningún problema para que empecemos terminemos cada día con piano

Voz 2 16:38 exactamente bueno yo te voy a decir que este es un descubrimiento que hecho hoy se llama Celis Arda es de Donosti es director de orquesta tiene seguido discográfico ha publicado un disco el mismo que se llama Viena con sonatas como por ejemplo está de Mozart que es la número cuatro

Voz 12 16:55 mira cómo suena exquisito traemos un día que toque el piano en el estudio que tenemos un piano no estudien vale me encargo de verdad sí si lo digo en serio además es que es una también frente a tanta facilidad que luego están mirando cómo se escribe zafiedad con siempre con Z pero oye que venga un día tocar el tienen en estudio vale como digo apunta

Voz 2 17:21 in memoriam de Reyes Abades que es uno de los grandes en los efectos especiales que se ha ido de la industria del cine que mucho trabajo esfuerzo dedicación entre bambalinas bueno detrás de las mandarinas del cine mira Oficios por mencionar unos y que conocería o conoce Félix Arranz seguro que es quién coloca las partituras antes de un concierto de música clásica amistoso carece de una responsabilidad que además yo desconfiaba iría después a mirar si me lo ha puesto bien que lo prometo claro es que va a la vida del concierto en es tal cual venga dos esfuerzos que ayudan a que continúen que sea posible exhibir el trabajo de los artistas uno de Enrique Salaberría que es un empresario teatral de teatro comercial de toda la vida sin vergüenza decir teatro comercial porque hay teatro que esté claro y además con calidad hay varios teatros que tenía la SGAE eh bueno pues había uno la Fundación SGAE en Sevilla quedará es la Maestranza que estaba cerrado Enrique Sala la ría ha decidido que los queda bueno va a programar lo que esto es muchísimo yo otro ejemplo del Ayuntamiento de de Valencia que rescata la Mostra de Cinema del Mediterrani que lleva siete años sin sin éxito Estir por recortes Malet en en Bilbao una exposición en el Guggenheim no estoy a favor de las drogas pero excusa lo que dice Manuel

Voz 12 18:52 en el uso de sustancias psicoactivas no era un oso digamos descontrolado

Voz 13 18:59 mi miedo a Mista Ny casero un

Voz 2 19:02 buen trabajo de preparación y de control porque precisamente de amistoso y desde ese punto de vista artístico le interesaba estéticamente el descontrol descontrol no pero bien que tomábamos es cuestión de principios pero es que en el Guggenheim pero en lengua en Jaén más cosas la Fundación Mapfre en Madrid vamos a dejarlo para el lunes mal pero apunta ante lo que luego que si lo digo que sí lo digo mira a quédate con este nombre de esta compañía que es trabaja adora voladora teatro voladora teatro Marta Pazos en Santiago en el festival escenas do cambio este fin de semana garaje hay un grupo de mujeres que trabajó en fábrica de automóviles y lo que han oído lo que han vivido cómo se ríen de ello a lo que nunca hay que temer es el teatro de vanguardia esto es en Santiago garaje pero es que la SER ahora que viene voladora viene al Valle Inclán al Centro Dramático Nacional con el sueño de una noche de verano

Voz 13 20:07 sí

Voz 14 20:13 ganar

Voz 2 20:14 la ropita de oye pues apetece todo también es totalmente que que por cierto a ver por favor si te voy a decir una cosa con el Centro Dramático Nacional que verdad es que he leído cosas en criticando el trabajo del Centro Dramático Nacional vamos a defender yo voy a defender el trabajo público del Centro Dramático Nacional porque hace trabajos o nuevas voces a lo mejor no tantas como quisiéramos pero es que pero da da espacio a trabajos para público familiar de buena calidad está estrenando semana sí semana no te voy a decir algo más empieza a sospechar que gente que le gustaría quedarse en la dirección del Centro Dramático Nacional y entonces es como haber porque no hace el que nace el teatro público malo mal bueno allí in bueno quién venga del en Centro Dramático Nacional podría ser una mujer y yo estaría encantado si pero tú crees que sabes quién puede hasta aquí puedo leer Jolín vale eso da mucha rabia había ya te digo pero no hay que hacerse el interés si no vale para que suba el pan y otra cosa que te voy a decir bueno tengo dos problemas vale me han enviado el nuevo disco de Justin Timberlake y mira estoy absolutamente confundido porque no sé qué pensar no tengo ni idea pero te gusta no te gusta es que no va escuchado alguna canción me gusta pero no es una cosa que me entusiasma entonces digo son prejuicios porque claro el personaje que darse de los prejuicios claro entonces tengo esa duda voy a escuchar los fin de ese vale Inestur acaso el lunes si te vas a Barcelona de fin de semana en cómo lo vas a escuchar en el tren a vale vale vale luego Gallagher que es cabeza de cartel Sonorama nada nada nada que decir porque hoy han salido hoy se anuncia eso y hoy salgan a la venta los abonos porque serán

Voz 0194 22:00 las cuatro y media de la tarde si no pasa con lo dudo como lo deudos porque hoy también se han terminado las entró

Voz 2 22:05 no no no no no no no no no puede haber consagrado autores lo ha intentado y no lo ha con pues yo te juro que a las cinco y cuarto de la tarde tenía todavía setenta entradas que empezaban a tener un precio de doscientos veintidós euros en un portal X que no voy a decir cuál ya pero el concierto del día veinte del que se habían agotado las entradas ser estos renta entonces tú qué crees o no no claro pero lo que te estoy diciendo que hoy ha vuelto a pasar que se han vuelto a poner a la venta las veintiuno oficialmente no reventa y ha vuelto a pasarlo de la otra vez bueno nadie con nadie que yo conozca conseguido entrar hasta las cinco y cuarto había setenta y clientas ochenta entradas duramente tres días antes a mil quinientos euros tal cual hoy como entonces vamos a vamos a acabar con un poco de música entonces como no sabía de lo de lo de ella en Galán verlo de Justin Timberlake lo de U2 vamos con sustancia con un señor de sesenta años que no se porque dicen que los S60 hay que retirarlos no no no no no por favor pues mira cómo suena Kingsley Ellis

Voz 9 23:15 Justin tiendas y también

Voz 2 23:18 deuda

Voz 9 23:28 hasta el uno disfruta de Arcelor si si no tiempo ya me contarás no

Voz 15 24:18 Nos queda Ramoneda

Voz 1150 24:25 hombres que en palabras de vida precisa que la investidura del presidente no ha de implicar consecuencias penales ya no quedan dudas sobre su opción Se necesita candidato nuevos la responsabilidad está en Cataluña que tiene que decirle que el juego ha terminado es hora de corredores de fondo el independentismo lo supo parar al tiempo la estrategia de la tensión como más la prolongue más autodestructivo serán sus efectos la primera tarea que debe emprender el independentismo recomponer las relaciones dentro de Cataluña la fractura se ha hecho demasiado grande por eso sería razonable que poco a poco Esquerra Republicana diera puentes es hacia los partidos de izquierdas incluso pensando en una nueva batalla política que ya se avista el Ayuntamiento de Barcelona asalto independentista o Coalición de Izquierdas ésta sea la cuestión hoy se ha quedado sólo en la moción de confianza hay tantos aspirantes a sustituir la vida dándose por el retrovisor que no será fácil en dos mil diecinueve construir una mayoría estable y sin embargo encallado el independentismo marzo o no volverá a ser la gran bandera siempre he entendido que la prisión preventiva debe ser por definición algo excepcional meter en la cárcel a una persona sin haber sido condenada no sólo broma si fuera absuelta razones tendrá sin duda el juez Llarena para mantener presos Joaquim Forn a pesar de las señales que ha dado de alejarse de la política al renunciar a su acta de diputado que la lista de Puigdemont de la que formaba parte Font siga pensando en una independencia unilateral inmediata manifiestamente imposible es causa suficiente para retener al procesado los criterios sobre la prisión preventiva varían mucho y en España el tiempo máximo es muy largo dos años pero no hay duda de que la salida de los presos de la cárcel sería un factor de distensión y la prudencia es una virtud cardinal que lo tiene que ser incompatible con la justicia

