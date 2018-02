Hora 25 (05/02/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 acabará siendo ciudadanos

Voz 0194 00:02 no podemos la alternativa de la nueva política cuando baje el suflé catalán bajará también el sufre naranja cuántas muertes más hay que sumar para que la violencia machista preocupe a más de un cuatro por ciento de los españoles y cuantas ideas so cuantas ocurrencias escucharemos antes de que den con la fórmula para prescindir de Puigdemont sin que parece

son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:35 sí

Voz 0194 00:46 hola buenas tardes pero antes del CIS y de Cataluña hay de la dosis política de cada día el temporal en cuanto cerremos portada vamos a actualizar la larga lista de problemas en las carreteras algún aeropuerto como el de Barajas y algunas ciudades en las que ha nevado con intensidad en las últimas horas pero a modo de titular que debemos esperar en las próximas horas Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 01:05 buenas tardes que siga nevando sobre todo en la mitad este de la península atención en provincias como Zaragoza Teruel todo el interior de la Comunidad Valenciana hablamos de nieve en todas las cotas más aislada esta nevada en Castilla La Mancha irá desapareciendo de la Comunidad de Madrid seguirá nevando hasta mañana por la tarde también en las principales montañas de la Península

Voz 0194 01:23 ahora ampliamos el pronóstico después asumiremos las principales conclusiones del último sondeo del CIS que entre otras cosas augura una nueva caída del tradicional bipartidismo hegemónico y un sorpasso en el bando de la nueva política el PP Se lanza el desgaste de Ciudadanos y el partido de Rivera opta por cierta prudencia Fernando Martínez Maíllo e Inés Arrimadas

Voz 0793 01:42 todas las encuestas lo que dicen las que ceda no se consolida como alternativa de gobierno que Ciudadanos está reconocido cada vez más por los españoles como un partido que puede gobernar España que tiene un proyecto para todos los españoles un proyecto ganador

Voz 0194 02:06 del otro lado el PSOE que prefiere mirar más a los porcentajes del PP a los suyos propios podemos intenta aferrarse a la escasa diferencia entre las cuatro opciones más votadas Óscar Puente y Noelia Vera

Voz 5 02:28 creemos que cualquiera puede ganar es el el la valoración que hacemos

Voz 0194 02:32 acabamos de conocer pero que como siempre

Voz 5 02:35 eh pues tomamos de tomamos con la prudencia oportuna con la que siempre encaramos cualquier tipo de encuentro

Voz 0194 02:40 el reparto de las preocupaciones sigue siendo el habitual primero el paro después la corrupción esta vez aumenta el porcentaje de españoles que se dicen preocupados por la violencia machista que pasan de un uno coma ocho aún todavía escaso cuatro coma seis por ciento

hola

Voz 0194 02:58 y el independentismo que sigue buscando una fórmula para evitar unas nuevas elecciones Pedro Blanco y que sea porque

Voz 1715 03:03 Carles Puigdemont acepte su papel de presidente de cartón piedra una figura simbólica elegida por una asamblea simbólica es una de las fórmulas que se están manejando pues hemos reunido hoy en Bruselas con su grupo parlamentario d'Or Puyol es portavoz de Catalunya entendemos que cuando Cent

Voz 3 03:19 ahora a la democracia archivar las acciones políticas te va por mal camino de Presidencia hay un extra

Voz 1715 03:28 a lo largo presidente mucho la CUP como ayer hizo Esquerra ha viajado también a Bruselas lo ha hecho esta tarde para reunirse con el ex presidente puso por cierto que termina el día tampoco hoy se ha conocido el informe de los servicios jurídicos del Parlament sobre la forma de investir con garantías al expresidente Montull y Millet se encuentra en la prisión de Brians uno el juez ha asumido los argumentos de la fiscalía que cree que hay riesgo de fuga por la gravedad de la pena porque podrían tener dinero oculto Jorge Navarro es el abogado de Jordi minutos

Voz 6 03:56 es muy desafortunada resolución es lo que nosotros derecha damos una pena anticipada como la copa de un pino propio mecanismo el Arsène preventiva cuando la misma sala que condena Lacuerda se pueda recurre ante un horno superior eso derechos efectiva muy desafortunada resolución que soporte

Voz 0194 04:13 y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:16 buenas tardes Última hora de baloncesto del Barcelona ha destituido a Sito Alonso como entrenador del equipo de baloncesto los malos resultados encadenados por la plantilla han llevado al Barça a firmar este relevo en el banquillos repito Sito Alonso destituido del Fútbol Club Barcelona de baloncesto por otra parte en fútbol el holandés Clarence Seedorf es desde esta tarde nuevo entrenador del Deportivo de la Coruña sustituyendo a Cristóbal Parralo firma hasta final de temporada es el tercer entrenador en lo que va de temporada de los gallegos recuerdo que hoy se completa la jornada de liga con el partido que enfrenta a partir de las nueve de la noche a la Unión Deportiva Las Palmas el Málaga

Voz 0194 04:50 empieza hora25 Pedro bueno vamos con todo vueltas

buenas tardes vamos con todo vueltas

Voz 7 05:20 y las citas más pequeño dijo tienen dormido muy el mito

en la Cadena SER Hora veinticince Pedro Blanco vamos ya con buenos efectos de un tema

Voz 1715 06:29 coral que si hace honor a su nombre y lo primero lo primero que vamos a hacer es buscar a esta hora la situación en las carreteras conectamos con la Dirección General de Tráfico Patricia Arriaga buenas

Voz 11 06:41 buenas tardes pues a esta hora en hace escasos minutos ha sido cortada en Madrid la A uno desde el que kilómetro cuarenta y cinco al ciento cuarenta y ocho es decir desde El Molar aproximadamente hasta la provincia de Burgos a la altura de milagros además en la seis continúa siendo obligatorio el uso de cadenas y queda prohibido el tráfico a camiones en la A seis desde Puerta de Hierro hasta Collado Villalba y en la AP seis desde Collado Villalba hasta Adanero además a ésta ahora quedan trescientas treinta y siete carreteras y puertos de montaña afectados en todo el país de ellos cincuenta y cinco están cortadas y ciento siete son necesarias las cadenas también obligatorio el uso de cadenas en Cantabria la A67 mata porque era y Arenas de Iguña también hace escasa dos minutos también ha prohibido el paso a camiones en Guadalajara en la A dos entre triste y que Calamocha del campo en Ávila en la A cincuenta entre Ávila Iberia Las Berlanas y en la A cincuenta y uno a la altura de Ávila mucha precaución en el día de hoy

Voz 1715 07:48 gracias Patricia en fin el mejor consejo es dejar el coche y al camión sobretodo en aquellas zonas en las que luego no lo va a contar Jordi Carbó se anuncian más nevadas tengan en cuenta quién os contaba la DGT la A uno La autovía de Burgos ha quedado cortada entre los kilómetros cuarenta y cinco y ciento cuarenta y ocho es decir entre Madrid y la provincia la de Burgos las nevadas de las últimas horas dejan un manto blanco ancho espeso en algunos lugares lo suficiente como por ejemplo para ver obligado a esta mañana a cerrar dos de las pistas del aeropuerto de Barajas es es uno de los efectos más visibles más ruidosos de este temporal efectos que vamos a repasar con Aitor Albizua buenas tardes

Voz 0032 08:28 qué tal Pedro un par de horas hasta del aeropuerto de Barajas operando al cincuenta por ciento de una a tres de la tarde así que el balance en números se traduce en setenta vuelos cancelados XXXIII llegadas treinta y siete salidas y seis vuelos han tenido que ser desviados dos a Barcelona y cuatro a Valencia el servicio se ha reanudado poco a poco así que también ha habido retrasos no sólo problemas en qué puertos y en las carreteras como acabamos de escuchar ahora en la DGT el ministro de Fomento ha movilizado el comité de crisis compuesto por representantes de Aena Adif Renfe porque la velocidad del AVE por ejemplo ha estado en gran parte del día limitada a ciento sesenta kilómetros hora provocando retrasos en las líneas Madrid Barcelona Madrid Alicante y también en las conexiones entre Madrid y Gijón línea que hasta incluso cerrada intermitentemente a lo largo del lunes la nieve ha dejado sin colegio a cincuenta mil escolares de seis comunidades autónomas las más afectadas Castilla La Mancha Aragón y Cataluña algunos colegios han abierto pero en la mayoría de los casos sean suspendido las rutas escolares así que sin alumnos pues tampoco ha habido colegios comentó el caso de cuarenta y tres menores y una decena de monitores que van a tener que quedarse esta noche en la casa de colonias donde han pasado el fin de semana están atrapados en sus aldeas en Barcelona y unas siete mil Fali familias están sin luz según Endesa solo en Catalunya por cierto para los que estáis ahora mismo conduciendo vayáis a coger el coche en las próximas horas la Guardia Civil advierte de que a partir de la puesta del sol es más fácil que haya placas de hielo en la calzada así que se recomienda circular más despacio emplear marchas largas

Voz 1715 09:54 Henar lo imprescindible gracias Aitor hoy si hemos visto al director general de Tráfico en su puesto de trabajo coordinando sobreactuado un poquito coordinando las labores de la Guardia Civil lo de los técnicos de la Dirección que el encabeza Gregorio Serrano ha visto en televisión con un walkie en la lo hemos visto al presidente del Gobierno a través de las redes sociales comparto con vosotros una bonita vista de La Moncloa nevada espero que los más pequeños hayan podido disfrutar de la nieve a la vez que pide mantener la precaución y prudencia ante la climatología adversa punto M R que es la manera de saber que ese tuit siglo ha publicado el presidente del Gobierno hice leve haciendo una foto una foto quizá Un selfie no esta claro en los Hare desde La Moncloa bueno las próximas horas van a seguir siendo horas de frío y de nieve como no se avanzaba Jordi Carbó vamos a ampliar el pronóstico Jordi cuéntanos

Voz 0978 10:46 sí porque la verdad es que íbamos a tener distintas fases en las próximas horas de complicaciones o de complicaciones derivadas de la meteorología de momento las inmediatas doce a dieciocho horas en Asturias Cantabria la nieve aparecerá prácticamente en cualquier cota también lo hará en la

Voz 0919 11:01 en el interior de la

Voz 0978 11:03 Comunidad Valenciana nevadas cada vez más débiles en Castilla La Mancha también en la Comunidad de Madrid y como decíamos serán doce dieciocho horas es decir hasta mañana al mediodía aproximadamente después se irán abriendo claros en la mayor parte del país cuidó también con las lluvias irán cayendo de manera torrencial hasta mañana al mediodía en gran parte de la costa y prelitoral de Cataluña y la segunda parte que decíamos de esta situación vendrá a partir de mañana por la noche sobre todo la segunda mitad de la semana hallaron una Weise ahora mismo la posibilidad de que con el exceso de temperaturas que se espera a partir del miércoles las placas de hielo en carretera pero también en muchas calles de muchas ciudades donde ha nevado vayan ganando protagonismo de manera que mucha atención

Voz 1715 11:41 gracias es Jordi así que se nos anuncia

Voz 12 11:43 algo más de nieve durante las próximas horas y sobre todo mucho frío en la segunda parte de la semana temperaturas gélidas en fin una semana para quedarse en casa

Voz 1715 11:54 Alargue venir a trabajar y hay que contar por ejemplo la última encuesta del CIS otro pronóstico sobre el ascenso electoral sostenido de ciudadanos ese es el primer titular que deja esta encuesta conocida hoy que el partido de Albert Rivera sigue creciendo hasta superar en intención de voto a Podemos es lo que dice el CIS segundo titular los dos partidos eje como hegemónicos siguen perdiendo fuelle sobre todo

Voz 0032 12:15 el PP que sufre una caída sostenida

Voz 1715 12:17 en intención de voto desde las últimas elecciones Sonia Sánchez buenas tardes

Voz 1916 12:21 sí buenas tardes la caída del PP desde las generales es casi de siete puntos que son los siete puntos y algo más que sube ciudadanos desde junio de dos mil dieciséis los datos del último barómetro del CIS dicen que el PP volvería a ganar las elecciones con un veintiséis coma tres por ciento de los votos en segundo lugar quedaría el PSOE con un veintitrés coma uno ciudadanos subiría a la tercera posición con un veinte coma siete por ciento y adelantaría a Podemos que sería la cuarta fuerza política con un diecinueve por ciento de los votos desde la última medición del CIS en octubre PP y PSOE han bajado Podemos y Ciudadanos han subido especialmente el partido naranja que crece mucho tres coma dos puntos Ciudadanos logra también colocará su líder como el mejor valorado seguido de Joan Baldoví de Compromís si nos fijamos sólo en los líderes de los cuatro grandes partidos tras Albert Rivera estarían primero Pedro Sánchez luego Mariano Rajoy y el peor valorado de los cuatro sería Pablo Iglesias

Voz 1715 13:09 el ritual es el mismo de siempre por un lado las proyecciones por otro las reacciones es interesante comprobar el grado de cierta hostilidad que despliegan en el Partido Popular hacia su principal amenaza electoral Martínez Maíllo Fernando Martínez Maíllo esta mañana cuando le preguntaban por cien

Voz 3 13:24 todos coyuntural todo es provisional entonces hay que valorarlo en su justa medida desde luego si usted ve algunos otros de los que aparecen ahí valorados muy bien valorados pues eh algunos hasta nos cuesta reconocerlos quiero incluso decir que hace muy poco tiempo no hace mucho tiempo la líder de UPyD eran una de las mejor valoradas en España no

Voz 1715 13:46 el PSOE que en este sondeo también sufre cierto desgaste se refugia en un consuelo en el de la comparación con el Partido Popular los márgenes cada vez son más estrechos Óscar Puente

Voz 4 13:57 nosotros creemos que estamos en una tendencia bastante bastante sólida de consolidación del del voto del de de la izquierda somos la clara alternativa de izquierdas al Partido Popular eso no tiene ninguna duda la posición del Partido Socialista desde que esta dirección asumió las riendas del partido yo creo que es una tendencia claramente solida de consolidación del voto del Partido Socialista y Ciudadanos huye de la euforia

Voz 1715 14:20 así en cierta prudencia que no le impide intentar apuntalar el mensaje de que ese partido es una alternativa de gobierno verdadera también en España en esa red

Voz 0793 14:30 todas las encuestas lo que dicen es que Ciudadanos se consolida como alternativa de gobierno que Ciudadanos está reconocido cada vez más por los españoles como un partido que puede gobernar España que tiene un proyecto para todos los españoles un proyecto ganador en Cataluña que sólo han demostrado ya no sólo las encuestas sino las urnas sino un proyecto para toda España y con muchísima prudencia

Voz 1715 14:49 una voz más desde Podemos ponen vendas argumentales a la herida que les provocaría herida profunda un sorpasso de Ciudadanos para Podemos la encuesta del CIS demuestra entre otras cosas que están abiertas todas las posibilidades

Voz 5 15:03 creemos que cualquiera puede ganar el el la valoración que hacen los resultados que acabamos de conocer pero que con

Voz 1916 15:09 siempre pues tomamos tomamos con la prueba

Voz 5 15:11 confía oportuna con la que siempre encaramos cualquier tipo de la encuesta

Voz 1715 15:15 es lo que decía Noelia Vera volvamos al CIS a la lista de preocupaciones de los españoles de las principales son las ya conocidas las habituales el paro la corrupción pero esta vez esta vez destaca el aumento en la preocupación por la violencia machista aunque los porcentajes dolorosamente siguen siendo casi marginales Sonia Sánchez

Voz 1916 15:32 las principales preocupaciones de los españoles siguen invariables el paro ocupa la primera posición seguido de la corrupción los problemas de índole económica y los partidos políticos este mes se modera bastante la preocupación por la independencia de Cataluña que tuvo porcentajes mucho mayores en el último trimestre del año pasado hay que bajar algunos puestos más en la tabla para encontrar la preocupación por la violencia contra las mujeres ha más que doblado desde el mes anterior pero no está entre nuestros diez principales problemas

Voz 12 15:57 el independentismo busca la cuadratura del sí

Voz 1715 15:59 a lo que Puigdemont se sienta presidente que Esquerra no se arriesgue a pagar un precio penal por la investidura que recupera en el autogobierno y que la CUP no se sienta tan engañada como para no apoyar la salida por la que se opte hoy el ex presidente ha recibido dos visitas la de su grupo parlamentario Illa de la vamos a Barcelona Pablo Tallón

Voz 0032 16:18 según fuentes conocedoras de la negociación la propuesta que está ahora sobre la mesa es una doble presidencia hay una doble investidura una la de jamón que no tendría carácter oficial estaría en Bélgica a través de una plataforma de diputados regidores alcaldes independentistas la autodenominada Asamblea de Electos y una segunda esta ya oficial que se celebraría en el Parlament donde se elegiría la persona que gestionaría el día a día desde Cataluña el republicano Sergi Sabrià no esconde que le parece bien si decimos que nos

Voz 13 16:44 eso suena bien es porque le da todo el valor al Gobierno legítimo de Bruselas y lo hace compatible con acabar el ciento cincuenta y cinco

Voz 0032 16:52 pero a Eduard Pujol de Junts per Cataluña no lo ve tan claro de investidura

Voz 3 16:57 sólo hay una de Presidencia sólo hay una

Voz 0032 17:01 según fuentes conocedoras de las negociaciones uno de los requisitos que habría puesto pulmones que sólo él tenga trato de presiden y que sea el la máxima autoridad del futuro guber algo que Esquerra considera poco operador

Voz 0919 17:12 hoy en la SER les estamos contando el contenido

Voz 1715 17:14 el acta de la Junta de seguridad que convocó Carles Puigdemont unos días antes del uno de octubre y que fue un resumen perfecto de la tensión entre dos posiciones enfrentadas el entonces presidente de la Generalitat defendía la votación por encima de cualquier otra consideración el de hecho de los catalanes a decidir por encima de respeto a las leyes y el coronel Pérez de los Cobos ante ponía el respeto a la ley a cualquier otro fin en fin el eterno debate entre los fines y los medios para Terradillos buenas tardes

Voz 0125 17:42 qué tal buenas tardes si el encuentro se celebró el pasado veintiocho de septiembre y los protagonistas son Carles Puigdemont el coronel Diego Pérez de los Cobos mientras Puigdemont insiste en que el bien superior es no afectará a la normal convivencia ciudadana el coronel de la Guardia Civil subraya en todo momento que su misión es el cumplimiento de la legalidad en varias ocasiones Pérez de los Cobos pida Puigdemont que hiciese un llamamiento para que nos abriesen los colegios electorales para evitar un hipotético empleo de la fuerza pero Puigdemont insiste en que un mandato judicial no puede anteponerse a los derechos de los ciudadanos es decir de la transcripción se deduce que el Govern acudió a la reunión con la intención de celebrar el referéndum a pesar de tener constancia de que sino se cerraban los colegios la policía actuaría incluso haciendo uso de la fuerza el acto de unión recoge el compromiso del mayor de los Mossos Trapero de llevar a cabo la orden judicial actuando con proporcionalidad ir haciendo uso incluso de la fuerza para repeler agresiones a la Policía sin embargo varios informes policiales y también judiciales recogen que los Mossos fueron pasivos e inactivos por permitir la apertura de los colegios electos

Voz 1916 18:45 Tales lo tienen claro

Voz 1715 18:47 calidad ha ordenado el ingreso en prisión de Jordi Montull ID de Fèlix Millet los saltadores del Palau de la Música al que fueron condenados a siete y nueve años de cárcel para ir a prisión porque tanto la Fiscalía como los jueces creen que hay riesgo de que se funden hice que estén guardando dinero oculto en algún lado volvemos a Barcelona Aitor Álvarez

Voz 0032 19:06 pues el tribunal entiende que podrían tener dinero suficiente para salir de España y esconderse en el extranjero y entiende que no tienen un gran arraigo en Cataluña además la Sala apunta a que las dos hijas de Millet viven en el extranjero algo que según la jueza podría facilitar la huida tanto Millet como Montull están ya en la cárcel desde hace aproximadamente una hora y media a Millet lo han llevado en ambulancia por su estado de salud recordemos que va en silla de ruedas hizo abogado Abraham Castro opinaba esto de la decisión judicial

Voz 14 19:32 no sólo una cuestión de edad es también una cuestión de propia movilidad porque en definitiva estamos hablando de ahí los UVA y aquí lo que nos dicen los informes es que tiene una movilidad limitada dificultosa casi no sé si decide volver con la silla de ruedas no sé realmente cómo y dónde va a pretender fugarse es señor Millet que lleva nueve años como digo era hetero prácticamente sin sin salir de su casa

Voz 0032 19:53 el de Montull Jorge Navarro opina que se busca una pena de telediario

Voz 6 19:56 yo era una única la fue tu Castanesa Ganuza famosa

Voz 0032 20:00 asegura este abogado que se buscaba la foto que desde hacía tiempo se quería tener Joy dormirán ambos en el módulo de ingresos como cualquier preso que llega en su primer día a la cárcel en unos cinco días una vez evaluados por los especialistas les trasladará al módulo definitivo en el caso de Millet probablemente será el de enfermería

Voz 1715 21:12 en Zaragoza con una campaña impulsada por el Ayuntamiento de la ciudad en la que entre otras cosas se dan consejos para consumir ciertos tipos de droga en el folleto se pueden leer mensajes como éste tras el uso de cocaína es recomendable aspirar agua tibia Radio Zaragoza de Exteriores

Voz 0032 21:26 o esta otra afirmación para evitar hemorragias

Voz 1916 21:28 nasales conviene pulverizar bien el speed el Partido Popular ha pedido la retirada de este folleto su portavoces Jorge Azkoitia

Voz 1982 21:34 es que lo que están diciendo a la gente joven del casco histórico es que entre las precauciones que tiene que tomar cuando consuma cocaína es no hacerse daño en la nariz oiga qué está consumiendo cocaína Vd utilice el canuto adecuado no vaya a ser que se haga daño en la nariz pero no que el consumo de cocaína puede destrozar la vida

Voz 1916 21:53 desde el Ayuntamiento gobernado por Zaragoza en Común han emitido un comunicado en el que defienden que la guía habla ampliamente sobre los efectos adversos de las drogas y que las frases están sacadas de contexto y recuerdan que el Ayuntamiento desarrolla varios programas para prevenir el consumo de drogas el folleto de tren Diana una páginas está redactado por la entidad consumo conciencia se definen como una asociación de Reducción de Riesgos en relación al uso de sustancias psicoactivas

Voz 1715 22:17 decenas de empresas de la industria alimentaria se han comprometido con el Gobierno a reducir ya veremos si lo cumplen el contenido de grasas azúcares y sal en bollería galletas refrescos Laura Marcos

Voz 1916 22:28 sí aunque el año pasado se comprometieron a alcanzar ese recorte del diez por ciento en galletas pan envasado helados y bollería industrial son se reducen un cinco por ciento los azúcares añadidos a Sanidad no desglosa ese medio millar de empresas que se han adherido voluntariamente así que no sabemos qué refresco será más saludables por ejemplo se habla de limitar el azúcar de los cereales de Chocó

Voz 1715 22:50 la T pero nada se dice de los que no llevan

Voz 1916 22:52 cao aún así la ministra Montserrat estén Pla

Voz 18 22:55 la marca un antes y un después en España es una herramienta eficaz para luchar contra las tres enfermedades crónicas que más nos afectan la diabetes y las enfermedades cardiovasculares y el cáncer

Voz 1916 23:06 las máquinas expendedoras se comprometen a que la mitad de sus productos sean sanos los restaurantes quitarán el salero de la mesa cien colegios y hospitales habrá más menús cocinados a la plancha y menos fritos

Voz 1880 23:18 es lunes así que en la segunda hora tenemos Mesa Política árbitros hola Pedro mesa política del lunes en la que vamos a analizar con nuestros invitados el barómetro del CIS en la que también pediremos opinión sobre la prisión permanente revisable el Gobierno el viernes en el Congreso plantea ampliar el número de delitos para aplicar esta ley hoy nos acompaña desde el Partido Popular Paco Martínez desde el PSOE Odón Elorza de Podemos Julio Rodríguez de Ciudadanos Fernando de Parla

Voz 1715 23:42 a partir de las diez de la información del día la opinión el análisis hoy hemos convocado Ramona a Nacho Corredor Javier González Ferrari está son para él las claves del día

Voz 0881 23:51 pues y medio después de las elecciones que iban a devolver la normalidad institucional a Cataluña seguimos donde estábamos Puigdemont como a desvelar hoy las ERE con las actas de la reunión de la Junta de Seguridad de Catalunya del pasado veintiocho de septiembre ya se creía entonces el máximo por lo decir el único garante de la convivencia ciudadana veinte días después de aquello huy a Bruselas para representar la ópera bufa de un exilio que nunca existió la mayoría parlamentaria independentista Se mantiene sus trece el próximo acto de la Buffon nada será investir desde un tablero hija a un presunto delincuente tras tanto PP PSOE Ciudadanos y Podemos están más interesados por lo visto la encuesta del CIS que hoy no ha hecho sino certificar la fragmentación del voto ante la alarmante falta de ideas propuestas y liderazgo político de los cuatro partidos nacionales la derecha se divide la izquierda bueno la izquierda sigue igual la dividida que siempre el único consuelo es que el refrán se cumpla Año de nieves año de bienes al menos los bienes que les incauta en a los corruptos

Voz 1715 24:51 así llegamos a las ocho y veinticinco las sitio

hora veinticinco Madrid

Voz 0846 25:19 buenas tardes la nieve que ha caído durante todo el día la Comunidad ha dejado

Voz 0194 25:23 esas dificultades a la hora de trasladarse por tierra también por aire en Barajas se han tenido que cancelar hasta setenta vuelos XXXVII salida hay XXXIII de llegada y durante buena parte del día dos de las pistas del aeropuerto han estado cerradas en las carreteras La nieve ha limitado la circulación a los camiones en la A uno y son necesarias cadenas en ocho puertos de montaña además hay numerosos problemas en las carreteras así que lo primero de todo vamos a la DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 11 25:48 buenas tardes pues a esta hora tenemos que comunicar que en Madrid la uno permanece cortada desde el kilómetro cuarenta y cinco al ciento cuarenta y ocho esto es desde El Molar hasta la provincia de Burgos hasta Milagros también queda prohibido el paso a camiones a esta hora en la M seiscientos siete a la altura de Tres Cantos también misma situación en la M seiscientos cuatro en Rascafría en la M seiscientos uno en Navafría en la M seiscientos once en Miraflores de la Sierra además también en la A6 queda prohibido el paso a camiones y articulados a esta hora desde Puerta de Hierro hasta Collado Villalba también encontrarán la misma situación en la AP seis desde Collado Villalba ya hasta la provincia de Ávila en a Verón mucha precaución en el día de hoy

Voz 0194 26:42 gracias Patricia la circulación en la buena parte de la uno está cortada ahora mismo durante la tarde ha estado cortada para los camiones eso ha provocado que decenas de Caminero se hayan quedado atrapados en les había en el kilómetro cuarenta y cinco a la altura de El Molar la Comunidad han puesto en marcha un dispositivo en coordinación con Cruz Roja para atenderles Carlos Novillo director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad

Voz 19 27:04 el positivo de de logística de albergue está desplazando para para dar atención a estos camioneros que selectivamente pues llevan algunas horas en en ese aparcamiento disuasorio de la de la unámonos lo ha solicitado la Dirección General de Tráfico Iván hacer pues esa atención de necesidades que tengan en cuanto abrigo que alimentación bebidas calientes

Voz 0194 27:25 la Comunidad va a mantener activado el nivel dos de emergencias durante toda la noche especialmente por la bajada de temperaturas que se espera de madrugada y que puede provocar placas de hielo en las carreteras

Voz 20 27:37 en febrero el amor

Voz 1915 28:17 a dicho y veintiocho dieciséis semanas después ha llegado el acuerdo los trabajadores de avanza bus la empresa de autobuses que conecta la capital con veinte municipios del sur de la Comunidad han ratificado esta tarde el pacto alcanzado entre la empresa y los sindicatos para acabar con la huelga indefinida que mantenían desde el pasado mes de octubre el compromiso de la empresa pasa fundamentalmente por mejorar las condiciones salariales y de seguridad SER Madrid Sur David Calleja

Voz 0032 28:39 con una mayoría de ciento setenta y dos votos a favor y solo treinta y seis en contra los trabajadores de avance interurbanos han ratificado el acuerdo con la empresa para desconvocar la huelga ya de este este martes a partir de ahora pondrán en marcha en algunos puntos de ese acuerdo como una comisión intermunicipal para analizar las deficiencias y necesidades del servicio Daniel Martínez es portavoz del comité de huelga

Voz 22 29:00 tenemos un mes para formalizar las comisiones si es posible lo tendremos antes para empezar a trabajar inmediatamente con los ayuntamientos con las asociaciones de vecinos grupos municipales Si con todo tipo de de organismo que Cómpeta para poder trasladarle todas las incertidumbres que tengan en los municipios autobuses

Voz 0194 29:20 en ese plan de mantenimiento habrá representantes de municipios como Parla Fuenlabrada casar vuelos Getafe o Leganés atención al tiempo se esperan nevadas durante toda la noche en la Comunidad el Gobierno regional va a mantener activado el nivel dos de emergencias para evitar que las placas de hielo provoquen problemas en las carreteras a esta hora tenemos dos grados en el centro de la capital hasta mayo

hora veinticinco Madrid

son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Hora veinticinco Deportes

con Ángels Barceló Jesús Gallego Gallego buenas tardes abrimos con baloncesto no es una destitución

Voz 0919 30:15 estamos acostumbrados a las destituciones de los técnicos de fútbol pero en baloncesto no es tan habitual menos en un grande el Barcelona ha decidido prescindir esta tarde de Sito Alonso que comenzó allá por el mes de julio esta nueva etapa este nuevo proyecto en el Barça pero la mala racha de resultados la irregularidad que está demostrando el equipo blaugrana durante toda la temporada ha hecho que la junta directiva lo haya destituido hace menos de media hora Xavi Saisó buenas tardes

Voz 1982 30:44 hola buenas tardes Jesús pues sí efectivamente Sito Alonso ha sido el llamado esta misma tarde a una reunión en el Palau Blaugrana donde se le ha comunicado su distribución motivo malos resultados virtualmente eliminado de la Euroliga con veintiuno derrotas de cuarenta partidos disputados ayer el detonante fue el mal partido del Barcelona una pista del Baskonia han partido de la Liga ACB tenían contrato de dos más uno dos años con otro ampliable de momento insisto ya sea comunicado se ha hecho oficial que Sito Alonso no exentrenador no sigue como entrenador del Barcelona también hay que decir Jesús que el Barcelona acaba de anunciar que de momento Alfred Julbe un histórico se hace cargo de forma interina del club Jurgen cincuenta años estaba entrenando en estos momentos el Barça B D

Voz 0919 31:30 digo recordemos que dentro de una semana se disputa la fase final de la Copa del Rey donde está el Barcelona ya veremos si You'll Be llega como interino a dirigir al Barça en esa fase final se acabó el proyecto de Sito Alonso en el Barça de baloncesto comienza el proyecto de Clarence Seedorf en el Deportivo de la Coruña de fútbol Seedorf el holandés que sustituye a Cristóbal Parralo y que es el tercer entrenador del Deportivo de la Coruña esta temporada la presentación tenía lugar o tiene lugar esta tarde Adrián A Coruña bueno

Voz 24 32:02 qué tal Gallego buenas tardes en Riazor iba a ser la cuarta sí que va con un pelín de retraso ya está en Coruña obviamente llegaba diciendo que viene ilusionado se hace cargo del Depor después de la marcha de parar lo que por cierto se va a despedir mañana justo al mismo tiempo en el que se va a entrenar Seedorf por primera vez difícil papeleta el Depor en descenso equipo más goleado pero insisto que viene ilusionado en breve lo vamos a escuchar aquí

Voz 0919 32:23 bueno pues tendrá que estar muy atento bongos y dos al partido que van a jugar dentro de un ratito la Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga los dos últimos de la clasificación con los que va a tener que pelear por esa permanencia en seguida estamos allí para conocer cómo salen los equipos que ambiente tenemos pero antes como siempre hoy ojitos Laure mensajes que deja en el Whatsapp del programa

Voz 25 32:46 buenas tardes Esther desde Madrid mucha cola lo que hizo el pique pero vamos que tampoco les dio cuando hizo un señor que se llamaba jugó el equipo blanco como usted no lo he dicho al recibe usted la misma vara de medie para las dos que se estrelló Raúl vale que también lo hizo y no pasó nada disolución el mundo dandi diera un tío muy ya me entiende no a Diego vida T

Voz 0919 33:18 ahora enseguida hablamos también de lo de Piqué dejado vuestros mensajes

Voz 6 33:23 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 26 33:38 hola Gallego buenas tardes a ver esta grandísima Cadena Ser es una opinión mía que he escuchado a una oyente decir que Suárez es muy guarro no sé si será muy mayor un pequeño lo más yo decir yo ya no acordamos de que tenía el Real Madrid no sé qué sería ese señor jugando al fútbol gracias

Voz 6 34:01 de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 34:11 un poco marrullero si era también Hugo Sánchez empezamos

Voz 27 34:26 pero pero antes antes de ir a Las Palmas con la última hora de Las Palmas Málaga

Voz 0919 34:31 ojito que tenemos un capítulo breve pero importante

Voz 27 34:35 de esa serie que nos encanta el patrón del furgón

Voz 28 34:42 el Consejo Superior de Deportes reliquia cinco incluido a la Real Federación Española de Fútbol las leyes normativas de las organizaciones deportivas internacionales importando único responsable de que en España de que España se pueda quedarme sin guión

Voz 29 34:59 Múgica creencias las Robert fue dado que pie

Voz 0919 35:05 esa amenaza que lanzó en su día Ángel María Villar ha quedado en nada porque Antón Meana buenas tardes Gallego buenas tardes se reunieron los capos de la FIFA del Gobierno de la selección española

Voz 29 35:21 y ha sido todo

Voz 0919 35:23 miel sobre hojuelas es que parecía Suiza hasta nevaba en la sede del Ministerio de Educación y Ciencia las once de la mañana con la secretaria general de la FIFA Fatma

Voz 0846 35:31 Moura con el ministro Íñigo Méndez de Vigo con José Ramón Lete Icon Juan Luis Larrea el presidente de la Federación por ahora el presidente de la gestora han llegado a una conclusión que no existe injerencia política bordando España va a estar en el próximo Mundial de Rusia me cuentan que el ministro ha ido con los deberes hechos que ha quedado impresionada de Vigo explicaba todo al dedillo

Voz 30 35:55 es ha comentado que según el Gobierno creen que en quince días ahora ya una respuesta del Consejo de Estado si se deben repetir uno las lecciones completas esto no gusta a la FIFA preferirían que las selecciones de la que va a convocar Larrea la próxima semana el lunes a presidente en asamblea sean las válidas pero han salido encantado el intercambio de banderines buena sonrisas saludos varios

Voz 0919 36:17 lo que parecía en diciembre el fin del mundo con Italia en Rusia y España fuera del Mundial ha terminado con una foto entre el ministro Méndez de Vigo la secretaria general de la FIFA Pando Moura es decir que Villar Hubo un tiempo demandaba mucho en FIFA pero una vez que pasó de presidente de la Federación Española de Fútbol a Le poroso como él mismo se definió la FIFA ha dicho que está con el Gobierno España va al Mundial pero habrá más capítulos

Voz 2 36:46 esta serie burdo Urko o promo

Voz 0919 36:55 y ahora sí nos vamos a Las Palmas a conocer la última hora del partido que van a jugar el último y el penúltimo de la Liga Unión Deportiva Las Palmas Málaga cómo salen qué ambiente tenemos Nico López buenas tardes

Voz 31 37:07 era el gallego en veinticinco minutos tiene que arrancar a este partido que enfrenta a los dos peores de la clase después de una primera vuelta realmente infame que les deja cómodas claros candidatos al descenso a Segunda División pero eso sí que han aprovechado las oportunidades del mercado de invierno para realizar entre ambos clubes un total de eso seis operaciones en cuanto las novedades en la Deportiva Las Palmas de Paco Jémez hoy va a debutar en el Carmen Izquierdo el uruguayo Aguirre Garay el africano el digerida en la media punta esté vivo mientras que hay dos novedades en el equipo del conjunto del Málaga concretamente el nigeriano ID llegue en la punta de ataque Huelva once en el día de hoy el futbolista Samuel en cuanto al ambientes espera una buena entrada hay que recordar que el consejo de administración de la Deportiva ha facilitado un total de dos entradas a un precio realmente bajo a cada uno de los abonados espera unos veinticinco mil espectadores para este partido que arrancará a partir de las nueve de la noche entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga

Voz 0919 38:08 casi una final por la permanencia el Málaga ha ganado tres partidos de veintiuno la Unión Deportiva Las Palmas cuatro de veintiuno

Voz 27 38:16 que gane el mejor seguimos

Voz 0919 39:34 hace dos semanas en la ida del partido de Copa entre el Espanyol y el Fútbol Club Barcelona Piqué fue gravemente insultado en el estadio de Cornellà El Prat unos insultos vergonzosos hacia el jugador y hacia su familia que tuvo que soportar el y todos los que amamos este deporte que nos parece vergonzoso que eso suceda en las dos semanas que hubo entre ese partido y el que se jugó ayer en Cornellà El Prat nadie en el fútbol español toma una decisión para que eso no volviera a producirse ni en el Real Club Deportivo Espanyol ni en la Federación Española de Fútbol en la Comisión Antiviolencia ni en el Consejo Superior de Deportes así que dos semanas después Piqué fue a jugar a Cornellá El Prat los mismos impresentables pronunciaron las mismas Palau Brass vergonzosas como puede suceder esto en nuestro fútbol Si dentro de una semana ese partido se volviera a jugar otra vez se volvería permitir que miles de personas insultarse

Voz 36 40:32 en gravemente a la familia de Gerard Piqué alguien tiene que hacer algo porque es vergonzoso que Piqué volviese

Voz 0919 40:41 escuchar esos insultos eso hay que arreglarlo pero claro después del partido Gerard Piqué continuó con su cruzada para convertirse en el señor más ridículo del fútbol español porque estando la situación como está no se le ocurrió otra cosa la que menospreciar de esta manera a una institución como el Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona

Voz 0881 41:05 muy obvio son de Cornellà lo dijo el otro día con esto yo lo que me refería que cada vez están mal más desarraigados de Barcelona tienen propietario chino también ya no hace falta que se gasten tampoco dinero en todos los periódicos de Cataluña diciendo que son de China España de Italia Tabarnia sino son son de de de lo que son ni nada cada vez están más desarraigados y es lo único que quise decir que dolió pero claro es que ellos también la afición también todo lo que dice duele mucho que él

Voz 0919 41:36 luego con gasolina no se soluciona ya decimos que alguien en la Federación en la Liga en el Consejo Superior de Deportes en la Comisión Nacional Antiviolencia tiene que intervenir en esto pero Piqué vuelve a equivocarse indicó Piqué ya llueve sobre mojado porque en los últimos dos años y que ha tenido palabras equivocadas hacia el presidente desde el Gobierno el palco del Real Madrid el Real Club Deportivo Español la Guardia Civil o cualquiera que se mete en su camino alguien debería hacerle entrar en razón por lo pronto el español después de este nuevo ataque dialéctico de Piqué Joan Tejedor va a tomar alguna decisión va a hacer algo buenas tardes

Voz 37 42:16 hola Gallego de momento no porque entienden que con el expediente abierto competición debe incluir de oficio todo lo que sucedió ayer por la notificación que recibió el español la semana pasada informando de que se abría este expediente entienden que competición recaba todas las declaraciones y todos los hechos de Piqué en relación con el español de toda la temporada incluido ayer de momento lo único que harán es estar pendientes de corroborar que es así se advierten que no de competición no lo incluye de oficio entonces estudiarán cuál sería el siguiente paso pero ahora mismo no contemplan que Competición no lo haga

Voz 24 42:43 y por cierto el español defiende que tomó todas las medidas preventivas posibles para que no se repitieran los cánticos y que ayer no se oyeron hasta después del golf

Voz 0919 42:51 esto ya pero se volvieron a ver ya veremos si esto supone una sanción para el Real Club Deportivo Español o para es sagrada de aficionados o para quién sea en el Barça del tema insultos a Piqué declaraciones de Piqué que se dice Adrià hola hola Gallego buenas tardes bueno pues lo que dice

Voz 0017 43:08 Barça es que va a defender a Piqué porque entienden que no ha hecho ni dicho nada que pueda ser sancionable así que el Barça

Voz 0919 43:14 respalda a Gerard Piqué y creen

Voz 0017 43:16 se debería actuar para acabar de una vez por todas con estos insultos y los cánticos ofensivos que sufrió de nuevo el central ayer en Cornellà de todas formas el Barça no ha denunciado estos insultos como sí hizo el español cuando se produjeron en el Camp Nou el árbitro Gil Manzano no lo reflejó tampoco en el acta y la única forma de que pueda haber algún tipo de sanción para el español es que la liga lo denuncie en su Informe Semanal que conoceremos posiblemente mañana

Voz 0919 43:41 haberse actúan con rapidez por favor con rapidez que es necesario para que no se vuelva a producir ya que estamos hablando del Barça reseñados también que Piqué terminó tocado el partido el Barça que está mirando a ese partido de vuelta de semifinales de Copa en Valencia el próximo jueves como está bueno

Voz 0017 44:00 pagó es verdad el derbi tocados Gerard Piqué con molestias en la rodilla derecha por una entrada bastante dura de Gerard Moreno en el tramo final del del partido ya esta mañana le han hecho pruebas en la ciudad deportiva del Barça pero el club no ha emitido ningún comunicado ni piensa hacerlo de momento ahora mismo Piqué es duda para este partido de Copa del jueves en Mestalla pero él quiere estar como sea va a hacer todo lo posible para llegar a este partido ya se verá lo que pasa más adelante recordemos que Vermaelen sigue lesionado y que Valverde es sólo tiene disponibles a Yerry Mina y aún Tití que además el francés está sancionado para recibir el domingo al Getafe en el Camp Nou así que veremos qué pasa finalmente con Piqué pero como te digo Él quiere estar el jueves en Mestalla en este partido frente al

Voz 0919 44:44 vamos también con la última hora deportiva del Valencia después de perder en el Metropolitano con el Atlético de Madrid para ese partido a quién recupera el técnico valencianista Carlos Martínez buenas tardes hola Gallego buenas tardes pues podría recuperar a Gonçalo Guedes porque la gran noticia es que en el en drama entonces esta misma tarde lo ha completado una hora de entrenamiento con los que fueron suplentes icono menos minutos el encuentro de ayer contra el Atlético de Madrid y con muy buenas sensaciones Gonçalo Guedes así que es una buena noticia esperanza para el Valencia de que uno de sus mejores jugadores puede estar el jueves desde el club de todas formas son cautos y los dicen que va a haber que esperar a los entrenamientos de mañana del miércoles para saber si realmente están en condiciones de contra el Barça eliminatorias el jueves el miércoles se jugará la vuelta la del Leganés Sevilla en el Pizjuán empate a uno en la ida a última hora del equipo de Monte la Florencio Ordóñez hola

Voz 38 45:34 hola qué tal muy buenas porque se quiere vestir de fiesta el Sánchez Pizjuán el miércoles para esa semifinal de Copa olvidar y aparcar el cinco uno de Eibar aunque haya generado cierta desconfianza para centrarse en un partido que puede colocar al subía en otra final ha habido hoy en iniciativa de la

Voz 0846 45:47 la Federación me pilla sevillista pidiendo que el entrenamiento de mañana sean por la tarde a puerta abierta en el estadio de momento el entrenamiento va a ser a las doce del mediodía y a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva poder contar Montella con todos lo favorita para hacer su mejor once posible en el legal

Voz 0919 46:01 es Óscar Egido con el pedazo de temporada que están haciendo los de Garitano noticia respecto a esta eliminatoria de Copa es la movilización de los aficionados para ir a Sevilla buenas tardes

Voz 1643 46:10 hola Gallego muy buenas en menos de tres horas han agotado las cuatrocientas XXV entrada Ángel Sevilla el ha dado al Leganés quedan abiertas las taquillas había doscientas personas la primera fila ha sido de coches para aguantar el frío en la madrugada con las temperaturas más bajas en lo que llevamos de invierno hay aficionados que estando a la cola viendo que se quedaba sin entrada las han comprado directamente desde su móvil en la web del Sevilla y la mujer de marzo un conocido aficionado pepineros ha sido la primera la cola desde las doce de la noche

Voz 2 46:35 la primera de las efectivamente desde la venera

Voz 0846 46:39 de entrada no te quedas no estaría declara lleva esperando pues sí estuvo mi marido I

Voz 3 46:46 vetada a Nacho adscrita a mi cuñado y después yo a las ocho a hemos sido tres

Voz 27 46:51 en lo deportivo Gabriela entrenado y el equipo viaja mañana a las ocho y media era necesario hacen cola toda la noche para conseguir las entradas de las seis de la mañana también ha conseguido entrada pero empezó a las doce de la noche esta noche no voy a hacer

Voz 0919 47:02 cola para un partido de Copa pero bueno que lo pasen bien que lo importante en el Atlético de Madrid son noticia los lesionados y una renovación Miguel Martín Talavera bueno está

Voz 1576 47:13 qué tal Gallego buenas tardes empezamos por esto último que ha sido lo más sorprendente y es que si me Vrsaljko ampliado un año su contrato terminaba en el dos mil veintiuno iba a seguir hasta el año dos mil veintidós

Voz 3 47:23 esto le han subido el sueldo