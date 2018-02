Hora 25 (05/02/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0194 00:24 segunda hora del programa del lunes así que en unos minutos vamos a poner en marcha la mesa política de Hora Veinticinco iban a estar Paco Martínez del PP Odón Elorza del PSOE Julio Rodríguez de Podemos y Fernando de Páramo de ciudadanos pero antes

Voz 0032 00:36 te analiza buenas noches

Voz 0194 00:38 buenas noches vamos a repasar las últimas noticias del día empezando en las carreteras

Voz 0032 00:41 las nevadas y las heladas están provocando problemas en la circulación así que conectamos con la Dirección General de Tráfico Patricia Arriaga buenas noches

Voz 4 00:48 buenas noches pues si la situación se va complicando las carreteras españolas a esta hora hay trescientos cuarenta carreteras y puertos de montaña afectados en todo el país de ellas cincuenta y siete cortadas y ciento siete en las que se requiere el uso de cadenas las

Voz 5 01:03 principales carreteras afectadas en las de la red

Voz 4 01:06 principal cortada en Madrid la A uno desde San Agustín de Guadalix hasta la provincia de Burgos hasta el kilómetro ciento cuarenta y dos además en nivel amarillo es decir que no pueden transitar camiones hasta ahora en Madrid en la A6 desde Puerta de Hierro hasta Collado Villalba les pedimos además por favor que no circulen por el carril Izquierdo ya que está reservado para las máquinas quitanieves también en este nivel amarillo encontrarán la AP seis desde Collado Villalba hasta Adanero la provincia de Ávila en Segovia en la AP sesenta y uno a su paso por San Rafael en Guadalajara en la A dos en el tramo entre Trias fue que yp Torremocha del Campo en Ávila en la A cincuenta entre Ávila y Las Berlanas en la cincuenta y uno en Ávila y la AP cincuenta y uno en Aldea Vieja en Asturias también intransitable para camiones la AP sesenta y seis entre el Clean igual verde de la Virgen en León en Cantabria en la A sesenta y siete entre Mata porque era ir a Arenas de Iguña les pedimos que si no es estrictamente necesario eviten coger el coche si lo hacen antes es recojan toda la información posible de las condiciones meteorológicas

Voz 0032 02:14 están pendientes de la radio porque iremos actualizando las Sito

Voz 0194 02:16 el a lo largo de la noche más cosas el delegado de

Voz 0032 02:19 gobierno en Cataluña no quiere otras elecciones comicios anticipados en Catalunya que complicarían el escenario políticos engulle según Enric Millo para es cada complicar las cosas tarde por eso insta a todos los dirigentes a que se pongan de acuerdo y que reconozcan dice que Puigdemont no reúne los quinientos para someterse a un debate de investidura así que anima a que pongan otro nombre encima de la mesa Millo apuesta por alguien dispuesto a trabajar limpio de causas judiciales que se dedique cuanto antes mejor a gobernar Cataluña pues mientras tanto la CUP exige públicamente desobedecer al Constitucional tras su reunión con Carles Puigdemont el resto de representantes de Junts per Catalunya hoy en Bruselas son declaraciones del diputado Carles ante los medios lo importan es la materia yo solo República comerse por la por la investidura que asegura que lo importante es la proclamación de la República empezando por la investidura de Puigdemont aunque eso suponga saltarse al Constitucional de momento rechazan la propuesta de una doble Invest

Voz 0194 03:12 dura impiden reunirse a tres también con Esquerra Republicana el ministro de Asia

Voz 0032 03:16 de Cristóbal Montoro se ha reunido hoy con los sindicatos sobre la mesa Estado la subida salarial de los funcionarios y la jornada de treinta y cinco horas aunque el encuentro ha terminado sin muchos avances Rafa Bernardo

Voz 1762 03:26 me cautos creen que el Gobierno necesita un acuerdo para apuntalar la negociación de presupuestos y su posición política así que creen que pueden conseguir avances salariales y de empleo superiores a los planteados en la última negociación que acabó el pasado septiembre así cuanto a los sueldos la subida salarial de un máximo del ocho por ciento en tres años que proponía el Gobierno hace meses es ahora el punto de partida Julio Lacuerda UGT Miguel Borra CSIF Pepe Fernández comisiones

Voz 6 03:50 esa evidencia la aceptado que es que no podemos ir ni un milímetro para tratar de septiembre y que lo que van a discutir porque es insuficiente hasta dónde se puede llegar

Voz 7 03:58 que este ejercicio dos mil dieciocho probablemente sea el primero en muchos años que no se va a perder empleo público en nuestro país y que a lo mejor empezamos a recuperar algo de los doscientos mil empleos públicos que hemos perdido

Voz 3 04:10 que si no hubiera habido los procesos de presión que sea

Voz 8 04:13 producido y que están han trasladado a la opinión pública hoy el Gobierno estaría en una situación absolutamente distinta con mayor comodidad entonces datos en el escenario

Voz 1762 04:21 tanto la próxima reunión será el día doce el propósito es lograr un acuerdo Inés

Voz 0032 04:25 este mes detenido un tatuador en Sant Sebastià

Voz 0194 04:27 le han acusado de acoso sexual en la semana pasada fue de nota

Voz 0032 04:30 pero por varias mujeres y la Policía Municipal ya detenido esta tarde la primera en hacer público los hechos fue una mujer una de las víctimas en las redes sociales que asegura que cuando fue a hacerse un tatuaje utilizó vocabulario muy sexual que le agarró del culo de la cadera desnuda y le hizo desarrollo Arsène varios botones del pantalón algo que sirvió a la Policía para investigar y recopilar hasta el momento nueve testimonios en su contra mañana va a pasar a disposición judicial que la bolsa Eladio Meizoso el Ibex veinticinco bajo hoy

Voz 0527 04:56 compuesto por ciento se quedó en diez mil sesenta y cuatro puntos su nivel más bajo desde finales del pasado mes de noviembre pero está en línea en su comportamiento con los principales índices europeos aunque Frankfur ha bajado algo menos un cero coma ocho por cien aquí por valores en el Ibex destacan por abajo Técnicas Reunidas que se ha dejado hoy un tres coma ocho por ciento de su valor día el tres coma uno en el lado contrario Mittal sube el tres coma uno por ciento En cuanto a la prima de riesgo de la deuda española se sitúa en setenta y un puntos básicos al cierre de las Bolsas europeas son tres más que el pasado viernes

Voz 0032 05:31 hoy en la tertulia van a estar Javier González Ferrari Nacho corredores Ramón Adell pero antes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches

Voz 0032 08:25 hora veinticinco hay muchas datos del CIS de febrero que hemos conocido hoy qué harán

Voz 0194 08:40 Nos analizar en nuestra mesa política pero uno de los que más llama la atención y también de los que menos nos gusta es que un cuarenta y siete por ciento de los encuestados no tiene min una confianza en el presidente del Gobierno e insisto tendría que hacer reflexionar al Gobierno se lo repito de casi la mitad de los encuestados el cuarenta y siete por ciento no tiene ninguna confianza en el presidente del Gobierno aún así Martínez Maíllo lo que valora es la posición de su partido del Partido Popular y aunque ciudadanos les está robando votos esto dice que tampoco le preocupa lo que hay que hacer es ganar posiciones dice el coordinador general del PP

Voz 20 09:13 reafirma que somos el partido más votado provocó todos los españoles nos tienen que servir también de acicate para mejorar porque evidentemente no nos conformamos con ese veintiséis cinco por ciento por supuesto que aparece en la en la encuesta sino lo que queremos mejorar y ganar todavía más posiciones

Voz 0194 09:31 las conclusiones de nuevo CIS dejan ver que los dos grandes partidos PP PSOE bajan respecto al barómetro anterior y Podemos y Ciudadanos suben y si comparamos resultados de Ese CIS con los de las últimas elecciones generales se comprueba que lo que baja el PP los sube ciudadanos tal es la necesidad de ganar votos por parte de ambos o la lucha que mantienen entre los dos que hasta la prisión permanente revisable ha entrado en juego ayer Rajoy en Córdoba en la clausura de una convención de su partido pedía la no derogación de la pena el Gobierno el viernes en el Congreso plantea ampliar el número de delitos para aplicarla

Voz 0527 10:02 en aquellos casos que hemos conocido de violadores y asesinos que han actuado con especial ensañamiento o que han ocultado yo creo que todos coincidirán conmigo en que es de justicia

Voz 0032 10:18 es tiempo para la mesa políticas árabe es buenas noches buenas mesa política en la que también queremos que participen los oyentes y como siempre nos pueden enviar notas de voz algo pasa del número seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres pueden escribir a la página de Facebook que es hora25 también a la de Twitter arroba hora25 porque en Madrid Paco Martínez Partido Popular buenas noches Odón Elorza PSOE buenas noches Ron Julio Rodríguez Podemos buenas noches buenas noches aquí en Radio Barcelona Fernando de Páramo Ciudadanos buenas noches buena lid buenas noches primero contenta de que la nieve no haya afectado ninguno de los cuatro sentados en vuestro sitio el milagro para te te diré que yo también en sentido contrario al tuteo e aquí todos estamos un poco no exacto y como cada lunes de desde que empezó esta tertulia hemos invitado también

Voz 0194 11:02 representantes de los partidos políticos catalanes del PDeCAT y d'Esquerra y queremos decirles que hoy no han encontrado ninguna de las dos formaciones Un portavoz que nos pudiera acompañar en Hora Veinticinco dicho estoy sin ellos vamos a hablar de los problemas de los españoles según los datos del barómetro del CIS que hoy hemos conocido la preocupación por la independencia de Cataluña sigue bajando ocupa el quinto lugar sí sí bajando después del paro la corrupción y el fraude los partidos políticos y los problemas económicos es decir refleja también en cuanto valoraciones políticas que Ciudadanos supera Podemos se coloca como tercera fuerza tras el PP y el PSOE que Albert Rivera es el líder político mejor valorado hoy Pablo Iglesias el peor acabamos de escuchar antes la valoración de Martínez Maíllo vamos con el resto de reacciones José Luis Ábalos del PSOE

Voz 21 11:43 nosotros creemos que estamos en una tendencia bastante bastante solida de consolidación del del voto del de foto de la izquierda somos la clara alternativa de izquierdas al Partido Popular eso no no tiene ninguna duda la oposición del Partido Socialista desde que esta dirección asumió las riendas del partido yo creo que es una tendencia claramente solida consolidación del voto del Partido Socialista no

Voz 0032 12:05 Inés Arrimadas C's y perdona no era Ábalos era Óscar Puente Inés Arrimadas C's

Voz 0793 12:09 todas las encuestas lo que dicen es que Ciudadanos se consolida como alternativa de gobierno que Ciudadanos está reconocido cada vez más por los españoles como un partido que puede gobernar España que tiene un proyecto para todos los españoles un proyecto ganador en Cataluña que sólo han demostrado ya no sólo las encuestas sino en las urnas sino un proyecto para toda España y nueve ligas de Podemos creemos que

Voz 22 12:30 cualquiera puede ganar es el el la valoración que hacemos de los resultados que acabamos de conocer pero que como siempre pues tomamos tomamos con la prudencia oportuna con la que siempre encaramos cualquier tipo de la impuestas el de ella

Voz 0194 12:43 os lo voy a preguntar a vosotros vamos a ahorrarnos es aparte de que sólo son encuestas que verdaderos resultados el de las

Voz 0032 12:48 a que todo esto ya nos lo sabemos pero ese vida

Voz 0194 12:51 ante que los partidos políticos leen y leen concienzudamente las encuestas luego es verdad que las urnas deciden y que muchas veces las urnas no dicen lo mismo que dicen las encuestas pero yo entiendo sino me me lleváis la contraria que el trabajo del partido bueno se basa también no sólo en la encuesta del CIS sino de unas encuestas que puedan tener los propios partidos o los que hacen otros o otras empresas demoscópicas con lo cual yo os pregunto Paco hay nerviosismo en el Partido Popular porque Ciudadanos está ahí ahí

Voz 5 13:20 cierto es que has dicho sino repetidos los cuadros vamos a ver yo no diría que hay nerviosismo lo que hay es una fotografía sociológica en la cuerpos que recoger muchas de las decisiones que se han tomado en los últimos tiempos y algunas pues lógicamente invitan a una reflexión sobre bueno pues distintas estrategias invitan a mejorar y a tratar de acercarnos más generar más confianza a los ciudadanos otras también son buenas resultados si son tranquilizadores no por ejemplo la preocupación de los ciudadanos por la independencia de Cataluña el hecho de que descienda en el orden digamos de la prelación de las preocupaciones ciudadanas hombre yo creo que es un síntoma de que no se habrá hecho mal y que las decisiones que se han tomado no habrán sido equivocada son erróneas porque algo que preocupaba mucho que era un gran problema pues está dejando de serlo justamente después de las decisiones que se tomaron como poner en marcha el mecanismo del artículo ciento cincuenta y cinco etc eso es una lectura yo creo que positiva desde la perspectiva del Gobierno que ha tomado esas medidas no otras pues evidentemente nos deben llevar a tratar de mejora de tratar de generar dentro de un ambiente general de descrédito de desconfianza en la política que nos debe hacer reflexionar a todos posa cada partido por supuesto también al Partido Popular tomar sus propias decisiones de tratar de mejorar yo creo que eso es lo que las encuestas en esta fecha es para lo que sirven no las elecciones no están ni mucho menos próximas cintas

Voz 0194 14:40 verdad que las encuestas son una foto fija de un momento de un momento determinado de una coyuntura determina Valli reciente intervienen también muchos elementos en función del trabajo de campo cuando está hecho de las noticias que han aparecido durante

Voz 0032 14:50 trabajo de campo Páramo vosotros imaginario contentos por ahí los vamos a ahorrar toda la parte de decisiones y sí sí sí sí

Voz 5 14:57 principio pero sí que ya no solo

Voz 0032 15:01 lo que llama la encuesta al Gobierno algunos bonos sol

Voz 13 15:03 ese publica que se publica hoy sino lo que vienen publicándose de todos estos esta semana estos meses bosque dicen que Ciudadanos unos consolidarnos como una como una alternativa de gobierno de hecho subimos seis puntos desde el último desde el último es el mejor resultado de la Historia ciudadanos de hecho

Voz 0527 15:17 este este es que se que se publica

Voz 13 15:20 más hay un triple empate no en esa en esa intención de voto directa es decir antes de que entre la cocina antes de que se en esos datos pues hay un triple empate por tanto cualquiera puede ganar las elecciones no yo creo que también hay que destacar ese ese aspecto más allá de de lo que digan los números que como decimos se han publicado muchas encuestas a lo largo de todos estos días que vienen a confirmar precisamente esa foto que tú decías esa foto final yo creo que hay que estar satisfechos porque se está poniendo en marcha un nuevo proyecto para España no y eso es lo que representa Ciudadanos más allá de lo que pasó en Cataluña en un momento clave yo creo también histórico por qué no decirlo de nuestro país con un con un nuestra democracia en jaque en una tierra como como es Cataluña y que además pues que se demuestra que hay un proyecto para toda España un poquito de centro liberal nuevo no eso es lo que lo que representa Ciudadanos y eso es lo que uno esos españoles algunos datos casi casi lo refleja no sólo con la valoración de de Albert Rivera como el como el líder mejor valorado según ese Ese CIS sino también en cuanto a la a la fidelidad no se refleja que decide el partido en el que que genera más confianza entre los españoles

Voz 1635 16:20 Ciudadanos no yo creo que todos esos datos hay que leerlos

Voz 13 16:23 que haberlos con toda la prudencia del mundo por supuesto con humildad también pendientes de de las alternativas que proponen otros partidos que son igual de respetables que las nuestras pero sí es verdad que desde luego en los últimos meses pues hemos visto cómo cada vez se consolida más nuestra alternativa de como cada vez hay más españoles que quieren confiar en algo nuevo no

Voz 0032 16:42 qué piensa el preside de estas cifras

Voz 1635 16:45 se lista analiza los datos y observa no en primer lugar que la primera fuerza aunque aunque ese Diego otra cosa la primera fuerza en intención de voto directo es el partido social

Voz 0032 16:56 has visto bien simpatía también el votos impartidas

Voz 1635 16:58 la fuerza es el partido que menos rechazo concita mantiene bueno pues mantiene una tónica en torno al veintitrés veinticuatro por ciento una consolidación cierta lo cual está muy bien marca una inercia una tendencia pero no nos deja en absoluto satisfechos no tenemos que progresar sí superar evidentemente a al Partido Popular de todos modos todo es muy relativo lo decimos aquí en esta mesa no el conjunto de los tertulianos porque hace bien poco a creo que era el día trece de enero había una encuesta también importante del del país

Voz 13 17:34 en esa encuesta del país fijaros

Voz 1635 17:36 quien decía que Ciudadanos obtenía un veintisiete por ciento de voto veintisiete hoy la que hemos conocido el CIS que está realizado cómo podemos Treo en las mismas fechas por lo que he analizado la edad aún veinte Osaka una encuesta del país vedada da veintisiete por ciento a ciudadanos yo ayer CIS a Ciudadanos también le da el veinte es una diferencia abismal

Voz 0194 17:58 por lo tanto es así que según Metroscopia quedaba en primer lugar según el censo parece ser osea esas diferencias y eso con dos

Voz 1635 18:06 Dios digamos solventes aunque bueno yo me fío un poco más por por por el criterio científico de del CIS en todo caso pues sí que sí que me me preocupa mi persona no pues que la izquierda asume menos también es una tendencia creo que tenemos que hacer las cosas mejor en el conjunto de las fuerzas políticas de la izquierda en el poder momento ya en la calle yo creo que en este caso Pedro Sánchez lo está haciendo conectando con la cayó porque el tema clave del Partido Socialista en este momento pues el emplee las pensiones porque son dos cuestiones íntimamente vinculadas ligadas de modo que sí que expresa su preocupación porque la izquierda tenemos que sumar más en conjunto que vengan municipales y para generales y para lo que sea no es en nuestro ánimo

Voz 0032 18:45 Julio compartes preocupación con lo que le está pasando a la izquierda

Voz 1054 18:48 pues ambas a lo viendo al estribillo que todo era que todos los días al principio que hay que ser prudentes pero yo creo que lo que es una realidad lo que lo que hice esta encuesta es que el bipartidismo ya está

Voz 5 18:59 área

Voz 1054 19:00 lo que sí que la disputa está aclara que está entre cuatro partidos que el partido está muy abierto qué puede gran cualquiera así que nosotros seguimos con el mismo ánimo desde el principio íbamos vamos a por todas porque habrá que durante estos días mucha gente mucho tertulianos son mucho menos dado un poco por por muertos y ahí estamos con el diecinueve por ciento creo que es una cifra nada es importante pero también es importante a lo que aludía así a volvió habrá un poco de mi punto de vista un poco la desmovilización de la izquierda es un poco en el punto de vista preocupante cuando hay una agenda cuando hay una agenda o o unos datos que dice la encuesta la encuesta del CIS en que los temas más importantes son la corrosión el faro la precariedad osea el proyecto de país que tiene el Partido Popular y luego hay un objetivo que es muy claro pero yo creo que tenemos que poner el objetivo que es que hay que echar al PP hay que cambiar hay que cambiar este proyecto

Voz 0032 19:54 decía una cosa corroboraba este este CIS lo decía ahora Julio

Voz 0194 19:58 que el bipartidismo ha terminado de Choi está fraccionado el mapa político hay dos partidos según el CIS se por encima del veinte por ciento y dos partidos Ciudadanos está ahí en el veinte pero bueno en el veinte y un poco por debajo que serían podemos Si in ciudadanos o desde te lo pregunta a Paco también vosotros que sois los del bipartidismo de los partidos eran del bipartidismo este fraccionamiento

Voz 1635 20:20 es bueno de circunstancias que se han producido en fin de de mucho calado en la sociedad española corresponden a una crisis económica de mucho calado la gestión que en su momento correspondió realizar al Partido Socialista en el gobierno una crisis sobrevenida y eso pues ha traído consecuencias no es un una gestión que en alguna medida se carga sobre la espalda del Partido Socialista y también porque la desconfianza la apatía que dio surgimiento al al 15M está ahí está yo creo que no lo acabamos en conjunto de superar esa desconfianza por tanto estoy convencido de que podremos salir de la de la situación Ory partidismo realmente ya finalizó hace ya unos cuantos años no es una cosa queda que repetir ahora parece que de sí es más pluralidad en el conjunto de las fuerzas políticas pero sigue habiendo abriendo pues dos fuerzas de izquierda fuerzas de derecha que que debieron de va de las derechas colaboran de Ciudadanos es quién apoya a quiénes sostén del Gobierno de Rajoy de un gobierno cargado de responsabilidad en la corrupción ICO unas políticas de empleo realmente creo que están provocando es muchísima más desigualdad más pobreza y más precariedad como decíamos antes pero bueno el bipartidismo ya no no no no volverá a ser esos lo cierto es que buscar fórmulas de gobiernos diferentes apoyarán mañana hablábamos en Madrid de la necesidad de que la cultura del pacto la Cultural el pacto es fundamental para hacer gobiernos una gobernanza mayorías y eso tiene que llegar a los ayuntamientos y las comunidades autónomas porque si no va a ser difícil gobernar en los próximos años

Voz 0194 22:10 el asentamiento de los nuevos actores no es verdad que no la aparición como decía O'Donnell que el bipartidismo ya hace unos cuantos años pero sí es el asentamiento

Voz 5 22:18 sí sí lo que pasa es que yo no creo que se pueda valorar en términos de es bueno o es malo es una realidad importante es una realidad en la que hay que todos tenemos que aceptar no yo creo que durante años el bipartidismo en España que ha permitido gobiernos y los los partidos y que ha permitido mayorías absolutas mayorías simples bueno eso no ha sido

Voz 0032 22:37 algo así lo era era lo que reflejaban las resultados de las elecciones con las preferencias de los

Voz 5 22:44 votantes y ahora la realidad es distinta por tanto ni bueno ni malo sino que es la constatación de un hecho en ese sentido yo coincido en que en que nos obliga a todos a buscar otras formas de hacer política con buscando el acuerdo buscando en fin alianzas que a lo mejor a a eso pues nos hemos acostumbrado en el momento en el que nos hemos visto todos obligados a pero y eso se aplica desde un ayuntamiento hasta bueno pues hasta los presupuestos generales del Estado donde se refieren al Gobierno tuvo que buscar una alianza de siete partidos políticos lo consiguió para sacar adelante los presupuestos a pesar de que eso no éramos capaces de generar acuerdos de generar pactos de generar alianzas y luego cuando lo hicimos en dijo que estábamos comprando a los partidos políticos de la oposición la realidad que nadie puede negar es que eso es una alianza de partidos y es una consecuencia pues te esa polarización política que por otro lado ha pasado en muchos otros países es decir ha habido países en los que había un bipartidismo que parecía imposible de cambiar y que en un momento dado pues por distintos motivos los aparecen otros partidos nuevos partidos como lo queramos llamar la cultura política también se adapta a eso yo creo que esa es una realidad con la que todos tenemos que contar sería absolutamente ingenuo pensar que eso va a tener una duración efímera aunque eso ella no

Voz 1635 23:58 el apunte ha pasado lo mismo en casi todos los países europeos democráticos e incluso con una pequeña variante en Alemania fijas y piensas en Italia en Francia en Holanda en Austria etcétera cambió radicalmente el panorama político en los últimos ocho o diez años

Voz 0032 24:15 páramos sí por ahí hay un tópico

Voz 13 24:18 qué has dicho todo antes de empezar la el debate sobre las encuestas que es de que los políticos decimos bueno que son todo no impresión sólo encuestas blanco aunque hay otro tópico que es que cuando no te salen los números criticas otra encuesta hay te vas a la que sí les ha en los números Odom entonces otro hombre nos da igual

Voz 0032 24:31 a pesar de dice que dentro de copia no sé si ha insinuado que el pan

Voz 13 24:34 eso Metroscopia beneficia Ciudadanos no pero en cualquier caso en cualquier caso de ser tratado cuando no salen los números uno la encuesta que mejor leerán y se olvida de las otras o no sólo no olvidan dicen que las otras benefician a un partido de es otro tópico del bipartidismo precisamente a esas otras

Voz 1635 24:49 a los nostálgicos del gira perdóname

Voz 13 24:52 los nostálgicos del bipartidismo que lo tienen crudo porque efectivamente como demuestra Ese CIS y como demuestran los datos afortunadamente hay más opciones políticas encima de la mesa precisamente porque algo habrán hecho mal también han hecho muchas cosas bien nosotros lo hemos dicho siempre muy claro ha habido grandes proyectos para España que ha defendido el Partido Socialista ALCA defendió el Partido Popular lo digo por los que quieren echar por la borda todo lo que han hecho los que estaban antes que nosotros me parecía me parecería un error primero y después una falta a la brutal por los que por los que hemos llevado más tarde portando reconociendo de eso por supuesto pero también estoy convencida de que hay cosas que se han hecho mal y que por eso pues los españoles están apostando cada vez más por otras por otras fuerzas políticas como refleja como refleja además que esos sano para una Engracia como como la nuestra no a partir de ahí cultura pacto fundamental de hecho nosotros hemos sido capaces de llegar a acuerdos con el Partido Socialista o con el Partido Popular en situaciones los que ellos habían ganado las elecciones ya había que sentarse para que se pusiera en marcha los gobiernos Si se pusieron en marcha las políticas ahora bien para eso estoy convencido de que hay que ser muy generosos hay que ceder hay que olvidar el no es no pasar a la negociación a sentarnos en una mesa a debatir las políticas concretas a llegar a acuerdos también a poner condiciones yo creo que esto también es una

Voz 0032 26:01 era una condición

Voz 13 26:04 de la redundancia de esta nueva política en la que nos enfrentamos en el siglo XXI hay que poner condiciones a los demás partidos para que cumplan a cambio de un acuerdo yo creo que es de sentido común en otras facetas de la vida profesional y diaria hay porque no en la política hacer contratos políticos entiende a través de los cuales uno se compromete a cumplir lo digo por los que no cumplen judicialmente el acuerdo de Gobierno de que tenemos ahora encima de la mesa y esos presupuestos que se tambalean por los que no cumplen por tanto ahorras en resumen y cabo yo creo que una nueva etapa de pactos estoy de acuerdo con lo que decía don pero eso sí poniendo condiciones

Voz 0527 26:37 si siendo generoso Julia

Voz 1054 26:39 bueno hablando en una nueva etapa de pacto también lo que dicen las encuestas es que cuando se habla de la situación económica de la corrupción y el paro que está en el cuarenta el setenta setenta por ciento dice que está mal cuando les preguntas y espera que vaya mejor al año siguiente la gente vuelve a insistir en que no por qué porque no hay un proyecto de país para futuro no hay no está puesta en el frente al frente de de de de los pactos lo que es la la agenda social yo creo que eso ha encontrado lo que dicen algunos de que esta muestra la legislatura pero todavía quedan dos años y medio y todavía hay muchas cosas por hacer se pueden hacer muchas cosas pero hay que echar al PP porque pueden hacerle de subida de blindajes de las pensiones lo puede hacer Lady vendajes de la dependencia se pueden hacer la renta mínima garantizada se pueden hacer muchas cosas evitando por supuesto que llegar a pactos pero evitando que el partido que están en el Gobierno ponga vetos legislativos a que salgan la ciudadanía no lo aguanta no la aguanta y quiere que se haga luego se pueden llegar a pactos que presupuesto hay que llegar a pacto porque no hay una mayoría pero eso requiere que se Elche al PP para evitar que no haya veto legislativo a que estas leyes

Voz 1635 27:46 no creía en la pala si si en referencia a la intervención de Ciudadanos de Páramo a ver en primer lugar es una realidad que es una vieja técnica de los partidos de la derecha pero que el bloqueo de iniciativas legislativas el bloqueo de un número importantísimo de iniciativas legislativas en la Mesa del Congreso eso es el Congreso en la que hacéis piña con con el gobierno con el Partido Popular impide precisamente saltar por encima de los vetos que el propio Gobierno está imponiendo a un número de leyes sociales que el Parlamento por mayoría absoluta está aprobando yo suelo está haciendo Ciudadanos no sé si es vieja política os nueva política ayer segundo lugar mira yo siempre muy extraño de de aquellos que practican el travestismo político no aquellos grupos políticos que dicen que son nuevos y que de repente hundía sea cuestan en la cama siendo socialdemócratas y al día siguiente por arte de magia se levantan de la cama diciendo que son liberales evidentemente ese desprecio a los valores los principios es algo que era un nuevo partido pues seguramente igual le da da frutos no eres da credibilidad pero parece que la ciudadanía lo tiene en cuenta no se puede uno a costar de una manera levantarse planteando unas críticas absolutamente sobre el papel diferentes

Voz 0194 29:04 a estos páramos si quieres responder si puede

Voz 0032 29:06 te va la mano para Paco y luego voy con con ilusión pues sí sino que el pasado no no no la gente sabe de qué estamos hablando para nada

Voz 5 29:12 es decir con respecto a lo que ha dicho Julio yo me imagino que eso son eso de que nunca se deduce aquí es que hay que echar al PP

Voz 13 29:19 y bueno eso lo lógicamente es lo que apretón

Voz 5 29:21 de Podemos me parece legítimo que luego pero desde luego no es lo que se deduce del CIS porque precisamente del CIS lo que se desprende que la situación va a seguir igual de mal pero las recetas de la izquierda no convencen e islas de Podemos tampoco porque si efectivamente esa visión tan negativa fuerce así pues entonces el PP ya no sería la primera fuerza política como lo es en la encuesta dentro de qué se trata evidentemente sólo de encuestas que yo creo que eso mismo que vosotros sabéis reconocido en fin con con humildad que me parece bien no avance Izquierda también a lo mejor es sintomático de que las recetas de la izquierda en las de Podemos en particular para ese escenario estas preocupaciones de la gente no convence ni a lo mejor también en eso vosotros también tienes que reflexionar no y luego a propósito de la crítica que hacíais tanto Brown como Julio sobre los vetos no yo creo que hay que explicar también o por lo menos a mi me gustaría explicar qué delos están salvando el mecanismo previsto en la Constitución que es verdad que sabía utilizado poco porque nunca se había dado la situación en la que nos encontramos ahora donde bueno pues la la situación debe mayorías en el Congreso es la que es muy polarizada y el Gobierno necesita alcanzar mayorías y la oposición puede o imponerle una mayoría al Gobierno

Voz 13 30:30 lo cual en un régimen parlamentario es extraño no digo que no sé

Voz 5 30:32 suele claramente lo es pero es extraño y eso hace que para garantizar los equilibrios de una democracia parlamentaria de un régimen parlamentario en el cual la iniciativa única para presentar los Presupuestos la tiene el Gobierno pues también eso se preserva frente a iniciativas que puedan alterar el equilibrio de ingresos y gastos y eso es absolutamente normal en cualquier régimen parlamentario permite al Gobierno oponer su veto a las iniciativas a las enmiendas a las proposiciones de ley que impliquen un aumento de los créditos una disminución de los ingresos es un mecanismo constitucional de donde hay dudas de si se ha aplicado en términos constitucionales Ono pues está la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional como habéis hecho es decir no estamos hablando de un mecanismo de abuso de algo que está ya inventado este Gobierno es un mecanismo constitucional está previsto en el artículo ciento treinta permisos

Voz 13 31:17 pero sales se pueda no lo ninguna duda de legalidad

Voz 5 31:19 las que haya la al Tribunal Constitucional porque está en la Constitución

Voz 1635 31:22 si vas de algunas iniciativas que tiene

Voz 5 31:26 por del Gobierno tiene que ser capaz de hacer unas políticas públicas con un marco de ingresos y gastos fijo y por tanto si los pues parlamentarios introducen enmiendas o presentan proposiciones que aumenta los gastos o que disminuyen los ingresos el Gobierno dice la Constitución podrá oponerse de eso estamos hablando de un mecanismo constitucional que se puede decir en el pasado no se utilizaba cierto porque en el pasado no se daba la situación que se da ahora en la cual la mayoría que es la pueden formar los partidos de la oposición en contra de la previsión de ingresos y gastos del Gobierno es un mecanismo constitucional

Voz 0032 31:58 éramos te dejo responder a lo que decía antes decía os a costa hay socialdemócrata ellos levantan liberales no lo primero la metáfora que cada uno saque usted con quien quiera yo creo pero ahora dice con quién te dice cómo os acordáis no conviene en cualquier caso viciada

Voz 13 32:13 que los ciudadanos están tomando nota de eso sí pues efectivamente están tomando nota de todo eso por lo que parece están tomando nota positiva de eso yo creo que hoy en la en la línea de la nostalgia nostalgia que es el eje de la izquierda de la derecha que es el que algunos pues intentan resucitar constantemente pero antes que hablado donde otros países de Europa precisamente pues efectivamente en otros países de Europa se ha roto claramente ese eje a la hora de votar el ejemplo de Francia lo tenemos bien cerca pues es un buen ejemplo de eso por tanto ha cambiado el paradigma de voto de muchos ciudadanos que no están en esa clave aunque hay mucha nostalgia de intentar resucitar ese eje pero la gente está agotando quizás pues por por otras métricas y por otras por otras razones muchas ella responde quizás a la globalización a la modernidad a qué modelo de país queremos aquel modelo social queremos y no tanto al eje viejo de la izquierda y la derecha no pero bueno en fin a así todavía la nostalgia algunos pues pues está presente en eso después hablando de temas sociales estoy de acuerdo con lo que hizo don hay muchas propuestas que no salen pues los países ojalá hubiese esa aprobado ya apoyado esos los presupuestos porque desde luego los que tenemos encima de la mesa porque si los apoyos desde luego hay muchos temas sociales que saldrán adelante entre ellos por ejemplo aumentar el permiso de paternidad ayudas por ejemplo a los jóvenes que estudian y trabajan ayudas también a las mujeres que son autónomas es decir hay propuestas encima de la mesa lo que pasa que desde el no es no es muy difícil hacer política desde el no es no es muy difícil hacer políticas sociales Tanto dejando de lado los eslóganes fáciles de la izquierda la derecha sí que hay propuestas encima de la mesa de hecho los ciudadanos están premiando precisamente eso que salir de esa guerra de partidos constante de ejes antiguos viejos sí desfasados ponernos a trabajar en lo que realmente importa y los que todavía quieren encasillar a las políticas sociales en la izquierda ya las políticas económicas la derecha es que no se enteran sinceramente del nuevo paradigma en el que están muchos españoles que nos lo demuestran ellos no porque lo diga yo porque así lo dijera yo podría pues ser una opinión de este diputado simplemente es que nos lo dicen que no lo recuerdan las encuestas día a día de hecho nos lo recuerdan incluso las urnas tenemos el caso de Catalunya en las últimas elecciones por tanto yo creo que hay que escuchar un poco más a lo que nos están pidiendo los españoles en el siglo XXI no eso sí la nostalgia siempre la poder

Voz 1635 34:16 la cuestión de nuestro mira en la encuesta del CIS cuando se pregunta a los ciudadanos como valoran el posicionamiento digamos político Izquierda derecho a centro de las fuerzas políticas a al Partido Popular en sumando las eh los porcentajes que le dan sitúan entre el número seis y el diez esto es entre centro derecha hay derecha extrema Recre dando ochenta y siete ya podemos sumado también de del seis al días esto es de centro derecha no centro sino del seis al diez mil cinco edad setenta y ocho setenta y ocho puntos con lo cual la ciudadanía las encuestas también valora lo que significa la izquierda a derecha repito eh no es casual que no será el travestismo o puro oportunismo que un partido político el ocho de la mañana en fin cambie radicalmente su vestimenta y pasé de ser un partido socialdemócrata a ser un partido liberal y lo de Cataluña es verdad que las encuestas que se han hecho estas últimas van a rebufo de Cataluña en los que creo sinceramente que ha habido posiciones en los extremos posiciones que han tirado el voto un poco visceral que vamos a ver ahora cómo se gestiona por parte de las fuerzas G han tenido muy buen resultado en Cataluña cómo gestionan una solución a un problema que no es un problema de tratamiento únicamente la justicia sino desde la política desde la negociación desde el diálogo es la apuesta por el autogobierno y sobretodo desde el respeto a la ley sin duda ninguna en Cataluña no por tanto creo que los valores y los principios van también con las ideologías no es un programa de nostalgia parece que eso es lo grave

Voz 0032 35:53 Sara que distintos no creo que lo demás Un

Voz 13 35:55 me estoy riendo sino todo lo contrario de lo que estoy por encima de la mesa es que tuvieron un poco obsesionada con Ciudadanos oiga Don perdona ya te lo digo así te lo digo desde la aprecio personal pero como veo que en todas tus intervenciones de cosas no Nos ha nombrado hoy has estado insistiendo en eso el travestismo que si una otra cama pues por eso te contesto

Voz 23 36:13 más allá de eso de Cataluña Arda descalifico del Partido Socialista e Izquierda es francamente difícil no es mi opinión yo creo que vale mal de mi opinión igual que respeto la tuya ninguno efectivamente contigo Feliciano conmigo no por supuesto dicho con mi partido danos no note efectivamente de Mina Páramo si efectivamente decía que va a ser muy difícil de Jesús

Voz 24 36:32 tomar la la situación en Cataluña desde luego iba a ser muy difícil además después del batacazo del bipartidismo y que estamos hablando el bipartidismo en Cataluña porque desde luego ha sido pues una solución magnífica todo lo que está pasando en mi tierra que podíamos haber llegado a un acuerdo pues por supuesto con el Partido Popular y el Partido Socialista pero al final los números no han salido yo creo que eso también hay que hacer autocrítica de ver qué es lo que ha fallado en esa en esa suma en lo que son es lo que ha sido el peor resultado de la historia dar a partidos

Voz 1880 36:59 tres opiniones de Twitter grande R dice que un partido de que desprecia a los parados la sanidad a la violencia de género o la memoria histórica siga gobernando con el veintiséis por ciento de los votos es para ponerse a pensar Glory dice la subida de Ciudadanos es normal estando todo el día en los medios y con la ayuda de los poderes fácticos in también twitter creo que lo más interesantes la intención directa de voto estas encuestas y la cocina desvirtúan de forma partidista y luego en las urnas nos llevamos sorpresas

Voz 0194 37:26 quedan diez minutos y los quiero dedicar a conocer vuestra opinión sobre la prisión permanente revisable lo avanzaba el ministro Catalá y Rajoy ayer en Córdoba lo repetía al Gobierno quiere introducir más delitos en la lista de penados con prisión permanente revisable

Voz 25 37:37 este viernes llevaremos al Consejo de Ministros un una proyecto de ley para afinar para mejorar la regulación de la prisión permanente revisable

Voz 0194 37:47 serán delitos como intentar ocultar el cadáver de una persona asesinada al secuestro que acaben asesinato o incendios en los que se ponga en peligro la vida de personas Rajoy aprovechaba para criticar a Ciudadanos por su cambio de postura frente al endurecimiento de la ley

Voz 0527 37:59 en el otoño pasado se guían el ni sí ni no no contestando pero esta vez su extensión tuvo consecuencias con su pasividad contribuyeron a que hoy se esté tramitando en el Congreso una ley para derogar esta pena ni tienen las ideas claras de unos principios muy firmes

Voz 0194 38:23 la prisión permanente revisable que aparece y desaparece en nuestras vidas en función de los sucesos toda la repercusión de algunos de los sucesos aquí en España Julio qué te parece a ti

Voz 1054 38:33 pues la verdad que forman nombres técnicos sí por más eufemismos que trabajemos con la prisión permanente revisable de lo cierto es que no es otra cosa que la cadena perpetua y eso pues no podemos estar de acuerdo no puedo no está de acuerdo con ella porque no obstante democrático y hasta cierto punto ante costoso es anticonstitucional también el portero haciendo una lectura restrictiva de la Constitución española y hay artículos que hacen hincapié en la importancia de los programas de principios de reinserción y reeducación pero evidentemente estamos aprovechando unos momentos que que son muy dolorosos que es comprensible que se quiera castigar pues a criminales que son que son repugnantes pero porque Nos centramos también otros temas como la violencia machista y quizá la mejor manera de combatirla pues no es centrarnos en el porque en produce nuestras entrañas estos crímenes no castigarlo esto pues con la política con una política de mi punto de vista que es penal en definitiva que nunca de mi punto de vista se debe legislar en caliente lo que sí que hay que poner es post más recursos recursos humanos y materiales en en la Administración de Justicia para que se produzca esta esta lo que dice nuestra Constitución que es a apostar por una reinserción y la reeducación que dice Nuestro Catalá que es afinar y mejorar mejorar la ley Nos pareció de porque el punto de vista pues utilizar esta este dolor esto lo que estas familias en clave electoral en clave partidista

Voz 5 40:03 bueno yo creo que evidentemente nunca expresaron en julio es la posición de Podemos y probablemente siempre lo ha sido y yo la respeto de la misma manera que la posición del Partido Popular no ahora de manera circunstancial sino desde hace mucho tiempo desde hace muchos años ha sido la necesidad de establecer una reforma del Código Penal en dos mil quince no no no no si te fijas Julio ya se intentó obviamente nosotros no gobernaban no teníamos mayoría pero ya lo presentamos bien viendo en el año dos mil diez por tanto esto ya está planteado desde hace mucho tiempo ha sido parte no este programa y por tanto aquí no hay ningún cambio de criterio sino que hay coherencia con lo defendido esa hace muchos años que además responde a la bueno a la opinión de una mayoría de ciudadanos que está en esa tesis y por tanto yo creo que aquí no hay ningún cambio de postura en ningún aprovechamiento de circunstancias no es dos mil quince dos mil diez y mucho

Voz 14 40:52 momento de la al Código Penal

Voz 5 40:57 pero pero déjame terminar julio es por tanto una línea mantenida desde hace años al mismo tiempo hombre tú dices es una cadena perpetua no lo es porque es prisión permanente revisable y por tanto es homologable a lo que hay en países eh yo creo que tan impecablemente democráticos como Francia como el Reino Unido como Alemania como Suiza Martes quince años Triano tenga Alemania yo y otros parten de XXVI como el Reino Unido tenemos tanto

Voz 1054 41:23 tenemos un Código Penal de los más duros otros parte

Voz 5 41:25 de veintiséis como el Reino Unido yo creo que nosotros estamos de hecho a ti te plantea dudas de constitucionalidad respeto que sea así a mí no me las plantea el Consejo de Estado ya se pronunció en la fase legislativa que el Tribunal Constitucional indirectamente cuando ha resuelto recursos sobre extradiciones a países en los que existía la presión o en los que existe la prisión permanente revisable ya ha dicho que con estas condiciones es decir con el adjetivo nada menor revisable pues si es compatible con el mandato de Reinserción del artículo veinticinco de la Constitución y el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues también ha avalado que es compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos por tanto no hay una ejercicio nivel improvisación está absolutamente estudiado existen razones que yo creo que más que profundas y sólidas en la jurisprudencia ahí en el derecho comparado para entender que esa pena y que es necesaria se puede incorporar desde luego es una opción política yo creo que es tan legítimo que tú estés en contra como que nosotros defendemos que eso es una necesidad frente a la necesidad de una pera Extraordinaria frente a delitos especialmente execrables también extraordinarios no frente a cualquier delito naturalmente y por supuesto siempre es revisable que es lo que hace posible la compatible con el Partido Popular no cambiado nada Páramo en qué posición está Ciudadanos

Voz 0194 42:37 que Rajoy os afea la conducta os decía que primero no después sigue en qué punto estáis

Voz 13 42:43 bueno a Rajoy hablar mucho de ciudadanos últimamente parece que esos el adversario político en un momento como éste histórico como decía antes de nuestro país pero bueno el adversario Cleber soldadores no es sois vosotros los que me la sabios Face hacéis ejecutivas para frenar a ciudadanos unos ya no hay mezquinos claro en cualquier caso los en cualquier caso no para ciudadanos no sé yo a las ejecutivas de partidos son pues para para hablar de nuestro partido y cómo mejorar no para frenar el otro pero en cualquier caso y más allá de la obsesión ciudadana de algunos cuando yo creo que la obsesión debería estar precisamente los adversarios en este momento adversarios políticos de siempre es decir con todo el respeto adversario político insisto pues que yo creo que en este momento sol señor Puigdemont señor los partidos independentistas creo yo vayan un momento como éste pero bueno parece que es Ciudadanos el adversario el

Voz 0194 43:28 venga puso dicho esto que me quedan un éxito dicho he dicho