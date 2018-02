Hora 25 (05/02/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:22 hoy tenemos ya saben los datos del CIS intención de botón que vuelven a situar al PP como el partido más votado hemos seguido del PSOE y en tercer lugar ciudadanos arrebatándole la plaza Podemos que se quedan cuarto lugar subidas y bajadas que dejan a día de hoy según el CIS esta clasificación a destacar que el PP volvería a ganar las elecciones que Ciudadanos aprieta pero que todavía no le ahoga a sigue María los Rajoy puede continuar con su dolce far niente puedes seguir esperando a que los problemas se pudran puede seguir argumentando que la corrida si en su partido es cosa del pasado y puede seguir pensando en volver a presentarse a las elecciones ya sé que la respuesta de manual de todos los partidos es que las encuestas son encuestas y que la única certeza son las urnas pero lo que es cierto es que las encuestas marcan una tendencia y la tendencia ahora es que Ciudadanos no para de crecer en el PP dicen que no está nada preocupados pero mientras disimulan su preocupación por en marcha iniciativas únicamente con fines electorales ahora mismo lo está haciendo con la prisión permanente revisable populismo penal lo podríamos llamar subido a la ola de los familiares de víctimas como diana Quero Marta del Castillo ha encontrado el PP un filón para competir con Ciudadanos Ésta es una lección que nunca han aprendido los populares ya pasó con las víctimas de ETA los familiares hay que escucharle hay que acompañarles en el dolor pero no convertirlos en actores políticos ni manipular tampoco este dolor pero esta es la única fórmula que parece tener ahora el PP para competir con Ciudadanos lo de hacer política

Voz 4 01:45 a remover el Gobierno parece que lo deja para otro día Ángels Barceló

hoy se sientan en la mesa de análisis Javier González Ferrari buenas noches buenas noches Ramón Adell buenas noches hola buenas noches Nacho Corredor buenas noches buenas noches antes que nada los a conectar con la DGT porque a lo largo del día de intensas nevadas sabido importantes problemas en las carreteras de nuestro país y no sé cómo está la situación ahora mismo no vamos a actualizar el DGT Sylvia Marcos buenas noches

Voz 0194 03:33 pues muchas gracias hasta luego aquí se ha acabado aquí se la excavación de de la te contenta eh porque con la lista que ha dado de carreteras afectadas contenta de que los tres estéis aquí sin ningún problema Ferrari has llegado bien si he llegado bien si has visto lo del carril de la izquierda Messi que bueno

Voz 0881 03:51 mira mi casa el carril izquierdo el no poder Coca

Voz 0194 03:53 esa cadencia de Nacho también ningún problema yo vengo caminando y a sesenta metros de la radio que no tiene problema ni siquiera tipo para resbalar has tenido tu Adele tú un poco damnificados y porque tenías que haber estado aquí hoy

Voz 6 04:05 sí sí sí sí tenía que haber estado pero Barcelona está limpia de nieve pero los alrededores están muy complicados

bueno pues al menos os tengo a todos al micrófono antes determina el programa vamos a hablar con el hombre el tiempo con Jordi Carbó sobre todo para conocer la previsión de mañana a ver qué nos vamos a encontrar cuando nos levantemos mañana por la mañana pero antes de todo esto antes de entrar en el análisis José Luis Sastre buenas noches

Voz 1071 04:26 hola buenas noches vamos con los pasos perdidos hay algo hipnótico la nieve y que hace que uno no puede dejar de mirarla como la chimenea un poco más

Voz 0881 04:33 que si te quedas ahí viendo los copos caer

Voz 1071 04:36 la nieve los atrae de hoy todos los copos todas sus posibilidades El Copo que dice que las encuestas son tendencias el que dice que hay que son acicate y estaba al copo mayor que la única encuesta que vale son las urnas de hoy hay que tomarlo con prudencia

Voz 0793 04:51 como siempre nosotros ante todas las las encuestas siempre hacemos una primera valoración que es prudencia

Voz 1071 04:57 ha nevado hoy en buena parte del país y también sobre esa parte

Voz 0881 05:00 tan concreta y geográficamente concentrada

Voz 1071 05:02 es el Madrid político El mapa del tiempo dibuja cuatro partes no son iguales pero sí más o menos parecidas que se reparten casi casi en veinte por ciento más para PP y PSOE menos para Ciudadanos y Podemos que son sin embargo los que más crecen sobre todo ciudadanos beneficiado por la crisis catalana por tanto ellos confieso que esta legislatura es transitoria esta es una legislatura de tránsito entre lo viejo que no acaba de perecer y lo nuevo que no acaba de gobernar todavía pero nos va a tocar prepararnos para gobernar lo que decía ayer este fin de semana vaya al de Rivera el mapa de los veinte por ciento decíamos si aprietan los partidos y se reducen las diferencias es una primera clave para un año que en principio no será electoral luego ya veremos otra clave está en el sorpasso una palabra que recordaréis empleo tanto Pablo Iglesias para Pedro Sánchez sin que se materializará Iglesias ves sin embargo que le apliquen a él en las encuestas en este CIS está por ver también si se materializa Ono la portavoz de Podemos Noelia Vera defendía hoy a su secretario

Voz 7 05:56 en cuanto a Pablo Iglesias pues como te decía no lo han dado demasiadas veces por muerto con los sabemos

Voz 1071 06:03 temporales han traído nuevos mapas para entender cómo cambian los de ahora importa mirar los más recientes vamos a escuchar la lectura que hacía Pablo Iglesias en dos mil dieciséis parecen parece mucho tiempo pero en dos mil dieciséis noviembre de ese año en una entrevista quedaba líderes de Podemos a Televisión Española

Voz 4 06:17 yo creo que estamos en un momento en el que los movimientos electorales ya no se van a medir en millones de personas sino en decenas de miles o centenares de miles el Partido Socialista va a resistir el Partido Socialista no es el Pasok yo creo que tienen un suelo electoral de cuatro coma dos cuatro coma tres millones de votos que van a mantener siempre nosotros creo que ahora mismo podemos aspirar a trabajar poquito a poquito poquito a poquito para aproximarnos a los seis millones de votos noviembre de dos mil diez

Voz 1071 06:44 es lo que cambian los mapas las velocidades en fin el mapas distinto en esta parte del tablero en el que hoy ha crecido medio punto Podemos se ha caído uno el PSOE atentos a los nuevos partidos o partidos buenos viejos sugiere no gusta más que esta semana se van a ver Podemos y Ciudadanos para tratar de encontrar una ley electoral que no les perjudique pero esa es la otra parte ya del tablero donde miran ahora los focos entre PP y Ciudadanos ahí estaba hoy en el PP Martínez Maíllo

Voz 8 07:08 desde luego tenemos cero sinceramente cero preocupación ninguna preocupación nosotros somos el partido original nosotros somos los originales

Voz 1071 07:19 es muy curioso porque la distinción ya no se produce entre buenos y malos será cuando tomaban a Podemos como su principal rival ahora el enemigo es ciudadano

Voz 1916 07:27 es el lenguaje de Maíllo Veranes otro entre original y copia

Voz 1071 07:30 la batalla también es otra políticamente ahora no que el PP ha querido meter en la agenda es la prisión permanente revisable en fin que están cambiando mucho los mapas del tiempo pero en esta par de tan concreta geográficamente tan concentrada de costumbre tan cerrada que es aquello que llaman el Madrid político

Voz 9 07:44 aquí no se cansa nunca de enero hasta mañana a Sastre

Voz 3 08:14 buenas noches en el sorteo del siete

Voz 12 08:42 no

Voz 13 08:45 eh

Voz 14 08:49 a casar vías de urgencia donde debería haber reflexión reposada y luces largas muy que examinó queda más que la política hablar CD de escuchar y respetar la ley y cambiarlas

Voz 9 09:04 Nos hemos consentido

Voz 14 09:06 llegar hasta aquí qué irresponsabilidad tristeza

Voz 9 09:11 tengo unas a viernes de seis de la mañana doce y veinte hoy para ahí con Pepa Bueno buenos días Pepa Toni Garrido buenos días parisinos también en Hoy por Hoy punto es el sol ha vuelto a salir esta mañana volverá a hacerlo cada día por complicada que se nos ponga la guinda

Voz 3 09:25 cadena SER yo siempre que voy al campo de fútbol con mi padres los ponemos los por la radio porque nos gusta escucharla al mismo tiempo Roque algo es poner la radio sobre todo para saber el tiempo que a cero al noticias que hay crisis afectar algo en el día que me toca el balón

Voz 9 09:42 de la radio de su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial imagino es una carretera sin señales

Voz 15 09:54 sí semáforos

Voz 16 09:58 comunicarle

Voz 17 09:59 insistido

Voz 18 10:00 si quieres algo de otros para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que sea tarde cincuenta les a todos quién eres tú publicidad siempre en la radio siempre el las

Voz 9 10:44 corren nuevos tiempos vamos a escuchar

Voz 4 10:44 corren nuevos tiempos vamos a escuchar

Voz 0881 10:46 darnos

Voz 9 12:42 siento ilusión buenas noches y recuerda con los de la ONCE la ilusión se cumple hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 12:59 Ciudadanos sigue ganando enteros en las encuestas coincidiendo con la crisis en Cataluña lo confirma el primer sondeo con intención de voto que publica el CIS en dos mil dieciocho Se trata de una encuesta realizada entre el dos y el catorce de enero pocos días después de las elecciones del veintiuno de diciembre en las que el partido naranja consiguió la victoria en votos hay en Cataluña el barómetro del CIS confirma el buen momento que atraviesa ciudadanos hasta situarlo como tercera fuerza política por encima de Podemos y además con Albert Rivera como líder mejor valorado por los encuestados Sonia Sánchez buenas noches hola

Voz 1916 13:29 buenas noches sin duda lo más destacado del CIS es ese crecimiento de Ciudadanos tres coma dos puntos desde la última medición en octubre en este intervalo Podemos ha crecido también aunque poco medio punto mientras que P el PSOE bajan es llamativa la caída del PP desde las elecciones generales es de casi siete puntos que son los siete puntos y algo más que sube ciudadanos desde junio de dos mil dieciséis los datos de este último barómetro del CIS que son los correspondientes al mes de enero de este año señalan que el PP volvería a ganar las elecciones con un veintiséis coma tres por ciento de los votos en segundo lugar quedaría el PSOE con veintitrés coma uno ciudadanos subiría tercera posición con un veinte coma siete por ciento que adelantaría Podemos que sería la cuarta fuerza política con un diecinueve por ciento de los votos eso serían los números de la estimación del CIS si eliminamos los factores correctores es decir si miramos el voto directo sin lo que conocemos como la cocina encontramos un triple empate entre PSOE con King de coma nueve por ciento de los votos ciudadanos con un quince coma siete y PP con un quince coma cinco podemos quedaría casi cinco puntos por debajo el crecimiento de Ciudadanos coincide con el ascenso de su líder Albert Rivera al puesto de mejor valorado por los españoles en segundo lugar está Joan Baldoví de Compromís si nos fijamos únicamente en los líderes de los cuatro grandes tras Albert Rivera estaría primero Pedro Sánchez luego Mariano Rajoy y el peor valorado de los cuatro sería Pablo

Voz 0194 14:44 mesias no resultados de este sondeo y el ascenso de Ciudadanos tienen más valor si tenemos en cuenta la posibilidad de un adelanto de las generales ante la debilidad parlamentaria del PP que se está poniendo en evidencia en la negociación de los presupuestos de dos mil dieciocho pero ahora mismo a ningunas elecciones en el calendario a la vista en el partido naranja se les nota satisfechos aunque prudentes ante estos datos los populares están seguros de que esta situación es coyuntural y que el sufre de ciudadanos va a terminar bajando por la izquierda es Esquerda representada por el PSOE y Podemos se reivindica frente a la mayoría de derechas que siguen reflejando las encuestas Mariela Rubio así es

Voz 1916 15:18 informe contenida en la formación naranja que dice apostar por la prudencia pero que al tiempo le en las cifras que el bipartidismo se desmorona su partido se consolida como alternativa de gobierno y que la ciudadanía dice valorar su proyecto ganador regenerador Inés Arrimadas

Voz 0793 15:32 todas las encuestas lo que dicen es que Ciudadanos se consolida como alternativa de gobierno que Ciudadanos está reconocido cada vez más por los españoles como un partido que puede gobernar España que tiene un proyecto para todos los españoles un proyecto ganador en Cataluña sino un proyecto para toda España

Voz 1916 15:47 en el espectro contrario el pasado Podemos Pablo Iglesias que además vuelve a ser el líder peor valorado también entre sus propios votantes escribió en Twitter que las cifras del CIS señalan que ahora mismo puede ganar cualquiera porque en España hay cuatro grandes formaciones consolidadas Icon opciones desde el partido hoy la portavoz Noelia Vera cerraba filas consolidar

Voz 7 16:06 creemos que lo está haciendo muy bien y creo que lo va a hacer muy bien de cara al dos mil veinte Pablo Iglesias desde luego queda para rato y que posiblemente acabe presidiendo este país

Voz 1916 16:14 el PSOE prefiere mirar las cifras centrándose en el medio plazo resaltando la tendencia al alza el hecho de que mantenga el liderazgo de la Izquierda escuchamos a Óscar Puente

Voz 22 16:23 somos la clara alternativa de izquierdas al Partido Popular eso no tiene ninguna duda creo que es una tendencia claramente solida de consolidación del voto del Partido Socialista no

Voz 1916 16:32 si el CIS forzaba hoy al PP hablar de necesidad de mejorar aunque el coordinador general Fernando Martínez Maíllo asegura que el PP no vive pendiente de las encuestas aunque otros sí en referencia a Ciudadanos

Voz 23 16:42 este CIS es que el récord reafirma que somos el partido más votado porque todos los españoles nos tiene que servir también de acicate para mejorar

Voz 1916 16:51 Maíllo insistía en que el Gobierno va a aumentar su producción legislativa para recuperar iniciativa

Voz 0194 16:56 diga Sandra León es politóloga profesora en la Universidad de York Sandra muy buenas noches buenas noches ángel de ascenso de Ciudadanos en este CIS es algo coyuntural como dice el PP o tiene verdaderas opciones de superar a los populares como referencia de la derecha

Voz 12 17:13 bueno todas las encuestas tienen escasa sin algo de coyuntural que no deja de ser un poco un termómetro de la situación del momento no pero es es verdad por otro lado que la encuesta viene a mostrar la consolidación de una tendencia que ya comenzó en abril y que que repuntó en el otoño con la crisis en Cataluña por lo tanto hemos de decir que está en mejores condiciones Ciudadanos para supera al PP yo creo aquí dos cuestiones importantes una es si Ciudadanos consigue alzar su su apoyo electoral y su incremento electoral en otros temas que no sea la cuestión con Cataluña hay esto está por ver yo tras se pronunciará si se produjeran un sorpasso si fuera Percy percibido finalmente sorpasso ayudaría a ser percibido como el partido hegemónico de centro derecha yo creo que la la estrategia a la que aspira ciudadanos pero son dos cuestiones muy importantes ahora mismo pero que no podemos intuir todavía cómo se van a resolver

Voz 0194 18:08 porque el PP es el principal caladero de votos de ciudadanos iba a decir el único pero yo creo que el único no el principal quizá

Voz 12 18:15 efectivamente no es el único de hecho la la encuesta el que es muestra que hay es un partido ahora mismo menos antipático entre ciertos sectores de la izquierda y que la la cuesta de octubre pero no no es el único pero es el principal efectivamente Setién desde desde principios de año lo quieren goles que el repunte de ciudad danos tiene mucho que ver con con que se nutre votantes del Partido Popular no y además yo creo que que la estrategia como decía antes a la que apuesta el partido hacia los apuesta a convertirse el partido hegemónico de él de centro derecha fundamentalmente porque a su izquierda el PSOE muestra un Hunosa hoy es bastante resistente es decir mientras el PSOE no cola no colapse yo creo que tiene más margen de maniobra para crecer en el centro derecha eh y creo que esa estrategia a la que le ayuda también la crisis catalana y el que el tema territorial siga en la agenda política aunque ha disminuido también lo hemos visto en los datos en sí es un problema tan importante ahora para los ciudadanos como lo era hace hace unos meses

Voz 0194 19:17 eso habrá que ver cuál es su discurso al margen del tema catalán porque la política de Ciudadanos le premia en Cataluña y la política del PP no le premia en Cataluña

Voz 12 19:28 bueno esto tiene que ver con con muchos motivos y esa es una cuestión que hemos discutido otras veces en el programa no tiene que ver con que el los han sido un partido muy exitoso a la hora de apropiarse de un tema es decir fue un partido que nació apropiándose el tema de de Catalunya Ésa fue su razón de existir y además hacer una gestión eh en en la crisis catalana muy exitosa no además de que es un partido pues que lo que nos asocia el en el es un partido novedoso es un partido con un capital político porque no no está lesionado en el Gobierno estaros en los nada del Gobierno catalán sólo está lesionado el Gobierno nacional y todos estos son elementos que contribuyan a que sea más atractivo no se convierta pues posiblemente en en una alternativa para muchos votantes del PP que antes no lo considerarían como tal pero quizás a partir de la gestión del conflicto en Cataluña lo empieza a considerar como tal no sin duda creo que el el el tema esencial aquí es si consigue mantener sus apoyos cuando el tema Cataluña pues se normalicen hoy no esté tan presenta la agenda política yo creo que la estrategia que están siendo ahora tiene que ver con eso no atacar un poco no permitir la la aprobación del presupuesto a alargar un poco este este perdedor el que no pacta con el PP para intentar que hay otros temas que que la corrupción no las reformas necesarias que impidan desarrollar un perfil a ciudadanos más consistente en otros ámbitos más allá el tema territorial

Voz 0194 20:53 Sandra que le pasa Izquierda que es incapaz sobre todo al PSOE que es incapaz de rentabilizar la bajada de del Partido Popular

Voz 12 21:00 bueno es que yo creo que aquí el orden de los factores e importan para entender el el problema no es decir no es que la bajada del Partido Popular no es que ha sido no sea una bajada exógena no decir que no tenga que ver con Ciudadanos no no es que haya tiene un problema corrupción gravísimo de remontar y de repente se produzca un declive del cual puede la aprovechase PP PSOE esto no yo creo que es que hay que ordenar los factores a la manera de la manera inversa es decir el éxito

Voz 0194 21:28 decía aros en Cataluña

Voz 12 21:30 eh su gestión de la crisis catalana es lo que hace que eso se expanda no esos beneficios tienen externalidades positivas digamos el tema catalán para para Ciudadanos en el ámbito nacional y ahí se explica el declive el PP es decir que no es es la consecuencia más bien declive el PP del éxito de ciudadanos y no no no al revés no también bueno que otros motivos que podíamos podríamos añadir como que su partido ideológicamente más próximo al PP en el tema territorial son partidos mucho más parecidos que el electorado del PSOE y la respetaré actoral ciudadano es decir electorado de es menos centralista

Voz 0194 22:10 no son estas cuestiones

Voz 12 22:13 que hacen que el perfil para un electorado de del electoral PP para votante el PP sea más atractivo en la propuesta de Ciudadanos no pero ya digo que es importante entender que causa que les declive del PP idea ahí podrá aprovechar y es más bien lo contrario no hay un éxito de Ciudadanos y eso explica la caída de

Voz 0194 22:32 lo que afecta al Partido Popular Sandra León como siempre muchísimas gracias

Voz 12 22:36 muchas gracias a vosotros agregó muy buenas noches los traslados

Voz 0194 22:38 a la pregunta que le hacías Ana en primer lugar ciudadanos tú crees que es coyuntural es verdad que es una tendencia que van marcando antes que hablamos de la diferencia con otras encuestas que le sitúan incluso en primera posición habiendo sobrepasado de al Partido Popular pero en cualquier caso todas las las encuestas lo que sí marcan tendencia al alza al alza de Ciudadanos

Voz 1794 22:56 coyuntural o para quedarse pues mira no lo sé pero por encima de los de los análisis de los sabios demoscópicos

Voz 0881 23:05 le es la encuesta

Voz 1794 23:08 si sacas varias conclusiones la primera el bipartidismo al desaparecido estamos en un pañuelo veintiséis veintitrés veintiuno y diecinueve es decir con dos puntos en porcentaje sobre el voto útil tenemos a cuatro partidos políticos Sito analizas la la tendencia de la gráfica y no te fijas el último CIS lo que sí veces es una cosa muy significativa yo no sé si tiene valor o no es que es comparando el dos mil dieciséis con la actualidad en el dos mil dieciséis PP y Ciudadanos sumaban el cuarenta y seis por ciento del voto útil en este CIS suman el cuarenta y siete por ciento es decir prácticamente lo mismo pero gráficamente son dos líneas simétricas es decir mientras la del PP va cayendo de ciudadanos va aumentando en una tendencia para ir continuada casi parece que en los próximos CIS van a coincidir incluso una puede sobrepasar a la otra en el caso del del PSOE Podemos esto no ocurre tanto las las dice variedades Il el lugar de la primera posición desde el dos mil dieciséis va cambiando pero también hay un hecho cierto en el dos mil dieciséis el PSOE aventajaba Unidos Podemos en un punto y medio yo ahora al está bajando en cuatro coma un punto sea Ciudadanos será o no será pues no sé lo que está claro es que Cataluña está en la génesis de Ciudadanos esto es así y por lo tanto todo lo que tenga que ver con Cataluña le beneficia y hay otra cosa muy importante es que no ha gobernado gobernado una cosa es predicar la otra dar trigo

Voz 0194 24:49 si quieren un ayuntamiento por eso

Voz 1794 24:51 eso por eso por eso hablaban de la corrupción no les afecta en absoluto pero es que no ha habido posibilidad de que les afectara muchas veces pues pues dar consejos es gratuito pero tener que tomar decisiones sean unas océano otras tiene un coste macho bueno

Voz 24 25:08 Nos da datos muy interesantes y no sólo de cuestiones electorales no y si si revisamos les recordaba el periodista Ivonne Uría si revisamos la la encuesta hemos pasado en octubre a que la violencia de género prodigaba sólo Alcer dos coma ocho por ciento de los encuestados aquí hoy preocupa más del cuatro por ciento no hay ahí seguramente el papel de los medios de comunicación tiene mucho que ver anticipa un debate que va a estar en la agenda en los próximos meses en las próximas semanas ahí la huelga en marzo feminista y seguramente contribuye a la consolidación de ese de ese debate el CIS no

Voz 0194 25:40 a la que la valoración sobre la situación económica empleo

Voz 24 25:43 ahora entre los encuestados en los señala como pese a todo todavía sigue habiendo una mayoría de los encuestados que quieren seguir desarrollando el estado de de las autonomías no señala también que pese a que gobierne la mayoría de los encuestados consideran que la gestión del gobierno de Rajoy es mala o muy mala no señala también que pese a que la media de los eh costado se sitúa en el centro izquierda el electorado español está dando y eso efectivamente tiene una consecuencia en las bolsas de votos no hoy la suma de PP y Ciudadanos tienen más distancia que de la suma de de PSOE y Podemos que hace que hace unos meses lo que viene a consolidar este este CIS es lo que vienen señalando muchas encuestas hoy un análisis de otro politólogo de Bartumeu que lo que no te explicas cómo el Partido Popular ha venido a perder desde el año dieciséis tres millones de votos como un millón coma dos un millón doscientos mil votos han sido recogidos por ciudadanos que no señala también es como mientras Unidos Podemos está perdiendo peso en términos relativos no lo vemos porque se está enviando el electorado a la a la abstención pero Unidos Podemos está perdiendo antes el peso es capaz de recuperar sólo a una parte de esos de esos votantes la conclusión que en el año quince y en el año dieciséis abrió un ciclo que duró muy pocos meses muy poco tiempo que no se aprovechó efectivamente parece que estamos Andre ante otro ciclo político en estos momentos

Voz 0881 27:04 Serranito sin un nuevo ciclo político lleno de incógnitas que el tema es como decía Ramón cuatro partidos en un pañuelo cómo se va a gobernar este país como como se está gobernando desde hace tres años es decir nos está gobernando que que es una cosa basta ante el preocupante aquí estamos en la nave va E la nave va pero no sabemos hacia dónde va porque puede ir hacia el acantilado estoy pegarse el el gran bofetón y vamos a ver las encuestas yo he conocido tantas encuestas en en en mi vida que luego no han resultado no sé decir lo de la foto fija momento en un país imprevisible como España de aquí a dos años porque antes decía Ángels que quién sabe lo mismo la terminada antes la legislatura o no yo

Voz 3 27:58 te digo una cosa no que Dios les digo una cosa yo no conozco poquito a Mariano Rajoy

Voz 0881 28:04 Mariano Rajoy como diría un amigo nuestro sevillano aguanta más que la habla de abajo

Voz 0194 28:11 sobredosis de cuatro puntos exactamente

Voz 0881 28:13 está más que bajo tenemos que sin tener una mayoría sin tener hay sí es verdad que en esta legislatura que sea ha hecho aparte de Cataluña nada nada es nada que se ha hecho para los ciudadanos por eso los ciudadanos y y siguen estando tan tan cabreados con la policía sin creerse la política y sobre todo que la crisis económica está superada usted de mi bolsillo no la ha superado o el bolsillo de fulanito de menganita de muchos

Voz 0194 28:52 eso demuestra árabe veremos los datos eso demuestra que la gente sigue pensando que la situación económica es mala o muy mala

Voz 0881 28:57 sabes cuál es el indicador a mi juicio que más lo demuestra la pequeña porque para mí es pequeña bajada de podemos podemos crece en un entorno de crisis si hay crisis y hay malestar Si hay desasosiego Podemos crece si eso va desapareciendo es que nos han vendido que está desapareciendo pero está desapareciendo era superior

Voz 1794 29:21 no no no no no por debajo del agua pero es que Javier es que no no hay espacio en el debate político para otra cosa

Voz 0194 29:30 nada que no sea que no lo sé

Voz 1794 29:32 el problema que tenemos en Cataluña es que yo coincido con con lo que tu dices pero cuánto tiempo dedican los propios medios hablar de todas esas cosas que tú apunta sí sí

Voz 0194 29:44 sí pero al margen de los medios Ramón que estoy de acuerdo contigo eh de hecho y estamos contentos porque ha sido la primera mesa política en mucho tiempo en la que no hemos hablado de Catalunya y uno es decir ni ha sido maravilloso pero al margen de de de los medios yo sí tengo la sensación que el Gobierno te iba a decir utiliza Cataluña como excusa no es cierto porque Catalunya es un problema bestial un problema terrible pero tampoco hace nada por solucionar los es decir tampoco no sé cuál es la estrategia del Gobierno pero sí que le va viendo le va yendo bien al Gobierno que Cataluña sea el tema principal en la agenda porque así no sabemos exactamente lo que está haciendo el Gobierno sobretodo a si la oposición no se puede

Voz 24 30:20 articular para hacer frente al Gobierno recordemos en el año quince dieciséis después de las elecciones que uno de los elementos que dificultó la conformación de una alternativa al Gobierno de Mariano Rajoy fue precisamente el tema el tema catalán en algunas ocasiones lo hemos comentado aquí no pero el Partido Popular de Aznar hace la lectura que no necesita la bolsa de votos de Cataluña para llegar a La Moncloa mientras justamente al Partido Socialista le pasa justamente no lo lo contrario y eso le ha venido funcionando bien hasta que en las últimas en los últimos meses a aquellos electores que dejan de votar al Partido Popular en algunos momentos lo que dudan de si votarlo no optan por otras opciones politicas y es aquí donde Ciudadanos en la lógica catalana también ha sabido aprovechar su su ventana de oportunidad no

Voz 1794 31:08 lo que pasa lo que pasa es que en una situación como esta que es una situación endiablada en la que tenemos esos cuatro partidos con una distancia de dos puntos claro la única salida posible ese ese gobierno futuro del que del que hablabas Ángels pasa por por una cultura del consenso y por una cultura sólo si esto es tengo claro tengo para mí que en esta situación la la tradición española es decir no este tema ahora no lo vamos a abordar que en esta situación es imposible claro si vas diciendo que es imposible sobre cada uno de los temas que tendría que abordar entonces la inacción es la protagonista

Voz 0194 31:45 yo les les preguntaba en la mesa política les preguntaba claro el hecho sea la misma muertos es evidente y los nuevos o o menos viejos partidos como decías Sastre ya están aquí para quedarse es decir ahora ya es la consolidación de asturiano no tiene vuelta atrás me hacía gracia porque ellos sobre todo Paco Martínez de Partido Popular hablaba bueno claro tenemos que aprender a hacer política de otra manera no los pactos la importancia del pacto la cultura del pacto

Voz 0881 32:11 pero la verdad les cuesta

Voz 1794 32:13 lo que les cuesta una vida pero les cuesta a todos y a todas Ag2 es una cosa

Voz 0881 32:18 la terrorífica porque si nos fijamos es mucho más fácil lo ha dicho lo lo has dicho tú antes Nacho es verdad y a la sociedad española Sexta no sé si derechización no me gusta el término T pero desde luego está abandonando bastante a la izquierda porque la izquierda sí que es incapaz de la izquierda del PSOE Izquierda de Podemos que en otro momento fue muy Izquierda Unida ya antes fue el Partido Comunista son incapaces de ponerse de acuerdo ellos son los que trazan más líneas rojas muchas más líneas rojas en eso la derecha y el centro derecha no solamente en España sino en el mundo entero es mucho más flexible lo que no significa que sea moralmente bueno o malo es simplemente que tienen un poco más de de cintura aquella broma de mire usted yo tengo estos principios pero si quieres los cambios en otros eso es más de la derecha que la izquierda izquierda sigue siendo y muy dogmática en España muy muy dogmática y ese dogma

Voz 1794 33:23 mismo ya no lleva a ninguna parte

Voz 0194 33:25 derecha es capaz de acordar la izquierda sólo disputa exactamente ese esa esa es la sensación

Voz 24 33:31 la conclusión volviendo a a la tesis de de la de que se perdió una una ventana un en hacen año dieciséis de cómo se gestionó el pacto que propuso Pedro Sánchez por parte de de Unidos Podemos no aquello podía haber significado el inicio de una nueva etapa en línea de lo que comentabas Angels de otra forma de hacer política así llegó a hablar del mestizaje ideológico como en fin como como concepto en línea con lo que con lo que se apunta efectivamente oye la historia nos demuestra que los socialistas y comunistas reventaron la la Internacional Socialista antes del inicio de la Primera Guerra Mundial que lo único lo que lleva esa disputa entre la izquierda pasó en el siglo XX entre socialistas y comunistas después de romper la Internacional Socialista en aquel momento fue a compartir después campos de concentración como consecuencia de esa división y en estos momentos en términos tangibles es en que la izquierda hoy está mucho más lejos que hace dos años de gobernar nuestro país ir

Voz 0881 34:30 yo recuerdo Anguita ir y la felicidad de Aznar con la ingesta no se podían ver en Felipe González y Anguita y ahora y ahora en algunas de las sesiones parlamentarias tiene gracia ese es es como se llama ahora postureo pero esos esas eh esas flores que entre Pepe entre PP

Voz 3 34:51 bueno es un postureo pero algo tiene algo hay ahí

Voz 0881 34:55 que no ocurre entre el partido entre entre Pedro Sánchez

Voz 25 34:59 eh muy Iglesias

Voz 0881 35:01 pero es que saltan chispas

Voz 1794 35:04 la gran negociación que tenemos ahora a las puertas de la del presupuesto vamos vamos a ver ahí que ocurre porque claro en el lugar de de de cultivar esa esa política de consenso incluso asignando se éxitos dentro de la negociación

Voz 24 35:20 que no porque no lo está haciendo

Voz 1794 35:22 es utilizar algo tan serio y tan importante para la sociedad española como ese presupuesto bueno como un arma especulativa para ganar unos pocos votos

Voz 0881 35:32 perdona pero déjame discrepa

Voz 24 35:35 área que es ya que está demostrando acuerden tantos a lo que no podemos olvidar que aquí se ha puesto a la gobernabilidad en el centro del debate obviando que las ideologías existen lo digo porque a la hora de conformar gobierno en los últimos meses ese decía no la prioridad es que haya gobierno la prioridad es que se saquen presupuestos oigan pues depende del Gobierno de pena de los presupuestos saque coste tiene que asumir quién no piensa como quién propone los presupuestos para acabar aceptando esa máxima de lo importante es la gobernabilidad lo digo también porque no olvidemos porque por ejemplo el partido socialista que ha estado en el centro de todas estas presiones de aprobaron presupuestos aprobar una investiduras están la circunstancia en la que está está la circunstancia en la que está bastante bien que está el PSOE en comparación con algunos hermanos suyos del resto de Europa por la incapacidad que ha tenido en la última en los últimos veinte años especialmente después de la calle vida del muro de Berlín de plantear a plantear alternativas hoy el PSOE al que todo el mundo en fin pues sigue sigue prestando atención y sigue criticando está en una situación mucho mejor de la que están sus hermanos europeos y eso en gran medida

Voz 0881 36:43 no lo sabremos y entraremos en el terror

Voz 24 36:46 no de los crónicas tiene que ver con que se haya enmendado en los últimos meses en fin la consolidación de la fractura que supuso para el electorado que abandonó el Partido Socialista en la segunda legislatura de Zapatero el hecho de abstenerse ante un gobierno de de Mariano Rajoy pero eso no lo debemos obtener

Voz 1794 37:03 teme ser un poco ingenuo Nacho los presupuestos sea prueban por lo que ponen los presupuestos no

Voz 3 37:12 no entiendo la pregunta es decir que no

Voz 0194 37:15 pero esto es unas aprueban por el contenido claro los presupuestos se apoya no no se apoyan en función de de la política no entiendo qué dices eso malo de los bueno

Voz 1794 37:25 esto va contra la lógica eh

Voz 24 37:28 como es verdad que el debate el debate público muchas ocasiones tienen que ver con más con las Politics por traducir al coloquial con el politiqueo que con la polis con las políticas públicas pero la consecuencia por ejemplo de que los socialdemócratas alemanes hayan pensado muchas en las policías en los últimos años lo hayan pensado mucho desde las políticas públicas es que hoy los socialdemócratas alemanes no son alternativa al centro derecha no sólo eso que bueno hoy haya cada uno sino que eso da espacio al crecimiento de partidos populistas y eso sí que tiene consecuencias para el conjunto de la economía para el conjunto de la política para el conjunto de la sociedad y por tanto yo lo que digo es

Voz 1916 38:05 alerta porque más allá

Voz 24 38:07 de las polis todo tiene consecuencias políticas y que hoy se marque una línea entre el centro izquierda y el centro derecha en espacios que pretenden ser alternativa entre ellos esa no desde la perspectiva democrática la alternativa insisto la tenemos con menos intensidad en Alemania pero con más intensidad en otros en otros países el surgimiento de movimientos populistas impulsado por obreros va habituales votantes de partidos socialdemócratas que han visto abandonados y han visto cómo lo hace en fin sus partidos no han presentado batalla ideológico no han presentado alternativa dejadme que de los demás

Voz 0194 38:42 sí es algo que apuntaba ya antes se que son las otras preguntas que se hacen en el CIS recoge el ranking de las principales preocupaciones de los españoles Catalunya siguen las primeras posiciones al igual que el paro la situación económica del país pero ha llamado la atención el ascenso hay que decir tampoco que no tanto pero sí ascenso porque del y pico pasado al cuatro y pico de la preocupación por la violencia de género aunque como digo sigue siendo bastante marginal teniendo en cuenta la dimensión del problema Sonia

Voz 1916 39:06 sí llama la atención el crecimiento de la preocupación por la violencia contra las mujeres ha más que doblado desde el mes anterior pero su porcentaje es muy bajo no está entre los diez principales problemas de los españoles si está en ese top diez de las preocupaciones la preocupación por la independencia de Catalunya aunque tras porcentajes muy altos a finales del año pasado baja bastante en este barómetro correspondiente al mes de enero

Voz 24 39:27 la cabecera de la lista de los problemas de los españoles no

Voz 1916 39:29 cambia el paro ocupa la primera posición seguido de la corrupción los problemas de índole económica los partidos políticos en cuanto a cómo vemos el futuro seguimos con la tendencia de los últimos meses según el CIS consideramos tanto la situación política como la económica

Voz 0194 39:42 mala o muy mala pero mientras creemos que la situación

Voz 1916 39:45 económica mejorará de aquí a un año la opinión mayoritaria es que la situación política irá todavía a P

Voz 0194 39:51 bueno pues hacemos una cosa vamos a irnos a la pausa hemos conseguido consumir buena parte de esta tertulia del análisis en hablar de Cataluña pero es inevitable porque ha habido movimiento porque ha habido reuniones en Bruselas y porque estamos pendientes de si hay posibilidad de formar o no formar Gobierno a pesar de que la preocupación de los ciudadanos porque tal uña ha ido bajando sí es cierto que sigue siendo el gran problema que tiene este país

Voz 3 40:14 cínico

Voz 0194 46:12 diez y cuarenta y seis minutos de la Nacho m cuarenta y seis en Canarias y en el análisis hoy Javier González Ferrari Ramón Adell y Nacho Corredor como les decía el CIS nos ha ofrecido un paréntesis para no abrir el tiempo de la Tertulia con Cataluña pero ahora sí vamos con la actualidad relacionada con el reto independentista a la espera de conocer porque todavía no lo sabemos e informe de los letrados del Parlament que ayude a desbloquear la investidura se espera para mañana en interés político ha viajado de la Cámara catalana Bruselas hasta allí se ha trasladado una delegación de diputados de Junts per Catalunya para reunirse con Carles Puigdemont y aclarar la fórmula para el líder el independentista para que el líder independentista pueda presidir la Generalitat la propuesta de Junqueras empieza a calar parece ser en el imaginario independentista una doble presidencia con Puig Ramón en el exilio como ellos dicen y otra operativa desde la plaza Sant saber cómo de cerca del acuerdo Barcelona Pablo Tallón buenas noches

Voz 1916 47:03 las noches pues sin duda por lo que nos cuentan tanto en público como en privado este acuerdo está algo más cerca que hace unos días pero esto no quiere decir ni mucho menos que ya se pueda dar por cerrado la prueba de esto es cómo se han movido hoy los distintos partidos una vez sea filtrado la propuesta de la doble investidura a grandes rasgos la idea es que una delegación de la autodenominada Asamblea de Electos que es una plataforma no decía al formada por diputados senadores regidores eso alcaldes prácticamente todos independentistas viaje a Bruselas y cerebro algo así como una investidura como un acto simbólico de restitución de jamón después en el Parlament se celebraría ya si la investidura oficial escogiendo otro candidato que gestionaría el día a día desde Palau algo así como el president o presidenta ejecutivo aunque ni Manny desmiente la noticia el portavoz de Esquerra Sergi Sabrià no esconde que esta música les suena bien

Voz 23 47:50 si decimos que nos suena bien es porque le da todo el valor al Gobierno legítimo de Bruselas y lo hace compatible con

Voz 1916 47:57 para el ciento cincuenta y cinco Ahora bien en Jones para Cataluña hay dentro de Cataluña en el PDeCAT la posición no es ni mucho menos monolítica podemos hablar de un sector más pragmático que ven esta vía una forma de tener guber de forma rápida y sin nuevos imputados y otros que insisten en que hay que aguantar el pulso hasta el final y que no quieren ni oír hablar de una investidura a través de la asamblea de electos en esta última

Voz 23 48:18 líneas expresaba públicamente su portavoz Eduard Pujol investidura sólo ayuno cuando se entra a la democracia archivar las acciones políticas Se va por Mao camino de Presidencia ayuna de será lado presidió empujón

Voz 0881 48:34 ahora bien entrando en el marco mental de la interpretación

Voz 1916 48:37 es que haga los independentistas esto no es del todo incompatible con la doble investidura por qué pues según nos cuentan fuentes republicanas jamón habría pedido que a pesar de la supuesta doble investidura no hubiera un doble president uno legítimo y otro Ejecutivo que sólo él fuera denominado presiden sin adjetivos además también ex dije que la persona que se escoja en Cataluña dependa jerárquicamente de él y que por lo tanto pues tenga que seguir sus directrices una fórmula que Esquerra no ve porque preferiría que el autodenominado guber en el exilio se dedicara dicen a internacionalizar el proceso ya está todo esto tras la CUP que internamente tampoco tiene una posición monolítica en público se limita a pedir que hay que desobedecer aconseja