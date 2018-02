Hora 25 (05/02/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0831 00:00 prioridad porque hay situaciones por cierto hoy Jueces para la Democracia se han pronunciado también sobre las adicciones rebelde hay situaciones que probablemente no son no son justas no y eso lo hace todo más más difícil lo hablábamos hace como este debate es es permanente y cíclico lo hablábamos hace unas semanas no cuando cuando comentamos el libro de Jordi pura de los irresponsables que es otro de los elementos uno de los que señala Mats que están presentes aquí es la lucha por la hegemonía entre Convergència y Esquerra que por lo menos desde el año dos mil tres cuando se inicia la etapa estatutaria ha venido condicionando la la política en en Cataluña el debate del Estatut en fin luego con la con la inestimable ayuda de del Gobierno de España hay del Partido Popular pero en gran medida estuvo viciado por la competencia entre Esquerra y Convergencia ya que en su subía más la más la puesta sabiendo los dos partidos que alguno de los planteamientos que que hacían eran inasumibles la sorpresa para ellos fue que el PSOE y el PSC los fueron asumiendo y eso es lo que ha impedido también en otro momento en el que hubo una ventana de oportunidad que fue en el dos mil doce cuando adelantó por primera vez elecciones no tuvo el resultado esperado ahí Se podría haber dicho hoy en nuestra prioridad tenemos que ralentizar el ritmo de la marcha Hinault se hizo se continuó diciendo tener impresa en el año dos mil quince

Voz 0881 01:14 el problema es que fueron poniendo fecha absolutamente

Voz 0831 01:16 entonces pusieron que el catorce si os si había que hacer un referéndum Minardi se atrevía a decir que no era posible ese referéndum y luego convocaron elecciones en denominaron en términos plebiscitario es que no se ganaron pero nadie se atreve a decir que no sabían ganado incluso Artur Mas dijo en cuatro idiomas eh no engañé un jabón en hemos ganado añade que que es había ganado en el año diecisiete es decir en estos últimos es no estos últimos meses no se ha asumido que el veintisiete de octubre oye no parecía evidente después de lo que pasó en uno de octubre no parecía tan evidente que el Gobierno de España tuviera la capacidad de controlar la administración en Cataluña pero la tuvo el independentismo renunció a ejercer lo que lo a lo que se habían comprometido y ese es el escenario en que no es bueno

Voz 1 01:57 a caer

Voz 0881 01:58 el relato de la hípica perdona pueden hay momento nada más el relato de la épica puede traspasar la línea hacia lo ridículo en cualquier momento si no la traspasado ya luego hay otra cosa el señor on va de Martínez para los suyos es un mártir de que hay que reivindicar yo creo que el señor pude otros piensan que Puigdemont es que está loco o que es medio tonto no es un cínico es un cínico pero vamos de libro totalmente de libro eso es lo que el señor cínico de libro que quiere vivir del cuento chino del cuento chino de su de su legitimidad que sólo reconoce él mismo y los demás pueblos Obediencia Debida quiere vivir de eso el resto de sus días en Waterloo lo que tiene gracia que

Voz 0194 02:50 también esa reunión de la Junta de Seguridad esa el acta de esa reunión en bueno que muestra cómo esa reunión acude los puntos Mon con la idea de celebrar el referéndum ilegal sino si desde el otro lado le advierten de hombre mejor que no abra las escuelas porque nosotros nuestra obligación esta tarde impedirlo

Voz 1794 03:12 porque aquí a medida que pasan los días pues van a ir aflorando pues documentos actas síntesis de reuniones que no van a favorecer el desenlace judicial de esta cuestión al contrario van a ser auténticas cargas de profundidad para las sentencias finales de todo esto no pero pero está previsto la situación y eso reafirma todavía más la necesidad de que aquellos que legítimamente piensan en la independencia como una opción y es algo que intelectualmente respetable acepten las reglas del juego y acepten acepten constituir un gobierno legítimo un gobierno que dé continuidad a este proceso sin plazos como tú decías no no no diciendo el uno de noviembre del año que viene seremos no sé qué no marcando un camino un camino que de hecho estuvo trazado ya durante muchos años lo que de repente se precipitó o no esa es la única vía posible lo otro lo otro es es es hablar de un presidente que es ilegítimo que ha huido y que en ningún momento puede compararse con ningún presidente en el exilio anidaba que tenga situaciones completamente diferentes

Voz 0831 04:19 yo yo aquí creo que voy a discrepar con con con con la visión que que probablemente eh podéis tener alguno algunos de vosotros en este documento que habéis tenido acceso pulmón cita muchas veces la expresión que la prioridad es no afectar la normal convivencia ciudadana a mí me gustaría recordar que en las la indicación que dio la juez armas en relación a la necesidad de impedir el referéndum del uno de octubre venía condicionada precisamente la expresión sin afectar la normal convivencia ciudadana y lo cierto es que desde la perspectiva del Gobierno de España y de las instituciones del Estado el fracaso de su fracaso sobre el uno de octubre se produjo desde el momento en el que aparecieron unas un porque el compromiso del presidente del Gobierno fue que no no le urnas la supo a partir de ese momento el Gobierno de España tenía dos opciones salir delante de la prensa y decir que lo que sí iba a ver a partir de ese momento era un simulacro que lo que iba a haber todo el mundo no tenían ningún reconoció el internacional que lo que iba a haber no era ni siquiera un referéndum ilegal sino una consulta sin ningún valor o también podía optar por la siguiente opción

Voz 2 05:21 que era encausar

Voz 0831 05:24 querellarse contra los responsables de ese referendo

Voz 2 05:26 en pero en ningún caso en ningún caso

Voz 0831 05:29 eso va a tener consecuencias en el imaginario de gran parte de la sociedad catalana más allá de la sociedad de los votantes independentistas en ningún caso actuar contra contra contra los civiles por cierto tenía un pretexto que era lo que es la propia juez armas decía que era que no alterará la convivencia ciudadana porque el Gobierno de España si era consciente de que se están cometiendo delitos o la Fiscalía General del Estado no interpuso una querella en aquel momento meses antes semanas antes contra sus responsables porqué decidió tomar la peor de todas las opciones constatando además semanas y meses después en pleno sirvió de absolutamente original

Voz 1794 06:05 por eso en eso coincidiremos aquello fue grave un gravísimo error político además un error político innecesario en el recorrido de toda esta cuestión y que nos ha hecho mucho daño desde el punto de vista internacional es decir tú hablas todas las con gente de fuera de España con extranjeros que no están siguiendo el proceso día a día lo que te dicen es Oiza pero yo he visto las imágenes del uno de octubre con unos señores que querían votar el simplismo que transmite una imagen a veces es tremendamente doloroso ha habido habido mucho

Voz 0881 06:40 prefabricado en eso también habla de las imágenes son las que eso sí Wawrinka pero en fin fue un error clarísimo error del Gobierno pero quién altera quién es el primero que altera la convivencia ciudadana que si bien se pasa la legalidad por el arco del triunfo y fuerza a la sociedad a tomar a tomar una postura ante algo que es ilegal hombre vamos a ver si empezamos a distinguir hay culpables menos culpables tontos e entre los tontos yo pongo también al Gobierno de España pero no le pongo tanto entre los culpables le pongo más el desde los culpables naturalmente al gobierno de la Generalitat y el señor Puigdemont que es el que fuerza a la ciudadanía catalana a tomar una postura cuando no había ninguna necesidad

Voz 0831 07:31 con lo cual no pero ese ese diagnóstico que que lo puedo compartir que es el el Gobierno catalán quién exalta el marco estatutario del marco constitucional bueno pues la respuesta en cualquier caso de del Estado debe ser contra esas personas en ningún caso contra el conjunto de la contra el conjunto de la sociedad no porque esa esa explicación ha llevado a decir por ejemplo al juez Llarena cuando tenía que revisar si sacaba de la cárcel o no a Oriol Junqueras es decir mil efectivamente usted no promovía nada que llevará a la violencia pero usted lo que estaba haciendo finalmente era provocar mi violencia con lo cual por cierto legítima en términos de del Estado liberal por lo tanto es usted responsable de la violencia que acabó ejerciendo digo mire no si usted considera que el Gobierno de la Generalitat está cometiendo una ilegalidad exige que resuma que asuma consecuencias a ese Gobierno catalán pero no introduzca en la ecuación al conjunto de la sociedad que no eran necesarios y que además políticamente va a tener efectos a muy largo plazo

Voz 0881 08:25 queda muy cortito el gran error del Gobierno es decir no va haber referéndum cuando ha habido referéndum salir y negar la evidencia negar la evidencia dígame usted hubo un cubo o lo que fuera como hubo el catorce además

Voz 0194 08:43 abandonó su ese día si no iba a haber referéndum y lo que estaba pasando en los centros de votación de Cataluña no era un referéndum no tenía por qué haber ayudado tampoco la la policía para impedir algo que no existía porque no tenía ninguna ninguna legalidad dejando ecos cuente una última cosa reaccionaba con Cataluña pero no con la política bueno de alguna manera también el juez del caso Palau ha ordenado la prisión inmediata para Félix Millet y Jordi Montull los dos son los principales condenados por el desfalco del Palau de la Música un caso de corrupción que involucra ya saben a a la antigua Convergència la Audiencia Nacional aprecia riesgo de fuga antes de que se resuelvan los recursos presentados volvemos a Barcelona Héctor Álvarez buenas noches

Voz 3 09:20 buenas noches Angels pues el tribunal entiende que podrían tener dinero suficiente para salir de España hay esconder al extranjero además según el escrito judicial que les manda a la cárcel no tienen un gran arraigo a Cataluña y la Sala apunta que las dos hijas de Millet las mismas que se casaron en el Palau de la Música a cuenta de la institución viven en el extranjero cosa que para la Audiencia de Barcelona podría facilitar la huída del saqueador de la sala de conciertos insignia de Cataluña tanto Millet como Montull están ya en la cárcel de Brians uno que está a una hora de Barcelona por carretera llevado en ambulancia por su estado de salud recordemos que va en silla de ruedas hizo abogado opinaba esto de la decisión judicial

Voz 4 09:57 al no es sólo una cuestión era es también una cuestión de movilidad porque en definitiva estamos hablando de ahí los UVA y aquí lo que nos dicen los informes es que tiene una movilidad limitada dificultosa así no sé si decir que bueno él pongan turba la silla de ruedas no sé realmente cómo y dónde va a pretender fugarse es señor Millet que lleva nueve años como digo el ahí pero practicamente sin sin salir de su casa

Voz 3 10:18 el de Montull Jorge Navarro opina que sólo se busca una pena de telediario

Voz 1794 10:22 yo da una mica la foto me hagan otra famosa

Voz 3 10:25 dice este abogado que se trata de la foto que tenía ganas de sacar desde hace mucho tiempo si la foto ya la tenemos un furgón de los Mossos y una ambulancia amarilla del servicio de emergencias médicas ya han dejado a los saqueadores en la cárcel

Voz 0881 10:37 hoy dormirán en el módulo de ingresos como aquí

Voz 3 10:39 el preso más en unos cinco días una vez evaluados por especialistas de la misma cárcel Se les trasladará al módulo definitivo en el caso de Millet probablemente será el de enfermería

Voz 0194 10:49 quiero guardar menos minutos también para hablar del temporal de nieve que ha azotado en nuestro país a a las diez hemos recordado el estado de las carreteras a lo largo del día los trenes el AVE se ha visto afectado también el aeropuerto de Barajas ha tenido que cerrar dos pistas habido retrasos y cancelaciones decenas de vuelos afectados Jordi Carbó buenas noches

Voz 0831 11:07 buenas noches primero de Sri hagamos un balance

Voz 0194 11:09 de de un día que nos ha dejado estampas bueno de lo que toca es tapas de invierno porque es lo que pasa en esta época del año

Voz 0831 11:16 sí supongo que cuando pasa en una ciudad grande como Madrid pues parece que pasa mucho más pero lo cierto es que hacía bastante tiempo no que no teníamos una nevada que llegara a acoger a cuajar en zonas urbanas ha sido Madrid la Comunidad de Madrid todas las provincias limítrofes las querido recibiendo esta nevada hay que decir que la parte positiva sin duda es que zonas muy afectadas por la sequía pues este tipo de precipitaciones al final la más interesante también hay que destacar porque la nieve ha sido protagonista en muchos puntos de montaña como lo lleva haciendo desde hace días la lluvia también en zonas necesitadas como ese Cataluña Aragón o Baleares las islas de Ibiza y Formentera que arrastra una gran sequía pues ven las últimas horas cantidades que superan en muchos casos cincuenta litros de manera que al balance podríamos decir que más allá de los problemas derivados es bastante positivo

Voz 0194 12:02 por la mañana que va a volver a nevar donde va a volver a nevar qué va a pasar mañana

Voz 0831 12:06 a ver ese acaba pero la idea también para los próximos días es no bajar la guardia porque vamos a sustituir las nevadas y la lluvia por el frío y eso querrá decir mucho hielo de momento las nevadas las próximas horas irán afectando a prácticamente todas las cuotas de Cantabria y Asturias atención a la nevada a lo largo de la madrugada en provincias como Zaragoza o Teruel Teruel también en todas las cotas seguirán esas tormentas fuertes en la costa de Cataluña también ha nevado en el interior de la Comunidad Valenciana ir mañana por la mañana incluso en Castilla La Mancha y alguna nevada todavía puede afectar a la Comunidad de Madrid pero la idea es que las precipitaciones se irán debilitando mañana por la tarde sobre todo después vendrá el frío mucha atención al hielo en las zonas urbanas pero también en carreteras las placas de hielo se van a formar pueden persistir durante todo el día

Voz 0194 12:51 si este temporal de frío hasta cuando no le el fin ahí estamos en invierno Jordi yo lo decía estamos en invierno

Voz 0831 12:59 sí pero hay que decir que estamos habituados los últimos inviernos a que haga muy poco frío dure poco y ahora hacía bastante no que no teníamos hay un tipos de entrada de frío que es las que vienen de de la parte más oriental del continente europeo que suelen comportarse como lo está haciendo esta es decir que no sólo nuestra en frío sino que forman borrascas y una de las peculiaridades es que suelen ser bastante persistentes se suelen largar entre diez y quince días de aumento digamos que como mínimo hasta que se acabe esta semana no vamos a dejar el tiempo más propio como tú dices el invierno el tiempo más frío y es probable que hasta mediados de la semana que viene tampoco tengamos algún cambio por eso mucha paciencia aunque se vayan las nevadas tendremos otros factores como el hielo que sin duda va a ser el protagonista finales de semana

Voz 0194 13:41 hay otras zonas de Europa afectadas también

Voz 0831 13:44 bueno no tanto la verdad es que también es es peculiar no es es como las que tenemos ahora mientras las gran parte de Europa está disfrutando entre comillas de un tiempo anticiclónico que deriva en Sol eso sí con frío máxima actividad la tenemos en el Mediterráneo y especialmente en el sudeste del continente europeo es decir en la península Ibérica porque ha sido realmente una baja que se ha centrado en la península ibérica

Voz 0881 14:07 ha nacido prácticamente aquí vamos a morir

Voz 0831 14:10 aquí de es lo que decía antes no estas situaciones son estancas porque sacaba posicionando el anticiclón de tal manera al norte de Europa que es bastante difícil que se mueva por eso en Europa sí que está haciendo frío pero tampoco hay nada excepcional estamos pasando podríamos decir más tiempo invernal aquí estos días

Voz 0194 14:27 pues yo creo que vamos a ver cómo Nos levantamos mañana muchísimas tapados y eso es bueno nosotros que tenemos que irnos para casa también bien tapado hitos que hasta ahora al menos aquí en Madrid los que han llegado más tarde han dicho que hace muchísimo frío hasta luego buenas noches y no me resisto también en este tramo a comentar esas imágenes que seguro que ustedes habrán visto es el director de la DGT trabajando en la DGT walkie talkie en mano atendiendo a todas las urgencias las emergencias es decir esta vez no estaba en Sevilla a pesar de que sabemos que ya no porque se iba a decir sabemos que en Sevilla hay buen wifi o ha preferido por si acaso trabajar desde la DGT

Voz 6 15:09 y hasta aquí lo vamos con otras noticias del día uno nueva mujer ha sido asesinada por su pareja ocurrido en Guadix un pueblo de Granada el hombre

Voz 1050 15:16 el setenta y tres años primero será presentado en comisaría para denunciar la desaparición pero luego ha confesado que la había matado y enterrado no había denuncias previas la víctima tenía cincuenta y seis años es la segunda mujer asesinada en este dos mil dieciocho ha sido detenido al capo de la droga Sito Miñanco histórico narco gallego que estaba en situación de semilibertad desde dos mil quince La operación ha ordenado a la Audiencia Nacional hay cuarenta detenidos y dos geos heridos de bala Miñanco aprobé Saba los permisos penitenciarios para controlar sus redes de narcotráfico el Gobierno y quinientas empresas alimentarias han alcanzado un acuerdo para reducir el azúcar las grasas las salen la bollería las galletas los refrescos las carnes y así hasta tres mil quinientos productos el objetivo es una reducción del diez por ciento en tres años duros Montserrat es la ministra de

Voz 2 16:03 en plan marca un antes un después en España es una herramienta eficaz para luchar contra las tres enfermedades crónicas que más nos afectan la diabetes y las enfermedades cardiovasculares y el cáncer

Voz 1050 16:16 los Estados Unidos dos apuntes en Wall Street el Dow Jones ha cerrado el día en rojo ha perdido el cuatro con sesenta y dos por ciento que ha registrado la peor caída de puntos de su historia se queda por debajo de los veinticinco mil puntos ha perdido todas las ganancias acumuladas en este año el hundimiento coincide con el nombramiento del nuevo presidente del Banco Central de los Estados Unidos ya existe un miedo a unas subida en los tipos de interés en la justicia de Michigan lo impuesto una nueva condena al ex médico de la selección norteamericana de gimnasia Larry Nassar entre cuarenta ciento veinticinco años de cárcel tendrá que cumplir por abusar sexualmente de doscientas sesenta y cinco atletas la mayoría niñas durante más de veinte años es la tercera condena que cae sobre él se suma a una quilla puede llegar hasta los ciento setenta y cinco años de prisión por estos mismos motivos que esta última y otra de sesenta años por un caso de pornografía infantil

Voz 9 17:18 en suelo

Voz 1 17:36 buenas noches Torres

Voz 0907 17:38 buenas noches estoy un poco enfadado te digo eh has puesto esta música para calmar tu sólo si como para relajarnos en la Jarno es de Bobby Stenson trío se llama canción contra la indecisión se la dedicamos a Mariano Rajoy esta es está en las tiendas de discos suenan bobos tenso el que suecos pianista es un clásico y la acción se llama canción con decisión y con lo dicho y no

Voz 1 18:06 mira hoy una pena no solo

Voz 0907 18:10 no sólo por razones políticas mira sobre la mesa tengo un programa de Arco que empieza a finales de mes en Madrid un programa del Palau de la Música de Barcelona de un concierto para público familiar infantil un programa sobre Beethoven triunfo un folleto el Cool ver Ballet sueco que va a Sevilla esta semana al teatro Central en el el último disco The Telegraph Urcade musas Volumen II que es un homenaje al folklore latinoamericano en manos de los marinos

Voz 1794 18:36 que ver con explotación de lágrimas fáciles compadres de artistas con gestos para la Cámara para festivales que no celebran absolutamente nada

Voz 0907 18:47 y que nada hacen por ni por la música ni por nada que responden a consumo low cost de usar y tirar usar y tirar Idi bollo dedicamos el tiempo osa como dice como dice la canción La canciones con canción contra la indecisión pues yo decisión vamos a seguir hablando de los Goya si son galgos y son podencos y los chistes eran buenos Si la gala fue larga si los premios estaba ambientados poco dados de si los abanicos llegaron a tiempo nos quedamos sino de encima

Voz 0881 19:16 queremos hablar de ciento cuarenta caracteres géneros ese es el problema pero ese es el problema

Voz 1794 19:21 pues ahí está el problema hay que optar nos quedemos

Voz 0881 19:23 Nos quedamos en lo superficial hay que optar el espacio que la cultura tienen los medios de comunicación es muy reducido

Voz 10 19:31 yo opto porque los que tenemos una cierta edad aceptamos logró sea cierta o no si dedicáramos a la cultura que una

Voz 0194 19:42 milésima parte de lo que se dedica al fútbol por ejemplo tú te imaginas

Voz 1794 19:47 es decir bueno a este programa lo hacemos se venga lunes lunes de nieve de desconcierto Gustavo Tambascio ha muerto este fin de semana un creador escénico dramaturgo maestro premio seis Barral Biblioteca Breve para una novela que ha tardado cinco

Voz 0907 20:02 jo años en escribir Agustín Fernández Mallo acuerdas el proyecto no sí sí sí sí sí sí bueno pues la novela son tres libros e la isla de San Simón combustibles fósiles que es un viaje a lo que fue un campo de concentración en la Guerra Civil Estados Unidos de América Mickey Mouse ha crecido y ahora es una vaca que como usted puede pasar de ser un ratón a una vaca esto es una muy buena pregunta que debe de ir de un cuarto tripulante de la luz del Apolo XI el último libro de de este proyecto es Normandía los amos de la noche Segunda Guerra Mundial

Voz 11 20:35 el social más grande que existe no es la red internauta en eh es la la red que une a los vivos con los muertos tenemos toda una legión de personas que han desaparecido que detrás de nosotros en la historia y en realidad no están muertos estamos comunicando unos con ellos constantemente y ellos con nosotros bueno pues en esa en esa Inter zona eh es en donde trabajan ocurren las cosas que ocurren en esta novela no

Voz 0881 21:02 no había tutear ciento tiene que por cierto estoy a mitad de la novela de Neuman doble fractura no tengo palabras buenísima buenísima buenísima estoy disfrutando muchísimo me ha culpa

Voz 1794 21:14 yo dije que era iba sobre almohadas aquel viajar sin ver es no sobre la almohadas me equivocado tiene otros otros entre quienes deberes que hacer deberes que ASEM vale vale Serge Paul Paul unen me entero por Roger Salas está en Parma mañana en Módena es el niño maldito el que cuando escrito par de Módena he pensado que la excepto seis de IU ya para para contra decirme porque hay que ser contradictorio hablando con Natalia esta mañana me ha recordado que nos movemos con prejuicios que hablamos hablábamos de porque los jóvenes no se acercan a las salas de conciertos de música clásica Se acercan lo hacen con dificultad y la verdad es que en toda regla a mi boca porque ha hablado de con prejuicios de de otras muchas cosas ahora mismo

Voz 2 22:09 a lo mejor también tienen poco que ver con el prejuicio tu prejuicio con joven como a lo mejor tus amigos habían como escucha Sexton a lo mejor no abrir días ese espacio en tus oídos para acercarte esa música porque pensaría que es de viejito ya esto está mal cuando en realidad no sea porque no escuchar de todo no

Voz 0194 22:37 bueno eso el qué dirán no sea las apariencias es lo que lo que importa cambiemos lo superficial otra vez lo superficialmente los ciento cuarenta doscientos ochenta caracteres

Voz 1794 22:44 bueno Justin Timberlake mira lo pensado por activa y por pasiva ahí por Perifé mastica es a mi dilema muy muy bien las piernas entre el micrófono pero yo no

Voz 0194 22:56 lo siento no entras no no acabas de entrar un clásico Un claro

Voz 1794 23:00 con con una moderna Tony Bennett con Lady Gaga es fantástico tal cual que le haga suspendido sigue tiene fibromialgia sí sí pues este disco es buenísimo bueno pues hay un clásico unos clásicos de tal nivel Ferrandis

Voz 12 23:20 Rubén

Voz 0907 23:21 cierra lo que me gusta mucho adiós adiós

Voz 12 23:32 claro tú el presidente sirio IT antes Brown no era Ramonet

Voz 8 24:16 huyen

Voz 1150 24:16 consigue recorriendo las soluciones imaginativas para mantener la ficción de su presidencia último invento que le vote la asamblea de electos que no tiene reconocimiento legal alguno y que después el Parlamento elija un presidente conforme los cauces legales sí ha de servir para salir del impasse paciencia una vez completado este paripé sólo el que ocupe despacho en la plaza Sant Jauma tendrá cargo firme hay presupuesto en Bruselas Twitter y plasma de la encuesta del CIS se deducen dos cosas que Ciudadanos está en alza pero que le queda todavía un trecho largo y difícil para alcanzar la tierra prometida y que los españoles nunca se ha incluido en la independencia de Cataluña en octubre momento álgido los que lo situaban entre las grandes preocupaciones eran un treinta por ciento ahora ella sólo son el catorce coma nueve es decir más que dar miedo incómoda especular políticamente con el impacto emocional en la población de algún acontecimiento con fines partidistas podría ser una de tantas definiciones del populismo es exactamente todo lo que acaba de decir el PP con el asesinato de Diana que hago en pugna con Ciudadanos decidido a demostrar que en mano dura nadie le gana el Gobierno aprovecha este crimen execrable donde los haya para endurecer los casos y condiciones de prisión permanente revisable así de lamentable osea que antes de acusados temas de populistas que se miren en el espejo en tanto que periquito permítanme que tercia en el debate entre y el español creo que lo que debería hacer la junta directiva del club presuntamente ofendido es enviarle un ramo de flores porque es muy de agradecer que un jugador de tanto rango y tan grande nos odie tanto hasta el punto de que se desate un ataque continuado de hecho no fobia hay clasismo me pensaba que no éramos nadie resulta que somos tan importantes que Piqué no puede soportarlo gracias por tanto reconocimiento

Voz 13 26:03 aún busca

Voz 6 26:10 de terminamos aquí Javier González Ferrari Ramón Adell Nacho Corredor hasta la semana que viene es ya todos ustedes hasta mañana volveremos como siempre a partir de las ocho les esperamos feliz

